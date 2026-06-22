Trong tháng 5/2026, Báo VietNamNet đã trao tổng số tiền 3.062.343.572 đồng tới 71 hoàn cảnh khó khăn được bạn đọc chung tay giúp đỡ sau khi Báo đăng tải thông tin.
Bên cạnh đó, Báo VietNamNet đã tham gia đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao quà tới quân và dân tại đặc khu Trường Sa với tổng trị giá 50 triệu đồng; đồng thời trao tặng quà tới các thương, bệnh binh tại tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), tổng trị giá 100 triệu đồng.
Sự chung tay của bạn đọc và các nhà hảo tâm đã giúp nhiều hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện chữa bệnh, ổn định cuộc sống và vươn lên vượt qua nghịch cảnh.
Dưới đây là danh sách các trường hợp đã nhận được sự ủng hộ của bạn đọc thông qua Báo VietNamNet trong tháng 5/2026:
|Mã
|Người nhận
|Số tiền
|MS 2024.189
|Em Trương Thiên Lộc ở Lâm Đồng
|200.000
|MS 2025.067
|Bé Lê Ngọc Bảo Trâm ở Trà Vinh
|129.530
|MS 2025.242
|Bé Nguyễn Phúc Hậu ở Vĩnh Long
|200.000
|MS 2025.345
|Anh Chung Hồng Phước ở Cần Thơ
|10.050.000
|MS 2026.003
|Bé Đỗ Mai Anh ở Hải Phòng
|3.050.000
|MS 2026.004
|Chị Nguyễn Thị Sáu ở Đồng Nai
|350.000
|MS 2026.017
|Em Trần Khánh Linh ở Hà Tĩnh
|9.798.000
|MS 2026.020
|Anh Đặng Vũ Hiệp ở Hà Tĩnh
|1.413.115
|MS 2026.021
|Chị Triệu Thị Thim ở Lào Cai
|1.216.000
|MS 2026.027
|Bà Thạch Thị Sà Vẹnl ở Cần Thơ
|150.000
|MS 2026.028
|Ba cháu bé mồ côi mẹ - con anh Phan Văn Long ở Quảng Trị
|2.350.000
|MS 2026.033
|Ông Khương Văn Giống ở An Giang
|277.000
|MS 2026.039
|Thầy Trần Đình Quyến ở Thái Nguyên
|2.068.300
|MS 2026.042
|Em Phạm Hải Đăng ở Quảng Ninh
|1.700.000
|MS 2026.043
|Ông Nguyễn Thành Phú ở TP.HCM
|5.050.000
|MS 2026.046
|Em Nguyễn Thị Ngọc Ánh ở Lạng Sơn
|2.600.000
|MS 2026.049
|Bà Nguyễn Thị Đông ở TP.HCM
|100.000
|MS 2026.054
|Bé Nguyễn Đình Nam ở Hưng Yên
|2.350.000
|MS 2026.058
|Ông Phạm Văn Thanh ở Ninh Bình
|3.300.000
|MS 2026.062
|Ba đứa trẻ tật nguyền ở Quảng Trị
|3.630.000
|MS 2026.063
|Bé Vi Đình Vũ ở Nghệ An
|2.020.000
|MS 2026.065
|Bà Đỗ Kim Lan, TP.HCM
|10.370.000
|MS 2026.068
|Em Nông Hiếu Bảo Sơn ở Thái Nguyên
|2.620.291
|MS 2026.069
|Bé Phan Văn Hào ở Quảng Trị
|3.485.000
|MS 2026.070
|Bà Nguyễn Thị Đào ở TP.HCM
|14.962.568
|MS 2026.073
|Em Hồ Xuân Mạnh ở Nghệ An
|9.990.000
|MS 2026.084
|Chị Nguyễn Thị Thu Hà ở Quảng Trị
|2.015.000
|MS 2026.085
