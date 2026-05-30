Theo ông Nguyễn Phong Cầm, Phó Tổng thư ký IAV, đây là nghiên cứu độc lập đầu tiên của ngành bảo hiểm nhân thọ (BHNT) Việt Nam sau hơn 30 năm phát triển, nhằm cung cấp cái nhìn toàn diện về nhận thức, hành vi và nhu cầu của người dân đối với bảo hiểm nhân thọ.

Theo kết quả khảo sát, 89% người được hỏi đánh giá BHNT là thiết yếu trong cuộc sống. Trong đó, 57% cho rằng bảo hiểm giúp bảo vệ trước rủi ro bệnh tật, tai nạn, tử vong và 45% đánh giá cao vai trò ổn định tài chính cho gia đình. Bên cạnh đó, 58% người tham gia khảo sát tự nhận có hiểu biết cao về BHNT.

Tuy nhiên, dù đánh giá tích cực về bảo hiểm, phần lớn người dân vẫn ưu tiên các giải pháp tài chính mang tính phòng vệ như sử dụng tiền tiết kiệm (67%), cắt giảm chi tiêu (53%) hoặc tìm thêm nguồn thu nhập (39%) khi gặp biến cố. Điều này cho thấy BHNT vẫn chưa trở thành công cụ quản lý rủi ro cốt lõi trong kế hoạch tài chính cá nhân.

Theo IFM Research, động lực tham gia BHNT chủ yếu đến từ nhu cầu bảo vệ rủi ro, hỗ trợ chi phí y tế và tích lũy an toàn. Người mua quan tâm nhiều nhất đến mức phí phù hợp, uy tín doanh nghiệp, quyền lợi minh bạch và quy trình giải quyết quyền lợi nhanh chóng.

Trong khi đó, những rào cản lớn nhất đối với quyết định tham gia bảo hiểm gồm thời gian đóng phí dài, ưu tiên các kênh tiết kiệm hoặc đầu tư khác, khó khăn tài chính và chưa nhận thấy nhu cầu cấp thiết. Mức phí đóng trung bình khoảng 1,8 triệu đồng/tháng cũng được xem là áp lực đối với nhiều gia đình khi thu nhập biến động.

Nghiên cứu cho thấy thói quen lập kế hoạch tài chính đang dần hình thành trong xã hội. Có tới 83% người tham gia khảo sát cho biết đã có kế hoạch tài chính, trong đó 46% có cả mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Tuy vậy, phần lớn mới bắt đầu chú trọng đến việc hoạch định tài chính sau đại dịch Covid-19 và chưa thường xuyên rà soát, điều chỉnh kế hoạch.

Xét theo độ tuổi, nhóm dưới 30 tuổi ưu tiên mua tài sản lớn và ổn định chi tiêu; nhóm 30-40 tuổi tập trung tích lũy cho con cái và đầu tư dài hạn; trong khi nhóm trên 40 tuổi quan tâm nhiều hơn đến tiết kiệm hưu trí. Điểm chung là nhu cầu xây dựng quỹ dự phòng và bảo vệ gia đình luôn được đặt lên hàng đầu.

Báo cáo cũng cho thấy thị trường BHNT đang có dấu hiệu trưởng thành hơn. Người dân ngày càng quan tâm đến tính minh bạch, năng lực tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm và chất lượng tư vấn. Đáng chú ý, trong nhóm chưa sở hữu BHNT, có tới 80% cho biết dự định tham gia trong vòng 12 tháng tới.

Theo ông Nguyễn Phong Cầm, khách hàng hiện không còn lựa chọn bảo hiểm theo cảm tính mà đang tìm hiểu và cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước khi đưa ra quyết định dài hạn. Đây là tín hiệu tích cực đối với sự phát triển bền vững của thị trường.

IAV nhận định kết quả nghiên cứu cho thấy nền tảng phát triển của thị trường BHNT vẫn rất lớn khi người dân ngày càng quan tâm đến kế hoạch tài chính, nhu cầu bảo vệ trước rủi ro ngày càng rõ rệt và mong muốn tiếp cận các sản phẩm bảo hiểm đơn giản, dễ hiểu, phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.

Khi được hiểu đúng và sử dụng phù hợp, BHNT không chỉ là một sản phẩm tài chính mà còn góp phần giúp các gia đình chủ động hơn trong việc bảo vệ thu nhập, ứng phó với rủi ro và thực hiện các mục tiêu tài chính dài hạn.

(Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam)