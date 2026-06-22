Trong tháng 5/2026, Báo VietNamNet đã trao tổng số tiền 3.062.343.572 đồng tới 71 hoàn cảnh khó khăn được bạn đọc chung tay giúp đỡ sau khi Báo đăng tải thông tin.

Bên cạnh đó, Báo VietNamNet đã tham gia đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao quà tới quân và dân tại đặc khu Trường Sa với tổng trị giá 50 triệu đồng; đồng thời trao tặng quà tới các thương, bệnh binh tại tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tổng trị giá 100 triệu đồng.

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Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo thăm và trao quà tặng tới cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Tây ở Đặc khu Trường Sa

Sự chung tay của bạn đọc và các nhà hảo tâm đã giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện chữa bệnh, ổn định cuộc sống và vươn lên vượt qua nghịch cảnh.

Dưới đây là danh sách các trường hợp đã nhận được sự ủng hộ của bạn đọc thông qua Báo VietNamNet trong tháng 5/2026:

Người nhận Số tiền
MS 2024.189 Em Trương Thiên Lộc ở Lâm Đồng 200.000
MS 2025.067 Bé Lê Ngọc Bảo Trâm ở Trà Vinh 129.530
MS 2025.242 Bé Nguyễn Phúc Hậu ở Vĩnh Long 200.000
MS 2025.345 Anh Chung Hồng Phước ở Cần Thơ  10.050.000
MS 2026.003 Bé Đỗ Mai Anh ở Hải Phòng  3.050.000
MS 2026.004 Chị Nguyễn Thị Sáu ở Đồng Nai 350.000
MS 2026.017 Em Trần Khánh Linh ở Hà Tĩnh 9.798.000
MS 2026.020 Anh Đặng Vũ Hiệp ở Hà Tĩnh 1.413.115
MS 2026.021 Chị Triệu Thị Thim ở Lào Cai  1.216.000
MS 2026.027 Bà Thạch Thị Sà Vẹnl ở Cần Thơ  150.000
MS 2026.028 Ba cháu bé mồ côi mẹ - con anh Phan Văn Long ở Quảng Trị  2.350.000
MS 2026.033 Ông Khương Văn Giống ở An Giang  277.000
MS 2026.039 Thầy Trần Đình Quyến ở Thái Nguyên  2.068.300
MS 2026.042 Em Phạm Hải Đăng ở Quảng Ninh  1.700.000
MS 2026.043 Ông Nguyễn Thành Phú ở TP.HCM  5.050.000
MS 2026.046 Em Nguyễn Thị Ngọc Ánh ở Lạng Sơn 2.600.000
MS 2026.049 Bà Nguyễn Thị Đông ở TP.HCM 100.000
MS 2026.054 Bé Nguyễn Đình Nam ở Hưng Yên 2.350.000
MS 2026.058 Ông Phạm Văn Thanh ở Ninh Bình  3.300.000
MS 2026.062 Ba đứa trẻ tật nguyền ở Quảng Trị  3.630.000
MS 2026.063 Bé Vi Đình Vũ ở Nghệ An  2.020.000
MS 2026.065 Bà Đỗ Kim Lan, TP.HCM 10.370.000
MS 2026.068 Em Nông Hiếu Bảo Sơn ở Thái Nguyên  2.620.291
MS 2026.069 Bé Phan Văn Hào ở Quảng Trị  3.485.000
MS 2026.070 Bà Nguyễn Thị Đào ở TP.HCM  14.962.568
MS 2026.073 Em Hồ Xuân Mạnh ở Nghệ An  9.990.000
