Giải thưởng danh giá từ diễn đàn tầm cỡ quốc tế

Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 4, năm 2025 được tổ chức tại Khách sạn quốc tế Pullman JingAn Shanghai, Trung Quốc, quy tụ hơn 180 doanh nghiệp hàng đầu từ Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc). Với sự bảo trợ của Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và Tạp chí Thời đại, diễn đàn đã trở thành một trong những sự kiện kinh tế uy tín nhất khu vực.

Ban tổ chức đã lựa chọn các doanh nghiệp xuất sắc để vinh danh dựa trên các tiêu chí nghiêm ngặt về đổi mới sáng tạo, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế và phát triển bền vững. Việc Bảo Tín Capital được vinh danh trong Top 10 là minh chứng cho những nỗ lực và thành tựu xuất sắc mà doanh nghiệp đã đạt được.

Bảo Tín Capital - Hành trình khẳng định vị thế

Bảo Tín Capital tự hào là thành viên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo Tín (Bảo Tín Group) - một trong những doanh nghiệp đa ngành uy tín hàng đầu Việt Nam. Thừa hưởng nền tảng vững chắc và triết lý kinh doanh bền vững, Bảo Tín Capital đã không ngừng phát triển và khẳng định vị thế trong lĩnh vực đầu tư tài chính.

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, có kiến thức sâu rộng và am hiểu sâu sắc về thị trường tài chính trong nước và quốc tế, Bảo Tín Capital đã xây dựng được hệ thống quản trị đầu tư chuyên nghiệp, áp dụng phương pháp phân tích cơ bản (fundamental analysis) và triết lý đầu tư giá trị. Doanh nghiệp kiên định triết lý đặt lợi ích nhà đầu tư lên hàng đầu, không ngừng khẳng định vai trò là người đồng hành đáng tin cậy với cam kết mang lại giá trị bền vững và tối ưu hóa lợi nhuận trong mọi biến động của thị trường.

Bảo Tín Capital hoạt động dựa trên các nguyên tắc cốt lõi: tính minh bạch trong hoạt động, quản trị rủi ro chặt chẽ, đầu tư có trách nhiệm và phát triển bền vững. Những nguyên tắc này không chỉ giúp doanh nghiệp duy trì sự tăng trưởng ổn định mà còn tạo dựng niềm tin vững chắc từ phía nhà đầu tư và đối tác.

Hiệu suất đầu tư 46,8% - Con số ấn tượng năm 2025

Thành tích nổi bật nhất của Bảo Tín Capital trong năm 2025 chính là việc đạt được hiệu suất đầu tư 46,8%, một con số vượt trội so với mặt bằng chung của thị trường. Đây không chỉ là kết quả của chiến lược đầu tư thông minh mà còn là minh chứng cho khả năng nắm bắt cơ hội, phân tích xu hướng và quản trị rủi ro xuất sắc của đội ngũ chuyên gia.

Con số 46,8% phản ánh sự tăng trưởng vượt bậc trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu đầy biến động. Để đạt được hiệu suất này, Bảo Tín Capital đã kiên định với triết lý đầu tư giá trị, tập trung vào chất lượng của các khoản đầu tư, mang lại giá trị bền vững và tiềm năng phát triển vượt trội.

Cam kết với nhà đầu tư và tầm nhìn phát triển

Bảo Tín Capital khẳng định luôn đặt lợi ích của nhà đầu tư lên hàng đầu. Doanh nghiệp cam kết cung cấp các giải pháp đầu tư tối ưu, phù hợp với từng nhu cầu và mục tiêu tài chính của từng nhà đầu tư. Sự minh bạch trong thông tin, báo cáo định kỳ chi tiết và dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp là những yếu tố giúp Bảo Tín Capital xây dựng niềm tin vững chắc với khách hàng.

Với đối tác, Bảo Tín Capital luôn duy trì mối quan hệ hợp tác dựa trên nguyên tắc cùng có lợi, chia sẻ rủi ro và cơ hội. Doanh nghiệp tin tưởng rằng thành công bền vững chỉ có thể đạt được khi tất cả các bên cùng phát triển.

Giải thưởng Top 10 Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương 2025 không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để Bảo Tín Capital tiếp tục phấn đấu và vươn cao hơn. Doanh nghiệp đặt mục tiêu duy trì và nâng cao hiệu suất đầu tư, mở rộng quy mô hoạt động, nhằm vươn lên vị thế công ty có hiệu suất đầu tư tốt nhất Việt Nam.

Với nền tảng vững chắc từ Bảo Tín Group, cùng đội ngũ chuyên nghiệp và chiến lược đúng đắn, Bảo Tín Capital hứa hẹn tiếp tục gặt hái nhiều thành công, khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp đầu tư hàng đầu không chỉ tại Việt Nam mà còn trên bản đồ khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bích Đào