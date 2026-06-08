1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Ngày  Số tiền Thông tin ủng hộ
21/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097040505212227322026QOW6043738.5189.1055.222732
21/05/2026 500.000,00 6141ABBKA2F1GB2T.Ung ho MS 2026 131 em Vu Tuan Hai.20260521.220617.0912270813.NGUYEN THI VIET NGUYEN.970425
21/05/2026 10.000,00 MBVCB.14327012400.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.131(em Vu Tuan Hai).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 5.000,00 6141IBT1kC9AJ7VH.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai FT26142839499647.20260521.214215.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
21/05/2026 100.000,00 MBVCB.14326737359.Ung ho MS 2026.075 (em Lo Thi Thuy Nga).CT tu 9933766586 LY MY HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.131 Vu Tuan Hai#SP#020097048805212127342026hfw6056124.5189.65497.212735
21/05/2026 400.000,00 6141IBT1iJ4CGP2U.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 4 ma so sau 2026128 2026129 2026130 2026131 moi ma so 100 K.20260521.212621.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
21/05/2026 15.000,00 MBVCB.14326538740.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.131(em Vu Tuan Hai).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.128 (em Bui Thanh May)#SP#0200970415052121095820261Fw7993951.5388.68711.210958
21/05/2026 200.000,00 NGUYEN TRUONG HOANG LINH chuyen tien#SP#020097042205212025582026YUI4835049.5390.86134.202551
21/05/2026 100.000,00 MBVCB.14325567755.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0301000391748 DANG VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 100.000,00 MBVCB.14325554402.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 0301000391748 DANG VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 100.000,00 MBVCB.14325531862.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0301000391748 DANG VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 100.000,00 MBVCB.14325512036.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0301000391748 DANG VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 100.000,00 6141IBT1iJ4CIRG2.MS 2026 129 Ba Ngo Thi Tan.20260521.201800.0968348206.LE THI NGA.970432
21/05/2026 15.000,00 MBVCB.14325227085.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 1.000.000,00 6141IBT1kC9BWJHU.GD AnVuTranTranThai ho tro MS 2026.129 FT26141306869398.20260521.183545.9974326669.NGUYEN THI HUYEN TRAN.970407
21/05/2026 15.678,00 MBVCB.14323306816.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.129.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai)#SP#020097041505211814472026mTCI195586.5390.21298.181447
21/05/2026 103.039,00 Ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen#SP#020097048805211755412026gotm199482.5388.81391.175541
21/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Nguyen Van Laam ung ho ma so 2026.129 ba Ngo Thi Tan#SP#020097040505211743442026OREW015386.5189.92008.174344
21/05/2026 100.000,00 6141ORCOQ2YXJYLN.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.20260521.174116.158189.PHAM VIET PHUONG.970448
21/05/2026 10.000,00 MBVCB.14322351676.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097042205211643422026Q1OM185398.5389.23230.164343
21/05/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai#SP#020097048805211626012026fhfe781481.5189.92867.162601
21/05/2026 100.000,00 6141SGTTH2BAYLMH.IBFT Ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai.20260521.162005.020093543638.SACOMBANK.970403
21/05/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130110128070.20260521.130110128070-0343882448_Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
21/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai-210526-16:01:48 TA7e483920#SP#020097041605211601492026TA7e483920.5387.26966.160149
21/05/2026 1.000.000,00 MBVCB.14321526291.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0071000716089 VU THI SAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 1.000.000,00 MBVCB.14321463479.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0071000716089 VU THI SAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 300.000,00 MBVCB.14321392094.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 300.000,00 MBVCB.14321387721.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0181003468541 PHI VIET HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#0200970415052115450020264GQj387953.5388.16673.154500
21/05/2026 50.000,00 MBVCB.14321102302.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 50.000,00 MBVCB.14321093837.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 50.000,00 MBVCB.14321073142.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 50.000,00 MBVCB.14321076244.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 50.000,00 MBVCB.14321062940.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 200.000,00 MBVCB.14321018362.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.131 ( em Vu Tuan Hai).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 200.000,00 MBVCB.14320969349.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.130 ( Ho Thi Bao Ngan).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 5.000,00 6141VNIB021MKKZQ.ung ho MS 2026.131 ( em Vu Tuan Hai ).20260521.151713.998082808.GIANG MY LINH.970441
21/05/2026 100.000,00 MBVCB.14320862711.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0151000069405 NGO HONG PHO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097048805211509362026hqnc513618.5189.96968.150929
21/05/2026 100.000,00 MBVCB.14320840140.ung ho MS 2026.131 ( em vu tuan hai ).CT tu 1036765202 NGUYEN THI Y THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 100.000,00 6141VNIB021MESN9.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260521.145420.226226886.BUI TAT THANH.970441
21/05/2026 100.000,00 Ung Ho MS 2026.131 Em Vu Tuan Hai#SP#0200970488052114251120260pdp381514.5389.44793.142511
21/05/2026 100.000,00 6141IBT1kC9P1MD3.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan FT26141004510158.20260521.141739.11021367897014.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH TRANG.970407
21/05/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097040505211415332026WSQF005710.5389.97081.141533
21/05/2026 300.000,00 MBVCB.14320131748.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 300.000,00 MBVCB.14320122181.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 200.000,00 6141IBT1kC9PQGIH.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26141635645080.20260521.140812.11021367897014.VND-TGTT-TRAN THI QUYNH TRANG.970407
21/05/2026 500.000,00 6141IBT1iJ4JFB4I.Ms 2026-131 uh em Vu Tuan Hai.20260521.140528.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
21/05/2026 300.000,00 ung ho MS2026.128 em bui thanh may#SP#020097041505211401472026IEjF946828.5390.26830.140147
21/05/2026 100.000,00 MBVCB.14320045842.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0281001490863 NGUYEN VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 1.000.000,00 6141IBT1kC9UXLEN.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan FT26141212069768.20260521.135816.830383.NGUYEN THI TAM.970407
21/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097048805211358102026upde310732.5388.8938.135803
21/05/2026 200.000,00 6141IBT1fJW4FDAF.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260521.135511.20101988.TRAN NGOC LOAN.970431
21/05/2026 200.000,00 6141TPBVI2ACUBCF.Ung ho MS 2026100 be Pham Thi Ngoc Van.20260521.134653.39312091997.NGUYEN HONG QUAN.970423
21/05/2026 100.000,00 6141IBT1iJ4JLVLR.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 131 vu tuan hai.20260521.134319.111555222.VU THI THU THAO.970432
21/05/2026 300.000,00 UH MS 2026.131 CHAU VU TUAN HAI O PHU THO#SP#020097048805211341482026su1h270107.5389.29854.134149
21/05/2026 100.000,00 6141MCOBQ2YXLJBF.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260521.131919.04001010692409.VU HOANG TIEN.970426
21/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026107 be Hoang Thao My#SP#020097048805211304552026vzmc184335.5387.52461.130455
21/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026103 ba Nguyen Thi Tung#SP#020097048805211302502026mk31179362.5390.42002.130250
21/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai-210526-12:45:33 fjxo030358#SP#020097041605211245332026fjxo030358.5387.52902.124526
21/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.128 Em Bui Thanh May#SP#020097040505211243062026B76V029626.5387.39682.124306
21/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.129 Ba Ngo Thi Tan#SP#020097040505211241372026RC3D025209.5189.31763.124138
21/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#0200970405052112404120262CQO022431.5389.26559.124042
21/05/2026 100.000,00 6141TPBVI2ACZ268.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260521.123044.02692770001.PHAN THI PHUONG CHI.970423
21/05/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026 131 EM VU TUAN HAI-210526-12:25:28 RQka352530#SP#020097041605211225282026RQka352530.5189.38564.122529
21/05/2026 30.000,00 6141VNIB021M17L4.Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).20260521.121843.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
21/05/2026 300.000,00 MBVCB.14318805824.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 9915683686 TRAN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 200.000,00 6141IBT1kC98NC2D.Ung ho em Vu Tuan Hai, MS 2026.131 FT26141351600600.20260521.120941.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
21/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen-210526-12:08:33 Z1Bg076245#SP#020097041605211208332026Z1Bg076245.5387.27675.120826
21/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May-210526-12:07:45 JQUN085404#SP#020097041605211207452026JQUN085404.5189.23876.120745
21/05/2026 50.000,00 MBVCB.14318703042.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0451001337737 PHAM THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai-210526-12:06:34 8rdk929989#SP#0200970416052112063420268rdk929989.5189.16376.120634
21/05/2026 100.000,00 6141TPBVI2ACJXQR.Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa.20260521.120410.02580094301.NGUYEN MINH TRANG.970423
21/05/2026 100.000,00 6141TPBVI2ACJRQH.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.20260521.115950.02580094301.NGUYEN MINH TRANG.970423
21/05/2026 200.000,00 6141IBT1fJW4724T.Ung ho MS 2026.131.20260521.115811.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
21/05/2026 2.000.000,00 MBVCB.14318402211.ung ho MS 2026.131(em Vu Tuan Hai).CT tu 0051000110769 TRUONG THI QUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 50.000,00 6141IBT1kC98KRNR.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26141000349126.20260521.114242.19029923906011.VND-GCB-TRUONG MINH TRI.970407
21/05/2026 200.000,00 MBVCB.14318098089.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0301000359939 TO KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 500.000,00 6141IBT1kC98URNM.ung ho ms 2026.131 Vu Tuan Hai FT26141014116300.20260521.111819.10524397855012.VND-TGTT-DINH NHAT MINH.970407
21/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien#SP#020097048805211057032026hlld756363.5388.45530.105703
21/05/2026 300.000,00 MBVCB.14317575957.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0451000459963 NGUYEN HUYNH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#0200970422052110483520267PGN830202.5189.94365.104835
21/05/2026 100.000,00 MBVCB.14317501086.NGUYEN NGOC QUY chuyen tien ung ho mS: 2026.131 em vu tuan hai.CT tu 0011004430548 NGUYEN NGOC QUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 200.000,00 MBVCB.14317344229.Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).CT tu 0011003992967 TRAN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 200.000,00 6141IBT1kC9IXV8N.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26141060162010.20260521.103024.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407
21/05/2026 100.000,00 MBVCB.14317218652.Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).CT tu 0031000086245 DO DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 100.000,00 MBVCB.14317025522.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 7768983445 PHAM THI HONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 100.000,00 6141IBT1kC9IKZ5H.Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien FT26141092189800.20260521.100530.19032953256010.VND-TGTT-HOANG PHAM NGOC HIEN.970407
21/05/2026 100.000,00 MBVCB.14316964875.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 1013891384 PHAM THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai#SP#0200970488052110002020260qt8560101.5388.15999.100005
21/05/2026 1.000.000,00 6141IBT1aWLJ9VIS.UNG HO MS 2026.131 (EM VU TUAN HAI).20260521.095541.700004652380.LY THU PHONG.970424
21/05/2026 100.000,00 6141IBT1kC9I4KDP.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26141373831098.20260521.095325.19030432039886.VND-TGTT-BUI HAI BINH.970407
21/05/2026 200.000,00 MBVCB.14316791578.Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 3.000.000,00 MBVCB.14316729844.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 0531002150114 LE QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 300.000,00 NGUYEN THI NGOC ANH ung ho MS 2026.104 be Mo Minh Tien#SP#020097048805210942502026yput502472.5390.23817.094250
21/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong#SP#0200970488052109401220269s7g493911.5387.11991.094005
21/05/2026 50.000,00 6141IBT1iJ4WRAI1.ZP261410135877 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260521.094008.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
21/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097042205210932572026OUOV869814.5387.76638.093258
21/05/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026 104 be Mo Minh Tien#SP#020097042205210930412026W59M159695.5390.66137.093042
21/05/2026 150.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097040505210928212026D1HI055006.5390.54724.092821
21/05/2026 500.000,00 6141IBT1iJ4W3E3V.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 131 VU TUAN HAI.20260521.092338.247529918.LE THI HOA.970432
21/05/2026 200.000,00 6141IBT1aWLJ13QE.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260521.092304.330001060001357.NGUYEN HONG QUANG .970409
21/05/2026 300.000,00 6141IBT1iJ4W359D.Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien.20260521.092135.9917071996.TRAN THANH HANG.970432
21/05/2026 2.000.000,00 6141IBT1eJVZQQDY.CONG TY MOVENTEK UNG HO MA SO 2026.129 BA NGO THI TAN bao Vietnamnet.20260521.091736.1500565104.CTY TNHH GIAI PHAP CONG NGHIEP MOVENTEK .970418
21/05/2026 20.000,00 6141IBT1kC9I269Q.Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien FT26141304978443.20260521.091417.79797979797939.NGUYEN VAN HANH.970407
21/05/2026 100.000,00 6141IBT1kC9I26W5.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26141234530865.20260521.091417.6462889999.BUI DUC ANH.970407
21/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai#SP#020097042205210912392026X6V9701451.5389.83312.091239
21/05/2026 50.000,00 6141IBT1bJV6N9UY.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260521.091046.00086826.BUI THI LINH.970427
21/05/2026 20.000,00 UH.MS .2026.130 Ho Thi Bao Ngan .Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048805210902392026t5br376724.5388.40462.090232
21/05/2026 300.000,00 MBVCB.14316147765.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0611001681356 LE THI HAI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 100.000,00 6141IBT1fJW4976A.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260521.085243.0051009121005.NGUYEN DUC THANH.970438
21/05/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai#SP#020097048805210852262026zqq6345801.5390.97561.085219
21/05/2026 200.000,00 6141IBT1iJ4WHT3U.Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien.20260521.084804.141066315.DO THI MINH TUYET.970432
21/05/2026 100.000,00 6141IBT1aWLJWCS7.ung ho MS 2026131 em vu Tuan Hai.20260521.084305.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
21/05/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097042205210842502026MS8E626100.5389.58726.084251
21/05/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan#SP#020097042205210841562026GJDP246536.5387.55563.084156
21/05/2026 200.000,00 6141VNIB0211XXRW.Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien.20260521.083400.918020111.DO THI VAN ANH.970441
21/05/2026 100.000,00 MBVCB.14315803100.ung ho ms 2026.131 em vu tuan hai.CT tu 0541000326307 TRAN THI NGOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 100.000,00 MBVCB.14315782792.Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien.CT tu 1038302058 LA THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097048805210827172026obbl270973.5389.1201.082717
21/05/2026 200.000,00 MBVCB.14315678837.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue#SP#020097042205210818242026MU3B637985.5390.67664.081809
21/05/2026 100.000,00 MBVCB.14315635637.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 1016604783 TRAN THI LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 500.000,00 6141TPBVI2ACLV2Y.Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien.20260521.081642.02043621501.NGUYEN THANH VAN.970423
21/05/2026 300.000,00 MBVCB.14315527616.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 100.000,00 6141IBT1kC9M44HB.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam FT26141902630441.20260521.080638.19029998346011.VND-TGTT-MAI THI MINH YEN.970407
21/05/2026 200.000,00 6141IBT1aWLWRES3.Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).20260521.080536.8646328913433.BUI XUAN THUY.970430
21/05/2026 100.000,00 6141IBT1kC9M4CAX.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy FT26141988506625.20260521.080514.19029998346011.VND-TGTT-MAI THI MINH YEN.970407
21/05/2026 100.000,00 6141IBT1kC9MB3ZB.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May FT26141300149155.20260521.080426.19029998346011.VND-TGTT-MAI THI MINH YEN.970407
21/05/2026 100.000,00 6141IBT1kC9MB7G4.Ung ho MS 2026093 em Pham Duc Hai FT26141506930785.20260521.080331.19029998346011.VND-TGTT-MAI THI MINH YEN.970407
21/05/2026 100.000,00 6141IBT1kC9MB5XS.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26141066072225.20260521.080303.19029998346011.VND-TGTT-MAI THI MINH YEN.970407
21/05/2026 500.000,00 MBVCB.14315388468.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 1.000.000,00 6141IBT1aWLWRWIM.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.20260521.075419.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
21/05/2026 200.000,00 6141MCOBQ2YVVFAB.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260521.074115.03001011929945.DO THU HANG.970426
21/05/2026 6.868,00 6141MSCBD2F6LSKS.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260521.073349.872866868.DUONG ANH THUY.970422
21/05/2026 5.000,00 MBVCB.14315091904.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026131.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097040505210726012026SGZ5027990.5389.89403.072601
21/05/2026 15.000,00 MBVCB.14314988428.Chuyen tien ung ho.CT tu 1374256741 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/05/2026 100.000,00 6141IBT1kC9M2BNF.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26141400751740.20260521.071714.19031228928015.VND-TGTT-VUONG HUY PHU.970407
21/05/2026 143.519,00 6141IBT1fJW4Q71J.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260521.071237.0982011786.BUI THI HA QUYEN.970431
21/05/2026 50.000,00 MBVCB.14314872353.ung ho MS 2026.132.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 30.000,00 MBVCB.14314863157.Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 50.000,00 MBVCB.14314862583.ung ho MS 2026.131.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 100.000,00 MBVCB.14314808470.Chuyen tien ung ho MS 2026 131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan-210526-06:51:20 HGPB407877#SP#020097041605210651202026HGPB407877.5189.84688.065120
21/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan#SP#020097048805210641392026oshz976484.5387.61256.064139
21/05/2026 200.000,00 MBVCB.14314561028.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.131-em Vu Tuan Hai#SP#020097040505210636282026SLOF045335.5390.48859.063628
21/05/2026 5.660,00 6141IBT1kC9V3BI4.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.130 Ho Thi Bao Ngan FT26141864000153.20260521.062443.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
21/05/2026 68.000,00 UH MS 2026.130 be Ho Thi Bao Ngan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970422052106240720266PDH349040.5189.24461.062407
21/05/2026 5.000,00 MBVCB.14314427167.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026130.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
21/05/2026 8.566,00 6141IBT1kC9VLEYP.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.129 ba Ngo Thi Tan FT26141900079204.20260521.055022.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
21/05/2026 300.000,00 MBVCB.14314213520.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
21/05/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May-210526-04:57:22 w49z746292#SP#020097041605210457222026w49z746292.5189.45028.045723
21/05/2026 21.273,00 6141TPBVI2AM7ULQ.UHMS 2026.127 Mong GD Hoang Thi Hoa-Tran Quoc Tho,Dinh Bao Yen benh hoi phuc tot,co nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260521.025508.00005384949.VU HOANG LINH.970423
21/05/2026 100.000,00 MBVCB.14313725587.ung ho ms 2026.129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097048805222218152026win3628199.5189.67689.221808
22/05/2026 200.000,00 NGUYEN BA THONG chuyen tien Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi#SP#0200970422052222171620261B99149475.5387.64978.221716
22/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097040505222210492026YCME019097.5387.50261.221050
22/05/2026 200.000,00 6142MCOBQ2YSNTZR.MS 2026.132 (4 chau mo coi).20260522.215952.05101012703130.LE MINH TIEP.970426
22/05/2026 15.000,00 MBVCB.14341360950.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 100.000,00 6142IBT1cJ2QSBQX.ung ho MS 2026 118 Do Tien Lam.20260522.214512.102881816345.TRAN THI SANG.970415
22/05/2026 118.000,00 MBVCB.14341179274.ung ho MS 2026.132(4 chau mo coi).CT tu 9856322488 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 200.000,00 6142IBT1kC9FW4YW.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26143293109314.20260522.212002.9984866829.TRAN THI BICH NGOC.970407
22/05/2026 200.000,00 ungho ms 2026. 132 4chaumocoi#SP#0200970488052221063420265kde434436.5387.32980.210634
22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14340750319.Ung ho MS 2026113 em Vu Truc Quynh.CT tu 0731000649262 NGUYEN MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 100.000,00 6142IBT1d1ML6ZK2.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260522.210124.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422
22/05/2026 400.000,00 MBVCB.14340669376.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0021001807319 TRAN HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 15.000,00 MBVCB.14340604228.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.132 (4chau mo coi).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 300.000,00 6142IBT1iJ4D2K5G.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi.20260522.205401.0964263333.NGO NGOC LINH.970432
22/05/2026 100.000,00 6142IBT1iJ4D2BFR.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260522.205257.55931167.NGUYEN THI HAI YEN.970432
22/05/2026 200.000,00 6142IBT1kC9THJ31.ung ho MS 2026.132 - tang 4 chau mo coi FT26142778093909.20260522.205151.14022451067016.VND-TGTT-BUI THI THANH HA.970407
22/05/2026 80.000,00 6142ABBKA2FCJHLZ.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260522.204523.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
22/05/2026 10.000,00 6142IBT1aWL2NPNQ.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.114 (em Dang Dang Duong).20260522.203916.0339306897.VU DUC TU.970437
22/05/2026 10.000,00 6142IBT1aWL2N1IP.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.113 (em Vu Truc Quynh).20260522.203500.0339306897.VU DUC TU.970437
22/05/2026 100.000,00 6142IBT1aWL2RR3S.VU THI MY DUNG CHUYEN TIEN MS 2026.132( 4 chau be mo coi ).20260522.203333.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
22/05/2026 200.000,00 MBVCB.14340188270.Ung ho MS 2026.132 ( 4 chau mo coi).CT tu 0441000733984 NGUYEN THI TO NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 200.000,00 MBVCB.14339938812.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 0111000234179 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097048805222012542026t0yo231363.5189.83310.201254
22/05/2026 100.000,00 6142IBT1kC9TM7R6.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142002034402.20260522.200912.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407
22/05/2026 20.000,00 Chuyen tien Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi#SP#020097048805222006592026qa5s208021.5389.52975.200700
22/05/2026 200.000,00 MBVCB.14339779603.CHU THI THU ung ho ms 2026.131 (vu tuan hai).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 200.000,00 MBVCB.14339704416.CHU THI THU ung ho ms 226.132 (4 chau mo coi).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 5.660,00 6142IBT1kC9TWFTS.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.128 em Bui Thanh May FT26142390696807.20260522.194537.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
22/05/2026 500.000,00 6142IBT1kC9TW5IC.Ung ho ms 2026.127 be Dinh Bao Yen FT26142035797665.20260522.194434.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
22/05/2026 500.000,00 6142IBT1kC9TQRWS.Ung ho ms 2026.132 bon be mo coi FT26142148410547.20260522.194309.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14339133574.ung ho ms2026.132(4 chau mo coi).CT tu 0331000482739 DO THI PHI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 15.000,00 MBVCB.14338947615.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097040505221913522026X4AV095679.5388.78677.191352
22/05/2026 100.000,00 6142IBT1kC9LBT8T.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26142710380635.20260522.185932.19038068806011.VU THI VAN.970407
22/05/2026 400.000,00 MBVCB.14337935371.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.131(em VU TUAN HAI), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 50.000,00 MBVCB.14337891472.ung Ho MS2026.132( 4 chau mo coi).CT tu 0491000040183 NGUYEN HOANG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 400.000,00 MBVCB.14337870404.TRAN ANH TUAN ung ho MS 2026.132(4 CHAU MO COI), Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat..CT tu 0531000284332 TRAN ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 200.000,00 6142IBT1kC9LW8TL.Ung ho Ms 2026.097 FT26142487296883.20260522.182004.19035424613011.VND-TGTT-DO MANH TIEN .970407
22/05/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130261880714.20260522.130261880714-0343882448_Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi
22/05/2026 200.000,00 MS 2026.132#SP#020097048805221741392026y4sw574844.5387.89525.174139
22/05/2026 100.000,00 6142SGTTH2BB6FN2.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi.20260522.173333.070141287050.SACOMBANK.970403
22/05/2026 10.000,00 MBVCB.14336760268.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 100.000,00 6142TPBVI2AFCFBW.Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).20260522.172135.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
22/05/2026 100.000,00 6142ASCB021FUT99.UNG HO MS2026.132 4 CHAU MO COI-220526-17:10:31 6142ASCB021FUT99.20260522.171032.28506147.VO THI THANH XUAN.970416
22/05/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#02009704880522170133202604ty388753.5388.62339.170133
22/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097048805221654192026q6ui357326.5387.10668.165419
22/05/2026 58.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai#SP#020097040505221653042026N1XF001563.5387.2571.165304
22/05/2026 200.000,00 MBVCB.14336116296.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0301000346416 VU THI NGOC BICH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 500.000,00 6142IBT1kC9ZT3DF.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142401042850.20260522.164335.19038270037011.VND-TGTT-NGUYEN LE HUNG SON.970407
22/05/2026 200.000,00 6142IBT1kC9ZTTZQ.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142251646274.20260522.164328.19033562874018.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG DUNG.970407
22/05/2026 100.000,00 6142IBT1kC9ZZMMA.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142297344527.20260522.163414.19033973390011.VND-TGTT-DO THI PHUONG THAO.970407
22/05/2026 200.000,00 6142TPBVI2AFBYRE.Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).20260522.162401.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
22/05/2026 200.000,00 6142TPBVI2AFBL97.NGUYEN THU PHUONG chuyen tien.20260522.162331.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
22/05/2026 300.000,00 MBVCB.14335727381.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0581000797023 NGUYEN TRONG DUC NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 50.000,00 6142IBT1d1MLWRIF.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260522.161916.970422Q075aa4000000000154056.MBBANK IBFT.970422
22/05/2026 300.000,00 MBVCB.14335685679.Que Ngoc ung ho MS:2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 0371000686868 PHAN QUE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 15.000,00 6142IBT1iJ4SQ8HY.tu thien.20260522.161642.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
22/05/2026 200.000,00 6142IBT1iJ49NWLA.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260522.160629.144391101.MAC THI LOAN.970432
22/05/2026 200.000,00 MBVCB.14335475991.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1020255893 PHAM THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 300.000,00 6142IBT1kC9Z8RKV.Ms 2026.132 gui 4 chau mo coi FT26142089836117.20260522.155939.19035300656012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DIEP .970407
22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14335353629.MS 2026.131.CT tu 0851000024235 TRIEU HAI NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 300.000,00 6142VNIB021FCMVU.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260522.155226.057704060097833.NGUYEN DINH TRUONG.970441
22/05/2026 300.000,00 MBVCB.14335339536.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1037438915 KIEU THI TUONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 50.000,00 6142SGTTH2BBSVLC.IBFT Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260522.154850.020363920209.SACOMBANK.970403
22/05/2026 200.000,00 6142IBT1kC9ZV11L.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142401302126.20260522.154825.19033443278016.VND-TGTT-TRAN THI THU HUONG.970407
22/05/2026 100.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms:2026:131 vu Tuan Hai#SP#0200970422052215384920262WPJ457234.5389.27677.153850
22/05/2026 300.000,00 6142IBT1kC9Z1VKV.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26142429362825.20260522.153048.19038270037011.VND-TGTT-NGUYEN LE HUNG SON.970407
22/05/2026 5.000,00 MBVCB.14335044496.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026132.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14334975153.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 9972950970 QUYEN MINH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 50.000,00 TRAN DO NIN Chuyen tien ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai#SP#0200970488052215235720269ckh021187.5390.37396.152357
22/05/2026 200.000,00 6142IBT1kC96RMFU.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142809705493.20260522.151519.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
22/05/2026 500.000,00 6142IBT1kC96R2ZU.Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi Quang Tri me bi bo giet FT26142725783090.20260522.151450.46579999999999.TRAN PHAN NAM TIEN.970407
22/05/2026 50.000,00 MBVCB.14334820483.ung ho ms 2026 .132( ung ho 4 chau mo coi) .CT tu 1020177299 NGUYEN THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 50.000,00 MBVCB.14334766473.Ung ho MS 2026.124 ( em Trieu Thi Hue ) .CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 50.000,00 MBVCB.14334746729.Ung ho MS 2026.119 ( ba Vo Thi Dan ) .CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 200.000,00 MBVCB.14334740193.ung ho MS 2026.127(be Dinh Bao Yen).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 50.000,00 MBVCB.14334712324.Ung ho MS 2026.118 ( em Do Tien Lam ) .CT tu 1031000008758 NGUYEN VAN CHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 200.000,00 MBVCB.14334718688.ung ho MS 2026.134.CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 100.000,00 6142IBT1aWL2C6TB.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260522.150254.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
22/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan#SP#020097048805221501482026wga6949317.5388.5544.150141
22/05/2026 200.000,00 MBVCB.14334651288.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 600.000,00 MBVCB.14334607042.DO THANH HUY PHONG , VIET PHUC, MAI HUONG q. Binh Thanh tphcm giup 2026.129 , 2026.130 , 2026.131.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 50.000,00 6142IBT1kC96HIJH.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26142750030180.20260522.145601.19036097437012.VND-TGTT-LE ANH DUC.970407
22/05/2026 600.000,00 MBVCB.14334567217.DO THANH MY , DO THANH HUY PHONG, THANH VIET giup 2026.124 , 2026.126, 2026.127 .CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#02009704220522145310202668UW503428.5387.57015.145304
22/05/2026 100.000,00 6142IBT1kC96ZC2T.Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi FT26142507809503.20260522.145200.19033978764017.VND-TGTT-LE MINH QUANG.970407
22/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi#SP#020097040505221451212026FGIQ026387.5390.46406.145121
22/05/2026 100.000,00 6142IBT1kC966LLE.ung ho MS 2026.132 FT26142892624930.20260522.145058.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
22/05/2026 500.000,00 MBVCB.14334522981.DO NGOC THACH , HUYNH THI MAI, LE LE HOA quan 10 tphcm giup 2026 . 125( be Han)& 2026.128 ( Bui t Na) .CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 200.000,00 LE THI THUY Chuyen tien ug ho MS 2026. 131 ( em Vu Tuan Hai)#SP#02009704150522144917202664QJ384410.5388.35236.144917
22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14334516970.MS 2026.132-4 chau mo coi-cau mong 4 chau vuot qua noi dau nay som on dinh lai cuoc song va co tuong lai tot dep hon.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097042205221446002026VU2O456902.5189.17101.144601
22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14334459509.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 50.000,00 6142IBT1kC96KP9Q.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26142456052719.20260522.144250.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
22/05/2026 200.000,00 6142IBT1kC96K27M.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142933603357.20260522.144159.13321108900016.VND-TGTT-HOANG THI HAI HA.970407
22/05/2026 300.000,00 6142IBT1iJ49KND1.LE THANH THUAN chuyen tien Ung ho MS 2016132 4 chau mo coi.20260522.144052.55961905.LE THANH THUAN.970432
22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14334403534.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 9918478372 NGUYEN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097042205221435452026XUZX841263.5388.63373.143538
22/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.132 ( 4 chau mo coi)#SP#020097041505221431462026E10R330479.5388.41917.143146
22/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May#SP#0200970422052214310020269KGS153493.5387.37710.143054
22/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi#SP#020097042205221430382026ODJE954175.5189.35646.143038
22/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026. 131 Em Vu Tuan Hai#SP#020097040505221428282026PA1L039710.5390.25429.142829
22/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.130 Ho Thi Bao Ngan#SP#020097040505221426042026FKIM031077.5389.13041.142556
22/05/2026 200.000,00 LE THI LY Chuyen tien ung ho ma so 2026.132 bon e be mo coi#SP#020097048805221423232026zvma837974.5389.98749.142323
22/05/2026 100.000,00 6142SHBAA2FMED5M.Ms 2026.132 ung ho 4 chau mo coi.20260522.142213.1018755443.DANG THI NGOC DUNG.970443
22/05/2026 50.000,00 MBVCB.14334197160.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.132 ( 4 BE MO COI).CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097040505221421202026AIVM013961.5387.88431.142120
22/05/2026 300.000,00 6142SGTTH2BBEE8K.IBFT Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260522.141908.050124124198.SACOMBANK.970403
22/05/2026 50.000,00 MBVCB.14334109143.Ung ho MS 2026.132 Bon chau mo coi.CT tu 0491000158641 NGUYEN THI PHUONG CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097040505221412252026J9KI082950.5389.43952.141225
22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14334061121.MS 2026 131 e Vu Tuan Hai.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/05/2026 200.000,00 6142IBT1kC968KZV.Ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai FT26142569057454.20260522.140805.19038867039013.HA THI YEN.970407
22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14334049717.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1030110387 NGUYEN UYEN THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 100.000,00 6142IBT1kC96VVH4.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142964184093.20260522.135527.11120024633011.VND-TGTT-TRAN HAI THINH.970407
22/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097042205221355262026VMR4961935.5387.63372.135526
22/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097040505221347442026D2F5002692.5189.26802.134744
22/05/2026 50.000,00 MBVCB.14333825950.ung ho MS 2026.131 Vu Tuan Hai.CT tu 0311000720032 NGUYEN DANG HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097042205221346422026WAX0443278.5387.20818.134643
22/05/2026 200.000,00 6142IBT1kC96JSQE.Ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai FT26142720735683.20260522.132831.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
22/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#02009704220522132827202666DH235442.5389.36738.132827
22/05/2026 100.000,00 6142IBT1aWLCX7Y9.Ung ho Ms 2026131 em Vu Tuan Hai.20260522.131826.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437
22/05/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.131 EM VU TUAN HAI-220526-13:14:11 FxDH097588#SP#020097041605221314122026FxDH097588.5387.71610.131405
22/05/2026 50.000,00 6142MCOBQ2YS8XFQ.Ung ho ms2026.131 vu tuan hai.20260522.131244.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
22/05/2026 200.000,00 6142IBT1kC9EX3GG.Ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen FT26142760691330.20260522.131159.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
22/05/2026 30.000,00 MBVCB.14333420545.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 50.000,00 6142ORCOQ2YS8JTT.LOC HO TRO MS 2026.131 VUTUANHAI.20260522.130230.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
22/05/2026 200.000,00 IB_341983342_1779429204124290367143_null_20260522_ms 2026.131
22/05/2026 100.000,00 6142IBT1kC9ETLBJ.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26142158901551.20260522.130038.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
22/05/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.131 em vu tuan hai#SP#020097042205221258362026BABJ130767.5390.97642.125837
22/05/2026 50.000,00 6142IBT1kC9ELFQB.MS 2026.132 FT26142771305700.20260522.125710.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14333304991.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 50.000,00 MBVCB.14333285530.NGUYEN THI MEN chuyen tien Ung ho ms 2026.131( em Vu Tuan Hai).CT tu 0341007136649 NGUYEN THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 50.000,00 MBVCB.14333200445.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 1.000.000,00 6142IBT1kC9E6TQG.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen FT26142079897565.20260522.124623.19034525923013.VND-TGTT-NGUYEN THANH DANH.970407
22/05/2026 1.000.000,00 6142IBT1kC9E66GX.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26142734499136.20260522.124602.19034525923013.VND-TGTT-NGUYEN THANH DANH.970407
22/05/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097041505221245432026EjfP954068.5189.32480.124543
22/05/2026 1.000.000,00 6142IBT1kC9E6GX1.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142123307420.20260522.124540.19034525923013.VND-TGTT-NGUYEN THANH DANH.970407
22/05/2026 50.000,00 MBVCB.14333171696.Ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0491000158641 NGUYEN THI PHUONG CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 10.000,00 6142VNIB0218DJWB.ung ho MS 2026.132 ( 4 chau mo coi ).20260522.124439.998082808.GIANG MY LINH.970441
22/05/2026 50.000,00 6142IBT1kC9EEF56.MS 2026.131 FT26142701861742.20260522.124307.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
22/05/2026 100.000,00 6142IBT1kC9EEGF8.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26142870435179.20260522.124216.19031456255888.VND-TGTT-TRAN THI VINH.970407
22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14333109970.ung ho ms 2026.131 (em Vu Tuan Hai).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.131 Em Vu Tuan Hai#SP#020097048805221239002026pm5t584530.5388.96645.123900
22/05/2026 20.000,00 6142IBT1kC9EKYBH.ung ho ms 2026.131, em Vu Tuan Hai, chuc em va gia dinh binh an FT26142704255088.20260522.123828.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
22/05/2026 100.000,00 6142TPBVI2A8NQ5L.ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).20260522.123646.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423
22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14333042822.Ms 2026-131 Em Vu Tuan Hai.CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097048805221232282026thlv566786.5390.61683.123229
22/05/2026 200.000,00 6142IBT1kC9EGJNL.ung ho MS 2026.131 FT26142903514070.20260522.123059.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14332973890.Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 200.000,00 MS2026-131 CHAU VU TUAN HAI PHU THO-220526-12:27:27 lW4m580813#SP#020097041605221227282026lW4m580813.5390.32267.122728
22/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097048805221227232026o6c5551527.5388.32084.122723
22/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai-220526-12:26:52 We9v807835#SP#020097041605221226522026We9v807835.5189.27886.122652
22/05/2026 200.000,00 MBVCB.14332908485.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0181003628572 NGUYEN HAI QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai#SP#020097040505221223462026WKOD059782.5189.10068.122346
22/05/2026 50.000,00 6142MCOBQ2YS13NX.MS 2026.086.20260522.122254.04301010352216.NGUYEN NGOC Y NHI.970426
22/05/2026 200.000,00 MBVCB.14332882395.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 9420703979 LE TO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 50.000,00 6142MCOBQ2YSCYJT.Ung ho MS 2026.085.20260522.122004.04301010352216.NGUYEN NGOC Y NHI.970426
22/05/2026 300.000,00 6142IBT1iJ49DD9K.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260522.121841.171910706.NGUYEN THI NHU TRANG.970432
22/05/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai-220526-12:18:15 QbGm655319#SP#020097041605221218152026QbGm655319.5387.75791.121808
22/05/2026 100.000,00 le thi ly ung ho ms 2026.131 vu tuan hai#SP#020097048805221217042026r344518318.5390.68682.121704
22/05/2026 100.000,00 6142IBT1iJ49SNFY.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260522.121647.129292032.PHAM THAI VIET.970432
22/05/2026 200.000,00 6142IBT1kC9EY28W.Ung ho MS 2026.131 FT26142144065963.20260522.121635.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
22/05/2026 100.000,00 6142TPBVI2A8IYW9.Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).20260522.121632.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
22/05/2026 300.000,00 6142SGTTH2BBT4X3.IBFT Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260522.121619.060319018576.SACOMBANK.970403
22/05/2026 100.000,00 6142IBT1kC9EYQXP.Ms 2026 131 e Vu Tuan Hai FT26142628130901.20260522.121614.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
22/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097048805221215512026coda514378.5388.60643.121552
22/05/2026 200.000,00 MBVCB.14332709328.MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 0161001657271 LE QUANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 500.000,00 6142IBT1aWLCHIR1.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260522.115916.013704073636666.NGUYEN VAN CUONG.970437
22/05/2026 300.000,00 6142TPBVI2A8HFU8.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260522.114417.10003177599.LE THI LE THUY.970423
22/05/2026 200.000,00 6142IBT1iJ491CGS.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260522.113947.89443547.PHAM VAN CHUAN.970432
22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14332129512.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14332118344.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14331958705.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0541000260062 NGUYEN THI CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 2.000.000,00 MBVCB.14331935052.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1937660383 NGUYEN VAN DAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 250.000,00 IBVCB.14331913993.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 500.000,00 IBVCB.14331877025.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 50.000,00 MBVCB.14331861362.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130212114103.20260522.130212114103-0776228518_Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
22/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097041505221111222026NuXc601369.5390.25861.111115
22/05/2026 200.000,00 6142IBT1kC9K4H75.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142278324540.20260522.105402.1216911612.TRAN VIET TRUNG.970407
22/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097048805221052372026ooi7204182.5387.6198.105237
22/05/2026 200.000,00 MBVCB.14331454258.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.132 ( 4 chau mo coi).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 500.000,00 MBVCB.14331392798.UNG HO MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 0331003733885 PHAN THIEN HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 200.000,00 MBVCB.14331264086.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0281000201148 TRAN THI HOA PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 300.000,00 6142WBVNA2FMB4TY.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260522.103059.107000151711.HOANG THI HUONG GIANG.970412
22/05/2026 10.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#0200970405052210262320267TKW019289.5387.47032.102616
22/05/2026 1.000.000,00 MBVCB.14331162423.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1049008701 TRAN THUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 200.000,00 MBVCB.14331159219.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0271000853133 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 200.000,00 MBVCB.14331155044.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097040505221022532026C17R002786.5387.25525.102253
22/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#0200970422052210084220261MWN141385.5390.43584.100843
22/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#02009704220522100603202676P3997394.5387.28080.100603
22/05/2026 200.000,00 6142SGTTH2BBA2EF.IBFT Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260522.095505.030064802451.SACOMBANK.970403
22/05/2026 100.000,00 6142IBT1kC97TWCE.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142580674698.20260522.094245.270677889999.LE TRI HUNG.970407
22/05/2026 500.000,00 MBVCB.14330594779.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0451000226854 CHU DUC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097042205220941072026OKJU547355.5387.92149.094107
