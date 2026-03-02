Sẽ tăng cường thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Ảnh: Hoàng Minh

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) vốn là một chính sách an sinh và nhân văn, giúp san sẻ gánh nặng tài chính khi không may xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, thực tế nhiều người vẫn chưa được hưởng quyền lợi của loại hình bảo hiểm này vì ngại thủ tục giải quyết mất thời gian và công sức.

Nhiều người vẫn lầm tưởng bảo hiểm này chỉ để đối phó với lực lượng cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, hạn mức bồi thường của bảo hiểm bắt buộc TNDS hiện nay đối với các vụ tổn thất do xe máy gây ra khá cao: lên tới 150 triệu đồng/người/vụ khi xảy ra thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và 50 triệu đồng/vụ khi thiệt hại về tài sản.

Hiện nay, vẫn còn nhiều trường hợp người tham gia bảo hiểm chưa hiểu rõ quyền lợi của mình được bồi thường những gì, làm cách nào để được bồi thường theo đúng quy định?

Trước tiên cần phải nắm rõ, bảo hiểm bắt buộc TNDS không chi trả thiệt hại cho xe hay cho chính bản thân người tham gia bảo hiểm, mà chi trả cho những tổn thất đã gây ra cho người khác, bao gồm thiệt hại về người và phương tiện. Hiểu rõ điều này giúp người tham gia bảo hiểm bình tĩnh và xử lý tình huống phù hợp hơn khi không may xảy ra va chạm.

"Tháo gỡ" nút thắt hồ sơ, giấy tờ

Đây là rào cản lớn nhất khiến nhiều vụ bồi thường bị đình trệ. Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, quy trình đã được đơn giản hóa đáng kể nhưng không phải ai cũng biết để áp dụng.

Với vụ tai nạn không gây tử vong, doanh nghiệp nghiệp (DN) (DN) bảo hiểm (DNBH) được phép chủ động đánh giá hiện trường, phân lỗi và lập hồ sơ đồng thời hướng dẫn các bên liên quan thỏa thuận mức độ đền bù, phương án giải quyết bồi thường.

Người tham gia bảo hiểm cần thông tin ngay cho DN bảo hiểmDN bảo hiểm BH về vụ tai nạn. Chủ động cấp cứu người bị nạn (nếu có) và cố gắng giữ nguyên hiện trường chờ nhân viên của DN bảo hiểmDN bảo hiểmBH đến hỗ trợ. Thay vì tranh luận giữa các bên, hãy cung cấp thông tin chính xác về tình huống va chạm và yêu cầu nhân viên bảo hiểm hướng dẫn lập "Biên bản thỏa thuận sơ bộ". Đây là căn cứ pháp lý quan trọng nhất để đẩy nhanh tiến độ giải quyết mà không cần sự can thiệp quá sâu của thủ tục hành chính.

Người tham gia giao thông trên đường phố Hà Nội

Công nghệ - "Chìa khóa" rút ngắn khoảng cách

Năm 2026, hầu hết các DN bảo hiểmDNBH bảo hiểm lớn đã triển khai hệ thống giám định trực tuyến. Đây chính là lời giải cho bài toán "chờ nhân viên bảo hiểm đến bao giờ?

Ngay khi tai nạn xảy ra, hãy gọi hotline của DN bảo hiểmDNBH bảo hiểm và yêu cầu giám định qua video. Khi nhân viên bảo hiểm quan sát được hiện trường qua màn hình điện thoại, họ sẽ ghi nhận và đồng ý để di dời phương tiện tránh ùn tắc. Điều này giúp người tham bảo hiểm tránh được lỗi "tự ý thay đổi hiện trường" - lý do thường bị từ chối hoặc giảm trừ bồi thường.

Hãy tải sẵn ứng dụng của DN bảo hiểmDNBH bảo hiểm và làm quen với cách sử dụng trên các app, để khi có rủi ro xảy ra có thể khai báo kịp thời. Việc gửi hình ảnh và định vị GPS ngay lúc đó có giá trị chứng minh cao hơn bất kỳ biên bản viết tay nào.

Xử lý với hóa đơn, chứng từ

Một vướng mắc khác là việc chứng minh thiệt hại tài sản khi các tiệm sửa xe nhỏ không có hóa đơn đỏ. Người tham gia bảo hiểm có quyền yêu cầu nhân viên bảo hiểm chỉ định đơn vị sửa chữa (Garage/Tiệm xe) có liên kết với họ. Tại đây, việc thanh toán sẽ được thực hiện trực tiếp giữa hãng bảo hiểm và tiệm xe bằng hình thức bảo lãnh thanh toán. Như vâyvậy, người tham gia bảo hiểm có thể không cần phải bỏ tiền túi ra để trả trước rồi đi đòi lại hóa đơn rườm rà. Nếu sửa ở tiệm ngoài, hãy chụp ảnh các bộ phận thay thế cũ và mới để làm bằng chứng xác thực.

Chủ động tương tác, đừng chờ đợi

Nhiều hồ sơ bị chậm trễ giải quyết bồi thường do thiếu sự đôn đốc. Hãy trở thành một khách hàng thông minh bằng cách ghi nhật ký làm việc. Lưu lại tên nhân viên tiếp nhận, mã số hồ sơ và các mốc thời gian đã hẹn.

Tận dụng mạng xã hội và tổng đài nếu quá thời hạn bồi thường (thường là 15 ngày kể từ khi thu thập đủ hồ sơ), hãy phản hồi trực tiếp lên Fanpage hoặc đường dây nóng của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (1900.633.880). Sự giám sát từ cộng đồng và cơ quan quản lý là động lực rất lớn để doanh nghiệp xử lý nhanh hơn.

Giải quyết quyền lợi bảo hiểm, nhận bồi thường bảo hiểm không khó như chúng ta tưởng nếu biết áp dụng đúng quy định pháp luật và công nghệ. Hãy thay đổiVới tâm thế từ "người đi xin" sang "người sử dụng dịch vụ",. Khi mỗi người dân đều khi nắm rõ quy trình, bảo hiểm bắt buộc TNDS sẽ thực sự trở thànhlà chỗ dựa vững chắc và đáng tin cậy cho mọi hành trình. Hãy luôn nhớ gọi ngay cho Hotline của DNBH khi không may xảy ra va chạm để được hỗ trợ kịp thời và bảo vệ quyền lợi một cách tốt nhất.

Phan Sương (tổng hợp)