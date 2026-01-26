Ngày 26/1, đại diện Bảo hiểm xã hội TPHCM cho biết, đã chủ động rà soát và tự động chuyển đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho những người trước đây đăng ký tại 25 Trung tâm Y tế khu vực không giường bệnh - các đơn vị đã chính thức ngừng hoạt động từ đầu năm 2026.

Cụ thể, người trên 16 tuổi trước đây đăng ký tại khu vực Chợ Lớn sẽ được chuyển về Bệnh viện An Bình hoặc Bệnh viện Nguyễn Trãi. Những người tại khu vực Hòa Hưng chuyển sang Bệnh viện Trưng Vương, khu vực Nhiêu Lộc về Bệnh viện Nhân dân Gia Định (cơ sở 2), người dân khu vực Cần Giờ được chuyển tới Bệnh viện Từ Dũ (cơ sở 2). Trẻ em dưới 16 tuổi được điều chuyển tập trung về Bệnh viện Lãnh Binh Thăng.

Người dân khám chữa bệnh bằng hình thức BHYT tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (cơ sở 2)

Tuy nhiên, người dân không bắt buộc phải sử dụng nơi khám chữa bệnh được chuyển đổi tự động mà có quyền lựa chọn lại cơ sở y tế phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, các trạm y tế phường, xã vẫn tiếp tục khám bảo hiểm y tế và cấp thuốc định kỳ cho bệnh nhân mạn tính hoặc điều trị dài hạn. Các phòng khám đa khoa, chuyên khoa thuộc các trung tâm y tế cũ cũng duy trì hoạt động và thanh toán BHYT đầy đủ trong khi chờ cấp lại giấy phép.

Người dân có thể thực hiện thủ tục đổi nơi đăng ký khám ban đầu miễn phí qua 3 hình thức: Nộp hồ sơ trực tiếp tại BHXH nơi cư trú, qua đơn vị làm việc, hoặc đăng ký trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam.

Theo quy định hiện hành, thời điểm đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT được thực hiện vào 15 ngày đầu các tháng 1, 4, 7 và 10 hàng năm.

Từ 1/1/2026, TPHCM triển khai sắp xếp lại toàn bộ hệ thống trung tâm y tế và trạm y tế theo mô hình chính quyền 2 cấp. Cả Sở Y tế và BHXH thành phố đều khẳng định việc tái cơ cấu này không ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh cũng như quyền lợi BHYT của người dân, đảm bảo các hoạt động khám chữa bệnh không bị gián đoạn.