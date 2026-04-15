Ngày 15/4, tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra lễ công bố quyết định công nhận Bảo tàng Hà Nội là điểm du lịch của Thủ đô, kết hợp gặp mặt các doanh nghiệp lữ hành, ký kết hợp tác giáo dục di sản và trao tặng thẻ tham quan miễn phí cho các nhà khoa học, nhà quản lý cùng các cá nhân hiến tặng hiện vật, tư liệu cho bảo tàng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội nhấn mạnh, việc Bảo tàng Hà Nội được công nhận là điểm du lịch không chỉ ghi nhận những nỗ lực trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản mà còn khẳng định đơn vị đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về tài nguyên, hạ tầng, dịch vụ và môi trường phục vụ du khách.

Theo ông Hiếu, việc bổ sung Bảo tàng Hà Nội vào hệ thống điểm đến của Thủ đô sẽ góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch văn hóa, mở rộng khả năng kết nối với các tour, tuyến hiện có, qua đó nâng cao trải nghiệm cho du khách và xây dựng hình ảnh Hà Nội theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc.

Lễ công bố quyết định công nhận Bảo tàng Hà Nội là điểm du lịch của Thủ đô.

Giám đốc Bảo tàng Hà Nội Nguyễn Tiến Đà cho biết, thời gian qua đơn vị không ngừng đổi mới nội dung và hình thức trưng bày, triển khai nhiều chuyên đề, chương trình giáo dục trải nghiệm dành cho học sinh, sinh viên, đồng thời từng bước ứng dụng công nghệ nhằm tăng tính tương tác với công chúng.

Trong thời gian tới, bảo tàng sẽ đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp lữ hành để xây dựng tour tham quan, trải nghiệm, bao gồm cả hoạt động khám phá khu trưng bày và tham quan kho hiện vật. Bên cạnh đó, nhiều sự kiện văn hóa - nghệ thuật có thu phí cũng sẽ được tổ chức nhằm thu hút đông đảo người dân và du khách.

Hiện Bảo tàng Hà Nội đang lưu giữ hơn 70.000 hiện vật, tài liệu, trong đó có 6 nhóm bảo vật quốc gia. Không gian trưng bày được tổ chức thành 7 chủ đề lớn, phản ánh xuyên suốt tiến trình lịch sử - văn hóa của Thăng Long – Hà Nội từ tự nhiên, buổi đầu dựng nước, thời kỳ phong kiến, giai đoạn cận - hiện đại, đến các cuộc kháng chiến và công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô trong thời kỳ mới.

Bên cạnh hệ thống trưng bày trong nhà, bảo tàng còn có các không gian sắp đặt ngoài trời, khu trải nghiệm, dịch vụ văn hóa - ẩm thực và khu vực tổ chức sự kiện, góp phần tạo nên một điểm đến văn hóa tổng hợp, đáp ứng nhu cầu tham quan, học tập và giải trí của công chúng.

Trong khuôn khổ chương trình, Bảo tàng Hà Nội đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các cơ sở đào tạo nhằm triển khai các chương trình giáo dục di sản trên địa bàn thành phố. Nội dung hợp tác tập trung vào tổ chức hoạt động ngoại khóa, xây dựng chuyên đề nghiên cứu, tạo điều kiện thực tập, kiến tập cho sinh viên, đồng thời phối hợp truyền thông, quảng bá hình ảnh bảo tàng.

Kiến trúc ấn tượng của Bảo tàng Hà Nội.

Việc ký kết hợp tác được xem là bước đi cụ thể trong chiến lược gắn kết bảo tàng với giáo dục và du lịch, hướng tới xây dựng không gian học tập mở, nơi sinh viên có thể tiếp cận lịch sử - văn hóa một cách trực quan, sinh động.

Sự liên kết giữa Bảo tàng Hà Nội và các cơ sở đào tạo không chỉ mở rộng đối tượng công chúng mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch và nghiên cứu khoa học xã hội.

Lễ công bố được tổ chức theo Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 30/3/2026 của UBND TP Hà Nội, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong định hướng phát triển của Bảo tàng Hà Nội - từ một thiết chế lưu giữ di sản trở thành điểm đến du lịch, giáo dục và trải nghiệm sáng tạo của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.