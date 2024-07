Gặt trái ngọt khi “trái tim chạm đến trái tim”

Theo một nghiên cứu từ Gartner - công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ thông tin hàng đầu thế giới, có 81% các doanh nghiệp sẽ dựa vào trải nghiệm khách hàng để cạnh tranh. Điều này đã thúc đẩy một làn sóng các doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ để tạo ra những trải nghiệm khách hàng đáng nhớ và thu hút.

Hành trình 60 năm Bảo hiểm Bảo Việt “trái tim chạm đến trái tim”

“Gần 8 năm làm việc trong ngành bảo hiểm, tôi hiểu rằng niềm tin của khách hàng không đơn thuần được tạo ra chỉ từ lời nói. Chỉ khi thực sự đồng hành và đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tôi mới có thể thuyết phục họ và chiếm trọn niềm tin về một thương hiệu bảo hiểm bền vững, lâu đời bậc nhất Việt Nam” - chia sẻ của một chuyên viên có nhiều năm đạt thành tích cao trong công tác kinh doanh tại Bảo hiểm Bảo Việt.

Với mạng lưới hơn 70.000 tư vấn viên cao cấp, đa dạng các kênh liên lạc như trò chuyện trực tuyến như email, hotline... phục vụ 24/7, khách hàng luôn có thể gửi phản hồi tới đội ngũ nhân viên, giúp ghi nhận ý kiến một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm Bảo Việt cũng tích cực ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh hướng tới giảm tải quy trình, nâng cao chất lượng để nâng cao cảm xúc trên hành trình trải nghiệm khách hàng.

Với đa dạng các ứng dụng số tân tiến như InsureJ, BVcare, Baoviet Go..., khách hàng có thể quản lý toàn bộ quy trình bảo hiểm trực tuyến cá nhân một cách thuận tiện và linh hoạt nhất, từ việc đăng ký chương trình bảo hiểm đến yêu cầu bồi thường, cập nhật thông tin. Điều này đã mang lại hành trình sử dụng dịch vụ xuyên suốt và giúp tối đa hóa lợi ích cho khách hàng.

Bảo hiểm Bảo Việt đã thực hiện chiến lược tinh chỉnh sản phẩm và dịch vụ để trở nên hiện đại, thuận lợi và dễ tiếp cận hơn với mọi phân khúc khách hàng về độ tuổi, giới tính và thu nhập. Các chương trình ưu đãi cũng liên tục được triển khai nhằm tạo điều kiện tham gia với mức phí tối ưu cho khách hàng.

Nhận thấy những nỗ lực ấy, Bảo hiểm Bảo Việt đã được nhiều tổ chức trong nước và quốc tế vinh danh, đồng thời đây là sự công nhận toàn cầu về khả năng tiên phong chuyển đổi số của thương hiệu. Trong đó, Bảo hiểm Bảo Việt được công nhận là Doanh nghiệp phi nhân thọ chuyển đổi số tốt nhất Việt Nam (Best Insurance Company Digital Transformation Vietnam) bởi Global Banking & Finance Review; Sáng kiến Bảo hiểm số của năm tại Việt Nam (Digital Insurance Initiative of the Year - Vietnam) bởi Insurance Asia Awards; Sáng kiến chuyển đổi bảo hiểm số tốt nhất Việt Nam (Best Digital Transformation Initiatives - Insurance Sector - Vietnam) bởi Global Business Outlook Awards.

Ưu đãi hè sang, rộn ràng quà tặng

Cơ hội sở hữu 6 xe máy Honda Vision cùng hàng vạn quà tặng hấp dẫn khác

Từ ngày 6/6 - 6/8/2024, khách hàng tham gia chương trình “60 năm đồng hành, Nhận vạn quà bình an” sẽ có cơ hội sở hữu hàng nghìn giải thưởng hấp dẫn như 6 xe máy Honda Vision, 600 máy đo huyết áp Omron, 600 cân sức khỏe Rapido, 600 mũ bảo hiểm Asia chất lượng cao. Đồng thời, 10.000 tấm che nắng cao cấp sẽ được dành tặng cho các chủ xe tham gia bảo hiểm vật chất xe ô tô đầu tiên.

Theo đó, cứ mỗi 500.000 VNĐ phí/đơn bảo hiểm khách hàng sẽ được quy đổi tương ứng một mã dự thưởng. Hoạt động quay số trúng thưởng sẽ được diễn ra vào ngày 15/7 và 14/8. Kết quả quay thưởng sẽ được Bảo hiểm Bảo Việt công bố công khai trên các phương tiện truyền thông và liên hệ trực tiếp tới các khách hàng trúng giải để trao thưởng.

Tham gia bảo hiểm trực tuyến: https://baovietonline.com.vn hoặc https://beta.baovietonline.com.vn Hotline: 1900 55 88 99/0766 558899 hoặc liên hệ trực tiếp hệ thống công ty thành viên/đại lý của Bảo hiểm Bảo Việt trên toàn quốc để được tư vấn.

Đậu Linh