Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 5/2026Trong 10 ngày giữa tháng 5/2026, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 865.860.857 đồng của các cá nhân và đơn vị giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên báo.
1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|21/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097040505212227322026QOW6043738.5189.1055.222732
|21/05/2026
|500.000,00
|6141ABBKA2F1GB2T.Ung ho MS 2026 131 em Vu Tuan Hai.20260521.220617.0912270813.NGUYEN THI VIET NGUYEN.970425
|21/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14327012400.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.131(em Vu Tuan Hai).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|5.000,00
|6141IBT1kC9AJ7VH.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai FT26142839499647.20260521.214215.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|21/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14326737359.Ung ho MS 2026.075 (em Lo Thi Thuy Nga).CT tu 9933766586 LY MY HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.131 Vu Tuan Hai#SP#020097048805212127342026hfw6056124.5189.65497.212735
|21/05/2026
|400.000,00
|6141IBT1iJ4CGP2U.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 4 ma so sau 2026128 2026129 2026130 2026131 moi ma so 100 K.20260521.212621.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|21/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14326538740.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.131(em Vu Tuan Hai).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.128 (em Bui Thanh May)#SP#0200970415052121095820261Fw7993951.5388.68711.210958
|21/05/2026
|200.000,00
|NGUYEN TRUONG HOANG LINH chuyen tien#SP#020097042205212025582026YUI4835049.5390.86134.202551
|21/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14325567755.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0301000391748 DANG VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14325554402.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 0301000391748 DANG VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14325531862.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0301000391748 DANG VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14325512036.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0301000391748 DANG VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|100.000,00
|6141IBT1iJ4CIRG2.MS 2026 129 Ba Ngo Thi Tan.20260521.201800.0968348206.LE THI NGA.970432
|21/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14325227085.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|1.000.000,00
|6141IBT1kC9BWJHU.GD AnVuTranTranThai ho tro MS 2026.129 FT26141306869398.20260521.183545.9974326669.NGUYEN THI HUYEN TRAN.970407
|21/05/2026
|15.678,00
|MBVCB.14323306816.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.129.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai)#SP#020097041505211814472026mTCI195586.5390.21298.181447
|21/05/2026
|103.039,00
|Ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen#SP#020097048805211755412026gotm199482.5388.81391.175541
|21/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Nguyen Van Laam ung ho ma so 2026.129 ba Ngo Thi Tan#SP#020097040505211743442026OREW015386.5189.92008.174344
|21/05/2026
|100.000,00
|6141ORCOQ2YXJYLN.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.20260521.174116.158189.PHAM VIET PHUONG.970448
|21/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14322351676.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097042205211643422026Q1OM185398.5389.23230.164343
|21/05/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai#SP#020097048805211626012026fhfe781481.5189.92867.162601
|21/05/2026
|100.000,00
|6141SGTTH2BAYLMH.IBFT Ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai.20260521.162005.020093543638.SACOMBANK.970403
|21/05/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130110128070.20260521.130110128070-0343882448_Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
|21/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai-210526-16:01:48 TA7e483920#SP#020097041605211601492026TA7e483920.5387.26966.160149
|21/05/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14321526291.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0071000716089 VU THI SAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14321463479.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0071000716089 VU THI SAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14321392094.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14321387721.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#0200970415052115450020264GQj387953.5388.16673.154500
|21/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14321102302.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14321093837.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14321073142.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14321076244.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14321062940.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14321018362.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.131 ( em Vu Tuan Hai).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14320969349.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.130 ( Ho Thi Bao Ngan).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|5.000,00
|6141VNIB021MKKZQ.ung ho MS 2026.131 ( em Vu Tuan Hai ).20260521.151713.998082808.GIANG MY LINH.970441
|21/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14320862711.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0151000069405 NGO HONG PHO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097048805211509362026hqnc513618.5189.96968.150929
|21/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14320840140.ung ho MS 2026.131 ( em vu tuan hai ).CT tu 1036765202 NGUYEN THI Y THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|100.000,00
|6141VNIB021MESN9.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260521.145420.226226886.BUI TAT THANH.970441
|21/05/2026
|100.000,00
|Ung Ho MS 2026.131 Em Vu Tuan Hai#SP#0200970488052114251120260pdp381514.5389.44793.142511
|21/05/2026
|100.000,00
|6141IBT1kC9P1MD3.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan FT26141004510158.20260521.141739.11021367897014.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH TRANG.970407
|21/05/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097040505211415332026WSQF005710.5389.97081.141533
|21/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14320131748.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14320122181.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|200.000,00
|6141IBT1kC9PQGIH.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26141635645080.20260521.140812.11021367897014.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH TRANG.970407
|21/05/2026
|500.000,00
|6141IBT1iJ4JFB4I.Ms 2026-131 uh em Vu Tuan Hai.20260521.140528.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|21/05/2026
|300.000,00
|ung ho MS2026.128 em bui thanh may#SP#020097041505211401472026IEjF946828.5390.26830.140147
|21/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14320045842.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0281001490863 NGUYEN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|1.000.000,00
|6141IBT1kC9UXLEN.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan FT26141212069768.20260521.135816.830383.NGUYEN THI TAM.970407
|21/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097048805211358102026upde310732.5388.8938.135803
|21/05/2026
|200.000,00
|6141IBT1fJW4FDAF.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260521.135511.20101988.TRAN NGOC LOAN.970431
|21/05/2026
|200.000,00
|6141TPBVI2ACUBCF.Ung ho MS 2026100 be Pham Thi Ngoc Van.20260521.134653.39312091997.NGUYEN HONG QUAN.970423
|21/05/2026
|100.000,00
|6141IBT1iJ4JLVLR.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 131 vu tuan hai.20260521.134319.111555222.VU THI THU THAO.970432
|21/05/2026
|300.000,00
|UH MS 2026.131 CHAU VU TUAN HAI O PHU THO#SP#020097048805211341482026su1h270107.5389.29854.134149
|21/05/2026
|100.000,00
|6141MCOBQ2YXLJBF.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260521.131919.04001010692409.VU HOANG TIEN.970426
|21/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026107 be Hoang Thao My#SP#020097048805211304552026vzmc184335.5387.52461.130455
|21/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026103 ba Nguyen Thi Tung#SP#020097048805211302502026mk31179362.5390.42002.130250
|21/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai-210526-12:45:33 fjxo030358#SP#020097041605211245332026fjxo030358.5387.52902.124526
|21/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.128 Em Bui Thanh May#SP#020097040505211243062026B76V029626.5387.39682.124306
|21/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.129 Ba Ngo Thi Tan#SP#020097040505211241372026RC3D025209.5189.31763.124138
|21/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#0200970405052112404120262CQO022431.5389.26559.124042
|21/05/2026
|100.000,00
|6141TPBVI2ACZ268.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260521.123044.02692770001.PHAN THI PHUONG CHI.970423
|21/05/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026 131 EM VU TUAN HAI-210526-12:25:28 RQka352530#SP#020097041605211225282026RQka352530.5189.38564.122529
|21/05/2026
|30.000,00
|6141VNIB021M17L4.Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).20260521.121843.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
|21/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14318805824.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 9915683686 TRAN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|200.000,00
|6141IBT1kC98NC2D.Ung ho em Vu Tuan Hai, MS 2026.131 FT26141351600600.20260521.120941.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|21/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen-210526-12:08:33 Z1Bg076245#SP#020097041605211208332026Z1Bg076245.5387.27675.120826
|21/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May-210526-12:07:45 JQUN085404#SP#020097041605211207452026JQUN085404.5189.23876.120745
|21/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14318703042.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0451001337737 PHAM THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai-210526-12:06:34 8rdk929989#SP#0200970416052112063420268rdk929989.5189.16376.120634
|21/05/2026
|100.000,00
|6141TPBVI2ACJXQR.Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa.20260521.120410.02580094301.NGUYEN MINH TRANG.970423
|21/05/2026
|100.000,00
|6141TPBVI2ACJRQH.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.20260521.115950.02580094301.NGUYEN MINH TRANG.970423
|21/05/2026
|200.000,00
|6141IBT1fJW4724T.Ung ho MS 2026.131.20260521.115811.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|21/05/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14318402211.ung ho MS 2026.131(em Vu Tuan Hai).CT tu 0051000110769 TRUONG THI QUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|50.000,00
|6141IBT1kC98KRNR.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26141000349126.20260521.114242.19029923906011.VND-GCB-TRUONG MINH TRI.970407
|21/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14318098089.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0301000359939 TO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|500.000,00
|6141IBT1kC98URNM.ung ho ms 2026.131 Vu Tuan Hai FT26141014116300.20260521.111819.10524397855012.VND-TGTT-DINH NHAT MINH.970407
|21/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien#SP#020097048805211057032026hlld756363.5388.45530.105703
|21/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14317575957.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0451000459963 NGUYEN HUYNH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#0200970422052110483520267PGN830202.5189.94365.104835
|21/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14317501086.NGUYEN NGOC QUY chuyen tien ung ho mS: 2026.131 em vu tuan hai.CT tu 0011004430548 NGUYEN NGOC QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14317344229.Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).CT tu 0011003992967 TRAN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|200.000,00
|6141IBT1kC9IXV8N.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26141060162010.20260521.103024.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407
|21/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14317218652.Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).CT tu 0031000086245 DO DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14317025522.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 7768983445 PHAM THI HONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|100.000,00
|6141IBT1kC9IKZ5H.Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien FT26141092189800.20260521.100530.19032953256010.VND-TGTT-HOANG PHAM NGOC HIEN.970407
|21/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14316964875.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 1013891384 PHAM THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai#SP#0200970488052110002020260qt8560101.5388.15999.100005
|21/05/2026
|1.000.000,00
|6141IBT1aWLJ9VIS.UNG HO MS 2026.131 (EM VU TUAN HAI).20260521.095541.700004652380.LY THU PHONG.970424
|21/05/2026
|100.000,00
|6141IBT1kC9I4KDP.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26141373831098.20260521.095325.19030432039886.VND-TGTT-BUI HAI BINH.970407
|21/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14316791578.Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|3.000.000,00
|MBVCB.14316729844.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 0531002150114 LE QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|300.000,00
|NGUYEN THI NGOC ANH ung ho MS 2026.104 be Mo Minh Tien#SP#020097048805210942502026yput502472.5390.23817.094250
|21/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong#SP#0200970488052109401220269s7g493911.5387.11991.094005
|21/05/2026
|50.000,00
|6141IBT1iJ4WRAI1.ZP261410135877 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260521.094008.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|21/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097042205210932572026OUOV869814.5387.76638.093258
|21/05/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026 104 be Mo Minh Tien#SP#020097042205210930412026W59M159695.5390.66137.093042
|21/05/2026
|150.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097040505210928212026D1HI055006.5390.54724.092821
|21/05/2026
|500.000,00
|6141IBT1iJ4W3E3V.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 131 VU TUAN HAI.20260521.092338.247529918.LE THI HOA.970432
|21/05/2026
|200.000,00
|6141IBT1aWLJ13QE.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260521.092304.330001060001357.NGUYEN HONG QUANG .970409
|21/05/2026
|300.000,00
|6141IBT1iJ4W359D.Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien.20260521.092135.9917071996.TRAN THANH HANG.970432
|21/05/2026
|2.000.000,00
|6141IBT1eJVZQQDY.CONG TY MOVENTEK UNG HO MA SO 2026.129 BA NGO THI TAN bao Vietnamnet.20260521.091736.1500565104.CTY TNHH GIAI PHAP CONG NGHIEP MOVENTEK .970418
|21/05/2026
|20.000,00
|6141IBT1kC9I269Q.Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien FT26141304978443.20260521.091417.79797979797939.NGUYEN VAN HANH.970407
|21/05/2026
|100.000,00
|6141IBT1kC9I26W5.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26141234530865.20260521.091417.6462889999.BUI DUC ANH.970407
|21/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai#SP#020097042205210912392026X6V9701451.5389.83312.091239
|21/05/2026
|50.000,00
|6141IBT1bJV6N9UY.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260521.091046.00086826.BUI THI LINH.970427
|21/05/2026
|20.000,00
|UH.MS .2026.130 Ho Thi Bao Ngan .Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048805210902392026t5br376724.5388.40462.090232
|21/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14316147765.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0611001681356 LE THI HAI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|100.000,00
|6141IBT1fJW4976A.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260521.085243.0051009121005.NGUYEN DUC THANH.970438
|21/05/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai#SP#020097048805210852262026zqq6345801.5390.97561.085219
|21/05/2026
|200.000,00
|6141IBT1iJ4WHT3U.Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien.20260521.084804.141066315.DO THI MINH TUYET.970432
|21/05/2026
|100.000,00
|6141IBT1aWLJWCS7.ung ho MS 2026131 em vu Tuan Hai.20260521.084305.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|21/05/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097042205210842502026MS8E626100.5389.58726.084251
|21/05/2026
|100.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan#SP#020097042205210841562026GJDP246536.5387.55563.084156
|21/05/2026
|200.000,00
|6141VNIB0211XXRW.Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien.20260521.083400.918020111.DO THI VAN ANH.970441
|21/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14315803100.ung ho ms 2026.131 em vu tuan hai.CT tu 0541000326307 TRAN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14315782792.Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien.CT tu 1038302058 LA THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097048805210827172026obbl270973.5389.1201.082717
|21/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14315678837.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue#SP#020097042205210818242026MU3B637985.5390.67664.081809
|21/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14315635637.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 1016604783 TRAN THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|500.000,00
|6141TPBVI2ACLV2Y.Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien.20260521.081642.02043621501.NGUYEN THANH VAN.970423
|21/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14315527616.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|100.000,00
|6141IBT1kC9M44HB.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam FT26141902630441.20260521.080638.19029998346011.VND-TGTT-MAI THI MINH YEN.970407
|21/05/2026
|200.000,00
|6141IBT1aWLWRES3.Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).20260521.080536.8646328913433.BUI XUAN THUY.970430
|21/05/2026
|100.000,00
|6141IBT1kC9M4CAX.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy FT26141988506625.20260521.080514.19029998346011.VND-TGTT-MAI THI MINH YEN.970407
|21/05/2026
|100.000,00
|6141IBT1kC9MB3ZB.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May FT26141300149155.20260521.080426.19029998346011.VND-TGTT-MAI THI MINH YEN.970407
|21/05/2026
|100.000,00
|6141IBT1kC9MB7G4.Ung ho MS 2026093 em Pham Duc Hai FT26141506930785.20260521.080331.19029998346011.VND-TGTT-MAI THI MINH YEN.970407
|21/05/2026
|100.000,00
|6141IBT1kC9MB5XS.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26141066072225.20260521.080303.19029998346011.VND-TGTT-MAI THI MINH YEN.970407
|21/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14315388468.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|1.000.000,00
|6141IBT1aWLWRWIM.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.20260521.075419.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|21/05/2026
|200.000,00
|6141MCOBQ2YVVFAB.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260521.074115.03001011929945.DO THU HANG.970426
|21/05/2026
|6.868,00
|6141MSCBD2F6LSKS.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260521.073349.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|21/05/2026
|5.000,00
|MBVCB.14315091904.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026131.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|21/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097040505210726012026SGZ5027990.5389.89403.072601
|21/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14314988428.Chuyen tien ung ho.CT tu 1374256741 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|21/05/2026
|100.000,00
|6141IBT1kC9M2BNF.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26141400751740.20260521.071714.19031228928015.VND-TGTT-VUONG HUY PHU.970407
|21/05/2026
|143.519,00
|6141IBT1fJW4Q71J.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260521.071237.0982011786.BUI THI HA QUYEN.970431
|21/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14314872353.ung ho MS 2026.132.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|30.000,00
|MBVCB.14314863157.Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14314862583.ung ho MS 2026.131.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14314808470.Chuyen tien ung ho MS 2026 131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|21/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan-210526-06:51:20 HGPB407877#SP#020097041605210651202026HGPB407877.5189.84688.065120
|21/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan#SP#020097048805210641392026oshz976484.5387.61256.064139
|21/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14314561028.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.131-em Vu Tuan Hai#SP#020097040505210636282026SLOF045335.5390.48859.063628
|21/05/2026
|5.660,00
|6141IBT1kC9V3BI4.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.130 Ho Thi Bao Ngan FT26141864000153.20260521.062443.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|21/05/2026
|68.000,00
|UH MS 2026.130 be Ho Thi Bao Ngan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970422052106240720266PDH349040.5189.24461.062407
|21/05/2026
|5.000,00
|MBVCB.14314427167.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026130.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|21/05/2026
|8.566,00
|6141IBT1kC9VLEYP.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.129 ba Ngo Thi Tan FT26141900079204.20260521.055022.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|21/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14314213520.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|21/05/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May-210526-04:57:22 w49z746292#SP#020097041605210457222026w49z746292.5189.45028.045723
|21/05/2026
|21.273,00
|6141TPBVI2AM7ULQ.UHMS 2026.127 Mong GD Hoang Thi Hoa-Tran Quoc Tho,Dinh Bao Yen benh hoi phuc tot,co nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260521.025508.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|21/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14313725587.ung ho ms 2026.129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097048805222218152026win3628199.5189.67689.221808
|22/05/2026
|200.000,00
|NGUYEN BA THONG chuyen tien Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi#SP#0200970422052222171620261B99149475.5387.64978.221716
|22/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097040505222210492026YCME019097.5387.50261.221050
|22/05/2026
|200.000,00
|6142MCOBQ2YSNTZR.MS 2026.132 (4 chau mo coi).20260522.215952.05101012703130.LE MINH TIEP.970426
|22/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14341360950.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|100.000,00
|6142IBT1cJ2QSBQX.ung ho MS 2026 118 Do Tien Lam.20260522.214512.102881816345.TRAN THI SANG.970415
|22/05/2026
|118.000,00
|MBVCB.14341179274.ung ho MS 2026.132(4 chau mo coi).CT tu 9856322488 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|200.000,00
|6142IBT1kC9FW4YW.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26143293109314.20260522.212002.9984866829.TRAN THI BICH NGOC.970407
|22/05/2026
|200.000,00
|ungho ms 2026. 132 4chaumocoi#SP#0200970488052221063420265kde434436.5387.32980.210634
|22/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14340750319.Ung ho MS 2026113 em Vu Truc Quynh.CT tu 0731000649262 NGUYEN MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|100.000,00
|6142IBT1d1ML6ZK2.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260522.210124.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422
|22/05/2026
|400.000,00
|MBVCB.14340669376.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0021001807319 TRAN HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14340604228.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.132 (4chau mo coi).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|300.000,00
|6142IBT1iJ4D2K5G.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi.20260522.205401.0964263333.NGO NGOC LINH.970432
|22/05/2026
|100.000,00
|6142IBT1iJ4D2BFR.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260522.205257.55931167.NGUYEN THI HAI YEN.970432
|22/05/2026
|200.000,00
|6142IBT1kC9THJ31.ung ho MS 2026.132 - tang 4 chau mo coi FT26142778093909.20260522.205151.14022451067016.VND-TGTT-BUI THI THANH HA.970407
|22/05/2026
|80.000,00
|6142ABBKA2FCJHLZ.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260522.204523.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
|22/05/2026
|10.000,00
|6142IBT1aWL2NPNQ.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.114 (em Dang Dang Duong).20260522.203916.0339306897.VU DUC TU.970437
|22/05/2026
|10.000,00
|6142IBT1aWL2N1IP.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.113 (em Vu Truc Quynh).20260522.203500.0339306897.VU DUC TU.970437
|22/05/2026
|100.000,00
|6142IBT1aWL2RR3S.VU THI MY DUNG CHUYEN TIEN MS 2026.132( 4 chau be mo coi ).20260522.203333.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
|22/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14340188270.Ung ho MS 2026.132 ( 4 chau mo coi).CT tu 0441000733984 NGUYEN THI TO NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14339938812.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 0111000234179 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097048805222012542026t0yo231363.5189.83310.201254
|22/05/2026
|100.000,00
|6142IBT1kC9TM7R6.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142002034402.20260522.200912.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407
|22/05/2026
|20.000,00
|Chuyen tien Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi#SP#020097048805222006592026qa5s208021.5389.52975.200700
|22/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14339779603.CHU THI THU ung ho ms 2026.131 (vu tuan hai).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14339704416.CHU THI THU ung ho ms 226.132 (4 chau mo coi).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|5.660,00
|6142IBT1kC9TWFTS.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.128 em Bui Thanh May FT26142390696807.20260522.194537.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|22/05/2026
|500.000,00
|6142IBT1kC9TW5IC.Ung ho ms 2026.127 be Dinh Bao Yen FT26142035797665.20260522.194434.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|22/05/2026
|500.000,00
|6142IBT1kC9TQRWS.Ung ho ms 2026.132 bon be mo coi FT26142148410547.20260522.194309.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|22/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14339133574.ung ho ms2026.132(4 chau mo coi).CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14338947615.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097040505221913522026X4AV095679.5388.78677.191352
|22/05/2026
|100.000,00
|6142IBT1kC9LBT8T.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26142710380635.20260522.185932.19038068806011.VU THI VAN.970407
|22/05/2026
|400.000,00
|MBVCB.14337935371.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.131(em VU TUAN HAI), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14337891472.ung Ho MS2026.132( 4 chau mo coi).CT tu 0491000040183 NGUYEN HOANG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|400.000,00
|MBVCB.14337870404.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.132(4 CHAU MO COI), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|200.000,00
|6142IBT1kC9LW8TL.Ung ho Ms 2026.097 FT26142487296883.20260522.182004.19035424613011.VND-TGTT-DO MANH TIEN .970407
|22/05/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130261880714.20260522.130261880714-0343882448_Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi
|22/05/2026
|200.000,00
|MS 2026.132#SP#020097048805221741392026y4sw574844.5387.89525.174139
|22/05/2026
|100.000,00
|6142SGTTH2BB6FN2.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi.20260522.173333.070141287050.SACOMBANK.970403
|22/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14336760268.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|100.000,00
|6142TPBVI2AFCFBW.Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).20260522.172135.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|22/05/2026
|100.000,00
|6142ASCB021FUT99.UNG HO MS2026.132 4 CHAU MO COI-220526-17:10:31 6142ASCB021FUT99.20260522.171032.28506147.VO THI THANH XUAN.970416
|22/05/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#02009704880522170133202604ty388753.5388.62339.170133
|22/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097048805221654192026q6ui357326.5387.10668.165419
|22/05/2026
|58.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai#SP#020097040505221653042026N1XF001563.5387.2571.165304
|22/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14336116296.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0301000346416 VU THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|500.000,00
|6142IBT1kC9ZT3DF.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142401042850.20260522.164335.19038270037011.VND-TGTT-NGUYEN LE HUNG SON.970407
|22/05/2026
|200.000,00
|6142IBT1kC9ZTTZQ.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142251646274.20260522.164328.19033562874018.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DUNG.970407
|22/05/2026
|100.000,00
|6142IBT1kC9ZZMMA.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142297344527.20260522.163414.19033973390011.VND-TGTT-DO THI PHUONG THAO.970407
|22/05/2026
|200.000,00
|6142TPBVI2AFBYRE.Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).20260522.162401.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|22/05/2026
|200.000,00
|6142TPBVI2AFBL97.NGUYEN THU PHUONG chuyen tien.20260522.162331.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|22/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14335727381.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0581000797023 NGUYEN TRONG DUC NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|50.000,00
|6142IBT1d1MLWRIF.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260522.161916.970422Q075aa4000000000154056.MBBANK IBFT.970422
|22/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14335685679.Que Ngoc ung ho MS:2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 0371000686868 PHAN QUE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|15.000,00
|6142IBT1iJ4SQ8HY.tu thien.20260522.161642.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|22/05/2026
|200.000,00
|6142IBT1iJ49NWLA.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260522.160629.144391101.MAC THI LOAN.970432
|22/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14335475991.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1020255893 PHAM THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|300.000,00
|6142IBT1kC9Z8RKV.Ms 2026.132 gui 4 chau mo coi FT26142089836117.20260522.155939.19035300656012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DIEP .970407
|22/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14335353629.MS 2026.131.CT tu 0851000024235 TRIEU HAI NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|300.000,00
|6142VNIB021FCMVU.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260522.155226.057704060097833.NGUYEN DINH TRUONG.970441
|22/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14335339536.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1037438915 KIEU THI TUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|50.000,00
|6142SGTTH2BBSVLC.IBFT Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260522.154850.020363920209.SACOMBANK.970403
|22/05/2026
|200.000,00
|6142IBT1kC9ZV11L.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142401302126.20260522.154825.19033443278016.VND-TGTT-TRAN THI THU HUONG.970407
|22/05/2026
|100.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms:2026:131 vu Tuan Hai#SP#0200970422052215384920262WPJ457234.5389.27677.153850
|22/05/2026
|300.000,00
|6142IBT1kC9Z1VKV.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26142429362825.20260522.153048.19038270037011.VND-TGTT-NGUYEN LE HUNG SON.970407
|22/05/2026
|5.000,00
|MBVCB.14335044496.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026132.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|22/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14334975153.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 9972950970 QUYEN MINH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|50.000,00
|TRAN DO NIN Chuyen tien ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai#SP#0200970488052215235720269ckh021187.5390.37396.152357
|22/05/2026
|200.000,00
|6142IBT1kC96RMFU.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142809705493.20260522.151519.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
|22/05/2026
|500.000,00
|6142IBT1kC96R2ZU.Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi Quang Tri me bi bo giet FT26142725783090.20260522.151450.46579999999999.TRAN PHAN NAM TIEN.970407
|22/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14334820483.ung ho ms 2026 .132( ung ho 4 chau mo coi) .CT tu 1020177299 NGUYEN THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14334766473.Ung ho MS 2026.124 ( em Trieu Thi Hue ) .CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14334746729.Ung ho MS 2026.119 ( ba Vo Thi Dan ) .CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14334740193.ung ho MS 2026.127(be Dinh Bao Yen).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14334712324.Ung ho MS 2026.118 ( em Do Tien Lam ) .CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14334718688.ung ho MS 2026.134.CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|100.000,00
|6142IBT1aWL2C6TB.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260522.150254.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
|22/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan#SP#020097048805221501482026wga6949317.5388.5544.150141
|22/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14334651288.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|600.000,00
|MBVCB.14334607042.DO THANH HUY PHONG , VIET PHUC, MAI HUONG q. Binh Thanh tphcm giup 2026.129 , 2026.130 , 2026.131.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|50.000,00
|6142IBT1kC96HIJH.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26142750030180.20260522.145601.19036097437012.VND-TGTT-LE ANH DUC.970407
|22/05/2026
|600.000,00
|MBVCB.14334567217.DO THANH MY , DO THANH HUY PHONG, THANH VIET giup 2026.124 , 2026.126, 2026.127 .CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#02009704220522145310202668UW503428.5387.57015.145304
|22/05/2026
|100.000,00
|6142IBT1kC96ZC2T.Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi FT26142507809503.20260522.145200.19033978764017.VND-TGTT-LE MINH QUANG.970407
|22/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi#SP#020097040505221451212026FGIQ026387.5390.46406.145121
|22/05/2026
|100.000,00
|6142IBT1kC966LLE.ung ho MS 2026.132 FT26142892624930.20260522.145058.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|22/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14334522981.DO NGOC THACH , HUYNH THI MAI, LE LE HOA quan 10 tphcm giup 2026 . 125( be Han)& 2026.128 ( Bui t Na) .CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|200.000,00
|LE THI THUY Chuyen tien ug ho MS 2026. 131 ( em Vu Tuan Hai)#SP#02009704150522144917202664QJ384410.5388.35236.144917
|22/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14334516970.MS 2026.132-4 chau mo coi-cau mong 4 chau vuot qua noi dau nay som on dinh lai cuoc song va co tuong lai tot dep hon.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097042205221446002026VU2O456902.5189.17101.144601
|22/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14334459509.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|50.000,00
|6142IBT1kC96KP9Q.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26142456052719.20260522.144250.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|22/05/2026
|200.000,00
|6142IBT1kC96K27M.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142933603357.20260522.144159.13321108900016.VND-TGTT-HOANG THI HAI HA.970407
|22/05/2026
|300.000,00
|6142IBT1iJ49KND1.LE THANH THUAN chuyen tien Ung ho MS 2016132 4 chau mo coi.20260522.144052.55961905.LE THANH THUAN.970432
|22/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14334403534.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 9918478372 NGUYEN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|100.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097042205221435452026XUZX841263.5388.63373.143538
|22/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.132 ( 4 chau mo coi)#SP#020097041505221431462026E10R330479.5388.41917.143146
|22/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May#SP#0200970422052214310020269KGS153493.5387.37710.143054
|22/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi#SP#020097042205221430382026ODJE954175.5189.35646.143038
|22/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026. 131 Em Vu Tuan Hai#SP#020097040505221428282026PA1L039710.5390.25429.142829
|22/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.130 Ho Thi Bao Ngan#SP#020097040505221426042026FKIM031077.5389.13041.142556
|22/05/2026
|200.000,00
|LE THI LY Chuyen tien ung ho ma so 2026.132 bon e be mo coi#SP#020097048805221423232026zvma837974.5389.98749.142323
|22/05/2026
|100.000,00
|6142SHBAA2FMED5M.Ms 2026.132 ung ho 4 chau mo coi.20260522.142213.1018755443.DANG THI NGOC DUNG.970443
|22/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14334197160.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.132 ( 4 BE MO COI).CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097040505221421202026AIVM013961.5387.88431.142120
|22/05/2026
|300.000,00
|6142SGTTH2BBEE8K.IBFT Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260522.141908.050124124198.SACOMBANK.970403
|22/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14334109143.Ung ho MS 2026.132 Bon chau mo coi.CT tu 0491000158641 NGUYEN THI PHUONG CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097040505221412252026J9KI082950.5389.43952.141225
|22/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14334061121.MS 2026 131 e Vu Tuan Hai.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|22/05/2026
|200.000,00
|6142IBT1kC968KZV.Ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai FT26142569057454.20260522.140805.19038867039013.HA THI YEN.970407
|22/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14334049717.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1030110387 NGUYEN UYEN THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|100.000,00
|6142IBT1kC96VVH4.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142964184093.20260522.135527.11120024633011.VND-TGTT-TRAN HAI THINH.970407
|22/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097042205221355262026VMR4961935.5387.63372.135526
|22/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097040505221347442026D2F5002692.5189.26802.134744
|22/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14333825950.ung ho MS 2026.131 Vu Tuan Hai.CT tu 0311000720032 NGUYEN DANG HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097042205221346422026WAX0443278.5387.20818.134643
|22/05/2026
|200.000,00
|6142IBT1kC96JSQE.Ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai FT26142720735683.20260522.132831.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|22/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#02009704220522132827202666DH235442.5389.36738.132827
|22/05/2026
|100.000,00
|6142IBT1aWLCX7Y9.Ung ho Ms 2026131 em Vu Tuan Hai.20260522.131826.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437
|22/05/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.131 EM VU TUAN HAI-220526-13:14:11 FxDH097588#SP#020097041605221314122026FxDH097588.5387.71610.131405
|22/05/2026
|50.000,00
|6142MCOBQ2YS8XFQ.Ung ho ms2026.131 vu tuan hai.20260522.131244.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|22/05/2026
|200.000,00
|6142IBT1kC9EX3GG.Ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen FT26142760691330.20260522.131159.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|22/05/2026
|30.000,00
|MBVCB.14333420545.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|50.000,00
|6142ORCOQ2YS8JTT.LOC HO TRO MS 2026.131 VUTUANHAI.20260522.130230.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|22/05/2026
|200.000,00
|IB_341983342_1779429204124290367143_null_20260522_ms 2026.131
|22/05/2026
|100.000,00
|6142IBT1kC9ETLBJ.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26142158901551.20260522.130038.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
|22/05/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.131 em vu tuan hai#SP#020097042205221258362026BABJ130767.5390.97642.125837
|22/05/2026
|50.000,00
|6142IBT1kC9ELFQB.MS 2026.132 FT26142771305700.20260522.125710.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|22/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14333304991.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14333285530.NGUYEN THI MEN chuyen tien Ung ho ms 2026.131( em Vu Tuan Hai).CT tu 0341007136649 NGUYEN THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14333200445.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|1.000.000,00
|6142IBT1kC9E6TQG.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen FT26142079897565.20260522.124623.19034525923013.VND-TGTT-NGUYEN THANH DANH.970407
|22/05/2026
|1.000.000,00
|6142IBT1kC9E66GX.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26142734499136.20260522.124602.19034525923013.VND-TGTT-NGUYEN THANH DANH.970407
|22/05/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097041505221245432026EjfP954068.5189.32480.124543
|22/05/2026
|1.000.000,00
|6142IBT1kC9E6GX1.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142123307420.20260522.124540.19034525923013.VND-TGTT-NGUYEN THANH DANH.970407
|22/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14333171696.Ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0491000158641 NGUYEN THI PHUONG CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|10.000,00
|6142VNIB0218DJWB.ung ho MS 2026.132 ( 4 chau mo coi ).20260522.124439.998082808.GIANG MY LINH.970441
|22/05/2026
|50.000,00
|6142IBT1kC9EEF56.MS 2026.131 FT26142701861742.20260522.124307.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|22/05/2026
|100.000,00
|6142IBT1kC9EEGF8.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26142870435179.20260522.124216.19031456255888.VND-TGTT-TRAN THI VINH.970407
|22/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14333109970.ung ho ms 2026.131 (em Vu Tuan Hai).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.131 Em Vu Tuan Hai#SP#020097048805221239002026pm5t584530.5388.96645.123900
|22/05/2026
|20.000,00
|6142IBT1kC9EKYBH.ung ho ms 2026.131, em Vu Tuan Hai, chuc em va gia dinh binh an FT26142704255088.20260522.123828.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|22/05/2026
|100.000,00
|6142TPBVI2A8NQ5L.ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).20260522.123646.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423
|22/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14333042822.Ms 2026-131 Em Vu Tuan Hai.CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097048805221232282026thlv566786.5390.61683.123229
|22/05/2026
|200.000,00
|6142IBT1kC9EGJNL.ung ho MS 2026.131 FT26142903514070.20260522.123059.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|22/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14332973890.Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|200.000,00
|MS2026-131 CHAU VU TUAN HAI PHU THO-220526-12:27:27 lW4m580813#SP#020097041605221227282026lW4m580813.5390.32267.122728
|22/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097048805221227232026o6c5551527.5388.32084.122723
|22/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai-220526-12:26:52 We9v807835#SP#020097041605221226522026We9v807835.5189.27886.122652
|22/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14332908485.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0181003628572 NGUYEN HAI QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai#SP#020097040505221223462026WKOD059782.5189.10068.122346
|22/05/2026
|50.000,00
|6142MCOBQ2YS13NX.MS 2026.086.20260522.122254.04301010352216.NGUYEN NGOC Y NHI.970426
|22/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14332882395.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 9420703979 LE TO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|50.000,00
|6142MCOBQ2YSCYJT.Ung ho MS 2026.085.20260522.122004.04301010352216.NGUYEN NGOC Y NHI.970426
|22/05/2026
|300.000,00
|6142IBT1iJ49DD9K.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260522.121841.171910706.NGUYEN THI NHU TRANG.970432
|22/05/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai-220526-12:18:15 QbGm655319#SP#020097041605221218152026QbGm655319.5387.75791.121808
|22/05/2026
|100.000,00
|le thi ly ung ho ms 2026.131 vu tuan hai#SP#020097048805221217042026r344518318.5390.68682.121704
|22/05/2026
|100.000,00
|6142IBT1iJ49SNFY.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260522.121647.129292032.PHAM THAI VIET.970432
|22/05/2026
|200.000,00
|6142IBT1kC9EY28W.Ung ho MS 2026.131 FT26142144065963.20260522.121635.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|22/05/2026
|100.000,00
|6142TPBVI2A8IYW9.Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).20260522.121632.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|22/05/2026
|300.000,00
|6142SGTTH2BBT4X3.IBFT Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260522.121619.060319018576.SACOMBANK.970403
|22/05/2026
|100.000,00
|6142IBT1kC9EYQXP.Ms 2026 131 e Vu Tuan Hai FT26142628130901.20260522.121614.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|22/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097048805221215512026coda514378.5388.60643.121552
|22/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14332709328.MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 0161001657271 LE QUANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|500.000,00
|6142IBT1aWLCHIR1.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260522.115916.013704073636666.NGUYEN VAN CUONG.970437
|22/05/2026
|300.000,00
|6142TPBVI2A8HFU8.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260522.114417.10003177599.LE THI LE THUY.970423
|22/05/2026
|200.000,00
|6142IBT1iJ491CGS.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260522.113947.89443547.PHAM VAN CHUAN.970432
|22/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14332129512.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14332118344.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14331958705.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0541000260062 NGUYEN THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14331935052.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1937660383 NGUYEN VAN DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|250.000,00
|IBVCB.14331913993.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|500.000,00
|IBVCB.14331877025.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14331861362.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130212114103.20260522.130212114103-0776228518_Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|22/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097041505221111222026NuXc601369.5390.25861.111115
|22/05/2026
|200.000,00
|6142IBT1kC9K4H75.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142278324540.20260522.105402.1216911612.TRAN VIET TRUNG.970407
|22/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097048805221052372026ooi7204182.5387.6198.105237
|22/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14331454258.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.132 ( 4 chau mo coi).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14331392798.UNG HO MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 0331003733885 PHAN THIEN HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14331264086.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0281000201148 TRAN THI HOA PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|300.000,00
|6142WBVNA2FMB4TY.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260522.103059.107000151711.HOANG THI HUONG GIANG.970412
|22/05/2026
|10.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#0200970405052210262320267TKW019289.5387.47032.102616
|22/05/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14331162423.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1049008701 TRAN THUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14331159219.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0271000853133 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14331155044.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097040505221022532026C17R002786.5387.25525.102253
|22/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#0200970422052210084220261MWN141385.5390.43584.100843
|22/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#02009704220522100603202676P3997394.5387.28080.100603
|22/05/2026
|200.000,00
|6142SGTTH2BBA2EF.IBFT Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260522.095505.030064802451.SACOMBANK.970403
|22/05/2026
|100.000,00
|6142IBT1kC97TWCE.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142580674698.20260522.094245.270677889999.LE TRI HUNG.970407
|22/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14330594779.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0451000226854 CHU DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097042205220941072026OKJU547355.5387.92149.094107
