Xu hướng này không chỉ đến từ nhận thức, mà còn được thúc đẩy bởi những biến động thực tế khi sức khỏe ngày càng được xem là một phần quan trọng trong chiến lược tài chính và chất lượng sống dài hạn. Theo khảo sát của Vietnam Report, gần 56% người tiêu dùng dự định tăng chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe trong năm 2026 - một trong những mức ưu tiên cao nhất trong các nhóm chi tiêu cá nhân hiện nay.

Người dân ngày càng sẵn sàng chi trả cho các dịch vụ y tế chất lượng cao, khám chữa bệnh nhanh chóng và trải nghiệm chăm sóc chủ động hơn. Thực tế, chi phí điều trị tại các bệnh viện tư nhân và quốc tế đang tăng đáng kể trong những năm gần đây, đặc biệt với các dịch vụ nội trú, phẫu thuật hoặc điều trị chuyên sâu, khiến bài toán dự phòng tài chính y tế trở thành mối quan tâm lớn của nhiều gia đình.

Đáng chú ý, định hướng của ngành y tế giai đoạn mới cũng đang chuyển mạnh từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh và chăm sóc chủ động”. Năm 2026, Chính phủ tiếp tục thúc đẩy các chương trình nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân, tăng cường khám sức khỏe định kỳ và đầu tư lớn cho lĩnh vực y tế dự phòng.

Từ “nỗi lo sức khỏe” đến “bài toán tài chính dài hạn”

Đằng sau quyết định chi tiêu cho sức khỏe là một thay đổi lớn trong tâm lý người dân, rủi ro y tế không còn được xem là sự kiện hiếm gặp, mà là điều có thể xảy ra bất cứ lúc nào và để lại hệ lụy tài chính đáng kể.

Thực tế cho thấy, chi phí y tế đang ngày càng trở thành áp lực của nhiều gia đình Việt nếu không có sự chuẩn bị từ sớm. Theo số liệu công bố cuối năm 2025 của Bộ Y tế, chi tiêu y tế bình quân đầu người tại Việt Nam hiện đã đạt khoảng 270 USD/năm (tương đương 7.3 triệu đồng) và được dự báo tiếp tục tăng trong các năm tới. Nhiều dịch vụ điều trị, phẫu thuật hoặc nội trú tại các bệnh viện tư nhân, quốc tế hiện có thể tiêu tốn hàng chục đến hàng trăm triệu đồng, khiến nhu cầu dự phòng tài chính y tế ngày càng trở nên rõ nét.

Mặc dù đã tăng đáng kể trong những năm gần đây, mức chi này vẫn thấp hơn nhiều so với các quốc gia phát triển hơn trong khu vực như Singapore (trên 3.500 USD/người/năm), Malaysia (xấp xỉ 600 USD/người/năm) và Thái Lan (khoảng 350-400 USD/người/năm).

Một điểm đáng chú ý khác là sự thay đổi trong kỳ vọng trải nghiệm của người dân khi ngày càng quan tâm đến việc lựa chọn dịch vụ tốt hơn, rút ngắn thời gian chờ đợi và tiếp cận hệ thống y tế thuận tiện. Điều này khiến nhiều gia đình, đặc biệt là nhóm trung lưu tại đô thị, bắt đầu nhìn nhận việc chăm sóc sức khỏe như một khoản đầu tư dài hạn thay vì chi phí phát sinh.

Trong bối cảnh đó, bảo hiểm sức khỏe đang dần được coi là một công cụ tài chính thiết yếu, giúp người dân chuyển từ trạng thái “lo lắng” sang “chủ động kiểm soát rủi ro”.

Không chỉ là chi trả chi phí điều trị, bảo hiểm ngày nay còn được kỳ vọng mang lại trải nghiệm tốt hơn - từ hỗ trợ tiếp cận dịch vụ y tế đến đơn giản hóa quy trình thanh toán, giảm áp lực tài chính ngay tại thời điểm phát sinh rủi ro.

Đây cũng là lý do thị trường ghi nhận sự gia tăng nhanh chóng về mức độ quan tâm tới các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe có quyền lợi rõ ràng, linh hoạt và gắn với dịch vụ thực tế.

