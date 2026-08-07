Ngày 7/8, lãnh đạo UBND phường Thuận Giao (TPHCM) cho biết địa phương đã nắm thông tin vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ tại một cơ sở mầm non trên địa bàn và chỉ đạo cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định.

Bảo mẫu bắn dây thun vào chân bé gái gây phẫn nộ. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, vào ngày 6/8, trên mạng xã hội chia sẻ một số clip ghi lại cảnh một bảo mẫu dùng tay đánh nhiều lần vào vùng đầu của một bé gái, đồng thời liên tục ép các bé trong lớp ăn dù trẻ đang khóc.

Không chỉ vậy, bảo mẫu này còn dùng dây thun lồng vào chân trẻ rồi kéo căng, thả ra để dây bắn liên tục vào lòng bàn chân của hai bé khiến trẻ sợ hãi, khóc lớn. Trong quá trình này, bảo mẫu còn liên tục quát tháo, hù dọa trẻ.

Sau khi các clip được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự bất bình với hành vi của bảo mẫu.

Cơ sở mầm non Lá Xanh tại phường Thuận Giao, TPHCM vào sáng 7/8. Ảnh: X.A

Theo thông tin ban đầu của chính quyền địa phương, vụ việc xảy ra tại cơ sở mầm non Lá Xanh, thuộc phường Thuận Giao, TPHCM.

Đến tối 6/8, cơ quan công an đã làm việc với bảo mẫu liên quan là bà T (SN 1971, quê Cần Thơ), đồng thời lấy lời khai của các nhân chứng để làm rõ vụ việc.

Theo ghi nhận vào sáng 7/8, cơ sở này đã tạm dừng hoạt động, không còn nhận gửi trẻ như trước.

Cơ sở xảy ra vụ việc được Phòng GD-ĐT TP Thuận An (tỉnh Bình Dương trước đây) cấp phép hoạt động ngày 18/8/2020 theo hình thức hộ kinh doanh.