|22/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14330451516.Ungho MS 2026.132(4 chau mo coi)..CT tu 1047500427 NGUYEN THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14330402753.Ung ho MS 2026.132 ( 4 chau mo coi).CT tu 0311000789999 DANG XUAN DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14330410573.MS 2026.132(4 chau mo coi).CT tu 0181002342711 PHAN TUONG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi#SP#020097042205220924432026RF5N806490.5389.9946.092444
|22/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097041505220916322026ctZB190084.5389.71493.091625
|22/05/2026
|100.000,00
|6142SGTTH2BBLGEN.IBFT Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260522.091141.060057431566.SACOMBANK.970403
|22/05/2026
|500.000,00
|6142IBT1kC975FPR.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142025507592.20260522.090931.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
|22/05/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026 132 4 CHAU MO COI-220526-09:09:08 KGlm764535#SP#020097041605220909092026KGlm764535.5189.37205.090909
|22/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14330158710.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0041000344863 DU TAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097048805220907552026dfml850028.5189.30467.090755
|22/05/2026
|500.000,00
|6142IBT1iJ42BV4Q.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 132 bon chau mo coi.20260522.085702.247529918.LE THI HOA.970432
|22/05/2026
|400.000,00
|MBVCB.14329980766.Ung ho MS 2026 132 bon chau mo coi.CT tu 0611001922248 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|22/05/2026
|30.000,00
|6142IBT1kC97IM5S.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan FT26142082703172.20260522.085235.19035532043017.VND-TGTT-TA DUC THINH.970407
|22/05/2026
|1.500.000,00
|MBVCB.14329817700.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 1058998349 HUYNH XUAN NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14329786886.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0451001325191 NGUYEN THE HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097041505220837142026zg4F961078.5189.1895.083707
|22/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097041505220835522026pvTl957020.5388.98082.083552
|22/05/2026
|200.000,00
|6142TPBVI2A8W8YU.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260522.083338.00021780001.HA VAN TIEN.970423
|22/05/2026
|200.000,00
|6142IBT1kC97CIFS.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142094501681.20260522.083047.19032179284014.VND-TGTT-HAN TRAN VIET.970407
|22/05/2026
|200.000,00
|6142IBT1kC97C27X.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142782089400.20260522.083012.2299881988.DO TRUNG KIEN.970407
|22/05/2026
|100.000,00
|6142IBT1aWLCMZV9.ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260522.082847.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|22/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi#SP#0200970422052208280120265687844489.5387.67288.082802
|22/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May#SP#020097048805220826162026ru4c723195.5388.60518.082616
|22/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097048805220821182026ekfw708236.5388.42474.082118
|22/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14329558869.Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#0200970422052208191320264XGQ931529.5388.34577.081858
|22/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14329528061.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#0200970488052208114020269tkl679239.5389.5758.081140
|22/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14329389628.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|2.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097040505220757452026TL4Y042464.5387.56721.075738
|22/05/2026
|30.000,00
|MBVCB.14329256672.Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14329239177.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0611001786566 VU DANG TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|100.000,00
|6142IBT1iJ42VNK5.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi.20260522.074644.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|22/05/2026
|6.868,00
|6142MSCBD2J26UVG.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026132 4 chau mo coi Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260522.074055.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|22/05/2026
|1.000.000,00
|6142IBT1iJ42V9M1.MS 2026 132 4 chau mo coi.20260522.073757.221017668.NGUYEN NHAT QUANG.970432
|22/05/2026
|300.000,00
|6142SHBAA2F1I5L9.Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi.20260522.073756.1010547617.NGUYEN DUC BACH.970443
|22/05/2026
|400.000,00
|6142IBT1iJ42VQC3.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi.20260522.073557.137567188.NGUYEN ANH DUC.970432
|22/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14328975497.Chuyen tien ung ho MS 2026 132 bon chau mo coi.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|22/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097041505220726172026wZUo741173.5189.49234.072617
|22/05/2026
|200.000,00
|6142IBT1iJ42SPCN.UNG HO MS 2026 131.20260522.071726.156881767.NGUYEN MINH NGHIA.970432
|22/05/2026
|200.000,00
|6142IBT1iJ42SMA9.MS 2026 132.20260522.071612.156881767.NGUYEN MINH NGHIA.970432
|22/05/2026
|500.000,00
|HONG HA ung ho MS 2026.132#ACH#020097040005220710562026a4x4001151.2026-05-22.071210.000870406003741.CAO THI HONG HA.SBITVNVN
|22/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14328642847.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.132- 4chau mo coi#SP#0200970405052206525420260XNI073096.5387.41746.065254
|22/05/2026
|5.660,00
|6142IBT1kC9GMXCD.Ung ho MS 2026.132 bon chau mo coi FT26142602743499.20260522.064621.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|22/05/2026
|68.000,00
|UH MS 20226.131 be Vu Tuan Hai. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970422052206111520260H9D697134.5388.49739.061109
|22/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.131 Vu Tuan Hai#SP#02009704220522053759202687BE545277.5189.12048.053759
|22/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14328098355.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14328026409.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|22.831,00
|6142TPBVI2A8JH1X.UHMS 2026.130 Mong GD Dinh Thi Bong-Ho Van Dinh gap thien duyen,be Ho Thi Bao Ngan benh hoi phuc tot-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260522.023305.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|22/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14327831396.ung ho ms: 2026.131.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|600.000,00
|6141IBT1kC9AZZVM.ung ho ma so 2026.131 em Vu Tuan Hai FT26142340096410.20260521.235824.19029428411012.VND-TGTT-LE TRONG NHAN.970407
|22/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14327673893.NGUYEN THI DAM chuyen tien.CT tu 1027680299 NGUYEN THI DAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#02009704220521234820202606OA946914.5388.33876.234821
|22/05/2026
|200.000,00
|6141TPBVI2A8FYNH.Ung ho MS 2026.108 (be La Dang Khoa).20260521.234315.03427179601.HA MINH KHANG.970423
|22/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14327585072.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 1021599246 NGUYEN TIEN GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|22/05/2026
|200.000,00
|HO NGOC MINH chuyen tien MS 2026.131#SP#020097042205212258002026TXBP148275.5387.57138.225801
|23/05/2026
|50.000,00
|6143ABBKA2FFFD1L.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.20260523.222412.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
|23/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14355570055.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130422854102.20260523.130422854102-0938122191_Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen
|23/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14355401550.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.132 ,4 chau mo coi#SP#020097048805232200202026jqht982695.5388.30212.220020
|23/05/2026
|200.000,00
|6143IBT1kCS2DADG.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May FT26145069497044.20260523.214951.789888789888.MAI THU TRANG.970407
|23/05/2026
|200.000,00
|6143IBT1kCS2SZ6G.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26145660168007.20260523.214701.789888789888.MAI THU TRANG.970407
|23/05/2026
|200.000,00
|6143IBT1kCS2CQQH.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong FT26145992789992.20260523.213426.789888789888.MAI THU TRANG.970407
|23/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097048805232133542026p696910343.5389.49053.213354
|23/05/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097042205232131312026W8IG131454.5387.41356.213132
|23/05/2026
|200.000,00
|6143IBT1kCS2WY25.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan FT26145353481790.20260523.212618.789888789888.MAI THU TRANG.970407
|23/05/2026
|5.000,00
|6143IBT1iJ4IZI49.HOANG MAI HUONG chuyen tien.20260523.212337.0563745728.HOANG MAI HUONG.970432
|23/05/2026
|300.000,00
|6143IBT1kCS2QJ6Y.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26145824313076.20260523.212205.789888789888.MAI THU TRANG.970407
|23/05/2026
|300.000,00
|6143NBVAF2LV3GUE.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.20260523.212006.190003997301.PHAM THI NHU Y.970419
|23/05/2026
|200.000,00
|6143IBT1kCSCNMSP.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen FT26145751361676.20260523.211940.789888789888.MAI THU TRANG.970407
|23/05/2026
|100.000,00
|6143IBT1kCSCKPX4.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26143406859387.20260523.204807.19031856536010.VND-TGTT-CHU DUC TUAN.970407
|23/05/2026
|40.000,00
|Lethiven UH.MS.2026.132 bon chau mo coi .Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048805232038462026z1dc726970.5390.29936.203839
|23/05/2026
|39.000,00
|ung ho ms 2026.132 4 chau mo coi#SP#0200970422052320183220268TYX855156.5390.37305.201833
|23/05/2026
|6.100,00
|Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi#SP#020097048805232017312026nxoi646606.5387.32352.201731
|23/05/2026
|50.000,00
|6143SGTTH2BMIMGU.IBFT Ung ho MS2026.133.20260523.201516.060147279364.SACOMBANK.970403
|23/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14353140350.UNG HO MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen.CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|100.000,00
|6143IBT1kCS1Z71A.Un ho MS 2026.133 Em Dang Thi Duyen FT26143390613664.20260523.192523.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|23/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097042205231923422026LUNB320438.5189.75325.192342
|23/05/2026
|50.000,00
|TRAN DO NIN Chuyen tien ung ho MS 2026.133 em Dang Thi Duyen#SP#020097048805231921182026lt6y421731.5388.62932.192118
|23/05/2026
|500.000,00
|6143IBT1fJW6S13B.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260523.185505.919170488.LE CAM DIEU.970406
|23/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14352412174.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14352380471.Bibun ung ho Ms 2026.133 (em Dang Thi Duyen) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|100.000,00
|6143IBT1iJ4I22SE.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen chuc em mau khoe.20260523.184616.55931167.NGUYEN THI HAI YEN.970432
|23/05/2026
|100.000,00
|6143SGTTH2BMV5TM.IBFT Ung ho MS 2026.132 bon chau mo coi.20260523.184113.060145741478.SACOMBANK.970403
|23/05/2026
|50.000,00
|6143IBT1cJ2C6MQ4.TRANG THU ung ho MS 2026.127 ( be Dinh Bao Yen).20260523.182646.100000952165.VO THI LE THU.970415
|23/05/2026
|100.000,00
|6143IBT1cJ2CEF3V.TRANG THU ung ho MS 2026.132 ( ung ho 4 chau mo coi ).20260523.182502.100000952165.VO THI LE THU.970415
|23/05/2026
|50.000,00
|6143IBT1cJ2CKCYM.NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.131 ( em Vu Tuan Hai).20260523.181735.100000952165.VO THI LE THU.970415
|23/05/2026
|50.000,00
|6143IBT1cJ2C7HEN.NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.132 ( ung ho 4 chau mo coi).20260523.181608.100000952165.VO THI LE THU.970415
|23/05/2026
|50.000,00
|6143IBT1cJ2C7JD1.NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.133 ( em Dang Thi Duyen).20260523.181310.100000952165.VO THI LE THU.970415
|23/05/2026
|50.000,00
|6143IBT1cJ2CG7BW.NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.127 ( be Dinh Bao Yen ).20260523.181122.100000952165.VO THI LE THU.970415
|23/05/2026
|300.000,00
|6143TPBVI2AJDD71.ung ho MS2026.133( em Dang Thi Duyen).20260523.180240.03635656901.LE THIEN MINH TU.970423
|23/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097048805231800382026lj0c053940.5388.50261.180038
|23/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14351530453.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.133 Em Dang Thi Duyen#SP#020097048805231756512026sffo036744.5387.31371.175651
|23/05/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.133 em Dang Thi Duyen#SP#020097042205231754342026N0JL492799.5189.19104.175435
|23/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097048805231751372026yplf012599.5388.4202.175137
|23/05/2026
|50.000,00
|6143IBT1cJ2CY47Q.NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.123 ( anh Tuong Van Phong).20260523.175103.100000952165.VO THI LE THU.970415
|23/05/2026
|300.000,00
|6143IBT1kCSJ4WW2.Ung ho Ms 2026.132 4 chau mo coi FT26143205515862.20260523.174706.10310302040017.VNDA-TRAN THI KHANH VAN.970407
|23/05/2026
|100.000,00
|6143ABBKA2F8DJU5.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260523.174240.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970425
|23/05/2026
|100.000,00
|6143TPBVI2AJHZL4.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.20260523.173826.02692770001.PHAN THI PHUONG CHI.970423
|23/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14350839532.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14350812337.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|100.000,00
|6143IBT1d1MFSPNA.unghoMS2026133.20260523.170227.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
|23/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14350375450.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.133 EM DANG THI DUYEN.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097040505231642482026JX6S058294.5387.56239.164248
|23/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097042205231641242026Y1P0347818.5387.49678.164124
|23/05/2026
|50.000,00
|6143IBT1kCSW76TD.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen FT26143110550056.20260523.163208.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|23/05/2026
|500.000,00
|6143IBT1kCSW7SSG.Ung ho ms 2026.133 em Dang Thi Duyen FT26143994025554.20260523.163040.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|23/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14349926026.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 9905637979 NGUYEN THI THUY LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14349903246.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0781000504917 LE MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|150.000,00
|MBVCB.14349891738.Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|150.000,00
|MBVCB.14349874652.Ung ho MS 2016.133 ( em Dang Thi Duyen).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|50.000,00
|6143IBT1kCSW5M82.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26143601424091.20260523.161625.19029923906011.VND-GCB-TRUONG MINH TRI.970407
|23/05/2026
|300.000,00
|6143IBT1cJ21ZBQR.nhaahn ms 2026.132.20260523.160249.103000860118.NGUYEN HOAI ANH.970415
|23/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14349494984.2026 133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/05/2026
|50.000,00
|6143ASCB021ZLRYF.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen-230526-15:49:16 6143ASCB021ZLRYF.20260523.154917.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|23/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#0200970422052315480220266O13191872.5389.19208.154803
|23/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14349356189.CHU THI THU ung ho ms 2026.133 ( Dang Thi Duyen).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|150.000,00
|6143IBT1kCSW2PNF.Ung ho MS 2026 132 4 chau mo coi FT26143550720805.20260523.154306.19029474832014.VND-TGTT-BUI THI MAI NHU.970407
|23/05/2026
|1.000.000,00
|6143ASCB021Z2UE8.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen-230526-15:38:50 6143ASCB021Z2UE8.20260523.153850.81798888.NGUYEN DUONG HUY.970416
|23/05/2026
|10.000,00
|6143IBT1kCSW133S.ung ho ms 2026.133, em Dang Thi Duyen, chuc em va gia dinh binh an FT26143168190680.20260523.153806.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|23/05/2026
|50.000,00
|6143IBT1kCSW1SFS.ung ho ma so 2026.133 em Dang Thi Duyen FT26143026850176.20260523.153552.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
|23/05/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130372692047.20260523.130372692047-0966931495_Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen
|23/05/2026
|100.000,00
|6143IBT1iJ4MPDP1.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.20260523.153143.144391101.MAC THI LOAN.970432
|23/05/2026
|30.000,00
|ung ho ms 2026.133#SP#020097048805231529252026lspt456077.5388.44281.152917
|23/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.133 em Dang Thi Duyen#SP#020097040505231527112026BWNH035264.5189.35704.152704
|23/05/2026
|500.000,00
|6143IBT1iJ4MU6FQ.ZP261430365132 Lang dung Zalopay chuyen tien.20260523.152635.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|23/05/2026
|200.000,00
|6143ASCB021T5CLQ.MS2026-133 CHAU DANG THI DUYEN CAO BANG-230526-15:25:10 6143ASCB021T5CLQ.20260523.152510.969468468.NGUYEN THI OANH.970416
|23/05/2026
|50.000,00
|6143SHBAA2F8E8DX.MS 2026.133 em Dang Thi Duyen.20260523.152437.0852767133.DANG PHAM MAI THAO.970443
|23/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi#SP#020097042205231522242026II9H226762.5389.18125.152224
|23/05/2026
|200.000,00
|IB_342542872_1779524099106290870233_null_20260523_MS 2026.133
|23/05/2026
|500.000,00
|6143IBT1kCSQRP16.Ung ho MS 2026.133 FT26143800309134.20260523.151934.19027574448022.VND-TGTT-NGUYEN LUONG DIEU AN.970407
|23/05/2026
|100.000,00
|6143SGTTH2BM8MLH.IBFT Ung ho MS 2026.133 - em Dang Thi Duyen.20260523.151929.060284069555.SACOMBANK.970403
|23/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14349032347.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.133 DANG THI DUYEN.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.133#SP#020097042205231516382026SFXE547961.5390.95404.151638
|23/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14349006005.TRAN THI QUYNH ANH chuyen tien ung ho MS 2026.133(em Dang Thi Duyen).CT tu 0011001437899 TRAN THI QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14349002030.Ung ho ms 2026.133 (em Dang Thi Duyen).CT tu 0931004173143 PHAM HO NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|100.000,00
|6143TPBVI2AJE5C3.Ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen).20260523.151440.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|23/05/2026
|500.000,00
|6143IBT1kCSQ3DJB.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen FT26143474977027.20260523.151202.19073705836017.VND-TGTT-GIAP THI CHANG.970407
|23/05/2026
|50.000,00
|6143IBT1kCSQ315P.MS 2026.133 FT26143876139098.20260523.151135.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|23/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14348966399.2026.131( vu tuan hai,,).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14348950790.2026.133( Dang thi Duyen).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14348936194.Ung ho ms 2026.133 ( em Dang Thi Duyen).CT tu 0291000102211 TRAN LE PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.133 em dang thi duyen#SP#020097042205231509182026E3RM655994.5389.67824.150919
|23/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14348923330.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.133(dang thi duyen).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|200.000,00
|6143TPBVI2AJEKXX.Ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen).20260523.150616.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|23/05/2026
|100.000,00
|6143VNIB021T7WG4.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.20260523.150444.985637127.NGUYEN THI THANH.970441
|23/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097048805231501532026ibvf376369.5388.41181.150153
|23/05/2026
|500.000,00
|6143IBT1kCSQZJ16.MS 2016 .133 em Dang Thi Duyen FT26143291875485.20260523.145338.19022862807027.VND-TKTT-NGUYEN THI NHUONG.970407
|23/05/2026
|320.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097042205231451112026BJ5V538192.5389.3329.145112
|23/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14348718389.ung ho ms 2026.131.CT tu 9962515486 NGUYEN BA DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14348671492.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0211000465170 DANG THI PHUC LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|300.000,00
|6143IBT1kCSQGU9E.Ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai FT26143258313278.20260523.143604.19033959068018.VND-TGTT-DANG THI KHUYEN.970407
|23/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14348531208.ms2026.133 dang thi duyen.CT tu 0721000563035 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|50.000,00
|6143MCOBQ2Y9ZJ26.Ung ho ms2026.132 4 chau mo coi.20260523.143042.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|23/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14348488414.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|200.000,00
|6143IBT1kCSQ4DVK.Ms 2026.133 Dang Thi Duyen FT26143007819874.20260523.142749.19035300656012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DIEP .970407
|23/05/2026
|50.000,00
|6143IBT1kCSQBDCT.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen FT26143252805067.20260523.142358.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407
|23/05/2026
|100.000,00
|6143IBT1kCSQ52FL.Ung ho MS 2026.133 em Dang Thi Duyen FT26143091019099.20260523.141948.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|23/05/2026
|100.000,00
|6143IBT1kCSQUQGV.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen FT26143401028816.20260523.140724.12524296258010.VND-TGTT-NGUYEN QUANG KHA.970407
|23/05/2026
|100.000,00
|6143IBT1kCSQ91I4.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26143018588458.20260523.133928.9493638888.NGUYEN THUY LINH.970407
|23/05/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026075 em Lo Thi Thuy Nga#SP#020097048805231336212026s7qc174046.5389.69159.133621
|23/05/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026097 chi Lo Thi Tuong#SP#020097048805231335172026t10q171729.5389.66079.133517
|23/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#02009704880523133344202631c1168215.5389.60632.133344
|23/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14347669045.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|5.660,00
|6143IBT1kC9NFZHK.Ung ho MS 2026.133 em Dang Thi Duyen FT26143822642217.20260523.125913.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|23/05/2026
|100.000,00
|6143IBT1kC9NTCGM.ung ho MS. 2020.133-Dang Thi Duyen FT26143302755868.20260523.125319.14022451067016.VND-TGTT-BUI THI THANH HA.970407
|23/05/2026
|50.000.000,00
|6143IBT1aWLSCQFM.ung ho ms 2026.133 em Dang thi Duyen.20260523.121826.068704070269810.NGUYEN XUAN DAI.970437
|23/05/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 131#SP#020097042205231213122026V5QM466245.5388.85835.121313
|23/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14347049502.Ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen - Cao Bang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14346961017.ung ho MS2026.132( 4 chau mo coi ).CT tu 0071001754720 HOANG TRONG PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026 .124 Em Trieu Thi Hue#SP#020097048805231203322026mudb941380.5388.44278.120332
|23/05/2026
|500.000,00
|6143ASCB021TUE45.UNG HO MS 2026 133 EM DANG THI DUYEN-230526-11:59:55 6143ASCB021TUE45.20260523.115955.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|23/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#0200970488052311461320267fdx881197.5390.64813.114613
|23/05/2026
|100.000,00
|6143IBT1kC9R55VS.Ung ho e Trieu Thi Hue FT26143726460840.20260523.103800.19034958517011.VND-TGTT-HOANG THI THUY.970407
|23/05/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14345626416.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0181003592071 NGUYEN THE SINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|300.000,00
|6143IBT1kC9RD8M8.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26143820443743.20260523.101430.3376723898.HOANG THI THUY.970407
|23/05/2026
|5.000,00
|MBVCB.14345317777.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026133.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097048805231003182026xzz0509817.5387.17047.100318
|23/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097048805231002502026g0hc507999.5189.15041.100250
|23/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097042205230927592026A596825745.5387.82591.092759
|23/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.133 em Dang Thi Duyen#SP#02009704220523092709202628TB271716.5388.79608.092709
|23/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097042205230926382026HQOI112824.5387.77730.092638
|23/05/2026
|500.000,00
|6143IBT1iJ4VSG2P.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 133 DANG THI DUYEN.20260523.090726.247529918.LE THI HOA.970432
|23/05/2026
|400.000,00
|6143SGTTH2B1SGTB.IBFT ung ho MS 2026.133. em Dang Thi Duyen.20260523.085607.060311519381.SACOMBANK.970403
|23/05/2026
|50.000,00
|6143IBT1kC9XUUMP.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26143300002800.20260523.084757.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|23/05/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan#SP#020097040505230842082026B1Q5018058.5390.36854.084208
|23/05/2026
|100.000,00
|6143MCOBQ2Y9YKH7.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.20260523.083150.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|23/05/2026
|6.868,00
|6143MSCBD2JBNU17.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260523.081245.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|23/05/2026
|2.000.000,00
|6143IBT1kC9XJHVH.Ung ho ms 2026 .132 FT26143480044448.20260523.081225.11721547340011.VND-TGTT-LUONG NGOC TAN.970407
|23/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097048805230757262026k01q096140.5387.18931.075726
|23/05/2026
|100.000,00
|6143IBT1kC93FZZL.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26143102607608.20260523.074626.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
|23/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14343556739.giup MS 2026.132 (bon chau mo coi).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.133-em Dang Thi Duyen#SP#020097040505230738502026STSS047742.5389.76085.073850
|23/05/2026
|300.000,00
|6143IBT1kC93Z6BC.Ung ho MS 2026.133 em Dang Thi Duyen FT26143300017430.20260523.072953.13320350255013.-TGTT-DUONG DUY HUNG.970407
|23/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14343354173.Chuyen tien ung ho MS 2026 133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/05/2026
|30.000,00
|MBVCB.14343342715.Ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14343102696.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|100.000,00
|6143TPBVI2AF6SW4.Ung ho MS 2026.129 (ba Ngo Thi Tan) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260523.065606.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423
|23/05/2026
|8.000,00
|MBVCB.14343027726.Chuyen tien ung ho.CT tu 0441000722147 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|23/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14343024817.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 9963088535 DUONG THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14342970277.Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi) .CT tu 1041252101 TRAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|100.000,00
|6143SGTTH2B1ERUF.IBFT Ung ho ms 2026.132 4chau mo coi.20260523.064438.040032718924.SACOMBANK.970403
|23/05/2026
|100.000,00
|6143IBT1iJ4DTX4X.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260523.064355.0964263333.NGO NGOC LINH.970432
|23/05/2026
|600.000,00
|MBVCB.14342903671.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14342866056.Ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|200.000,00
|6143IBT1iJ4DTMJE.Ung ho Ms2026133.20260523.063133.161164388.TRAN CHI CONG.970432
|23/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14342626829.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0011004240462 LE THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14342560219.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|100.000,00
|6143IBT1d1MTJ7J8.unghoMS2026131.20260523.044431.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
|23/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14342501666.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0381002313418 PHAM NGOC PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|300.000,00
|6143IBT1kC93JAG9.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26143111397220.20260523.010127.19036937912019.VND-TGTT-LE THI BICH NGA.970407
|23/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026085 Lo Manh Khang va Lo Gia Hung#SP#020097042205230026442026GKI4669714.5388.7711.002637
|23/05/2026
|180.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097042205230020582026VJT6381151.5387.4442.002059
|23/05/2026
|20.000,00
|UH.MS.2026.131 Vu Tuan Hai .Nam Mo Dukc Su luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048805230000132026kl0c737513.5189.91079.000006
|23/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi#SP#020097048805222342282026enwv727603.5388.76516.234228
|23/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14342051769.ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 0031000236057 HOANG XUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14342026788.Ung ho MS 2026.132 (4chau mo coi).CT tu 0011002458399 TRINH HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|100.000,00
|6142ASCB021J46T4.UNG HO MS 2026.132 4 CHAU MO COI-220526-23:22:36 6142ASCB021J46T4.20260522.232237.240953509.BUI THI THUC NHI.970416
|23/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14341931396.Ung ho MS 2026.132 (4 chau be mo coi - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14341897948.Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai - Phu Tho).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|500.000,00
|6142ASCB021JRXCQ.NGUYEN VAN CHIEN CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.132-220526-22:58:34 6142ASCB021JRXCQ.20260522.225834.23806909.NGUYEN VAN CHIEN.970416
|23/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14341879199.Ung ho MS 2026.130 (em Ho Thi Bao Ngan - Da Nang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|200.000,00
|6142VNIB021JRGFT.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260522.225627.901771947.DAO THI PHUONG.970441
|23/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14341860339.Ung ho MS 2026.129 (ba Ngo Thi Tan - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|23/05/2026
|500.000,00
|6142IBT1kC9F7Y9U.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26143011699548.20260522.223734.2007792025.BUI THI THANH THAO.970407
|24/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097040505242229132026HXOZ086068.5389.28326.222913
|24/05/2026
|20.000,00
|6144ASCB021U92GK.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong-240526-22:14:54 6144ASCB021U92GK.20260524.221455.9708917908.TRIEU QUANG HUY.970416
|24/05/2026
|20.000,00
|6144ASCB021USUJD.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai-240526-22:06:34 6144ASCB021USUJD.20260524.220634.9708917908.TRIEU QUANG HUY.970416
|24/05/2026
|1.000.000,00
|6144IBT1kCSPNNM6.Ung ho Ms 2026.133 - Dang Thi Duyen FT26145069509023.20260524.215508.19027955855015.VND-TGTT-NGUYEN TUAN DUNG.970407
|24/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14369241181.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|100.001,00
|Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097048805242124012026h8hl241845.5389.50705.212401
|24/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14368809054.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0021000402360 TA NGOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097042205242114152026CA0R189784.5388.13968.211416
|24/05/2026
|400.000,00
|MBVCB.14368624385.Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 7908399279 LE THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|100.000,00
|6144IBT1aWLMYUTA.VU THI MY DUNG CHUYEN TIEN MS2026.133( Dang thi Duyen ).20260524.204356.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
|24/05/2026
|500.000,00
|6144SHBAA2FJPRQU.MS 2026.134 - chi Nguyen Thi Thuong.20260524.195123.1026383399.NGUYEN THI THU HUYEN.970443
|24/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14367467337.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14367454925.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|400.000,00
|6144TPBVI2AZZ7RI.Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260524.191202.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423
|24/05/2026
|200.000,00
|6144SHBAA2FJHKAR.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.185423.0973742382.DANG DUC BIEN.970443
|24/05/2026
|400.000,00
|6144SHBAA2FJHU8K.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260524.185256.0973742382.DANG DUC BIEN.970443
|24/05/2026
|200.000,00
|6144TPBVI2AZTMQN.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.184309.03232743301.TRAN VAN SY.970423
|24/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097048805241833352026at4h582778.5189.74590.183319
|24/05/2026
|15.268,00
|MBVCB.14365492529.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026. 132.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|10.567,00
|MBVCB.14365443631.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026. 134.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|37.000,00
|6144MCOBQ2Y3X9WE.Ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).20260524.174323.37201014533997.VO TRUONG THANG.970426
|24/05/2026
|70.000,00
|6144ABBKA2FJG498.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.173426.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
|24/05/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.134 Chi Nguyen thi Thuong.#SP#020097048805241732332026qrr9306626.5387.73477.173233
|24/05/2026
|20.000,00
|6144IBT1iJ4P2X47.Ung ho MS 2026-134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.172815.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|24/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14364591200.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|200.000,00
|6144IBT1kCSIGYST.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26145101565265.20260524.164909.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|24/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14364155751.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14364129400.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|150.000,00
|6144TPBVI2AZA336.Ung ho MS 2026.129 (ba Ngo Thi Tan).20260524.163618.00060881001.NGUYEN THI THU TRANG.970423
|24/05/2026
|150.000,00
|6144TPBVI2AZASXL.Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).20260524.163452.00060881001.NGUYEN THI THU TRANG.970423
|24/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14363769460.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14363764497.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14363739959.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|5.000,00
|MBVCB.14363688352.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026134.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|24/05/2026
|70.000,00
|MBVCB.14363675202.NGUYEN THANH TAM chuyen tien ung ho MS 2026. 134 (chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14363260557.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14363140421.Ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 0021000391667 TRAN HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#02009704880524152423202643k5835532.5189.24478.152423
|24/05/2026
|200.000,00
|6144IBT1iJ4UZ7DP.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.152330.0964263333.NGO NGOC LINH.970432
|24/05/2026
|100.000,00
|6144IBT1aWLVEQYN.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.151817.195001060000899.DO THI THUY DIEP .970409
|24/05/2026
|500.000,00
|6144IBT1iJ4UZW6V.Ms 2026-132 uh 4 chau mo coi.20260524.151721.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|24/05/2026
|500.000,00
|6144IBT1iJ4U6RA9.Ms 2026-134 uh chi Nguyen Thi Thuong.20260524.151622.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|24/05/2026
|500.000,00
|6144IBT1iJ4U63GN.Ms 2026-133 uh em Dang Thi Duyen.20260524.151544.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|24/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097048805241514072026z0ci806197.5388.88124.151408
|24/05/2026
|200.000,00
|6144IBT1cJ2V9CKF.ung ho ms 2026.131 (em Vu Tuan Hai).20260524.151223.104004732514.LE THI PHUONG.970415
|24/05/2026
|200.000,00
|IB_343053985_1779609721049291347564_null_20260524_MS 2026.134
|24/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097040505241510332026EDP5058186.5388.75689.151033
|24/05/2026
|100.000,00
|6144IBT1kCSMENZS.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26145366156702.20260524.151005.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407
|24/05/2026
|150.000,00
|MBVCB.14362921231.Ung ho MS 2026.134 ( chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|50.000,00
|6144IBT1kCSME2NP.MS 2026.134 FT26145408289233.20260524.150654.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|24/05/2026
|100.000,00
|6144IBT1cJ2V1BYB.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.145451.101000585461.PHAM THI HOAI THU.970415
|24/05/2026
|50.000,00
|6144IBT1d1MXQDJK.Ung ho ms 2026134 Chi Nguyen Thi Thuong.20260524.144136.970422Wa278890000000002c2098.MBBANK IBFT.970422
|24/05/2026
|500.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130496931772.20260524.130496931772-0919830872_Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
|24/05/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN DINH KHOI chuyen tien ung ho Ms 2026.134 nguyen thi thuong#SP#020097040505241426432026HCZB016197.5390.34949.142643
|24/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#0200970488052414163420266ofb664450.5390.5692.141635
|24/05/2026
|500.000,00
|6144IBT1kCSMVZQP.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26145007760672.20260524.141055.19035476750015.VND-TGTT-PHAM THE DUAN.970407
|24/05/2026
|100.000,00
|6144ORCOQ2Y34SWL.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.140935.0918131141.Pham Ngoc Anh.970448
|24/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14362265003.ung ho MS 2026.133.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097048805241400342026etrs629843.5390.59756.140034
|24/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14362096361.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0301000313873 NGUYEN DUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|100.000,00
|6144TPBVI2AT7VVX.Ung ho Ms 2026. 134(chi Nguyen thi thuong).20260524.134244.12926101982.NGUYEN DAC DIEP.970423
|24/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#0200970405052413282120265RZW064135.5389.72825.132813
|24/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14361928321.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0381000558644 MAI PHUONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14361852263.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0491001600091 LE THI VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097048805241319352026tutw546490.5389.47682.131935
|24/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097048805241319102026vbru545665.5387.47247.131902
|24/05/2026
|200.000,00
|6144IBT1kCSVXDJG.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26145744360626.20260524.131518.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407
|24/05/2026
|80.000,00
|Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097042205241310312026G81U507522.5387.24019.131032
|24/05/2026
|50.000,00
|6144IBT1iJ4UPVBD.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.130815.7905858.LY TRAN HUY.970432
|24/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#0200970488052413042920260ejq515534.5189.5800.130429
|24/05/2026
|50.000,00
|6144IBT1kCSVT7RL.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26145900657828.20260524.130419.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|24/05/2026
|100.000,00
|6144TPBVI2AT6YEB.Ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).20260524.125840.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|24/05/2026
|500.000,00
|6144IBT1cJ2DKQG7.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.125640.107872173334.BUI LAN ANH.970415
|24/05/2026
|30.000,00
|MBVCB.14361586963.Ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14361578043.Ung ho MS 2026. 134( chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 0011002242357 NGUYEN XUAN MAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|100.000,00
|6144SHBAA2FJQ74L.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.125032.0947000118.AU HUYEN THUONG.970443
|24/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14361559496.Ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|200.000,00
|6144IBT1kCSV692S.MS 2026. 134 chi nguyen thi thuong FT26145080000671.20260524.124620.19022862807027.VND-TKTT-NGUYEN THI NHUONG.970407
|24/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14361509530.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0031000217277 NGUYEN THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|50.000,00
|6144ASCB0214F8KK.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong-240526-12:45:13 6144ASCB0214F8KK.20260524.124514.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|24/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14361487222.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0201000558684 CHU HUY PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097042205241238282026DXPK533544.5389.25553.123829
|24/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14361423261.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|100.000,00
|6144IBT1iJ4UMHR7.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.122804.144391101.MAC THI LOAN.970432
|24/05/2026
|500.000,00
|6144IBT1kCSV4XDN.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen FT26145615342480.20260524.122647.19032249889016.VND-TGTT-DANG DINH LONG.970407
|24/05/2026
|20.000,00
|6144IBT1kCSVB4B8.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26145480707189.20260524.122157.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|24/05/2026
|50.000,00
|NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ms2026.134 nguyen thi thuong#SP#020097048805241216242026ace4400115.5389.49570.121608
|24/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14361163216.ubg ho ms 2026.132 (4) be mo coi.CT tu 0561000582466 NGUYEN THI TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|100.000,00
|6144ASCB0214M53T.UNG HO MS 2026 134 CHI NGUYEN THI THUONG-240526-12:15:54 6144ASCB0214M53T.20260524.121554.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|24/05/2026
|100.000,00
|6144MCOBQ2Y3TVPF.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.121457.03401010980026.THIEU THI HUYEN.970426
|24/05/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097042205241212572026R87A119404.5390.37038.121258
|24/05/2026
|500.000,00
|6144ABBKA2FJL59K.UNG HO MS 2026 134 CHI NGUYEN THI THUONG.20260524.121201.0731000193008.VO THI KIM NGOC.970425
|24/05/2026
|10.000.000,00
|6144VNIB0214MEA9.Ung ho ms 2026.133 dang thi duyen.20260524.121117.908756586.NGUYEN THI THOAN.970441
|24/05/2026
|100.000,00
|Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097048805241211152026fqu0385641.5387.30349.121115
|24/05/2026
|10.000,00
|6144IBT1kCSVP1BD.ung ho ms 2026.134, chi Nguyen Thi Thuong, chuc chi va gia dinh binh an FT26145063042960.20260524.121008.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|24/05/2026
|10.000.000,00
|6144VNIB0214MJ9H.Ung ho ms 2026.134.20260524.120820.908756586.NGUYEN THI THOAN.970441
|24/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.134 Chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097048805241207282026rs1p374596.5387.16038.120728
|24/05/2026
|100.000,00
|6144SGTTH2BCVKIM.IBFT ungho2026.134.20260524.120427.050086086597.SACOMBANK.970403
|24/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14361024974.Bibun ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|50.000,00
|6144IBT1iJ4USH4M.ZP261440229522 Ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.115741.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|24/05/2026
|50.000,00
|6144IBT1iJ4USK1V.ZP261440230443 Ung ho MS 2026069 be Phan Van Hao.20260524.115628.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|24/05/2026
|100.000,00
|6144IBT1cJ2D8ZXU.ung ho MS 2026.134.20260524.115616.104600030195.VU THI HONG HANH.970415
|24/05/2026
|100.000,00
|6144IBT1fJWZ5HHX.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.115034.9021448653145.NGO THI HIEN HOA.963388
|24/05/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097042205241148592026VM9K255821.5388.42791.114859
|24/05/2026
|30.000,00
|6144IBT1kCSVSSCM.2026.134 Nguyen Thi Thuong FT26145046307040.20260524.114755.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|24/05/2026
|200.000,00
|6144ASCB0214BV8R.MS2026-134 EM NGUYEN THI THUONG HA TINH-240526-11:47:14 6144ASCB0214BV8R.20260524.114714.969468468.NGUYEN THI OANH.970416
|24/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14360777183.MS2026.133.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14360765324.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|20.000,00
|6144IBT1iJ4UCGVU.Ung ho MS 2026-131 em Vu Tuan Hai.20260524.112801.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|24/05/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.133 em Dang Thi Duyen, ma GD 100000135418891#SP#020097044905241120452026Hoii871353.5390.27316.112045
|24/05/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130475768869.20260524.130475768869-0343882448_Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
|24/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14359797637.Giup MS 2026 134 Nguyen Thi Thuong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|24/05/2026
|10.000,00
|6144TPBVI2ATSRMK.ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).20260524.103600.00005372645.PHAN LY NGUYET THU.970423
|24/05/2026
|5.000,00
|6144IBT1kCSDP8EG.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong FT26145204088930.20260524.102833.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|24/05/2026
|5.000,00
|6144IBT1kCSDUFBT.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.133 em Dang Thi Duyen FT26145980071769.20260524.102708.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|24/05/2026
|10.000,00
|6144IBT1kCSDUVDF.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi FT26145569565345.20260524.102528.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|24/05/2026
|100.000,00
|6144IBT1iJ48H39L.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.094739.136117483.NGUYEN NGOC BAO.970432
|24/05/2026
|700.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130462756137.20260524.130462756137-0969320054_Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen
|24/05/2026
|700.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130462480369.20260524.130462480369-0969320054_Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
|24/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097048805240915152026i3lu751674.5390.32249.091515
|24/05/2026
|200.000,00
|6144IBT1kCSS7GKF.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26145866363915.20260524.091350.12924609566666.VND-TGTT-DO VAN CHUNG.970407
|24/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14358547479.Ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen).CT tu 9945621986 BUI THAI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#0200970422052409041720263Z2M416990.5388.95414.090418
|24/05/2026
|500.000,00
|6144IBT1iJ48G5L7.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 134 NGUYEN THI THUONG.20260524.085129.247529918.LE THI HOA.970432
|24/05/2026
|100.000,00
|6144MCOBQ2Y3BAMG.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.084433.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|24/05/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130455623860.20260524.130455623860-0326683902_Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi
|24/05/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 134#SP#020097042205240834202026B5OM913431.5390.5475.083421
|24/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#0200970422052408341520264R3B912247.5388.5370.083415
|24/05/2026
|100.000,00
|6144SHBAA2FFXG55.UH MS2026 131 em Vu TUAN HAI.20260524.083325.1012350323.TRAN VAN BINH.970443
|24/05/2026
|100.000,00
|6144ABBKA2FFXEDY.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.083043.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970425
|24/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14357947089.ung ho 2026.133 em dang thi duyen.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|100.000,00
|6144IBT1iJ48BIRC.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.082035.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|24/05/2026
|100.000,00
|6144TPBVI2ATUBCR.Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien.20260524.080212.00005593709.PHAM DIEU LINH.970423