Bảo hiểm Bảo Việt: Từ sản phẩm bảo vệ đến trải nghiệm “an tâm thực sự”

Trong làn sóng chuyển dịch này, Bảo hiểm Bảo Việt là một trong những doanh nghiệp nổi bật với định hướng phát triển bảo hiểm sức khỏe theo nhu cầu thực tế của khách hàng Việt.

Không chỉ dừng ở việc cung cấp sản phẩm, các giải pháp bảo hiểm sức khỏe của Bảo hiểm Bảo Việt được xây dựng theo hướng giải quyết trực tiếp những vấn đề phổ biến như chi phí điều trị lớn, thủ tục phức tạp và trải nghiệm dịch vụ chưa đồng đều.

Bảo hiểm Bảo Việt hiện đang triển khai các chương trình bảo hiểm sức khỏe toàn diện (Bảo Việt An Gia, Bảo Việt Tâm Bình, An Tâm Viện Phí…); nhóm bảo hiểm chuyên biệt như Bảo hiểm Bệnh ung thư K-Care, Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo (CI, CI37); hay chương trình bảo hiểm cao cấp Bảo Việt Intercare còn được thiết kế có thể áp dụng ở nước ngoài, một số quốc gia, khu vực cụ thể để khách hàng tham gia thuận tiện sử dụng trong lúc đi công tác, du lịch.

Các chương trình bảo hiểm sức khỏe Bảo hiểm Bảo Việt phù hợp với tất cả các khách hàng từ 15 ngày tuổi tới 65 tuổi với nhiều hình thức tham gia linh hoạt, các giải pháp chăm sóc y tế toàn diện, quyền lợi bảo hiểm hấp dẫn lên tới 454 triệu đồng, bảo hiểm tai nạn cá nhân lên tới 1 tỷ đồng.

Đồng thời, Bảo hiểm Bảo Việt cũng là đơn vị bảo hiểm đang triển khai mạng lưới bảo lãnh viện phí 24/7 lớn nhất thị trường với trên 250 bệnh viện/cơ sở y tế trong và ngoài nước giúp khách hàng giảm bớt rắc rối về tài chính nhờ thanh toán trực tiếp cho bệnh viện, thay vì phải tạm ứng trước viện phí.

Đặc biệt, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý và chăm sóc khách hàng đang giúp Bảo hiểm Bảo Việt tiến gần hơn tới mục tiêu mang lại một trải nghiệm “an tâm thực sự” - nơi khách hàng không chỉ được bảo vệ về tài chính, mà còn được hỗ trợ xuyên suốt trong hành trình chăm sóc sức khỏe.

“Điểm tựa an tâm” trong cuộc sống hiện đại

Khi người dân ngày càng ưu tiên chất lượng sống và chủ động hơn trong việc bảo vệ bản thân trước các rủi ro y tế, bảo hiểm sức khỏe cũng đang dần vượt ra khỏi vai trò của một sản phẩm tài chính đơn thuần để trở thành “điểm tựa an tâm” trong cuộc sống hiện đại. Đây không chỉ là xu hướng tiêu dùng mới, mà còn phản ánh sự chuyển dịch của thị trường sang giai đoạn phát triển sâu hơn - nơi khách hàng tìm kiếm nhiều hơn một quyền lợi bảo hiểm, mà là trải nghiệm chăm sóc toàn diện, linh hoạt và đồng hành dài lâu.

Trong bối cảnh đó, những doanh nghiệp tiên phong đầu tư vào chất lượng dịch vụ, công nghệ và trải nghiệm khách hàng sẽ có nhiều cơ hội tạo dựng niềm tin và gia tăng giá trị bền vững trên thị trường bảo hiểm sức khỏe đang ngày càng cạnh tranh và giàu tiềm năng. Hay nói cách khác, chính các doanh nghiệp có khả năng kết hợp giữa sản phẩm bảo hiểm, công nghệ và trải nghiệm dịch vụ - như Bảo hiểm Bảo Việt - không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm sức khỏe tại Việt Nam.

(Nguồn: Bảo Việt)