22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14330451516.Ungho MS 2026.132(4 chau mo coi)..CT tu 1047500427 NGUYEN THANH TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 1.000.000,00 MBVCB.14330402753.Ung ho MS 2026.132 ( 4 chau mo coi).CT tu 0311000789999 DANG XUAN DIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 500.000,00 MBVCB.14330410573.MS 2026.132(4 chau mo coi).CT tu 0181002342711 PHAN TUONG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi#SP#020097042205220924432026RF5N806490.5389.9946.092444
22/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097041505220916322026ctZB190084.5389.71493.091625
22/05/2026 100.000,00 6142SGTTH2BBLGEN.IBFT Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260522.091141.060057431566.SACOMBANK.970403
22/05/2026 500.000,00 6142IBT1kC975FPR.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142025507592.20260522.090931.19023765191018.VND-TGTT-VO THANH BINH.970407
22/05/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026 132 4 CHAU MO COI-220526-09:09:08 KGlm764535#SP#020097041605220909092026KGlm764535.5189.37205.090909
22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14330158710.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0041000344863 DU TAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097048805220907552026dfml850028.5189.30467.090755
22/05/2026 500.000,00 6142IBT1iJ42BV4Q.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 132 bon chau mo coi.20260522.085702.247529918.LE THI HOA.970432
22/05/2026 400.000,00 MBVCB.14329980766.Ung ho MS 2026 132 bon chau mo coi.CT tu 0611001922248 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/05/2026 30.000,00 6142IBT1kC97IM5S.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan FT26142082703172.20260522.085235.19035532043017.VND-TGTT-TA DUC THINH.970407
22/05/2026 1.500.000,00 MBVCB.14329817700.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 1058998349 HUYNH XUAN NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 200.000,00 MBVCB.14329786886.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0451001325191 NGUYEN THE HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097041505220837142026zg4F961078.5189.1895.083707
22/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097041505220835522026pvTl957020.5388.98082.083552
22/05/2026 200.000,00 6142TPBVI2A8W8YU.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260522.083338.00021780001.HA VAN TIEN.970423
22/05/2026 200.000,00 6142IBT1kC97CIFS.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142094501681.20260522.083047.19032179284014.VND-TGTT-HAN TRAN VIET.970407
22/05/2026 200.000,00 6142IBT1kC97C27X.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142782089400.20260522.083012.2299881988.DO TRUNG KIEN.970407
22/05/2026 100.000,00 6142IBT1aWLCMZV9.ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260522.082847.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
22/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi#SP#0200970422052208280120265687844489.5387.67288.082802
22/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May#SP#020097048805220826162026ru4c723195.5388.60518.082616
22/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097048805220821182026ekfw708236.5388.42474.082118
22/05/2026 200.000,00 MBVCB.14329558869.Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#0200970422052208191320264XGQ931529.5388.34577.081858
22/05/2026 300.000,00 MBVCB.14329528061.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#0200970488052208114020269tkl679239.5389.5758.081140
22/05/2026 500.000,00 MBVCB.14329389628.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 2.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097040505220757452026TL4Y042464.5387.56721.075738
22/05/2026 30.000,00 MBVCB.14329256672.Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 500.000,00 MBVCB.14329239177.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0611001786566 VU DANG TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 100.000,00 6142IBT1iJ42VNK5.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi.20260522.074644.0984041991.DAO DUC VINH.970432
22/05/2026 6.868,00 6142MSCBD2J26UVG.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026132 4 chau mo coi Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260522.074055.872866868.DUONG ANH THUY.970422
22/05/2026 1.000.000,00 6142IBT1iJ42V9M1.MS 2026 132 4 chau mo coi.20260522.073757.221017668.NGUYEN NHAT QUANG.970432
22/05/2026 300.000,00 6142SHBAA2F1I5L9.Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi.20260522.073756.1010547617.NGUYEN DUC BACH.970443
22/05/2026 400.000,00 6142IBT1iJ42VQC3.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi.20260522.073557.137567188.NGUYEN ANH DUC.970432
22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14328975497.Chuyen tien ung ho MS 2026 132 bon chau mo coi.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
22/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097041505220726172026wZUo741173.5189.49234.072617
22/05/2026 200.000,00 6142IBT1iJ42SPCN.UNG HO MS 2026 131.20260522.071726.156881767.NGUYEN MINH NGHIA.970432
22/05/2026 200.000,00 6142IBT1iJ42SMA9.MS 2026 132.20260522.071612.156881767.NGUYEN MINH NGHIA.970432
22/05/2026 500.000,00 HONG HA ung ho MS 2026.132#ACH#020097040005220710562026a4x4001151.2026-05-22.071210.000870406003741.CAO THI HONG HA.SBITVNVN
22/05/2026 200.000,00 MBVCB.14328642847.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.132- 4chau mo coi#SP#0200970405052206525420260XNI073096.5387.41746.065254
22/05/2026 5.660,00 6142IBT1kC9GMXCD.Ung ho MS 2026.132 bon chau mo coi FT26142602743499.20260522.064621.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
22/05/2026 68.000,00 UH MS 20226.131 be Vu Tuan Hai. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970422052206111520260H9D697134.5388.49739.061109
22/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.131 Vu Tuan Hai#SP#02009704220522053759202687BE545277.5189.12048.053759
22/05/2026 50.000,00 MBVCB.14328098355.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 300.000,00 MBVCB.14328026409.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 22.831,00 6142TPBVI2A8JH1X.UHMS 2026.130 Mong GD Dinh Thi Bong-Ho Van Dinh gap thien duyen,be Ho Thi Bao Ngan benh hoi phuc tot-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260522.023305.00005384949.VU HOANG LINH.970423
22/05/2026 50.000,00 MBVCB.14327831396.ung ho ms: 2026.131.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 600.000,00 6141IBT1kC9AZZVM.ung ho ma so 2026.131 em Vu Tuan Hai FT26142340096410.20260521.235824.19029428411012.VND-TGTT-LE TRONG NHAN.970407
22/05/2026 300.000,00 MBVCB.14327673893.NGUYEN THI DAM chuyen tien.CT tu 1027680299 NGUYEN THI DAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#02009704220521234820202606OA946914.5388.33876.234821
22/05/2026 200.000,00 6141TPBVI2A8FYNH.Ung ho MS 2026.108 (be La Dang Khoa).20260521.234315.03427179601.HA MINH KHANG.970423
22/05/2026 100.000,00 MBVCB.14327585072.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 1021599246 NGUYEN TIEN GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
22/05/2026 200.000,00 HO NGOC MINH chuyen tien MS 2026.131#SP#020097042205212258002026TXBP148275.5387.57138.225801
23/05/2026 50.000,00 6143ABBKA2FFFD1L.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.20260523.222412.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
23/05/2026 10.000,00 MBVCB.14355570055.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130422854102.20260523.130422854102-0938122191_Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen
23/05/2026 20.000,00 MBVCB.14355401550.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.132 ,4 chau mo coi#SP#020097048805232200202026jqht982695.5388.30212.220020
23/05/2026 200.000,00 6143IBT1kCS2DADG.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May FT26145069497044.20260523.214951.789888789888.MAI THU TRANG.970407
23/05/2026 200.000,00 6143IBT1kCS2SZ6G.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26145660168007.20260523.214701.789888789888.MAI THU TRANG.970407
23/05/2026 200.000,00 6143IBT1kCS2CQQH.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong FT26145992789992.20260523.213426.789888789888.MAI THU TRANG.970407
23/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097048805232133542026p696910343.5389.49053.213354
23/05/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097042205232131312026W8IG131454.5387.41356.213132
23/05/2026 200.000,00 6143IBT1kCS2WY25.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan FT26145353481790.20260523.212618.789888789888.MAI THU TRANG.970407
23/05/2026 5.000,00 6143IBT1iJ4IZI49.HOANG MAI HUONG chuyen tien.20260523.212337.0563745728.HOANG MAI HUONG.970432
23/05/2026 300.000,00 6143IBT1kCS2QJ6Y.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26145824313076.20260523.212205.789888789888.MAI THU TRANG.970407
23/05/2026 300.000,00 6143NBVAF2LV3GUE.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.20260523.212006.190003997301.PHAM THI NHU Y.970419
23/05/2026 200.000,00 6143IBT1kCSCNMSP.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen FT26145751361676.20260523.211940.789888789888.MAI THU TRANG.970407
23/05/2026 100.000,00 6143IBT1kCSCKPX4.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26143406859387.20260523.204807.19031856536010.VND-TGTT-CHU DUC TUAN.970407
23/05/2026 40.000,00 Lethiven UH.MS.2026.132 bon chau mo coi .Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048805232038462026z1dc726970.5390.29936.203839
23/05/2026 39.000,00 ung ho ms 2026.132 4 chau mo coi#SP#0200970422052320183220268TYX855156.5390.37305.201833
23/05/2026 6.100,00 Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi#SP#020097048805232017312026nxoi646606.5387.32352.201731
23/05/2026 50.000,00 6143SGTTH2BMIMGU.IBFT Ung ho MS2026.133.20260523.201516.060147279364.SACOMBANK.970403
23/05/2026 300.000,00 MBVCB.14353140350.UNG HO MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen.CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 100.000,00 6143IBT1kCS1Z71A.Un ho MS 2026.133 Em Dang Thi Duyen FT26143390613664.20260523.192523.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
23/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097042205231923422026LUNB320438.5189.75325.192342
23/05/2026 50.000,00 TRAN DO NIN Chuyen tien ung ho MS 2026.133 em Dang Thi Duyen#SP#020097048805231921182026lt6y421731.5388.62932.192118
23/05/2026 500.000,00 6143IBT1fJW6S13B.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260523.185505.919170488.LE CAM DIEU.970406
23/05/2026 10.000,00 MBVCB.14352412174.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 500.000,00 MBVCB.14352380471.Bibun ung ho Ms 2026.133 (em Dang Thi Duyen) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 100.000,00 6143IBT1iJ4I22SE.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen chuc em mau khoe.20260523.184616.55931167.NGUYEN THI HAI YEN.970432
23/05/2026 100.000,00 6143SGTTH2BMV5TM.IBFT Ung ho MS 2026.132 bon chau mo coi.20260523.184113.060145741478.SACOMBANK.970403
23/05/2026 50.000,00 6143IBT1cJ2C6MQ4.TRANG THU ung ho MS 2026.127 ( be Dinh Bao Yen).20260523.182646.100000952165.VO THI LE THU.970415
23/05/2026 100.000,00 6143IBT1cJ2CEF3V.TRANG THU ung ho MS 2026.132 ( ung ho 4 chau mo coi ).20260523.182502.100000952165.VO THI LE THU.970415
23/05/2026 50.000,00 6143IBT1cJ2CKCYM.NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.131 ( em Vu Tuan Hai).20260523.181735.100000952165.VO THI LE THU.970415
23/05/2026 50.000,00 6143IBT1cJ2C7HEN.NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.132 ( ung ho 4 chau mo coi).20260523.181608.100000952165.VO THI LE THU.970415
23/05/2026 50.000,00 6143IBT1cJ2C7JD1.NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.133 ( em Dang Thi Duyen).20260523.181310.100000952165.VO THI LE THU.970415
23/05/2026 50.000,00 6143IBT1cJ2CG7BW.NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.127 ( be Dinh Bao Yen ).20260523.181122.100000952165.VO THI LE THU.970415
23/05/2026 300.000,00 6143TPBVI2AJDD71.ung ho MS2026.133( em Dang Thi Duyen).20260523.180240.03635656901.LE THIEN MINH TU.970423
23/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097048805231800382026lj0c053940.5388.50261.180038
23/05/2026 50.000,00 MBVCB.14351530453.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.133 Em Dang Thi Duyen#SP#020097048805231756512026sffo036744.5387.31371.175651
23/05/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.133 em Dang Thi Duyen#SP#020097042205231754342026N0JL492799.5189.19104.175435
23/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097048805231751372026yplf012599.5388.4202.175137
23/05/2026 50.000,00 6143IBT1cJ2CY47Q.NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.123 ( anh Tuong Van Phong).20260523.175103.100000952165.VO THI LE THU.970415
23/05/2026 300.000,00 6143IBT1kCSJ4WW2.Ung ho Ms 2026.132 4 chau mo coi FT26143205515862.20260523.174706.10310302040017.VNDA-TRAN THI KHANH VAN.970407
23/05/2026 100.000,00 6143ABBKA2F8DJU5.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260523.174240.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970425
23/05/2026 100.000,00 6143TPBVI2AJHZL4.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.20260523.173826.02692770001.PHAN THI PHUONG CHI.970423
23/05/2026 20.000,00 MBVCB.14350839532.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 20.000,00 MBVCB.14350812337.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 100.000,00 6143IBT1d1MFSPNA.unghoMS2026133.20260523.170227.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
23/05/2026 50.000,00 MBVCB.14350375450.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.133 EM DANG THI DUYEN.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097040505231642482026JX6S058294.5387.56239.164248
23/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097042205231641242026Y1P0347818.5387.49678.164124
23/05/2026 50.000,00 6143IBT1kCSW76TD.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen FT26143110550056.20260523.163208.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
23/05/2026 500.000,00 6143IBT1kCSW7SSG.Ung ho ms 2026.133 em Dang Thi Duyen FT26143994025554.20260523.163040.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
23/05/2026 500.000,00 MBVCB.14349926026.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 9905637979 NGUYEN THI THUY LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 10.000,00 MBVCB.14349903246.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0781000504917 LE MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 150.000,00 MBVCB.14349891738.Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 150.000,00 MBVCB.14349874652.Ung ho MS 2016.133 ( em Dang Thi Duyen).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 50.000,00 6143IBT1kCSW5M82.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26143601424091.20260523.161625.19029923906011.VND-GCB-TRUONG MINH TRI.970407
23/05/2026 300.000,00 6143IBT1cJ21ZBQR.nhaahn ms 2026.132.20260523.160249.103000860118.NGUYEN HOAI ANH.970415
23/05/2026 100.000,00 MBVCB.14349494984.2026 133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/05/2026 50.000,00 6143ASCB021ZLRYF.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen-230526-15:49:16 6143ASCB021ZLRYF.20260523.154917.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
23/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#0200970422052315480220266O13191872.5389.19208.154803
23/05/2026 200.000,00 MBVCB.14349356189.CHU THI THU ung ho ms 2026.133 ( Dang Thi Duyen).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 150.000,00 6143IBT1kCSW2PNF.Ung ho MS 2026 132 4 chau mo coi FT26143550720805.20260523.154306.19029474832014.VND-TGTT-BUI THI MAI NHU.970407
23/05/2026 1.000.000,00 6143ASCB021Z2UE8.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen-230526-15:38:50 6143ASCB021Z2UE8.20260523.153850.81798888.NGUYEN DUONG HUY.970416
23/05/2026 10.000,00 6143IBT1kCSW133S.ung ho ms 2026.133, em Dang Thi Duyen, chuc em va gia dinh binh an FT26143168190680.20260523.153806.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
23/05/2026 50.000,00 6143IBT1kCSW1SFS.ung ho ma so 2026.133 em Dang Thi Duyen FT26143026850176.20260523.153552.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
23/05/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130372692047.20260523.130372692047-0966931495_Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen
23/05/2026 100.000,00 6143IBT1iJ4MPDP1.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.20260523.153143.144391101.MAC THI LOAN.970432
23/05/2026 30.000,00 ung ho ms 2026.133#SP#020097048805231529252026lspt456077.5388.44281.152917
23/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.133 em Dang Thi Duyen#SP#020097040505231527112026BWNH035264.5189.35704.152704
23/05/2026 500.000,00 6143IBT1iJ4MU6FQ.ZP261430365132 Lang dung Zalopay chuyen tien.20260523.152635.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
23/05/2026 200.000,00 6143ASCB021T5CLQ.MS2026-133 CHAU DANG THI DUYEN CAO BANG-230526-15:25:10 6143ASCB021T5CLQ.20260523.152510.969468468.NGUYEN THI OANH.970416
23/05/2026 50.000,00 6143SHBAA2F8E8DX.MS 2026.133 em Dang Thi Duyen.20260523.152437.0852767133.DANG PHAM MAI THAO.970443
23/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi#SP#020097042205231522242026II9H226762.5389.18125.152224
23/05/2026 200.000,00 IB_342542872_1779524099106290870233_null_20260523_MS 2026.133
23/05/2026 500.000,00 6143IBT1kCSQRP16.Ung ho MS 2026.133 FT26143800309134.20260523.151934.19027574448022.VND-TGTT-NGUYEN LUONG DIEU AN.970407
23/05/2026 100.000,00 6143SGTTH2BM8MLH.IBFT Ung ho MS 2026.133 - em Dang Thi Duyen.20260523.151929.060284069555.SACOMBANK.970403
23/05/2026 100.000,00 MBVCB.14349032347.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.133 DANG THI DUYEN.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.133#SP#020097042205231516382026SFXE547961.5390.95404.151638
23/05/2026 100.000,00 MBVCB.14349006005.TRAN THI QUYNH ANH chuyen tien ung ho MS 2026.133(em Dang Thi Duyen).CT tu 0011001437899 TRAN THI QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 200.000,00 MBVCB.14349002030.Ung ho ms 2026.133 (em Dang Thi Duyen).CT tu 0931004173143 PHAM HO NGOC TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 100.000,00 6143TPBVI2AJE5C3.Ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen).20260523.151440.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
23/05/2026 500.000,00 6143IBT1kCSQ3DJB.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen FT26143474977027.20260523.151202.19073705836017.VND-TGTT-GIAP THI CHANG.970407
23/05/2026 50.000,00 6143IBT1kCSQ315P.MS 2026.133 FT26143876139098.20260523.151135.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
23/05/2026 15.000,00 MBVCB.14348966399.2026.131( vu tuan hai,,).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 15.000,00 MBVCB.14348950790.2026.133( Dang thi Duyen).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 200.000,00 MBVCB.14348936194.Ung ho ms 2026.133 ( em Dang Thi Duyen).CT tu 0291000102211 TRAN LE PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.133 em dang thi duyen#SP#020097042205231509182026E3RM655994.5389.67824.150919
23/05/2026 100.000,00 MBVCB.14348923330.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.133(dang thi duyen).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 200.000,00 6143TPBVI2AJEKXX.Ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen).20260523.150616.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
23/05/2026 100.000,00 6143VNIB021T7WG4.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.20260523.150444.985637127.NGUYEN THI THANH.970441
23/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097048805231501532026ibvf376369.5388.41181.150153
23/05/2026 500.000,00 6143IBT1kCSQZJ16.MS 2016 .133 em Dang Thi Duyen FT26143291875485.20260523.145338.19022862807027.VND-TKTT-NGUYEN THI NHUONG.970407
23/05/2026 320.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097042205231451112026BJ5V538192.5389.3329.145112
23/05/2026 100.000,00 MBVCB.14348718389.ung ho ms 2026.131.CT tu 9962515486 NGUYEN BA DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 100.000,00 MBVCB.14348671492.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0211000465170 DANG THI PHUC LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 300.000,00 6143IBT1kCSQGU9E.Ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai FT26143258313278.20260523.143604.19033959068018.VND-TGTT-DANG THI KHUYEN.970407
23/05/2026 200.000,00 MBVCB.14348531208.ms2026.133 dang thi duyen.CT tu 0721000563035 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 50.000,00 6143MCOBQ2Y9ZJ26.Ung ho ms2026.132 4 chau mo coi.20260523.143042.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
23/05/2026 200.000,00 MBVCB.14348488414.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 200.000,00 6143IBT1kCSQ4DVK.Ms 2026.133 Dang Thi Duyen FT26143007819874.20260523.142749.19035300656012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DIEP .970407
23/05/2026 50.000,00 6143IBT1kCSQBDCT.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen FT26143252805067.20260523.142358.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407
23/05/2026 100.000,00 6143IBT1kCSQ52FL.Ung ho MS 2026.133 em Dang Thi Duyen FT26143091019099.20260523.141948.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
23/05/2026 100.000,00 6143IBT1kCSQUQGV.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen FT26143401028816.20260523.140724.12524296258010.VND-TGTT-NGUYEN QUANG KHA.970407
23/05/2026 100.000,00 6143IBT1kCSQ91I4.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26143018588458.20260523.133928.9493638888.NGUYEN THUY LINH.970407
23/05/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026075 em Lo Thi Thuy Nga#SP#020097048805231336212026s7qc174046.5389.69159.133621
23/05/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026097 chi Lo Thi Tuong#SP#020097048805231335172026t10q171729.5389.66079.133517
23/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#02009704880523133344202631c1168215.5389.60632.133344
23/05/2026 100.000,00 MBVCB.14347669045.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 5.660,00 6143IBT1kC9NFZHK.Ung ho MS 2026.133 em Dang Thi Duyen FT26143822642217.20260523.125913.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
23/05/2026 100.000,00 6143IBT1kC9NTCGM.ung ho MS. 2020.133-Dang Thi Duyen FT26143302755868.20260523.125319.14022451067016.VND-TGTT-BUI THI THANH HA.970407
23/05/2026 50.000.000,00 6143IBT1aWLSCQFM.ung ho ms 2026.133 em Dang thi Duyen.20260523.121826.068704070269810.NGUYEN XUAN DAI.970437
23/05/2026 20.000,00 gui ms 2026 131#SP#020097042205231213122026V5QM466245.5388.85835.121313
23/05/2026 20.000,00 MBVCB.14347049502.Ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen - Cao Bang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 500.000,00 MBVCB.14346961017.ung ho MS2026.132( 4 chau mo coi ).CT tu 0071001754720 HOANG TRONG PHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 200.000,00 ung ho MS 2026 .124 Em Trieu Thi Hue#SP#020097048805231203322026mudb941380.5388.44278.120332
23/05/2026 500.000,00 6143ASCB021TUE45.UNG HO MS 2026 133 EM DANG THI DUYEN-230526-11:59:55 6143ASCB021TUE45.20260523.115955.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
23/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#0200970488052311461320267fdx881197.5390.64813.114613
23/05/2026 100.000,00 6143IBT1kC9R55VS.Ung ho e Trieu Thi Hue FT26143726460840.20260523.103800.19034958517011.VND-TGTT-HOANG THI THUY.970407
23/05/2026 1.000.000,00 MBVCB.14345626416.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0181003592071 NGUYEN THE SINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 300.000,00 6143IBT1kC9RD8M8.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26143820443743.20260523.101430.3376723898.HOANG THI THUY.970407
23/05/2026 5.000,00 MBVCB.14345317777.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026133.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097048805231003182026xzz0509817.5387.17047.100318
23/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097048805231002502026g0hc507999.5189.15041.100250
23/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097042205230927592026A596825745.5387.82591.092759
23/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.133 em Dang Thi Duyen#SP#02009704220523092709202628TB271716.5388.79608.092709
23/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097042205230926382026HQOI112824.5387.77730.092638
23/05/2026 500.000,00 6143IBT1iJ4VSG2P.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 133 DANG THI DUYEN.20260523.090726.247529918.LE THI HOA.970432
23/05/2026 400.000,00 6143SGTTH2B1SGTB.IBFT ung ho MS 2026.133. em Dang Thi Duyen.20260523.085607.060311519381.SACOMBANK.970403
23/05/2026 50.000,00 6143IBT1kC9XUUMP.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26143300002800.20260523.084757.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
23/05/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan#SP#020097040505230842082026B1Q5018058.5390.36854.084208
23/05/2026 100.000,00 6143MCOBQ2Y9YKH7.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.20260523.083150.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
23/05/2026 6.868,00 6143MSCBD2JBNU17.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260523.081245.872866868.DUONG ANH THUY.970422
23/05/2026 2.000.000,00 6143IBT1kC9XJHVH.Ung ho ms 2026 .132 FT26143480044448.20260523.081225.11721547340011.VND-TGTT-LUONG NGOC TAN.970407
23/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097048805230757262026k01q096140.5387.18931.075726
23/05/2026 100.000,00 6143IBT1kC93FZZL.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26143102607608.20260523.074626.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
23/05/2026 500.000,00 MBVCB.14343556739.giup MS 2026.132 (bon chau mo coi).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.133-em Dang Thi Duyen#SP#020097040505230738502026STSS047742.5389.76085.073850
23/05/2026 300.000,00 6143IBT1kC93Z6BC.Ung ho MS 2026.133 em Dang Thi Duyen FT26143300017430.20260523.072953.13320350255013.-TGTT-DUONG DUY HUNG.970407
23/05/2026 100.000,00 MBVCB.14343354173.Chuyen tien ung ho MS 2026 133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/05/2026 30.000,00 MBVCB.14343342715.Ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 300.000,00 MBVCB.14343102696.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 100.000,00 6143TPBVI2AF6SW4.Ung ho MS 2026.129 (ba Ngo Thi Tan) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260523.065606.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423
23/05/2026 8.000,00 MBVCB.14343027726.Chuyen tien ung ho.CT tu 0441000722147 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
23/05/2026 200.000,00 MBVCB.14343024817.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 9963088535 DUONG THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 200.000,00 MBVCB.14342970277.Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi) .CT tu 1041252101 TRAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 100.000,00 6143SGTTH2B1ERUF.IBFT Ung ho ms 2026.132 4chau mo coi.20260523.064438.040032718924.SACOMBANK.970403
23/05/2026 100.000,00 6143IBT1iJ4DTX4X.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.20260523.064355.0964263333.NGO NGOC LINH.970432
23/05/2026 600.000,00 MBVCB.14342903671.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 200.000,00 MBVCB.14342866056.Ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 200.000,00 6143IBT1iJ4DTMJE.Ung ho Ms2026133.20260523.063133.161164388.TRAN CHI CONG.970432
23/05/2026 100.000,00 MBVCB.14342626829.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0011004240462 LE THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 300.000,00 MBVCB.14342560219.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 100.000,00 6143IBT1d1MTJ7J8.unghoMS2026131.20260523.044431.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
23/05/2026 200.000,00 MBVCB.14342501666.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0381002313418 PHAM NGOC PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 300.000,00 6143IBT1kC93JAG9.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26143111397220.20260523.010127.19036937912019.VND-TGTT-LE THI BICH NGA.970407
23/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026085 Lo Manh Khang va Lo Gia Hung#SP#020097042205230026442026GKI4669714.5388.7711.002637
23/05/2026 180.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097042205230020582026VJT6381151.5387.4442.002059
23/05/2026 20.000,00 UH.MS.2026.131 Vu Tuan Hai .Nam Mo Dukc Su luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048805230000132026kl0c737513.5189.91079.000006
23/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi#SP#020097048805222342282026enwv727603.5388.76516.234228
23/05/2026 100.000,00 MBVCB.14342051769.ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 0031000236057 HOANG XUAN MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 100.000,00 MBVCB.14342026788.Ung ho MS 2026.132 (4chau mo coi).CT tu 0011002458399 TRINH HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 100.000,00 6142ASCB021J46T4.UNG HO MS 2026.132 4 CHAU MO COI-220526-23:22:36 6142ASCB021J46T4.20260522.232237.240953509.BUI THI THUC NHI.970416
23/05/2026 20.000,00 MBVCB.14341931396.Ung ho MS 2026.132 (4 chau be mo coi - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 20.000,00 MBVCB.14341897948.Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai - Phu Tho).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 500.000,00 6142ASCB021JRXCQ.NGUYEN VAN CHIEN CHUYEN KHOAN UNG HO MS 2026.132-220526-22:58:34 6142ASCB021JRXCQ.20260522.225834.23806909.NGUYEN VAN CHIEN.970416
23/05/2026 20.000,00 MBVCB.14341879199.Ung ho MS 2026.130 (em Ho Thi Bao Ngan - Da Nang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 200.000,00 6142VNIB021JRGFT.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260522.225627.901771947.DAO THI PHUONG.970441
23/05/2026 20.000,00 MBVCB.14341860339.Ung ho MS 2026.129 (ba Ngo Thi Tan - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
23/05/2026 500.000,00 6142IBT1kC9F7Y9U.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26143011699548.20260522.223734.2007792025.BUI THI THANH THAO.970407
24/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097040505242229132026HXOZ086068.5389.28326.222913
24/05/2026 20.000,00 6144ASCB021U92GK.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong-240526-22:14:54 6144ASCB021U92GK.20260524.221455.9708917908.TRIEU QUANG HUY.970416
24/05/2026 20.000,00 6144ASCB021USUJD.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai-240526-22:06:34 6144ASCB021USUJD.20260524.220634.9708917908.TRIEU QUANG HUY.970416
24/05/2026 1.000.000,00 6144IBT1kCSPNNM6.Ung ho Ms 2026.133 - Dang Thi Duyen FT26145069509023.20260524.215508.19027955855015.VND-TGTT-NGUYEN TUAN DUNG.970407
24/05/2026 15.000,00 MBVCB.14369241181.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097048805242124012026h8hl241845.5389.50705.212401
24/05/2026 300.000,00 MBVCB.14368809054.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0021000402360 TA NGOC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097042205242114152026CA0R189784.5388.13968.211416
24/05/2026 400.000,00 MBVCB.14368624385.Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 7908399279 LE THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 100.000,00 6144IBT1aWLMYUTA.VU THI MY DUNG CHUYEN TIEN MS2026.133( Dang thi Duyen ).20260524.204356.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
24/05/2026 500.000,00 6144SHBAA2FJPRQU.MS 2026.134 - chi Nguyen Thi Thuong.20260524.195123.1026383399.NGUYEN THI THU HUYEN.970443
24/05/2026 200.000,00 MBVCB.14367467337.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 200.000,00 MBVCB.14367454925.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 400.000,00 6144TPBVI2AZZ7RI.Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260524.191202.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423
24/05/2026 200.000,00 6144SHBAA2FJHKAR.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.185423.0973742382.DANG DUC BIEN.970443
24/05/2026 400.000,00 6144SHBAA2FJHU8K.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260524.185256.0973742382.DANG DUC BIEN.970443
24/05/2026 200.000,00 6144TPBVI2AZTMQN.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.184309.03232743301.TRAN VAN SY.970423
24/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097048805241833352026at4h582778.5189.74590.183319
24/05/2026 15.268,00 MBVCB.14365492529.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026. 132.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 10.567,00 MBVCB.14365443631.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026. 134.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 37.000,00 6144MCOBQ2Y3X9WE.Ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).20260524.174323.37201014533997.VO TRUONG THANG.970426
24/05/2026 70.000,00 6144ABBKA2FJG498.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.173426.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
24/05/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.134 Chi Nguyen thi Thuong.#SP#020097048805241732332026qrr9306626.5387.73477.173233
24/05/2026 20.000,00 6144IBT1iJ4P2X47.Ung ho MS 2026-134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.172815.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
24/05/2026 10.000,00 MBVCB.14364591200.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 200.000,00 6144IBT1kCSIGYST.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26145101565265.20260524.164909.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
24/05/2026 50.000,00 MBVCB.14364155751.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 10.000,00 MBVCB.14364129400.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 150.000,00 6144TPBVI2AZA336.Ung ho MS 2026.129 (ba Ngo Thi Tan).20260524.163618.00060881001.NGUYEN THI THU TRANG.970423
24/05/2026 150.000,00 6144TPBVI2AZASXL.Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).20260524.163452.00060881001.NGUYEN THI THU TRANG.970423
24/05/2026 50.000,00 MBVCB.14363769460.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 50.000,00 MBVCB.14363764497.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 50.000,00 MBVCB.14363739959.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 5.000,00 MBVCB.14363688352.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026134.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/05/2026 70.000,00 MBVCB.14363675202.NGUYEN THANH TAM chuyen tien ung ho MS 2026. 134 (chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 300.000,00 MBVCB.14363260557.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 500.000,00 MBVCB.14363140421.Ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 0021000391667 TRAN HOANG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#02009704880524152423202643k5835532.5189.24478.152423
24/05/2026 200.000,00 6144IBT1iJ4UZ7DP.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.152330.0964263333.NGO NGOC LINH.970432
24/05/2026 100.000,00 6144IBT1aWLVEQYN.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.151817.195001060000899.DO THI THUY DIEP .970409
24/05/2026 500.000,00 6144IBT1iJ4UZW6V.Ms 2026-132 uh 4 chau mo coi.20260524.151721.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
24/05/2026 500.000,00 6144IBT1iJ4U6RA9.Ms 2026-134 uh chi Nguyen Thi Thuong.20260524.151622.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
24/05/2026 500.000,00 6144IBT1iJ4U63GN.Ms 2026-133 uh em Dang Thi Duyen.20260524.151544.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
24/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097048805241514072026z0ci806197.5388.88124.151408
24/05/2026 200.000,00 6144IBT1cJ2V9CKF.ung ho ms 2026.131 (em Vu Tuan Hai).20260524.151223.104004732514.LE THI PHUONG.970415
24/05/2026 200.000,00 IB_343053985_1779609721049291347564_null_20260524_MS 2026.134
24/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097040505241510332026EDP5058186.5388.75689.151033
24/05/2026 100.000,00 6144IBT1kCSMENZS.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26145366156702.20260524.151005.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407
24/05/2026 150.000,00 MBVCB.14362921231.Ung ho MS 2026.134 ( chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 50.000,00 6144IBT1kCSME2NP.MS 2026.134 FT26145408289233.20260524.150654.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
24/05/2026 100.000,00 6144IBT1cJ2V1BYB.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.145451.101000585461.PHAM THI HOAI THU.970415
24/05/2026 50.000,00 6144IBT1d1MXQDJK.Ung ho ms 2026134 Chi Nguyen Thi Thuong.20260524.144136.970422Wa278890000000002c2098.MBBANK IBFT.970422
24/05/2026 500.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130496931772.20260524.130496931772-0919830872_Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
24/05/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN DINH KHOI chuyen tien ung ho Ms 2026.134 nguyen thi thuong#SP#020097040505241426432026HCZB016197.5390.34949.142643
24/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#0200970488052414163420266ofb664450.5390.5692.141635
24/05/2026 500.000,00 6144IBT1kCSMVZQP.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26145007760672.20260524.141055.19035476750015.VND-TGTT-PHAM THE DUAN.970407
24/05/2026 100.000,00 6144ORCOQ2Y34SWL.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.140935.0918131141.Pham Ngoc Anh.970448
24/05/2026 50.000,00 MBVCB.14362265003.ung ho MS 2026.133.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097048805241400342026etrs629843.5390.59756.140034
24/05/2026 100.000,00 MBVCB.14362096361.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0301000313873 NGUYEN DUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 100.000,00 6144TPBVI2AT7VVX.Ung ho Ms 2026. 134(chi Nguyen thi thuong).20260524.134244.12926101982.NGUYEN DAC DIEP.970423
24/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#0200970405052413282120265RZW064135.5389.72825.132813
24/05/2026 100.000,00 MBVCB.14361928321.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0381000558644 MAI PHUONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 500.000,00 MBVCB.14361852263.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0491001600091 LE THI VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097048805241319352026tutw546490.5389.47682.131935
24/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097048805241319102026vbru545665.5387.47247.131902
24/05/2026 200.000,00 6144IBT1kCSVXDJG.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26145744360626.20260524.131518.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407
24/05/2026 80.000,00 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097042205241310312026G81U507522.5387.24019.131032
24/05/2026 50.000,00 6144IBT1iJ4UPVBD.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.130815.7905858.LY TRAN HUY.970432
24/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#0200970488052413042920260ejq515534.5189.5800.130429
24/05/2026 50.000,00 6144IBT1kCSVT7RL.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26145900657828.20260524.130419.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
24/05/2026 100.000,00 6144TPBVI2AT6YEB.Ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).20260524.125840.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
24/05/2026 500.000,00 6144IBT1cJ2DKQG7.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.125640.107872173334.BUI LAN ANH.970415
24/05/2026 30.000,00 MBVCB.14361586963.Ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 100.000,00 MBVCB.14361578043.Ung ho MS 2026. 134( chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 0011002242357 NGUYEN XUAN MAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 100.000,00 6144SHBAA2FJQ74L.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.125032.0947000118.AU HUYEN THUONG.970443
24/05/2026 200.000,00 MBVCB.14361559496.Ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 200.000,00 6144IBT1kCSV692S.MS 2026. 134 chi nguyen thi thuong FT26145080000671.20260524.124620.19022862807027.VND-TKTT-NGUYEN THI NHUONG.970407
24/05/2026 100.000,00 MBVCB.14361509530.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0031000217277 NGUYEN THI PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 50.000,00 6144ASCB0214F8KK.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong-240526-12:45:13 6144ASCB0214F8KK.20260524.124514.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
24/05/2026 50.000,00 MBVCB.14361487222.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0201000558684 CHU HUY PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097042205241238282026DXPK533544.5389.25553.123829
24/05/2026 20.000,00 MBVCB.14361423261.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 100.000,00 6144IBT1iJ4UMHR7.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.122804.144391101.MAC THI LOAN.970432
24/05/2026 500.000,00 6144IBT1kCSV4XDN.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen FT26145615342480.20260524.122647.19032249889016.VND-TGTT-DANG DINH LONG.970407
24/05/2026 20.000,00 6144IBT1kCSVB4B8.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26145480707189.20260524.122157.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
24/05/2026 50.000,00 NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ms2026.134 nguyen thi thuong#SP#020097048805241216242026ace4400115.5389.49570.121608
24/05/2026 50.000,00 MBVCB.14361163216.ubg ho ms 2026.132 (4) be mo coi.CT tu 0561000582466 NGUYEN THI TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 100.000,00 6144ASCB0214M53T.UNG HO MS 2026 134 CHI NGUYEN THI THUONG-240526-12:15:54 6144ASCB0214M53T.20260524.121554.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
24/05/2026 100.000,00 6144MCOBQ2Y3TVPF.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.121457.03401010980026.THIEU THI HUYEN.970426
24/05/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097042205241212572026R87A119404.5390.37038.121258
24/05/2026 500.000,00 6144ABBKA2FJL59K.UNG HO MS 2026 134 CHI NGUYEN THI THUONG.20260524.121201.0731000193008.VO THI KIM NGOC.970425
24/05/2026 10.000.000,00 6144VNIB0214MEA9.Ung ho ms 2026.133 dang thi duyen.20260524.121117.908756586.NGUYEN THI THOAN.970441
24/05/2026 100.000,00 Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097048805241211152026fqu0385641.5387.30349.121115
24/05/2026 10.000,00 6144IBT1kCSVP1BD.ung ho ms 2026.134, chi Nguyen Thi Thuong, chuc chi va gia dinh binh an FT26145063042960.20260524.121008.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
24/05/2026 10.000.000,00 6144VNIB0214MJ9H.Ung ho ms 2026.134.20260524.120820.908756586.NGUYEN THI THOAN.970441
24/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.134 Chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097048805241207282026rs1p374596.5387.16038.120728
24/05/2026 100.000,00 6144SGTTH2BCVKIM.IBFT ungho2026.134.20260524.120427.050086086597.SACOMBANK.970403
24/05/2026 500.000,00 MBVCB.14361024974.Bibun ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 50.000,00 6144IBT1iJ4USH4M.ZP261440229522 Ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.115741.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
24/05/2026 50.000,00 6144IBT1iJ4USK1V.ZP261440230443 Ung ho MS 2026069 be Phan Van Hao.20260524.115628.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
24/05/2026 100.000,00 6144IBT1cJ2D8ZXU.ung ho MS 2026.134.20260524.115616.104600030195.VU THI HONG HANH.970415
24/05/2026 100.000,00 6144IBT1fJWZ5HHX.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.115034.9021448653145.NGO THI HIEN HOA.963388
24/05/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097042205241148592026VM9K255821.5388.42791.114859
24/05/2026 30.000,00 6144IBT1kCSVSSCM.2026.134 Nguyen Thi Thuong FT26145046307040.20260524.114755.271119926666.VU TUNG LAM.970407
24/05/2026 200.000,00 6144ASCB0214BV8R.MS2026-134 EM NGUYEN THI THUONG HA TINH-240526-11:47:14 6144ASCB0214BV8R.20260524.114714.969468468.NGUYEN THI OANH.970416
24/05/2026 200.000,00 MBVCB.14360777183.MS2026.133.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 100.000,00 MBVCB.14360765324.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 20.000,00 6144IBT1iJ4UCGVU.Ung ho MS 2026-131 em Vu Tuan Hai.20260524.112801.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
24/05/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.133 em Dang Thi Duyen, ma GD 100000135418891#SP#020097044905241120452026Hoii871353.5390.27316.112045
24/05/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130475768869.20260524.130475768869-0343882448_Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
24/05/2026 100.000,00 MBVCB.14359797637.Giup MS 2026 134 Nguyen Thi Thuong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
24/05/2026 10.000,00 6144TPBVI2ATSRMK.ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).20260524.103600.00005372645.PHAN LY NGUYET THU.970423
24/05/2026 5.000,00 6144IBT1kCSDP8EG.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong FT26145204088930.20260524.102833.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
24/05/2026 5.000,00 6144IBT1kCSDUFBT.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.133 em Dang Thi Duyen FT26145980071769.20260524.102708.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
24/05/2026 10.000,00 6144IBT1kCSDUVDF.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi FT26145569565345.20260524.102528.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
24/05/2026 100.000,00 6144IBT1iJ48H39L.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.094739.136117483.NGUYEN NGOC BAO.970432
24/05/2026 700.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130462756137.20260524.130462756137-0969320054_Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen
24/05/2026 700.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130462480369.20260524.130462480369-0969320054_Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
24/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097048805240915152026i3lu751674.5390.32249.091515
24/05/2026 200.000,00 6144IBT1kCSS7GKF.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26145866363915.20260524.091350.12924609566666.VND-TGTT-DO VAN CHUNG.970407
24/05/2026 500.000,00 MBVCB.14358547479.Ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen).CT tu 9945621986 BUI THAI DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#0200970422052409041720263Z2M416990.5388.95414.090418
24/05/2026 500.000,00 6144IBT1iJ48G5L7.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 134 NGUYEN THI THUONG.20260524.085129.247529918.LE THI HOA.970432
24/05/2026 100.000,00 6144MCOBQ2Y3BAMG.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.084433.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
24/05/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130455623860.20260524.130455623860-0326683902_Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi
24/05/2026 20.000,00 gui ms 2026 134#SP#020097042205240834202026B5OM913431.5390.5475.083421
24/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#0200970422052408341520264R3B912247.5388.5370.083415
24/05/2026 100.000,00 6144SHBAA2FFXG55.UH MS2026 131 em Vu TUAN HAI.20260524.083325.1012350323.TRAN VAN BINH.970443
24/05/2026 100.000,00 6144ABBKA2FFXEDY.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.083043.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970425
24/05/2026 100.000,00 MBVCB.14357947089.ung ho 2026.133 em dang thi duyen.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 100.000,00 6144IBT1iJ48BIRC.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.082035.0984041991.DAO DUC VINH.970432
24/05/2026 100.000,00 6144TPBVI2ATUBCR.Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien.20260524.080212.00005593709.PHAM DIEU LINH.970423
24/05/2026 5.660,00 6144IBT1kCS9XWH5.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong FT26145032996109.20260524.075153.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
