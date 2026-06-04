Ngày Số tiền Thông tin ủng hộ

11/05/2026 100.000,00 MBVCB.14179274921.Ung ho Chuong Trinh Tri An Thang 7.CT tu 9859492867 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 50.000,00 6131IBT1kC1BD2TY.Ung ho MS 2026.120 be Le Anh Hung FT26132904615307.20260511.224634.19036567154012.VND-TGTT-PHUNG THI MAI ANH.970407

11/05/2026 50.000,00 6131TPBVI2QITTLW.MS 2026.121 Cao Thi Dung.20260511.224427.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423

11/05/2026 200.000,00 MBVCB.14179147748.MS2026.121.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 50.000,00 6131IBT1kC1B1EQI.NGUYEN THUY LINH ung ho MS 2026.118 FT26132398826180.20260511.222409.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407

11/05/2026 20.000,00 MBVCB.14178936557.Ung ho MS 2026.121 (chi Cao Thi Dung - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 20.000,00 6131IBT1kC1BQLJY.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung FT26132067960306.20260511.221153.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407

11/05/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026.120#SP#020097048805112211072026hkgy672568.5389.57922.221107

11/05/2026 10.000,00 MBVCB.14178836476.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.121 ( chi Cao Thi Dung).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 10.000,00 ung ho ma 2026.121 chi Cao Thi Dung chuc chi va gia dinh binh an#SP#020097042205112154242026N230588539.5389.92397.215425

11/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung#SP#020097040505112147392026XVJ4062607.5388.62469.214739

11/05/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026113 em Vu Truc Quynh#SP#020097048805112145422026ihy8611045.5388.53720.214539

11/05/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.121 chi cao thi dung#SP#020097042205112139502026UVDW846167.5388.25767.213950

11/05/2026 40.000,00 6131IBT1iJBWEG9V.Ung ho MS 2026-121 chi Cao Thi Dung.20260511.213117.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

11/05/2026 100.000,00 MBVCB.14178172652.Hung UHMS 121.CT tu 1011027979 NGUYEN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung#SP#020097040505112110572026W2GR027419.5387.71360.211058

11/05/2026 300.000,00 6131IBT1aWHUPLPL.Ung ho MS 2026.120 (be Le Anh Hung).20260511.204745.0903461545.DANG KIEU OANH.970424

11/05/2026 100.000,00 6131IBT1aWHUPUP2.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2026.121 chi cao thi dung.20260511.204326.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437

11/05/2026 20.000,00 MBVCB.14177532535.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 1045752907 NGUYEN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung#SP#0200970405051120383520266FN1081135.5388.67291.203824

11/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung#SP#020097048805112018562026nx1w302828.5189.27050.201856

11/05/2026 500.000,00 6131VNIB02B48H2F.Ung ho MS 2026.118 (Em Do Tien Lam).20260511.193957.812269999.PHAM HONG HIEU.970441

11/05/2026 200.000,00 MBVCB.14176057616.Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 200.000,00 MBVCB.14176043610.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026114 em Dang Dang Duong#SP#020097041505111921062026F1ql393007.5189.1452.192103

11/05/2026 500.000,00 MBVCB.14175694947.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.121 ( Chi Cao Thi Dung).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 100.000,00 6131TPBVI2QI2WF3.: Ung ho MS 2026.121 (chi Cao Thi Dung).20260511.185647.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

11/05/2026 39.000,00 6131IBT1kC1PFWDI.uh ms 2026.120 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26131012605023.20260511.185328.6655789888.PHAM NGOC TU .970407

11/05/2026 50.000,00 MBVCB.14175351931.ung ho MS 2026.118 (em Do Tien Lam). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 50.000,00 MBVCB.14175304844.ung ho MS 2026.120 (be Le Anh Hung). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 1.800.000,00 6131IBT1bJVBSSZQ.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Cao Thi Dung MS 2026 - 121 . Chuc em som hoi phuc.20260511.182702.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

11/05/2026 50.000,00 gia dinh DungMai gui ms2026.114 giup do em Dang Dang Duong#SP#020097048805111824382026a3sp792273.5390.56330.182438

11/05/2026 50.000,00 gia dinh DungMai gui ms2026.120 giup do be Le Anh Hung#SP#020097048805111823212026sldp786320.5189.46255.182321

11/05/2026 20.000,00 MBVCB.14174690421.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.CT tu 1018244200 TRAN THANH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 100.000,00 6131IBT1kC1PMA9G.Ung ho MS 2026. 121 chi Cao Thi Dung FT26131406371894.20260511.181333.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407

11/05/2026 100.000,00 6131SGTTH2AKP3C1.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.121 chi Cao Thi Dung.20260511.181240.070141287050.SACOMBANK.970403

11/05/2026 100.000,00 6131IBT1kC1PCXW3.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung FT26131147190770.20260511.180148.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407

11/05/2026 10.000,00 6131IBT1iJBQHLWS.nam phong tu thien.20260511.175640.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432

11/05/2026 5.000,00 6131IBT1kC1UN1SF.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.121 chi Cao Thi Dung FT26131600745790.20260511.175019.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

11/05/2026 200.000,00 6131IBT1iJBQ6RP4.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam.20260511.174537.0947200953.NGUYEN THUY LINH.970432

11/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.121 (chi Cao Thi Dung)#SP#020097041505111738172026CcLo755772.5388.79842.173817

11/05/2026 100.000,00 MBVCB.14173728171.Ung ho MS 2026.121 (chi Cao Thi Dung).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 1.000.000,00 ung ho MS2026.121 chi cao thi dung#SP#0200970415051117313820267J1W719122.5189.24154.173138

11/05/2026 100.000,00 MBVCB.14173555033.Ung ho MS 2026.119 (ba Vo Thi Dan).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 100.000,00 MBVCB.14173373507.DAO LE QUYEN chuyen tien ung ho Ms 2026.120 ( be Le Anh Hung) .CT tu 0441000780448 DAO LE QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 100.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.121.Cao thi Dung#SP#0200970422051117100920264891147688.5389.41729.171009

11/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung#SP#020097042205111700022026UX1G341290.5389.58634.170001

11/05/2026 100.000,00 6131IBT1kC1UMC29.Ung ho MS 2026.121 chi Cao Thi Dung FT26131506140400.20260511.165557.19029278760013.VND-TGTT-BUI THI HOA .970407

11/05/2026 50.000,00 MBVCB.14172878587.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 200.000,00 6131IBT1kC1UJQNI.Ms 2026 121 chi Cao Thi Dung FT26131990374500.20260511.163834.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407

11/05/2026 100.000,00 6131IBT1kC18XQ8M.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam FT26131118438065.20260511.162651.19029483011015.VND-TGTT-HOANG THI HOAN.970407

11/05/2026 300.000,00 MBVCB.14172324772.ung ho ma so 2026.121 cao thi dung.CT tu 0161000838631 HOANG THI QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 30.000,00 MBVCB.14172084313.Ung ho MS 2026.121 (chi Cao Thi Dung).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 100.000,00 6131IBT1kC18YEY2.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam FT26131075084040.20260511.154846.19032733325011.VND-TGTT-HOANG THI DIEU LINH.970407

11/05/2026 100.000,00 MBVCB.14171681372.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 200.000,00 6131IBT1fJQT461E.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.20260511.152823.0986388899.VO TAT THANG.970431

11/05/2026 200.000,00 6131IBT1kC189AE8.PHUONG THUY ung ho MS 2026.121 Cao Thi Dung FT26131800314933.20260511.152432.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407

11/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung-110526-15:22:23 lrLv233585#SP#020097041605111522232026lrLv233585.5389.57714.152223

11/05/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:TRAN THANH DINH ung ho MS2026.121 CAO THI DUNG#SP#0200970405051115200920262ZIJ025926.5390.43628.152009

11/05/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:TRAN THANH DINH ung ho MS2026.117 NGUYEN THI TIEP#SP#020097040505111519112026VHPV021414.5387.38553.151911

11/05/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.128755258464.20260511.128755258464-0349305594_Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung

11/05/2026 70.000,00 6131IBT1kC18WVBW.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung FT26131856401004.20260511.151000.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

11/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:HA THI HIEN chuyen tien ung ho MS2026.116 em Bui Van Dai#SP#020097040505111500172026HKGO032736.5390.17555.150015

11/05/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:TRAN THANH DINH ung ho MS2026.119 VO THI DAN#SP#020097040505111448532026ZWMF082582.5390.50574.144853

11/05/2026 50.000,00 6131MCOBQ2YB5I61.Ung ho ms2026.121 cao thi dung.20260511.144746.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

11/05/2026 30.000,00 6131IBT1kC1IL1FS.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam FT26131678120739.20260511.144626.19035532043017.VND-TGTT-TA DUC THINH.970407

11/05/2026 300.000,00 MBVCB.14170739716.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 0071000616565 NGUYEN PHUOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung#SP#020097041505111441422026cYAz871143.5390.9327.144142

11/05/2026 200.000,00 6131IBT1kC1IE4SU.Ung ho MS 2026.121 FT26131036299844.20260511.143536.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

11/05/2026 500.000,00 TRINH THI THANH HUYEN UHMS 2026.121 CAO THI DUNG-110526-14:28:03 554Y157080#SP#020097041605111428032026554Y157080.5390.34063.142804

11/05/2026 108.000,00 MBVCB.14170462003.Ung ho MS2026. 120 ( be Le Anh Hung ).CT tu 0011001220879 PHAM HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.121 Chi Cao Thi Dung#SP#020097048805111419122026ci07746624.5189.87164.141912

11/05/2026 1.000.000,00 UH MS 2026 121 EM CAO THI DUNG-110526-14:17:56 XyeT614036#SP#020097041605111417562026XyeT614036.5389.79749.141757

11/05/2026 50.000,00 6131IBT1kC1IY92E.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung FT26131992538858.20260511.140920.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407

11/05/2026 50.000,00 6131VNIB02BR15BD.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.20260511.135808.901771947.DAO THI PHUONG.970441

11/05/2026 300.000,00 MBVCB.14170106023.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026 120.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 30.000,00 6131TPBVI2QDUCIW.Ung ho MS 2026.121 (chi Cao Thi Dung).20260511.134933.22206102002.VO PHU THINH.970423

11/05/2026 200.000,00 MBVCB.14170077802.ms2026.121 cao thi dung.CT tu 0071005840903 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 100.000,00 6131TPBVI2QDU24K.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.20260511.134334.01961975901.NGUYEN ANH TUAN.970423

11/05/2026 100.000,00 6131IBT1iJ5NHKAG.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 121 cao thi dung.20260511.134301.111555222.VU THI THU THAO.970432

11/05/2026 50.000,00 6131ORCOQ2YB7UDP.LOC UNG HO MS2026.121 CAOTHIDUNG.20260511.134232.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

11/05/2026 100.000,00 6131TPBVI2QD472M.Ung ho MS 2026.121 (chi Cao Thi Dung).20260511.134112.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

11/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung#SP#020097041505111339342026Fhey688709.5388.85237.133931

11/05/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung#SP#020097042205111338472026HLEW935448.5189.82287.133847

11/05/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung#SP#020097042205111338202026W3BU540397.5189.79247.133820

11/05/2026 30.000,00 MBVCB.14169950080.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 20.000,00 MBVCB.14169949478.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 30.000,00 6131IBT1kC1IC35A.MS2026.121 CHI DUNG FT26131139459343.20260511.133445.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407

11/05/2026 200.000,00 6131IBT1kC1I1MVJ.Ung ho MS 2026.120 FT26131887166305.20260511.132911.19027692868699.VND-TGTT-NGUYEN ANH TUAN.970407

11/05/2026 39.000,00 6131IBT1kC1IWTX4.uh ms 2026.118 Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26131010213195.20260511.132407.6655789888.PHAM NGOC TU .970407

11/05/2026 300.000,00 6131SGTTH2AKTC67.IBFT Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.20260511.131259.060005542981.SACOMBANK.970403

11/05/2026 200.000,00 6131IBT1kC1MR9Y2.Viet ha55 ung ho chau le anh hung ms2026 120 FT26131990705307.20260511.131120.19032074041558.VND-TGTT-DUONG VIET HA.970407

11/05/2026 100.000,00 6131TPBVI2QDZ7M6.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.20260511.125503.66617032002.DANG NHAT MINH.970423

11/05/2026 300.000,00 MBVCB.14169185364.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam.CT tu 0071000970750 LE THIEN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 50.000,00 6131MCOBQ2YBN2WW.Ung ho MS 2026.118 (em Do Tien Lam).20260511.122735.03101010965538.HOANG VIET.970426

11/05/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.118#SP#020097042205111219512026TYEY945257.5189.85068.121949

11/05/2026 100.000,00 MBVCB.14168651583.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 50.000,00 TRAN DO NIN Chuyen tien ung ho MS 2026.120 be Le Anh Hung#SP#020097048805111157472026lwaa353684.5389.37014.115747

11/05/2026 50.000,00 6131IBT1kC1M21K1.Giup do 26010 FT26131210101052.20260511.115406.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407

11/05/2026 20.000,00 6131IBT1kC1VRUCB.Ung ho ma so 2026.118 FT26131690590580.20260511.113736.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407

11/05/2026 20.000,00 gui ms 2026 121#SP#020097042205111126152026AE9E329032.5189.7711.112615

11/05/2026 20.000,00 6131IBT1kC1VZPHR.Ung ho ma so 2026.120 FT26131045589879.20260511.112010.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407

11/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan#SP#020097048805111107242026i303147300.5390.74195.110724

11/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung#SP#020097048805111106232026g61u143328.5388.66535.110624

11/05/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 121 CHI CAO THI DUNG-110526-10:40:51 INMg138566#SP#020097041605111040512026INMg138566.5189.96722.104051

11/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung#SP#0200970422051110392320267LUM485802.5388.88509.103921

11/05/2026 200.000,00 6131IBT1kC1VSCM9.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam FT26131509134380.20260511.103230.19038270037011.VND-TGTT-NGUYEN LE HUNG SON.970407

11/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.116 Em Bui Van Dai#SP#020097040505111025182026GLKL077744.5189.98487.102518

11/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.117 Ba Nguyen Thi Tiep#SP#020097040505111023442026LEY4069547.5389.87955.102344

11/05/2026 70.000,00 MBVCB.14167083203.NGUYEN THANH TAM ung ho MS 2026.120 ( be Le Anh Hung).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 50.000,00 MBVCB.14167096335.Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 50.000,00 MBVCB.14167081062.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 50.000,00 MBVCB.14167068872.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam#SP#020097042205111016252026S5PH701889.5390.42459.101623

11/05/2026 200.000,00 MBVCB.14166921679.ung ho MS 2026.120(be Le Anh Hung).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 500.000,00 Chuyen tien ung ho be le anh hung ms 2026 120#SP#020097048805111010272026da7q932486.5389.5773.101027

11/05/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung#SP#020097040505111009572026W1V0098034.5189.4020.100957

11/05/2026 50.000,00 6131IBT1fJQLAT29.Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan.20260511.094944.9021224440362.NGUYEN SI HIEN.963388

11/05/2026 100.000,00 MBVCB.14166556949.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam.CT tu 0481000813985 TRAN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 100.000,00 MBVCB.14166538606.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.CT tu 0481000813985 TRAN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung#SP#020097042205110941032026DI8K570038.5389.31103.094101

11/05/2026 500.000,00 6131IBT1iJ5R3DEJ.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 121 CAO THI DUNG.20260511.093807.247529918.LE THI HOA.970432

11/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan#SP#020097042205110937482026AOQC520230.5389.13067.093749

11/05/2026 100.000,00 6131IBT1kC1D5368.Ung ho MS 2026116 em Bui Van Dai FT26131723062704.20260511.092721.5429291984.NGUYEN QUOC KHANH.970407

11/05/2026 100.000,00 6131VNIB02BZ4UL5.Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan.20260511.091800.268948888.BUI THI PHUONG.970441

11/05/2026 30.000,00 6131IBT1kC1DUSVF.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung FT26131117536749.20260511.091708.19035532043017.VND-TGTT-TA DUC THINH.970407

11/05/2026 100.000,00 MBVCB.14166112815.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 1.000.000,00 6131NAMAA28GYMAP.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.20260511.091220.908252616.NGUYEN ANH TUAN.970428

11/05/2026 200.000,00 MBVCB.14165819975.LE THI DIEU TRANG chuyen tien Ung ho MS 2026.120( be Le Anh Hung ).CT tu 0061001012205 LE THI DIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.128707707315.20260511.128707707315-0989411939_Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung

11/05/2026 1.062.000,00 MBVCB.14165587220.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.CT tu 6819939999 NGUYEN THI THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 100.000,00 6131ASCB02BZJ93X.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung-110526-08:36:41 6131ASCB02BZJ93X.20260511.083642.242189049.LE HOANG MINH KHANG.970416

11/05/2026 200.000,00 6131TPBVI2QD24X1.Ung ho MS 2026.118 Do Tien Lam.20260511.083444.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423

11/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.120 be Le Anh Hung#SP#0200970422051108174220265U38560283.5387.48443.081739

11/05/2026 100.000,00 MBVCB.14165282381.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.CT tu 0011004029924 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 200.000,00 MBVCB.14165271004.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung#SP#0200970415051108114620262TiW441233.5389.27409.081146

11/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026113 em Vu Truc Quynh#SP#020097041505110810122026EBxO435819.5390.20736.081012

11/05/2026 200.000,00 MBVCB.14165231874.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 100.000,00 6131IBT1aWHI8S7G.ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.20260511.080801.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

11/05/2026 200.000,00 MBVCB.14165046759.Ung ho MS 2026.121 (chi Cao Thi Dung).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 100.000,00 6131IBT1iJ5R4BB7.Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan.20260511.075033.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432

11/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:TRAN THI THU HANG chuyen tien ung hooj be le anh hung#SP#020097040505110740062026X8KQ071250.5389.21376.074006

11/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.121 chi Cao Thi Dung#SP#020097042205110735462026XG3X326144.5387.6730.073546

11/05/2026 300.000,00 MBVCB.14164709513.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.120 (be Le Anh Hung).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 50.000,00 6131IBT1fJQLV5YE.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam.20260511.072707.9021551994422.NGUYEN SI HIEN.963388

11/05/2026 300.000,00 MBVCB.14164700533.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.121 (Cao Thi Dung).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 50.000,00 MBVCB.14164304946.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.121 (chi Cao Thi Dung) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 100.000,00 MBVCB.14164222113.Chuyen tien ung ho MS 2026 121 chi Cao Thi Dung.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

11/05/2026 200.000,00 MBVCB.14164202592.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.121 (chi Cao Thi Dung).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.121-chi Cao Thi Dung#SP#020097040505110635162026P1T4003603.5387.34265.063516

11/05/2026 500.000,00 6131SGTTH2AGS7Z9.IBFT Ung ho MS 2026.120 be Le Anh Hung.20260511.063359.060253606668.SACOMBANK.970403

11/05/2026 200.000,00 6131IBT1iJ5R89XX.MP Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam.20260511.062058.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

11/05/2026 200.000,00 6131IBT1iJ5R82CA.MP Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan.20260511.061946.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

11/05/2026 200.000,00 6131IBT1iJ5R8JY4.MP Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.20260511.061801.139330738.TRAN NGOC HUE.970432

11/05/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam#SP#020097040505110602462026253T020815.5390.78675.060235

11/05/2026 300.000,00 MBVCB.14163857031.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026 177 ba Nguyen Thi Tiep NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#0200970405051105165620261JYS075097.5389.43484.051657

11/05/2026 100.000,00 6131IBT1d1MQZHBA.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.20260511.024731.970422Ld04e33000000000838265.MBBANK IBFT.970422

11/05/2026 26.193,00 6131TPBVI2QHIWIK.UHMS2026.120 Mong be Le Anh Hung benh hoi phuc tot,GD A. Le Van Hieu kien khang gap nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260511.014749.00005384949.VU HOANG LINH.970423

11/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung#SP#020097040505110112482026PHV7038591.5387.66928.011248

11/05/2026 29.000,00 ung ho MS 2026.117. ba Nguyen Thi Tiep. Mong gia dinh som vuot qua duoc giai doan kho khan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048805110053062026vzl3144350.5387.56294.005306

11/05/2026 10.000,00 MBVCB.14163382720.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 100.000,00 6130VNIB02BTI41H.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.20260510.233310.268948888.BUI THI PHUONG.970441

11/05/2026 15.000,00 Ung ho MS 2026114 em Dang Dang Duong#SP#020097048805102320392026z1s0099244.5388.73232.232036

11/05/2026 20.000,00 6130ORCOQ2YBZXA9.TRAN THAI BAO ung ho MS 2026.120 be Le Anh Hung.20260510.231819.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

11/05/2026 20.000,00 6130ORCOQ2YBZVEG.TRAN BAO LONG ung ho MS 2026.119 ba Vo Thi Dan.20260510.231643.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

11/05/2026 20.000,00 6130ORCOQ2YBZK36.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS 2026.118 em Do Tien Lam.20260510.231510.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

11/05/2026 20.000,00 6130ORCOQ2YBZKYZ.LE THI NGOC LOAN Ung ho MS 2026.117 ba Nguyen Thi Tiep.20260510.231345.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

11/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan#SP#020097048805102311152026cd8n091169.5388.60078.231113

11/05/2026 20.000,00 6130ORCOQ2YBZE86.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.116 em Bui Van Dai.20260510.231012.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

11/05/2026 200.000,00 6130IBT1kC19MF17.Ung ho Ms2026.120 be Le Anh Hung FT26131905790206.20260510.230513.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407

11/05/2026 200.000,00 MBVCB.14163184204.DINH QUANG HUY chuyen tien chau Hung Tuyen Quang dt Tay.CT tu 1012477517 DINH QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

11/05/2026 200.000,00 6130IBT1kC19V9LK.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung FT26131695332202.20260510.225456.19031450933566.VND-TGTT-NGUYEN THI BICH LIEN.970407

12/05/2026 53.000,00 MS 2026 . 122(emQ . Q. Liem)#SP#020097041505122251122026QyM2410516.5189.81802.225112

12/05/2026 200.000,00 MBVCB.14194645413.ung ho ms 2026.122 em Quach Thanh Liem. chuc con trai chong khoe.CT tu 0171003463880 NGUYEN THI THU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 200.000,00 6132SGTTH2ASM3EZ.IBFT Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260512.223918.060319018576.SACOMBANK.970403

12/05/2026 200.000,00 MBVCB.14194592615.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 9948882502 HOANG NAM BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 300.000,00 MBVCB.14194593791.ung ho ms 2026 122 em Quach Quang Liem.CT tu 0011003266956 VU PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205122233002026DURK274425.5387.36274.223257

12/05/2026 200.000,00 6132IBT1kC1LETU9.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133203262241.20260512.223117.19023007487011.VND-TGTT-DUONG LE HANG.970407

12/05/2026 500.000,00 MBVCB.14194543459.MS 2026.122.CT tu 0021000562612 TRAN BA THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:TRINH THI XUAN chuyen tien ung ho Qyach quang Liem#SP#020097040505122227392026E63J033557.5390.19922.222739

12/05/2026 200.000,00 MBVCB.14194506346.ung ho MS 2026.122(em Quach Quang Liem).CT tu 0251001395395 NGUYEN BANG THU BA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 100.000,00 MBVCB.14194483230.Bich Ngoc ung ho MS 2026 118 em Tien Lam.CT tu 0541000256433 TRAN THI BICH HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 200.000,00 6132IBT1kC1LKM84.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133071083790.20260512.222353.19029609873018.VND-TGTT-TRAN THI BICH DAO.970407

12/05/2026 50.000,00 6132IBT1kC1L734J.NGUYEN THUY LINH ung ho MS 2026. 122 FT26133000703066.20260512.222158.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407

12/05/2026 100.000,00 6132IBT1kC1L7HRL.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133529287706.20260512.222129.5604266666.CHU DINH LINH.970407

12/05/2026 100.000,00 ung ho MS 2026 118 em DO Tien LAM#SP#020097041505122216542026r7OE355146.5388.85465.221654

12/05/2026 300.000,00 MBVCB.14194397677.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0021000343901 CAO DIEU LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 200.000,00 6132IBT1kC1LA8C2.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133868217612.20260512.221047.5604266666.CHU DINH LINH.970407

12/05/2026 100.000,00 6132IBT1aWH59KRR.Ms 2026122 Quach Quang Liem.20260512.220817.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437

12/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205122205072026C3UE925603.5390.42557.220508

12/05/2026 60.000,00 6132IBT1fJQR23Q1.Nguyen Huong ung ho MS 2026 116 em Bui Van Dai.20260512.220448.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406

12/05/2026 10.000,00 MBVCB.14194291906.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.122(em Quach Quang Liem).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 100.000,00 MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#02009704220512215917202638NW758867.5388.20231.215915

12/05/2026 100.000,00 6132IBT1kC1LPH8Q.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133002027837.20260512.215248.19035727417019.VND-TGTT-TRAN MANH TIEN.970407

12/05/2026 100.000,00 NGUYEN THI HUONG uh.2026.122 Quach Quang Liem#SP#0200970488051221511720266eon158452.5387.86468.215117

12/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#0200970422051221365220263MNQ536409.5387.20485.213652

12/05/2026 350.000,00 MBVCB.14193975601.NGUYEN THI CHIN ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem.CT tu 0221000041150 NGUYEN THI CHIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 100.000,00 6132IBT1kC1LVZ65.Ung ho MS 2026 118 em DO TIEN LAM FT26133834120180.20260512.213518.1896681986.NGUYEN VU LINH.970407

12/05/2026 100.000,00 6132TPBVI2QNHGQG.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.20260512.213453.00523564001.KHUAT THI HANG.970423

12/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505122133412026GMW8000933.5390.4532.213342

12/05/2026 200.000,00 MBVCB.14193926168.Ung ho MS 2026.122 ( em Quach Quang Liem.CT tu 0111000196051 TRAN NAM HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 100.000,00 6132IBT1kC1LSRLZ.Ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam FT26133044009723.20260512.212927.19028408618021.VND-TGTT-PHAM THI KIM NGOC.970407

12/05/2026 100.000,00 6132TPBVI2QNH1KZ.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260512.212701.00523564001.KHUAT THI HANG.970423

12/05/2026 500.000,00 6132IBT1iJB2UJ4J.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260512.212116.204573085.PHAN QUE ANH.970432

12/05/2026 400.000,00 MBVCB.14193684218.Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan.CT tu 0071005568076 DO MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 200.000,00 MBVCB.14193611953.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0071001086447 NGO THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 200.000,00 6132IBT1d1M291WA.Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan.20260512.210801.97042292V262344000000000ca9114.MBBANK IBFT.970422

12/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205122107352026SDW6634482.5390.61541.210733