|24/05/2026
|5.660,00
|6144IBT1kCS9XWH5.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong FT26145032996109.20260524.075153.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|24/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14357467627.Ung ho MS 2026.134 ( chi Nguyen Thi Thuong ).CT tu 0111000996525 NGUYEN VIET CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|50.000,00
|6144IBT1iJ48PIKY.ZP261440072913 Ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.074606.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|24/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14357341815.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14357324021.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14357284455.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14357168247.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0011003680620 CAO VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14357047896.Ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14356865643.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0751000024341 LE VAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.134-chi Nguyen Thi Thuong#SP#0200970405052406402020260YLY083817.5387.62488.064020
|24/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097040505240630352026YRTZ056126.5387.48893.063027
|24/05/2026
|868.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097048805240629412026pvx9263737.5189.48402.062942
|24/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14356772918.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#0200970405052406283320268EME050754.5189.45831.062834
|24/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14356750526.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.133( em Dang Thi Duyen).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14356681699.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14356668224.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.132 (4 chau mo coi) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.133 em Dang Thi Duyen#SP#020097048805240552272026iem3218804.5387.12896.055228
|24/05/2026
|200.000,00
|6144IBT1kCS98SWV.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen FT26145895059254.20260524.054606.3888898889.LE THI MAI HANH.970407
|24/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097048805240544222026wfct213007.5389.9154.054422
|24/05/2026
|200.000,00
|6144IBT1kCS9VGIQ.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26145138574122.20260524.041444.9681121986.PHAN THANH NGUYEN.970407
|24/05/2026
|100.000,00
|6144IBT1kCS91IIR.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen FT26145657950905.20260524.011156.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|24/05/2026
|150.000,00
|6144IBT1kCS91VYQ.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26145929709964.20260524.011057.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|24/05/2026
|200.000,00
|6144IBT1kCS91SAN.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26145473577390.20260524.011003.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|24/05/2026
|100.000,00
|6144IBT1kCS91C9E.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan FT26145135612279.20260524.010823.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|24/05/2026
|200.000,00
|6144IBT1kCS911MR.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan FT26145990012004.20260524.010756.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|24/05/2026
|200.000,00
|6144IBT1kCS91JM1.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May FT26145135608986.20260524.010725.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|24/05/2026
|100.000,00
|6144IBT1kCS9JNK8.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen FT26145418200900.20260524.010610.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|24/05/2026
|200.000,00
|6144IBT1d1M3W7EV.ung ho MS 2026133 chau Dang Thi Duyen.20260524.001323.970422K0e5d53000000000389971.MBBANK IBFT.970422
|24/05/2026
|100.868,00
|Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU ung ho NS 2026.133 be Dang Thi Duyen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040505232347282026Y2VY076895.5387.95751.234720
|24/05/2026
|70.000,00
|MBVCB.14356052742.NGUYEN THANH TAM ung ho MS 2026.133 ( em Dang Thi Duyen).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|24/05/2026
|500.000,00
|6143VNIB021RMHQW.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260523.233319.625704065588888.NGUYEN QUOC TUAN.970441
|25/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14384107870.Tran Phuoc Thinh ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh - Ninh Binh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14384086716.Ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong - Ha Tinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14384084804.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0971000005846 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|100.000,00
|6145SGTTH2BJJWQU.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai.20260525.224420.070141287050.SACOMBANK.970403
|25/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14384018114.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0451001881608 LE MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130687936947.20260525.130687936947-0969729270_Ung ho ms 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
|25/05/2026
|100.000,00
|6145BIDVE2XCT13J.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.224015.6410682598.HUA THI KIM NGAN .970418
|25/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14383926791.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.133(em Dang Thi Duyen).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048805252218122026e4k1831500.5387.88084.221812
|25/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#0200970405052522173320263SOY091189.5189.85436.221733
|25/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14383709028.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.135(chi Nguyen Thi Linh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|19.000,00
|LE THI VEN Chuyen tien .UH.MS 2026.135 Nguyen thi linh .Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048805252201052026cxwx795746.5389.33006.220105
|25/05/2026
|30.000,00
|UNG HO MS 2026.135 CHI NGUYEN THI LINH-250526-21:48:48 ry2E348973#SP#020097041605252148482026ry2E348973.5390.87991.214848
|25/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#0200970488052521431220262on7751535.5390.66288.214312
|25/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14383330046.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 1020993076 HUYNH THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14383205748.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14383147043.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.134 ( chi Nguyen Thi Thuong) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|100.000,00
|6145IBT1aWL83L7K.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2026.135 chi ngyuen thi linh.20260525.211055.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437
|25/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14382992284.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.134 (Chi Nguyen Thi Thuong).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14382953466.Ung ho MS 2026.135 ( chi Nguyen Thi Linh ).CT tu 0111000196051 TRAN NAM HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|400.000,00
|MBVCB.14382891574.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0071005568076 DO MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14382834355.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0301000313873 NGUYEN DUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14382788599.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.133 ( em Dang Thi Duyen ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|500.000,00
|ung ho MS 2026,132 bon chau mo coi#SP#020097048805252040302026crx7543333.5388.16018.204030
|25/05/2026
|1.000.000,00
|6145IBT1cJ2BS7JC.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260525.203317.107868026888.NGUYEN VAN HUNG.970415
|25/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14382399214.ung ho MS 2026 135 (chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0011004307035 NGUYEN DUC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|100.000,00
|6145IBT1iJ44Y6AX.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.201705.6798889999.NGUYEN THI HANG.970432
|25/05/2026
|200.000,00
|6145VNIB021E5RQ6.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260525.200647.948832667.NGUYEN THI HANG.970441
|25/05/2026
|150.000,00
|6145IBT1kCS6WW2E.Ung ho MS 2026.135 Chi Nguyen Thi Linh FT26145108626825.20260525.200040.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|25/05/2026
|2.000.000,00
|6145IBT1kCSEX6EM.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh FT26145494869507.20260525.195152.19025439148024.DUONG TRONG NHAN.970407
|25/05/2026
|300.000,00
|6145IBT1kCSEF6D6.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26145634259701.20260525.194633.19938686868888.NGUYEN VAN LANH.970407
|25/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14381560956.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.135 (Chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|10.000,00
|6145IBT1cJ25TUNE.Ung ho MS 2026.130 (Ho Thi Bao Ngan).20260525.193611.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|25/05/2026
|10.000,00
|6145IBT1cJ25LRHU.Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).20260525.193416.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|25/05/2026
|40.000,00
|6145IBT1cJ25L1R9.Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).20260525.193042.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|25/05/2026
|10.000,00
|6145IBT1cJ25HUHE.Ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen).20260525.192745.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|25/05/2026
|10.000,00
|6145IBT1cJ25H1WD.Ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).20260525.192625.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|25/05/2026
|10.000,00
|6145IBT1cJ25ZKQ3.Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).20260525.192434.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|25/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097048805251921532026kf9h229437.5189.41875.192153
|25/05/2026
|100.000,00
|6145SGTTH2BJ2PCV.IBFT ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.191444.050131725679.SACOMBANK.970403
|25/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097040505251852372026RP7G029403.5189.93404.185228
|25/05/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130655570491.20260525.130655570491-0938122191_Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
|25/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14380001864.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|50.000,00
|6145IBT1cJ25D6VJ.ms 2026 135 nguyen thi linh.20260525.181654.105884916997.BUI THI THU THAO.970415
|25/05/2026
|200.000,00
|6145IBT1cJ2522LQ.Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).20260525.180246.106003209567.NGUYEN THANH BINH.970415
|25/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14379711666.TRAN THI HA chuyen tien ung ho MS 2026 134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0201000579322 TRAN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|300.000,00
|HOANG VAN CHAU ck giup chi Thuong Ha Tinh#SP#02009704880525175925202608yy850030.5390.27344.175917
|25/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14379642993.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0111000234179 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#02009704220525174505202671G4478982.5389.53042.174506
|25/05/2026
|50.000,00
|PHAM QUYNH ANH chuyen tien ungho ms 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205251716492026SCDK534302.5387.5845.171641
|25/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.135 Chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048805251711452026bk7n629453.5389.79782.171145
|25/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh-250526-17:09:57 m1fR515007#SP#020097041605251709582026m1fR515007.5389.70411.170958
|25/05/2026
|200.000,00
|6145IBT1iJ4BAAX2.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.165326.144391101.MAC THI LOAN.970432
|25/05/2026
|500.000,00
|6145IBT1kCS767IZ.Ung ho ms 2026.135 chi Nguyen Thi Linh FT26145331294270.20260525.165050.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|25/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14378391176.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026 133.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14378365448.HOANG XUAN HIEN ung ho MS 2026. 129( ba Ngo Thi Tan).CT tu 0381000540982 HOANG XUAN HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|300.000,00
|6145MCOBQ2YHKHK1.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.164207.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426
|25/05/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14378324122.HOANG XUAN HIEN ung ho MS 2026.135( Nguyen Thi Linh).CT tu 0381000540982 HOANG XUAN HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14378280718.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026 134.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14378127136.ung ho MS 2026. 128 ( em Bui Thanh May).CT tu 0071001893914 NGUYEN NGOC QUYNH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14378091435.ung ho MS 2026.113 ( em Vu Truc Quynh).CT tu 0071001893914 NGUYEN NGOC QUYNH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|10.000,00
|6145IBT1kCS7PN77.Ung ho MS 2026.135 FT26145336754349.20260525.162458.19036474689013.NGUYEN BA DANH.970407
|25/05/2026
|50.000,00
|6145IBT1cJ2YPBWI.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.162458.109883877690.NGUYEN KHANH LINH.970415
|25/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14378050974.ung ho MS 2026.135 ( chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0071001893914 NGUYEN NGOC QUYNH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|500.000,00
|6145IBT1kCS78ZLI.Ung ho MS 2026.134 Chi Nguyen Thi Thuong FT26145054300905.20260525.161838.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407
|25/05/2026
|200.000,00
|6145SGTTH2BFX2EK.IBFT Ba Phuong giup ms 2026.135- chi Linh chua benh.20260525.160907.060218148134.SACOMBANK.970403
|25/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May#SP#020097042205251601252026HJZX360834.5390.42835.160125
|25/05/2026
|100.000,00
|6145IBT1cJ2YDMWI.ung ho ms 2026.134.20260525.155449.101872798845.BUI TAN DAN.970415
|25/05/2026
|100.000,00
|6145IBT1cJ2YD9ZZ.ung ho ms 2026.135.20260525.155419.101872798845.BUI TAN DAN.970415
|25/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097040505251554012026OD9B044848.5389.6942.155353
|25/05/2026
|100.000,00
|6145IBT1cJ2YD1I5.ung ho ms 2026.133.20260525.155348.101872798845.BUI TAN DAN.970415
|25/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097040505251553162026EE0R041388.5390.3814.155308
|25/05/2026
|200.000,00
|6145IBT1cJ2YSN4E.ung ho ms 2026.132.20260525.155312.101872798845.BUI TAN DAN.970415
|25/05/2026
|200.000,00
|6145IBT1cJ2YSF57.ung ho ms 2026.131.20260525.155235.101872798845.BUI TAN DAN.970415
|25/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14377561031.ung ho ms 2026.131 em vu tuan hai.CT tu 1051504820 NGHIEM THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097040505251535352026F5TQ061223.5189.22323.153527
|25/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14377082721.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14377069553.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 1013397871 NGUYEN THI BAO THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|200.000,00
|MS 2026.132#SP#020097042205251507382026JZS2915152.5388.98417.150739
|25/05/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130631586994.20260525.130631586994-0326683902_Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
|25/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14376967338.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 1063072640 NGUYEN THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048805251503282026xrko166345.5388.80288.150312
|25/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205251459472026C7FV717698.5389.65079.145948
|25/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048805251459102026tc6j153106.5388.61888.145910
|25/05/2026
|200.000,00
|6145TPBVI2ARWPZN.Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).20260525.145347.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|25/05/2026
|100.000,00
|6145IBT1cJ2P3KZQ.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.145301.101000585461.PHAM THI HOAI THU.970415
|25/05/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.135#SP#020097048805251450182026yrlj127620.5390.25403.145018
|25/05/2026
|100.000,00
|Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048805251433592026yl2q081380.5390.59576.143400
|25/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#0200970405052514225420269DH3070571.5390.18344.142246
|25/05/2026
|50.000,00
|6145ORCOQ2YHUPL7.LOC HO TRO MS 2026.135 NGUYENTHILINH.20260525.141841.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|25/05/2026
|200.000,00
|6145IBT1kCSGD1VJ.MS 2026.135 FT26145156793086.20260525.141238.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|25/05/2026
|5.000,00
|MBVCB.14376378529.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026135.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|25/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh-250526-14:08:50 6cpz106965#SP#0200970416052514085120266cpz106965.5388.65816.140851
|25/05/2026
|200.000,00
|6145IBT1kCSG98JH.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh FT26145577743170.20260525.140603.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|25/05/2026
|100.000,00
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205251400302026OJVC875161.5189.37006.140030
|25/05/2026
|100.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097042205251359322026XKDH282039.5388.33310.135932
|25/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.133 em Dang Thi Duyen#SP#020097040505251353562026AFFN075534.5389.12920.135356
|25/05/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 135#SP#020097042205251352112026LEXU289592.5389.7001.135212
|25/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048805251351522026t6e2975553.5189.6301.135152
|25/05/2026
|50.000,00
|6145MCOBQ2YHU2V2.Ung ho ms2026.135 nguyen thi linh.20260525.134935.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|25/05/2026
|25.000,00
|Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048805251336462026x9nm941765.5389.52478.133647
|25/05/2026
|100.000,00
|6145IBT1cJ2P44NJ.ung ho MS 2026.135.20260525.133618.104600030195.VU THI HONG HANH.970415
|25/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097048805251335392026dttu939306.5189.46701.133540
|25/05/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205251329042026WLQH584150.5387.25727.132904
|25/05/2026
|50.000,00
|6145IBT1cJ2P5G63.QR - Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.132215.105867558975.NGUYEN THI MINH TUYEN.970415
|25/05/2026
|10.000,00
|6145IBT1kCSATGWK.ung ho ms 2026.135, chi Nguyen Thi Linh, chuc chi va gia dinh binh an FT26145580870024.20260525.131923.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|25/05/2026
|20.000,00
|6145IBT1iJ45328N.Ung ho MS 2026-135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.131739.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|25/05/2026
|100.000,00
|6145IBT1iJ453J4R.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 135 nguyen thi linh.20260525.131643.111555222.VU THI THU THAO.970432
|25/05/2026
|100.000,00
|6145IBT1cJ2PYPMQ.Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).20260525.131318.104003810547.HOANG VIET DUNG.970415
|25/05/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh , ma GD 100000135940248#SP#020097044905251312562026GDYS449376.5388.72893.131248
|25/05/2026
|200.000,00
|6145IBT1kCSAH4M7.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh FT26145394402091.20260525.131100.19020058478018.VND-TGTT-TA THI TO LIEN.970407
|25/05/2026
|200.000,00
|6145IBT1kCSAHYN3.Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh FT26145123767834.20260525.131046.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|25/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14375727087.ung ho Ms 2026.135 ( chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0041000315537 TRAN TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|5.660,00
|6145IBT1kCSAZWZ6.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh FT26145334901231.20260525.130505.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|25/05/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048805251301552026zbcp868897.5189.36940.130155
|25/05/2026
|500.000,00
|6145IBT1kCSAEIGD.Ms 2026.113 FT26145816616407.20260525.125820.19033552863018.VND-TGTT-NGUYEN MINH DUC.970407
|25/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14375606613.UNG HO MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205251252482026XCLM448364.5390.7287.125249
|25/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14375544292.UNG HO MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|2.000.000,00
|6145SGTTH2BFJMVP.IBFT Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.124401.060143617478.SACOMBANK.970403
|25/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14375465764.ung ho MS.2026.135(Chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|500.000,00
|6145IBT1iJ45ZPMJ.Ms 2026-135 uh chi Nguyen Thi Linh.20260525.122745.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|25/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14375146082.2026.134( nguyen thi thuong).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|200.000,00
|6145IBT1iJ45ECJF.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.120822.139309065.NGO QUANG QUANG.970432
|25/05/2026
|3.000.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai-250526-11:33:17 oizD001045#SP#020097041605251133172026oizD001045.5387.51256.113317
|25/05/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#02009704220525112515202663LX100131.5189.12782.112516
|25/05/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097042205251124292026TTWC899718.5387.8620.112422
|25/05/2026
|30.000,00
|MBVCB.14374194367.Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|1.500.000,00
|MBVCB.14374154560.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 1058998349 HUYNH XUAN NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048805251046542026m770424526.5387.20932.104654
|25/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048805251041102026ps8v403731.5189.94328.104110
|25/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097042205251038452026W42E465029.5387.81806.103846
|25/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205251036562026TXXY573173.5390.73457.103648
|25/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205251031012026MDWU611227.5388.45559.103044
|25/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14373511281.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048805251020322026e1hf329590.5389.96032.102032
|25/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14373287211.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|200.000,00
|6145IBT1iJ45SUDC.ZP261450161821 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.100243.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|25/05/2026
|200.000,00
|NGUYEN THI XUYEN Chuyen tienung ho MS 2026133,dang thi Duyen#SP#020097048805250950432026u6bs221223.5189.56199.095043
|25/05/2026
|200.000,00
|6145IBT1iJ452LYU.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.094931.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|25/05/2026
|100.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.134 chj nguyen thi thuong#SP#020097042205250942502026SB66939088.5189.21662.094243
|25/05/2026
|200.000,00
|6145IBT1fJWLUADS.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260525.093624.0986388899.VO TAT THANG.970431
|25/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097048805250932552026fpdk158423.5189.77996.093255
|25/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048805250931232026f1dn152922.5389.71618.093115
|25/05/2026
|200.000,00
|6145IBT1kCSBGWWB.Ung ho MS2026.129 ba Ngo Thi Tan FT26145337781828.20260525.092931.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|25/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14372704914.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|200.000,00
|6145IBT1kCSBA5TC.Ung ho MS 2026.113 em Dang Thi Duyen FT26145696663409.20260525.092800.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|25/05/2026
|50.000,00
|6145IBT1kCSBYYHV.Ung ho ms 2026.135 FT26145960957998.20260525.091638.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|25/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205250904542026MES8999741.5389.66523.090446
|25/05/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130589179862.20260525.130589179862-0961282794_Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
|25/05/2026
|100.000,00
|6145IBT1d1MRP3N3.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260525.085749.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422
|25/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14372268374.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|1.000.000,00
|6145IBT1aWLI2JCW.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260525.085544.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|25/05/2026
|100.000,00
|6145IBT1d1MRPZ7I.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.20260525.085517.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422
|25/05/2026
|50.000,00
|6145MCOBQ2YHB62I.Ung ho MS 2026.132 (4 chau be mo coi).20260525.085452.03101010965538.HOANG VIET.970426
|25/05/2026
|50.000,00
|6145TPBVI2AR2Y2F.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.084627.04072777501.NGUYEN THI GIANG.970423
|25/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14372120338.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|50.000,00
|6145IBT1iJ4YXBTW.ZP261450116099 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.083757.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|25/05/2026
|500.000,00
|6145IBT1iJ4YXMK5.LE THI HOA transfer ung ho ma so 2026 135 NGUYEN THI LINH.20260525.083601.247529918.LE THI HOA.970432
|25/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14372005143.Ung ho MS 2026.134( chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205250827292026VRIJ507522.5189.51366.082729
|25/05/2026
|100.000,00
|6145IBT1aWLIJTHY.ung ho MS 2026098 em Quang Hong Quyen.20260525.082455.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|25/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14371848982.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|100.000,00
|6145IBT1aWLIJZ1X.ung ho MS 2026133 em Dang thi Duyen.20260525.082328.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|25/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097042205250818282026W92T462500.5390.25925.081829
|25/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205250818202026QPFM354487.5189.25692.081820
|25/05/2026
|10.000.000,00
|6145IBT1kCS5Z6ZS.CSPM, CSTV dong vien cho ms 2026.128 FT26145541389773.20260525.080531.13810135411011.VND-TGTT-NGUYEN THUY TRANG.970407
|25/05/2026
|10.000.000,00
|6145IBT1kCS56UH1.CSPM,CSTV tai tro giup cac chau ms 2026.129 FT26145874308303.20260525.080109.13810135411011.VND-TGTT-NGUYEN THUY TRANG.970407
|25/05/2026
|200.000,00
|6145IBT1cJ28EJMX.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.075312.100876559779.DAO QUOC TRUNG.970415
|25/05/2026
|300.000,00
|6145IBT1kCS5G4JF.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26145766892740.20260525.074810.11920071863011.VND-TGTT-CHAU THANH PHUONG.970407
|25/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14371380690.NGUYEN VIET ANH ung ho MS 2026 .135 (chi nguyen thi linh).CT tu 0371000482752 NGUYEN VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|6.868,00
|6145MSCBD2JR6VYW.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260525.073900.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|25/05/2026
|300.008,00
|MBVCB.14371226625.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14371203349.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14371208832.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14371178381.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0011002458427 CONG VAN CAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#0200970422052507253120266LTS435054.5387.94830.072531
|25/05/2026
|100.000,00
|TRINH THI HUYNH MAI chuyen tien Ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen#SP#020097042205250723252026PHL3205104.5390.89514.072325
|25/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan#SP#020097048805250705212026nayt697082.5389.49652.070521
|25/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097048805250655192026v95u670539.5387.28707.065519
|25/05/2026
|30.000,00
|MBVCB.14370807643.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14370751770.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0011002108392 NGUYEN THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14370692730.Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14370679683.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.135 Nguyen Thi Linh#SP#020097042205250628512026D4HZ421041.5390.83238.062843
|25/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.135-chi Nguyen Thi Linh#SP#020097040505250621562026NYTY017662.5189.73246.062148
|25/05/2026
|500.000,00
|6145IBT1kCSYNRTA.Ung ho ms 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong FT26145725508100.20260525.060048.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|25/05/2026
|100.000,00
|6145TPBVI2AZIVJS.Ung ho Ms 2026.133 ( em Dang Thi Duyen ).20260525.060027.78783623999.NGUYEN THI HOA.970423
|25/05/2026
|86.000,00
|UH MS 2026.133 em Dang thi Duyen. Nam Mo Duoc Su Luu LY Quang Vuong Phat#SP#020097042205250559002026CWC4351757.5189.48361.055900
|25/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14370303907.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|21.278,00
|6145TPBVI2AZDJUF.UHMS 2026.131 Mong be Vu Tuan Hai benh chuyen bien tot,GD Tran Thi Anh Tuyet an lac nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260525.015509.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|25/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14370128821.TUONG DUNG ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14370128077.TUONG DUNG ung ho MS 2026.129 (ba Ngo Thi Tan).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14370127188.TUONG DUNG ung ho MS 2026.130 (Ho Thi Bao Ngan).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14370118910.TUONG DUNG ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14370117925.TUONG DUNG ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14370124237.TUONG DUNG ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14370112703.TUONG DUNG ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14369989617.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|100.000,00
|6145IBT1kCSY7J6I.MS 2026.134 Nguyen Thi Thuong FT26145030133897.20260525.001005.19031550694011.VND-TGTT-DANG PHUONG ANH.970407
|25/05/2026
|50.000,00
|6144TPBVI2AZ3U41.Ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen).20260524.233259.22206102002.VO PHU THINH.970423
|25/05/2026
|100.000,00
|6144IBT1kCSY5HGW.Ung ho Ms 2026.133 em Dang Thi Duyeb FT26145302285593.20260524.232601.19038431843011.VND-TGTT-DANG XUAN BACH.970407
|25/05/2026
|200.000,00
|6144ASCB021UDKQP.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong-240526-23:24:14 6144ASCB021UDKQP.20260524.232414.7781227.NGUYEN THI LY.970416
|25/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14369841130.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 9359356360 TRAN THANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14369793468.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 1014921029 TA KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|25/05/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130556934606.20260524.130556934606-0938122191_Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
|25/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14369708345.ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 0011002436540 LE TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|100.000,00
|6146TPBVI2AUNMSZ.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260526.231607.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|26/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14398171950.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.136(anh Pham Van Duy).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|20.000,00
|LE THI VEN Chuyen tien .UH.MS.2026.123.Pham Van Duy .Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048805262302242026k1xz264271.5189.64744.230224
|26/05/2026
|200.000,00
|6146IBT1kCDWCI9T.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy FT26147788020524.20260526.225311.19071656903010.VND-TGTT-NGUYEN DINH QUAN.970407
|26/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14398102035.Ung ho MS 2026085 Lo Manh Khang va Lo Gia Hung.CT tu 1067905898 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14398057002.Ung ho MS 2026.135.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14398044685.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.135(chi Nguyen Thi Linh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy#SP#020097042205262240182026DR3K440501.5389.19778.224019
|26/05/2026
|100.000,00
|6146IBT1iJ4K887J.ZP261460600654 Trung Kien ung ho MS 2026.135.20260526.223131.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|26/05/2026
|300.000,00
|6146SGTTH2BTPUHY.IBFT Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy.20260526.220917.0378268252.SACOMBANK.970403
|26/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14397744077.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.136 (anh Pham Van Duy).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14397621244.Ung ho MS 2026.136 (anh Pham Van Duy - Hai Phong).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14397557502.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.134(chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|50.000,00
|6146IBT1kCDQ74VK.NGUYEN THUY LINH ung ho MS 2026.129 FT26147202361014.20260526.213725.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
|26/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#020097042205262124052026QS5Y785650.5389.51148.212405
|26/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#020097041505262113062026QWr3945921.5388.94563.211249
|26/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14396928658.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.136 (Anh Pham Van Duy).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14396800950.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.135 (Chi Nguyen Thi Linh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#02009704050526204557202631T3066031.5189.44348.204557
|26/05/2026
|10.000,00
|6146IBT1aWLY1BIK.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.119 (Ba Vo Thi Dan).20260526.203617.0339306897.VU DUC TU.970437
|26/05/2026
|10.000,00
|6146IBT1aWLY1DC1.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.118 (Em Do Tien Lam).20260526.203258.0339306897.VU DUC TU.970437
|26/05/2026
|10.000,00
|6146IBT1aWLY1QFP.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.117 (ba Nguyen Thi Tiep).20260526.203023.0339306897.VU DUC TU.970437
|26/05/2026
|10.000,00
|6146IBT1aWLYJL5F.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.116 (Em Bui Van Dai).20260526.202744.0339306897.VU DUC TU.970437
|26/05/2026
|10.000,00
|6146IBT1aWLYJGIT.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.115 (Anh Tran Van Son).20260526.202517.0339306897.VU DUC TU.970437
|26/05/2026
|33.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130802263164.20260526.130802263164-0918820162_PHAN THI MEN chuyen tien ung ho ms 2026136
|26/05/2026
|60.000,00
|6146IBT1fJWXP89V.Nguyen Huong ung ho MS 2026 133 em Dang Thi Duyen.20260526.200007.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406
|26/05/2026
|1.500.000,00
|260526557213055 Nguyen Thi Lan gui ms2026123#SP#02009704220526195305202695A0340728.5390.15357.195306
|26/05/2026
|1.500.000,00
|260526557272082 Nguyen Thi lan gui ms2026122#SP#020097042205261952512026KA8O476495.5387.12720.195242
|26/05/2026
|100.000,00
|6146MCOBQ2YDNTNI.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260526.190634.03001017820044.Giap Van Duoc.970426
|26/05/2026
|1.800.000,00
|6146IBT1bJVLYL86.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Nguyen Thi Linh MS 2026 - 135 . Chuc gia dinh em vuot qua kho khan.20260526.185152.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|26/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14394588655.ung ho ms 2026.135( chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0281001109802 NGUYEN HUU DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097048805261837252026rg54408202.5387.4488.183725
|26/05/2026
|500.000,00
|6146IBT1kCSR7CNQ.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh FT26146645084000.20260526.183416.19027964666012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC LONG.970407
|26/05/2026
|30.000,00
|ung ho ms 2026.136 pham van duy#SP#020097048805261830002026nwnh374130.5389.54128.182951
|26/05/2026
|50.000,00
|6146TPBVI2AU4BTQ.MS 2026.136 Pham Van Duy.20260526.182919.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|26/05/2026
|200.000,00
|MS 2026.135-260526-18:11:25 1ijZ402349#SP#0200970416052618112520261ijZ402349.5390.32703.181125
|26/05/2026
|2.000,00
|6146IBT1fJWXC23M.Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).20260526.181101.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|26/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#0200970422052616563020262QVK329984.5388.28528.165631
|26/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#020097041505261649032026Bc1j647149.5387.77850.164903
|26/05/2026
|40.000,00
|6146IBT1kCSXY1PP.Ung ho ms 2026.135 chi nguyen thi linh FT26146575087334.20260526.164347.19072593967011.VND-TGTT-NGHIEM THI MAI.970407
|26/05/2026
|100.000,00
|UH MS 2026.136 ANH PHAM VAN DUY-260526-16:30:12 QZap914657#SP#020097041605261630122026QZap914657.5388.60938.163012
|26/05/2026
|200.000,00
|6146IBT1aWLP5JI7.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260526.162651.700013525305.LE VAN TUNG.970424
|26/05/2026
|300.000,00
|6146IBT1kCSXV4XV.Uho ma so 2026 136 anh pham van duy FT26146342371190.20260526.161649.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407
|26/05/2026
|10.000,00
|6146IBT1kCSXCA9Q.ung ho ms 2026.136, anh Pham Van Duy, chuc anh va gia dinh binh an FT26146501847903.20260526.160140.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|26/05/2026
|130.000,00
|6146IBT1fJW36XVY.ung ho Ms 2026.136 anh Pham Van Duy.20260526.155445.08087979.MBVBANK IBFT.970414
|26/05/2026
|100.000,00
|6146IBT1kCSXWP1I.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy FT26146473035106.20260526.155144.19036109849011.VND-TGTT-CAO LUONG BAO CHAU.970407
|26/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#020097048805261542152026z7ri685579.5389.90307.154215
|26/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14391568254.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 1058662205 NGO QUANG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy#SP#020097040505261534462026TWQG097832.5389.50504.153446
|26/05/2026
|200.000,00
|6146SHBAA2F4Z4A7.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260526.153258.0946165198.PHAM THI HOA.970443
|26/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#0200970405052615273920263NHJ068151.5387.12541.152740
|26/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097042205261519192026Y4X6468856.5389.68974.151911
|26/05/2026
|500.000,00
|6146VNIB021KXM27.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260526.151716.378929867.NGUYEN THU THUY.970441
|26/05/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130763371898.20260526.130763371898-0985565684_Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
|26/05/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#0200970422052615131520260ZM4891391.5389.37455.151307
|26/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026112 anh Le Van Hieu#SP#020097040505261505052026W7EX077183.5387.94714.150505
|26/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#020097040505261504162026O2EP074015.5387.90780.150359
|26/05/2026
|100.000,00
|6146IBT1kCS3AVXX.Ms 2026 136 a Pham Van Duy FT26146952445036.20260526.145746.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|26/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#020097048805261440342026dfet503763.5389.75059.144034
|26/05/2026
|100.000,00
|6146IBT1kCS38JNG.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh FT26146408540442.20260526.143126.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
|26/05/2026
|100.000,00
|6146IBT1kCS3IBLD.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy FT26146831003140.20260526.142921.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
|26/05/2026
|150.580,00
|Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#0200970422052614280120262UAR962594.5390.18213.142801
|26/05/2026
|200.000,00
|6146IBT1kCS3MPU2.Ung ho MS 2026.136 FT26146423203576.20260526.142506.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|26/05/2026
|100.000,00
|6146IBT1fJW35N6M.Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy.20260526.142012.9021359134564.LE THANH NGAN.963388
|26/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14390639340.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 0611001920217 CAO THE TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|2.000.000,00
|6146IBT1kCS3SZVT.DOAN MY HANH ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi FT26146385503808.20260526.141427.13321443851011.VND-TGTT-DOAN MY HANH.970407
|26/05/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205261413152026UN0T529332.5389.55458.141315
|26/05/2026
|1.000.000,00
|6146IBT1kCS3SM7I.DOAN MY HANH ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai FT26146207870667.20260526.141243.13321443851011.VND-TGTT-DOAN MY HANH.970407
|26/05/2026
|200.000,00
|6146IBT1kCS393M4.Ung ho anh Pham Van Duy, MS 2026.136 FT26146385490120.20260526.141059.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|26/05/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy, ma GD 100000136475315#SP#020097044905261409462026wojL874226.5390.41053.140946
|26/05/2026
|150.000,00
|MBVCB.14390493256.Ung ho MS 2026.136 ( anh Pham Van Duy).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy#SP#020097042205261400272026FV2F454264.5189.3407.140010
|26/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205261354202026Y1F1551242.5390.77840.135421
|26/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#0200970422052613440520261NRT553937.5390.38133.134357
|26/05/2026
|50.000,00
|6146MCOBQ2YDE6EH.Ung ho ms2026.136 pham van duy.20260526.134301.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|26/05/2026
|300.000,00
|6146IBT1fJW3U6VZ.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260526.133134.0461004832002.TRAN PHI HUNG.970438
|26/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14390174161.ung ho ms 2026.136 (anh Pham Van Duy).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14390117105.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 1014364553 BUI THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|300.000,00
|MS2026.136 A Pham Van Duy#SP#020097042205261323312026XK9K225670.5387.59679.132332
|26/05/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy#SP#020097042205261323022026YNHP239602.5390.57383.132302
|26/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14390100260.Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|100.000,00
|6146VCBCH2BTY2Q4.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260526.132142.0397041005589.NGUYEN THI NGOC TRUC.970454
|26/05/2026
|100.000,00
|6146IBT1kCSFFWD3.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy FT26146570983790.20260526.132115.19073896800017.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG MAI.970407
|26/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14390095090.PHAM NGOC LE chuyen tien ung ho Ms 2026.135 ( chi nguyen thi linh).CT tu 9938249246 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14390080335.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.136 PHAM VAN DUY.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|100.000,00
|6146IBT1fJW38NPV.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260526.131910.9021448653145.NGO THI HIEN HOA.963388
|26/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14390076518.PHAM NGOC LE ung ho 2016.136 ( anh Pham Van Duy) .CT tu 9938249246 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|25.000,00
|6146IBT1iJ4G5GQV.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260526.131808.0969835555.NGUYEN MANH CUONG.970432
|26/05/2026
|300.000,00
|6146IBT1iJ4G5AHM.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260526.131803.331701847.VUONG HUY TUAN.970432
|26/05/2026
|200.000,00
|6146IBT1kCSFTCVD.Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy FT26146581374023.20260526.131721.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|26/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14390048853.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 0071001139631 TRAN HONG THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14390010007.UNG HO MS 2026.136 (PHAM VAN DUY).CT tu 1020207169 LAI HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|1.000.000,00
|6146NAMAA2F4BI7A.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260526.131007.335858956.NGUYEN THI HANH VI.970428
|26/05/2026
|200.000,00
|6146SGTTH2BT21CM.IBFT Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260526.124142.060238643379.SACOMBANK.970403
|26/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14389608510.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.136 (anh Pham Van Duy).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|100.000,00
|6146IBT1fJW3MWGL.UNG HO MS 2026.136 ANH PHAM VAN DUY.20260526.123055.9021743202055.HUYNH THI YEN NHI.963388
|26/05/2026
|100.000,00
|6146IBT1kCSFPA46.Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy FT26146195051086.20260526.122505.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|26/05/2026
|300.000,00
|6146IBT1kCSF89U8.Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy FT26146900486262.20260526.121737.8734139133.DO BACH KIM.970407
|26/05/2026
|50.000,00
|6146IBT1kCSFMNHK.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy FT26146012285719.20260526.121358.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407
|26/05/2026
|28.000,00
|6146IBT1kCSFV9PN.uh ms 2026.136 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26146105326400.20260526.120832.6655789888.PHAM NGOC TU .970407
|26/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14389073301.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 0011003998298 DANG PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|30.000,00
|MBVCB.14388926001.Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy.CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|10.000,00
|6146IBT1cJ2AA3WP.Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy.20260526.112148.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|26/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14388519927.ung ho MS 2026.135(chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.135#SP#0200970422052610461320261BQE450606.5389.57226.104614
|26/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#0200970488052610284020262w9k804467.5387.59608.102840
|26/05/2026
|39.000,00
|6146MSCBD2JKZKH3.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260526.101911.4268604685432.PHAM THE ANH.970422
|26/05/2026
|100.000,00
|6146MCOBQ2YDT17V.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260526.101819.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|26/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy#SP#020097042205261013472026EWWH243016.5390.79669.101347
|26/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14387575065.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14387562874.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14387551057.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097048805260944012026ngyh652039.5388.23900.094402
|26/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#020097048805260942502026qcpe647941.5390.19204.094250
|26/05/2026
|250.000,00
|IBVCB.14387221437.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy.CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|22.000,00
|6146MSCBD2JK13K1.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260526.093352.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
|26/05/2026
|400.000,00
|IBVCB.14387157861.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048805260923572026lqjq585756.5389.30120.092357
|26/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14386928918.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14386862130.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|50.000,00
|6146IBT1iJ4AKB4J.Ung ho MS 2026109 em Nguyen Quang Huy 0912166350.20260526.090815.0912166350.NGUYEN THACH THAO.970432
|26/05/2026
|50.000,00
|6146IBT1iJ4AK8RF.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy 0912166350.20260526.090702.0912166350.NGUYEN THACH THAO.970432
|26/05/2026
|50.000,00
|6146SGTTH2BJV616.IBFT Ung ho MS 2026.130.20260526.090313.060258058413.SACOMBANK.970403
|26/05/2026
|50.000,00
|6146MCOBQ2YD8WNE.Ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).20260526.090016.03101010965538.HOANG VIET.970426