24/05/2026 100.000,00 MBVCB.14357467627.Ung ho MS 2026.134 ( chi Nguyen Thi Thuong ).CT tu 0111000996525 NGUYEN VIET CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 50.000,00 6144IBT1iJ48PIKY.ZP261440072913 Ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong.20260524.074606.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
24/05/2026 200.000,00 MBVCB.14357341815.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 500.000,00 MBVCB.14357324021.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 500.000,00 MBVCB.14357284455.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 500.000,00 MBVCB.14357168247.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0011003680620 CAO VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 200.000,00 MBVCB.14357047896.Ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 100.000,00 MBVCB.14356865643.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0751000024341 LE VAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.134-chi Nguyen Thi Thuong#SP#0200970405052406402020260YLY083817.5387.62488.064020
24/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097040505240630352026YRTZ056126.5387.48893.063027
24/05/2026 868.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097048805240629412026pvx9263737.5189.48402.062942
24/05/2026 200.000,00 MBVCB.14356772918.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#0200970405052406283320268EME050754.5189.45831.062834
24/05/2026 200.000,00 MBVCB.14356750526.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.133( em Dang Thi Duyen).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 100.000,00 MBVCB.14356681699.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 50.000,00 MBVCB.14356668224.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.132 (4 chau mo coi) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.133 em Dang Thi Duyen#SP#020097048805240552272026iem3218804.5387.12896.055228
24/05/2026 200.000,00 6144IBT1kCS98SWV.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen FT26145895059254.20260524.054606.3888898889.LE THI MAI HANH.970407
24/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097048805240544222026wfct213007.5389.9154.054422
24/05/2026 200.000,00 6144IBT1kCS9VGIQ.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26145138574122.20260524.041444.9681121986.PHAN THANH NGUYEN.970407
24/05/2026 100.000,00 6144IBT1kCS91IIR.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen FT26145657950905.20260524.011156.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
24/05/2026 150.000,00 6144IBT1kCS91VYQ.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26145929709964.20260524.011057.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
24/05/2026 200.000,00 6144IBT1kCS91SAN.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26145473577390.20260524.011003.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
24/05/2026 100.000,00 6144IBT1kCS91C9E.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan FT26145135612279.20260524.010823.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
24/05/2026 200.000,00 6144IBT1kCS911MR.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan FT26145990012004.20260524.010756.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
24/05/2026 200.000,00 6144IBT1kCS91JM1.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May FT26145135608986.20260524.010725.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
24/05/2026 100.000,00 6144IBT1kCS9JNK8.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen FT26145418200900.20260524.010610.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
24/05/2026 200.000,00 6144IBT1d1M3W7EV.ung ho MS 2026133 chau Dang Thi Duyen.20260524.001323.970422K0e5d53000000000389971.MBBANK IBFT.970422
24/05/2026 100.868,00 Vietcombank:0011002643148:PHAN HIEU ung ho NS 2026.133 be Dang Thi Duyen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040505232347282026Y2VY076895.5387.95751.234720
24/05/2026 70.000,00 MBVCB.14356052742.NGUYEN THANH TAM ung ho MS 2026.133 ( em Dang Thi Duyen).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
24/05/2026 500.000,00 6143VNIB021RMHQW.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260523.233319.625704065588888.NGUYEN QUOC TUAN.970441
25/05/2026 20.000,00 MBVCB.14384107870.Tran Phuoc Thinh ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh - Ninh Binh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 20.000,00 MBVCB.14384086716.Ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong - Ha Tinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 200.000,00 MBVCB.14384084804.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0971000005846 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 100.000,00 6145SGTTH2BJJWQU.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai.20260525.224420.070141287050.SACOMBANK.970403
25/05/2026 500.000,00 MBVCB.14384018114.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0451001881608 LE MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130687936947.20260525.130687936947-0969729270_Ung ho ms 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
25/05/2026 100.000,00 6145BIDVE2XCT13J.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.224015.6410682598.HUA THI KIM NGAN .970418
25/05/2026 15.000,00 MBVCB.14383926791.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.133(em Dang Thi Duyen).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048805252218122026e4k1831500.5387.88084.221812
25/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#0200970405052522173320263SOY091189.5189.85436.221733
25/05/2026 10.000,00 MBVCB.14383709028.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.135(chi Nguyen Thi Linh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 19.000,00 LE THI VEN Chuyen tien .UH.MS 2026.135 Nguyen thi linh .Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048805252201052026cxwx795746.5389.33006.220105
25/05/2026 30.000,00 UNG HO MS 2026.135 CHI NGUYEN THI LINH-250526-21:48:48 ry2E348973#SP#020097041605252148482026ry2E348973.5390.87991.214848
25/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#0200970488052521431220262on7751535.5390.66288.214312
25/05/2026 100.000,00 MBVCB.14383330046.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 1020993076 HUYNH THI NGOC HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 50.000,00 MBVCB.14383205748.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 50.000,00 MBVCB.14383147043.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.134 ( chi Nguyen Thi Thuong) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 100.000,00 6145IBT1aWL83L7K.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2026.135 chi ngyuen thi linh.20260525.211055.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437
25/05/2026 15.000,00 MBVCB.14382992284.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.134 (Chi Nguyen Thi Thuong).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 300.000,00 MBVCB.14382953466.Ung ho MS 2026.135 ( chi Nguyen Thi Linh ).CT tu 0111000196051 TRAN NAM HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 400.000,00 MBVCB.14382891574.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0071005568076 DO MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 100.000,00 MBVCB.14382834355.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0301000313873 NGUYEN DUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 15.000,00 MBVCB.14382788599.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.133 ( em Dang Thi Duyen ).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 500.000,00 ung ho MS 2026,132 bon chau mo coi#SP#020097048805252040302026crx7543333.5388.16018.204030
25/05/2026 1.000.000,00 6145IBT1cJ2BS7JC.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260525.203317.107868026888.NGUYEN VAN HUNG.970415
25/05/2026 200.000,00 MBVCB.14382399214.ung ho MS 2026 135 (chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0011004307035 NGUYEN DUC THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 100.000,00 6145IBT1iJ44Y6AX.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.201705.6798889999.NGUYEN THI HANG.970432
25/05/2026 200.000,00 6145VNIB021E5RQ6.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260525.200647.948832667.NGUYEN THI HANG.970441
25/05/2026 150.000,00 6145IBT1kCS6WW2E.Ung ho MS 2026.135 Chi Nguyen Thi Linh FT26145108626825.20260525.200040.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
25/05/2026 2.000.000,00 6145IBT1kCSEX6EM.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh FT26145494869507.20260525.195152.19025439148024.DUONG TRONG NHAN.970407
25/05/2026 300.000,00 6145IBT1kCSEF6D6.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26145634259701.20260525.194633.19938686868888.NGUYEN VAN LANH.970407
25/05/2026 500.000,00 MBVCB.14381560956.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.135 (Chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 10.000,00 6145IBT1cJ25TUNE.Ung ho MS 2026.130 (Ho Thi Bao Ngan).20260525.193611.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
25/05/2026 10.000,00 6145IBT1cJ25LRHU.Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).20260525.193416.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
25/05/2026 40.000,00 6145IBT1cJ25L1R9.Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).20260525.193042.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
25/05/2026 10.000,00 6145IBT1cJ25HUHE.Ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen).20260525.192745.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
25/05/2026 10.000,00 6145IBT1cJ25H1WD.Ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).20260525.192625.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
25/05/2026 10.000,00 6145IBT1cJ25ZKQ3.Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).20260525.192434.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
25/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097048805251921532026kf9h229437.5189.41875.192153
25/05/2026 100.000,00 6145SGTTH2BJ2PCV.IBFT ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.191444.050131725679.SACOMBANK.970403
25/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097040505251852372026RP7G029403.5189.93404.185228
25/05/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130655570491.20260525.130655570491-0938122191_Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
25/05/2026 10.000,00 MBVCB.14380001864.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 50.000,00 6145IBT1cJ25D6VJ.ms 2026 135 nguyen thi linh.20260525.181654.105884916997.BUI THI THU THAO.970415
25/05/2026 200.000,00 6145IBT1cJ2522LQ.Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).20260525.180246.106003209567.NGUYEN THANH BINH.970415
25/05/2026 100.000,00 MBVCB.14379711666.TRAN THI HA chuyen tien ung ho MS 2026 134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0201000579322 TRAN THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 300.000,00 HOANG VAN CHAU ck giup chi Thuong Ha Tinh#SP#02009704880525175925202608yy850030.5390.27344.175917
25/05/2026 200.000,00 MBVCB.14379642993.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0111000234179 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#02009704220525174505202671G4478982.5389.53042.174506
25/05/2026 50.000,00 PHAM QUYNH ANH chuyen tien ungho ms 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205251716492026SCDK534302.5387.5845.171641
25/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.135 Chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048805251711452026bk7n629453.5389.79782.171145
25/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh-250526-17:09:57 m1fR515007#SP#020097041605251709582026m1fR515007.5389.70411.170958
25/05/2026 200.000,00 6145IBT1iJ4BAAX2.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.165326.144391101.MAC THI LOAN.970432
25/05/2026 500.000,00 6145IBT1kCS767IZ.Ung ho ms 2026.135 chi Nguyen Thi Linh FT26145331294270.20260525.165050.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
25/05/2026 300.000,00 MBVCB.14378391176.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026 133.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 500.000,00 MBVCB.14378365448.HOANG XUAN HIEN ung ho MS 2026. 129( ba Ngo Thi Tan).CT tu 0381000540982 HOANG XUAN HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 300.000,00 6145MCOBQ2YHKHK1.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.164207.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426
25/05/2026 1.000.000,00 MBVCB.14378324122.HOANG XUAN HIEN ung ho MS 2026.135( Nguyen Thi Linh).CT tu 0381000540982 HOANG XUAN HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 300.000,00 MBVCB.14378280718.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026 134.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 100.000,00 MBVCB.14378127136.ung ho MS 2026. 128 ( em Bui Thanh May).CT tu 0071001893914 NGUYEN NGOC QUYNH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 100.000,00 MBVCB.14378091435.ung ho MS 2026.113 ( em Vu Truc Quynh).CT tu 0071001893914 NGUYEN NGOC QUYNH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 10.000,00 6145IBT1kCS7PN77.Ung ho MS 2026.135 FT26145336754349.20260525.162458.19036474689013.NGUYEN BA DANH.970407
25/05/2026 50.000,00 6145IBT1cJ2YPBWI.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.162458.109883877690.NGUYEN KHANH LINH.970415
25/05/2026 100.000,00 MBVCB.14378050974.ung ho MS 2026.135 ( chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0071001893914 NGUYEN NGOC QUYNH TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 500.000,00 6145IBT1kCS78ZLI.Ung ho MS 2026.134 Chi Nguyen Thi Thuong FT26145054300905.20260525.161838.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407
25/05/2026 200.000,00 6145SGTTH2BFX2EK.IBFT Ba Phuong giup ms 2026.135- chi Linh chua benh.20260525.160907.060218148134.SACOMBANK.970403
25/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May#SP#020097042205251601252026HJZX360834.5390.42835.160125
25/05/2026 100.000,00 6145IBT1cJ2YDMWI.ung ho ms 2026.134.20260525.155449.101872798845.BUI TAN DAN.970415
25/05/2026 100.000,00 6145IBT1cJ2YD9ZZ.ung ho ms 2026.135.20260525.155419.101872798845.BUI TAN DAN.970415
25/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#020097040505251554012026OD9B044848.5389.6942.155353
25/05/2026 100.000,00 6145IBT1cJ2YD1I5.ung ho ms 2026.133.20260525.155348.101872798845.BUI TAN DAN.970415
25/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097040505251553162026EE0R041388.5390.3814.155308
25/05/2026 200.000,00 6145IBT1cJ2YSN4E.ung ho ms 2026.132.20260525.155312.101872798845.BUI TAN DAN.970415
25/05/2026 200.000,00 6145IBT1cJ2YSF57.ung ho ms 2026.131.20260525.155235.101872798845.BUI TAN DAN.970415
25/05/2026 50.000,00 MBVCB.14377561031.ung ho ms 2026.131 em vu tuan hai.CT tu 1051504820 NGHIEM THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097040505251535352026F5TQ061223.5189.22323.153527
25/05/2026 300.000,00 MBVCB.14377082721.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 1022985679 DINH HUY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 100.000,00 MBVCB.14377069553.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 1013397871 NGUYEN THI BAO THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 200.000,00 MS 2026.132#SP#020097042205251507382026JZS2915152.5388.98417.150739
25/05/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130631586994.20260525.130631586994-0326683902_Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
25/05/2026 100.000,00 MBVCB.14376967338.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 1063072640 NGUYEN THI LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048805251503282026xrko166345.5388.80288.150312
25/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205251459472026C7FV717698.5389.65079.145948
25/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048805251459102026tc6j153106.5388.61888.145910
25/05/2026 200.000,00 6145TPBVI2ARWPZN.Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).20260525.145347.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
25/05/2026 100.000,00 6145IBT1cJ2P3KZQ.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.145301.101000585461.PHAM THI HOAI THU.970415
25/05/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.135#SP#020097048805251450182026yrlj127620.5390.25403.145018
25/05/2026 100.000,00 Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048805251433592026yl2q081380.5390.59576.143400
25/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#0200970405052514225420269DH3070571.5390.18344.142246
25/05/2026 50.000,00 6145ORCOQ2YHUPL7.LOC HO TRO MS 2026.135 NGUYENTHILINH.20260525.141841.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
25/05/2026 200.000,00 6145IBT1kCSGD1VJ.MS 2026.135 FT26145156793086.20260525.141238.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
25/05/2026 5.000,00 MBVCB.14376378529.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026135.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
25/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh-250526-14:08:50 6cpz106965#SP#0200970416052514085120266cpz106965.5388.65816.140851
25/05/2026 200.000,00 6145IBT1kCSG98JH.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh FT26145577743170.20260525.140603.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
25/05/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205251400302026OJVC875161.5189.37006.140030
25/05/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097042205251359322026XKDH282039.5388.33310.135932
25/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.133 em Dang Thi Duyen#SP#020097040505251353562026AFFN075534.5389.12920.135356
25/05/2026 20.000,00 gui ms 2026 135#SP#020097042205251352112026LEXU289592.5389.7001.135212
25/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048805251351522026t6e2975553.5189.6301.135152
25/05/2026 50.000,00 6145MCOBQ2YHU2V2.Ung ho ms2026.135 nguyen thi linh.20260525.134935.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
25/05/2026 25.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048805251336462026x9nm941765.5389.52478.133647
25/05/2026 100.000,00 6145IBT1cJ2P44NJ.ung ho MS 2026.135.20260525.133618.104600030195.VU THI HONG HANH.970415
25/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097048805251335392026dttu939306.5189.46701.133540
25/05/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205251329042026WLQH584150.5387.25727.132904
25/05/2026 50.000,00 6145IBT1cJ2P5G63.QR - Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.132215.105867558975.NGUYEN THI MINH TUYEN.970415
25/05/2026 10.000,00 6145IBT1kCSATGWK.ung ho ms 2026.135, chi Nguyen Thi Linh, chuc chi va gia dinh binh an FT26145580870024.20260525.131923.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
25/05/2026 20.000,00 6145IBT1iJ45328N.Ung ho MS 2026-135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.131739.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
25/05/2026 100.000,00 6145IBT1iJ453J4R.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 135 nguyen thi linh.20260525.131643.111555222.VU THI THU THAO.970432
25/05/2026 100.000,00 6145IBT1cJ2PYPMQ.Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).20260525.131318.104003810547.HOANG VIET DUNG.970415
25/05/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh , ma GD 100000135940248#SP#020097044905251312562026GDYS449376.5388.72893.131248
25/05/2026 200.000,00 6145IBT1kCSAH4M7.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh FT26145394402091.20260525.131100.19020058478018.VND-TGTT-TA THI TO LIEN.970407
25/05/2026 200.000,00 6145IBT1kCSAHYN3.Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh FT26145123767834.20260525.131046.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
25/05/2026 100.000,00 MBVCB.14375727087.ung ho Ms 2026.135 ( chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0041000315537 TRAN TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 5.660,00 6145IBT1kCSAZWZ6.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh FT26145334901231.20260525.130505.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
25/05/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048805251301552026zbcp868897.5189.36940.130155
25/05/2026 500.000,00 6145IBT1kCSAEIGD.Ms 2026.113 FT26145816616407.20260525.125820.19033552863018.VND-TGTT-NGUYEN MINH DUC.970407
25/05/2026 100.000,00 MBVCB.14375606613.UNG HO MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205251252482026XCLM448364.5390.7287.125249
25/05/2026 300.000,00 MBVCB.14375544292.UNG HO MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 2.000.000,00 6145SGTTH2BFJMVP.IBFT Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.124401.060143617478.SACOMBANK.970403
25/05/2026 500.000,00 MBVCB.14375465764.ung ho MS.2026.135(Chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 500.000,00 6145IBT1iJ45ZPMJ.Ms 2026-135 uh chi Nguyen Thi Linh.20260525.122745.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
25/05/2026 15.000,00 MBVCB.14375146082.2026.134( nguyen thi thuong).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 200.000,00 6145IBT1iJ45ECJF.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.120822.139309065.NGO QUANG QUANG.970432
25/05/2026 3.000.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai-250526-11:33:17 oizD001045#SP#020097041605251133172026oizD001045.5387.51256.113317
25/05/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#02009704220525112515202663LX100131.5189.12782.112516
25/05/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097042205251124292026TTWC899718.5387.8620.112422
25/05/2026 30.000,00 MBVCB.14374194367.Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 1.500.000,00 MBVCB.14374154560.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 1058998349 HUYNH XUAN NGHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048805251046542026m770424526.5387.20932.104654
25/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048805251041102026ps8v403731.5189.94328.104110
25/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097042205251038452026W42E465029.5387.81806.103846
25/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205251036562026TXXY573173.5390.73457.103648
25/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205251031012026MDWU611227.5388.45559.103044
25/05/2026 100.000,00 MBVCB.14373511281.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048805251020322026e1hf329590.5389.96032.102032
25/05/2026 200.000,00 MBVCB.14373287211.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 200.000,00 6145IBT1iJ45SUDC.ZP261450161821 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.100243.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
25/05/2026 200.000,00 NGUYEN THI XUYEN Chuyen tienung ho MS 2026133,dang thi Duyen#SP#020097048805250950432026u6bs221223.5189.56199.095043
25/05/2026 200.000,00 6145IBT1iJ452LYU.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.094931.0984041991.DAO DUC VINH.970432
25/05/2026 100.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.134 chj nguyen thi thuong#SP#020097042205250942502026SB66939088.5189.21662.094243
25/05/2026 200.000,00 6145IBT1fJWLUADS.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260525.093624.0986388899.VO TAT THANG.970431
25/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097048805250932552026fpdk158423.5189.77996.093255
25/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048805250931232026f1dn152922.5389.71618.093115
25/05/2026 200.000,00 6145IBT1kCSBGWWB.Ung ho MS2026.129 ba Ngo Thi Tan FT26145337781828.20260525.092931.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
25/05/2026 100.000,00 MBVCB.14372704914.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 200.000,00 6145IBT1kCSBA5TC.Ung ho MS 2026.113 em Dang Thi Duyen FT26145696663409.20260525.092800.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
25/05/2026 50.000,00 6145IBT1kCSBYYHV.Ung ho ms 2026.135 FT26145960957998.20260525.091638.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
25/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205250904542026MES8999741.5389.66523.090446
25/05/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130589179862.20260525.130589179862-0961282794_Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
25/05/2026 100.000,00 6145IBT1d1MRP3N3.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260525.085749.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422
25/05/2026 100.000,00 MBVCB.14372268374.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 1.000.000,00 6145IBT1aWLI2JCW.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260525.085544.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
25/05/2026 100.000,00 6145IBT1d1MRPZ7I.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.20260525.085517.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422
25/05/2026 50.000,00 6145MCOBQ2YHB62I.Ung ho MS 2026.132 (4 chau be mo coi).20260525.085452.03101010965538.HOANG VIET.970426
25/05/2026 50.000,00 6145TPBVI2AR2Y2F.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.084627.04072777501.NGUYEN THI GIANG.970423
25/05/2026 100.000,00 MBVCB.14372120338.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 50.000,00 6145IBT1iJ4YXBTW.ZP261450116099 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.083757.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
25/05/2026 500.000,00 6145IBT1iJ4YXMK5.LE THI HOA transfer ung ho ma so 2026 135 NGUYEN THI LINH.20260525.083601.247529918.LE THI HOA.970432
25/05/2026 200.000,00 MBVCB.14372005143.Ung ho MS 2026.134( chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205250827292026VRIJ507522.5189.51366.082729
25/05/2026 100.000,00 6145IBT1aWLIJTHY.ung ho MS 2026098 em Quang Hong Quyen.20260525.082455.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
25/05/2026 100.000,00 MBVCB.14371848982.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 100.000,00 6145IBT1aWLIJZ1X.ung ho MS 2026133 em Dang thi Duyen.20260525.082328.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
25/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097042205250818282026W92T462500.5390.25925.081829
25/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205250818202026QPFM354487.5189.25692.081820
25/05/2026 10.000.000,00 6145IBT1kCS5Z6ZS.CSPM, CSTV dong vien cho ms 2026.128 FT26145541389773.20260525.080531.13810135411011.VND-TGTT-NGUYEN THUY TRANG.970407
25/05/2026 10.000.000,00 6145IBT1kCS56UH1.CSPM,CSTV tai tro giup cac chau ms 2026.129 FT26145874308303.20260525.080109.13810135411011.VND-TGTT-NGUYEN THUY TRANG.970407
25/05/2026 200.000,00 6145IBT1cJ28EJMX.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.075312.100876559779.DAO QUOC TRUNG.970415
25/05/2026 300.000,00 6145IBT1kCS5G4JF.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26145766892740.20260525.074810.11920071863011.VND-TGTT-CHAU THANH PHUONG.970407
25/05/2026 100.000,00 MBVCB.14371380690.NGUYEN VIET ANH ung ho MS 2026 .135 (chi nguyen thi linh).CT tu 0371000482752 NGUYEN VIET ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 6.868,00 6145MSCBD2JR6VYW.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260525.073900.872866868.DUONG ANH THUY.970422
25/05/2026 300.008,00 MBVCB.14371226625.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 300.000,00 MBVCB.14371203349.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 300.000,00 MBVCB.14371208832.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 300.000,00 MBVCB.14371178381.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0011002458427 CONG VAN CAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#0200970422052507253120266LTS435054.5387.94830.072531
25/05/2026 100.000,00 TRINH THI HUYNH MAI chuyen tien Ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen#SP#020097042205250723252026PHL3205104.5390.89514.072325
25/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan#SP#020097048805250705212026nayt697082.5389.49652.070521
25/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097048805250655192026v95u670539.5387.28707.065519
25/05/2026 30.000,00 MBVCB.14370807643.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 500.000,00 MBVCB.14370751770.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0011002108392 NGUYEN THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 200.000,00 MBVCB.14370692730.Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 200.000,00 MBVCB.14370679683.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.135 Nguyen Thi Linh#SP#020097042205250628512026D4HZ421041.5390.83238.062843
25/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.135-chi Nguyen Thi Linh#SP#020097040505250621562026NYTY017662.5189.73246.062148
25/05/2026 500.000,00 6145IBT1kCSYNRTA.Ung ho ms 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong FT26145725508100.20260525.060048.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
25/05/2026 100.000,00 6145TPBVI2AZIVJS.Ung ho Ms 2026.133 ( em Dang Thi Duyen ).20260525.060027.78783623999.NGUYEN THI HOA.970423
25/05/2026 86.000,00 UH MS 2026.133 em Dang thi Duyen. Nam Mo Duoc Su Luu LY Quang Vuong Phat#SP#020097042205250559002026CWC4351757.5189.48361.055900
25/05/2026 200.000,00 MBVCB.14370303907.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 21.278,00 6145TPBVI2AZDJUF.UHMS 2026.131 Mong be Vu Tuan Hai benh chuyen bien tot,GD Tran Thi Anh Tuyet an lac nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260525.015509.00005384949.VU HOANG LINH.970423
25/05/2026 10.000,00 MBVCB.14370128821.TUONG DUNG ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 10.000,00 MBVCB.14370128077.TUONG DUNG ung ho MS 2026.129 (ba Ngo Thi Tan).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 10.000,00 MBVCB.14370127188.TUONG DUNG ung ho MS 2026.130 (Ho Thi Bao Ngan).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 10.000,00 MBVCB.14370118910.TUONG DUNG ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 10.000,00 MBVCB.14370117925.TUONG DUNG ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 10.000,00 MBVCB.14370124237.TUONG DUNG ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 10.000,00 MBVCB.14370112703.TUONG DUNG ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 20.000,00 MBVCB.14369989617.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 100.000,00 6145IBT1kCSY7J6I.MS 2026.134 Nguyen Thi Thuong FT26145030133897.20260525.001005.19031550694011.VND-TGTT-DANG PHUONG ANH.970407
25/05/2026 50.000,00 6144TPBVI2AZ3U41.Ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen).20260524.233259.22206102002.VO PHU THINH.970423
25/05/2026 100.000,00 6144IBT1kCSY5HGW.Ung ho Ms 2026.133 em Dang Thi Duyeb FT26145302285593.20260524.232601.19038431843011.VND-TGTT-DANG XUAN BACH.970407
25/05/2026 200.000,00 6144ASCB021UDKQP.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong-240526-23:24:14 6144ASCB021UDKQP.20260524.232414.7781227.NGUYEN THI LY.970416
25/05/2026 200.000,00 MBVCB.14369841130.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 9359356360 TRAN THANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 50.000,00 MBVCB.14369793468.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 1014921029 TA KIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
25/05/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130556934606.20260524.130556934606-0938122191_Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
25/05/2026 200.000,00 MBVCB.14369708345.ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 0011002436540 LE TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 100.000,00 6146TPBVI2AUNMSZ.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260526.231607.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
26/05/2026 15.000,00 MBVCB.14398171950.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.136(anh Pham Van Duy).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 20.000,00 LE THI VEN Chuyen tien .UH.MS.2026.123.Pham Van Duy .Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048805262302242026k1xz264271.5189.64744.230224
26/05/2026 200.000,00 6146IBT1kCDWCI9T.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy FT26147788020524.20260526.225311.19071656903010.VND-TGTT-NGUYEN DINH QUAN.970407
26/05/2026 200.000,00 MBVCB.14398102035.Ung ho MS 2026085 Lo Manh Khang va Lo Gia Hung.CT tu 1067905898 NGUYEN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 50.000,00 MBVCB.14398057002.Ung ho MS 2026.135.CT tu 1036474409 NGUYEN VAN TINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 15.000,00 MBVCB.14398044685.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.135(chi Nguyen Thi Linh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy#SP#020097042205262240182026DR3K440501.5389.19778.224019
26/05/2026 100.000,00 6146IBT1iJ4K887J.ZP261460600654 Trung Kien ung ho MS 2026.135.20260526.223131.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
26/05/2026 300.000,00 6146SGTTH2BTPUHY.IBFT Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy.20260526.220917.0378268252.SACOMBANK.970403
26/05/2026 10.000,00 MBVCB.14397744077.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.136 (anh Pham Van Duy).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 20.000,00 MBVCB.14397621244.Ung ho MS 2026.136 (anh Pham Van Duy - Hai Phong).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 15.000,00 MBVCB.14397557502.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.134(chi Nguyen Thi Thuong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 50.000,00 6146IBT1kCDQ74VK.NGUYEN THUY LINH ung ho MS 2026.129 FT26147202361014.20260526.213725.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
26/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#020097042205262124052026QS5Y785650.5389.51148.212405
26/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#020097041505262113062026QWr3945921.5388.94563.211249
26/05/2026 15.000,00 MBVCB.14396928658.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.136 (Anh Pham Van Duy).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 15.000,00 MBVCB.14396800950.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.135 (Chi Nguyen Thi Linh).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#02009704050526204557202631T3066031.5189.44348.204557
26/05/2026 10.000,00 6146IBT1aWLY1BIK.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.119 (Ba Vo Thi Dan).20260526.203617.0339306897.VU DUC TU.970437
26/05/2026 10.000,00 6146IBT1aWLY1DC1.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.118 (Em Do Tien Lam).20260526.203258.0339306897.VU DUC TU.970437
26/05/2026 10.000,00 6146IBT1aWLY1QFP.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.117 (ba Nguyen Thi Tiep).20260526.203023.0339306897.VU DUC TU.970437
26/05/2026 10.000,00 6146IBT1aWLYJL5F.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.116 (Em Bui Van Dai).20260526.202744.0339306897.VU DUC TU.970437
26/05/2026 10.000,00 6146IBT1aWLYJGIT.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.115 (Anh Tran Van Son).20260526.202517.0339306897.VU DUC TU.970437
26/05/2026 33.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130802263164.20260526.130802263164-0918820162_PHAN THI MEN chuyen tien ung ho ms 2026136
26/05/2026 60.000,00 6146IBT1fJWXP89V.Nguyen Huong ung ho MS 2026 133 em Dang Thi Duyen.20260526.200007.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406
26/05/2026 1.500.000,00 260526557213055 Nguyen Thi Lan gui ms2026123#SP#02009704220526195305202695A0340728.5390.15357.195306
26/05/2026 1.500.000,00 260526557272082 Nguyen Thi lan gui ms2026122#SP#020097042205261952512026KA8O476495.5387.12720.195242
26/05/2026 100.000,00 6146MCOBQ2YDNTNI.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260526.190634.03001017820044.Giap Van Duoc.970426
26/05/2026 1.800.000,00 6146IBT1bJVLYL86.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Nguyen Thi Linh MS 2026 - 135 . Chuc gia dinh em vuot qua kho khan.20260526.185152.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
26/05/2026 200.000,00 MBVCB.14394588655.ung ho ms 2026.135( chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0281001109802 NGUYEN HUU DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097048805261837252026rg54408202.5387.4488.183725
26/05/2026 500.000,00 6146IBT1kCSR7CNQ.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh FT26146645084000.20260526.183416.19027964666012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC LONG.970407
26/05/2026 30.000,00 ung ho ms 2026.136 pham van duy#SP#020097048805261830002026nwnh374130.5389.54128.182951
26/05/2026 50.000,00 6146TPBVI2AU4BTQ.MS 2026.136 Pham Van Duy.20260526.182919.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
26/05/2026 200.000,00 MS 2026.135-260526-18:11:25 1ijZ402349#SP#0200970416052618112520261ijZ402349.5390.32703.181125
26/05/2026 2.000,00 6146IBT1fJWXC23M.Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).20260526.181101.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
26/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#0200970422052616563020262QVK329984.5388.28528.165631
26/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#020097041505261649032026Bc1j647149.5387.77850.164903
26/05/2026 40.000,00 6146IBT1kCSXY1PP.Ung ho ms 2026.135 chi nguyen thi linh FT26146575087334.20260526.164347.19072593967011.VND-TGTT-NGHIEM THI MAI.970407
26/05/2026 100.000,00 UH MS 2026.136 ANH PHAM VAN DUY-260526-16:30:12 QZap914657#SP#020097041605261630122026QZap914657.5388.60938.163012
26/05/2026 200.000,00 6146IBT1aWLP5JI7.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260526.162651.700013525305.LE VAN TUNG.970424
26/05/2026 300.000,00 6146IBT1kCSXV4XV.Uho ma so 2026 136 anh pham van duy FT26146342371190.20260526.161649.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407
26/05/2026 10.000,00 6146IBT1kCSXCA9Q.ung ho ms 2026.136, anh Pham Van Duy, chuc anh va gia dinh binh an FT26146501847903.20260526.160140.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
26/05/2026 130.000,00 6146IBT1fJW36XVY.ung ho Ms 2026.136 anh Pham Van Duy.20260526.155445.08087979.MBVBANK IBFT.970414
26/05/2026 100.000,00 6146IBT1kCSXWP1I.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy FT26146473035106.20260526.155144.19036109849011.VND-TGTT-CAO LUONG BAO CHAU.970407
26/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#020097048805261542152026z7ri685579.5389.90307.154215
26/05/2026 20.000,00 MBVCB.14391568254.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 1058662205 NGO QUANG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy#SP#020097040505261534462026TWQG097832.5389.50504.153446
26/05/2026 200.000,00 6146SHBAA2F4Z4A7.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260526.153258.0946165198.PHAM THI HOA.970443
26/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#0200970405052615273920263NHJ068151.5387.12541.152740
26/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097042205261519192026Y4X6468856.5389.68974.151911
26/05/2026 500.000,00 6146VNIB021KXM27.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260526.151716.378929867.NGUYEN THU THUY.970441
26/05/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130763371898.20260526.130763371898-0985565684_Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
26/05/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#0200970422052615131520260ZM4891391.5389.37455.151307
26/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026112 anh Le Van Hieu#SP#020097040505261505052026W7EX077183.5387.94714.150505
26/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#020097040505261504162026O2EP074015.5387.90780.150359
26/05/2026 100.000,00 6146IBT1kCS3AVXX.Ms 2026 136 a Pham Van Duy FT26146952445036.20260526.145746.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
26/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#020097048805261440342026dfet503763.5389.75059.144034
26/05/2026 100.000,00 6146IBT1kCS38JNG.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh FT26146408540442.20260526.143126.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
26/05/2026 100.000,00 6146IBT1kCS3IBLD.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy FT26146831003140.20260526.142921.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
26/05/2026 150.580,00 Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#0200970422052614280120262UAR962594.5390.18213.142801
26/05/2026 200.000,00 6146IBT1kCS3MPU2.Ung ho MS 2026.136 FT26146423203576.20260526.142506.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
26/05/2026 100.000,00 6146IBT1fJW35N6M.Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy.20260526.142012.9021359134564.LE THANH NGAN.963388
26/05/2026 200.000,00 MBVCB.14390639340.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 0611001920217 CAO THE TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 2.000.000,00 6146IBT1kCS3SZVT.DOAN MY HANH ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi FT26146385503808.20260526.141427.13321443851011.VND-TGTT-DOAN MY HANH.970407
26/05/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205261413152026UN0T529332.5389.55458.141315
26/05/2026 1.000.000,00 6146IBT1kCS3SM7I.DOAN MY HANH ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai FT26146207870667.20260526.141243.13321443851011.VND-TGTT-DOAN MY HANH.970407
26/05/2026 200.000,00 6146IBT1kCS393M4.Ung ho anh Pham Van Duy, MS 2026.136 FT26146385490120.20260526.141059.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
26/05/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy, ma GD 100000136475315#SP#020097044905261409462026wojL874226.5390.41053.140946
26/05/2026 150.000,00 MBVCB.14390493256.Ung ho MS 2026.136 ( anh Pham Van Duy).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy#SP#020097042205261400272026FV2F454264.5189.3407.140010
26/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205261354202026Y1F1551242.5390.77840.135421
26/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#0200970422052613440520261NRT553937.5390.38133.134357
26/05/2026 50.000,00 6146MCOBQ2YDE6EH.Ung ho ms2026.136 pham van duy.20260526.134301.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
26/05/2026 300.000,00 6146IBT1fJW3U6VZ.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260526.133134.0461004832002.TRAN PHI HUNG.970438
26/05/2026 100.000,00 MBVCB.14390174161.ung ho ms 2026.136 (anh Pham Van Duy).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 300.000,00 MBVCB.14390117105.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 1014364553 BUI THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 300.000,00 MS2026.136 A Pham Van Duy#SP#020097042205261323312026XK9K225670.5387.59679.132332
26/05/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy#SP#020097042205261323022026YNHP239602.5390.57383.132302
26/05/2026 200.000,00 MBVCB.14390100260.Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 100.000,00 6146VCBCH2BTY2Q4.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260526.132142.0397041005589.NGUYEN THI NGOC TRUC.970454
26/05/2026 100.000,00 6146IBT1kCSFFWD3.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy FT26146570983790.20260526.132115.19073896800017.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG MAI.970407
26/05/2026 100.000,00 MBVCB.14390095090.PHAM NGOC LE chuyen tien ung ho Ms 2026.135 ( chi nguyen thi linh).CT tu 9938249246 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 200.000,00 MBVCB.14390080335.17A Hang Ga HN ung ho MS 2026.136 PHAM VAN DUY.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 100.000,00 6146IBT1fJW38NPV.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260526.131910.9021448653145.NGO THI HIEN HOA.963388
26/05/2026 100.000,00 MBVCB.14390076518.PHAM NGOC LE ung ho 2016.136 ( anh Pham Van Duy) .CT tu 9938249246 PHAM NGOC LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 25.000,00 6146IBT1iJ4G5GQV.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260526.131808.0969835555.NGUYEN MANH CUONG.970432
26/05/2026 300.000,00 6146IBT1iJ4G5AHM.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260526.131803.331701847.VUONG HUY TUAN.970432
26/05/2026 200.000,00 6146IBT1kCSFTCVD.Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy FT26146581374023.20260526.131721.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
26/05/2026 500.000,00 MBVCB.14390048853.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 0071001139631 TRAN HONG THI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 2.000.000,00 MBVCB.14390010007.UNG HO MS 2026.136 (PHAM VAN DUY).CT tu 1020207169 LAI HUY BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 1.000.000,00 6146NAMAA2F4BI7A.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260526.131007.335858956.NGUYEN THI HANH VI.970428
26/05/2026 200.000,00 6146SGTTH2BT21CM.IBFT Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260526.124142.060238643379.SACOMBANK.970403
26/05/2026 200.000,00 MBVCB.14389608510.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.136 (anh Pham Van Duy).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 100.000,00 6146IBT1fJW3MWGL.UNG HO MS 2026.136 ANH PHAM VAN DUY.20260526.123055.9021743202055.HUYNH THI YEN NHI.963388
26/05/2026 100.000,00 6146IBT1kCSFPA46.Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy FT26146195051086.20260526.122505.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
26/05/2026 300.000,00 6146IBT1kCSF89U8.Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy FT26146900486262.20260526.121737.8734139133.DO BACH KIM.970407
26/05/2026 50.000,00 6146IBT1kCSFMNHK.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy FT26146012285719.20260526.121358.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407
26/05/2026 28.000,00 6146IBT1kCSFV9PN.uh ms 2026.136 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26146105326400.20260526.120832.6655789888.PHAM NGOC TU .970407
26/05/2026 300.000,00 MBVCB.14389073301.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 0011003998298 DANG PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 30.000,00 MBVCB.14388926001.Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy.CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 10.000,00 6146IBT1cJ2AA3WP.Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy.20260526.112148.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
26/05/2026 200.000,00 MBVCB.14388519927.ung ho MS 2026.135(chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.135#SP#0200970422052610461320261BQE450606.5389.57226.104614
26/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#0200970488052610284020262w9k804467.5387.59608.102840
26/05/2026 39.000,00 6146MSCBD2JKZKH3.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260526.101911.4268604685432.PHAM THE ANH.970422
26/05/2026 100.000,00 6146MCOBQ2YDT17V.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260526.101819.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
26/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy#SP#020097042205261013472026EWWH243016.5390.79669.101347
26/05/2026 100.000,00 MBVCB.14387575065.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 100.000,00 MBVCB.14387562874.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 100.000,00 MBVCB.14387551057.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097048805260944012026ngyh652039.5388.23900.094402
26/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#020097048805260942502026qcpe647941.5390.19204.094250
26/05/2026 250.000,00 IBVCB.14387221437.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy.CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 22.000,00 6146MSCBD2JK13K1.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260526.093352.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
26/05/2026 400.000,00 IBVCB.14387157861.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097048805260923572026lqjq585756.5389.30120.092357
26/05/2026 200.000,00 MBVCB.14386928918.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 300.000,00 MBVCB.14386862130.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 50.000,00 6146IBT1iJ4AKB4J.Ung ho MS 2026109 em Nguyen Quang Huy 0912166350.20260526.090815.0912166350.NGUYEN THACH THAO.970432
26/05/2026 50.000,00 6146IBT1iJ4AK8RF.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy 0912166350.20260526.090702.0912166350.NGUYEN THACH THAO.970432
26/05/2026 50.000,00 6146SGTTH2BJV616.IBFT Ung ho MS 2026.130.20260526.090313.060258058413.SACOMBANK.970403
26/05/2026 50.000,00 6146MCOBQ2YD8WNE.Ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong).20260526.090016.03101010965538.HOANG VIET.970426