12/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205122105112026VPYP761060.5388.47511.210508

12/05/2026 15.000,00 MBVCB.14193422907.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.120 (be Le Anh Hung).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805122049332026c2ai964543.5390.49761.204930

12/05/2026 100.000,00 MBVCB.14193188601.HOANG THI MINH HIEN chuyen tien ma ms 2026 122 ung ho em quach quang liem.CT tu 0201000690421 HOANG THI MINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 15.000,00 MBVCB.14193198250.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.119 (ba Lo Thi Dan)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 150.000,00 MBVCB.14193150708.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0291000151352 NGUYEN HOAI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 100.000,00 6132IBT1kC1HZKP2.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132462450880.20260512.204212.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407

12/05/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.128939510195.20260512.128939510195-0824057402_TRAN THI MY NGOC chuyen tien qua MoMo

12/05/2026 200.000,00 6132IBT1kC1HKIG7.MS2026.122 Quach Quang Liem FT26132391297988.20260512.203311.11022569584014.VND-TGTT-LE MINH TRANG.970407

12/05/2026 10.000,00 6132IBT1kC1HKMIE.ung ho CLYT FT26132800621493.20260512.203305.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407

12/05/2026 300.000,00 MBVCB.14192872787.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1016310711 NGUYEN XUAN PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam#SP#020097048805122014372026aysr826901.5390.6062.201434

12/05/2026 100.000,00 MBVCB.14192646395.Ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam.CT tu 0141000866765 PHAM THI THU THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 100.000,00 6132VNIB02BEBUEL.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260512.200914.098206666.PHAN NGOC ANH.970441

12/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung-120526-20:08:02 IMCz653357#SP#020097041605122008022026IMCz653357.5390.58302.200759

12/05/2026 200.000,00 MBVCB.14192534207.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 500.000,00 MBVCB.14192489112.Ung ho MS 2026.122 ( em Quach Quang Liem).CT tu 0711000217424 NGO VAN NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.122 QUACH QUANG LIEM-120526-20:04:45 shXO967951#SP#020097041605122004452026shXO967951.5189.34265.200446

12/05/2026 70.000,00 DAO THI MINH THU Chuyen tien ung ho ms2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805121953282026f9an741517.5389.52260.195329

12/05/2026 100.000,00 PHAM THI TINH ck ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam#SP#020097041505121947312026vy2C713210.5189.8248.194731

12/05/2026 500.000,00 6132IBT1kC1HC27X.Ung ho MS 2026113 em Vu Truc Quynh FT26132867783813.20260512.194558.9869866789.NGUYEN MINH DUC.970407

12/05/2026 200.000,00 MBVCB.14192097824.MS 2026 118 em Do Tien Lam.CT tu 0031000292164 LE THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 50.000,00 6132IBT1kC1H1WBF.Ung ho ma so 2026.122 FT26132013370791.20260512.194305.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407

12/05/2026 100.000,00 6132IBT1kC1Z3NG8.Ung ho MS 2026 118 Do Tien Lam FT26132131212220.20260512.192739.19034881585017.VND-TGTT-NGUYEN HAI ANH.970407

12/05/2026 100.000,00 Ung ho MS2026.122#SP#020097042205121916202026RNIS256614.5387.73535.191621

12/05/2026 200.000,00 6132NBVAF2LGLUE5.Ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam.20260512.190955.100014177803.PHAM THI TRA.970419

12/05/2026 100.000,00 6132TPBVI2QNEIDN.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).20260512.190837.01005127001.LE VAN ANH.970423

12/05/2026 100.000,00 6132IBT1kC1ZKH8V.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132460404556.20260512.190729.19035445746011.VND-TGTT-NGUYEN THI CUC.970407

12/05/2026 100.000,00 6132IBT1kC1ZBQD6.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132716008372.20260512.185352.19033046678016.VND-TGTT-HOANG THI THUY HANG .970407

12/05/2026 500.000,00 6132IBT1aWHYEN51.Ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam.20260512.185334.0902115211.DOAN HAI DANG.970437

12/05/2026 50.000,00 MBVCB.14191083742.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 200.000,00 MBVCB.14191034004.Ung ho MS 2026 118.CT tu 0011004098296 NGUYEN VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 50.000,00 6132VNIB02BW7T75.Ung ho ms 2026 118 Do Tien Lam.20260512.184517.027704060060877.NGUYEN THI THU HUYEN.970441

12/05/2026 100.000,00 6132TPBVI2QNWCLL.ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam.20260512.184403.11059599999.NGUYEN THI HUYEN TRANG.970423

12/05/2026 5.000.000,00 6132IBT1kC1Z8YWU.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26132969824641.20260512.184335.19020754207010.VND-TGTT-TRAN MINH THU.970407

12/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam#SP#020097048805121839272026br3u416680.5390.84446.183927

12/05/2026 68.000,00 MBVCB.14190776933.ung ho MS 2026 118em Do Tien Lam.CT tu 0341007109799 DANG THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 500.000,00 6132IBT1kC1ZVFUQ.Ung ho ms 2026 118 em Do Tien Lam FT26132630912571.20260512.183754.10420122749026.VND-TGTT-HA THI HONG NGA.970407

12/05/2026 100.000,00 MBVCB.14190733623.ung ho ms 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 5.000.000,00 6132IBT1eJV4CU7G.CONG TY CP TAP DOAN NV UNG HO MS 2026.122 EM QUACH QUANG LIEM.20260512.182758.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418

12/05/2026 200.000,00 MBVCB.14190485276.MS 2026 118.CT tu 0491000123207 NGUYEN THI NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam#SP#020097041505121822312026PvnB303964.5189.53064.182232

12/05/2026 300.000,00 6132IBT1kC1ZJ958.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132828990618.20260512.182021.888129.TONG DUY XUAN.970407

12/05/2026 100.000,00 6132IBT1kC1ZWBXH.Ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam FT26132311543963.20260512.181849.19032974979012.VND-TGTT-NGUYEN THI HAI YEN.970407

12/05/2026 100.000,00 MBVCB.14190328399.MS 2016 118.CT tu 0251001759003 NGUYEN THANH VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#02009704880512181407202642bu299189.5389.87710.181407

12/05/2026 500.000,00 MBVCB.14190167484.ung ho MS 2026.122.CT tu 0541000258537 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 50.000,00 6132VNIB02BWDM9H.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).20260512.180311.216895555.TRAN LINH CHI.970441

12/05/2026 200.000,00 6132IBT1kC16EEVY.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132207080916.20260512.175253.19032549045014.VND-TGTT-LE HONG QUYEN.970407

12/05/2026 200.000,00 6132IBT1iJBCB2TG.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260512.174547.0964263333.NGO NGOC LINH.970432

12/05/2026 100.000,00 6132IBT1kC16BM1X.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132700760581.20260512.173925.19028864038029.VND-TGTT-PHUNG THI THU HANG.970407

12/05/2026 200.000,00 MBVCB.14189575538.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 9848136789 PHAM THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205121735582026YQO1232933.5388.84897.173558

12/05/2026 30.000,00 MBVCB.14189476272.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 200.000,00 MBVCB.14189366892.ung ho MS 2026.122(me em Liem).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 200.000,00 MBVCB.14189198698.ung ho ms 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0181003345889 NGUYEN QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 50.000,00 MBVCB.14189043786.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem-120526-17:03:03 qxN0683681#SP#020097041605121703042026qxN0683681.5390.22425.170304

12/05/2026 500.000,00 MBVCB.14188836978.Ung ho MS 2026097 chi Lo Thi Tuong.CT tu 0511000427431 BUI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 50.000,00 MBVCB.14188786216.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 30.000,00 MBVCB.14188770925.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 100.000,00 MBVCB.14188683118.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.121 chi Cao Thi Dung#SP#0200970422051216571720269E0Q271765.5389.74883.165714

12/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.122 Em Quach Quang Liem#SP#0200970488051216473120269if2873692.5388.97720.164731

12/05/2026 100.000,00 MBVCB.14188533217.ung ho ms2026-122 em Quach Quang Liem.CT tu 0721000659175 NGUYEN THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung#SP#020097048805121646292026yt7x868810.5388.90496.164629

12/05/2026 112.176,00 6132IBT1kC1EL8WD.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam FT26132951363146.20260512.164549.789888789888.MAI THU TRANG.970407

12/05/2026 100.000,00 MBVCB.14188484438.Ung ho Ms 2026.122 em Quach Quang Liem.CT tu 1056009373 NGO TAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung#SP#0200970488051216411220269xch843873.5189.48697.164112

12/05/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205121639412026HTAQ557665.5389.37453.163942

12/05/2026 200.000,00 6132IBT1kC1E6QJ1.Ung ho MS 2026114 em Dang Dang Duong FT26132399250166.20260512.163757.789888789888.MAI THU TRANG.970407

12/05/2026 200.000,00 6132IBT1kC1EE73C.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem chuc em mau khoe va binh an hanh phuc nhe FT26132188571685.20260512.163706.19036136202028.VND-TGTT-DO THANH HANG.970407

12/05/2026 200.000,00 6132IBT1kC1EE22R.Ung ho MS 2026112 anh Le Van Hieu FT26132118660478.20260512.163555.789888789888.MAI THU TRANG.970407

12/05/2026 10.000,00 6132TPBVI2QN8FMU.Ung ho MS 2026115 anh Tran Van Son.20260512.163340.04180049101.NGUYEN THI TUOI.970423

12/05/2026 200.000,00 6132IBT1kC1E7XM2.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung FT26132567102374.20260512.163256.789888789888.MAI THU TRANG.970407

12/05/2026 100.000,00 6132IBT1kC1E7EWQ.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132610622015.20260512.163220.8328666686.TRAN TIEN DAT.970407

12/05/2026 10.000,00 6132TPBVI2QN81NJ.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260512.163152.04180049101.NGUYEN THI TUOI.970423

12/05/2026 200.000,00 6132IBT1kC1EGVQL.Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan FT26132695584036.20260512.162850.789888789888.MAI THU TRANG.970407

12/05/2026 200.000,00 6132IBT1kC1E4TR6.Ung ho MS 2026117 ba Nguyen Thi Tiep FT26132890030382.20260512.162515.789888789888.MAI THU TRANG.970407

12/05/2026 200.000,00 MBVCB.14188149158.HA THI KIM ANH chuyen tien UNG HO MA SO 2026.122 EM QUACH QUANG LIEM.CT tu 0611000188044 HA THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 20.000,00 6132VNIB02BWRPDL.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260512.160446.345825555.DINH KHANH LINH.970441

12/05/2026 50.000,00 MBVCB.14187772975.DO QUYNH THAO NHU chuyen tien ung ho MS 2026.122( em Quach Quang Liem).CT tu 0061001109212 DO QUYNH THAO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 100.000,00 MBVCB.14187749034.LUU THANH DIEP chuyen tien ung ho ms 2026.120 ( be Le Anh Hung).CT tu 0231000274186 LUU THANH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 50.000,00 gia dinh DungMai gui ms2026.122 giup do be Quang Quang Liem#SP#020097048805121556152026wxu5667107.5390.37211.155615

12/05/2026 50.000,00 6132IBT1fJQX948D.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.20260512.155243.9021224440362.NGUYEN SI HIEN.963388

12/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970422051215470220264XW6914023.5387.77266.154702

12/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205121542162026D37X886826.5389.46440.154217

12/05/2026 100.000,00 MBVCB.14187478289.Ung ho MS 2026.118 (Em Do Tien Lam).CT tu 0031000294904 HOANG THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 300.000,00 6132IBT1kC1EJYUI.Ung ho MS 2026.113 em Vu Truc Quynh FT26132804046211.20260512.154104.8734139133.DO BACH KIM.970407

12/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam#SP#02009704220512154047202637QS694084.5390.36822.154048

12/05/2026 200.000,00 MS2026-122 CHAU QUACH QUANG LIEM BAC NINH-120526-15:32:13 jXBH589349#SP#020097041605121532142026jXBH589349.5389.82498.153214

12/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805121531342026uz6d580920.5389.78455.153131

12/05/2026 200.000,00 6132SHBAA28XWGHV.NGUYEN THU HANG chuyen tien ung ho MS 2026.121 chi Cao thi Dung.20260512.152955.0809696969.NGUYEN THU HANG.970443

12/05/2026 200.000,00 6132SHBAA28XW1HZ.NGUYEN THU HANG chuyen tien ung ho MS 2026. 122- Em Quach Quang Liem - Bac Ninh.20260512.152658.0809696969.NGUYEN THU HANG.970443

12/05/2026 100.000,00 6132IBT1kC1KXYM4.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132174525666.20260512.152635.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407

12/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205121525052026OSYD457286.5388.38608.152453

12/05/2026 50.000,00 MBVCB.14187133841. Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0491000158641 NGUYEN THI PHUONG CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 500.000,00 MBVCB.14187128418.ms2026.122.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505121514412026QYqe340960.5388.74439.151441

12/05/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.120 be Le Anh Hung#SP#020097048805121510412026tbwf512851.5389.50186.151041

12/05/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.122 em quach quang liem#SP#020097042205121510372026VM2L573117.5390.49587.151038

12/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505121510372026C28W000692.5387.48964.151034

12/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805121509312026noc9508997.5389.42883.150931

12/05/2026 100.000,00 MBVCB.14186981801.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 9375758788 LE NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 10.000.000,00 6132VNIB02BW8ZHX.MS 2026.122 Quach Quang Liem.20260512.150627.908756586.NGUYEN THI THOAN.970441

12/05/2026 55.121,00 ms2026.122#SP#020097042205121504072026KXXA615608.5388.10311.150404

12/05/2026 200.000,00 6132IBT1kC1KEXUR.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132220500282.20260512.150404.19038270037011.VND-TGTT-NGUYEN LE HUNG SON.970407

12/05/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805121458472026u78l474022.5388.79010.145847

12/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.122#SP#0200970405051214563720267CTG039390.5387.65753.145638

12/05/2026 200.000,00 6132TPBVI2QNAEJV.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260512.145605.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423

12/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205121454352026NJWG169356.5387.54607.145436

12/05/2026 50.000,00 TRAN DO NIN Chuyen tien ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805121451292026yo6x451811.5389.37067.145126

12/05/2026 500.000,00 6132IBT1kC1K4RB5.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132364038263.20260512.144831.9998858585.VU THANH BA.970407

12/05/2026 100.000,00 6132SHBAA28XRB3Y.2026 MS122 em Quach quang Liem.20260512.144730.1011920262.HOANG THI KIM OANH.970443

12/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#02009704220512144358202660EW351674.5387.96259.144358

12/05/2026 100.000,00 6132IBT1kC1KBMEW.PHAN THI LOI uh ms2026122 quach quang lien FT26132796114299.20260512.144311.19028459351011.VND-TGTT-PHAN THI LOI.970407

12/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505121441102026AEP7076946.5189.81456.144110

12/05/2026 100.000,00 MBVCB.14186645067.MS 2026.122-cau mong be Quach Quang Liem hoi phuc sk va gd vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 50.000,00 6132SHBAA28XZ3Y8.MS 2026.122 em Quach Quang Liem.20260512.144010.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443

12/05/2026 200.000,00 6132TPBVI2QNQ38L.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260512.143748.00191956001.LE THI HUYEN.970423

12/05/2026 200.000,00 6132IBT1kC1KYPVM.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132247494137.20260512.143659.19036347640013.VND-NGUYEN BA HUNG.970407

12/05/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205121432152026TYQF217726.5389.33380.143215

12/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#02009704880512143056202610tc392554.5387.26132.143053

12/05/2026 50.000,00 6132MCOBQ2YMB62T.Ung ho ms2026.122 quach quang liem.20260512.142947.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

12/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505121429142026YM51029477.5387.18248.142914

12/05/2026 100.000,00 6132IBT1iJB1Z9TN.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260512.142857.207882585.TU HONG HANH.970432

12/05/2026 100.000,00 6132IBT1kC1K8JWQ.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132098543111.20260512.142548.19036840885033.VND-TGTT NGUYEN NGOC HUY.970407

12/05/2026 100.000,00 6132IBT1aWHPNP2M.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.20260512.142427.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430

12/05/2026 50.000,00 6132ORCOQ2YMBXVJ.LOC HO TRO MS 2026.122 QuachquangLiem.20260512.142300.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

12/05/2026 100.000,00 6132IBT1aWHPN2VR.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260512.142048.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430

12/05/2026 100.000,00 6132SHBAA28XTM79.UH MS2026 122Quach qoang Liem.20260512.142045.1122101979.TRAN VAN BINH.970443

12/05/2026 200.000,00 UNG HO MS2026.122 QUACH QUANG LIEM-120526-14:20:00 27kG569479#SP#02009704160512142001202627kG569479.5387.70514.142001

12/05/2026 30.000,00 6132VNIB02BWBL5T.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).20260512.141607.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441

12/05/2026 5.000,00 6132VNIB02BWAIS2.ung ho MS 2026.122 ( em Quach Quang Liem ).20260512.141427.912281212.GIANG MY LINH.970441

12/05/2026 100.000,00 6132SGTTH2AXFEXN.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem.20260512.141051.070141287050.SACOMBANK.970403

12/05/2026 30.000,00 6132TPBVI2QNYR6F.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).20260512.140620.22206102002.VO PHU THINH.970423

12/05/2026 100.000,00 6132IBT1kC1K9M7X.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26132066248730.20260512.140556.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407

12/05/2026 150.000,00 MBVCB.14186213294.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0011004283259 NGUYEN THI LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205121402372026LXNE697557.5189.84704.140238

12/05/2026 200.000,00 MBVCB.14186170067.ung ho MS 2026.122(em Quach Quang Liem).CT tu 0451000428298 HOANG HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 100.000,00 6132IBT1kC1KCBIW.ung ho MS 2026.122 FT26132055076068.20260512.135935.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407

12/05/2026 50.000,00 6132IBT1kC1KCJA7.ung ho MS2026.122 FT26132980098000.20260512.135801.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407

12/05/2026 100.000,00 MBVCB.14186129216.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 9785257286 DOAN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 300.000,00 ung ho MS2026.119 ba vo thi dan#SP#020097041505121354372026V7RZ999567.5390.47539.135437

12/05/2026 1.000.000,00 6132IBT1kC1KJCSU.MS 2026.122 Quach Quang Liem FT26132378140580.20260512.135105.10620226319014.VND-TGTT-DUONG THI BAO VAN.970407

12/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505121349282026FmDp985763.5189.23406.134929

12/05/2026 100.000,00 6132IBT1d1MCCDUL.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260512.134818.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422

12/05/2026 200.000,00 6132IBT1kC1KQHGA.ung ho ms 2026.122 e quach quang liem FT26132702410027.20260512.134615.19033816354011.VND-TGTT-NGUYEN XUAN BACH.970407

12/05/2026 50.000,00 6132IBT1kC1KQ95G.MS 2026.122 FT26132220201931.20260512.134407.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

12/05/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505121341352026iYqN965964.5387.86623.134132

12/05/2026 100.000,00 6132IBT1iJB1GQ7P.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260512.133809.1011022014.NGUYEN NGOC ANH.970432

12/05/2026 100.000,00 6132IBT1kC17XZA5.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132398670947.20260512.133519.19031456255888.VND-TGTT-TRAN THI VINH.970407

12/05/2026 92.000,00 Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem)#SP#020097041505121334512026781x949087.5189.53884.133451

12/05/2026 100.000,00 6132TPBVI2QNLBMB.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).20260512.133435.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

12/05/2026 200.000,00 MBVCB.14185856323.viet ha55 ung ho chau quach quang liem ms 2026 122.CT tu 9985162266 DUONG VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 100.000,00 MBVCB.14185803088.Ms 2026-122 Em Quach Quang Liem.CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 100.000,00 MBVCB.14185780404.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.122 ((quach quang liem).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 70.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.128884804288.20260512.128884804288-0787037202_Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem

12/05/2026 200.000,00 MBVCB.14185758985.ung ho ms 2026.122 ( em Quach Quang Liem).CT tu 0631000411181 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 200.000,00 6132IBT1kC17LRZ9.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung FT26132041820267.20260512.132119.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407

12/05/2026 50.000,00 6132IBT1kC17L6HL.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132525199154.20260512.132027.6688899888.TRUONG THI HUE.970407

12/05/2026 50.000,00 6132VNIB02BW24AA.Ung ho MS 2026.122 ( em Quach Quang Liem ).20260512.131707.692998888.DO QUANG HUY.970441

12/05/2026 500.000,00 6132SHBAA28XCATR.giup em Quach Quang Liem.20260512.131604.1020729153.BUI THI KIM ANH.970443

12/05/2026 30.000,00 MBVCB.14185656410.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 30.000,00 6132IBT1kC17ZEZ8.ung ho ma so 2026.122, em Quach Quang Liem FT26132321020466.20260512.131258.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407

12/05/2026 300.000,00 6132TPBVI2QN28XU.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).20260512.131242.00624511001.PHAM NGUYEN DUY TRUONG.970423

12/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805121312412026yo52201686.5389.54741.131241

12/05/2026 100.000,00 6132IBT1kC17ZINN.Ho tro MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26132478735013.20260512.131145.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

12/05/2026 100.000,00 6132IBT1iJB1BI7T.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 122 quach quang liem.20260512.131043.111555222.VU THI THU THAO.970432

12/05/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 122 EM QUACH QUANG LIEM-120526-13:09:44 AdIQ175879#SP#020097041605121309442026AdIQ175879.5388.41581.130944

12/05/2026 200.000,00 MS2026.122 Em Quach Quang Liem#SP#020097042205121306372026FALI998210.5388.28170.130637

12/05/2026 100.000,00 6132IBT1kC174RPA.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26132034657518.20260512.124902.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407

12/05/2026 100.000,00 6132IBT1kC17I9S2.Ung ho MS 2026083 em Nguyen Thi Dung FT26132041609327.20260512.122459.19035502000011.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN.970407

12/05/2026 100.000,00 6132IBT1kC17MYPB.Ung ho MS 2026093 em Pham Duc Hai FT26132310315813.20260512.122258.19035502000011.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN.970407

12/05/2026 100.000,00 MBVCB.14185045321.DONG VAN DIEN chuyen tien UH 2026 122.CT tu 3938886616 DONG VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 111.111,00 QuyenDuong HKD TAM PHAP ungho MS 2026.122 QUACH QUANG LIEM. Nam mo ADiDa Phat.Nam Mo Duoc Su Phat.Nam Mo Dai Tu Dai Bi Quan The Am Bo Tat con nguyen dem cong duc hoi huong cho chau LIEM duoc khoe manh#SP#0200970422051212132520267163203867.5390.42760.121326

12/05/2026 200.000,00 MBVCB.14184383480.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0771000568738 NGUYEN HUNG CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 100.000,00 6132MCOBQ2Y1569T.Ung ho MS 2026.093 (em Pham Duc Hai).20260512.113717.11088016456666.PHUNG PHUONG GIANG.970426

12/05/2026 100.000,00 MBVCB.14184251048.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 100.000,00 MBVCB.14184248000.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 500.000,00 6132IBT1kC1GY1EQ.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132569839785.20260512.110552.10224263835011.VND-TGTT-BUI NGUYEN HUY HOANG.970407

12/05/2026 100.000,00 6132IBT1kC1GMBGY.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung FT26132085997568.20260512.105324.19031456255888.VND-TGTT-TRAN THI VINH.970407

12/05/2026 100.000,00 MBVCB.14183493281.ung ho MS 2026.122 ( em Quach Quang Liem ) LH9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 500.000,00 6132IBT1kC1G9RUD.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132708527725.20260512.104315.1392226666.TRUONG TO LOAN.970407

12/05/2026 1.000.000,00 6132IBT1fJQ35WC2.Ung ho MS 2026.121 (chi Cao Thi Dung).20260512.103323.9021936065567.LE HOANG KHANH NGAN.963388

12/05/2026 100.000,00 MBVCB.14183295730.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1013891384 PHAM THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 500.000,00 MBVCB.14183219007.BiBun ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 150.000,00 MBVCB.14183139715.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0781000490432 LUU VAN KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 20.000,00 gui ms 2026 122#SP#020097042205121014502026ADLF552349.5390.59838.101447

12/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205121006132026D1LK380811.5387.8449.100614

12/05/2026 8.682,00 Vietcombank:0011002643148:uhms2026.121 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040505121004102026X45U072399.5389.97121.100410

12/05/2026 500.000,00 MBVCB.14182789287.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0011000535112 VU THI QUYNH LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 200.000,00 MBVCB.14182715765.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0021001807319 TRAN HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 8.668,00 Vietcombank:0011002643148:uhms2026.122 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040505120946182026MDVQ086050.5387.93941.094618

12/05/2026 700.000,00 6132IBT1kC1A41L6.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132950508262.20260512.093626.10624994575017.VND-TGTT-TRAN THI THU HUYEN.970407

12/05/2026 500.000,00 MBVCB.14182403456.PHAN GIA QUI chuyen tien ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem.CT tu 0071004032856 PHAN GIA QUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 50.000,00 6132MCOBQ2Y1I6EY.Ung ho MS 2026.120 (be Le Anh Hung).20260512.092601.03101010965538.HOANG VIET.970426

12/05/2026 13.000,00 6132SGTTH2AVI1QE.IBFT Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.20260512.092343.180408.SACOMBANK.970403

12/05/2026 50.000,00 6132VNIB02BUZYKU.Ung ho MS 2026093 em Pham Duc Hai.20260512.091256.025704061450711.CHU PHUONG NHUNG.970441

12/05/2026 100.000,00 6132IBT1kC1AVLYV.Ung ho MS 2026.100 be Pham Thi Ngoc Van FT26132681175416.20260512.091130.19036307975012.VND-TGTT-KHUONG VIET PHONG.970407

12/05/2026 200.000,00 MBVCB.14182154743.Ung ho MS 2026.121 ( Chi Cao Thi Dung).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 200.000,00 MBVCB.14182130105.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 500.000,00 6132IBT1iJBJ73HI.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 122 QUACH QUANG LIEM.20260512.090542.247529918.LE THI HOA.970432

12/05/2026 50.000,00 MBVCB.14182017373.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 200.000,00 6132IBT1kC1AJLPT.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung FT26132080820470.20260512.085003.19038270037011.VND-TGTT-NGUYEN LE HUNG SON.970407

12/05/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 122 EM QUACH QUANG LIEM-120526-08:38:40 vnbf701425#SP#020097041605120838402026vnbf701425.5387.67080.083841

12/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho em Quach quang Liem#SP#020097040505120827592026TH9D019862.5390.22748.082759

12/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#0200970422051208202020269MFJ986108.5388.93223.082018