|26/05/2026
|50.000,00
|6146SGTTH2BJVVP1.IBFT Ung ho MS 2026.131.20260526.085822.060258058413.SACOMBANK.970403
|26/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14386686586.MS 2026.135.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|26/05/2026
|1.000.000,00
|6146IBT1iJ4AGFHR.BP ung ho MS2026132 4 chau mo coi.20260526.085341.0773097947.PHAM THI MAI PHUONG.970432
|26/05/2026
|500.000,00
|6146IBT1iJ4AGBTI.BP Ung ho MS2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260526.085028.0773097947.PHAM THI MAI PHUONG.970432
|26/05/2026
|500.000,00
|6146IBT1iJ4AGYLG.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 136 PHAM VAN DUY.20260526.084954.247529918.LE THI HOA.970432
|26/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14386601832.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 1017531945 DOAN THE HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14386608456.MS 2026.136.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|26/05/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097042205260848522026JY4X901462.5388.81838.084853
|26/05/2026
|500.000,00
|6146IBT1iJ4AGVVP.Ung ho MS2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260526.084807.0773097947.PHAM THI MAI PHUONG.970432
|26/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#020097040505260847382026WQ6T043137.5390.77660.084738
|26/05/2026
|30.000,00
|6146IBT1kCSLV77Q.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy FT26146922060296.20260526.084711.19035532043017.VND-TGTT-TA DUC THINH.970407
|26/05/2026
|500.000,00
|6146IBT1aWLU5UCR.ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi.20260526.082301.0902566359.NGUYEN TRUONG CAM VAN.970424
|26/05/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026 136 ANH PHAM VAN DUY-260526-08:21:03 TjDM407244#SP#020097041605260821042026TjDM407244.5387.80733.082104
|26/05/2026
|100.000,00
|6146IBT1aWLU5DDD.ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260526.082100.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|26/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy#SP#020097042205260805542026W6XZ345852.5387.28714.080554
|26/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14386011917.Ung ho MS 2026.135 ( chi Nguyen Thi Linh).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|6.868,00
|6146MSCBD2JGDZTL.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260526.075828.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|26/05/2026
|50.000,00
|6146IBT1kCSH6HLW.Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy FT26146836025246.20260526.074525.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407
|26/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14385752420.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.136 (anh Pham Duy Van).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14385566421.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14385485774.Chuyen tien ung ho MS 2026 136 anh Pham Van Duy.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|26/05/2026
|100.000,00
|6146TPBVI2A44REZ.Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy.20260526.065616.04198736901.PHAM DINH BAO TRUNG.970423
|26/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho-MS-2026.136-anh Pham Van Duy#SP#020097040505260639272026FJCD006361.5189.85216.063919
|26/05/2026
|100.000,00
|6146IBT1kCSH9YL9.Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh FT26146070911756.20260526.061510.19032105555555.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYEN.970407
|26/05/2026
|8.668,00
|Vietcombank:0011002643148:uhms2026.131 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040505260611552026T75K024885.5389.33363.061155
|26/05/2026
|8.668,00
|Vietcombank:0011002643148:uhms2026.135 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#02009704050526060457202618IE008787.5387.22444.060449
|26/05/2026
|68.000,00
|UH MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042205260603572026ZVUX441065.5389.20719.060358
|26/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14384829042.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|10.000,00
|6146IBT1fJWFBQF6.GiacHienVy ung ho MS2026.135(Chi NguyenThiLinh).20260526.040011.19021983.DO THI OANH.970431
|26/05/2026
|22.345,00
|6146TPBVI2A4T6PP.UHMS 2026.133 Mong be Dang Thi Duyen benh hoi phuc tot,GD Phon Thi Nai-Dang Van Ton nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260526.020126.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|26/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14384439258.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0891000634141 TRAN CAM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097041505260021222026fmmN350757.5388.73675.002122
|26/05/2026
|70.000,00
|MBVCB.14384322469.NGUYEN THANH TAM chuyen tien ung ho MS 2026.135 ( chi Nguyen Thi Linh).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|26/05/2026
|100.000,00
|6145TPBVI2A4JLRM.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.233303.09855347000.TRAN THI PHUONG LIEN.970423
|26/05/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.135 chi nguyen thi linh#SP#0200970422052523264420268LCX247297.5189.17515.232644
|26/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14384147619.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|50.000,00
|6147IBT1kCDMFLSG.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148074066773.20260527.230506.19030593590019.VND-TGTT-DAO THI HUYEN TRANG.970407
|27/05/2026
|300.000,00
|6147IBT1kCDMFHMA.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy FT26148389620891.20260527.230454.19034619700018.VND-TGTT-PHAN CAO THANG .970407
|27/05/2026
|200.000,00
|6147IBT1kCDMF6PI.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148011799835.20260527.230428.19033357095014.VND-TGTT-NGUYEN TRONG PHU.970407
|27/05/2026
|1.000.000,00
|6147IBT1kCDMFBC4.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148084369862.20260527.230254.19034619700018.VND-TGTT-PHAN CAO THANG .970407
|27/05/2026
|25.000,00
|6147TPBVI2AEJ7II.MS 2026.137 hungnt6.20260527.223606.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423
|27/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14411876764.UNG HO MS 2026.136(anh Pham Van Duy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14411853315.UNG HO MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14411840184.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.137(em Vu Giang Truong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14411837465.ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0011004441477 PHAM HAI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14411807391.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Truong Giang).CT tu 0011004441477 PHAM HAI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan#SP#020097048805272225222026pav9597558.5390.99349.222522
|27/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14411750840.ung ho MS.2026.137 ( em Vu Giang Truong).CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#020097040505272206312026I29U075194.5387.42590.220631
|27/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205272201162026OPUY734998.5387.25253.220116
|27/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097048805272159292026ee42545382.5189.19311.215929
|27/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14411503842.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|400.000,00
|MBVCB.14411435320.ung ho MS 2026.135 ( Nguyen Thi Linh) .CT tu 0071000655231 NGUYEN MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|200.000,00
|6147IBT1kCDMPD95.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148904346603.20260527.214534.19034913205017.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET VI.970407
|27/05/2026
|50.000,00
|TRANG THU ung ho MS 2026.135 ( Nguyen Thi Linh )#SP#020097041505272144282026CdeF125925.5389.63369.214419
|27/05/2026
|50.000,00
|TRANG THU ung ho MS 2026.137 (Vu Giang Truong )#SP#0200970415052721430620269yyN123118.5189.57346.214257
|27/05/2026
|50.000,00
|6147VNIB021SIWFI.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260527.213936.901771947.DAO THI PHUONG.970441
|27/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14411317681.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|50.000,00
|6147IBT1kCDMM4WF.NGUYEN THUY LINH ung ho MS 2026.127 FT26148643858214.20260527.213207.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
|27/05/2026
|50.000,00
|6147IBT1kCDMMDHK.NGUYEN THUY LINH ung ho MS 2026.136 FT26148750195439.20260527.213108.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
|27/05/2026
|150.000,00
|6147IBT1kCDMS876.Ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai FT26148940318188.20260527.212120.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|27/05/2026
|150.000,00
|6147IBT1kCDM9JB6.Ung ho MS 2026.137 Em Vu Truong Giang FT26148140558050.20260527.211708.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|27/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14410939653.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0591000200346 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.137 (em Vu Giang Truong)#SP#020097041505272105042026TGmO900202.5189.75483.210504
|27/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14410805112.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0591000200346 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14410783124.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0591000200346 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#0200970405052720290420268PEQ037889.5390.66862.202855
|27/05/2026
|500.000,00
|6147SGTTH2BRRGGB.IBFT ung ho MS 2026.136. anh Pham Van Duy.20260527.202628.060311519381.SACOMBANK.970403
|27/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14410115140.Vo Khang Minh chuyen tien ung ho MS 2026.137 (em Vu Truong Giang).CT tu 0181003650831 DANG VAN NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|50.000,00
|NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.134 ( chi Nguyen Thi Thuong)#SP#020097041505271955132026dToA613026.5389.53203.195513
|27/05/2026
|50.000,00
|NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.135 ( chi Nguyen Thi Linh)#SP#020097041505271953392026QJ73606503.5189.41967.195339
|27/05/2026
|50.000,00
|NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.136 ( anh Pham van Duy)#SP#0200970415052719521020264dUM600196.5390.32598.195201
|27/05/2026
|50.000,00
|QR - Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097041505271950362026MBY3593669.5388.23481.195036
|27/05/2026
|50.000,00
|NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong )#SP#020097041505271950322026kPy4592623.5388.23267.195032
|27/05/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.134 CHI NGUYEN THI THUONG-270526-19:42:08 M9n6069313#SP#020097041605271942092026M9n6069313.5189.66988.194209
|27/05/2026
|1.200.000,00
|6147IBT1iJ4Z9XUW.Ung ho MS 2026 - 122 - 123 - 124.20260527.193921.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|27/05/2026
|1.200.000,00
|6147IBT1iJ4Z97DM.Ung ho MS 2026 - 119 - 120 - 121.20260527.193659.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|27/05/2026
|1.200.000,00
|6147IBT1iJ4Z95G6.Ung ho MS 2026 - 116- 117- 118.20260527.193553.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|27/05/2026
|1.000.000,00
|UNG HO MS 2026.137 EM VU GIANG TRUONG-270526-19:30:44 lRCB044470#SP#020097041605271930442026lRCB044470.5388.93541.193045
|27/05/2026
|100.000,00
|6147IBT1kCDV11VH.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26147583749815.20260527.193042.19037399444014.VND-TGTT-HA KHANH PHUOC.970407
|27/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14409264661.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14409189779.Ung ho MS 2026.137 (Em Vu Giang Truong).CT tu 0011001595494 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.137#SP#020097041505271916342026Xj7W444621.5389.98239.191634
|27/05/2026
|50.000,00
|6147ORCOQ2YIPEPH.LOC UNG HO MS 2026.137 VUGIANGTRUONG.20260527.185320.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|27/05/2026
|50.000,00
|6147ORCOQ2YIPE1A.LOC UNG HO MS 2026.134 NGUYENTHITHUONG.20260527.185240.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|27/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14408403857.LE NGOC BAO QUYNH chuyen tien ung ho MS 2026.137(em Vu Giang Truong) .CT tu 1017681059 LE NGOC BAO QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.132, 4 chau mo coi#SP#020097048805271833112026z1bo759860.5387.97920.183311
|27/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14407525954.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.135 ( chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|150.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong#SP#020097040505271743112026OK8B097375.5389.66134.174311
|27/05/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong#SP#020097040505271741522026RVNP089737.5390.57118.174152
|27/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14407059937.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0011000752446 HA NGOC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|300.000,00
|6147IBT1aWL56Z4Z.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260527.165210.100100031958.NGUYEN THI PHUONG THAO.970457
|27/05/2026
|50.000,00
|6147IBT1kCDSCM7N.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26147518888840.20260527.164753.19037678958011.VND-TGTT-LE TRUNG HIEU.970407
|27/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14406417895.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|300.000,00
|6147IBT1iJ46USHI.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260527.160940.107052868.NGUYEN THI THUY DUONG.970432
|27/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14405770320.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14405764382.Ung ho MS 2026.135 ( chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|500.000,00
|6147IBT1iJ46MWYZ.Ms 2026-137 uh em Vu Giang Truong.20260527.154037.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|27/05/2026
|200.000,00
|6147IBT1iJ46V88C.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260527.153406.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432
|27/05/2026
|150.000,00
|6147IBT1iJ46VMRZ.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260527.153342.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432
|27/05/2026
|20.000,00
|6147MSCBD2JHGXIM.gui ms 2026 137.20260527.152620.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422
|27/05/2026
|50.000,00
|6147IBT1iJ469FXF.ZP261470263759 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260527.151015.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|27/05/2026
|100.000,00
|6147SHBAA2FWCJBR.UNG HO MS 2026.137 em Vu Giang Truong.20260527.150634.1006439137.DUONG THI TUYET VAN.970443
|27/05/2026
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong-270526-15:06:31 W69o148389#SP#020097041605271506322026W69o148389.5390.16990.150632
|27/05/2026
|100.000,00
|Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.137 em Vu Truong Giang#SP#0200970488052714582520268bac915487.5387.76706.145817
|27/05/2026
|20.000,00
|6147IBT1kCD9JGLR.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26147053680414.20260527.145517.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|27/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14404848076.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0011001913814 PHAM THI XUAN THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong-270526-14:44:16 10rQ397699#SP#02009704160527144416202610rQ397699.5390.10015.144416
|27/05/2026
|100.000,00
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205271437592026HX0J985395.5189.80028.143800
|27/05/2026
|29.000,00
|ung ho MS 2026.131. em Vu Tuan Hai. Mong em som khoi benh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048805271436152026tyei855001.5388.72426.143605
|27/05/2026
|300.000,00
|6147IBT1kCD2XSXQ.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26147136334116.20260527.143507.2253899999.NGUYEN VAN QUAN.970407
|27/05/2026
|200.000,00
|6147IBT1kCD23R1D.Ung ho MS 2026.137 FT26147251578121.20260527.143400.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|27/05/2026
|20.000,00
|6147IBT1iJ461SPX.Ung ho MS 2026-137 em Vu Giang Truong.20260527.143141.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|27/05/2026
|100.000,00
|6147IBT1iJ46JX8H.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260527.142818.0964263333.NGO NGOC LINH.970432
|27/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong-270526-14:27:32 wExM812985#SP#020097041605271427322026wExM812985.5388.34035.142733
|27/05/2026
|29.000,00
|ung ho MS 2026.136. Anh Pham Van Duy. Mong anh som khoi benh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048805271426062026tngd829294.5387.27067.142607
|27/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14404616071.Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong.CT tu 9902533555 DO MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|29.000,00
|ung ho MS 2026.137. em Vu Giang Truong. Mong em som khoi benh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048805271419362026nopw813433.5388.98793.141936
|27/05/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130886629811.20260527.130886629811-0961282794_Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|27/05/2026
|2.600.000,00
|6147IBT1bJVLLUMF.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho 4 dua tre mo coi MS 2026 -132 . Co gang vuot qua dau thuong cac con nhe.20260527.141307.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|27/05/2026
|200.000,00
|6147IBT1kCD26N9E.ms2026.137 vu giang truong FT26147537134090.20260527.141016.19133209031011.VND-TGTT-CHAU THI BICH VAN.970407
|27/05/2026
|200.000,00
|MS2026-137 CHAU VU GIANG TRUONG HA NOI-270526-14:03:08 R6iO894674#SP#020097041605271403082026R6iO894674.5390.30790.140308
|27/05/2026
|200.000,00
|6147TPBVI2AWENWP.Ung ho MS 2026.137 Vu Giang Truong.20260527.140020.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|27/05/2026
|100.000,00
|6147IBT1aWL58I1I.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260527.135758.999991001030896.HA THI NHI.970437
|27/05/2026
|100.000,00
|6147TPBVI2AWE96K.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).20260527.135655.01005127001.LE VAN ANH.970423
|27/05/2026
|100.000,00
|6147IBT1iJ4ENFVV.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260527.135322.144391101.MAC THI LOAN.970432
|27/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14404288065.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 7768983445 PHAM THI HONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|200.000,00
|IB_344677887_1779863856584292844213_null_20260527_chung
|27/05/2026
|100.000,00
|6147IBT1kCD2425P.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26147042567415.20260527.134148.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
|27/05/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205271341062026E6SU272515.5389.44302.134106
|27/05/2026
|5.000,00
|MBVCB.14404184961.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026137.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|27/05/2026
|5.000,00
|MBVCB.14404175470.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026136.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|27/05/2026
|150.000,00
|UNG HO MS 2026.137 EM VU GIANG TRUONG-270526-13:31:10 mgSn601652#SP#020097041605271331102026mgSn601652.5189.7094.133110
|27/05/2026
|100.000,00
|6147IBT1iJ4EXKX4.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 137 vu giang truong.20260527.132637.111555222.VU THI THU THAO.970432
|27/05/2026
|200.000,00
|6147IBT1kCD2P8T5.Uh Ms 2026.137 e Vu Truong Giang FT26147427786675.20260527.132539.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407
|27/05/2026
|10.000,00
|6147MSCBD2JHAGRU.ung ho ms 2026137 em Vu Giang Truong chuc em va gia dinh binh an.20260527.132538.0988857342.NGUYEN VAN LINH.970422
|27/05/2026
|200.000,00
|6147IBT1kCD2UKEY.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26147369167476.20260527.132234.19038270037011.VND-TGTT-NGUYEN LE HUNG SON.970407
|27/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.137 Em Vu Giang Truong#SP#020097048805271322032026e6qf687481.5189.71322.132203
|27/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14404026367.ht hoan canh em Vu Giang Truong; Ms: 2026.137.CT tu 1018682399 NGO THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|50.000,00
|6147IBT1kCD2UIRQ.TRAN THI DIEM HUONG chuyen Ms 2026.137 Vu Giang Truong FT26147507501450.20260527.132111.19033064303011.VND-TGTT-TRAN THI DIEM HUONG.970407
|27/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14404018861.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 9938588091 LAM TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097048805271320302026gxdx684439.5390.66083.132021
|27/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong#SP#020097040505271316562026CRC2001674.5390.52285.131656
|27/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14403968112.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.137 (vu giang truong).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|50.000,00
|UNG HO 2026.137 EM VU GIANG TRUONG-270526-13:15:52 ZO1a504460#SP#020097041605271315522026ZO1a504460.5189.48192.131553
|27/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14403961695.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026 - 137 VU GIANG TRUONG-270526-13:14:40 U70n853867#SP#020097041605271314402026U70n853867.5189.42970.131431
|27/05/2026
|200.000,00
|6147IBT1kCD2I7EF.Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong FT26147610188800.20260527.131346.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|27/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14403947526.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0021000908401 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|30.000,00
|MBVCB.14403933216.ung ho MS 2026.136 anh pham van duy.CT tu 9563672305 TRAN KIM TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|500.000,00
|6147IBT1fJWRNWYP.Tran Thi Ngoc Tien chuyen tien ung ho ms 2026 137 em vu giang truong.20260527.131215.943877575.TRAN THI NGOC TIEN.970406
|27/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14403936609.ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong.CT tu 0491000040183 NGUYEN HOANG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|200.000,00
|6147NAMAA2FWYWD6.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260527.131028.0987498969.NGUYEN LINH CHI.970428
|27/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.137#SP#020097042205271309242026B6ZD569056.5389.24201.130925
|27/05/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130881034877.20260527.130881034877-0902498898_Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|27/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14403899315.Ung Ho MS 2026.135 Nguyen Thi Linh.CT tu 0611001974205 TRIEU HAI TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14403889808.ung ho Ms2026.137 chau Vu Giang Truong.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130880876692.20260527.130880876692-0938122191_Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|27/05/2026
|50.000,00
|6147VNIB021XSB15.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).20260527.130613.692998888.DO QUANG HUY.970441
|27/05/2026
|100.000,00
|6147TPBVI2AWU3FA.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).20260527.130602.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|27/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14403868897.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|20.000,00
|6147IBT1iJ4EFT4W.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260527.130424.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
|27/05/2026
|30.000,00
|6147IBT1kCD2V9ET.MS2026.137 ung ho em Truong FT26147056089009.20260527.130328.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
|27/05/2026
|100.000,00
|6147IBT1kCD22YB3.Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong FT26147010902210.20260527.124805.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|27/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14403642541.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 0171003471092 TRAN THI DIEU THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|50.000,00
|6147IBT1kCD2JVQ8.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26147558932303.20260527.123610.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407
|27/05/2026
|29.000,00
|6147MSCBD2J36BWY.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260527.122038.0816866768.NGUYEN QUANG HIEN.970422
|27/05/2026
|100.000,00
|6147IBT1kCDC3LXP.Ung ho MS 2026. 137 em Vu Giang Truong FT26147877155759.20260527.121810.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|27/05/2026
|50.000,00
|6147IBT1kCDCFYQM.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26147534825909.20260527.121355.19073220780013.VND-TGTT-DANG VAN DUA.970407
|27/05/2026
|100.001,00
|Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#0200970488052712082120269zw6511834.5390.42440.120821
|27/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097040505271204122026GVVA096781.5388.20475.120412
|27/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14402758114.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205271122352026H2I7414462.5189.76942.112218
|27/05/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130867335598.20260527.130867335598-0326683902_Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|27/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205271100382026B1Y8585333.5388.52331.110029
|27/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14402199916.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0381000388868 VO QUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14402039857.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0491000043175 TRAN VAN DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14401827271.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14401700581.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0071001300041 VO THI MY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|49.000,00
|6147TPBVI2AWCANN.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).20260527.101155.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
|27/05/2026
|100.000,00
|6147IBT1aWLYXDCI.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260527.100735.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|27/05/2026
|100.000,00
|6147IBT1kCD1A8JL.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26147606689108.20260527.100221.19035946921016.TRAN THI NGOC ANH.970407
|27/05/2026
|100.000,00
|6147IBT1kCD14XL2.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26147591700978.20260527.100106.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407
|27/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14401396051.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14401371795.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14401357538.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|38.000,00
|6147IBT1kCD1YINC.uh ms 2026.137 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26147906495105.20260527.095009.6655789888.PHAM NGOC TU .970407
|27/05/2026
|5.000,00
|6147VNIB021XC4MZ.ung ho MS 2026.135 ( chi Nguyen Thi Linh.20260527.094908.912281212.GIANG MY LINH.970441
|27/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14401310912.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|500.000,00
|tien ung ho MS2026.135. cam on#SP#020097048805270948362026sid0032783.5389.66313.094836
|27/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14401301518.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|15.000,00
|UH.MS.2026.135.chi nguyen thi linh#SP#0200970488052709461120260lje024903.5389.54458.094611
|27/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#0200970422052709344520265SLS578731.5189.99228.093446
|27/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205270924062026E89P880224.5388.48755.092406
|27/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14400857976.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|50.000,00
|6147MCOBQ2YIJNRV.Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).20260527.090632.03101010965538.HOANG VIET.970426
|27/05/2026
|500.000,00
|6147IBT1iJ4E1A4E.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 137 VU GIANG TRUONG.20260527.090413.247529918.LE THI HOA.970432
|27/05/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026 137 EM VU GIANG TRUONG-270526-08:58:40 oWRs312661#SP#020097041605270858402026oWRs312661.5189.40837.085840
|27/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14400673288.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205270846362026Q8W5943692.5390.94929.084636
|27/05/2026
|100.000,00
|6147IBT1iJ4EWJRJ.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260527.084030.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|27/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205270825512026NSMF901124.5390.22101.082542
|27/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14400193624.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|6.868,00
|6147MSCBD2J9SJUL.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260527.074635.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|27/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14399810318.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|200.000,00
|6147TPBVI2AWLQDS.Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260527.074007.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423
|27/05/2026
|10.000,00
|6147IBT1fJWR9IM2.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260527.073409.0913834836.NGUYEN NGOC AN.970431
|27/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14399573494.Chuyen tien ung ho MS 2026 137 em Vu Giang Truong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|27/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14399540716.Lam Quen va Le Thi ngoc Hoa ung ho Ms 2026 .136 anh pham van duy .CT tu 0921000719846 LAM THI YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|5.660,00
|6147IBT1kCDJJCK9.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong FT26147604985806.20260527.071157.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|27/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14399246284.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.137 (em Vu Truong Giang).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14399137201.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.137-em Vu Giang Truong#SP#020097040505270635112026AQFB082143.5387.6652.063502
|27/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.136 Pham Van Duy#SP#020097042205270633132026OENN922638.5388.2573.063304
|27/05/2026
|68.000,00
|UH MS 2026.136 anh Pham Van Duy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042205270616222026NYO1676757.5189.73071.061622
|27/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14398833295.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14398817308.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.136 anh Pham Van Duy.CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|27/05/2026
|39.140,00
|6147MSCBD2J9JB3U.ms2026136.20260527.033021.0925903793.NGUYEN THANH NGUYEN.970422
|27/05/2026
|500.000,00
|6147IBT1iJ4KG6BV.Ms 2026-136 uh anh Pham Van Duy.20260527.024736.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|27/05/2026
|21.239,00
|6147TPBVI2AU7S9N.UHMS 2026.136 Mong GD Pham Thi Be an lac gap nhieu thien duyen,anh Pham Van Duy benh chuyen bien tot-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260527.024104.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|27/05/2026
|100.000,00
|6147WBVNA2FUFTD4.Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).20260527.003825.103001998665.NGUYEN THI THUY TIEN.970412
|27/05/2026
|100.000,00
|6147WBVNA2FUFFDB.Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy.20260527.003358.103001998665.NGUYEN THI THUY TIEN.970412
|27/05/2026
|100.000,00
|6146IBT1d1I1VIDK.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260526.235856.97042292H4246c70000000005c7132.MBBANK IBFT.970422
|27/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14398354014.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 9978758991 NGUYEN VAN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|500.000,00
|6148IBT1kCDGI4MW.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh FT26149551840900.20260528.223045.9721071988.NGUYEN THI HONG VAN.970407
|28/05/2026
|40.000,00
|6148IBT1kCDGM76L.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho xay Truong Tieu hoc B Phu Hoi xa Nhon Hoi, tinh An Giang FT26149204625298.20260528.222550.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|28/05/2026
|5.000,00
|6148IBT1kCDGMQWP.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh FT26149472596484.20260528.222228.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|28/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14425612607.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|5.000,00
|6148IBT1kCDGVLQX.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong FT26149960299666.20260528.222126.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|28/05/2026
|5.000,00
|6148IBT1kCDGVYBX.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy FT26149510594257.20260528.221942.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|28/05/2026
|5.000,00
|6148IBT1kCDGV9KU.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh FT26149998046546.20260528.221822.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|28/05/2026
|200.000,00
|6148IBT1iJ4TNZUP.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.221429.141323768.NGUYEN THI BICH NGOC.970432
|28/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14425505446.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.138(be Ho Thi Kim Anh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|300.000,00
|6148IBT1kCDG9K7M.ung ho MS 2026.134 FT26149409021106.20260528.220617.19075672042012.VND-TGTT-TRANG QUOC DUNG.970407
|28/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205282206042026LWM6602186.5389.40464.220605
|28/05/2026
|300.000,00
|6148IBT1kCDG267T.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh FT26149700088486.20260528.220214.19075672042012.VND-TGTT-TRANG QUOC DUNG.970407
|28/05/2026
|400.000,00
|6148IBT1kCDG2YCW.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26149097463067.20260528.220104.19075672042012.VND-TGTT-TRANG QUOC DUNG.970407
|28/05/2026
|400.000,00
|6148IBT1kCDGCLQM.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh FT26149350209567.20260528.215817.19075672042012.VND-TGTT-TRANG QUOC DUNG.970407
|28/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14425355015.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|200.000,00
|6148IBT1aWLAENVS.ung ho Ms 2026-137 em vu giang truong mong e khoe manh.20260528.214754.0300200011888999.DINH THI PHUONG THUY.970446
|28/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh#SP#0200970422052821473720267I1Q779173.5189.74389.214728
|28/05/2026
|50.000,00
|6148IBT1kCDAR5Y6.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26149662039024.20260528.213342.19035476252015.VND-TGTT-NGUYEN TRANG PHUONG UYEN.970407
|28/05/2026
|100.000,00
|6148IBT1kCDA3IZW.Ung ho MS 2026.127 em Vu Giang Truong FT26149899274327.20260528.212609.19026524712016.VND-TGTT-NGUYEN THI DUNG.970407
|28/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi#SP#020097042205282119082026A3Z7476317.5387.49279.211859
|28/05/2026
|200.000,00
|6148IBT1aWLA7TBH.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.20260528.211435.181001060004568.NGUYEN THI HUYEN .970409
|28/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14424869916.ung ho ms2026.134.CT tu 0031000309940 BUI THI HUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|30.000,00
|MBVCB.14424823357.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|50.000,00
|6148IBT1kCDAEYIY.MS 2026.137 FT26148863006624.20260528.210336.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|28/05/2026
|300.000,00
|6148MCOBQ2Y619MZ.Ung ho MS 2026.137 EM Vu truong giang.20260528.205422.03201010618202.NGUYEN MAI PHUONG.970426
|28/05/2026
|500.000,00
|6148IBT1kCDA461U.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148810107853.20260528.204840.10325266100013.VND-TGTT-NGUYEN THI HAU.970407
|28/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14424489131.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205282042482026WKS5771864.5388.50995.204248
|28/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14424422765.ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 0011000865821 TRAN THI THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|200.000,00
|6148IBT1kCDAYXUL.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh FT26148055877058.20260528.204004.9493638888.NGUYEN THUY LINH.970407
|28/05/2026
|200.000,00
|6148IBT1d1IS8FW1.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260528.202551.97042292V262344000000000ca9114.MBBANK IBFT.970422
|28/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097040505282005492026NCP8058266.5388.19898.200549
|28/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097048805282000582026dc0i574723.5387.89743.200059
|28/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14423744575.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097040505281954392026PKCD009094.5387.50088.195439
|28/05/2026
|60.000,00
|PHAM THI THUC CHUYEN KHOAN- UNG HO MS 2026.137 EM VU GIANG TRUONG-280526-19:39:49 j25p270706#SP#020097041605281939492026j25p270706.5189.51942.193939
|28/05/2026
|100.000,00
|6148MCOBQ2Y6QMRU.unv ho MS2026.137 em Vu Giang Truong.20260528.192051.07001011949343.TRAN THI KIM DUNG.970426
|28/05/2026
|5.660,00
|6148IBT1kCD4GNGK.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh FT26148403842494.20260528.191621.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|28/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14423010373.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0041000355548 TRAN THI MUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|100.000,00
|6148ORCOQ2Y6Y7IF.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.20260528.191210.0912417007.Hoang Trong Tan.970448
|28/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14422741845.Ung ho MS2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).CT tu 0831000062501 PHAM THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|50.000,00
|IB_345664536_1779968882446293895695_null_20260528_tat ca
|28/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14422559244.NGUYEN THUY HUONG chuyen tien ung ho ms 2026.137 e vu truong giang.CT tu 9156333333 NGUYEN THUY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|300.000,00
|6148IBT1kCD4M64B.Ng Nhat Minh ung ho MS.2026 138 - be Ho thi Kim Anh FT26148789976977.20260528.184856.14020871728015.VND-TGTT-LE QUYNH NGA.970407
|28/05/2026
|29.000,00
|ung ho MS 2026.133. em Dang Thi Duyen. Mong em som khoi benh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048805281828542026rp5y192289.5388.67254.182845
|28/05/2026
|100.000,00
|6148IBT1aWLADDHS.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.20260528.182837.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
|28/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh#SP#0200970488052818235020267oc0170792.5390.32911.182350
|28/05/2026
|200.000,00
|6148TPBVI2AGWYN9.Ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).20260528.182120.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|28/05/2026
|150.000,00
|6148SHBAA2FGW7SV.MS 2026.131 em Vu Tuan Hai.20260528.182107.1009475282.PHAM THI MAI.970443
|28/05/2026
|1.800.000,00
|6148IBT1bJVTPM35.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho be Ho Thi Kim Anh MS 2026 - 138.20260528.181245.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|28/05/2026
|100.000,00
|6148IBT1iJ4T2R9F.MS 2026 137 Vu Truong Giang.20260528.180933.0968348206.LE THI NGA.970432
|28/05/2026
|10.000,00
|6148ICBVC228AXKW.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).20260528.180102.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|28/05/2026
|10.000,00
|6148ICBVC228ARV1.Ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).20260528.180006.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|28/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14421639657.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 9979433476 NGO THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14421626185.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097041505281756472026k35D961341.5189.50339.175647
|28/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14421615693.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14421603803.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|50.000,00
|6148IBT1kCDBETNH.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh FT26148216390589.20260528.175535.19023598794015.VND-TGTT-DAN HAI.970407
|28/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong-280526-17:35:45 BQyZ296738#SP#020097041605281735452026BQyZ296738.5387.162.173535
|28/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14421064838.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 1033632197 NGUYEN VAN CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14420996475.Ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong#SP#020097048805281721372026zyhw885440.5387.98387.172137
|28/05/2026
|100.000,00
|6148IBT1kCDBSZ5T.Ung ho MS 2026.138 Ho Thi Kim Anh FT26148001897938.20260528.171653.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|28/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205281710332026Q7K4150617.5388.20375.171034
|28/05/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh, ma GD 100000137557899#SP#0200970449052817011220264HYz312411.5387.57068.170102
|28/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097041505281655282026vKuP670097.5387.17437.165528
|28/05/2026
|100.000,00
|NGUYEN THI HANG Chuyen tien ung ho ms 2026.131 em vu tuan hai#SP#0200970488052816473120265vl0734889.5387.62737.164731
|28/05/2026
|180.000,00
|Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097041505281646382026N9SJ630630.5387.56649.164628
|28/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14419863191.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 1041560203 LE HUY CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097042205281608392026Q98X518455.5387.16803.160840
|28/05/2026
|200.000,00
|ung ho ms2026.135nguyen thi linh#SP#0200970422052816073620266VV1857954.5389.10583.160736
|28/05/2026
|1.000.000,00
|6148TPBVI2AG8YW4.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260528.160532.02140117402.LE THI QUYNH TAN.970423
|28/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14419722509.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0451000329086 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14419677416.Ung ho MS 2026.137 (e Vu Giang Truong).CT tu 1050712205 TRAN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14419571511.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 1016972050 LE THI THIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|100.000,00
|6148IBT1kCD5VUQP.Ung ho MS2026.135 FT26148021849992.20260528.154803.1838336688.NGUYEN DUC DAT.970407
|28/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097040505281533052026ZI0V069118.5390.8361.153305
|28/05/2026
|100.000,00
|6148SGTTH2B4UXLL.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh.20260528.152642.070141287050.SACOMBANK.970403
|28/05/2026
|200.000,00
|6148IBT1iJ4L4UQ8.Hung UHMS 137 138.20260528.151325.122665828.NGUYEN THI KIM NGAN.970432
|28/05/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh-280526-15:06:52 JAWT545463#SP#020097041605281506522026JAWT545463.5388.65747.150652
|28/05/2026
|50.000,00
|ung ho ms 2026.138 em ho thi kim anh#SP#020097042205281506462026KM89274300.5387.65403.150646
|28/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#0200970422052815055020267W4W185959.5389.60584.150541
|28/05/2026
|200.000,00
|6148IBT1kCDYTWPI.Ung ho be Ho Thi Kim Anh, MS 2026.138 FT26148327360898.20260528.145756.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|28/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14418880719.TRAN DUY NGUNG chuyen tien ung ho ms 2026.138 ( be Ho Thi Kim Anh).CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|100.000,00
|6148IBT1kCDYHGNU.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh FT26148231973906.20260528.145258.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|28/05/2026
|150.000,00
|MBVCB.14418828922.Ung ho MS 2026.137 ( em Vu Giang Truong).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#0200970422052814425820261O7H754325.5389.43454.144259
|28/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh-280526-14:40:29 avus113009#SP#020097041605281440292026avus113009.5390.31359.144029
|28/05/2026
|150.000,00
|MBVCB.14418684173.Ung ho MS 2026.138 ( be Ho Thi Kim Anh).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14418656887.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14418633043.LE TUAN ANH chuyen tien Ung ho MS 2026.137 ( em Vu Giang Truong).CT tu 0491000042286 LE TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14418622207.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 0101000702308 NGUYEN XUAN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|25.000,00
|6148MSCBD2J78CHV.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.20260528.143011.0964199498.NGUYEN DIEU THU.970422
|28/05/2026
|100.000,00
|6148VNIB0213YBPD.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.142707.212879999.TA HUONG QUYNH.970441
|28/05/2026
|700.000,00
|6148IBT1iJ4LUY42.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 7 ma so sau 2026132 2026133 2026134 2026135 2026136 2026137 2026138 moi ma so 100K.20260528.142326.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|28/05/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131017736964.20260528.131017736964-0854076607_Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
|28/05/2026
|100.000,00
|6148IBT1kCDYYZ2Z.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh FT26148563092030.20260528.141216.19037732569016.VND-TGTT-HOANG THI KIM DAN.970407
|28/05/2026
|200.000,00
|6148IBT1aWL471XC.UNG HO MS2026.137 (em Vu Truong Giang).20260528.141021.30200014762030.DO HOANG HA THANH.970440
|28/05/2026
|100.000,00
|6148ORCOQ2YN3L3J.MS 2026 137 Em Vu Giang Truong.20260528.140624.16682222.NGUYEN THI THAO.970448
|28/05/2026
|100.000,00
|6148IBT1kCDYP1EG.Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh FT26148145000396.20260528.140551.19031653234027.VND-TGTT-LAM NGOC KINH.970407
|28/05/2026
|100.000,00
|6148ORCOQ2YN9PK8.MS 2026 138 Be Ho Thi Kim Anh.20260528.140319.16682222.NGUYEN THI THAO.970448
|28/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097041505281359542026XMbg980850.5387.48563.135955
|28/05/2026
|100.000,00
|6148IBT1iJ4LIWA8.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 138 ho thi kim anh.20260528.135623.111555222.VU THI THU THAO.970432
|28/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097040505281351012026HEJN004045.5388.8877.135052
|28/05/2026
|10.000,00
|6148IBT1kCDYVXGY.ung ho ms 2026.138, em Ho Thi Kim Oan, chuc em va gia dinh binh an FT26148470298065.20260528.134914.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|28/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14418160086.Ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).CT tu 0651000595172 DO THI MINH THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|200.000,00
|6148IBT1iJ4LMCEE.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.134549.0772178151.KIEN THI NGOC TIEN.970432
|28/05/2026
|1.000.000,00
|6148IBT1kCDYDSBT.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh FT26148321171030.20260528.134221.11121379506015.VND-TGTT-DO VU DUONG.970407
|28/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#0200970422052813403320268Q5P280139.5390.66668.134024
|28/05/2026
|200.000,00
|6148IBT1kCDY9182.Ung ho MS 2026.138 FT26148876209579.20260528.133348.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|28/05/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097048805281332122026ap8b130868.5389.33168.133212
|28/05/2026
|50.000,00
|6148MCOBQ2YN92ZI.Ung ho ms2026.137 vu giang truong.20260528.133148.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|28/05/2026
|200.000,00
|6148IBT1kCDY2WJD.Ung ho MS 2026.138 em Ho Thi Kim Anh FT26148678507812.20260528.132927.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|28/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14417963964.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0211000432769 LE THI HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|50.000,00
|6148MCOBQ2YNSI15.Ung ho ms2026.138 ho thi kim anh.20260528.132507.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|28/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh-280526-13:21:36 vuSm319205#SP#020097041605281321362026vuSm319205.5389.89802.132127
|28/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14417894369.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 0011004291120 TRINH MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131011939170.20260528.131011939170-0938122191_Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
|28/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097048805281317162026708g098636.5389.73195.131716
|28/05/2026
|300.000,00
|6148MCOBQ2YNSEEP.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.20260528.131459.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426
|28/05/2026
|30.000,00
|6148IBT1kCDYQYN3.2026.138 Ho Thi Kim Anh FT26148275151362.20260528.131056.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|28/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14417787273.MS 2026 137.CT tu 0721000523361 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|28/05/2026
|100.000,00
|PHAM QUANG TRUNG Chuyen tien ung ho chi nguyen thi Thuong o xa son hong tinh ha tinh#SP#020097048805281309592026v4nz083047.5388.42756.130959
|28/05/2026