26/05/2026 50.000,00 6146SGTTH2BJVVP1.IBFT Ung ho MS 2026.131.20260526.085822.060258058413.SACOMBANK.970403
26/05/2026 100.000,00 MBVCB.14386686586.MS 2026.135.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/05/2026 1.000.000,00 6146IBT1iJ4AGFHR.BP ung ho MS2026132 4 chau mo coi.20260526.085341.0773097947.PHAM THI MAI PHUONG.970432
26/05/2026 500.000,00 6146IBT1iJ4AGBTI.BP Ung ho MS2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260526.085028.0773097947.PHAM THI MAI PHUONG.970432
26/05/2026 500.000,00 6146IBT1iJ4AGYLG.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 136 PHAM VAN DUY.20260526.084954.247529918.LE THI HOA.970432
26/05/2026 300.000,00 MBVCB.14386601832.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 1017531945 DOAN THE HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 100.000,00 MBVCB.14386608456.MS 2026.136.CT tu 0021001039526 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/05/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097042205260848522026JY4X901462.5388.81838.084853
26/05/2026 500.000,00 6146IBT1iJ4AGVVP.Ung ho MS2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260526.084807.0773097947.PHAM THI MAI PHUONG.970432
26/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#020097040505260847382026WQ6T043137.5390.77660.084738
26/05/2026 30.000,00 6146IBT1kCSLV77Q.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy FT26146922060296.20260526.084711.19035532043017.VND-TGTT-TA DUC THINH.970407
26/05/2026 500.000,00 6146IBT1aWLU5UCR.ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi.20260526.082301.0902566359.NGUYEN TRUONG CAM VAN.970424
26/05/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 136 ANH PHAM VAN DUY-260526-08:21:03 TjDM407244#SP#020097041605260821042026TjDM407244.5387.80733.082104
26/05/2026 100.000,00 6146IBT1aWLU5DDD.ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260526.082100.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
26/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy#SP#020097042205260805542026W6XZ345852.5387.28714.080554
26/05/2026 200.000,00 MBVCB.14386011917.Ung ho MS 2026.135 ( chi Nguyen Thi Linh).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 6.868,00 6146MSCBD2JGDZTL.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260526.075828.872866868.DUONG ANH THUY.970422
26/05/2026 50.000,00 6146IBT1kCSH6HLW.Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy FT26146836025246.20260526.074525.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407
26/05/2026 300.000,00 MBVCB.14385752420.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.136 (anh Pham Duy Van).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 500.000,00 MBVCB.14385566421.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 100.000,00 MBVCB.14385485774.Chuyen tien ung ho MS 2026 136 anh Pham Van Duy.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
26/05/2026 100.000,00 6146TPBVI2A44REZ.Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy.20260526.065616.04198736901.PHAM DINH BAO TRUNG.970423
26/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho-MS-2026.136-anh Pham Van Duy#SP#020097040505260639272026FJCD006361.5189.85216.063919
26/05/2026 100.000,00 6146IBT1kCSH9YL9.Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh FT26146070911756.20260526.061510.19032105555555.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYEN.970407
26/05/2026 8.668,00 Vietcombank:0011002643148:uhms2026.131 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040505260611552026T75K024885.5389.33363.061155
26/05/2026 8.668,00 Vietcombank:0011002643148:uhms2026.135 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#02009704050526060457202618IE008787.5387.22444.060449
26/05/2026 68.000,00 UH MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042205260603572026ZVUX441065.5389.20719.060358
26/05/2026 300.000,00 MBVCB.14384829042.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 10.000,00 6146IBT1fJWFBQF6.GiacHienVy ung ho MS2026.135(Chi NguyenThiLinh).20260526.040011.19021983.DO THI OANH.970431
26/05/2026 22.345,00 6146TPBVI2A4T6PP.UHMS 2026.133 Mong be Dang Thi Duyen benh hoi phuc tot,GD Phon Thi Nai-Dang Van Ton nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260526.020126.00005384949.VU HOANG LINH.970423
26/05/2026 100.000,00 MBVCB.14384439258.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0891000634141 TRAN CAM NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097041505260021222026fmmN350757.5388.73675.002122
26/05/2026 70.000,00 MBVCB.14384322469.NGUYEN THANH TAM chuyen tien ung ho MS 2026.135 ( chi Nguyen Thi Linh).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
26/05/2026 100.000,00 6145TPBVI2A4JLRM.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260525.233303.09855347000.TRAN THI PHUONG LIEN.970423
26/05/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.135 chi nguyen thi linh#SP#0200970422052523264420268LCX247297.5189.17515.232644
26/05/2026 20.000,00 MBVCB.14384147619.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 50.000,00 6147IBT1kCDMFLSG.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148074066773.20260527.230506.19030593590019.VND-TGTT-DAO THI HUYEN TRANG.970407
27/05/2026 300.000,00 6147IBT1kCDMFHMA.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy FT26148389620891.20260527.230454.19034619700018.VND-TGTT-PHAN CAO THANG .970407
27/05/2026 200.000,00 6147IBT1kCDMF6PI.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148011799835.20260527.230428.19033357095014.VND-TGTT-NGUYEN TRONG PHU.970407
27/05/2026 1.000.000,00 6147IBT1kCDMFBC4.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148084369862.20260527.230254.19034619700018.VND-TGTT-PHAN CAO THANG .970407
27/05/2026 25.000,00 6147TPBVI2AEJ7II.MS 2026.137 hungnt6.20260527.223606.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423
27/05/2026 500.000,00 MBVCB.14411876764.UNG HO MS 2026.136(anh Pham Van Duy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14411853315.UNG HO MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 15.000,00 MBVCB.14411840184.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.137(em Vu Giang Truong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 300.000,00 MBVCB.14411837465.ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0011004441477 PHAM HAI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 300.000,00 MBVCB.14411807391.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Truong Giang).CT tu 0011004441477 PHAM HAI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan#SP#020097048805272225222026pav9597558.5390.99349.222522
27/05/2026 500.000,00 MBVCB.14411750840.ung ho MS.2026.137 ( em Vu Giang Truong).CT tu 0331000479319 NGUYEN THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#020097040505272206312026I29U075194.5387.42590.220631
27/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205272201162026OPUY734998.5387.25253.220116
27/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097048805272159292026ee42545382.5189.19311.215929
27/05/2026 10.000,00 MBVCB.14411503842.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 400.000,00 MBVCB.14411435320.ung ho MS 2026.135 ( Nguyen Thi Linh) .CT tu 0071000655231 NGUYEN MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 200.000,00 6147IBT1kCDMPD95.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148904346603.20260527.214534.19034913205017.VND-TGTT-NGUYEN THI TUYET VI.970407
27/05/2026 50.000,00 TRANG THU ung ho MS 2026.135 ( Nguyen Thi Linh )#SP#020097041505272144282026CdeF125925.5389.63369.214419
27/05/2026 50.000,00 TRANG THU ung ho MS 2026.137 (Vu Giang Truong )#SP#0200970415052721430620269yyN123118.5189.57346.214257
27/05/2026 50.000,00 6147VNIB021SIWFI.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260527.213936.901771947.DAO THI PHUONG.970441
27/05/2026 10.000,00 MBVCB.14411317681.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 50.000,00 6147IBT1kCDMM4WF.NGUYEN THUY LINH ung ho MS 2026.127 FT26148643858214.20260527.213207.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
27/05/2026 50.000,00 6147IBT1kCDMMDHK.NGUYEN THUY LINH ung ho MS 2026.136 FT26148750195439.20260527.213108.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
27/05/2026 150.000,00 6147IBT1kCDMS876.Ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai FT26148940318188.20260527.212120.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
27/05/2026 150.000,00 6147IBT1kCDM9JB6.Ung ho MS 2026.137 Em Vu Truong Giang FT26148140558050.20260527.211708.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14410939653.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0591000200346 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.137 (em Vu Giang Truong)#SP#020097041505272105042026TGmO900202.5189.75483.210504
27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14410805112.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0591000200346 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14410783124.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0591000200346 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#0200970405052720290420268PEQ037889.5390.66862.202855
27/05/2026 500.000,00 6147SGTTH2BRRGGB.IBFT ung ho MS 2026.136. anh Pham Van Duy.20260527.202628.060311519381.SACOMBANK.970403
27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14410115140.Vo Khang Minh chuyen tien ung ho MS 2026.137 (em Vu Truong Giang).CT tu 0181003650831 DANG VAN NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 50.000,00 NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.134 ( chi Nguyen Thi Thuong)#SP#020097041505271955132026dToA613026.5389.53203.195513
27/05/2026 50.000,00 NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.135 ( chi Nguyen Thi Linh)#SP#020097041505271953392026QJ73606503.5189.41967.195339
27/05/2026 50.000,00 NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.136 ( anh Pham van Duy)#SP#0200970415052719521020264dUM600196.5390.32598.195201
27/05/2026 50.000,00 QR - Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097041505271950362026MBY3593669.5388.23481.195036
27/05/2026 50.000,00 NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong )#SP#020097041505271950322026kPy4592623.5388.23267.195032
27/05/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.134 CHI NGUYEN THI THUONG-270526-19:42:08 M9n6069313#SP#020097041605271942092026M9n6069313.5189.66988.194209
27/05/2026 1.200.000,00 6147IBT1iJ4Z9XUW.Ung ho MS 2026 - 122 - 123 - 124.20260527.193921.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
27/05/2026 1.200.000,00 6147IBT1iJ4Z97DM.Ung ho MS 2026 - 119 - 120 - 121.20260527.193659.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
27/05/2026 1.200.000,00 6147IBT1iJ4Z95G6.Ung ho MS 2026 - 116- 117- 118.20260527.193553.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
27/05/2026 1.000.000,00 UNG HO MS 2026.137 EM VU GIANG TRUONG-270526-19:30:44 lRCB044470#SP#020097041605271930442026lRCB044470.5388.93541.193045
27/05/2026 100.000,00 6147IBT1kCDV11VH.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26147583749815.20260527.193042.19037399444014.VND-TGTT-HA KHANH PHUOC.970407
27/05/2026 15.000,00 MBVCB.14409264661.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14409189779.Ung ho MS 2026.137 (Em Vu Giang Truong).CT tu 0011001595494 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.137#SP#020097041505271916342026Xj7W444621.5389.98239.191634
27/05/2026 50.000,00 6147ORCOQ2YIPEPH.LOC UNG HO MS 2026.137 VUGIANGTRUONG.20260527.185320.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
27/05/2026 50.000,00 6147ORCOQ2YIPE1A.LOC UNG HO MS 2026.134 NGUYENTHITHUONG.20260527.185240.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14408403857.LE NGOC BAO QUYNH chuyen tien ung ho MS 2026.137(em Vu Giang Truong) .CT tu 1017681059 LE NGOC BAO QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.132, 4 chau mo coi#SP#020097048805271833112026z1bo759860.5387.97920.183311
27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14407525954.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.135 ( chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 150.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong#SP#020097040505271743112026OK8B097375.5389.66134.174311
27/05/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong#SP#020097040505271741522026RVNP089737.5390.57118.174152
27/05/2026 100.000,00 MBVCB.14407059937.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0011000752446 HA NGOC CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 300.000,00 6147IBT1aWL56Z4Z.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260527.165210.100100031958.NGUYEN THI PHUONG THAO.970457
27/05/2026 50.000,00 6147IBT1kCDSCM7N.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26147518888840.20260527.164753.19037678958011.VND-TGTT-LE TRUNG HIEU.970407
27/05/2026 20.000,00 MBVCB.14406417895.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 300.000,00 6147IBT1iJ46USHI.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260527.160940.107052868.NGUYEN THI THUY DUONG.970432
27/05/2026 100.000,00 MBVCB.14405770320.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 100.000,00 MBVCB.14405764382.Ung ho MS 2026.135 ( chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 500.000,00 6147IBT1iJ46MWYZ.Ms 2026-137 uh em Vu Giang Truong.20260527.154037.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
27/05/2026 200.000,00 6147IBT1iJ46V88C.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260527.153406.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432
27/05/2026 150.000,00 6147IBT1iJ46VMRZ.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260527.153342.052478660789.TRAN THI QUYNH TRANG.970432
27/05/2026 20.000,00 6147MSCBD2JHGXIM.gui ms 2026 137.20260527.152620.0865062586.NGUYEN THI THUY LINH.970422
27/05/2026 50.000,00 6147IBT1iJ469FXF.ZP261470263759 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260527.151015.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
27/05/2026 100.000,00 6147SHBAA2FWCJBR.UNG HO MS 2026.137 em Vu Giang Truong.20260527.150634.1006439137.DUONG THI TUYET VAN.970443
27/05/2026 2.000.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong-270526-15:06:31 W69o148389#SP#020097041605271506322026W69o148389.5390.16990.150632
27/05/2026 100.000,00 Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.137 em Vu Truong Giang#SP#0200970488052714582520268bac915487.5387.76706.145817
27/05/2026 20.000,00 6147IBT1kCD9JGLR.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26147053680414.20260527.145517.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14404848076.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0011001913814 PHAM THI XUAN THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong-270526-14:44:16 10rQ397699#SP#02009704160527144416202610rQ397699.5390.10015.144416
27/05/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205271437592026HX0J985395.5189.80028.143800
27/05/2026 29.000,00 ung ho MS 2026.131. em Vu Tuan Hai. Mong em som khoi benh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048805271436152026tyei855001.5388.72426.143605
27/05/2026 300.000,00 6147IBT1kCD2XSXQ.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26147136334116.20260527.143507.2253899999.NGUYEN VAN QUAN.970407
27/05/2026 200.000,00 6147IBT1kCD23R1D.Ung ho MS 2026.137 FT26147251578121.20260527.143400.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
27/05/2026 20.000,00 6147IBT1iJ461SPX.Ung ho MS 2026-137 em Vu Giang Truong.20260527.143141.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
27/05/2026 100.000,00 6147IBT1iJ46JX8H.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260527.142818.0964263333.NGO NGOC LINH.970432
27/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong-270526-14:27:32 wExM812985#SP#020097041605271427322026wExM812985.5388.34035.142733
27/05/2026 29.000,00 ung ho MS 2026.136. Anh Pham Van Duy. Mong anh som khoi benh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048805271426062026tngd829294.5387.27067.142607
27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14404616071.Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong.CT tu 9902533555 DO MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 29.000,00 ung ho MS 2026.137. em Vu Giang Truong. Mong em som khoi benh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048805271419362026nopw813433.5388.98793.141936
27/05/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130886629811.20260527.130886629811-0961282794_Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
27/05/2026 2.600.000,00 6147IBT1bJVLLUMF.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho 4 dua tre mo coi MS 2026 -132 . Co gang vuot qua dau thuong cac con nhe.20260527.141307.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
27/05/2026 200.000,00 6147IBT1kCD26N9E.ms2026.137 vu giang truong FT26147537134090.20260527.141016.19133209031011.VND-TGTT-CHAU THI BICH VAN.970407
27/05/2026 200.000,00 MS2026-137 CHAU VU GIANG TRUONG HA NOI-270526-14:03:08 R6iO894674#SP#020097041605271403082026R6iO894674.5390.30790.140308
27/05/2026 200.000,00 6147TPBVI2AWENWP.Ung ho MS 2026.137 Vu Giang Truong.20260527.140020.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
27/05/2026 100.000,00 6147IBT1aWL58I1I.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260527.135758.999991001030896.HA THI NHI.970437
27/05/2026 100.000,00 6147TPBVI2AWE96K.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).20260527.135655.01005127001.LE VAN ANH.970423
27/05/2026 100.000,00 6147IBT1iJ4ENFVV.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260527.135322.144391101.MAC THI LOAN.970432
27/05/2026 100.000,00 MBVCB.14404288065.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 7768983445 PHAM THI HONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 200.000,00 IB_344677887_1779863856584292844213_null_20260527_chung
27/05/2026 100.000,00 6147IBT1kCD2425P.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26147042567415.20260527.134148.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
27/05/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205271341062026E6SU272515.5389.44302.134106
27/05/2026 5.000,00 MBVCB.14404184961.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026137.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/05/2026 5.000,00 MBVCB.14404175470.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026136.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/05/2026 150.000,00 UNG HO MS 2026.137 EM VU GIANG TRUONG-270526-13:31:10 mgSn601652#SP#020097041605271331102026mgSn601652.5189.7094.133110
27/05/2026 100.000,00 6147IBT1iJ4EXKX4.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 137 vu giang truong.20260527.132637.111555222.VU THI THU THAO.970432
27/05/2026 200.000,00 6147IBT1kCD2P8T5.Uh Ms 2026.137 e Vu Truong Giang FT26147427786675.20260527.132539.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407
27/05/2026 10.000,00 6147MSCBD2JHAGRU.ung ho ms 2026137 em Vu Giang Truong chuc em va gia dinh binh an.20260527.132538.0988857342.NGUYEN VAN LINH.970422
27/05/2026 200.000,00 6147IBT1kCD2UKEY.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26147369167476.20260527.132234.19038270037011.VND-TGTT-NGUYEN LE HUNG SON.970407
27/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.137 Em Vu Giang Truong#SP#020097048805271322032026e6qf687481.5189.71322.132203
27/05/2026 500.000,00 MBVCB.14404026367.ht hoan canh em Vu Giang Truong; Ms: 2026.137.CT tu 1018682399 NGO THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 50.000,00 6147IBT1kCD2UIRQ.TRAN THI DIEM HUONG chuyen Ms 2026.137 Vu Giang Truong FT26147507501450.20260527.132111.19033064303011.VND-TGTT-TRAN THI DIEM HUONG.970407
27/05/2026 500.000,00 MBVCB.14404018861.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 9938588091 LAM TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097048805271320302026gxdx684439.5390.66083.132021
27/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong#SP#020097040505271316562026CRC2001674.5390.52285.131656
27/05/2026 100.000,00 MBVCB.14403968112.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.137 (vu giang truong).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 50.000,00 UNG HO 2026.137 EM VU GIANG TRUONG-270526-13:15:52 ZO1a504460#SP#020097041605271315522026ZO1a504460.5189.48192.131553
27/05/2026 300.000,00 MBVCB.14403961695.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026 - 137 VU GIANG TRUONG-270526-13:14:40 U70n853867#SP#020097041605271314402026U70n853867.5189.42970.131431
27/05/2026 200.000,00 6147IBT1kCD2I7EF.Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong FT26147610188800.20260527.131346.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14403947526.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0021000908401 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 30.000,00 MBVCB.14403933216.ung ho MS 2026.136 anh pham van duy.CT tu 9563672305 TRAN KIM TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 500.000,00 6147IBT1fJWRNWYP.Tran Thi Ngoc Tien chuyen tien ung ho ms 2026 137 em vu giang truong.20260527.131215.943877575.TRAN THI NGOC TIEN.970406
27/05/2026 50.000,00 MBVCB.14403936609.ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong.CT tu 0491000040183 NGUYEN HOANG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 200.000,00 6147NAMAA2FWYWD6.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260527.131028.0987498969.NGUYEN LINH CHI.970428
27/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.137#SP#020097042205271309242026B6ZD569056.5389.24201.130925
27/05/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130881034877.20260527.130881034877-0902498898_Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
27/05/2026 300.000,00 MBVCB.14403899315.Ung Ho MS 2026.135 Nguyen Thi Linh.CT tu 0611001974205 TRIEU HAI TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14403889808.ung ho Ms2026.137 chau Vu Giang Truong.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130880876692.20260527.130880876692-0938122191_Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
27/05/2026 50.000,00 6147VNIB021XSB15.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).20260527.130613.692998888.DO QUANG HUY.970441
27/05/2026 100.000,00 6147TPBVI2AWU3FA.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).20260527.130602.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
27/05/2026 100.000,00 MBVCB.14403868897.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 20.000,00 6147IBT1iJ4EFT4W.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260527.130424.50920194.NGUYEN MANH CUONG.970432
27/05/2026 30.000,00 6147IBT1kCD2V9ET.MS2026.137 ung ho em Truong FT26147056089009.20260527.130328.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
27/05/2026 100.000,00 6147IBT1kCD22YB3.Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong FT26147010902210.20260527.124805.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14403642541.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 0171003471092 TRAN THI DIEU THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 50.000,00 6147IBT1kCD2JVQ8.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26147558932303.20260527.123610.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407
27/05/2026 29.000,00 6147MSCBD2J36BWY.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260527.122038.0816866768.NGUYEN QUANG HIEN.970422
27/05/2026 100.000,00 6147IBT1kCDC3LXP.Ung ho MS 2026. 137 em Vu Giang Truong FT26147877155759.20260527.121810.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
27/05/2026 50.000,00 6147IBT1kCDCFYQM.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26147534825909.20260527.121355.19073220780013.VND-TGTT-DANG VAN DUA.970407
27/05/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#0200970488052712082120269zw6511834.5390.42440.120821
27/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097040505271204122026GVVA096781.5388.20475.120412
27/05/2026 100.000,00 MBVCB.14402758114.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205271122352026H2I7414462.5189.76942.112218
27/05/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130867335598.20260527.130867335598-0326683902_Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
27/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097042205271100382026B1Y8585333.5388.52331.110029
27/05/2026 100.000,00 MBVCB.14402199916.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0381000388868 VO QUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 50.000,00 MBVCB.14402039857.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0491000043175 TRAN VAN DOANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 50.000,00 MBVCB.14401827271.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 100.000,00 MBVCB.14401700581.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0071001300041 VO THI MY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 49.000,00 6147TPBVI2AWCANN.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).20260527.101155.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
27/05/2026 100.000,00 6147IBT1aWLYXDCI.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260527.100735.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
27/05/2026 100.000,00 6147IBT1kCD1A8JL.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26147606689108.20260527.100221.19035946921016.TRAN THI NGOC ANH.970407
27/05/2026 100.000,00 6147IBT1kCD14XL2.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26147591700978.20260527.100106.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407
27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14401396051.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14401371795.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 300.000,00 MBVCB.14401357538.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 38.000,00 6147IBT1kCD1YINC.uh ms 2026.137 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26147906495105.20260527.095009.6655789888.PHAM NGOC TU .970407
27/05/2026 5.000,00 6147VNIB021XC4MZ.ung ho MS 2026.135 ( chi Nguyen Thi Linh.20260527.094908.912281212.GIANG MY LINH.970441
27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14401310912.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 500.000,00 tien ung ho MS2026.135. cam on#SP#020097048805270948362026sid0032783.5389.66313.094836
27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14401301518.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 15.000,00 UH.MS.2026.135.chi nguyen thi linh#SP#0200970488052709461120260lje024903.5389.54458.094611
27/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai#SP#0200970422052709344520265SLS578731.5189.99228.093446
27/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205270924062026E89P880224.5388.48755.092406
27/05/2026 100.000,00 MBVCB.14400857976.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 50.000,00 6147MCOBQ2YIJNRV.Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).20260527.090632.03101010965538.HOANG VIET.970426
27/05/2026 500.000,00 6147IBT1iJ4E1A4E.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 137 VU GIANG TRUONG.20260527.090413.247529918.LE THI HOA.970432
27/05/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 137 EM VU GIANG TRUONG-270526-08:58:40 oWRs312661#SP#020097041605270858402026oWRs312661.5189.40837.085840
27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14400673288.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205270846362026Q8W5943692.5390.94929.084636
27/05/2026 100.000,00 6147IBT1iJ4EWJRJ.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260527.084030.0984041991.DAO DUC VINH.970432
27/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205270825512026NSMF901124.5390.22101.082542
27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14400193624.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 6.868,00 6147MSCBD2J9SJUL.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260527.074635.872866868.DUONG ANH THUY.970422
27/05/2026 300.000,00 MBVCB.14399810318.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 200.000,00 6147TPBVI2AWLQDS.Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260527.074007.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423
27/05/2026 10.000,00 6147IBT1fJWR9IM2.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260527.073409.0913834836.NGUYEN NGOC AN.970431
27/05/2026 100.000,00 MBVCB.14399573494.Chuyen tien ung ho MS 2026 137 em Vu Giang Truong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14399540716.Lam Quen va Le Thi ngoc Hoa ung ho Ms 2026 .136 anh pham van duy .CT tu 0921000719846 LAM THI YEN NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 5.660,00 6147IBT1kCDJJCK9.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong FT26147604985806.20260527.071157.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14399246284.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.137 (em Vu Truong Giang).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 200.000,00 MBVCB.14399137201.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.137-em Vu Giang Truong#SP#020097040505270635112026AQFB082143.5387.6652.063502
27/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.136 Pham Van Duy#SP#020097042205270633132026OENN922638.5388.2573.063304
27/05/2026 68.000,00 UH MS 2026.136 anh Pham Van Duy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042205270616222026NYO1676757.5189.73071.061622
27/05/2026 50.000,00 MBVCB.14398833295.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 50.000,00 MBVCB.14398817308.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.136 anh Pham Van Duy.CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
27/05/2026 39.140,00 6147MSCBD2J9JB3U.ms2026136.20260527.033021.0925903793.NGUYEN THANH NGUYEN.970422
27/05/2026 500.000,00 6147IBT1iJ4KG6BV.Ms 2026-136 uh anh Pham Van Duy.20260527.024736.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
27/05/2026 21.239,00 6147TPBVI2AU7S9N.UHMS 2026.136 Mong GD Pham Thi Be an lac gap nhieu thien duyen,anh Pham Van Duy benh chuyen bien tot-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260527.024104.00005384949.VU HOANG LINH.970423
27/05/2026 100.000,00 6147WBVNA2FUFTD4.Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).20260527.003825.103001998665.NGUYEN THI THUY TIEN.970412
27/05/2026 100.000,00 6147WBVNA2FUFFDB.Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy.20260527.003358.103001998665.NGUYEN THI THUY TIEN.970412
27/05/2026 100.000,00 6146IBT1d1I1VIDK.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260526.235856.97042292H4246c70000000005c7132.MBBANK IBFT.970422
27/05/2026 50.000,00 MBVCB.14398354014.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 9978758991 NGUYEN VAN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 500.000,00 6148IBT1kCDGI4MW.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh FT26149551840900.20260528.223045.9721071988.NGUYEN THI HONG VAN.970407
28/05/2026 40.000,00 6148IBT1kCDGM76L.NGUYEN NGOC PHUNG ung ho xay Truong Tieu hoc B Phu Hoi xa Nhon Hoi, tinh An Giang FT26149204625298.20260528.222550.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
28/05/2026 5.000,00 6148IBT1kCDGMQWP.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh FT26149472596484.20260528.222228.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
28/05/2026 20.000,00 MBVCB.14425612607.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 5.000,00 6148IBT1kCDGVLQX.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong FT26149960299666.20260528.222126.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
28/05/2026 5.000,00 6148IBT1kCDGVYBX.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy FT26149510594257.20260528.221942.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
28/05/2026 5.000,00 6148IBT1kCDGV9KU.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh FT26149998046546.20260528.221822.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
28/05/2026 200.000,00 6148IBT1iJ4TNZUP.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.221429.141323768.NGUYEN THI BICH NGOC.970432
28/05/2026 10.000,00 MBVCB.14425505446.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.138(be Ho Thi Kim Anh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 300.000,00 6148IBT1kCDG9K7M.ung ho MS 2026.134 FT26149409021106.20260528.220617.19075672042012.VND-TGTT-TRANG QUOC DUNG.970407
28/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205282206042026LWM6602186.5389.40464.220605
28/05/2026 300.000,00 6148IBT1kCDG267T.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh FT26149700088486.20260528.220214.19075672042012.VND-TGTT-TRANG QUOC DUNG.970407
28/05/2026 400.000,00 6148IBT1kCDG2YCW.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26149097463067.20260528.220104.19075672042012.VND-TGTT-TRANG QUOC DUNG.970407
28/05/2026 400.000,00 6148IBT1kCDGCLQM.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh FT26149350209567.20260528.215817.19075672042012.VND-TGTT-TRANG QUOC DUNG.970407
28/05/2026 10.000,00 MBVCB.14425355015.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 200.000,00 6148IBT1aWLAENVS.ung ho Ms 2026-137 em vu giang truong mong e khoe manh.20260528.214754.0300200011888999.DINH THI PHUONG THUY.970446
28/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh#SP#0200970422052821473720267I1Q779173.5189.74389.214728
28/05/2026 50.000,00 6148IBT1kCDAR5Y6.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26149662039024.20260528.213342.19035476252015.VND-TGTT-NGUYEN TRANG PHUONG UYEN.970407
28/05/2026 100.000,00 6148IBT1kCDA3IZW.Ung ho MS 2026.127 em Vu Giang Truong FT26149899274327.20260528.212609.19026524712016.VND-TGTT-NGUYEN THI DUNG.970407
28/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi#SP#020097042205282119082026A3Z7476317.5387.49279.211859
28/05/2026 200.000,00 6148IBT1aWLA7TBH.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.20260528.211435.181001060004568.NGUYEN THI HUYEN .970409
28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14424869916.ung ho ms2026.134.CT tu 0031000309940 BUI THI HUONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 30.000,00 MBVCB.14424823357.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 50.000,00 6148IBT1kCDAEYIY.MS 2026.137 FT26148863006624.20260528.210336.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
28/05/2026 300.000,00 6148MCOBQ2Y619MZ.Ung ho MS 2026.137 EM Vu truong giang.20260528.205422.03201010618202.NGUYEN MAI PHUONG.970426
28/05/2026 500.000,00 6148IBT1kCDA461U.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148810107853.20260528.204840.10325266100013.VND-TGTT-NGUYEN THI HAU.970407
28/05/2026 15.000,00 MBVCB.14424489131.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205282042482026WKS5771864.5388.50995.204248
28/05/2026 500.000,00 MBVCB.14424422765.ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 0011000865821 TRAN THI THU HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 200.000,00 6148IBT1kCDAYXUL.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh FT26148055877058.20260528.204004.9493638888.NGUYEN THUY LINH.970407
28/05/2026 200.000,00 6148IBT1d1IS8FW1.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260528.202551.97042292V262344000000000ca9114.MBBANK IBFT.970422
28/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097040505282005492026NCP8058266.5388.19898.200549
28/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097048805282000582026dc0i574723.5387.89743.200059
28/05/2026 10.000,00 MBVCB.14423744575.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097040505281954392026PKCD009094.5387.50088.195439
28/05/2026 60.000,00 PHAM THI THUC CHUYEN KHOAN- UNG HO MS 2026.137 EM VU GIANG TRUONG-280526-19:39:49 j25p270706#SP#020097041605281939492026j25p270706.5189.51942.193939
28/05/2026 100.000,00 6148MCOBQ2Y6QMRU.unv ho MS2026.137 em Vu Giang Truong.20260528.192051.07001011949343.TRAN THI KIM DUNG.970426
28/05/2026 5.660,00 6148IBT1kCD4GNGK.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh FT26148403842494.20260528.191621.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14423010373.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0041000355548 TRAN THI MUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 100.000,00 6148ORCOQ2Y6Y7IF.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.20260528.191210.0912417007.Hoang Trong Tan.970448
28/05/2026 200.000,00 MBVCB.14422741845.Ung ho MS2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).CT tu 0831000062501 PHAM THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 50.000,00 IB_345664536_1779968882446293895695_null_20260528_tat ca
28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14422559244.NGUYEN THUY HUONG chuyen tien ung ho ms 2026.137 e vu truong giang.CT tu 9156333333 NGUYEN THUY HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 300.000,00 6148IBT1kCD4M64B.Ng Nhat Minh ung ho MS.2026 138 - be Ho thi Kim Anh FT26148789976977.20260528.184856.14020871728015.VND-TGTT-LE QUYNH NGA.970407
28/05/2026 29.000,00 ung ho MS 2026.133. em Dang Thi Duyen. Mong em som khoi benh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048805281828542026rp5y192289.5388.67254.182845
28/05/2026 100.000,00 6148IBT1aWLADDHS.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.20260528.182837.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
28/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh#SP#0200970488052818235020267oc0170792.5390.32911.182350
28/05/2026 200.000,00 6148TPBVI2AGWYN9.Ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).20260528.182120.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
28/05/2026 150.000,00 6148SHBAA2FGW7SV.MS 2026.131 em Vu Tuan Hai.20260528.182107.1009475282.PHAM THI MAI.970443
28/05/2026 1.800.000,00 6148IBT1bJVTPM35.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho be Ho Thi Kim Anh MS 2026 - 138.20260528.181245.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
28/05/2026 100.000,00 6148IBT1iJ4T2R9F.MS 2026 137 Vu Truong Giang.20260528.180933.0968348206.LE THI NGA.970432
28/05/2026 10.000,00 6148ICBVC228AXKW.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).20260528.180102.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
28/05/2026 10.000,00 6148ICBVC228ARV1.Ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).20260528.180006.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14421639657.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 9979433476 NGO THI THUY DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 50.000,00 MBVCB.14421626185.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097041505281756472026k35D961341.5189.50339.175647
28/05/2026 50.000,00 MBVCB.14421615693.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 50.000,00 MBVCB.14421603803.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 50.000,00 6148IBT1kCDBETNH.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh FT26148216390589.20260528.175535.19023598794015.VND-TGTT-DAN HAI.970407
28/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong-280526-17:35:45 BQyZ296738#SP#020097041605281735452026BQyZ296738.5387.162.173535
28/05/2026 50.000,00 MBVCB.14421064838.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 1033632197 NGUYEN VAN CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14420996475.Ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong#SP#020097048805281721372026zyhw885440.5387.98387.172137
28/05/2026 100.000,00 6148IBT1kCDBSZ5T.Ung ho MS 2026.138 Ho Thi Kim Anh FT26148001897938.20260528.171653.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
28/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205281710332026Q7K4150617.5388.20375.171034
28/05/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh, ma GD 100000137557899#SP#0200970449052817011220264HYz312411.5387.57068.170102
28/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097041505281655282026vKuP670097.5387.17437.165528
28/05/2026 100.000,00 NGUYEN THI HANG Chuyen tien ung ho ms 2026.131 em vu tuan hai#SP#0200970488052816473120265vl0734889.5387.62737.164731
28/05/2026 180.000,00 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097041505281646382026N9SJ630630.5387.56649.164628
28/05/2026 300.000,00 MBVCB.14419863191.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 1041560203 LE HUY CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097042205281608392026Q98X518455.5387.16803.160840
28/05/2026 200.000,00 ung ho ms2026.135nguyen thi linh#SP#0200970422052816073620266VV1857954.5389.10583.160736
28/05/2026 1.000.000,00 6148TPBVI2AG8YW4.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260528.160532.02140117402.LE THI QUYNH TAN.970423
28/05/2026 50.000,00 MBVCB.14419722509.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0451000329086 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14419677416.Ung ho MS 2026.137 (e Vu Giang Truong).CT tu 1050712205 TRAN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14419571511.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 1016972050 LE THI THIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 100.000,00 6148IBT1kCD5VUQP.Ung ho MS2026.135 FT26148021849992.20260528.154803.1838336688.NGUYEN DUC DAT.970407
28/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097040505281533052026ZI0V069118.5390.8361.153305
28/05/2026 100.000,00 6148SGTTH2B4UXLL.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh.20260528.152642.070141287050.SACOMBANK.970403
28/05/2026 200.000,00 6148IBT1iJ4L4UQ8.Hung UHMS 137 138.20260528.151325.122665828.NGUYEN THI KIM NGAN.970432
28/05/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh-280526-15:06:52 JAWT545463#SP#020097041605281506522026JAWT545463.5388.65747.150652
28/05/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.138 em ho thi kim anh#SP#020097042205281506462026KM89274300.5387.65403.150646
28/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#0200970422052815055020267W4W185959.5389.60584.150541
28/05/2026 200.000,00 6148IBT1kCDYTWPI.Ung ho be Ho Thi Kim Anh, MS 2026.138 FT26148327360898.20260528.145756.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14418880719.TRAN DUY NGUNG chuyen tien ung ho ms 2026.138 ( be Ho Thi Kim Anh).CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 100.000,00 6148IBT1kCDYHGNU.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh FT26148231973906.20260528.145258.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
28/05/2026 150.000,00 MBVCB.14418828922.Ung ho MS 2026.137 ( em Vu Giang Truong).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#0200970422052814425820261O7H754325.5389.43454.144259
28/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh-280526-14:40:29 avus113009#SP#020097041605281440292026avus113009.5390.31359.144029
28/05/2026 150.000,00 MBVCB.14418684173.Ung ho MS 2026.138 ( be Ho Thi Kim Anh).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14418656887.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14418633043.LE TUAN ANH chuyen tien Ung ho MS 2026.137 ( em Vu Giang Truong).CT tu 0491000042286 LE TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14418622207.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 0101000702308 NGUYEN XUAN LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 25.000,00 6148MSCBD2J78CHV.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.20260528.143011.0964199498.NGUYEN DIEU THU.970422
28/05/2026 100.000,00 6148VNIB0213YBPD.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.142707.212879999.TA HUONG QUYNH.970441
28/05/2026 700.000,00 6148IBT1iJ4LUY42.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 7 ma so sau 2026132 2026133 2026134 2026135 2026136 2026137 2026138 moi ma so 100K.20260528.142326.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
28/05/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131017736964.20260528.131017736964-0854076607_Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
28/05/2026 100.000,00 6148IBT1kCDYYZ2Z.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh FT26148563092030.20260528.141216.19037732569016.VND-TGTT-HOANG THI KIM DAN.970407
28/05/2026 200.000,00 6148IBT1aWL471XC.UNG HO MS2026.137 (em Vu Truong Giang).20260528.141021.30200014762030.DO HOANG HA THANH.970440
28/05/2026 100.000,00 6148ORCOQ2YN3L3J.MS 2026 137 Em Vu Giang Truong.20260528.140624.16682222.NGUYEN THI THAO.970448
28/05/2026 100.000,00 6148IBT1kCDYP1EG.Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh FT26148145000396.20260528.140551.19031653234027.VND-TGTT-LAM NGOC KINH.970407
28/05/2026 100.000,00 6148ORCOQ2YN9PK8.MS 2026 138 Be Ho Thi Kim Anh.20260528.140319.16682222.NGUYEN THI THAO.970448
28/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097041505281359542026XMbg980850.5387.48563.135955
28/05/2026 100.000,00 6148IBT1iJ4LIWA8.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 138 ho thi kim anh.20260528.135623.111555222.VU THI THU THAO.970432
28/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097040505281351012026HEJN004045.5388.8877.135052
28/05/2026 10.000,00 6148IBT1kCDYVXGY.ung ho ms 2026.138, em Ho Thi Kim Oan, chuc em va gia dinh binh an FT26148470298065.20260528.134914.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
28/05/2026 500.000,00 MBVCB.14418160086.Ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).CT tu 0651000595172 DO THI MINH THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 200.000,00 6148IBT1iJ4LMCEE.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.134549.0772178151.KIEN THI NGOC TIEN.970432
28/05/2026 1.000.000,00 6148IBT1kCDYDSBT.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh FT26148321171030.20260528.134221.11121379506015.VND-TGTT-DO VU DUONG.970407
28/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#0200970422052813403320268Q5P280139.5390.66668.134024
28/05/2026 200.000,00 6148IBT1kCDY9182.Ung ho MS 2026.138 FT26148876209579.20260528.133348.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
28/05/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097048805281332122026ap8b130868.5389.33168.133212
28/05/2026 50.000,00 6148MCOBQ2YN92ZI.Ung ho ms2026.137 vu giang truong.20260528.133148.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
28/05/2026 200.000,00 6148IBT1kCDY2WJD.Ung ho MS 2026.138 em Ho Thi Kim Anh FT26148678507812.20260528.132927.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14417963964.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0211000432769 LE THI HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 50.000,00 6148MCOBQ2YNSI15.Ung ho ms2026.138 ho thi kim anh.20260528.132507.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
28/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh-280526-13:21:36 vuSm319205#SP#020097041605281321362026vuSm319205.5389.89802.132127
28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14417894369.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 0011004291120 TRINH MANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131011939170.20260528.131011939170-0938122191_Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
28/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097048805281317162026708g098636.5389.73195.131716
28/05/2026 300.000,00 6148MCOBQ2YNSEEP.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.20260528.131459.04401015923548.CHU XUAN LANG.970426
28/05/2026 30.000,00 6148IBT1kCDYQYN3.2026.138 Ho Thi Kim Anh FT26148275151362.20260528.131056.271119926666.VU TUNG LAM.970407
28/05/2026 500.000,00 MBVCB.14417787273.MS 2026 137.CT tu 0721000523361 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/05/2026 100.000,00 PHAM QUANG TRUNG Chuyen tien ung ho chi nguyen thi Thuong o xa son hong tinh ha tinh#SP#020097048805281309592026v4nz083047.5388.42756.130959
28/05/2026 200.000,00 MS2026-138 CHAU HO THI KIM ANH DA NANG-280526-13:09:52 EutY007335#SP#020097041605281309522026EutY007335.5387.42528.130952
28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14417778653.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.138(ho thi kim anh).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097048805281306342026zx3g075539.5388.28346.130634
28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14417734776.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.137 chau Vu Giang Truong#SP#0200970488052813024720266ctq067088.5388.12742.130247
