Năm 2026 đánh dấu cột mốc tròn 30 năm hình thành và phát triển của Bảo Việt Nhân thọ - doanh nghiệp tiên phong khai mở thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Từ những ngày đầu đưa khái niệm bảo hiểm nhân thọ đến với người dân, đến nay Bảo Việt Nhân thọ không chỉ duy trì vị thế hàng đầu thị trường mà còn xây dựng được môi trường làm việc nhân văn, chuyên nghiệp, trở thành một trong những nơi làm việc tiêu biểu của khu vực châu Á.

Bảo Việt Nhân thọ đón nhận giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2026

Năm 1996, từ xuất phát điểm còn mới mẻ với phần lớn người dân, bảo hiểm nhân thọ hiện đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống tài chính - an sinh xã hội, góp phần bảo vệ hàng triệu gia đình Việt trước những rủi ro trong cuộc sống.

“Trong suốt 3 thập kỷ, Bảo Việt Nhân thọ đã đóng vai trò người mở đường, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của bảo hiểm, xây dựng niềm tin của người dân đối với các giải pháp bảo vệ tài chính và tích lũy dài hạn”, ông Ngô Trung Dũng - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam chia sẻ.

Từ con số khiêm tốn khoảng 1.200 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với doanh thu chưa đầy 1 tỷ đồng trong năm đầu tiên triển khai, thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam hiện đã phát triển mạnh mẽ với khoảng 11,1 triệu hợp đồng còn hiệu lực tính đến hết tháng 5/2026, tương đương khoảng hơn 10% dân số Việt Nam tham gia bảo hiểm nhân thọ. Hiện nay, ngành bảo hiểm nhân thọ hiện đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế và an sinh xã hội.

Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, riêng năm 2025, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã chi trả khoảng 65.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng. Trong 5 tháng đầu năm 2026, con số này đã vượt 28.000 tỷ đồng. Đồng thời, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cũng đầu tư trở lại nền kinh tế hơn 835.000 tỷ đồng thông qua trái phiếu Chính phủ, dự án hạ tầng và nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế khác.

Trong bối cảnh thị trường hiện có 20 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hoạt động, Bảo Việt Nhân thọ vẫn duy trì vị thế dẫn đầu ở nhiều chỉ số quan trọng như tổng doanh thu, doanh thu khai thác mới và số lượng hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực.

Không chỉ dẫn đầu về quy mô kinh doanh, Bảo Việt Nhân thọ còn được ghi nhận bởi những đóng góp trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của bảo hiểm đối với bảo vệ tài chính gia đình, ổn định an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Từ góc độ quản trị, Bảo Việt Nhân thọ được đánh giá cao về chiến lược phát triển con người và văn hóa doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp Bảo Việt Nhân thọ liên tục được vinh danh giải thưởng “HR Asia Best Companies to Work for in Asia” từ năm 2018- 2026” - giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực về môi trường làm việc và quản trị nhân sự.

Hình ảnh chụp cán bộ nhân viên

Năm 2026, giải thưởng HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026 lựa chọn chủ đề “People First Always - Luôn đặt con người làm trọng tâm”, nhấn mạnh thông điệp rằng dù công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi mạnh mẽ cách thức vận hành doanh nghiệp, con người vẫn là yếu tố cốt lõi quyết định sự phát triển bền vững.

Ông William Ng - Tổng biên tập Tạp chí HR Asia cho rằng: “Dù công nghệ có phát triển đến đâu, con người vẫn luôn là tài sản quý giá nhất và là yếu tố quyết định cho sự tăng trưởng bền vững của mọi tổ chức”.

Việc được vinh danh tại HRAsia không chỉ phản ánh chất lượng môi trường làm việc mà còn cho thấy tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực bền vững.

Tại Bảo Việt Nhân thọ, chiến lược “lấy con người làm trọng tâm” được triển khai xuyên suốt trong nhiều năm thông qua các chương trình đào tạo chuyên môn, phát triển năng lực lãnh đạo, nâng cao kỹ năng số và xây dựng môi trường làm việc gắn kết. Bảo Việt Nhân thọ luôn chú trọng các chính sách phúc lợi, chăm sóc đời sống tinh thần và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho đội ngũ nhân sự trên toàn hệ thống.

Ảnh chụp tại sảnh, có logo BVL

Thành công của Bảo Việt Nhân thọ không chỉ đến từ lợi thế tiên phong mà còn từ khả năng kiên định với chiến lược phát triển dài hạn, lấy khách hàng và con người làm trung tâm. Trong bối cảnh ngành tài chính - bảo hiểm đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ, việc xây dựng nguồn nhân lực thích ứng nhanh với công nghệ, đồng thời duy trì văn hóa nhân văn và tinh thần phụng sự khách hàng được xem là nền tảng giúp doanh nghiệp duy trì tăng trưởng bền vững. Những nền tảng mà Bảo Việt Nhân thọ đã và đang nỗ lực xây dựng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực phát triển cho toàn ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam trong tương lai.

Phương Dung