|200.000,00
|MS2026-138 CHAU HO THI KIM ANH DA NANG-280526-13:09:52 EutY007335#SP#020097041605281309522026EutY007335.5387.42528.130952
|28/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14417778653.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.138(ho thi kim anh).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097048805281306342026zx3g075539.5388.28346.130634
|28/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14417734776.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.137 chau Vu Giang Truong#SP#0200970488052813024720266ctq067088.5388.12742.130247
|28/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14417674734.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|150.000,00
|6148IBT1kCDPLVKA.Ung ho ms 2026.137 Vu Giang Truong FT26148044000009.20260528.124323.19034127960014.VND-TGTT-HA THI THANH PHUONG.970407
|28/05/2026
|100.000,00
|6148IBT1kCDPH4JG.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148373416009.20260528.124043.34888866669999.PHUNG THI THU HOAI.970407
|28/05/2026
|500.000,00
|6148IBT1fJJWA1WR.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.20260528.123840.6302140028686.LE DANH SY.970439
|28/05/2026
|200.000,00
|NGUYEN LIEN SON Chuyen tien ung ho Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong#SP#020097048805281230382026mj6o988844.5387.63890.123038
|28/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205281228382026PN1C614963.5389.54467.122820
|28/05/2026
|70.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131006023659.20260528.131006023659-0981341593_Ung ho MS 2026138
|28/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205281222262026X2J1938535.5189.21509.122217
|28/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.138 Be Ho Thi Kim Anh#SP#020097048805281222242026prfw964781.5387.20750.122224
|28/05/2026
|300.000,00
|6148IBT1kCDPGEAN.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148201012000.20260528.122147.16887141722222.LE THI MINH TRANG.970407
|28/05/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097048805281211162026vb09929807.5387.59565.121116
|28/05/2026
|200.000,00
|6148TPBVI2AEPCK1.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.120923.00032431001.VU THI THANH THUY.970423
|28/05/2026
|50.000,00
|6148IBT1kCDP5MDX.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh FT26148926518074.20260528.120848.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407
|28/05/2026
|5.000,00
|6148VNIB0219H73M.ung ho MS 2026.138 ( be Ho Thi Kim Anh ).20260528.120837.912281212.GIANG MY LINH.970441
|28/05/2026
|200.000,00
|6148IBT1kCDPUEIR.Ung ho MS 2026.138 be Ho thi kim anh FT26148207633217.20260528.120116.19027692868699.VND-TGTT-NGUYEN ANH TUAN.970407
|28/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14416945828.ung ho ms 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 0021002265200 NGUYEN HUYEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097048805281157392026swig880555.5389.79494.115739
|28/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14416865768.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 0021001886731 DAO PHUONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205281140362026DBI4618535.5189.75056.114037
|28/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14416612145.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.138(be Ho Thi Kim Anh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|100.000,00
|6148IBT1aWL4IQXT.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.113511.0388729665.NGUYEN NGOC Y NHI.970437
|28/05/2026
|100.000,00
|6148IBT1kCDPCCD7.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148720835326.20260528.113418.19035561204011.VND-TGTT-LE THI LAN PHUONG.970407
|28/05/2026
|500.000,00
|6148SGTTH2B4AG8N.IBFT Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.20260528.113115.060246022308.SACOMBANK.970403
|28/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14416480172.LANG THI THUY ung ho MS 2026.137 ( em vu truong giang ).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|200.000,00
|6148IBT1kCDU3AFQ.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148587670014.20260528.111258.14021949134016.VND-TGTT-VO THI HUYEN THUONG .970407
|28/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong#SP#020097040505281112092026YR34075374.5389.3207.111200
|28/05/2026
|200.000,00
|6148IBT1kCDUT88A.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148666634736.20260528.110635.19029951657998.VND-TGTT-PHAM THUY DUONG.970407
|28/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#0200970488052811053120269og1687482.5388.63221.110532
|28/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205281102082026CKS3726172.5189.44082.110208
|28/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205281100112026JPNZ152249.5388.31780.105954
|28/05/2026
|56.000,00
|6148IBT1kCDU6TUH.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148808144945.20260528.105621.19028197961883.VND-TGTT-TRAN GIANG NAM.970407
|28/05/2026
|200.000,00
|6148TPBVI2AEICTV.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.105525.21021990001.TRAN VAN CONG.970423
|28/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14415999672.UNG HO MS 2026.137 (EM VU TRUONG GIANG).CT tu 1915052940 DONG MINH CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|50.000,00
|UNG HO MS2026.136-280526-10:55:16 Qg0h866168#SP#020097041605281055162026Qg0h866168.5387.3680.105516
|28/05/2026
|100.000,00
|6148VNIB0219K6XT.Ung ho MS 2026.137 ( Vu Giang Truong).20260528.105335.646704060050705.LE THI ANH THUONG.970441
|28/05/2026
|300.000,00
|6148IBT1kCDUKGPY.Ung ho MS 2026.137 em Vu Truong Giang FT26148185151104.20260528.104941.9976688888.VU THI LUYEN.970407
|28/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong-280526-10:49:01 Ex6J906862#SP#020097041605281049012026Ex6J906862.5189.67751.104901
|28/05/2026
|100.000,00
|6148VNIB0219KCIA.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.104439.984112384.VU THI THU NGA.970441
|28/05/2026
|100.000,00
|6148ORCOQ2YNEY67.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.104225.0912417007.Hoang Trong Tan.970448
|28/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097042205281041172026QSN9489635.5387.25307.104117
|28/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14415814884.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0061001138559 BUI NGOC TRUC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|100.000,00
|6148IBT1kCDU4ATZ.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148707140273.20260528.103747.19036979236013.TKTT-VND- TRAN THI NGOC BICH.970407
|28/05/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14415760604.ung ho ma so 2026.137 vu giang truong.CT tu 1011126668 HA THI MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14415764191.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|100.000,00
|6148IBT1kCDUBNEN.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148640067086.20260528.103601.8386207991.LE NGOC HAN.970407
|28/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097041505281030052026Oz5X333015.5390.61851.103005
|28/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#020097040505281026192026Y0F3061268.5388.40881.102619
|28/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14415586580.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14415539590.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0081000341267 NGUYEN THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14415491526.ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 0151000573817 HUYNH KIEU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.137#SP#020097040505281016122026AS1D013523.5390.87610.101612
|28/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong-280526-10:02:57 jqEz521223#SP#020097041605281002572026jqEz521223.5189.16929.100248
|28/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14415290128.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam.CT tu 1036153192 TRAN LE TAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong#SP#020097048805280957382026xc7y449121.5388.89239.095738
|28/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14415240952.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 7768983445 PHAM THI HONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|200.000,00
|6148IBT1aWL418BV.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260528.095330.100100031958.NGUYEN THI PHUONG THAO.970457
|28/05/2026
|200.000,00
|6148TPBVI2AE3A29.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.095324.03415114201.NGUYEN HONG NHUNG.970423
|28/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097048805280952582026kus4433423.5387.65551.095258
|28/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14415194349.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 9352345655 BUI QUY THUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14415111787.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0491000014987 NGUYEN HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|100.000,00
|6148IBT1iJ4H47CS.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.20260528.094544.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|28/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14415072325.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 1030905469 LE PHUONG DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|200.000,00
|6148IBT1kCD8NXD1.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh FT26148095571491.20260528.094134.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407
|28/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#0200970488052809372220269wyc381445.5189.90342.093723
|28/05/2026
|50.000,00
|6148IBT1kCD8T3MX.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148913960151.20260528.092602.1832333333.HA VAN THUAN.970407
|28/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097041505280918222026hzG8984402.5389.3769.091804
|28/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205280913042026AV2V909865.5390.82053.091304
|28/05/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh#SP#02009704220528090350202644J1254064.5387.44466.090341
|28/05/2026
|8.494,00
|6148TPBVI2AEXXDL.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).20260528.090240.04181560001.NGUYEN THI NGOC ANH.970423
|28/05/2026
|50.000,00
|6148MCOBQ2YNRWYB.Ung ho MS 2026.136 (anh Pham Van Duy).20260528.090210.03101010965538.HOANG VIET.970426
|28/05/2026
|500.000,00
|6148IBT1iJ4HU71C.Ms 2026-138 uh be Ho Thi Kim Anh.20260528.085853.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|28/05/2026
|50.000,00
|6148TPBVI2AEXFHP.ung ho ms 2026.137 em Vu Giang Truong.20260528.085547.86428686888.NGUYEN PHAM DOAN TRANG.970423
|28/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14414473179.LE VAN QUANG chuyen tien MS 2026.137. em Vu Giang Truong.CT tu 1918391288 LE VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|500.000,00
|6148IBT1iJ4HUSX6.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 138 HO THI KIM ANH.20260528.085506.247529918.LE THI HOA.970432
|28/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14414475452.ung ho ms 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|250.000,00
|6148IBT1d1I2RS3T.Nhom vien gach nho ung ho 5 ma so 131 133 134 135 136.20260528.085425.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
|28/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205280852112026TOY0379638.5390.99436.085211
|28/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14414411953.Ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14414378621.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 1912267270 DANG MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14414365273.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0121000679956 PHAM TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026.137 Em VU GIANG TRUONG#SP#0200970405052808451320260N58098457.5389.73400.084513
|28/05/2026
|600.000,00
|SHGD:10000413.DD:260528.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2026.137 CHUC VU GIANG TR UONG MSU KHOE
|28/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14414314126.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|200.000,00
|6148IBT1kCD8IRU7.Ms 2026.137 em Vu Giang Truong FT26148138000707.20260528.083131.19035300656012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DIEP .970407
|28/05/2026
|100.000,00
|6148TPBVI2AEVBCK.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.20260528.083031.04083533000.VU THI THU NGA.970423
|28/05/2026
|100.000,00
|6148IBT1iJ4HMYQ2.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.20260528.082643.273252258.NGO MY AN.970432
|28/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14414059682.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.138 ( be Ho Thi Kim Anh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14414026737.ung ho Ms2026.137 em Vu Truong Giang.CT tu 0371000472224 VO THI NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14414024762.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.137 ( em Vu Giang Truong).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|100.000,00
|6148IBT1kCD8SYP2.Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong FT26148366565554.20260528.081633.19035132890012.VND-TGTT-DO VAN TRANG.970407
|28/05/2026
|50.000,00
|6148IBT1kCD896ZR.Ung ho ms 2026.137 FT26148549950073.20260528.081406.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|28/05/2026
|500.000,00
|6148IBT1kCD89VPT.Ung ho MS 2026 138 be Ho Thi Kim Anh FT26148220820473.20260528.081234.19038804902013.VND-TGTT-DANG HOANG VIET.970407
|28/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14413907282.2026 .137.( Vu Gia Truong ).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14413894756.ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kin Anh).CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|1.000.000,00
|6148IBT1kCD8C17I.Ms 2026.138 FT26148661323269.20260528.080501.19023859185021.VND-TGTT-LE THI HIEN LUONG.970407
|28/05/2026
|50.000,00
|6148IBT1iJ4HDMT3.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.080404.8888556868.PHAM THI HUYEN.970432
|28/05/2026
|300.000,00
|6148IBT1kCD8J4U9.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148926109688.20260528.075926.11920256443019.VND-TGTT-PHAM QUOC THUAN.970407
|28/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14413828372.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14413811377.Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong.CT tu 0011004174097 NGUYEN THI MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|200.000,00
|6148MCOBQ2YNT4IV.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.075650.04001010709585.PHAM THI THUY MAI.970426
|28/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14413747980.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|50.000,00
|6148IBT1kCD8QBET.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148281172348.20260528.075202.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|28/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14413727792.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.136( anh Pham Van Duy).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097040505280749182026OYVP063048.5388.90188.074909
|28/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14413701704.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0841000018000 LE THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14413683615.ung ho MS 2026.138.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14413680978.ung ho MS 2026.137.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14413678440.ung ho MS 2026.136.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14413676325.ung ho MS 2026.135.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14413665943.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0631000453463 NGUYEN CHAU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14413674402.ung ho MS 2026.134.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14413674035.Ung ho MS 2026.135 (Chi Nguyen Thi Linh).CT tu 1023303846 LO QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|6.868,00
|6148MSCBD2JNW5UE.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260528.074129.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|28/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14413605012.Ung ho MS 2026.136 ( anh Pham Van Duy).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14413548781.UH-MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 0611001963639 DO THI MINH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|100.000,00
|6148IBT1kCDIFPHB.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148851103652.20260528.073238.19036734430019.NGUYEN THI DUNG.970407
|28/05/2026
|100.000,00
|6148IBT1iJ4H27AR.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.073215.146617228.NGUYEN THI HANG.970432
|28/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:HOANG SANG chuyen tien ung ho MS 2026.137#SP#020097040505280729512026SPYY085026.5389.33633.072942
|28/05/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026 138 BE HO KIM ANH-280526-07:18:52 FRFb835310#SP#020097041605280718532026FRFb835310.5389.1943.071853
|28/05/2026
|50.000,00
|6148MCOBQ2YNJJME.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.071356.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
|28/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14413290253.Chuyen tien ung ho MS 2026 138 Ho Thi Kim Anh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|28/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097048805280711132026xdph939228.5390.81828.071103
|28/05/2026
|100.000,00
|6148TPBVI2AEWVKR.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.065818.02692770001.PHAN THI PHUONG CHI.970423
|28/05/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097040505280658012026ZCOC060913.5387.47760.065802
|28/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14413145905.ung ho MS 2026.137.CT tu 0071001750258 LE HUU MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|50.000,00
|6148TPBVI2AEWWEE.Ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).20260528.065313.39745333333.TRAN THANH GIAU.970423
|28/05/2026
|200.000,00
|6148IBT1kCDIAFNE.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148370739467.20260528.064653.966625112001.DO HA TRANG.970407
|28/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14413045008.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14413026614.NGUYEN THI MEN chuyen tien Ung ho MS 2026.137( em Vu Giang Truong).CT tu 0341007136649 NGUYEN THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|100.000,00
|6148IBT1kCDI4IHI.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148210021962.20260528.063701.5604266666.CHU DINH LINH.970407
|28/05/2026
|200.000,00
|6148SHBAA2FE8IFD.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.137 Vu Giang Truong.20260528.063533.080719920.PHAM THI NHAM.970443
|28/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.138-be Ho Thi Kim Anh#SP#020097040505280633102026KKUM080389.5389.93937.063301
|28/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205280621212026WGM3741936.5389.72587.062122
|28/05/2026
|100.000,00
|6148IBT1kCDIY8EY.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148026090349.20260528.061312.19034281948019.VND-TGTT-CAO VAN LINH.970407
|28/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14412698444.ung ho ms 2026.137 vu giang truong.CT tu 0011004048898 CAO HONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205280543252026SWUH744714.5389.25117.054325
|28/05/2026
|24.321,00
|6148TPBVI2AE4GVM.UHMS 2026.137 Mong em Vu Giang Truong benh chuyen bien tot,GD ba Vu Thi Mai gap nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260528.023306.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|28/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#0200970422052802185120260IWU707156.5389.50844.021852
|28/05/2026
|30.000,00
|6148IBT1kCDID2FR.Ung ho MS 2026.137 em Vu Gia Truong FT26148009830899.20260528.021454.6683797979.NGUYEN THI HONG NGOC .970407
|28/05/2026
|1.000.000,00
|6148IBT1kCDI9MXJ.ung ho ms.2026.135 nguyen thi linh FT26148364187366.20260528.012223.19021966586018.VND-TGTT-TRINH THI KIM DUNG.970407
|28/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097048805280113392026602t727976.5388.23227.011339
|28/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14412419713.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0031000168552 NGUYEN HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14412400831.MS2026 120 be Le Anh Hung.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|200.000,00
|6148IBT1iJ4Z3P9G.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.003800.97881995.DINH NGUYEN THUY KHANH.970432
|28/05/2026
|30.000,00
|6148IBT1iJ4Z32KN.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.002823.234723545.TRAN VAN QUANG.970432
|28/05/2026
|200.686,00
|Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho MS 2026.134 gia dinh chi Nguyen Thi thuong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040505280012532026UIP0000753.5390.76453.001243
|28/05/2026
|50.000,00
|6147ORCOQ2YNM98M.ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong.20260527.235152.0135100001427002.VU THI KIM HIEN.970448
|28/05/2026
|200.000,00
|6147TPBVI2AEZGYF.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260527.233647.11091799999.PHAM HONG ANH.970423
|28/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14412178212.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14412170895.Bibun ung ho MS 2026.137 ( em Vu Giang Truong) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14412138437.Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien.CT tu 0711000227499 HA HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|28/05/2026
|500.000,00
|6147IBT1kCDMR2NN.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148307842594.20260527.232436.19035797470014.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC YEN.970407
|28/05/2026
|30.000,00
|6147IBT1kCDMX3FE.2026.137 Vu giang truong FT26148008008871.20260527.232213.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|28/05/2026
|50.000,00
|6147IBT1kCDMX774.Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong FT26148886353360.20260527.231949.3651796886.NGUYEN DUY THAI.970407
|28/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14412051981.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0341006931134 PHUNG THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|200.000,00
|uhg ho ms 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh)#SP#020097041505292323442026sTgo375214.5390.84158.232344
|29/05/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.133 (em Dang Thi Duyen)#SP#020097041505292322272026BCTt374016.5390.80825.232227
|29/05/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.139 (em Nguyen Duc Huy)#SP#020097041505292320532026v08B371547.5189.79084.232053
|29/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14440291013.Ung Ho MS 2026.139 Nguyen Duc Duy.CT tu 0611001974205 TRIEU HAI TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14440288510.Ung ho MS 2026.139 ( em Nguyen Duc Huy).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205292318162026E28R417298.5189.74263.231816
|29/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805292318142026cuto632277.5389.73821.231814
|29/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14440230895.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy - Thanh Hoa).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14440218539.Ung ho MS 2026.138 (em Ho Thi Kim Anh - Da Nang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14440200517.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong - Ha Noi).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131207976278.20260529.131207976278-0832584970_Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|29/05/2026
|30.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970405052922543320263Q5V079650.5387.30764.225433
|29/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14440148501.UNG HO MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14440137393.UNG HO MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14440074193.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|1.000.000,00
|ung ho ma so 2026.139 e duc huy#SP#020097048805292239442026jkuj584255.5388.98521.223933
|29/05/2026
|1.300.000,00
|MBVCB.14440067501.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14440054851.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097040505292231162026HR4Y051066.5390.78176.223116
|29/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#02009704220529222906202603WG531694.5388.72500.222907
|29/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14439944171.ung ho 2026.139 em nguyen duc huy.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131204791272.20260529.131204791272-0888522448_Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
|29/05/2026
|200.000,00
|6149IBT1kCD3MN39.Ung ho ms 2026.139 Nguyen Duc Huy FT26150545408668.20260529.221136.19028829083011.VND-TGTT-TRINH QUANG LINH.970407
|29/05/2026
|200.000,00
|6149IBT1kCD3MZYG.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150557750023.20260529.221033.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407
|29/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14439746634.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097040505292156172026FRH2077660.5390.66227.215607
|29/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14439647357.HO NGOC THANH HUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.139 - Em Nguyen Duc Huy.CT tu 0071001168999 HO NGOC THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14439630581.ung ho MS 2026.139.CT tu 1019209506 TAO THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14439636667.Ung ho ms2026.135 (nguyen thi linh).CT tu 0831000062501 PHAM THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|50.000,00
|6149VNIB021IRGH6.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.214735.065704060053633.DINH MY LINH.970441
|29/05/2026
|500.000,00
|6149IBT1kCD3CAPM.Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong FT26149099045977.20260529.214707.19027955855015.VND-TGTT-NGUYEN TUAN DUNG.970407
|29/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14439539082.Ung ho Ms2026.139 (nguyen duc huy).CT tu 0831000062501 PHAM THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|200.000,00
|6149TPBVI2AVZVNF.Ung ho MS 2026.139 nguyen duc huy.20260529.213932.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|29/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205292136232026DKGS648253.5389.83737.213623
|29/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14439410381.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|300.000,00
|6149IBT1kCDFTVGW.Ung ho MS 2026111 em Nguyen Hong Anh FT26149446027005.20260529.211354.19034619700018.VND-TGTT-PHAN CAO THANG .970407
|29/05/2026
|50.000,00
|6149TPBVI2AVT2GZ.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).20260529.210734.86428686888.NGUYEN PHAM DOAN TRANG.970423
|29/05/2026
|100.000,00
|6149IBT1aWL7XDSE.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.210043.6607040830303.NGUYEN THI HIEN.970430
|29/05/2026
|100.000,00
|6149TPBVI2AVJ2E8.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).20260529.204918.00288390602.NGUYEN VIET THANH.970423
|29/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14438648908.MS 2026.139.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|20.000,00
|6149IBT1iJ4RJJMM.Ung ho MS 2026-139 em Nguyen Duc Huy.20260529.203539.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|29/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14438199096.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.139(Nguyen Duc Huy).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|100.000,00
|6149IBT1iJ4XX6JF.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.195951.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970432
|29/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14437920876.NGUYEN THI CHIN ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0221000041150 NGUYEN THI CHIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|100.000,00
|HO HONG DIEP chuyen tien ung ho ms 2026 137 Vu Giang Truong#SP#020097042205291955052026HPMM416048.5388.92690.195506
|29/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.137 Em Vu Giang Truong#SP#020097040505291941322026SM58038283.5387.3429.194132
|29/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.136 Anh Pham Van Duy#SP#0200970405052919393220260ZJT029159.5189.90241.193932
|29/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.135 Chi Nguyen Thi Linh#SP#020097040505291937462026H0EY020933.5389.78276.193746
|29/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.134 Chi Nguyen Thi Thuong#SP#0200970405052919360920262X7C013146.5388.66790.193609
|29/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14437414067.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|50.000,00
|TRAN DO NIN Chuyen tien ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805291912202026vdxr886076.5387.2339.191220
|29/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14436790171.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 1016327762 VU VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|300.000,00
|6149IBT1kCDTVTNW.NGUYEN THE ANH UNG HO MS 2026.139 FT26149721285145.20260529.185556.10620662837012.VND-TGTT-NGUYEN THE ANH.970407
|29/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14436770712.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 1016327762 VU VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205291847152026A46B132346.5387.26851.184715
|29/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14436296988.LE THI NGOC TRANG ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong.CT tu 1036453082 LE THI NGOC TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|33.000,00
|Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805291830022026pbh2690625.5389.2397.183002
|29/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14436170518.LE THI NGOC TRANG ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 1036453082 LE THI NGOC TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|50.000,00
|6149IBT1iJ4XB2WP.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.20260529.181131.0973094567.NGUYEN TIEN THINH.970432
|29/05/2026
|200.000,00
|6149VNIB021D7L34.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.181016.123455657.TRAN ANH TUAN.970441
|29/05/2026
|100.000,00
|6149IBT1kCDL7SHX.Ung ho MS 2026.139 Em Nguyen Duc Huy FT26149303856370.20260529.180354.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|29/05/2026
|50.000,00
|6149MCOBQ2Y7AXBX.Ung ho ms2026.139 nguyen duc huy.20260529.175820.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|29/05/2026
|20.000,00
|6149MSCBD2TQBHHV.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.174954.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
|29/05/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy, ma GD 100000138097873#SP#0200970449052917471820264YEW994902.5390.3125.174708
|29/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805291737022026r3y9433102.5389.28157.173703
|29/05/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.125 EM NGUYEN HO NGOC HAN-290526-17:33:19 gwIx417448#SP#020097041605291733202026gwIx417448.5390.916.173320
|29/05/2026
|200.000,00
|6149SGTTH2BWJF9A.IBFT Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.173230.050113997386.SACOMBANK.970403
|29/05/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.127 BE DINH BAO YEN-290526-17:31:41 Avod925639#SP#020097041605291731422026Avod925639.5389.89049.173142
|29/05/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.138 BE HO THI KIM ANH-290526-17:28:56 6ksb393623#SP#0200970416052917285620266ksb393623.5389.68252.172856
|29/05/2026
|1.162,00
|MBVCB.14434970091.HA THI THUY chuyen tien.CT tu 0011004187959 HA THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|100.000,00
|2026.139( Nguyen Duc Huy)#SP#020097041505291720002026dJxp813931.5189.4354.172000
|29/05/2026
|50.000,00
|LE THI CAM DUNG chuyen tien ung ho ms 2026.139 EM NGUYEN DUC HUY#SP#020097042205291718572026U27X271444.5389.97658.171857
|29/05/2026
|100.000,00
|NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho MS 2026.136 pham van duy#SP#020097041505291712332026uTGC775479.5390.52049.171233
|29/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14434694797.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 9919210099 LE DUONG THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.139 Nguyen Duc Huy#SP#020097048805291644452026hrqj182993.5388.56594.164445
|29/05/2026
|800.000,00
|Ung ho MS 2026085 Lo Manh Khang va Lo Gia Hung#SP#020097041505291640542026XdvN625074.5390.27691.164054
|29/05/2026
|100.000,00
|6149SGTTH2BW11TZ.IBFT Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.161746.030076537301.SACOMBANK.970403
|29/05/2026
|41.314,00
|6149IBT1kCDHDATG.Ung ho MS 2026.139 FT26149054990531.20260529.161451.41413393195.MAI THI PHUONG CHI.970407
|29/05/2026
|30.000,00
|MBVCB.14433797209.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14433780205.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Truong Giang).CT tu 1047712652 LE VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14433515506.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|300.000,00
|6149IBT1kCDHQAU4.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26149309524242.20260529.155249.19031860613011.VND-TGTT-TRANG NGUYEN VINH DUY.970407
|29/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14433502542.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0271000853133 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14433027065.Ung Ho Ms 2026.139 (em Nguyen Duc Huy) .CT tu 0911000052522 LUONG HONG THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14433019403.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0011000546349 DAO VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14432926999.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0171003471092 TRAN THI DIEU THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14432880599.Ung ho MS 2026.134.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|100.000,00
|6149IBT1iJ43LIK5.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.150530.0910912634444.LUU MANH HUNG.970432
|29/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14432859450.Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|100.000,00
|6149IBT1fJJCITQB.UNG HO MS 2026.139 (EM NGUYEN DUC HUY).20260529.145929.9021743202055.HUYNH THI YEN NHI.963388
|29/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14432657404.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|100.000,00
|BUI VAN UOC chuyen tien Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205291447582026G2W8549626.5189.46208.144748
|29/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970422052914473020262RND177015.5390.44092.144721
|29/05/2026
|200.000,00
|6149IBT1kCDZ8JAX.Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy FT26149021201971.20260529.144346.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|29/05/2026
|500.000,00
|6149TPBVI2AKX7E5.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.143909.09679106666.DANG XUAN HUNG .970423
|29/05/2026
|100.000,00
|6149SGTTH2BU5646.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy.20260529.143105.070141287050.SACOMBANK.970403
|29/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026.139 - Em NGUYEN DUC HUY#SP#020097040505291431002026Q6A5042731.5387.61280.143100
|29/05/2026
|150.000,00
|MBVCB.14432434765.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|100.000,00
|6149IBT1kCDZSTSJ.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26149001091591.20260529.142857.10520047943010.VND-TGTT-VU TRUNG THANH.970407
|29/05/2026
|100.000,00
|6149IBT1iJ43ED7S.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.142501.144391101.MAC THI LOAN.970432
|29/05/2026
|200.000,00
|6149IBT1kCDZC7T9.PHUONG THUY ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy FT26149064096663.20260529.141723.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
|29/05/2026
|100.000,00
|6149IBT1aWLGF5B5.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.141513.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|29/05/2026
|100.000,00
|ms 2026.137 Vu Giang Truong#SP#020097048805291414532026ht62664063.5189.85419.141453
|29/05/2026
|5.000,00
|6149VNIB021DFC9H.ung ho MS 2026.139 ( em Nguyen Duc Huy ).20260529.141251.998082808.GIANG MY LINH.970441
|29/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14432243897.NGUYEN THI HONG THUY chuyen tien Ung ho MS 2026.139.CT tu 1023331505 NGUYEN THI HONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|50.000,00
|6149IBT1kCDZJHKJ.MS 2026.139 FT26149440913572.20260529.141030.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|29/05/2026
|100.000,00
|6149TPBVI2AKVKXY.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).20260529.141005.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|29/05/2026
|200.000,00
|6149SHBAA2FK6ADN.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.139 em Nguyen Duc Huy.20260529.140742.080719920.PHAM THI NHAM.970443
|29/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.139 Em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805291358352026m9tl622059.5387.10804.135835
|29/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14432033066.Ung ho MS 2026.139 e Nguyen Duc Huy.CT tu 9902533555 DO MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131142381967.20260529.131142381967-0964521190_Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|29/05/2026
|50.000,00
|6149IBT1kCD63LZW.MS2026.139 em finn ung ho anh FT26149341339306.20260529.134756.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
|29/05/2026
|25.000,00
|6149IBT1iJ43AHWY.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.134654.0969835555.NGUYEN MANH CUONG.970432
|29/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy-290526-13:45:09 XjWw403919#SP#020097041605291345102026XjWw403919.5390.52379.134500
|29/05/2026
|100.000,00
|6149IBT1kCD6FTG4.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26149113061235.20260529.134412.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
|29/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14431934706.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.139 (nguyen duc huy).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026111 em Nguyen Hong Anh#SP#0200970488052913412720264rkt580009.5387.36768.134117
|29/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097040505291340242026D5NR080775.5387.33166.134024
|29/05/2026
|200.000,00
|Umg ho MS 2026.139#SP#020097042205291336532026Q8DJ929359.5390.18196.133654
|29/05/2026
|30.000,00
|MBVCB.14431846055.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|1.000.000,00
|Co BN ung ho MS 2026.135 chau Nguyen thi Linh#SP#02009704880529133428202645tn563560.5389.7580.133428
|29/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970405052913331620266AQS061552.5387.3224.133306
|29/05/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131140577302.20260529.131140577302-0705144753_Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|29/05/2026
|100.000,00
|6149TPBVI2AKGIZY.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).20260529.133014.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|29/05/2026
|100.000,00
|6149IBT1d1IDGNIZ.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.20260529.132957.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422
|29/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097040505291327432026FH31046870.5189.79416.132743
|29/05/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131139988799.20260529.131139988799-0966931495_Ung ho MS 2026 139 em Nguyen Duc Huy
|29/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14431749573.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0121000896666 DANG THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|200.000,00
|MS2026-139 CHAU NGUYEN DUC HUY THANH HOA-290526-13:24:56 raX8134552#SP#020097041605291324562026raX8134552.5388.67228.132456
|29/05/2026
|10.000,00
|6149IBT1kCD6ER3P.ung ho ms 2026.139, em Nguyen Duc Huy, chuc em va gia dinh binh an FT26149658170620.20260529.132120.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
|29/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14431703671.MS 2026-139 Nguyen Duc Huy.CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|400.000,00
|6149ORCOQ2Y6DKXG.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260529.131654.0100100026051004.BUI QUANG HUY.970448
|29/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205291316052026MBAB570464.5389.29630.131605
|29/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14431655127.BUI NGOC THAU chuyen tien ung ho ms 2026.139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0421003803795 BUI NGOC THAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|30.000,00
|MBVCB.14431633342.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131138937411.20260529.131138937411-0989952447_Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|29/05/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.139 EM NGUYEN DUC HUY-290526-13:12:28 2YgY645797#SP#0200970416052913122920262YgY645797.5189.13776.131229
|29/05/2026
|100.000,00
|6149IBT1kCD675RB.Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy FT26149887135006.20260529.131146.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|29/05/2026
|100.000,00
|6149SHBAA2FKDFYA.ung ho Ms 2026.139 em Nguyen Duc Huy.20260529.131033.1006439137.DUONG THI TUYET VAN.970443
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|100.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205291309352026QYDM287895.5389.1868.130935
|29/05/2026
|180.000,00
|MBVCB.14431561160.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0331000451886 NGUYEN TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
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|50.000,00
|6149ORCOQ2Y6D8V7.LOC HO TRO MS 2026.138 NGUYENDUCHUY.20260529.130650.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
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|100.000,00
|6149IBT1kCD6AHMA.Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy FT26149370310051.20260529.130511.19033978764017.VND-TGTT-LE MINH QUANG.970407
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|29.000,00
|MBVCB.14431520905.Ung ho MS 2026. 134 chi Nguyen Thi Thuong. Nam Mo Duoc Su Luu Quang Vuong Phat.CT tu 9399658768 HO MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
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|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131137676402.20260529.131137676402-0854076607_Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|29/05/2026
|100.868,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#020097042205291249242026G552847142.5189.15678.124924
|29/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14431367926.MS 2026.138-mong be Ho Thi Kim Anh hoi phuc sk va gd vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
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|500.000,00
|MBVCB.14431331316.Ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).CT tu 9989088688 PHAM VAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
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|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970488052912363320269suh426705.5390.55819.123633
|29/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14430684982.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
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|100.000,00
|MBVCB.14430656961.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
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|100.000,00
|MBVCB.14430638931.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
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|100.000,00
|MBVCB.14430625880.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
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|100.000,00
|MBVCB.14430595049.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
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|100.000,00
|MBVCB.14430577988.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
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|100.000,00
|MBVCB.14430575783.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
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|100.000,00
|MBVCB.14430547003.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
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|300.000,00
|6149TPBVI2AKR9YG.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260529.114702.01432214001.PHAM NGOC THANH.970423
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|100.000,00
|MBVCB.14430533844.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
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|100.000,00
|MBVCB.14430477323.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14430449001.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
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|100.000,00
|6149IBT1iJ4391XM.Ung ho MS 2026 135 chi Nguyen Thi Linh.20260529.113000.0902115211.DOAN HAI DANG.970432
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|100.000,00
|6149IBT1iJ4327Y2.Ung ho MS 2026 136 anh Pham Van Duy.20260529.112555.0902115211.DOAN HAI DANG.970432
|29/05/2026
|100.000,00
|6149IBT1iJ432DNL.Ung ho MS 2026 137 em Vu Giang Truong.20260529.112244.0902115211.DOAN HAI DANG.970432
|29/05/2026
|100.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205291057312026AWGA154208.5189.81509.105731
|29/05/2026
|300.000,00
|6149IBT1iJ43WESD.ZP261490137330 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260529.105208.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|29/05/2026
|500.000,00
|6149WBVNA2FKWVXI.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.103247.689689998899.LE CANH TOAN.970412
|29/05/2026
|100.000,00
|6149IBT1kCDEJLNL.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26149401820548.20260529.103225.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407
|29/05/2026
|50.000,00
|6149IBT1iJ4FNPFE.ung ho ms2026137 vu giang truong.20260529.103212.77938885.TRAN THI THAO.970432
|29/05/2026
|100.000,00
|6149IBT1kCDEWSCG.DANG VAN LONG 1962 ung ho em BUI THANH MAY MS 2026.128 chuc em mau khoe FT26149394933337.20260529.102740.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|29/05/2026
|100.000,00
|6149IBT1kCDEQLK7.BUI PHAN QUOC VIET 1966 ung ho em PHAM DUC HAI MS 2026.093 chuc em mau khoe FT26149567957300.20260529.102629.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|29/05/2026
|100.000,00
|6149IBT1kCDEQIKP.BUI MINH GIA KHANH 2012 ung ho em VU TUAN HAI MS 2026.131 chuc em mau khoe FT26149291688398.20260529.102504.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|29/05/2026
|100.000,00
|6149IBT1kCDKN3ZG.BUI MINH GIA BAO 2006 ung ho be PHAM THI NGOC VAN MS 2026.100 chuc be mau khoe FT26149311220067.20260529.102346.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|29/05/2026
|100.000,00
|6149IBT1kCDKNP7Z.BUI MINH GIA AN 2009 ung ho em TRIEU THI HUE MS 2026.124 chuc em mau khoe FT26149859303423.20260529.102221.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|29/05/2026
|100.000,00
|6149IBT1kCDKRHCA.BUI PHAN QUOC VIET 1966 ung ho chi NGUYEN THI THUONG MS 2026.134 chuc chi mau khoe FT26149516953991.20260529.102023.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|29/05/2026
|100.000,00
|6149IBT1kCDKR2RW.DANG THI MY LIEN 1978 ung ho em DANG DANG DUONG MS 2026.114 chuc em mau khoe FT26149300220218.20260529.101837.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|29/05/2026
|100.000,00
|6149IBT1kCDKXZUN.DANG THI MY LIEN 1978 ung ho em VU GIANG TRUONG MS 2026.137 chuc em mau khoe FT26149808104620.20260529.101723.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|29/05/2026
|100.000,00
|6149IBT1kCDKX1KG.DANG THI MY LIEN 1978 ung ho be HO THI KIM ANH MS 2026.138 CHUC BE MAU KHOE FT26149844501809.20260529.101526.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|29/05/2026
|200.000,00
|6149MCOBQ2Y6K8SH.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.101518.80002944204.NGUYEN THI NGUYET.970426
|29/05/2026
|100.000,00
|6149IBT1kCDK3KDJ.DANG THI MY LIEN 1978 ung ho em NGUYEN DUC HUY MS 2026.139 chuc em mau khoe FT26149068659223.20260529.101405.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
|29/05/2026
|2.000.000,00
|NGUYEN THI ANH VAN chuyen tien ung ho 4 ch mo coi ms 2026132#SP#0200970422052910131820265CP4409050.5388.38686.101318
|29/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805291011552026xlno914316.5387.32145.101155
|29/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#0200970422052910081220261MI0716843.5389.11960.100813
|29/05/2026
|168.000,00
|6149ORCOQ2Y6GDAT.JackMon UH ms 2026.138.20260529.100622.0768888.TRAN NGOC QUOC KHANH.970448
|29/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205290958552026UFCA405619.5388.65083.095856
|29/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14428965934.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0011001943434 NGUYEN THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14428950220.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 9230166666 NGUYEN DO SON TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14428890757.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097041505290937412026jpU6105323.5388.64748.093741
|29/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh#SP#0200970422052909094620269AIK439556.5387.42715.090947
|29/05/2026
|50.000,00
|6149MCOBQ2Y6WS5N.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).20260529.090923.03101010965538.HOANG VIET.970426
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|200.000,00
|MBVCB.14428287285.LE THI DIEU TRANG chuyen tien Ung ho MS 2026.139 chau Nguyen Duc Huy.CT tu 0061001012205 LE THI DIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026 139 EM NGUYEN DUC DUY-290526-08:55:20 DEPb801642#SP#020097041605290855202026DEPb801642.5390.85289.085520