12/05/2026 100.000,00 MBVCB.14181412219.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 1025042915 NGUYEN DUC VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 200.000,00 MBVCB.14181405693.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 100.000,00 MBVCB.14181197328.Chuyen tien ung ho MS 2026 122 em Quach Quang Liem.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

12/05/2026 1.000.000,00 MBVCB.14180986447.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0021000537331 LAM THI PHUONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 300.000,00 MBVCB.14180916541.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 500.000,00 6132IBT1kC14I3Y9.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132015225064.20260512.072542.19030659857011.VND-TGTT-NGO THI ANH TUYET.970407

12/05/2026 10.000,00 6132IBT1aWHPQHNY.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.109 (Em Nguyen Quang Huy).20260512.071734.0339306897.VU DUC TU.970437

12/05/2026 10.000,00 6132IBT1aWHPQAN2.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.108 (Em La Dang Khoa).20260512.071420.0339306897.VU DUC TU.970437

12/05/2026 500.000,00 MBVCB.14180671793.ung ho MS 2026.121( cao thi dung).CT tu 0271000972313 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 200.000,00 MBVCB.14180482193.UNG HO MS 2026.093 (em Pham Duc Hai).CT tu 1019085097 NGO VIET PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 100.000,00 MBVCB.14180348849.ung ho MS 2026.122.CT tu 0341005623890 BUI QUANG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 200.000,00 MBVCB.14180345844.Ung ho ma so 2026.119 (ba Vo Thi Dan).CT tu 1021210144 DANG THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.122-em Quach Quang Liem#SP#020097040505120634012026M3Y2030062.5387.35897.063401

12/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.122 Quach Quang Liem#SP#020097042205120631302026Q605195086.5388.30263.063131

12/05/2026 200.000,00 MBVCB.14180211398.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 300.000,00 MBVCB.14179911959.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 500.000,00 MBVCB.14179876960.Ung ho MS 2026114 em Dang Dang Duong.CT tu 0071001142450 AU DUONG LE HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

12/05/2026 100.000,00 6132WBVNA28VCNKN.Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan.20260512.035657.104003466286.NGUYEN THUY LINH.970412

12/05/2026 250.000,00 Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam#SP#020097042205120254192026VI49311367.5387.84436.025420

12/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam#SP#020097042205120253492026JK8W118352.5189.85351.025350

12/05/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026.121 chi Cao Thi Dung#SP#020097042205120229072026HH14168228.5387.76018.022907

12/05/2026 100.000,00 6132VNIB02B46U6P.Ung ho MS 2026.120 (be Le Anh Hung).20260512.003443.625076666.DO THI THANH TUYEN.970441

12/05/2026 10.000,00 6131IBT1cJ1MKT7E.Ung ho MS 2026.115 (anh Tran Van Son).20260511.234402.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

12/05/2026 100.000,00 6131IBT1kC1B5C7M.Ung ho MS 2026.093 em Pham Duc Hai FT26132216659073.20260511.234307.19038431843011.VND-TGTT-DANG XUAN BACH.970407

12/05/2026 10.000,00 6131IBT1cJ1MKHHX.Ung ho MS 2026.116 (em Bui Van Dai).20260511.234302.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

12/05/2026 10.000,00 6131IBT1cJ1MK79C.Ung ho MS 2026.117 (ba Nguyen Thi Tiep).20260511.234002.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

12/05/2026 10.000,00 6131IBT1cJ1MK4QD.Ung ho MS 2026.118 (em Do Tien Lam).20260511.233819.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

12/05/2026 10.000,00 6131IBT1cJ1MKY4K.Ung ho MS 2026.119 (ba Vo Thi Dan).20260511.233703.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

12/05/2026 10.000,00 6131IBT1cJ1MK8XF.Ung ho MS 2026.120 (be Le Anh Hung).20260511.233544.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

12/05/2026 10.000,00 6131IBT1cJ1MKVAY.Ung ho MS 2026.121 (chi Cao Thi Dung).20260511.233401.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415

12/05/2026 100.000,00 MBVCB.14179312200.Ung ho MS 2026.121 (Chi Cao Thi Dung)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 9859492867 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14209547555.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 1027785967 NGUYEN MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 20.000,00 MBVCB.14209540881.Ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 6133TPBVI2Q7JCV3.HOANG HAI YEN chuyen tien Ung ho MS 2026.123 (ban Tuong Van Phong), chuc ban manh khoe.20260513.223619.00180840266.HOANG HAI YEN.970423

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14209530661.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1047047175 DAO NGOC SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kCCCDYN5.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26134398949644.20260513.223304.19026041219017.VND-TGTT-PHAM THI HOA.970407

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805132232432026riny714182.5390.9197.223240

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805132232022026b1zp713140.5390.6856.223202

13/05/2026 20.000,00 MBVCB.14209503138.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem - Bac Ninh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#020097048805132230482026smny711201.5189.4331.223048

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14209473070.MS.2026.122 (em QUACH QUANG LIEM).CT tu 0401001353983 LE MONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kCCCSMK4.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134302244872.20260513.222715.19035922397014.VND-TGTT-VUONG THI THU HA.970407

13/05/2026 2.000.000,00 6133IBT1kCCCSVYA.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134304004064.20260513.222704.8904288698.NGUYEN THI VAN LY.970407

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805132226592026wvsq705167.5189.93378.222700

13/05/2026 500.000,00 6133IBT1kCCCS99Y.ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26134016791607.20260513.222637.10322371060011.VND-TGTT-LE THANH HUNG.970407

13/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805132224522026vgh1701686.5189.86170.222452

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505132223362026XKTT477864.5387.81788.222336

13/05/2026 1.000.000,00 MBVCB.14209441410.ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem.CT tu 9904219958 NGUYEN THI THU GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505132218382026mrUd468309.5387.66699.221838

13/05/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.123#SP#020097042205132216062026RTEX705548.5390.59516.221607

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kCCCCYLS.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134037909422.20260513.221416.19033535453019.VND-TGTT-PHAM NGOC THUY TIEN.970407

13/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505132213392026B2VX090141.5388.51198.221340

13/05/2026 50.000,00 MBVCB.14209354294.ung ho MS 2026 ( anh Tuong Van Phong ).CT tu 1033075251 NGUYEN HOANG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kCCCCSWC.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134503000065.20260513.221307.10920582066019.VND-TGTT-BUI THI HUONG.970407

13/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805132209172026yvw0672544.5387.36639.220914

13/05/2026 10.000,00 MBVCB.14209313148.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.123(anh Tuong Van Phong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 5.000,00 6133IBT1kCCCJHP2.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong FT26134029054562.20260513.220707.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

13/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970415051322065020266Jat443520.5189.26740.220646

13/05/2026 5.000,00 6133IBT1kCCCJBRP.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26134044243863.20260513.220606.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

13/05/2026 15.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129084849260.20260513.129084849260-0343882448_Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong

13/05/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505132203172026BjIn435507.5387.15103.220317

13/05/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505132202262026R10K065230.5388.11315.220227

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#0200970488051322021320269rx6657599.5387.9874.220213

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14209246482.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0481000345953 VU THI NGOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kCCCQR3V.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26134235221053.20260513.215958.2266228668.NGUYEN THI NGOC.970407

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14209218636.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0591000267076 HA THI NHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 500.000,00 6133IBT1kCCCQFI4.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134802530506.20260513.215929.19032050488888.VND-TGTT-TRUONG THI HA .970407

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805132158362026lr5q649622.5388.94952.215836

13/05/2026 300.000,00 MBVCB.14209196029.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.CT tu 1019540466 DOAN LE UYEN UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14209203582.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1018237872 DAO THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#02009704880513215614202642kv644207.5390.86789.215614

13/05/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970488051321551320269pcp641839.5389.83154.215510

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14209173250.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 9969002400 PHUNG THI CAM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 70.000,00 MBVCB.14209136986.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1985759976 NGUYEN DANG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kCC1RMR2.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134253291449.20260513.215002.19034739631011.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HIEN.970407

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1iJBVCBR9.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.214929.0967148764.BUI DUY KIEM.970432

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1iJBVCBXJ.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.214928.122248127.NGUYEN THU TRANG.970432

13/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805132148532026nk3i626307.5387.56423.214853

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kCC1XNWD.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26134583380304.20260513.214845.11520199791015.VND-TGTT-PHAN THU PHUONG.970407

13/05/2026 1.000.000,00 MBVCB.14209098838. LIEU Binh Duong chuyen tien ung ho MS2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0281000592603 TRAN THUY LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 6133SGTTH2A9613Z.IBFT Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.214730.020094174687.SACOMBANK.970403

13/05/2026 50.000,00 6133IBT1kCC1XAY4.NGUYEN THUY LINH ung ho MS2026.121 FT26134880508495.20260513.214719.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kCC1XJ61.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong FT26134635150070.20260513.214534.19036156579012.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU QUYNH.970407

13/05/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505132145072026eJdI385960.5389.40375.214503

13/05/2026 200.000,00 UNG HO MS2026.122 Em QUACH QUANG LIEM#SP#020097048805132144182026apq2614698.5390.36226.214418

13/05/2026 500.000,00 6133IBT1kCC13KX7.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134117546627.20260513.214407.19038549969011.VND-TGTT-LUU THI DIEU THUY.970407

13/05/2026 160.000,00 MBVCB.14209028195.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0011004048898 CAO HONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505132142012026VJP0009918.5389.26106.214202

13/05/2026 50.000,00 6133IBT1kCC1FEKC.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134043650252.20260513.214040.19034970037015.VND-TGTT-THAI SON KIM.970407

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14208987687.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 9386761354 TRAN THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#02009704220513213849202683AG144996.5389.11323.213849

13/05/2026 50.000,00 6133IBT1iJBV1PQ5.ung ho MS 202612 em quach quang liem.20260513.213842.0975451080.NGUYEN THU HANG.970432

13/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970405051321384020267PB4099495.5189.9858.213837

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#020097042205132137362026GN41420140.5389.5631.213737

13/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong-130526-21:35:21 MnZv242207#SP#020097041605132135212026MnZv242207.5388.94513.213521

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805132135032026krnw589615.5390.92950.213503

13/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#020097040505132134442026YU3Y086901.5389.91111.213444

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14208930989.ung ho MS 2026.123 anh tuong van phong.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14208935396.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1013894328 NGO NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505132131542026aXKj347270.5189.77396.213154

13/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung#SP#020097048805132131462026o7oa580367.5387.76387.213146

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1aWH44G97.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.213133.157704070009739.NGUYEN THI DUNG.970437

13/05/2026 300.000,00 6133IBT1kCC1H3I2.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134308503794.20260513.213122.1977888881.PHAM THI ANH LE.970407

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kCC1HSDQ.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134984060046.20260513.212909.19034650920018.VND-TGTT-NGUYEN THI DIEU HOA.970407

13/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970422051321285420268NCJ697862.5388.61596.212855

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14208864161.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1013833486 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 500.000,00 MBVCB.14208803253.Ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong).CT tu 0421003708824 LE THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14208806372.ung ho MS 2026.122(em Quach Quang Liem).CT tu 0121000960906 HO THI DONG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kCC16L7U.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134737291826.20260513.212441.19032297278886.VND-TKTT-NGUYEN THI DUC HANH.970407

13/05/2026 200.000,00 MS2026-123 EM TUONG VAN PHONG QUANG TRI-130526-21:21:22 V6j2642750#SP#020097041605132121222026V6j2642750.5189.25031.212122

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14208711630.ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0351000667913 BUI THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505132118342026X3K7030693.5387.9782.211835

13/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505132118032026DPPG028745.5387.7438.211803

13/05/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.122#SP#020097048805132117462026ddvw537811.5389.4700.211747

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kCC1K4VY.Ung ho MS2026.122 em Quach Quang Liem FT26134294026582.20260513.211741.19031219557012.VND-TGTT-LE THI DUYEN.970407

13/05/2026 300.000,00 6133IBT1kCC17HEQ.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26134103903642.20260513.211525.13323550677019.VND-TGTT-NGUYEN MAI VAN.970407

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kCC17VBY.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134935318590.20260513.211355.19021991080013.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM MY .970407

13/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#020097040505132113052026WP0Z009769.5388.80063.211305

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14208624101.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0011000613243 TONG KHANH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970415051321110320261yjO275960.5390.67799.211100

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505132110242026cOcS273886.5387.65503.211024

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205132110192026P74X505384.5389.65243.211020

13/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#0200970405051321093520262CNU095968.5388.60594.210935

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kCC1AJS3.UH chau Quach Quang Liem FT26134004412660.20260513.210729.19034880117011.VND-TGTT-PHAM THUY DUNG.970407

13/05/2026 200.000,00 MS 2026.122 Chuc em Quang Liem suc khoe va binh an#SP#020097048805132107032026e8r6502533.5189.45773.210703

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14208515809.ung ho MS 2026.122 em Quanh Quang Liem .CT tu 1039927904 LE THI KIM LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805132103162026tny9489923.5388.25420.210313

13/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#02009704050513210203202639CN065580.5388.18162.210203

13/05/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970415051321013320266hJG241224.5387.15498.210133

13/05/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.122#SP#020097042205132056492026IGIR820003.5390.88045.205650

13/05/2026 200.000,00 6133TPBVI2Q7175L.Ung MS 2026.122.20260513.205602.18382686868.TRAN THI THU TRANG.970423

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kCC1PULL.Ung ho Ms 2026.122 em quach quang liem FT26133123898750.20260513.205422.19034533110013.VND-TGTT-HUA THI LE GIANG.970407

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14208346457.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0071000875974 NGO THI HA XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805132053112026p06m455101.5189.65962.205311

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505132052492026Tsr9207983.5388.65065.205246

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14208334010.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 9905621989 VU TIEN DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 500.000,00 6133IBT1kCC1U73D.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133242200435.20260513.205212.19038228287014.VND-TGTT-DUONG VAN HIEN.970407

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805132048552026h3x9439749.5390.40662.204852

13/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505132046582026E2D9002204.5389.27977.204658

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kCC1I5IU.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133933884874.20260513.204612.19032759723015.VND-TGTT-NGUYEN NGOC LINH.970407

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14208213367.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0571000429685 NGUYEN THI LE NA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 NGUYEN THI HIEN chuyen tien ms 2026.122 em Quach ngoc Liem chuc chau nhanh binh phuc#SP#020097042205132043272026CSM0200560.5389.7623.204327

13/05/2026 50.000,00 MBVCB.14208137791.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 1015806629 PHAM THI BO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14208138674.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0761002342214 TA NGOC KIM TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805132040562026hmio410467.5387.91355.204056

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kCC1VC7S.DANG THUY LINH ung ho em Quach Quang Liem FT26133119884094.20260513.203947.19021045460019.VND-TGTT-DANG THUY LINH.970407

13/05/2026 300.000,00 MBVCB.14208102937.Ms 2026.122(be Quach Quang Liem).CT tu 0901000013030 NGUYEN DUY SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 500.000,00 6133VNIB02BKNJDK.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.203854.333888999.NGUYEN TUAN LONG.970441

13/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205132038412026XD2M586085.5387.79137.203841

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.122#SP#020097041505132036202026vYnx143555.5388.62980.203617

13/05/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026.122 EM QUACH QUANG LIEM#SP#020097040505132034252026AWTU046081.5389.49788.203422

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970422051320335720264QKT360474.5387.48183.203354

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14208015561.Ung ho ma 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 1059761609 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14207954076.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0081000898503 DONG XUAN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 500.000,00 MBVCB.14207911917.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0081001152084 NGUYEN XUAN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kCC1C3RP.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133843313617.20260513.202820.2514091992.TRAN THI THUY AN.970407

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14207905508.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1058523055 VU KIEU OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14207889797.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0691000390147 NGUYEN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205132026012026NJ08678287.5390.92641.202602

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14207875890.ung ho MS 2026 122 em Quach Quang Liem.CT tu 0051000135572 NGUYEN THI MAI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1hW8JLYLE.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem.20260513.202505.060072169738.NGUYEN THI HONG NHUNG.970403

13/05/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong#SP#020097048805132022402026mrrh340100.5389.68916.202240

13/05/2026 300.000,00 MBVCB.14207817666.Ung ho Ms 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0991000011699 VU HONG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505132021292026THHT979931.5189.60546.202129

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205132020152026A3RH356594.5388.52347.202016

13/05/2026 200.000,00 6133VNIB02BKDG6H.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.201806.002704060288689.DOAN THI NGOC BICH.970441

13/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505132017442026V5VX068700.5189.33500.201744

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1aWH48PDY.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.201728.197001060001609.PHAN THU THUY .970409

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805132016552026rt1r316565.5388.27440.201655

13/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem-130526-20:16:12 tQEd885316#SP#020097041605132016132026tQEd885316.5388.22319.201613

13/05/2026 100.000,00 ung ho e Quach Quang Liem#SP#020097041505132011592026ggY3937549.5390.91926.201159

13/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505132011322026N2Rb936359.5387.88586.201128

13/05/2026 100.000,00 VU THI MINH THAO Chuyen tien ung ho MS 2026 em Quach Quang Liem#SP#0200970488051320110820268stz293079.5189.84804.201108

13/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205132010202026KJEN427360.5388.80666.201020

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kCCJXRUG.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26133009548620.20260513.200959.2401816868.TRAN HOANG NGAN.970407

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kCCJX66J.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133313482837.20260513.200924.19033033203019.VND-TGTT-TRINH THU THAO.970407

13/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung#SP#0200970405051320091920262OVH028061.5387.72441.200919

13/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970405051320060220263INJ012470.5388.49324.200603

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1iJBDZT3P.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.200525.0988186802.LUONG THANH HONG.970432

13/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505132005112026SV87008287.5387.43071.200511

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14207490327.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0801000269809 HOANG THI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505132004282026QCEG004719.5387.38105.200424

13/05/2026 300.000,00 6133IBT1kCCJF62N.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133293755070.20260513.200408.10420055578017.VND-TGTT-PHAM NAM PHUONG.970407

13/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505132003532026BU4E001963.5388.32874.200353

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong#SP#020097042205132002472026FJYY960868.5387.25765.200247

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14207457035.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0801000269809 HOANG THI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kCCJTXS9.Ung ho ms 2026.122 em Quach Quang Liem FT26133852091690.20260513.200203.19031559146017.VND-TGTT-NGUYEN THI LOAN.970407

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.122 Em Quach Quang Liem#SP#020097048805132000442026tuhc251424.5387.12038.200044

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14207399157.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0451000314010 DAO THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 50.000,00 6133SGTTH2A99CKZ.IBFT Ung ho MS 2026.116.20260513.195841.060258058413.SACOMBANK.970403

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131957312026UYOT593417.5189.88424.195732

13/05/2026 300.000,00 6133IBT1iJBD6BBQ.TRAN THI DIEM TRANG chuyen tien Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.195503.41105704.TRAN THI DIEM TRANG.970432

13/05/2026 100.000,00 6133SGTTH2A9SXMP.IBFT Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.194941.020034510106.SACOMBANK.970403

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kCCJEEYA.Ung ho ms 2026.122 em quach quang liem FT26133579115812.20260513.194816.1688689999.PHAN THANH HIEU.970407

13/05/2026 500.000,00 MBVCB.14207076406.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0011000883887 TRAN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 15.000,00 MBVCB.14207064315.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kCCJGEP1.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133880280084.20260513.194030.19031070550011.VND-TGTT-PHAM QUYNH ANH.970407

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14207026152.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0351000906495 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1fJWQMZGN.ung ho MS 2026 .123( anh Tuong Van phong ).20260513.193542.0899346887.LE KHAC NGOC THU HANG.970431

13/05/2026 300.000,00 MBVCB.14206946037.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0011000471209 NGUYEN HOANG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kCCJBCY3.ung ho ms.2026.122 quach quang liem FT26133596970318.20260513.193127.19037818078015.VND-TGTT-NGUYEN THI THU.970407

13/05/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131925132026PKEX213883.5389.50510.192514

13/05/2026 500.000,00 6133IBT1kCCJP4WR.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26133462005849.20260513.192458.881906198888.PHAM THI THANH HUONG.970407

13/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung#SP#0200970488051319245720266sod104483.5189.48342.192457

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505131922342026atfr720699.5389.30194.192234

13/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505131922182026J8Y5099298.5387.28290.192219

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem-130526-19:21:10 KmY7799307#SP#020097041605131921102026KmY7799307.5189.19448.192110

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kCCJ84AJ.Ung ho ms 2026.122 FT26133701033038.20260513.191959.19021734248019.VND-TGTT-NGUYEN THU TRANG.970407

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kCCJIIIJ.Ung ho MS 2026.122 Quach Quang Liem FT26133833702797.20260513.191700.19027123317021.VND-TGTT-MAI LE HONG PHUC.970407

13/05/2026 300.000,00 MBVCB.14206605730.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0021000338538 PHAM THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 50.000,00 6133VNIB02BKVI7H.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.191317.065704060053633.DINH MY LINH.970441

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505131911512026LEIm670276.5189.47526.191148

13/05/2026 200.000,00 6133SHBAA283A8U1.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.191136.0983138037.NGUYEN HA THANH.970443

13/05/2026 300.000,00 6133ABBKA283Q6HD.ung ho ms 2026 122 em Quach Quang Liem.20260513.190714.1211012372010.NGUYEN THI HONG NGAN.970425

13/05/2026 100.000,00 6133TPBVI2Q727UQ.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.190631.86864686868.TRAN DUC MINH.970423

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kCCJ9X84.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133215724043.20260513.190617.11521274613019.VND-TGTTGCB-LE THUY VAN.970407

13/05/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#0200970422051319053820269RMA884898.5389.1382.190538

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kCCJ9DZ8.UH e Quach Quang Liem FT26133992040357.20260513.190442.19024548828888.VND-TGTT-TRAN THI TRANG.970407

13/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.123#SP#02009704050513190230202635YQ093854.5189.76289.190230

13/05/2026 300.000,00 MBVCB.14206249556.ung ho ma so 2026.122.CT tu 0831000291287 TRAN THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 300.000,00 6133IBT1kCCJ1UB7.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133035403073.20260513.185753.19020986868668.VND-TGTT-NGUYEN THI BICH NGOC.970407

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14206247451.ung ho ms 2026.122 quach quang liem.CT tu 9989332982 DO THI KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131856432026d4ut981726.5388.33276.185643

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131853172026eklh966195.5388.6430.185317

13/05/2026 100.000,00 PHAM THI DUYEN ung ho MS 2026.122 e Quach Quang Liem#SP#0200970422051318501520269TU0597377.5389.82676.185016

13/05/2026 300.000,00 6133IBT1kCCWNP2S.Ung ho MS 2026.122 FT26133102272424.20260513.184842.19031597355010.VND-TGTT-LE HONG NHUNG.970407

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14206009987.MS 2026.119-mong gd ba Vo Thi Dan som vuot qua kho khan- chuc ba nhieu suc khoe.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1iJBDPKT1.Ung ho ms 2026 122 em Quach Quang Liem.20260513.184438.306463616.PHAM THI THU.970432

13/05/2026 50.000,00 QR - QUAN THU PHUONG chuyen tien#SP#020097041505131841012026vR78518310.5189.10012.184101

13/05/2026 300.000,00 6133IBT1d1MSCULR.Nhom vien gach nho ung ho 6 ma so 116 117 118 120 121 va 122.20260513.183836.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131836492026icrl889082.5389.75352.183649

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14205817591.ung ho Ms 2026.122 ( em Quach Quang Liem).CT tu 1013272472 NGUYEN DO QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 50.000,00 MBVCB.14205783503.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 1045752907 NGUYEN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131832242026qusp867897.5387.40069.183225

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14205718889.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1022150577 PHAM THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 300.000,00 MBVCB.14205710681.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0081001160773 DUONG QUOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 300.000,00 6133WBVNA2832N2U.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.182638.109000154428.TRAN PHUONG NHUNG.970412

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131826152026RX5F250175.5189.93060.182612

13/05/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.122 quach quang liem#SP#020097048805131825382026z49y837542.5389.87964.182535

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14205573895.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0491001560535 TRAN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1iJBDI5GI.ZP261330471572 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.182305.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

13/05/2026 200.000,00 6133VNIB02BKU3JG.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.182053.634704060067161.TRAN MAI KIM QUI.970441

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14205495120.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 9203433888 DANG THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 500.000,00 MBVCB.14205480481.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0021001080559 NGUYEN QUANG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 300.000,00 6133IBT1kCCWASD1.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133121842750.20260513.181602.19030858798016.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUYEN.970407

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026 118 em DO TIEN LAM#SP#020097041505131815542026it2R395608.5388.16207.181555

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kCCW4X8Y.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133481853147.20260513.181523.19032147855885.VND-TGTT-VU THI HONG.970407

13/05/2026 200.000,00 LE THI HUYEN THANH chuyen tien tham em Quach Quang Liem MS 2026.122#SP#0200970422051318104120260L2C343095.5189.76442.181042

13/05/2026 1.000.000,00 MBVCB.14205253702.TRUONG QUYNH MAI ung ho MS 2026 112 chau Quach Quang Liem Bac Ninh can phau thuat so nao.CT tu 0011002393783 TRUONG QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1iJBDDFUV.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.180440.134880929.HUYNH THI THANH HOA.970432

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14205178305.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 1018581698 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 6133VNIB02BKR5CF.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.180213.327053488.NGUYEN THI LAN ANH.970441

13/05/2026 50.000,00 6133IBT1kCCWUWIL.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133080086140.20260513.180159.19032519022011.VND-TGTT-NGUYEN THI HANG.970407

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#0200970422051318005420267T22259262.5388.301.180054

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem, ma GD 100000130017327#SP#020097044905131757582026La8v920242.5390.77959.175759

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14205048851.Sao linh ung ho MS 2026.122 ( QUACH QUANG LIEM).CT tu 1036239854 VU THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 50.000,00 MBVCB.14204996931.ung ho MS 2026.123.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 50.000,00 MBVCB.14204987887.ung ho MS 2026.122.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 50.000,00 MBVCB.14204984123.ung ho MS 2026.121.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kCCWDTWT.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133751052709.20260513.175250.101029029999.NGUYEN BICH NGOC.970407

13/05/2026 50.000,00 MBVCB.14204976641.ung ho MS 2026.120.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14204975886.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0441004025912 HOANG VIEN DU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 10.000,00 6133IBT1kCCWS87R.NGUYEN HOANG GIA chuyen ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong FT26133534383050.20260513.174940.19032965352015.VND-TGTT-NGUYEN HOANG GIA.970407

13/05/2026 10.000,00 6133IBT1kCCW9FIA.NGUYEN HOANG GIA chuyen ung ho MS 2026.123 em Quach Quang Liem FT26133092576206.20260513.174835.19032965352015.VND-TGTT-NGUYEN HOANG GIA.970407

