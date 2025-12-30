Từ kẹo rau Kera tới siro ăn ngon, giảm cân

Cuối năm 2024, đầu năm 2025, kẹo rau củ Kera trở thành tâm điểm chú ý khi nhiều người nổi tiếng quảng bá như Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng “Du mục”. Những lời giới thiệu về kẹo Kera như “có thể thay thế rau xanh”, “tốt cho trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai”, thậm chí “một viên kẹo tương đương một đĩa rau” nhanh chóng tạo hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ.

Tuy nhiên, từ tháng 2/2025, khách hàng của sản phẩm này nghi ngờ. Một người tiêu dùng đã mua sản phẩm và tự mang đi kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy cả hộp 30 viên kẹo chỉ chứa 0,51g chất xơ - con số hoàn toàn trái ngược với thông điệp quảng cáo.

Đến tháng 4/2025, cơ quan chức năng xác định hàm lượng bột rau trong kẹo Kera chỉ đạt 0,61-0,75%, trong khi công bố lên tới 28%. Sản phẩm còn chứa 35% sorbitol (chất tạo ngọt) nhưng không ghi rõ trên nhãn.

Kẹp rau được quảng cáo thổi phồng từ các KOL. Ảnh: KeraVietNam.

Ngày 4/4, Bộ Công an đã khởi tố vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng liên quan tới kẹo Kera. Người tiêu dùng mua sản phẩm vì tin kẹo Kera có công dụng tới từ thành phần rau củ nhưng thực tế hiệu quả nhuận tràng lại đến từ chất tạo ngọt tổng hợp.

Không lâu sau, dư luận tiếp tục xôn xao với vụ việc liên quan đến “Siro ăn ngon Hải Bé”. Ngày 16/6, Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố Trần Đại Phúc - Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé và Lê Văn Hải (Hải Sen), chủ kênh TikTok “Gia đình Hải Sen” có 2,6 triệu lượt theo dõi, về tội buôn bán hàng giả là thực phẩm. Sản phẩm được quảng bá rầm rộ trên TikTok, Facebook, Shopee với hình ảnh gần gũi, hướng đến trẻ em và gia đình.

Lê Văn Hải quảng cáo siro. Ảnh chụp màn hình.

Kết quả giám định cho thấy các thành phần chính như vitamin A, canxi, vitamin C đạt dưới 70% so với công bố.

Ngay sau đó, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã khuyến cáo người dân không sử dụng sản phẩm trong thời gian cơ quan chức năng điều tra.

Đến tháng 10, Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (hay còn gọi Ngân 98) về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Các sản phẩm giảm cân do Ngân 98 kinh doanh bị phát hiện không đạt chất lượng công bố, thậm chí chứa các chất cấm nguy hiểm như sibutramine và phenolphthalein - những hoạt chất có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, đột quỵ và nguy cơ ung thư.

Ngân 98 bị bắt cùng sản phẩm giảm cân. Ảnh: CATPHCM.

Đáng chú ý, Cục An toàn thực phẩm khẳng định chưa từng cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho các sản phẩm này.

"Đế chế" mỹ phẩm sụp đổ

Trên lĩnh vực mỹ phẩm, năm 2025, hàng loạt vụ việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm giả, kém chất lượng bị cơ quan chức năng phanh phui.

Vụ việc tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai bắt đầu được chú ý từ đầu tháng 5. Ngày 7/5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm dầu gội Hanayuki Shampoo (chai 300g). Sản phẩm này từng được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội với lời giới thiệu có nguồn gốc 100% tự nhiên, được các chuyên gia nghiên cứu và “an toàn tuyệt đối cho sức khỏe”.

Sản phẩm kem chống nắng là hàng giả khiến Nguyễn Quốc Vũ bị bắt giam. Ảnh: Chụp màn hình.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy lô dầu gội không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật và có chứa 2-Phenoxyethanol - thành phần không có trong công thức đã được công bố. Cục Quản lý Dược xác định đây là hành vi vi phạm quy định về quản lý mỹ phẩm, yêu cầu ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm trên toàn quốc, đồng thời tổ chức thu hồi, tiêu hủy và báo cáo kết quả trước ngày 8/6.

Mở rộng rà soát, cơ quan chức năng tiếp tục ra quyết định thu hồi thêm 3 sản phẩm khác gồm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body, dầu xả Hanayuki Conditioner và mặt nạ G-Thera Amino Anti-Wrinkle Mask; đồng thời yêu cầu tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm đối với các doanh nghiệp liên quan.

Từ những dấu hiệu vi phạm này, ngày 29/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả tại EBC Đồng Nai.

Sau quá trình điều tra mở rộng, đến ngày 5/11, 3 bị can, trong đó có Nguyễn Quốc Vũ - chồng ca sĩ Đoàn Di Băng - bị bắt tạm giam để làm rõ hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Chưa hết, tháng 11/2025, dư luận tiếp tục rúng động trước sự sụp đổ của “đế chế” thẩm mỹ Mailisa. Sáng 13/11, lực lượng công an đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở thuộc hệ thống Mailisa tại TPHCM và một số địa phương, thu giữ số lượng lớn mỹ phẩm nghi vấn nhập lậu.

Vợ chồng bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa bị bắt vì bán mỹ phẩm giả. Ảnh: Chụp màn hình.

Đến ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an chính thức khởi tố vụ án “Buôn lậu” và bắt tạm giam Phan Thị Mai - Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Mailisa cùng Hoàng Kim Khánh - Tổng Giám đốc Công ty MK Skincare và 6 đối tượng liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong giai đoạn 2020-2024, các đối tượng đã mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc) với giá rẻ, không bảo đảm chất lượng và không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do.

Để hợp thức hóa, các đối tượng làm giả hồ sơ, thay đổi xuất xứ thành Hong Kong (Trung Quốc), tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm cao cấp, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lợi bất chính rất lớn.

Ngay sau khi vụ án bị khởi tố, Cục Quản lý Dược đã thu hồi toàn bộ phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty MK Skincare, đồng thời đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc 162 sản phẩm mỹ phẩm còn hạn sử dụng do công ty này phân phối.

Trước khi bị bắt, Mailisa quảng cáo bán mỹ phẩm bằng container Trước khi bị bắt vì buôn hàng lậu, Mailisa đã nhiều lần quảng cáo sản phẩm chính hãng. Trong một video gần đây nhất, người phụ nữ này đã "trấn an" khách hàng bằng các thông tin sản phẩm được kiểm nghiệm nghiêm ngặt.

