Nhiều người không khỏi phân vân về việc bảo dưỡng xe ô tô định kỳ nên tiếp tục vào hãng hay chuyển sang một gara quen bên ngoài để tiết kiệm chi phí.

Xe của tôi đã qua thời gian bảo hành, chủ yếu sử dụng đi làm hằng ngày và thỉnh thoảng về quê. Từ trước đến nay, tôi vẫn bảo dưỡng tại đại lý chính hãng theo các mốc khuyến cáo. Ưu điểm là có lịch sử bảo dưỡng rõ ràng, phụ tùng và quy trình tương đối minh bạch, nhưng chi phí mỗi lần làm xe không hề nhỏ. Có những hạng mục được tư vấn thay thế khiến tôi băn khoăn liệu đã thực sự cần thiết hay chưa, nhất là khi xe vẫn vận hành bình thường.

Bảo dưỡng xe ở hãng hay garage sửa xe quen để vừa tiết kiệm vừa yên tâm? Ảnh minh hoạ

Trong khi đó, một gara gần nhà được người quen giới thiệu có giá công và phụ tùng mềm hơn đáng kể. Chủ gara cũng khá nhiệt tình, sẵn sàng giải thích từng hạng mục. Tuy nhiên, tôi chưa có nhiều kinh nghiệm để đánh giá chất lượng phụ tùng, tay nghề thợ hay mức độ đầy đủ của quy trình bảo dưỡng. Nếu phát sinh lỗi sau sửa chữa, việc xác định nguyên nhân và trách nhiệm cũng có thể phức tạp hơn so với làm tại hãng.

Tôi hiểu rằng không phải cứ vào hãng là tốt nhất, cũng không thể mặc định gara bên ngoài đều kém chất lượng. Việc lựa chọn còn phụ thuộc vào dòng xe, tuổi xe, tình trạng vận hành và từng hạng mục cụ thể.

Vì vậy, tôi muốn hỏi những người có kinh nghiệm: Với ô tô đã hết bảo hành, nên tiếp tục bảo dưỡng toàn bộ tại hãng hay kết hợp, chẳng hạn các hạng mục quan trọng làm ở hãng còn thay dầu, lọc và bảo dưỡng thông thường thực hiện tại gara uy tín? Làm thế nào để kiểm soát chất lượng phụ tùng, tránh bị tư vấn thay đồ không cần thiết mà vẫn tiết kiệm được chi phí lâu dài?

Bạn đọc Hoàng Dũng (Thanh Trì, Hà Nội)

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