Bảo mẫu độc ác, không cho bé gái ăn uống, hành hạ như địa ngục trần gian. Ảnh: Nypost

Mới đây, Carly Rae Webb (21 tuổi) sống tại bang Virginia (Mỹ) đã bị kết án 12 tháng tù giam vì tội hành hung, lạm dụng đối với bé gái chưa đầy 2 tuổi.

Carly được gia đình thuê làm bảo mẫu để trông nom bé gái tại nhà từ tháng 10/2023 đến tháng 1/2024. Vốn là bạn của bố mẹ đứa trẻ nên cô được gia đình hoàn toàn tin tưởng.

Tuy nhiên, thay vì chăm sóc bé, Carly lại nhiều lần có hành vi hành hạ cả về thể chất lẫn tinh thần đứa bé.

Sự việc chỉ bị phát hiện khi bố mẹ bé bắt đầu nghi ngờ và kiểm tra lại camera trong nhà, sau một lời nói thiếu suy nghĩ của Carly vào đầu năm 2024. Những đoạn video ghi lại sau đó khiến họ bàng hoàng.

Hình ảnh ghi lại ở video cho thấy, Carly nhiều lần bỏ mặc đứa trẻ trong cũi, có ngày bé bị bỏ mặc tới 9 tiếng.

Có những thời điểm đứa trẻ không được ăn uống suốt 21 tiếng, còn Carly thản nhiên ăn trước mặt đứa bé đang gào khóc. Cô ta thậm chí còn vứt bỏ phần thức ăn mà bố mẹ đã chuẩn bị sẵn cho đứa trẻ.

Đoạn video cũng ghi lại cảnh Carly quát mắng, chửi rủa đứa trẻ bằng những lời lẽ thô tục. Khi bé khóc, cô ta chế giễu, đe dọa, thậm chí dùng súng đồ chơi để dọa bắn bé.

Bố của bé cho biết, anh vô cùng sốc khi xem lại những đoạn video ấy. "Nhìn thấy tất cả những gì đã xảy ra, tôi không thể tin nổi. May là chúng tôi đã lắp camera trong nhà", anh nói.

Dù phải chịu đựng nhiều tháng bị ngược đãi, bé gái không có thương tích rõ ràng. Các báo cáo y tế cũng không ghi nhận dấu hiệu suy dinh dưỡng hay chậm phát triển, Nypost đưa tin hôm 15/3.

Tuy vậy, thẩm phán James Updike của quận Bedford cho biết, suốt 47 năm làm việc trong ngành tư pháp, ông chưa từng chứng kiến một vụ án mà những hành vi ngược đãi lại được ghi lại đầy đủ bằng camera như vậy. Ông nhận định hành vi của Carly là “một chuỗi tàn nhẫn và bỏ bê có hệ thống”.

Kết thúc phiên tòa, Carly Rae Webb bị tuyên án 12 tháng tù giam cùng 3 năm quản chế.