Trước nhu cầu gia tăng giá trị xuất khẩu thủy sản Việt Nam, giải pháp bao bì giấy tiệt trùng Tetra Recart® giúp bảo quản thực phẩm lâu ở nhiệt độ thường mà không cần chất bảo quản, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng danh mục sản phẩm.

Từ tăng trưởng xuất khẩu đến cơ hội gia tăng giá trị

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam đạt 9,7 tỷ USD tính đến ngày 15/10/2026. Riêng xuất khẩu cá tra đạt 1,74 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp vẫn đối mặt với cạnh tranh về giá, yêu cầu truy xuất nguồn gốc và chi phí tuân thủ.

Cùng với củng cố nguồn nguyên liệu và nâng cao hiệu quả sản xuất, chế biến sâu là một hướng gia tăng giá trị xuất khẩu cho các mặt hàng như tôm và cá. Đổi mới công nghệ chế biến và bao bì giúp doanh nghiệp mở rộng danh mục với các sản phẩm chế biến sẵn có thể bảo quản dài ngày ở nhiệt độ thường.

Tetra Recart® được Tetra Pak giới thiệu là bao bì giấy dành cho thực phẩm chế biến sẵn. Kết hợp với tiệt trùng bằng nhiệt, giải pháp giúp bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ thường mà không cần chất bảo quản hay làm lạnh, đồng thời duy trì hương vị, kết cấu và giá trị dinh dưỡng.

Tetra Recart® giúp mở ra một lựa chọn mới cho các sản phẩm thủy sản bảo quản lâu, tạo hướng phát triển mới cho ngành hàng

Giải pháp bao bì giấy đột phá cho thủy sản chế biến sẵn

Năm 2026, Tetra Pak hợp tác với nhà sản xuất thủy sản Tây Ban Nha Jealsa giới thiệu Tetra Recart®, bao bì giấy tiên phong trong ngành dành cho cá ngừ bảo quản ở nhiệt độ thường. Đây là lựa chọn mới bên cạnh lon và hũ truyền thống, phù hợp với cá ngừ xé sợi, dạng rắc và dạng miếng, có chi phí cạnh tranh và có thể triển khai ở quy mô lớn.

Thiết kế hộp chữ nhật nhỏ gọn cho phép xếp sát nhau, tiết kiệm diện tích trưng bày và lưu kho. Bề mặt phẳng thuận tiện để trình bày thông tin sản phẩm và câu chuyện thương hiệu, còn kích thước nhỏ gọn hỗ trợ đóng gói và phân phối qua nhiều kênh, kể cả thương mại điện tử và giao hàng tận nhà.

Hình dáng chữ nhật nhỏ gọn của Tetra Recart® cho phép các hộp được xếp sát nhau, tối ưu không gian trưng bày và lưu kho hiệu quả

Về đặc tính môi trường của bao bì, theo Tetra Pak, Tetra Recart® có dấu chân carbon thấp nhất trong nhóm bao bì cùng loại, thấp hơn 85% so với lon thép và 83% so với hũ thủy tinh. Ở quy mô lớn, mức chênh lệch này tương đương với việc giảm 21.000 tấn CO₂ trên mỗi 1 triệu lon. Bao bì sử dụng tới 71% giấy được chứng nhận FSC™, có nguồn gốc từ các khu rừng được quản lý có trách nhiệm và có khả năng tái tạo.

Thúc đẩy đổi mới qua công nghệ chế biến và bao bì

Với hơn 70 năm kinh nghiệm trong ngành thực phẩm và đồ uống toàn cầu, Tetra Pak giúp doanh nghiệp phát triển sản phẩm thủy sản mới bằng cách kết hợp công thức, công nghệ chế biến, xử lý nhiệt, chiết rót và bao bì. Giải pháp tương thích đồng bộ này giúp đáp ứng yêu cầu về an toàn, chất lượng và hiệu quả từ khâu phát triển đến sản xuất.

Tại các Trung tâm Phát triển Thực phẩm Tetra Recart®, chuyên gia, đầu bếp và kỹ sư công nghệ thực phẩm của Tetra Pak hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt xu hướng thị trường và hoàn thiện công thức phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng và bao bì Tetra Recart®.

Tetra Pak sẽ cùng doanh nghiệp xác định xu hướng thị trường, hỗ trợ thiết kế, lắp đặt các dây chuyền chiết rót Tetra Recart®

Tetra Pak đồng thời hỗ trợ thiết kế và lắp đặt dây chuyền chiết rót Tetra Recart® để vận hành hiệu quả với từng dòng sản phẩm và đảm bảo an toàn thực phẩm. Doanh nghiệp có thể xây dựng dây chuyền riêng hoặc hợp tác với các đơn vị trong mạng lưới gia công của Tetra Pak.

Bao bì giấy Tetra Recart® mở ra một hướng phát triển mới cho thủy sản chế biến sẵn và phù hợp với rau củ, các loại đậu, sốt và món ăn chế biến sẵn. Nhờ đó, doanh nghiệp có thêm lựa chọn để phát triển và mở rộng danh mục sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng về hương vị và trải nghiệm ẩm thực theo lứa tuổi, văn hóa vùng miền.

Khám phá Tetra Recart® tại Triển lãm Vietnam FoodExpo 2026

Tetra Pak sẽ giới thiệu giải pháp Tetra Recart® tới doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống tại Vietnam Foodexpo 2026, từ ngày 11 - 14/11 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM. Gian hàng “Try Swedish” (AD09-AD11, Hội trường A) do Đại sứ quán Thụy Điển và Business Sweden tại Việt Nam phối hợp thực hiện.

Với chủ đề “Đổi mới thúc đẩy tăng trưởng”, khách tham quan có thể khám phá bao bì Tetra Recart® và ý tưởng đồ uống protein mới. Doanh nghiệp có thể trao đổi trực tiếp với chuyên gia Tetra Pak về phát triển sản phẩm, chế biến và đóng gói.

Chiều 11/11, chuyên gia Tetra Pak sẽ chia sẻ tại Hội nghị Quốc tế ngành Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2026 (Vietnam Food Forum 2026) về chủ đề “Bao bì bền vững và tuân thủ xuất khẩu: Nâng cao năng lực đưa thực phẩm Việt Nam vào chuỗi cung ứng EU”.

Thông tin chi tiết: https://bit.ly/4sLIvW7

Bích Đào