Lãnh đạo MISA và BSH ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

Theo nội dung hợp tác, các sản phẩm bảo hiểm của BSH được tích hợp trên nền tảng số MISA Insurance, kết nối đồng bộ với hệ sinh thái phần mềm bán hàng, kế toán và hóa đơn điện tử do MISA phát triển. Thông qua đó, doanh nghiệp và người dùng có thể tiếp cận các sản phẩm bảo hiểm như bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm tài sản… ngay trong quá trình quản lý và vận hành doanh nghiệp.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đỗ Đăng Khang - Tổng Giám đốc BSH cho biết việc hợp tác với MISA là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển của BSH, nhằm từng bước đổi mới phương thức tiếp cận bảo hiểm theo hướng hiện đại, minh bạch và lấy khách hàng làm trung tâm. Ông nhấn mạnh, BSH cam kết phối hợp chặt chẽ với MISA để bảo đảm quá trình vận hành hiệu quả, qua đó giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ nhanh chóng, quy trình giám định rõ ràng và quyền lợi bảo hiểm được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Ông Đỗ Đăng Khang - Tổng Giám đốc Bảo hiểm BSH phát biểu tại lễ ký kết

Ở phía đối tác, bà Nguyễn Thị Ngoan - Giám đốc Tài chính MISA, CEO JETPAY (đơn vị thành viên của MISA) chia sẻ: “sự kết hợp giữa năng lực công nghệ, hệ sinh thái số của MISA với kinh nghiệm chuyên môn và kỷ luật nghiệp vụ của BSH sẽ tạo nền tảng cho một mối quan hệ hợp tác lâu dài, có chiều sâu. Mục tiêu trọng tâm của hợp tác là xây dựng trải nghiệm liền mạch, gia tăng giá trị bền vững cho khách hàng trong quá trình sử dụng các dịch vụ tài chính - bảo hiểm trên nền tảng số”.

Trong giai đoạn đầu, hai bên ưu tiên triển khai các sản phẩm gắn với hoạt động thường nhật của doanh nghiệp và người dùng như bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm sức khỏe. Trên cơ sở đó, BSH và MISA sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng danh mục sản phẩm bảo hiểm - tài chính trên nền tảng số để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Bà Nguyễn Thị Ngoan - Giám đốc Tài chính MISA, CEO JETPAY phát biểu tại lễ ký kết

BSH hiện nằm trong Top 10 bảo hiểm phi nhân thọ uy tín tại Việt Nam (Theo Vietnam Report, 2025). Từ 2024, BSH được cộng hưởng sức mạnh từ DB Insurance (Top 2 về quy mô tại thị trường Hàn Quốc - theo Maeil Business Newspaper, Nhật báo Kinh tế Hàn Quốc), qua đó củng cố nền tảng tài chính vững mạnh, nâng cao chuẩn mực dịch vụ. Uy tín thương hiệu của BSH được khẳng định qua nhiều giải thưởng như Sao Vàng Đất Việt, Thương hiệu Mạnh Việt Nam (hạng mục Phát triển bền vững) và Doanh nghiệp Xuất sắc Châu Á.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần MISA có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT, đang phục vụ cho gần 400.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, 44.500 đơn vị hành chính sự nghiệp và 3,5 triệu người dùng cá nhân. MISA đã phát triển hệ sinh thái nền tảng số quản trị toàn diện, lấy tài chính - kế toán làm trọng tâm, kết hợp với hạ tầng thanh toán do JETPAY (công ty thành viên của MISA) phát triển, hình thành chu trình trải nghiệm liền mạch cho khách hàng. Đồng thời, MISA không ngừng mở rộng kết nối với các đối tác để gia tăng tiện ích và đáp ứng linh hoạt nhu cầu của thị trường.

Việc ký kết hợp tác giữa BSH và MISA không chỉ bổ sung thêm một lựa chọn trên thị trường, mà còn góp phần đưa quản trị rủi ro trở thành một phần tự nhiên trong quy trình vận hành của doanh nghiệp và đời sống của người dân, hướng tới việc tạo lập những giá trị thực chất và bền vững cho cộng đồng.

Bích Đào