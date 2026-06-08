Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ

21/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097040505212227322026QOW6043738.5189.1055.222732

21/05/2026 500.000,00 6141ABBKA2F1GB2T.Ung ho MS 2026 131 em Vu Tuan Hai.20260521.220617.0912270813.NGUYEN THI VIET NGUYEN.970425

21/05/2026 10.000,00 MBVCB.14327012400.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.131(em Vu Tuan Hai).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 5.000,00 6141IBT1kC9AJ7VH.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai FT26142839499647.20260521.214215.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

21/05/2026 100.000,00 MBVCB.14326737359.Ung ho MS 2026.075 (em Lo Thi Thuy Nga).CT tu 9933766586 LY MY HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.131 Vu Tuan Hai#SP#020097048805212127342026hfw6056124.5189.65497.212735

21/05/2026 400.000,00 6141IBT1iJ4CGP2U.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 4 ma so sau 2026128 2026129 2026130 2026131 moi ma so 100 K.20260521.212621.686819763333.TRINH MINH DONG.970432

21/05/2026 15.000,00 MBVCB.14326538740.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.131(em Vu Tuan Hai).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.128 (em Bui Thanh May)#SP#0200970415052121095820261Fw7993951.5388.68711.210958

21/05/2026 200.000,00 NGUYEN TRUONG HOANG LINH chuyen tien#SP#020097042205212025582026YUI4835049.5390.86134.202551

21/05/2026 100.000,00 MBVCB.14325567755.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0301000391748 DANG VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 100.000,00 MBVCB.14325554402.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 0301000391748 DANG VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 100.000,00 MBVCB.14325531862.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0301000391748 DANG VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 100.000,00 MBVCB.14325512036.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0301000391748 DANG VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 100.000,00 6141IBT1iJ4CIRG2.MS 2026 129 Ba Ngo Thi Tan.20260521.201800.0968348206.LE THI NGA.970432

21/05/2026 15.000,00 MBVCB.14325227085.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 1.000.000,00 6141IBT1kC9BWJHU.GD AnVuTranTranThai ho tro MS 2026.129 FT26141306869398.20260521.183545.9974326669.NGUYEN THI HUYEN TRAN.970407

21/05/2026 15.678,00 MBVCB.14323306816.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.129.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai)#SP#020097041505211814472026mTCI195586.5390.21298.181447

21/05/2026 103.039,00 Ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen#SP#020097048805211755412026gotm199482.5388.81391.175541

21/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Nguyen Van Laam ung ho ma so 2026.129 ba Ngo Thi Tan#SP#020097040505211743442026OREW015386.5189.92008.174344

21/05/2026 100.000,00 6141ORCOQ2YXJYLN.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.20260521.174116.158189.PHAM VIET PHUONG.970448

21/05/2026 10.000,00 MBVCB.14322351676.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097042205211643422026Q1OM185398.5389.23230.164343

21/05/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai#SP#020097048805211626012026fhfe781481.5189.92867.162601

21/05/2026 100.000,00 6141SGTTH2BAYLMH.IBFT Ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai.20260521.162005.020093543638.SACOMBANK.970403

21/05/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130110128070.20260521.130110128070-0343882448_Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai

21/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai-210526-16:01:48 TA7e483920#SP#020097041605211601492026TA7e483920.5387.26966.160149

21/05/2026 1.000.000,00 MBVCB.14321526291.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0071000716089 VU THI SAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 1.000.000,00 MBVCB.14321463479.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0071000716089 VU THI SAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 300.000,00 MBVCB.14321392094.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 300.000,00 MBVCB.14321387721.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#0200970415052115450020264GQj387953.5388.16673.154500

21/05/2026 50.000,00 MBVCB.14321102302.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 50.000,00 MBVCB.14321093837.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 50.000,00 MBVCB.14321073142.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 50.000,00 MBVCB.14321076244.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 50.000,00 MBVCB.14321062940.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 200.000,00 MBVCB.14321018362.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.131 ( em Vu Tuan Hai).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 200.000,00 MBVCB.14320969349.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.130 ( Ho Thi Bao Ngan).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 5.000,00 6141VNIB021MKKZQ.ung ho MS 2026.131 ( em Vu Tuan Hai ).20260521.151713.998082808.GIANG MY LINH.970441

21/05/2026 100.000,00 MBVCB.14320862711.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0151000069405 NGO HONG PHO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097048805211509362026hqnc513618.5189.96968.150929

21/05/2026 100.000,00 MBVCB.14320840140.ung ho MS 2026.131 ( em vu tuan hai ).CT tu 1036765202 NGUYEN THI Y THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 100.000,00 6141VNIB021MESN9.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260521.145420.226226886.BUI TAT THANH.970441

21/05/2026 100.000,00 Ung Ho MS 2026.131 Em Vu Tuan Hai#SP#0200970488052114251120260pdp381514.5389.44793.142511

21/05/2026 100.000,00 6141IBT1kC9P1MD3.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan FT26141004510158.20260521.141739.11021367897014.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH TRANG.970407

21/05/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097040505211415332026WSQF005710.5389.97081.141533

21/05/2026 300.000,00 MBVCB.14320131748.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 300.000,00 MBVCB.14320122181.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 200.000,00 6141IBT1kC9PQGIH.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26141635645080.20260521.140812.11021367897014.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH TRANG.970407

21/05/2026 500.000,00 6141IBT1iJ4JFB4I.Ms 2026-131 uh em Vu Tuan Hai.20260521.140528.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

21/05/2026 300.000,00 ung ho MS2026.128 em bui thanh may#SP#020097041505211401472026IEjF946828.5390.26830.140147

21/05/2026 100.000,00 MBVCB.14320045842.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0281001490863 NGUYEN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 1.000.000,00 6141IBT1kC9UXLEN.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan FT26141212069768.20260521.135816.830383.NGUYEN THI TAM.970407

21/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097048805211358102026upde310732.5388.8938.135803

21/05/2026 200.000,00 6141IBT1fJW4FDAF.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260521.135511.20101988.TRAN NGOC LOAN.970431

21/05/2026 200.000,00 6141TPBVI2ACUBCF.Ung ho MS 2026100 be Pham Thi Ngoc Van.20260521.134653.39312091997.NGUYEN HONG QUAN.970423

21/05/2026 100.000,00 6141IBT1iJ4JLVLR.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 131 vu tuan hai.20260521.134319.111555222.VU THI THU THAO.970432

21/05/2026 300.000,00 UH MS 2026.131 CHAU VU TUAN HAI O PHU THO#SP#020097048805211341482026su1h270107.5389.29854.134149

21/05/2026 100.000,00 6141MCOBQ2YXLJBF.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260521.131919.04001010692409.VU HOANG TIEN.970426

21/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026107 be Hoang Thao My#SP#020097048805211304552026vzmc184335.5387.52461.130455

21/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026103 ba Nguyen Thi Tung#SP#020097048805211302502026mk31179362.5390.42002.130250

21/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai-210526-12:45:33 fjxo030358#SP#020097041605211245332026fjxo030358.5387.52902.124526

21/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.128 Em Bui Thanh May#SP#020097040505211243062026B76V029626.5387.39682.124306

21/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.129 Ba Ngo Thi Tan#SP#020097040505211241372026RC3D025209.5189.31763.124138

21/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#0200970405052112404120262CQO022431.5389.26559.124042

21/05/2026 100.000,00 6141TPBVI2ACZ268.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260521.123044.02692770001.PHAN THI PHUONG CHI.970423

21/05/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026 131 EM VU TUAN HAI-210526-12:25:28 RQka352530#SP#020097041605211225282026RQka352530.5189.38564.122529

21/05/2026 30.000,00 6141VNIB021M17L4.Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).20260521.121843.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441

21/05/2026 300.000,00 MBVCB.14318805824.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 9915683686 TRAN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 200.000,00 6141IBT1kC98NC2D.Ung ho em Vu Tuan Hai, MS 2026.131 FT26141351600600.20260521.120941.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

21/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen-210526-12:08:33 Z1Bg076245#SP#020097041605211208332026Z1Bg076245.5387.27675.120826

21/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May-210526-12:07:45 JQUN085404#SP#020097041605211207452026JQUN085404.5189.23876.120745

21/05/2026 50.000,00 MBVCB.14318703042.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0451001337737 PHAM THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai-210526-12:06:34 8rdk929989#SP#0200970416052112063420268rdk929989.5189.16376.120634

21/05/2026 100.000,00 6141TPBVI2ACJXQR.Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa.20260521.120410.02580094301.NGUYEN MINH TRANG.970423

21/05/2026 100.000,00 6141TPBVI2ACJRQH.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.20260521.115950.02580094301.NGUYEN MINH TRANG.970423

21/05/2026 200.000,00 6141IBT1fJW4724T.Ung ho MS 2026.131.20260521.115811.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388

21/05/2026 2.000.000,00 MBVCB.14318402211.ung ho MS 2026.131(em Vu Tuan Hai).CT tu 0051000110769 TRUONG THI QUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 50.000,00 6141IBT1kC98KRNR.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26141000349126.20260521.114242.19029923906011.VND-GCB-TRUONG MINH TRI.970407

21/05/2026 200.000,00 MBVCB.14318098089.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0301000359939 TO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 500.000,00 6141IBT1kC98URNM.ung ho ms 2026.131 Vu Tuan Hai FT26141014116300.20260521.111819.10524397855012.VND-TGTT-DINH NHAT MINH.970407

21/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien#SP#020097048805211057032026hlld756363.5388.45530.105703

21/05/2026 300.000,00 MBVCB.14317575957.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0451000459963 NGUYEN HUYNH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#0200970422052110483520267PGN830202.5189.94365.104835

21/05/2026 100.000,00 MBVCB.14317501086.NGUYEN NGOC QUY chuyen tien ung ho mS: 2026.131 em vu tuan hai.CT tu 0011004430548 NGUYEN NGOC QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 200.000,00 MBVCB.14317344229.Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).CT tu 0011003992967 TRAN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 200.000,00 6141IBT1kC9IXV8N.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26141060162010.20260521.103024.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407

21/05/2026 100.000,00 MBVCB.14317218652.Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).CT tu 0031000086245 DO DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 100.000,00 MBVCB.14317025522.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 7768983445 PHAM THI HONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 100.000,00 6141IBT1kC9IKZ5H.Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien FT26141092189800.20260521.100530.19032953256010.VND-TGTT-HOANG PHAM NGOC HIEN.970407

21/05/2026 100.000,00 MBVCB.14316964875.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 1013891384 PHAM THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai#SP#0200970488052110002020260qt8560101.5388.15999.100005

21/05/2026 1.000.000,00 6141IBT1aWLJ9VIS.UNG HO MS 2026.131 (EM VU TUAN HAI).20260521.095541.700004652380.LY THU PHONG.970424

21/05/2026 100.000,00 6141IBT1kC9I4KDP.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26141373831098.20260521.095325.19030432039886.VND-TGTT-BUI HAI BINH.970407

21/05/2026 200.000,00 MBVCB.14316791578.Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 3.000.000,00 MBVCB.14316729844.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 0531002150114 LE QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 300.000,00 NGUYEN THI NGOC ANH ung ho MS 2026.104 be Mo Minh Tien#SP#020097048805210942502026yput502472.5390.23817.094250

21/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong#SP#0200970488052109401220269s7g493911.5387.11991.094005

21/05/2026 50.000,00 6141IBT1iJ4WRAI1.ZP261410135877 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260521.094008.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

21/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097042205210932572026OUOV869814.5387.76638.093258

21/05/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026 104 be Mo Minh Tien#SP#020097042205210930412026W59M159695.5390.66137.093042

21/05/2026 150.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097040505210928212026D1HI055006.5390.54724.092821

21/05/2026 500.000,00 6141IBT1iJ4W3E3V.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 131 VU TUAN HAI.20260521.092338.247529918.LE THI HOA.970432

21/05/2026 200.000,00 6141IBT1aWLJ13QE.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260521.092304.330001060001357.NGUYEN HONG QUANG .970409

21/05/2026 300.000,00 6141IBT1iJ4W359D.Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien.20260521.092135.9917071996.TRAN THANH HANG.970432

21/05/2026 2.000.000,00 6141IBT1eJVZQQDY.CONG TY MOVENTEK UNG HO MA SO 2026.129 BA NGO THI TAN bao Vietnamnet.20260521.091736.1500565104.CTY TNHH GIAI PHAP CONG NGHIEP MOVENTEK .970418

21/05/2026 20.000,00 6141IBT1kC9I269Q.Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien FT26141304978443.20260521.091417.79797979797939.NGUYEN VAN HANH.970407

21/05/2026 100.000,00 6141IBT1kC9I26W5.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26141234530865.20260521.091417.6462889999.BUI DUC ANH.970407

21/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai#SP#020097042205210912392026X6V9701451.5389.83312.091239

21/05/2026 50.000,00 6141IBT1bJV6N9UY.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260521.091046.00086826.BUI THI LINH.970427

21/05/2026 20.000,00 UH.MS .2026.130 Ho Thi Bao Ngan .Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048805210902392026t5br376724.5388.40462.090232

21/05/2026 300.000,00 MBVCB.14316147765.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0611001681356 LE THI HAI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 100.000,00 6141IBT1fJW4976A.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260521.085243.0051009121005.NGUYEN DUC THANH.970438

21/05/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai#SP#020097048805210852262026zqq6345801.5390.97561.085219

21/05/2026 200.000,00 6141IBT1iJ4WHT3U.Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien.20260521.084804.141066315.DO THI MINH TUYET.970432

21/05/2026 100.000,00 6141IBT1aWLJWCS7.ung ho MS 2026131 em vu Tuan Hai.20260521.084305.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

21/05/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097042205210842502026MS8E626100.5389.58726.084251

21/05/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan#SP#020097042205210841562026GJDP246536.5387.55563.084156

21/05/2026 200.000,00 6141VNIB0211XXRW.Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien.20260521.083400.918020111.DO THI VAN ANH.970441

21/05/2026 100.000,00 MBVCB.14315803100.ung ho ms 2026.131 em vu tuan hai.CT tu 0541000326307 TRAN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 100.000,00 MBVCB.14315782792.Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien.CT tu 1038302058 LA THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097048805210827172026obbl270973.5389.1201.082717

21/05/2026 200.000,00 MBVCB.14315678837.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue#SP#020097042205210818242026MU3B637985.5390.67664.081809

21/05/2026 100.000,00 MBVCB.14315635637.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 1016604783 TRAN THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 500.000,00 6141TPBVI2ACLV2Y.Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien.20260521.081642.02043621501.NGUYEN THANH VAN.970423

21/05/2026 300.000,00 MBVCB.14315527616.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 100.000,00 6141IBT1kC9M44HB.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam FT26141902630441.20260521.080638.19029998346011.VND-TGTT-MAI THI MINH YEN.970407

21/05/2026 200.000,00 6141IBT1aWLWRES3.Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).20260521.080536.8646328913433.BUI XUAN THUY.970430

21/05/2026 100.000,00 6141IBT1kC9M4CAX.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy FT26141988506625.20260521.080514.19029998346011.VND-TGTT-MAI THI MINH YEN.970407

21/05/2026 100.000,00 6141IBT1kC9MB3ZB.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May FT26141300149155.20260521.080426.19029998346011.VND-TGTT-MAI THI MINH YEN.970407

21/05/2026 100.000,00 6141IBT1kC9MB7G4.Ung ho MS 2026093 em Pham Duc Hai FT26141506930785.20260521.080331.19029998346011.VND-TGTT-MAI THI MINH YEN.970407

21/05/2026 100.000,00 6141IBT1kC9MB5XS.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26141066072225.20260521.080303.19029998346011.VND-TGTT-MAI THI MINH YEN.970407

21/05/2026 500.000,00 MBVCB.14315388468.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 1.000.000,00 6141IBT1aWLWRWIM.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.20260521.075419.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

21/05/2026 200.000,00 6141MCOBQ2YVVFAB.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260521.074115.03001011929945.DO THU HANG.970426

21/05/2026 6.868,00 6141MSCBD2F6LSKS.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260521.073349.872866868.DUONG ANH THUY.970422

21/05/2026 5.000,00 MBVCB.14315091904.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026131.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

21/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097040505210726012026SGZ5027990.5389.89403.072601

21/05/2026 15.000,00 MBVCB.14314988428.Chuyen tien ung ho.CT tu 1374256741 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

21/05/2026 100.000,00 6141IBT1kC9M2BNF.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26141400751740.20260521.071714.19031228928015.VND-TGTT-VUONG HUY PHU.970407

21/05/2026 143.519,00 6141IBT1fJW4Q71J.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260521.071237.0982011786.BUI THI HA QUYEN.970431

21/05/2026 50.000,00 MBVCB.14314872353.ung ho MS 2026.132.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 30.000,00 MBVCB.14314863157.Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 50.000,00 MBVCB.14314862583.ung ho MS 2026.131.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 100.000,00 MBVCB.14314808470.Chuyen tien ung ho MS 2026 131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

21/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan-210526-06:51:20 HGPB407877#SP#020097041605210651202026HGPB407877.5189.84688.065120

21/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan#SP#020097048805210641392026oshz976484.5387.61256.064139

21/05/2026 200.000,00 MBVCB.14314561028.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.131-em Vu Tuan Hai#SP#020097040505210636282026SLOF045335.5390.48859.063628

21/05/2026 5.660,00 6141IBT1kC9V3BI4.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.130 Ho Thi Bao Ngan FT26141864000153.20260521.062443.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

21/05/2026 68.000,00 UH MS 2026.130 be Ho Thi Bao Ngan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970422052106240720266PDH349040.5189.24461.062407

21/05/2026 5.000,00 MBVCB.14314427167.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026130.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

21/05/2026 8.566,00 6141IBT1kC9VLEYP.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.129 ba Ngo Thi Tan FT26141900079204.20260521.055022.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

21/05/2026 300.000,00 MBVCB.14314213520.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

21/05/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May-210526-04:57:22 w49z746292#SP#020097041605210457222026w49z746292.5189.45028.045723

21/05/2026 21.273,00 6141TPBVI2AM7ULQ.UHMS 2026.127 Mong GD Hoang Thi Hoa-Tran Quoc Tho,Dinh Bao Yen benh hoi phuc tot,co nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260521.025508.00005384949.VU HOANG LINH.970423

21/05/2026 100.000,00 MBVCB.14313725587.ung ho ms 2026.129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097048805222218152026win3628199.5189.67689.221808

22/05/2026 200.000,00 NGUYEN BA THONG chuyen tien Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi#SP#0200970422052222171620261B99149475.5387.64978.221716

22/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097040505222210492026YCME019097.5387.50261.221050

22/05/2026 200.000,00 6142MCOBQ2YSNTZR.MS 2026.132 (4 chau mo coi).20260522.215952.05101012703130.LE MINH TIEP.970426

22/05/2026 15.000,00 MBVCB.14341360950.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 100.000,00 6142IBT1cJ2QSBQX.ung ho MS 2026 118 Do Tien Lam.20260522.214512.102881816345.TRAN THI SANG.970415

22/05/2026 118.000,00 MBVCB.14341179274.ung ho MS 2026.132(4 chau mo coi).CT tu 9856322488 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 200.000,00 6142IBT1kC9FW4YW.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26143293109314.20260522.212002.9984866829.TRAN THI BICH NGOC.970407

22/05/2026 200.000,00 ungho ms 2026. 132 4chaumocoi#SP#0200970488052221063420265kde434436.5387.32980.210634

22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14340750319.Ung ho MS 2026113 em Vu Truc Quynh.CT tu 0731000649262 NGUYEN MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 100.000,00 6142IBT1d1ML6ZK2.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260522.210124.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422

22/05/2026 400.000,00 MBVCB.14340669376.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0021001807319 TRAN HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 15.000,00 MBVCB.14340604228.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.132 (4chau mo coi).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 300.000,00 6142IBT1iJ4D2K5G.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi.20260522.205401.0964263333.NGO NGOC LINH.970432

22/05/2026 100.000,00 6142IBT1iJ4D2BFR.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260522.205257.55931167.NGUYEN THI HAI YEN.970432

22/05/2026 200.000,00 6142IBT1kC9THJ31.ung ho MS 2026.132 - tang 4 chau mo coi FT26142778093909.20260522.205151.14022451067016.VND-TGTT-BUI THI THANH HA.970407

22/05/2026 80.000,00 6142ABBKA2FCJHLZ.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260522.204523.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425

22/05/2026 10.000,00 6142IBT1aWL2NPNQ.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.114 (em Dang Dang Duong).20260522.203916.0339306897.VU DUC TU.970437

22/05/2026 10.000,00 6142IBT1aWL2N1IP.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.113 (em Vu Truc Quynh).20260522.203500.0339306897.VU DUC TU.970437

22/05/2026 100.000,00 6142IBT1aWL2RR3S.VU THI MY DUNG CHUYEN TIEN MS 2026.132( 4 chau be mo coi ).20260522.203333.000000206412.VU THI MY DUNG.970433

22/05/2026 200.000,00 MBVCB.14340188270.Ung ho MS 2026.132 ( 4 chau mo coi).CT tu 0441000733984 NGUYEN THI TO NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 200.000,00 MBVCB.14339938812.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 0111000234179 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097048805222012542026t0yo231363.5189.83310.201254

22/05/2026 100.000,00 6142IBT1kC9TM7R6.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142002034402.20260522.200912.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407

22/05/2026 20.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi#SP#020097048805222006592026qa5s208021.5389.52975.200700

22/05/2026 200.000,00 MBVCB.14339779603.CHU THI THU ung ho ms 2026.131 (vu tuan hai).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 200.000,00 MBVCB.14339704416.CHU THI THU ung ho ms 226.132 (4 chau mo coi).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 5.660,00 6142IBT1kC9TWFTS.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.128 em Bui Thanh May FT26142390696807.20260522.194537.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

22/05/2026 500.000,00 6142IBT1kC9TW5IC.Ung ho ms 2026.127 be Dinh Bao Yen FT26142035797665.20260522.194434.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407

22/05/2026 500.000,00 6142IBT1kC9TQRWS.Ung ho ms 2026.132 bon be mo coi FT26142148410547.20260522.194309.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407

22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14339133574.ung ho ms2026.132(4 chau mo coi).CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 15.000,00 MBVCB.14338947615.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097040505221913522026X4AV095679.5388.78677.191352

22/05/2026 100.000,00 6142IBT1kC9LBT8T.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26142710380635.20260522.185932.19038068806011.VU THI VAN.970407

22/05/2026 400.000,00 MBVCB.14337935371.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.131(em VU TUAN HAI), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 50.000,00 MBVCB.14337891472.ung Ho MS2026.132( 4 chau mo coi).CT tu 0491000040183 NGUYEN HOANG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 400.000,00 MBVCB.14337870404.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.132(4 CHAU MO COI), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 200.000,00 6142IBT1kC9LW8TL.Ung ho Ms 2026.097 FT26142487296883.20260522.182004.19035424613011.VND-TGTT-DO MANH TIEN .970407

22/05/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130261880714.20260522.130261880714-0343882448_Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi

22/05/2026 200.000,00 MS 2026.132#SP#020097048805221741392026y4sw574844.5387.89525.174139

22/05/2026 100.000,00 6142SGTTH2BB6FN2.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi.20260522.173333.070141287050.SACOMBANK.970403

22/05/2026 10.000,00 MBVCB.14336760268.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 100.000,00 6142TPBVI2AFCFBW.Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).20260522.172135.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

22/05/2026 100.000,00 6142ASCB021FUT99.UNG HO MS2026.132 4 CHAU MO COI-220526-17:10:31 6142ASCB021FUT99.20260522.171032.28506147.VO THI THANH XUAN.970416

22/05/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#02009704880522170133202604ty388753.5388.62339.170133

22/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097048805221654192026q6ui357326.5387.10668.165419

22/05/2026 58.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai#SP#020097040505221653042026N1XF001563.5387.2571.165304

22/05/2026 200.000,00 MBVCB.14336116296.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0301000346416 VU THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 500.000,00 6142IBT1kC9ZT3DF.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142401042850.20260522.164335.19038270037011.VND-TGTT-NGUYEN LE HUNG SON.970407

22/05/2026 200.000,00 6142IBT1kC9ZTTZQ.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142251646274.20260522.164328.19033562874018.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DUNG.970407

22/05/2026 100.000,00 6142IBT1kC9ZZMMA.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142297344527.20260522.163414.19033973390011.VND-TGTT-DO THI PHUONG THAO.970407

22/05/2026 200.000,00 6142TPBVI2AFBYRE.Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).20260522.162401.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

22/05/2026 200.000,00 6142TPBVI2AFBL97.NGUYEN THU PHUONG chuyen tien.20260522.162331.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

22/05/2026 300.000,00 MBVCB.14335727381.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0581000797023 NGUYEN TRONG DUC NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 50.000,00 6142IBT1d1MLWRIF.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260522.161916.970422Q075aa4000000000154056.MBBANK IBFT.970422

22/05/2026 300.000,00 MBVCB.14335685679.Que Ngoc ung ho MS:2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 0371000686868 PHAN QUE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 15.000,00 6142IBT1iJ4SQ8HY.tu thien.20260522.161642.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432

22/05/2026 200.000,00 6142IBT1iJ49NWLA.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260522.160629.144391101.MAC THI LOAN.970432

22/05/2026 200.000,00 MBVCB.14335475991.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1020255893 PHAM THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 300.000,00 6142IBT1kC9Z8RKV.Ms 2026.132 gui 4 chau mo coi FT26142089836117.20260522.155939.19035300656012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DIEP .970407

22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14335353629.MS 2026.131.CT tu 0851000024235 TRIEU HAI NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 300.000,00 6142VNIB021FCMVU.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260522.155226.057704060097833.NGUYEN DINH TRUONG.970441

22/05/2026 300.000,00 MBVCB.14335339536.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1037438915 KIEU THI TUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 50.000,00 6142SGTTH2BBSVLC.IBFT Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260522.154850.020363920209.SACOMBANK.970403

22/05/2026 200.000,00 6142IBT1kC9ZV11L.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142401302126.20260522.154825.19033443278016.VND-TGTT-TRAN THI THU HUONG.970407

22/05/2026 100.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms:2026:131 vu Tuan Hai#SP#0200970422052215384920262WPJ457234.5389.27677.153850

22/05/2026 300.000,00 6142IBT1kC9Z1VKV.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26142429362825.20260522.153048.19038270037011.VND-TGTT-NGUYEN LE HUNG SON.970407

22/05/2026 5.000,00 MBVCB.14335044496.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026132.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14334975153.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 9972950970 QUYEN MINH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 50.000,00 TRAN DO NIN Chuyen tien ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai#SP#0200970488052215235720269ckh021187.5390.37396.152357

22/05/2026 200.000,00 6142IBT1kC96RMFU.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142809705493.20260522.151519.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407

22/05/2026 500.000,00 6142IBT1kC96R2ZU.Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi Quang Tri me bi bo giet FT26142725783090.20260522.151450.46579999999999.TRAN PHAN NAM TIEN.970407

22/05/2026 50.000,00 MBVCB.14334820483.ung ho ms 2026 .132( ung ho 4 chau mo coi) .CT tu 1020177299 NGUYEN THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 50.000,00 MBVCB.14334766473.Ung ho MS 2026.124 ( em Trieu Thi Hue ) .CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 50.000,00 MBVCB.14334746729.Ung ho MS 2026.119 ( ba Vo Thi Dan ) .CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 200.000,00 MBVCB.14334740193.ung ho MS 2026.127(be Dinh Bao Yen).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 50.000,00 MBVCB.14334712324.Ung ho MS 2026.118 ( em Do Tien Lam ) .CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 200.000,00 MBVCB.14334718688.ung ho MS 2026.134.CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 100.000,00 6142IBT1aWL2C6TB.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260522.150254.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424

22/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan#SP#020097048805221501482026wga6949317.5388.5544.150141

22/05/2026 200.000,00 MBVCB.14334651288.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 600.000,00 MBVCB.14334607042.DO THANH HUY PHONG , VIET PHUC, MAI HUONG q. Binh Thanh tphcm giup 2026.129 , 2026.130 , 2026.131.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 50.000,00 6142IBT1kC96HIJH.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26142750030180.20260522.145601.19036097437012.VND-TGTT-LE ANH DUC.970407

22/05/2026 600.000,00 MBVCB.14334567217.DO THANH MY , DO THANH HUY PHONG, THANH VIET giup 2026.124 , 2026.126, 2026.127 .CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#02009704220522145310202668UW503428.5387.57015.145304

22/05/2026 100.000,00 6142IBT1kC96ZC2T.Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi FT26142507809503.20260522.145200.19033978764017.VND-TGTT-LE MINH QUANG.970407

22/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi#SP#020097040505221451212026FGIQ026387.5390.46406.145121

22/05/2026 100.000,00 6142IBT1kC966LLE.ung ho MS 2026.132 FT26142892624930.20260522.145058.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407

22/05/2026 500.000,00 MBVCB.14334522981.DO NGOC THACH , HUYNH THI MAI, LE LE HOA quan 10 tphcm giup 2026 . 125( be Han)& 2026.128 ( Bui t Na) .CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 200.000,00 LE THI THUY Chuyen tien ug ho MS 2026. 131 ( em Vu Tuan Hai)#SP#02009704150522144917202664QJ384410.5388.35236.144917

22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14334516970.MS 2026.132-4 chau mo coi-cau mong 4 chau vuot qua noi dau nay som on dinh lai cuoc song va co tuong lai tot dep hon.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097042205221446002026VU2O456902.5189.17101.144601

22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14334459509.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 50.000,00 6142IBT1kC96KP9Q.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26142456052719.20260522.144250.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407

22/05/2026 200.000,00 6142IBT1kC96K27M.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142933603357.20260522.144159.13321108900016.VND-TGTT-HOANG THI HAI HA.970407

22/05/2026 300.000,00 6142IBT1iJ49KND1.LE THANH THUAN chuyen tien Ung ho MS 2016132 4 chau mo coi.20260522.144052.55961905.LE THANH THUAN.970432

22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14334403534.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 9918478372 NGUYEN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097042205221435452026XUZX841263.5388.63373.143538

22/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.132 ( 4 chau mo coi)#SP#020097041505221431462026E10R330479.5388.41917.143146

22/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May#SP#0200970422052214310020269KGS153493.5387.37710.143054

22/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi#SP#020097042205221430382026ODJE954175.5189.35646.143038

22/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026. 131 Em Vu Tuan Hai#SP#020097040505221428282026PA1L039710.5390.25429.142829

22/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.130 Ho Thi Bao Ngan#SP#020097040505221426042026FKIM031077.5389.13041.142556

22/05/2026 200.000,00 LE THI LY Chuyen tien ung ho ma so 2026.132 bon e be mo coi#SP#020097048805221423232026zvma837974.5389.98749.142323

22/05/2026 100.000,00 6142SHBAA2FMED5M.Ms 2026.132 ung ho 4 chau mo coi.20260522.142213.1018755443.DANG THI NGOC DUNG.970443

22/05/2026 50.000,00 MBVCB.14334197160.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.132 ( 4 BE MO COI).CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097040505221421202026AIVM013961.5387.88431.142120

22/05/2026 300.000,00 6142SGTTH2BBEE8K.IBFT Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260522.141908.050124124198.SACOMBANK.970403

22/05/2026 50.000,00 MBVCB.14334109143.Ung ho MS 2026.132 Bon chau mo coi.CT tu 0491000158641 NGUYEN THI PHUONG CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097040505221412252026J9KI082950.5389.43952.141225

22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14334061121.MS 2026 131 e Vu Tuan Hai.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

22/05/2026 200.000,00 6142IBT1kC968KZV.Ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai FT26142569057454.20260522.140805.19038867039013.HA THI YEN.970407

22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14334049717.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1030110387 NGUYEN UYEN THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 100.000,00 6142IBT1kC96VVH4.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142964184093.20260522.135527.11120024633011.VND-TGTT-TRAN HAI THINH.970407

22/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097042205221355262026VMR4961935.5387.63372.135526

22/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097040505221347442026D2F5002692.5189.26802.134744

22/05/2026 50.000,00 MBVCB.14333825950.ung ho MS 2026.131 Vu Tuan Hai.CT tu 0311000720032 NGUYEN DANG HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097042205221346422026WAX0443278.5387.20818.134643

22/05/2026 200.000,00 6142IBT1kC96JSQE.Ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai FT26142720735683.20260522.132831.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

22/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#02009704220522132827202666DH235442.5389.36738.132827

22/05/2026 100.000,00 6142IBT1aWLCX7Y9.Ung ho Ms 2026131 em Vu Tuan Hai.20260522.131826.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437

22/05/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.131 EM VU TUAN HAI-220526-13:14:11 FxDH097588#SP#020097041605221314122026FxDH097588.5387.71610.131405

22/05/2026 50.000,00 6142MCOBQ2YS8XFQ.Ung ho ms2026.131 vu tuan hai.20260522.131244.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