|29/05/2026
|30.000,00
|6149IBT1kCDK2BFR.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh FT26149925903088.20260529.085454.19035532043017.VND-TGTT-TA DUC THINH.970407
|29/05/2026
|1.000.000,00
|UNG HO MS 2026 136 ANH PHAM VAN DUY CHUYEN LAN 2-290526-08:53:58 Abxf213463#SP#020097041605290853582026Abxf213463.5390.81050.085358
|29/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14428214762.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0451000212075 TRAN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|500.000,00
|6149IBT1iJ4FKAR4.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 139 NGUYEN DUC HUY.20260529.084942.247529918.LE THI HOA.970432
|29/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970488052908482620260inc641544.5389.59528.084816
|29/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14428157295.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0781000504917 LE MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|1.500.000,00
|MBVCB.14428121746.ung ho ms 2026 139 Nguyen Duc Huy.CT tu 0071004165114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|29/05/2026
|2.500.000,00
|MBVCB.14428100778.ung ho ms 2026 138 Ho Thi Kim Anh.CT tu 0071004165114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|29/05/2026
|1.000.000,00
|6149ASCB021HGKM4.UNG HO MS 2026.136 (PHAM VAN DUY - TIEN LANG, HAI PHONG)-290526-08:36:30 6149ASCB021HGKM4.20260529.083653.219004959.NGUYEN THI TO THANH.970416
|29/05/2026
|1.000.000,00
|6149ASCB021HGW2P.UNG HO MS 2026.139 (NGUYEN DUC HUY - YEN TRUONG, THANH HOA)-290526-08:34:57 6149ASCB021HGW2P.20260529.083531.219004959.NGUYEN THI TO THANH.970416
|29/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14427869474.ung ho MS 2026.139 (em NGUYEN DUC HUY) con hoi huong den ba ma thuong, ba hoi huong Xiu thuong yeu cua ba.CT tu 1018283916 PHAM HONG PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14427744446.Ung ho MS 2026107 be Hoang Thao My.CT tu 0521000280451 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14427727019.Ung ho MS 2026093 em Pham Duc Hai.CT tu 0521000280451 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14427723610.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0521000280451 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.139 NGUYEN DUC HUY-290526-08:00:34 i2KY341252#SP#020097041605290800342026i2KY341252.5390.99897.080034
|29/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14427600708.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|300.000,00
|6149IBT1aWLG1924.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).20260529.075621.195704070003384.NGUYEN ANH DUC.970437
|29/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970422052907541020261VCJ508880.5388.82244.075411
|29/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14427548816.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14427509861.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14427483314.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 1013015264 NGO THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14427428766.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0071000606484 LE KHANH QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026-139-em Nguyen Duc Huy#SP#0200970405052907361620261H4H009826.5389.31358.073616
|29/05/2026
|388.338,00
|MBVCB.14427318849.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0211000539398 TRINH TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14427284327.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14427261759.ung ho ms 2026.133(em dang thi duyen ).CT tu 1040117383 TRAN THANH TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14427250992.Chuyen tien ung ho MS 2026 139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|29/05/2026
|500.000,00
|6149IBT1kCD7MYB8.Ung ho MS 2026.135 - Nguyen Thi Linh FT26149181601924.20260529.070649.13820615766018.VND-TGTT-TRAN DUY THANH.970407
|29/05/2026
|500.000,00
|6149IBT1kCD7MD7Q.Ung ho MS 2026.138 - Ho Thi Kim Anh FT26149897808893.20260529.070548.13820615766018.VND-TGTT-TRAN DUY THANH.970407
|29/05/2026
|5.660,00
|6149IBT1kCD79N4M.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy FT26149008580038.20260529.064753.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|29/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14426825292.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|68.000,00
|Uh MS 2026.137 em Vu Giang Truong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042205290628332026HMA9657302.5387.67633.062833
|29/05/2026
|100.000,00
|6149SGTTH2BU8PXU.IBFT Ung ho MS 2026.135 chi Nguyn thi Linh.20260529.041828.020093543638.SACOMBANK.970403
|29/05/2026
|21.212,00
|6149TPBVI2AG5ZHL.UHMS 2026.134 Mong GD chi Nguyen Thi Thuong,be Nguyen Hoang,Nguyen Dieu Linh an nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260529.024350.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|29/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh . Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong phat#SP#020097040505290029412026UL7W012371.5189.76578.002941
|29/05/2026
|30.000,00
|6149MSCBD2J5N5KG.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260529.001522.251220040000.NGUYEN NHAT LINH.970422
|29/05/2026
|400.000,00
|6148IBT1kCDG7RM8.Vu Dao ung ho Bui-Thi-Phuong-Thao Bui-Phuong-Thanh MS2026.005 FT26149669196622.20260528.235313.8122119688.VU QUANG VIET.970407
|29/05/2026
|100.000,00
|6148IBT1kCDGGZ99.Vu Dao ung ho Le-Van-Hieu MS2026.112 FT26149471983204.20260528.233937.8122119688.VU QUANG VIET.970407
|29/05/2026
|100.000,00
|6148SGTTH2BUC167.IBFT Ung ho MS 2026.137.20260528.233325.050058205157.SACOMBANK.970403
|29/05/2026
|100.000,00
|6148IBT1kCDGAEM6.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy FT26149858043340.20260528.232900.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407
|29/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14425969873.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|29/05/2026
|500.000,00
|6148IBT1iJ4FJLAG.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260528.230300.76071616.LAM TOAN AN.970432
|29/05/2026
|500.000,00
|6148IBT1iJ4FJG7H.Ung ho MS 2026111 em Nguyen Hong Anh.20260528.225914.76071616.LAM TOAN AN.970432
|30/05/2026
|500.000,00
|NGUYEN THI HUYEN TRANG Chuyen tien ung ho 2026.139#SP#020097048805302242152026inmc117184.5389.55321.224215
|30/05/2026
|50.000,00
|6150MCOBQ2YPEMNH.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.20260530.223411.03201018949359.NGUYEN THI THAO.970426
|30/05/2026
|50.000,00
|6150MCOBQ2YPEMK8.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260530.223350.03201018949359.NGUYEN THI THAO.970426
|30/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205302232572026CZPR315909.5390.30113.223258
|30/05/2026
|50.000,00
|6150ABBKA2FS9NAK.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260530.222501.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
|30/05/2026
|30.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#02009704050530222148202622L4065536.5389.96705.222148
|30/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205302213542026WC7I631085.5189.71886.221344
|30/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14453939558.ms 2026 140 em DOAN DUY KHANH.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|30/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14453933131.ms 2026 139 em NGUYEN DUC HUY.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|30/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14453915426.ms 2026 138 be HO THI KIM ANH.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|30/05/2026
|100.000,00
|6150IBT1kCV9M7VE.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh FT26152040911354.20260530.220413.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|30/05/2026
|200.000,00
|6150IBT1kCV9MVEX.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26152953128941.20260530.220253.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|30/05/2026
|200.000,00
|6150IBT1kCV9VNB8.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26152330079358.20260530.220144.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|30/05/2026
|200.000,00
|6150IBT1kCV9VKID.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh FT26152000368786.20260530.220028.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|30/05/2026
|100.000,00
|6150IBT1kCV9VPTX.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy FT26152115682969.20260530.215937.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|30/05/2026
|200.000,00
|6150IBT1kCV9V1DV.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh FT26152850501979.20260530.215819.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|30/05/2026
|200.000,00
|6150IBT1kCV9D41T.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26152229010748.20260530.215610.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|30/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14453724610.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.140 (em Doan Duy Khanh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|100.000,00
|6150IBT1kCV928YN.NGUYEN QUANG DUY chuyen ung ho MS 2026.139 e Nguyen Duc Huy FT26152350077434.20260530.214442.19034814453017.VND-TGTT-NGUYEN QUANG DUY.970407
|30/05/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131328464193.20260530.131328464193-0973192724_Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|30/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14453493152.Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 0451000298054 NGO THI THU KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14453498045.Bull ung ho MS 2026.137 ( em Vu Giang Truong) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14453443121.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|21.234,00
|6150TPBVI2AXP81X.UHMS 2026.140 Mong GD Dang Thi Tuyet-Doan Dinh Son,be Doan Duy Khanh binh an nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260530.212225.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|30/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14453362513.Ung ho MS 2026.140 (em Doan Duy Khanh).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14453111903.ung ho ms 2026.140.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|30.000,00
|MBVCB.14453034881.Ung ho MS 2026.140 (em Doan Duy Khanh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh#SP#0200970405053020525720267EIU000935.5189.13767.205257
|30/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805302047122026h836804269.5388.83078.204712
|30/05/2026
|500.000,00
|6150IBT1kCV2AI35.UNG HO MS 2026.138 - BE HO THI KIM ANH FT26150803996036.20260530.204136.19039749633012.VND-TGTT-PHAN NGUYEN THAI HAN.970407
|30/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205302040092026S0MG517641.5389.43025.204009
|30/05/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.140 em doan duy khanh#SP#020097042205302038362026YGMR473464.5389.32926.203836
|30/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970422053020264220267C4M975774.5388.62925.202643
|30/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205302022472026UW4S555207.5388.39923.202248
|30/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14452218584.con hoi huong ba ma thuong yeu, hoi huong Xiu yeu thuong cua cha.CT tu 1018283916 PHAM HONG PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|100.000,00
|6150TPBVI2AXD4NM.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260530.194857.03420698901.TRAN DUC PHUONG.970423
|30/05/2026
|50.000,00
|6150IBT1kCVCNWM1.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150173462600.20260530.194347.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|30/05/2026
|200.000,00
|6150IBT1kCVCLZJS.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh FT26150114145007.20260530.192905.19025926482886.VND-TGTT-LE HAI HUONG.970407
|30/05/2026
|200.000,00
|MS2026.140 EM DOAN DUY KHANH-300526-19:14:54 j8WZ426880#SP#020097041605301914542026j8WZ426880.5389.25295.191455
|30/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805301912502026ybo5438311.5388.10791.191250
|30/05/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh, ma GD 100000138632449#SP#020097044905301853352026oz2G551954.5390.83880.185335
|30/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14450842395.LE THANH HAI chuyen tien ung ho Ms 2026.140( doan duy khanh).CT tu 0691000371703 LE THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|100.000,00
|6150IBT1kCVC92XZ.Ung ho MS 2026.140 Doan Duy Khanh FT26150631371669.20260530.183545.19031550694011.VND-TGTT-DANG PHUONG ANH.970407
|30/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097041505301835122026q3Nd413894.5389.61336.183512
|30/05/2026
|200.000,00
|6150IBT1kCVC2K27.MS 2026.139 FT26150960803290.20260530.183432.19031650288088.VND-TGTT-PHAM THI HUE.970407
|30/05/2026
|200.000,00
|hoang vo kien trung ung ho ms2026.112 anh le van hieu#SP#020097048805301828052026nm35236070.5389.14241.182805
|30/05/2026
|100.000,00
|hoang vo dieu my ung ho ms 2026.129 ba ngo thi tan#SP#020097048805301823362026x34l215896.5388.83977.182336
|30/05/2026
|50.000,00
|6150TPBVI2AXVP1T.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).20260530.181712.00486901001.NGUYEN LE MINH HA.970423
|30/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805301817012026xiux185907.5189.42125.181701
|30/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14450346917.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 9336590068 PHAM GIA TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|300.000,00
|6150IBT1kCV1EX29.Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy tu nha 288 tdt FT26150919750093.20260530.175724.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407
|30/05/2026
|300.000,00
|6150IBT1kCV1EMEL.Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh tu nha 288 tdt FT26150092202037.20260530.175603.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407
|30/05/2026
|100.000,00
|6150IBT1kCV1GW2R.Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh FT26150283198438.20260530.174847.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|30/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097041505301743042026AWDo153575.5189.5681.174304
|30/05/2026
|6.868,00
|6150MSCBD2TM7KGK.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260530.172646.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|30/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097040505301716392026X9S6009747.5387.19782.171639
|30/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097040505301715482026QTPS004770.5390.14235.171548
|30/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097040505301715122026LDMQ001182.5189.10712.171501
|30/05/2026
|100.000,00
|6150IBT1kCV1J7F9.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150002145204.20260530.170913.19033132027011.VND-TGTT-PHAM LINH CHI.970407
|30/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14448915964.ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 0071000623252 NGUYEN THUY DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14448859283.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 0381002313418 PHAM NGOC PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|25.000,00
|6150IBT1kCVJTNA2.UNGHO MS 2026.139 FT26150158079248.20260530.165039.19071851710014.VND-TGTT-TRINH ANH DUNG.970407
|30/05/2026
|239.000,00
|MBVCB.14448742760.NNC ung ho MS2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|30/05/2026
|100.000,00
|6150IBT1kCVJLUAD.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150854660036.20260530.164644.3578683336.PHAM HOANG MINH.970407
|30/05/2026
|239.000,00
|MBVCB.14448669765.NNC ung ho MS2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|30/05/2026
|239.000,00
|MBVCB.14448624666.NNC ung ho MS2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|30/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14448342739.Ung ho MS 2026.139.CT tu 0301000340360 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14448304362.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 9989558563 LE BINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|500.000,00
|6150VNIB021NPW3U.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260530.161521.379029626.HOANG THI LE HANG.970441
|30/05/2026
|50.000,00
|6150IBT1kCVJYCAW.Ung ho MS 2026.139 FT26150225893914.20260530.161355.19035432972010.VND-TGTT-NGO THI THAO.970407
|30/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14447917540.LE DINH NGHIA NAM chuyen tien Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0441000728191 LE DINH NGHIA NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|100.000,00
|6150MCOBQ2YPY4I5.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260530.154503.04001010709585.PHAM THI THUY MAI.970426
|30/05/2026
|70.000,00
|ms2026.140#SP#020097042205301531362026QHZN269012.5189.68482.153136
|30/05/2026
|100.000,00
|6150IBT1kCVJQJW1.Ung ho MS 2026.137 FT26150090568400.20260530.152834.19031688456456.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN.970407
|30/05/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205301526072026L8EZ294004.5189.40271.152607
|30/05/2026
|100.000,00
|6150IBT1kCVW3Z9L.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150444866594.20260530.151735.19020402657016.VND-TGTT-NGUYEN THI PHAN.970407
|30/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14447434842.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 1013298794 NGUYEN NHU TIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14447388720.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho MS 2026.139( em Nguyen duc Huy) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|100.000,00
|6150SGTTH2BESCFL.IBFT MS 2026. 137 em VU GIANG TRUONG.20260530.150445.0396685619.SACOMBANK.970403
|30/05/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.140 EM DOAN DUY KHANH-300526-14:55:21 ujT3693238#SP#020097041605301455222026ujT3693238.5388.82151.145522
|30/05/2026
|30.000,00
|6150MSCBD2TMBUYZ.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260530.145227.0031103891207.NGUYEN THI KHANH LINH.970422
|30/05/2026
|300.000,00
|6150IBT1kCVWKYHI.ung ho e Doan Duy Khanh ms 2026.140 FT26150860195152.20260530.144842.3376723898.HOANG THI THUY.970407
|30/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14447115187.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|500.000,00
|6150IBT1kCVWKCK4.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh FT26150145151037.20260530.144729.19032350416013.VND-TGTT-NGUYEN NGOC KHANH.970407
|30/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14447022888.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 1018577166 NGUYEN XUAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|30.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970405053014374020260H5Q083388.5388.99228.143740
|30/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14446915241.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 0341007124985 NGUYEN THANH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh#SP#020097040505301428182026R02Y053371.5189.56572.142808
|30/05/2026
|200.000,00
|6150IBT1kCVW5AN8.MS2026.140 em doan duy khanh FT26150780939406.20260530.142637.19022862807019.VND-TGTT-NGUYEN THI NHUONG.970407
|30/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14446871650.Bibun ung ho Ms 2026.139( em Nguyen Duc Huy) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205301421132026CEDS974657.5387.25157.142113
|30/05/2026
|200.000,00
|6150IBT1kCVWPIII.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150156804389.20260530.141749.19037464724011.VND-TGTT-PHAM XUAN TRUNG.970407
|30/05/2026
|100.000,00
|6150TPBVI2AXC9M9.TRAN THAI THAO chuyen tien ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong).20260530.141617.02980194601.TRAN THAI THAO.970423
|30/05/2026
|10.000,00
|6150MCOBQ2Y758Q9.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260530.140812.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|30/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805301407562026swvr238258.5189.69438.140756
|30/05/2026
|10.000,00
|6150MCOBQ2Y75CFS.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260530.140725.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|30/05/2026
|100.000,00
|6150IBT1kCVWMKFC.Ung ho MS 2026.140 Em Doan Duy Khanh FT26150686358373.20260530.140322.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|30/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14446596577.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 0711000269213 NGUYEN THI KIM THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|150.000,00
|6150IBT1kCVW97XC.UH MS 2026.138 Ho Thi Kim Anh FT26150518989637.20260530.134710.7959777777.VU THI PHUOC MY.970407
|30/05/2026
|50.000,00
|6150MCOBQ2Y7PVBA.Ung ho MS 2026.108.20260530.134609.04301010352216.NGUYEN NGOC Y NHI.970426
|30/05/2026
|50.000,00
|6150MCOBQ2Y7PG76.Ung ho MS2026.109.20260530.134500.04301010352216.NGUYEN NGOC Y NHI.970426
|30/05/2026
|50.000,00
|6150MCOBQ2Y7PGA4.Ung ho MS2026.105.20260530.134402.04301010352216.NGUYEN NGOC Y NHI.970426
|30/05/2026
|50.000,00
|6150MCOBQ2Y7PEMT.Ung ho MS 2026.102.20260530.134310.04301010352216.NGUYEN NGOC Y NHI.970426
|30/05/2026
|50.000,00
|6150MCOBQ2Y7PWZI.Ung ho MS 2026.100.20260530.134203.04301010352216.NGUYEN NGOC Y NHI.970426
|30/05/2026
|250.000,00
|UH MS 2027.139 Nguyen Duc Huy, ma GD 100000138473780#SP#020097044905301341472026RIeZ336690.5390.63073.134147
|30/05/2026
|50.000,00
|6150MCOBQ2Y7PU4X.Ung ho MS 2026.098.20260530.134112.04301010352216.NGUYEN NGOC Y NHI.970426
|30/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh-300526-13:33:58 OWNL934285#SP#020097041605301333582026OWNL934285.5189.30569.133358
|30/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14446308923.Ung ho MS 2026.139 (Em Nguyen Duc Huy).CT tu 0011001595494 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|100.868,00
|Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#020097042205301326512026Y7L0374006.5387.2757.132651
|30/05/2026
|200.000,00
|6150IBT1kCVWW2LC.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26150451041794.20260530.132528.19030454484018.VND-TGTT-VU THI HUONG GIANG.970407
|30/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14446260565.ung ho ms 2026.134.CT tu 0441000727545 NGUYEN DANG MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|300.000,00
|6150IBT1bJVF23EP.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260530.132359.00028888.LAM THANH VO.970427
|30/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205301321562026W29K721749.5189.83264.132157
|30/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970488053013194220260r9u127609.5390.72953.131942
|30/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14446202894.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 1040097862 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|15.000,00
|6150MSCBD2T1DLIK.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260530.131252.0528234234.THAI HAI LONG.970422
|30/05/2026
|50.000,00
|6150IBT1kCVQXJGX.MS 2026.140 FT26150829968410.20260530.130947.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|30/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy-300526-13:05:15 3mxI614760#SP#0200970416053013051520263mxI614760.5189.13320.130515
|30/05/2026
|200.000,00
|6150IBT1iJ4NFDZN.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260530.125711.104702888.PHAM THU HIEN.970432
|30/05/2026
|6.868,00
|6150MSCBD2T19N12.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260530.125617.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|30/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14445903023.Ung ho MS 2026 139 ( em Nguyen Duc Huy).CT tu 0061001048462 NGUYEN THI NHA UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|139.000,00
|Ung ho MS 2026.139#SP#0200970488053012474920268bsu051072.5389.37199.124749
|30/05/2026
|200.000,00
|MS 2026.139#SP#020097041505301247142026tZbC944663.5390.33915.124714
|30/05/2026
|150.000,00
|MBVCB.14445850114.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|100.000,00
|6150TPBVI2AXAHX7.ung ho MS 2016.139.20260530.124426.25082000789.GIAP LONG TRUONG.970423
|30/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh#SP#020097041505301242492026xx4o932786.5390.14303.124249
|30/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097040505301242442026QO25065952.5389.13348.124234
|30/05/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131266530406.20260530.131266530406-0933321468_Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|30/05/2026
|1.000.000,00
|6150IBT1kCVQES3I.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150570401527.20260530.124140.19050219103016.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG THY.970407
|30/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#02009704220530122249202692US891861.5390.12632.122250
|30/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14445462864.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0011004388159 LE HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14445433428.ung ho MS 2026.139.CT tu 7963774428 NGUYEN THI THANH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|500.000,00
|6150IBT1iJ4N6RIM.Ms 2026-140 uh em Doan Duy Khanh.20260530.121400.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|30/05/2026
|300.000,00
|6150TPBVI2AXQQ94.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).20260530.121121.00624511001.PHAM NGUYEN DUY TRUONG.970423
|30/05/2026
|100.000,00
|6150IBT1kCVQMPDN.chuc e Nguyen Duc Huy nhanh khoi benh FT26150286491501.20260530.120217.19035149313019.VND-TGTT-CHU THANH NGAN.970407
|30/05/2026
|500.000,00
|6150IBT1iJ4NE5KQ.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260530.120049.204072779.LA THI HUE HA.970432
|30/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14445138080.VI THI NHAM chuc em Huy mau khoe co len em nha.CT tu 1017090944 VI THI NHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205301152002026TL7E153682.5189.38619.115150
|30/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097041505301149132026H0zt754266.5388.21595.114913
|30/05/2026
|300.000,00
|6150IBT1kCVQ2ZQI.TA THI NHAM chuyen ung ho ms2026.139 mong phep mau den voi em Huy FT26150531709358.20260530.114902.19036748254019.VND-TGTT-TA THI NHAM.970407
|30/05/2026
|100.000,00
|6150IBT1kCVQ1GB7.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150293822207.20260530.114304.19034218802012.VND-TGTT-DO VAN DUYEN.970407
|30/05/2026
|300.000,00
|6150IBT1kCVQJTJ6.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150775192008.20260530.114054.19035989922024.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THAO.970407
|30/05/2026
|250.000,00
|Ung ho MS2026.139 e Nguyen Duc Huy#SP#0200970422053011394820268809742355.5389.66575.113949
|30/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14444897243.Ung ho MS 2016.140 (em Doan Duy Khanh).CT tu 0511000466945 PHAM THI HONG CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14444862555.Ung ho MS 2026.139 (Em Nguyen Duc Huy).CT tu 1012849140 PHAM DUC TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|200.000,00
|MS 2026.139 em nguyen duc huy#SP#020097042205301134422026MH2D154313.5389.36194.113443
|30/05/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097040505301129332026SECB092339.5387.4862.112933
|30/05/2026
|25.000,00
|6150IBT1kCDNXXYU.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150068375628.20260530.112712.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|30/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14444720257.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0381000529998 BUI PHUC TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|200.000,00
|6150IBT1kCDN3H6D.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150122316982.20260530.112401.19037419464017.VND-TGTT-DANG MAI ANH.970407
|30/05/2026
|100.000,00
|6150VCBCH2BEJ6A2.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260530.112123.0287041027961.TRAN MINH TUAN.970454
|30/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14444632985.ung ho MS 2026.140 (em Doan Duy Khanh).CT tu 9962515486 NGUYEN BA DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|100.000,00
|6150IBT1kCDNTYYA.Ung ho ms 2016.139 FT26150190038639.20260530.111727.19035650754017.VND-TGTT-PHAM QUYNH ANH.970407
|30/05/2026
|30.000,00
|MBVCB.14444597055.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0451000421719 NGUYEN QUANG KHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097041505301112002026iLtY613324.5189.2191.111200
|30/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970405053011112020263OPC011725.5388.98466.111110
|30/05/2026
|212.345,00
|6150IBT1kCDNZ1W9.DO THANH HANG ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy chuc em som khoi benh va khoe manh FT26150101969287.20260530.110809.19036136202028.VND-TGTT-DO THANH HANG.970407
|30/05/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131254557144.20260530.131254557144-0914559170_Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|30/05/2026
|100.000,00
|6150SGTTH2BEFVLY.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh.20260530.110033.070141287050.SACOMBANK.970403
|30/05/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026 139 EM NGUYEN DUC HUY Chuc em that nhieu suc khoe va binh an#SP#020097048805301059122026oopd679969.5390.28381.105854
|30/05/2026
|100.000,00
|6150IBT1kCDNGFED.ung ho ms 2026 133 FT26150010843385.20260530.105622.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|30/05/2026
|100.000,00
|6150IBT1kCDNG5XJ.ung ho ms 2026 134 FT26150020860315.20260530.105519.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|30/05/2026
|100.000,00
|6150IBT1kCDNGC5U.ung ho ms 2026 135 FT26150780749105.20260530.105418.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|30/05/2026
|100.000,00
|6150IBT1kCDNAKTS.ung ho ms 2026 136 FT26150204079154.20260530.105301.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|30/05/2026
|100.000,00
|6150IBT1kCDNADIS.ung ho ms 2026 137 FT26150960535005.20260530.105149.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|30/05/2026
|100.000,00
|6150IBT1kCDN4HFD.ung ho ms 2026 138 FT26150463715838.20260530.105033.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
|30/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14444235458.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 0111000196038 DO THI HONG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|95.000,00
|6150SHBAA2FXUPVP.ung ho ms 2026 139.20260530.104922.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|30/05/2026
|50.000,00
|6150SHBAA2FXUNPV.ung ho ms 2026 140.20260530.104802.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
|30/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14444198858.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 1049803393 NGUYEN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|1.000.000,00
|6150IBT1kCDN5M11.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150708100990.20260530.104334.19027943053010.VND-TGTT-NGUYEN THAI DUY.970407
|30/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14444129627.MS : 2026137 ( em Vu Truong Giang).CT tu 0181000887620 PHAN THI OANH KIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|100.000,00
|6150VNIB021NM18L.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260530.104131.023923838.LE THI HAI BINH.970441
|30/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh#SP#0200970405053010332220268X1K038174.5388.82768.103322
|30/05/2026
|100.000,00
|6150IBT1kCDN8W6W.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh FT26150269221141.20260530.103144.14023804608012.VND-TGTT-PHAM HONG THANG.970407
|30/05/2026
|200.000,00
|6150IBT1fJJ922ZY.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260530.103101.8007041170137.LE THANH NAM.963388
|30/05/2026
|100.000,00
|6150IBT1iJ4N8RM8.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260530.102914.58740322.PHUNG THI THANH HUONG.970432
|30/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14443911186.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 0451001337737 PHAM THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh#SP#0200970422053010232920261PG9883484.5389.28994.102329
|30/05/2026
|500.000,00
|6150IBT1iJ4NINA3.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260530.102039.13687979799.TRUONG NGOC QUY.970432
|30/05/2026
|200.000,00
|6150IBT1d1IMIH7T.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260530.101851.97042292L6fa176000000000c65280.MBBANK IBFT.970422
|30/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14443794252.ung ho ms 2026.140 (em doan duy khanh).CT tu 0301000302494 NGUYEN DUC MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh#SP#020097042205301012442026X61N420859.5389.72220.101245
|30/05/2026
|200.000,00
|6150IBT1kCDNCQQQ.Ung ho Ms 2026.140 em Doan Duy Khanh FT26150770204965.20260530.100919.3686688.NGUYEN THI KIEU LINH.970407
|30/05/2026
|50.000,00
|6150VNIB021NA4MZ.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260530.100816.901771947.DAO THI PHUONG.970441
|30/05/2026
|150.000,00
|MBVCB.14443655249.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 0011003487440 PHAM THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh#SP#020097042205301005102026TX1C149888.5388.32043.100510
|30/05/2026
|100.000,00
|MS 2026.140 uh Doan Duy Khanh#SP#020097042205301000242026MKFT425514.5388.5511.100025
|30/05/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131246411504.20260530.131246411504-0938122191_Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh
|30/05/2026
|20.000,00
|6150IBT1kCDRNMLP.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150722470258.20260530.095611.19038144378022.VU TRONG NGUYEN.970407
|30/05/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131246204178.20260530.131246204178-0938122191_Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|30/05/2026
|100.000,00
|NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho MS 2026.140 Doan Duy Khanh#SP#020097041505300955202026L0St326513.5388.79693.095520
|30/05/2026
|100.000,00
|6150IBT1iJ4NVJRT.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260530.095511.129292032.PHAM THAI VIET.970432
|30/05/2026
|100.000,00
|6150IBT1kCDRRFGZ.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh FT26150835004016.20260530.095455.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
|30/05/2026
|1.000.000,00
|UNG HO MS 2026.140 EM DOAN DUY KHANH-300526-09:51:55 RsYz913897#SP#020097041605300951552026RsYz913897.5387.62366.095155
|30/05/2026
|200.000,00
|6150IBT1kCDRX2HC.TRUONG THI YEN NHI chuyen MS 2026.139 FT26150341926705.20260530.095006.19030479454016.VND-TGTT-TRUONG THI YEN NHI.970407
|30/05/2026
|200.000,00
|6150IBT1bJVFJN7R.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260530.094836.00028888.LAM THANH VO.970427
|30/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14443382905.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14443369902.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026 140 EM DOAN DUY KHANH-300526-09:46:40 Hqgi694934#SP#020097041605300946402026Hqgi694934.5189.35922.094622
|30/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14443350254.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|150.000,00
|6150IBT1kCDRF5NS.Ung ho ms2026.139 nguyen duc huy FT26150844244635.20260530.094521.19034127960014.VND-TGTT-HA THI THANH PHUONG.970407
|30/05/2026
|50.000,00
|6150IBT1kCDRF198.ung ho ma so 2026.140, em Doan Duy Khanh FT26150427330501.20260530.094411.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
|30/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14443313340.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh#SP#020097048805300943062026di22402584.5189.18394.094307
|30/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14443302086.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.140 (em Doan Duy Khanh).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|300.000,00
|6150IBT1kCDRTW3B.Ung ho MS 2026-140 em Doan Duy Khanh FT26150204060224.20260530.094113.19033959068018.VND-TGTT-DANG THI KHUYEN.970407
|30/05/2026
|50.000,00
|6150MCOBQ2Y7S7DR.Ung ho ms2026.140 doan duy khanh.20260530.094055.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|30/05/2026
|100.000,00
|6150TPBVI2AVI7LY.Ung ho MS 2026.140 (em Doan Duy Khanh).20260530.094043.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|30/05/2026
|100.000,00
|6150IBT1kCDRHTEE.Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh FT26150536217565.20260530.093745.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
|30/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14443224960.Ung ho MS 2026.140 be Doan Duy Khanh.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|50.000,00
|6150SHBAA2FXJ6ZS.MS 2026.140 em Doan Duy Khanh.20260530.093312.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443
|30/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh-300526-09:31:31 RaZS993491#SP#020097041605300931312026RaZS993491.5387.62834.093132
|30/05/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.140 Doan Duy Khanh#SP#0200970488053009292720266sbn353909.5189.54027.092916
|30/05/2026
|100.000,00
|6150IBT1iJ4N9CLH.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260530.092843.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|30/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh#SP#020097042205300928032026T60Q846642.5189.46719.092803
|30/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh#SP#020097042205300927382026BO8J721711.5387.45077.092738
|30/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14443106226.ung ho ms 2026.140( em Doan Duy Khanh) .CT tu 0631000411181 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.140 Em Doan Duy Khanh#SP#020097048805300924152026ctpf335396.5390.29279.092415
|30/05/2026
|39.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131241120054.20260530.131241120054-0981433404_Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|30/05/2026
|100.000,00
|6150IBT1iJ4NCVF4.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260530.091139.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|30/05/2026
|50.000,00
|6150IBT1kCDRPYKU.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh FT26150708584234.20260530.090132.19029923906011.VND-GCB-TRUONG MINH TRI.970407
|30/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI THANH THUY chuyen tien UNG HO MS 2026.132 UNG HO 4 CHAU BE MO COI#SP#02009704050530085232202695PD059992.5387.94891.085232
|30/05/2026
|500.000,00
|6150IBT1iJ4NW3N8.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 140 DOAN DUY KHANH.20260530.084912.247529918.LE THI HOA.970432
|30/05/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14442541851.MS 136 137 138 139 140 .CT tu 1027406893 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|30/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh#SP#020097048805300842572026hs7g195149.5389.58603.084247
|30/05/2026
|100.000,00
|6150IBT1iJ4RN6FY.Ung ho MS 2026117 ba Nguyen Thi Tiep.20260530.082736.0348736603.VU BA KHOI.970432
|30/05/2026
|200.000,00
|6150IBT1kCDR1CJ2.Ung ho MS 2026.140 FT26150853256656.20260530.082558.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407
|30/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14442315276.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 1017612468 HO DINH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205300804572026IXFF150244.5388.25949.080457
|30/05/2026
|100.000,00
|6150IBT1kCDXLX28.Ung ho MS 2026.139 Nguyen Duc Huy FT26150946117985.20260530.075401.791992787878.DO DANG CONG THANH.970407
|30/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205300749432026QOQB889814.5389.78785.074944
|30/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.140-em Doan Duy Khanh#SP#020097040505300748532026YYZ7079214.5388.75597.074853
|30/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14441748569.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0201000558684 CHU HUY PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh#SP#020097042205300728312026UO4N459135.5389.14955.072832
|30/05/2026
|100.000,00
|6150MCOBQ2Y7G1ZZ.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).20260530.070727.03301010853127.HOANG QUE HUONG.970426
|30/05/2026
|200.000,00
|6150TPBVI2AVXCDB.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260530.070719.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423
|30/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097048805300700542026e8fo889629.5387.40434.070044
|30/05/2026
|5.660,00
|6150IBT1kCDXYW5A.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh FT26150258976500.20260530.065838.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|30/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14441195753.ung ho MS 2026.139( em Nguyen Duc Huy).CT tu 0491000040183 NGUYEN HOANG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14441177990.Chuyen tien ung ho MS 2026 140 em Doan Duy Khanh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|30/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14441167723.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.140 (em Doan Duy Khanh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|500.000,00
|6150IBT1kCDXIVJZ.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150810816633.20260530.063520.19135687422019.VND-TGTT-TRAN THI THU HUYEN.970407
|30/05/2026
|100.000,00
|6150IBT1kCDXVGW1.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150427668987.20260530.062207.19036734430019.NGUYEN THI DUNG.970407
|30/05/2026
|100.000,00
|LE THI LY Chuyen tien ung ho ms 2026.139 em nguyen duc huy#SP#020097048805300621082026xtzy807084.5388.58134.062108
|30/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14441052010.HO THI DIEP chuyen tien Ung ho MS 2026.139(em Nguyen Duc Huy).CT tu 0441003768132 HO THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|200.000,00
|6150IBT1iJ4R6ANT.MP Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260530.061158.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|30/05/2026
|200.000,00
|6150IBT1iJ4R64XF.MP Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260530.061056.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|30/05/2026
|200.000,00
|6150IBT1iJ4R6BH9.MP Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.20260530.060945.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|30/05/2026
|200.000,00
|6150IBT1iJ4R6YF2.MP Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260530.060753.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|30/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.137 Vu Giang Truong#SP#02009704220530060648202660NE677009.5189.37126.060638
|30/05/2026
|5.000,00
|MBVCB.14440788446.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026139.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|30/05/2026
|5.000,00
|MBVCB.14440795638.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026138.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|30/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970422053002360320261RK4707306.5387.41846.023604
|30/05/2026
|200.000,00
|6150IBT1kCDXW8MD.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150573435531.20260530.022234.19032786851017.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH NGOC.970407
|30/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14440691491.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.139 EM NGUYEN DUC HUY.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14440630921.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 9978758991 NGUYEN VAN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|9.048,00
|6150TPBVI2AVE5DW.MS 2026.139 Nguyen Duc Huy.20260530.004957.00192537902.LE HOANG DAN PHUONG.970423
|30/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14440575713.UNG HO MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 0301000408901 PHAM THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|30.000,00
|6150IBT1fJJ27BS4.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).20260530.002614.9021385796159.NGUYEN PHUC MINH GIAU.963388
|30/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14440498546.ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|50.000,00
|6150IBT1kCD3T4BP.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150988892361.20260530.000952.11020418243018.VND-TGTT-NGUYEN THI VAN TRANG.970407
|30/05/2026
|200.000,00
|6149TPBVI2AVE2CJ.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.235153.99424091994.CUNG THE HUNG.970423
|30/05/2026
|150.000,00
|MBVCB.14440415461.Ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).CT tu 0511000430552 DO THI KIM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|100.000,00
|6149IBT1kCD3HPZD.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150900132753.20260529.234722.19036268006015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HANG.970407
|30/05/2026
|150.000,00
|MBVCB.14440404993.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 0511000430552 DO THI KIM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|30/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14440390061.Ung ho MS 2026. 139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 0511000430552 DO THI KIM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14468391175.ung ho ms 2026.141 ung ho em Nguyen Thi Thao.CT tu 1057966340 HOANG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14468365464.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat -uh MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|100.000,00
|6151TPBVI2A9GD6F.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).20260531.225435.09453315095.NGUYEN THI THUY LINH.970423
|31/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14468212360.Ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 9859492867 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14468214433.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0381000558644 MAI PHUONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|15.000,00
|Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh#SP#02009704880531222821202690tk580260.5388.58728.222810
|31/05/2026
|100.000,00
|6151MCOBQ2Y5GY5L.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260531.220546.23001010851494.TONG MY LINH.970426
|31/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14467968420.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.141(em Nguyen Thi Thao).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14467827421.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14467816348.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131460210234.20260531.131460210234-0967147929_Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
|31/05/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131459749705.20260531.131459749705-0967147929_Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao
|31/05/2026
|1.000.000,00
|6151ABBKA2F34TZR.KIM OANH ung ho MS2026 141 em Nguyen Thi Thao.20260531.214428.1431007338068.NGUYEN THI KIM OANH.970425
|31/05/2026
|1.000.000,00
|6151SHBAA2F34T37.NGUYEN DANH SON HN ung ho MS 2026.141.20260531.214331.0946569268.NGUYEN DUC DANH.970443
|31/05/2026
|50.000,00
|6151TPBVI2A9UNTX.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260531.213516.77215886868.TRUONG HOANG THY ANH.970423
|31/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097048805312134522026opy0455216.5189.70481.213452
|31/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#02009704150531212927202615qz273538.5388.47302.212927
|31/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097040505312115442026R4RO096439.5387.82942.211525
|31/05/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097040505312115142026REUI094715.5387.80807.211514
|31/05/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:HUYNH THI THUY KIEU chuyen tien Ung ho MS 2026.141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097040505312113562026CA1U090039.5189.74626.211356
|31/05/2026
|50.000,00
|Ngo Thi To Uyen ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097042205312057052026ID04407040.5389.89424.205706
|31/05/2026
|50.000,00
|6151YOLOA2F3TUWW.Ung ho MS 2026111 em Nguyen Hong Anh.20260531.204853.0368046552.NGUYEN NGOC THINH .546034
|31/05/2026
|5.668,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026. 138 be Ho Thi Kim Anh#SP#02009704050531204824202633U4091946.5390.42320.204824
|31/05/2026
|5.668,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.141 Nguyen Thi Thao#SP#0200970405053120431920268TNH071289.5189.15026.204319
|31/05/2026
|500.000,00
|6151SHBAA2F3JMGV.PHAM QUANG TOAN chuyen tien ung ho ms 2026135 chi nguyen thi linh.20260531.202909.0975392268.PHAM QUANG TOAN.970443
|31/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14466639589.2026.139(Nguyen duc Huy,,).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|50.000,00
|6151MCOBQ2Y541FQ.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260531.201143.03201015986906.NGUYEN THI HONG LY.970426
|31/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026 134 chi Nguyen Thi Thuong NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#020097040505311956582026V1ZM072340.5390.43392.195658
|31/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14466072136.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097048805311943382026bxqh058987.5390.62878.194319
|31/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805311942352026c0o1054901.5390.55731.194235
|31/05/2026
|70.000,00
|MBVCB.14465691153.Ung ho MS 2026 .138 (be Ho Thi Kim Anh ).CT tu 1023504974 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|70.000,00
|MBVCB.14465626071.Ung ho MS 2026. 139( em Nguyen Duc Huy ).CT tu 1023504974 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|337.000,00
|MBVCB.14465521135.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0011000929716 LE THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|250.000,00
|MBVCB.14465494582.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 0011000929716 LE THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|500.000,00
|6151IBT1kCVP8GX7.Ung ho MS 2026.141 FT26152670500709.20260531.190457.19024874908018.VND-TGTT-TRAN MINH DAO.970407
|31/05/2026
|100.000,00
|6151IBT1aWLHJPUX.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260531.185543.195001060000899.DO THI THUY DIEP .970409
|31/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14465096495.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 0111000234179 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|1.200.000,00
|6151IBT1iJAC189W.Ung ho MS 2026 - 128 - 129 - 130.20260531.184022.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|31/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14464866362.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 9969912161 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|1.200.000,00
|6151IBT1iJAC1SPH.Ung ho MS 2026 - 125 - 126 - 127.20260531.183919.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|31/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14464769497.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh#SP#0200970405053118012320265P3G081378.5388.17943.180123
|31/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970488053118011420260ckk613392.5189.17554.180114
|31/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097040505311759102026KYSD069153.5388.5052.175910
|31/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097048805311752192026r8nk572115.5390.59149.175208
|31/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh#SP#0200970488053117492520264rs4558453.5389.39694.174914
|31/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970488053117471920268h6s548837.5388.26274.174720
|31/05/2026
|100.000,00
|NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.138 ( be Ho Thi Kim Anh)#SP#020097041505311745122026TOYE245532.5387.11537.174501
|31/05/2026
|50.000,00
|NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.139 ( em Nguyen Duc Huy)#SP#020097041505311743522026zIVv238542.5387.3583.174352
|31/05/2026
|50.000,00
|NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.140 ( em Doan Duy Khanh)#SP#02009704150531174226202654N0231387.5389.93890.174226
|31/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970415053117405820262qDT223836.5389.83840.174058
|31/05/2026
|100.000,00
|NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.141 ( em Nguyen thi Thao)#SP#020097041505311740572026xZgd224572.5189.84374.174058
|31/05/2026
|30.000,00
|6151IBT1kCVUVA5W.2026.140 Doan Duy Khanh FT26152603049102.20260531.173805.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|31/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh#SP#020097040505311736392026ANLE040962.5389.56327.173620
|31/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14463560593.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14463516037.Vo Khang Minh ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 0181003650831 DANG VAN NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|11.000,00
|6151TPBVI2A9LVJI.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).20260531.171250.04181560001.NGUYEN THI NGOC ANH.970423
|31/05/2026
|5.000,00
|6151IBT1kCV8XL8P.NGUYEN NGOC PHUNG giup do canh doi LD26135 FT26152049200100.20260531.170952.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|31/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14463228719.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 1015650036 NGUYEN NANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|5.000,00
|6151IBT1kCV8FPKA.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.141 em Nguyen Thi Thao FT26152884840676.20260531.170354.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|31/05/2026
|5.000,00
|6151IBT1kCV8TX16.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh FT26152939898944.20260531.170236.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|31/05/2026
|5.000,00
|6151IBT1kCV8LK7H.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy FT26152039882268.20260531.165924.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|31/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14462711725.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|50.000,00
|ung ho Ms2026 139 em Duc Huy#SP#020097048805311611162026nuzx144629.5189.39164.161116
|31/05/2026
|70.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970422053115500720266HR3263185.5189.24245.155007
|31/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14461786319.ung ho MS 2026. 141.CT tu 7963774428 NGUYEN THI THANH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14461616914.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14461475818.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14461473843.Ung ho MS 2026.139( em Nguyen Duc Huy) chuc em mau khoe manh.CT tu 1015045766 NGUYEN THI THU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14461467028.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14461452858.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14461442636.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14461436701.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14461420977.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|300.000,00
|6151IBT1kCVIBBRK.Ung ho MS 2026.141- em Nguyen Thi Thao- tinh Thanh Hoa FT26152896987814.20260531.144007.19036332856011.VND-TGTT-BUI THY THU.970407
|31/05/2026
|200.000,00
|6151IBT1kCVIB9KB.Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy FT26152535270103.20260531.143850.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|31/05/2026
|50.000,00
|6151IBT1aWLZYUWS.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260531.142804.3800000119854012.TRAN THI VUI.970446
|31/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14461034177.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14460994296.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14460834490.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 0071000671155 LE HOAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14460796296.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|200.000,00
|6151IBT1fJJDERSP.Ung ho MS 2026.138.20260531.135300.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
|31/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097041505311346112026RyL2319721.5387.74122.134611
|31/05/2026
|368.000,00
|Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097048805311339322026is2p728564.5390.48601.133932
|31/05/2026
|500.000,00
|HOANG LONG UNG HO MS 2026.109 EM NGUYEN QUANG HUY-310526-13:35:34 X2OM261831#SP#020097041605311335342026X2OM261831.5388.33596.133534
|31/05/2026
|500.000,00
|HOANG LONG UNG HO MS 2026.097 CHI LO THI TUONG-310526-13:33:59 eRqB795477#SP#020097041605311333592026eRqB795477.5387.28321.133400
|31/05/2026
|80.000,00
|MS2025.282 em Bui Thi Mua#SP#020097048805311308582026dszj661427.5388.31032.130847
|31/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14460294747.Ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|100.868,00
|Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#0200970422053112444920262PHG109660.5389.30116.124449
|31/05/2026
|200.000,00
|6151VNIB0217D613.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260531.122939.622704060245763.VU THI THU HUONG.970441
|31/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.141-em Nguyen Thi Thao#SP#02009704050531120544202693FK021408.5387.44572.120534
|31/05/2026
|85.000,00
|Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy#SP#020097042205311205042026FUIL863738.5189.40689.120505
|31/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh#SP#0200970422053112043520268EX8388202.5389.38310.120435
|31/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970422053112040520262MTD674421.5389.35898.120405
|31/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh#SP#020097042205311203312026W8M1893654.5189.32517.120332
|31/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.141 em Nguyen Thi Thao#SP#0200970422053112024620261F02531431.5389.28571.120247
|31/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14459168912.NGUYEN THI THANH KIEU chuyen tien ung ho MS 2026. 109 ( be Nguyen Quang Huy).CT tu 1053306632 NGUYEN THI THANH KIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|200.000,00
|6151VNIB0217SI5B.Ung ho MS 2026.140.20260531.113350.646704060031214.LU THANH TAM.970441
|31/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970488053111293020267wo6369623.5389.50346.112930
|31/05/2026
|100.000,00
|MS 2026. 141 em Nguyen Thi Thao#SP#0200970422053111250620262428284862.5389.25966.112507
|31/05/2026
|50.000,00
|O5CH7JHJOPC1-Ung ho MS 2026051 em Ho Thi Huong#SP#020097042205311121432026XC0C735746.5388.7903.112144
|31/05/2026
|50.000,00
|6151IBT1iJAJLPZC.ZP261510127334 Ung ho MS 2026111 em Nguyen Hong Anh.20260531.112035.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|31/05/2026
|400.000,00
|6151SGTTH2BG5M1E.IBFT Ung ho MS 2026134-2026132-2026136-2026138.20260531.111610.060109970452.SACOMBANK.970403
|31/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14458834588.Ung ho MS 2026.141.CT tu 0451000228208 VUONG VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14458813871.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026113 em Vu Truc Quynh#SP#020097042205311103552026FCM0130715.5388.8812.110356
|31/05/2026
|100.000,00
|6151IBT1iJAJEZU6.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.20260531.104659.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|31/05/2026
|100.000,00
|6151IBT1kCVV4BCF.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao FT26152849185592.20260531.104312.12524296258010.VND-TGTT-NGUYEN QUANG KHA.970407
|31/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14458389698.UNG HO MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 0231000636363 NGUYEN QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.139 e Nguyen Duc Huy#SP#020097048805311017182026584k099720.5390.52374.101718
|31/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#02009704220531101042202650IQ963678.5389.17164.101042
|31/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14457847331.ung ho MS 2026.139 ( em Nguyen Duc Huy ).CT tu 1039443247 LUONG HUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|20.000,00
|6151MSCBD2TFDZ4U.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy mong em vuot qua tat benh cau nguyen Huynh Thi Thu Hien 19111995 duoc tai qua nan khoi tat benh han ach tieu tru.20260531.100043.0762681332.HUYNH VAN SY.970422
|31/05/2026
|10.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131374898538.20260531.131374898538-0387739429_Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|31/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097042205310954202026AW5D122173.5387.30715.095420
|31/05/2026
|500.000,00
|6151IBT1iJAJBG74.Ms 2026-141 uh em Nguyen Thi Thao.20260531.095131.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|31/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14457638089.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14457458786.ung ho MS 2026.141(e Nguyen thi Thao).CT tu 0501000151301 DUONG THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|30.000,00
|MBVCB.14457429491.Ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097042205310921492026D5BA360600.5390.71597.092138
|31/05/2026
|100.000,00
|6151IBT1kCVDEYWD.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao FT26152545427001.20260531.092140.19031856536010.VND-TGTT-CHU DUC TUAN.970407
|31/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14457172966.Chuyen tien ung ho MS 2026 141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|31/05/2026
|50.000,00
|6151IBT1kCVDKC1G.VU THI KIM NGAN ung ho ma so 2026.111 - Em Nguyen Hong Anh FT26152118766104.20260531.091752.19020572579011.VND-TGTT-VU THI KIM NGAN.970407
|31/05/2026
|200.000,00
|6151IBT1kCVD79UL.Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh FT26152189687207.20260531.091508.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|31/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097048805310913172026kubx849780.5388.33699.091317
|31/05/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.141 EM NGUYEN THI THAO-310526-09:04:45 hnRz196189#SP#020097041605310904452026hnRz196189.5388.97190.090445
|31/05/2026
|6.868,00
|6151MSCBD2TFG11V.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260531.090148.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|31/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14456859543.ung ho MS 2006.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|300.000,00
|6151IBT1iJAJIYQJ.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260531.085359.53816102002.NGUYEN TIEN HAO.970432
|31/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14456810382.ung ho MS 2006.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805310851332026zssp768458.5387.41886.085134
|31/05/2026
|500.000,00
|6151IBT1iJAJVP1L.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 141 NGUYEN THI THAO.20260531.083339.247529918.LE THI HOA.970432
|31/05/2026
|3.000.000,00
|6151IBT1kCVDS2HR.Ung ho ma so 2026.141 em Nguyen Thi Thao FT26152820708857.20260531.083202.13320294262011.-TGTT-NGUYEN MAI LINH.970407
|31/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14456394744.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|200.000,00
|6151IBT1iJAJDQDX.Ung ho ms 2026 141 em Nguyen Thi Thao.20260531.081831.182980088.LE THI HIEN.970432
|31/05/2026
|200.000,00
|6151IBT1kCVDJ4BJ.Ung ho em Nguyen Thi Thao, MS 2026.141 FT26152706710831.20260531.081622.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|31/05/2026
|100.000,00
|6151IBT1kCVDWWLX.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao FT26152344417110.20260531.081105.19035946921016.TRAN THI NGOC ANH.970407
|31/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14456223748.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0121000679956 PHAM TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097040505310805592026IPCI001362.5388.77668.080559
|31/05/2026
|1.500.000,00
|6151IBT1iJAJ9E9Z.DINH HONG HAI chuyen tien ung ho quy tu thien.20260531.080312.22468999.DINH HONG HAI.970432
|31/05/2026
|300.000,00
|6151IBT1d1I8Q7H3.ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.20260531.080218.970422We16133000000000cc4319.MBBANK IBFT.970422
|31/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14456142668.Ung ho MS. 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 9384759950 DOAN VAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131360614806.20260531.131360614806-0373567693_Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|31/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970422053107463720264B7C711777.5388.17878.074637
|31/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14455847263.DANG THI PHUONG ung ho ms 2026.141 em Nguyen thi Thao.CT tu 0451001532038 DANG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|200.000,00
|6151ORCOQ2YPXN5G.HOANG TUYET MAI ung ho ms 2026.136 anh pham.van duy.20260531.071939.0972786418.HOANG TUYET MAI.970448
|31/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14455533636.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0781000432601 LY THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|500.000,00
|6151TPBVI2ASMV82.Ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).20260531.064044.03695878701.NGUYEN PHUONG NAM.970423
|31/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14455385080.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0381000468271 PHAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.039 thay Tran Dinh Quyen#SP#020097040505310638192026CWX9062944.5388.55722.063819
|31/05/2026
|5.000,00
|MBVCB.14455366790.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 3399613208 DAO THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|30.000,00
|MBVCB.14455341015.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0221000052061 PHAM VAN KHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097048805310626032026he4b354956.5387.34742.062552
|31/05/2026
|100.000,00
|6151SHBAA2FS65T2.UH MS2026 137 em Vu truong Giang.20260531.062545.1122101979.TRAN VAN BINH.970443
|31/05/2026
|200.000,00
|6151ORCOQ2YPVDIX.Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy.20260531.061250.45679999.LAM ANH KIET.970448
|31/05/2026
|68.000,00
|UH MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#02009704220531060559202637ZX838260.5189.8246.060559
|31/05/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805310601292026c9i3322940.5389.1986.060129
|31/05/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh#SP#02009704880531055440202690ok316680.5389.93949.055440
|31/05/2026
|20.000,00
|6151ORCOQ2YPVUQV.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh.20260531.052545.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|31/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14455089208.Ung ho MS 2026.140 (Em Doan Duy Khanh).CT tu 0011001595494 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|20.000,00
|6151ORCOQ2YPV4V8.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy.20260531.052347.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|31/05/2026
|20.000,00
|6151ORCOQ2YPV4R5.LE MINH CHAU Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh.20260531.052053.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|31/05/2026
|20.000,00
|6151ORCOQ2YPV41P.LY LE THUY TAM ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong.20260531.051925.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|31/05/2026
|20.000,00
|6151ORCOQ2YPVR5H.LY QUAN ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy.20260531.051753.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|31/05/2026
|20.000,00
|6151ORCOQ2YPVR3N.LE THI THUY LIEN ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy.20260531.051633.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|31/05/2026
|20.000,00
|6151ORCOQ2YPVRG7.TRAN BAO LONG ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh.20260531.051450.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|31/05/2026
|20.000,00
|6151ORCOQ2YPVRFT.TRAN THAI BAO ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong.20260531.051335.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|31/05/2026
|20.000,00
|6151ORCOQ2YPVZN8.LE THE LAM ung ho MS 2026.133 em Dang Thi Duyen.20260531.051049.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|31/05/2026
|20.000,00
|6151ORCOQ2YPVZVH.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi.20260531.050735.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|31/05/2026
|20.000,00
|6151ORCOQ2YPVZZA.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai.20260531.050527.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|31/05/2026
|20.000,00
|6151ORCOQ2YPVZYF.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.130 Ho Thi Bao Ngan.20260531.050251.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|31/05/2026
|500.000,00
|6151IBT1kCVSDWC4.Uho ma so 2026.138 em ho thi kim anh FT26152721212624.20260531.035307.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407
|31/05/2026
|500.000,00
|6151IBT1kCVSSFD5.Uho ma so 2026.139 em nguyen duc huy FT26152540413429.20260531.034524.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407
|31/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205310310192026SAAY436636.5388.24702.031019
|31/05/2026
|100.000,00
|6151IBT1kCVSJK6S.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26152008930635.20260531.012938.19038347358019.VND-TGTT-PHAM THI VAN ANH.970407
|31/05/2026
|150.000,00
|6151IBT1kCVSW5VF.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26152860365760.20260531.011024.766265219.HUYNH THI THANH THAO.970407
|31/05/2026
|500.000,00
|6151IBT1aWL6UTYC.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260531.005953.189704079797979.NGUYEN THANH HOA.970437
|31/05/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805310043552026nb7a225231.5388.33665.004355
|31/05/2026
|100.000,00
|6151IBT1kCV9NA2X.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26152871809503.20260531.004139.19030415116664.VND-TGTT-NGUYEN THI HANH LINH.970407
|31/05/2026
|60.000,00
|6151IBT1fJJSH265.Nguyen Huong ung ho MS 2026 126 em Nguyen Tuan Huy.20260531.003023.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406
|31/05/2026
|50.000,00
|6150VNIB0216P1SQ.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).20260531.000023.692998888.DO QUANG HUY.970441
|31/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14454595859.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 1035316101 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131340157617.20260530.131340157617-0827791999_Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|31/05/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131340110601.20260530.131340110601-0853128215_Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|31/05/2026
|50.000,00
|6150IBT1fJJS6U4I.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260530.232037.903151103.TRINH NHAT NGHI.970406
|31/05/2026
|350.000,00
|MBVCB.14454458852.Do Thanh Viet, Viet Phuc, Mai Huong giup 2026.134 ,2026.135 ,2026.136.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|400.000,00
|MBVCB.14454443787.DO NGOC THACH, Thanh Phu, Huynh thi Mai giup 2026. 134 , 2026.135 ,2026.136.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:DOAN THI HUONG GIANG chuyen tien UNG HO MS 2023.132 UNG HO 4 CHAU MO COI#SP#0200970405053023142920266AYV036654.5189.28639.231430
|31/05/2026
|600.000,00
|MBVCB.14454425307.Le Le Hoa, Huynh t Mai, Do Ngoc Thach, Xuan Phuong giup 2026.112 , 2026.123, 2026.132 ,2026.133.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|600.000,00
|MBVCB.14454405418.DO THANH MY , Huy Phong, Thanh Viet, Viet Phuc giup 2026.112 ,2026. 123 , 2026.132 , 2026.133.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14454391797.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.140(em Doan Duy Khanh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14454343114.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.139(em Nguyen Duc Huy).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|31/05/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy-300526-22:55:28 RmvJ443040#SP#020097041605302255292026RmvJ443040.5390.89059.225518
|31/05/2026
|100.000,00
|6150IBT1kCV97PM3.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26152810712019.20260530.225315.19028257132016.VND-TGTT-NGUYEN TUAN MINH.970407
|31/05/2026
|25.000,00
|6150IBT1kCV9A3DW.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh FT26152204164700.20260530.224522.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
2. Ủng hộ tại Ngân hàng VietinBank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|21-05-2026 01:45:35
|250.000,00
|126D60521DCQTSHM Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan; thoi gian GD:21/05/2026 00:07:29
|21-05-2026 01:48:03
|100.000,00
|126D60521MPNUHWS Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan; thoi gian GD:21/05/2026 00:13:14
|21-05-2026 06:59:53
|200.000,00
|CT DEN:614023072822 Ung ho ma so 2026.131 Vu Tuan Hai
|21-05-2026 07:08:05
|200.000,00
|TA HUY BINH UH MS 2026.131 chau vu tuan hai. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|21-05-2026 07:29:30
|200.000,00
|CT DEN:614100444889 ung ho ma so ; 2026.129
|21-05-2026 07:30:26
|100.000,00
|CT DEN:126T2650YXS6DEJJ Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
|21-05-2026 07:44:38
|50.000,00
|CT DEN:126T2650YYAYAFFU Vietinbank;114000161718;ung ho ms 2026.131
|21-05-2026 07:47:41
|30.000,00
|126D60521SPG4XB7 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
|21-05-2026 07:58:43
|200.000,00
|CT DEN:126T2650YYVJN2M4 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
|21-05-2026 08:02:55
|50.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
|21-05-2026 08:18:31
|100.000,00
|Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
|21-05-2026 08:44:42
|100.000,00
|ung ho ms 2026.104(be mo minh tien)
|21-05-2026 08:47:56
|100.000,00
|ung ho ms 2026.108(be la dang khoa)
|21-05-2026 08:51:53
|500.000,00
|ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai)
|21-05-2026 09:11:57
|100.000,00
|CT DEN:126T2650Z1Q93WQJ MBVCB.14316305983.989436.Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien.CT tu 0031000344768 MAI THI QUYNH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-05-2026 09:24:14
|100.000,00
|126D60521UM1EGEX UH MS 2026.131 em Vu Tuan Hai FT26141546405708
|21-05-2026 09:29:20
|100.000,00
|CT DEN:126T2650Z2D7HQTX ung ho ms2026.104
|21-05-2026 09:34:04
|200.000,00
|CT DEN:614120305640 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
|21-05-2026 09:51:55
|100.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
|21-05-2026 10:01:14
|100.000,00
|CT DEN:126T2650Z3MBVWKZ Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan
|21-05-2026 10:13:03
|100.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
|21-05-2026 10:31:33
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.128 (em Bui Thanh May)
|21-05-2026 11:10:04
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
|21-05-2026 11:11:02
|2.000.000,00
|Ung ho MS 2026114 em Dang Dang Duong
|21-05-2026 11:42:38
|100.000,00
|126D60521V63LKM5 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
|21-05-2026 12:18:02
|50.000,00
|126D60521U1LUSNT PHAM THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2026 104
|21-05-2026 12:19:17
|30.000,00
|126D60521YJY42RE Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26141167546402
|21-05-2026 12:31:52
|50.000,00
|CT DEN:126T2650Z9G8ZBV7 MS 2026.130
|21-05-2026 12:32:53
|50.000,00
|CT DEN:614120034845 ung ho ms 2026.131 vu tuan hai
|21-05-2026 12:33:20
|150.000,00
|CT DEN:126T2650Z9J6MX4J Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
|21-05-2026 12:48:19
|100.000,00
|ung ho MS 2026.131( em Vu Tuan Hai)
|21-05-2026 12:50:27
|100.000,00
|CT DEN:126T2650ZA6TCQVF MBVCB.14319283161.893067.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|21-05-2026 13:01:46
|200.000,00
|CT DEN:126T2650ZAMR5X82 Ung ho MS 2026101 ong Nguyen Han Phong Vu
|21-05-2026 13:17:52
|500.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
|21-05-2026 13:23:26
|500.000,00
|126D605219P38080 Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien FT26141486290592
|21-05-2026 14:23:15
|500.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
|21-05-2026 14:46:55
|100.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
|21-05-2026 15:15:43
|200.000,00
|CT DEN:126T2650ZFUMF5X2 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
|21-05-2026 15:32:32
|300.000,00
|CT DEN:126T2650ZGGU9MVZ Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
|21-05-2026 15:38:03
|200.000,00
|CT DEN:126T2650ZGQ4H3S4 Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan
|21-05-2026 16:24:56
|500.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
|21-05-2026 17:44:12
|100.000,00
|126D60521SNY9YJD Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan
|21-05-2026 17:53:39
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.131 ( em vu tuan hai )
|21-05-2026 18:21:45
|100.000,00
|Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan
|21-05-2026 19:44:21
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai)
|21-05-2026 20:04:24
|100.000,00
|ung ho MS. 2026.104 be Mo Minh Tien
|21-05-2026 20:36:18
|300.000,00
|126D60521DJKT1WF Ung ho em be trai 6 thang bi nga
|21-05-2026 21:30:42
|100.000,00
|CT DEN:126T2650ZWDTULAJ Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|21-05-2026 21:50:01
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.104 MoMinhTien
|21-05-2026 22:27:37
|500.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
|21-05-2026 22:48:13
|30.000,00
|Hai ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|21-05-2026 23:03:02
|30.000,00
|Hai Ung ho MS 2026.130 (Ho Thi Bao Ngan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|21-05-2026 23:21:44
|200.000,00
|126D60521T1ZJP8M Ung ho MS 2026097 chi Lo Thi Tuong FT26142080067174
|22-05-2026 05:44:48
|200.000,00
|126D60522Q4NR530 uhms 2026131 em vu tuan hai
|22-05-2026 05:45:47
|200.000,00
|126D60522Z47SDA1 uhms 2026130 ho thi bao ngan
|22-05-2026 05:46:32
|200.000,00
|126D60522EUJXVFT uhms 2026127 dinh bao yen
|22-05-2026 05:47:26
|200.000,00
|126D60522KETTRYG uhms 2026129 ngo thi tan
|22-05-2026 05:49:13
|200.000,00
|126D60522E2R3NQW uhms 2026128 bui thanh may
|22-05-2026 06:11:14
|200.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|22-05-2026 06:21:59
|100.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
|22-05-2026 08:00:33
|1.000.000,00
|CT DEN:614208058384 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
|22-05-2026 08:05:47
|200.000,00
|CT DEN:126T26510M2G3AZ5 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|22-05-2026 08:34:35
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.130
|22-05-2026 08:34:51
|300.000,00
|LE CAM THUY ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi)
|22-05-2026 08:35:27
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.131
|22-05-2026 08:47:08
|100.000,00
|VO XUAN VINH ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi)
|22-05-2026 09:01:34
|200.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
|22-05-2026 09:07:15
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.132(4 chau)
|22-05-2026 09:08:43
|100.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
|22-05-2026 09:12:57
|100.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|22-05-2026 09:12:59
|100.000,00
|CT DEN:614209459426 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa, ma GD 100000134375809
|22-05-2026 09:15:47
|100.000,00
|126D60522AR6TRS9 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26142460842452
|22-05-2026 09:19:24
|100.000,00
|ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi)
|22-05-2026 09:23:35
|200.000,00
|126D60522ZX1QZ39 Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy FT26142763005467
|22-05-2026 09:26:41
|200.000,00
|126D60522AMESTG3 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142951791010
|22-05-2026 09:36:16
|50.000,00
|CT DEN:126T26510QKZ0EX5 MBVCB.14330506924.137166.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-05-2026 09:40:50
|100.000,00
|CT DEN:126T26510QRZZG1S Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|22-05-2026 09:48:48
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi)
|22-05-2026 10:04:57
|100.000,00
|CT DEN:614220785512 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|22-05-2026 10:18:34
|100.000,00
|CT DEN:126T26510S7U82C7 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|22-05-2026 10:25:48
|100.000,00
|CT DEN:126T26510SHCT7V8 MBVCB.14331175700.571998.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0271000853133 TRAN THANH TAM toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-05-2026 10:29:58
|100.000,00
|PHAM VAN NGUYEN chuyen tien 2026- 111 em nguyen hong anh 2026-132 4 chau mo coi
|22-05-2026 10:31:24
|3.000.000,00
|CT DEN:614220820787 Ung ho MS 2026.132 ( 4 chau mo coi)
|22-05-2026 10:35:17
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
|22-05-2026 10:49:24
|200.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|22-05-2026 10:50:49
|50.000,00
|CT DEN:126T26510TGEAS0Q MBVCB.14331514128.788965.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-05-2026 10:55:27
|1.000.000,00
|CT DEN:126T26510TNHYC8L Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|22-05-2026 10:59:47
|200.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
|22-05-2026 11:00:11
|300.000,00
|126D605221VAD1V4 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|22-05-2026 11:05:03
|100.000,00
|CT DEN:126T26510U16YFDN Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|22-05-2026 11:19:18
|500.000,00
|CT DEN:614211513531 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa, ma GD 100000134443256
|22-05-2026 11:36:42
|200.000,00
|CT DEN:126T26510V8ZX0Y4 MBVCB.14332172683.212457.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-05-2026 12:06:11
|100.000,00
|126D60522S2QHHGN Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|22-05-2026 12:12:44
|50.000,00
|126D605224S0Z6XJ Ung ho MS 2026.126 nguyen tuan huy
|22-05-2026 12:16:14
|100.000,00
|126D60522BGRRRZ0 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26142896448065
|22-05-2026 12:18:57
|200.000,00
|126D60522J1M24L8 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26142687098042
|22-05-2026 12:23:12
|200.000,00
|TA HUY BINH UH MS2026.132 ung ho 4 chau mo coi. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|22-05-2026 12:23:26
|100.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|22-05-2026 12:23:49
|200.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
|22-05-2026 12:28:05
|100.000,00
|CT DEN:126T26510X8UY3TY Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May
|22-05-2026 12:28:46
|200.000,00
|ung ho ms 2016.132
|22-05-2026 12:29:44
|120.000,00
|CT DEN:126T26510XB16G9R gd,QM va NM ung ho MS2026.131 Vu Tuan Hai
|22-05-2026 12:32:22
|120.000,00
|CT DEN:126T26510XEHH2DY gd,QM va NM ung ho MS2026.130 Ho Thi Bao Ngan
|22-05-2026 12:33:18
|200.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|22-05-2026 12:38:50
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|22-05-2026 12:40:14
|200.000,00
|CT DEN:126T26510XQWYNN6 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
|22-05-2026 12:40:37
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai)
|22-05-2026 12:41:48
|200.000,00
|126D60522GREVFRB Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
|22-05-2026 12:48:24
|100.000,00
|CT DEN:126T26510Y1P93E3 MBVCB.14333207406.855150.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0631000453463 NGUYEN CHAU THANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-05-2026 12:48:53
|100.000,00
|CT DEN:126T26510Y2BJ4M5 ung ho ms 2026.131 em Vu Tuan Hai
|22-05-2026 12:59:36
|100.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|22-05-2026 13:10:02
|50.000,00
|ZP7CU60MT4K7 Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan
|22-05-2026 13:20:06
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.131 (Em Vu Tuan Hai)
|22-05-2026 13:30:57
|50.000,00
|CT DEN:126T26510ZPVM8U6 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
|22-05-2026 13:45:50
|50.000,00
|CT DEN:126T2651109JEWLV Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen
|22-05-2026 13:49:05
|100.000,00
|126D60522MGYUDV3 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142768145984
|22-05-2026 13:54:16
|300.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|22-05-2026 14:08:02
|50.000,00
|126D605222BREVAJ Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142600063492
|22-05-2026 14:10:46
|50.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|22-05-2026 14:15:57
|200.000,00
|126D6052252JG7ZN Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26142480421570
|22-05-2026 14:17:53
|30.000,00
|CT DEN:126T265111HVDCCD Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|22-05-2026 14:20:21
|120.000,00
|CT DEN:126T265111M3VN7J gd,QM va NM ung ho MS2026.132 ung ho 4 chau mo coi
|22-05-2026 14:21:02
|200.000,00
|CT DEN:126T265111N0NH13 DO BA TUYEN chuyen tien ung ho 2026.132 4 chau mo coi
|22-05-2026 14:22:34
|30.000,00
|CT DEN:126T265111Q1A4ZK Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen
|22-05-2026 14:35:58
|1.000.000,00
|126D605225N8TX0A Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien FT26142934138109
|22-05-2026 14:38:56
|200.000,00
|CT DEN:126T265112BNN09Y Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
|22-05-2026 14:41:20
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.132 ( 4 chau mo coi )
|22-05-2026 14:42:04
|500.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|22-05-2026 14:43:26
|50.000,00
|UNG HO MS 2026.132 (4 chau mo coi)
|22-05-2026 14:50:48
|200.000,00
|CT DEN:126T265112TBFZV1 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
|22-05-2026 14:57:20
|100.000,00
|ZP7CU60NCJA5 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|22-05-2026 15:20:09
|50.000,00
|126D60522MNPBMUF PHAM THI THANH HOA chuyen tien uh ms 2026104
|22-05-2026 16:39:14
|200.000,00
|126D605227LDD6N0 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142104390401
|22-05-2026 16:44:21
|100.000,00
|CT DEN:614220059454 ung ho ms 2026.132 4 chau mo coi
|22-05-2026 17:24:53
|100.000,00
|CT DEN:126T265118ST340W UH MS 2026.132
|22-05-2026 17:26:29
|50.000,00
|CT DEN:126T265118UWV4CV Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|22-05-2026 17:48:32
|50.000,00
|CT DEN:126T265119Q16UA7 MS 2026.131
|22-05-2026 18:02:28
|30.000,00
|126D60522WL335SK Ung ho Ms 2026 131 Em Vu Tuan Hai FT26142374383027
|22-05-2026 18:08:37
|500.000,00
|CT DEN:180837072855 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|22-05-2026 19:00:22
|100.000,00
|CT DEN:126T26511CGWJ17E ung ho MS2026.118
|22-05-2026 19:02:03
|100.000,00
|CT DEN:126T26511CK3WTMY ung ho MS2026.128
|22-05-2026 19:04:05
|100.000,00
|CT DEN:126T26511CMTE68M ung ho MS2026.131
|22-05-2026 19:05:11
|500.000,00
|Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien
|22-05-2026 19:37:45
|200.000,00
|126D60522A73PUD5 Ung ho MS 2026.132 - 4 chau mo coi FT26142721009002
|22-05-2026 19:42:03
|1.000.000,00
|126D605221FC2AFC Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa-220526-19:42:02 6142ASCB021FPXYN
|22-05-2026 19:45:03
|100.000,00
|CT DEN:126T26511E7WFWJP ung ho MS2026.114
|22-05-2026 19:46:41
|50.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|22-05-2026 19:54:54
|100.000,00
|126D605220P7EYQF Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|22-05-2026 20:06:50
|100.000,00
|NGUYEN THI TUYET LAN Chuyen tien ms 2026132
|22-05-2026 20:11:52
|50.000,00
|126D60522F6SFAW2 Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan FT26142149858255
|22-05-2026 20:14:14
|50.000,00
|126D60522HA7F7RA Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen FT26142706387790
|22-05-2026 20:22:42
|100.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
|22-05-2026 20:35:35
|200.000,00
|CT DEN:126T26511G6MFB23 MBVCB.14340285379.311711.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0091000068263 CAO NGOC MINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|22-05-2026 20:56:49
|50.000,00
|CT DEN:126T26511H0P4K5J UNG HO MS 2026.132
|22-05-2026 21:08:35
|100.000,00
|CT DEN:126T26511HG7E7D1 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|22-05-2026 21:30:40
|100.000,00
|CT DEN:126T26511JBCN3BF Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|22-05-2026 22:25:22
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen)
|22-05-2026 22:51:32
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi)
|22-05-2026 22:51:55
|2.000.000,00
|CT DEN:126T26511MGNVALE Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi
|22-05-2026 23:02:10
|50.000,00
|126D605225N126CP PHAM THI THANH HOA chuyen tien uhms 2026115
|23-05-2026 01:52:41
|200.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai; thoi gian GD:23/05/2026 00:30:24
|23-05-2026 06:12:46
|1.000.000,00
|CT DEN:614320324509 Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi)
|23-05-2026 06:17:45
|200.000,00
|CT DEN:126T26513SR0QAS6 ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue
|23-05-2026 06:43:35
|200.000,00
|Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen
|23-05-2026 06:45:22
|100.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|23-05-2026 07:39:13
|100.000,00
|CT DEN:126T265127YZUFDV NGUYEN TRUNG KIEN chuyen tien
|23-05-2026 08:23:29
|200.000,00
|126D60523K0QCLZH Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen FT26143091900926
|23-05-2026 08:32:59
|200.000,00
|CT DEN:126T26512A1ZNAAK Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|23-05-2026 08:56:48
|50.000,00
|LE NGO NGOC THU ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen)
|23-05-2026 08:58:29
|50.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|23-05-2026 09:37:59
|500.000,00
|NGUYEN VAN GIAU chuyen tien
|23-05-2026 10:10:33
|100.000,00
|CT DEN:126T26512DUUB3BB MBVCB.14345354306.844506.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-05-2026 10:16:55
|200.000,00
|CT DEN:126T26512E38DHCL Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|23-05-2026 10:33:07
|100.000,00
|CT DEN:126T26512EQMSD6N Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
|23-05-2026 10:45:48
|100.000,00
|MS 2026.120 be Le Anh Hung
|23-05-2026 10:47:14
|100.000,00
|MS 2026.108 be La Dang Khoa
|23-05-2026 11:25:14
|50.000,00
|126D60523ASNDAF6 Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen FT26143836846065
|23-05-2026 11:48:16
|300.000,00
|TA HUY BINH UH MS2026.123 e dang thi duyen. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|23-05-2026 12:00:38
|200.000,00
|CT DEN:126T26512J473HM8 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen
|23-05-2026 12:01:23
|200.000,00
|NGUYEN THI THANH chuyen tien
|23-05-2026 12:14:06
|80.000,00
|126D60523LSKDUSQ Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26143418932453
|23-05-2026 12:37:17
|50.000,00
|CT DEN:126T26512KJLQP6J MBVCB.14347371380.148245.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 9337478691 NGO XUAN HUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|23-05-2026 13:45:54
|3.000.000,00
|126D60523TWUN4KM Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen FT26143203008785
|23-05-2026 13:53:42
|50.000,00
|TRAN QUOC LONG Chuyen tien ms 5963
|23-05-2026 13:57:15
|20.000,00
|TRAN QUOC LONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen)+ truoc do co chuyen nd ms 5963
|23-05-2026 14:01:46
|10.000,00
|CT DEN:614307763176 UNG HO MS 2026.133 EM DANG THI DUYEN-230526-14:01:46 6143ASCB021THZB4
|23-05-2026 14:44:18
|100.000,00
|CT DEN:126T26512QGC0NBX Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
|23-05-2026 14:46:49
|100.000,00
|CT DEN:614320043495 ung ho ms 2026.133 dang thi duyen
|23-05-2026 14:55:29
|50.000,00
|126D60523598XWXX Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|23-05-2026 15:09:13
|100.000,00
|CT DEN:126T26512RF8226H Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen
|23-05-2026 15:26:25
|200.000,00
|CT DEN:126T26512S3YPFQL CAO HUY DIEU Chuyen tien ung ho MS 2026.132 , 4 chau mo coi
|23-05-2026 16:38:06
|200.000,00
|126D60523Y790XY5 Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen
|23-05-2026 16:53:00
|200.000,00
|CT DEN:126T26512VG9VKKK Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen
|23-05-2026 17:12:23
|50.000,00
|CT DEN:126T26512W7W3CLT Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen
|23-05-2026 17:22:01
|100.000,00
|Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen
|23-05-2026 18:15:16
|100.000,00
|130392223653-0382086899-Ung ho MS 2026097 chi Lo Thi Tuong
|23-05-2026 18:52:18
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi)
|23-05-2026 18:54:52
|50.000,00
|CT DEN:126T26513077UK73 Vietinbank;114000161718;PHAN THI NGOC chuyen tien ung ho Ms 2026.129 Ngo Thi Tan
|23-05-2026 20:04:55
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen)
|23-05-2026 20:37:48
|1.000.000,00
|ms 2026.131 2026.132
|23-05-2026 21:02:37
|400.000,00
|126D605234VKKZFP Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26145494229707
|23-05-2026 21:10:58
|50.000,00
|Ung ho MS 2026100 be Pham Thi Ngoc Van
|23-05-2026 21:11:52
|100.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|23-05-2026 21:11:59
|50.000,00
|Ung ho MS 2026099 ba Tran Thi Dinh
|23-05-2026 21:30:53
|100.000,00
|126D6052380MH3G8 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
|23-05-2026 21:48:13
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.133 ( em dang thi duyen )
|24-05-2026 01:51:21
|200.000,00
|CT DEN:126T265151RT7VX1 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa; thoi gian GD:24/05/2026 00:45:27
|24-05-2026 06:22:28
|200.000,00
|126D60524A6TETDM Ung ho 2026.134 nguyen thi thuong FT26145014032077
|24-05-2026 06:52:57
|100.000,00
|ung ho MS 2026.134( chi Nguyen Thi Thuong)
|24-05-2026 06:54:12
|50.000,00
|CT DEN:126T26515G2RNTJN MS 2026.133
|24-05-2026 07:02:48
|150.000,00
|ung ho MS 2026.133( em Dang Thi Duyen)
|24-05-2026 07:08:16
|50.000,00
|ung ho MS 2026.134 (ung ho chi Nguyen Thi Thuong)
|24-05-2026 07:37:20
|100.000,00
|126D60524UR3S5R1 Ung ho ma so 2026133 em Dang Thi Duyen
|24-05-2026 07:44:07
|200.000,00
|CT DEN:126T26513W3231W1 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
|24-05-2026 08:23:05
|50.000,00
|LE NGO NGOC THU ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong)
|24-05-2026 09:07:44
|30.000,00
|CT DEN:126T26513ZBGEDC0 MBVCB.14358494354.563798.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 9365002449 LE THI MY LINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-05-2026 09:27:12
|86.000,00
|ung ho MS 2026.134 ( chi Nguyen ThiThuong)
|24-05-2026 09:29:16
|86.000,00
|ung ho ms 2026.133(em Dang Thi Duyen)
|24-05-2026 09:48:29
|50.000,00
|TRAN QUOC LONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai)
|24-05-2026 10:35:56
|2.000,00
|CT DEN:614410305504 Ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen)
|24-05-2026 11:03:49
|100.000,00
|CT DEN:126T265143USTBRR MBVCB.14360172952.735420.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-05-2026 11:13:07
|50.000,00
|CT DEN:126T265144728DNR MBVCB.14360320911.832402.ung ho ms 2026.133 em dang thi duyen.CT tu 1051504820 NGHIEM THI MAI toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-05-2026 11:25:16
|200.000,00
|CT DEN:126T265144P3FBLR Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
|24-05-2026 11:33:57
|100.000,00
|Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan
|24-05-2026 11:35:32
|100.000,00
|Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
|24-05-2026 11:36:01
|100.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|24-05-2026 11:36:42
|100.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
|24-05-2026 11:45:19
|100.000,00
|CT DEN:614404014189 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
|24-05-2026 11:49:11
|500.000,00
|CT DEN:126T265145LPX0CK Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
|24-05-2026 11:54:29
|500.000,00
|126D605242ZGC0LY Ung ho MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen)
|24-05-2026 11:55:17
|100.000,00
|CT DEN:614404461984 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
|24-05-2026 11:57:43
|100.000,00
|ung ho MS2026.134 (nguyen thi thuong)
|24-05-2026 12:05:29
|50.000,00
|126D60524AGV2GS1 MS 2026.134 FT26145760580947
|24-05-2026 12:10:01
|500.000,00
|CT DEN:126T265146E6YT9Y Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
|24-05-2026 12:10:27
|200.000,00
|Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen
|24-05-2026 12:10:50
|200.000,00
|Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
|24-05-2026 12:17:38
|50.000,00
|Hai ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi). Nam Mo A Di Da Phat
|24-05-2026 12:22:19
|50.000,00
|CT DEN:126T265146WEUP46 ms2026.134
|24-05-2026 12:22:29
|200.000,00
|TA HUY BINH UH MS026.134 chi nguyen thi thuong. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|24-05-2026 13:22:51
|1.000.000,00
|CT DEN:126T2651498CR9JM Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
|24-05-2026 14:24:07
|200.000,00
|CT DEN:126T26514BM9KWA1 Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan
|24-05-2026 14:33:35
|200.000,00
|PHUNG KHAC CHUONG Chuyen tien MS 2026.134 ( chi Nguyen Thi Thuong)
|24-05-2026 14:42:40
|150.000,00
|126D60524X2TXR0C Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26145760023012
|24-05-2026 14:59:34
|100.000,00
|CT DEN:126T26514D03UDFJ Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|24-05-2026 15:00:40
|100.000,00
|CT DEN:150040195711 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|24-05-2026 16:21:29
|200.000,00
|CT DEN:126T26514G69FE63 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|24-05-2026 16:42:56
|200.000,00
|126D605245SCKLDN Ung ho MS 2026.134 chi Nguyen thi Thuong FT26145190793448
|24-05-2026 17:12:19
|100.000,00
|130513193060-0971199398-Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
|24-05-2026 18:52:23
|100.000,00
|Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
|24-05-2026 19:58:32
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.134 ( chi nguyen thi thuong )
|24-05-2026 20:30:00
|100.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
|24-05-2026 20:36:04
|30.000,00
|CT DEN:126T26514S2FVSJK MBVCB.14368205584.953771.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0731000688468 Dinh Thi Huong toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|24-05-2026 20:38:51
|100.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|24-05-2026 20:39:48
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong)
|24-05-2026 21:08:59
|400.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|24-05-2026 21:30:43
|1.000.000,00
|TRAN HONG LY Ung ho MS 2026.133
|24-05-2026 22:18:12
|100.000,00
|126D605246R3RXNT 130553188835 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong CHUYEN TIEN OQCH000CFADb MOMO130553188835MOMO
|24-05-2026 22:25:15
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi)
|24-05-2026 22:30:48
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai)
|24-05-2026 22:34:53
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen)
|24-05-2026 22:49:31
|200.000,00
|CT DEN:126T26514X8PFJKT Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
|24-05-2026 22:55:11
|50.000,00
|126D60524VEA4STV PHAM THI THANH HOA chuyen tien uhms 2026116
|25-05-2026 01:32:29
|100.000,00
|126D60524U5NEFMS Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26145668532039; thoi gian GD:24/05/2026 23:57:25
|25-05-2026 01:32:54
|100.000,00
|126D605246KWJ38R Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen FT26145397701261; thoi gian GD:24/05/2026 23:58:38
|25-05-2026 06:42:18
|200.000,00
|CT DEN:126T265173JMET5Q TRAN NGOC LOI Chuyen tien ung ho MS 2026.135 nguyen thi linh
|25-05-2026 07:20:11
|50.000,00
|Le Ngo Ngoc Thu ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh)
|25-05-2026 07:20:33
|200.000,00
|CT DEN:126T26515H3JWY29 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
|25-05-2026 08:03:50
|100.000,00
|Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
|25-05-2026 09:19:12
|100.000,00
|VO NGOC HOANG Chuyen tien Ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong)
|25-05-2026 09:48:14
|500.000,00
|Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
|25-05-2026 09:56:34
|20.000,00
|ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong)
|25-05-2026 10:11:52
|500.000,00
