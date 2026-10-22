Nhiều tài xế cho rằng xe số tự động có thể tự điều chỉnh cấp số nên chỉ cần rà phanh khi xuống đèo. Tuy nhiên, sử dụng số thấp đúng cách giúp tận dụng lực hãm của động cơ, giảm tải cho hệ thống phanh và hạn chế nguy cơ mất phanh khi đổ dốc dài.

Xuống đèo dốc không nên chỉ dùng phanh

Khi điều khiển ô tô xuống những đoạn đèo dốc kéo dài, việc giữ tốc độ ổn định là yêu cầu quan trọng để bảo đảm an toàn. Với xe số tự động, nhiều người vẫn để cần số ở vị trí D rồi liên tục đạp phanh nhằm khống chế tốc độ, đồng thời cho rằng loại hộp số này sẽ tự tính toán để về số phù hợp với mọi loại đường.

Theo các chuyên gia, cách này có thể hiệu quả ở những đoạn dốc ngắn, nhưng tiềm ẩn rủi ro khi xe phải xuống dốc dài hoặc liên tục qua các khúc cua. Nguyên nhân nằm ở việc hệ thống phanh phải làm việc liên tục để chống lại lực khiến xe tăng tốc khi xuống dốc.

Lái xe ở những cung đường đèo dốc cao đòi hỏi chủ xe cần sử dụng số và phanh hợp lý. Ảnh: Hoàng Hiệp

Mỗi lần phanh, động năng của ô tô được chuyển hóa thành nhiệt năng tại má phanh và đĩa phanh. Khi tài xế rà phanh trong thời gian dài, nhiệt lượng tích tụ có thể khiến nhiệt độ các chi tiết tăng cao, làm giảm hiệu quả hãm xe.

Hiện tượng này được gọi là Brake Fade, tức suy giảm hiệu quả phanh do nhiệt. Khi đó, người lái có thể nhận thấy lực phanh giảm, phải đạp bàn đạp sâu hơn hoặc xe không giảm tốc như mong muốn. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào thiết kế hệ thống phanh, tải trọng xe, độ dốc, tốc độ và cách sử dụng phanh.

Đây là lý do tài xế không nên phụ thuộc hoàn toàn vào phanh chân khi đổ đèo, đặc biệt trên những cung đường dài như các cung đèo ở Tây Bắc, đèo Bảo Lộc, đèo Prenn ở Tây Nguyên...

Giải pháp là kết hợp phanh chân với phanh động cơ. Khi xe được duy trì ở cấp số thấp, động cơ tạo ra lực cản truyền ngược qua hệ thống truyền động, giúp ghìm tốc độ mà không phải liên tục sử dụng phanh chân. Nhờ đó, hệ thống phanh có thời gian giảm nhiệt và duy trì hiệu quả làm việc tốt hơn.

Về số thấp thế nào cho đúng trên xe số tự động?

Khác với xe số sàn, ô tô số tự động không yêu cầu người lái trực tiếp điều khiển ly hợp và chọn từng cấp số. Tuy nhiên, phần lớn xe vẫn có chế độ cho phép giới hạn cấp số hoặc tăng khả năng hãm bằng động cơ.

Tùy từng mẫu xe, người lái có thể gặp các ký hiệu như L, S, B, M hoặc các nấc số 2, 3. Chức năng cụ thể không hoàn toàn giống nhau giữa các hãng, vì vậy cần kiểm tra hướng dẫn sử dụng của xe trước khi vận hành.

Tuỳ từng loại xe mà số thấp có thể được ký hiệu là L, M- hay số 2,3. Ảnh minh họa

Với những mẫu xe có chế độ L (Low), đây thường là chế độ ưu tiên cấp số thấp để tăng lực hãm động cơ. Chế độ S thường hướng đến đặc tính vận hành thể thao, giữ số lâu hơn hoặc duy trì vòng tua cao hơn, nhưng không phải lúc nào cũng tương đương chế độ số thấp chuyên dụng.

Nguyên tắc quan trọng là chọn số thấp trước khi xe xuống dốc dài, thay vì đợi đến khi xe tăng tốc quá nhanh mới tìm cách giảm số. Khi cần số được chuyển về chế độ thấp phù hợp, vòng tua động cơ sẽ tăng và lực hãm được cải thiện. Tuy nhiên, tài xế cần tuân thủ giới hạn vòng tua và hướng dẫn của nhà sản xuất, tránh chuyển xuống cấp số quá thấp khi xe đang chạy nhanh.

Các chuyên gia đưa ra lời khuyên khi lái xe xuống dốc, tài xế nên kết hợp phanh động cơ với phanh chân, giảm tốc trước khi vào cua và tránh rà phanh liên tục hoặc phanh gấp khi xe đang đổi hướng. Tuyệt đối không nên chuyển về N để xe trôi tự do vì động cơ mất tác dụng hãm, khiến phanh chân phải chịu tải lớn hơn.

Cách chọn số khác nhau tùy từng mẫu xe. Với xe hybrid hoặc xe điện, chế độ B hay tái tạo năng lượng có thể hỗ trợ giảm tốc, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào thiết kế và trạng thái pin.

Nếu phanh có dấu hiệu giảm hiệu quả hoặc xuất hiện mùi khét, tài xế cần tìm ngay nơi an toàn để dừng xe kiểm tra, để xe "nghỉ ngơi", đồng thời bảo dưỡng hệ thống phanh ngay sau chuyến đi để đảm bảo an toàn.

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