|2 cháu Lò Mạnh Khang và Lò Gia Hưng ở Sơn La
|3.665.000
|MS 2026.088
|Em Trần Duy Mạnh ở Tuyên Quang
|3.733.566
|MS 2026.089
|Bà Hoàng Thị Liệu ở Tuyên Quang
|4.194.566
|MS 2026.091
|Bé Y Vĩ Cil ở Đắk Lắk
|42.109.605
|MS 2026.092
|Bé Thào Thị Pháng ở Điện Biên
|14.555.000
|MS 2026.093
|Em Phạm Đức Hải ở Ninh Bình
|6.435.000
|MS 2026.094
|Em Phạm Hoài Nhi ở Quảng Trị
|4.562.000
|MS 2026.095
|Chị Vũ Thị Thảo ở Ninh Bình
|6.795.567
|MS 2026.096
|Anh Hồ Văn Văn ở Nghệ An
|5.756.868
|MS 2026.097
|Chị Lò Thị Tương ở Điện Biên
|22.274.322
|MS 2026.098
|Em Quàng Hồng Quyên ở Điện Biên
|18.679.044
|MS 2026.099
|Bà Trần Thị Dĩnh ở TP Huế
|83.054.627
|MS 2026.100
|Bé Phạm Thị Ngọc Vân ở Hải Phòng
|54.323.286
|MS 2026.101
|Ông Nguyễn Hàn Phong Vũ ở TP.HCM
|272.443.009
|MS 2026.102
|Anh Lê Văn Hiển ở Thái Nguyên
|44.048.297
|MS 2026.103
|Bà Nguyễn Thị Tùng ở Quảng Trị
|46.555.250
|MS 2026.104
|Bé Mò Minh Tiến ở Tuyên Quang
|249.949.024
|MS 2026.105
|Em Lường Văn Tuyến ở Lào Cai
|91.469.513
|MS 2026.106
|Ông Trần Văn Hợi ở Nghệ An
|56.717.660
|MS 2026.107
|Bé Hoàng Thảo My ở Tuyên Quang
|109.852.871
|MS 2026.108
|Bé Lã Đăng Khoa ở Ninh Bình
|104.896.456
|MS 2026.109
|Em Nguyễn Quang Huy ở Phú Thọ
|41.595.469
|MS 2026.111
|Em Nguyễn Hồng Anh ở Hưng Yên
|96.025.468
|MS 2026.112
|Anh Lê Văn Hiếu ở Quảng Trị
|30.721.552
|MS 2026.113
|Em Vũ Trúc Quỳnh ở Ninh Bình
|206.429.639
|MS 2026.114
|Em Đặng Đăng Dương ở Thanh Hóa
|118.154.804
|MS 2026.115
|Anh Trần Văn Sơn ở Nghệ An
|45.245.314
|MS 2026.116
|Em Bùi Văn Đại ở Phú Thọ
|48.122.836
|MS 2026.117
|Bà Nguyễn Thị Tiệp ở Quảng Trị
|24.921.612
|MS 2026.118
|Em Đỗ Tiến Lâm ở Phú Thọ
|67.083.496
|MS 2026.119
|Bà Võ Thị Dần ở Hà Tĩnh
|27.833.967
|MS 2026.120
|Bé Lê Anh Hưng ở Tuyên Quang
|60.600.725
|MS 2026.121
|Chị Cao Thị Dung ở Nghệ An
|36.113.817
|MS 2026.122
|Em Quách Quang Liêm ở Bắc Ninh
|350.305.347
|MS 2026.123
|Anh Tưởng Văn Phong ở Quảng Trị
|72.722.661
|MS 2026.124
|Em Triệu Thị Huế ở Phú Thọ
|65.840.147
|MS 2026.126
|Em Nguyễn Tuấn Huy ở Hà Tĩnh
|45.101.283
|MS 2026.127
|Bé Đinh Bảo Yến ở Quảng Trị
|59.703.376
|MS 2026.128
|Em Bùi Thành May ở Sơn La
|55.171.332
|MS 2026.129
|Bà Ngô Thị Tần ở Nghệ An
|39.103.998
|MS 2026.131
|Em Vũ Tuấn Hải ở Phú Thọ
|56.380.221
|MS 2026.133
|Em Đặng Thị Duyên ở Cao Bằng
|91.787.741
|MS 2026.134
|Chị Nguyễn Thị Thương ở Hà Tĩnh
|43.556.236
|MS 2026.135
|Chị Nguyễn Thị Linh ở Ninh Bình
|38.307.196
Báo VietNamNet