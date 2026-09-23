Báo VietNamNet xin trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, quý bạn đọc, các doanh nghiệp, cộng tác viên:

Từ ngày 01/10/2026, Báo VietNamNet chuyển trụ sở làm việc từ Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội đến trụ sở làm việc mới, địa chỉ: Tầng 6 và Tầng 7, số 347 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024. 37722729

Quý độc giả và các cơ quan, đơn vị có quan hệ công tác, xin liên hệ theo địa chỉ trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

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