22/05/2026 200.000,00 6142IBT1kC9EX3GG.Ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen FT26142760691330.20260522.131159.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407

22/05/2026 30.000,00 MBVCB.14333420545.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 50.000,00 6142ORCOQ2YS8JTT.LOC HO TRO MS 2026.131 VUTUANHAI.20260522.130230.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

22/05/2026 200.000,00 IB_341983342_1779429204124290367143_null_20260522_ms 2026.131

22/05/2026 100.000,00 6142IBT1kC9ETLBJ.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26142158901551.20260522.130038.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407

22/05/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.131 em vu tuan hai#SP#020097042205221258362026BABJ130767.5390.97642.125837

22/05/2026 50.000,00 6142IBT1kC9ELFQB.MS 2026.132 FT26142771305700.20260522.125710.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14333304991.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 50.000,00 MBVCB.14333285530.NGUYEN THI MEN chuyen tien Ung ho ms 2026.131( em Vu Tuan Hai).CT tu 0341007136649 NGUYEN THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 50.000,00 MBVCB.14333200445.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 1.000.000,00 6142IBT1kC9E6TQG.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen FT26142079897565.20260522.124623.19034525923013.VND-TGTT-NGUYEN THANH DANH.970407

22/05/2026 1.000.000,00 6142IBT1kC9E66GX.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26142734499136.20260522.124602.19034525923013.VND-TGTT-NGUYEN THANH DANH.970407

22/05/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097041505221245432026EjfP954068.5189.32480.124543

22/05/2026 1.000.000,00 6142IBT1kC9E6GX1.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142123307420.20260522.124540.19034525923013.VND-TGTT-NGUYEN THANH DANH.970407

22/05/2026 50.000,00 MBVCB.14333171696.Ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0491000158641 NGUYEN THI PHUONG CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 10.000,00 6142VNIB0218DJWB.ung ho MS 2026.132 ( 4 chau mo coi ).20260522.124439.998082808.GIANG MY LINH.970441

22/05/2026 50.000,00 6142IBT1kC9EEF56.MS 2026.131 FT26142701861742.20260522.124307.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

22/05/2026 100.000,00 6142IBT1kC9EEGF8.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26142870435179.20260522.124216.19031456255888.VND-TGTT-TRAN THI VINH.970407

22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14333109970.ung ho ms 2026.131 (em Vu Tuan Hai).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.131 Em Vu Tuan Hai#SP#020097048805221239002026pm5t584530.5388.96645.123900

22/05/2026 20.000,00 6142IBT1kC9EKYBH.ung ho ms 2026.131, em Vu Tuan Hai, chuc em va gia dinh binh an FT26142704255088.20260522.123828.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

22/05/2026 100.000,00 6142TPBVI2A8NQ5L.ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).20260522.123646.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423

22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14333042822.Ms 2026-131 Em Vu Tuan Hai.CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097048805221232282026thlv566786.5390.61683.123229

22/05/2026 200.000,00 6142IBT1kC9EGJNL.ung ho MS 2026.131 FT26142903514070.20260522.123059.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407

22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14332973890.Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 200.000,00 MS2026-131 CHAU VU TUAN HAI PHU THO-220526-12:27:27 lW4m580813#SP#020097041605221227282026lW4m580813.5390.32267.122728

22/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097048805221227232026o6c5551527.5388.32084.122723

22/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai-220526-12:26:52 We9v807835#SP#020097041605221226522026We9v807835.5189.27886.122652

22/05/2026 200.000,00 MBVCB.14332908485.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0181003628572 NGUYEN HAI QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai#SP#020097040505221223462026WKOD059782.5189.10068.122346

22/05/2026 50.000,00 6142MCOBQ2YS13NX.MS 2026.086.20260522.122254.04301010352216.NGUYEN NGOC Y NHI.970426

22/05/2026 200.000,00 MBVCB.14332882395.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 9420703979 LE TO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 50.000,00 6142MCOBQ2YSCYJT.Ung ho MS 2026.085.20260522.122004.04301010352216.NGUYEN NGOC Y NHI.970426

22/05/2026 300.000,00 6142IBT1iJ49DD9K.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260522.121841.171910706.NGUYEN THI NHU TRANG.970432

22/05/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai-220526-12:18:15 QbGm655319#SP#020097041605221218152026QbGm655319.5387.75791.121808

22/05/2026 100.000,00 le thi ly ung ho ms 2026.131 vu tuan hai#SP#020097048805221217042026r344518318.5390.68682.121704

22/05/2026 100.000,00 6142IBT1iJ49SNFY.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260522.121647.129292032.PHAM THAI VIET.970432

22/05/2026 200.000,00 6142IBT1kC9EY28W.Ung ho MS 2026.131 FT26142144065963.20260522.121635.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

22/05/2026 100.000,00 6142TPBVI2A8IYW9.Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).20260522.121632.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

22/05/2026 300.000,00 6142SGTTH2BBT4X3.IBFT Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260522.121619.060319018576.SACOMBANK.970403

22/05/2026 100.000,00 6142IBT1kC9EYQXP.Ms 2026 131 e Vu Tuan Hai FT26142628130901.20260522.121614.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407

22/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097048805221215512026coda514378.5388.60643.121552

22/05/2026 200.000,00 MBVCB.14332709328.MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 0161001657271 LE QUANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 500.000,00 6142IBT1aWLCHIR1.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260522.115916.013704073636666.NGUYEN VAN CUONG.970437

22/05/2026 300.000,00 6142TPBVI2A8HFU8.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260522.114417.10003177599.LE THI LE THUY.970423

22/05/2026 200.000,00 6142IBT1iJ491CGS.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260522.113947.89443547.PHAM VAN CHUAN.970432

22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14332129512.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14332118344.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14331958705.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0541000260062 NGUYEN THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 2.000.000,00 MBVCB.14331935052.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1937660383 NGUYEN VAN DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 250.000,00 IBVCB.14331913993.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 500.000,00 IBVCB.14331877025.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 50.000,00 MBVCB.14331861362.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130212114103.20260522.130212114103-0776228518_Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa

22/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097041505221111222026NuXc601369.5390.25861.111115

22/05/2026 200.000,00 6142IBT1kC9K4H75.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142278324540.20260522.105402.1216911612.TRAN VIET TRUNG.970407

22/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097048805221052372026ooi7204182.5387.6198.105237

22/05/2026 200.000,00 MBVCB.14331454258.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.132 ( 4 chau mo coi).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 500.000,00 MBVCB.14331392798.UNG HO MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 0331003733885 PHAN THIEN HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 200.000,00 MBVCB.14331264086.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0281000201148 TRAN THI HOA PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 300.000,00 6142WBVNA2FMB4TY.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260522.103059.107000151711.HOANG THI HUONG GIANG.970412

22/05/2026 10.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#0200970405052210262320267TKW019289.5387.47032.102616

22/05/2026 1.000.000,00 MBVCB.14331162423.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1049008701 TRAN THUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 200.000,00 MBVCB.14331159219.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0271000853133 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 200.000,00 MBVCB.14331155044.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097040505221022532026C17R002786.5387.25525.102253

22/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#0200970422052210084220261MWN141385.5390.43584.100843

22/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#02009704220522100603202676P3997394.5387.28080.100603

22/05/2026 200.000,00 6142SGTTH2BBA2EF.IBFT Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260522.095505.030064802451.SACOMBANK.970403

22/05/2026 100.000,00 6142IBT1kC97TWCE.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142580674698.20260522.094245.270677889999.LE TRI HUNG.970407

22/05/2026 500.000,00 MBVCB.14330594779.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0451000226854 CHU DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097042205220941072026OKJU547355.5387.92149.094107

22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14330451516.Ungho MS 2026.132(4 chau mo coi)..CT tu 1047500427 NGUYEN THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 1.000.000,00 MBVCB.14330402753.Ung ho MS 2026.132 ( 4 chau mo coi).CT tu 0311000789999 DANG XUAN DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 500.000,00 MBVCB.14330410573.MS 2026.132(4 chau mo coi).CT tu 0181002342711 PHAN TUONG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi#SP#020097042205220924432026RF5N806490.5389.9946.092444

22/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097041505220916322026ctZB190084.5389.71493.091625

22/05/2026 100.000,00 6142SGTTH2BBLGEN.IBFT Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260522.091141.060057431566.SACOMBANK.970403

22/05/2026 500.000,00 6142IBT1kC975FPR.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142025507592.20260522.090931.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407

22/05/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026 132 4 CHAU MO COI-220526-09:09:08 KGlm764535#SP#020097041605220909092026KGlm764535.5189.37205.090909

22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14330158710.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0041000344863 DU TAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097048805220907552026dfml850028.5189.30467.090755

22/05/2026 500.000,00 6142IBT1iJ42BV4Q.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 132 bon chau mo coi.20260522.085702.247529918.LE THI HOA.970432

22/05/2026 400.000,00 MBVCB.14329980766.Ung ho MS 2026 132 bon chau mo coi.CT tu 0611001922248 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

22/05/2026 30.000,00 6142IBT1kC97IM5S.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan FT26142082703172.20260522.085235.19035532043017.VND-TGTT-TA DUC THINH.970407

22/05/2026 1.500.000,00 MBVCB.14329817700.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 1058998349 HUYNH XUAN NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 200.000,00 MBVCB.14329786886.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0451001325191 NGUYEN THE HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097041505220837142026zg4F961078.5189.1895.083707

22/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097041505220835522026pvTl957020.5388.98082.083552

22/05/2026 200.000,00 6142TPBVI2A8W8YU.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260522.083338.00021780001.HA VAN TIEN.970423

22/05/2026 200.000,00 6142IBT1kC97CIFS.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142094501681.20260522.083047.19032179284014.VND-TGTT-HAN TRAN VIET.970407

22/05/2026 200.000,00 6142IBT1kC97C27X.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142782089400.20260522.083012.2299881988.DO TRUNG KIEN.970407

22/05/2026 100.000,00 6142IBT1aWLCMZV9.ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260522.082847.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

22/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi#SP#0200970422052208280120265687844489.5387.67288.082802

22/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May#SP#020097048805220826162026ru4c723195.5388.60518.082616

22/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097048805220821182026ekfw708236.5388.42474.082118

22/05/2026 200.000,00 MBVCB.14329558869.Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#0200970422052208191320264XGQ931529.5388.34577.081858

22/05/2026 300.000,00 MBVCB.14329528061.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#0200970488052208114020269tkl679239.5389.5758.081140

22/05/2026 500.000,00 MBVCB.14329389628.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 2.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097040505220757452026TL4Y042464.5387.56721.075738

22/05/2026 30.000,00 MBVCB.14329256672.Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 500.000,00 MBVCB.14329239177.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0611001786566 VU DANG TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 100.000,00 6142IBT1iJ42VNK5.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi.20260522.074644.0984041991.DAO DUC VINH.970432

22/05/2026 6.868,00 6142MSCBD2J26UVG.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026132 4 chau mo coi Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260522.074055.872866868.DUONG ANH THUY.970422

22/05/2026 1.000.000,00 6142IBT1iJ42V9M1.MS 2026 132 4 chau mo coi.20260522.073757.221017668.NGUYEN NHAT QUANG.970432

22/05/2026 300.000,00 6142SHBAA2F1I5L9.Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi.20260522.073756.1010547617.NGUYEN DUC BACH.970443

22/05/2026 400.000,00 6142IBT1iJ42VQC3.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi.20260522.073557.137567188.NGUYEN ANH DUC.970432

22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14328975497.Chuyen tien ung ho MS 2026 132 bon chau mo coi.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

22/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097041505220726172026wZUo741173.5189.49234.072617

22/05/2026 200.000,00 6142IBT1iJ42SPCN.UNG HO MS 2026 131.20260522.071726.156881767.NGUYEN MINH NGHIA.970432

22/05/2026 200.000,00 6142IBT1iJ42SMA9.MS 2026 132.20260522.071612.156881767.NGUYEN MINH NGHIA.970432

22/05/2026 500.000,00 HONG HA ung ho MS 2026.132#ACH#020097040005220710562026a4x4001151.2026-05-22.071210.000870406003741.CAO THI HONG HA.SBITVNVN

22/05/2026 200.000,00 MBVCB.14328642847.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.132- 4chau mo coi#SP#0200970405052206525420260XNI073096.5387.41746.065254

22/05/2026 5.660,00 6142IBT1kC9GMXCD.Ung ho MS 2026.132 bon chau mo coi FT26142602743499.20260522.064621.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

22/05/2026 68.000,00 UH MS 20226.131 be Vu Tuan Hai. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970422052206111520260H9D697134.5388.49739.061109

22/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.131 Vu Tuan Hai#SP#02009704220522053759202687BE545277.5189.12048.053759

22/05/2026 50.000,00 MBVCB.14328098355.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 300.000,00 MBVCB.14328026409.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 22.831,00 6142TPBVI2A8JH1X.UHMS 2026.130 Mong GD Dinh Thi Bong-Ho Van Dinh gap thien duyen,be Ho Thi Bao Ngan benh hoi phuc tot-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260522.023305.00005384949.VU HOANG LINH.970423

22/05/2026 50.000,00 MBVCB.14327831396.ung ho ms: 2026.131.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 600.000,00 6141IBT1kC9AZZVM.ung ho ma so 2026.131 em Vu Tuan Hai FT26142340096410.20260521.235824.19029428411012.VND-TGTT-LE TRONG NHAN.970407

22/05/2026 300.000,00 MBVCB.14327673893.NGUYEN THI DAM chuyen tien.CT tu 1027680299 NGUYEN THI DAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#02009704220521234820202606OA946914.5388.33876.234821

22/05/2026 200.000,00 6141TPBVI2A8FYNH.Ung ho MS 2026.108 (be La Dang Khoa).20260521.234315.03427179601.HA MINH KHANG.970423

22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14327585072.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 1021599246 NGUYEN TIEN GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

22/05/2026 200.000,00 HO NGOC MINH chuyen tien MS 2026.131#SP#020097042205212258002026TXBP148275.5387.57138.225801

23/05/2026 50.000,00 6143ABBKA2FFFD1L.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.20260523.222412.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425

23/05/2026 10.000,00 MBVCB.14355570055.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130422854102.20260523.130422854102-0938122191_Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen

23/05/2026 20.000,00 MBVCB.14355401550.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.132 ,4 chau mo coi#SP#020097048805232200202026jqht982695.5388.30212.220020

23/05/2026 200.000,00 6143IBT1kCS2DADG.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May FT26145069497044.20260523.214951.789888789888.MAI THU TRANG.970407

23/05/2026 200.000,00 6143IBT1kCS2SZ6G.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26145660168007.20260523.214701.789888789888.MAI THU TRANG.970407

23/05/2026 200.000,00 6143IBT1kCS2CQQH.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong FT26145992789992.20260523.213426.789888789888.MAI THU TRANG.970407

23/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097048805232133542026p696910343.5389.49053.213354

23/05/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097042205232131312026W8IG131454.5387.41356.213132

23/05/2026 200.000,00 6143IBT1kCS2WY25.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan FT26145353481790.20260523.212618.789888789888.MAI THU TRANG.970407

23/05/2026 5.000,00 6143IBT1iJ4IZI49.HOANG MAI HUONG chuyen tien.20260523.212337.0563745728.HOANG MAI HUONG.970432

23/05/2026 300.000,00 6143IBT1kCS2QJ6Y.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26145824313076.20260523.212205.789888789888.MAI THU TRANG.970407

23/05/2026 300.000,00 6143NBVAF2LV3GUE.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.20260523.212006.190003997301.PHAM THI NHU Y.970419

23/05/2026 200.000,00 6143IBT1kCSCNMSP.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen FT26145751361676.20260523.211940.789888789888.MAI THU TRANG.970407

23/05/2026 100.000,00 6143IBT1kCSCKPX4.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26143406859387.20260523.204807.19031856536010.VND-TGTT-CHU DUC TUAN.970407

23/05/2026 40.000,00 Lethiven UH.MS.2026.132 bon chau mo coi .Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048805232038462026z1dc726970.5390.29936.203839

23/05/2026 39.000,00 ung ho ms 2026.132 4 chau mo coi#SP#0200970422052320183220268TYX855156.5390.37305.201833

23/05/2026 6.100,00 Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi#SP#020097048805232017312026nxoi646606.5387.32352.201731

23/05/2026 50.000,00 6143SGTTH2BMIMGU.IBFT Ung ho MS2026.133.20260523.201516.060147279364.SACOMBANK.970403

23/05/2026 300.000,00 MBVCB.14353140350.UNG HO MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen.CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 100.000,00 6143IBT1kCS1Z71A.Un ho MS 2026.133 Em Dang Thi Duyen FT26143390613664.20260523.192523.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407

23/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097042205231923422026LUNB320438.5189.75325.192342

23/05/2026 50.000,00 TRAN DO NIN Chuyen tien ung ho MS 2026.133 em Dang Thi Duyen#SP#020097048805231921182026lt6y421731.5388.62932.192118

23/05/2026 500.000,00 6143IBT1fJW6S13B.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260523.185505.919170488.LE CAM DIEU.970406

23/05/2026 10.000,00 MBVCB.14352412174.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 500.000,00 MBVCB.14352380471.Bibun ung ho Ms 2026.133 (em Dang Thi Duyen) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 100.000,00 6143IBT1iJ4I22SE.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen chuc em mau khoe.20260523.184616.55931167.NGUYEN THI HAI YEN.970432

23/05/2026 100.000,00 6143SGTTH2BMV5TM.IBFT Ung ho MS 2026.132 bon chau mo coi.20260523.184113.060145741478.SACOMBANK.970403

23/05/2026 50.000,00 6143IBT1cJ2C6MQ4.TRANG THU ung ho MS 2026.127 ( be Dinh Bao Yen).20260523.182646.100000952165.VO THI LE THU.970415

23/05/2026 100.000,00 6143IBT1cJ2CEF3V.TRANG THU ung ho MS 2026.132 ( ung ho 4 chau mo coi ).20260523.182502.100000952165.VO THI LE THU.970415

23/05/2026 50.000,00 6143IBT1cJ2CKCYM.NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.131 ( em Vu Tuan Hai).20260523.181735.100000952165.VO THI LE THU.970415

23/05/2026 50.000,00 6143IBT1cJ2C7HEN.NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.132 ( ung ho 4 chau mo coi).20260523.181608.100000952165.VO THI LE THU.970415

23/05/2026 50.000,00 6143IBT1cJ2C7JD1.NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.133 ( em Dang Thi Duyen).20260523.181310.100000952165.VO THI LE THU.970415

23/05/2026 50.000,00 6143IBT1cJ2CG7BW.NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.127 ( be Dinh Bao Yen ).20260523.181122.100000952165.VO THI LE THU.970415

23/05/2026 300.000,00 6143TPBVI2AJDD71.ung ho MS2026.133( em Dang Thi Duyen).20260523.180240.03635656901.LE THIEN MINH TU.970423

23/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097048805231800382026lj0c053940.5388.50261.180038

23/05/2026 50.000,00 MBVCB.14351530453.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.133 Em Dang Thi Duyen#SP#020097048805231756512026sffo036744.5387.31371.175651

23/05/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.133 em Dang Thi Duyen#SP#020097042205231754342026N0JL492799.5189.19104.175435

23/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097048805231751372026yplf012599.5388.4202.175137

23/05/2026 50.000,00 6143IBT1cJ2CY47Q.NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.123 ( anh Tuong Van Phong).20260523.175103.100000952165.VO THI LE THU.970415

23/05/2026 300.000,00 6143IBT1kCSJ4WW2.Ung ho Ms 2026.132 4 chau mo coi FT26143205515862.20260523.174706.10310302040017.VNDA-TRAN THI KHANH VAN.970407

23/05/2026 100.000,00 6143ABBKA2F8DJU5.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260523.174240.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970425

23/05/2026 100.000,00 6143TPBVI2AJHZL4.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.20260523.173826.02692770001.PHAN THI PHUONG CHI.970423

23/05/2026 20.000,00 MBVCB.14350839532.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 20.000,00 MBVCB.14350812337.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 100.000,00 6143IBT1d1MFSPNA.unghoMS2026133.20260523.170227.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422

23/05/2026 50.000,00 MBVCB.14350375450.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.133 EM DANG THI DUYEN.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097040505231642482026JX6S058294.5387.56239.164248

23/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097042205231641242026Y1P0347818.5387.49678.164124

23/05/2026 50.000,00 6143IBT1kCSW76TD.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen FT26143110550056.20260523.163208.6688899888.TRUONG THI HUE.970407

23/05/2026 500.000,00 6143IBT1kCSW7SSG.Ung ho ms 2026.133 em Dang Thi Duyen FT26143994025554.20260523.163040.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407

23/05/2026 500.000,00 MBVCB.14349926026.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 9905637979 NGUYEN THI THUY LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 10.000,00 MBVCB.14349903246.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0781000504917 LE MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 150.000,00 MBVCB.14349891738.Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 150.000,00 MBVCB.14349874652.Ung ho MS 2016.133 ( em Dang Thi Duyen).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 50.000,00 6143IBT1kCSW5M82.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26143601424091.20260523.161625.19029923906011.VND-GCB-TRUONG MINH TRI.970407

23/05/2026 300.000,00 6143IBT1cJ21ZBQR.nhaahn ms 2026.132.20260523.160249.103000860118.NGUYEN HOAI ANH.970415

23/05/2026 100.000,00 MBVCB.14349494984.2026 133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

23/05/2026 50.000,00 6143ASCB021ZLRYF.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen-230526-15:49:16 6143ASCB021ZLRYF.20260523.154917.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

23/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#0200970422052315480220266O13191872.5389.19208.154803

23/05/2026 200.000,00 MBVCB.14349356189.CHU THI THU ung ho ms 2026.133 ( Dang Thi Duyen).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 150.000,00 6143IBT1kCSW2PNF.Ung ho MS 2026 132 4 chau mo coi FT26143550720805.20260523.154306.19029474832014.VND-TGTT-BUI THI MAI NHU.970407

23/05/2026 1.000.000,00 6143ASCB021Z2UE8.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen-230526-15:38:50 6143ASCB021Z2UE8.20260523.153850.81798888.NGUYEN DUONG HUY.970416

23/05/2026 10.000,00 6143IBT1kCSW133S.ung ho ms 2026.133, em Dang Thi Duyen, chuc em va gia dinh binh an FT26143168190680.20260523.153806.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

23/05/2026 50.000,00 6143IBT1kCSW1SFS.ung ho ma so 2026.133 em Dang Thi Duyen FT26143026850176.20260523.153552.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407

23/05/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130372692047.20260523.130372692047-0966931495_Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen

23/05/2026 100.000,00 6143IBT1iJ4MPDP1.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.20260523.153143.144391101.MAC THI LOAN.970432

23/05/2026 30.000,00 ung ho ms 2026.133#SP#020097048805231529252026lspt456077.5388.44281.152917

23/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.133 em Dang Thi Duyen#SP#020097040505231527112026BWNH035264.5189.35704.152704

23/05/2026 500.000,00 6143IBT1iJ4MU6FQ.ZP261430365132 Lang dung Zalopay chuyen tien.20260523.152635.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

23/05/2026 200.000,00 6143ASCB021T5CLQ.MS2026-133 CHAU DANG THI DUYEN CAO BANG-230526-15:25:10 6143ASCB021T5CLQ.20260523.152510.969468468.NGUYEN THI OANH.970416

23/05/2026 50.000,00 6143SHBAA2F8E8DX.MS 2026.133 em Dang Thi Duyen.20260523.152437.0852767133.DANG PHAM MAI THAO.970443

23/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi#SP#020097042205231522242026II9H226762.5389.18125.152224

23/05/2026 200.000,00 IB_342542872_1779524099106290870233_null_20260523_MS 2026.133

23/05/2026 500.000,00 6143IBT1kCSQRP16.Ung ho MS 2026.133 FT26143800309134.20260523.151934.19027574448022.VND-TGTT-NGUYEN LUONG DIEU AN.970407

23/05/2026 100.000,00 6143SGTTH2BM8MLH.IBFT Ung ho MS 2026.133 - em Dang Thi Duyen.20260523.151929.060284069555.SACOMBANK.970403

23/05/2026 100.000,00 MBVCB.14349032347.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.133 DANG THI DUYEN.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.133#SP#020097042205231516382026SFXE547961.5390.95404.151638

23/05/2026 100.000,00 MBVCB.14349006005.TRAN THI QUYNH ANH chuyen tien ung ho MS 2026.133(em Dang Thi Duyen).CT tu 0011001437899 TRAN THI QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 200.000,00 MBVCB.14349002030.Ung ho ms 2026.133 (em Dang Thi Duyen).CT tu 0931004173143 PHAM HO NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 100.000,00 6143TPBVI2AJE5C3.Ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen).20260523.151440.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

23/05/2026 500.000,00 6143IBT1kCSQ3DJB.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen FT26143474977027.20260523.151202.19073705836017.VND-TGTT-GIAP THI CHANG.970407

23/05/2026 50.000,00 6143IBT1kCSQ315P.MS 2026.133 FT26143876139098.20260523.151135.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

23/05/2026 15.000,00 MBVCB.14348966399.2026.131( vu tuan hai,,).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 15.000,00 MBVCB.14348950790.2026.133( Dang thi Duyen).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 200.000,00 MBVCB.14348936194.Ung ho ms 2026.133 ( em Dang Thi Duyen).CT tu 0291000102211 TRAN LE PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.133 em dang thi duyen#SP#020097042205231509182026E3RM655994.5389.67824.150919

23/05/2026 100.000,00 MBVCB.14348923330.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.133(dang thi duyen).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 200.000,00 6143TPBVI2AJEKXX.Ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen).20260523.150616.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

23/05/2026 100.000,00 6143VNIB021T7WG4.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.20260523.150444.985637127.NGUYEN THI THANH.970441

23/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097048805231501532026ibvf376369.5388.41181.150153

23/05/2026 500.000,00 6143IBT1kCSQZJ16.MS 2016 .133 em Dang Thi Duyen FT26143291875485.20260523.145338.19022862807027.VND-TKTT-NGUYEN THI NHUONG.970407

23/05/2026 320.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097042205231451112026BJ5V538192.5389.3329.145112

23/05/2026 100.000,00 MBVCB.14348718389.ung ho ms 2026.131.CT tu 9962515486 NGUYEN BA DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 100.000,00 MBVCB.14348671492.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0211000465170 DANG THI PHUC LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 300.000,00 6143IBT1kCSQGU9E.Ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai FT26143258313278.20260523.143604.19033959068018.VND-TGTT-DANG THI KHUYEN.970407

23/05/2026 200.000,00 MBVCB.14348531208.ms2026.133 dang thi duyen.CT tu 0721000563035 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 50.000,00 6143MCOBQ2Y9ZJ26.Ung ho ms2026.132 4 chau mo coi.20260523.143042.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

23/05/2026 200.000,00 MBVCB.14348488414.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 200.000,00 6143IBT1kCSQ4DVK.Ms 2026.133 Dang Thi Duyen FT26143007819874.20260523.142749.19035300656012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DIEP .970407

23/05/2026 50.000,00 6143IBT1kCSQBDCT.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen FT26143252805067.20260523.142358.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407

23/05/2026 100.000,00 6143IBT1kCSQ52FL.Ung ho MS 2026.133 em Dang Thi Duyen FT26143091019099.20260523.141948.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407

23/05/2026 100.000,00 6143IBT1kCSQUQGV.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen FT26143401028816.20260523.140724.12524296258010.VND-TGTT-NGUYEN QUANG KHA.970407

23/05/2026 100.000,00 6143IBT1kCSQ91I4.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26143018588458.20260523.133928.9493638888.NGUYEN THUY LINH.970407

23/05/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026075 em Lo Thi Thuy Nga#SP#020097048805231336212026s7qc174046.5389.69159.133621

23/05/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026097 chi Lo Thi Tuong#SP#020097048805231335172026t10q171729.5389.66079.133517

23/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#02009704880523133344202631c1168215.5389.60632.133344

23/05/2026 100.000,00 MBVCB.14347669045.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 5.660,00 6143IBT1kC9NFZHK.Ung ho MS 2026.133 em Dang Thi Duyen FT26143822642217.20260523.125913.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

23/05/2026 100.000,00 6143IBT1kC9NTCGM.ung ho MS. 2020.133-Dang Thi Duyen FT26143302755868.20260523.125319.14022451067016.VND-TGTT-BUI THI THANH HA.970407

23/05/2026 50.000.000,00 6143IBT1aWLSCQFM.ung ho ms 2026.133 em Dang thi Duyen.20260523.121826.068704070269810.NGUYEN XUAN DAI.970437

23/05/2026 20.000,00 gui ms 2026 131#SP#020097042205231213122026V5QM466245.5388.85835.121313

23/05/2026 20.000,00 MBVCB.14347049502.Ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen - Cao Bang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 500.000,00 MBVCB.14346961017.ung ho MS2026.132( 4 chau mo coi ).CT tu 0071001754720 HOANG TRONG PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 200.000,00 ung ho MS 2026 .124 Em Trieu Thi Hue#SP#020097048805231203322026mudb941380.5388.44278.120332

23/05/2026 500.000,00 6143ASCB021TUE45.UNG HO MS 2026 133 EM DANG THI DUYEN-230526-11:59:55 6143ASCB021TUE45.20260523.115955.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

23/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#0200970488052311461320267fdx881197.5390.64813.114613

23/05/2026 100.000,00 6143IBT1kC9R55VS.Ung ho e Trieu Thi Hue FT26143726460840.20260523.103800.19034958517011.VND-TGTT-HOANG THI THUY.970407

23/05/2026 1.000.000,00 MBVCB.14345626416.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0181003592071 NGUYEN THE SINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 300.000,00 6143IBT1kC9RD8M8.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26143820443743.20260523.101430.3376723898.HOANG THI THUY.970407

23/05/2026 5.000,00 MBVCB.14345317777.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026133.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

23/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097048805231003182026xzz0509817.5387.17047.100318

23/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097048805231002502026g0hc507999.5189.15041.100250

23/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097042205230927592026A596825745.5387.82591.092759

23/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.133 em Dang Thi Duyen#SP#02009704220523092709202628TB271716.5388.79608.092709

23/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097042205230926382026HQOI112824.5387.77730.092638

23/05/2026 500.000,00 6143IBT1iJ4VSG2P.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 133 DANG THI DUYEN.20260523.090726.247529918.LE THI HOA.970432

23/05/2026 400.000,00 6143SGTTH2B1SGTB.IBFT ung ho MS 2026.133. em Dang Thi Duyen.20260523.085607.060311519381.SACOMBANK.970403

23/05/2026 50.000,00 6143IBT1kC9XUUMP.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26143300002800.20260523.084757.6688899888.TRUONG THI HUE.970407

23/05/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan#SP#020097040505230842082026B1Q5018058.5390.36854.084208

23/05/2026 100.000,00 6143MCOBQ2Y9YKH7.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.20260523.083150.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426

23/05/2026 6.868,00 6143MSCBD2JBNU17.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260523.081245.872866868.DUONG ANH THUY.970422

23/05/2026 2.000.000,00 6143IBT1kC9XJHVH.Ung ho ms 2026 .132 FT26143480044448.20260523.081225.11721547340011.VND-TGTT-LUONG NGOC TAN.970407

23/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097048805230757262026k01q096140.5387.18931.075726

23/05/2026 100.000,00 6143IBT1kC93FZZL.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26143102607608.20260523.074626.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407

23/05/2026 500.000,00 MBVCB.14343556739.giup MS 2026.132 (bon chau mo coi).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.133-em Dang Thi Duyen#SP#020097040505230738502026STSS047742.5389.76085.073850

23/05/2026 300.000,00 6143IBT1kC93Z6BC.Ung ho MS 2026.133 em Dang Thi Duyen FT26143300017430.20260523.072953.13320350255013.-TGTT-DUONG DUY HUNG.970407

23/05/2026 100.000,00 MBVCB.14343354173.Chuyen tien ung ho MS 2026 133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

23/05/2026 30.000,00 MBVCB.14343342715.Ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 300.000,00 MBVCB.14343102696.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 100.000,00 6143TPBVI2AF6SW4.Ung ho MS 2026.129 (ba Ngo Thi Tan) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260523.065606.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423

23/05/2026 8.000,00 MBVCB.14343027726.Chuyen tien ung ho.CT tu 0441000722147 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

23/05/2026 200.000,00 MBVCB.14343024817.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 9963088535 DUONG THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 200.000,00 MBVCB.14342970277.Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi) .CT tu 1041252101 TRAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 100.000,00 6143SGTTH2B1ERUF.IBFT Ung ho ms 2026.132 4chau mo coi.20260523.064438.040032718924.SACOMBANK.970403

23/05/2026 100.000,00 6143IBT1iJ4DTX4X.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260523.064355.0964263333.NGO NGOC LINH.970432

