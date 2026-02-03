Ngày 3/2, Bảo tàng Hà Nội chính thức mở cửa trưng bày thường xuyên và khai mạc trưng bày chuyên đề Long Mã khai văn.

Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội Nguyễn Tiến Đà cho biết, sau thời gian dài chuẩn bị, Bảo tàng Hà Nội chính thức ra mắt nội dung trưng bày thường xuyên với hơn 7.000 tư liệu, tài liệu, hiện vật, trong đó có 6 bảo vật và nhóm bảo vật quốc gia.

Hệ thống trưng bày được chia thành 7 chủ đề và 35 tiểu chuyên đề gồm: Thiên nhiên, Hành trình đến Thăng Long, Thăng Long thế kỷ XI-XVIII, Hà Nội thế kỷ XIX-XX, Chống Pháp xâm lược và kháng chiến chống Mỹ, Xây dựng chủ nghĩa xã hội, Hà Nội hướng tới tương lai.

Bảo tàng Hà Nội mở cửa miễn phí vé tham quan trong vòng 1 tháng. Ảnh: Hoàng Lân

Bên cạnh không gian trưng bày cố định, bảo tàng còn bố trí các khu vực tương tác, trải nghiệm nhằm giúp công chúng tiếp cận sinh động hơn với lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Các hoạt động trưng bày được tổ chức cả trong nhà và ngoài trời, trong đó có chuyên đề về liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm và khu trưng bày về thời kỳ Hà Nội chống chiến tranh phá hoại.

"Chúng tôi hướng tới xây dựng Bảo tàng Hà Nội trở thành điểm đến đa sắc màu, đậm đà bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội và giàu tính sáng tạo", ông Nguyễn Tiến Đà nhấn mạnh.

Triển lãm Long Mã khai văn giới thiệu hơn 100 tài liệu, hiện vật của bảo tàng và các nghệ nhân, xoay quanh hình tượng Long Mã - linh vật kết hợp giữa rồng, lân và ngựa.

Theo Tiến sĩ Phạm Quốc Quân, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hà Nội, Long Mã từ lâu đã trở thành biểu tượng trong đời sống tinh thần của người Việt, tượng trưng cho sức mạnh, may mắn, vẻ đẹp và điềm lành, đồng thời là nguồn cảm hứng sáng tạo của nhiều nghệ nhân làng nghề.

Tại triển lãm, công chúng được chiêm ngưỡng nhiều hiện vật độc đáo như tượng Long Mã bằng gốm, chế tác ngựa bằng bạc tinh xảo, tranh ảnh về ngựa và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ.