Điều kiện tham gia BHYT 5 năm liên tục

Người tham gia BHYT từ 5 năm liên tục trở lên có thể hưởng quyền lợi đặc biệt về thanh toán chi phí khám chữa bệnh nếu đáp ứng đồng thời nhiều điều kiện theo quy định.

Trước hết, người tham gia phải có thời gian tham gia BHYT liên tục từ 5 năm trở lên. Bên cạnh đó, số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm phải lớn hơn 6 lần mức tham chiếu (tương ứng 2,53 triệu đồng từ ngày 01/7/2026).

Ngoài điều kiện về thời gian tham gia và mức chi phí cùng chi trả, người bệnh còn phải khám chữa bệnh đúng tuyến, đúng quy trình chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám chữa bệnh BHYT hoặc thuộc các trường hợp được pháp luật cho phép.

Một số trường hợp vẫn được xem xét hưởng quyền lợi gồm khám chữa bệnh cấp cứu tại bất kỳ cơ sở y tế nào; khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu; điều trị nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản hoặc các trường hợp đặc biệt theo quy định.