23/05/2026 600.000,00 MBVCB.14342903671.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 200.000,00 MBVCB.14342866056.Ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 200.000,00 6143IBT1iJ4DTMJE.Ung ho Ms2026133.20260523.063133.161164388.TRAN CHI CONG.970432

23/05/2026 100.000,00 MBVCB.14342626829.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0011004240462 LE THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 300.000,00 MBVCB.14342560219.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 100.000,00 6143IBT1d1MTJ7J8.unghoMS2026131.20260523.044431.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422

23/05/2026 200.000,00 MBVCB.14342501666.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0381002313418 PHAM NGOC PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 300.000,00 6143IBT1kC93JAG9.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26143111397220.20260523.010127.19036937912019.VND-TGTT-LE THI BICH NGA.970407

23/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026085 Lo Manh Khang va Lo Gia Hung#SP#020097042205230026442026GKI4669714.5388.7711.002637

23/05/2026 180.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097042205230020582026VJT6381151.5387.4442.002059

23/05/2026 20.000,00 UH.MS.2026.131 Vu Tuan Hai .Nam Mo Dukc Su luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048805230000132026kl0c737513.5189.91079.000006

23/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi#SP#020097048805222342282026enwv727603.5388.76516.234228

23/05/2026 100.000,00 MBVCB.14342051769.ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 0031000236057 HOANG XUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 100.000,00 MBVCB.14342026788.Ung ho MS 2026.132 (4chau mo coi).CT tu 0011002458399 TRINH HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 100.000,00 6142ASCB021J46T4.UNG HO MS 2026.132 4 CHAU MO COI-220526-23:22:36 6142ASCB021J46T4.20260522.232237.240953509.BUI THI THUC NHI.970416

23/05/2026 20.000,00 MBVCB.14341931396.Ung ho MS 2026.132 (4 chau be mo coi - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 20.000,00 MBVCB.14341897948.Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai - Phu Tho).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 500.000,00 6142ASCB021JRXCQ.NGUYEN VAN CHIEN CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.132-220526-22:58:34 6142ASCB021JRXCQ.20260522.225834.23806909.NGUYEN VAN CHIEN.970416

23/05/2026 20.000,00 MBVCB.14341879199.Ung ho MS 2026.130 (em Ho Thi Bao Ngan - Da Nang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 200.000,00 6142VNIB021JRGFT.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260522.225627.901771947.DAO THI PHUONG.970441

23/05/2026 20.000,00 MBVCB.14341860339.Ung ho MS 2026.129 (ba Ngo Thi Tan - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

23/05/2026 500.000,00 6142IBT1kC9F7Y9U.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26143011699548.20260522.223734.2007792025.BUI THI THANH THAO.970407

24/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097040505242229132026HXOZ086068.5389.28326.222913

24/05/2026 20.000,00 6144ASCB021U92GK.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong-240526-22:14:54 6144ASCB021U92GK.20260524.221455.9708917908.TRIEU QUANG HUY.970416

24/05/2026 20.000,00 6144ASCB021USUJD.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai-240526-22:06:34 6144ASCB021USUJD.20260524.220634.9708917908.TRIEU QUANG HUY.970416

24/05/2026 1.000.000,00 6144IBT1kCSPNNM6.Ung ho Ms 2026.133 - Dang Thi Duyen FT26145069509023.20260524.215508.19027955855015.VND-TGTT-NGUYEN TUAN DUNG.970407

24/05/2026 15.000,00 MBVCB.14369241181.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097048805242124012026h8hl241845.5389.50705.212401

24/05/2026 300.000,00 MBVCB.14368809054.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0021000402360 TA NGOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097042205242114152026CA0R189784.5388.13968.211416

24/05/2026 400.000,00 MBVCB.14368624385.Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 7908399279 LE THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 100.000,00 6144IBT1aWLMYUTA.VU THI MY DUNG CHUYEN TIEN MS2026.133( Dang thi Duyen ).20260524.204356.000000206412.VU THI MY DUNG.970433

24/05/2026 500.000,00 6144SHBAA2FJPRQU.MS 2026.134 - chi Nguyen Thi Thuong.20260524.195123.1026383399.NGUYEN THI THU HUYEN.970443

24/05/2026 200.000,00 MBVCB.14367467337.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 200.000,00 MBVCB.14367454925.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 400.000,00 6144TPBVI2AZZ7RI.Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260524.191202.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423

24/05/2026 200.000,00 6144SHBAA2FJHKAR.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.185423.0973742382.DANG DUC BIEN.970443

24/05/2026 400.000,00 6144SHBAA2FJHU8K.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260524.185256.0973742382.DANG DUC BIEN.970443

24/05/2026 200.000,00 6144TPBVI2AZTMQN.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.184309.03232743301.TRAN VAN SY.970423

24/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097048805241833352026at4h582778.5189.74590.183319

24/05/2026 15.268,00 MBVCB.14365492529.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026. 132.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 10.567,00 MBVCB.14365443631.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026. 134.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 37.000,00 6144MCOBQ2Y3X9WE.Ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).20260524.174323.37201014533997.VO TRUONG THANG.970426

24/05/2026 70.000,00 6144ABBKA2FJG498.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.173426.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425

24/05/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.134 Chi Nguyen thi Thuong.#SP#020097048805241732332026qrr9306626.5387.73477.173233

24/05/2026 20.000,00 6144IBT1iJ4P2X47.Ung ho MS 2026-134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.172815.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

24/05/2026 10.000,00 MBVCB.14364591200.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 200.000,00 6144IBT1kCSIGYST.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26145101565265.20260524.164909.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407

24/05/2026 50.000,00 MBVCB.14364155751.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 10.000,00 MBVCB.14364129400.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 150.000,00 6144TPBVI2AZA336.Ung ho MS 2026.129 (ba Ngo Thi Tan).20260524.163618.00060881001.NGUYEN THI THU TRANG.970423

24/05/2026 150.000,00 6144TPBVI2AZASXL.Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).20260524.163452.00060881001.NGUYEN THI THU TRANG.970423

24/05/2026 50.000,00 MBVCB.14363769460.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 50.000,00 MBVCB.14363764497.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 50.000,00 MBVCB.14363739959.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 5.000,00 MBVCB.14363688352.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026134.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

24/05/2026 70.000,00 MBVCB.14363675202.NGUYEN THANH TAM chuyen tien ung ho MS 2026. 134 (chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 300.000,00 MBVCB.14363260557.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 500.000,00 MBVCB.14363140421.Ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 0021000391667 TRAN HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#02009704880524152423202643k5835532.5189.24478.152423

24/05/2026 200.000,00 6144IBT1iJ4UZ7DP.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.152330.0964263333.NGO NGOC LINH.970432

24/05/2026 100.000,00 6144IBT1aWLVEQYN.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.151817.195001060000899.DO THI THUY DIEP .970409

24/05/2026 500.000,00 6144IBT1iJ4UZW6V.Ms 2026-132 uh 4 chau mo coi.20260524.151721.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

24/05/2026 500.000,00 6144IBT1iJ4U6RA9.Ms 2026-134 uh chi Nguyen Thi Thuong.20260524.151622.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

24/05/2026 500.000,00 6144IBT1iJ4U63GN.Ms 2026-133 uh em Dang Thi Duyen.20260524.151544.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

24/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097048805241514072026z0ci806197.5388.88124.151408

24/05/2026 200.000,00 6144IBT1cJ2V9CKF.ung ho ms 2026.131 (em Vu Tuan Hai).20260524.151223.104004732514.LE THI PHUONG.970415

24/05/2026 200.000,00 IB_343053985_1779609721049291347564_null_20260524_MS 2026.134

24/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097040505241510332026EDP5058186.5388.75689.151033

24/05/2026 100.000,00 6144IBT1kCSMENZS.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26145366156702.20260524.151005.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407

24/05/2026 150.000,00 MBVCB.14362921231.Ung ho MS 2026.134 ( chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 50.000,00 6144IBT1kCSME2NP.MS 2026.134 FT26145408289233.20260524.150654.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

24/05/2026 100.000,00 6144IBT1cJ2V1BYB.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.145451.101000585461.PHAM THI HOAI THU.970415

24/05/2026 50.000,00 6144IBT1d1MXQDJK.Ung ho ms 2026134 Chi Nguyen Thi Thuong.20260524.144136.970422Wa278890000000002c2098.MBBANK IBFT.970422

24/05/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130496931772.20260524.130496931772-0919830872_Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong

24/05/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN DINH KHOI chuyen tien ung ho Ms 2026.134 nguyen thi thuong#SP#020097040505241426432026HCZB016197.5390.34949.142643

24/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#0200970488052414163420266ofb664450.5390.5692.141635

24/05/2026 500.000,00 6144IBT1kCSMVZQP.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26145007760672.20260524.141055.19035476750015.VND-TGTT-PHAM THE DUAN.970407

24/05/2026 100.000,00 6144ORCOQ2Y34SWL.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.140935.0918131141.Pham Ngoc Anh.970448

24/05/2026 50.000,00 MBVCB.14362265003.ung ho MS 2026.133.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097048805241400342026etrs629843.5390.59756.140034

24/05/2026 100.000,00 MBVCB.14362096361.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0301000313873 NGUYEN DUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 100.000,00 6144TPBVI2AT7VVX.Ung ho Ms 2026. 134(chi Nguyen thi thuong).20260524.134244.12926101982.NGUYEN DAC DIEP.970423

24/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#0200970405052413282120265RZW064135.5389.72825.132813

24/05/2026 100.000,00 MBVCB.14361928321.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0381000558644 MAI PHUONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 500.000,00 MBVCB.14361852263.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0491001600091 LE THI VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097048805241319352026tutw546490.5389.47682.131935

24/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097048805241319102026vbru545665.5387.47247.131902

24/05/2026 200.000,00 6144IBT1kCSVXDJG.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26145744360626.20260524.131518.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407

24/05/2026 80.000,00 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097042205241310312026G81U507522.5387.24019.131032

24/05/2026 50.000,00 6144IBT1iJ4UPVBD.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.130815.7905858.LY TRAN HUY.970432

24/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#0200970488052413042920260ejq515534.5189.5800.130429

24/05/2026 50.000,00 6144IBT1kCSVT7RL.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26145900657828.20260524.130419.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407

24/05/2026 100.000,00 6144TPBVI2AT6YEB.Ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).20260524.125840.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

24/05/2026 500.000,00 6144IBT1cJ2DKQG7.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.125640.107872173334.BUI LAN ANH.970415

24/05/2026 30.000,00 MBVCB.14361586963.Ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 100.000,00 MBVCB.14361578043.Ung ho MS 2026. 134( chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 0011002242357 NGUYEN XUAN MAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 100.000,00 6144SHBAA2FJQ74L.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.125032.0947000118.AU HUYEN THUONG.970443

24/05/2026 200.000,00 MBVCB.14361559496.Ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 200.000,00 6144IBT1kCSV692S.MS 2026. 134 chi nguyen thi thuong FT26145080000671.20260524.124620.19022862807027.VND-TKTT-NGUYEN THI NHUONG.970407

24/05/2026 100.000,00 MBVCB.14361509530.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0031000217277 NGUYEN THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 50.000,00 6144ASCB0214F8KK.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong-240526-12:45:13 6144ASCB0214F8KK.20260524.124514.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

24/05/2026 50.000,00 MBVCB.14361487222.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0201000558684 CHU HUY PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097042205241238282026DXPK533544.5389.25553.123829

24/05/2026 20.000,00 MBVCB.14361423261.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 100.000,00 6144IBT1iJ4UMHR7.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.122804.144391101.MAC THI LOAN.970432

24/05/2026 500.000,00 6144IBT1kCSV4XDN.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen FT26145615342480.20260524.122647.19032249889016.VND-TGTT-DANG DINH LONG.970407

24/05/2026 20.000,00 6144IBT1kCSVB4B8.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26145480707189.20260524.122157.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407

24/05/2026 50.000,00 NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ms2026.134 nguyen thi thuong#SP#020097048805241216242026ace4400115.5389.49570.121608

24/05/2026 50.000,00 MBVCB.14361163216.ubg ho ms 2026.132 (4) be mo coi.CT tu 0561000582466 NGUYEN THI TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 100.000,00 6144ASCB0214M53T.UNG HO MS 2026 134 CHI NGUYEN THI THUONG-240526-12:15:54 6144ASCB0214M53T.20260524.121554.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

24/05/2026 100.000,00 6144MCOBQ2Y3TVPF.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.121457.03401010980026.THIEU THI HUYEN.970426

24/05/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097042205241212572026R87A119404.5390.37038.121258

24/05/2026 500.000,00 6144ABBKA2FJL59K.UNG HO MS 2026 134 CHI NGUYEN THI THUONG.20260524.121201.0731000193008.VO THI KIM NGOC.970425

24/05/2026 10.000.000,00 6144VNIB0214MEA9.Ung ho ms 2026.133 dang thi duyen.20260524.121117.908756586.NGUYEN THI THOAN.970441

24/05/2026 100.000,00 Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097048805241211152026fqu0385641.5387.30349.121115

24/05/2026 10.000,00 6144IBT1kCSVP1BD.ung ho ms 2026.134, chi Nguyen Thi Thuong, chuc chi va gia dinh binh an FT26145063042960.20260524.121008.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

24/05/2026 10.000.000,00 6144VNIB0214MJ9H.Ung ho ms 2026.134.20260524.120820.908756586.NGUYEN THI THOAN.970441

24/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.134 Chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097048805241207282026rs1p374596.5387.16038.120728

24/05/2026 100.000,00 6144SGTTH2BCVKIM.IBFT ungho2026.134.20260524.120427.050086086597.SACOMBANK.970403

24/05/2026 500.000,00 MBVCB.14361024974.Bibun ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 50.000,00 6144IBT1iJ4USH4M.ZP261440229522 Ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.115741.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

24/05/2026 50.000,00 6144IBT1iJ4USK1V.ZP261440230443 Ung ho MS 2026069 be Phan Van Hao.20260524.115628.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

24/05/2026 100.000,00 6144IBT1cJ2D8ZXU.ung ho MS 2026.134.20260524.115616.104600030195.VU THI HONG HANH.970415

24/05/2026 100.000,00 6144IBT1fJWZ5HHX.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.115034.9021448653145.NGO THI HIEN HOA.963388

24/05/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097042205241148592026VM9K255821.5388.42791.114859

24/05/2026 30.000,00 6144IBT1kCSVSSCM.2026.134 Nguyen Thi Thuong FT26145046307040.20260524.114755.271119926666.VU TUNG LAM.970407

24/05/2026 200.000,00 6144ASCB0214BV8R.MS2026-134 EM NGUYEN THI THUONG HA TINH-240526-11:47:14 6144ASCB0214BV8R.20260524.114714.969468468.NGUYEN THI OANH.970416

24/05/2026 200.000,00 MBVCB.14360777183.MS2026.133.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 100.000,00 MBVCB.14360765324.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 20.000,00 6144IBT1iJ4UCGVU.Ung ho MS 2026-131 em Vu Tuan Hai.20260524.112801.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

24/05/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.133 em Dang Thi Duyen, ma GD 100000135418891#SP#020097044905241120452026Hoii871353.5390.27316.112045

24/05/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130475768869.20260524.130475768869-0343882448_Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong

24/05/2026 100.000,00 MBVCB.14359797637.Giup MS 2026 134 Nguyen Thi Thuong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

24/05/2026 10.000,00 6144TPBVI2ATSRMK.ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).20260524.103600.00005372645.PHAN LY NGUYET THU.970423

24/05/2026 5.000,00 6144IBT1kCSDP8EG.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong FT26145204088930.20260524.102833.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

24/05/2026 5.000,00 6144IBT1kCSDUFBT.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.133 em Dang Thi Duyen FT26145980071769.20260524.102708.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

24/05/2026 10.000,00 6144IBT1kCSDUVDF.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi FT26145569565345.20260524.102528.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

24/05/2026 100.000,00 6144IBT1iJ48H39L.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.094739.136117483.NGUYEN NGOC BAO.970432

24/05/2026 700.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130462756137.20260524.130462756137-0969320054_Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen

24/05/2026 700.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130462480369.20260524.130462480369-0969320054_Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong

24/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097048805240915152026i3lu751674.5390.32249.091515

24/05/2026 200.000,00 6144IBT1kCSS7GKF.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26145866363915.20260524.091350.12924609566666.VND-TGTT-DO VAN CHUNG.970407

24/05/2026 500.000,00 MBVCB.14358547479.Ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen).CT tu 9945621986 BUI THAI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#0200970422052409041720263Z2M416990.5388.95414.090418

24/05/2026 500.000,00 6144IBT1iJ48G5L7.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 134 NGUYEN THI THUONG.20260524.085129.247529918.LE THI HOA.970432

24/05/2026 100.000,00 6144MCOBQ2Y3BAMG.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.084433.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426

24/05/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130455623860.20260524.130455623860-0326683902_Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi

24/05/2026 20.000,00 gui ms 2026 134#SP#020097042205240834202026B5OM913431.5390.5475.083421

24/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#0200970422052408341520264R3B912247.5388.5370.083415

24/05/2026 100.000,00 6144SHBAA2FFXG55.UH MS2026 131 em Vu TUAN HAI.20260524.083325.1012350323.TRAN VAN BINH.970443

24/05/2026 100.000,00 6144ABBKA2FFXEDY.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.083043.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970425

24/05/2026 100.000,00 MBVCB.14357947089.ung ho 2026.133 em dang thi duyen.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 100.000,00 6144IBT1iJ48BIRC.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.082035.0984041991.DAO DUC VINH.970432

24/05/2026 100.000,00 6144TPBVI2ATUBCR.Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien.20260524.080212.00005593709.PHAM DIEU LINH.970423

24/05/2026 5.660,00 6144IBT1kCS9XWH5.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong FT26145032996109.20260524.075153.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

24/05/2026 100.000,00 MBVCB.14357467627.Ung ho MS 2026.134 ( chi Nguyen Thi Thuong ).CT tu 0111000996525 NGUYEN VIET CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 50.000,00 6144IBT1iJ48PIKY.ZP261440072913 Ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.074606.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

24/05/2026 200.000,00 MBVCB.14357341815.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 500.000,00 MBVCB.14357324021.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 500.000,00 MBVCB.14357284455.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 500.000,00 MBVCB.14357168247.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0011003680620 CAO VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 200.000,00 MBVCB.14357047896.Ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 100.000,00 MBVCB.14356865643.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0751000024341 LE VAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.134-chi Nguyen Thi Thuong#SP#0200970405052406402020260YLY083817.5387.62488.064020

24/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097040505240630352026YRTZ056126.5387.48893.063027

24/05/2026 868.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097048805240629412026pvx9263737.5189.48402.062942

24/05/2026 200.000,00 MBVCB.14356772918.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#0200970405052406283320268EME050754.5189.45831.062834

24/05/2026 200.000,00 MBVCB.14356750526.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.133( em Dang Thi Duyen).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 100.000,00 MBVCB.14356681699.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 50.000,00 MBVCB.14356668224.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.132 (4 chau mo coi) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.133 em Dang Thi Duyen#SP#020097048805240552272026iem3218804.5387.12896.055228

24/05/2026 200.000,00 6144IBT1kCS98SWV.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen FT26145895059254.20260524.054606.3888898889.LE THI MAI HANH.970407

24/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097048805240544222026wfct213007.5389.9154.054422

24/05/2026 200.000,00 6144IBT1kCS9VGIQ.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26145138574122.20260524.041444.9681121986.PHAN THANH NGUYEN.970407

24/05/2026 100.000,00 6144IBT1kCS91IIR.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen FT26145657950905.20260524.011156.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

24/05/2026 150.000,00 6144IBT1kCS91VYQ.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26145929709964.20260524.011057.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

24/05/2026 200.000,00 6144IBT1kCS91SAN.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26145473577390.20260524.011003.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

24/05/2026 100.000,00 6144IBT1kCS91C9E.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan FT26145135612279.20260524.010823.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

24/05/2026 200.000,00 6144IBT1kCS911MR.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan FT26145990012004.20260524.010756.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

24/05/2026 200.000,00 6144IBT1kCS91JM1.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May FT26145135608986.20260524.010725.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

24/05/2026 100.000,00 6144IBT1kCS9JNK8.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen FT26145418200900.20260524.010610.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

24/05/2026 200.000,00 6144IBT1d1M3W7EV.ung ho MS 2026133 chau Dang Thi Duyen.20260524.001323.970422K0e5d53000000000389971.MBBANK IBFT.970422

24/05/2026 100.868,00 Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU ung ho NS 2026.133 be Dang Thi Duyen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040505232347282026Y2VY076895.5387.95751.234720

24/05/2026 70.000,00 MBVCB.14356052742.NGUYEN THANH TAM ung ho MS 2026.133 ( em Dang Thi Duyen).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

24/05/2026 500.000,00 6143VNIB021RMHQW.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260523.233319.625704065588888.NGUYEN QUOC TUAN.970441

25/05/2026 20.000,00 MBVCB.14384107870.Tran Phuoc Thinh ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh - Ninh Binh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 20.000,00 MBVCB.14384086716.Ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong - Ha Tinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 200.000,00 MBVCB.14384084804.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0971000005846 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 100.000,00 6145SGTTH2BJJWQU.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai.20260525.224420.070141287050.SACOMBANK.970403

25/05/2026 500.000,00 MBVCB.14384018114.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0451001881608 LE MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130687936947.20260525.130687936947-0969729270_Ung ho ms 2026134 chi Nguyen Thi Thuong

25/05/2026 100.000,00 6145BIDVE2XCT13J.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.224015.6410682598.HUA THI KIM NGAN .970418

25/05/2026 15.000,00 MBVCB.14383926791.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.133(em Dang Thi Duyen).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048805252218122026e4k1831500.5387.88084.221812

25/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#0200970405052522173320263SOY091189.5189.85436.221733

25/05/2026 10.000,00 MBVCB.14383709028.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.135(chi Nguyen Thi Linh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 19.000,00 LE THI VEN Chuyen tien .UH.MS 2026.135 Nguyen thi linh .Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048805252201052026cxwx795746.5389.33006.220105

25/05/2026 30.000,00 UNG HO MS 2026.135 CHI NGUYEN THI LINH-250526-21:48:48 ry2E348973#SP#020097041605252148482026ry2E348973.5390.87991.214848

25/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#0200970488052521431220262on7751535.5390.66288.214312

25/05/2026 100.000,00 MBVCB.14383330046.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 1020993076 HUYNH THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 50.000,00 MBVCB.14383205748.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 50.000,00 MBVCB.14383147043.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.134 ( chi Nguyen Thi Thuong) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 100.000,00 6145IBT1aWL83L7K.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2026.135 chi ngyuen thi linh.20260525.211055.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437

25/05/2026 15.000,00 MBVCB.14382992284.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.134 (Chi Nguyen Thi Thuong).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 300.000,00 MBVCB.14382953466.Ung ho MS 2026.135 ( chi Nguyen Thi Linh ).CT tu 0111000196051 TRAN NAM HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 400.000,00 MBVCB.14382891574.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0071005568076 DO MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 100.000,00 MBVCB.14382834355.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0301000313873 NGUYEN DUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 15.000,00 MBVCB.14382788599.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.133 ( em Dang Thi Duyen ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 500.000,00 ung ho MS 2026,132 bon chau mo coi#SP#020097048805252040302026crx7543333.5388.16018.204030

25/05/2026 1.000.000,00 6145IBT1cJ2BS7JC.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260525.203317.107868026888.NGUYEN VAN HUNG.970415

25/05/2026 200.000,00 MBVCB.14382399214.ung ho MS 2026 135 (chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0011004307035 NGUYEN DUC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 100.000,00 6145IBT1iJ44Y6AX.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.201705.6798889999.NGUYEN THI HANG.970432

25/05/2026 200.000,00 6145VNIB021E5RQ6.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260525.200647.948832667.NGUYEN THI HANG.970441

25/05/2026 150.000,00 6145IBT1kCS6WW2E.Ung ho MS 2026.135 Chi Nguyen Thi Linh FT26145108626825.20260525.200040.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407

25/05/2026 2.000.000,00 6145IBT1kCSEX6EM.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh FT26145494869507.20260525.195152.19025439148024.DUONG TRONG NHAN.970407

25/05/2026 300.000,00 6145IBT1kCSEF6D6.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26145634259701.20260525.194633.19938686868888.NGUYEN VAN LANH.970407

25/05/2026 500.000,00 MBVCB.14381560956.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.135 (Chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 10.000,00 6145IBT1cJ25TUNE.Ung ho MS 2026.130 (Ho Thi Bao Ngan).20260525.193611.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

25/05/2026 10.000,00 6145IBT1cJ25LRHU.Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).20260525.193416.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

25/05/2026 40.000,00 6145IBT1cJ25L1R9.Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).20260525.193042.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

25/05/2026 10.000,00 6145IBT1cJ25HUHE.Ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen).20260525.192745.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

25/05/2026 10.000,00 6145IBT1cJ25H1WD.Ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).20260525.192625.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

25/05/2026 10.000,00 6145IBT1cJ25ZKQ3.Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).20260525.192434.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

25/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097048805251921532026kf9h229437.5189.41875.192153

25/05/2026 100.000,00 6145SGTTH2BJ2PCV.IBFT ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.191444.050131725679.SACOMBANK.970403

25/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097040505251852372026RP7G029403.5189.93404.185228

25/05/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130655570491.20260525.130655570491-0938122191_Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh

25/05/2026 10.000,00 MBVCB.14380001864.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 50.000,00 6145IBT1cJ25D6VJ.ms 2026 135 nguyen thi linh.20260525.181654.105884916997.BUI THI THU THAO.970415

25/05/2026 200.000,00 6145IBT1cJ2522LQ.Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).20260525.180246.106003209567.NGUYEN THANH BINH.970415

25/05/2026 100.000,00 MBVCB.14379711666.TRAN THI HA chuyen tien ung ho MS 2026 134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0201000579322 TRAN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 300.000,00 HOANG VAN CHAU ck giup chi Thuong Ha Tinh#SP#02009704880525175925202608yy850030.5390.27344.175917

25/05/2026 200.000,00 MBVCB.14379642993.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0111000234179 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#02009704220525174505202671G4478982.5389.53042.174506

25/05/2026 50.000,00 PHAM QUYNH ANH chuyen tien ungho ms 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205251716492026SCDK534302.5387.5845.171641

25/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.135 Chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048805251711452026bk7n629453.5389.79782.171145

25/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh-250526-17:09:57 m1fR515007#SP#020097041605251709582026m1fR515007.5389.70411.170958

25/05/2026 200.000,00 6145IBT1iJ4BAAX2.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.165326.144391101.MAC THI LOAN.970432

25/05/2026 500.000,00 6145IBT1kCS767IZ.Ung ho ms 2026.135 chi Nguyen Thi Linh FT26145331294270.20260525.165050.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407

25/05/2026 300.000,00 MBVCB.14378391176.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026 133.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 500.000,00 MBVCB.14378365448.HOANG XUAN HIEN ung ho MS 2026. 129( ba Ngo Thi Tan).CT tu 0381000540982 HOANG XUAN HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 300.000,00 6145MCOBQ2YHKHK1.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.164207.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426

25/05/2026 1.000.000,00 MBVCB.14378324122.HOANG XUAN HIEN ung ho MS 2026.135( Nguyen Thi Linh).CT tu 0381000540982 HOANG XUAN HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 300.000,00 MBVCB.14378280718.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026 134.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 100.000,00 MBVCB.14378127136.ung ho MS 2026. 128 ( em Bui Thanh May).CT tu 0071001893914 NGUYEN NGOC QUYNH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 100.000,00 MBVCB.14378091435.ung ho MS 2026.113 ( em Vu Truc Quynh).CT tu 0071001893914 NGUYEN NGOC QUYNH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 10.000,00 6145IBT1kCS7PN77.Ung ho MS 2026.135 FT26145336754349.20260525.162458.19036474689013.NGUYEN BA DANH.970407

25/05/2026 50.000,00 6145IBT1cJ2YPBWI.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.162458.109883877690.NGUYEN KHANH LINH.970415

25/05/2026 100.000,00 MBVCB.14378050974.ung ho MS 2026.135 ( chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0071001893914 NGUYEN NGOC QUYNH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 500.000,00 6145IBT1kCS78ZLI.Ung ho MS 2026.134 Chi Nguyen Thi Thuong FT26145054300905.20260525.161838.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407

25/05/2026 200.000,00 6145SGTTH2BFX2EK.IBFT Ba Phuong giup ms 2026.135- chi Linh chua benh.20260525.160907.060218148134.SACOMBANK.970403

25/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May#SP#020097042205251601252026HJZX360834.5390.42835.160125

25/05/2026 100.000,00 6145IBT1cJ2YDMWI.ung ho ms 2026.134.20260525.155449.101872798845.BUI TAN DAN.970415

25/05/2026 100.000,00 6145IBT1cJ2YD9ZZ.ung ho ms 2026.135.20260525.155419.101872798845.BUI TAN DAN.970415

25/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097040505251554012026OD9B044848.5389.6942.155353

25/05/2026 100.000,00 6145IBT1cJ2YD1I5.ung ho ms 2026.133.20260525.155348.101872798845.BUI TAN DAN.970415

25/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097040505251553162026EE0R041388.5390.3814.155308

25/05/2026 200.000,00 6145IBT1cJ2YSN4E.ung ho ms 2026.132.20260525.155312.101872798845.BUI TAN DAN.970415

25/05/2026 200.000,00 6145IBT1cJ2YSF57.ung ho ms 2026.131.20260525.155235.101872798845.BUI TAN DAN.970415

25/05/2026 50.000,00 MBVCB.14377561031.ung ho ms 2026.131 em vu tuan hai.CT tu 1051504820 NGHIEM THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097040505251535352026F5TQ061223.5189.22323.153527

25/05/2026 300.000,00 MBVCB.14377082721.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 100.000,00 MBVCB.14377069553.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 1013397871 NGUYEN THI BAO THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 200.000,00 MS 2026.132#SP#020097042205251507382026JZS2915152.5388.98417.150739

25/05/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130631586994.20260525.130631586994-0326683902_Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh

25/05/2026 100.000,00 MBVCB.14376967338.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 1063072640 NGUYEN THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048805251503282026xrko166345.5388.80288.150312

25/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205251459472026C7FV717698.5389.65079.145948

25/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048805251459102026tc6j153106.5388.61888.145910

25/05/2026 200.000,00 6145TPBVI2ARWPZN.Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).20260525.145347.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

25/05/2026 100.000,00 6145IBT1cJ2P3KZQ.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.145301.101000585461.PHAM THI HOAI THU.970415

25/05/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.135#SP#020097048805251450182026yrlj127620.5390.25403.145018

25/05/2026 100.000,00 Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048805251433592026yl2q081380.5390.59576.143400

25/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#0200970405052514225420269DH3070571.5390.18344.142246

25/05/2026 50.000,00 6145ORCOQ2YHUPL7.LOC HO TRO MS 2026.135 NGUYENTHILINH.20260525.141841.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

25/05/2026 200.000,00 6145IBT1kCSGD1VJ.MS 2026.135 FT26145156793086.20260525.141238.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407

25/05/2026 5.000,00 MBVCB.14376378529.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026135.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

25/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh-250526-14:08:50 6cpz106965#SP#0200970416052514085120266cpz106965.5388.65816.140851

25/05/2026 200.000,00 6145IBT1kCSG98JH.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh FT26145577743170.20260525.140603.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407

25/05/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205251400302026OJVC875161.5189.37006.140030

25/05/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097042205251359322026XKDH282039.5388.33310.135932

25/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.133 em Dang Thi Duyen#SP#020097040505251353562026AFFN075534.5389.12920.135356

25/05/2026 20.000,00 gui ms 2026 135#SP#020097042205251352112026LEXU289592.5389.7001.135212

25/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048805251351522026t6e2975553.5189.6301.135152

25/05/2026 50.000,00 6145MCOBQ2YHU2V2.Ung ho ms2026.135 nguyen thi linh.20260525.134935.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

25/05/2026 25.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048805251336462026x9nm941765.5389.52478.133647

25/05/2026 100.000,00 6145IBT1cJ2P44NJ.ung ho MS 2026.135.20260525.133618.104600030195.VU THI HONG HANH.970415

25/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097048805251335392026dttu939306.5189.46701.133540

25/05/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205251329042026WLQH584150.5387.25727.132904

25/05/2026 50.000,00 6145IBT1cJ2P5G63.QR - Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.132215.105867558975.NGUYEN THI MINH TUYEN.970415

25/05/2026 10.000,00 6145IBT1kCSATGWK.ung ho ms 2026.135, chi Nguyen Thi Linh, chuc chi va gia dinh binh an FT26145580870024.20260525.131923.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

25/05/2026 20.000,00 6145IBT1iJ45328N.Ung ho MS 2026-135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.131739.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

25/05/2026 100.000,00 6145IBT1iJ453J4R.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 135 nguyen thi linh.20260525.131643.111555222.VU THI THU THAO.970432