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14204881061.ung ho ms 2026.122 quach quang liem.CT tu 0721000575510 LE THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14204863460.ung ho ma so 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0451000337883 HOANG THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 300.000,00 MBVCB.14204834105.UH MS 2026.122 e Quach Quang Liem.CT tu 0301000354893 NGUY THI XUAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131744222026yj3q645150.5387.69706.174422

13/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970415051317391720263CDq210356.5390.29557.173917

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131738202026b8qh615559.5387.21627.173817

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kCCWW19C.VU NGOC DIEP chuyen ung ho chau Liem MS 2026.122 FT26133126596168.20260513.173604.19021030481011.VND-TGTT-VU NGOC DIEP.970407

13/05/2026 500.000,00 MBVCB.14204645233.Ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam.CT tu 0071002829571 PHAN THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14204567230.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0251002681943 LE THI NGOC NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14204556961.ung ho ms 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 1030712295 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 50.000,00 MBVCB.14204537060.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0351000868073 VU THI TUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 80.000,00 6133IBT1kCCQR7JX.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133579014302.20260513.173037.8109071989.HUYNH THI THAO TRANG.970407

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131728152026OKQC187596.5388.41347.172816

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14204477477.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0961001471991 PHAM DUC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kCCQFPZP.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133541067135.20260513.172327.19037690955018.VND-TGTT-VO THI KIM THANH.970407

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131722132026NTA5586616.5390.93528.172210

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14204369047.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14204346171.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0451000244816 DOAN THI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1aWHBFUYD.Ung ho MS 2026 22 em Quach Quang Liem.20260513.171841.35733453.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kCCQLVYN.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26133301200305.20260513.171834.19027471656026.VND-TGTT-LE THI THUY.970407

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kCCQK3VT.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133788210090.20260513.170824.19032887631018.VND-TGTT-NGUYEN THI NGA.970407

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14204104173.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1027164559 TA THI THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 500.000,00 6133IBT1kCCQKA7Y.Ung ho ms 2026.122 be Quach Quang Liem FT26133214802337.20260513.170738.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14204069168.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0011004346964 NGUYEN XUAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 NGO NGOC HOA ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131705132026Y3GO821469.5388.62058.170514

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14203975579.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0851000008907 DANG THI HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kCCQ49V6.NGO THI HIEN THUC ung ho MS 2026.121 chi Cao Thi Dung FT26133336603880.20260513.165713.19035425053018.VND-TGTT-NGO THI HIEN THUC.970407

13/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:HOANG SANG chuyen tien ung ho MS 2026.123#SP#020097040505131656262026WADO054351.5388.92485.165626

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505131656002026WkUO896601.5387.88712.165600

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kCCQBJ61.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133122110760.20260513.165436.6040456789.NGUYEN THI PHUONG HA.970407

13/05/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem. mong con khoe manh mau chong du tien phau thuat#SP#020097048805131652082026xbxg399126.5189.58781.165209

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1iJBSX3SK.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem chuc con mau khoe.20260513.165128.205588318.NGUYEN THI BICH NGOC.970432

13/05/2026 90.000,00 ung ho MS 2026.123 ung ho tuong van phong#SP#0200970422051316504020267WHB737274.5389.48634.165037

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1iJBSXHWY.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.165036.227585145.NGUYEN THI NGAN.970432

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kCCQYMWE.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133526450781.20260513.165016.19036856575018.VND-TGTT-PHAM VAN CONG.970407

13/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#02009704050513164844202633CO008990.5389.33477.164844

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1fJQNL6HB.MS2026122 em Quach Quang Liem.20260513.164828.0051002155007.NGUYEN THI NGOC DIEP.970438

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14203635421.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 1.000.000,00 MBVCB.14203640623.MS 2026.122 QUACH QUANG LIEM.CT tu 0071002975558 TRAN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 20.000,00 6133IBT1iJBS3AGD.tu thien.20260513.164238.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432

13/05/2026 30.000,00 MBVCB.14203616123.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0301000401586 BUI THI THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14203584592.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0901000022291 NGUYEN THI KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 Giup Do MS 2026.123 Tuong van Phong#SP#020097041505131636182026dtOT807239.5389.40841.163618

13/05/2026 50.000,00 6133IBT1aWHBZ8JA.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.163501.0933194688.BUI THI HONG THOM.970437

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14203489060.ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0751000044932 NGUYEN THI THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131632592026kbko316606.5388.18158.163255

13/05/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505131631032026I0U5009345.5390.4102.163103

13/05/2026 100.000,00 ung ho e quach quang liem#SP#020097042205131630262026VX8I399005.5387.98847.163027

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14203422744.Ung ho MS 2026.122( Ma Quang Liem).CT tu 1045490179 DAO THI HONG NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 300.000,00 6133IBT1kCCQ9NB7.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133000090017.20260513.162934.19031558573019.VND-TGTT-TRUONG THI QUYNH ANH.970407

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kCCQ955A.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong FT26133583399400.20260513.162816.14020536818018.VND-TGTT-DO THI NGOC HUE.970407

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14203332367.PHAM NGUYEN HONG HUE ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0031000250898 PHAM NGUYEN HONG HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505131622562026QQLT066874.5388.46645.162256

13/05/2026 500.000,00 6133IBT1kCCQC8QB.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133930406000.20260513.162237.19030022103013.VND-TGTT-PHAM THI HOAI THU.970407

13/05/2026 500.000,00 6133IBT1kCCQ1FEF.Ung ho MS 2026.101 ong Nguyen Han Phong Vu FT26133596504034.20260513.162120.2345786868.NGO NGOC HOANG OANH.970407

13/05/2026 200.000,00 6133VNIB02BKANAF.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.161957.037244279.BUI ANH THAI.970441

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14203246246.Ung ho MS 2026.122(em Quach Quang Liem).CT tu 1026639695 BUI THI MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#020097042205131617172026LLCU550311.5387.6978.161718

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14203165409.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 500.000,00 MBVCB.14203088626.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0011000504945 LE NGOC QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 2.000.000,00 UNG HO MS 2026.122 EM QUACH QUANG LIEM-130526-16:07:16 b8WM044460#SP#020097041605131607162026b8WM044460.5388.43201.160704

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1NRDM8.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133802707418.20260513.160557.19034864877012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC ANH.970407

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14203060282.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0371003810037 TRAN THI PHUONG HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 6133MCOBQ2YCZ9VB.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.160330.02101013926917.LE THI HUONG GIANG.970426

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505131602442026rI9H670998.5189.11332.160244

13/05/2026 150.000,00 MBVCB.14202990357.Ung ho MS 2026.113 (em Vu Truc Quynh).CT tu 0541001524431 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505131600162026FZ6F054971.5390.94634.160004

13/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505131558422026WTAM047530.5388.83787.155842

13/05/2026 200.000,00 6133MCOBQ2YCZWW1.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.155823.80002210843.VU THI HA.970426

13/05/2026 50.000,00 6133MCOBQ2YCZWNI.Ung ho ms2026.123 tuong van phong.20260513.155811.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14202949596.ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem.CT tu 1969536666 QUAN MINH QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#02009704220513155803202687YJ679221.5387.80557.155803

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kC1NT8MM.Ung ho MS 2026.122 Em Quach Quang Liem chuc con binh an FT26133645210314.20260513.155503.6182686888.HA THI HAI YEN.970407

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1NT8W8.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133042300201.20260513.155502.19036734430019.NGUYEN THI DUNG.970407

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#020097042205131554322026GFB8814601.5390.58146.155433

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14202890046.ung ho ms 2026.123 (Tuong van Phong).CT tu 0371000409064 LE DINH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970415051315522420266l8w632288.5390.43978.155221

13/05/2026 300.000,00 MBVCB.14202823129.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0341000667150 PHAM THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 50.000,00 MBVCB.14202809587.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1016786863 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505131548102026Wqjw616727.5389.17312.154810

13/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131547342026pixr149214.5389.14218.154734

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1NZVAV.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133525736031.20260513.154609.1369050384.NGUYEN THI HANH.970407

13/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LIEU chuyen tien ung ho em quach quang liem#SP#0200970405051315453520266A47085576.5387.1241.154535

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1aWHB79NV.ung ho ms 2026.122(e Quach Quang Liem).20260513.154425.000003048246.LE THU HOAI.970440

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131543492026AE1H973501.5388.90227.154349

13/05/2026 300.000,00 6133IBT1iJBSKN16.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.154224.450986441986.MAI THI PHUONG.970432

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14202690320.Ung ho MS 2026.122 (em Quang Liem) .CT tu 0551000296846 PHAM THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14202696684.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0351000707049 LE THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 30.000,00 6133IBT1kC1NKF4Z.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133104001268.20260513.153858.19027857940012.VND-TGTT-DINH THIEN THANH.970407

13/05/2026 100.000,00 MS 2026122 em quach quang liem#SP#020097042205131538432026OQAH990293.5388.58069.153843

13/05/2026 72.060,00 6133TPBVI2Q6X5R8.Ung Ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem.20260513.153834.10003448959.DANG THI NGOC ANH.970423

13/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem-130526-15:37:50 p5dt521351#SP#020097041605131537512026p5dt521351.5387.51664.153751

13/05/2026 300.000,00 MBVCB.14202652813.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem.CT tu 0071001882833 HO THI MY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14202631688.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0451000318065 PHAN THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem-130526-15:32:58 myD6930692#SP#020097041605131532582026myD6930692.5388.21799.153259

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14202605785.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0011004029955 DAO VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505131532372026II2N025307.5388.18915.153237

13/05/2026 300.000,00 NGUYEN THI HUYEN Chuyen tien uh ms 2026.122 quach quang liem#SP#020097048805131532072026mn2c096984.5388.16327.153207

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1NAZ7W.TRAN THI NHU QUYNH chuyen uh e Liem mong e manh khoe FT26133169056123.20260513.152937.19037688333018.VND-TGTT-TRAN THI NHU QUYNH.970407

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14202548967.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kC1NA5GC.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133526147601.20260513.152849.19037082752015.VND-TGTT-PHAN THI HUYEN.970407

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kC1NA17D.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133939626092.20260513.152738.19034150088014.VND-TGTT-PHAM THI THU HUYEN.970407

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14202519098.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0251002047890 NGUYEN PHUOC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong-130526-15:24:08 8RSc980686#SP#0200970416051315240820268RSc980686.5388.68315.152409

13/05/2026 300.000,00 MBVCB.14202488100.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0251002758141 LE THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970405051315220220269Y4E078785.5189.55405.152202

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14202448214.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 121 Cao Thi Dung.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 6133TPBVI2Q6XQDG.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).20260513.151940.02349558501.LE THU THAO.970423

13/05/2026 500.000,00 MBVCB.14202400201.TRAN QUOC HONG chuyen tien ung ho MS 2026.123 Anh Tuong Van Phong.CT tu 1059602985 TRAN QUOC HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1iJBSAL65.Ung ho MS 2026-122 em Quang Liem.20260513.151556.156183059.HOANG THI VAN.970432

13/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505131514122026TMIL045395.5387.9042.151412

13/05/2026 300.000,00 MBVCB.14202304188.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0991000044195 NGUYEN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 40.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131510102026KY97145909.5390.84571.151007

13/05/2026 10.000,00 MBVCB.14202283373.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1047331257 PHAM VAN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 500.000,00 6133IBT1kC1N8XA7.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133967026261.20260513.150848.9915905556.NGUYEN DINH KHOA.970407

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1N8F8Q.Ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong FT26133970190482.20260513.150836.330916593095.VU MANH HUNG.970407

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong)#SP#0200970415051315060820268Lay471936.5389.60115.150608

13/05/2026 50.000,00 MBVCB.14202243634.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0731000781409 DUONG THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 50.000,00 6133IBT1kC1NIHKH.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133085030758.20260513.150516.19036056604011.NGUYEN THI MAI LAN.970407

13/05/2026 100.000,00 6133TPBVI2Q6VRDX.: Ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong).20260513.150405.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14202213680.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1NMZCI.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133501104001.20260513.150201.19032872924019.VND-TGTT-PHAM HONG HANH.970407

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14202172322.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0021002068723 TU NGOC AN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 6133SGTTH2A9AQJ6.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong.20260513.145720.070141287050.SACOMBANK.970403

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1aWHBB5QI.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.145647.100300257149.DAO THI LOAN.970457

13/05/2026 300.000,00 MBVCB.14202113959.VIET THI BICH THANH chuyen tien ung ho ms2026122.CT tu 1016464753 VIET THI BICH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 50.000,00 TRANG THU ung ho MS 2026.117 ( ba Nguyen Thi Tiep)#SP#020097041505131455082026r8S3436051.5390.96762.145508

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1iJBSBPIA.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.145436.0969222939.NGUYEN THI KIEU OANH.970432

13/05/2026 150.000,00 6133TPBVI2Q6V2BT.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.20260513.145427.09184783723.NGUYEN THI THUY TRANG.970423

13/05/2026 50.000,00 TRANG THU ung ho MS 2026.118 ( em Do Tien Lam)#SP#020097041505131453432026d3hN430841.5390.89252.145343

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14202083443.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1056567919 PHAM THI LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 NGUYEN THI THUY Chuyen tien ung ho MS 2026 . 122. E Quach Quang Liem#SP#0200970488051314530620261x38973755.5388.86438.145306

13/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505131451462026D4NA053268.5389.78654.145146

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14202059676.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1049153941 NGUYEN THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131449592026GIER722794.5388.68905.145000

13/05/2026 500.000,00 6133SHBAA289E331.NGUYEN THI TAM chuyen tien ung ho MS 2026122. Em Quach quan liem.20260513.144838.0989612732.NGUYEN THI TAM.970443

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131447272026mk9b957501.5388.55500.144715

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1N9W2W.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133920849397.20260513.144628.19036610830019.VND-TGTT-PHAM CAM TU.970407

13/05/2026 100.000,00 6133TPBVI2Q6KVW3.Ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong).20260513.144535.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

13/05/2026 200.000,00 UNG HO MS2016 118 EM DO TIEN LAM-130526-14:44:10 e5oo366864#SP#020097041605131444112026e5oo366864.5189.38171.144411

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1NC3AA.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133700391536.20260513.144237.3011101994.NGUYEN ANH TUAN.970407

13/05/2026 50.000,00 6133IBT1kC1NCFSG.MS 2026.124 FT26133642570029.20260513.144229.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

13/05/2026 200.000,00 6133SHBAA289ER8P.NGUYEN DUY HUNG chuyen tien ung ho MS 2026.122 be quach quang liem.20260513.144226.1025469926.NGUYEN DUY HUNG.970443

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1NCLUB.UNG HO MS 2026.123 FT26133027760827.20260513.144217.19830164390016.VND--LANG THANH DIEN.970407

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131442172026ZCV1725877.5189.27656.144217

13/05/2026 100.000,00 MS 2026.122 ( ung ho e Quach Quang Liem)#SP#020097041505131441202026kJht394430.5189.23293.144120

13/05/2026 300.000,00 6133IBT1iJBSYLT6.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.143915.213507192.VU THI THU THUY.970432

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#0200970422051314391420268Y25485863.5189.11796.143914

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14201910709.UNg ho MS 2026.122 Quach Quang Liem.CT tu 1050675541 NGUYEN THI TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 10.000,00 ung ho ms 2026.123 anh Tuong Van Phong chuc anh va gia dinh binh an#SP#02009704220513143836202690TR457369.5389.9096.143837

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#020097042205131437352026CBVA205637.5387.3578.143735

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131436442026qkz6927690.5388.98304.143644

13/05/2026 300.000,00 MBVCB.14201884052.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0311000714192 NGUYEN THI KHANH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1NJAVM.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133530641943.20260513.143436.3264888888.LE THI NINH.970407

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131433092026iylc917876.5387.80106.143309

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970422051314324520262NRH559285.5189.78608.143246

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1aWHBYKKT.Ung ho MS 2026122 em QUACH QUANG LIEM.20260513.143226.298704070000666.HOANG HAI YEN.970437

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong#SP#0200970422051314303520265NAR233600.5189.67134.143036

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1fJQNYYTJ.MS 2026. 122( Quach Quang Liem).20260513.143033.9021600916362.DO QUOC HUY.963388

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1NQNP6.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung FT26133715040580.20260513.142906.94937676868888.DO QUYNH ANH.970407

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14201770693.NGUYEN THI THU THUY chuyen tien Ung Ho MS 2026.122 .Em Quach Quang Liem .Chuc con mau binh phuc.CT tu 1034584917 NGUYEN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131426552026gduu900991.5390.49078.142655

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14201768196.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1030020586 NGUYEN THI PHU THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14201765501.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0491000151614 NGUYEN DAC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1NQCK8.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong FT26133362516427.20260513.142606.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407

13/05/2026 500.000,00 6133MCOBQ2YCFYSB.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.142538.03168018878888.TRINH HUY VIET.970426

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1RNGS4.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133370217026.20260513.142411.19025670404017.VND-TGTT-NGUYEN VAN LINH.970407

13/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem)#SP#020097041505131423162026zyze341543.5388.31083.142313

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1RNV3S.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133701040061.20260513.142307.94937676868888.DO QUYNH ANH.970407

13/05/2026 300.000,00 6133IBT1kC1RNJKK.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong FT26133037971760.20260513.142222.19027848550015.VND-TGTT-TRAN VAN VUONG.970407

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kC1RR398.Ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong FT26133623567318.20260513.142141.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

13/05/2026 500.000,00 MS 2026.122#SP#020097048805131421102026a0pa885778.5189.19498.142110

13/05/2026 200.000,00 6133MCOBQ2YC877Y.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.142058.80001903823.NGUYEN THI HOAI THUONG.970426

13/05/2026 50.000,00 6133IBT1kC1RR8V6.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133105854442.20260513.141950.19039054902012.VND-TGTT-TRAN THANH THUY.970407

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#02009704880513141933202693ry881625.5389.12318.141933

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14201679952.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 9908612216 LE NGOC KHANH TUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 50.000,00 6133IBT1fJQNP7UK.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.141816.976245379.TRAN THI PHUONG DUNG.970406

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131416252026d2al873812.5387.96308.141625

13/05/2026 500.000,00 6133IBT1iJBSUBII.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.141619.0386070012.DANG QUYNH ANH.970432

13/05/2026 50.000,00 MBVCB.14201648341.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.123 ANH TUONG VAN PHONG.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 39.000,00 6133IBT1iJBSU824.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.20260513.141450.0981433404.DO THI KIM HANH.970432

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14201623764.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 9962979518 TRAN THI KIM BIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 50.000,00 ung ho ms 2026.123 Tuong Van Phong#SP#020097041505131412162026d3Bp311901.5387.75750.141204

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kC1R3CMP.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong FT26133720562656.20260513.141148.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407

13/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#020097042205131410412026R5L0795840.5189.68660.141041

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131410272026GZ27941520.5387.67054.141028

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kC1RFW5P.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26133318082877.20260513.140755.19022955682011.VND-TGTT-VU THUY VAN.970407

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14201533137.MS 2026 123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kC1RTB38.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133806380036.20260513.140604.19036260974012.VND-TGTT-PHAM TRANG THO.970407

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131405272026dzmi845942.5387.43345.140524

13/05/2026 200.000,00 6133VNIB02BGDFRS.Ung ho ma so 2026085 (Lo Manh Khang va Lo Gia Hung).20260513.140414.418704060009591.LE THI PHUONG.970441

13/05/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505131403472026MGxy289294.5389.34612.140348

13/05/2026 500.000,00 6133IBT1iJBS8SSK.Ban doc LIEN chuyen tien ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.140324.9963979.PHAM THI VUONG LIEN.970432

13/05/2026 100.000,00 6133VNIB02BGD8F1.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.140230.035704060131359.CHU THI ANH TUYET.970441

13/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI QUYEN chuyen tien ung ho chau Quach Quang Liem mong chau som binh phuc#SP#020097040505131401552026O3QW074608.5389.25410.140152

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1iJBSIZ6Z.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.135842.0917856779.LY THI THAN.970432

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1RHIXE.ung ho 2026.122 em Quach Quang Liem FT26133478905032.20260513.135807.19028707263019.VND-TGTT-LE NGOC QUYEN.970407

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1RHMHH.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133168007665.20260513.135800.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407

13/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505131352352026QdsW260217.5189.81373.135232

13/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#0200970405051313520020261MB2042181.5390.79085.135200

13/05/2026 300.000,00 6133IBT1kC1R6YZB.Ung ho MS 2026.122 FT26133900509968.20260513.135113.19032808056011.VND-TGTT-VO PHUONG ANH.970407

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem, ma GD 100000129881304#SP#020097044905131351042026lZFx992221.5189.73904.135104

13/05/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505131350362026mhgC253813.5189.72055.135036

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1RETAD.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong FT26133679087895.20260513.134853.12524296258010.VND-TGTT-NGUYEN QUANG KHA.970407

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14201341028.PHAN MINH LAN ung ho em Quach Quang Liem( MS 2026.122).CT tu 0011001574155 PHAN MINH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 500.000,00 6133IBT1kC1RE26Y.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133345898746.20260513.134624.155166686868.TRAN THI THAI.970407

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14201302622.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 9786221314 PHAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1d1M9YPPA.ung ho ms2026122 Quach Quang Liem.20260513.134253.970422Qc75404000000000e18309.MBBANK IBFT.970422

13/05/2026 50.000,00 6133IBT1kC1R7V9S.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133406381058.20260513.133913.6353683883.NGUYEN THUY HANH.970407

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14201212665.Ung ho Ms 2026.122 ( em Quach Quang Liem ).CT tu 0071001069932 NGUYEN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa-130526-13:35:10 fnMc609987#SP#020097041605131335102026fnMc609987.5389.98937.133511

13/05/2026 300.000,00 MBVCB.14201187642.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0301003099999 NGO THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kC1RAITN.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133756051362.20260513.133153.19028765170888.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG THANH.970407

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14201170664.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0371000441566 LE NGOC HONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131330152026Q9VC714310.5390.78421.133012

13/05/2026 50.000,00 6133IBT1kC1R4G4L.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133250060033.20260513.132904.19032610786669.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407

13/05/2026 100.000,00 BUI THU HOA Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131328062026eydw758235.5388.68172.132806

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131325202026zj7b752191.5387.55683.132520

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505131324102026X5us191109.5189.50500.132410

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1iJBSDI5S.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.132324.187657369.NGUYEN THI CAM TU.970432

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14201067603.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0301000299709 DUONG THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 133.000,00 6133IBT1iJBSDQMB.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.131953.688830042018.DUONG VAN DONG.970432

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131319282026dcbk739526.5189.30005.131928

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131316012026xafr732263.5189.12902.131601

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1RYCJU.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133083896377.20260513.131538.11523925771011.VND-TGTT-TRINH THI VAN.970407

13/05/2026 20.000,00 6133IBT1kC1RPMX9.TRAN THI HUE chuyen ung ho MS2026.22Quach Quang Liem FT26133700880195.20260513.131236.8685586688.TRAN THI HUE.970407

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1fJQNMQWM.ung ho MS 2026.122 ( em Quach Quang Liem).20260513.131113.0934048585.NGUYEN VU DIEM THU.970431

13/05/2026 200.000,00 6133TPBVI2Q6UXU7.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.130635.00055678001.NGUYEN VAN ANH.970423

13/05/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.122QUACH QUANG LIEM-130526-13:05:21 hv3g387293#SP#020097041605131305222026hv3g387293.5189.64383.130510

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14200893934.NGUYEN THI DIEP ung ho MS 2026 118.CT tu 0011004054295 NGUYEN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970405051313050320266U3W012281.5388.62625.130503

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14200879552.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0721000521592 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970488051313002220260aem697495.5387.40907.130022

13/05/2026 50.000,00 6133IBT1kC1RM8Y8.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133335803725.20260513.125803.19034929517019.VND-TGTT-PHAM THI HUONG.970407

13/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.122 - em Quach Quang Liem#SP#020097040505131257312026FHUO092270.5389.27499.125731

13/05/2026 50.000,00 6133IBT1kC1RVR9D.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133314040211.20260513.125633.19039904191013.VND-TGTT-LE THUY NGA.970407

13/05/2026 120.000,00 6133IBT1iJBS2LNX.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.125629.50078949.TRAN THU TRANG.970432

13/05/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.123#SP#020097048805131253382026fw6g682110.5189.9403.125334

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14200758902.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1030408224 CAO THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1RDMNG.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung FT26133653087035.20260513.125047.19035727417019.VND-TGTT-TRAN MANH TIEN.970407

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14200709734.UNG HO MS 2026.123 Quach quang liem.CT tu 0531000291262 TRAN THI NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1iJBSCRF8.Ung ho MS 2026122 e Quach Quang Liem.20260513.124742.141688828.NGO THI VAN.970432

13/05/2026 500.000,00 6133IBT1kC1RSDSX.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133052800195.20260513.124701.19034513399025.CONG THU HIEN.970407

13/05/2026 500.000,00 MBVCB.14200657704.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0381000517156 NGUYEN THI TUONG VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 150.000,00 6133IBT1kC1R9ILE.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133968590192.20260513.124354.19032416098018.VND-TGTT-PHAM NHAT ANH.970407

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131242202026hwob655130.5389.52347.124216

13/05/2026 50.000,00 6133IBT1kC1R2EEF.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133322814053.20260513.124146.3136768687.DAO THUY HUONG.970407

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.122#SP#020097042205131241412026K1M4253296.5389.49394.124142

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1R2KV7.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133840155053.20260513.124138.19021675371014.VND-TGTT-NGUYEN VAN ANH.970407

13/05/2026 100.000,00 ung ho MS 2026 118 em do tien lam#SP#020097041505131240522026V83E988151.5189.44747.124052

13/05/2026 100.000,00 6133NAMAA289TKU8.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.124047.703016721600006.LU THI THANH.970428

13/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131240192026G3N5295466.5389.42405.124019

13/05/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131239482026zxkd648810.5389.39120.123948

13/05/2026 100.000,00 PHAM THI MY HANH chuyen tien ma 2026122 Quach Quang Liem#SP#0200970422051312390820262TWY169799.5189.36234.123908

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1bJV4KVRD.Ung ho MS 2026.122 quang liem.20260513.123706.99433496199.DO THI THU THAO.970410

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131236102026rlrp639297.5387.19538.123610

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131234542026bhjp635793.5390.12727.123454

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1R1PDG.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133958772459.20260513.123433.19038115908012.VND-TGTT-VU THI QUYEN.970407

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970422051312342820264T10858844.5189.10509.123429

13/05/2026 10.000,00 MBVCB.14200522686.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14200501514.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0351000843078 NGUYEN THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.122#SP#020097040505131231392026BM9K019579.5388.93725.123139

13/05/2026 50.000,00 MS 2026.122 ung ho quach quang Liem#SP#020097048805131229092026fr0b619284.5388.80498.122909