28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14417674734.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 150.000,00 6148IBT1kCDPLVKA.Ung ho ms 2026.137 Vu Giang Truong FT26148044000009.20260528.124323.19034127960014.VND-TGTT-HA THI THANH PHUONG.970407
28/05/2026 100.000,00 6148IBT1kCDPH4JG.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148373416009.20260528.124043.34888866669999.PHUNG THI THU HOAI.970407
28/05/2026 500.000,00 6148IBT1fJJWA1WR.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.20260528.123840.6302140028686.LE DANH SY.970439
28/05/2026 200.000,00 NGUYEN LIEN SON Chuyen tien ung ho Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong#SP#020097048805281230382026mj6o988844.5387.63890.123038
28/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205281228382026PN1C614963.5389.54467.122820
28/05/2026 70.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131006023659.20260528.131006023659-0981341593_Ung ho MS 2026138
28/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205281222262026X2J1938535.5189.21509.122217
28/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.138 Be Ho Thi Kim Anh#SP#020097048805281222242026prfw964781.5387.20750.122224
28/05/2026 300.000,00 6148IBT1kCDPGEAN.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148201012000.20260528.122147.16887141722222.LE THI MINH TRANG.970407
28/05/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097048805281211162026vb09929807.5387.59565.121116
28/05/2026 200.000,00 6148TPBVI2AEPCK1.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.120923.00032431001.VU THI THANH THUY.970423
28/05/2026 50.000,00 6148IBT1kCDP5MDX.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh FT26148926518074.20260528.120848.19033509882017.VND-TGTT-HOANG LAN ANH.970407
28/05/2026 5.000,00 6148VNIB0219H73M.ung ho MS 2026.138 ( be Ho Thi Kim Anh ).20260528.120837.912281212.GIANG MY LINH.970441
28/05/2026 200.000,00 6148IBT1kCDPUEIR.Ung ho MS 2026.138 be Ho thi kim anh FT26148207633217.20260528.120116.19027692868699.VND-TGTT-NGUYEN ANH TUAN.970407
28/05/2026 300.000,00 MBVCB.14416945828.ung ho ms 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 0021002265200 NGUYEN HUYEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097048805281157392026swig880555.5389.79494.115739
28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14416865768.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 0021001886731 DAO PHUONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 50.000,00 ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205281140362026DBI4618535.5189.75056.114037
28/05/2026 15.000,00 MBVCB.14416612145.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.138(be Ho Thi Kim Anh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 100.000,00 6148IBT1aWL4IQXT.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.113511.0388729665.NGUYEN NGOC Y NHI.970437
28/05/2026 100.000,00 6148IBT1kCDPCCD7.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148720835326.20260528.113418.19035561204011.VND-TGTT-LE THI LAN PHUONG.970407
28/05/2026 500.000,00 6148SGTTH2B4AG8N.IBFT Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.20260528.113115.060246022308.SACOMBANK.970403
28/05/2026 50.000,00 MBVCB.14416480172.LANG THI THUY ung ho MS 2026.137 ( em vu truong giang ).CT tu 1043034142 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 200.000,00 6148IBT1kCDU3AFQ.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148587670014.20260528.111258.14021949134016.VND-TGTT-VO THI HUYEN THUONG .970407
28/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong#SP#020097040505281112092026YR34075374.5389.3207.111200
28/05/2026 200.000,00 6148IBT1kCDUT88A.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148666634736.20260528.110635.19029951657998.VND-TGTT-PHAM THUY DUONG.970407
28/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#0200970488052811053120269og1687482.5388.63221.110532
28/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205281102082026CKS3726172.5189.44082.110208
28/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205281100112026JPNZ152249.5388.31780.105954
28/05/2026 56.000,00 6148IBT1kCDU6TUH.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148808144945.20260528.105621.19028197961883.VND-TGTT-TRAN GIANG NAM.970407
28/05/2026 200.000,00 6148TPBVI2AEICTV.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.105525.21021990001.TRAN VAN CONG.970423
28/05/2026 200.000,00 MBVCB.14415999672.UNG HO MS 2026.137 (EM VU TRUONG GIANG).CT tu 1915052940 DONG MINH CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 50.000,00 UNG HO MS2026.136-280526-10:55:16 Qg0h866168#SP#020097041605281055162026Qg0h866168.5387.3680.105516
28/05/2026 100.000,00 6148VNIB0219K6XT.Ung ho MS 2026.137 ( Vu Giang Truong).20260528.105335.646704060050705.LE THI ANH THUONG.970441
28/05/2026 300.000,00 6148IBT1kCDUKGPY.Ung ho MS 2026.137 em Vu Truong Giang FT26148185151104.20260528.104941.9976688888.VU THI LUYEN.970407
28/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong-280526-10:49:01 Ex6J906862#SP#020097041605281049012026Ex6J906862.5189.67751.104901
28/05/2026 100.000,00 6148VNIB0219KCIA.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.104439.984112384.VU THI THU NGA.970441
28/05/2026 100.000,00 6148ORCOQ2YNEY67.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.104225.0912417007.Hoang Trong Tan.970448
28/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097042205281041172026QSN9489635.5387.25307.104117
28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14415814884.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0061001138559 BUI NGOC TRUC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 100.000,00 6148IBT1kCDU4ATZ.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148707140273.20260528.103747.19036979236013.TKTT-VND- TRAN THI NGOC BICH.970407
28/05/2026 1.000.000,00 MBVCB.14415760604.ung ho ma so 2026.137 vu giang truong.CT tu 1011126668 HA THI MY DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14415764191.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 100.000,00 6148IBT1kCDUBNEN.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148640067086.20260528.103601.8386207991.LE NGOC HAN.970407
28/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097041505281030052026Oz5X333015.5390.61851.103005
28/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy#SP#020097040505281026192026Y0F3061268.5388.40881.102619
28/05/2026 300.000,00 MBVCB.14415586580.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 200.000,00 MBVCB.14415539590.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0081000341267 NGUYEN THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14415491526.ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 0151000573817 HUYNH KIEU PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.137#SP#020097040505281016122026AS1D013523.5390.87610.101612
28/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong-280526-10:02:57 jqEz521223#SP#020097041605281002572026jqEz521223.5189.16929.100248
28/05/2026 500.000,00 MBVCB.14415290128.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam.CT tu 1036153192 TRAN LE TAN THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong#SP#020097048805280957382026xc7y449121.5388.89239.095738
28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14415240952.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 7768983445 PHAM THI HONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 200.000,00 6148IBT1aWL418BV.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260528.095330.100100031958.NGUYEN THI PHUONG THAO.970457
28/05/2026 200.000,00 6148TPBVI2AE3A29.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.095324.03415114201.NGUYEN HONG NHUNG.970423
28/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097048805280952582026kus4433423.5387.65551.095258
28/05/2026 50.000,00 MBVCB.14415194349.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 9352345655 BUI QUY THUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14415111787.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0491000014987 NGUYEN HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 100.000,00 6148IBT1iJ4H47CS.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.20260528.094544.0984041991.DAO DUC VINH.970432
28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14415072325.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 1030905469 LE PHUONG DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 200.000,00 6148IBT1kCD8NXD1.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh FT26148095571491.20260528.094134.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407
28/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#0200970488052809372220269wyc381445.5189.90342.093723
28/05/2026 50.000,00 6148IBT1kCD8T3MX.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148913960151.20260528.092602.1832333333.HA VAN THUAN.970407
28/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097041505280918222026hzG8984402.5389.3769.091804
28/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205280913042026AV2V909865.5390.82053.091304
28/05/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh#SP#02009704220528090350202644J1254064.5387.44466.090341
28/05/2026 8.494,00 6148TPBVI2AEXXDL.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).20260528.090240.04181560001.NGUYEN THI NGOC ANH.970423
28/05/2026 50.000,00 6148MCOBQ2YNRWYB.Ung ho MS 2026.136 (anh Pham Van Duy).20260528.090210.03101010965538.HOANG VIET.970426
28/05/2026 500.000,00 6148IBT1iJ4HU71C.Ms 2026-138 uh be Ho Thi Kim Anh.20260528.085853.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
28/05/2026 50.000,00 6148TPBVI2AEXFHP.ung ho ms 2026.137 em Vu Giang Truong.20260528.085547.86428686888.NGUYEN PHAM DOAN TRANG.970423
28/05/2026 200.000,00 MBVCB.14414473179.LE VAN QUANG chuyen tien MS 2026.137. em Vu Giang Truong.CT tu 1918391288 LE VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 500.000,00 6148IBT1iJ4HUSX6.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 138 HO THI KIM ANH.20260528.085506.247529918.LE THI HOA.970432
28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14414475452.ung ho ms 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 250.000,00 6148IBT1d1I2RS3T.Nhom vien gach nho ung ho 5 ma so 131 133 134 135 136.20260528.085425.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
28/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205280852112026TOY0379638.5390.99436.085211
28/05/2026 200.000,00 MBVCB.14414411953.Ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 300.000,00 MBVCB.14414378621.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 1912267270 DANG MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 300.000,00 MBVCB.14414365273.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0121000679956 PHAM TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026.137 Em VU GIANG TRUONG#SP#0200970405052808451320260N58098457.5389.73400.084513
28/05/2026 600.000,00 SHGD:10000413.DD:260528.BO:NGUYEN LUONG.Remark:UNG HO MS 2026.137 CHUC VU GIANG TR UONG MSU KHOE
28/05/2026 300.000,00 MBVCB.14414314126.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 200.000,00 6148IBT1kCD8IRU7.Ms 2026.137 em Vu Giang Truong FT26148138000707.20260528.083131.19035300656012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DIEP .970407
28/05/2026 100.000,00 6148TPBVI2AEVBCK.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.20260528.083031.04083533000.VU THI THU NGA.970423
28/05/2026 100.000,00 6148IBT1iJ4HMYQ2.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.20260528.082643.273252258.NGO MY AN.970432
28/05/2026 200.000,00 MBVCB.14414059682.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.138 ( be Ho Thi Kim Anh).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14414026737.ung ho Ms2026.137 em Vu Truong Giang.CT tu 0371000472224 VO THI NGOC THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 200.000,00 MBVCB.14414024762.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.137 ( em Vu Giang Truong).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 100.000,00 6148IBT1kCD8SYP2.Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong FT26148366565554.20260528.081633.19035132890012.VND-TGTT-DO VAN TRANG.970407
28/05/2026 50.000,00 6148IBT1kCD896ZR.Ung ho ms 2026.137 FT26148549950073.20260528.081406.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
28/05/2026 500.000,00 6148IBT1kCD89VPT.Ung ho MS 2026 138 be Ho Thi Kim Anh FT26148220820473.20260528.081234.19038804902013.VND-TGTT-DANG HOANG VIET.970407
28/05/2026 15.000,00 MBVCB.14413907282.2026 .137.( Vu Gia Truong ).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14413894756.ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kin Anh).CT tu 0011002267838 LE ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 1.000.000,00 6148IBT1kCD8C17I.Ms 2026.138 FT26148661323269.20260528.080501.19023859185021.VND-TGTT-LE THI HIEN LUONG.970407
28/05/2026 50.000,00 6148IBT1iJ4HDMT3.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.080404.8888556868.PHAM THI HUYEN.970432
28/05/2026 300.000,00 6148IBT1kCD8J4U9.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148926109688.20260528.075926.11920256443019.VND-TGTT-PHAM QUOC THUAN.970407
28/05/2026 300.000,00 MBVCB.14413828372.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14413811377.Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong.CT tu 0011004174097 NGUYEN THI MAI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 200.000,00 6148MCOBQ2YNT4IV.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.075650.04001010709585.PHAM THI THUY MAI.970426
28/05/2026 500.000,00 MBVCB.14413747980.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 50.000,00 6148IBT1kCD8QBET.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148281172348.20260528.075202.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
28/05/2026 200.000,00 MBVCB.14413727792.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.136( anh Pham Van Duy).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097040505280749182026OYVP063048.5388.90188.074909
28/05/2026 200.000,00 MBVCB.14413701704.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0841000018000 LE THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 50.000,00 MBVCB.14413683615.ung ho MS 2026.138.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 50.000,00 MBVCB.14413680978.ung ho MS 2026.137.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 50.000,00 MBVCB.14413678440.ung ho MS 2026.136.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 50.000,00 MBVCB.14413676325.ung ho MS 2026.135.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14413665943.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0631000453463 NGUYEN CHAU THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 50.000,00 MBVCB.14413674402.ung ho MS 2026.134.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14413674035.Ung ho MS 2026.135 (Chi Nguyen Thi Linh).CT tu 1023303846 LO QUOC TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 6.868,00 6148MSCBD2JNW5UE.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260528.074129.872866868.DUONG ANH THUY.970422
28/05/2026 200.000,00 MBVCB.14413605012.Ung ho MS 2026.136 ( anh Pham Van Duy).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14413548781.UH-MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 0611001963639 DO THI MINH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 100.000,00 6148IBT1kCDIFPHB.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148851103652.20260528.073238.19036734430019.NGUYEN THI DUNG.970407
28/05/2026 100.000,00 6148IBT1iJ4H27AR.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.073215.146617228.NGUYEN THI HANG.970432
28/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:HOANG SANG chuyen tien ung ho MS 2026.137#SP#020097040505280729512026SPYY085026.5389.33633.072942
28/05/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 138 BE HO KIM ANH-280526-07:18:52 FRFb835310#SP#020097041605280718532026FRFb835310.5389.1943.071853
28/05/2026 50.000,00 6148MCOBQ2YNJJME.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.071356.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14413290253.Chuyen tien ung ho MS 2026 138 Ho Thi Kim Anh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
28/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097048805280711132026xdph939228.5390.81828.071103
28/05/2026 100.000,00 6148TPBVI2AEWVKR.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.065818.02692770001.PHAN THI PHUONG CHI.970423
28/05/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097040505280658012026ZCOC060913.5387.47760.065802
28/05/2026 200.000,00 MBVCB.14413145905.ung ho MS 2026.137.CT tu 0071001750258 LE HUU MINH QUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 50.000,00 6148TPBVI2AEWWEE.Ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).20260528.065313.39745333333.TRAN THANH GIAU.970423
28/05/2026 200.000,00 6148IBT1kCDIAFNE.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148370739467.20260528.064653.966625112001.DO HA TRANG.970407
28/05/2026 200.000,00 MBVCB.14413045008.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 50.000,00 MBVCB.14413026614.NGUYEN THI MEN chuyen tien Ung ho MS 2026.137( em Vu Giang Truong).CT tu 0341007136649 NGUYEN THI MEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 100.000,00 6148IBT1kCDI4IHI.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148210021962.20260528.063701.5604266666.CHU DINH LINH.970407
28/05/2026 200.000,00 6148SHBAA2FE8IFD.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.137 Vu Giang Truong.20260528.063533.080719920.PHAM THI NHAM.970443
28/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.138-be Ho Thi Kim Anh#SP#020097040505280633102026KKUM080389.5389.93937.063301
28/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205280621212026WGM3741936.5389.72587.062122
28/05/2026 100.000,00 6148IBT1kCDIY8EY.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148026090349.20260528.061312.19034281948019.VND-TGTT-CAO VAN LINH.970407
28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14412698444.ung ho ms 2026.137 vu giang truong.CT tu 0011004048898 CAO HONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205280543252026SWUH744714.5389.25117.054325
28/05/2026 24.321,00 6148TPBVI2AE4GVM.UHMS 2026.137 Mong em Vu Giang Truong benh chuyen bien tot,GD ba Vu Thi Mai gap nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260528.023306.00005384949.VU HOANG LINH.970423
28/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#0200970422052802185120260IWU707156.5389.50844.021852
28/05/2026 30.000,00 6148IBT1kCDID2FR.Ung ho MS 2026.137 em Vu Gia Truong FT26148009830899.20260528.021454.6683797979.NGUYEN THI HONG NGOC .970407
28/05/2026 1.000.000,00 6148IBT1kCDI9MXJ.ung ho ms.2026.135 nguyen thi linh FT26148364187366.20260528.012223.19021966586018.VND-TGTT-TRINH THI KIM DUNG.970407
28/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097048805280113392026602t727976.5388.23227.011339
28/05/2026 200.000,00 MBVCB.14412419713.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0031000168552 NGUYEN HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14412400831.MS2026 120 be Le Anh Hung.CT tu 0011000598369 LE BICH HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 200.000,00 6148IBT1iJ4Z3P9G.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.003800.97881995.DINH NGUYEN THUY KHANH.970432
28/05/2026 30.000,00 6148IBT1iJ4Z32KN.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260528.002823.234723545.TRAN VAN QUANG.970432
28/05/2026 200.686,00 Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho MS 2026.134 gia dinh chi Nguyen Thi thuong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040505280012532026UIP0000753.5390.76453.001243
28/05/2026 50.000,00 6147ORCOQ2YNM98M.ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong.20260527.235152.0135100001427002.VU THI KIM HIEN.970448
28/05/2026 200.000,00 6147TPBVI2AEZGYF.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260527.233647.11091799999.PHAM HONG ANH.970423
28/05/2026 100.000,00 MBVCB.14412178212.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 500.000,00 MBVCB.14412170895.Bibun ung ho MS 2026.137 ( em Vu Giang Truong) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 50.000,00 MBVCB.14412138437.Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien.CT tu 0711000227499 HA HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
28/05/2026 500.000,00 6147IBT1kCDMR2NN.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148307842594.20260527.232436.19035797470014.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC YEN.970407
28/05/2026 30.000,00 6147IBT1kCDMX3FE.2026.137 Vu giang truong FT26148008008871.20260527.232213.271119926666.VU TUNG LAM.970407
28/05/2026 50.000,00 6147IBT1kCDMX774.Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong FT26148886353360.20260527.231949.3651796886.NGUYEN DUY THAI.970407
28/05/2026 300.000,00 MBVCB.14412051981.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0341006931134 PHUNG THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 200.000,00 uhg ho ms 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh)#SP#020097041505292323442026sTgo375214.5390.84158.232344
29/05/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.133 (em Dang Thi Duyen)#SP#020097041505292322272026BCTt374016.5390.80825.232227
29/05/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.139 (em Nguyen Duc Huy)#SP#020097041505292320532026v08B371547.5189.79084.232053
29/05/2026 300.000,00 MBVCB.14440291013.Ung Ho MS 2026.139 Nguyen Duc Duy.CT tu 0611001974205 TRIEU HAI TRIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14440288510.Ung ho MS 2026.139 ( em Nguyen Duc Huy).CT tu 0351000918345 TRUONG THI KIM BICH NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205292318162026E28R417298.5189.74263.231816
29/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805292318142026cuto632277.5389.73821.231814
29/05/2026 20.000,00 MBVCB.14440230895.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy - Thanh Hoa).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 20.000,00 MBVCB.14440218539.Ung ho MS 2026.138 (em Ho Thi Kim Anh - Da Nang).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 20.000,00 MBVCB.14440200517.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong - Ha Noi).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131207976278.20260529.131207976278-0832584970_Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
29/05/2026 30.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970405052922543320263Q5V079650.5387.30764.225433
29/05/2026 200.000,00 MBVCB.14440148501.UNG HO MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 200.000,00 MBVCB.14440137393.UNG HO MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 1.000.000,00 MBVCB.14440074193.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 1.000.000,00 ung ho ma so 2026.139 e duc huy#SP#020097048805292239442026jkuj584255.5388.98521.223933
29/05/2026 1.300.000,00 MBVCB.14440067501.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 1.000.000,00 MBVCB.14440054851.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 0531002587526 NGUYEN NGOC THIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097040505292231162026HR4Y051066.5390.78176.223116
29/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#02009704220529222906202603WG531694.5388.72500.222907
29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14439944171.ung ho 2026.139 em nguyen duc huy.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131204791272.20260529.131204791272-0888522448_Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
29/05/2026 200.000,00 6149IBT1kCD3MN39.Ung ho ms 2026.139 Nguyen Duc Huy FT26150545408668.20260529.221136.19028829083011.VND-TGTT-TRINH QUANG LINH.970407
29/05/2026 200.000,00 6149IBT1kCD3MZYG.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150557750023.20260529.221033.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407
29/05/2026 10.000,00 MBVCB.14439746634.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097040505292156172026FRH2077660.5390.66227.215607
29/05/2026 200.000,00 MBVCB.14439647357.HO NGOC THANH HUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.139 - Em Nguyen Duc Huy.CT tu 0071001168999 HO NGOC THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 50.000,00 MBVCB.14439630581.ung ho MS 2026.139.CT tu 1019209506 TAO THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14439636667.Ung ho ms2026.135 (nguyen thi linh).CT tu 0831000062501 PHAM THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 50.000,00 6149VNIB021IRGH6.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.214735.065704060053633.DINH MY LINH.970441
29/05/2026 500.000,00 6149IBT1kCD3CAPM.Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong FT26149099045977.20260529.214707.19027955855015.VND-TGTT-NGUYEN TUAN DUNG.970407
29/05/2026 200.000,00 MBVCB.14439539082.Ung ho Ms2026.139 (nguyen duc huy).CT tu 0831000062501 PHAM THI THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 200.000,00 6149TPBVI2AVZVNF.Ung ho MS 2026.139 nguyen duc huy.20260529.213932.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
29/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205292136232026DKGS648253.5389.83737.213623
29/05/2026 20.000,00 MBVCB.14439410381.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 300.000,00 6149IBT1kCDFTVGW.Ung ho MS 2026111 em Nguyen Hong Anh FT26149446027005.20260529.211354.19034619700018.VND-TGTT-PHAN CAO THANG .970407
29/05/2026 50.000,00 6149TPBVI2AVT2GZ.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).20260529.210734.86428686888.NGUYEN PHAM DOAN TRANG.970423
29/05/2026 100.000,00 6149IBT1aWL7XDSE.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.210043.6607040830303.NGUYEN THI HIEN.970430
29/05/2026 100.000,00 6149TPBVI2AVJ2E8.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).20260529.204918.00288390602.NGUYEN VIET THANH.970423
29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14438648908.MS 2026.139.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 20.000,00 6149IBT1iJ4RJJMM.Ung ho MS 2026-139 em Nguyen Duc Huy.20260529.203539.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
29/05/2026 300.000,00 MBVCB.14438199096.NGUYEN THI HOAN chuyen tien Ung ho MS 2026.139(Nguyen Duc Huy).CT tu 0111000988974 NGUYEN THI HOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 100.000,00 6149IBT1iJ4XX6JF.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.195951.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970432
29/05/2026 300.000,00 MBVCB.14437920876.NGUYEN THI CHIN ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0221000041150 NGUYEN THI CHIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 100.000,00 HO HONG DIEP chuyen tien ung ho ms 2026 137 Vu Giang Truong#SP#020097042205291955052026HPMM416048.5388.92690.195506
29/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.137 Em Vu Giang Truong#SP#020097040505291941322026SM58038283.5387.3429.194132
29/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.136 Anh Pham Van Duy#SP#0200970405052919393220260ZJT029159.5189.90241.193932
29/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.135 Chi Nguyen Thi Linh#SP#020097040505291937462026H0EY020933.5389.78276.193746
29/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.134 Chi Nguyen Thi Thuong#SP#0200970405052919360920262X7C013146.5388.66790.193609
29/05/2026 15.000,00 MBVCB.14437414067.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 50.000,00 TRAN DO NIN Chuyen tien ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805291912202026vdxr886076.5387.2339.191220
29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14436790171.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 1016327762 VU VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 300.000,00 6149IBT1kCDTVTNW.NGUYEN THE ANH UNG HO MS 2026.139 FT26149721285145.20260529.185556.10620662837012.VND-TGTT-NGUYEN THE ANH.970407
29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14436770712.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 1016327762 VU VAN QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205291847152026A46B132346.5387.26851.184715
29/05/2026 50.000,00 MBVCB.14436296988.LE THI NGOC TRANG ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong.CT tu 1036453082 LE THI NGOC TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 33.000,00 Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805291830022026pbh2690625.5389.2397.183002
29/05/2026 50.000,00 MBVCB.14436170518.LE THI NGOC TRANG ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 1036453082 LE THI NGOC TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 50.000,00 6149IBT1iJ4XB2WP.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.20260529.181131.0973094567.NGUYEN TIEN THINH.970432
29/05/2026 200.000,00 6149VNIB021D7L34.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.181016.123455657.TRAN ANH TUAN.970441
29/05/2026 100.000,00 6149IBT1kCDL7SHX.Ung ho MS 2026.139 Em Nguyen Duc Huy FT26149303856370.20260529.180354.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
29/05/2026 50.000,00 6149MCOBQ2Y7AXBX.Ung ho ms2026.139 nguyen duc huy.20260529.175820.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
29/05/2026 20.000,00 6149MSCBD2TQBHHV.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.174954.0030126348009.TRAN THI HAI NAM.970422
29/05/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy, ma GD 100000138097873#SP#0200970449052917471820264YEW994902.5390.3125.174708
29/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805291737022026r3y9433102.5389.28157.173703
29/05/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.125 EM NGUYEN HO NGOC HAN-290526-17:33:19 gwIx417448#SP#020097041605291733202026gwIx417448.5390.916.173320
29/05/2026 200.000,00 6149SGTTH2BWJF9A.IBFT Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.173230.050113997386.SACOMBANK.970403
29/05/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.127 BE DINH BAO YEN-290526-17:31:41 Avod925639#SP#020097041605291731422026Avod925639.5389.89049.173142
29/05/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.138 BE HO THI KIM ANH-290526-17:28:56 6ksb393623#SP#0200970416052917285620266ksb393623.5389.68252.172856
29/05/2026 1.162,00 MBVCB.14434970091.HA THI THUY chuyen tien.CT tu 0011004187959 HA THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 100.000,00 2026.139( Nguyen Duc Huy)#SP#020097041505291720002026dJxp813931.5189.4354.172000
29/05/2026 50.000,00 LE THI CAM DUNG chuyen tien ung ho ms 2026.139 EM NGUYEN DUC HUY#SP#020097042205291718572026U27X271444.5389.97658.171857
29/05/2026 100.000,00 NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho MS 2026.136 pham van duy#SP#020097041505291712332026uTGC775479.5390.52049.171233
29/05/2026 200.000,00 MBVCB.14434694797.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 9919210099 LE DUONG THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.139 Nguyen Duc Huy#SP#020097048805291644452026hrqj182993.5388.56594.164445
29/05/2026 800.000,00 Ung ho MS 2026085 Lo Manh Khang va Lo Gia Hung#SP#020097041505291640542026XdvN625074.5390.27691.164054
29/05/2026 100.000,00 6149SGTTH2BW11TZ.IBFT Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.161746.030076537301.SACOMBANK.970403
29/05/2026 41.314,00 6149IBT1kCDHDATG.Ung ho MS 2026.139 FT26149054990531.20260529.161451.41413393195.MAI THI PHUONG CHI.970407
29/05/2026 30.000,00 MBVCB.14433797209.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14433780205.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Truong Giang).CT tu 1047712652 LE VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14433515506.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 300.000,00 6149IBT1kCDHQAU4.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26149309524242.20260529.155249.19031860613011.VND-TGTT-TRANG NGUYEN VINH DUY.970407
29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14433502542.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0271000853133 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 200.000,00 MBVCB.14433027065.Ung Ho Ms 2026.139 (em Nguyen Duc Huy) .CT tu 0911000052522 LUONG HONG THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 300.000,00 MBVCB.14433019403.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0011000546349 DAO VAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14432926999.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0171003471092 TRAN THI DIEU THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14432880599.Ung ho MS 2026.134.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 100.000,00 6149IBT1iJ43LIK5.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.150530.0910912634444.LUU MANH HUNG.970432
29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14432859450.Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 100.000,00 6149IBT1fJJCITQB.UNG HO MS 2026.139 (EM NGUYEN DUC HUY).20260529.145929.9021743202055.HUYNH THI YEN NHI.963388
29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14432657404.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 100.000,00 BUI VAN UOC chuyen tien Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205291447582026G2W8549626.5189.46208.144748
29/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970422052914473020262RND177015.5390.44092.144721
29/05/2026 200.000,00 6149IBT1kCDZ8JAX.Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy FT26149021201971.20260529.144346.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
29/05/2026 500.000,00 6149TPBVI2AKX7E5.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.143909.09679106666.DANG XUAN HUNG .970423
29/05/2026 100.000,00 6149SGTTH2BU5646.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy.20260529.143105.070141287050.SACOMBANK.970403
29/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026.139 - Em NGUYEN DUC HUY#SP#020097040505291431002026Q6A5042731.5387.61280.143100
29/05/2026 150.000,00 MBVCB.14432434765.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 100.000,00 6149IBT1kCDZSTSJ.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26149001091591.20260529.142857.10520047943010.VND-TGTT-VU TRUNG THANH.970407
29/05/2026 100.000,00 6149IBT1iJ43ED7S.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.142501.144391101.MAC THI LOAN.970432
29/05/2026 200.000,00 6149IBT1kCDZC7T9.PHUONG THUY ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy FT26149064096663.20260529.141723.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
29/05/2026 100.000,00 6149IBT1aWLGF5B5.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.141513.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
29/05/2026 100.000,00 ms 2026.137 Vu Giang Truong#SP#020097048805291414532026ht62664063.5189.85419.141453
29/05/2026 5.000,00 6149VNIB021DFC9H.ung ho MS 2026.139 ( em Nguyen Duc Huy ).20260529.141251.998082808.GIANG MY LINH.970441
29/05/2026 200.000,00 MBVCB.14432243897.NGUYEN THI HONG THUY chuyen tien Ung ho MS 2026.139.CT tu 1023331505 NGUYEN THI HONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 50.000,00 6149IBT1kCDZJHKJ.MS 2026.139 FT26149440913572.20260529.141030.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
29/05/2026 100.000,00 6149TPBVI2AKVKXY.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).20260529.141005.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
29/05/2026 200.000,00 6149SHBAA2FK6ADN.PHAM THI NHAM chuyen tien ung Ms 2026.139 em Nguyen Duc Huy.20260529.140742.080719920.PHAM THI NHAM.970443
29/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.139 Em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805291358352026m9tl622059.5387.10804.135835
29/05/2026 200.000,00 MBVCB.14432033066.Ung ho MS 2026.139 e Nguyen Duc Huy.CT tu 9902533555 DO MINH HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131142381967.20260529.131142381967-0964521190_Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
29/05/2026 50.000,00 6149IBT1kCD63LZW.MS2026.139 em finn ung ho anh FT26149341339306.20260529.134756.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
29/05/2026 25.000,00 6149IBT1iJ43AHWY.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.134654.0969835555.NGUYEN MANH CUONG.970432
29/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy-290526-13:45:09 XjWw403919#SP#020097041605291345102026XjWw403919.5390.52379.134500
29/05/2026 100.000,00 6149IBT1kCD6FTG4.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26149113061235.20260529.134412.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14431934706.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.139 (nguyen duc huy).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026111 em Nguyen Hong Anh#SP#0200970488052913412720264rkt580009.5387.36768.134117
29/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097040505291340242026D5NR080775.5387.33166.134024
29/05/2026 200.000,00 Umg ho MS 2026.139#SP#020097042205291336532026Q8DJ929359.5390.18196.133654
29/05/2026 30.000,00 MBVCB.14431846055.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 1.000.000,00 Co BN ung ho MS 2026.135 chau Nguyen thi Linh#SP#02009704880529133428202645tn563560.5389.7580.133428
29/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970405052913331620266AQS061552.5387.3224.133306
29/05/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131140577302.20260529.131140577302-0705144753_Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
29/05/2026 100.000,00 6149TPBVI2AKGIZY.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).20260529.133014.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
29/05/2026 100.000,00 6149IBT1d1IDGNIZ.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.20260529.132957.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422
29/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097040505291327432026FH31046870.5189.79416.132743
29/05/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131139988799.20260529.131139988799-0966931495_Ung ho MS 2026 139 em Nguyen Duc Huy
29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14431749573.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0121000896666 DANG THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 200.000,00 MS2026-139 CHAU NGUYEN DUC HUY THANH HOA-290526-13:24:56 raX8134552#SP#020097041605291324562026raX8134552.5388.67228.132456
29/05/2026 10.000,00 6149IBT1kCD6ER3P.ung ho ms 2026.139, em Nguyen Duc Huy, chuc em va gia dinh binh an FT26149658170620.20260529.132120.2556677885.NGUYEN VAN LINH.970407
29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14431703671.MS 2026-139 Nguyen Duc Huy.CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 400.000,00 6149ORCOQ2Y6DKXG.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260529.131654.0100100026051004.BUI QUANG HUY.970448
29/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205291316052026MBAB570464.5389.29630.131605
29/05/2026 50.000,00 MBVCB.14431655127.BUI NGOC THAU chuyen tien ung ho ms 2026.139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0421003803795 BUI NGOC THAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 30.000,00 MBVCB.14431633342.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131138937411.20260529.131138937411-0989952447_Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
29/05/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.139 EM NGUYEN DUC HUY-290526-13:12:28 2YgY645797#SP#0200970416052913122920262YgY645797.5189.13776.131229
29/05/2026 100.000,00 6149IBT1kCD675RB.Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy FT26149887135006.20260529.131146.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
29/05/2026 100.000,00 6149SHBAA2FKDFYA.ung ho Ms 2026.139 em Nguyen Duc Huy.20260529.131033.1006439137.DUONG THI TUYET VAN.970443
29/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205291309352026QYDM287895.5389.1868.130935
29/05/2026 180.000,00 MBVCB.14431561160.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0331000451886 NGUYEN TUAN THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 50.000,00 6149ORCOQ2Y6D8V7.LOC HO TRO MS 2026.138 NGUYENDUCHUY.20260529.130650.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
29/05/2026 100.000,00 6149IBT1kCD6AHMA.Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy FT26149370310051.20260529.130511.19033978764017.VND-TGTT-LE MINH QUANG.970407
29/05/2026 29.000,00 MBVCB.14431520905.Ung ho MS 2026. 134 chi Nguyen Thi Thuong. Nam Mo Duoc Su Luu Quang Vuong Phat.CT tu 9399658768 HO MINH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131137676402.20260529.131137676402-0854076607_Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
29/05/2026 100.868,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#020097042205291249242026G552847142.5189.15678.124924
29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14431367926.MS 2026.138-mong be Ho Thi Kim Anh hoi phuc sk va gd vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 500.000,00 MBVCB.14431331316.Ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).CT tu 9989088688 PHAM VAN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970488052912363320269suh426705.5390.55819.123633
29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14430684982.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14430656961.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14430638931.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14430625880.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14430595049.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14430577988.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14430575783.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14430547003.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 300.000,00 6149TPBVI2AKR9YG.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260529.114702.01432214001.PHAM NGOC THANH.970423
29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14430533844.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14430477323.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14430449001.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 1031512457 KHUU DUC TRI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 100.000,00 6149IBT1iJ4391XM.Ung ho MS 2026 135 chi Nguyen Thi Linh.20260529.113000.0902115211.DOAN HAI DANG.970432
29/05/2026 100.000,00 6149IBT1iJ4327Y2.Ung ho MS 2026 136 anh Pham Van Duy.20260529.112555.0902115211.DOAN HAI DANG.970432
29/05/2026 100.000,00 6149IBT1iJ432DNL.Ung ho MS 2026 137 em Vu Giang Truong.20260529.112244.0902115211.DOAN HAI DANG.970432
29/05/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205291057312026AWGA154208.5189.81509.105731
29/05/2026 300.000,00 6149IBT1iJ43WESD.ZP261490137330 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.20260529.105208.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
29/05/2026 500.000,00 6149WBVNA2FKWVXI.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.103247.689689998899.LE CANH TOAN.970412
29/05/2026 100.000,00 6149IBT1kCDEJLNL.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26149401820548.20260529.103225.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407
29/05/2026 50.000,00 6149IBT1iJ4FNPFE.ung ho ms2026137 vu giang truong.20260529.103212.77938885.TRAN THI THAO.970432
29/05/2026 100.000,00 6149IBT1kCDEWSCG.DANG VAN LONG 1962 ung ho em BUI THANH MAY MS 2026.128 chuc em mau khoe FT26149394933337.20260529.102740.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
29/05/2026 100.000,00 6149IBT1kCDEQLK7.BUI PHAN QUOC VIET 1966 ung ho em PHAM DUC HAI MS 2026.093 chuc em mau khoe FT26149567957300.20260529.102629.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
29/05/2026 100.000,00 6149IBT1kCDEQIKP.BUI MINH GIA KHANH 2012 ung ho em VU TUAN HAI MS 2026.131 chuc em mau khoe FT26149291688398.20260529.102504.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
29/05/2026 100.000,00 6149IBT1kCDKN3ZG.BUI MINH GIA BAO 2006 ung ho be PHAM THI NGOC VAN MS 2026.100 chuc be mau khoe FT26149311220067.20260529.102346.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
29/05/2026 100.000,00 6149IBT1kCDKNP7Z.BUI MINH GIA AN 2009 ung ho em TRIEU THI HUE MS 2026.124 chuc em mau khoe FT26149859303423.20260529.102221.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
29/05/2026 100.000,00 6149IBT1kCDKRHCA.BUI PHAN QUOC VIET 1966 ung ho chi NGUYEN THI THUONG MS 2026.134 chuc chi mau khoe FT26149516953991.20260529.102023.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
29/05/2026 100.000,00 6149IBT1kCDKR2RW.DANG THI MY LIEN 1978 ung ho em DANG DANG DUONG MS 2026.114 chuc em mau khoe FT26149300220218.20260529.101837.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
29/05/2026 100.000,00 6149IBT1kCDKXZUN.DANG THI MY LIEN 1978 ung ho em VU GIANG TRUONG MS 2026.137 chuc em mau khoe FT26149808104620.20260529.101723.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
29/05/2026 100.000,00 6149IBT1kCDKX1KG.DANG THI MY LIEN 1978 ung ho be HO THI KIM ANH MS 2026.138 CHUC BE MAU KHOE FT26149844501809.20260529.101526.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
29/05/2026 200.000,00 6149MCOBQ2Y6K8SH.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.101518.80002944204.NGUYEN THI NGUYET.970426
29/05/2026 100.000,00 6149IBT1kCDK3KDJ.DANG THI MY LIEN 1978 ung ho em NGUYEN DUC HUY MS 2026.139 chuc em mau khoe FT26149068659223.20260529.101405.19020736448019.VND-TGTT-DANG THI MY LIEN.970407
29/05/2026 2.000.000,00 NGUYEN THI ANH VAN chuyen tien ung ho 4 ch mo coi ms 2026132#SP#0200970422052910131820265CP4409050.5388.38686.101318
29/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805291011552026xlno914316.5387.32145.101155
29/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh#SP#0200970422052910081220261MI0716843.5389.11960.100813
29/05/2026 168.000,00 6149ORCOQ2Y6GDAT.JackMon UH ms 2026.138.20260529.100622.0768888.TRAN NGOC QUOC KHANH.970448
29/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong#SP#020097042205290958552026UFCA405619.5388.65083.095856
29/05/2026 500.000,00 MBVCB.14428965934.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0011001943434 NGUYEN THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 500.000,00 MBVCB.14428950220.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 9230166666 NGUYEN DO SON TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 200.000,00 MBVCB.14428890757.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097041505290937412026jpU6105323.5388.64748.093741
29/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh#SP#0200970422052909094620269AIK439556.5387.42715.090947
29/05/2026 50.000,00 6149MCOBQ2Y6WS5N.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).20260529.090923.03101010965538.HOANG VIET.970426
29/05/2026 200.000,00 MBVCB.14428287285.LE THI DIEU TRANG chuyen tien Ung ho MS 2026.139 chau Nguyen Duc Huy.CT tu 0061001012205 LE THI DIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 139 EM NGUYEN DUC DUY-290526-08:55:20 DEPb801642#SP#020097041605290855202026DEPb801642.5390.85289.085520
29/05/2026 30.000,00 6149IBT1kCDK2BFR.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh FT26149925903088.20260529.085454.19035532043017.VND-TGTT-TA DUC THINH.970407
29/05/2026 1.000.000,00 UNG HO MS 2026 136 ANH PHAM VAN DUY CHUYEN LAN 2-290526-08:53:58 Abxf213463#SP#020097041605290853582026Abxf213463.5390.81050.085358
29/05/2026 200.000,00 MBVCB.14428214762.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0451000212075 TRAN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 500.000,00 6149IBT1iJ4FKAR4.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 139 NGUYEN DUC HUY.20260529.084942.247529918.LE THI HOA.970432
29/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970488052908482620260inc641544.5389.59528.084816
29/05/2026 10.000,00 MBVCB.14428157295.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0781000504917 LE MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 1.500.000,00 MBVCB.14428121746.ung ho ms 2026 139 Nguyen Duc Huy.CT tu 0071004165114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/05/2026 2.500.000,00 MBVCB.14428100778.ung ho ms 2026 138 Ho Thi Kim Anh.CT tu 0071004165114 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/05/2026 1.000.000,00 6149ASCB021HGKM4.UNG HO MS 2026.136 (PHAM VAN DUY - TIEN LANG, HAI PHONG)-290526-08:36:30 6149ASCB021HGKM4.20260529.083653.219004959.NGUYEN THI TO THANH.970416