25/05/2026 100.000,00 6145IBT1cJ2PYPMQ.Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).20260525.131318.104003810547.HOANG VIET DUNG.970415

25/05/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh , ma GD 100000135940248#SP#020097044905251312562026GDYS449376.5388.72893.131248

25/05/2026 200.000,00 6145IBT1kCSAH4M7.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh FT26145394402091.20260525.131100.19020058478018.VND-TGTT-TA THI TO LIEN.970407

25/05/2026 200.000,00 6145IBT1kCSAHYN3.Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh FT26145123767834.20260525.131046.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

25/05/2026 100.000,00 MBVCB.14375727087.ung ho Ms 2026.135 ( chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0041000315537 TRAN TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 5.660,00 6145IBT1kCSAZWZ6.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh FT26145334901231.20260525.130505.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

25/05/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048805251301552026zbcp868897.5189.36940.130155

25/05/2026 500.000,00 6145IBT1kCSAEIGD.Ms 2026.113 FT26145816616407.20260525.125820.19033552863018.VND-TGTT-NGUYEN MINH DUC.970407

25/05/2026 100.000,00 MBVCB.14375606613.UNG HO MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205251252482026XCLM448364.5390.7287.125249

25/05/2026 300.000,00 MBVCB.14375544292.UNG HO MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 2.000.000,00 6145SGTTH2BFJMVP.IBFT Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.124401.060143617478.SACOMBANK.970403

25/05/2026 500.000,00 MBVCB.14375465764.ung ho MS.2026.135(Chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 500.000,00 6145IBT1iJ45ZPMJ.Ms 2026-135 uh chi Nguyen Thi Linh.20260525.122745.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

25/05/2026 15.000,00 MBVCB.14375146082.2026.134( nguyen thi thuong).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 200.000,00 6145IBT1iJ45ECJF.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.120822.139309065.NGO QUANG QUANG.970432

25/05/2026 3.000.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai-250526-11:33:17 oizD001045#SP#020097041605251133172026oizD001045.5387.51256.113317

25/05/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#02009704220525112515202663LX100131.5189.12782.112516

25/05/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097042205251124292026TTWC899718.5387.8620.112422

25/05/2026 30.000,00 MBVCB.14374194367.Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 1.500.000,00 MBVCB.14374154560.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 1058998349 HUYNH XUAN NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048805251046542026m770424526.5387.20932.104654

25/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048805251041102026ps8v403731.5189.94328.104110

25/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097042205251038452026W42E465029.5387.81806.103846

25/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205251036562026TXXY573173.5390.73457.103648

25/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205251031012026MDWU611227.5388.45559.103044

25/05/2026 100.000,00 MBVCB.14373511281.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048805251020322026e1hf329590.5389.96032.102032

25/05/2026 200.000,00 MBVCB.14373287211.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 200.000,00 6145IBT1iJ45SUDC.ZP261450161821 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.100243.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

25/05/2026 200.000,00 NGUYEN THI XUYEN Chuyen tienung ho MS 2026133,dang thi Duyen#SP#020097048805250950432026u6bs221223.5189.56199.095043

25/05/2026 200.000,00 6145IBT1iJ452LYU.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.094931.0984041991.DAO DUC VINH.970432

25/05/2026 100.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.134 chj nguyen thi thuong#SP#020097042205250942502026SB66939088.5189.21662.094243

25/05/2026 200.000,00 6145IBT1fJWLUADS.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260525.093624.0986388899.VO TAT THANG.970431

25/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097048805250932552026fpdk158423.5189.77996.093255

25/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048805250931232026f1dn152922.5389.71618.093115

25/05/2026 200.000,00 6145IBT1kCSBGWWB.Ung ho MS2026.129 ba Ngo Thi Tan FT26145337781828.20260525.092931.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

25/05/2026 100.000,00 MBVCB.14372704914.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 200.000,00 6145IBT1kCSBA5TC.Ung ho MS 2026.113 em Dang Thi Duyen FT26145696663409.20260525.092800.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

25/05/2026 50.000,00 6145IBT1kCSBYYHV.Ung ho ms 2026.135 FT26145960957998.20260525.091638.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407

25/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205250904542026MES8999741.5389.66523.090446

25/05/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130589179862.20260525.130589179862-0961282794_Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh

25/05/2026 100.000,00 6145IBT1d1MRP3N3.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260525.085749.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422

25/05/2026 100.000,00 MBVCB.14372268374.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 1.000.000,00 6145IBT1aWLI2JCW.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260525.085544.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

25/05/2026 100.000,00 6145IBT1d1MRPZ7I.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.20260525.085517.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422

25/05/2026 50.000,00 6145MCOBQ2YHB62I.Ung ho MS 2026.132 (4 chau be mo coi).20260525.085452.03101010965538.HOANG VIET.970426

25/05/2026 50.000,00 6145TPBVI2AR2Y2F.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.084627.04072777501.NGUYEN THI GIANG.970423

25/05/2026 100.000,00 MBVCB.14372120338.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 50.000,00 6145IBT1iJ4YXBTW.ZP261450116099 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.083757.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

25/05/2026 500.000,00 6145IBT1iJ4YXMK5.LE THI HOA transfer ung ho ma so 2026 135 NGUYEN THI LINH.20260525.083601.247529918.LE THI HOA.970432

25/05/2026 200.000,00 MBVCB.14372005143.Ung ho MS 2026.134( chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205250827292026VRIJ507522.5189.51366.082729

25/05/2026 100.000,00 6145IBT1aWLIJTHY.ung ho MS 2026098 em Quang Hong Quyen.20260525.082455.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

25/05/2026 100.000,00 MBVCB.14371848982.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 100.000,00 6145IBT1aWLIJZ1X.ung ho MS 2026133 em Dang thi Duyen.20260525.082328.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

25/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097042205250818282026W92T462500.5390.25925.081829

25/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205250818202026QPFM354487.5189.25692.081820

25/05/2026 10.000.000,00 6145IBT1kCS5Z6ZS.CSPM, CSTV dong vien cho ms 2026.128 FT26145541389773.20260525.080531.13810135411011.VND-TGTT-NGUYEN THUY TRANG.970407

25/05/2026 10.000.000,00 6145IBT1kCS56UH1.CSPM,CSTV tai tro giup cac chau ms 2026.129 FT26145874308303.20260525.080109.13810135411011.VND-TGTT-NGUYEN THUY TRANG.970407

25/05/2026 200.000,00 6145IBT1cJ28EJMX.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.075312.100876559779.DAO QUOC TRUNG.970415

25/05/2026 300.000,00 6145IBT1kCS5G4JF.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26145766892740.20260525.074810.11920071863011.VND-TGTT-CHAU THANH PHUONG.970407

25/05/2026 100.000,00 MBVCB.14371380690.NGUYEN VIET ANH ung ho MS 2026 .135 (chi nguyen thi linh).CT tu 0371000482752 NGUYEN VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 6.868,00 6145MSCBD2JR6VYW.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260525.073900.872866868.DUONG ANH THUY.970422

25/05/2026 300.008,00 MBVCB.14371226625.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 300.000,00 MBVCB.14371203349.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 300.000,00 MBVCB.14371208832.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 300.000,00 MBVCB.14371178381.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0011002458427 CONG VAN CAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#0200970422052507253120266LTS435054.5387.94830.072531

25/05/2026 100.000,00 TRINH THI HUYNH MAI chuyen tien Ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen#SP#020097042205250723252026PHL3205104.5390.89514.072325

25/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan#SP#020097048805250705212026nayt697082.5389.49652.070521

25/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097048805250655192026v95u670539.5387.28707.065519

25/05/2026 30.000,00 MBVCB.14370807643.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 500.000,00 MBVCB.14370751770.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0011002108392 NGUYEN THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 200.000,00 MBVCB.14370692730.Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 200.000,00 MBVCB.14370679683.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.135 Nguyen Thi Linh#SP#020097042205250628512026D4HZ421041.5390.83238.062843

25/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.135-chi Nguyen Thi Linh#SP#020097040505250621562026NYTY017662.5189.73246.062148

25/05/2026 500.000,00 6145IBT1kCSYNRTA.Ung ho ms 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong FT26145725508100.20260525.060048.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407

25/05/2026 100.000,00 6145TPBVI2AZIVJS.Ung ho Ms 2026.133 ( em Dang Thi Duyen ).20260525.060027.78783623999.NGUYEN THI HOA.970423

25/05/2026 86.000,00 UH MS 2026.133 em Dang thi Duyen. Nam Mo Duoc Su Luu LY Quang Vuong Phat#SP#020097042205250559002026CWC4351757.5189.48361.055900

25/05/2026 200.000,00 MBVCB.14370303907.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 21.278,00 6145TPBVI2AZDJUF.UHMS 2026.131 Mong be Vu Tuan Hai benh chuyen bien tot,GD Tran Thi Anh Tuyet an lac nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260525.015509.00005384949.VU HOANG LINH.970423

25/05/2026 10.000,00 MBVCB.14370128821.TUONG DUNG ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 10.000,00 MBVCB.14370128077.TUONG DUNG ung ho MS 2026.129 (ba Ngo Thi Tan).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 10.000,00 MBVCB.14370127188.TUONG DUNG ung ho MS 2026.130 (Ho Thi Bao Ngan).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 10.000,00 MBVCB.14370118910.TUONG DUNG ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 10.000,00 MBVCB.14370117925.TUONG DUNG ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 10.000,00 MBVCB.14370124237.TUONG DUNG ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 10.000,00 MBVCB.14370112703.TUONG DUNG ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 20.000,00 MBVCB.14369989617.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 100.000,00 6145IBT1kCSY7J6I.MS 2026.134 Nguyen Thi Thuong FT26145030133897.20260525.001005.19031550694011.VND-TGTT-DANG PHUONG ANH.970407

25/05/2026 50.000,00 6144TPBVI2AZ3U41.Ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen).20260524.233259.22206102002.VO PHU THINH.970423

25/05/2026 100.000,00 6144IBT1kCSY5HGW.Ung ho Ms 2026.133 em Dang Thi Duyeb FT26145302285593.20260524.232601.19038431843011.VND-TGTT-DANG XUAN BACH.970407

25/05/2026 200.000,00 6144ASCB021UDKQP.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong-240526-23:24:14 6144ASCB021UDKQP.20260524.232414.7781227.NGUYEN THI LY.970416

25/05/2026 200.000,00 MBVCB.14369841130.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 9359356360 TRAN THANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 50.000,00 MBVCB.14369793468.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 1014921029 TA KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

25/05/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130556934606.20260524.130556934606-0938122191_Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong

25/05/2026 200.000,00 MBVCB.14369708345.ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 0011002436540 LE TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 100.000,00 6146TPBVI2AUNMSZ.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260526.231607.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

26/05/2026 15.000,00 MBVCB.14398171950.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.136(anh Pham Van Duy).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 20.000,00 LE THI VEN Chuyen tien .UH.MS.2026.123.Pham Van Duy .Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048805262302242026k1xz264271.5189.64744.230224

26/05/2026 200.000,00 6146IBT1kCDWCI9T.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy FT26147788020524.20260526.225311.19071656903010.VND-TGTT-NGUYEN DINH QUAN.970407

26/05/2026 200.000,00 MBVCB.14398102035.Ung ho MS 2026085 Lo Manh Khang va Lo Gia Hung.CT tu 1067905898 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 50.000,00 MBVCB.14398057002.Ung ho MS 2026.135.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 15.000,00 MBVCB.14398044685.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.135(chi Nguyen Thi Linh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy#SP#020097042205262240182026DR3K440501.5389.19778.224019

26/05/2026 100.000,00 6146IBT1iJ4K887J.ZP261460600654 Trung Kien ung ho MS 2026.135.20260526.223131.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

26/05/2026 300.000,00 6146SGTTH2BTPUHY.IBFT Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy.20260526.220917.0378268252.SACOMBANK.970403

26/05/2026 10.000,00 MBVCB.14397744077.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.136 (anh Pham Van Duy).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 20.000,00 MBVCB.14397621244.Ung ho MS 2026.136 (anh Pham Van Duy - Hai Phong).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 15.000,00 MBVCB.14397557502.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.134(chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 50.000,00 6146IBT1kCDQ74VK.NGUYEN THUY LINH ung ho MS 2026.129 FT26147202361014.20260526.213725.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407

26/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#020097042205262124052026QS5Y785650.5389.51148.212405

26/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#020097041505262113062026QWr3945921.5388.94563.211249

26/05/2026 15.000,00 MBVCB.14396928658.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.136 (Anh Pham Van Duy).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 15.000,00 MBVCB.14396800950.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.135 (Chi Nguyen Thi Linh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#02009704050526204557202631T3066031.5189.44348.204557

26/05/2026 10.000,00 6146IBT1aWLY1BIK.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.119 (Ba Vo Thi Dan).20260526.203617.0339306897.VU DUC TU.970437

26/05/2026 10.000,00 6146IBT1aWLY1DC1.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.118 (Em Do Tien Lam).20260526.203258.0339306897.VU DUC TU.970437

26/05/2026 10.000,00 6146IBT1aWLY1QFP.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.117 (ba Nguyen Thi Tiep).20260526.203023.0339306897.VU DUC TU.970437

26/05/2026 10.000,00 6146IBT1aWLYJL5F.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.116 (Em Bui Van Dai).20260526.202744.0339306897.VU DUC TU.970437

26/05/2026 10.000,00 6146IBT1aWLYJGIT.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.115 (Anh Tran Van Son).20260526.202517.0339306897.VU DUC TU.970437

26/05/2026 33.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130802263164.20260526.130802263164-0918820162_PHAN THI MEN chuyen tien ung ho ms 2026136

26/05/2026 60.000,00 6146IBT1fJWXP89V.Nguyen Huong ung ho MS 2026 133 em Dang Thi Duyen.20260526.200007.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406

26/05/2026 1.500.000,00 260526557213055 Nguyen Thi Lan gui ms2026123#SP#02009704220526195305202695A0340728.5390.15357.195306

26/05/2026 1.500.000,00 260526557272082 Nguyen Thi lan gui ms2026122#SP#020097042205261952512026KA8O476495.5387.12720.195242

26/05/2026 100.000,00 6146MCOBQ2YDNTNI.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260526.190634.03001017820044.Giap Van Duoc.970426

26/05/2026 1.800.000,00 6146IBT1bJVLYL86.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Nguyen Thi Linh MS 2026 - 135 . Chuc gia dinh em vuot qua kho khan.20260526.185152.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

26/05/2026 200.000,00 MBVCB.14394588655.ung ho ms 2026.135( chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0281001109802 NGUYEN HUU DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097048805261837252026rg54408202.5387.4488.183725

26/05/2026 500.000,00 6146IBT1kCSR7CNQ.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh FT26146645084000.20260526.183416.19027964666012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC LONG.970407

26/05/2026 30.000,00 ung ho ms 2026.136 pham van duy#SP#020097048805261830002026nwnh374130.5389.54128.182951

26/05/2026 50.000,00 6146TPBVI2AU4BTQ.MS 2026.136 Pham Van Duy.20260526.182919.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423

26/05/2026 200.000,00 MS 2026.135-260526-18:11:25 1ijZ402349#SP#0200970416052618112520261ijZ402349.5390.32703.181125

26/05/2026 2.000,00 6146IBT1fJWXC23M.Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).20260526.181101.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388

26/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#0200970422052616563020262QVK329984.5388.28528.165631

26/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#020097041505261649032026Bc1j647149.5387.77850.164903

26/05/2026 40.000,00 6146IBT1kCSXY1PP.Ung ho ms 2026.135 chi nguyen thi linh FT26146575087334.20260526.164347.19072593967011.VND-TGTT-NGHIEM THI MAI.970407

26/05/2026 100.000,00 UH MS 2026.136 ANH PHAM VAN DUY-260526-16:30:12 QZap914657#SP#020097041605261630122026QZap914657.5388.60938.163012

26/05/2026 200.000,00 6146IBT1aWLP5JI7.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260526.162651.700013525305.LE VAN TUNG.970424

26/05/2026 300.000,00 6146IBT1kCSXV4XV.Uho ma so 2026 136 anh pham van duy FT26146342371190.20260526.161649.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407

26/05/2026 10.000,00 6146IBT1kCSXCA9Q.ung ho ms 2026.136, anh Pham Van Duy, chuc anh va gia dinh binh an FT26146501847903.20260526.160140.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

26/05/2026 130.000,00 6146IBT1fJW36XVY.ung ho Ms 2026.136 anh Pham Van Duy.20260526.155445.08087979.MBVBANK IBFT.970414

26/05/2026 100.000,00 6146IBT1kCSXWP1I.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy FT26146473035106.20260526.155144.19036109849011.VND-TGTT-CAO LUONG BAO CHAU.970407

26/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#020097048805261542152026z7ri685579.5389.90307.154215

26/05/2026 20.000,00 MBVCB.14391568254.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 1058662205 NGO QUANG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy#SP#020097040505261534462026TWQG097832.5389.50504.153446

26/05/2026 200.000,00 6146SHBAA2F4Z4A7.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260526.153258.0946165198.PHAM THI HOA.970443

26/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#0200970405052615273920263NHJ068151.5387.12541.152740

26/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097042205261519192026Y4X6468856.5389.68974.151911

26/05/2026 500.000,00 6146VNIB021KXM27.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260526.151716.378929867.NGUYEN THU THUY.970441

26/05/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130763371898.20260526.130763371898-0985565684_Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy

26/05/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#0200970422052615131520260ZM4891391.5389.37455.151307

26/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026112 anh Le Van Hieu#SP#020097040505261505052026W7EX077183.5387.94714.150505

26/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#020097040505261504162026O2EP074015.5387.90780.150359

26/05/2026 100.000,00 6146IBT1kCS3AVXX.Ms 2026 136 a Pham Van Duy FT26146952445036.20260526.145746.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407

26/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#020097048805261440342026dfet503763.5389.75059.144034

26/05/2026 100.000,00 6146IBT1kCS38JNG.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh FT26146408540442.20260526.143126.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407

26/05/2026 100.000,00 6146IBT1kCS3IBLD.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy FT26146831003140.20260526.142921.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407

26/05/2026 150.580,00 Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#0200970422052614280120262UAR962594.5390.18213.142801

26/05/2026 200.000,00 6146IBT1kCS3MPU2.Ung ho MS 2026.136 FT26146423203576.20260526.142506.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

26/05/2026 100.000,00 6146IBT1fJW35N6M.Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy.20260526.142012.9021359134564.LE THANH NGAN.963388

26/05/2026 200.000,00 MBVCB.14390639340.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 0611001920217 CAO THE TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 2.000.000,00 6146IBT1kCS3SZVT.DOAN MY HANH ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi FT26146385503808.20260526.141427.13321443851011.VND-TGTT-DOAN MY HANH.970407

26/05/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205261413152026UN0T529332.5389.55458.141315

26/05/2026 1.000.000,00 6146IBT1kCS3SM7I.DOAN MY HANH ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai FT26146207870667.20260526.141243.13321443851011.VND-TGTT-DOAN MY HANH.970407

26/05/2026 200.000,00 6146IBT1kCS393M4.Ung ho anh Pham Van Duy, MS 2026.136 FT26146385490120.20260526.141059.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

26/05/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy, ma GD 100000136475315#SP#020097044905261409462026wojL874226.5390.41053.140946

26/05/2026 150.000,00 MBVCB.14390493256.Ung ho MS 2026.136 ( anh Pham Van Duy).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy#SP#020097042205261400272026FV2F454264.5189.3407.140010

26/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205261354202026Y1F1551242.5390.77840.135421

26/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#0200970422052613440520261NRT553937.5390.38133.134357

26/05/2026 50.000,00 6146MCOBQ2YDE6EH.Ung ho ms2026.136 pham van duy.20260526.134301.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

26/05/2026 300.000,00 6146IBT1fJW3U6VZ.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260526.133134.0461004832002.TRAN PHI HUNG.970438

26/05/2026 100.000,00 MBVCB.14390174161.ung ho ms 2026.136 (anh Pham Van Duy).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 300.000,00 MBVCB.14390117105.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 1014364553 BUI THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 300.000,00 MS2026.136 A Pham Van Duy#SP#020097042205261323312026XK9K225670.5387.59679.132332

26/05/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy#SP#020097042205261323022026YNHP239602.5390.57383.132302

26/05/2026 200.000,00 MBVCB.14390100260.Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 100.000,00 6146VCBCH2BTY2Q4.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260526.132142.0397041005589.NGUYEN THI NGOC TRUC.970454

26/05/2026 100.000,00 6146IBT1kCSFFWD3.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy FT26146570983790.20260526.132115.19073896800017.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG MAI.970407

26/05/2026 100.000,00 MBVCB.14390095090.PHAM NGOC LE chuyen tien ung ho Ms 2026.135 ( chi nguyen thi linh).CT tu 9938249246 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 200.000,00 MBVCB.14390080335.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.136 PHAM VAN DUY.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 100.000,00 6146IBT1fJW38NPV.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260526.131910.9021448653145.NGO THI HIEN HOA.963388

26/05/2026 100.000,00 MBVCB.14390076518.PHAM NGOC LE ung ho 2016.136 ( anh Pham Van Duy) .CT tu 9938249246 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 25.000,00 6146IBT1iJ4G5GQV.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260526.131808.0969835555.NGUYEN MANH CUONG.970432

26/05/2026 300.000,00 6146IBT1iJ4G5AHM.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260526.131803.331701847.VUONG HUY TUAN.970432

26/05/2026 200.000,00 6146IBT1kCSFTCVD.Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy FT26146581374023.20260526.131721.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

26/05/2026 500.000,00 MBVCB.14390048853.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 0071001139631 TRAN HONG THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 2.000.000,00 MBVCB.14390010007.UNG HO MS 2026.136 (PHAM VAN DUY).CT tu 1020207169 LAI HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 1.000.000,00 6146NAMAA2F4BI7A.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260526.131007.335858956.NGUYEN THI HANH VI.970428

26/05/2026 200.000,00 6146SGTTH2BT21CM.IBFT Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260526.124142.060238643379.SACOMBANK.970403

26/05/2026 200.000,00 MBVCB.14389608510.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.136 (anh Pham Van Duy).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 100.000,00 6146IBT1fJW3MWGL.UNG HO MS 2026.136 ANH PHAM VAN DUY.20260526.123055.9021743202055.HUYNH THI YEN NHI.963388

26/05/2026 100.000,00 6146IBT1kCSFPA46.Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy FT26146195051086.20260526.122505.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407

26/05/2026 300.000,00 6146IBT1kCSF89U8.Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy FT26146900486262.20260526.121737.8734139133.DO BACH KIM.970407

26/05/2026 50.000,00 6146IBT1kCSFMNHK.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy FT26146012285719.20260526.121358.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407

26/05/2026 28.000,00 6146IBT1kCSFV9PN.uh ms 2026.136 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26146105326400.20260526.120832.6655789888.PHAM NGOC TU .970407

26/05/2026 300.000,00 MBVCB.14389073301.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 0011003998298 DANG PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 30.000,00 MBVCB.14388926001.Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy.CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 10.000,00 6146IBT1cJ2AA3WP.Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy.20260526.112148.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

26/05/2026 200.000,00 MBVCB.14388519927.ung ho MS 2026.135(chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.135#SP#0200970422052610461320261BQE450606.5389.57226.104614

26/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#0200970488052610284020262w9k804467.5387.59608.102840

26/05/2026 39.000,00 6146MSCBD2JKZKH3.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260526.101911.4268604685432.PHAM THE ANH.970422

26/05/2026 100.000,00 6146MCOBQ2YDT17V.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260526.101819.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426

26/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy#SP#020097042205261013472026EWWH243016.5390.79669.101347

26/05/2026 100.000,00 MBVCB.14387575065.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 100.000,00 MBVCB.14387562874.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 100.000,00 MBVCB.14387551057.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097048805260944012026ngyh652039.5388.23900.094402

26/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#020097048805260942502026qcpe647941.5390.19204.094250

26/05/2026 250.000,00 IBVCB.14387221437.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy.CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 22.000,00 6146MSCBD2JK13K1.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260526.093352.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422

26/05/2026 400.000,00 IBVCB.14387157861.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048805260923572026lqjq585756.5389.30120.092357

26/05/2026 200.000,00 MBVCB.14386928918.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 300.000,00 MBVCB.14386862130.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 50.000,00 6146IBT1iJ4AKB4J.Ung ho MS 2026109 em Nguyen Quang Huy 0912166350.20260526.090815.0912166350.NGUYEN THACH THAO.970432

26/05/2026 50.000,00 6146IBT1iJ4AK8RF.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy 0912166350.20260526.090702.0912166350.NGUYEN THACH THAO.970432

26/05/2026 50.000,00 6146SGTTH2BJV616.IBFT Ung ho MS 2026.130.20260526.090313.060258058413.SACOMBANK.970403

26/05/2026 50.000,00 6146MCOBQ2YD8WNE.Ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).20260526.090016.03101010965538.HOANG VIET.970426

26/05/2026 50.000,00 6146SGTTH2BJVVP1.IBFT Ung ho MS 2026.131.20260526.085822.060258058413.SACOMBANK.970403

26/05/2026 100.000,00 MBVCB.14386686586.MS 2026.135.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

26/05/2026 1.000.000,00 6146IBT1iJ4AGFHR.BP ung ho MS2026132 4 chau mo coi.20260526.085341.0773097947.PHAM THI MAI PHUONG.970432

26/05/2026 500.000,00 6146IBT1iJ4AGBTI.BP Ung ho MS2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260526.085028.0773097947.PHAM THI MAI PHUONG.970432

26/05/2026 500.000,00 6146IBT1iJ4AGYLG.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 136 PHAM VAN DUY.20260526.084954.247529918.LE THI HOA.970432

26/05/2026 300.000,00 MBVCB.14386601832.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 1017531945 DOAN THE HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 100.000,00 MBVCB.14386608456.MS 2026.136.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

26/05/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097042205260848522026JY4X901462.5388.81838.084853

26/05/2026 500.000,00 6146IBT1iJ4AGVVP.Ung ho MS2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260526.084807.0773097947.PHAM THI MAI PHUONG.970432

26/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#020097040505260847382026WQ6T043137.5390.77660.084738

26/05/2026 30.000,00 6146IBT1kCSLV77Q.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy FT26146922060296.20260526.084711.19035532043017.VND-TGTT-TA DUC THINH.970407

26/05/2026 500.000,00 6146IBT1aWLU5UCR.ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi.20260526.082301.0902566359.NGUYEN TRUONG CAM VAN.970424

26/05/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 136 ANH PHAM VAN DUY-260526-08:21:03 TjDM407244#SP#020097041605260821042026TjDM407244.5387.80733.082104

26/05/2026 100.000,00 6146IBT1aWLU5DDD.ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260526.082100.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

26/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy#SP#020097042205260805542026W6XZ345852.5387.28714.080554

26/05/2026 200.000,00 MBVCB.14386011917.Ung ho MS 2026.135 ( chi Nguyen Thi Linh).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 6.868,00 6146MSCBD2JGDZTL.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260526.075828.872866868.DUONG ANH THUY.970422

26/05/2026 50.000,00 6146IBT1kCSH6HLW.Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy FT26146836025246.20260526.074525.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407

26/05/2026 300.000,00 MBVCB.14385752420.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.136 (anh Pham Duy Van).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 500.000,00 MBVCB.14385566421.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 100.000,00 MBVCB.14385485774.Chuyen tien ung ho MS 2026 136 anh Pham Van Duy.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

26/05/2026 100.000,00 6146TPBVI2A44REZ.Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy.20260526.065616.04198736901.PHAM DINH BAO TRUNG.970423

26/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho-MS-2026.136-anh Pham Van Duy#SP#020097040505260639272026FJCD006361.5189.85216.063919

26/05/2026 100.000,00 6146IBT1kCSH9YL9.Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh FT26146070911756.20260526.061510.19032105555555.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYEN.970407

26/05/2026 8.668,00 Vietcombank:0011002643148:uhms2026.131 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040505260611552026T75K024885.5389.33363.061155

26/05/2026 8.668,00 Vietcombank:0011002643148:uhms2026.135 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#02009704050526060457202618IE008787.5387.22444.060449

26/05/2026 68.000,00 UH MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042205260603572026ZVUX441065.5389.20719.060358

26/05/2026 300.000,00 MBVCB.14384829042.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 10.000,00 6146IBT1fJWFBQF6.GiacHienVy ung ho MS2026.135(Chi NguyenThiLinh).20260526.040011.19021983.DO THI OANH.970431

26/05/2026 22.345,00 6146TPBVI2A4T6PP.UHMS 2026.133 Mong be Dang Thi Duyen benh hoi phuc tot,GD Phon Thi Nai-Dang Van Ton nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260526.020126.00005384949.VU HOANG LINH.970423

26/05/2026 100.000,00 MBVCB.14384439258.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0891000634141 TRAN CAM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097041505260021222026fmmN350757.5388.73675.002122

26/05/2026 70.000,00 MBVCB.14384322469.NGUYEN THANH TAM chuyen tien ung ho MS 2026.135 ( chi Nguyen Thi Linh).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

26/05/2026 100.000,00 6145TPBVI2A4JLRM.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.233303.09855347000.TRAN THI PHUONG LIEN.970423

26/05/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.135 chi nguyen thi linh#SP#0200970422052523264420268LCX247297.5189.17515.232644

26/05/2026 20.000,00 MBVCB.14384147619.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 50.000,00 6147IBT1kCDMFLSG.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148074066773.20260527.230506.19030593590019.VND-TGTT-DAO THI HUYEN TRANG.970407

27/05/2026 300.000,00 6147IBT1kCDMFHMA.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy FT26148389620891.20260527.230454.19034619700018.VND-TGTT-PHAN CAO THANG .970407

27/05/2026 200.000,00 6147IBT1kCDMF6PI.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148011799835.20260527.230428.19033357095014.VND-TGTT-NGUYEN TRONG PHU.970407

27/05/2026 1.000.000,00 6147IBT1kCDMFBC4.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148084369862.20260527.230254.19034619700018.VND-TGTT-PHAN CAO THANG .970407

27/05/2026 25.000,00 6147TPBVI2AEJ7II.MS 2026.137 hungnt6.20260527.223606.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423

27/05/2026 500.000,00 MBVCB.14411876764.UNG HO MS 2026.136(anh Pham Van Duy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14411853315.UNG HO MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 15.000,00 MBVCB.14411840184.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.137(em Vu Giang Truong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 300.000,00 MBVCB.14411837465.ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0011004441477 PHAM HAI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 300.000,00 MBVCB.14411807391.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Truong Giang).CT tu 0011004441477 PHAM HAI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan#SP#020097048805272225222026pav9597558.5390.99349.222522

27/05/2026 500.000,00 MBVCB.14411750840.ung ho MS.2026.137 ( em Vu Giang Truong).CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#020097040505272206312026I29U075194.5387.42590.220631

27/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205272201162026OPUY734998.5387.25253.220116

27/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097048805272159292026ee42545382.5189.19311.215929

27/05/2026 10.000,00 MBVCB.14411503842.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 400.000,00 MBVCB.14411435320.ung ho MS 2026.135 ( Nguyen Thi Linh) .CT tu 0071000655231 NGUYEN MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 200.000,00 6147IBT1kCDMPD95.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148904346603.20260527.214534.19034913205017.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET VI.970407

27/05/2026 50.000,00 TRANG THU ung ho MS 2026.135 ( Nguyen Thi Linh )#SP#020097041505272144282026CdeF125925.5389.63369.214419

27/05/2026 50.000,00 TRANG THU ung ho MS 2026.137 (Vu Giang Truong )#SP#0200970415052721430620269yyN123118.5189.57346.214257

27/05/2026 50.000,00 6147VNIB021SIWFI.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260527.213936.901771947.DAO THI PHUONG.970441

27/05/2026 10.000,00 MBVCB.14411317681.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 50.000,00 6147IBT1kCDMM4WF.NGUYEN THUY LINH ung ho MS 2026.127 FT26148643858214.20260527.213207.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407

27/05/2026 50.000,00 6147IBT1kCDMMDHK.NGUYEN THUY LINH ung ho MS 2026.136 FT26148750195439.20260527.213108.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407

27/05/2026 150.000,00 6147IBT1kCDMS876.Ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai FT26148940318188.20260527.212120.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407

27/05/2026 150.000,00 6147IBT1kCDM9JB6.Ung ho MS 2026.137 Em Vu Truong Giang FT26148140558050.20260527.211708.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407

27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14410939653.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0591000200346 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.137 (em Vu Giang Truong)#SP#020097041505272105042026TGmO900202.5189.75483.210504

27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14410805112.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0591000200346 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14410783124.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0591000200346 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#0200970405052720290420268PEQ037889.5390.66862.202855

27/05/2026 500.000,00 6147SGTTH2BRRGGB.IBFT ung ho MS 2026.136. anh Pham Van Duy.20260527.202628.060311519381.SACOMBANK.970403

