Liên quan đến vụ việc người phụ nữ có hành vi đánh, bắn dây thun vào một số trẻ tại cơ sở mầm non gây bức xúc, chiều nay (7/8), Công an TPHCM đã có thông tin ban đầu.

Theo Công an TPHCM, vào khoảng 19h ngày 6/8, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Thuận Giao phát hiện trên các nền tảng TikTok và Facebook lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ dùng dây thun và tay liên tục tác động vào cơ thể của 2 cháu bé, gây bức xúc trong dư luận.

Công an làm việc với bảo mẫu có hành vi bạo hành trẻ. Ảnh: Công an TPHCM.

Công an phường Thuận Giao đã khẩn trương đồng loạt rà soát, xác minh trên toàn địa bàn. Đến 20h cùng ngày, lực lượng công an xác định vụ việc xảy ra tại Trường mầm non Lá Xanh (khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, TPHCM).

Ngay sau đó, Công an phường đã mời những người liên quan về trụ sở để làm việc. Quá trình điều tra bước đầu xác định, bà T.T.T (SN 1971, quê Cần Thơ, bảo mẫu đang làm việc tại Trường mầm non Lá Xanh) là người phụ nữ xuất hiện trong các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Làm việc với công an, bà T. thừa nhận đã có hành vi tác động vào 2 cháu bé như các đoạn clip được chia sẻ, 2 cháu bé xuất hiện trong đoạn clip đều sinh năm 2024.

Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng đã mời người quay clip và chia sẻ lên mạng xã hội làm việc để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ quá trình điều tra.

Hiện cơ quan công an tiếp tục thu thập, củng cố tài liệu để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trường mầm non nơi xảy ra sự việc. Ảnh: X.A

Như đã thông tin, vào tối ngày 6/8, trên mạng xã hội chia sẻ một số đoạn video clip ghi lại cảnh một bảo mẫu dùng tay đánh nhiều lần vào vùng đầu của một bé gái, ép các bé trong lớp ăn dồn dập dù các bé đang khóc.

Đáng nói, người này còn dùng dây thun lồng vào chân trẻ rồi kéo căng, thả ra để dây bắn liên tục vào lòng bàn chân của hai bé khiến các bé sợ hãi, khóc lớn. Trong quá trình này, bảo mẫu còn liên tục quát tháo, hù dọa.

Sau khi các đoạn video clip được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự bức xúc với hành vi của bảo mẫu này.