29/05/2026 1.000.000,00 6149ASCB021HGW2P.UNG HO MS 2026.139 (NGUYEN DUC HUY - YEN TRUONG, THANH HOA)-290526-08:34:57 6149ASCB021HGW2P.20260529.083531.219004959.NGUYEN THI TO THANH.970416
29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14427869474.ung ho MS 2026.139 (em NGUYEN DUC HUY) con hoi huong den ba ma thuong, ba hoi huong Xiu thuong yeu cua ba.CT tu 1018283916 PHAM HONG PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 50.000,00 MBVCB.14427744446.Ung ho MS 2026107 be Hoang Thao My.CT tu 0521000280451 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 50.000,00 MBVCB.14427727019.Ung ho MS 2026093 em Pham Duc Hai.CT tu 0521000280451 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 50.000,00 MBVCB.14427723610.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0521000280451 NGUYEN VAN NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.139 NGUYEN DUC HUY-290526-08:00:34 i2KY341252#SP#020097041605290800342026i2KY341252.5390.99897.080034
29/05/2026 500.000,00 MBVCB.14427600708.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 300.000,00 6149IBT1aWLG1924.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).20260529.075621.195704070003384.NGUYEN ANH DUC.970437
29/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970422052907541020261VCJ508880.5388.82244.075411
29/05/2026 500.000,00 MBVCB.14427548816.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 200.000,00 MBVCB.14427509861.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 20.000,00 MBVCB.14427483314.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 1013015264 NGO THANH TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14427428766.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0071000606484 LE KHANH QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026-139-em Nguyen Duc Huy#SP#0200970405052907361620261H4H009826.5389.31358.073616
29/05/2026 388.338,00 MBVCB.14427318849.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0211000539398 TRINH TRONG NGHIA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 300.000,00 MBVCB.14427284327.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14427261759.ung ho ms 2026.133(em dang thi duyen ).CT tu 1040117383 TRAN THANH TAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14427250992.Chuyen tien ung ho MS 2026 139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
29/05/2026 500.000,00 6149IBT1kCD7MYB8.Ung ho MS 2026.135 - Nguyen Thi Linh FT26149181601924.20260529.070649.13820615766018.VND-TGTT-TRAN DUY THANH.970407
29/05/2026 500.000,00 6149IBT1kCD7MD7Q.Ung ho MS 2026.138 - Ho Thi Kim Anh FT26149897808893.20260529.070548.13820615766018.VND-TGTT-TRAN DUY THANH.970407
29/05/2026 5.660,00 6149IBT1kCD79N4M.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy FT26149008580038.20260529.064753.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
29/05/2026 200.000,00 MBVCB.14426825292.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 68.000,00 Uh MS 2026.137 em Vu Giang Truong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042205290628332026HMA9657302.5387.67633.062833
29/05/2026 100.000,00 6149SGTTH2BU8PXU.IBFT Ung ho MS 2026.135 chi Nguyn thi Linh.20260529.041828.020093543638.SACOMBANK.970403
29/05/2026 21.212,00 6149TPBVI2AG5ZHL.UHMS 2026.134 Mong GD chi Nguyen Thi Thuong,be Nguyen Hoang,Nguyen Dieu Linh an nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260529.024350.00005384949.VU HOANG LINH.970423
29/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh . Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong phat#SP#020097040505290029412026UL7W012371.5189.76578.002941
29/05/2026 30.000,00 6149MSCBD2J5N5KG.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260529.001522.251220040000.NGUYEN NHAT LINH.970422
29/05/2026 400.000,00 6148IBT1kCDG7RM8.Vu Dao ung ho Bui-Thi-Phuong-Thao Bui-Phuong-Thanh MS2026.005 FT26149669196622.20260528.235313.8122119688.VU QUANG VIET.970407
29/05/2026 100.000,00 6148IBT1kCDGGZ99.Vu Dao ung ho Le-Van-Hieu MS2026.112 FT26149471983204.20260528.233937.8122119688.VU QUANG VIET.970407
29/05/2026 100.000,00 6148SGTTH2BUC167.IBFT Ung ho MS 2026.137.20260528.233325.050058205157.SACOMBANK.970403
29/05/2026 100.000,00 6148IBT1kCDGAEM6.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy FT26149858043340.20260528.232900.3234668868.NGUYEN THI HANH.970407
29/05/2026 100.000,00 MBVCB.14425969873.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
29/05/2026 500.000,00 6148IBT1iJ4FJLAG.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.20260528.230300.76071616.LAM TOAN AN.970432
29/05/2026 500.000,00 6148IBT1iJ4FJG7H.Ung ho MS 2026111 em Nguyen Hong Anh.20260528.225914.76071616.LAM TOAN AN.970432
30/05/2026 500.000,00 NGUYEN THI HUYEN TRANG Chuyen tien ung ho 2026.139#SP#020097048805302242152026inmc117184.5389.55321.224215
30/05/2026 50.000,00 6150MCOBQ2YPEMNH.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.20260530.223411.03201018949359.NGUYEN THI THAO.970426
30/05/2026 50.000,00 6150MCOBQ2YPEMK8.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260530.223350.03201018949359.NGUYEN THI THAO.970426
30/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205302232572026CZPR315909.5390.30113.223258
30/05/2026 50.000,00 6150ABBKA2FS9NAK.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260530.222501.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
30/05/2026 30.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#02009704050530222148202622L4065536.5389.96705.222148
30/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205302213542026WC7I631085.5189.71886.221344
30/05/2026 300.000,00 MBVCB.14453939558.ms 2026 140 em DOAN DUY KHANH.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/05/2026 300.000,00 MBVCB.14453933131.ms 2026 139 em NGUYEN DUC HUY.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/05/2026 300.000,00 MBVCB.14453915426.ms 2026 138 be HO THI KIM ANH.CT tu 0761002342314 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCV9M7VE.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh FT26152040911354.20260530.220413.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
30/05/2026 200.000,00 6150IBT1kCV9MVEX.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26152953128941.20260530.220253.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
30/05/2026 200.000,00 6150IBT1kCV9VNB8.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26152330079358.20260530.220144.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
30/05/2026 200.000,00 6150IBT1kCV9VKID.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh FT26152000368786.20260530.220028.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCV9VPTX.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy FT26152115682969.20260530.215937.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
30/05/2026 200.000,00 6150IBT1kCV9V1DV.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh FT26152850501979.20260530.215819.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
30/05/2026 200.000,00 6150IBT1kCV9D41T.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26152229010748.20260530.215610.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
30/05/2026 10.000,00 MBVCB.14453724610.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.140 (em Doan Duy Khanh).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCV928YN.NGUYEN QUANG DUY chuyen ung ho MS 2026.139 e Nguyen Duc Huy FT26152350077434.20260530.214442.19034814453017.VND-TGTT-NGUYEN QUANG DUY.970407
30/05/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131328464193.20260530.131328464193-0973192724_Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14453493152.Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 0451000298054 NGO THI THU KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 1.000.000,00 MBVCB.14453498045.Bull ung ho MS 2026.137 ( em Vu Giang Truong) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14453443121.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 21.234,00 6150TPBVI2AXP81X.UHMS 2026.140 Mong GD Dang Thi Tuyet-Doan Dinh Son,be Doan Duy Khanh binh an nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260530.212225.00005384949.VU HOANG LINH.970423
30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14453362513.Ung ho MS 2026.140 (em Doan Duy Khanh).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 300.000,00 MBVCB.14453111903.ung ho ms 2026.140.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 30.000,00 MBVCB.14453034881.Ung ho MS 2026.140 (em Doan Duy Khanh).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh#SP#0200970405053020525720267EIU000935.5189.13767.205257
30/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805302047122026h836804269.5388.83078.204712
30/05/2026 500.000,00 6150IBT1kCV2AI35.UNG HO MS 2026.138 - BE HO THI KIM ANH FT26150803996036.20260530.204136.19039749633012.VND-TGTT-PHAN NGUYEN THAI HAN.970407
30/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205302040092026S0MG517641.5389.43025.204009
30/05/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.140 em doan duy khanh#SP#020097042205302038362026YGMR473464.5389.32926.203836
30/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970422053020264220267C4M975774.5388.62925.202643
30/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205302022472026UW4S555207.5388.39923.202248
30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14452218584.con hoi huong ba ma thuong yeu, hoi huong Xiu yeu thuong cua cha.CT tu 1018283916 PHAM HONG PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 100.000,00 6150TPBVI2AXD4NM.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260530.194857.03420698901.TRAN DUC PHUONG.970423
30/05/2026 50.000,00 6150IBT1kCVCNWM1.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150173462600.20260530.194347.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
30/05/2026 200.000,00 6150IBT1kCVCLZJS.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh FT26150114145007.20260530.192905.19025926482886.VND-TGTT-LE HAI HUONG.970407
30/05/2026 200.000,00 MS2026.140 EM DOAN DUY KHANH-300526-19:14:54 j8WZ426880#SP#020097041605301914542026j8WZ426880.5389.25295.191455
30/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805301912502026ybo5438311.5388.10791.191250
30/05/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh, ma GD 100000138632449#SP#020097044905301853352026oz2G551954.5390.83880.185335
30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14450842395.LE THANH HAI chuyen tien ung ho Ms 2026.140( doan duy khanh).CT tu 0691000371703 LE THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCVC92XZ.Ung ho MS 2026.140 Doan Duy Khanh FT26150631371669.20260530.183545.19031550694011.VND-TGTT-DANG PHUONG ANH.970407
30/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097041505301835122026q3Nd413894.5389.61336.183512
30/05/2026 200.000,00 6150IBT1kCVC2K27.MS 2026.139 FT26150960803290.20260530.183432.19031650288088.VND-TGTT-PHAM THI HUE.970407
30/05/2026 200.000,00 hoang vo kien trung ung ho ms2026.112 anh le van hieu#SP#020097048805301828052026nm35236070.5389.14241.182805
30/05/2026 100.000,00 hoang vo dieu my ung ho ms 2026.129 ba ngo thi tan#SP#020097048805301823362026x34l215896.5388.83977.182336
30/05/2026 50.000,00 6150TPBVI2AXVP1T.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).20260530.181712.00486901001.NGUYEN LE MINH HA.970423
30/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805301817012026xiux185907.5189.42125.181701
30/05/2026 200.000,00 MBVCB.14450346917.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 9336590068 PHAM GIA TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 300.000,00 6150IBT1kCV1EX29.Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy tu nha 288 tdt FT26150919750093.20260530.175724.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407
30/05/2026 300.000,00 6150IBT1kCV1EMEL.Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh tu nha 288 tdt FT26150092202037.20260530.175603.8383080679.NGUYEN THI LAN HUONG.970407
30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCV1GW2R.Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh FT26150283198438.20260530.174847.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
30/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097041505301743042026AWDo153575.5189.5681.174304
30/05/2026 6.868,00 6150MSCBD2TM7KGK.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260530.172646.872866868.DUONG ANH THUY.970422
30/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa#SP#020097040505301716392026X9S6009747.5387.19782.171639
30/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh#SP#020097040505301715482026QTPS004770.5390.14235.171548
30/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097040505301715122026LDMQ001182.5189.10712.171501
30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCV1J7F9.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150002145204.20260530.170913.19033132027011.VND-TGTT-PHAM LINH CHI.970407
30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14448915964.ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 0071000623252 NGUYEN THUY DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 200.000,00 MBVCB.14448859283.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 0381002313418 PHAM NGOC PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 25.000,00 6150IBT1kCVJTNA2.UNGHO MS 2026.139 FT26150158079248.20260530.165039.19071851710014.VND-TGTT-TRINH ANH DUNG.970407
30/05/2026 239.000,00 MBVCB.14448742760.NNC ung ho MS2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCVJLUAD.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150854660036.20260530.164644.3578683336.PHAM HOANG MINH.970407
30/05/2026 239.000,00 MBVCB.14448669765.NNC ung ho MS2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/05/2026 239.000,00 MBVCB.14448624666.NNC ung ho MS2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0531002483712 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14448342739.Ung ho MS 2026.139.CT tu 0301000340360 NGUYEN THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 500.000,00 MBVCB.14448304362.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 9989558563 LE BINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 500.000,00 6150VNIB021NPW3U.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260530.161521.379029626.HOANG THI LE HANG.970441
30/05/2026 50.000,00 6150IBT1kCVJYCAW.Ung ho MS 2026.139 FT26150225893914.20260530.161355.19035432972010.VND-TGTT-NGO THI THAO.970407
30/05/2026 200.000,00 MBVCB.14447917540.LE DINH NGHIA NAM chuyen tien Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh).CT tu 0441000728191 LE DINH NGHIA NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 100.000,00 6150MCOBQ2YPY4I5.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260530.154503.04001010709585.PHAM THI THUY MAI.970426
30/05/2026 70.000,00 ms2026.140#SP#020097042205301531362026QHZN269012.5189.68482.153136
30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCVJQJW1.Ung ho MS 2026.137 FT26150090568400.20260530.152834.19031688456456.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN.970407
30/05/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205301526072026L8EZ294004.5189.40271.152607
30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCVW3Z9L.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150444866594.20260530.151735.19020402657016.VND-TGTT-NGUYEN THI PHAN.970407
30/05/2026 500.000,00 MBVCB.14447434842.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 1013298794 NGUYEN NHU TIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 300.000,00 MBVCB.14447388720.MAC VAN TRONG chuyen tien ung ho MS 2026.139( em Nguyen duc Huy) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 100.000,00 6150SGTTH2BESCFL.IBFT MS 2026. 137 em VU GIANG TRUONG.20260530.150445.0396685619.SACOMBANK.970403
30/05/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.140 EM DOAN DUY KHANH-300526-14:55:21 ujT3693238#SP#020097041605301455222026ujT3693238.5388.82151.145522
30/05/2026 30.000,00 6150MSCBD2TMBUYZ.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260530.145227.0031103891207.NGUYEN THI KHANH LINH.970422
30/05/2026 300.000,00 6150IBT1kCVWKYHI.ung ho e Doan Duy Khanh ms 2026.140 FT26150860195152.20260530.144842.3376723898.HOANG THI THUY.970407
30/05/2026 20.000,00 MBVCB.14447115187.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 500.000,00 6150IBT1kCVWKCK4.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh FT26150145151037.20260530.144729.19032350416013.VND-TGTT-NGUYEN NGOC KHANH.970407
30/05/2026 300.000,00 MBVCB.14447022888.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 1018577166 NGUYEN XUAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 30.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970405053014374020260H5Q083388.5388.99228.143740
30/05/2026 200.000,00 MBVCB.14446915241.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 0341007124985 NGUYEN THANH NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh#SP#020097040505301428182026R02Y053371.5189.56572.142808
30/05/2026 200.000,00 6150IBT1kCVW5AN8.MS2026.140 em doan duy khanh FT26150780939406.20260530.142637.19022862807019.VND-TGTT-NGUYEN THI NHUONG.970407
30/05/2026 500.000,00 MBVCB.14446871650.Bibun ung ho Ms 2026.139( em Nguyen Duc Huy) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205301421132026CEDS974657.5387.25157.142113
30/05/2026 200.000,00 6150IBT1kCVWPIII.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150156804389.20260530.141749.19037464724011.VND-TGTT-PHAM XUAN TRUNG.970407
30/05/2026 100.000,00 6150TPBVI2AXC9M9.TRAN THAI THAO chuyen tien ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong).20260530.141617.02980194601.TRAN THAI THAO.970423
30/05/2026 10.000,00 6150MCOBQ2Y758Q9.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260530.140812.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
30/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805301407562026swvr238258.5189.69438.140756
30/05/2026 10.000,00 6150MCOBQ2Y75CFS.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260530.140725.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCVWMKFC.Ung ho MS 2026.140 Em Doan Duy Khanh FT26150686358373.20260530.140322.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
30/05/2026 500.000,00 MBVCB.14446596577.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 0711000269213 NGUYEN THI KIM THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 150.000,00 6150IBT1kCVW97XC.UH MS 2026.138 Ho Thi Kim Anh FT26150518989637.20260530.134710.7959777777.VU THI PHUOC MY.970407
30/05/2026 50.000,00 6150MCOBQ2Y7PVBA.Ung ho MS 2026.108.20260530.134609.04301010352216.NGUYEN NGOC Y NHI.970426
30/05/2026 50.000,00 6150MCOBQ2Y7PG76.Ung ho MS2026.109.20260530.134500.04301010352216.NGUYEN NGOC Y NHI.970426
30/05/2026 50.000,00 6150MCOBQ2Y7PGA4.Ung ho MS2026.105.20260530.134402.04301010352216.NGUYEN NGOC Y NHI.970426
30/05/2026 50.000,00 6150MCOBQ2Y7PEMT.Ung ho MS 2026.102.20260530.134310.04301010352216.NGUYEN NGOC Y NHI.970426
30/05/2026 50.000,00 6150MCOBQ2Y7PWZI.Ung ho MS 2026.100.20260530.134203.04301010352216.NGUYEN NGOC Y NHI.970426
30/05/2026 250.000,00 UH MS 2027.139 Nguyen Duc Huy, ma GD 100000138473780#SP#020097044905301341472026RIeZ336690.5390.63073.134147
30/05/2026 50.000,00 6150MCOBQ2Y7PU4X.Ung ho MS 2026.098.20260530.134112.04301010352216.NGUYEN NGOC Y NHI.970426
30/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh-300526-13:33:58 OWNL934285#SP#020097041605301333582026OWNL934285.5189.30569.133358
30/05/2026 200.000,00 MBVCB.14446308923.Ung ho MS 2026.139 (Em Nguyen Duc Huy).CT tu 0011001595494 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 100.868,00 Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#020097042205301326512026Y7L0374006.5387.2757.132651
30/05/2026 200.000,00 6150IBT1kCVWW2LC.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26150451041794.20260530.132528.19030454484018.VND-TGTT-VU THI HUONG GIANG.970407
30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14446260565.ung ho ms 2026.134.CT tu 0441000727545 NGUYEN DANG MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 300.000,00 6150IBT1bJVF23EP.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260530.132359.00028888.LAM THANH VO.970427
30/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205301321562026W29K721749.5189.83264.132157
30/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970488053013194220260r9u127609.5390.72953.131942
30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14446202894.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 1040097862 TRAN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 15.000,00 6150MSCBD2T1DLIK.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260530.131252.0528234234.THAI HAI LONG.970422
30/05/2026 50.000,00 6150IBT1kCVQXJGX.MS 2026.140 FT26150829968410.20260530.130947.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
30/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy-300526-13:05:15 3mxI614760#SP#0200970416053013051520263mxI614760.5189.13320.130515
30/05/2026 200.000,00 6150IBT1iJ4NFDZN.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260530.125711.104702888.PHAM THU HIEN.970432
30/05/2026 6.868,00 6150MSCBD2T19N12.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260530.125617.872866868.DUONG ANH THUY.970422
30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14445903023.Ung ho MS 2026 139 ( em Nguyen Duc Huy).CT tu 0061001048462 NGUYEN THI NHA UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 139.000,00 Ung ho MS 2026.139#SP#0200970488053012474920268bsu051072.5389.37199.124749
30/05/2026 200.000,00 MS 2026.139#SP#020097041505301247142026tZbC944663.5390.33915.124714
30/05/2026 150.000,00 MBVCB.14445850114.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 100.000,00 6150TPBVI2AXAHX7.ung ho MS 2016.139.20260530.124426.25082000789.GIAP LONG TRUONG.970423
30/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh#SP#020097041505301242492026xx4o932786.5390.14303.124249
30/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097040505301242442026QO25065952.5389.13348.124234
30/05/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131266530406.20260530.131266530406-0933321468_Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
30/05/2026 1.000.000,00 6150IBT1kCVQES3I.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150570401527.20260530.124140.19050219103016.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG THY.970407
30/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#02009704220530122249202692US891861.5390.12632.122250
30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14445462864.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0011004388159 LE HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 50.000,00 MBVCB.14445433428.ung ho MS 2026.139.CT tu 7963774428 NGUYEN THI THANH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 500.000,00 6150IBT1iJ4N6RIM.Ms 2026-140 uh em Doan Duy Khanh.20260530.121400.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
30/05/2026 300.000,00 6150TPBVI2AXQQ94.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).20260530.121121.00624511001.PHAM NGUYEN DUY TRUONG.970423
30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCVQMPDN.chuc e Nguyen Duc Huy nhanh khoi benh FT26150286491501.20260530.120217.19035149313019.VND-TGTT-CHU THANH NGAN.970407
30/05/2026 500.000,00 6150IBT1iJ4NE5KQ.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260530.120049.204072779.LA THI HUE HA.970432
30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14445138080.VI THI NHAM chuc em Huy mau khoe co len em nha.CT tu 1017090944 VI THI NHAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205301152002026TL7E153682.5189.38619.115150
30/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097041505301149132026H0zt754266.5388.21595.114913
30/05/2026 300.000,00 6150IBT1kCVQ2ZQI.TA THI NHAM chuyen ung ho ms2026.139 mong phep mau den voi em Huy FT26150531709358.20260530.114902.19036748254019.VND-TGTT-TA THI NHAM.970407
30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCVQ1GB7.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150293822207.20260530.114304.19034218802012.VND-TGTT-DO VAN DUYEN.970407
30/05/2026 300.000,00 6150IBT1kCVQJTJ6.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150775192008.20260530.114054.19035989922024.VND-TGTT-NGUYEN THI THU THAO.970407
30/05/2026 250.000,00 Ung ho MS2026.139 e Nguyen Duc Huy#SP#0200970422053011394820268809742355.5389.66575.113949
30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14444897243.Ung ho MS 2016.140 (em Doan Duy Khanh).CT tu 0511000466945 PHAM THI HONG CUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14444862555.Ung ho MS 2026.139 (Em Nguyen Duc Huy).CT tu 1012849140 PHAM DUC TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 200.000,00 MS 2026.139 em nguyen duc huy#SP#020097042205301134422026MH2D154313.5389.36194.113443
30/05/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097040505301129332026SECB092339.5387.4862.112933
30/05/2026 25.000,00 6150IBT1kCDNXXYU.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150068375628.20260530.112712.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
30/05/2026 50.000,00 MBVCB.14444720257.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0381000529998 BUI PHUC TRAM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 200.000,00 6150IBT1kCDN3H6D.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150122316982.20260530.112401.19037419464017.VND-TGTT-DANG MAI ANH.970407
30/05/2026 100.000,00 6150VCBCH2BEJ6A2.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260530.112123.0287041027961.TRAN MINH TUAN.970454
30/05/2026 500.000,00 MBVCB.14444632985.ung ho MS 2026.140 (em Doan Duy Khanh).CT tu 9962515486 NGUYEN BA DOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCDNTYYA.Ung ho ms 2016.139 FT26150190038639.20260530.111727.19035650754017.VND-TGTT-PHAM QUYNH ANH.970407
30/05/2026 30.000,00 MBVCB.14444597055.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0451000421719 NGUYEN QUANG KHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097041505301112002026iLtY613324.5189.2191.111200
30/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970405053011112020263OPC011725.5388.98466.111110
30/05/2026 212.345,00 6150IBT1kCDNZ1W9.DO THANH HANG ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy chuc em som khoi benh va khoe manh FT26150101969287.20260530.110809.19036136202028.VND-TGTT-DO THANH HANG.970407
30/05/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131254557144.20260530.131254557144-0914559170_Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
30/05/2026 100.000,00 6150SGTTH2BEFVLY.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh.20260530.110033.070141287050.SACOMBANK.970403
30/05/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026 139 EM NGUYEN DUC HUY Chuc em that nhieu suc khoe va binh an#SP#020097048805301059122026oopd679969.5390.28381.105854
30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCDNGFED.ung ho ms 2026 133 FT26150010843385.20260530.105622.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCDNG5XJ.ung ho ms 2026 134 FT26150020860315.20260530.105519.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCDNGC5U.ung ho ms 2026 135 FT26150780749105.20260530.105418.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCDNAKTS.ung ho ms 2026 136 FT26150204079154.20260530.105301.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCDNADIS.ung ho ms 2026 137 FT26150960535005.20260530.105149.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCDN4HFD.ung ho ms 2026 138 FT26150463715838.20260530.105033.19033874305010.VND-TGTT-NGUYEN MINH KIEN.970407
30/05/2026 500.000,00 MBVCB.14444235458.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 0111000196038 DO THI HONG OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 95.000,00 6150SHBAA2FXUPVP.ung ho ms 2026 139.20260530.104922.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
30/05/2026 50.000,00 6150SHBAA2FXUNPV.ung ho ms 2026 140.20260530.104802.6666602999.NGUYEN MINH KIEN.970443
30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14444198858.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 1049803393 NGUYEN THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 1.000.000,00 6150IBT1kCDN5M11.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150708100990.20260530.104334.19027943053010.VND-TGTT-NGUYEN THAI DUY.970407
30/05/2026 200.000,00 MBVCB.14444129627.MS : 2026137 ( em Vu Truong Giang).CT tu 0181000887620 PHAN THI OANH KIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 100.000,00 6150VNIB021NM18L.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260530.104131.023923838.LE THI HAI BINH.970441
30/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh#SP#0200970405053010332220268X1K038174.5388.82768.103322
30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCDN8W6W.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh FT26150269221141.20260530.103144.14023804608012.VND-TGTT-PHAM HONG THANG.970407
30/05/2026 200.000,00 6150IBT1fJJ922ZY.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260530.103101.8007041170137.LE THANH NAM.963388
30/05/2026 100.000,00 6150IBT1iJ4N8RM8.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260530.102914.58740322.PHUNG THI THANH HUONG.970432
30/05/2026 50.000,00 MBVCB.14443911186.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 0451001337737 PHAM THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh#SP#0200970422053010232920261PG9883484.5389.28994.102329
30/05/2026 500.000,00 6150IBT1iJ4NINA3.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260530.102039.13687979799.TRUONG NGOC QUY.970432
30/05/2026 200.000,00 6150IBT1d1IMIH7T.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260530.101851.97042292L6fa176000000000c65280.MBBANK IBFT.970422
30/05/2026 50.000,00 MBVCB.14443794252.ung ho ms 2026.140 (em doan duy khanh).CT tu 0301000302494 NGUYEN DUC MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh#SP#020097042205301012442026X61N420859.5389.72220.101245
30/05/2026 200.000,00 6150IBT1kCDNCQQQ.Ung ho Ms 2026.140 em Doan Duy Khanh FT26150770204965.20260530.100919.3686688.NGUYEN THI KIEU LINH.970407
30/05/2026 50.000,00 6150VNIB021NA4MZ.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260530.100816.901771947.DAO THI PHUONG.970441
30/05/2026 150.000,00 MBVCB.14443655249.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 0011003487440 PHAM THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh#SP#020097042205301005102026TX1C149888.5388.32043.100510
30/05/2026 100.000,00 MS 2026.140 uh Doan Duy Khanh#SP#020097042205301000242026MKFT425514.5388.5511.100025
30/05/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131246411504.20260530.131246411504-0938122191_Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh
30/05/2026 20.000,00 6150IBT1kCDRNMLP.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150722470258.20260530.095611.19038144378022.VU TRONG NGUYEN.970407
30/05/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131246204178.20260530.131246204178-0938122191_Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
30/05/2026 100.000,00 NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho MS 2026.140 Doan Duy Khanh#SP#020097041505300955202026L0St326513.5388.79693.095520
30/05/2026 100.000,00 6150IBT1iJ4NVJRT.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260530.095511.129292032.PHAM THAI VIET.970432
30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCDRRFGZ.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh FT26150835004016.20260530.095455.19036924426018.VND-TKTT-TRAN THI THANH TAM.970407
30/05/2026 1.000.000,00 UNG HO MS 2026.140 EM DOAN DUY KHANH-300526-09:51:55 RsYz913897#SP#020097041605300951552026RsYz913897.5387.62366.095155
30/05/2026 200.000,00 6150IBT1kCDRX2HC.TRUONG THI YEN NHI chuyen MS 2026.139 FT26150341926705.20260530.095006.19030479454016.VND-TGTT-TRUONG THI YEN NHI.970407
30/05/2026 200.000,00 6150IBT1bJVFJN7R.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260530.094836.00028888.LAM THANH VO.970427
30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14443382905.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 10.000,00 MBVCB.14443369902.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 140 EM DOAN DUY KHANH-300526-09:46:40 Hqgi694934#SP#020097041605300946402026Hqgi694934.5189.35922.094622
30/05/2026 10.000,00 MBVCB.14443350254.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 150.000,00 6150IBT1kCDRF5NS.Ung ho ms2026.139 nguyen duc huy FT26150844244635.20260530.094521.19034127960014.VND-TGTT-HA THI THANH PHUONG.970407
30/05/2026 50.000,00 6150IBT1kCDRF198.ung ho ma so 2026.140, em Doan Duy Khanh FT26150427330501.20260530.094411.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
30/05/2026 10.000,00 MBVCB.14443313340.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh#SP#020097048805300943062026di22402584.5189.18394.094307
30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14443302086.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.140 (em Doan Duy Khanh).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 300.000,00 6150IBT1kCDRTW3B.Ung ho MS 2026-140 em Doan Duy Khanh FT26150204060224.20260530.094113.19033959068018.VND-TGTT-DANG THI KHUYEN.970407
30/05/2026 50.000,00 6150MCOBQ2Y7S7DR.Ung ho ms2026.140 doan duy khanh.20260530.094055.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
30/05/2026 100.000,00 6150TPBVI2AVI7LY.Ung ho MS 2026.140 (em Doan Duy Khanh).20260530.094043.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCDRHTEE.Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh FT26150536217565.20260530.093745.19037889784018.VND-TGTT-DUONG THUA TRONG.970407
30/05/2026 200.000,00 MBVCB.14443224960.Ung ho MS 2026.140 be Doan Duy Khanh.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 50.000,00 6150SHBAA2FXJ6ZS.MS 2026.140 em Doan Duy Khanh.20260530.093312.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443
30/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh-300526-09:31:31 RaZS993491#SP#020097041605300931312026RaZS993491.5387.62834.093132
30/05/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.140 Doan Duy Khanh#SP#0200970488053009292720266sbn353909.5189.54027.092916
30/05/2026 100.000,00 6150IBT1iJ4N9CLH.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260530.092843.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
30/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh#SP#020097042205300928032026T60Q846642.5189.46719.092803
30/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh#SP#020097042205300927382026BO8J721711.5387.45077.092738
30/05/2026 200.000,00 MBVCB.14443106226.ung ho ms 2026.140( em Doan Duy Khanh) .CT tu 0631000411181 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.140 Em Doan Duy Khanh#SP#020097048805300924152026ctpf335396.5390.29279.092415
30/05/2026 39.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131241120054.20260530.131241120054-0981433404_Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
30/05/2026 100.000,00 6150IBT1iJ4NCVF4.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260530.091139.0984041991.DAO DUC VINH.970432
30/05/2026 50.000,00 6150IBT1kCDRPYKU.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh FT26150708584234.20260530.090132.19029923906011.VND-GCB-TRUONG MINH TRI.970407
30/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI THANH THUY chuyen tien UNG HO MS 2026.132 UNG HO 4 CHAU BE MO COI#SP#02009704050530085232202695PD059992.5387.94891.085232
30/05/2026 500.000,00 6150IBT1iJ4NW3N8.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 140 DOAN DUY KHANH.20260530.084912.247529918.LE THI HOA.970432
30/05/2026 1.000.000,00 MBVCB.14442541851.MS 136 137 138 139 140 .CT tu 1027406893 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh#SP#020097048805300842572026hs7g195149.5389.58603.084247
30/05/2026 100.000,00 6150IBT1iJ4RN6FY.Ung ho MS 2026117 ba Nguyen Thi Tiep.20260530.082736.0348736603.VU BA KHOI.970432
30/05/2026 200.000,00 6150IBT1kCDR1CJ2.Ung ho MS 2026.140 FT26150853256656.20260530.082558.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407
30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14442315276.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 1017612468 HO DINH LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205300804572026IXFF150244.5388.25949.080457
30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCDXLX28.Ung ho MS 2026.139 Nguyen Duc Huy FT26150946117985.20260530.075401.791992787878.DO DANG CONG THANH.970407
30/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205300749432026QOQB889814.5389.78785.074944
30/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.140-em Doan Duy Khanh#SP#020097040505300748532026YYZ7079214.5388.75597.074853
30/05/2026 50.000,00 MBVCB.14441748569.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0201000558684 CHU HUY PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh#SP#020097042205300728312026UO4N459135.5389.14955.072832
30/05/2026 100.000,00 6150MCOBQ2Y7G1ZZ.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).20260530.070727.03301010853127.HOANG QUE HUONG.970426
30/05/2026 200.000,00 6150TPBVI2AVXCDB.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260530.070719.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423
30/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen#SP#020097048805300700542026e8fo889629.5387.40434.070044
30/05/2026 5.660,00 6150IBT1kCDXYW5A.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh FT26150258976500.20260530.065838.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
30/05/2026 50.000,00 MBVCB.14441195753.ung ho MS 2026.139( em Nguyen Duc Huy).CT tu 0491000040183 NGUYEN HOANG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14441177990.Chuyen tien ung ho MS 2026 140 em Doan Duy Khanh.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/05/2026 200.000,00 MBVCB.14441167723.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.140 (em Doan Duy Khanh).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 500.000,00 6150IBT1kCDXIVJZ.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150810816633.20260530.063520.19135687422019.VND-TGTT-TRAN THI THU HUYEN.970407
30/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCDXVGW1.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150427668987.20260530.062207.19036734430019.NGUYEN THI DUNG.970407
30/05/2026 100.000,00 LE THI LY Chuyen tien ung ho ms 2026.139 em nguyen duc huy#SP#020097048805300621082026xtzy807084.5388.58134.062108
30/05/2026 300.000,00 MBVCB.14441052010.HO THI DIEP chuyen tien Ung ho MS 2026.139(em Nguyen Duc Huy).CT tu 0441003768132 HO THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 200.000,00 6150IBT1iJ4R6ANT.MP Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.20260530.061158.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
30/05/2026 200.000,00 6150IBT1iJ4R64XF.MP Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260530.061056.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
30/05/2026 200.000,00 6150IBT1iJ4R6BH9.MP Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.20260530.060945.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
30/05/2026 200.000,00 6150IBT1iJ4R6YF2.MP Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260530.060753.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
30/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.137 Vu Giang Truong#SP#02009704220530060648202660NE677009.5189.37126.060638
30/05/2026 5.000,00 MBVCB.14440788446.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026139.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/05/2026 5.000,00 MBVCB.14440795638.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026138.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
30/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970422053002360320261RK4707306.5387.41846.023604
30/05/2026 200.000,00 6150IBT1kCDXW8MD.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150573435531.20260530.022234.19032786851017.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH NGOC.970407
30/05/2026 50.000,00 MBVCB.14440691491.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.139 EM NGUYEN DUC HUY.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 50.000,00 MBVCB.14440630921.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 9978758991 NGUYEN VAN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 9.048,00 6150TPBVI2AVE5DW.MS 2026.139 Nguyen Duc Huy.20260530.004957.00192537902.LE HOANG DAN PHUONG.970423
30/05/2026 100.000,00 MBVCB.14440575713.UNG HO MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 0301000408901 PHAM THI NGOC LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 30.000,00 6150IBT1fJJ27BS4.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).20260530.002614.9021385796159.NGUYEN PHUC MINH GIAU.963388
30/05/2026 50.000,00 MBVCB.14440498546.ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 50.000,00 6150IBT1kCD3T4BP.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150988892361.20260530.000952.11020418243018.VND-TGTT-NGUYEN THI VAN TRANG.970407
30/05/2026 200.000,00 6149TPBVI2AVE2CJ.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260529.235153.99424091994.CUNG THE HUNG.970423
30/05/2026 150.000,00 MBVCB.14440415461.Ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh).CT tu 0511000430552 DO THI KIM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 100.000,00 6149IBT1kCD3HPZD.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150900132753.20260529.234722.19036268006015.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HANG.970407
30/05/2026 150.000,00 MBVCB.14440404993.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 0511000430552 DO THI KIM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
30/05/2026 200.000,00 MBVCB.14440390061.Ung ho MS 2026. 139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 0511000430552 DO THI KIM TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 50.000,00 MBVCB.14468391175.ung ho ms 2026.141 ung ho em Nguyen Thi Thao.CT tu 1057966340 HOANG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 15.000,00 MBVCB.14468365464.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat -uh MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 100.000,00 6151TPBVI2A9GD6F.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).20260531.225435.09453315095.NGUYEN THI THUY LINH.970423
31/05/2026 100.000,00 MBVCB.14468212360.Ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 9859492867 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 100.000,00 MBVCB.14468214433.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0381000558644 MAI PHUONG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 15.000,00 Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh#SP#02009704880531222821202690tk580260.5388.58728.222810
31/05/2026 100.000,00 6151MCOBQ2Y5GY5L.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.20260531.220546.23001010851494.TONG MY LINH.970426
31/05/2026 10.000,00 MBVCB.14467968420.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.141(em Nguyen Thi Thao).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 20.000,00 MBVCB.14467827421.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 20.000,00 MBVCB.14467816348.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 0061000394674 DAO QUOC NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131460210234.20260531.131460210234-0967147929_Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
31/05/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131459749705.20260531.131459749705-0967147929_Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao
31/05/2026 1.000.000,00 6151ABBKA2F34TZR.KIM OANH ung ho MS2026 141 em Nguyen Thi Thao.20260531.214428.1431007338068.NGUYEN THI KIM OANH.970425
31/05/2026 1.000.000,00 6151SHBAA2F34T37.NGUYEN DANH SON HN ung ho MS 2026.141.20260531.214331.0946569268.NGUYEN DUC DANH.970443
31/05/2026 50.000,00 6151TPBVI2A9UNTX.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong) - Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260531.213516.77215886868.TRUONG HOANG THY ANH.970423
31/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097048805312134522026opy0455216.5189.70481.213452
31/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#02009704150531212927202615qz273538.5388.47302.212927
31/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097040505312115442026R4RO096439.5387.82942.211525
31/05/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097040505312115142026REUI094715.5387.80807.211514
31/05/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:HUYNH THI THUY KIEU chuyen tien Ung ho MS 2026.141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097040505312113562026CA1U090039.5189.74626.211356
31/05/2026 50.000,00 Ngo Thi To Uyen ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong#SP#020097042205312057052026ID04407040.5389.89424.205706
31/05/2026 50.000,00 6151YOLOA2F3TUWW.Ung ho MS 2026111 em Nguyen Hong Anh.20260531.204853.0368046552.NGUYEN NGOC THINH .546034
31/05/2026 5.668,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026. 138 be Ho Thi Kim Anh#SP#02009704050531204824202633U4091946.5390.42320.204824
31/05/2026 5.668,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.141 Nguyen Thi Thao#SP#0200970405053120431920268TNH071289.5189.15026.204319
31/05/2026 500.000,00 6151SHBAA2F3JMGV.PHAM QUANG TOAN chuyen tien ung ho ms 2026135 chi nguyen thi linh.20260531.202909.0975392268.PHAM QUANG TOAN.970443
31/05/2026 15.000,00 MBVCB.14466639589.2026.139(Nguyen duc Huy,,).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 50.000,00 6151MCOBQ2Y541FQ.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260531.201143.03201015986906.NGUYEN THI HONG LY.970426
31/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026 134 chi Nguyen Thi Thuong NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#020097040505311956582026V1ZM072340.5390.43392.195658
31/05/2026 100.000,00 MBVCB.14466072136.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh#SP#020097048805311943382026bxqh058987.5390.62878.194319
31/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805311942352026c0o1054901.5390.55731.194235
31/05/2026 70.000,00 MBVCB.14465691153.Ung ho MS 2026 .138 (be Ho Thi Kim Anh ).CT tu 1023504974 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 70.000,00 MBVCB.14465626071.Ung ho MS 2026. 139( em Nguyen Duc Huy ).CT tu 1023504974 NGUYEN THANH TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 337.000,00 MBVCB.14465521135.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0011000929716 LE THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 250.000,00 MBVCB.14465494582.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 0011000929716 LE THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 500.000,00 6151IBT1kCVP8GX7.Ung ho MS 2026.141 FT26152670500709.20260531.190457.19024874908018.VND-TGTT-TRAN MINH DAO.970407
31/05/2026 100.000,00 6151IBT1aWLHJPUX.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260531.185543.195001060000899.DO THI THUY DIEP .970409
31/05/2026 200.000,00 MBVCB.14465096495.NGUYEN QUOC TOAN chuyen tien uhms 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 0111000234179 NGUYEN QUOC TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 1.200.000,00 6151IBT1iJAC189W.Ung ho MS 2026 - 128 - 129 - 130.20260531.184022.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
31/05/2026 100.000,00 MBVCB.14464866362.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 9969912161 NGUYEN THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 1.200.000,00 6151IBT1iJAC1SPH.Ung ho MS 2026 - 125 - 126 - 127.20260531.183919.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
31/05/2026 10.000,00 MBVCB.14464769497.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh#SP#0200970405053118012320265P3G081378.5388.17943.180123
31/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970488053118011420260ckk613392.5189.17554.180114
31/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097040505311759102026KYSD069153.5388.5052.175910
