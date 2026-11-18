Bảo tồn Vịnh Hạ Long gắn với phát triển du lịch bền vững đang được Quảng Ninh đẩy mạnh thông qua kiểm soát hoạt động du lịch, bảo vệ môi trường, ứng dụng công nghệ và tăng cường phối hợp quản lý di sản.

Bảo tồn Vịnh Hạ Long gắn với phát triển du lịch bền vững là yêu cầu cấp thiết khi lượng du khách, phương tiện đường thủy và các hoạt động kinh tế trên biển ngày càng gia tăng. Với cảnh quan đảo đá vôi độc đáo, giá trị địa chất, địa mạo và đa dạng sinh học đặc sắc, Vịnh Hạ Long cần được bảo vệ nghiêm ngặt để gìn giữ những giá trị nổi bật toàn cầu.

Tăng cường kiểm soát, bảo vệ môi trường di sản

Theo thống kê, lượng khách tham quan Vịnh Hạ Long thời gian gần đây tăng trưởng bình quân trên 20%. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, di sản đón khoảng 1,88 triệu lượt khách.

Sức hút du lịch đặt ra nhiều thách thức trong quản lý, từ bảo vệ cảnh quan, kiểm soát rác thải đến bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và trật tự tại các điểm tham quan.

Đáng chú ý là những hoạt động tiềm ẩn nguy cơ tác động đến tài nguyên di sản như phương tiện hoạt động không phép, đi sai luồng tuyến; tổ chức dịch vụ kayak, đò chèo tay, xuồng cao tốc khi chưa đủ điều kiện; khai thác thủy sản trái phép, sử dụng ngư cụ mang tính hủy diệt và xả thải từ nuôi trồng thủy sản.

Môi trường du lịch trong sạch, lành mạnh, góp phần thu hút đông đảo du khách quốc tế tham quan trải nghiệm vịnh Hạ Long.

Trước thực trạng này, Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử tăng cường tuần tra, phối hợp lực lượng chức năng và chính quyền địa phương xử lý vi phạm.

Đến cuối tháng 6/2026, khu vực Vịnh Hạ Long đã thực hiện hơn 288 lượt tuần tra, kiểm soát; phát hiện, đề nghị xử lý hơn 100 vụ vi phạm, chủ yếu liên quan đến hoạt động thủy sản, tàu du lịch và an ninh trật tự.

Tùy mức độ, các trường hợp vi phạm bị nhắc nhở, xử phạt hành chính, thu giữ ngư cụ, giải tỏa hoạt động trái phép hoặc áp dụng biện pháp quản lý đối với hợp đồng neo đậu, dịch vụ xuồng cao tốc.

Cùng với kiểm tra thực địa, cơ quan quản lý tăng cường rà soát điều kiện hoạt động của phương tiện, dịch vụ; duy trì đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, tổ chức lực lượng cứu hộ, y tế thường trực và cảnh báo sớm.

Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị tiếp nhận hàng trăm thông tin qua đường dây nóng, thực hiện 960 lượt tuyên truyền trên website, fanpage, góp phần nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người dân và du khách.

Đặc biệt, hoạt động thu gom rác trôi nổi ven bờ được giao về một đầu mối từ đầu năm 2026, kết hợp quan trắc chất lượng nước, hạn chế rác thải nhựa và kiểm soát chất thải từ nguồn phát sinh.

Việc ứng dụng vé điện tử, quét mã QR, thanh toán không tiền mặt và từng bước hoàn thiện hệ thống camera AI tại cảng, bến, điểm tham quan cũng mở ra hướng quản lý hiện đại, minh bạch, thuận tiện hơn.

Liên kết quản lý, hướng tới phát triển bền vững

Bảo tồn Vịnh Hạ Long còn đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa Quảng Ninh và Hải Phòng, nhất là trong quản lý không gian Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà.

Không gian di sản liên tỉnh có giá trị nổi bật toàn cầu đòi hỏi cơ chế quản lý đồng bộ, từ bảo vệ tài nguyên, đa dạng sinh học đến kiểm soát hoạt động du lịch và môi trường sinh thái.

Quảng Ninh và Hải Phòng đã ký kết Quy chế phối hợp quản lý hoạt động tàu du lịch tuyến vịnh Hạ Long - vịnh Lan Hạ.

Tháng 4/2026, Quảng Ninh và Hải Phòng ký Quy chế phối hợp quản lý hoạt động tàu du lịch trên tuyến Vịnh Hạ Long - Vịnh Lan Hạ. Hai địa phương đồng thời xây dựng Kế hoạch quản lý và Quy chế bảo vệ Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà, hướng tới tăng cường quản lý vùng đệm, kiểm soát hoạt động du lịch và hạn chế tác động bất lợi đến môi trường.

Đáng chú ý, Quảng Ninh đã hoàn thành nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh về nghiên cứu, đánh giá, xác định sức tải Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, phục vụ công tác quản lý và phát triển du lịch bền vững.

Song song đó, Quảng Ninh và Hải Phòng tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch và các văn bản quản lý di sản. Trong đó, Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long đến năm 2035, tầm nhìn 2050 dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Các giải pháp cho thấy công tác bảo tồn đang chuyển từ xử lý những vấn đề phát sinh sang quản lý chủ động, dựa trên dữ liệu khoa học, công nghệ và sự phối hợp liên ngành, liên địa phương.

Về lâu dài, hiệu quả bảo tồn không chỉ được đánh giá bằng số lượt khách hay doanh thu du lịch, mà còn ở chất lượng môi trường, sự nguyên vẹn của cảnh quan và khả năng duy trì hệ sinh thái tự nhiên.

Linh Giang