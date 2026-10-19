Liên tiếp được vinh danh Thương hiệu Quốc gia, Bảo hiểm Bảo Việt khẳng định uy tín hơn 60 năm nhờ năng lực tài chính vững mạnh cùng kinh nghiệm quản trị rủi ro. Doanh nghiệp duy trì cam kết bảo vệ khách hàng, đóng góp vào sự phát triển bền vững.

3 kỳ liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia

Ngày 16/10/2026, Bộ Công Thương tổ chức Lễ công bố và tôn vinh các sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026.

Theo đó, sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ Bảo Việt tiếp tục được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam.

Kết quả này cho thấy năng lực cạnh tranh của Bảo hiểm Bảo Việt trên ba phương diện cốt lõi: chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong. Đây cũng là sự ghi nhận cho quá trình không ngừng cải tiến sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và bền bỉ xây dựng uy tín thương hiệu.

Kết quả này cũng góp thêm một dấu ấn vào thành tựu thương hiệu chung của Tập đoàn Bảo Việt. Năm 2026, Brand Finance xếp Bảo Việt là thương hiệu mạnh nhất Việt Nam, với 96/100 điểm Chỉ số Sức mạnh Thương hiệu và xếp hạng AAA+.

Bảo Việt - Thương hiệu Quốc gia vì người Việt, vì tương lai Việt

Kiên trì vun đắp giá trị dài hạn

Ra đời năm 1965, Bảo hiểm Bảo Việt đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển của đất nước, từ những năm tháng đầy khó khăn đến thời kỳ hội nhập sâu rộng.

Sáu thập kỷ qua, Bảo hiểm Bảo Việt cũng hiện diện ở mọi nơi nền kinh tế vận hành, đáp ứng đa dạng nhu cầu bảo vệ của cá nhân, gia đình và doanh nghiệp.

Với 79 công ty thành viên và mạng lưới 70.000 đại lý trên cả nước, Bảo hiểm Bảo Việt xây dựng hệ thống phân phối quy mô lớn, đưa các giải pháp bảo hiểm đến gần hơn với khách hàng ở nhiều vùng miền.

Bảo hiểm Bảo Việt - thương hiệu đồng hành cùng sự phát triển kinh tế đất nước

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Bảo hiểm Bảo Việt được tín nhiệm tham gia và giữ vai trò quan trọng trong nhiều dự án, công trình trọng điểm quốc gia thuộc các lĩnh vực hàng không, năng lượng, dầu khí, công nghiệp và hạ tầng.

Theo đại diện doanh nghiệp, với những dự án có giá trị hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn tỷ đồng, vai trò của doanh nghiệp bảo hiểm không chỉ nằm ở việc cung cấp một hợp đồng bảo hiểm. Từ khảo sát, đánh giá rủi ro, xây dựng phương án bảo hiểm đến tổ chức bảo vệ tài chính và xử lý tổn thất, mỗi khâu đều ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì hoạt động của khách hàng.

Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng đặt ra những yêu cầu khắt khe về hiệu quả và khả năng thích ứng, năng lực chống chịu trước biến động trở thành yếu tố quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Việc lựa chọn đối tác bảo hiểm có tiềm lực tài chính vững mạnh, đủ năng lực thực hiện cam kết và theo đuổi tầm nhìn dài hạn vì thế trở thành một phần trong chiến lược quản trị rủi ro, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Đây cũng là giá trị Bảo hiểm Bảo Việt kiên trì vun đắp qua nhiều thế hệ khách hàng. Năm 2026, sức mạnh bảng cân đối của doanh nghiệp tiếp tục được AM Best đánh giá ở mức Very Strong.

Ông Đoàn Việt Trang, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, chia sẻ: “Với ngành bảo hiểm, sản phẩm trước hết là một lời cam kết. Giá trị của cam kết ấy được thể hiện rõ nhất khi khách hàng đối mặt với rủi ro và cần được hỗ trợ để vượt qua tổn thất. Hơn 60 năm qua, Bảo hiểm Bảo Việt luôn nỗ lực thực hiện cam kết đó, đồng hành cùng khách hàng từ khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh đến bảo vệ tài sản và thành quả tích lũy của mỗi gia đình”.

Theo ông Đoàn Việt Trang, sứ mệnh của Bảo hiểm Bảo Việt là xây dựng năng lực bảo vệ ngay tại Việt Nam, tạo điểm tựa vững chắc để người Việt và doanh nghiệp Việt tự tin vươn xa. Định hướng này được thể hiện qua thông điệp “Bảo Việt: Vì người Việt - Vì tương lai Việt”, nhấn mạnh cam kết đồng hành cùng khách hàng và đóng góp vào sự phát triển dài hạn của nền kinh tế.

Danh hiệu Thương hiệu Quốc gia 3 kỳ liên tiếp ghi nhận quá trình xây dựng uy tín, nâng cao chất lượng và củng cố năng lực cạnh tranh của Bảo hiểm Bảo Việt.

Khách hàng có nhu cầu tư vấn giải pháp bảo hiểm phù hợp có thể liên hệ hotline 1800 1118 hoặc (024) 3573 0505, truy cập website baovietonline.com.vn.

Thuỳ Dung