31/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097048805311752192026r8nk572115.5390.59149.175208
31/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh#SP#0200970488053117492520264rs4558453.5389.39694.174914
31/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970488053117471920268h6s548837.5388.26274.174720
31/05/2026 100.000,00 NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.138 ( be Ho Thi Kim Anh)#SP#020097041505311745122026TOYE245532.5387.11537.174501
31/05/2026 50.000,00 NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.139 ( em Nguyen Duc Huy)#SP#020097041505311743522026zIVv238542.5387.3583.174352
31/05/2026 50.000,00 NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.140 ( em Doan Duy Khanh)#SP#02009704150531174226202654N0231387.5389.93890.174226
31/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970415053117405820262qDT223836.5389.83840.174058
31/05/2026 100.000,00 NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.141 ( em Nguyen thi Thao)#SP#020097041505311740572026xZgd224572.5189.84374.174058
31/05/2026 30.000,00 6151IBT1kCVUVA5W.2026.140 Doan Duy Khanh FT26152603049102.20260531.173805.271119926666.VU TUNG LAM.970407
31/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh#SP#020097040505311736392026ANLE040962.5389.56327.173620
31/05/2026 100.000,00 MBVCB.14463560593.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 9336592274 MAI THI HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 100.000,00 MBVCB.14463516037.Vo Khang Minh ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 0181003650831 DANG VAN NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 11.000,00 6151TPBVI2A9LVJI.Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong).20260531.171250.04181560001.NGUYEN THI NGOC ANH.970423
31/05/2026 5.000,00 6151IBT1kCV8XL8P.NGUYEN NGOC PHUNG giup do canh doi LD26135 FT26152049200100.20260531.170952.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
31/05/2026 100.000,00 MBVCB.14463228719.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 1015650036 NGUYEN NANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 5.000,00 6151IBT1kCV8FPKA.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.141 em Nguyen Thi Thao FT26152884840676.20260531.170354.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
31/05/2026 5.000,00 6151IBT1kCV8TX16.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh FT26152939898944.20260531.170236.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
31/05/2026 5.000,00 6151IBT1kCV8LK7H.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy FT26152039882268.20260531.165924.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
31/05/2026 100.000,00 MBVCB.14462711725.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 50.000,00 ung ho Ms2026 139 em Duc Huy#SP#020097048805311611162026nuzx144629.5189.39164.161116
31/05/2026 70.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970422053115500720266HR3263185.5189.24245.155007
31/05/2026 50.000,00 MBVCB.14461786319.ung ho MS 2026. 141.CT tu 7963774428 NGUYEN THI THANH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 15.000,00 MBVCB.14461616914.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 200.000,00 MBVCB.14461475818.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 50.000,00 MBVCB.14461473843.Ung ho MS 2026.139( em Nguyen Duc Huy) chuc em mau khoe manh.CT tu 1015045766 NGUYEN THI THU UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 200.000,00 MBVCB.14461467028.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 200.000,00 MBVCB.14461452858.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 200.000,00 MBVCB.14461442636.Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 200.000,00 MBVCB.14461436701.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 200.000,00 MBVCB.14461420977.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 300.000,00 6151IBT1kCVIBBRK.Ung ho MS 2026.141- em Nguyen Thi Thao- tinh Thanh Hoa FT26152896987814.20260531.144007.19036332856011.VND-TGTT-BUI THY THU.970407
31/05/2026 200.000,00 6151IBT1kCVIB9KB.Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy FT26152535270103.20260531.143850.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
31/05/2026 50.000,00 6151IBT1aWLZYUWS.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260531.142804.3800000119854012.TRAN THI VUI.970446
31/05/2026 200.000,00 MBVCB.14461034177.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 200.000,00 MBVCB.14460994296.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 500.000,00 MBVCB.14460834490.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 0071000671155 LE HOAI NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 300.000,00 MBVCB.14460796296.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 0061000452682 NGUYEN CONG DUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 200.000,00 6151IBT1fJJDERSP.Ung ho MS 2026.138.20260531.135300.9021389067519.TRUONG THANH DUY.963388
31/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097041505311346112026RyL2319721.5387.74122.134611
31/05/2026 368.000,00 Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097048805311339322026is2p728564.5390.48601.133932
31/05/2026 500.000,00 HOANG LONG UNG HO MS 2026.109 EM NGUYEN QUANG HUY-310526-13:35:34 X2OM261831#SP#020097041605311335342026X2OM261831.5388.33596.133534
31/05/2026 500.000,00 HOANG LONG UNG HO MS 2026.097 CHI LO THI TUONG-310526-13:33:59 eRqB795477#SP#020097041605311333592026eRqB795477.5387.28321.133400
31/05/2026 80.000,00 MS2025.282 em Bui Thi Mua#SP#020097048805311308582026dszj661427.5388.31032.130847
31/05/2026 100.000,00 MBVCB.14460294747.Ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 100.868,00 Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#0200970422053112444920262PHG109660.5389.30116.124449
31/05/2026 200.000,00 6151VNIB0217D613.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260531.122939.622704060245763.VU THI THU HUONG.970441
31/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.141-em Nguyen Thi Thao#SP#02009704050531120544202693FK021408.5387.44572.120534
31/05/2026 85.000,00 Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy#SP#020097042205311205042026FUIL863738.5189.40689.120505
31/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh#SP#0200970422053112043520268EX8388202.5389.38310.120435
31/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970422053112040520262MTD674421.5389.35898.120405
31/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh#SP#020097042205311203312026W8M1893654.5189.32517.120332
31/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.141 em Nguyen Thi Thao#SP#0200970422053112024620261F02531431.5389.28571.120247
31/05/2026 100.000,00 MBVCB.14459168912.NGUYEN THI THANH KIEU chuyen tien ung ho MS 2026. 109 ( be Nguyen Quang Huy).CT tu 1053306632 NGUYEN THI THANH KIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 200.000,00 6151VNIB0217SI5B.Ung ho MS 2026.140.20260531.113350.646704060031214.LU THANH TAM.970441
31/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970488053111293020267wo6369623.5389.50346.112930
31/05/2026 100.000,00 MS 2026. 141 em Nguyen Thi Thao#SP#0200970422053111250620262428284862.5389.25966.112507
31/05/2026 50.000,00 O5CH7JHJOPC1-Ung ho MS 2026051 em Ho Thi Huong#SP#020097042205311121432026XC0C735746.5388.7903.112144
31/05/2026 50.000,00 6151IBT1iJAJLPZC.ZP261510127334 Ung ho MS 2026111 em Nguyen Hong Anh.20260531.112035.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
31/05/2026 400.000,00 6151SGTTH2BG5M1E.IBFT Ung ho MS 2026134-2026132-2026136-2026138.20260531.111610.060109970452.SACOMBANK.970403
31/05/2026 200.000,00 MBVCB.14458834588.Ung ho MS 2026.141.CT tu 0451000228208 VUONG VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 50.000,00 MBVCB.14458813871.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026113 em Vu Truc Quynh#SP#020097042205311103552026FCM0130715.5388.8812.110356
31/05/2026 100.000,00 6151IBT1iJAJEZU6.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.20260531.104659.0984041991.DAO DUC VINH.970432
31/05/2026 100.000,00 6151IBT1kCVV4BCF.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao FT26152849185592.20260531.104312.12524296258010.VND-TGTT-NGUYEN QUANG KHA.970407
31/05/2026 200.000,00 MBVCB.14458389698.UNG HO MS 2026.132 (4 chau mo coi).CT tu 0231000636363 NGUYEN QUANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.139 e Nguyen Duc Huy#SP#020097048805311017182026584k099720.5390.52374.101718
31/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#02009704220531101042202650IQ963678.5389.17164.101042
31/05/2026 50.000,00 MBVCB.14457847331.ung ho MS 2026.139 ( em Nguyen Duc Huy ).CT tu 1039443247 LUONG HUYNH NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 20.000,00 6151MSCBD2TFDZ4U.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy mong em vuot qua tat benh cau nguyen Huynh Thi Thu Hien 19111995 duoc tai qua nan khoi tat benh han ach tieu tru.20260531.100043.0762681332.HUYNH VAN SY.970422
31/05/2026 10.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131374898538.20260531.131374898538-0387739429_Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
31/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097042205310954202026AW5D122173.5387.30715.095420
31/05/2026 500.000,00 6151IBT1iJAJBG74.Ms 2026-141 uh em Nguyen Thi Thao.20260531.095131.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
31/05/2026 200.000,00 MBVCB.14457638089.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 1056256868 NGO THI PHUONG CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 100.000,00 MBVCB.14457458786.ung ho MS 2026.141(e Nguyen thi Thao).CT tu 0501000151301 DUONG THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 30.000,00 MBVCB.14457429491.Ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097042205310921492026D5BA360600.5390.71597.092138
31/05/2026 100.000,00 6151IBT1kCVDEYWD.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao FT26152545427001.20260531.092140.19031856536010.VND-TGTT-CHU DUC TUAN.970407
31/05/2026 100.000,00 MBVCB.14457172966.Chuyen tien ung ho MS 2026 141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
31/05/2026 50.000,00 6151IBT1kCVDKC1G.VU THI KIM NGAN ung ho ma so 2026.111 - Em Nguyen Hong Anh FT26152118766104.20260531.091752.19020572579011.VND-TGTT-VU THI KIM NGAN.970407
31/05/2026 200.000,00 6151IBT1kCVD79UL.Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh FT26152189687207.20260531.091508.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
31/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097048805310913172026kubx849780.5388.33699.091317
31/05/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.141 EM NGUYEN THI THAO-310526-09:04:45 hnRz196189#SP#020097041605310904452026hnRz196189.5388.97190.090445
31/05/2026 6.868,00 6151MSCBD2TFG11V.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260531.090148.872866868.DUONG ANH THUY.970422
31/05/2026 300.000,00 MBVCB.14456859543.ung ho MS 2006.137 (em Vu Giang Truong).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 300.000,00 6151IBT1iJAJIYQJ.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.20260531.085359.53816102002.NGUYEN TIEN HAO.970432
31/05/2026 300.000,00 MBVCB.14456810382.ung ho MS 2006.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 0451001779128 TA THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805310851332026zssp768458.5387.41886.085134
31/05/2026 500.000,00 6151IBT1iJAJVP1L.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 141 NGUYEN THI THAO.20260531.083339.247529918.LE THI HOA.970432
31/05/2026 3.000.000,00 6151IBT1kCVDS2HR.Ung ho ma so 2026.141 em Nguyen Thi Thao FT26152820708857.20260531.083202.13320294262011.-TGTT-NGUYEN MAI LINH.970407
31/05/2026 500.000,00 MBVCB.14456394744.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 200.000,00 6151IBT1iJAJDQDX.Ung ho ms 2026 141 em Nguyen Thi Thao.20260531.081831.182980088.LE THI HIEN.970432
31/05/2026 200.000,00 6151IBT1kCVDJ4BJ.Ung ho em Nguyen Thi Thao, MS 2026.141 FT26152706710831.20260531.081622.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
31/05/2026 100.000,00 6151IBT1kCVDWWLX.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao FT26152344417110.20260531.081105.19035946921016.TRAN THI NGOC ANH.970407
31/05/2026 300.000,00 MBVCB.14456223748.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0121000679956 PHAM TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097040505310805592026IPCI001362.5388.77668.080559
31/05/2026 1.500.000,00 6151IBT1iJAJ9E9Z.DINH HONG HAI chuyen tien ung ho quy tu thien.20260531.080312.22468999.DINH HONG HAI.970432
31/05/2026 300.000,00 6151IBT1d1I8Q7H3.ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.20260531.080218.970422We16133000000000cc4319.MBBANK IBFT.970422
31/05/2026 100.000,00 MBVCB.14456142668.Ung ho MS. 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).CT tu 9384759950 DOAN VAN VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131360614806.20260531.131360614806-0373567693_Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
31/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#0200970422053107463720264B7C711777.5388.17878.074637
31/05/2026 500.000,00 MBVCB.14455847263.DANG THI PHUONG ung ho ms 2026.141 em Nguyen thi Thao.CT tu 0451001532038 DANG THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 200.000,00 6151ORCOQ2YPXN5G.HOANG TUYET MAI ung ho ms 2026.136 anh pham.van duy.20260531.071939.0972786418.HOANG TUYET MAI.970448
31/05/2026 50.000,00 MBVCB.14455533636.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0781000432601 LY THI NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 500.000,00 6151TPBVI2ASMV82.Ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao).20260531.064044.03695878701.NGUYEN PHUONG NAM.970423
31/05/2026 200.000,00 MBVCB.14455385080.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0381000468271 PHAN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.039 thay Tran Dinh Quyen#SP#020097040505310638192026CWX9062944.5388.55722.063819
31/05/2026 5.000,00 MBVCB.14455366790.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 3399613208 DAO THI MAI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 30.000,00 MBVCB.14455341015.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0221000052061 PHAM VAN KHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao#SP#020097048805310626032026he4b354956.5387.34742.062552
31/05/2026 100.000,00 6151SHBAA2FS65T2.UH MS2026 137 em Vu truong Giang.20260531.062545.1122101979.TRAN VAN BINH.970443
31/05/2026 200.000,00 6151ORCOQ2YPVDIX.Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy.20260531.061250.45679999.LAM ANH KIET.970448
31/05/2026 68.000,00 UH MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#02009704220531060559202637ZX838260.5189.8246.060559
31/05/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805310601292026c9i3322940.5389.1986.060129
31/05/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh#SP#02009704880531055440202690ok316680.5389.93949.055440
31/05/2026 20.000,00 6151ORCOQ2YPVUQV.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh.20260531.052545.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
31/05/2026 200.000,00 MBVCB.14455089208.Ung ho MS 2026.140 (Em Doan Duy Khanh).CT tu 0011001595494 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 20.000,00 6151ORCOQ2YPV4V8.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy.20260531.052347.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
31/05/2026 20.000,00 6151ORCOQ2YPV4R5.LE MINH CHAU Ung ho MS 2026.138 be Ho Thi Kim Anh.20260531.052053.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
31/05/2026 20.000,00 6151ORCOQ2YPV41P.LY LE THUY TAM ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong.20260531.051925.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
31/05/2026 20.000,00 6151ORCOQ2YPVR5H.LY QUAN ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy.20260531.051753.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
31/05/2026 20.000,00 6151ORCOQ2YPVR3N.LE THI THUY LIEN ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy.20260531.051633.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
31/05/2026 20.000,00 6151ORCOQ2YPVRG7.TRAN BAO LONG ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh.20260531.051450.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
31/05/2026 20.000,00 6151ORCOQ2YPVRFT.TRAN THAI BAO ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong.20260531.051335.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
31/05/2026 20.000,00 6151ORCOQ2YPVZN8.LE THE LAM ung ho MS 2026.133 em Dang Thi Duyen.20260531.051049.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
31/05/2026 20.000,00 6151ORCOQ2YPVZVH.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi.20260531.050735.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
31/05/2026 20.000,00 6151ORCOQ2YPVZZA.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai.20260531.050527.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
31/05/2026 20.000,00 6151ORCOQ2YPVZYF.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.130 Ho Thi Bao Ngan.20260531.050251.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
31/05/2026 500.000,00 6151IBT1kCVSDWC4.Uho ma so 2026.138 em ho thi kim anh FT26152721212624.20260531.035307.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407
31/05/2026 500.000,00 6151IBT1kCVSSFD5.Uho ma so 2026.139 em nguyen duc huy FT26152540413429.20260531.034524.19035069117014.VND-TGTT-LUONG THI NHAT LE.970407
31/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097042205310310192026SAAY436636.5388.24702.031019
31/05/2026 100.000,00 6151IBT1kCVSJK6S.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26152008930635.20260531.012938.19038347358019.VND-TGTT-PHAM THI VAN ANH.970407
31/05/2026 150.000,00 6151IBT1kCVSW5VF.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26152860365760.20260531.011024.766265219.HUYNH THI THANH THAO.970407
31/05/2026 500.000,00 6151IBT1aWL6UTYC.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.20260531.005953.189704079797979.NGUYEN THANH HOA.970437
31/05/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy#SP#020097048805310043552026nb7a225231.5388.33665.004355
31/05/2026 100.000,00 6151IBT1kCV9NA2X.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26152871809503.20260531.004139.19030415116664.VND-TGTT-NGUYEN THI HANH LINH.970407
31/05/2026 60.000,00 6151IBT1fJJSH265.Nguyen Huong ung ho MS 2026 126 em Nguyen Tuan Huy.20260531.003023.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406
31/05/2026 50.000,00 6150VNIB0216P1SQ.Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).20260531.000023.692998888.DO QUANG HUY.970441
31/05/2026 100.000,00 MBVCB.14454595859.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 1035316101 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131340157617.20260530.131340157617-0827791999_Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
31/05/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.131340110601.20260530.131340110601-0853128215_Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
31/05/2026 50.000,00 6150IBT1fJJS6U4I.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.20260530.232037.903151103.TRINH NHAT NGHI.970406
31/05/2026 350.000,00 MBVCB.14454458852.Do Thanh Viet, Viet Phuc, Mai Huong giup 2026.134 ,2026.135 ,2026.136.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 400.000,00 MBVCB.14454443787.DO NGOC THACH, Thanh Phu, Huynh thi Mai giup 2026. 134 , 2026.135 ,2026.136.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:DOAN THI HUONG GIANG chuyen tien UNG HO MS 2023.132 UNG HO 4 CHAU MO COI#SP#0200970405053023142920266AYV036654.5189.28639.231430
31/05/2026 600.000,00 MBVCB.14454425307.Le Le Hoa, Huynh t Mai, Do Ngoc Thach, Xuan Phuong giup 2026.112 , 2026.123, 2026.132 ,2026.133.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 600.000,00 MBVCB.14454405418.DO THANH MY , Huy Phong, Thanh Viet, Viet Phuc giup 2026.112 ,2026. 123 , 2026.132 , 2026.133.CT tu 0071003002266 DO THANH MY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 15.000,00 MBVCB.14454391797.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.140(em Doan Duy Khanh).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 15.000,00 MBVCB.14454343114.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.139(em Nguyen Duc Huy).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
31/05/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy-300526-22:55:28 RmvJ443040#SP#020097041605302255292026RmvJ443040.5390.89059.225518
31/05/2026 100.000,00 6150IBT1kCV97PM3.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26152810712019.20260530.225315.19028257132016.VND-TGTT-NGUYEN TUAN MINH.970407
31/05/2026 25.000,00 6150IBT1kCV9A3DW.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh FT26152204164700.20260530.224522.19037054984016.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

2. Ủng hộ tại Ngân hàng VietinBank

Ngày  Số tiền Thông tin ủng hộ
21-05-2026 01:45:35 250.000,00 126D60521DCQTSHM  Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan; thoi gian GD:21/05/2026 00:07:29
21-05-2026 01:48:03 100.000,00 126D60521MPNUHWS  Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan; thoi gian GD:21/05/2026 00:13:14
21-05-2026 06:59:53 200.000,00 CT DEN:614023072822 Ung ho ma so 2026.131 Vu Tuan Hai
21-05-2026 07:08:05 200.000,00 TA HUY BINH UH MS 2026.131 chau vu tuan hai. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
21-05-2026 07:29:30 200.000,00 CT DEN:614100444889 ung ho ma so ; 2026.129
21-05-2026 07:30:26 100.000,00 CT DEN:126T2650YXS6DEJJ Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
21-05-2026 07:44:38 50.000,00 CT DEN:126T2650YYAYAFFU Vietinbank;114000161718;ung ho ms 2026.131
21-05-2026 07:47:41 30.000,00 126D60521SPG4XB7  Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
21-05-2026 07:58:43 200.000,00 CT DEN:126T2650YYVJN2M4 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
21-05-2026 08:02:55 50.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
21-05-2026 08:18:31 100.000,00 Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
21-05-2026 08:44:42 100.000,00 ung ho ms 2026.104(be mo minh tien)
21-05-2026 08:47:56 100.000,00 ung ho ms 2026.108(be la dang khoa)
21-05-2026 08:51:53 500.000,00 ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai)
21-05-2026 09:11:57 100.000,00 CT DEN:126T2650Z1Q93WQJ MBVCB.14316305983.989436.Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien.CT tu 0031000344768 MAI THI QUYNH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-05-2026 09:24:14 100.000,00 126D60521UM1EGEX  UH MS 2026.131 em Vu Tuan Hai FT26141546405708
21-05-2026 09:29:20 100.000,00 CT DEN:126T2650Z2D7HQTX ung ho ms2026.104
21-05-2026 09:34:04 200.000,00 CT DEN:614120305640 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
21-05-2026 09:51:55 100.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
21-05-2026 10:01:14 100.000,00 CT DEN:126T2650Z3MBVWKZ Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan
21-05-2026 10:13:03 100.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
21-05-2026 10:31:33 100.000,00 UNG HO MS 2026.128 (em Bui Thanh May)
21-05-2026 11:10:04 2.000.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
21-05-2026 11:11:02 2.000.000,00 Ung ho MS 2026114 em Dang Dang Duong
21-05-2026 11:42:38 100.000,00 126D60521V63LKM5  Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
21-05-2026 12:18:02 50.000,00 126D60521U1LUSNT  PHAM THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2026 104
21-05-2026 12:19:17 30.000,00 126D60521YJY42RE  Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26141167546402
21-05-2026 12:31:52 50.000,00 CT DEN:126T2650Z9G8ZBV7 MS 2026.130
21-05-2026 12:32:53 50.000,00 CT DEN:614120034845 ung ho ms 2026.131 vu tuan hai
21-05-2026 12:33:20 150.000,00 CT DEN:126T2650Z9J6MX4J Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
21-05-2026 12:48:19 100.000,00 ung ho MS 2026.131( em Vu Tuan Hai)
21-05-2026 12:50:27 100.000,00 CT DEN:126T2650ZA6TCQVF MBVCB.14319283161.893067.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
21-05-2026 13:01:46 200.000,00 CT DEN:126T2650ZAMR5X82 Ung ho MS 2026101 ong Nguyen Han Phong Vu
21-05-2026 13:17:52 500.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
21-05-2026 13:23:26 500.000,00 126D605219P38080  Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien FT26141486290592
21-05-2026 14:23:15 500.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
21-05-2026 14:46:55 100.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
21-05-2026 15:15:43 200.000,00 CT DEN:126T2650ZFUMF5X2 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
21-05-2026 15:32:32 300.000,00 CT DEN:126T2650ZGGU9MVZ Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
21-05-2026 15:38:03 200.000,00 CT DEN:126T2650ZGQ4H3S4 Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan
21-05-2026 16:24:56 500.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
21-05-2026 17:44:12 100.000,00 126D60521SNY9YJD  Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan
21-05-2026 17:53:39 300.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.131 ( em vu tuan hai )
21-05-2026 18:21:45 100.000,00 Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan
21-05-2026 19:44:21 100.000,00 Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai)
21-05-2026 20:04:24 100.000,00 ung ho MS. 2026.104  be Mo Minh Tien
21-05-2026 20:36:18 300.000,00 126D60521DJKT1WF  Ung ho em be trai 6 thang bi nga
21-05-2026 21:30:42 100.000,00 CT DEN:126T2650ZWDTULAJ Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
21-05-2026 21:50:01 300.000,00 Ung ho MS 2026.104 MoMinhTien
21-05-2026 22:27:37 500.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
21-05-2026 22:48:13 30.000,00 Hai ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
21-05-2026 23:03:02 30.000,00 Hai Ung ho MS 2026.130 (Ho Thi Bao Ngan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
21-05-2026 23:21:44 200.000,00 126D60521T1ZJP8M  Ung ho MS 2026097 chi Lo Thi Tuong FT26142080067174
22-05-2026 05:44:48 200.000,00 126D60522Q4NR530  uhms 2026131 em vu tuan hai
22-05-2026 05:45:47 200.000,00 126D60522Z47SDA1  uhms 2026130 ho thi bao ngan
22-05-2026 05:46:32 200.000,00 126D60522EUJXVFT  uhms 2026127 dinh bao yen
22-05-2026 05:47:26 200.000,00 126D60522KETTRYG  uhms 2026129 ngo thi tan
22-05-2026 05:49:13 200.000,00 126D60522E2R3NQW  uhms 2026128 bui thanh may
22-05-2026 06:11:14 200.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
22-05-2026 06:21:59 100.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
22-05-2026 08:00:33 1.000.000,00 CT DEN:614208058384 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
22-05-2026 08:05:47 200.000,00 CT DEN:126T26510M2G3AZ5 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
22-05-2026 08:34:35 50.000,00 ung ho ma so 2026.130
22-05-2026 08:34:51 300.000,00 LE CAM THUY ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi)
22-05-2026 08:35:27 50.000,00 ung ho ma so 2026.131
22-05-2026 08:47:08 100.000,00 VO XUAN VINH ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi)
22-05-2026 09:01:34 200.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
22-05-2026 09:07:15 300.000,00 Ung ho MS 2026.132(4 chau)
22-05-2026 09:08:43 100.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
22-05-2026 09:12:57 100.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
22-05-2026 09:12:59 100.000,00 CT DEN:614209459426 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa, ma GD 100000134375809
22-05-2026 09:15:47 100.000,00 126D60522AR6TRS9  Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26142460842452
22-05-2026 09:19:24 100.000,00 ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi)
22-05-2026 09:23:35 200.000,00 126D60522ZX1QZ39  Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy FT26142763005467
22-05-2026 09:26:41 200.000,00 126D60522AMESTG3  Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142951791010
22-05-2026 09:36:16 50.000,00 CT DEN:126T26510QKZ0EX5 MBVCB.14330506924.137166.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
22-05-2026 09:40:50 100.000,00 CT DEN:126T26510QRZZG1S Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
22-05-2026 09:48:48 100.000,00 Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi)
22-05-2026 10:04:57 100.000,00 CT DEN:614220785512 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
22-05-2026 10:18:34 100.000,00 CT DEN:126T26510S7U82C7 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
22-05-2026 10:25:48 100.000,00 CT DEN:126T26510SHCT7V8 MBVCB.14331175700.571998.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0271000853133 TRAN THANH TAM toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
22-05-2026 10:29:58 100.000,00 PHAM VAN NGUYEN chuyen tien 2026- 111 em nguyen hong anh 2026-132    4 chau mo coi
22-05-2026 10:31:24 3.000.000,00 CT DEN:614220820787 Ung ho MS 2026.132 ( 4 chau mo coi)
22-05-2026 10:35:17 1.000.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
22-05-2026 10:49:24 200.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
22-05-2026 10:50:49 50.000,00 CT DEN:126T26510TGEAS0Q MBVCB.14331514128.788965.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
22-05-2026 10:55:27 1.000.000,00 CT DEN:126T26510TNHYC8L Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
22-05-2026 10:59:47 200.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
22-05-2026 11:00:11 300.000,00 126D605221VAD1V4  Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
22-05-2026 11:05:03 100.000,00 CT DEN:126T26510U16YFDN Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
22-05-2026 11:19:18 500.000,00 CT DEN:614211513531 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa, ma GD 100000134443256
22-05-2026 11:36:42 200.000,00 CT DEN:126T26510V8ZX0Y4 MBVCB.14332172683.212457.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
22-05-2026 12:06:11 100.000,00 126D60522S2QHHGN  Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
22-05-2026 12:12:44 50.000,00 126D605224S0Z6XJ  Ung ho MS 2026.126 nguyen tuan huy
22-05-2026 12:16:14 100.000,00 126D60522BGRRRZ0  Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26142896448065
22-05-2026 12:18:57 200.000,00 126D60522J1M24L8  Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26142687098042
22-05-2026 12:23:12 200.000,00 TA HUY BINH UH MS2026.132 ung ho 4 chau mo coi. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
22-05-2026 12:23:26 100.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
22-05-2026 12:23:49 200.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
22-05-2026 12:28:05 100.000,00 CT DEN:126T26510X8UY3TY Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May
22-05-2026 12:28:46 200.000,00 ung ho ms 2016.132
22-05-2026 12:29:44 120.000,00 CT DEN:126T26510XB16G9R gd,QM va NM ung ho MS2026.131 Vu Tuan Hai
22-05-2026 12:32:22 120.000,00 CT DEN:126T26510XEHH2DY gd,QM va NM ung ho MS2026.130 Ho Thi Bao Ngan
22-05-2026 12:33:18 200.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
22-05-2026 12:38:50 1.000.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
22-05-2026 12:40:14 200.000,00 CT DEN:126T26510XQWYNN6 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
22-05-2026 12:40:37 100.000,00 UNG HO MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai)
22-05-2026 12:41:48 200.000,00 126D60522GREVFRB  Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
22-05-2026 12:48:24 100.000,00 CT DEN:126T26510Y1P93E3 MBVCB.14333207406.855150.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0631000453463 NGUYEN CHAU THANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
22-05-2026 12:48:53 100.000,00 CT DEN:126T26510Y2BJ4M5 ung ho ms 2026.131 em Vu Tuan Hai
22-05-2026 12:59:36 100.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
22-05-2026 13:10:02 50.000,00 ZP7CU60MT4K7 Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan
22-05-2026 13:20:06 200.000,00 Ung ho MS 2026.131 (Em Vu Tuan Hai)
22-05-2026 13:30:57 50.000,00 CT DEN:126T26510ZPVM8U6 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
22-05-2026 13:45:50 50.000,00 CT DEN:126T2651109JEWLV Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen
22-05-2026 13:49:05 100.000,00 126D60522MGYUDV3  Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142768145984
22-05-2026 13:54:16 300.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
22-05-2026 14:08:02 50.000,00 126D605222BREVAJ  Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142600063492
22-05-2026 14:10:46 50.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
22-05-2026 14:15:57 200.000,00 126D6052252JG7ZN  Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26142480421570
22-05-2026 14:17:53 30.000,00 CT DEN:126T265111HVDCCD Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
22-05-2026 14:20:21 120.000,00 CT DEN:126T265111M3VN7J gd,QM va NM ung ho MS2026.132 ung ho 4 chau mo coi
22-05-2026 14:21:02 200.000,00 CT DEN:126T265111N0NH13 DO BA TUYEN chuyen tien ung ho  2026.132 4 chau mo coi
22-05-2026 14:22:34 30.000,00 CT DEN:126T265111Q1A4ZK Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen
22-05-2026 14:35:58 1.000.000,00 126D605225N8TX0A  Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien FT26142934138109
22-05-2026 14:38:56 200.000,00 CT DEN:126T265112BNN09Y Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
22-05-2026 14:41:20 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.132 ( 4 chau mo coi )
22-05-2026 14:42:04 500.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
22-05-2026 14:43:26 50.000,00 UNG HO MS 2026.132 (4 chau mo coi)
22-05-2026 14:50:48 200.000,00 CT DEN:126T265112TBFZV1 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
22-05-2026 14:57:20 100.000,00 ZP7CU60NCJA5 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
22-05-2026 15:20:09 50.000,00 126D60522MNPBMUF  PHAM THI THANH HOA chuyen tien uh ms 2026104
22-05-2026 16:39:14 200.000,00 126D605227LDD6N0  Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26142104390401
22-05-2026 16:44:21 100.000,00 CT DEN:614220059454 ung ho ms 2026.132 4 chau mo coi
22-05-2026 17:24:53 100.000,00 CT DEN:126T265118ST340W UH MS 2026.132
22-05-2026 17:26:29 50.000,00 CT DEN:126T265118UWV4CV Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
22-05-2026 17:48:32 50.000,00 CT DEN:126T265119Q16UA7 MS 2026.131
22-05-2026 18:02:28 30.000,00 126D60522WL335SK  Ung ho Ms 2026 131 Em Vu Tuan Hai FT26142374383027
22-05-2026 18:08:37 500.000,00 CT DEN:180837072855 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
22-05-2026 19:00:22 100.000,00 CT DEN:126T26511CGWJ17E ung ho MS2026.118
22-05-2026 19:02:03 100.000,00 CT DEN:126T26511CK3WTMY ung ho MS2026.128
22-05-2026 19:04:05 100.000,00 CT DEN:126T26511CMTE68M ung ho MS2026.131
22-05-2026 19:05:11 500.000,00 Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien
22-05-2026 19:37:45 200.000,00 126D60522A73PUD5  Ung ho MS 2026.132 - 4 chau mo coi FT26142721009002
22-05-2026 19:42:03 1.000.000,00 126D605221FC2AFC  Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa-220526-19:42:02 6142ASCB021FPXYN
22-05-2026 19:45:03 100.000,00 CT DEN:126T26511E7WFWJP ung ho MS2026.114
22-05-2026 19:46:41 50.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
22-05-2026 19:54:54 100.000,00 126D605220P7EYQF  Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
22-05-2026 20:06:50 100.000,00 NGUYEN THI TUYET LAN Chuyen tien ms 2026132
22-05-2026 20:11:52 50.000,00 126D60522F6SFAW2  Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan FT26142149858255
22-05-2026 20:14:14 50.000,00 126D60522HA7F7RA  Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen FT26142706387790
22-05-2026 20:22:42 100.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
22-05-2026 20:35:35 200.000,00 CT DEN:126T26511G6MFB23 MBVCB.14340285379.311711.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0091000068263 CAO NGOC MINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
22-05-2026 20:56:49 50.000,00 CT DEN:126T26511H0P4K5J UNG HO MS 2026.132
22-05-2026 21:08:35 100.000,00 CT DEN:126T26511HG7E7D1 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
22-05-2026 21:30:40 100.000,00 CT DEN:126T26511JBCN3BF Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
22-05-2026 22:25:22 200.000,00 Ung ho MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen)
22-05-2026 22:51:32 200.000,00 Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi)
22-05-2026 22:51:55 2.000.000,00 CT DEN:126T26511MGNVALE Ung ho MS 2026.132 4 chau mo coi
22-05-2026 23:02:10 50.000,00 126D605225N126CP  PHAM THI THANH HOA chuyen tien uhms 2026115
23-05-2026 01:52:41 200.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai; thoi gian GD:23/05/2026 00:30:24
23-05-2026 06:12:46 1.000.000,00 CT DEN:614320324509 Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi)
23-05-2026 06:17:45 200.000,00 CT DEN:126T26513SR0QAS6 ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue
23-05-2026 06:43:35 200.000,00 Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen
23-05-2026 06:45:22 100.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
23-05-2026 07:39:13 100.000,00 CT DEN:126T265127YZUFDV NGUYEN TRUNG KIEN chuyen tien
23-05-2026 08:23:29 200.000,00 126D60523K0QCLZH  Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen FT26143091900926
23-05-2026 08:32:59 200.000,00 CT DEN:126T26512A1ZNAAK Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
23-05-2026 08:56:48 50.000,00 LE NGO NGOC THU ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen)
23-05-2026 08:58:29 50.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
23-05-2026 09:37:59 500.000,00 NGUYEN VAN GIAU chuyen tien
23-05-2026 10:10:33 100.000,00 CT DEN:126T26512DUUB3BB MBVCB.14345354306.844506.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
23-05-2026 10:16:55 200.000,00 CT DEN:126T26512E38DHCL Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
23-05-2026 10:33:07 100.000,00 CT DEN:126T26512EQMSD6N Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
23-05-2026 10:45:48 100.000,00 MS 2026.120 be Le Anh Hung
23-05-2026 10:47:14 100.000,00 MS 2026.108 be La Dang Khoa
23-05-2026 11:25:14 50.000,00 126D60523ASNDAF6  Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen FT26143836846065
23-05-2026 11:48:16 300.000,00 TA HUY BINH UH MS2026.123 e dang thi duyen. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
23-05-2026 12:00:38 200.000,00 CT DEN:126T26512J473HM8 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen
23-05-2026 12:01:23 200.000,00 NGUYEN THI THANH chuyen tien
23-05-2026 12:14:06 80.000,00 126D60523LSKDUSQ  Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26143418932453
23-05-2026 12:37:17 50.000,00 CT DEN:126T26512KJLQP6J MBVCB.14347371380.148245.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 9337478691 NGO XUAN HUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
23-05-2026 13:45:54 3.000.000,00 126D60523TWUN4KM  Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen FT26143203008785
23-05-2026 13:53:42 50.000,00 TRAN QUOC LONG Chuyen tien ms 5963
23-05-2026 13:57:15 20.000,00 TRAN QUOC LONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen)+ truoc do co chuyen nd ms 5963
23-05-2026 14:01:46 10.000,00 CT DEN:614307763176 UNG HO MS 2026.133 EM DANG THI DUYEN-230526-14:01:46 6143ASCB021THZB4
23-05-2026 14:44:18 100.000,00 CT DEN:126T26512QGC0NBX Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
23-05-2026 14:46:49 100.000,00 CT DEN:614320043495 ung ho ms 2026.133 dang thi duyen
23-05-2026 14:55:29 50.000,00 126D60523598XWXX  Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
23-05-2026 15:09:13 100.000,00 CT DEN:126T26512RF8226H Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen
23-05-2026 15:26:25 200.000,00 CT DEN:126T26512S3YPFQL CAO HUY DIEU Chuyen tien ung ho MS 2026.132 , 4 chau mo coi
23-05-2026 16:38:06 200.000,00 126D60523Y790XY5  Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen
23-05-2026 16:53:00 200.000,00 CT DEN:126T26512VG9VKKK Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen
23-05-2026 17:12:23 50.000,00 CT DEN:126T26512W7W3CLT Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen
23-05-2026 17:22:01 100.000,00 Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen
23-05-2026 18:15:16 100.000,00 130392223653-0382086899-Ung ho MS 2026097 chi Lo Thi Tuong
23-05-2026 18:52:18 100.000,00 Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi)
23-05-2026 18:54:52 50.000,00 CT DEN:126T26513077UK73 Vietinbank;114000161718;PHAN THI NGOC chuyen tien ung ho Ms 2026.129  Ngo Thi Tan
23-05-2026 20:04:55 100.000,00 Ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen)
23-05-2026 20:37:48 1.000.000,00 ms 2026.131 2026.132
23-05-2026 21:02:37 400.000,00 126D605234VKKZFP  Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26145494229707
23-05-2026 21:10:58 50.000,00 Ung ho MS 2026100 be Pham Thi Ngoc Van
23-05-2026 21:11:52 100.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
23-05-2026 21:11:59 50.000,00 Ung ho MS 2026099 ba Tran Thi Dinh
23-05-2026 21:30:53 100.000,00 126D6052380MH3G8  Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
23-05-2026 21:48:13 300.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.133 ( em dang thi duyen )
24-05-2026 01:51:21 200.000,00 CT DEN:126T265151RT7VX1 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa; thoi gian GD:24/05/2026 00:45:27
24-05-2026 06:22:28 200.000,00 126D60524A6TETDM  Ung ho 2026.134 nguyen thi thuong FT26145014032077
24-05-2026 06:52:57 100.000,00 ung ho MS 2026.134( chi Nguyen Thi Thuong)
24-05-2026 06:54:12 50.000,00 CT DEN:126T26515G2RNTJN MS 2026.133
24-05-2026 07:02:48 150.000,00 ung ho MS 2026.133( em Dang Thi Duyen)
24-05-2026 07:08:16 50.000,00 ung ho MS 2026.134 (ung ho chi Nguyen Thi Thuong)
24-05-2026 07:37:20 100.000,00 126D60524UR3S5R1  Ung ho ma so 2026133 em Dang Thi Duyen
24-05-2026 07:44:07 200.000,00 CT DEN:126T26513W3231W1 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
24-05-2026 08:23:05 50.000,00 LE NGO NGOC THU ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong)
24-05-2026 09:07:44 30.000,00 CT DEN:126T26513ZBGEDC0 MBVCB.14358494354.563798.Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen.CT tu 9365002449 LE THI MY LINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
24-05-2026 09:27:12 86.000,00 ung ho MS 2026.134 ( chi Nguyen ThiThuong)
24-05-2026 09:29:16 86.000,00 ung ho ms 2026.133(em Dang Thi Duyen)
24-05-2026 09:48:29 50.000,00 TRAN QUOC LONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai)
24-05-2026 10:35:56 2.000,00 CT DEN:614410305504 Ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen)
24-05-2026 11:03:49 100.000,00 CT DEN:126T265143USTBRR MBVCB.14360172952.735420.Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
24-05-2026 11:13:07 50.000,00 CT DEN:126T265144728DNR MBVCB.14360320911.832402.ung ho ms 2026.133 em dang thi duyen.CT tu 1051504820 NGHIEM THI MAI toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
24-05-2026 11:25:16 200.000,00 CT DEN:126T265144P3FBLR Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
24-05-2026 11:33:57 100.000,00 Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan
24-05-2026 11:35:32 100.000,00 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
24-05-2026 11:36:01 100.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
24-05-2026 11:36:42 100.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
24-05-2026 11:45:19 100.000,00 CT DEN:614404014189 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
24-05-2026 11:49:11 500.000,00 CT DEN:126T265145LPX0CK Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
24-05-2026 11:54:29 500.000,00 126D605242ZGC0LY  Ung ho MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen)
24-05-2026 11:55:17 100.000,00 CT DEN:614404461984 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
24-05-2026 11:57:43 100.000,00 ung ho MS2026.134 (nguyen thi thuong)
24-05-2026 12:05:29 50.000,00 126D60524AGV2GS1  MS 2026.134 FT26145760580947
24-05-2026 12:10:01 500.000,00 CT DEN:126T265146E6YT9Y Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
24-05-2026 12:10:27 200.000,00 Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen
24-05-2026 12:10:50 200.000,00 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
24-05-2026 12:17:38 50.000,00 Hai ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi). Nam Mo A Di Da Phat
24-05-2026 12:22:19 50.000,00 CT DEN:126T265146WEUP46 ms2026.134
24-05-2026 12:22:29 200.000,00 TA HUY BINH UH MS026.134 chi nguyen thi thuong. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
24-05-2026 13:22:51 1.000.000,00 CT DEN:126T2651498CR9JM Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
24-05-2026 14:24:07 200.000,00 CT DEN:126T26514BM9KWA1 Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan
24-05-2026 14:33:35 200.000,00 PHUNG KHAC CHUONG Chuyen tien MS 2026.134 ( chi Nguyen Thi Thuong)
24-05-2026 14:42:40 150.000,00 126D60524X2TXR0C  Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26145760023012
24-05-2026 14:59:34 100.000,00 CT DEN:126T26514D03UDFJ Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
24-05-2026 15:00:40 100.000,00 CT DEN:150040195711 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
24-05-2026 16:21:29 200.000,00 CT DEN:126T26514G69FE63 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
24-05-2026 16:42:56 200.000,00 126D605245SCKLDN  Ung ho MS 2026.134 chi Nguyen thi Thuong FT26145190793448
24-05-2026 17:12:19 100.000,00 130513193060-0971199398-Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
24-05-2026 18:52:23 100.000,00 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
24-05-2026 19:58:32 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.134 ( chi nguyen thi thuong )
24-05-2026 20:30:00 100.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
24-05-2026 20:36:04 30.000,00 CT DEN:126T26514S2FVSJK MBVCB.14368205584.953771.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0731000688468 Dinh Thi Huong toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
24-05-2026 20:38:51 100.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
24-05-2026 20:39:48 100.000,00 Ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong)
24-05-2026 21:08:59 400.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
24-05-2026 21:30:43 1.000.000,00 TRAN HONG LY Ung ho MS 2026.133
24-05-2026 22:18:12 100.000,00 126D605246R3RXNT  130553188835 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong CHUYEN TIEN OQCH000CFADb MOMO130553188835MOMO
24-05-2026 22:25:15 100.000,00 Ung ho MS 2026.132 (4 chau mo coi)
24-05-2026 22:30:48 50.000,00 Ung ho MS 2026.131 (em Vu Tuan Hai)
24-05-2026 22:34:53 50.000,00 Ung ho MS 2026.133 (em Dang Thi Duyen)
24-05-2026 22:49:31 200.000,00 CT DEN:126T26514X8PFJKT Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
24-05-2026 22:55:11 50.000,00 126D60524VEA4STV  PHAM THI THANH HOA chuyen tien uhms 2026116
25-05-2026 01:32:29 100.000,00 126D60524U5NEFMS  Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26145668532039; thoi gian GD:24/05/2026 23:57:25
25-05-2026 01:32:54 100.000,00 126D605246KWJ38R  Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen FT26145397701261; thoi gian GD:24/05/2026 23:58:38
25-05-2026 06:42:18 200.000,00 CT DEN:126T265173JMET5Q TRAN NGOC LOI Chuyen tien ung ho MS 2026.135 nguyen thi linh
25-05-2026 07:20:11 50.000,00 Le Ngo Ngoc Thu ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh)
25-05-2026 07:20:33 200.000,00 CT DEN:126T26515H3JWY29 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
25-05-2026 08:03:50 100.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
25-05-2026 09:19:12 100.000,00 VO NGOC HOANG Chuyen tien Ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong)
25-05-2026 09:48:14 500.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
25-05-2026 09:56:34 20.000,00 ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong)
25-05-2026 10:11:52 500.000,00 CT DEN:614520743618 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
25-05-2026 10:16:24 100.000,00 126D605256NDVUGB  Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh FT26145520477078
25-05-2026 10:38:15 500.000,00 CT DEN:126T26515QSLYW52 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
25-05-2026 11:09:34 50.000,00 CT DEN:126T26515RZYZS5E MBVCB.14374107903.991027.ung ho ms 2026.132( 4 chau mo coi).CT tu 1051504820 NGHIEM THI MAI toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