27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14410115140.Vo Khang Minh chuyen tien ung ho MS 2026.137 (em Vu Truong Giang).CT tu 0181003650831 DANG VAN NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 50.000,00 NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.134 ( chi Nguyen Thi Thuong)#SP#020097041505271955132026dToA613026.5389.53203.195513

27/05/2026 50.000,00 NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.135 ( chi Nguyen Thi Linh)#SP#020097041505271953392026QJ73606503.5189.41967.195339

27/05/2026 50.000,00 NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.136 ( anh Pham van Duy)#SP#0200970415052719521020264dUM600196.5390.32598.195201

27/05/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097041505271950362026MBY3593669.5388.23481.195036

27/05/2026 50.000,00 NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong )#SP#020097041505271950322026kPy4592623.5388.23267.195032

27/05/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.134 CHI NGUYEN THI THUONG-270526-19:42:08 M9n6069313#SP#020097041605271942092026M9n6069313.5189.66988.194209

27/05/2026 1.200.000,00 6147IBT1iJ4Z9XUW.Ung ho MS 2026 - 122 - 123 - 124.20260527.193921.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432

27/05/2026 1.200.000,00 6147IBT1iJ4Z97DM.Ung ho MS 2026 - 119 - 120 - 121.20260527.193659.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432

27/05/2026 1.200.000,00 6147IBT1iJ4Z95G6.Ung ho MS 2026 - 116- 117- 118.20260527.193553.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432

27/05/2026 1.000.000,00 UNG HO MS 2026.137 EM VU GIANG TRUONG-270526-19:30:44 lRCB044470#SP#020097041605271930442026lRCB044470.5388.93541.193045

27/05/2026 100.000,00 6147IBT1kCDV11VH.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26147583749815.20260527.193042.19037399444014.VND-TGTT-HA KHANH PHUOC.970407

27/05/2026 15.000,00 MBVCB.14409264661.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14409189779.Ung ho MS 2026.137 (Em Vu Giang Truong).CT tu 0011001595494 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.137#SP#020097041505271916342026Xj7W444621.5389.98239.191634

27/05/2026 50.000,00 6147ORCOQ2YIPEPH.LOC UNG HO MS 2026.137 VUGIANGTRUONG.20260527.185320.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

27/05/2026 50.000,00 6147ORCOQ2YIPE1A.LOC UNG HO MS 2026.134 NGUYENTHITHUONG.20260527.185240.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14408403857.LE NGOC BAO QUYNH chuyen tien ung ho MS 2026.137(em Vu Giang Truong) .CT tu 1017681059 LE NGOC BAO QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.132, 4 chau mo coi#SP#020097048805271833112026z1bo759860.5387.97920.183311

27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14407525954.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.135 ( chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 150.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong#SP#020097040505271743112026OK8B097375.5389.66134.174311

27/05/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong#SP#020097040505271741522026RVNP089737.5390.57118.174152

27/05/2026 100.000,00 MBVCB.14407059937.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0011000752446 HA NGOC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 300.000,00 6147IBT1aWL56Z4Z.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260527.165210.100100031958.NGUYEN THI PHUONG THAO.970457

27/05/2026 50.000,00 6147IBT1kCDSCM7N.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26147518888840.20260527.164753.19037678958011.VND-TGTT-LE TRUNG HIEU.970407

27/05/2026 20.000,00 MBVCB.14406417895.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 300.000,00 6147IBT1iJ46USHI.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260527.160940.107052868.NGUYEN THI THUY DUONG.970432

27/05/2026 100.000,00 MBVCB.14405770320.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 100.000,00 MBVCB.14405764382.Ung ho MS 2026.135 ( chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 500.000,00 6147IBT1iJ46MWYZ.Ms 2026-137 uh em Vu Giang Truong.20260527.154037.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

27/05/2026 200.000,00 6147IBT1iJ46V88C.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260527.153406.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432

27/05/2026 150.000,00 6147IBT1iJ46VMRZ.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260527.153342.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432

27/05/2026 20.000,00 6147MSCBD2JHGXIM.gui ms 2026 137.20260527.152620.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422

27/05/2026 50.000,00 6147IBT1iJ469FXF.ZP261470263759 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260527.151015.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

27/05/2026 100.000,00 6147SHBAA2FWCJBR.UNG HO MS 2026.137 em Vu Giang Truong.20260527.150634.1006439137.DUONG THI TUYET VAN.970443

27/05/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong-270526-15:06:31 W69o148389#SP#020097041605271506322026W69o148389.5390.16990.150632

27/05/2026 100.000,00 Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.137 em Vu Truong Giang#SP#0200970488052714582520268bac915487.5387.76706.145817

27/05/2026 20.000,00 6147IBT1kCD9JGLR.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26147053680414.20260527.145517.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407

27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14404848076.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0011001913814 PHAM THI XUAN THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong-270526-14:44:16 10rQ397699#SP#02009704160527144416202610rQ397699.5390.10015.144416

27/05/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205271437592026HX0J985395.5189.80028.143800

27/05/2026 29.000,00 ung ho MS 2026.131. em Vu Tuan Hai. Mong em som khoi benh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048805271436152026tyei855001.5388.72426.143605

27/05/2026 300.000,00 6147IBT1kCD2XSXQ.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26147136334116.20260527.143507.2253899999.NGUYEN VAN QUAN.970407

27/05/2026 200.000,00 6147IBT1kCD23R1D.Ung ho MS 2026.137 FT26147251578121.20260527.143400.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

27/05/2026 20.000,00 6147IBT1iJ461SPX.Ung ho MS 2026-137 em Vu Giang Truong.20260527.143141.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

27/05/2026 100.000,00 6147IBT1iJ46JX8H.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260527.142818.0964263333.NGO NGOC LINH.970432

27/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong-270526-14:27:32 wExM812985#SP#020097041605271427322026wExM812985.5388.34035.142733

27/05/2026 29.000,00 ung ho MS 2026.136. Anh Pham Van Duy. Mong anh som khoi benh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048805271426062026tngd829294.5387.27067.142607

27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14404616071.Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong.CT tu 9902533555 DO MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 29.000,00 ung ho MS 2026.137. em Vu Giang Truong. Mong em som khoi benh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048805271419362026nopw813433.5388.98793.141936

27/05/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130886629811.20260527.130886629811-0961282794_Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong

27/05/2026 2.600.000,00 6147IBT1bJVLLUMF.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho 4 dua tre mo coi MS 2026 -132 . Co gang vuot qua dau thuong cac con nhe.20260527.141307.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

27/05/2026 200.000,00 6147IBT1kCD26N9E.ms2026.137 vu giang truong FT26147537134090.20260527.141016.19133209031011.VND-TGTT-CHAU THI BICH VAN.970407

27/05/2026 200.000,00 MS2026-137 CHAU VU GIANG TRUONG HA NOI-270526-14:03:08 R6iO894674#SP#020097041605271403082026R6iO894674.5390.30790.140308

27/05/2026 200.000,00 6147TPBVI2AWENWP.Ung ho MS 2026.137 Vu Giang Truong.20260527.140020.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

27/05/2026 100.000,00 6147IBT1aWL58I1I.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260527.135758.999991001030896.HA THI NHI.970437

27/05/2026 100.000,00 6147TPBVI2AWE96K.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).20260527.135655.01005127001.LE VAN ANH.970423

27/05/2026 100.000,00 6147IBT1iJ4ENFVV.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260527.135322.144391101.MAC THI LOAN.970432

27/05/2026 100.000,00 MBVCB.14404288065.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 7768983445 PHAM THI HONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 200.000,00 IB_344677887_1779863856584292844213_null_20260527_chung

27/05/2026 100.000,00 6147IBT1kCD2425P.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26147042567415.20260527.134148.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407

27/05/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205271341062026E6SU272515.5389.44302.134106

27/05/2026 5.000,00 MBVCB.14404184961.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026137.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

27/05/2026 5.000,00 MBVCB.14404175470.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026136.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

27/05/2026 150.000,00 UNG HO MS 2026.137 EM VU GIANG TRUONG-270526-13:31:10 mgSn601652#SP#020097041605271331102026mgSn601652.5189.7094.133110

27/05/2026 100.000,00 6147IBT1iJ4EXKX4.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 137 vu giang truong.20260527.132637.111555222.VU THI THU THAO.970432

27/05/2026 200.000,00 6147IBT1kCD2P8T5.Uh Ms 2026.137 e Vu Truong Giang FT26147427786675.20260527.132539.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407

27/05/2026 10.000,00 6147MSCBD2JHAGRU.ung ho ms 2026137 em Vu Giang Truong chuc em va gia dinh binh an.20260527.132538.0988857342.NGUYEN VAN LINH.970422

27/05/2026 200.000,00 6147IBT1kCD2UKEY.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26147369167476.20260527.132234.19038270037011.VND-TGTT-NGUYEN LE HUNG SON.970407

27/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.137 Em Vu Giang Truong#SP#020097048805271322032026e6qf687481.5189.71322.132203

27/05/2026 500.000,00 MBVCB.14404026367.ht hoan canh em Vu Giang Truong; Ms: 2026.137.CT tu 1018682399 NGO THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 50.000,00 6147IBT1kCD2UIRQ.TRAN THI DIEM HUONG chuyen Ms 2026.137 Vu Giang Truong FT26147507501450.20260527.132111.19033064303011.VND-TGTT-TRAN THI DIEM HUONG.970407

27/05/2026 500.000,00 MBVCB.14404018861.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 9938588091 LAM TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097048805271320302026gxdx684439.5390.66083.132021

27/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong#SP#020097040505271316562026CRC2001674.5390.52285.131656

27/05/2026 100.000,00 MBVCB.14403968112.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.137 (vu giang truong).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 50.000,00 UNG HO 2026.137 EM VU GIANG TRUONG-270526-13:15:52 ZO1a504460#SP#020097041605271315522026ZO1a504460.5189.48192.131553

27/05/2026 300.000,00 MBVCB.14403961695.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026 - 137 VU GIANG TRUONG-270526-13:14:40 U70n853867#SP#020097041605271314402026U70n853867.5189.42970.131431

27/05/2026 200.000,00 6147IBT1kCD2I7EF.Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong FT26147610188800.20260527.131346.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14403947526.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0021000908401 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 30.000,00 MBVCB.14403933216.ung ho MS 2026.136 anh pham van duy.CT tu 9563672305 TRAN KIM TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 500.000,00 6147IBT1fJWRNWYP.Tran Thi Ngoc Tien chuyen tien ung ho ms 2026 137 em vu giang truong.20260527.131215.943877575.TRAN THI NGOC TIEN.970406

27/05/2026 50.000,00 MBVCB.14403936609.ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong.CT tu 0491000040183 NGUYEN HOANG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 200.000,00 6147NAMAA2FWYWD6.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260527.131028.0987498969.NGUYEN LINH CHI.970428

27/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.137#SP#020097042205271309242026B6ZD569056.5389.24201.130925

27/05/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130881034877.20260527.130881034877-0902498898_Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong

27/05/2026 300.000,00 MBVCB.14403899315.Ung Ho MS 2026.135 Nguyen Thi Linh.CT tu 0611001974205 TRIEU HAI TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14403889808.ung ho Ms2026.137 chau Vu Giang Truong.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130880876692.20260527.130880876692-0938122191_Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong

27/05/2026 50.000,00 6147VNIB021XSB15.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).20260527.130613.692998888.DO QUANG HUY.970441

27/05/2026 100.000,00 6147TPBVI2AWU3FA.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).20260527.130602.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

27/05/2026 100.000,00 MBVCB.14403868897.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 20.000,00 6147IBT1iJ4EFT4W.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260527.130424.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432

27/05/2026 30.000,00 6147IBT1kCD2V9ET.MS2026.137 ung ho em Truong FT26147056089009.20260527.130328.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407

27/05/2026 100.000,00 6147IBT1kCD22YB3.Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong FT26147010902210.20260527.124805.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407

27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14403642541.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 0171003471092 TRAN THI DIEU THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 50.000,00 6147IBT1kCD2JVQ8.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26147558932303.20260527.123610.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407

27/05/2026 29.000,00 6147MSCBD2J36BWY.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260527.122038.0816866768.NGUYEN QUANG HIEN.970422

27/05/2026 100.000,00 6147IBT1kCDC3LXP.Ung ho MS 2026. 137 em Vu Giang Truong FT26147877155759.20260527.121810.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407

27/05/2026 50.000,00 6147IBT1kCDCFYQM.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26147534825909.20260527.121355.19073220780013.VND-TGTT-DANG VAN DUA.970407

27/05/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#0200970488052712082120269zw6511834.5390.42440.120821

27/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097040505271204122026GVVA096781.5388.20475.120412

27/05/2026 100.000,00 MBVCB.14402758114.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205271122352026H2I7414462.5189.76942.112218

27/05/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130867335598.20260527.130867335598-0326683902_Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong

27/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205271100382026B1Y8585333.5388.52331.110029

27/05/2026 100.000,00 MBVCB.14402199916.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0381000388868 VO QUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 50.000,00 MBVCB.14402039857.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0491000043175 TRAN VAN DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 50.000,00 MBVCB.14401827271.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 100.000,00 MBVCB.14401700581.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0071001300041 VO THI MY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 49.000,00 6147TPBVI2AWCANN.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).20260527.101155.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423

27/05/2026 100.000,00 6147IBT1aWLYXDCI.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260527.100735.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430

27/05/2026 100.000,00 6147IBT1kCD1A8JL.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26147606689108.20260527.100221.19035946921016.TRAN THI NGOC ANH.970407

27/05/2026 100.000,00 6147IBT1kCD14XL2.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26147591700978.20260527.100106.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407

27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14401396051.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14401371795.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 300.000,00 MBVCB.14401357538.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 38.000,00 6147IBT1kCD1YINC.uh ms 2026.137 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26147906495105.20260527.095009.6655789888.PHAM NGOC TU .970407

27/05/2026 5.000,00 6147VNIB021XC4MZ.ung ho MS 2026.135 ( chi Nguyen Thi Linh.20260527.094908.912281212.GIANG MY LINH.970441

27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14401310912.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 500.000,00 tien ung ho MS2026.135. cam on#SP#020097048805270948362026sid0032783.5389.66313.094836

27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14401301518.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 15.000,00 UH.MS.2026.135.chi nguyen thi linh#SP#0200970488052709461120260lje024903.5389.54458.094611

27/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#0200970422052709344520265SLS578731.5189.99228.093446

27/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205270924062026E89P880224.5388.48755.092406

27/05/2026 100.000,00 MBVCB.14400857976.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 50.000,00 6147MCOBQ2YIJNRV.Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).20260527.090632.03101010965538.HOANG VIET.970426

27/05/2026 500.000,00 6147IBT1iJ4E1A4E.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 137 VU GIANG TRUONG.20260527.090413.247529918.LE THI HOA.970432

27/05/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 137 EM VU GIANG TRUONG-270526-08:58:40 oWRs312661#SP#020097041605270858402026oWRs312661.5189.40837.085840

27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14400673288.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205270846362026Q8W5943692.5390.94929.084636

27/05/2026 100.000,00 6147IBT1iJ4EWJRJ.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260527.084030.0984041991.DAO DUC VINH.970432

27/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205270825512026NSMF901124.5390.22101.082542

27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14400193624.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 6.868,00 6147MSCBD2J9SJUL.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260527.074635.872866868.DUONG ANH THUY.970422

27/05/2026 300.000,00 MBVCB.14399810318.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 200.000,00 6147TPBVI2AWLQDS.Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260527.074007.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423

27/05/2026 10.000,00 6147IBT1fJWR9IM2.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260527.073409.0913834836.NGUYEN NGOC AN.970431

27/05/2026 100.000,00 MBVCB.14399573494.Chuyen tien ung ho MS 2026 137 em Vu Giang Truong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14399540716.Lam Quen va Le Thi ngoc Hoa ung ho Ms 2026 .136 anh pham van duy .CT tu 0921000719846 LAM THI YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 5.660,00 6147IBT1kCDJJCK9.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong FT26147604985806.20260527.071157.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14399246284.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.137 (em Vu Truong Giang).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14399137201.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.137-em Vu Giang Truong#SP#020097040505270635112026AQFB082143.5387.6652.063502

27/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.136 Pham Van Duy#SP#020097042205270633132026OENN922638.5388.2573.063304

27/05/2026 68.000,00 UH MS 2026.136 anh Pham Van Duy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042205270616222026NYO1676757.5189.73071.061622

27/05/2026 50.000,00 MBVCB.14398833295.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 50.000,00 MBVCB.14398817308.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.136 anh Pham Van Duy.CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

27/05/2026 39.140,00 6147MSCBD2J9JB3U.ms2026136.20260527.033021.0925903793.NGUYEN THANH NGUYEN.970422

27/05/2026 500.000,00 6147IBT1iJ4KG6BV.Ms 2026-136 uh anh Pham Van Duy.20260527.024736.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

27/05/2026 21.239,00 6147TPBVI2AU7S9N.UHMS 2026.136 Mong GD Pham Thi Be an lac gap nhieu thien duyen,anh Pham Van Duy benh chuyen bien tot-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260527.024104.00005384949.VU HOANG LINH.970423

27/05/2026 100.000,00 6147WBVNA2FUFTD4.Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).20260527.003825.103001998665.NGUYEN THI THUY TIEN.970412

27/05/2026 100.000,00 6147WBVNA2FUFFDB.Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy.20260527.003358.103001998665.NGUYEN THI THUY TIEN.970412

27/05/2026 100.000,00 6146IBT1d1I1VIDK.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260526.235856.97042292H4246c70000000005c7132.MBBANK IBFT.970422

27/05/2026 50.000,00 MBVCB.14398354014.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 9978758991 NGUYEN VAN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 500.000,00 6148IBT1kCDGI4MW.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh FT26149551840900.20260528.223045.9721071988.NGUYEN THI HONG VAN.970407

28/05/2026 40.000,00 6148IBT1kCDGM76L.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho xay Truong Tieu hoc B Phu Hoi xa Nhon Hoi, tinh An Giang FT26149204625298.20260528.222550.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

28/05/2026 5.000,00 6148IBT1kCDGMQWP.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh FT26149472596484.20260528.222228.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

28/05/2026 20.000,00 MBVCB.14425612607.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 5.000,00 6148IBT1kCDGVLQX.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong FT26149960299666.20260528.222126.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

28/05/2026 5.000,00 6148IBT1kCDGVYBX.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy FT26149510594257.20260528.221942.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

28/05/2026 5.000,00 6148IBT1kCDGV9KU.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh FT26149998046546.20260528.221822.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

28/05/2026 200.000,00 6148IBT1iJ4TNZUP.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.221429.141323768.NGUYEN THI BICH NGOC.970432

28/05/2026 10.000,00 MBVCB.14425505446.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.138(be Ho Thi Kim Anh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 300.000,00 6148IBT1kCDG9K7M.ung ho MS 2026.134 FT26149409021106.20260528.220617.19075672042012.VND-TGTT-TRANG QUOC DUNG.970407

28/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205282206042026LWM6602186.5389.40464.220605

28/05/2026 300.000,00 6148IBT1kCDG267T.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh FT26149700088486.20260528.220214.19075672042012.VND-TGTT-TRANG QUOC DUNG.970407

28/05/2026 400.000,00 6148IBT1kCDG2YCW.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26149097463067.20260528.220104.19075672042012.VND-TGTT-TRANG QUOC DUNG.970407

28/05/2026 400.000,00 6148IBT1kCDGCLQM.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh FT26149350209567.20260528.215817.19075672042012.VND-TGTT-TRANG QUOC DUNG.970407

28/05/2026 10.000,00 MBVCB.14425355015.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 200.000,00 6148IBT1aWLAENVS.ung ho Ms 2026-137 em vu giang truong mong e khoe manh.20260528.214754.0300200011888999.DINH THI PHUONG THUY.970446

28/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh#SP#0200970422052821473720267I1Q779173.5189.74389.214728

28/05/2026 50.000,00 6148IBT1kCDAR5Y6.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26149662039024.20260528.213342.19035476252015.VND-TGTT-NGUYEN TRANG PHUONG UYEN.970407

28/05/2026 100.000,00 6148IBT1kCDA3IZW.Ung ho MS 2026.127 em Vu Giang Truong FT26149899274327.20260528.212609.19026524712016.VND-TGTT-NGUYEN THI DUNG.970407

28/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi#SP#020097042205282119082026A3Z7476317.5387.49279.211859

28/05/2026 200.000,00 6148IBT1aWLA7TBH.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.20260528.211435.181001060004568.NGUYEN THI HUYEN .970409

28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14424869916.ung ho ms2026.134.CT tu 0031000309940 BUI THI HUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 30.000,00 MBVCB.14424823357.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 50.000,00 6148IBT1kCDAEYIY.MS 2026.137 FT26148863006624.20260528.210336.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

28/05/2026 300.000,00 6148MCOBQ2Y619MZ.Ung ho MS 2026.137 EM Vu truong giang.20260528.205422.03201010618202.NGUYEN MAI PHUONG.970426

28/05/2026 500.000,00 6148IBT1kCDA461U.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148810107853.20260528.204840.10325266100013.VND-TGTT-NGUYEN THI HAU.970407

28/05/2026 15.000,00 MBVCB.14424489131.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205282042482026WKS5771864.5388.50995.204248

28/05/2026 500.000,00 MBVCB.14424422765.ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 0011000865821 TRAN THI THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 200.000,00 6148IBT1kCDAYXUL.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh FT26148055877058.20260528.204004.9493638888.NGUYEN THUY LINH.970407

28/05/2026 200.000,00 6148IBT1d1IS8FW1.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260528.202551.97042292V262344000000000ca9114.MBBANK IBFT.970422

28/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097040505282005492026NCP8058266.5388.19898.200549

28/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097048805282000582026dc0i574723.5387.89743.200059

28/05/2026 10.000,00 MBVCB.14423744575.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097040505281954392026PKCD009094.5387.50088.195439

28/05/2026 60.000,00 PHAM THI THUC CHUYEN KHOAN- UNG HO MS 2026.137 EM VU GIANG TRUONG-280526-19:39:49 j25p270706#SP#020097041605281939492026j25p270706.5189.51942.193939

28/05/2026 100.000,00 6148MCOBQ2Y6QMRU.unv ho MS2026.137 em Vu Giang Truong.20260528.192051.07001011949343.TRAN THI KIM DUNG.970426

28/05/2026 5.660,00 6148IBT1kCD4GNGK.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh FT26148403842494.20260528.191621.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14423010373.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0041000355548 TRAN THI MUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 100.000,00 6148ORCOQ2Y6Y7IF.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.20260528.191210.0912417007.Hoang Trong Tan.970448

28/05/2026 200.000,00 MBVCB.14422741845.Ung ho MS2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).CT tu 0831000062501 PHAM THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 50.000,00 IB_345664536_1779968882446293895695_null_20260528_tat ca

28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14422559244.NGUYEN THUY HUONG chuyen tien ung ho ms 2026.137 e vu truong giang.CT tu 9156333333 NGUYEN THUY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 300.000,00 6148IBT1kCD4M64B.Ng Nhat Minh ung ho MS.2026 138 - be Ho thi Kim Anh FT26148789976977.20260528.184856.14020871728015.VND-TGTT-LE QUYNH NGA.970407

28/05/2026 29.000,00 ung ho MS 2026.133. em Dang Thi Duyen. Mong em som khoi benh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048805281828542026rp5y192289.5388.67254.182845

28/05/2026 100.000,00 6148IBT1aWLADDHS.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.20260528.182837.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424

28/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh#SP#0200970488052818235020267oc0170792.5390.32911.182350

28/05/2026 200.000,00 6148TPBVI2AGWYN9.Ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).20260528.182120.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

28/05/2026 150.000,00 6148SHBAA2FGW7SV.MS 2026.131 em Vu Tuan Hai.20260528.182107.1009475282.PHAM THI MAI.970443

28/05/2026 1.800.000,00 6148IBT1bJVTPM35.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho be Ho Thi Kim Anh MS 2026 - 138.20260528.181245.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

28/05/2026 100.000,00 6148IBT1iJ4T2R9F.MS 2026 137 Vu Truong Giang.20260528.180933.0968348206.LE THI NGA.970432

28/05/2026 10.000,00 6148ICBVC228AXKW.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).20260528.180102.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

28/05/2026 10.000,00 6148ICBVC228ARV1.Ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).20260528.180006.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14421639657.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 9979433476 NGO THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 50.000,00 MBVCB.14421626185.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097041505281756472026k35D961341.5189.50339.175647

28/05/2026 50.000,00 MBVCB.14421615693.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 50.000,00 MBVCB.14421603803.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 50.000,00 6148IBT1kCDBETNH.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh FT26148216390589.20260528.175535.19023598794015.VND-TGTT-DAN HAI.970407

28/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong-280526-17:35:45 BQyZ296738#SP#020097041605281735452026BQyZ296738.5387.162.173535

28/05/2026 50.000,00 MBVCB.14421064838.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 1033632197 NGUYEN VAN CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14420996475.Ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong#SP#020097048805281721372026zyhw885440.5387.98387.172137

28/05/2026 100.000,00 6148IBT1kCDBSZ5T.Ung ho MS 2026.138 Ho Thi Kim Anh FT26148001897938.20260528.171653.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407

28/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205281710332026Q7K4150617.5388.20375.171034

28/05/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh, ma GD 100000137557899#SP#0200970449052817011220264HYz312411.5387.57068.170102

28/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097041505281655282026vKuP670097.5387.17437.165528

28/05/2026 100.000,00 NGUYEN THI HANG Chuyen tien ung ho ms 2026.131 em vu tuan hai#SP#0200970488052816473120265vl0734889.5387.62737.164731

28/05/2026 180.000,00 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097041505281646382026N9SJ630630.5387.56649.164628

28/05/2026 300.000,00 MBVCB.14419863191.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 1041560203 LE HUY CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097042205281608392026Q98X518455.5387.16803.160840

28/05/2026 200.000,00 ung ho ms2026.135nguyen thi linh#SP#0200970422052816073620266VV1857954.5389.10583.160736

28/05/2026 1.000.000,00 6148TPBVI2AG8YW4.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260528.160532.02140117402.LE THI QUYNH TAN.970423

28/05/2026 50.000,00 MBVCB.14419722509.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0451000329086 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14419677416.Ung ho MS 2026.137 (e Vu Giang Truong).CT tu 1050712205 TRAN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14419571511.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 1016972050 LE THI THIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 100.000,00 6148IBT1kCD5VUQP.Ung ho MS2026.135 FT26148021849992.20260528.154803.1838336688.NGUYEN DUC DAT.970407

28/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097040505281533052026ZI0V069118.5390.8361.153305

28/05/2026 100.000,00 6148SGTTH2B4UXLL.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh.20260528.152642.070141287050.SACOMBANK.970403

28/05/2026 200.000,00 6148IBT1iJ4L4UQ8.Hung UHMS 137 138.20260528.151325.122665828.NGUYEN THI KIM NGAN.970432

28/05/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh-280526-15:06:52 JAWT545463#SP#020097041605281506522026JAWT545463.5388.65747.150652

28/05/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.138 em ho thi kim anh#SP#020097042205281506462026KM89274300.5387.65403.150646

28/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#0200970422052815055020267W4W185959.5389.60584.150541

28/05/2026 200.000,00 6148IBT1kCDYTWPI.Ung ho be Ho Thi Kim Anh, MS 2026.138 FT26148327360898.20260528.145756.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14418880719.TRAN DUY NGUNG chuyen tien ung ho ms 2026.138 ( be Ho Thi Kim Anh).CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 100.000,00 6148IBT1kCDYHGNU.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh FT26148231973906.20260528.145258.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

28/05/2026 150.000,00 MBVCB.14418828922.Ung ho MS 2026.137 ( em Vu Giang Truong).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#0200970422052814425820261O7H754325.5389.43454.144259

28/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh-280526-14:40:29 avus113009#SP#020097041605281440292026avus113009.5390.31359.144029

28/05/2026 150.000,00 MBVCB.14418684173.Ung ho MS 2026.138 ( be Ho Thi Kim Anh).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14418656887.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14418633043.LE TUAN ANH chuyen tien Ung ho MS 2026.137 ( em Vu Giang Truong).CT tu 0491000042286 LE TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14418622207.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 0101000702308 NGUYEN XUAN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 25.000,00 6148MSCBD2J78CHV.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.20260528.143011.0964199498.NGUYEN DIEU THU.970422

28/05/2026 100.000,00 6148VNIB0213YBPD.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.142707.212879999.TA HUONG QUYNH.970441

28/05/2026 700.000,00 6148IBT1iJ4LUY42.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 7 ma so sau 2026132 2026133 2026134 2026135 2026136 2026137 2026138 moi ma so 100K.20260528.142326.686819763333.TRINH MINH DONG.970432

28/05/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131017736964.20260528.131017736964-0854076607_Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh

28/05/2026 100.000,00 6148IBT1kCDYYZ2Z.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh FT26148563092030.20260528.141216.19037732569016.VND-TGTT-HOANG THI KIM DAN.970407

28/05/2026 200.000,00 6148IBT1aWL471XC.UNG HO MS2026.137 (em Vu Truong Giang).20260528.141021.30200014762030.DO HOANG HA THANH.970440

28/05/2026 100.000,00 6148ORCOQ2YN3L3J.MS 2026 137 Em Vu Giang Truong.20260528.140624.16682222.NGUYEN THI THAO.970448

28/05/2026 100.000,00 6148IBT1kCDYP1EG.Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh FT26148145000396.20260528.140551.19031653234027.VND-TGTT-LAM NGOC KINH.970407

28/05/2026 100.000,00 6148ORCOQ2YN9PK8.MS 2026 138 Be Ho Thi Kim Anh.20260528.140319.16682222.NGUYEN THI THAO.970448

28/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097041505281359542026XMbg980850.5387.48563.135955

28/05/2026 100.000,00 6148IBT1iJ4LIWA8.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 138 ho thi kim anh.20260528.135623.111555222.VU THI THU THAO.970432

28/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097040505281351012026HEJN004045.5388.8877.135052

28/05/2026 10.000,00 6148IBT1kCDYVXGY.ung ho ms 2026.138, em Ho Thi Kim Oan, chuc em va gia dinh binh an FT26148470298065.20260528.134914.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

28/05/2026 500.000,00 MBVCB.14418160086.Ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).CT tu 0651000595172 DO THI MINH THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 200.000,00 6148IBT1iJ4LMCEE.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.134549.0772178151.KIEN THI NGOC TIEN.970432

28/05/2026 1.000.000,00 6148IBT1kCDYDSBT.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh FT26148321171030.20260528.134221.11121379506015.VND-TGTT-DO VU DUONG.970407

28/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#0200970422052813403320268Q5P280139.5390.66668.134024

28/05/2026 200.000,00 6148IBT1kCDY9182.Ung ho MS 2026.138 FT26148876209579.20260528.133348.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

28/05/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097048805281332122026ap8b130868.5389.33168.133212

28/05/2026 50.000,00 6148MCOBQ2YN92ZI.Ung ho ms2026.137 vu giang truong.20260528.133148.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

28/05/2026 200.000,00 6148IBT1kCDY2WJD.Ung ho MS 2026.138 em Ho Thi Kim Anh FT26148678507812.20260528.132927.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14417963964.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0211000432769 LE THI HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 50.000,00 6148MCOBQ2YNSI15.Ung ho ms2026.138 ho thi kim anh.20260528.132507.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

28/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh-280526-13:21:36 vuSm319205#SP#020097041605281321362026vuSm319205.5389.89802.132127

28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14417894369.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 0011004291120 TRINH MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131011939170.20260528.131011939170-0938122191_Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh

28/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097048805281317162026708g098636.5389.73195.131716

28/05/2026 300.000,00 6148MCOBQ2YNSEEP.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.20260528.131459.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426

28/05/2026 30.000,00 6148IBT1kCDYQYN3.2026.138 Ho Thi Kim Anh FT26148275151362.20260528.131056.271119926666.VU TUNG LAM.970407

28/05/2026 500.000,00 MBVCB.14417787273.MS 2026 137.CT tu 0721000523361 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/05/2026 100.000,00 PHAM QUANG TRUNG Chuyen tien ung ho chi nguyen thi Thuong o xa son hong tinh ha tinh#SP#020097048805281309592026v4nz083047.5388.42756.130959

28/05/2026 200.000,00 MS2026-138 CHAU HO THI KIM ANH DA NANG-280526-13:09:52 EutY007335#SP#020097041605281309522026EutY007335.5387.42528.130952

28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14417778653.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.138(ho thi kim anh).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097048805281306342026zx3g075539.5388.28346.130634

28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14417734776.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.137 chau Vu Giang Truong#SP#0200970488052813024720266ctq067088.5388.12742.130247