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#02009704880513122909202691tw619280.5389.80485.122857

13/05/2026 500.000,00 6133IBT1iJBSJ37P.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.122833.13687979799.TRUONG NGOC QUY.970432

13/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505131227532026XJX8006953.5189.72544.122753

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1RW9VL.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133794710001.20260513.122751.19033448069016.VND-TGTT-NGUYEN THI MY PHUONG.970407

13/05/2026 300.000,00 uh ms 2026.120 le anh hung#SP#0200970488051312264920262not612375.5389.66607.122649

13/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131225182026T5BA214152.5389.57438.122518

13/05/2026 300.000,00 MBVCB.14200398400.ung ho ms 2026.122 em Quach Quang Liem.CT tu 0021002265200 NGUYEN HUYEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kC1XN37D.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133804150300.20260513.122411.19029745206017.VND-TGTT-NGUYEN THANH HUYEN.970407

13/05/2026 500.000,00 NGUYEN MINH HUE Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#0200970488051312235920262yx7603778.5389.49496.122359

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505131222352026pUg6932098.5387.41165.122223

13/05/2026 50.000,00 MBVCB.14200355658.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0021000285342 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131221342026OKZ1717223.5389.35252.122135

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14200347447.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0611001913253 NGUYEN QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Gia An Binh An UH MS 2026.122 E Quach Quang Liem#SP#020097040505131221102026O6QY082935.5387.32010.122111

13/05/2026 50.000,00 6133MCOBQ2YC1MK3.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.122101.02001010742618.VU BICH NGOC.970426

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1XR5DF.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133370116545.20260513.122010.9983325465.NGUYEN THI XUAN.970407

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1XRQTJ.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133420094081.20260513.121856.19029847127014.VND-TGTT-TRAN THI LE THUY.970407

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14200307007.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0491001513083 MAI TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.122 em Quach quang liem#SP#020097048805131215252026jfpf576399.5388.95489.121525

13/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505131215222026WRBJ061236.5387.94667.121522

13/05/2026 500.000,00 MBVCB.14200241664.ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 9949927779 NGUYEN LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14200187100.Ung ho MS 2026.123.CT tu 9981342344 TRAN TIEN DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131210352026YNO0105274.5388.65016.121032

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong)#SP#020097041505131210192026Lqa9888834.5189.62343.121019

13/05/2026 49.000,00 6133TPBVI2Q6ZPAE.Ung ho MS 2026.121 (chi Cao Thi Dung).20260513.120909.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1XTVCR.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133613125093.20260513.120836.19029394554013.VND-TGTT-LE THI HAO NHIEN.970407

13/05/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131208082026E8RU726198.5189.48707.120805

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505131206402026qCAO876712.5389.39292.120637

13/05/2026 100.000,00 6133VNIB02BGEBWI.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.120232.012076128.HOANG THU TRA MY.970441

13/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem-130526-12:00:42 I8wu019655#SP#020097041605131200422026I8wu019655.5389.98275.120043

13/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505131159112026FVKO094171.5388.86787.115908

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131156552026FC74650567.5390.71657.115652

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14199899308.Ung ho MS.2026.122.CT tu 0351000959408 NGUYEN THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 MS 2026.122 giup em Quach Quang Liem#SP#020097048805131151412026tykj491452.5189.34645.115141

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131150372026su2i487472.5390.26802.115034

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14199850905.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 9912704203 NGUYEN THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#0200970422051311453320261MEZ599408.5389.90519.114533

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1iJB9XM7N.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.114518.232087587.NGUYEN THI TUYET NHUNG.970432

13/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam#SP#020097040505131139152026U6SI000671.5390.44615.113915

13/05/2026 500.000,00 6133VNIB02BG4PHS.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).20260513.113752.029704060021503.DINH THI MAI TRAM.970441

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131134582026ac96425814.5390.14270.113458

13/05/2026 50.000,00 6133IBT1kC1XY4K6.Ung ho MS 2026.123 FT26133803227554.20260513.113454.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407

13/05/2026 500.000,00 MBVCB.14199582045.ung ho MS 2026.122 be Quach Quang Lam.CT tu 0531002512460 TRAN THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14199564648.Chuyen tien ung ho MS 2026 120 be Le Anh Hung.CT tu 0611001911128 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

13/05/2026 500.000,00 6133IBT1kC1XP4FZ.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133050461974.20260513.113219.8909281989.NGUYEN THI PHUONG THAO.970407

13/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505131132182026WQDR066781.5388.95049.113215

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14199542995.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0301000352650 NGUYEN PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam#SP#020097048805131128182026n4k3399502.5189.66740.112819

13/05/2026 50.000,00 MS 2025.215#SP#020097048805131126192026whtc391656.5388.52319.112616

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14199477281.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 9352771498 DO THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026 118 DO TIEN LAM-130526-11:25:29 xFwT696154#SP#020097041605131125292026xFwT696154.5390.45745.112529

13/05/2026 1.000.000,00 MBVCB.14199465181.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0021000528454 PHAN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1iJB9TQ28.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.112029.888668338.PHAM THI BICH NGOC.970432

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1XV3FX.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133318408256.20260513.111948.19033236697017.VND-TGTT-LE THI HAI YEN.970407

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1iJB9LLFK.GD 3M ung ho MS 2026 122 Quach Quang Liem.20260513.111906.20480114.NGUYEN THI HUYEN.970432

13/05/2026 300.000,00 MBVCB.14199350643.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0911000027950 TRAN THI DIEM PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 300.000,00 MBVCB.14199342204.MS2026.122( Em Quach Quang Liem) .CT tu 9915795111 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1XVQ9I.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133665325708.20260513.111721.2708191125.TRUONG THUY LINH.970407

13/05/2026 300.000,00 6133IBT1kC1XSHDF.Ms 2026.122 em Quach Quang Liem FT26133251115349.20260513.111401.19035300656012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DIEP .970407

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14199297211.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 9973497583 PHAM THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131113232026yg89341542.5388.65012.111319

13/05/2026 100.000,00 6133SHBAA289M1WC.MS 2026.122 em Quach Quang Liem.20260513.111303.1007274184.DO MAI LINH.970443

13/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505131112332026IUWY069502.5390.58755.111233

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1X9TXL.Ung ho MS 2026.122 Quach Quang Liem FT26133684116098.20260513.111131.19036644993014.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC LAN.970407

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1X9TIX.Ung ho MS2026.122 FT26133805432326.20260513.111128.19033957220017.VND-TGTT-CHU HONG HANH.970407

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131109582026qcql328658.5388.42204.110958

13/05/2026 100.000,00 MS 2026.122 em quach quang liem#SP#02009704220513110810202682EN552305.5189.30294.110811

13/05/2026 50.000,00 6133IBT1kC1X2YMY.Ung Ho MS 2026.122 FT26133763904639.20260513.110739.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1aWHBWWKK.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.110713.6026243.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

13/05/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.122#SP#020097048805131107112026hgvc318125.5387.23610.110711

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kC1XC35K.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133395339014.20260513.110609.19027883698017.VND-TGTT-NGUYEN NGOC MANH.970407

13/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong-130526-11:05:37 H0Xz066859#SP#020097041605131105372026H0Xz066859.5390.12825.110537

13/05/2026 300.000,00 6133IBT1fJQNQUXM.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.110449.905452041.NGUYEN THI THUY DUNG.970406

13/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505131103102026avcK626244.5189.97185.110307

13/05/2026 100.000,00 6133TPBVI2Q6FW9G.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.110253.44318041996.NGUYEN THUY KIEU.970423

13/05/2026 50.000,00 6133IBT1d1M91X6G.Sontk ungho MS 2026 123 a Phong.20260513.110027.970422R451a95000000000294234.MBBANK IBFT.970422

13/05/2026 50.000,00 TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho ms 2026.122 em.Quach Quang Liem#SP#020097042205131058032026MMIH992819.5390.62906.105800

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14199043055.Ung ho ma so 2026.123 (Anh Tuong Van Phong).CT tu 0071001610875 DUONG NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14198990586.Hung UH MS 120 122.CT tu 1011027979 NGUYEN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970488051310531320267whu266920.5387.31839.105313

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1XQ1KF.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam FT26133266126964.20260513.105242.19075418474018.VND-TGTT-DAO THI VAN.970407

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1iJB96Y1I.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.105221.1333939399.HOANG THI MINH TUAN.970432

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14198973062.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0141000758187 DOAN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14198966396.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0731000626576 NGUYEN THI HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam#SP#020097042205131048552026CRAP412059.5389.4567.104843

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14198924821.ung ho MS2026.122 ( Quach Quang Liem).CT tu 0541000220156 DANG THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 300.000,00 MBVCB.14198923403.NGUYEN THI THU HUONG ck ung ho MS 2026- 122(quach quang Liem)).CT tu 0211000511439 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505131048102026jHZA571112.5189.242.104810

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131047422026JBQH813668.5389.95855.104742

13/05/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026 118#SP#020097042205131046582026JLYS509732.5387.92479.104658

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC13XYQ9.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133471942332.20260513.104503.19033134293019.VND-TGTT-BUI THI THUONG.970407

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970488051310450320269qcl237514.5189.79876.104500

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14198877422.ung ho MS 2026.122 Quach quang Liem.CT tu 1016398650 DANG THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 IBVCB.14198865302.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 6133SGTTH2AS9CMZ.IBFT Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.104416.0903953289.SACOMBANK.970403

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1iJB9E8VC.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.104329.227449721.NGUYEN THI THANH THUY.970432

13/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131042472026BCV8728306.5390.67048.104248

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14198840602.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1050487782 PHAN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505131041542026WJjS547546.5388.61072.104154

13/05/2026 300.000,00 IBVCB.14198834049.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 50.000,00 6133IBT1kC1332KT.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133309226025.20260513.104122.19031624552222.VND-TGTT-LE THI PHUONG THAO.970407

13/05/2026 300.000,00 6133IBT1kC13FNEY.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133025080952.20260513.104052.19033835892014.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC ANH.970407

13/05/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131038582026APA6413129.5389.42391.103858

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14198786845.ungho ms 2026.122 nguyen cho con som khoi benh.CT tu 0031000323084 LE THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#02009704050513103739202659H4097004.5388.33901.103739

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14198775424.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0341006901244 NGUYEN THI THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 6133WBVNA289ADGF.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.103607.108002440145.NGUYEN THI CHINH.970412

13/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505131035262026QBN7086214.5388.20372.103523

13/05/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026.122 EM QUACH QUANG LIEM-130526-10:34:54 YbM3864852#SP#020097041605131034552026YbM3864852.5390.16638.103455

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kC13L3T7.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong FT26133552501102.20260513.103449.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407

13/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131034282026J89B692248.5387.15148.103425

13/05/2026 500.000,00 MBVCB.14198725141.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1868247007 PHAN DUC THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14198705290.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0011001303386 NGUYEN THI ANH HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1aWH5RVEB.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.103148.151001060002173.NGUYEN DANG HUNG .970409

13/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ma so 2026.122 em quach quang liem#SP#020097040505131031382026U6BC068067.5387.96679.103138

13/05/2026 200.000,00 MS 2026.122 ung ho Quach Quang Liem#SP#020097048805131031292026oora189488.5189.96136.103129

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14198670595.MS 2026.122.CT tu 9978147780 DANG THE KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 130.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970422051310294620264H0B673081.5390.85670.102947

13/05/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.128999296046.20260513.128999296046-0949903529_Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem

13/05/2026 50.000,00 6133IBT1fJQRXASE.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).20260513.102813.8007041161314.TRINH THI SAC.963388

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kC136DCS.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133327952989.20260513.102413.19038645463011.TGTT-VND-TRAN THU TRANG.970407

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131023482026FHNJ291140.5189.50473.102349

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kC13EF1K.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133294709852.20260513.102307.19036262298014.VND-TGTT-HOANG THI HUONG.970407

13/05/2026 200.000,00 ung ho ms 2026 122 em quach quang liem#SP#020097042205131018352026NAKD640652.5390.19290.101836

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14198514430.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0491000179412 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC13GAKX.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133111750944.20260513.101335.71166888888.NGO THI HUONG.970407

13/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505131013082026Nc1X442371.5389.85928.101308

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14198431596.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0481000715596 NGUYEN THI THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 500.000,00 6133IBT1iJB9AAHB.Ms 2026-123 uh anh Tuong Van Phong.20260513.101143.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14198403104.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0731000884151 MA THI CAM THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 15.000,00 MBVCB.14198402402.2026.121( Cao thi Dung).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 15.000,00 MBVCB.14198397018.2026.122( Quach Quang Liem).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14198374205.Ung ho MS 2026.122( Quach Quang Liem).CT tu 0141000642286 PHAN NGOC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 500.000,00 UNG HO MS 2026 123 ANH TUONG VAN PHONG-130526-10:06:54 LSuR311169#SP#020097041605131006542026LSuR311169.5387.49677.100654

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14198331794.Ung ho MS 2026096 anh Ho Van Van.CT tu 9911312868 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1iJB94HGH.MS2026 122.20260513.100450.68685568.NGUYEN THI THU HUYEN.970432

13/05/2026 200.000,00 6133MCOBQ2YCLYP7.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.100437.03801016368888.PHAM THI THANH HUYEN.970426

13/05/2026 120.000,00 MBVCB.14198324873.Ung ho MS 2026.122 ( Em Quach Quang Liem ) .CT tu 0071001151037 PHAM THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kC13BC68.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133033603966.20260513.100341.19033952806668.NGO THI QUYNH DUNG.970407

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14198314583.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0351001110751 THAN DIEU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 50.000,00 6133IBT1kC135H1G.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133410849988.20260513.100238.19035886099011.VND- PHAM DUC MANH.970407

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505131002272026IYO1403074.5388.23915.100215

13/05/2026 70.000,00 MBVCB.14198271917.NGUYEN THANH TAM ung ho MS 2026.122 ( em Quach Quang Liem).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14198279950.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam.CT tu 9987279191 LE THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#020097042205131001162026GZY2967299.5390.17258.100113

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14198276322.DUONG NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS 2026.122 ( em Quach Quang Liem).CT tu 0301000395109 DUONG NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC13YZ72.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133435007500.20260513.095942.19027253471022.VND-TGTT-DIEM THU HA.970407

13/05/2026 300.000,00 MBVCB.14198254798.UNG HO MS 2026 118 EM DO TIEN LAM.CT tu 0081001190119 NGUYEN THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 300.000,00 MBVCB.14198238954.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1021020979 BUI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1aWH5FKCF.ung ho ms 2026.122 em quach quang liem.20260513.095819.195001060000899.DO THI THUY DIEP .970409

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kC13YCVM.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133203119792.20260513.095751.11920256443019.VND-TGTT-PHAM QUOC THUAN.970407

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970422051309575120267EH1158679.5390.98134.095748

13/05/2026 50.000,00 6133IBT1kC13PNWY.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133782020250.20260513.095724.19035403856011.VND-TGTT-NGUYEN THU THUY.970407

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14198211740.Ung ho MS2026.122 be Quach Quang Liem.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 1.000.000,00 6133IBT1kC13PINS.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133700130762.20260513.095536.19029071940011.VND-TGTT-HA HUU HAI.970407

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kC13P2GX.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133504976598.20260513.095503.19030333886011.VND-TGTT-VU NGOC YEN.970407

13/05/2026 300.000,00 MBVCB.14198172939.NGUYEN THU HIEN Ung ho MS 2026.122 ( em Quach Quang Liem).CT tu 0401001440015 NGUYEN THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505130954142026U96F374125.5387.78077.095414

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14198179532.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0071001049323 NGUYEN TIEN TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14198179710.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0031000387375 HOANG THI MINH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC13UA5E.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133971649000.20260513.095320.19036793027015.VND-TGTT-PHAM NHAT LINH.970407

13/05/2026 500.000,00 MBVCB.14198149737.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.121 (chi Cao Thi Dung).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 500.000,00 MBVCB.14198139244.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0521000712423 NGUYEN THI THAO HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kC13816M.NGUYEN VAN BA UNG HO MS 2026.122 em QUACH QUANG LIEM FT26133166064010.20260513.094904.9212121988.NGUYEN VAN BA.970407

13/05/2026 100.000,00 6133SGTTH2ASKNLL.IBFT Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem.20260513.094515.0378268252.SACOMBANK.970403

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kC13M5MC.Ung ho MS 2026.122 e Quach Quang Liem FT26133660400733.20260513.094419.19024957869014.VND-TGTT-TRAN THI LAN HUONG.970407

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14198004669.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0011002674562 NGUYEN NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505130935312026S92S000034.5387.75746.093531

13/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805130935172026b3ui997827.5387.75174.093517

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1iJB9YJA1.UNG HO MA SO 2026 118 em DO TIEN LAM.20260513.093225.60942342929.TRAN THI MAI.970432

13/05/2026 300.000,00 ung ho ms 2026.122 em quach quang liem chuc em mau hoi phuc#SP#020097048805130929292026v386978933.5387.44840.092929

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14197855999.MAI THI TUYET chuyen tien ung ho sms 2026122(em Quach quang Liem ).CT tu 0781000437118 MAI THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 50.000,00 6133IBT1iJB9PEEV.ZP261330126907 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.092854.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

13/05/2026 100.000,00 6133TPBVI2Q6B5EU.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem.20260513.092608.80944171109.DO THI MAI HUONG.970423

13/05/2026 50.000,00 6133IBT1kC13CIFQ.ung ho MS 2026.122.em quoach thanh liem FT26133241905360.20260513.092607.10524528067015.VND-TGTT-BUI THI HONG TUYET.970407

13/05/2026 100.000,00 6133TPBVI2Q6BP8K.HOANG THI HIEN chuyen tien ung ho ms 2026118 em do tien lam.20260513.092540.09795334255.HOANG THI HIEN.970423

13/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505130924382026OEg4271468.5387.20957.092438

13/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.123#SP#020097042205130924192026UXIB988395.5389.19516.092420

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205130922422026TJCB567077.5387.12259.092243

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14197761936.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0071001047843 NGUYEN HOANG CAT TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 268.000,00 Ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam#SP#0200970488051309221620268dxd955641.5387.9595.092216

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970415051309214920261Pua261626.5189.7548.092145

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1aWH5HFZC.VU THI MY DUNG CHUYEN TIEN MS2026.123( Tuong van Phong ).20260513.092147.000000206412.VU THI MY DUNG.970433

13/05/2026 50.000,00 6133TPBVI2Q6BH4G.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.092127.89186893968.HOANG THI THUY DUNG.970423

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kC13JD92.LE THI MINH HUE chuyen ung ho Quach Quang Liem FT26133833498940.20260513.091949.19020925062016.VND-TGTT-LE THI MINH HUE.970407

13/05/2026 50.000,00 6133IBT1fJQRHJ7R.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.091924.9021448653145.NGO THI HIEN HOA.963388

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14197709105.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.121 ( chi Cao Thi Dung).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505130918452026BUkx252250.5390.91731.091845

13/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:nguyen hoang mai 2016 ung ho MS 2026.122 anh quach quang liem#SP#0200970405051309172520265UYO015955.5189.85480.091725

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC13WPCI.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26133334461853.20260513.091720.19025497772072.VND-TGTT-NGUYEN HO MINH THUY.970407

13/05/2026 100.000,00 MS 2026.123#SP#0200970422051309164620265WGS902300.5189.83084.091646

13/05/2026 300.000,00 MBVCB.14197678506.Tran Hoang Nam. dakbla quang ngai. chuyen tien ung ho MS 2026.122( em Quach Quang Liem).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:nguyen minh duc 2013 ung ho ms 2026.122 anh quach quang liem.#SP#020097040505130915362026Z08F007591.5390.77450.091536

13/05/2026 50.000,00 MBVCB.14197673828.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0011004005329 NGO THI KIM SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 MS 2026.126#SP#020097042205130914482026D7P3961793.5189.74114.091449

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14197660296.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.122( em Quach Quang Liem).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC13Q54G.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133626057639.20260513.091429.19033121376012.VND-TGTT-DINH VAN TUNG.970407

13/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.122 Ung ho e Quach Quang Liem#SP#020097040505130914092026O918000750.5388.70407.091409

13/05/2026 300.000,00 6133IBT1aWH5HV46.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.091336.000000941376.NGUYEN THI HUYEN.970433

13/05/2026 56.900,00 MBVCB.14197642296.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0451000359991 DINH CONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:TRUONG THI HIEN chuyen tien cho chau Quach Quang Liem#SP#020097040505130913222026KZQ7097220.5388.66447.091322

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#0200970422051309125520266PWZ793587.5387.64295.091255

13/05/2026 1.000.000,00 MBVCB.14197626916.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.123( anh Tuong Van Phong).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kC1FN1ZR.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133899700439.20260513.091024.19034082145012.VND-TGTT-LUONG THI MAI YEN.970407

13/05/2026 1.000.000,00 6133IBT1kC1FNQ27.Ung Ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26133458376621.20260513.091005.19039023332013.VND-TGTT-PHAM THI LE.970407

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205130908142026GI8I685958.5387.43101.090815

13/05/2026 500.000,00 6133IBT1kC1FXID3.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133387416730.20260513.090510.1219956888.NGUYEN THI QUYNH NHU.970407

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14197522711.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0021000250362 HOANG NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505130903582026YQBJ054060.5390.23253.090358

13/05/2026 200.000,00 6133MCOBQ2YMP6EI.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).20260513.090211.19101010966666.VUONG NU KHANH LINH.970426

13/05/2026 200.000,00 2026122 ung ho Quang Liem#SP#020097042205130901472026GN12399930.5189.13300.090148

13/05/2026 500.000,00 6133IBT1kC1FFXW1.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133899170613.20260513.090059.1116661983.PHAM MINH DUC.970407

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kC1FFIUB.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133400099609.20260513.085918.19035916251024.VND-TGTT-DAO THI THAO.970407

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205130859032026T7OQ108004.5387.1464.085904

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kC1FTX2Q.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133040940507.20260513.085803.9802979222.NGUYEN THI HA.970407

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14197435880.ung ho ms 2026.122( quang liem).CT tu 1061433870 TRAN THI NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805130857192026dhz1877095.5388.92913.085719

13/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong#SP#020097042205130857152026XX17645211.5189.92747.085715

13/05/2026 2.000.000,00 MBVCB.14197436543.ung ho MS 2026.122(em Quach Quanh Liem).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805130857052026qes9876328.5388.93207.085705

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1iJB9IS5I.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.085701.113925949.TRAN VAN DUONG.970432

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem, ma GD 100000129742533#SP#020097044905130856512026Eyx4206363.5189.91777.085651

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1FTPVP.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133010589123.20260513.085633.1971188222.TA XUAN CHIEN.970407

13/05/2026 2.000.000,00 MBVCB.14197429126.ung ho MS 2026.121(chi Cao Thi Dung).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 50.000,00 6133SGTTH2ASECS1.IBFT UH Ms 2026.122 Quach Quang Liem.20260513.085557.030077216703.SACOMBANK.970403

13/05/2026 500.000,00 6133IBT1kC1FT9JV.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133968821369.20260513.085549.19034008919022.VND-TGTT-PHAM THUY NINH.970407

13/05/2026 2.000.000,00 MBVCB.14197423451.ung ho MS 2026.120(be Le Anh Hung).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 2.000.000,00 MBVCB.14197407865.ung ho MS 2026.119(ba Vo Thi Dan).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805130854212026qtff867896.5387.81084.085421

13/05/2026 2.000.000,00 MBVCB.14197394155.ung ho MS 2026.118(em Do Tien Lam).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 500.000,00 6133IBT1iJB9MLLV.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 123 TUONG VAN PHONG.20260513.085324.247529918.LE THI HOA.970432

13/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505130852422026AxER166665.5388.74153.085239

13/05/2026 2.000.000,00 MBVCB.14197384759.ung ho MS 2026.117(ba Nguyen Thi Tiep).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 10.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.128988005058.20260513.128988005058-0386427652_Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14197362702.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 9982288590 CHUC THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 3.000.000,00 MBVCB.14197367536.ung ho MS 2026.116 (em Bui Van Dai).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14197357370.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 9989281656 NGO THI QUYNH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 50.000,00 6133IBT1kC1FHUNG.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133980600706.20260513.085027.19020464615018.VND-TGTT-DO HONG HANH.970407

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505130850192026lImn159705.5389.64058.085019

13/05/2026 500.000,00 MBVCB.14197338243.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0011001002686 DANG ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805130849072026xflv851954.5387.58661.084904

13/05/2026 50.000,00 6133SGTTH2ASW6T7.IBFT Ung ho ms 2026.122.20260513.084841.050035703206.SACOMBANK.970403

13/05/2026 500.000,00 MBVCB.14197335308.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0451001384995 LE MINH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 300.000,00 6133IBT1iJB9MDTN.UNG HO MS 2026 122.20260513.084825.156881767.NGUYEN MINH NGHIA.970432

13/05/2026 100.000,00 6133MCOBQ2YMPZPU.Ung ho ms 2026.123 Tuong Van Phong.20260513.084754.03268016000688.NGUYEN THI VAN NAM.970426

13/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805130847192026pn02846374.5189.50884.084719

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#02009704880513084702202657fz845554.5389.49686.084702

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14197299416.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1029480916 LE MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 50.000,00 MBVCB.14197251267.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 6133SHBAA28SPLNV.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.084237.1012172666.NGUYEN THI KHANH LINH.970443

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1iJB9VGXJ.Ung ho MS 2026122 E Quach Quang Liem.20260513.084223.256830612.GIAP THI HANG.970432

13/05/2026 50.000,00 6133IBT1kC1FE9HR.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133424820439.20260513.084043.19023388000016.VND-TGTT-NGUYEN THI LOAN.970407

13/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805130839032026r31u821541.5389.16762.083903

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kC1FK8ZX.Ung ho MS 2026.123 a Tuong Van Phong FT26133965675415.20260513.083811.19027100226010.VND-TGTT-HO ANH CUONG.970407

13/05/2026 100.000,00 DO VIET ANH chuyen tien ung ho Ms 2026122 em quach quang liem, ma GD 100000129731807#SP#020097044905130835382026ORPG173505.5189.4076.083538

13/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505130832092026tHDY102598.5388.90075.083209

13/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.122#SP#020097040505130831312026O5AM007241.5389.87327.083131

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14197102390.ung ho Ms 2026.122 em Quach quang liem.CT tu 1018359349 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14197019414.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0011004262496 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 60.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805130820562026gebg766564.5388.46339.082056

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong#SP#020097042205130820442026MDNP774272.5390.45494.082044

13/05/2026 100.000,00 6133TPBVI2Q6Q27W.Ung ho MS 2026.122 ( Em Quach Quang Liem).20260513.081834.12345678678.VU THI LY.970423