25-05-2026 11:20:05 100.000,00 CT DEN:126T26515SDV8GEA Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
25-05-2026 11:25:56 300.000,00 CT DEN:126T26515SMLDMX1 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
25-05-2026 11:36:46 200.000,00 Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh)
25-05-2026 11:51:11 2.000.000,00 126D60525SR28KH7  Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26145311549056
25-05-2026 12:20:38 100.000,00 126D60525WE6LGYE  Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
25-05-2026 12:30:51 500.000,00 130616456244-0917084975-Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
25-05-2026 12:31:36 500.000,00 130616349036-0917084975-Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
25-05-2026 12:57:41 100.000,00 CT DEN:126T26515W6RN13E Vietinbank;114000161718;NGUYEN THI NGOC LOAN chuyen tien ung ho ms 2026.135  chi Nguyen  Thi Linh
25-05-2026 13:18:27 50.000,00 126D605255LJ4D1Y  Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh FT26145341082620
25-05-2026 13:19:01 100.000,00 126D605257EJP3CE  Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26145994963671
25-05-2026 13:19:22 50.000,00 126D60525H9H4M9Y  Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen FT26145835801789
25-05-2026 13:19:40 50.000,00 126D605250KQF10G  Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien FT26145470872407
25-05-2026 13:20:21 50.000,00 126D605251JMWU31  Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26145658094868
25-05-2026 13:21:17 50.000,00 126D60525V6NA5GX  Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen FT26145908973144
25-05-2026 13:22:02 50.000,00 126D60525UA1H5D4  Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May FT26145705048535
25-05-2026 13:22:22 120.000,00 CT DEN:126T26515X5BGSCY gd,QM va NM ung ho MS2026.135 chi Nguyen Thi Linh
25-05-2026 13:22:59 50.000,00 126D60525XPCSMCY  Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26145440094550
25-05-2026 13:23:27 50.000,00 126D60525MXPK9UG  Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung FT26145207689236
25-05-2026 13:23:44 50.000,00 126D60525T2QCQEC  Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung FT26145010614730
25-05-2026 13:24:06 50.000,00 126D60525ENG9CW0  Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan FT26145608300406
25-05-2026 13:26:59 50.000,00 CT DEN:614520041235 ung ho ms 2026.135 nguyen thi linh
25-05-2026 13:32:53 100.000,00 126D60525DHK69VA  Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh FT26145801051956
25-05-2026 13:35:09 15.000,00 CT DEN:126T26515XN7XKGL Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
25-05-2026 13:43:54 350.000,00 CT DEN:126T26515XZSV9HS Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
25-05-2026 13:46:41 100.000,00 CT DEN:126T26515Y3FH8N7 ung ho ms 2026.135 chi Nguyen Thi Linh
25-05-2026 13:47:28 500.000,00 126D60525MUZBFMM  Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
25-05-2026 13:47:40 1.000.000,00 CT DEN:126T26515Y4RZJSM MBVCB.14376116362.252849.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0221000036128 NGUYEN MANH THUY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
25-05-2026 13:47:40 200.000,00 130624088786-0905636241-MS 2026135 Nguyen Thi Linh
25-05-2026 13:51:55 50.000,00 CT DEN:126T26515YAC9XQF ung ho MS 2026.135 nguyen thi linh
25-05-2026 13:56:04 150.000,00 130625076449-0918279616-Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
25-05-2026 14:00:01 100.000,00 CT DEN:126T26515YM2FL6F Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
25-05-2026 14:01:25 10.000,00 126D60525ZFGS7FN  Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
25-05-2026 14:02:08 10.000,00 126D60525ATZE6DL  Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
25-05-2026 14:05:16 120.000,00 CT DEN:126T26515YTZP0BX gd,QM va NM ung ho MS2026.134 Nguyen Thi Thuong
25-05-2026 14:06:56 120.000,00 CT DEN:126T26515YW6GE9Z gd,QM va NM ung ho MS2026.133 Dang Thi Duyen
25-05-2026 14:19:20 100.000,00 CT DEN:126T26515ZCKH51W Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
25-05-2026 15:05:52 200.000,00 CT DEN:126T265161615BCE Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
25-05-2026 15:09:13 100.000,00 126D6052515RJ1K7  giup do chi Nguyen Thi Linh FT26145101195746
25-05-2026 15:15:37 10.000,00 126D60525YJJNY85  Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
25-05-2026 15:26:26 200.000,00 126D60525N3SQL9L  Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
25-05-2026 15:59:31 300.000,00 CT DEN:126T2651638VFUM3 MBVCB.14377702083.240982.Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh.CT tu 0441000718422 DANG VAN SUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
25-05-2026 16:27:34 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.135 ( chi nguyen thi linh )
25-05-2026 16:29:13 100.000,00 ung ho ms 2026.135( chi nguyen thi linh)
25-05-2026 16:35:39 300.000,00 126D605255K3LLJZ  IBFT Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
25-05-2026 16:38:11 300.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
25-05-2026 19:01:19 100.000,00 Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh)
25-05-2026 19:53:03 300.000,00 TA HUY BINH UH MS2026.135 nguyen thi linh. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
25-05-2026 20:04:38 50.000,00 126D60525809GJWF  PHAM THI THANH HOA chuyen tien uhms 2026117
25-05-2026 20:26:33 100.000,00 Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
25-05-2026 21:06:22 100.000,00 CT DEN:126T26516F62M7WL 2026.135 chi Nguyen Thi Linh
25-05-2026 21:39:33 168.888,00 ZP7CU8Q6GLLI Ung ho MS 2026.131 em Vu Tuan Hai
25-05-2026 21:49:08 120.000,00 CT DEN:126T26516GUJYVGT gd,QM va NM ung ho MS2026.128 Bui Thanh May
25-05-2026 22:26:11 200.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
25-05-2026 23:14:55 200.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
25-05-2026 23:29:13 50.000,00 CT DEN:126T26516LQQTBCA Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
26-05-2026 06:54:18 100.000,00 CT DEN:126T26518RY35VW1 Vietinbank;114000161718;ung ho ma so 2026. 135 chi Linh
26-05-2026 07:17:56 50.000,00 Le Ngo Ngoc Thu ung ho MS 2026.136 a Pham Van Duy
26-05-2026 07:47:53 200.000,00 Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
26-05-2026 07:52:02 100.000,00 126D60526AKWGC9Z  Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26146378125008
26-05-2026 08:04:11 200.000,00 CT DEN:126T265176QRV4JT Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
26-05-2026 08:30:49 500.000,00 Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
26-05-2026 08:51:29 200.000,00 126D605266D636XR  Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung FT26146040583395
26-05-2026 08:52:53 200.000,00 126D60526AE3SUKL  Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong FT26146534927000
26-05-2026 08:54:07 200.000,00 126D6052652WXUVD  Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26146337647109
26-05-2026 08:55:28 200.000,00 126D60526KD4XTF4  Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26146422082547
26-05-2026 08:56:30 200.000,00 126D605268AB08FC  Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy FT26146073216868
26-05-2026 08:58:39 200.000,00 126D60526WW14G0G  Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen FT26146337665593
26-05-2026 08:59:59 200.000,00 126D605268T97SMA  Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May FT26146007092026
26-05-2026 09:03:39 200.000,00 126D60526MYH12E1  Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan FT26146526377198
26-05-2026 09:04:37 200.000,00 126D605265KWKJRX  Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26146506605464
26-05-2026 09:06:00 200.000,00 126D60526V7177W7  Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26146957601707
26-05-2026 09:07:46 200.000,00 126D605265JRNMUD  Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen FT26146122961380
26-05-2026 09:08:33 300.000,00 126D60526N8B71YZ  Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa FT26146587512064
26-05-2026 09:09:12 200.000,00 126D605266HKD88L  Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong FT26146963210689
26-05-2026 09:11:06 200.000,00 126D60526PCLCUNZ  Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh FT26146980549221
26-05-2026 09:12:16 200.000,00 126D60526EG2M64U  Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy FT26146949732963
26-05-2026 09:52:57 100.000,00 Ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy
26-05-2026 10:11:52 500.000,00 126D60526X6Z8JDF  ung ho ms 2026.133 em Dang Thi Duyen FT26146300620403
26-05-2026 10:18:02 100.000,00 126D60526EXY22LE  Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
26-05-2026 10:29:43 100.000,00 CT DEN:126T26517CCY7VWX Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May
26-05-2026 10:30:22 100.000,00 CT DEN:126T26517CDTVER6 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
26-05-2026 10:30:52 100.000,00 CT DEN:126T26517CEFZMA4 Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
26-05-2026 11:03:25 100.000,00 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
26-05-2026 11:07:50 200.000,00 CT DEN:126T26517DV9NC0F Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
26-05-2026 11:11:14 100.000,00 Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen
26-05-2026 11:19:25 100.000,00 CT DEN:126T26517EAKRSQ2 MBVCB.14388559457.481779.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
26-05-2026 11:30:46 100.000,00 Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
26-05-2026 11:31:26 1.000.000,00 CT DEN:614604135713 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh-260526-11:31:25 6146ASCB021KB99R
26-05-2026 12:03:04 100.000,00 126D6052646G981R  Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh
26-05-2026 12:36:34 200.000,00 126D60526EE1SZ80  IBFT Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
26-05-2026 13:07:21 100.000,00 Ung ho MS 2026.135 (chi Nguyen Thi Linh)
26-05-2026 13:14:54 50.000,00 CT DEN:614620043368 Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
26-05-2026 13:17:55 200.000,00 CT DEN:126T26517JX2HSX9 giup do anh Pham Van Duy 2026.136
26-05-2026 13:20:17 100.000,00 UH MS 2026.136(PHAM VAN DUY)
26-05-2026 13:21:07 50.000,00 CT DEN:614620043841 ung ho ms 2026.136 pham van duy
26-05-2026 13:24:33 150.000,00 126D60526SXD5999  Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy FT26146484928830
26-05-2026 13:24:53 100.000,00 UNG HO MS 2026.136 anh Pham Van Duy
26-05-2026 13:28:03 200.000,00 CT DEN:614620342896 Tran Dai chuyen tien
26-05-2026 13:44:54 50.000,00 CT DEN:614606371919 Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy-260526-13:44:54 6146ASCB021K4R9X
26-05-2026 13:53:26 50.000,00 Hai ung ho MS 2026.136 anh Pham Van Duy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
26-05-2026 13:54:40 200.000,00 CT DEN:126T26517LBLG7KZ Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
26-05-2026 13:55:02 75.000,00 CT DEN:126T26517LC2VA5E Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
26-05-2026 13:57:32 50.000,00 CT DEN:126T26517LFD73V9 Ung ho MS 2026112 anh Le Van Hieu
26-05-2026 14:04:48 20.000,00 CT DEN:126T26517LQZ1V2U Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
26-05-2026 14:09:11 20.000,00 CT DEN:126T26517LWRUB4B Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
26-05-2026 14:12:33 70.000,00 Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
26-05-2026 14:21:47 100.000,00 Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
26-05-2026 14:22:39 100.000,00 126D60526159CY4C  Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy FT26146794027433
26-05-2026 14:40:59 30.000,00 Hai ung ho MS 2026.135 chi Nguyen Thi Linh. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
26-05-2026 14:43:04 30.000,00 Hai ung ho MS 2026.133 em Dang Thi Duyen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
26-05-2026 15:01:57 200.000,00 CT DEN:126T26517NYF62T5 Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen
26-05-2026 15:18:42 100.000,00 CT DEN:126T26517PLKJZTG Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
26-05-2026 15:50:17 50.000,00 Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
26-05-2026 16:07:39 257.031,00 Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
26-05-2026 16:16:59 200.000,00 126D60526UYNE613  Ung ho MS 2026133 emDang Thi Duyen
26-05-2026 17:05:00 20.000,00 CT DEN:126T26517TQXT0E5 MBVCB.14392813247.125193.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 1058662205 NGO QUANG LAM toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
26-05-2026 17:34:09 300.000,00 Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen
26-05-2026 18:04:10 100.000,00 Ung ho MS 2026.136 (anh Pham Van Duy)
26-05-2026 19:31:54 300.000,00 CT DEN:126T26517ZEXN4JD Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
26-05-2026 19:57:23 200.000,00 Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
26-05-2026 19:58:12 200.000,00 Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
26-05-2026 21:12:43 100.000,00 CT DEN:126T265183C2DZXF Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
26-05-2026 21:51:53 100.000,00 Ung ho MS 2026.134 (chi Nguyen Thi Thuong)
27-05-2026 02:03:03 10.000,00 CT DEN:126T26519ZT4TX4P Ung ho MS 2026133 em Dang Thi Duyen; thoi gian GD:27/05/2026 00:51:55
27-05-2026 02:03:08 10.000,00 CT DEN:126T26519ZTLXH3W Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong; thoi gian GD:27/05/2026 00:52:17
27-05-2026 05:51:08 200.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.136 ( anh pham van duy )
27-05-2026 06:20:41 30.000,00 CT DEN:126T2651ACK9W7BX MBVCB.14398991048.191102.Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
27-05-2026 07:12:54 50.000,00 Le Ngo Ngoc Thu ung ho MS 2026.137 e Vu Giang Truong
27-05-2026 08:03:02 200.000,00 CT DEN:126T26518ULUJRJ5 Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong
27-05-2026 08:50:18 50.000,00 ung ho ma so 2026.132
27-05-2026 08:51:27 50.000,00 ung ho ma so 2026.133
27-05-2026 08:52:08 50.000,00 ung ho ma so 2026.134
27-05-2026 08:52:37 50.000,00 ung ho ma so 2026.135
27-05-2026 08:53:10 50.000,00 ung ho ma so 2026.136
27-05-2026 08:53:45 50.000,00 ung ho ma so 2026.137
27-05-2026 09:21:13 100.000,00 130854017078-0949936116-Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
27-05-2026 09:42:06 20.000,00 CT DEN:126T26518YFP2ZZ7 MBVCB.14401227674.763844.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 1058662205 NGO QUANG LAM toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
27-05-2026 10:23:38 100.000,00 126D605270VR1YXK  Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy FT26147788196055
27-05-2026 10:39:03 200.000,00 CT DEN:126T265190NVVNK7 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
27-05-2026 11:25:39 500.000,00 CT DEN:614720029146 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
27-05-2026 11:27:16 500.000,00 CT DEN:614720029292 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
27-05-2026 11:34:15 500.000,00 Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
27-05-2026 11:41:03 50.000,00 126D605279C7BW4H  PHAM THI THANH HOA chuyen tien uhms 2026118
27-05-2026 11:50:53 100.000,00 CT DEN:614720473897 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
27-05-2026 12:09:34 50.000,00 126D60527REQ3Q71  Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai FT26147061382888
27-05-2026 12:35:56 50.000,00 CT DEN:614720035808 ung ho ms 2026.137 vu giang truong
27-05-2026 13:06:06 100.000,00 126D605272PPLEJ8  UNG HO MS 2026.137
27-05-2026 13:06:16 100.000,00 CT DEN:614713024052 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
27-05-2026 13:06:28 100.000,00 126D605279BMJ4BR  Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26147766237902
27-05-2026 13:10:52 200.000,00 CT DEN:126T265196KCC222 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
27-05-2026 13:12:11 100.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
27-05-2026 13:18:03 200.000,00 CT DEN:126T265196UV237X Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
27-05-2026 13:40:14 200.000,00 MS2026.137( Vu Giang Truong)
27-05-2026 13:43:40 100.000,00 CT DEN:614706001680 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
27-05-2026 13:46:46 10.000,00 126D605270X2HR3V  Ung ho MS 2026.137 FT26147530924953
27-05-2026 13:47:27 50.000,00 Ung ho MS 2026.137 (Em Vu Giang Truong)
27-05-2026 13:53:36 100.000,00 126D60527D96SM98  Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
27-05-2026 13:56:40 30.000,00 CT DEN:126T265198BULF9R MBVCB.14404356748.721190.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 9365002449 LE THI MY LINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
27-05-2026 14:06:38 100.000,00 CT DEN:126T265198R0ABUE MBVCB.14404445172.778401.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0531002508891 QUAN CHI LUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
27-05-2026 14:11:49 200.000,00 130886638872-0982879986-Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
27-05-2026 14:12:52 200.000,00 130886646060-0982879986-Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
27-05-2026 14:27:47 100.000,00 Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong)
27-05-2026 14:29:59 100.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
27-05-2026 14:31:36 200.000,00 126D60527PA6PPJZ  Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
27-05-2026 15:09:13 300.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms.2026.137 ( em vu giang truong )
27-05-2026 15:10:57 50.000,00 ZP7CUALNDHNS Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
27-05-2026 16:50:32 200.000,00 CT DEN:126T26519F3F9K12 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
27-05-2026 17:23:52 100.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
27-05-2026 17:50:27 50.000,00 CT DEN:126T26519HEKKZ01 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
27-05-2026 18:50:39 100.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
27-05-2026 21:09:43 1.000.000,00 NGUYEN HUU PHUONG ung ho MS 2026.137 em  vu giang truong
27-05-2026 21:24:36 50.000,00 CT DEN:614714955043 PHAM THI THANH HOA chuyen tien uhms 2026119
27-05-2026 21:50:56 50.000,00 CT DEN:126T26519SS4Q7WS MS 2026.137
27-05-2026 21:51:09 50.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
27-05-2026 22:01:19 200.000,00 CT DEN:614715925258 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
27-05-2026 22:33:24 500.000,00 CT DEN:126T26519UE7AN9Q Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
27-05-2026 22:53:15 50.000,00 CT DEN:272143106752 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
27-05-2026 23:10:18 100.000,00 CT DEN:126T26519VUY5D7D Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
27-05-2026 23:45:31 100.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
28-05-2026 01:51:15 100.000,00 CT DEN:614817622686 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong; thoi gian GD:28/05/2026 00:02:40
28-05-2026 05:06:25 200.000,00 ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong)
28-05-2026 06:05:43 50.000,00 CT DEN:126T2651BZX3WMLB Ung  ho MS2026.137 em Vu Giang Truong
28-05-2026 06:13:11 50.000,00 CT DEN:126T2651C06ZK10H Ung ho MS 2026.138 Be Ho Thi Kim Anh
28-05-2026 06:21:02 200.000,00 CT DEN:126T2651C0HC9RUG Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
28-05-2026 06:50:58 200.000,00 CT DEN:614823081391 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
28-05-2026 07:04:48 300.000,00 CT DEN:614800325743 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148038501686
28-05-2026 07:21:06 500.000,00 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
28-05-2026 07:22:10 200.000,00 130969441207-0339903306-Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
28-05-2026 07:23:49 50.000,00 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
28-05-2026 07:45:41 200.000,00 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
28-05-2026 07:52:53 50.000,00 ZP7CUBJF2QVK Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
28-05-2026 08:18:47 100.000,00 CT DEN:614801693273 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148559076462
28-05-2026 08:20:32 100.000,00 VO NGOC HOANG Chuyen tien Ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh)
28-05-2026 08:22:14 100.000,00 CT DEN:614801613180 IBFT Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
28-05-2026 08:29:19 100.000,00 CT DEN:282143419652 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
28-05-2026 08:29:39 300.000,00 CT DEN:126T2651AHKL2R64 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
28-05-2026 08:35:25 100.000,00 CT DEN:614801642087 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
28-05-2026 08:36:45 200.000,00 CT DEN:614801797176 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148568320294
28-05-2026 08:37:55 100.000,00 CT DEN:126T2651AHWHP8PQ Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026.137  Em Vu Giang Truong
28-05-2026 08:40:23 200.000,00 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
28-05-2026 08:51:20 500.000,00 CT DEN:126T2651AJE82TL8 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
28-05-2026 08:53:58 100.000,00 CT DEN:614820832216 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
28-05-2026 08:55:57 1.000.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
28-05-2026 08:56:59 200.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
28-05-2026 08:58:08 500.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
28-05-2026 09:02:42 500.000,00 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
28-05-2026 09:06:31 300.000,00 Ung ho MS 2025.341 (em Tong Van Khanh)
28-05-2026 09:11:30 70.000,00 CT DEN:614802003212 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148031080609
28-05-2026 09:14:27 400.000,00 ung ho ms2026.137(em vu truong giang )
28-05-2026 09:18:46 120.000,00 CT DEN:126T2651AKGFQUXQ gd,QM va NM ung ho MS2026.137  Vu Giang Truong
28-05-2026 09:22:15 100.000,00 UNG HO MS 2026.137 (em Vu Giang Truong)
28-05-2026 09:22:18 200.000,00 CT DEN:126T2651AKM40HDB Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
28-05-2026 09:23:22 120.000,00 CT DEN:126T2651AKNJ4N9M gd,QM va NM ung ho MS2026.136   Pham Van Duy
28-05-2026 09:34:07 200.000,00 CT DEN:126T2651AL2QMZX4 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
28-05-2026 09:41:12 1.000.000,00 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
28-05-2026 09:44:38 100.000,00 CT DEN:614802109871 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
28-05-2026 09:49:28 100.000,00 CT DEN:614802794289 IBFT Ung ho MS 2026.137 Vu Giang Truong mot it gui den em
28-05-2026 09:54:41 30.000,00 Hai Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
28-05-2026 09:56:33 50.000,00 CT DEN:614820915196 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
28-05-2026 09:58:27 100.000,00 CT DEN:614802492281 ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
28-05-2026 10:26:36 20.000,00 Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
28-05-2026 10:30:30 100.000,00 CT DEN:614803437258 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
28-05-2026 10:50:34 200.000,00 CT DEN:614803661014 NGUYEN VIET TOAN GIUP MA SO 2026.132 4 CHAU MO CO-280526-10:50:33 6148ASCB0219KVVD
28-05-2026 10:54:40 300.000,00 NGUYEN MINH THUAN chuyen tien ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong
28-05-2026 10:57:38 200.000,00 CT DEN:614820793482 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
28-05-2026 11:03:29 500.000,00 CT DEN:126T2651APJR8NWS Vietinbank;114000161718;VUONG THI HAI chuyen tien ung ho MS 2026.137 chau Vu Giang Truong
28-05-2026 11:14:36 200.000,00 CT DEN:126T2651APZECHD4 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
28-05-2026 11:19:31 300.000,00 CT DEN:614804944862 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
28-05-2026 11:24:28 100.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
28-05-2026 11:53:15 300.000,00 CT DEN:126T2651ARGFCBWX MBVCB.14416832714.893794.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0011004133369 PHAM NGAN HA toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
28-05-2026 12:18:11 100.000,00 126D60528FRDE8BB  Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148066110300
28-05-2026 12:31:14 50.000,00 CT DEN:614820014288 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
28-05-2026 12:34:04 200.000,00 ung ho MS 2026.138( be Ho Thi Kim Anh)
28-05-2026 12:39:20 100.000,00 ung ho MS 2026.137( em Vu Giang Truong)
28-05-2026 12:43:15 50.000,00 CT DEN:614820035403 ung ho ms 2026.138 ho thi kim anh
28-05-2026 13:00:17 200.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
28-05-2026 13:00:23 200.000,00 Ung ho MS 2026.137 (em Vu Giang Truong)
28-05-2026 13:01:06 100.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
28-05-2026 13:06:01 200.000,00 126D605283W3V8HT  Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh FT26148532734980
28-05-2026 13:08:07 100.000,00 UNG HO MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh)
28-05-2026 13:12:51 300.000,00 Ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh)
28-05-2026 13:21:06 500.000,00 CT DEN:614806552993 UNG HO MS 2026.137
28-05-2026 13:29:19 100.000,00 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
28-05-2026 13:30:54 200.000,00 CT DEN:126T2651AV9E9MST Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
28-05-2026 13:44:15 300.000,00 CT DEN:614806950733 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong-280526-13:44:15 6148ASCB02195CG7
28-05-2026 13:45:45 200.000,00 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
28-05-2026 13:58:26 300.000,00 CT DEN:614806898491 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
28-05-2026 14:10:06 100.000,00 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
28-05-2026 14:20:02 500.000,00 CT DEN:614807450792 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
28-05-2026 14:28:28 100.000,00 CT DEN:126T2651AXHF1MYY ung ho ma so 2026.137
28-05-2026 14:32:42 25.000,00 CT DEN:126T2651AXP0HMT1 Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan
28-05-2026 14:37:33 25.000,00 CT DEN:126T2651AXVEYZMN Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
28-05-2026 14:46:26 20.000,00 CT DEN:126T2651AY7546HX MBVCB.14418783932.079117.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0731000677906 MAC THI HUONG GIANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
28-05-2026 14:55:24 100.000,00 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
28-05-2026 15:29:58 100.000,00 CT DEN:126T2651AZWMS3RZ Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
28-05-2026 15:34:09 100.000,00 Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
28-05-2026 15:48:33 20.000,00 CT DEN:614808598394 IBFT Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
28-05-2026 15:49:32 20.000,00 CT DEN:614808600118 IBFT Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
28-05-2026 15:50:43 20.000,00 CT DEN:614808602096 IBFT Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
28-05-2026 15:51:43 10.000,00 CT DEN:614808603779 IBFT Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
28-05-2026 15:58:09 20.000,00 CT DEN:614808614887 IBFT Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
28-05-2026 15:59:15 200.000,00 CT DEN:126T2651B11B1KLA Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
28-05-2026 16:07:37 100.000,00 CT DEN:126T2651B1CCFSGD Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai
28-05-2026 16:09:30 100.000,00 CT DEN:614809644189 IBFT Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
28-05-2026 16:10:35 500.000,00 CT DEN:126T2651B1G9G5BB Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
28-05-2026 16:13:39 300.000,00 CT DEN:614820136142 Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
28-05-2026 16:46:25 100.000,00 CT DEN:614809739764 IBFT Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
28-05-2026 17:29:25 100.000,00 Ung ho MS 2026.198 (be Ho Thi Kim Anh)
28-05-2026 18:40:58 200.000,00 Ung ho MS 2026.137 ( em Vu Giang Truong )
28-05-2026 19:14:58 300.000,00 CT DEN:126T2651B8MS1MKA Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
28-05-2026 19:44:38 100.000,00 126D60528WLDZLVP  Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26148017456005
28-05-2026 19:50:57 200.000,00 CT DEN:126T2651BA19N8DN Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
28-05-2026 20:08:40 150.000,00 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
28-05-2026 20:11:56 200.000,00 CT DEN:614820984428 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
28-05-2026 20:16:56 100.000,00 CT DEN:126T2651BB1LTQX8 ungho MS2026137.vugiangtruong
28-05-2026 20:53:02 200.000,00 CT DEN:126T2651BCF94DZ2 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
28-05-2026 21:03:04 50.000,00 Hai Ung ho MS 2026.138 (be Ho Thi Kim Anh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
28-05-2026 21:20:25 500.000,00 126D60528D9T2M4V  Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26149890043643
28-05-2026 21:28:11 50.000,00 126D60528YTR590W  Ung ho Ms 2026 138 Be Ho Thi Kim Anh FT26149342955040
28-05-2026 21:30:47 200.000,00 126D605282R3Y9TX  Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26149641300660
28-05-2026 21:32:10 50.000,00 126D60528SEAFYSH  Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh FT26149953012348
28-05-2026 22:21:54 200.000,00 CT DEN:126T2651BFWMQKGY Ung ho MS 2026.134 chi Nguyen Thi Thuong
28-05-2026 22:41:09 100.000,00 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
29-05-2026 05:58:36 300.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.138 (  be ho thi kim anh )
29-05-2026 06:47:56 50.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
29-05-2026 07:35:00 100.000,00 CT DEN:126T2651C3D1772H Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
29-05-2026 08:08:39 50.000,00 CT DEN:126T2651C4PFVK93 MBVCB.14427730771.920858.Ung ho MS 2026131 em Vu Tuan Hai.CT tu 0521000280451 NGUYEN VAN NAM toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
29-05-2026 08:14:46 50.000,00 126D60529C9UL4KJ  Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26149895076410
29-05-2026 08:47:03 3.000.000,00 CT DEN:126T2651C665KP4G MBVCB.14428174428.231186.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 7967267979 LE THE SON toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
29-05-2026 08:59:26 80.000,00 131109474357-0906343930-Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
29-05-2026 09:01:51 80.000,00 131109773810-0906343930-Ung ho MS 2026134 chi Nguyen Thi Thuong
29-05-2026 09:10:11 200.000,00 CT DEN:126T2651C72QYALH Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
29-05-2026 09:38:13 300.000,00 Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy)
29-05-2026 09:41:01 50.000,00 126D6052941R63N4  Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong-290526-09:41:01 6149ASCB021HSUHE
29-05-2026 09:45:54 50.000,00 CT DEN:126T2651C8FWLGU0 MBVCB.14428879938.708575.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
29-05-2026 09:51:36 100.000,00 126D60529R0K716Z  Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
29-05-2026 09:52:22 50.000,00 ZP7CUCH9AM7A Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
29-05-2026 10:25:59 5.000.000,00 126D60529P8NDMCH  IBFT PHAM HUU TINH chuyen tien
29-05-2026 10:58:30 50.000,00 126D60529S9LAL6A  Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
29-05-2026 11:11:49 300.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
29-05-2026 11:32:00 200.000,00 126D60529JBBZVJF  Ung ho MS 2026.111 (em Nguyen Hong Anh)
29-05-2026 11:58:17 100.000,00 CT DEN:126T2651CDLQ2HAK Ung ho MS 2026111 em Nguyen Hong Anh
29-05-2026 12:06:22 100.000,00 CT DEN:126T2651CDXD0KFT Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
29-05-2026 12:48:51 500.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
29-05-2026 13:04:39 100.000,00 126D60529SKTHX70  Ung ho MS 2026135 chi Nguyen Thi Linh
29-05-2026 13:18:05 100.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
29-05-2026 13:21:25 100.000,00 CT DEN:126T2651CGUGEZZ2 MBVCB.14431709092.496966.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
29-05-2026 13:21:29 100.000,00 CT DEN:126T2651CGUKXUC8 ung ho ms 2026.139 em Nguyen Duc Huy
29-05-2026 13:37:35 100.000,00 126D60529TDU2D85                                     Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
29-05-2026 13:39:17 2.000.000,00 126D605295Y6E059  Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
29-05-2026 13:43:55 30.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
29-05-2026 14:05:30 100.000,00 CT DEN:126T2651CJJQCFET MBVCB.14432174108.776939.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0011004291120 TRINH MANH HAI toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
29-05-2026 14:09:16 100.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
29-05-2026 14:14:39 200.000,00 CT DEN:126T2651CJWSNAWZ Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
29-05-2026 14:19:41 500.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
29-05-2026 14:21:59 50.000,00 CT DEN:126T2651CK6FX77G MBVCB.14432340114.888359.DAO THI LUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy).CT tu 0081000382078 DAO THI LUYEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
29-05-2026 14:26:23 500.000,00 MS2026-139( Nguyen Duc Huy)
29-05-2026 14:27:01 500.000,00 CT DEN:126T2651CKD49TFC Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
29-05-2026 14:33:47 100.000,00 CT DEN:126T2651CKN1WW7F Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
29-05-2026 14:49:56 300.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.139 ( em nguyen du huy )
29-05-2026 15:12:45 300.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
29-05-2026 15:12:53 200.000,00 126D60529LG7VXU6  Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26149145545408
29-05-2026 15:35:43 100.000,00 126D605295GU7L6J  Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong FT26149878295676
29-05-2026 15:37:20 100.000,00 126D60529LVJ6RDJ  Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh FT26149127162300
29-05-2026 15:38:07 100.000,00 126D605290CPTGSW  Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy FT26149878736833
29-05-2026 15:50:21 200.000,00 PHAM THI THANH ung ho MS 2026.137( em Vu Truong Giang)
29-05-2026 16:06:45 100.000,00 CT DEN:126T2651CP8TW9MF Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
29-05-2026 16:37:11 100.000,00 126D60529P6AEUEA  IBFT Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
29-05-2026 18:13:45 100.000,00 Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy)
29-05-2026 20:04:48 200.000,00 CT DEN:126T2651CYH5T8K0 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
29-05-2026 20:29:34 200.000,00 CT DEN:126T2651CZFW6M07 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
29-05-2026 20:50:17 1.000.000,00 CT DEN:615020751459 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
29-05-2026 21:13:46 200.000,00 126D60529UMBXHGP  Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
29-05-2026 21:14:12 10.000,00 CT DEN:615020801396 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
29-05-2026 21:25:06 50.000,00 CT DEN:126T2651D1M7V7WD Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
29-05-2026 21:36:18 50.000,00 CT DEN:126T2651D220Q3V5 MS 2026.139
29-05-2026 21:51:32 200.000,00 CT DEN:126T2651D2N49AJE Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
29-05-2026 22:37:24 100.000,00 126D60529GTFVRDY  Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
29-05-2026 22:53:18 100.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
30-05-2026 01:53:39 150.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy; thoi gian GD:30/05/2026 00:52:38
30-05-2026 01:53:54 20.000,00 131213861561-0929315910-Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy; thoi gian GD:30/05/2026 00:53:43
30-05-2026 01:54:28 100.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy; thoi gian GD:30/05/2026 00:56:02
30-05-2026 03:12:53 50.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
30-05-2026 03:44:05 100.000,00 CT DEN:126T2651F49A2B0K Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
30-05-2026 05:16:21 50.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
30-05-2026 05:59:28 300.000,00 CT DEN:126T2651F9J2L42D Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
30-05-2026 06:59:34 50.000,00 CT DEN:126T2651FBVF2ZPG Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
30-05-2026 07:00:01 50.000,00 CT DEN:126T2651DPYECR52 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
30-05-2026 07:37:08 50.000,00 Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh
30-05-2026 07:37:20 50.000,00 CT DEN:126T2651DRDQA018 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
30-05-2026 07:52:28 50.000,00 ung ho ms 2026.138 Ho Thi Kim Anh
30-05-2026 07:58:33 200.000,00 126D60530UPLCJJV  Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150105403613
30-05-2026 09:11:32 100.000,00 126D60530BN4157S  Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
30-05-2026 09:13:14 100.000,00 126D6053096LKWLZ  Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
30-05-2026 09:14:38 100.000,00 126D60530JKMA0AE  Ung ho MS 2026107 be Hoang Thao My
30-05-2026 09:23:12 200.000,00 CT DEN:126T2651DVHHTD22 MBVCB.14443058388.976743.Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong.CT tu 0281001601731 LE THUY QUY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
30-05-2026 09:26:04 100.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
30-05-2026 09:28:22 100.000,00 CT DEN:126T2651DVQBSCDM MBVCB.14443125276.023206.Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
30-05-2026 09:31:05 50.000,00 CT DEN:126T2651DVTXNM6W Ung Ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh
30-05-2026 09:33:47 200.000,00 126D60530MJ4RN21  Ung Ho Ms 2026.140 Doan Duy Khanh
30-05-2026 09:34:29 100.000,00 UNG HO MS 2026.140 ( em Doan Duy Khanh )
30-05-2026 09:52:14 100.000,00 126D60530NUXPDJW  Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh FT26150005289520
30-05-2026 09:58:43 500.000,00 Ung ho MS 2026.140 (em Doan Duy Khanh)
30-05-2026 09:59:25 50.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
30-05-2026 10:02:17 100.000,00 CT DEN:126T2651DX14ADE0 ung ho ms 2026.140 em Doan Duy Khanh
30-05-2026 10:03:47 100.000,00 CT DEN:126T2651DX337W8V Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh
30-05-2026 10:12:43 200.000,00 126D60530D0X5L7K  Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150520447784
30-05-2026 10:14:09 200.000,00 126D605302K88S7S  Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
30-05-2026 10:19:02 200.000,00 126D60530WGYCU2T  Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
30-05-2026 10:33:07 500.000,00 126D60530XPY3NDT  Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy-300526-10:33:07 6150ASCB021N1W2G
30-05-2026 10:42:47 500.000,00 CT DEN:126T2651DYLLVZL8 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh
30-05-2026 10:50:31 300.000,00 126D60530MRXCU0Y  Ung ho ms 2026 139 em nguyen duc huy
30-05-2026 10:54:11 300.000,00 126D60530VNZ5FL6  Ung ho MS 2026.140 FT26150069598750
30-05-2026 10:56:37 2.000,00 126D60530FU0NLBR  Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy)
30-05-2026 11:04:00 100.000,00 CT DEN:126T2651DZEMLGDG MBVCB.14444416797.896760.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 0111000242467 PHAN LY HIEU NGHIA toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
30-05-2026 11:10:32 100.000,00 CT DEN:126T2651DZP8C8VJ MBVCB.14444501448.956762.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 9931504799 DAO XUAN DUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
30-05-2026 11:17:16 55.555,00 CT DEN:126T2651DZY4VQLF Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
30-05-2026 11:17:57 50.000,00 CT DEN:126T2651DZZ1KQGR Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy
30-05-2026 11:40:30 30.000,00 131258623767-0912105944-Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
30-05-2026 11:49:24 20.000,00 CT DEN:126T2651E16KZ3GD Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
30-05-2026 11:59:45 300.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
30-05-2026 12:08:15 100.000,00 CT DEN:126T2651E1XFVN9K Ung ho MS 2026111 em Nguyen Hong Anh
30-05-2026 12:12:49 30.000,00 126D60530TSTL9Z0  Ung ho Ms 2026 139 Em Nguyen Duc Huy FT26150726465016
30-05-2026 12:30:52 50.000,00 126D60530X85X5U8  IBFT Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
30-05-2026 12:35:52 100.000,00 e Nguyen Duc Huy Ms 2026.139
30-05-2026 12:37:19 100.000,00 ung ho ms 2026.139 (em Nguyen Duc Huy)
30-05-2026 12:41:42 50.000,00 ung ho ma so 2026.140
30-05-2026 12:43:13 50.000,00 ung ho ma so 2026.138
30-05-2026 12:43:31 50.000,00 ung ho ma so 2026.139
30-05-2026 13:24:54 100.000,00 126D60530CS6KZG4  Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy FT26150123316828
30-05-2026 13:28:16 5.000,00 126D605307GRDWWH  Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
30-05-2026 14:07:05 10.000,00 126D605302NK9NGX  Ung ho MS 2026136 anh Pham Van Duy
30-05-2026 14:07:47 10.000,00 126D60530Q4AW699  Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
30-05-2026 14:08:35 10.000,00 126D605303SG7G1G  Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh
30-05-2026 14:24:46 300.000,00 CT DEN:126T2651E77R6ZZC Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
30-05-2026 14:27:48 100.000,00 ung ho MS2026.139 (em Nguyen Duc Huy) chuc em mau khoe. cam on chuong trinh
30-05-2026 14:53:36 100.000,00 CT DEN:126T2651E8BU5GF7 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh
30-05-2026 14:57:22 50.000,00 CT DEN:126T2651E8GSVCH5 Ung ho MS 2026.140 em Doan Duy Khanh
30-05-2026 15:01:22 150.000,00 CT DEN:126T2651E8N2R8C0 MBVCB.14447266814.703050.Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy.CT tu 1025044060 HUYNH NGOC PHUONG ANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
30-05-2026 15:15:00 50.000,00 CT DEN:126T2651E962R1YE Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
30-05-2026 15:16:52 50.000,00 126D60530XDNK2FW  Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong, ma GD 100000138510156
30-05-2026 15:17:58 50.000,00 126D605308FUN30H  Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy, ma GD 100000138510656
30-05-2026 15:19:08 500.000,00 CT DEN:126T2651E9BJT4U8 NGUYEN VAN CUONG Chuyen tien ung ho ms 2026.140 em doan duy khanh
30-05-2026 15:29:54 100.000,00 126D60530LDR4GUR  Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh
30-05-2026 15:43:17 50.000,00 CT DEN:126T2651EA9EUW2W Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
30-05-2026 15:45:27 200.000,00 CT DEN:126T2651EAC9XH02 Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh
30-05-2026 15:45:56 200.000,00 CT DEN:126T2651EACXQRS0 Ung ho MS 2026138 be Ho Thi Kim Anh
30-05-2026 15:55:14 100.000,00 ung ho MS 2026.140( em doan Duy Khanh)
30-05-2026 16:09:41 200.000,00 CT DEN:126T2651EBAA2V4X Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
30-05-2026 16:27:40 15.000,00 CT DEN:126T2651EC01LL1R Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
30-05-2026 16:59:12 200.000,00 Ung ho MS 2026.140 (em Doan Duy Khanh)
30-05-2026 17:49:31 100.000,00 CT DEN:126T2651EF64K90V Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
30-05-2026 17:53:11 50.000,00 CT DEN:126T2651EFAZ8ZZW MS 2026.140
30-05-2026 18:10:54 200.000,00 CT DEN:126T2651EG0CXKW6 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
30-05-2026 18:16:11 20.000,00 Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh
30-05-2026 18:50:22 100.000,00 126D60530KV3MY90  Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa
30-05-2026 18:55:01 500.000,00 CT DEN:615120851181 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
30-05-2026 19:12:43 135.000,00 CT DEN:126T2651EJE0A1B7 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
30-05-2026 20:08:31 7.904,00 126D60530EC277FF  Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
30-05-2026 20:14:27 50.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
30-05-2026 20:45:33 1.000.000,00 Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh
30-05-2026 21:01:05 100.000,00 126D605301TB4DE7  Ung ho MS 2026.138 - be Ho Thi Kim Anh FT26152608938578
30-05-2026 21:09:26 100.000,00 126D605308PLBC5F  Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh-300526-21:09:26 6150ASCB0216SW3I
30-05-2026 21:14:02 50.000,00 126D60530LMVMS11  PHAM THI THANH HOA chuyen tien uhms 2026119
30-05-2026 21:22:14 100.000,00 CT DEN:126T2651EPF1A3E9 Ung ho MS 2026.139 chuc em Nguyen Duc Huy som binh phuc va khoe manh
30-05-2026 21:30:30 100.000,00 Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh
30-05-2026 21:50:05 500.000,00 CT DEN:126T2651EQHTD792 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
30-05-2026 22:00:03 200.000,00 ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy)
30-05-2026 22:33:32 50.000,00 126D60530QKQF2ZV  Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh
30-05-2026 22:35:28 200.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy
30-05-2026 23:08:12 50.000,00 126D60530G0TNKLK  Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh FT26152140972696
31-05-2026 01:49:54 50.000,00 CT DEN:126T2651EU4Y2W5P Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy; thoi gian GD:30/05/2026 23:23:19
31-05-2026 02:07:24 50.000,00 CT DEN:615120340573 Ung ho MS 2026.139 (em Nguyen Duc Huy); thoi gian GD:30/05/2026 23:51:04
31-05-2026 02:28:25 100.000,00 126D60531LBQ971W  Ung ho MS 2026.139 em nguyen duc huy FT26152795160179; thoi gian GD:31/05/2026 00:35:51
31-05-2026 02:28:29 500.000,00 126D60531B2JRX93  Ung ho nguyen duc huy chua benh FT26152981553069; thoi gian GD:31/05/2026 00:36:01
31-05-2026 02:30:39 20.000,00 CT DEN:126T2651GK524UAD Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy; thoi gian GD:31/05/2026 00:42:28
31-05-2026 02:56:43 200.000,00 Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy; thoi gian GD:31/05/2026 02:26:57
31-05-2026 07:23:39 300.000,00 CT DEN:126T2651FCT84P9X Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao
31-05-2026 07:46:49 68.689,00 126D60531MAZ8D4G  Ung ho MS 2026075 em Lo Thi Thuy Nga
31-05-2026 08:23:31 50.000,00 LAM MY HAN ung ho ms 2026.141 Nguyen Thi Thao
31-05-2026 08:43:48 120.000,00 CT DEN:126T2651FFX2RAG1 MBVCB.14456683712.064179.Ung ho MS 2026132 4 chau mo coi thon Khai Hoa.CT tu 0051000516062 NGUYEN THI HONG DIEP toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
31-05-2026 08:58:04 50.000,00 Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao
31-05-2026 09:02:11 100.000,00 126D60531DK3HD1D  Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao
31-05-2026 09:08:25 50.000,00 Ung ho MS 2026114 em Dang Dang Duong
31-05-2026 09:24:21 50.000,00 LE NGO NGOC THU ung ho MS 2026.141 em Nguyen Thi Thao
31-05-2026 10:07:29 50.000,00 126D60531UU386FD  UNG HO MS 2026.140 FT26152742190699
31-05-2026 10:19:43 200.000,00 CT DEN:126T2651FKMRA3N6 Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
31-05-2026 10:36:21 30.000,00 CT DEN:126T2651FL9Q9NH6 MBVCB.14458318013.215866.Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
31-05-2026 12:17:32 300.000,00 NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.141 (em nguyen thi thao )
31-05-2026 12:33:12 200.000,00 CT DEN:126T2651FQU0NCM2 Ung ho MS 2026140 em Doan Duy Khanh
31-05-2026 14:19:50 50.000,00 CT DEN:126T2651FUYTZJJ6 Ung ho MS 2026.137 em Vu Giang Truong
31-05-2026 15:38:55 100.000,00 Ung ho MS 2026.140(em Doan duy Khanh)
31-05-2026 15:48:53 100.000,00 Ung ho MS 2026.101 (ong Nguyen Han Phong Vu)
31-05-2026 15:49:46 50.000,00 CT DEN:126T2651FYFLD2T1 Ung ho MS 2026.139 em Nguyen Duc Huy
31-05-2026 16:12:39 100.000,00 126D605310CJZ21F  ung ho 2026.139 em nguyen duc huy FT26152584662290
31-05-2026 16:42:14 200.000,00 CT DEN:126T2651G0GVLPZM Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao
31-05-2026 16:53:48 100.000,00 126D60531RLPPN8J  Ung ho MS 2026141 em Nguyen Thi Thao
31-05-2026 17:04:29 100.000,00 Ung ho MS 2026.141 (em Nguyen Thi Thao)
31-05-2026 17:08:57 105.000,00 126D60531T0WC4AV  GIUP DO EM VU GIANG TRUONG O HA NOI MS 2026.137-310526-17:08:57 6151ASCB021PZC75
31-05-2026 18:20:26 500.000,00 126D60531ZZ3Y7T7  Ung ho MS 2026137 em Vu Giang Truong
31-05-2026 19:35:03 50.000,00 126D605310TTDG6W  PHAM THI THANH HOA chuyen tien uhms 2026120
31-05-2026 20:24:35 400.000,00 CT DEN:615220954047 ung ho MS 2026.139 e Huy
31-05-2026 21:45:29 25.000,00 131459649573-0355941406-Ung ho MS 2026139 em Nguyen Duc Huy

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