|CT DEN:614520743618 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
|25-05-2026 10:16:24
|100.000,00
|126D605256NDVUGB Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh FT26145520477078
|25-05-2026 10:38:15
|500.000,00
|CT DEN:126T26515QSLYW52 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
|25-05-2026 11:09:34
|50.000,00
|CT DEN:126T26515RZYZS5E MBVCB.14374107903.991027.ung ho ms 2026.132( 4 chau mo coi).CT tu 1051504820 NGHIEM THI MAI toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-05-2026 11:20:05
|100.000,00
|CT DEN:126T26515SDV8GEA Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
|25-05-2026 11:25:56
|300.000,00
|CT DEN:126T26515SMLDMX1 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
|25-05-2026 11:36:46
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh)
|25-05-2026 11:51:11
|2.000.000,00
|126D60525SR28KH7 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26145311549056
|25-05-2026 12:20:38
|100.000,00
|126D60525WE6LGYE Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
|25-05-2026 12:30:51
|500.000,00
|130616456244-0917084975-Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
|25-05-2026 12:31:36
|500.000,00
|130616349036-0917084975-Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
|25-05-2026 12:57:41
|100.000,00
|CT DEN:126T26515W6RN13E Vietinbank;114000161718;NGUYEN THI NGOC LOAN chuyen tien ung ho ms 2026.135 chi Nguyen Thi Linh
|25-05-2026 13:18:27
|50.000,00
|126D605255LJ4D1Y Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh FT26145341082620
|25-05-2026 13:19:01
|100.000,00
|126D605257EJP3CE Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26145994963671
|25-05-2026 13:19:22
|50.000,00
|126D60525H9H4M9Y Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen FT26145835801789
|25-05-2026 13:19:40
|50.000,00
|126D605250KQF10G Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien FT26145470872407
|25-05-2026 13:20:21
|50.000,00
|126D605251JMWU31 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26145658094868
|25-05-2026 13:21:17
|50.000,00
|126D60525V6NA5GX Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen FT26145908973144
|25-05-2026 13:22:02
|50.000,00
|126D60525UA1H5D4 Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May FT26145705048535
|25-05-2026 13:22:22
|120.000,00
|CT DEN:126T26515X5BGSCY gd,QM va NM ung ho MS2026.135 chi Nguyen Thi Linh
|25-05-2026 13:22:59
|50.000,00
|126D60525XPCSMCY Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26145440094550
|25-05-2026 13:23:27
|50.000,00
|126D60525MXPK9UG Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung FT26145207689236
|25-05-2026 13:23:44
|50.000,00
|126D60525T2QCQEC Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung FT26145010614730
|25-05-2026 13:24:06
|50.000,00
|126D60525ENG9CW0 Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan FT26145608300406
|25-05-2026 13:26:59
|50.000,00
|CT DEN:614520041235 ung ho ms 2026.135 nguyen thi linh
|25-05-2026 13:32:53
|100.000,00
|126D60525DHK69VA Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh FT26145801051956
|25-05-2026 13:35:09
|15.000,00
|CT DEN:126T26515XN7XKGL Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
|25-05-2026 13:43:54
|350.000,00
|CT DEN:126T26515XZSV9HS Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|25-05-2026 13:46:41
|100.000,00
|CT DEN:126T26515Y3FH8N7 ung ho ms 2026.135 chi Nguyen Thi Linh
|25-05-2026 13:47:28
|500.000,00
|126D60525MUZBFMM Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|25-05-2026 13:47:40
|1.000.000,00
|CT DEN:126T26515Y4RZJSM MBVCB.14376116362.252849.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0221000036128 NGUYEN MANH THUY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-05-2026 13:47:40
|200.000,00
|130624088786-0905636241-MS 2026135 Nguyen Thi Linh
|25-05-2026 13:51:55
|50.000,00
|CT DEN:126T26515YAC9XQF ung ho MS 2026.135 nguyen thi linh
|25-05-2026 13:56:04
|150.000,00
|130625076449-0918279616-Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
|25-05-2026 14:00:01
|100.000,00
|CT DEN:126T26515YM2FL6F Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
|25-05-2026 14:01:25
|10.000,00
|126D60525ZFGS7FN Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
|25-05-2026 14:02:08
|10.000,00
|126D60525ATZE6DL Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
|25-05-2026 14:05:16
|120.000,00
|CT DEN:126T26515YTZP0BX gd,QM va NM ung ho MS2026.134 Nguyen Thi Thuong
|25-05-2026 14:06:56
|120.000,00
|CT DEN:126T26515YW6GE9Z gd,QM va NM ung ho MS2026.133 Dang Thi Duyen
|25-05-2026 14:19:20
|100.000,00
|CT DEN:126T26515ZCKH51W Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
|25-05-2026 15:05:52
|200.000,00
|CT DEN:126T265161615BCE Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
|25-05-2026 15:09:13
|100.000,00
|126D6052515RJ1K7 giup do chi Nguyen Thi Linh FT26145101195746
|25-05-2026 15:15:37
|10.000,00
|126D60525YJJNY85 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
|25-05-2026 15:26:26
|200.000,00
|126D60525N3SQL9L Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
|25-05-2026 15:59:31
|300.000,00
|CT DEN:126T2651638VFUM3 MBVCB.14377702083.240982.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0441000718422 DANG VAN SUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|25-05-2026 16:27:34
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.135 ( chi nguyen thi linh )
|25-05-2026 16:29:13
|100.000,00
|ung ho ms 2026.135( chi nguyen thi linh)
|25-05-2026 16:35:39
|300.000,00
|126D605255K3LLJZ IBFT Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
|25-05-2026 16:38:11
|300.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|25-05-2026 19:01:19
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh)
|25-05-2026 19:53:03
|300.000,00
|TA HUY BINH UH MS2026.135 nguyen thi linh. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|25-05-2026 20:04:38
|50.000,00
|126D60525809GJWF PHAM THI THANH HOA chuyen tien uhms 2026117
|25-05-2026 20:26:33
|100.000,00
|Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
|25-05-2026 21:06:22
|100.000,00
|CT DEN:126T26516F62M7WL 2026.135 chi Nguyen Thi Linh
|25-05-2026 21:39:33
|168.888,00
|ZP7CU8Q6GLLI Ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai
|25-05-2026 21:49:08
|120.000,00
|CT DEN:126T26516GUJYVGT gd,QM va NM ung ho MS2026.128 Bui Thanh May
|25-05-2026 22:26:11
|200.000,00
|Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
|25-05-2026 23:14:55
|200.000,00
|Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
|25-05-2026 23:29:13
|50.000,00
|CT DEN:126T26516LQQTBCA Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
|26-05-2026 06:54:18
|100.000,00
|CT DEN:126T26518RY35VW1 Vietinbank;114000161718;ung ho ma so 2026. 135 chi Linh
|26-05-2026 07:17:56
|50.000,00
|Le Ngo Ngoc Thu ung ho MS 2026.136 a Pham Van Duy
|26-05-2026 07:47:53
|200.000,00
|Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
|26-05-2026 07:52:02
|100.000,00
|126D60526AKWGC9Z Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26146378125008
|26-05-2026 08:04:11
|200.000,00
|CT DEN:126T265176QRV4JT Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
|26-05-2026 08:30:49
|500.000,00
|Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
|26-05-2026 08:51:29
|200.000,00
|126D605266D636XR Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung FT26146040583395
|26-05-2026 08:52:53
|200.000,00
|126D60526AE3SUKL Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong FT26146534927000
|26-05-2026 08:54:07
|200.000,00
|126D6052652WXUVD Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26146337647109
|26-05-2026 08:55:28
|200.000,00
|126D60526KD4XTF4 Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26146422082547
|26-05-2026 08:56:30
|200.000,00
|126D605268AB08FC Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy FT26146073216868
|26-05-2026 08:58:39
|200.000,00
|126D60526WW14G0G Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen FT26146337665593
|26-05-2026 08:59:59
|200.000,00
|126D605268T97SMA Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May FT26146007092026
|26-05-2026 09:03:39
|200.000,00
|126D60526MYH12E1 Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan FT26146526377198
|26-05-2026 09:04:37
|200.000,00
|126D605265KWKJRX Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26146506605464
|26-05-2026 09:06:00
|200.000,00
|126D60526V7177W7 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26146957601707
|26-05-2026 09:07:46
|200.000,00
|126D605265JRNMUD Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen FT26146122961380
|26-05-2026 09:08:33
|300.000,00
|126D60526N8B71YZ Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26146587512064
|26-05-2026 09:09:12
|200.000,00
|126D605266HKD88L Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26146963210689
|26-05-2026 09:11:06
|200.000,00
|126D60526PCLCUNZ Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh FT26146980549221
|26-05-2026 09:12:16
|200.000,00
|126D60526EG2M64U Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy FT26146949732963
|26-05-2026 09:52:57
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy
|26-05-2026 10:11:52
|500.000,00
|126D60526X6Z8JDF ung ho ms 2026.133 em Dang Thi Duyen FT26146300620403
|26-05-2026 10:18:02
|100.000,00
|126D60526EXY22LE Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
|26-05-2026 10:29:43
|100.000,00
|CT DEN:126T26517CCY7VWX Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May
|26-05-2026 10:30:22
|100.000,00
|CT DEN:126T26517CDTVER6 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|26-05-2026 10:30:52
|100.000,00
|CT DEN:126T26517CEFZMA4 Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
|26-05-2026 11:03:25
|100.000,00
|Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
|26-05-2026 11:07:50
|200.000,00
|CT DEN:126T26517DV9NC0F Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
|26-05-2026 11:11:14
|100.000,00
|Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen
|26-05-2026 11:19:25
|100.000,00
|CT DEN:126T26517EAKRSQ2 MBVCB.14388559457.481779.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|26-05-2026 11:30:46
|100.000,00
|Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
|26-05-2026 11:31:26
|1.000.000,00
|CT DEN:614604135713 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh-260526-11:31:25 6146ASCB021KB99R
|26-05-2026 12:03:04
|100.000,00
|126D6052646G981R Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh
|26-05-2026 12:36:34
|200.000,00
|126D60526EE1SZ80 IBFT Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
|26-05-2026 13:07:21
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh)
|26-05-2026 13:14:54
|50.000,00
|CT DEN:614620043368 Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
|26-05-2026 13:17:55
|200.000,00
|CT DEN:126T26517JX2HSX9 giup do anh Pham Van Duy 2026.136
|26-05-2026 13:20:17
|100.000,00
|UH MS 2026.136(PHAM VAN DUY)
|26-05-2026 13:21:07
|50.000,00
|CT DEN:614620043841 ung ho ms 2026.136 pham van duy
|26-05-2026 13:24:33
|150.000,00
|126D60526SXD5999 Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy FT26146484928830
|26-05-2026 13:24:53
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.136 anh Pham Van Duy
|26-05-2026 13:28:03
|200.000,00
|CT DEN:614620342896 Tran Dai chuyen tien
|26-05-2026 13:44:54
|50.000,00
|CT DEN:614606371919 Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy-260526-13:44:54 6146ASCB021K4R9X
|26-05-2026 13:53:26
|50.000,00
|Hai ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|26-05-2026 13:54:40
|200.000,00
|CT DEN:126T26517LBLG7KZ Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
|26-05-2026 13:55:02
|75.000,00
|CT DEN:126T26517LC2VA5E Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
|26-05-2026 13:57:32
|50.000,00
|CT DEN:126T26517LFD73V9 Ung ho MS 2026112 anh Le Van Hieu
|26-05-2026 14:04:48
|20.000,00
|CT DEN:126T26517LQZ1V2U Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
|26-05-2026 14:09:11
|20.000,00
|CT DEN:126T26517LWRUB4B Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
|26-05-2026 14:12:33
|70.000,00
|Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
|26-05-2026 14:21:47
|100.000,00
|Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
|26-05-2026 14:22:39
|100.000,00
|126D60526159CY4C Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy FT26146794027433
|26-05-2026 14:40:59
|30.000,00
|Hai ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|26-05-2026 14:43:04
|30.000,00
|Hai ung ho MS 2026.133 em Dang Thi Duyen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|26-05-2026 15:01:57
|200.000,00
|CT DEN:126T26517NYF62T5 Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen
|26-05-2026 15:18:42
|100.000,00
|CT DEN:126T26517PLKJZTG Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|26-05-2026 15:50:17
|50.000,00
|Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
|26-05-2026 16:07:39
|257.031,00
|Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
|26-05-2026 16:16:59
|200.000,00
|126D60526UYNE613 Ung ho MS 2026133 emDang Thi Duyen
|26-05-2026 17:05:00
|20.000,00
|CT DEN:126T26517TQXT0E5 MBVCB.14392813247.125193.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 1058662205 NGO QUANG LAM toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|26-05-2026 17:34:09
|300.000,00
|Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen
|26-05-2026 18:04:10
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.136 (anh Pham Van Duy)
|26-05-2026 19:31:54
|300.000,00
|CT DEN:126T26517ZEXN4JD Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
|26-05-2026 19:57:23
|200.000,00
|Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
|26-05-2026 19:58:12
|200.000,00
|Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|26-05-2026 21:12:43
|100.000,00
|CT DEN:126T265183C2DZXF Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
|26-05-2026 21:51:53
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong)
|27-05-2026 02:03:03
|10.000,00
|CT DEN:126T26519ZT4TX4P Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen; thoi gian GD:27/05/2026 00:51:55
|27-05-2026 02:03:08
|10.000,00
|CT DEN:126T26519ZTLXH3W Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong; thoi gian GD:27/05/2026 00:52:17
|27-05-2026 05:51:08
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.136 ( anh pham van duy )
|27-05-2026 06:20:41
|30.000,00
|CT DEN:126T2651ACK9W7BX MBVCB.14398991048.191102.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|27-05-2026 07:12:54
|50.000,00
|Le Ngo Ngoc Thu ung ho MS 2026.137 e Vu Giang Truong
|27-05-2026 08:03:02
|200.000,00
|CT DEN:126T26518ULUJRJ5 Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong
|27-05-2026 08:50:18
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.132
|27-05-2026 08:51:27
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.133
|27-05-2026 08:52:08
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.134
|27-05-2026 08:52:37
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.135
|27-05-2026 08:53:10
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.136
|27-05-2026 08:53:45
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.137
|27-05-2026 09:21:13
|100.000,00
|130854017078-0949936116-Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|27-05-2026 09:42:06
|20.000,00
|CT DEN:126T26518YFP2ZZ7 MBVCB.14401227674.763844.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 1058662205 NGO QUANG LAM toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|27-05-2026 10:23:38
|100.000,00
|126D605270VR1YXK Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy FT26147788196055
|27-05-2026 10:39:03
|200.000,00
|CT DEN:126T265190NVVNK7 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|27-05-2026 11:25:39
|500.000,00
|CT DEN:614720029146 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
|27-05-2026 11:27:16
|500.000,00
|CT DEN:614720029292 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
|27-05-2026 11:34:15
|500.000,00
|Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
|27-05-2026 11:41:03
|50.000,00
|126D605279C7BW4H PHAM THI THANH HOA chuyen tien uhms 2026118
|27-05-2026 11:50:53
|100.000,00
|CT DEN:614720473897 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|27-05-2026 12:09:34
|50.000,00
|126D60527REQ3Q71 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26147061382888
|27-05-2026 12:35:56
|50.000,00
|CT DEN:614720035808 ung ho ms 2026.137 vu giang truong
|27-05-2026 13:06:06
|100.000,00
|126D605272PPLEJ8 UNG HO MS 2026.137
|27-05-2026 13:06:16
|100.000,00
|CT DEN:614713024052 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|27-05-2026 13:06:28
|100.000,00
|126D605279BMJ4BR Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26147766237902
|27-05-2026 13:10:52
|200.000,00
|CT DEN:126T265196KCC222 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|27-05-2026 13:12:11
|100.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|27-05-2026 13:18:03
|200.000,00
|CT DEN:126T265196UV237X Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|27-05-2026 13:40:14
|200.000,00
|MS2026.137( Vu Giang Truong)
|27-05-2026 13:43:40
|100.000,00
|CT DEN:614706001680 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|27-05-2026 13:46:46
|10.000,00
|126D605270X2HR3V Ung ho MS 2026.137 FT26147530924953
|27-05-2026 13:47:27
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.137 (Em Vu Giang Truong)
|27-05-2026 13:53:36
|100.000,00
|126D60527D96SM98 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|27-05-2026 13:56:40
|30.000,00
|CT DEN:126T265198BULF9R MBVCB.14404356748.721190.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 9365002449 LE THI MY LINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|27-05-2026 14:06:38
|100.000,00
|CT DEN:126T265198R0ABUE MBVCB.14404445172.778401.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|27-05-2026 14:11:49
|200.000,00
|130886638872-0982879986-Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|27-05-2026 14:12:52
|200.000,00
|130886646060-0982879986-Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
|27-05-2026 14:27:47
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong)
|27-05-2026 14:29:59
|100.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|27-05-2026 14:31:36
|200.000,00
|126D60527PA6PPJZ Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|27-05-2026 15:09:13
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms.2026.137 ( em vu giang truong )
|27-05-2026 15:10:57
|50.000,00
|ZP7CUALNDHNS Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
|27-05-2026 16:50:32
|200.000,00
|CT DEN:126T26519F3F9K12 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
|27-05-2026 17:23:52
|100.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|27-05-2026 17:50:27
|50.000,00
|CT DEN:126T26519HEKKZ01 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|27-05-2026 18:50:39
|100.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|27-05-2026 21:09:43
|1.000.000,00
|NGUYEN HUU PHUONG ung ho MS 2026.137 em vu giang truong
|27-05-2026 21:24:36
|50.000,00
|CT DEN:614714955043 PHAM THI THANH HOA chuyen tien uhms 2026119
|27-05-2026 21:50:56
|50.000,00
|CT DEN:126T26519SS4Q7WS MS 2026.137
|27-05-2026 21:51:09
|50.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|27-05-2026 22:01:19
|200.000,00
|CT DEN:614715925258 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|27-05-2026 22:33:24
|500.000,00
|CT DEN:126T26519UE7AN9Q Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|27-05-2026 22:53:15
|50.000,00
|CT DEN:272143106752 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|27-05-2026 23:10:18
|100.000,00
|CT DEN:126T26519VUY5D7D Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|27-05-2026 23:45:31
|100.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|28-05-2026 01:51:15
|100.000,00
|CT DEN:614817622686 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong; thoi gian GD:28/05/2026 00:02:40
|28-05-2026 05:06:25
|200.000,00
|ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong)
|28-05-2026 06:05:43
|50.000,00
|CT DEN:126T2651BZX3WMLB Ung ho MS2026.137 em Vu Giang Truong
|28-05-2026 06:13:11
|50.000,00
|CT DEN:126T2651C06ZK10H Ung ho MS 2026.138 Be Ho Thi Kim Anh
|28-05-2026 06:21:02
|200.000,00
|CT DEN:126T2651C0HC9RUG Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
|28-05-2026 06:50:58
|200.000,00
|CT DEN:614823081391 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|28-05-2026 07:04:48
|300.000,00
|CT DEN:614800325743 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148038501686
|28-05-2026 07:21:06
|500.000,00
|Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
|28-05-2026 07:22:10
|200.000,00
|130969441207-0339903306-Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|28-05-2026 07:23:49
|50.000,00
|Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
|28-05-2026 07:45:41
|200.000,00
|Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
|28-05-2026 07:52:53
|50.000,00
|ZP7CUBJF2QVK Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
|28-05-2026 08:18:47
|100.000,00
|CT DEN:614801693273 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148559076462
|28-05-2026 08:20:32
|100.000,00
|VO NGOC HOANG Chuyen tien Ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh)
|28-05-2026 08:22:14
|100.000,00
|CT DEN:614801613180 IBFT Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|28-05-2026 08:29:19
|100.000,00
|CT DEN:282143419652 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|28-05-2026 08:29:39
|300.000,00
|CT DEN:126T2651AHKL2R64 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
|28-05-2026 08:35:25
|100.000,00
|CT DEN:614801642087 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|28-05-2026 08:36:45
|200.000,00
|CT DEN:614801797176 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148568320294
|28-05-2026 08:37:55
|100.000,00
|CT DEN:126T2651AHWHP8PQ Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026.137 Em Vu Giang Truong
|28-05-2026 08:40:23
|200.000,00
|Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
|28-05-2026 08:51:20
|500.000,00
|CT DEN:126T2651AJE82TL8 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|28-05-2026 08:53:58
|100.000,00
|CT DEN:614820832216 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
|28-05-2026 08:55:57
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|28-05-2026 08:56:59
|200.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|28-05-2026 08:58:08
|500.000,00
|Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
|28-05-2026 09:02:42
|500.000,00
|Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
|28-05-2026 09:06:31
|300.000,00
|Ung ho MS 2025.341 (em Tong Van Khanh)
|28-05-2026 09:11:30
|70.000,00
|CT DEN:614802003212 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148031080609
|28-05-2026 09:14:27
|400.000,00
|ung ho ms2026.137(em vu truong giang )
|28-05-2026 09:18:46
|120.000,00
|CT DEN:126T2651AKGFQUXQ gd,QM va NM ung ho MS2026.137 Vu Giang Truong
|28-05-2026 09:22:15
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.137 (em Vu Giang Truong)
|28-05-2026 09:22:18
|200.000,00
|CT DEN:126T2651AKM40HDB Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|28-05-2026 09:23:22
|120.000,00
|CT DEN:126T2651AKNJ4N9M gd,QM va NM ung ho MS2026.136 Pham Van Duy
|28-05-2026 09:34:07
|200.000,00
|CT DEN:126T2651AL2QMZX4 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|28-05-2026 09:41:12
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
|28-05-2026 09:44:38
|100.000,00
|CT DEN:614802109871 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|28-05-2026 09:49:28
|100.000,00
|CT DEN:614802794289 IBFT Ung ho MS 2026.137 Vu Giang Truong mot it gui den em
|28-05-2026 09:54:41
|30.000,00
|Hai Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|28-05-2026 09:56:33
|50.000,00
|CT DEN:614820915196 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|28-05-2026 09:58:27
|100.000,00
|CT DEN:614802492281 ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
|28-05-2026 10:26:36
|20.000,00
|Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
|28-05-2026 10:30:30
|100.000,00
|CT DEN:614803437258 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|28-05-2026 10:50:34
|200.000,00
|CT DEN:614803661014 NGUYEN VIET TOAN GIUP MA SO 2026.132 4 CHAU MO CO-280526-10:50:33 6148ASCB0219KVVD
|28-05-2026 10:54:40
|300.000,00
|NGUYEN MINH THUAN chuyen tien ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong
|28-05-2026 10:57:38
|200.000,00
|CT DEN:614820793482 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
|28-05-2026 11:03:29
|500.000,00
|CT DEN:126T2651APJR8NWS Vietinbank;114000161718;VUONG THI HAI chuyen tien ung ho MS 2026.137 chau Vu Giang Truong
|28-05-2026 11:14:36
|200.000,00
|CT DEN:126T2651APZECHD4 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|28-05-2026 11:19:31
|300.000,00
|CT DEN:614804944862 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|28-05-2026 11:24:28
|100.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|28-05-2026 11:53:15
|300.000,00
|CT DEN:126T2651ARGFCBWX MBVCB.14416832714.893794.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0011004133369 PHAM NGAN HA toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28-05-2026 12:18:11
|100.000,00
|126D60528FRDE8BB Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148066110300
|28-05-2026 12:31:14
|50.000,00
|CT DEN:614820014288 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|28-05-2026 12:34:04
|200.000,00
|ung ho MS 2026.138( be Ho Thi Kim Anh)
|28-05-2026 12:39:20
|100.000,00
|ung ho MS 2026.137( em Vu Giang Truong)
|28-05-2026 12:43:15
|50.000,00
|CT DEN:614820035403 ung ho ms 2026.138 ho thi kim anh
|28-05-2026 13:00:17
|200.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|28-05-2026 13:00:23
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong)
|28-05-2026 13:01:06
|100.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|28-05-2026 13:06:01
|200.000,00
|126D605283W3V8HT Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh FT26148532734980
|28-05-2026 13:08:07
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh)
|28-05-2026 13:12:51
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh)
|28-05-2026 13:21:06
|500.000,00
|CT DEN:614806552993 UNG HO MS 2026.137
|28-05-2026 13:29:19
|100.000,00
|Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
|28-05-2026 13:30:54
|200.000,00
|CT DEN:126T2651AV9E9MST Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|28-05-2026 13:44:15
|300.000,00
|CT DEN:614806950733 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong-280526-13:44:15 6148ASCB02195CG7
|28-05-2026 13:45:45
|200.000,00
|Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|28-05-2026 13:58:26
|300.000,00
|CT DEN:614806898491 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|28-05-2026 14:10:06
|100.000,00
|Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
|28-05-2026 14:20:02
|500.000,00
|CT DEN:614807450792 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|28-05-2026 14:28:28
|100.000,00
|CT DEN:126T2651AXHF1MYY ung ho ma so 2026.137
|28-05-2026 14:32:42
|25.000,00
|CT DEN:126T2651AXP0HMT1 Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan
|28-05-2026 14:37:33
|25.000,00
|CT DEN:126T2651AXVEYZMN Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|28-05-2026 14:46:26
|20.000,00
|CT DEN:126T2651AY7546HX MBVCB.14418783932.079117.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|28-05-2026 14:55:24
|100.000,00
|Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
|28-05-2026 15:29:58
|100.000,00
|CT DEN:126T2651AZWMS3RZ Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
|28-05-2026 15:34:09
|100.000,00
|Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
|28-05-2026 15:48:33
|20.000,00
|CT DEN:614808598394 IBFT Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
|28-05-2026 15:49:32
|20.000,00
|CT DEN:614808600118 IBFT Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|28-05-2026 15:50:43
|20.000,00
|CT DEN:614808602096 IBFT Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|28-05-2026 15:51:43
|10.000,00
|CT DEN:614808603779 IBFT Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
|28-05-2026 15:58:09
|20.000,00
|CT DEN:614808614887 IBFT Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
|28-05-2026 15:59:15
|200.000,00
|CT DEN:126T2651B11B1KLA Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|28-05-2026 16:07:37
|100.000,00
|CT DEN:126T2651B1CCFSGD Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
|28-05-2026 16:09:30
|100.000,00
|CT DEN:614809644189 IBFT Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
|28-05-2026 16:10:35
|500.000,00
|CT DEN:126T2651B1G9G5BB Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
|28-05-2026 16:13:39
|300.000,00
|CT DEN:614820136142 Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
|28-05-2026 16:46:25
|100.000,00
|CT DEN:614809739764 IBFT Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
|28-05-2026 17:29:25
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.198 (be Ho Thi Kim Anh)
|28-05-2026 18:40:58
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.137 ( em Vu Giang Truong )
|28-05-2026 19:14:58
|300.000,00
|CT DEN:126T2651B8MS1MKA Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
|28-05-2026 19:44:38
|100.000,00
|126D60528WLDZLVP Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148017456005
|28-05-2026 19:50:57
|200.000,00
|CT DEN:126T2651BA19N8DN Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
|28-05-2026 20:08:40
|150.000,00
|Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
|28-05-2026 20:11:56
|200.000,00
|CT DEN:614820984428 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|28-05-2026 20:16:56
|100.000,00
|CT DEN:126T2651BB1LTQX8 ungho MS2026137.vugiangtruong
|28-05-2026 20:53:02
|200.000,00
|CT DEN:126T2651BCF94DZ2 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|28-05-2026 21:03:04
|50.000,00
|Hai Ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|28-05-2026 21:20:25
|500.000,00
|126D60528D9T2M4V Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26149890043643
|28-05-2026 21:28:11
|50.000,00
|126D60528YTR590W Ung ho Ms 2026 138 Be Ho Thi Kim Anh FT26149342955040
|28-05-2026 21:30:47
|200.000,00
|126D605282R3Y9TX Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26149641300660
|28-05-2026 21:32:10
|50.000,00
|126D60528SEAFYSH Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh FT26149953012348
|28-05-2026 22:21:54
|200.000,00
|CT DEN:126T2651BFWMQKGY Ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong
|28-05-2026 22:41:09
|100.000,00
|Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
|29-05-2026 05:58:36
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.138 ( be ho thi kim anh )
|29-05-2026 06:47:56
|50.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|29-05-2026 07:35:00
|100.000,00
|CT DEN:126T2651C3D1772H Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
|29-05-2026 08:08:39
|50.000,00
|CT DEN:126T2651C4PFVK93 MBVCB.14427730771.920858.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0521000280451 NGUYEN VAN NAM toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|29-05-2026 08:14:46
|50.000,00
|126D60529C9UL4KJ Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26149895076410
|29-05-2026 08:47:03
|3.000.000,00
|CT DEN:126T2651C665KP4G MBVCB.14428174428.231186.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 7967267979 LE THE SON toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|29-05-2026 08:59:26
|80.000,00
|131109474357-0906343930-Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
|29-05-2026 09:01:51
|80.000,00
|131109773810-0906343930-Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
|29-05-2026 09:10:11
|200.000,00
|CT DEN:126T2651C72QYALH Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|29-05-2026 09:38:13
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy)
|29-05-2026 09:41:01
|50.000,00
|126D6052941R63N4 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong-290526-09:41:01 6149ASCB021HSUHE
|29-05-2026 09:45:54
|50.000,00
|CT DEN:126T2651C8FWLGU0 MBVCB.14428879938.708575.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|29-05-2026 09:51:36
|100.000,00
|126D60529R0K716Z Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|29-05-2026 09:52:22
|50.000,00
|ZP7CUCH9AM7A Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|29-05-2026 10:25:59
|5.000.000,00
|126D60529P8NDMCH IBFT PHAM HUU TINH chuyen tien
|29-05-2026 10:58:30
|50.000,00
|126D60529S9LAL6A Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
|29-05-2026 11:11:49
|300.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|29-05-2026 11:32:00
|200.000,00
|126D60529JBBZVJF Ung ho MS 2026.111 (em Nguyen Hong Anh)
|29-05-2026 11:58:17
|100.000,00
|CT DEN:126T2651CDLQ2HAK Ung ho MS 2026111 em Nguyen Hong Anh
|29-05-2026 12:06:22
|100.000,00
|CT DEN:126T2651CDXD0KFT Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|29-05-2026 12:48:51
|500.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|29-05-2026 13:04:39
|100.000,00
|126D60529SKTHX70 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
|29-05-2026 13:18:05
|100.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|29-05-2026 13:21:25
|100.000,00
|CT DEN:126T2651CGUGEZZ2 MBVCB.14431709092.496966.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|29-05-2026 13:21:29
|100.000,00
|CT DEN:126T2651CGUKXUC8 ung ho ms 2026.139 em Nguyen Duc Huy
|29-05-2026 13:37:35
|100.000,00
|126D60529TDU2D85 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|29-05-2026 13:39:17
|2.000.000,00
|126D605295Y6E059 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|29-05-2026 13:43:55
|30.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|29-05-2026 14:05:30
|100.000,00
|CT DEN:126T2651CJJQCFET MBVCB.14432174108.776939.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0011004291120 TRINH MANH HAI toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|29-05-2026 14:09:16
|100.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|29-05-2026 14:14:39
|200.000,00
|CT DEN:126T2651CJWSNAWZ Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|29-05-2026 14:19:41
|500.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|29-05-2026 14:21:59
|50.000,00
|CT DEN:126T2651CK6FX77G MBVCB.14432340114.888359.DAO THI LUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 0081000382078 DAO THI LUYEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|29-05-2026 14:26:23
|500.000,00
|MS2026-139( Nguyen Duc Huy)
|29-05-2026 14:27:01
|500.000,00
|CT DEN:126T2651CKD49TFC Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|29-05-2026 14:33:47
|100.000,00
|CT DEN:126T2651CKN1WW7F Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|29-05-2026 14:49:56
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.139 ( em nguyen du huy )
|29-05-2026 15:12:45
|300.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|29-05-2026 15:12:53
|200.000,00
|126D60529LG7VXU6 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26149145545408
|29-05-2026 15:35:43
|100.000,00
|126D605295GU7L6J Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26149878295676
|29-05-2026 15:37:20
|100.000,00
|126D60529LVJ6RDJ Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh FT26149127162300
|29-05-2026 15:38:07
|100.000,00
|126D605290CPTGSW Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy FT26149878736833
|29-05-2026 15:50:21
|200.000,00
|PHAM THI THANH ung ho MS 2026.137( em Vu Truong Giang)
|29-05-2026 16:06:45
|100.000,00
|CT DEN:126T2651CP8TW9MF Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|29-05-2026 16:37:11
|100.000,00
|126D60529P6AEUEA IBFT Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|29-05-2026 18:13:45
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy)
|29-05-2026 20:04:48
|200.000,00
|CT DEN:126T2651CYH5T8K0 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|29-05-2026 20:29:34
|200.000,00
|CT DEN:126T2651CZFW6M07 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
|29-05-2026 20:50:17
|1.000.000,00
|CT DEN:615020751459 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|29-05-2026 21:13:46
|200.000,00
|126D60529UMBXHGP Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|29-05-2026 21:14:12
|10.000,00
|CT DEN:615020801396 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|29-05-2026 21:25:06
|50.000,00
|CT DEN:126T2651D1M7V7WD Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|29-05-2026 21:36:18
|50.000,00
|CT DEN:126T2651D220Q3V5 MS 2026.139
|29-05-2026 21:51:32
|200.000,00
|CT DEN:126T2651D2N49AJE Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|29-05-2026 22:37:24
|100.000,00
|126D60529GTFVRDY Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|29-05-2026 22:53:18
|100.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|30-05-2026 01:53:39
|150.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy; thoi gian GD:30/05/2026 00:52:38
|30-05-2026 01:53:54
|20.000,00
|131213861561-0929315910-Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy; thoi gian GD:30/05/2026 00:53:43
|30-05-2026 01:54:28
|100.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy; thoi gian GD:30/05/2026 00:56:02
|30-05-2026 03:12:53
|50.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|30-05-2026 03:44:05
|100.000,00
|CT DEN:126T2651F49A2B0K Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|30-05-2026 05:16:21
|50.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|30-05-2026 05:59:28
|300.000,00
|CT DEN:126T2651F9J2L42D Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|30-05-2026 06:59:34
|50.000,00
|CT DEN:126T2651FBVF2ZPG Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|30-05-2026 07:00:01
|50.000,00
|CT DEN:126T2651DPYECR52 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|30-05-2026 07:37:08
|50.000,00
|Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh
|30-05-2026 07:37:20
|50.000,00
|CT DEN:126T2651DRDQA018 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|30-05-2026 07:52:28
|50.000,00
|ung ho ms 2026.138 Ho Thi Kim Anh
|30-05-2026 07:58:33
|200.000,00
|126D60530UPLCJJV Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150105403613
|30-05-2026 09:11:32
|100.000,00
|126D60530BN4157S Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|30-05-2026 09:13:14
|100.000,00
|126D6053096LKWLZ Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
|30-05-2026 09:14:38
|100.000,00
|126D60530JKMA0AE Ung ho MS 2026107 be Hoang Thao My
|30-05-2026 09:23:12
|200.000,00
|CT DEN:126T2651DVHHTD22 MBVCB.14443058388.976743.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0281001601731 LE THUY QUY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|30-05-2026 09:26:04
|100.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|30-05-2026 09:28:22
|100.000,00
|CT DEN:126T2651DVQBSCDM MBVCB.14443125276.023206.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|30-05-2026 09:31:05
|50.000,00
|CT DEN:126T2651DVTXNM6W Ung Ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh
|30-05-2026 09:33:47
|200.000,00
|126D60530MJ4RN21 Ung Ho Ms 2026.140 Doan Duy Khanh
|30-05-2026 09:34:29
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.140 ( em Doan Duy Khanh )
|30-05-2026 09:52:14
|100.000,00
|126D60530NUXPDJW Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh FT26150005289520
|30-05-2026 09:58:43
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.140 (em Doan Duy Khanh)
|30-05-2026 09:59:25
|50.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|30-05-2026 10:02:17
|100.000,00
|CT DEN:126T2651DX14ADE0 ung ho ms 2026.140 em Doan Duy Khanh
|30-05-2026 10:03:47
|100.000,00
|CT DEN:126T2651DX337W8V Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh
|30-05-2026 10:12:43
|200.000,00
|126D60530D0X5L7K Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150520447784
|30-05-2026 10:14:09
|200.000,00
|126D605302K88S7S Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|30-05-2026 10:19:02
|200.000,00
|126D60530WGYCU2T Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|30-05-2026 10:33:07
|500.000,00
|126D60530XPY3NDT Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy-300526-10:33:07 6150ASCB021N1W2G
|30-05-2026 10:42:47
|500.000,00
|CT DEN:126T2651DYLLVZL8 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh
|30-05-2026 10:50:31
|300.000,00
|126D60530MRXCU0Y Ung ho ms 2026 139 em nguyen duc huy
|30-05-2026 10:54:11
|300.000,00
|126D60530VNZ5FL6 Ung ho MS 2026.140 FT26150069598750
|30-05-2026 10:56:37
|2.000,00
|126D60530FU0NLBR Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy)
|30-05-2026 11:04:00
|100.000,00
|CT DEN:126T2651DZEMLGDG MBVCB.14444416797.896760.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0111000242467 PHAN LY HIEU NGHIA toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|30-05-2026 11:10:32
|100.000,00
|CT DEN:126T2651DZP8C8VJ MBVCB.14444501448.956762.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 9931504799 DAO XUAN DUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|30-05-2026 11:17:16
|55.555,00
|CT DEN:126T2651DZY4VQLF Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|30-05-2026 11:17:57
|50.000,00
|CT DEN:126T2651DZZ1KQGR Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy
|30-05-2026 11:40:30
|30.000,00
|131258623767-0912105944-Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|30-05-2026 11:49:24
|20.000,00
|CT DEN:126T2651E16KZ3GD Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|30-05-2026 11:59:45
|300.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|30-05-2026 12:08:15
|100.000,00
|CT DEN:126T2651E1XFVN9K Ung ho MS 2026111 em Nguyen Hong Anh
|30-05-2026 12:12:49
|30.000,00
|126D60530TSTL9Z0 Ung ho Ms 2026 139 Em Nguyen Duc Huy FT26150726465016
|30-05-2026 12:30:52
|50.000,00
|126D60530X85X5U8 IBFT Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|30-05-2026 12:35:52
|100.000,00
|e Nguyen Duc Huy Ms 2026.139
|30-05-2026 12:37:19
|100.000,00
|ung ho ms 2026.139 (em Nguyen Duc Huy)
|30-05-2026 12:41:42
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.140
|30-05-2026 12:43:13
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.138
|30-05-2026 12:43:31
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.139
|30-05-2026 13:24:54
|100.000,00
|126D60530CS6KZG4 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150123316828
|30-05-2026 13:28:16
|5.000,00
|126D605307GRDWWH Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|30-05-2026 14:07:05
|10.000,00
|126D605302NK9NGX Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
|30-05-2026 14:07:47
|10.000,00
|126D60530Q4AW699 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
|30-05-2026 14:08:35
|10.000,00
|126D605303SG7G1G Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh
|30-05-2026 14:24:46
|300.000,00
|CT DEN:126T2651E77R6ZZC Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|30-05-2026 14:27:48
|100.000,00
|ung ho MS2026.139 (em Nguyen Duc Huy) chuc em mau khoe. cam on chuong trinh
|30-05-2026 14:53:36
|100.000,00
|CT DEN:126T2651E8BU5GF7 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh
|30-05-2026 14:57:22
|50.000,00
|CT DEN:126T2651E8GSVCH5 Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh
|30-05-2026 15:01:22
|150.000,00
|CT DEN:126T2651E8N2R8C0 MBVCB.14447266814.703050.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 1025044060 HUYNH NGOC PHUONG ANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|30-05-2026 15:15:00
|50.000,00
|CT DEN:126T2651E962R1YE Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|30-05-2026 15:16:52
|50.000,00
|126D60530XDNK2FW Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong, ma GD 100000138510156
|30-05-2026 15:17:58
|50.000,00
|126D605308FUN30H Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy, ma GD 100000138510656
|30-05-2026 15:19:08
|500.000,00
|CT DEN:126T2651E9BJT4U8 NGUYEN VAN CUONG Chuyen tien ung ho ms 2026.140 em doan duy khanh
|30-05-2026 15:29:54
|100.000,00
|126D60530LDR4GUR Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh
|30-05-2026 15:43:17
|50.000,00
|CT DEN:126T2651EA9EUW2W Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|30-05-2026 15:45:27
|200.000,00
|CT DEN:126T2651EAC9XH02 Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh
|30-05-2026 15:45:56
|200.000,00
|CT DEN:126T2651EACXQRS0 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
|30-05-2026 15:55:14
|100.000,00
|ung ho MS 2026.140( em doan Duy Khanh)
|30-05-2026 16:09:41
|200.000,00
|CT DEN:126T2651EBAA2V4X Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|30-05-2026 16:27:40
|15.000,00
|CT DEN:126T2651EC01LL1R Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|30-05-2026 16:59:12
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.140 (em Doan Duy Khanh)
|30-05-2026 17:49:31
|100.000,00
|CT DEN:126T2651EF64K90V Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|30-05-2026 17:53:11
|50.000,00
|CT DEN:126T2651EFAZ8ZZW MS 2026.140
|30-05-2026 18:10:54
|200.000,00
|CT DEN:126T2651EG0CXKW6 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|30-05-2026 18:16:11
|20.000,00
|Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh
|30-05-2026 18:50:22
|100.000,00
|126D60530KV3MY90 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
|30-05-2026 18:55:01
|500.000,00
|CT DEN:615120851181 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|30-05-2026 19:12:43
|135.000,00
|CT DEN:126T2651EJE0A1B7 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|30-05-2026 20:08:31
|7.904,00
|126D60530EC277FF Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|30-05-2026 20:14:27
|50.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|30-05-2026 20:45:33
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh
|30-05-2026 21:01:05
|100.000,00
|126D605301TB4DE7 Ung ho MS 2026.138 - be Ho Thi Kim Anh FT26152608938578
|30-05-2026 21:09:26
|100.000,00
|126D605308PLBC5F Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh-300526-21:09:26 6150ASCB0216SW3I
|30-05-2026 21:14:02
|50.000,00
|126D60530LMVMS11 PHAM THI THANH HOA chuyen tien uhms 2026119
|30-05-2026 21:22:14
|100.000,00
|CT DEN:126T2651EPF1A3E9 Ung ho MS 2026.139 chuc em Nguyen Duc Huy som binh phuc va khoe manh
|30-05-2026 21:30:30
|100.000,00
|Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh
|30-05-2026 21:50:05
|500.000,00
|CT DEN:126T2651EQHTD792 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|30-05-2026 22:00:03
|200.000,00
|ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy)
|30-05-2026 22:33:32
|50.000,00
|126D60530QKQF2ZV Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh
|30-05-2026 22:35:28
|200.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
|30-05-2026 23:08:12
|50.000,00
|126D60530G0TNKLK Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh FT26152140972696
|31-05-2026 01:49:54
|50.000,00
|CT DEN:126T2651EU4Y2W5P Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy; thoi gian GD:30/05/2026 23:23:19
|31-05-2026 02:07:24
|50.000,00
|CT DEN:615120340573 Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy); thoi gian GD:30/05/2026 23:51:04
|31-05-2026 02:28:25
|100.000,00
|126D60531LBQ971W Ung ho MS 2026.139 em nguyen duc huy FT26152795160179; thoi gian GD:31/05/2026 00:35:51
|31-05-2026 02:28:29
|500.000,00
|126D60531B2JRX93 Ung ho nguyen duc huy chua benh FT26152981553069; thoi gian GD:31/05/2026 00:36:01
|31-05-2026 02:30:39
|20.000,00
|CT DEN:126T2651GK524UAD Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy; thoi gian GD:31/05/2026 00:42:28
|31-05-2026 02:56:43
|200.000,00
|Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy; thoi gian GD:31/05/2026 02:26:57
|31-05-2026 07:23:39
|300.000,00
|CT DEN:126T2651FCT84P9X Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao
|31-05-2026 07:46:49
|68.689,00
|126D60531MAZ8D4G Ung ho MS 2026075 em Lo Thi Thuy Nga
|31-05-2026 08:23:31
|50.000,00
|LAM MY HAN ung ho ms 2026.141 Nguyen Thi Thao
|31-05-2026 08:43:48
|120.000,00
|CT DEN:126T2651FFX2RAG1 MBVCB.14456683712.064179.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0051000516062 NGUYEN THI HONG DIEP toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|31-05-2026 08:58:04
|50.000,00
|Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao
|31-05-2026 09:02:11
|100.000,00
|126D60531DK3HD1D Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao
|31-05-2026 09:08:25
|50.000,00
|Ung ho MS 2026114 em Dang Dang Duong
|31-05-2026 09:24:21
|50.000,00
|LE NGO NGOC THU ung ho MS 2026.141 em Nguyen Thi Thao
|31-05-2026 10:07:29
|50.000,00
|126D60531UU386FD UNG HO MS 2026.140 FT26152742190699
|31-05-2026 10:19:43
|200.000,00
|CT DEN:126T2651FKMRA3N6 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|31-05-2026 10:36:21
|30.000,00
|CT DEN:126T2651FL9Q9NH6 MBVCB.14458318013.215866.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|31-05-2026 12:17:32
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.141 (em nguyen thi thao )
|31-05-2026 12:33:12
|200.000,00
|CT DEN:126T2651FQU0NCM2 Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh
|31-05-2026 14:19:50
|50.000,00
|CT DEN:126T2651FUYTZJJ6 Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong
|31-05-2026 15:38:55
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.140(em Doan duy Khanh)
|31-05-2026 15:48:53
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.101 (ong Nguyen Han Phong Vu)
|31-05-2026 15:49:46
|50.000,00
|CT DEN:126T2651FYFLD2T1 Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy
|31-05-2026 16:12:39
|100.000,00
|126D605310CJZ21F ung ho 2026.139 em nguyen duc huy FT26152584662290
|31-05-2026 16:42:14
|200.000,00
|CT DEN:126T2651G0GVLPZM Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao
|31-05-2026 16:53:48
|100.000,00
|126D60531RLPPN8J Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao
|31-05-2026 17:04:29
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao)
|31-05-2026 17:08:57
|105.000,00
|126D60531T0WC4AV GIUP DO EM VU GIANG TRUONG O HA NOI MS 2026.137-310526-17:08:57 6151ASCB021PZC75
|31-05-2026 18:20:26
|500.000,00
|126D60531ZZ3Y7T7 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
|31-05-2026 19:35:03
|50.000,00
|126D605310TTDG6W PHAM THI THANH HOA chuyen tien uhms 2026120
|31-05-2026 20:24:35
|400.000,00
|CT DEN:615220954047 ung ho MS 2026.139 e Huy
|31-05-2026 21:45:29
|25.000,00
|131459649573-0355941406-Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
Báo VietNamNet