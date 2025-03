Liên quan đến vụ con chó bị trói trong Trường THPT Kiến An (quận Kiến An, TP Hải Phòng) gây xôn xao dư luận gần đây, trao đổi với PV VietNamNet, ông N.D.G. (bảo vệ Trường THPT Kiến An) xác nhận có vụ việc con chó bị trói để ở nhà gửi xe của trường. Tuy nhiên, theo ông G, bản chất vụ việc không đúng như trên mạng xã hội đăng tải.

Ông G. phân trần, trưa 18/3, khi ông đang ở trong nhà bảo vệ thì thấy một thanh niên (không rõ danh tính) đến ngỏ ý bán 1 con chó khoảng 15kg với giá 1,5 triệu đồng. Do gia đình sắp có công việc nên ông G. mua nhưng trả giá 1 triệu đồng.

Vì chưa hết ca làm nên ông G. để con chó (trước đó đã bị người bán trói chân và buộc miệng) trong nhà gửi xe của nhà trường. Đến chiều, khi học sinh tới nhìn thấy rồi chụp ảnh đăng lên mạng xã hội với nội dung không đúng.

Tuy nhiên, do không biết vụ việc đang được dư luận quan tâm nên chiều cùng ngày ông G. đã đem con chó tới 1 lò mổ gần đó nhờ làm thịt và được hẹn sáng hôm sau tới lấy thành phẩm.

Tối cùng ngày, có một người phụ nữ tới nhận là chủ của con chó bị mất nên nhờ ông G. giúp tìm lại.

Ông G. cùng chủ con chó tới lò mổ thì cơ sở này đã đóng cửa. Liên lạc qua điện thoại, ông G. dặn chủ lò mổ không làm thịt con chó và sẽ chuộc lại.

Bản tường trình của ông G. gửi Ban Giám hiệu Trường THPT Kiến An. Ảnh: NVCC

"Ngày 19/3, tôi dậy từ 3h sáng tới cơ sở làm thịt để chờ lấy chó về, nhưng đến sáng mới cùng người chủ lấy được. Người chủ của con chó này sau đó đã gửi tôi 300 nghìn đồng để hỗ trợ khoản tiền tôi mua chó", ông G. cho biết.

Cũng theo ông G, sau khi giúp chủ con chó chuộc lại, ông cũng đến gia đình này để giải thích rõ vụ việc. Còn con chó đang được chăm sóc ở nhà chủ.

Ông G. cũng làm bản tường trình vụ việc gửi tới Ban Giám hiệu Trường THPT Kiến An và Công an phường Ngọc Sơn (quận Kiến An) để làm rõ thông tin tránh trường hợp mạng xã hội phản ánh không đúng.

Trước đó, ngày 20/3, trên mạng xã hội lan truyền một bài viết với nội dung: "Một con chó đi lạc vào Trường THPT Kiến An (Hải Phòng) và bị bảo vệ bắt trói 4 chân, cột mõm, rất dã man. Học sinh phát hiện và có ý kiến thì bảo vệ nói 'chó để làm thịt', sau đó bảo vệ trường học chở con chó ra tiệm thịt chó. Những học sinh này vì muốn cứu chú chó nhưng không biết phải làm cách nào khác, nên đã đăng lên mạng...".

Sau 4 giờ xuất hiện trên mạng xã hội, bài viết đã có hơn 2,3 nghìn lượt like, gần 500 lượt chia sẻ và gần 1 nghìn bình luận. Nhiều người cho rằng việc làm của bảo vệ Trường THPT Kiến An là sai trái và yêu cầu xử lý.