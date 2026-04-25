Ngày 25/4, UBND phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động giáo dục đối với hộ kinh doanh Nguyễn An Phong, dạy thêm môn Toán bậc THCS.

Theo quyết định, việc đình chỉ "do có đơn thưa của phụ huynh học sinh trong quá trình dạy thêm, vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo và đảm bảo an toàn trong hoạt động giáo dục".

Thời gian đình chỉ từ ngày 24/4 đến khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng.

Báo cáo xác minh ban đầu của Công an phường Đạo Thạnh cho biết, ngày 22/4, đơn vị tiếp nhận đơn tố cáo của bà N.N.D (51 tuổi, ngụ tại địa phương) về việc cháu nội là em L.N.H.B (13 tuổi, học sinh lớp 7) bị ông Nguyễn An Phong (58 tuổi) dùng cây đánh gây thương tích.

Em B. bị ông Phong dùng cành cây đánh vào người, gây trầy xước tay trái, vai trái. Ảnh: T.X

Theo đơn tố cáo, ngày 20/4, em B. đến học thêm tại cơ sở của ông Phong và gỡ bỏ miếng lót chống trầy bàn, ghế của thầy giáo. Đến ngày 22/4, khi quay lại lớp học thêm, em B. bị ông Phong dùng cây đánh vào người, gây trầy xước tay, vai trái và sưng đầu.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Phong đã thừa nhận hành vi sai phạm do bức xúc với học sinh, đồng thời xác nhận có dùng cành cây đánh em B.

Theo cơ quan chức năng, ông Phong chỉ mở cơ sở dạy thêm, không giảng dạy tại bất kỳ trường học nào.

Trước đây, ông Phong từng là giáo viên, công tác tại tỉnh Cà Mau, sau đó chuyển về giảng dạy tại tỉnh Tiền Giang cũ và nghỉ việc từ năm 1996 vì điều kiện gia đình.

Hiện Công an phường Đạo Thạnh đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thu thập tài liệu, chứng cứ để xác định mức độ vi phạm, làm cơ sở đề xuất xử lý theo quy định pháp luật.