13/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#020097042205130816372026R37D762897.5189.30111.081638

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1FP4YR.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133301018169.20260513.081354.199288888.NGUYEN THI NHU QUYNH.970407

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1FPB7K.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133080965090.20260513.081350.19026192737028.HOANG TUNG.970407

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#020097048805130813322026yyul744419.5387.18223.081329

13/05/2026 500.000,00 MBVCB.14196876975.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.CT tu 0071000808871 NGUYEN THI XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kC1FU9RQ.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133748070868.20260513.080940.10823163175015.VND-TGTT-TRAN HONG HOA.970407

13/05/2026 500.000,00 MBVCB.14196839154.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0451000210728 VU THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805130807322026vmri726459.5390.95609.080732

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14196817146.ung ho ms 2026.122.CT tu 1020991161 NGUYEN THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14196824406.Ung ho MS 2026095 chi Vu Thi Thao.CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kC1F8CTS.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26133483616444.20260513.080617.19020737468013.VND-TGTT-NGUYENTHI THANH HUYEN.970407

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#020097041505130804532026rhnL918752.5388.86362.080450

13/05/2026 10.000,00 MBVCB.14196788075.uh ma so 2026.109( em nguyen quang huy).CT tu 0041000226894 NGUYEN THI DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14196770377.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0731000862474 DINH XUAN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14196766970.Ung ho MS2026.122 ( em Quach Quang Liem).CT tu 0111000415656 TRAN THI MY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kC1FI2WA.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133144914615.20260513.080302.19036000347014.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH HIEU.970407

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14196760132.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14196755887.Chuyen tien ung ho MS 2026 123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

13/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#0200970488051307591220263ggz702309.5388.66086.075912

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14196690904.Ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 20.000,00 gui ms 2026 123#SP#020097042205130756252026TL10893862.5389.57121.075626

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1FDX4V.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong FT26133220290440.20260513.075541.19025584725013.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG NGAN.970407

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205130755242026CWFY677840.5388.51870.075525

13/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#02009704050513075413202639BA043899.5390.49371.075413

13/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505130754092026C4XC043584.5388.48580.075409

13/05/2026 250.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205130754032026PFWH838350.5390.49144.075403

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205130749212026P20Y298848.5189.32428.074921

13/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205130748362026RG29467317.5390.30035.074833

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1F2Z54.NGO HONG UNG HO MS 2026.122 E QUACH QUANG LIEM FT26133785068005.20260513.074502.19034184405019.VND-TGTT-NGO THI HONG.970407

13/05/2026 100.000,00 6133YOLOA28SINWY.DO THI HA TRANG Uh Ms 2026 122 Quach Quang Liem.20260513.074434.0384367968.DO THI HA TRANG .546034

13/05/2026 300.000,00 MBVCB.14196508046.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.123 (anh Truong Van Phong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 5953. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042205130739432026DSN5401414.5189.98759.073943

13/05/2026 30.000,00 MBVCB.14196479289.Ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205130738182026LFN6719613.5189.94326.073818

13/05/2026 50.000,00 6133VNIB02BE72B7.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.073713.327156080.DINH VIET HIEU.970441

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14196455001.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0731000731295 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 500.000,00 O5CH7JC7TC8L-Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam#SP#020097042205130734232026Y438229538.5389.81096.073424

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam#SP#020097042205130729332026ZEQ0189006.5390.63715.072934

13/05/2026 200.000,00 HO THANH HUYEN ung ho MS 2026.122 e Quach Quang Liem#SP#020097048805130729162026y621613889.5189.62772.072917

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14196349334.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 9919099689 LE THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805130727462026dduo609327.5388.58292.072746

13/05/2026 200.000,00 Ho tro MS 2026.122 em QUACH QUANG LIEM#SP#0200970415051307240920268yEz795875.5389.46023.072409

13/05/2026 100.000,00 6133VNIB02BE6Q7K.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.072222.052704060078359.NGUYEN THAI SON.970441

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1TRNB1.ubg ho MS 2026 118 em Do Tien Lam FT26133921303203.20260513.072030.19035658493018.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

13/05/2026 15.678,00 MBVCB.14196233868.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.120 be Le Anh Hung.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205130719012026FAOB914101.5388.28203.071901

13/05/2026 100.000,00 MS2026118 do tien lam#SP#020097041505130718022026DHc4778450.5189.23678.071802

13/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805130717462026kp87578667.5390.23241.071746

13/05/2026 10.567,00 MBVCB.14196213152.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.121 chi Cao thi Dung.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 300.000,00 MBVCB.14196127054.MAC VAN TRONG chuyen tien ung hoMS 2026.122( em Quach Quang Liem) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14196045753.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1022551496 VU THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1TT49A.ung ho MS 2026.122 Quach Quang Liem FT26133193220010.20260513.070159.19031109142666.VND-TGTT-PHAM THI VINH.970407

13/05/2026 29.000,00 MBVCB.14195995511.LANG THI THUY ung ho MS 2026.122.CT tu 9397394367 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 30.000,00 MBVCB.14195950006.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805130651352026qjyc505577.5387.41030.065132

13/05/2026 500.000,00 6133SGTTH2ASTD1C.IBFT ung ho MS 2026.122. em Quach Quang Liem.20260513.065019.060311519381.SACOMBANK.970403

13/05/2026 100.000,00 PHAN THI ANH NGUYET ung ho ms2026.122 e Quach Quang liem#SP#020097041505130650082026vTXh701334.5390.36896.065008

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14195896819.NGUYEN THI KIM CHI chuyen tien chuc con som hoi phuc.CT tu 0031000364958 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805130646252026gnt0492350.5389.26263.064625

13/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970405051306441020260NTP048026.5389.19723.064410

13/05/2026 100.000,00 6133SGTTH2ASTE3H.IBFT Ung ho MS 2026.122.20260513.064206.0977428327.SACOMBANK.970403

13/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.123-anh Tuong Van Phong#SP#020097040505130641172026TTWQ037430.5387.12395.064114

13/05/2026 50.000,00 6133IBT1d1M2KWQU.Ung ho ms 2026123 anh Tuong Van Phong.20260513.063833.970422Wa278890000000002c2098.MBBANK IBFT.970422

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14195777683.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0751000024341 LE VAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970488051306345820260aj2466110.5388.95967.063458

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970415051306345620267OTY664701.5387.95916.063456

13/05/2026 300.000,00 6133TPBVI2QN5KYF.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.063428.90931709690.NGUYEN VU THIEN THANH.970423

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14195737469.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1TKK9J.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133122901552.20260513.062944.19030743287018.VND-TGTT-DUONG THI HUE.970407

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970415051306293220261Sc4653769.5390.83492.062932

13/05/2026 50.000,00 MBVCB.14195714696.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0521000709831 PHAM THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805130626052026j4l2448575.5189.75700.062602

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205130622162026Y8PZ347386.5390.69041.062216

13/05/2026 500.000,00 6133IBT1kC1T75R7.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133300047082.20260513.062126.6020081982.NGUYEN THI THU HUONG.970407

13/05/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.122 e Quach quang liem#SP#020097042205130621212026WDO9227819.5389.67158.062121

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kC1T71T5.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26133202020064.20260513.061827.19032779517012.VND-TGTT-DANG THI THUY LINH.970407

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14195619005.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0081001240858 PHAM THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14195617412.Ung ho MS 2026.122 ( em Quach Quang Liem).CT tu 3975263093 PHAM THI DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem-130526-06:06:07 esgz151773#SP#020097041605130606072026esgz151773.5390.40250.060607

13/05/2026 50.000,00 6133VNIB02BEDYHB.ung ho MS 2026.122 ( em Quach Quang Liem).20260513.060548.977956808.KIEU THI HUU.970441

13/05/2026 68.000,00 UH MS 2026.120 be Le Anh Hung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042205130603332026NSFZ829806.5389.37041.060333

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14195564317.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0101001200160 NGUYEN THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 6133TPBVI2QN5QDE.Ung ho MS 2026.120 (be Le Anh Hung).20260513.055832.03340595601.NGUYEN PHUONG UYEN.970423

13/05/2026 100.000,00 6133TPBVI2QN5Y57.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).20260513.055556.03340595601.NGUYEN PHUONG UYEN.970423

13/05/2026 100.000,00 ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam#SP#020097041505130552102026znOa594109.5390.21697.055210

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1T4MXF.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26133102000749.20260513.054806.19037605654012.VND-TGTT-NGUYEN THI NHIEN.970407

13/05/2026 300.000,00 MBVCB.14195481041.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 300.000,00 MBVCB.14195487615.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.122 em quach quang liem#SP#020097040505130538512026AWNL098294.5389.9029.053848

13/05/2026 300.000,00 6133IBT1kC1TBU1N.Ung hoc Ms 2026-122 quang liem FT26133658172926.20260513.053209.19121749767017.VND-TGTT-PHAM DUC MINH.970407

13/05/2026 15.000,00 MBVCB.14195439669.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.121 (Chi Cao Thi Dung).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung#SP#020097048805130512062026juw5383106.5388.90848.051206

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung#SP#020097048805130511012026udk3382865.5388.90594.051058

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805130509322026kmod382503.5388.89880.050932

13/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505130445052026CW6S074301.5388.80422.044505

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14195369532.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14195321108.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1037959472 PHAM HOANG TRUC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 24.567,00 6133TPBVI2QNPTL5.UHMS 2026.121 Mong GD ba Nguyen Thi Nhuyen,chi Cao Thi Dung,be Cao Tan Tai gap nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260513.030609.00005384949.VU HOANG LINH.970423

13/05/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.128964757973.20260513.128964757973-0854076607_Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem

13/05/2026 100.000,00 LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.104 be Mo Minh Tien#SP#020097042205130249162026KAFS962440.5387.31091.024917

13/05/2026 100.000,00 LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.107 be Hoang Thao My#SP#020097042205130248382026DLFF673850.5389.29899.024839

13/05/2026 100.000,00 LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.109 em Nguyen Quang Huy#SP#020097042205130248042026DUN1325060.5189.30531.024802

13/05/2026 100.000,00 LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.110 em Nguyen Hoang Anh#SP#020097042205130247332026YS8Y877439.5389.30429.024733

13/05/2026 100.000,00 LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.111 em Nguyen Hong Anh#SP#0200970422051302465720265TFY329137.5387.29446.024655

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14195307655.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 119 ba Vo Thi Dan.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.116 em Bui Van Dai#SP#020097042205130245532026TCSY155768.5387.29144.024554

13/05/2026 100.000,00 LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.120 be Le Anh Hung#SP#0200970422051302451620263QL6310230.5389.28914.024517

13/05/2026 100.000,00 LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.121 chi Cao Thi Dung#SP#0200970422051302443420261PWC501546.5387.28685.024435

13/05/2026 100.000,00 LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205130243532026JONG276522.5390.28459.024350

13/05/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.122 EM QUACH QUANG LIEM-130526-02:38:29 YZwN331669#SP#020097041605130238292026YZwN331669.5387.24883.023829

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1iJB2HPI6.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.005421.0973665924.DAM THI HOA.970432

13/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505130049222026378U029306.5189.52762.004911

13/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205130044052026MZNF273809.5387.49369.004406

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14195128369.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1027153865 TRAN HUU KINH DU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kC1T28EZ.Ung ho MS 2026.122 Em Quach Quang Liem FT26133100014473.20260513.004056.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407

13/05/2026 100.000,00 MBVCB.14195123438.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0511000426863 TRAN QUOC TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 400.000,00 6133IBT1iJB2ZLUI.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 4 ma so sau2026119 2026120 2026121 2026122 moi ma so 100 K.20260513.003239.686819763333.TRINH MINH DONG.970432

13/05/2026 200.000,00 6133IBT1kC1TC9AE.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133424110010.20260513.002523.19070207298017.VND-TGTT-PHAM THI KIEU OANH.970407

13/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho MS 2026. 122 em Quach Quang Liem. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040505130019582026V9F2019855.5189.22734.001958

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970422051300170120264GTO439578.5390.20760.001701

13/05/2026 30.000,00 6133IBT1kC1T1W3Z.Ung ho ma so 2026.122 em Quach Quang Liem FT26133751618863.20260513.001137.6683797979.NGUYEN THI HONG NGOC .970407

13/05/2026 100.000,00 6133IBT1kC1TJCE6.ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam FT26133553003536.20260513.000133.11920102300010.VND-TGTT-VO THAI HOANG NGUYEN.970407

13/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970488051223464420261cik314891.5389.81519.234641

13/05/2026 50.000,00 6132MCOBQ2YMHC9Z.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260512.234529.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426

13/05/2026 500.000,00 MBVCB.14194930246.ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam.CT tu 0381000320261 NGUYEN THI DIU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 200.000,00 6132IBT1iJB2EECE.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260512.233634.90063636789.NGUYEN TRANG HOAN AI.970432

13/05/2026 200.000,00 6132IBT1iJB2EKAB.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260512.233613.164414329.NGO HUNG DONG.970432

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970415051223360120261NkN457529.5388.68016.233601

13/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805122334252026hien307095.5189.64849.233425

13/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2006 118 em DO TIEN LAM#SP#020097048805122330062026dxwb303911.5387.58431.233006

13/05/2026 40.000,00 6132ABBKA28SKH13.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.20260512.232928.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425

13/05/2026 200.000,00 MBVCB.14194840143.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0991000002556 TRINH VAN NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 6132IBT1kC1LXDVF.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung FT26133000908248.20260512.231649.19032343981996.VND-TGTT-NGO THI LE THUY.970407

13/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505122313182026X9Fu436835.5390.28893.231318

13/05/2026 100.000,00 6132IBT1kC1L3ETG.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133226505522.20260512.231247.19033991071012.VND-TGTT-TRAN THI THU HA.970407

13/05/2026 50.000,00 6132IBT1iJB2K84N.2026122 em Quach Quang Liem.20260512.231039.10218111985.PHAM THI NGA.970432

13/05/2026 200.000,00 6132IBT1kC1LF77Z.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133029431739.20260512.230523.2035666999.NGUYEN DINH THANH.970407

13/05/2026 500.000,00 MBVCB.14194776811.ung ho 2026.122 (quach quang liem).CT tu 0021001864634 NGUYEN THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

13/05/2026 100.000,00 6132IBT1iJB2KW59.ZP261320680551 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260512.230458.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

13/05/2026 200.000,00 6132IBT1kC1LTFN9.Ung ho MS 2026103 ba Nguyen Thi Tung FT26133739685300.20260512.230027.19073619107010.VND-TGTT-QUACH VO BAO TRAM.970407

13/05/2026 100.000,00 6132IBT1iJB27KHZ.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260512.225830.134477695.LE THI THUY LINH.970432

13/05/2026 100.000,00 6132IBT1kC1LL64R.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133400438778.20260512.225253.19032343981996.VND-TGTT-NGO THI LE THUY.970407

14/05/2026 100.000,00 6134MCOBQ2Y8PR64.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260514.223217.04301010634435.TRAN THI HUONG GIANG.970426

14/05/2026 200.000,00 6134IBT1kCCP7RJ1.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong FT26135773091500.20260514.223057.19072888066014.VND-TGTT-LE SONG HA.970407

14/05/2026 50.000,00 MBVCB.14224293825.Ung ho MS 2026.122.CT tu 1029359342 PHAM NGUYEN BAO TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 20.000,00 MBVCB.14224179265.Ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue - Phu Tho).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 10.000,00 MBVCB.14224136465.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.124(em Trieu Thi Hue).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 200.000,00 MBVCB.14224135663.ung ho chau Quach Quang Liem (2012).CT tu 0051000543411 DINH VU THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 200.000,00 6134WBVNA28D8XI4.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem.20260514.220336.102000151851.HUYNH LUONG DOAN THU.970412

14/05/2026 100.000,00 MBVCB.14224065878.ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 1055875897 NGUYEN THI NGOC XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 50.000,00 MBVCB.14224046312.ung ho ms:2026.124.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 200.000,00 6134IBT1aWH7WMIL.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260514.215841.356704070002171.VU XUAN TRUONG.970437

14/05/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026114 em Dang Dang Duong#SP#02009704880514215654202639ao119865.5189.11585.215654

14/05/2026 200.000,00 HOANG NGUYET MAI Ung ho MS 2026.113#SP#02009704880514215234202667om109512.5388.93704.215234

14/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505142147182026JUSe502784.5387.70987.214718

14/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#0200970405051421452220261P35057545.5387.61848.214522

14/05/2026 500.000,00 6134IBT1kCCPMYQN.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26135337043431.20260514.214423.19034770832015.VND-TGTT-LUONG THI YEN.970407

14/05/2026 200.000,00 MBVCB.14223837199.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0291002383385 NGUYEN THI DAI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505142135462026QAO4027041.5189.14889.213546

14/05/2026 300.000,00 6134IBT1kCCP9SPJ.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26135180770486.20260514.213022.19028764974665.VND-TGTT-PHAM THI MAI HUONG.970407

14/05/2026 100.000,00 MBVCB.14223589709.ung ho MS 2026.122 em ngo quach lien.CT tu 0541000180917 BUI THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue#SP#020097040505142121342026PVF6077213.5189.42432.212134

14/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970405051421201520264VCS072275.5390.35371.212015

14/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505142109092026Pmtc376529.5389.69968.210909

14/05/2026 300.000,00 MBVCB.14223401228.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 3310206789 NGUYEN THI NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 150.000,00 MBVCB.14223322563.Ung ho MS 2026.124(em Trieu Thi Hue).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097048805142103372026bi02960505.5388.36598.210333

14/05/2026 100.000,00 6134IBT1aWHGXIH2.ms 2026.123 giup tuong van phong chua benh.20260514.210255.185001060000009.VU THI XUAN .970409

14/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026. 124 em trieu thi hue#SP#020097040505142053182026P7X9064596.5389.71257.205319

14/05/2026 300.000,00 MBVCB.14223116545.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097040505142042122026ZSEP015877.5388.96578.204212

14/05/2026 100.000,00 6134IBT1aWHGTU3L.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.20260514.202727.099704070029199.NGUYEN THI VAN.970437

14/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505142026132026RyNK196339.5390.82855.202613

14/05/2026 200.000,00 6134IBT1kCCU5EF8.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134222250443.20260514.202404.19028482412011.VND-TGTT-PHAM THI LAN THUONG.970407

14/05/2026 200.000,00 6134WBVNA28DYP34.Ung ho MS 2026122.20260514.200344.104000006727.TRINH THI CHINH.970412

14/05/2026 200.000,00 MBVCB.14222012594.MS 2026.122 quach quang lien.CT tu 0381000332986 HO SONG HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 100.000,00 6134IBT1fJWJ6HZJ.ung ho ms2026.122 ( em quach quang liem ).20260514.194405.0367560455.Nguyen Tran Truc Linh.970431

14/05/2026 200.000,00 MBVCB.14221831250.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam.CT tu 0071001001389 DAU THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 200.000,00 MBVCB.14221784582.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 100.000,00 MBVCB.14221645250.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 56.000,00 6134IBT1kCC8LLW4.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong FT26134652640804.20260514.192525.2110001955.VU DUC MANH.970407

14/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097048805141912342026znva509664.5387.55535.191234

14/05/2026 200.000,00 MBVCB.14220756653.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0011002557310 NGUYEN TRONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 300.000,00 6134IBT1kCC8D5S2.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134339641028.20260514.183944.19037461947011.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM OANH.970407

14/05/2026 20.000,00 MBVCB.14220617375.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 1018740868 NGUYEN NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 300.000,00 MBVCB.14220576503.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0181003483523 NGUYEN THI NGOC MO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#0200970422051418172120261WJJ935673.5389.30706.181721

14/05/2026 1.000.000,00 MBVCB.14220223541.UH MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 1.000.000,00 MBVCB.14220160670.UH MS 2026.121 (Cao Thi Dung).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 100.000,00 6134IBT1aWHGYLUP.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260514.181125.018704070004191.NGUYEN THI THU VAN.970437

14/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805141810282026k4lb225355.5389.78385.181028

14/05/2026 500.000,00 MBVCB.14220114647.UH MS 2026.119 (ba Vo Thi Dan).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 1.500.000,00 MBVCB.14220079842.UH MS 2026.118 (em Do Tien Lam).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 100.000,00 MBVCB.14220046726.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0591000230317 NGUYEN THI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 500.000,00 MBVCB.14220041808.UH MS 2026.117 (ba Nguyen Thi Tiep) .CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 1.000.000,00 MBVCB.14220016642.UH MS 2026.116 (em Bui Van Dai).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 2.000.000,00 MBVCB.14219969792.UH MS 2026.120 (be Le Anh Hung).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 2.000.000,00 MBVCB.14219898394.UH MS 2026.123 (Tuong Van Phong).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 300.000,00 MBVCB.14219870384.TRUONG KIM PHUNG ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem.CT tu 0481000677084 TRUONG KIM PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805141755182026713k154015.5387.61233.175518

14/05/2026 1.000.000,00 MBVCB.14219816057.UH MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 200.000,00 MBVCB.14219629381.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1043272629 HA THE HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 50.000,00 NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong)#SP#020097041505141741082026fDu6307515.5389.48332.174108

14/05/2026 50.000,00 NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.122 ( em Quach Quang Liem )#SP#020097041505141737562026zkdH290681.5388.21862.173756

14/05/2026 5.000,00 6134IBT1kCCIPDNK.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue FT26134879912515.20260514.173635.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

14/05/2026 50.000,00 NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.121 ( chi Cao Thi Dung)#SP#020097041505141736322026Nd1X283301.5389.11438.173632

14/05/2026 50.000,00 MBVCB.14219451486.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 7.000,00 6134IBT1kCCIPJY1.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26134320069209.20260514.173609.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407

14/05/2026 200.000,00 6134IBT1kCCI8431.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134400411137.20260514.173248.19020084840019.VND-TGTT-DANG THI KIM HUE.970407

14/05/2026 20.000,00 MBVCB.14219334145.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 200.000,00 MBVCB.14219207524.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1057721505 TRUONG HANH LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 100.000,00 6134IBT1kCCMN7LV.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134111381126.20260514.170320.19033918666016.VND-TGTT-PHAM THI HUONG THAO.970407

14/05/2026 100.000,00 6134TPBVI2QP8IEJ.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).20260514.170223.86428686888.NGUYEN PHAM DOAN TRANG.970423

14/05/2026 100.000,00 O5CH7JCI4GQM-Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205141700432026SJLQ178129.5390.25485.170043

14/05/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue)#SP#02009704150514170011202672JW101147.5389.19939.170011

14/05/2026 50.000,00 NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.107 (be Hoang Thao My)#SP#020097041505141658112026EcU2990587.5388.5459.165807

14/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:quachquanliem#SP#020097040505141657292026NWEW094903.5390.275.165725

14/05/2026 500.000,00 6134IBT1kCCMX2K6.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134028005460.20260514.165725.19036103827014.VND-TGTT-TRAN THI MAI LY.970407

14/05/2026 90.000,00 MBVCB.14218618879.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0481000907022 PHAM THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 200.000,00 6134IBT1kCCMLBCP.DO TRUNG KIEN UNG HO MS 2026.124 E TRIEU THI HUE FT26134506311008.20260514.164839.2299881988.DO TRUNG KIEN.970407

14/05/2026 50.000,00 6134IBT1kCCMHRAZ.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong FT26134786335054.20260514.164722.19036477838011.VUONG VAN LUONG.970407

14/05/2026 100.000,00 MBVCB.14218492795.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0081000898439 PHAM THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805141641282026uo16806034.5189.77405.164128

14/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam#SP#020097048805141640222026sv29801344.5189.68945.164022

14/05/2026 200.000,00 MBVCB.14218349195.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097042205141635082026AHRA631420.5390.31310.163508

14/05/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.124 em trieu thi hue#SP#020097042205141631482026W7B4573531.5390.8025.163148

14/05/2026 200.000,00 6134IBT1kCCMG7I1.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung FT26134909155105.20260514.163138.19038686793018.VND-TGTT-DUONG THI BAO HANG.970407

14/05/2026 100.000,00 6134IBT1kCCMGMIQ.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong FT26134762239007.20260514.163047.19038686793018.VND-TGTT-DUONG THI BAO HANG.970407

14/05/2026 200.000,00 6134IBT1kCCMGQ9Q.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26134249460081.20260514.163000.19038686793018.VND-TGTT-DUONG THI BAO HANG.970407

14/05/2026 50.000,00 MBVCB.14218256328.ung ho ms 2026.122 ( em quach quang liem).CT tu 1051504820 NGHIEM THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 200.000,00 6134IBT1kCCM4HVC.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134082322443.20260514.162648.19827894203016.VND--PHUNG HOA HONG NGOC.970407

14/05/2026 200.000,00 MBVCB.14218076031.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0101001107441 CAO THI HA THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 200.000,00 TRUONG THI THUONG Chuyen tien uh ms 2026 118 em do tien lam#SP#020097048805141617132026a026708787.5388.6853.161713

14/05/2026 100.000,00 MBVCB.14218056205.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0341007021300 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#0200970488051416053920265h6r665964.5388.30533.160539

14/05/2026 100.000,00 6134IBT1kCCMDT2I.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134702507945.20260514.155937.19036703118017.VND-TGTT-VU THI QUY.970407

14/05/2026 200.000,00 6134IBT1fJWJ1PWM.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.20260514.155747.388051793.NGUYEN PHUONG HA NINH.970406

14/05/2026 500.000,00 MBVCB.14217753921.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1017105959 NGUYEN THI MO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 200.000,00 6134IBT1iJBI89X5.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260514.155427.0896123969.DO VAN THUC.970432

14/05/2026 400.000,00 6134SGTTH2A364GA.IBFT NGUYEN NHON UNG HO MS 2026.093 2026.113.20260514.154814.050029563133.SACOMBANK.970403

14/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.124 Trieu Thi Hue#SP#020097048805141547362026ll5v601912.5389.10647.154736

14/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970422051415401320265X4N991295.5189.64009.154012

14/05/2026 500.000,00 MBVCB.14217519257.Bibun ung ho Ms 2026.124 ( em Trieu Thi Hue).CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 50.000,00 6134SGTTH2A3NNKT.IBFT Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem.20260514.153749.0355756673.SACOMBANK.970403

14/05/2026 100.000,00 MBVCB.14217480780.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.124(trieu thi hue).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#02009704220514153550202618T6744260.5388.35206.153550

14/05/2026 30.000,00 MBVCB.14217329336.Ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 50.000,00 6134IBT1kCCV3GDB.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134724392836.20260514.152347.19035109716013.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HA.970407

14/05/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#02009704150514151944202620iC595854.5387.37198.151944

14/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097042205141514242026BC49668771.5387.5107.151425

