Phản ánh những vướng mắc trong việc hoàn tiền cho người tham gia BHYT nêu trên được cử tri Đồng Nai gửi về Bộ Y tế sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15. Cử tri kiến nghị Bộ Y tế cần quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở y tế khi để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, đồng thời quan tâm, tạo điều kiện để người dân hoàn tất thủ tục thanh toán lại chi phí này một cách thuận lợi.

Bộ Y tế cho biết nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT, Bộ đã ban hành Thông tư quy định việc thanh toán trực tiếp chi phí thuốc, thiết bị y tế cho người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh.

Theo đó, trường hợp người bệnh được bác sĩ kê đơn mua thuốc tại nhà thuốc bệnh viện thì quỹ BHYT được thanh toán trực tiếp nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Bộ Y tế cho biết sẽ nghiên cứu, bổ sung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh khi để xảy ra tình trạng thiếu thuốc. Ảnh: G.Linh

Các điều kiện để được hoàn tiền

Thứ nhất, thuốc đó thuộc danh mục thuốc hiếm ban hành kèm theo Thông tư 26/2019 của Bộ Y tế.

Thứ hai, không có thuốc do đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được duyệt theo một trong các hình thức như đấu thầu rộng rãi, hoặc đấu thầu hạn chế, hoặc chào hàng cạnh tranh, hoặc mua sắm trực tiếp. Hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt nhưng chưa lựa chọn được nhà thầu, hoặc chào giá trực tuyến, hoặc mua sắm trực tuyến và đã thực hiện chỉ định thầu rút gọn theo quy định cũng thuộc trường hợp này.

Thứ ba, không có thuốc thương mại nào chứa hoạt chất mà người bệnh được kê đơn, hoặc cùng hoạt chất nhưng khác nồng độ hoặc hàm lượng hoặc dạng bào chế hoặc đường dùng, không thể thay thế để kê đơn cho người bệnh.

Thứ tư, không chuyển người bệnh đến cơ sở khám chữa bệnh khác do tình trạng sức khỏe, bệnh lý người bệnh được xác định không đủ điều kiện để chuyển hoặc cơ sở khám chữa bệnh nơi người bệnh đang khám và điều trị đang trong thời gian cách ly y tế theo quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, hoặc cơ sở khám chữa bệnh nơi người bệnh đang khám và điều trị là cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu.

Thứ năm, không thể điều chuyển thuốc, thiết bị y tế giữa các cơ sở khám chữa bệnh theo quy định.

Thuốc được kê đơn, chỉ định sử dụng phải phù hợp với phạm vi chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh và đã được thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT tại một trong các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc.

Bộ Y tế khẳng định sẽ tiếp thu ý kiến của cử tri và nghiên cứu, bổ sung quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh khi để xảy ra tình trạng thiếu thuốc.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục thanh toán trực tiếp chi phí thuốc giữa cơ quan BHXH và người tham gia BHYT đã được quy định cụ thể tại Điều 55, 56 Nghị định 188/2025.

Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định (trường hợp nộp hồ sơ bản giấy căn cứ theo ngày ghi trên dấu công văn đến hoặc giấy tiếp nhận hồ sơ), cơ quan BHXH phải thực hiện thanh toán chi phí cho người bệnh.

Chi phí thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo số tài khoản của người bệnh được cung cấp tại văn bản đề nghị thanh toán trực tiếp.