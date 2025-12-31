Thời gian qua, thị trường ghi nhận nhiều thông tin về việc người tiêu dùng và các chủ đầu tư chịu thiệt hại nặng nề do sử dụng nhầm sơn giả, gây hao tổn chi phí, làm giảm tuổi thọ công trình do màng sơn dễ bong tróc và tiềm ẩn rủi ro lớn đối với sức khỏe.

Trong bối cảnh này, AkzoNobel duy trì thực hiện chiến lược bảo vệ thương hiệu bao gồm Cải tiến bao bì sử dụng Tem chống giả công nghệ hiện đại; Xây dựng Hệ thống cửa hàng Đồng hành cùng hãng Dulux & Maxilite Chính hãng; và Tập huấn cho các cơ quan chức năng địa phương về dấu hiệu hàng giả đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng để xử lý trường hợp vi phạm.

Thương hiệu Dulux và Maxilite đều có tem chống giả sử dụng Hologram công nghệ cao

Hiện nay, tất cả bao bì sơn Dulux và Maxilite đều được trang bị tem chống giả có các hiệu ứng nhận biết trực quan. Khách hàng có thể dễ dàng kiểm tra bằng cách thay đổi góc nhìn để thấy chữ thương hiệu hiện lên rõ nét trên bề mặt tem. Khi bóc, tem trên sản phẩm thật sẽ để lại các hàng chữ Dulux và Maxilite.

Tem chống giả trên sản phẩm Dulux và Maxilite

Đặc biệt, đối với bột trét, tem được dán ở mặt sau bao bì và tích hợp tính năng thoa nước để hiện chữ, giúp việc nhận diện trở nên đơn giản và chính xác ngay tại thời điểm mua hàng.

Hiệu ứng trên tem chống giả ở sản phẩm bột trét

Một phương thức xác thực tin cậy khác là nhắn tin mã số bí mật dưới lớp phủ cào trên tem gửi về tổng đài 8077 của hãng để nhận phản hồi xác thực sản phẩm chính hãng chỉ trong vài giây.

Dễ dàng kiểm tra sản phẩm chính hãng qua tin nhắn

Song song với việc nhận diện bao bì, việc lựa chọn đại lý uy tín đóng vai trò then chốt trong việc loại bỏ rủi ro hàng giả. Theo đó, AkzoNobel xây dựng hệ thống cửa hàng uy tín thông qua chương trình cấp Bảng Cam Kết Đồng Hành cùng Dulux & Maxilite chính hãng treo tại các cửa hàng sơn, đồng thời giới thiệu thông tin đại lý trên website chính thức của công ty. Tính đến hết tháng 12/2025, đã có hơn 1.000 cửa hàng tham gia chương trình. Để xác minh thông tin cửa hàng, khách hàng có thể tìm kiếm tại website www.dulux.vn hoặc liên hệ tổng đài 1900 555 561.

Bảng Cam kết đồng hành được treo tại các cửa hàng để đảm bảo độ uy tín

Ngoài ra, AkzoNobel còn đảm bảo niềm tin cho khách hàng khi thường xuyên phối hợp cùng các cơ quan chức năng trong công tác tập huấn phân biệt hàng thật - hàng giả, thanh tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất và kinh doanh vi phạm pháp luật.

Không dừng lại ở đó, AkzoNobel cũng rất chú trọng duy trì các tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp với đội ngũ nhà thầu chuyên nghiệp được đào tạo bài bản và hệ thống hỗ trợ kỹ thuật luôn sẵn sàng tư vấn giải pháp sơn phủ tối ưu.

Việc kết hợp giữa sản phẩm chất lượng, công nghệ bảo mật đa lớp, mạng lưới đại lý uy tín và dịch vụ hỗ trợ tận tâm giúp củng cố cam kết mạnh mẽ nhằm mang lại giá trị bền vững và sự bảo vệ toàn diện cho mọi ngôi nhà Việt mà AkzoNobel luôn theo đuổi.