14/05/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097042205141513122026CP12616848.5389.97471.151312

14/05/2026 300.000,00 6134IBT1kCCVHYSW.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134402974606.20260514.151054.19820300851019.VND--HA TAN.970407

14/05/2026 50.000,00 6134ORCOQ2Y84VC4.LOC HO TRO MS2026.124 TRIEUTHIHUE.20260514.150949.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

14/05/2026 50.000,00 MBVCB.14217106896.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 9365002449 LE THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 390.000,00 6134IBT1fJWWNWAG.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260514.150735.9021279602287.DO THI KIM HANH.963388

14/05/2026 200.000,00 6134NAMAA28H49KX.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260514.150726.686881965.NGUYEN THANH TUNG.970428

14/05/2026 100.000,00 6134SGTTH2A3D67B.IBFT Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.20260514.150245.060849189969.SACOMBANK.970403

14/05/2026 100.000,00 6134SGTTH2A3DNX6.IBFT Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.20260514.150225.060849189969.SACOMBANK.970403

14/05/2026 200.000,00 6134SGTTH2A3DD9H.IBFT Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.20260514.150105.060849189969.SACOMBANK.970403

14/05/2026 100.000,00 6134SGTTH2A3DHUZ.IBFT Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260514.150044.060849189969.SACOMBANK.970403

14/05/2026 300.000,00 MBVCB.14216902625.ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue).CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 50.000,00 6134IBT1kCCV45WD.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26134603228734.20260514.144518.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

14/05/2026 50.000,00 6134SGTTH2A3HIXG.IBFT Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260514.144342.060270986059.SACOMBANK.970403

14/05/2026 20.000,00 6134IBT1iJBICWYS.tu thien.20260514.144238.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432

14/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue-140526-14:39:21 CARY361044#SP#020097041605141439212026CARY361044.5387.6792.143921

14/05/2026 2.000.000,00 6134IBT1kCCV5MEA.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26134990333742.20260514.143757.19026225049017.VND-TGTT-NGUYEN TRUNG KIEN.970407

14/05/2026 200.000,00 6134IBT1kCCVYRNP.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134579030072.20260514.143648.19036347027011.VND-TGTT-NGUYEN THI LUAN.970407

14/05/2026 300.000,00 6134IBT1iJBI1PZ4.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260514.143643.0966116886.DIEP XUAN BACH.970432

14/05/2026 100.000,00 6134SGTTH2A3HR68.IBFT Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260514.143610.060849189969.SACOMBANK.970403

14/05/2026 100.000,00 6134TPBVI2QPYS6N.Ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue).20260514.143549.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

14/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970488051414311020267r1z365861.5390.64670.143110

14/05/2026 100.000,00 6134VNIB02BX4PGV.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260514.143052.008384710.LE MAI PHUONG.970441

14/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue#SP#020097040505141428272026GJCS002487.5388.51366.142823

14/05/2026 200.000,00 6134IBT1kCCVIWZS.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26134950468800.20260514.141936.19028541502028.VND-TGTT-HO THI BE.970407

14/05/2026 200.000,00 6134IBT1kCCVM4ZT.Ung ho MS 2026.124 Trieu Thi Hue FT26134780670343.20260514.141748.19031550694011.VND-TGTT-DANG PHUONG ANH.970407

14/05/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.122#SP#020097042205141416552026X8MK527804.5389.94292.141655

14/05/2026 200.000,00 6134IBT1kCCVDH7S.MS.2026.123 FT26134500803080.20260514.141127.19027455103017.VND-TGTT-LE THI BAO CHAU.970407

14/05/2026 68.686,00 6134BIDVE2VR9ANW.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260514.140459.1257588588.TCTY TRUYEN THONG - CN TAP DOAN BUU CHINH VIEN THONG VIET NAM .970418

14/05/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue#SP#020097042205141359142026E8PU828859.5387.9936.135914

14/05/2026 100.000,00 6134IBT1kCCVC85Z.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134403440606.20260514.135521.19071525629010.VND-TGTT-DUONG THI THU TRANG.970407

14/05/2026 200.000,00 MBVCB.14216243708.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0451000216500 NGUYEN THI XUAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 300.000,00 MBVCB.14216237265.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1021000019883 VU THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 100.000,00 6134IBT1kCCV1X51.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26134978708935.20260514.135344.19021029911019.VND-TGTT-TRAN THI HUYEN.970407

14/05/2026 50.000,00 MBVCB.14216214514.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 50.000,00 MBVCB.14216210963.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:migauungho MS 2026.122 quachquangliem#SP#020097040505141350352026PR0E073619.5389.68514.135035

14/05/2026 50.000,00 MBVCB.14216206671.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 100.000,00 MBVCB.14216168336.Ung ho MS 2026.124 (Trieu Thi Hue).CT tu 0011004018090 LE XUAN KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 10.000,00 6134ICBVC22YS2NB.NGUYEN THANH DIEN Chuyen tien.20260514.134511.100882274065.NGUYEN THANH DIEN.970415

14/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026093 em Pham Duc Hai#SP#0200970415051413440120268dGU316726.5390.38004.134401

14/05/2026 100.000,00 6134SGTTH2A3S971.IBFT UNG HO MS 2026.122 em QUACH QUANG LIEM.20260514.134320.060097679201.SACOMBANK.970403

14/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097041505141343162026Ujmi314763.5189.34285.134316

14/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097042205141336472026K8AB240956.5390.4909.133644

14/05/2026 100.000,00 6134SGTTH2A3S4JI.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue.20260514.133633.070141287050.SACOMBANK.970403

14/05/2026 50.000,00 6134MCOBQ2Y8TEVS.Ung ho ms2026.124 trieu thi hue.20260514.133400.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

14/05/2026 30.000,00 6134TPBVI2QP2LW4.Ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue).20260514.132941.22206102002.VO PHU THINH.970423

14/05/2026 100.000,00 QR - Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970415051413284720265jnS280656.5390.67903.132847

14/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805141328462026ht0t212178.5388.68327.132847

14/05/2026 50.000,00 6134IBT1kCCDXWVW.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26134042405481.20260514.132748.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407

14/05/2026 200.000,00 6134IBT1kCCD3X65.Ung ho MS 2026.124 FT26134702199456.20260514.132724.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

14/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue-140526-13:25:11 1NoT304035#SP#0200970416051413251120261NoT304035.5189.52342.132512

14/05/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805141322102026on2a197710.5388.36880.132210

14/05/2026 100.000,00 6134TPBVI2Q759Q8.Ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue).20260514.132041.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

14/05/2026 10.000,00 ung ho ms 2026.124 em Trieu Thi Hue chuc em va giq dinh binh an#SP#020097042205141320272026HOKU832713.5189.31010.132024

14/05/2026 5.000,00 6134VNIB02BXFXKK.ung ho MS 2026.124 ( em Trieu Thi Hue ).20260514.131947.912281212.GIANG MY LINH.970441

14/05/2026 200.000,00 6134IBT1iJBMFT53.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260514.131813.180854398.LE VO NHUT HOANG.970432

14/05/2026 500.000,00 MBVCB.14215827701.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0611001553885 LE THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805141314022026jqzh180279.5189.2024.131402

14/05/2026 100.000,00 6134IBT1kCCDLJJG.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26134254045930.20260514.131232.5604266666.CHU DINH LINH.970407

14/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097041505141311412026SIjg241154.5390.91012.131138

14/05/2026 100.000,00 6134SHBAA28H8V4K.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.20260514.130923.1023602251.CHU VAN TUAN.970443

14/05/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129156191951.20260514.129156191951-0985565684_Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue

14/05/2026 100.000,00 6134ORCOQ2Y8JDMZ.MS 2026 124 Em Trieu Thi Hue.20260514.130805.16682222.NGUYEN THI THAO.970448

14/05/2026 100.000,00 6134SHBAA28H8E44.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260514.130731.1023602251.CHU VAN TUAN.970443

14/05/2026 30.000,00 6134IBT1kCCDZPU9.2026.124 Trieu Thi Hue FT26134700027909.20260514.130625.271119926666.VU TUNG LAM.970407

14/05/2026 200.000,00 6134IBT1kCCDZMJS.Ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue FT26134572075021.20260514.130558.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

14/05/2026 100.000,00 NGUYEN THI THU THAI chuyen tien#SP#020097042205141304522026Q1VT714044.5388.59222.130453

14/05/2026 200.000,00 MS2026-124 CHAU TRIEU THI HUE PHU THO-140526-13:03:45 HzXZ806823#SP#020097041605141303462026HzXZ806823.5388.54301.130346

14/05/2026 100.000,00 6134IBT1d1MDZWCH.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.20260514.130211.97042292Je2423c000000000894879.MBBANK IBFT.970422

14/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong-140526-13:01:26 Dt6O289954#SP#020097041605141301272026Dt6O289954.5387.42330.130127

14/05/2026 300.000,00 6134IBT1kCCDE63U.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134210808898.20260514.130020.19027525366010.VND-TGTT-NGO THI THUY NGOC.970407

14/05/2026 100.000,00 6134IBT1kCCDEA2Q.Ung ho MS 2026. 124 em Trieu Thi Hue FT26134414059034.20260514.125943.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407

14/05/2026 200.000,00 6134IBT1kCCDK3VY.UH MS2026.122 FT26134400492055.20260514.125716.19032361666666.VND-TGTT-TRINH LE VI.970407

14/05/2026 200.000,00 NGUYEN THI HA Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#02009704880514124604202646ks117481.5387.68211.124600

14/05/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129153466847.20260514.129153466847-0358256783_Ung ho MS 2026113 em Vu Truc Quynh

14/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.124 Em Trieu Thi Hue#SP#020097048805141243232026c8da110877.5189.52977.124323

14/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong#SP#0200970488051412401620260i37102901.5189.38278.124016

14/05/2026 50.000,00 6134IBT1kCCDBYKG.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam FT26134168414981.20260514.123832.5865866676.TRUONG THUY TRANG.970407

14/05/2026 50.000,00 6134IBT1kCCDYHRP.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung FT26134743312207.20260514.123317.5865866676.TRUONG THUY TRANG.970407

14/05/2026 100.000,00 MBVCB.14215301838.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 68.000,00 6134IBT1kCCDPBKK.Ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam FT26134765791708.20260514.122926.19036111656016.KHUAT THI THU.970407

14/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805141227522026bb9x068504.5390.67528.122752

14/05/2026 100.000,00 MBVCB.14215270612.ung ho ms 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 1021049411 NGUYEN THI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.122#SP#020097048805141216292026rnur032882.5189.97813.121629

14/05/2026 100.000,00 MBVCB.14215066518.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0991000053095 TRAN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 1.000.000,00 6134IBT1kCCDD5W6.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26134829808032.20260514.121226.19039684444012.VND-TGTT-HO VAN LONG.970407

14/05/2026 100.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.123 anh tuong van Phong#SP#020097042205141208452026T73V874291.5388.48328.120833

14/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805141208342026zjys006408.5388.46827.120834

14/05/2026 300.000,00 6134IBT1kCCDJVQL.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134089811069.20260514.115540.19035727007015.VND-TGTT-TRAN NGOC SANG.970407

14/05/2026 300.000,00 6134MCOBQ2Y881EI.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260514.115140.03201010623925.LE THI MAI PHUONG.970426

14/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505141148582026GLXA085206.5389.12355.114858

14/05/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung#SP#0200970488051411463420269zm8925217.5189.95498.114634

14/05/2026 150.000,00 6134IBT1kCCSRPCJ.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134922189930.20260514.114531.345866666666.VU THI BICH NGOC.970407

14/05/2026 200.000,00 6134IBT1kCCS6VAE.Ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue FT26134109526101.20260514.112354.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407

14/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI VUI chuyen tien ung ho MS 2026.122#SP#0200970405051411175520265MVH038098.5388.95224.111756

14/05/2026 100.000,00 6134IBT1kCCSAVR3.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26134684238125.20260514.111020.10221141754011.VND-TGTT-DOAN PHUOC TRUONG.970407

14/05/2026 200.000,00 6134VNIB02BV5IJ5.Ung ho MS 2026098 em Quang Hong Quyen.20260514.110733.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441

14/05/2026 200.000,00 6134VNIB02BV5DCB.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260514.110707.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441

14/05/2026 200.000,00 6134VNIB02BV53VK.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260514.110646.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441

14/05/2026 200.000,00 MBVCB.14213967180.Ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 100.000,00 6134TPBVI2Q7HHZ2.ung ho MS2026.122( em Quach Quang Liem ).20260514.110105.01584042001.NGUYEN THI KIM DUNG.970423

14/05/2026 200.000,00 6134IBT1kCCSYLVP.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134618587006.20260514.110039.10521886523015.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYEN.970407

14/05/2026 100.000,00 6134IBT1kCCSYV6W.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134178100593.20260514.105912.19020403897037.VND-TGTT-HA THI THANH NGA.970407

14/05/2026 200.000,00 6134IBT1kCCSP6F1.Ung ho em Trieu Thi Hue, MS 2026.124 FT26134244434813.20260514.105739.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

14/05/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.121-140526-10:54:14 qwWF432435#SP#020097041605141054142026qwWF432435.5189.38371.105411

14/05/2026 300.000,00 6134IBT1aWHAYWVV.UNG HO MS 2026.121 (CHI CAO THI DUNG).20260514.105411.0869999980.HOANG HAI DANG.970424

14/05/2026 100.000,00 6134IBT1kCCSIC1V.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26134662469330.20260514.104723.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407

14/05/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097040505141046142026EJ92086155.5189.87023.104614

14/05/2026 200.000,00 6134ORCOQ2Y81X1E.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260514.104600.0352041766.Hoang Thi Nga.970448

14/05/2026 200.000,00 6134IBT1kCCS9B2X.Ung ho MS 2026.123 FT26134043935301.20260514.103417.3839888888.PHAM THI HUE.970407

14/05/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129135836780.20260514.129135836780-0854076607_Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong

14/05/2026 500.000,00 6134IBT1kCCS2B4P.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26134780707228.20260514.103128.8888131369.NGUYEN HONG VAN.970407

14/05/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.122 quach quang liem#SP#0200970422051410285720261BVY805169.5390.79760.102853

14/05/2026 100.000,00 MBVCB.14213477516.ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem.CT tu 0491000411236 PHAM HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 500.000,00 6134VNIB02BV6BL2.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260514.102527.061704060057672.NGUYEN THI LUYEN.970441

14/05/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129133818293.20260514.129133818293-0343882448_Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue

14/05/2026 50.000,00 6134IBT1kCC93ZZ1.Ung ho ms 2026.124 em Trieu Thi Hue FT26134322237658.20260514.100623.19036421536029.VND-TGTT-DANG THUY KIEU ANH.970407

14/05/2026 500.000,00 Tran Ngoc Thanh ung ho chau Trieu Thi Hue MS 2026.124, ma GD 100000130293419#SP#0200970449051410055420267xSo588259.5390.44938.100554

14/05/2026 100.000,00 MBVCB.14213178351.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0381000388868 VO QUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 300.000,00 MBVCB.14213079939.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 100.000,00 UNG HO MS2026.122 EM QUACH QUANG LIEM-140526-09:50:22 ZoiQ223454#SP#020097041605140950222026ZoiQ223454.5389.57315.095022

14/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#0200970405051409480820269FAU009297.5389.45480.094805

14/05/2026 200.000,00 6134IBT1iJBMCM4A.Ung ho MS 2026122.20260514.094325.56768432.HOANG THUY DUONG.970432

14/05/2026 200.000,00 6134IBT1kCC9KS87.Ung ho MS 2026.118 em Do Tien Lam FT26134220782429.20260514.094120.19034435238011.VND-TGTT-TRAN TUAN DUNG.970407

14/05/2026 50.000,00 6134TPBVI2Q7S2F1.Tnn ho tro ms 2026.123 tuong van phong.20260514.093949.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423

14/05/2026 50.000,00 6134TPBVI2Q7XPGX.Tnn ho tro ms 2026.120 le anh hung.20260514.093823.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423

14/05/2026 50.000,00 6134TPBVI2Q7X6PC.Tnn ho tro ms 2026.115 tran van son.20260514.093711.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423

14/05/2026 300.000,00 6134IBT1fJWWDHDT.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.20260514.093649.0986388899.VO TAT THANG.970431

14/05/2026 2.000.000,00 6134IBT1eJVAIEJ7.CONG TY MOVENTEK UNG HO MS 2026.124 em TRIEU THI HUE bao Vietnamnet.20260514.093632.1500565104.CTY TNHH GIAI PHAP CONG NGHIEP MOVENTEK .970418

14/05/2026 50.000,00 6134TPBVI2Q7XI6G.Tnn ho tro ms 2026.112 le van hieu.20260514.093611.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423

14/05/2026 50.000,00 6134TPBVI2Q7XDIL.Tnn ho tro ms 2026.113 vu truc quynh.20260514.093514.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423

14/05/2026 50.000,00 6134TPBVI2Q7X3M1.Tnn ho tro ms 2026.114 dang dang duong.20260514.093332.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423

14/05/2026 100.000,00 MBVCB.14212757702.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1016187834 BUI THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 5.000.000,00 6134TPBVI2Q7X9J4.CSPM, CSTV giup do cho gia dinh Tuong Van Phong ms2026.123.20260514.093246.00006150665.PHAM THU TRANG.970423

14/05/2026 500.000,00 MBVCB.14212742736.Ms 2026.122 (Chuc em Liem chong binh phuc).CT tu 0371003914360 PHUNG THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 5.000.000,00 6134TPBVI2Q7XXP5.CSPM, CSTV dong vien cho chau Do Tien Lam ms2026.118.20260514.093152.00006150665.PHAM THU TRANG.970423

14/05/2026 300.000,00 MBVCB.14212713237.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0281000281457 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026 124 EM TRIEU THI HUE-140526-09:26:16 552b557952#SP#020097041605140926162026552b557952.5390.33108.092616

14/05/2026 200.000,00 6134IBT1kCC9YJVF.NGUYEN THI THANH NHAN Ung ho MS 2026.122 FT26134499818443.20260514.091950.19035326717011.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH NHAN.970407

14/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805140919112026oezn405706.5390.98771.091911

14/05/2026 100.000,00 6134IBT1kCC9PHGM.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134361477954.20260514.091857.8904415723.PHUNG THI MY.970407

14/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805140917292026fw6i400579.5387.91505.091729

14/05/2026 108.000,00 MBVCB.14212542416.ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0011001220879 PHAM HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 100.000,00 MBVCB.14212529676.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 100.000,00 6134IBT1iJBMQMIS.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260514.090708.0984041991.DAO DUC VINH.970432

14/05/2026 50.000,00 6134MCOBQ2Y8Y6VR.Ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong).20260514.090045.03101010965538.HOANG VIET.970426

14/05/2026 500.000,00 6134IBT1iJBVNAEK.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 124 TRIEU THI HUE.20260514.090020.247529918.LE THI HOA.970432

14/05/2026 100.000,00 6134IBT1kCC9CNAA.Balamat chuc con Chong binh phuc FT26134763913238.20260514.084847.1605897979.TRAN THI QUYNH TRANG.970407

14/05/2026 100.000,00 MBVCB.14212199659.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0341007184591 DINH THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 200.000,00 MBVCB.14212177011.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 50.000,00 6134TPBVI2Q7KEDI.MS 2026.123 Tuong Van Phong.20260514.084527.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423

14/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026092 be Thao Thi Phang#SP#020097042205140836522026VI25229727.5390.16362.083649

14/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026096 anh Ho Van Van#SP#020097042205140835552026ZIUG162346.5387.14068.083556

14/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue#SP#020097042205140834202026QCMX484774.5388.6921.083421

14/05/2026 500.000,00 MBVCB.14212006316.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0351001226464 NGUYEN QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#0200970422051408312720260D2Q725721.5390.95873.083127

14/05/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.122 chuc c mau khoi benh#SP#020097048805140830592026lqnf261022.5387.94447.083059

14/05/2026 100.000,00 6134IBT1kCC2RTTK.Ung ho ma so 2026118 Do Tien Lam FT26134361294470.20260514.082924.19031261931013.VND-TGTT-LE THI MAI ANH.970407

14/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805140827292026dbiy250895.5189.80729.082729

14/05/2026 50.000,00 gia dinh DungMai gui ms2026.092 giup do be Thao Thi Phang#SP#020097048805140825532026cp2j246143.5189.74943.082554

14/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem-140526-08:21:44 5wuI941130#SP#0200970416051408214420265wuI941130.5390.58640.082145

14/05/2026 100.000,00 6134IBT1aWHA1YRK.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260514.082034.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430

14/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#0200970488051408193720261nub227397.5189.50859.081937

14/05/2026 80.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129119687554.20260514.129119687554-0349305594_Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem

14/05/2026 500.000,00 ung ho MS2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205140818272026IE7Q386671.5388.47187.081827

14/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue#SP#020097042205140818012026R00E758985.5387.46129.081802

14/05/2026 200.000,00 ung ho ms 2026.122 em Liem#SP#0200970488051408180120260565222669.5390.45185.081801

14/05/2026 200.000,00 MBVCB.14211780467.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 1031000009703 TRAN KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 100.000,00 MBVCB.14211773839.Ung ho MS 2026.122 - chau Quach Quang Liem.CT tu 1057180446 NGUYEN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805140810292026trb3200623.5388.16917.081029

14/05/2026 100.000,00 MBVCB.14211734700.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.122#SP#020097042205140809132026X5KU158480.5189.13256.080913

14/05/2026 100.000,00 6134TPBVI2Q7G2BS.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260514.080839.80904238289.NGUYEN THANH HUONG.970423

14/05/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042205140806462026BOIZ977707.5390.4397.080635

14/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970405051408062920264TMJ058288.5387.2903.080629

14/05/2026 100.000,00 MBVCB.14211663356.Chuyen tien ung ho MS 2026 124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

14/05/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097048805140800592026ub8a173444.5389.83780.080059

14/05/2026 500.000,00 MBVCB.14211566033.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem-140526-07:52:12 dgWk095407#SP#020097041605140752122026dgWk095407.5390.53479.075212

14/05/2026 200.000,00 MBVCB.14211478363.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0071001813422 NGUYEN THIEN TU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 300.000,00 ung ho ms 2026.122 quach quang liem#SP#020097048805140746302026852g131898.5389.33620.074630

14/05/2026 300.000,00 MBVCB.14211319775.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Heu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097042205140725532026HJPL582036.5388.64078.072550

14/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970488051407185720264vvp049257.5390.41129.071845

14/05/2026 80.000,00 6134IBT1kCC287BM.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong FT26134719874646.20260514.071853.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

14/05/2026 100.000,00 MBVCB.14211100660.Ung ho MS 2026.124 ( em Trieu Thi Hue).CT tu 0111000996525 NGUYEN VIET CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 150.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129109618034.20260514.129109618034-0975594942_Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem

14/05/2026 200.000,00 6134IBT1iJBV7ZLG.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260514.065135.9930399.BUI NGUYET PHUONG.970432

14/05/2026 1.000.000,00 6134SGTTH2A3Y3HG.IBFT Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem.20260514.065055.060253606668.SACOMBANK.970403

14/05/2026 250.000,00 6134IBT1kCC222BF.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134650006930.20260514.064300.19075428702019.VND-TGTT-NGUYEN THI THO.970407

14/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.124-em Trieu Thi Hue#SP#020097040505140640412026P2OA003888.5389.25850.064038

14/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505140636042026okJy771698.5389.15286.063600

14/05/2026 200.000,00 MBVCB.14210674346.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 100.000,00 MBVCB.14210639090.2026.122(em quach quang liem).CT tu 0011001841864 TRAN THI BICH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.124 Trieu Thi Hue#SP#0200970422051406283620266PJV317137.5389.99009.062836

14/05/2026 500.000,00 ung ho MS 2026.122 em quach quang liem#SP#020097048805140628202026cifd920716.5389.97716.062820

14/05/2026 200.000,00 6134IBT1iJBVG9CR.Ung ho MS 2026122 Quach Quang Liem.20260514.062649.0945349838.TRUONG THI QUYNH NGA.970432

14/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970488051406262720261twn917253.5390.93713.062627

14/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970405051406260620266XW6056954.5389.93308.062554

14/05/2026 150.000,00 MBVCB.14210599250.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0071000973684 NGUYEN THI AI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:MS2026.124 em trieu thi hue#SP#0200970405051406205220267ASM042259.5388.83128.062049

14/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970488051406175620261gh3902629.5189.77276.061756

14/05/2026 100.000,00 MBVCB.14210462030.NGUYEN MINH TUAN chuyen tienUng ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong).CT tu 1035253342 NGUYEN MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 200.000,00 6134IBT1kCCCNTVY.Ung ho MS 2026.122 FT26134334182299.20260514.055741.19035024494011.VND-TGTT-DO THI PHUONG.970407

14/05/2026 86.000,00 UH MS 2026.123 anh Tuong Van Phong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042205140557302026VAS8147458.5388.46003.055718

14/05/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.144 em Dang Dang Duong#SP#020097048805140535432026qf04860008.5189.23575.053543

14/05/2026 200.000,00 MBVCB.14210382639.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0341007022136 DAO THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 100.000,00 MBVCB.14210384168.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 1030653677 TRUONG THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 100.000,00 6134IBT1kCCCX6XP.MS2026.123 Tuong Van Phong FT26134320425432.20260514.051056.11022569584014.VND-TGTT-LE MINH TRANG.970407

14/05/2026 100.000,00 6134IBT1fJWQFTFL.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260514.045032.9021921833455.NGUYEN TUAN THANG.963388

14/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805140448122026gv96846893.5388.98770.044812

14/05/2026 50.000,00 6134IBT1kCCC3FH6.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134564708996.20260514.043206.19070748398014.VND-TGTT-CAO THI LUYEN.970407

14/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805140345112026dchs839821.5387.81125.034511

14/05/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205140314082026XLNS204525.5387.71782.031408

14/05/2026 25.667,00 6134TPBVI2Q7RGXC.UHMS 2026.122 Mong be Quach Quang Liem benh hoi phuc tot,GD co Hoang Thi Hanh nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260514.022947.00005384949.VU HOANG LINH.970423

14/05/2026 50.000,00 MBVCB.14210210425.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.122 EM QUACH QUANG LIEM.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 100.000,00 MBVCB.14210189143.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0021002136522 TRAN HUONG XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 100.000,00 6134IBT1kCCCZAIA.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134248062054.20260514.012127.19132930274016.VND-TGTT-BUI TUYET LAN.970407

14/05/2026 200.000,00 6134IBT1kCCCZ1JS.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134931496145.20260514.011133.19034395894016.VND-TGTT-NGUYEN THI HANG.970407

14/05/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505140050032026LY9V008651.5390.6758.005003