28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14417674734.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 150.000,00 6148IBT1kCDPLVKA.Ung ho ms 2026.137 Vu Giang Truong FT26148044000009.20260528.124323.19034127960014.VND-TGTT-HA THI THANH PHUONG.970407

28/05/2026 100.000,00 6148IBT1kCDPH4JG.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148373416009.20260528.124043.34888866669999.PHUNG THI THU HOAI.970407

28/05/2026 500.000,00 6148IBT1fJJWA1WR.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.20260528.123840.6302140028686.LE DANH SY.970439

28/05/2026 200.000,00 NGUYEN LIEN SON Chuyen tien ung ho Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong#SP#020097048805281230382026mj6o988844.5387.63890.123038

28/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205281228382026PN1C614963.5389.54467.122820

28/05/2026 70.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131006023659.20260528.131006023659-0981341593_Ung ho MS 2026138

28/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205281222262026X2J1938535.5189.21509.122217

28/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.138 Be Ho Thi Kim Anh#SP#020097048805281222242026prfw964781.5387.20750.122224

28/05/2026 300.000,00 6148IBT1kCDPGEAN.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148201012000.20260528.122147.16887141722222.LE THI MINH TRANG.970407

28/05/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097048805281211162026vb09929807.5387.59565.121116

28/05/2026 200.000,00 6148TPBVI2AEPCK1.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.120923.00032431001.VU THI THANH THUY.970423

28/05/2026 50.000,00 6148IBT1kCDP5MDX.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh FT26148926518074.20260528.120848.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407

28/05/2026 5.000,00 6148VNIB0219H73M.ung ho MS 2026.138 ( be Ho Thi Kim Anh ).20260528.120837.912281212.GIANG MY LINH.970441

28/05/2026 200.000,00 6148IBT1kCDPUEIR.Ung ho MS 2026.138 be Ho thi kim anh FT26148207633217.20260528.120116.19027692868699.VND-TGTT-NGUYEN ANH TUAN.970407

28/05/2026 300.000,00 MBVCB.14416945828.ung ho ms 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 0021002265200 NGUYEN HUYEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097048805281157392026swig880555.5389.79494.115739

28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14416865768.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 0021001886731 DAO PHUONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 50.000,00 ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205281140362026DBI4618535.5189.75056.114037

28/05/2026 15.000,00 MBVCB.14416612145.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.138(be Ho Thi Kim Anh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 100.000,00 6148IBT1aWL4IQXT.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.113511.0388729665.NGUYEN NGOC Y NHI.970437

28/05/2026 100.000,00 6148IBT1kCDPCCD7.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148720835326.20260528.113418.19035561204011.VND-TGTT-LE THI LAN PHUONG.970407

28/05/2026 500.000,00 6148SGTTH2B4AG8N.IBFT Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.20260528.113115.060246022308.SACOMBANK.970403

28/05/2026 50.000,00 MBVCB.14416480172.LANG THI THUY ung ho MS 2026.137 ( em vu truong giang ).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 200.000,00 6148IBT1kCDU3AFQ.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148587670014.20260528.111258.14021949134016.VND-TGTT-VO THI HUYEN THUONG .970407

28/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong#SP#020097040505281112092026YR34075374.5389.3207.111200

28/05/2026 200.000,00 6148IBT1kCDUT88A.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148666634736.20260528.110635.19029951657998.VND-TGTT-PHAM THUY DUONG.970407

28/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#0200970488052811053120269og1687482.5388.63221.110532

28/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205281102082026CKS3726172.5189.44082.110208

28/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205281100112026JPNZ152249.5388.31780.105954

28/05/2026 56.000,00 6148IBT1kCDU6TUH.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148808144945.20260528.105621.19028197961883.VND-TGTT-TRAN GIANG NAM.970407

28/05/2026 200.000,00 6148TPBVI2AEICTV.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.105525.21021990001.TRAN VAN CONG.970423

28/05/2026 200.000,00 MBVCB.14415999672.UNG HO MS 2026.137 (EM VU TRUONG GIANG).CT tu 1915052940 DONG MINH CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 50.000,00 UNG HO MS2026.136-280526-10:55:16 Qg0h866168#SP#020097041605281055162026Qg0h866168.5387.3680.105516

28/05/2026 100.000,00 6148VNIB0219K6XT.Ung ho MS 2026.137 ( Vu Giang Truong).20260528.105335.646704060050705.LE THI ANH THUONG.970441

28/05/2026 300.000,00 6148IBT1kCDUKGPY.Ung ho MS 2026.137 em Vu Truong Giang FT26148185151104.20260528.104941.9976688888.VU THI LUYEN.970407

28/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong-280526-10:49:01 Ex6J906862#SP#020097041605281049012026Ex6J906862.5189.67751.104901

28/05/2026 100.000,00 6148VNIB0219KCIA.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.104439.984112384.VU THI THU NGA.970441

28/05/2026 100.000,00 6148ORCOQ2YNEY67.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.104225.0912417007.Hoang Trong Tan.970448

28/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097042205281041172026QSN9489635.5387.25307.104117

28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14415814884.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0061001138559 BUI NGOC TRUC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 100.000,00 6148IBT1kCDU4ATZ.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148707140273.20260528.103747.19036979236013.TKTT-VND- TRAN THI NGOC BICH.970407

28/05/2026 1.000.000,00 MBVCB.14415760604.ung ho ma so 2026.137 vu giang truong.CT tu 1011126668 HA THI MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14415764191.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 100.000,00 6148IBT1kCDUBNEN.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148640067086.20260528.103601.8386207991.LE NGOC HAN.970407

28/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097041505281030052026Oz5X333015.5390.61851.103005

28/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#020097040505281026192026Y0F3061268.5388.40881.102619

28/05/2026 300.000,00 MBVCB.14415586580.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 200.000,00 MBVCB.14415539590.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0081000341267 NGUYEN THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14415491526.ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 0151000573817 HUYNH KIEU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.137#SP#020097040505281016122026AS1D013523.5390.87610.101612

28/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong-280526-10:02:57 jqEz521223#SP#020097041605281002572026jqEz521223.5189.16929.100248

28/05/2026 500.000,00 MBVCB.14415290128.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam.CT tu 1036153192 TRAN LE TAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong#SP#020097048805280957382026xc7y449121.5388.89239.095738

28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14415240952.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 7768983445 PHAM THI HONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 200.000,00 6148IBT1aWL418BV.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260528.095330.100100031958.NGUYEN THI PHUONG THAO.970457

28/05/2026 200.000,00 6148TPBVI2AE3A29.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.095324.03415114201.NGUYEN HONG NHUNG.970423

28/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097048805280952582026kus4433423.5387.65551.095258

28/05/2026 50.000,00 MBVCB.14415194349.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 9352345655 BUI QUY THUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14415111787.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0491000014987 NGUYEN HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 100.000,00 6148IBT1iJ4H47CS.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.20260528.094544.0984041991.DAO DUC VINH.970432

28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14415072325.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 1030905469 LE PHUONG DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 200.000,00 6148IBT1kCD8NXD1.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh FT26148095571491.20260528.094134.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407

28/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#0200970488052809372220269wyc381445.5189.90342.093723

28/05/2026 50.000,00 6148IBT1kCD8T3MX.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148913960151.20260528.092602.1832333333.HA VAN THUAN.970407

28/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097041505280918222026hzG8984402.5389.3769.091804

28/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205280913042026AV2V909865.5390.82053.091304

28/05/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh#SP#02009704220528090350202644J1254064.5387.44466.090341

28/05/2026 8.494,00 6148TPBVI2AEXXDL.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).20260528.090240.04181560001.NGUYEN THI NGOC ANH.970423

28/05/2026 50.000,00 6148MCOBQ2YNRWYB.Ung ho MS 2026.136 (anh Pham Van Duy).20260528.090210.03101010965538.HOANG VIET.970426

28/05/2026 500.000,00 6148IBT1iJ4HU71C.Ms 2026-138 uh be Ho Thi Kim Anh.20260528.085853.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

28/05/2026 50.000,00 6148TPBVI2AEXFHP.ung ho ms 2026.137 em Vu Giang Truong.20260528.085547.86428686888.NGUYEN PHAM DOAN TRANG.970423

28/05/2026 200.000,00 MBVCB.14414473179.LE VAN QUANG chuyen tien MS 2026.137. em Vu Giang Truong.CT tu 1918391288 LE VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 500.000,00 6148IBT1iJ4HUSX6.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 138 HO THI KIM ANH.20260528.085506.247529918.LE THI HOA.970432

28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14414475452.ung ho ms 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 250.000,00 6148IBT1d1I2RS3T.Nhom vien gach nho ung ho 5 ma so 131 133 134 135 136.20260528.085425.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422

28/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205280852112026TOY0379638.5390.99436.085211

28/05/2026 200.000,00 MBVCB.14414411953.Ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 300.000,00 MBVCB.14414378621.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 1912267270 DANG MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 300.000,00 MBVCB.14414365273.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0121000679956 PHAM TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026.137 Em VU GIANG TRUONG#SP#0200970405052808451320260N58098457.5389.73400.084513

28/05/2026 600.000,00 SHGD:10000413.DD:260528.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2026.137 CHUC VU GIANG TR UONG MSU KHOE

28/05/2026 300.000,00 MBVCB.14414314126.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 200.000,00 6148IBT1kCD8IRU7.Ms 2026.137 em Vu Giang Truong FT26148138000707.20260528.083131.19035300656012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DIEP .970407

28/05/2026 100.000,00 6148TPBVI2AEVBCK.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.20260528.083031.04083533000.VU THI THU NGA.970423

28/05/2026 100.000,00 6148IBT1iJ4HMYQ2.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.20260528.082643.273252258.NGO MY AN.970432

28/05/2026 200.000,00 MBVCB.14414059682.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.138 ( be Ho Thi Kim Anh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14414026737.ung ho Ms2026.137 em Vu Truong Giang.CT tu 0371000472224 VO THI NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 200.000,00 MBVCB.14414024762.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.137 ( em Vu Giang Truong).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 100.000,00 6148IBT1kCD8SYP2.Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong FT26148366565554.20260528.081633.19035132890012.VND-TGTT-DO VAN TRANG.970407

28/05/2026 50.000,00 6148IBT1kCD896ZR.Ung ho ms 2026.137 FT26148549950073.20260528.081406.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407

28/05/2026 500.000,00 6148IBT1kCD89VPT.Ung ho MS 2026 138 be Ho Thi Kim Anh FT26148220820473.20260528.081234.19038804902013.VND-TGTT-DANG HOANG VIET.970407

28/05/2026 15.000,00 MBVCB.14413907282.2026 .137.( Vu Gia Truong ).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14413894756.ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kin Anh).CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 1.000.000,00 6148IBT1kCD8C17I.Ms 2026.138 FT26148661323269.20260528.080501.19023859185021.VND-TGTT-LE THI HIEN LUONG.970407

28/05/2026 50.000,00 6148IBT1iJ4HDMT3.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.080404.8888556868.PHAM THI HUYEN.970432

28/05/2026 300.000,00 6148IBT1kCD8J4U9.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148926109688.20260528.075926.11920256443019.VND-TGTT-PHAM QUOC THUAN.970407

28/05/2026 300.000,00 MBVCB.14413828372.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14413811377.Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong.CT tu 0011004174097 NGUYEN THI MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 200.000,00 6148MCOBQ2YNT4IV.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.075650.04001010709585.PHAM THI THUY MAI.970426

28/05/2026 500.000,00 MBVCB.14413747980.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 50.000,00 6148IBT1kCD8QBET.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148281172348.20260528.075202.6688899888.TRUONG THI HUE.970407

28/05/2026 200.000,00 MBVCB.14413727792.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.136( anh Pham Van Duy).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097040505280749182026OYVP063048.5388.90188.074909

28/05/2026 200.000,00 MBVCB.14413701704.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0841000018000 LE THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 50.000,00 MBVCB.14413683615.ung ho MS 2026.138.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 50.000,00 MBVCB.14413680978.ung ho MS 2026.137.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 50.000,00 MBVCB.14413678440.ung ho MS 2026.136.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 50.000,00 MBVCB.14413676325.ung ho MS 2026.135.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14413665943.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0631000453463 NGUYEN CHAU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 50.000,00 MBVCB.14413674402.ung ho MS 2026.134.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14413674035.Ung ho MS 2026.135 (Chi Nguyen Thi Linh).CT tu 1023303846 LO QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 6.868,00 6148MSCBD2JNW5UE.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260528.074129.872866868.DUONG ANH THUY.970422

28/05/2026 200.000,00 MBVCB.14413605012.Ung ho MS 2026.136 ( anh Pham Van Duy).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14413548781.UH-MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 0611001963639 DO THI MINH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 100.000,00 6148IBT1kCDIFPHB.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148851103652.20260528.073238.19036734430019.NGUYEN THI DUNG.970407

28/05/2026 100.000,00 6148IBT1iJ4H27AR.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.073215.146617228.NGUYEN THI HANG.970432

28/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:HOANG SANG chuyen tien ung ho MS 2026.137#SP#020097040505280729512026SPYY085026.5389.33633.072942

28/05/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 138 BE HO KIM ANH-280526-07:18:52 FRFb835310#SP#020097041605280718532026FRFb835310.5389.1943.071853

28/05/2026 50.000,00 6148MCOBQ2YNJJME.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.071356.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426

28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14413290253.Chuyen tien ung ho MS 2026 138 Ho Thi Kim Anh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

28/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097048805280711132026xdph939228.5390.81828.071103

28/05/2026 100.000,00 6148TPBVI2AEWVKR.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.065818.02692770001.PHAN THI PHUONG CHI.970423

28/05/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097040505280658012026ZCOC060913.5387.47760.065802

28/05/2026 200.000,00 MBVCB.14413145905.ung ho MS 2026.137.CT tu 0071001750258 LE HUU MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 50.000,00 6148TPBVI2AEWWEE.Ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).20260528.065313.39745333333.TRAN THANH GIAU.970423

28/05/2026 200.000,00 6148IBT1kCDIAFNE.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148370739467.20260528.064653.966625112001.DO HA TRANG.970407

28/05/2026 200.000,00 MBVCB.14413045008.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 50.000,00 MBVCB.14413026614.NGUYEN THI MEN chuyen tien Ung ho MS 2026.137( em Vu Giang Truong).CT tu 0341007136649 NGUYEN THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 100.000,00 6148IBT1kCDI4IHI.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148210021962.20260528.063701.5604266666.CHU DINH LINH.970407

28/05/2026 200.000,00 6148SHBAA2FE8IFD.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.137 Vu Giang Truong.20260528.063533.080719920.PHAM THI NHAM.970443

28/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.138-be Ho Thi Kim Anh#SP#020097040505280633102026KKUM080389.5389.93937.063301

28/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205280621212026WGM3741936.5389.72587.062122

28/05/2026 100.000,00 6148IBT1kCDIY8EY.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148026090349.20260528.061312.19034281948019.VND-TGTT-CAO VAN LINH.970407

28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14412698444.ung ho ms 2026.137 vu giang truong.CT tu 0011004048898 CAO HONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205280543252026SWUH744714.5389.25117.054325

28/05/2026 24.321,00 6148TPBVI2AE4GVM.UHMS 2026.137 Mong em Vu Giang Truong benh chuyen bien tot,GD ba Vu Thi Mai gap nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260528.023306.00005384949.VU HOANG LINH.970423

28/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#0200970422052802185120260IWU707156.5389.50844.021852

28/05/2026 30.000,00 6148IBT1kCDID2FR.Ung ho MS 2026.137 em Vu Gia Truong FT26148009830899.20260528.021454.6683797979.NGUYEN THI HONG NGOC .970407

28/05/2026 1.000.000,00 6148IBT1kCDI9MXJ.ung ho ms.2026.135 nguyen thi linh FT26148364187366.20260528.012223.19021966586018.VND-TGTT-TRINH THI KIM DUNG.970407

28/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097048805280113392026602t727976.5388.23227.011339

28/05/2026 200.000,00 MBVCB.14412419713.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0031000168552 NGUYEN HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14412400831.MS2026 120 be Le Anh Hung.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 200.000,00 6148IBT1iJ4Z3P9G.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.003800.97881995.DINH NGUYEN THUY KHANH.970432

28/05/2026 30.000,00 6148IBT1iJ4Z32KN.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.002823.234723545.TRAN VAN QUANG.970432

28/05/2026 200.686,00 Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho MS 2026.134 gia dinh chi Nguyen Thi thuong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040505280012532026UIP0000753.5390.76453.001243

28/05/2026 50.000,00 6147ORCOQ2YNM98M.ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong.20260527.235152.0135100001427002.VU THI KIM HIEN.970448

28/05/2026 200.000,00 6147TPBVI2AEZGYF.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260527.233647.11091799999.PHAM HONG ANH.970423

28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14412178212.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 500.000,00 MBVCB.14412170895.Bibun ung ho MS 2026.137 ( em Vu Giang Truong) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 50.000,00 MBVCB.14412138437.Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien.CT tu 0711000227499 HA HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

28/05/2026 500.000,00 6147IBT1kCDMR2NN.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148307842594.20260527.232436.19035797470014.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC YEN.970407

28/05/2026 30.000,00 6147IBT1kCDMX3FE.2026.137 Vu giang truong FT26148008008871.20260527.232213.271119926666.VU TUNG LAM.970407

28/05/2026 50.000,00 6147IBT1kCDMX774.Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong FT26148886353360.20260527.231949.3651796886.NGUYEN DUY THAI.970407

28/05/2026 300.000,00 MBVCB.14412051981.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0341006931134 PHUNG THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 200.000,00 uhg ho ms 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh)#SP#020097041505292323442026sTgo375214.5390.84158.232344

29/05/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.133 (em Dang Thi Duyen)#SP#020097041505292322272026BCTt374016.5390.80825.232227

29/05/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.139 (em Nguyen Duc Huy)#SP#020097041505292320532026v08B371547.5189.79084.232053

29/05/2026 300.000,00 MBVCB.14440291013.Ung Ho MS 2026.139 Nguyen Duc Duy.CT tu 0611001974205 TRIEU HAI TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14440288510.Ung ho MS 2026.139 ( em Nguyen Duc Huy).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205292318162026E28R417298.5189.74263.231816

29/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805292318142026cuto632277.5389.73821.231814

29/05/2026 20.000,00 MBVCB.14440230895.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy - Thanh Hoa).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 20.000,00 MBVCB.14440218539.Ung ho MS 2026.138 (em Ho Thi Kim Anh - Da Nang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 20.000,00 MBVCB.14440200517.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong - Ha Noi).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131207976278.20260529.131207976278-0832584970_Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy

29/05/2026 30.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970405052922543320263Q5V079650.5387.30764.225433

29/05/2026 200.000,00 MBVCB.14440148501.UNG HO MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 200.000,00 MBVCB.14440137393.UNG HO MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 1.000.000,00 MBVCB.14440074193.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 1.000.000,00 ung ho ma so 2026.139 e duc huy#SP#020097048805292239442026jkuj584255.5388.98521.223933

29/05/2026 1.300.000,00 MBVCB.14440067501.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 1.000.000,00 MBVCB.14440054851.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097040505292231162026HR4Y051066.5390.78176.223116

29/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#02009704220529222906202603WG531694.5388.72500.222907

29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14439944171.ung ho 2026.139 em nguyen duc huy.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131204791272.20260529.131204791272-0888522448_Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh

29/05/2026 200.000,00 6149IBT1kCD3MN39.Ung ho ms 2026.139 Nguyen Duc Huy FT26150545408668.20260529.221136.19028829083011.VND-TGTT-TRINH QUANG LINH.970407

29/05/2026 200.000,00 6149IBT1kCD3MZYG.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150557750023.20260529.221033.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407

29/05/2026 10.000,00 MBVCB.14439746634.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097040505292156172026FRH2077660.5390.66227.215607

29/05/2026 200.000,00 MBVCB.14439647357.HO NGOC THANH HUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.139 - Em Nguyen Duc Huy.CT tu 0071001168999 HO NGOC THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 50.000,00 MBVCB.14439630581.ung ho MS 2026.139.CT tu 1019209506 TAO THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14439636667.Ung ho ms2026.135 (nguyen thi linh).CT tu 0831000062501 PHAM THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 50.000,00 6149VNIB021IRGH6.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.214735.065704060053633.DINH MY LINH.970441

29/05/2026 500.000,00 6149IBT1kCD3CAPM.Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong FT26149099045977.20260529.214707.19027955855015.VND-TGTT-NGUYEN TUAN DUNG.970407

29/05/2026 200.000,00 MBVCB.14439539082.Ung ho Ms2026.139 (nguyen duc huy).CT tu 0831000062501 PHAM THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 200.000,00 6149TPBVI2AVZVNF.Ung ho MS 2026.139 nguyen duc huy.20260529.213932.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

29/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205292136232026DKGS648253.5389.83737.213623

29/05/2026 20.000,00 MBVCB.14439410381.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 300.000,00 6149IBT1kCDFTVGW.Ung ho MS 2026111 em Nguyen Hong Anh FT26149446027005.20260529.211354.19034619700018.VND-TGTT-PHAN CAO THANG .970407

29/05/2026 50.000,00 6149TPBVI2AVT2GZ.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).20260529.210734.86428686888.NGUYEN PHAM DOAN TRANG.970423

29/05/2026 100.000,00 6149IBT1aWL7XDSE.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.210043.6607040830303.NGUYEN THI HIEN.970430

29/05/2026 100.000,00 6149TPBVI2AVJ2E8.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).20260529.204918.00288390602.NGUYEN VIET THANH.970423

29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14438648908.MS 2026.139.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 20.000,00 6149IBT1iJ4RJJMM.Ung ho MS 2026-139 em Nguyen Duc Huy.20260529.203539.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

29/05/2026 300.000,00 MBVCB.14438199096.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.139(Nguyen Duc Huy).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 100.000,00 6149IBT1iJ4XX6JF.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.195951.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970432

29/05/2026 300.000,00 MBVCB.14437920876.NGUYEN THI CHIN ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0221000041150 NGUYEN THI CHIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 100.000,00 HO HONG DIEP chuyen tien ung ho ms 2026 137 Vu Giang Truong#SP#020097042205291955052026HPMM416048.5388.92690.195506

29/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.137 Em Vu Giang Truong#SP#020097040505291941322026SM58038283.5387.3429.194132

29/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.136 Anh Pham Van Duy#SP#0200970405052919393220260ZJT029159.5189.90241.193932

29/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.135 Chi Nguyen Thi Linh#SP#020097040505291937462026H0EY020933.5389.78276.193746

29/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.134 Chi Nguyen Thi Thuong#SP#0200970405052919360920262X7C013146.5388.66790.193609

29/05/2026 15.000,00 MBVCB.14437414067.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 50.000,00 TRAN DO NIN Chuyen tien ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805291912202026vdxr886076.5387.2339.191220

29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14436790171.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 1016327762 VU VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 300.000,00 6149IBT1kCDTVTNW.NGUYEN THE ANH UNG HO MS 2026.139 FT26149721285145.20260529.185556.10620662837012.VND-TGTT-NGUYEN THE ANH.970407

29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14436770712.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 1016327762 VU VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205291847152026A46B132346.5387.26851.184715

29/05/2026 50.000,00 MBVCB.14436296988.LE THI NGOC TRANG ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong.CT tu 1036453082 LE THI NGOC TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 33.000,00 Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805291830022026pbh2690625.5389.2397.183002

29/05/2026 50.000,00 MBVCB.14436170518.LE THI NGOC TRANG ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 1036453082 LE THI NGOC TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 50.000,00 6149IBT1iJ4XB2WP.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.20260529.181131.0973094567.NGUYEN TIEN THINH.970432

29/05/2026 200.000,00 6149VNIB021D7L34.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.181016.123455657.TRAN ANH TUAN.970441

29/05/2026 100.000,00 6149IBT1kCDL7SHX.Ung ho MS 2026.139 Em Nguyen Duc Huy FT26149303856370.20260529.180354.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407

29/05/2026 50.000,00 6149MCOBQ2Y7AXBX.Ung ho ms2026.139 nguyen duc huy.20260529.175820.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

29/05/2026 20.000,00 6149MSCBD2TQBHHV.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.174954.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422

29/05/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy, ma GD 100000138097873#SP#0200970449052917471820264YEW994902.5390.3125.174708

29/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805291737022026r3y9433102.5389.28157.173703

29/05/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.125 EM NGUYEN HO NGOC HAN-290526-17:33:19 gwIx417448#SP#020097041605291733202026gwIx417448.5390.916.173320

29/05/2026 200.000,00 6149SGTTH2BWJF9A.IBFT Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.173230.050113997386.SACOMBANK.970403

29/05/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.127 BE DINH BAO YEN-290526-17:31:41 Avod925639#SP#020097041605291731422026Avod925639.5389.89049.173142

29/05/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.138 BE HO THI KIM ANH-290526-17:28:56 6ksb393623#SP#0200970416052917285620266ksb393623.5389.68252.172856

29/05/2026 1.162,00 MBVCB.14434970091.HA THI THUY chuyen tien.CT tu 0011004187959 HA THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 100.000,00 2026.139( Nguyen Duc Huy)#SP#020097041505291720002026dJxp813931.5189.4354.172000

29/05/2026 50.000,00 LE THI CAM DUNG chuyen tien ung ho ms 2026.139 EM NGUYEN DUC HUY#SP#020097042205291718572026U27X271444.5389.97658.171857

29/05/2026 100.000,00 NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho MS 2026.136 pham van duy#SP#020097041505291712332026uTGC775479.5390.52049.171233

29/05/2026 200.000,00 MBVCB.14434694797.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 9919210099 LE DUONG THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.139 Nguyen Duc Huy#SP#020097048805291644452026hrqj182993.5388.56594.164445

29/05/2026 800.000,00 Ung ho MS 2026085 Lo Manh Khang va Lo Gia Hung#SP#020097041505291640542026XdvN625074.5390.27691.164054

29/05/2026 100.000,00 6149SGTTH2BW11TZ.IBFT Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.161746.030076537301.SACOMBANK.970403

29/05/2026 41.314,00 6149IBT1kCDHDATG.Ung ho MS 2026.139 FT26149054990531.20260529.161451.41413393195.MAI THI PHUONG CHI.970407

29/05/2026 30.000,00 MBVCB.14433797209.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14433780205.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Truong Giang).CT tu 1047712652 LE VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14433515506.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 300.000,00 6149IBT1kCDHQAU4.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26149309524242.20260529.155249.19031860613011.VND-TGTT-TRANG NGUYEN VINH DUY.970407

29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14433502542.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0271000853133 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 200.000,00 MBVCB.14433027065.Ung Ho Ms 2026.139 (em Nguyen Duc Huy) .CT tu 0911000052522 LUONG HONG THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 300.000,00 MBVCB.14433019403.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0011000546349 DAO VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14432926999.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0171003471092 TRAN THI DIEU THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14432880599.Ung ho MS 2026.134.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 100.000,00 6149IBT1iJ43LIK5.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.150530.0910912634444.LUU MANH HUNG.970432

29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14432859450.Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 100.000,00 6149IBT1fJJCITQB.UNG HO MS 2026.139 (EM NGUYEN DUC HUY).20260529.145929.9021743202055.HUYNH THI YEN NHI.963388

29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14432657404.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 100.000,00 BUI VAN UOC chuyen tien Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205291447582026G2W8549626.5189.46208.144748

29/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970422052914473020262RND177015.5390.44092.144721

29/05/2026 200.000,00 6149IBT1kCDZ8JAX.Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy FT26149021201971.20260529.144346.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

29/05/2026 500.000,00 6149TPBVI2AKX7E5.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.143909.09679106666.DANG XUAN HUNG .970423

29/05/2026 100.000,00 6149SGTTH2BU5646.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy.20260529.143105.070141287050.SACOMBANK.970403

29/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026.139 - Em NGUYEN DUC HUY#SP#020097040505291431002026Q6A5042731.5387.61280.143100

29/05/2026 150.000,00 MBVCB.14432434765.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 100.000,00 6149IBT1kCDZSTSJ.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26149001091591.20260529.142857.10520047943010.VND-TGTT-VU TRUNG THANH.970407

29/05/2026 100.000,00 6149IBT1iJ43ED7S.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.142501.144391101.MAC THI LOAN.970432

29/05/2026 200.000,00 6149IBT1kCDZC7T9.PHUONG THUY ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy FT26149064096663.20260529.141723.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407

29/05/2026 100.000,00 6149IBT1aWLGF5B5.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.141513.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430

29/05/2026 100.000,00 ms 2026.137 Vu Giang Truong#SP#020097048805291414532026ht62664063.5189.85419.141453

29/05/2026 5.000,00 6149VNIB021DFC9H.ung ho MS 2026.139 ( em Nguyen Duc Huy ).20260529.141251.998082808.GIANG MY LINH.970441

29/05/2026 200.000,00 MBVCB.14432243897.NGUYEN THI HONG THUY chuyen tien Ung ho MS 2026.139.CT tu 1023331505 NGUYEN THI HONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 50.000,00 6149IBT1kCDZJHKJ.MS 2026.139 FT26149440913572.20260529.141030.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

29/05/2026 100.000,00 6149TPBVI2AKVKXY.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).20260529.141005.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

29/05/2026 200.000,00 6149SHBAA2FK6ADN.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.139 em Nguyen Duc Huy.20260529.140742.080719920.PHAM THI NHAM.970443

29/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.139 Em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805291358352026m9tl622059.5387.10804.135835

29/05/2026 200.000,00 MBVCB.14432033066.Ung ho MS 2026.139 e Nguyen Duc Huy.CT tu 9902533555 DO MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131142381967.20260529.131142381967-0964521190_Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy

29/05/2026 50.000,00 6149IBT1kCD63LZW.MS2026.139 em finn ung ho anh FT26149341339306.20260529.134756.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407

29/05/2026 25.000,00 6149IBT1iJ43AHWY.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.134654.0969835555.NGUYEN MANH CUONG.970432

29/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy-290526-13:45:09 XjWw403919#SP#020097041605291345102026XjWw403919.5390.52379.134500

29/05/2026 100.000,00 6149IBT1kCD6FTG4.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26149113061235.20260529.134412.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407

29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14431934706.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.139 (nguyen duc huy).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026111 em Nguyen Hong Anh#SP#0200970488052913412720264rkt580009.5387.36768.134117

29/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097040505291340242026D5NR080775.5387.33166.134024

29/05/2026 200.000,00 Umg ho MS 2026.139#SP#020097042205291336532026Q8DJ929359.5390.18196.133654

29/05/2026 30.000,00 MBVCB.14431846055.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 1.000.000,00 Co BN ung ho MS 2026.135 chau Nguyen thi Linh#SP#02009704880529133428202645tn563560.5389.7580.133428

29/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970405052913331620266AQS061552.5387.3224.133306

29/05/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131140577302.20260529.131140577302-0705144753_Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy

29/05/2026 100.000,00 6149TPBVI2AKGIZY.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).20260529.133014.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

29/05/2026 100.000,00 6149IBT1d1IDGNIZ.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.20260529.132957.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422

29/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097040505291327432026FH31046870.5189.79416.132743

29/05/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131139988799.20260529.131139988799-0966931495_Ung ho MS 2026 139 em Nguyen Duc Huy

29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14431749573.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0121000896666 DANG THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 200.000,00 MS2026-139 CHAU NGUYEN DUC HUY THANH HOA-290526-13:24:56 raX8134552#SP#020097041605291324562026raX8134552.5388.67228.132456

29/05/2026 10.000,00 6149IBT1kCD6ER3P.ung ho ms 2026.139, em Nguyen Duc Huy, chuc em va gia dinh binh an FT26149658170620.20260529.132120.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407

29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14431703671.MS 2026-139 Nguyen Duc Huy.CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 400.000,00 6149ORCOQ2Y6DKXG.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260529.131654.0100100026051004.BUI QUANG HUY.970448

29/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205291316052026MBAB570464.5389.29630.131605

29/05/2026 50.000,00 MBVCB.14431655127.BUI NGOC THAU chuyen tien ung ho ms 2026.139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0421003803795 BUI NGOC THAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 30.000,00 MBVCB.14431633342.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131138937411.20260529.131138937411-0989952447_Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy

29/05/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.139 EM NGUYEN DUC HUY-290526-13:12:28 2YgY645797#SP#0200970416052913122920262YgY645797.5189.13776.131229

29/05/2026 100.000,00 6149IBT1kCD675RB.Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy FT26149887135006.20260529.131146.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407

29/05/2026 100.000,00 6149SHBAA2FKDFYA.ung ho Ms 2026.139 em Nguyen Duc Huy.20260529.131033.1006439137.DUONG THI TUYET VAN.970443

29/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205291309352026QYDM287895.5389.1868.130935

29/05/2026 180.000,00 MBVCB.14431561160.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0331000451886 NGUYEN TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 50.000,00 6149ORCOQ2Y6D8V7.LOC HO TRO MS 2026.138 NGUYENDUCHUY.20260529.130650.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

