Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị còn có Thứ trưởng Y Thông, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ Bộ Dân tộc và Tôn giáo Cầm Văn Thanh; Đại diện các Ban của Đảng; đại diện cấp ủy các vụ, đơn vị thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo; cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Báo VietNamNet.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Báo VietNamNet và Chi uỷ Báo Dân tộc và Phát triển nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội nghị nêu rõ: Thực hiện Nghị định số 41/2025/NĐ-CP ngày 26/2/2025 và Nghị định số 114/2025/NĐ-CP ngày 3/6/2025 của Chính phủ, Báo VietNamNet được chuyển về trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo, trở thành cơ quan ngôn luận của Bộ. Báo gồm 16 đầu mối, với 4 phòng chức năng, 10 ban chuyên môn, 2 văn phòng đại diện tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, Báo VietNamNet (cũ) và Báo Dân tộc và Phát triển hợp nhất, trở thành Báo VietNamNet - cơ quan ngôn luận của Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Báo VietNamNet là đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng tuyên truyền, phổ biến đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thông tin về đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong và ngoài nước, đóng vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc và các tôn giáo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sau hợp nhất, Đảng bộ Báo VietNamNet có 5 Chi bộ trực thuộc với 90 đảng viên, chiếm 39% tổng số cán bộ, viên chức và người lao động.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy luôn chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy/chi bộ cụ thể hóa nhiệm vụ; giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ xây dựng các chuyên đề sinh hoạt toàn khóa, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nêu cao trách nhiệm đảng viên trong hoạt động báo chí. Đồng thời, Đảng ủy luôn lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đảng bộ Báo VietNamNet đã thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ; toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động đều được tham gia quán triệt, học tập và nhận thức tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng uỷ cấp trên, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của nhà nước.

Trong 5 năm qua, Báo VietNamNet (cũ) và Báo Dân tộc và Phát triển đã bám sát thực tiễn đất nước, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin – tuyên truyền; phản ánh kịp thời công tác dân tộc, tôn giáo từ Trung ương đến cơ sở; là kênh thông tin tin cậy về hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông (cũ) và Ủy ban Dân tộc (cũ).

Đặc biệt, sau hợp nhất Báo VietNamNet trở thành cơ quan ngôn luận của Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Theo đó, Báo đã xác định rõ chức năng, nhiệm vụ theo tôn chỉ mục đích, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác dân tộc, tôn giáo; việc triển khai các chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng...

Với tinh thần: “Đoàn kết – Bản lĩnh – Sáng tạo – Phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Báo VietNamNet đã đề ra nhiều mục tiêu quan trọng. Tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Xây dựng VietNamNet trở thành hình mẫu của nền báo chí tích cực, nhân văn và sáng tạo. Phát huy vai trò của một cơ quan báo chí lớn trong hệ thống truyền thông quốc gia. Khẳng định bản sắc và sứ mệnh mới của VietNamNet - từ nền tảng chính luận chuẩn mực, tinh thần cải tiến và tính nhạy bén thời cuộc, tiếp tục tỏa sáng trong vai trò cơ quan ngôn luận của Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Tái định vị VietNamNet không chỉ là “tờ báo của Bộ”, mà là “tờ báo của quốc gia đa dân tộc, đa tín ngưỡng, đa tầng lớp”, với thông điệp cốt lõi: “Tôn vinh bản sắc – Dẫn dắt thông tin”.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Báo VietNamNet (cũ) và Chi uỷ Chi bộ Báo Dân tộc và Phát triển (cũ) nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo cũng đã chỉ rõ những kết quả đạt được và nguyên nhân, hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ tới.

Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr tặng hoa Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng nghe nhiều ý kiến phát biểu tham luận liên quan đến các chủ đề, như: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về lĩnh vực dân tộc và tôn giáo; Ứng dụng công nghệ trong việc đổi mới và nâng cao công tác quản trị tòa soạn Báo gắn với thực hiện Nghị quyết số 57; Nâng cao hiệu quả giám sát quy trình xuất bản, đổi mới công tác chuyên môn của Báo VietNamNet...

Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr nhấn mạnh: Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong bối cảnh Báo VietNamNet đã chính thức trở thành cơ quan ngôn luận của Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Đây là dấu mốc mới, mở ra giai đoạn phát triển đầy trọng trách đối với toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động của Báo trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Thứ trưởng Y Vinh Tơr, sau khi hợp nhất Báo VietNamNet và Báo Dân tộc và Phát triển, Đảng bộ được thành lập trên cơ sở hai tổ chức Đảng, trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác chính trị, tư tưởng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan ngôn luận của Bộ; là một trong những tổ chức đảng trực thuộc có quy mô lớn và vai trò quan trọng của Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Thứ trưởng Y Vinh Tơr khẳng định, Đảng bộ Báo có vị trí đặc biệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và tôn giáo. Thứ trưởng đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Báo VietNamNet cần phát huy vai trò là cơ quan báo chí chủ lực của Bộ Dân tộc và Tôn giáo trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận.

Theo đó, Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: nâng cao chất lượng thông tin về chính sách dân tộc, tôn giáo; nêu gương, tôn vinh mô hình hay; lan tỏa tinh thần tự lực, tự cường; thúc đẩy truyền thông chính sách về phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Thứ trưởng Y Vinh Tơr đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Báo cần giữ vững ba yếu tố: Tính chính luận - chuẩn mực - thận trọng, đặc biệt khi xử lý vấn đề nhạy cảm; Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, chuyển đổi số và đa nền tảng để theo kịp xu hướng báo chí hiện đại; Nâng tầm những sản phẩm mang giá trị lan tỏa, như các tuyến bài giải pháp, phản ánh thực tiễn vùng dân tộc, mô hình phát triển bền vững, câu chuyện văn hóa – tôn giáo nhân văn. Đồng thời, coi công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, giữ vững đoàn kết nội bộ – nguyên tắc cốt lõi của công tác Đảng.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã công bố và trao các quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư và Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Báo VietNamNet nhiệm kỳ 2025-2030.