MS 2026.084 Chị Nguyễn Thị Thu Hà ở Quảng Trị 2.015.000
MS 2026.085 2 cháu Lò Mạnh Khang và Lò Gia Hưng ở Sơn La  3.665.000
MS 2026.088 Em Trần Duy Mạnh ở Tuyên Quang  3.733.566
MS 2026.089 Bà Hoàng Thị Liệu ở Tuyên Quang  4.194.566
MS 2026.091 Bé Y Vĩ Cil ở Đắk Lắk 42.109.605
MS 2026.092 Bé Thào Thị Pháng ở Điện Biên  14.555.000
MS 2026.093 Em Phạm Đức Hải ở Ninh Bình 6.435.000
MS 2026.094 Em Phạm Hoài Nhi ở Quảng Trị  4.562.000
MS 2026.095 Chị Vũ Thị Thảo ở Ninh Bình  6.795.567
MS 2026.096 Anh Hồ Văn Văn ở Nghệ An  5.756.868
MS 2026.097 Chị Lò Thị Tương ở Điện Biên  22.274.322
MS 2026.098 Em Quàng Hồng Quyên ở Điện Biên 18.679.044
MS 2026.099 Bà Trần Thị Dĩnh ở TP Huế  83.054.627
MS 2026.100 Bé Phạm Thị Ngọc Vân ở Hải Phòng  54.323.286
MS 2026.101 Ông Nguyễn Hàn Phong Vũ ở TP.HCM  272.443.009
MS 2026.102 Anh Lê Văn Hiển ở Thái Nguyên  44.048.297
MS 2026.103 Bà Nguyễn Thị Tùng ở Quảng Trị 46.555.250
MS 2026.104 Bé Mò Minh Tiến ở Tuyên Quang 249.949.024
MS 2026.105 Em Lường Văn Tuyến ở Lào Cai  91.469.513
MS 2026.106 Ông Trần Văn Hợi ở Nghệ An  56.717.660
MS 2026.107 Bé Hoàng Thảo My ở Tuyên Quang  109.852.871
MS 2026.108 Bé Lã Đăng Khoa ở Ninh Bình  104.896.456
MS 2026.109 Em Nguyễn Quang Huy ở Phú Thọ  41.595.469
MS 2026.111 Em Nguyễn Hồng Anh ở Hưng Yên  96.025.468
MS 2026.112 Anh Lê Văn Hiếu ở Quảng Trị  30.721.552
MS 2026.113 Em Vũ Trúc Quỳnh ở Ninh Bình  206.429.639
MS 2026.114 Em Đặng Đăng Dương ở Thanh Hóa 118.154.804
MS 2026.115 Anh Trần Văn Sơn ở Nghệ An  45.245.314
MS 2026.116 Em Bùi Văn Đại ở Phú Thọ  48.122.836
MS 2026.117 Bà Nguyễn Thị Tiệp ở Quảng Trị  24.921.612
MS 2026.118 Em Đỗ Tiến Lâm ở Phú Thọ 67.083.496
MS 2026.119 Bà Võ Thị Dần ở Hà Tĩnh  27.833.967
MS 2026.120 Bé Lê Anh Hưng ở Tuyên Quang  60.600.725
MS 2026.121 Chị Cao Thị Dung ở Nghệ An  36.113.817
MS 2026.122 Em Quách Quang Liêm ở Bắc Ninh  350.305.347
MS 2026.123 Anh Tưởng Văn Phong ở Quảng Trị 72.722.661
MS 2026.124 Em Triệu Thị Huế ở Phú Thọ  65.840.147
MS 2026.126 Em Nguyễn Tuấn Huy ở Hà Tĩnh 45.101.283
MS 2026.127 Bé Đinh Bảo Yến ở Quảng Trị  59.703.376
MS 2026.128 Em Bùi Thành May ở Sơn La 55.171.332
MS 2026.129 Bà Ngô Thị Tần ở Nghệ An 39.103.998
MS 2026.131 Em Vũ Tuấn Hải ở Phú Thọ  56.380.221
MS 2026.133 Em Đặng Thị Duyên ở Cao Bằng 91.787.741
MS 2026.134 Chị Nguyễn Thị Thương ở Hà Tĩnh 43.556.236
MS 2026.135 Chị Nguyễn Thị Linh ở Ninh Bình  38.307.196

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