29/05/2026 100.000,00 6149IBT1kCD6AHMA.Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy FT26149370310051.20260529.130511.19033978764017.VND-TGTT-LE MINH QUANG.970407

29/05/2026 29.000,00 MBVCB.14431520905.Ung ho MS 2026. 134 chi Nguyen Thi Thuong. Nam Mo Duoc Su Luu Quang Vuong Phat.CT tu 9399658768 HO MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131137676402.20260529.131137676402-0854076607_Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy

29/05/2026 100.868,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#020097042205291249242026G552847142.5189.15678.124924

29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14431367926.MS 2026.138-mong be Ho Thi Kim Anh hoi phuc sk va gd vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 500.000,00 MBVCB.14431331316.Ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).CT tu 9989088688 PHAM VAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970488052912363320269suh426705.5390.55819.123633

29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14430684982.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14430656961.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14430638931.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14430625880.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14430595049.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14430577988.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14430575783.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14430547003.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 300.000,00 6149TPBVI2AKR9YG.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260529.114702.01432214001.PHAM NGOC THANH.970423

29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14430533844.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14430477323.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14430449001.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 100.000,00 6149IBT1iJ4391XM.Ung ho MS 2026 135 chi Nguyen Thi Linh.20260529.113000.0902115211.DOAN HAI DANG.970432

29/05/2026 100.000,00 6149IBT1iJ4327Y2.Ung ho MS 2026 136 anh Pham Van Duy.20260529.112555.0902115211.DOAN HAI DANG.970432

29/05/2026 100.000,00 6149IBT1iJ432DNL.Ung ho MS 2026 137 em Vu Giang Truong.20260529.112244.0902115211.DOAN HAI DANG.970432

29/05/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205291057312026AWGA154208.5189.81509.105731

29/05/2026 300.000,00 6149IBT1iJ43WESD.ZP261490137330 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260529.105208.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

29/05/2026 500.000,00 6149WBVNA2FKWVXI.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.103247.689689998899.LE CANH TOAN.970412

29/05/2026 100.000,00 6149IBT1kCDEJLNL.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26149401820548.20260529.103225.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407

29/05/2026 50.000,00 6149IBT1iJ4FNPFE.ung ho ms2026137 vu giang truong.20260529.103212.77938885.TRAN THI THAO.970432

29/05/2026 100.000,00 6149IBT1kCDEWSCG.DANG VAN LONG 1962 ung ho em BUI THANH MAY MS 2026.128 chuc em mau khoe FT26149394933337.20260529.102740.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407

29/05/2026 100.000,00 6149IBT1kCDEQLK7.BUI PHAN QUOC VIET 1966 ung ho em PHAM DUC HAI MS 2026.093 chuc em mau khoe FT26149567957300.20260529.102629.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407

29/05/2026 100.000,00 6149IBT1kCDEQIKP.BUI MINH GIA KHANH 2012 ung ho em VU TUAN HAI MS 2026.131 chuc em mau khoe FT26149291688398.20260529.102504.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407

29/05/2026 100.000,00 6149IBT1kCDKN3ZG.BUI MINH GIA BAO 2006 ung ho be PHAM THI NGOC VAN MS 2026.100 chuc be mau khoe FT26149311220067.20260529.102346.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407

29/05/2026 100.000,00 6149IBT1kCDKNP7Z.BUI MINH GIA AN 2009 ung ho em TRIEU THI HUE MS 2026.124 chuc em mau khoe FT26149859303423.20260529.102221.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407

29/05/2026 100.000,00 6149IBT1kCDKRHCA.BUI PHAN QUOC VIET 1966 ung ho chi NGUYEN THI THUONG MS 2026.134 chuc chi mau khoe FT26149516953991.20260529.102023.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407

29/05/2026 100.000,00 6149IBT1kCDKR2RW.DANG THI MY LIEN 1978 ung ho em DANG DANG DUONG MS 2026.114 chuc em mau khoe FT26149300220218.20260529.101837.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407

29/05/2026 100.000,00 6149IBT1kCDKXZUN.DANG THI MY LIEN 1978 ung ho em VU GIANG TRUONG MS 2026.137 chuc em mau khoe FT26149808104620.20260529.101723.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407

29/05/2026 100.000,00 6149IBT1kCDKX1KG.DANG THI MY LIEN 1978 ung ho be HO THI KIM ANH MS 2026.138 CHUC BE MAU KHOE FT26149844501809.20260529.101526.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407

29/05/2026 200.000,00 6149MCOBQ2Y6K8SH.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.101518.80002944204.NGUYEN THI NGUYET.970426

29/05/2026 100.000,00 6149IBT1kCDK3KDJ.DANG THI MY LIEN 1978 ung ho em NGUYEN DUC HUY MS 2026.139 chuc em mau khoe FT26149068659223.20260529.101405.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407

29/05/2026 2.000.000,00 NGUYEN THI ANH VAN chuyen tien ung ho 4 ch mo coi ms 2026132#SP#0200970422052910131820265CP4409050.5388.38686.101318

29/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805291011552026xlno914316.5387.32145.101155

29/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#0200970422052910081220261MI0716843.5389.11960.100813

29/05/2026 168.000,00 6149ORCOQ2Y6GDAT.JackMon UH ms 2026.138.20260529.100622.0768888.TRAN NGOC QUOC KHANH.970448

29/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205290958552026UFCA405619.5388.65083.095856

29/05/2026 500.000,00 MBVCB.14428965934.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0011001943434 NGUYEN THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 500.000,00 MBVCB.14428950220.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 9230166666 NGUYEN DO SON TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 200.000,00 MBVCB.14428890757.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097041505290937412026jpU6105323.5388.64748.093741

29/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh#SP#0200970422052909094620269AIK439556.5387.42715.090947

29/05/2026 50.000,00 6149MCOBQ2Y6WS5N.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).20260529.090923.03101010965538.HOANG VIET.970426

29/05/2026 200.000,00 MBVCB.14428287285.LE THI DIEU TRANG chuyen tien Ung ho MS 2026.139 chau Nguyen Duc Huy.CT tu 0061001012205 LE THI DIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 139 EM NGUYEN DUC DUY-290526-08:55:20 DEPb801642#SP#020097041605290855202026DEPb801642.5390.85289.085520

29/05/2026 30.000,00 6149IBT1kCDK2BFR.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh FT26149925903088.20260529.085454.19035532043017.VND-TGTT-TA DUC THINH.970407

29/05/2026 1.000.000,00 UNG HO MS 2026 136 ANH PHAM VAN DUY CHUYEN LAN 2-290526-08:53:58 Abxf213463#SP#020097041605290853582026Abxf213463.5390.81050.085358

29/05/2026 200.000,00 MBVCB.14428214762.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0451000212075 TRAN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 500.000,00 6149IBT1iJ4FKAR4.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 139 NGUYEN DUC HUY.20260529.084942.247529918.LE THI HOA.970432

29/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970488052908482620260inc641544.5389.59528.084816

29/05/2026 10.000,00 MBVCB.14428157295.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0781000504917 LE MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 1.500.000,00 MBVCB.14428121746.ung ho ms 2026 139 Nguyen Duc Huy.CT tu 0071004165114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

29/05/2026 2.500.000,00 MBVCB.14428100778.ung ho ms 2026 138 Ho Thi Kim Anh.CT tu 0071004165114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

29/05/2026 1.000.000,00 6149ASCB021HGKM4.UNG HO MS 2026.136 (PHAM VAN DUY - TIEN LANG, HAI PHONG)-290526-08:36:30 6149ASCB021HGKM4.20260529.083653.219004959.NGUYEN THI TO THANH.970416

29/05/2026 1.000.000,00 6149ASCB021HGW2P.UNG HO MS 2026.139 (NGUYEN DUC HUY - YEN TRUONG, THANH HOA)-290526-08:34:57 6149ASCB021HGW2P.20260529.083531.219004959.NGUYEN THI TO THANH.970416

29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14427869474.ung ho MS 2026.139 (em NGUYEN DUC HUY) con hoi huong den ba ma thuong, ba hoi huong Xiu thuong yeu cua ba.CT tu 1018283916 PHAM HONG PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 50.000,00 MBVCB.14427744446.Ung ho MS 2026107 be Hoang Thao My.CT tu 0521000280451 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 50.000,00 MBVCB.14427727019.Ung ho MS 2026093 em Pham Duc Hai.CT tu 0521000280451 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 50.000,00 MBVCB.14427723610.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0521000280451 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.139 NGUYEN DUC HUY-290526-08:00:34 i2KY341252#SP#020097041605290800342026i2KY341252.5390.99897.080034

29/05/2026 500.000,00 MBVCB.14427600708.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 300.000,00 6149IBT1aWLG1924.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).20260529.075621.195704070003384.NGUYEN ANH DUC.970437

29/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970422052907541020261VCJ508880.5388.82244.075411

29/05/2026 500.000,00 MBVCB.14427548816.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 200.000,00 MBVCB.14427509861.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 20.000,00 MBVCB.14427483314.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 1013015264 NGO THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14427428766.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0071000606484 LE KHANH QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026-139-em Nguyen Duc Huy#SP#0200970405052907361620261H4H009826.5389.31358.073616

29/05/2026 388.338,00 MBVCB.14427318849.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0211000539398 TRINH TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 300.000,00 MBVCB.14427284327.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14427261759.ung ho ms 2026.133(em dang thi duyen ).CT tu 1040117383 TRAN THANH TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14427250992.Chuyen tien ung ho MS 2026 139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

29/05/2026 500.000,00 6149IBT1kCD7MYB8.Ung ho MS 2026.135 - Nguyen Thi Linh FT26149181601924.20260529.070649.13820615766018.VND-TGTT-TRAN DUY THANH.970407

29/05/2026 500.000,00 6149IBT1kCD7MD7Q.Ung ho MS 2026.138 - Ho Thi Kim Anh FT26149897808893.20260529.070548.13820615766018.VND-TGTT-TRAN DUY THANH.970407

29/05/2026 5.660,00 6149IBT1kCD79N4M.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy FT26149008580038.20260529.064753.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

29/05/2026 200.000,00 MBVCB.14426825292.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 68.000,00 Uh MS 2026.137 em Vu Giang Truong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042205290628332026HMA9657302.5387.67633.062833

29/05/2026 100.000,00 6149SGTTH2BU8PXU.IBFT Ung ho MS 2026.135 chi Nguyn thi Linh.20260529.041828.020093543638.SACOMBANK.970403

29/05/2026 21.212,00 6149TPBVI2AG5ZHL.UHMS 2026.134 Mong GD chi Nguyen Thi Thuong,be Nguyen Hoang,Nguyen Dieu Linh an nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260529.024350.00005384949.VU HOANG LINH.970423

29/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh . Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong phat#SP#020097040505290029412026UL7W012371.5189.76578.002941

29/05/2026 30.000,00 6149MSCBD2J5N5KG.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260529.001522.251220040000.NGUYEN NHAT LINH.970422

29/05/2026 400.000,00 6148IBT1kCDG7RM8.Vu Dao ung ho Bui-Thi-Phuong-Thao Bui-Phuong-Thanh MS2026.005 FT26149669196622.20260528.235313.8122119688.VU QUANG VIET.970407

29/05/2026 100.000,00 6148IBT1kCDGGZ99.Vu Dao ung ho Le-Van-Hieu MS2026.112 FT26149471983204.20260528.233937.8122119688.VU QUANG VIET.970407

29/05/2026 100.000,00 6148SGTTH2BUC167.IBFT Ung ho MS 2026.137.20260528.233325.050058205157.SACOMBANK.970403

29/05/2026 100.000,00 6148IBT1kCDGAEM6.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy FT26149858043340.20260528.232900.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407

29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14425969873.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

29/05/2026 500.000,00 6148IBT1iJ4FJLAG.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260528.230300.76071616.LAM TOAN AN.970432

29/05/2026 500.000,00 6148IBT1iJ4FJG7H.Ung ho MS 2026111 em Nguyen Hong Anh.20260528.225914.76071616.LAM TOAN AN.970432

30/05/2026 500.000,00 NGUYEN THI HUYEN TRANG Chuyen tien ung ho 2026.139#SP#020097048805302242152026inmc117184.5389.55321.224215

30/05/2026 50.000,00 6150MCOBQ2YPEMNH.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.20260530.223411.03201018949359.NGUYEN THI THAO.970426

30/05/2026 50.000,00 6150MCOBQ2YPEMK8.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260530.223350.03201018949359.NGUYEN THI THAO.970426

30/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205302232572026CZPR315909.5390.30113.223258

30/05/2026 50.000,00 6150ABBKA2FS9NAK.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260530.222501.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425

30/05/2026 30.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#02009704050530222148202622L4065536.5389.96705.222148

30/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205302213542026WC7I631085.5189.71886.221344

30/05/2026 300.000,00 MBVCB.14453939558.ms 2026 140 em DOAN DUY KHANH.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

30/05/2026 300.000,00 MBVCB.14453933131.ms 2026 139 em NGUYEN DUC HUY.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

30/05/2026 300.000,00 MBVCB.14453915426.ms 2026 138 be HO THI KIM ANH.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCV9M7VE.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh FT26152040911354.20260530.220413.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

30/05/2026 200.000,00 6150IBT1kCV9MVEX.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26152953128941.20260530.220253.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

30/05/2026 200.000,00 6150IBT1kCV9VNB8.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26152330079358.20260530.220144.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

30/05/2026 200.000,00 6150IBT1kCV9VKID.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh FT26152000368786.20260530.220028.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCV9VPTX.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy FT26152115682969.20260530.215937.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

30/05/2026 200.000,00 6150IBT1kCV9V1DV.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh FT26152850501979.20260530.215819.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

30/05/2026 200.000,00 6150IBT1kCV9D41T.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26152229010748.20260530.215610.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

30/05/2026 10.000,00 MBVCB.14453724610.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.140 (em Doan Duy Khanh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCV928YN.NGUYEN QUANG DUY chuyen ung ho MS 2026.139 e Nguyen Duc Huy FT26152350077434.20260530.214442.19034814453017.VND-TGTT-NGUYEN QUANG DUY.970407

30/05/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131328464193.20260530.131328464193-0973192724_Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy

30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14453493152.Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 0451000298054 NGO THI THU KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 1.000.000,00 MBVCB.14453498045.Bull ung ho MS 2026.137 ( em Vu Giang Truong) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14453443121.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 21.234,00 6150TPBVI2AXP81X.UHMS 2026.140 Mong GD Dang Thi Tuyet-Doan Dinh Son,be Doan Duy Khanh binh an nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260530.212225.00005384949.VU HOANG LINH.970423

30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14453362513.Ung ho MS 2026.140 (em Doan Duy Khanh).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 300.000,00 MBVCB.14453111903.ung ho ms 2026.140.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 30.000,00 MBVCB.14453034881.Ung ho MS 2026.140 (em Doan Duy Khanh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh#SP#0200970405053020525720267EIU000935.5189.13767.205257

30/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805302047122026h836804269.5388.83078.204712

30/05/2026 500.000,00 6150IBT1kCV2AI35.UNG HO MS 2026.138 - BE HO THI KIM ANH FT26150803996036.20260530.204136.19039749633012.VND-TGTT-PHAN NGUYEN THAI HAN.970407

30/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205302040092026S0MG517641.5389.43025.204009

30/05/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.140 em doan duy khanh#SP#020097042205302038362026YGMR473464.5389.32926.203836

30/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970422053020264220267C4M975774.5388.62925.202643

30/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205302022472026UW4S555207.5388.39923.202248

30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14452218584.con hoi huong ba ma thuong yeu, hoi huong Xiu yeu thuong cua cha.CT tu 1018283916 PHAM HONG PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 100.000,00 6150TPBVI2AXD4NM.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260530.194857.03420698901.TRAN DUC PHUONG.970423

30/05/2026 50.000,00 6150IBT1kCVCNWM1.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150173462600.20260530.194347.6688899888.TRUONG THI HUE.970407

30/05/2026 200.000,00 6150IBT1kCVCLZJS.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh FT26150114145007.20260530.192905.19025926482886.VND-TGTT-LE HAI HUONG.970407

30/05/2026 200.000,00 MS2026.140 EM DOAN DUY KHANH-300526-19:14:54 j8WZ426880#SP#020097041605301914542026j8WZ426880.5389.25295.191455

30/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805301912502026ybo5438311.5388.10791.191250

30/05/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh, ma GD 100000138632449#SP#020097044905301853352026oz2G551954.5390.83880.185335

30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14450842395.LE THANH HAI chuyen tien ung ho Ms 2026.140( doan duy khanh).CT tu 0691000371703 LE THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCVC92XZ.Ung ho MS 2026.140 Doan Duy Khanh FT26150631371669.20260530.183545.19031550694011.VND-TGTT-DANG PHUONG ANH.970407

30/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097041505301835122026q3Nd413894.5389.61336.183512

30/05/2026 200.000,00 6150IBT1kCVC2K27.MS 2026.139 FT26150960803290.20260530.183432.19031650288088.VND-TGTT-PHAM THI HUE.970407

30/05/2026 200.000,00 hoang vo kien trung ung ho ms2026.112 anh le van hieu#SP#020097048805301828052026nm35236070.5389.14241.182805

30/05/2026 100.000,00 hoang vo dieu my ung ho ms 2026.129 ba ngo thi tan#SP#020097048805301823362026x34l215896.5388.83977.182336

30/05/2026 50.000,00 6150TPBVI2AXVP1T.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).20260530.181712.00486901001.NGUYEN LE MINH HA.970423

30/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805301817012026xiux185907.5189.42125.181701

30/05/2026 200.000,00 MBVCB.14450346917.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 9336590068 PHAM GIA TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 300.000,00 6150IBT1kCV1EX29.Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy tu nha 288 tdt FT26150919750093.20260530.175724.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407

30/05/2026 300.000,00 6150IBT1kCV1EMEL.Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh tu nha 288 tdt FT26150092202037.20260530.175603.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407

30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCV1GW2R.Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh FT26150283198438.20260530.174847.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407

30/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097041505301743042026AWDo153575.5189.5681.174304

30/05/2026 6.868,00 6150MSCBD2TM7KGK.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260530.172646.872866868.DUONG ANH THUY.970422

30/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097040505301716392026X9S6009747.5387.19782.171639

30/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097040505301715482026QTPS004770.5390.14235.171548

30/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097040505301715122026LDMQ001182.5189.10712.171501

30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCV1J7F9.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150002145204.20260530.170913.19033132027011.VND-TGTT-PHAM LINH CHI.970407

30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14448915964.ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 0071000623252 NGUYEN THUY DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 200.000,00 MBVCB.14448859283.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 0381002313418 PHAM NGOC PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 25.000,00 6150IBT1kCVJTNA2.UNGHO MS 2026.139 FT26150158079248.20260530.165039.19071851710014.VND-TGTT-TRINH ANH DUNG.970407

30/05/2026 239.000,00 MBVCB.14448742760.NNC ung ho MS2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCVJLUAD.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150854660036.20260530.164644.3578683336.PHAM HOANG MINH.970407

30/05/2026 239.000,00 MBVCB.14448669765.NNC ung ho MS2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

30/05/2026 239.000,00 MBVCB.14448624666.NNC ung ho MS2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14448342739.Ung ho MS 2026.139.CT tu 0301000340360 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 500.000,00 MBVCB.14448304362.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 9989558563 LE BINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 500.000,00 6150VNIB021NPW3U.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260530.161521.379029626.HOANG THI LE HANG.970441

30/05/2026 50.000,00 6150IBT1kCVJYCAW.Ung ho MS 2026.139 FT26150225893914.20260530.161355.19035432972010.VND-TGTT-NGO THI THAO.970407

30/05/2026 200.000,00 MBVCB.14447917540.LE DINH NGHIA NAM chuyen tien Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0441000728191 LE DINH NGHIA NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 100.000,00 6150MCOBQ2YPY4I5.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260530.154503.04001010709585.PHAM THI THUY MAI.970426

30/05/2026 70.000,00 ms2026.140#SP#020097042205301531362026QHZN269012.5189.68482.153136

30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCVJQJW1.Ung ho MS 2026.137 FT26150090568400.20260530.152834.19031688456456.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN.970407

30/05/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205301526072026L8EZ294004.5189.40271.152607

30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCVW3Z9L.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150444866594.20260530.151735.19020402657016.VND-TGTT-NGUYEN THI PHAN.970407

30/05/2026 500.000,00 MBVCB.14447434842.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 1013298794 NGUYEN NHU TIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 300.000,00 MBVCB.14447388720.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho MS 2026.139( em Nguyen duc Huy) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 100.000,00 6150SGTTH2BESCFL.IBFT MS 2026. 137 em VU GIANG TRUONG.20260530.150445.0396685619.SACOMBANK.970403

30/05/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.140 EM DOAN DUY KHANH-300526-14:55:21 ujT3693238#SP#020097041605301455222026ujT3693238.5388.82151.145522

30/05/2026 30.000,00 6150MSCBD2TMBUYZ.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260530.145227.0031103891207.NGUYEN THI KHANH LINH.970422

30/05/2026 300.000,00 6150IBT1kCVWKYHI.ung ho e Doan Duy Khanh ms 2026.140 FT26150860195152.20260530.144842.3376723898.HOANG THI THUY.970407

30/05/2026 20.000,00 MBVCB.14447115187.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 500.000,00 6150IBT1kCVWKCK4.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh FT26150145151037.20260530.144729.19032350416013.VND-TGTT-NGUYEN NGOC KHANH.970407

30/05/2026 300.000,00 MBVCB.14447022888.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 1018577166 NGUYEN XUAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 30.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970405053014374020260H5Q083388.5388.99228.143740

30/05/2026 200.000,00 MBVCB.14446915241.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 0341007124985 NGUYEN THANH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh#SP#020097040505301428182026R02Y053371.5189.56572.142808

30/05/2026 200.000,00 6150IBT1kCVW5AN8.MS2026.140 em doan duy khanh FT26150780939406.20260530.142637.19022862807019.VND-TGTT-NGUYEN THI NHUONG.970407

30/05/2026 500.000,00 MBVCB.14446871650.Bibun ung ho Ms 2026.139( em Nguyen Duc Huy) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205301421132026CEDS974657.5387.25157.142113

30/05/2026 200.000,00 6150IBT1kCVWPIII.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150156804389.20260530.141749.19037464724011.VND-TGTT-PHAM XUAN TRUNG.970407

30/05/2026 100.000,00 6150TPBVI2AXC9M9.TRAN THAI THAO chuyen tien ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong).20260530.141617.02980194601.TRAN THAI THAO.970423

30/05/2026 10.000,00 6150MCOBQ2Y758Q9.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260530.140812.04386014687986.DINH TAT THANH.970426

30/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805301407562026swvr238258.5189.69438.140756

30/05/2026 10.000,00 6150MCOBQ2Y75CFS.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260530.140725.04386014687986.DINH TAT THANH.970426

30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCVWMKFC.Ung ho MS 2026.140 Em Doan Duy Khanh FT26150686358373.20260530.140322.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407

30/05/2026 500.000,00 MBVCB.14446596577.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 0711000269213 NGUYEN THI KIM THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 150.000,00 6150IBT1kCVW97XC.UH MS 2026.138 Ho Thi Kim Anh FT26150518989637.20260530.134710.7959777777.VU THI PHUOC MY.970407

30/05/2026 50.000,00 6150MCOBQ2Y7PVBA.Ung ho MS 2026.108.20260530.134609.04301010352216.NGUYEN NGOC Y NHI.970426

30/05/2026 50.000,00 6150MCOBQ2Y7PG76.Ung ho MS2026.109.20260530.134500.04301010352216.NGUYEN NGOC Y NHI.970426

30/05/2026 50.000,00 6150MCOBQ2Y7PGA4.Ung ho MS2026.105.20260530.134402.04301010352216.NGUYEN NGOC Y NHI.970426

30/05/2026 50.000,00 6150MCOBQ2Y7PEMT.Ung ho MS 2026.102.20260530.134310.04301010352216.NGUYEN NGOC Y NHI.970426

30/05/2026 50.000,00 6150MCOBQ2Y7PWZI.Ung ho MS 2026.100.20260530.134203.04301010352216.NGUYEN NGOC Y NHI.970426

30/05/2026 250.000,00 UH MS 2027.139 Nguyen Duc Huy, ma GD 100000138473780#SP#020097044905301341472026RIeZ336690.5390.63073.134147

30/05/2026 50.000,00 6150MCOBQ2Y7PU4X.Ung ho MS 2026.098.20260530.134112.04301010352216.NGUYEN NGOC Y NHI.970426

30/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh-300526-13:33:58 OWNL934285#SP#020097041605301333582026OWNL934285.5189.30569.133358

30/05/2026 200.000,00 MBVCB.14446308923.Ung ho MS 2026.139 (Em Nguyen Duc Huy).CT tu 0011001595494 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 100.868,00 Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#020097042205301326512026Y7L0374006.5387.2757.132651

30/05/2026 200.000,00 6150IBT1kCVWW2LC.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26150451041794.20260530.132528.19030454484018.VND-TGTT-VU THI HUONG GIANG.970407

30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14446260565.ung ho ms 2026.134.CT tu 0441000727545 NGUYEN DANG MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 300.000,00 6150IBT1bJVF23EP.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260530.132359.00028888.LAM THANH VO.970427

30/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205301321562026W29K721749.5189.83264.132157

30/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970488053013194220260r9u127609.5390.72953.131942

30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14446202894.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 1040097862 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 15.000,00 6150MSCBD2T1DLIK.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260530.131252.0528234234.THAI HAI LONG.970422

30/05/2026 50.000,00 6150IBT1kCVQXJGX.MS 2026.140 FT26150829968410.20260530.130947.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

30/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy-300526-13:05:15 3mxI614760#SP#0200970416053013051520263mxI614760.5189.13320.130515

30/05/2026 200.000,00 6150IBT1iJ4NFDZN.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260530.125711.104702888.PHAM THU HIEN.970432

30/05/2026 6.868,00 6150MSCBD2T19N12.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260530.125617.872866868.DUONG ANH THUY.970422

30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14445903023.Ung ho MS 2026 139 ( em Nguyen Duc Huy).CT tu 0061001048462 NGUYEN THI NHA UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 139.000,00 Ung ho MS 2026.139#SP#0200970488053012474920268bsu051072.5389.37199.124749

30/05/2026 200.000,00 MS 2026.139#SP#020097041505301247142026tZbC944663.5390.33915.124714

30/05/2026 150.000,00 MBVCB.14445850114.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 100.000,00 6150TPBVI2AXAHX7.ung ho MS 2016.139.20260530.124426.25082000789.GIAP LONG TRUONG.970423

30/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh#SP#020097041505301242492026xx4o932786.5390.14303.124249

30/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097040505301242442026QO25065952.5389.13348.124234

30/05/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131266530406.20260530.131266530406-0933321468_Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy

30/05/2026 1.000.000,00 6150IBT1kCVQES3I.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150570401527.20260530.124140.19050219103016.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG THY.970407

30/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#02009704220530122249202692US891861.5390.12632.122250

30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14445462864.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0011004388159 LE HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 50.000,00 MBVCB.14445433428.ung ho MS 2026.139.CT tu 7963774428 NGUYEN THI THANH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 500.000,00 6150IBT1iJ4N6RIM.Ms 2026-140 uh em Doan Duy Khanh.20260530.121400.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

30/05/2026 300.000,00 6150TPBVI2AXQQ94.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).20260530.121121.00624511001.PHAM NGUYEN DUY TRUONG.970423

30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCVQMPDN.chuc e Nguyen Duc Huy nhanh khoi benh FT26150286491501.20260530.120217.19035149313019.VND-TGTT-CHU THANH NGAN.970407

30/05/2026 500.000,00 6150IBT1iJ4NE5KQ.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260530.120049.204072779.LA THI HUE HA.970432

30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14445138080.VI THI NHAM chuc em Huy mau khoe co len em nha.CT tu 1017090944 VI THI NHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205301152002026TL7E153682.5189.38619.115150

30/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097041505301149132026H0zt754266.5388.21595.114913

30/05/2026 300.000,00 6150IBT1kCVQ2ZQI.TA THI NHAM chuyen ung ho ms2026.139 mong phep mau den voi em Huy FT26150531709358.20260530.114902.19036748254019.VND-TGTT-TA THI NHAM.970407

30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCVQ1GB7.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150293822207.20260530.114304.19034218802012.VND-TGTT-DO VAN DUYEN.970407

30/05/2026 300.000,00 6150IBT1kCVQJTJ6.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150775192008.20260530.114054.19035989922024.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THAO.970407

30/05/2026 250.000,00 Ung ho MS2026.139 e Nguyen Duc Huy#SP#0200970422053011394820268809742355.5389.66575.113949

30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14444897243.Ung ho MS 2016.140 (em Doan Duy Khanh).CT tu 0511000466945 PHAM THI HONG CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14444862555.Ung ho MS 2026.139 (Em Nguyen Duc Huy).CT tu 1012849140 PHAM DUC TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 200.000,00 MS 2026.139 em nguyen duc huy#SP#020097042205301134422026MH2D154313.5389.36194.113443

30/05/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097040505301129332026SECB092339.5387.4862.112933

30/05/2026 25.000,00 6150IBT1kCDNXXYU.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150068375628.20260530.112712.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

30/05/2026 50.000,00 MBVCB.14444720257.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0381000529998 BUI PHUC TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 200.000,00 6150IBT1kCDN3H6D.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150122316982.20260530.112401.19037419464017.VND-TGTT-DANG MAI ANH.970407

30/05/2026 100.000,00 6150VCBCH2BEJ6A2.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260530.112123.0287041027961.TRAN MINH TUAN.970454

30/05/2026 500.000,00 MBVCB.14444632985.ung ho MS 2026.140 (em Doan Duy Khanh).CT tu 9962515486 NGUYEN BA DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCDNTYYA.Ung ho ms 2016.139 FT26150190038639.20260530.111727.19035650754017.VND-TGTT-PHAM QUYNH ANH.970407

30/05/2026 30.000,00 MBVCB.14444597055.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0451000421719 NGUYEN QUANG KHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097041505301112002026iLtY613324.5189.2191.111200

30/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970405053011112020263OPC011725.5388.98466.111110

30/05/2026 212.345,00 6150IBT1kCDNZ1W9.DO THANH HANG ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy chuc em som khoi benh va khoe manh FT26150101969287.20260530.110809.19036136202028.VND-TGTT-DO THANH HANG.970407

30/05/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131254557144.20260530.131254557144-0914559170_Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy

30/05/2026 100.000,00 6150SGTTH2BEFVLY.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh.20260530.110033.070141287050.SACOMBANK.970403

30/05/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026 139 EM NGUYEN DUC HUY Chuc em that nhieu suc khoe va binh an#SP#020097048805301059122026oopd679969.5390.28381.105854

30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCDNGFED.ung ho ms 2026 133 FT26150010843385.20260530.105622.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407

30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCDNG5XJ.ung ho ms 2026 134 FT26150020860315.20260530.105519.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407

30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCDNGC5U.ung ho ms 2026 135 FT26150780749105.20260530.105418.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407

30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCDNAKTS.ung ho ms 2026 136 FT26150204079154.20260530.105301.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407

30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCDNADIS.ung ho ms 2026 137 FT26150960535005.20260530.105149.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407

30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCDN4HFD.ung ho ms 2026 138 FT26150463715838.20260530.105033.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407

30/05/2026 500.000,00 MBVCB.14444235458.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 0111000196038 DO THI HONG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 95.000,00 6150SHBAA2FXUPVP.ung ho ms 2026 139.20260530.104922.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443

30/05/2026 50.000,00 6150SHBAA2FXUNPV.ung ho ms 2026 140.20260530.104802.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443

30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14444198858.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 1049803393 NGUYEN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 1.000.000,00 6150IBT1kCDN5M11.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150708100990.20260530.104334.19027943053010.VND-TGTT-NGUYEN THAI DUY.970407

30/05/2026 200.000,00 MBVCB.14444129627.MS : 2026137 ( em Vu Truong Giang).CT tu 0181000887620 PHAN THI OANH KIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 100.000,00 6150VNIB021NM18L.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260530.104131.023923838.LE THI HAI BINH.970441

30/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh#SP#0200970405053010332220268X1K038174.5388.82768.103322

30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCDN8W6W.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh FT26150269221141.20260530.103144.14023804608012.VND-TGTT-PHAM HONG THANG.970407

30/05/2026 200.000,00 6150IBT1fJJ922ZY.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260530.103101.8007041170137.LE THANH NAM.963388

30/05/2026 100.000,00 6150IBT1iJ4N8RM8.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260530.102914.58740322.PHUNG THI THANH HUONG.970432

30/05/2026 50.000,00 MBVCB.14443911186.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 0451001337737 PHAM THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh#SP#0200970422053010232920261PG9883484.5389.28994.102329

30/05/2026 500.000,00 6150IBT1iJ4NINA3.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260530.102039.13687979799.TRUONG NGOC QUY.970432

30/05/2026 200.000,00 6150IBT1d1IMIH7T.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260530.101851.97042292L6fa176000000000c65280.MBBANK IBFT.970422

30/05/2026 50.000,00 MBVCB.14443794252.ung ho ms 2026.140 (em doan duy khanh).CT tu 0301000302494 NGUYEN DUC MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh#SP#020097042205301012442026X61N420859.5389.72220.101245

30/05/2026 200.000,00 6150IBT1kCDNCQQQ.Ung ho Ms 2026.140 em Doan Duy Khanh FT26150770204965.20260530.100919.3686688.NGUYEN THI KIEU LINH.970407

30/05/2026 50.000,00 6150VNIB021NA4MZ.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260530.100816.901771947.DAO THI PHUONG.970441

30/05/2026 150.000,00 MBVCB.14443655249.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 0011003487440 PHAM THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh#SP#020097042205301005102026TX1C149888.5388.32043.100510

30/05/2026 100.000,00 MS 2026.140 uh Doan Duy Khanh#SP#020097042205301000242026MKFT425514.5388.5511.100025

30/05/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131246411504.20260530.131246411504-0938122191_Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh

30/05/2026 20.000,00 6150IBT1kCDRNMLP.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150722470258.20260530.095611.19038144378022.VU TRONG NGUYEN.970407

30/05/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131246204178.20260530.131246204178-0938122191_Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy

30/05/2026 100.000,00 NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho MS 2026.140 Doan Duy Khanh#SP#020097041505300955202026L0St326513.5388.79693.095520

30/05/2026 100.000,00 6150IBT1iJ4NVJRT.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260530.095511.129292032.PHAM THAI VIET.970432

30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCDRRFGZ.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh FT26150835004016.20260530.095455.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407

30/05/2026 1.000.000,00 UNG HO MS 2026.140 EM DOAN DUY KHANH-300526-09:51:55 RsYz913897#SP#020097041605300951552026RsYz913897.5387.62366.095155

30/05/2026 200.000,00 6150IBT1kCDRX2HC.TRUONG THI YEN NHI chuyen MS 2026.139 FT26150341926705.20260530.095006.19030479454016.VND-TGTT-TRUONG THI YEN NHI.970407

30/05/2026 200.000,00 6150IBT1bJVFJN7R.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260530.094836.00028888.LAM THANH VO.970427

30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14443382905.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 10.000,00 MBVCB.14443369902.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 140 EM DOAN DUY KHANH-300526-09:46:40 Hqgi694934#SP#020097041605300946402026Hqgi694934.5189.35922.094622

30/05/2026 10.000,00 MBVCB.14443350254.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 150.000,00 6150IBT1kCDRF5NS.Ung ho ms2026.139 nguyen duc huy FT26150844244635.20260530.094521.19034127960014.VND-TGTT-HA THI THANH PHUONG.970407

30/05/2026 50.000,00 6150IBT1kCDRF198.ung ho ma so 2026.140, em Doan Duy Khanh FT26150427330501.20260530.094411.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407

30/05/2026 10.000,00 MBVCB.14443313340.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh#SP#020097048805300943062026di22402584.5189.18394.094307

30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14443302086.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.140 (em Doan Duy Khanh).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 300.000,00 6150IBT1kCDRTW3B.Ung ho MS 2026-140 em Doan Duy Khanh FT26150204060224.20260530.094113.19033959068018.VND-TGTT-DANG THI KHUYEN.970407

30/05/2026 50.000,00 6150MCOBQ2Y7S7DR.Ung ho ms2026.140 doan duy khanh.20260530.094055.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

30/05/2026 100.000,00 6150TPBVI2AVI7LY.Ung ho MS 2026.140 (em Doan Duy Khanh).20260530.094043.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCDRHTEE.Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh FT26150536217565.20260530.093745.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407

30/05/2026 200.000,00 MBVCB.14443224960.Ung ho MS 2026.140 be Doan Duy Khanh.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 50.000,00 6150SHBAA2FXJ6ZS.MS 2026.140 em Doan Duy Khanh.20260530.093312.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443

30/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh-300526-09:31:31 RaZS993491#SP#020097041605300931312026RaZS993491.5387.62834.093132

30/05/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.140 Doan Duy Khanh#SP#0200970488053009292720266sbn353909.5189.54027.092916

30/05/2026 100.000,00 6150IBT1iJ4N9CLH.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260530.092843.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432

30/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh#SP#020097042205300928032026T60Q846642.5189.46719.092803

30/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh#SP#020097042205300927382026BO8J721711.5387.45077.092738

30/05/2026 200.000,00 MBVCB.14443106226.ung ho ms 2026.140( em Doan Duy Khanh) .CT tu 0631000411181 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.140 Em Doan Duy Khanh#SP#020097048805300924152026ctpf335396.5390.29279.092415

30/05/2026 39.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131241120054.20260530.131241120054-0981433404_Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong

30/05/2026 100.000,00 6150IBT1iJ4NCVF4.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260530.091139.0984041991.DAO DUC VINH.970432

30/05/2026 50.000,00 6150IBT1kCDRPYKU.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh FT26150708584234.20260530.090132.19029923906011.VND-GCB-TRUONG MINH TRI.970407

30/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI THANH THUY chuyen tien UNG HO MS 2026.132 UNG HO 4 CHAU BE MO COI#SP#02009704050530085232202695PD059992.5387.94891.085232

30/05/2026 500.000,00 6150IBT1iJ4NW3N8.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 140 DOAN DUY KHANH.20260530.084912.247529918.LE THI HOA.970432

30/05/2026 1.000.000,00 MBVCB.14442541851.MS 136 137 138 139 140 .CT tu 1027406893 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

30/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh#SP#020097048805300842572026hs7g195149.5389.58603.084247

30/05/2026 100.000,00 6150IBT1iJ4RN6FY.Ung ho MS 2026117 ba Nguyen Thi Tiep.20260530.082736.0348736603.VU BA KHOI.970432

30/05/2026 200.000,00 6150IBT1kCDR1CJ2.Ung ho MS 2026.140 FT26150853256656.20260530.082558.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407

30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14442315276.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 1017612468 HO DINH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205300804572026IXFF150244.5388.25949.080457

30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCDXLX28.Ung ho MS 2026.139 Nguyen Duc Huy FT26150946117985.20260530.075401.791992787878.DO DANG CONG THANH.970407

30/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205300749432026QOQB889814.5389.78785.074944

30/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.140-em Doan Duy Khanh#SP#020097040505300748532026YYZ7079214.5388.75597.074853

30/05/2026 50.000,00 MBVCB.14441748569.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0201000558684 CHU HUY PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh#SP#020097042205300728312026UO4N459135.5389.14955.072832

30/05/2026 100.000,00 6150MCOBQ2Y7G1ZZ.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).20260530.070727.03301010853127.HOANG QUE HUONG.970426

30/05/2026 200.000,00 6150TPBVI2AVXCDB.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260530.070719.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423

30/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097048805300700542026e8fo889629.5387.40434.070044

30/05/2026 5.660,00 6150IBT1kCDXYW5A.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh FT26150258976500.20260530.065838.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

30/05/2026 50.000,00 MBVCB.14441195753.ung ho MS 2026.139( em Nguyen Duc Huy).CT tu 0491000040183 NGUYEN HOANG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14441177990.Chuyen tien ung ho MS 2026 140 em Doan Duy Khanh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

30/05/2026 200.000,00 MBVCB.14441167723.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.140 (em Doan Duy Khanh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 500.000,00 6150IBT1kCDXIVJZ.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150810816633.20260530.063520.19135687422019.VND-TGTT-TRAN THI THU HUYEN.970407

30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCDXVGW1.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150427668987.20260530.062207.19036734430019.NGUYEN THI DUNG.970407

30/05/2026 100.000,00 LE THI LY Chuyen tien ung ho ms 2026.139 em nguyen duc huy#SP#020097048805300621082026xtzy807084.5388.58134.062108

30/05/2026 300.000,00 MBVCB.14441052010.HO THI DIEP chuyen tien Ung ho MS 2026.139(em Nguyen Duc Huy).CT tu 0441003768132 HO THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 200.000,00 6150IBT1iJ4R6ANT.MP Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260530.061158.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

30/05/2026 200.000,00 6150IBT1iJ4R64XF.MP Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260530.061056.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

30/05/2026 200.000,00 6150IBT1iJ4R6BH9.MP Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.20260530.060945.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

30/05/2026 200.000,00 6150IBT1iJ4R6YF2.MP Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260530.060753.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

30/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.137 Vu Giang Truong#SP#02009704220530060648202660NE677009.5189.37126.060638

30/05/2026 5.000,00 MBVCB.14440788446.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026139.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

30/05/2026 5.000,00 MBVCB.14440795638.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026138.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

30/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970422053002360320261RK4707306.5387.41846.023604

30/05/2026 200.000,00 6150IBT1kCDXW8MD.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150573435531.20260530.022234.19032786851017.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH NGOC.970407

30/05/2026 50.000,00 MBVCB.14440691491.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.139 EM NGUYEN DUC HUY.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 50.000,00 MBVCB.14440630921.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 9978758991 NGUYEN VAN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 9.048,00 6150TPBVI2AVE5DW.MS 2026.139 Nguyen Duc Huy.20260530.004957.00192537902.LE HOANG DAN PHUONG.970423

30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14440575713.UNG HO MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 0301000408901 PHAM THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 30.000,00 6150IBT1fJJ27BS4.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).20260530.002614.9021385796159.NGUYEN PHUC MINH GIAU.963388

30/05/2026 50.000,00 MBVCB.14440498546.ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 50.000,00 6150IBT1kCD3T4BP.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150988892361.20260530.000952.11020418243018.VND-TGTT-NGUYEN THI VAN TRANG.970407

30/05/2026 200.000,00 6149TPBVI2AVE2CJ.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.235153.99424091994.CUNG THE HUNG.970423

30/05/2026 150.000,00 MBVCB.14440415461.Ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).CT tu 0511000430552 DO THI KIM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 100.000,00 6149IBT1kCD3HPZD.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150900132753.20260529.234722.19036268006015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HANG.970407

30/05/2026 150.000,00 MBVCB.14440404993.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 0511000430552 DO THI KIM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

30/05/2026 200.000,00 MBVCB.14440390061.Ung ho MS 2026. 139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 0511000430552 DO THI KIM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 50.000,00 MBVCB.14468391175.ung ho ms 2026.141 ung ho em Nguyen Thi Thao.CT tu 1057966340 HOANG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 15.000,00 MBVCB.14468365464.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat -uh MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 100.000,00 6151TPBVI2A9GD6F.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).20260531.225435.09453315095.NGUYEN THI THUY LINH.970423

31/05/2026 100.000,00 MBVCB.14468212360.Ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 9859492867 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 100.000,00 MBVCB.14468214433.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0381000558644 MAI PHUONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 15.000,00 Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh#SP#02009704880531222821202690tk580260.5388.58728.222810

31/05/2026 100.000,00 6151MCOBQ2Y5GY5L.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260531.220546.23001010851494.TONG MY LINH.970426

31/05/2026 10.000,00 MBVCB.14467968420.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.141(em Nguyen Thi Thao).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 20.000,00 MBVCB.14467827421.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 20.000,00 MBVCB.14467816348.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131460210234.20260531.131460210234-0967147929_Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh

31/05/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131459749705.20260531.131459749705-0967147929_Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao

31/05/2026 1.000.000,00 6151ABBKA2F34TZR.KIM OANH ung ho MS2026 141 em Nguyen Thi Thao.20260531.214428.1431007338068.NGUYEN THI KIM OANH.970425

31/05/2026 1.000.000,00 6151SHBAA2F34T37.NGUYEN DANH SON HN ung ho MS 2026.141.20260531.214331.0946569268.NGUYEN DUC DANH.970443

31/05/2026 50.000,00 6151TPBVI2A9UNTX.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260531.213516.77215886868.TRUONG HOANG THY ANH.970423

31/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097048805312134522026opy0455216.5189.70481.213452

31/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#02009704150531212927202615qz273538.5388.47302.212927

31/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097040505312115442026R4RO096439.5387.82942.211525

31/05/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097040505312115142026REUI094715.5387.80807.211514

31/05/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:HUYNH THI THUY KIEU chuyen tien Ung ho MS 2026.141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097040505312113562026CA1U090039.5189.74626.211356

31/05/2026 50.000,00 Ngo Thi To Uyen ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097042205312057052026ID04407040.5389.89424.205706

31/05/2026 50.000,00 6151YOLOA2F3TUWW.Ung ho MS 2026111 em Nguyen Hong Anh.20260531.204853.0368046552.NGUYEN NGOC THINH .546034

31/05/2026 5.668,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026. 138 be Ho Thi Kim Anh#SP#02009704050531204824202633U4091946.5390.42320.204824

31/05/2026 5.668,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.141 Nguyen Thi Thao#SP#0200970405053120431920268TNH071289.5189.15026.204319

31/05/2026 500.000,00 6151SHBAA2F3JMGV.PHAM QUANG TOAN chuyen tien ung ho ms 2026135 chi nguyen thi linh.20260531.202909.0975392268.PHAM QUANG TOAN.970443

31/05/2026 15.000,00 MBVCB.14466639589.2026.139(Nguyen duc Huy,,).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 50.000,00 6151MCOBQ2Y541FQ.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260531.201143.03201015986906.NGUYEN THI HONG LY.970426

31/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026 134 chi Nguyen Thi Thuong NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#020097040505311956582026V1ZM072340.5390.43392.195658

31/05/2026 100.000,00 MBVCB.14466072136.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097048805311943382026bxqh058987.5390.62878.194319

31/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805311942352026c0o1054901.5390.55731.194235

31/05/2026 70.000,00 MBVCB.14465691153.Ung ho MS 2026 .138 (be Ho Thi Kim Anh ).CT tu 1023504974 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 70.000,00 MBVCB.14465626071.Ung ho MS 2026. 139( em Nguyen Duc Huy ).CT tu 1023504974 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 337.000,00 MBVCB.14465521135.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0011000929716 LE THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 250.000,00 MBVCB.14465494582.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 0011000929716 LE THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 500.000,00 6151IBT1kCVP8GX7.Ung ho MS 2026.141 FT26152670500709.20260531.190457.19024874908018.VND-TGTT-TRAN MINH DAO.970407

31/05/2026 100.000,00 6151IBT1aWLHJPUX.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260531.185543.195001060000899.DO THI THUY DIEP .970409

31/05/2026 200.000,00 MBVCB.14465096495.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 0111000234179 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 1.200.000,00 6151IBT1iJAC189W.Ung ho MS 2026 - 128 - 129 - 130.20260531.184022.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432

31/05/2026 100.000,00 MBVCB.14464866362.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 9969912161 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 1.200.000,00 6151IBT1iJAC1SPH.Ung ho MS 2026 - 125 - 126 - 127.20260531.183919.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432

31/05/2026 10.000,00 MBVCB.14464769497.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh#SP#0200970405053118012320265P3G081378.5388.17943.180123

31/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970488053118011420260ckk613392.5189.17554.180114

31/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097040505311759102026KYSD069153.5388.5052.175910

31/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097048805311752192026r8nk572115.5390.59149.175208

31/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh#SP#0200970488053117492520264rs4558453.5389.39694.174914

31/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970488053117471920268h6s548837.5388.26274.174720

31/05/2026 100.000,00 NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.138 ( be Ho Thi Kim Anh)#SP#020097041505311745122026TOYE245532.5387.11537.174501

31/05/2026 50.000,00 NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.139 ( em Nguyen Duc Huy)#SP#020097041505311743522026zIVv238542.5387.3583.174352

31/05/2026 50.000,00 NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.140 ( em Doan Duy Khanh)#SP#02009704150531174226202654N0231387.5389.93890.174226

31/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970415053117405820262qDT223836.5389.83840.174058

31/05/2026 100.000,00 NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.141 ( em Nguyen thi Thao)#SP#020097041505311740572026xZgd224572.5189.84374.174058

31/05/2026 30.000,00 6151IBT1kCVUVA5W.2026.140 Doan Duy Khanh FT26152603049102.20260531.173805.271119926666.VU TUNG LAM.970407

31/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh#SP#020097040505311736392026ANLE040962.5389.56327.173620

31/05/2026 100.000,00 MBVCB.14463560593.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 100.000,00 MBVCB.14463516037.Vo Khang Minh ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 0181003650831 DANG VAN NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 11.000,00 6151TPBVI2A9LVJI.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).20260531.171250.04181560001.NGUYEN THI NGOC ANH.970423

31/05/2026 5.000,00 6151IBT1kCV8XL8P.NGUYEN NGOC PHUNG giup do canh doi LD26135 FT26152049200100.20260531.170952.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

31/05/2026 100.000,00 MBVCB.14463228719.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 1015650036 NGUYEN NANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 5.000,00 6151IBT1kCV8FPKA.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.141 em Nguyen Thi Thao FT26152884840676.20260531.170354.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

31/05/2026 5.000,00 6151IBT1kCV8TX16.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh FT26152939898944.20260531.170236.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

31/05/2026 5.000,00 6151IBT1kCV8LK7H.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy FT26152039882268.20260531.165924.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

31/05/2026 100.000,00 MBVCB.14462711725.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 50.000,00 ung ho Ms2026 139 em Duc Huy#SP#020097048805311611162026nuzx144629.5189.39164.161116

31/05/2026 70.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970422053115500720266HR3263185.5189.24245.155007

31/05/2026 50.000,00 MBVCB.14461786319.ung ho MS 2026. 141.CT tu 7963774428 NGUYEN THI THANH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 15.000,00 MBVCB.14461616914.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 200.000,00 MBVCB.14461475818.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 50.000,00 MBVCB.14461473843.Ung ho MS 2026.139( em Nguyen Duc Huy) chuc em mau khoe manh.CT tu 1015045766 NGUYEN THI THU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 200.000,00 MBVCB.14461467028.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 200.000,00 MBVCB.14461452858.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 200.000,00 MBVCB.14461442636.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 200.000,00 MBVCB.14461436701.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 200.000,00 MBVCB.14461420977.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 300.000,00 6151IBT1kCVIBBRK.Ung ho MS 2026.141- em Nguyen Thi Thao- tinh Thanh Hoa FT26152896987814.20260531.144007.19036332856011.VND-TGTT-BUI THY THU.970407

31/05/2026 200.000,00 6151IBT1kCVIB9KB.Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy FT26152535270103.20260531.143850.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407

31/05/2026 50.000,00 6151IBT1aWLZYUWS.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260531.142804.3800000119854012.TRAN THI VUI.970446

31/05/2026 200.000,00 MBVCB.14461034177.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 200.000,00 MBVCB.14460994296.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 500.000,00 MBVCB.14460834490.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 0071000671155 LE HOAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 300.000,00 MBVCB.14460796296.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 200.000,00 6151IBT1fJJDERSP.Ung ho MS 2026.138.20260531.135300.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388

31/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097041505311346112026RyL2319721.5387.74122.134611

31/05/2026 368.000,00 Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097048805311339322026is2p728564.5390.48601.133932

31/05/2026 500.000,00 HOANG LONG UNG HO MS 2026.109 EM NGUYEN QUANG HUY-310526-13:35:34 X2OM261831#SP#020097041605311335342026X2OM261831.5388.33596.133534

31/05/2026 500.000,00 HOANG LONG UNG HO MS 2026.097 CHI LO THI TUONG-310526-13:33:59 eRqB795477#SP#020097041605311333592026eRqB795477.5387.28321.133400

31/05/2026 80.000,00 MS2025.282 em Bui Thi Mua#SP#020097048805311308582026dszj661427.5388.31032.130847

31/05/2026 100.000,00 MBVCB.14460294747.Ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 100.868,00 Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#0200970422053112444920262PHG109660.5389.30116.124449

31/05/2026 200.000,00 6151VNIB0217D613.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260531.122939.622704060245763.VU THI THU HUONG.970441

31/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.141-em Nguyen Thi Thao#SP#02009704050531120544202693FK021408.5387.44572.120534

31/05/2026 85.000,00 Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy#SP#020097042205311205042026FUIL863738.5189.40689.120505

31/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh#SP#0200970422053112043520268EX8388202.5389.38310.120435

31/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970422053112040520262MTD674421.5389.35898.120405

31/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh#SP#020097042205311203312026W8M1893654.5189.32517.120332

31/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.141 em Nguyen Thi Thao#SP#0200970422053112024620261F02531431.5389.28571.120247

31/05/2026 100.000,00 MBVCB.14459168912.NGUYEN THI THANH KIEU chuyen tien ung ho MS 2026. 109 ( be Nguyen Quang Huy).CT tu 1053306632 NGUYEN THI THANH KIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 200.000,00 6151VNIB0217SI5B.Ung ho MS 2026.140.20260531.113350.646704060031214.LU THANH TAM.970441

31/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970488053111293020267wo6369623.5389.50346.112930

31/05/2026 100.000,00 MS 2026. 141 em Nguyen Thi Thao#SP#0200970422053111250620262428284862.5389.25966.112507

31/05/2026 50.000,00 O5CH7JHJOPC1-Ung ho MS 2026051 em Ho Thi Huong#SP#020097042205311121432026XC0C735746.5388.7903.112144

31/05/2026 50.000,00 6151IBT1iJAJLPZC.ZP261510127334 Ung ho MS 2026111 em Nguyen Hong Anh.20260531.112035.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

31/05/2026 400.000,00 6151SGTTH2BG5M1E.IBFT Ung ho MS 2026134-2026132-2026136-2026138.20260531.111610.060109970452.SACOMBANK.970403

31/05/2026 200.000,00 MBVCB.14458834588.Ung ho MS 2026.141.CT tu 0451000228208 VUONG VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 50.000,00 MBVCB.14458813871.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026113 em Vu Truc Quynh#SP#020097042205311103552026FCM0130715.5388.8812.110356

31/05/2026 100.000,00 6151IBT1iJAJEZU6.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.20260531.104659.0984041991.DAO DUC VINH.970432

31/05/2026 100.000,00 6151IBT1kCVV4BCF.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao FT26152849185592.20260531.104312.12524296258010.VND-TGTT-NGUYEN QUANG KHA.970407

31/05/2026 200.000,00 MBVCB.14458389698.UNG HO MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 0231000636363 NGUYEN QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.139 e Nguyen Duc Huy#SP#020097048805311017182026584k099720.5390.52374.101718

31/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#02009704220531101042202650IQ963678.5389.17164.101042

31/05/2026 50.000,00 MBVCB.14457847331.ung ho MS 2026.139 ( em Nguyen Duc Huy ).CT tu 1039443247 LUONG HUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 20.000,00 6151MSCBD2TFDZ4U.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy mong em vuot qua tat benh cau nguyen Huynh Thi Thu Hien 19111995 duoc tai qua nan khoi tat benh han ach tieu tru.20260531.100043.0762681332.HUYNH VAN SY.970422

31/05/2026 10.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131374898538.20260531.131374898538-0387739429_Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy

31/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097042205310954202026AW5D122173.5387.30715.095420

31/05/2026 500.000,00 6151IBT1iJAJBG74.Ms 2026-141 uh em Nguyen Thi Thao.20260531.095131.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

31/05/2026 200.000,00 MBVCB.14457638089.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 100.000,00 MBVCB.14457458786.ung ho MS 2026.141(e Nguyen thi Thao).CT tu 0501000151301 DUONG THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 30.000,00 MBVCB.14457429491.Ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097042205310921492026D5BA360600.5390.71597.092138

31/05/2026 100.000,00 6151IBT1kCVDEYWD.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao FT26152545427001.20260531.092140.19031856536010.VND-TGTT-CHU DUC TUAN.970407

31/05/2026 100.000,00 MBVCB.14457172966.Chuyen tien ung ho MS 2026 141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

31/05/2026 50.000,00 6151IBT1kCVDKC1G.VU THI KIM NGAN ung ho ma so 2026.111 - Em Nguyen Hong Anh FT26152118766104.20260531.091752.19020572579011.VND-TGTT-VU THI KIM NGAN.970407

31/05/2026 200.000,00 6151IBT1kCVD79UL.Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh FT26152189687207.20260531.091508.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407

31/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097048805310913172026kubx849780.5388.33699.091317

31/05/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.141 EM NGUYEN THI THAO-310526-09:04:45 hnRz196189#SP#020097041605310904452026hnRz196189.5388.97190.090445

31/05/2026 6.868,00 6151MSCBD2TFG11V.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260531.090148.872866868.DUONG ANH THUY.970422

31/05/2026 300.000,00 MBVCB.14456859543.ung ho MS 2006.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 300.000,00 6151IBT1iJAJIYQJ.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260531.085359.53816102002.NGUYEN TIEN HAO.970432

31/05/2026 300.000,00 MBVCB.14456810382.ung ho MS 2006.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805310851332026zssp768458.5387.41886.085134

31/05/2026 500.000,00 6151IBT1iJAJVP1L.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 141 NGUYEN THI THAO.20260531.083339.247529918.LE THI HOA.970432

31/05/2026 3.000.000,00 6151IBT1kCVDS2HR.Ung ho ma so 2026.141 em Nguyen Thi Thao FT26152820708857.20260531.083202.13320294262011.-TGTT-NGUYEN MAI LINH.970407

31/05/2026 500.000,00 MBVCB.14456394744.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 200.000,00 6151IBT1iJAJDQDX.Ung ho ms 2026 141 em Nguyen Thi Thao.20260531.081831.182980088.LE THI HIEN.970432

31/05/2026 200.000,00 6151IBT1kCVDJ4BJ.Ung ho em Nguyen Thi Thao, MS 2026.141 FT26152706710831.20260531.081622.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

31/05/2026 100.000,00 6151IBT1kCVDWWLX.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao FT26152344417110.20260531.081105.19035946921016.TRAN THI NGOC ANH.970407

31/05/2026 300.000,00 MBVCB.14456223748.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0121000679956 PHAM TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097040505310805592026IPCI001362.5388.77668.080559

31/05/2026 1.500.000,00 6151IBT1iJAJ9E9Z.DINH HONG HAI chuyen tien ung ho quy tu thien.20260531.080312.22468999.DINH HONG HAI.970432

31/05/2026 300.000,00 6151IBT1d1I8Q7H3.ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.20260531.080218.970422We16133000000000cc4319.MBBANK IBFT.970422

31/05/2026 100.000,00 MBVCB.14456142668.Ung ho MS. 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 9384759950 DOAN VAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131360614806.20260531.131360614806-0373567693_Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy

31/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970422053107463720264B7C711777.5388.17878.074637

31/05/2026 500.000,00 MBVCB.14455847263.DANG THI PHUONG ung ho ms 2026.141 em Nguyen thi Thao.CT tu 0451001532038 DANG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 200.000,00 6151ORCOQ2YPXN5G.HOANG TUYET MAI ung ho ms 2026.136 anh pham.van duy.20260531.071939.0972786418.HOANG TUYET MAI.970448

31/05/2026 50.000,00 MBVCB.14455533636.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0781000432601 LY THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 500.000,00 6151TPBVI2ASMV82.Ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).20260531.064044.03695878701.NGUYEN PHUONG NAM.970423

31/05/2026 200.000,00 MBVCB.14455385080.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0381000468271 PHAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.039 thay Tran Dinh Quyen#SP#020097040505310638192026CWX9062944.5388.55722.063819

31/05/2026 5.000,00 MBVCB.14455366790.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 3399613208 DAO THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 30.000,00 MBVCB.14455341015.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0221000052061 PHAM VAN KHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097048805310626032026he4b354956.5387.34742.062552

31/05/2026 100.000,00 6151SHBAA2FS65T2.UH MS2026 137 em Vu truong Giang.20260531.062545.1122101979.TRAN VAN BINH.970443

31/05/2026 200.000,00 6151ORCOQ2YPVDIX.Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy.20260531.061250.45679999.LAM ANH KIET.970448

31/05/2026 68.000,00 UH MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#02009704220531060559202637ZX838260.5189.8246.060559

31/05/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805310601292026c9i3322940.5389.1986.060129

31/05/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh#SP#02009704880531055440202690ok316680.5389.93949.055440

31/05/2026 20.000,00 6151ORCOQ2YPVUQV.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh.20260531.052545.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

31/05/2026 200.000,00 MBVCB.14455089208.Ung ho MS 2026.140 (Em Doan Duy Khanh).CT tu 0011001595494 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 20.000,00 6151ORCOQ2YPV4V8.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy.20260531.052347.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

31/05/2026 20.000,00 6151ORCOQ2YPV4R5.LE MINH CHAU Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh.20260531.052053.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

31/05/2026 20.000,00 6151ORCOQ2YPV41P.LY LE THUY TAM ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong.20260531.051925.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

31/05/2026 20.000,00 6151ORCOQ2YPVR5H.LY QUAN ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy.20260531.051753.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

31/05/2026 20.000,00 6151ORCOQ2YPVR3N.LE THI THUY LIEN ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy.20260531.051633.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

31/05/2026 20.000,00 6151ORCOQ2YPVRG7.TRAN BAO LONG ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh.20260531.051450.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

31/05/2026 20.000,00 6151ORCOQ2YPVRFT.TRAN THAI BAO ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong.20260531.051335.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

31/05/2026 20.000,00 6151ORCOQ2YPVZN8.LE THE LAM ung ho MS 2026.133 em Dang Thi Duyen.20260531.051049.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

31/05/2026 20.000,00 6151ORCOQ2YPVZVH.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi.20260531.050735.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

31/05/2026 20.000,00 6151ORCOQ2YPVZZA.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai.20260531.050527.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

31/05/2026 20.000,00 6151ORCOQ2YPVZYF.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.130 Ho Thi Bao Ngan.20260531.050251.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

31/05/2026 500.000,00 6151IBT1kCVSDWC4.Uho ma so 2026.138 em ho thi kim anh FT26152721212624.20260531.035307.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407

31/05/2026 500.000,00 6151IBT1kCVSSFD5.Uho ma so 2026.139 em nguyen duc huy FT26152540413429.20260531.034524.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407

31/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205310310192026SAAY436636.5388.24702.031019

31/05/2026 100.000,00 6151IBT1kCVSJK6S.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26152008930635.20260531.012938.19038347358019.VND-TGTT-PHAM THI VAN ANH.970407

31/05/2026 150.000,00 6151IBT1kCVSW5VF.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26152860365760.20260531.011024.766265219.HUYNH THI THANH THAO.970407

31/05/2026 500.000,00 6151IBT1aWL6UTYC.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260531.005953.189704079797979.NGUYEN THANH HOA.970437

31/05/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805310043552026nb7a225231.5388.33665.004355

31/05/2026 100.000,00 6151IBT1kCV9NA2X.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26152871809503.20260531.004139.19030415116664.VND-TGTT-NGUYEN THI HANH LINH.970407

31/05/2026 60.000,00 6151IBT1fJJSH265.Nguyen Huong ung ho MS 2026 126 em Nguyen Tuan Huy.20260531.003023.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406

31/05/2026 50.000,00 6150VNIB0216P1SQ.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).20260531.000023.692998888.DO QUANG HUY.970441

31/05/2026 100.000,00 MBVCB.14454595859.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 1035316101 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131340157617.20260530.131340157617-0827791999_Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy

31/05/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131340110601.20260530.131340110601-0853128215_Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy

31/05/2026 50.000,00 6150IBT1fJJS6U4I.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260530.232037.903151103.TRINH NHAT NGHI.970406

31/05/2026 350.000,00 MBVCB.14454458852.Do Thanh Viet, Viet Phuc, Mai Huong giup 2026.134 ,2026.135 ,2026.136.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 400.000,00 MBVCB.14454443787.DO NGOC THACH, Thanh Phu, Huynh thi Mai giup 2026. 134 , 2026.135 ,2026.136.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:DOAN THI HUONG GIANG chuyen tien UNG HO MS 2023.132 UNG HO 4 CHAU MO COI#SP#0200970405053023142920266AYV036654.5189.28639.231430

31/05/2026 600.000,00 MBVCB.14454425307.Le Le Hoa, Huynh t Mai, Do Ngoc Thach, Xuan Phuong giup 2026.112 , 2026.123, 2026.132 ,2026.133.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 600.000,00 MBVCB.14454405418.DO THANH MY , Huy Phong, Thanh Viet, Viet Phuc giup 2026.112 ,2026. 123 , 2026.132 , 2026.133.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 15.000,00 MBVCB.14454391797.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.140(em Doan Duy Khanh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 15.000,00 MBVCB.14454343114.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.139(em Nguyen Duc Huy).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

31/05/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy-300526-22:55:28 RmvJ443040#SP#020097041605302255292026RmvJ443040.5390.89059.225518

31/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCV97PM3.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26152810712019.20260530.225315.19028257132016.VND-TGTT-NGUYEN TUAN MINH.970407