14/05/2026 300.000,00 6134TPBVI2Q7Z3R2.Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien.20260514.004407.02045419601.PHAN THI NHAT THO.970423

14/05/2026 300.000,00 6134TPBVI2Q7ZXXR.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260514.003843.02045419601.PHAN THI NHAT THO.970423

14/05/2026 100.000,00 6134IBT1kCCCKRIV.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134968398292.20260514.003435.19025666678021.VND-TGTT-NGUYEN HOANG ANH.970407

14/05/2026 300.000,00 MBVCB.14210040564.NGUYEN THI THU HA ung ho Ma so 2026.122 Quach Quang Liem.CT tu 0611003888888 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 300.000,00 MBVCB.14210047371.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0011001057606 HO QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 100.000,00 6134IBT1iJBVU59E.ZP261340001479 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260514.001647.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

14/05/2026 50.000,00 6134VNIB02BVMIVP.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.20260514.000623.397908.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970441

14/05/2026 50.000,00 MBVCB.14209967986.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 9982807708 DO THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 100.000,00 MBVCB.14209951328.ung ho MS 2026122.CT tu 9933418676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

14/05/2026 500.000,00 6133IBT1kCCCAFZA.ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134126762409.20260513.235658.19033190719010.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HA.970407

14/05/2026 200.000,00 MBVCB.14209928229.ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem.CT tu 0081001164011 DUONG THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 300.000,00 MBVCB.14209927428.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0011003073888 NGUYEN THI NHU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 25.238,00 MBVCB.14209926722.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0491000406184 VO THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970405051323515320263IFC090273.5387.51279.235153

14/05/2026 100.000,00 6133SHBAA283WZ1C.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.235131.0904843110.NGO THI KIEU OANH.970443

14/05/2026 100.000,00 6133IBT1kCCC4R3K.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134216091343.20260513.234736.19132265828668.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG MINH .970407

14/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem-130526-23:44:46 ND2A609518#SP#020097041605132344462026ND2A609518.5389.43023.234447

14/05/2026 200.000,00 MBVCB.14209883696.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1056116075 NGUYEN NGOC QUYNH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 30.000,00 MBVCB.14209879261.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 1026240413 PHAM XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 500.000,00 MBVCB.14209870816.UH Ms2026.122 (Quach Quang Liem).CT tu 0011002360752 NGUYEN THI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 100.000,00 6133TPBVI2Q7TSSS.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.233529.01859811601.TRUONG THI PHUONG CHI.970423

14/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026114 em Dang Dang Duong#SP#0200970415051323333520268bs9562935.5189.27830.233335

14/05/2026 1.000.000,00 6133IBT1kCCCB1BN.Ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong FT26134104616588.20260513.233020.19022810107027.VND-TGTT-LE THI NGOC HOA.970407

14/05/2026 99.999,00 Ung ho MS 2026116 em Bui Van Dai#SP#020097048805132326092026jjgn771579.5387.17747.232609

14/05/2026 100.000,00 6133IBT1iJBVIM3Q.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.232415.516312898.NGUYEN THI THU TRANG.970432

14/05/2026 15.000,00 MBVCB.14209807133.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.116(em Bui Van Dai).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505132319342026czfY551157.5387.7584.231934

14/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505132317242026Q34F071105.5390.4369.231720

14/05/2026 100.000,00 MBVCB.14209750889.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0911000044761 DUONG HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 200.000,00 6133IBT1kCCCP5MA.Ung ho chau Quach Quang Liem o Bac Ninh. MS 2026.122. Chuc chau mau lanh benh. FT26134086400669.20260513.230948.19033937252011.VND-TGTT-NGUYEN HONG MINH.970407

14/05/2026 100.000,00 6133TPBVI2Q7TQVI.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).20260513.230946.01806337901.LAI PHU BAN.970423

14/05/2026 300.000,00 MBVCB.14209741386.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1046044380 VU THI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 200.000,00 MBVCB.14209738318.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0021000354622 DO TU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129090158890.20260513.129090158890-0972902638_Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong

14/05/2026 15.000,00 MBVCB.14209682963.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.115(anh Tran Van Son).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 300.000,00 6133IBT1kCCC87RN.Ung ho ms2026.122 FT26134344707016.20260513.225721.5599577777.DANG THUY HA TIEN.970407

14/05/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805132254112026reob742155.5189.59661.225411

14/05/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.122 quach quang liem#SP#020097042205132253402026P9A9149083.5389.58300.225341

14/05/2026 200.000,00 6133MCOBQ2YCNU6S.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.225230.11001010748966.LUU THI THUY LINH.970426

14/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#020097048805132252182026bfbv740026.5189.54898.225206

14/05/2026 300.000,00 UNG HO MS 2026.122 QUACH QUANG LIEM-130526-22:49:57 VTHD161367#SP#020097041605132249572026VTHD161367.5387.49792.224957

14/05/2026 300.000,00 6133IBT1iJBVVI12.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.224833.2966661982.NGO THI BICH HUONG.970432

14/05/2026 200.000,00 6133IBT1kCCCMNUA.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134924450567.20260513.224657.19023323099996.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYNH HOA.970407

14/05/2026 300.000,00 6133MCOBQ2YCNJPG.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.224424.11001010752909.HOANG THU LY.970426

14/05/2026 100.000,00 MBVCB.14209603955.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0011002629856 VU THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970488051322434320261dvn729605.5390.36527.224343

14/05/2026 200.000,00 6133IBT1aWH4KF7M.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.224321.099704079888888.TRAN THI KIM CUC.970437

14/05/2026 20.000,00 6133IBT1kCCCMIUH.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong FT26134700606846.20260513.224311.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407

14/05/2026 500.000,00 6133VNIB02BVAQE9.Ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong).20260513.224233.021704060029031.VU THI HUONG LY.970441

14/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#02009704220513224154202640W6862336.5390.32497.224143

14/05/2026 200.000,00 6133SGTTH2A976MH.IBFT TO THI HUONG QUE chuyen tieng ho MS 2026 .122em Quach Quang Liem.20260513.224127.020978765836.SACOMBANK.970403

14/05/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129088159801.20260513.129088159801-0708983522_Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong

14/05/2026 100.000,00 MBVCB.14209561609.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0031000015290 DAO THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

14/05/2026 500.000,00 6133VNIB02BVQDJF.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).20260513.223820.021704060029031.VU THI HUONG LY.970441

14/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505132238142026YDna502532.5189.23267.223811

14/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505132238002026F5fT502353.5387.21972.223800

15/05/2026 50.000,00 6135IBT1iJB5T9AZ.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260515.222624.234580582.TRAN GIANG NAM.970432

15/05/2026 300.000,00 6135IBT1cJ1XDVKJ.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260515.221453.105000342483.NGUYEN THANH HUONG.970415

15/05/2026 10.000,00 MBVCB.14240174778.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.125 (Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 200.000,00 6135IBT1kCCZBT5B.Ms 2026.124 em Trieu Thi Hue FT26136337508457.20260515.221015.19035300656012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DIEP .970407

15/05/2026 1.800.000,00 6135IBT1bJVG3DN2.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Nguyen Ho Ngoc Han MS 2026 -125 . Chuc con som hoi phuc.20260515.220247.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427

15/05/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam#SP#020097048805152159112026d503902922.5387.29661.215911

15/05/2026 100.000,00 6135ASCB02BHKM57.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam-150526-21:55:01 6135ASCB02BHKM57.20260515.215501.32392869.DINH THI THANH NGA.970416

15/05/2026 200.000,00 MBVCB.14239958011.CHU THI THU ung ho ms 2026.125 (nguyen ho ngoc han).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097040505152153462026T2PP073995.5389.12763.215346

15/05/2026 20.000,00 MBVCB.14239902283.Ung ho MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han - TPHCM).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 200.000,00 6135VNIB02BHG6L5.Ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue).20260515.215100.620704060103747.HUYNH DUY LOC.970441

15/05/2026 1.000.000,00 6135TPBVI2A2TTL6.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260515.215013.17176166666.PHUONG VAN PHONG.970423

15/05/2026 200.000,00 6135IBT1kCCZ22HD.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26136105214884.20260515.212910.19020058478018.VND-TGTT-TA THI TO LIEN.970407

15/05/2026 2.000.000,00 MBVCB.14239480613.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0721000619719 CHAU HUYNH DUC NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 100.000,00 MBVCB.14239419217.ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem.CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 100.000,00 MBVCB.14239271501.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 200.000,00 THIEN ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han.#SP#020097048805152106362026jwhr725937.5390.17188.210637

15/05/2026 150.000,00 ung ho MS 2026 118 em DO TIEN LAM#SP#020097048805152103422026f7rw714515.5387.98621.210342

15/05/2026 50.000,00 6135IBT1kCC6F64S.Ung ho MS 2026 108 be La Dang Khoa FT26135048708615.20260515.210314.19034526439018.VND-TGTT-LE THI BICH NGOC.970407

15/05/2026 100.000,00 6135VNIB02BH41LU.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260515.210136.016214189.LAI THAI OANH.970441

15/05/2026 200.000,00 MBVCB.14239024201.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0251002758141 LE THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 200.000,00 6135IBT1kCC6B5J8.ung ho MS 2016.124 FT26135651128897.20260515.203223.19034957956011.VND-TGTT-PHAM THI HUONG GIANG.970407

15/05/2026 500.000,00 6135NBVAF2LGHZ9T.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260515.203140.100011571233.TRAN THI HUONG.970419

15/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.125 Em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097048805152008022026rlln470529.5189.22865.200802

15/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa#SP#020097042205151947292026T5TN473069.5390.76975.194730

15/05/2026 100.000,00 6135IBT1kCCELKDA.Ms 2026 125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135439006830.20260515.193434.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407

15/05/2026 200.000,00 6135IBT1kCCEH4L3.ung ho MS 2026.125 em nguyen ho ngoc han FT26135497440979.20260515.193158.19034609110018.VND-TGTT-THANG DUC NHIEN.970407

15/05/2026 50.000,00 MBVCB.14236880762.Ung ho MS 2026.108 (be La Dang Khoa).CT tu 9387599459 VU QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 100.000,00 6135IBT1kCCEU7ET.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135088965978.20260515.190219.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407

15/05/2026 50.000,00 MBVCB.14236391913.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 1012978671 DUONG DINH LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 100.000,00 Ung ho ms 2026.124 em Trieu Thi Hue#SP#020097042205151845072026W3TZ636369.5387.7328.184507

15/05/2026 30.000,00 6135IBT1iJBYXPLB.Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa.20260515.184500.234723545.TRAN VAN QUANG.970432

15/05/2026 200.000,00 MBVCB.14236145543.Ung ho MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue#SP#020097042205151825242026GWBZ882783.5390.57079.182525

15/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097041505151808382026bRIr812734.5388.32507.180839

15/05/2026 100.000,00 MBVCB.14235563251.MS2026.108 be La Dang Khoa.CT tu 0021000264304 HOANG THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 100.000,00 MBVCB.14235137925.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0821000120097 DAO TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 500.000,00 MBVCB.14234897218.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 1036080723 TRAN THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 100.000,00 PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.121 chi Cao Thi Dung#SP#020097042205151718392026BI8N495514.5387.39469.171839

15/05/2026 100.000,00 PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205151717172026SF86494187.5389.29068.171718

15/05/2026 100.000,00 PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong#SP#02009704220515171608202646YX550412.5388.20350.171609

15/05/2026 100.000,00 PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#0200970422051517140520263BVP612525.5390.4693.171407

15/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue#SP#020097048805151713282026oe41592216.5189.98741.171328

15/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong#SP#020097048805151710382026o4lr577553.5189.77270.171038

15/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097048805151708312026sflt566642.5389.61221.170831

15/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue#SP#0200970405051517041420266RG2057156.5388.28113.170415

15/05/2026 200.000,00 MBVCB.14234227186.ung ho ms2026.124.CT tu 0011004049598 VU DUC HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#0200970405051517024220261SZ2047546.5189.15649.170238

15/05/2026 100.000,00 6135IBT1d1MIGNRL.Ung ho MS 2026118 e Do Tien Lam.20260515.165626.97042292Qbc9bc5000000000d20881.MBBANK IBFT.970422

15/05/2026 200.000,00 MBVCB.14233794335.ung ho ms2026.125 be Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 200.000,00 6135IBT1aWHKZBWE.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.163521.068704070163451.LE QUANG DINH.970437

15/05/2026 500.000,00 6135SGTTH2AD36DL.IBFT ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong.20260515.163310.060004571961.SACOMBANK.970403

15/05/2026 100.000,00 MBVCB.14233598341.Ung ho MS 2026.125 ( em Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#0200970488051516274620267ene372976.5388.57631.162734

15/05/2026 50.000,00 gia dinh DungMai gui ms2026.125 giup do be Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097048805151623062026yeu9352629.5390.26315.162306

15/05/2026 200.000,00 MBVCB.14233410865.ung ho ms 2026.125 (em nguyen ho ngoc han).CT tu 0081000858817 HUYNH VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 300.000,00 6135IBT1iJBYDZKW.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.161928.56293892.LE CAM PHUONG.970432

15/05/2026 50.000,00 6135TPBVI2Q53STP.Ung ho MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han).20260515.161520.03059105801.PHAM THI TUONG VY.970423

15/05/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong#SP#020097040505151614392026FMAQ061518.5390.66928.161439

15/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#0200970488051516070120263hiy285993.5389.16500.160701

15/05/2026 100.000,00 6135IBT1iJBY9LRA.MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.160525.144391101.MAC THI LOAN.970432

15/05/2026 100.000,00 MBVCB.14233070294.LE HUU DANG chuyen tien ung ho em Nguyen Ho Ngoc Han, Ms 2026.125.CT tu 0161001691627 LE HUU DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue)#SP#0200970415051515563920262rSm110092.5189.44216.155639

15/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#0200970488051515443420269nmb197282.5189.58507.154429

15/05/2026 200.000,00 UNG HO MS2026 125 . NGUYEN HO NGOC HAN-150526-15:40:15 tg7E107658#SP#020097041605151540152026tg7E107658.5189.28556.154011

15/05/2026 100.000,00 MBVCB.14232750037.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 100.000,00 MBVCB.14232729639.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0451001325191 NGUYEN THE HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 50.000,00 MBVCB.14232723510.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 9365002449 LE THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 300.000,00 MBVCB.14232676749.Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0251002428971 DINH THI BAO YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 100.000,00 MBVCB.14232638644.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0511000426863 TRAN QUOC TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097040505151529112026PJ9K026748.5189.52968.152907

15/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097042205151529072026ET37310850.5189.53892.152907

15/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097048805151527382026ffgf133399.5387.43641.152738

15/05/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.124 em trieu thi hue#SP#020097048805151527002026iguw131077.5389.38985.152700

15/05/2026 100.000,00 MBVCB.14232537799.MS 2026.125-cau mong em Nguyen Ho Ngoc Han hoi phuc sk- gd som vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 100.000,00 MBVCB.14232526393.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 100.000,00 MBVCB.14232513171.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 100.000,00 MBVCB.14232511172.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 100.000,00 MBVCB.14232507370.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 100.000,00 MBVCB.14232504788.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 500.000,00 MBVCB.14232369713.giup MS 2026.125 (Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 100.000,00 MBVCB.14232344461.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 1021757405 TRAN NGOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong#SP#020097042205151510202026M2OY788027.5388.29999.151021

15/05/2026 150.000,00 6135IBT1kCCGPF42.Ung ho MS2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135972722646.20260515.150908.19029474832014.VND-TGTT-BUI THI MAI NHU.970407

15/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#0200970422051515080320267TRN645850.5390.15202.150803

15/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097042205151507262026WND7309352.5389.12087.150727

15/05/2026 200.000,00 6135IBT1kCCGIM6N.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135285787797.20260515.145849.19039017107016.VND-TGTT-VO THI NGOC TAM.970407

15/05/2026 100.000,00 MBVCB.14232124755.Ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#020097041505151457022026oWkp774146.5388.43394.145702

15/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han)#SP#020097041505151452242026Bj1x757825.5390.15109.145224

15/05/2026 300.000,00 MBVCB.14232044850.ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem.CT tu 0261003487343 NGUYEN THI KHANH HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 100.000,00 6135TPBVI2Q5VMIQ.Ung ho MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han).20260515.144903.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

15/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#02009704220515144815202659BX156825.5388.88599.144811

15/05/2026 100.000,00 6135SGTTH2ADEG4N.IBFT ung ho ms 2026.125 nguyen ho ngoc han.20260515.144149.060100478369.SACOMBANK.970403

15/05/2026 100.000,00 MBVCB.14231872237.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 100.000,00 2026.125#SP#020097042205151437322026Z6QM858874.5389.27039.143732

15/05/2026 200.000,00 NGUYEN LAN HUONG Chuyen tien ung ho MS 2026.125 Nguyen Ho Ngocj Han#SP#020097048805151435062026wn7w955028.5389.11770.143506

15/05/2026 100.000,00 6135IBT1kCCG1EM9.Ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam FT26135489965270.20260515.143454.19036932869018.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN LINH.970407

15/05/2026 500.000,00 6135IBT1kCCG11T4.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135526039167.20260515.143303.19027898763011.VND-TGTT-DINH THI HUE.970407

15/05/2026 100.000,00 6135IBT1iJBPFSZA.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.143234.180854398.LE VO NHUT HOANG.970432

15/05/2026 100.000,00 MS 2026.125 Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097042205151430382026V5OY400489.5388.87069.143038

15/05/2026 200.000,00 6135IBT1iJBPTNLD.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.143025.0948123397.TRAN THI VINH.970432

15/05/2026 100.000,00 6135IBT1kCCGWBIF.MS 2026.125 FT26135189949004.20260515.142748.19029103147017.VND-TGTT-DO MINH TU.970407

15/05/2026 100.000,00 MBVCB.14231704674.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0351000857504 DUONG VAN KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097042205151425462026K7S6178047.5388.61408.142542

15/05/2026 200.000,00 NGUYEN THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms2026.122 em quach quang liem. chuc em mau khoe#SP#020097042205151424392026BZ49781129.5388.55134.142436

15/05/2026 2.000.000,00 MBVCB.14231684329.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0011002137998 NGUYEN THI QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 100.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026:125 e Ho ngoc Han#SP#020097042205151424142026SFC6386095.5388.51953.142415

15/05/2026 50.000,00 6135VNIB02B3A4PK.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.142343.014655596.NGUYEN MAI LINH.970441

15/05/2026 100.000,00 6135IBT1iJBPTQWL.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.142104.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970432

15/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#0200970405051514205620261F32028006.5388.35518.142052

15/05/2026 100.000,00 6135IBT1fJWCM5P9.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.141912.0905888105.VO THI HONG LY.970431

15/05/2026 100.000,00 Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097042205151418272026Y8AP858661.5389.21850.141827

15/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han-150526-14:18:24 EXZs583366#SP#020097041605151418252026EXZs583366.5390.20865.141820

15/05/2026 100.000,00 MBVCB.14231586000.ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129303363296.20260515.129303363296-0985565684_Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han

15/05/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129303206200.20260515.129303206200-0931027960_Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han

15/05/2026 500.000,00 MBVCB.14231480836.Ung ho MS 2026.125 ( em Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 0371000464067 NGUYEN THI DIEU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 300.000,00 6135SGTTH2ADUWRD.IBFT Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.140614.050124124198.SACOMBANK.970403

15/05/2026 100.000,00 MBVCB.14231411794.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0011004292020 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 100.000,00 6135SGTTH2ADUFL6.IBFT Ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue.20260515.140224.0378268252.SACOMBANK.970403

15/05/2026 100.000,00 6135IBT1iJBPZHD5.UNG HO MS 2026 123 anh Tuong Van Phong.20260515.140029.0968348206.LE THI NGA.970432

15/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097042205151358372026BU0R575514.5388.20020.135837

15/05/2026 200.000,00 MBVCB.14231365419.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 9966912148 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#0200970422051513574820266FCK180903.5388.15171.135744

15/05/2026 100.000,00 Ung ho MS2026.125#SP#020097042205151355312026BGIB920644.5388.3912.135531

15/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#0200970422051513551320261TPQ427289.5189.2516.135514

15/05/2026 200.000,00 6135IBT1d1MI9KBB.ung ho MS 2026125 chau Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.135439.970422K0e5d53000000000389971.MBBANK IBFT.970422

15/05/2026 100.000,00 MBVCB.14231318247.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0611001938144 NGUYEN HONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 300.000,00 MBVCB.14231310985.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0451000247915 NGUYEN THI THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 68.000,00 MBVCB.14231308454.DUONG PHUNG NHU chuyen tien ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem) .CT tu 1044857499 DUONG PHUNG NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 50.000,00 6135IBT1kCCAZMUK.MS 2026.125 FT26135545413390.20260515.135321.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

15/05/2026 200.000,00 6135IBT1kCCA6BIJ.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135352556627.20260515.135036.19038270037011.VND-TGTT-NGUYEN LE HUNG SON.970407

15/05/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.125 ( em Nguyen Ho Ngoc Han)#SP#020097041505151350342026L5Rv565896.5189.78969.135034

15/05/2026 100.000,00 6135IBT1kCCA6Y1Y.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135157300884.20260515.135022.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407

15/05/2026 100.000,00 6135IBT1iJBP6GH4.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.134930.129292032.PHAM THAI VIET.970432

15/05/2026 30.000,00 6135IBT1kCCAETWD.2026.125 Nguyen Ho Ngoc Han FT26135372805500.20260515.134816.271119926666.VU TUNG LAM.970407

15/05/2026 200.000,00 MS2026-125 CHAU HO NGOC HAN SAI GON-150526-13:48:06 5tFL113123#SP#0200970416051513480620265tFL113123.5387.67460.134806

15/05/2026 200.000,00 LE THI THUY Chuyen tien ung ho MS 2026.125 (Nguyen Ha Ngoc Han)#SP#020097041505151346522026eyy6556496.5387.61423.134652

15/05/2026 35.000,00 6135IBT1kCCAKBDG.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135175030790.20260515.134341.19034842195015.VND-TGTT-PHAM GIA HUNG.970407

15/05/2026 100.000,00 MBVCB.14231180941.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.125( nguyen ho ngoc han).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097048805151341302026tg4c807192.5189.36303.134126

15/05/2026 100.000,00 6135IBT1iJBPE6I4.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.134105.0927629615.TRAN TAN PHAT.970432

15/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097048805151339142026xddb801671.5389.24794.133914

15/05/2026 100.000,00 MBVCB.14231143391.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026.125 Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097048805151338202026zl0c799526.5390.19863.133820

15/05/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097042205151336322026FD9V411152.5390.10763.133632

15/05/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129299798417.20260515.129299798417-0964577258_Ung ho MS 2026125

15/05/2026 200.000,00 MBVCB.14231081615.ung ho MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 0071001120059 BUI THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097048805151333222026zzcn787576.5388.96772.133322

15/05/2026 100.000,00 6135SGTTH2ADRXU9.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.133224.070141287050.SACOMBANK.970403

15/05/2026 10.000,00 6135VNIB02B32M85.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.133208.345825555.DINH KHANH LINH.970441

15/05/2026 100.000,00 MBVCB.14231042938.ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem chuc con suc khoe.CT tu 9348126866 TRAN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026 125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097048805151330272026bvu6780638.5389.82494.133027

15/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097042205151329432026LQZB807503.5389.79561.132944

15/05/2026 50.000,00 MBVCB.14231032774.ung ho MS 2026.125.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 100.000,00 6135IBT1aWHKVY4G.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.132936.0826786866.DANG NHAT MINH.970437

15/05/2026 50.000,00 MBVCB.14231030268.ung ho MS 2026.124.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 50.000,00 NGUYEN THI THU TRAM Chuyen tien Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097048805151329032026m7s1777377.5189.75663.132904

15/05/2026 100.000,00 6135TPBVI2Q5WVAJ.Ung ho MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han).20260515.132714.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

15/05/2026 200.000,00 6135IBT1kCCAB7UN.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135174056168.20260515.132620.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407

15/05/2026 100.000,00 MBVCB.14230994834.ung ho ms 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097042205151325392026HY7F369792.5189.61010.132540

15/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han-150526-13:24:32 CkLC197413#SP#020097041605151324322026CkLC197413.5389.55365.132432

15/05/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129298417621.20260515.129298417621-0367793610_Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han

15/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han-150526-13:21:23 VGTF739999#SP#020097041605151321232026VGTF739999.5189.41064.132124

15/05/2026 2.630.000,00 6135ORCOQ2YF4S1G.gd AC Cuong Chau - ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong..20260515.132115.0845576789.BUI THU THUY.970448

15/05/2026 100.000,00 6135IBT1iJBP7Z29.ZP261350287560 Ung ho MS 2026114 em Dang Dang Duong.20260515.132115.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

15/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097042205151321042026USMF225368.5387.39308.132100

15/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097048805151320092026t31i756651.5189.35017.132009

15/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#0200970422051513195120266R0R692221.5387.33306.131951

15/05/2026 5.000,00 6135VNIB02B95118.ung ho MS 2026.125 ( em Nguyen Ho Ngoc Han ).20260515.131911.912281212.GIANG MY LINH.970441

15/05/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097048805151318302026hgcc752840.5388.26405.131830

15/05/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.125-150526-13:17:37 GSis255615#SP#020097041605151317382026GSis255615.5390.22393.131738

15/05/2026 300.000,00 6135IBT1kCCAYCD2.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135877310185.20260515.131721.19027448402017.VND-TGTT-NGUYEN TRANG NGAN.970407

15/05/2026 100.000,00 6135NAMAA28I1WV8.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.131629.0987498969.NGUYEN LINH CHI.970428

15/05/2026 2.000.000,00 MBVCB.14230878008.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0121000277219 LE QUANG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 50.000,00 6135IBT1kCCAPBYF.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135437691596.20260515.131511.6688899888.TRUONG THI HUE.970407

15/05/2026 200.000,00 MBVCB.14230856652.17A Hang Ga ung ho MS 2026.122 NGUYEN HO NGOC HAN.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.125 em nguyen ho ngoc han#SP#020097042205151314082026FBP7341617.5189.4828.131404

15/05/2026 138.000,00 6135IBT1iJBP7QNR.2026 125.20260515.131407.460163919.VU THI HIEN.970432

15/05/2026 100.000,00 6135IBT1d1MICQ74.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.131320.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422

15/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097042205151311562026V45T450984.5189.94433.131152

15/05/2026 20.000,00 gui ms 2026 125#SP#0200970422051513110820263B8V424158.5390.89920.131104

15/05/2026 300.000,00 MS2026.125 Em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097042205151310422026SAX3974309.5390.88241.131042

15/05/2026 50.000,00 6135MCOBQ2YF4WCK.Ung ho ms2026.125 nguyen ho ngoc han.20260515.131033.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

15/05/2026 300.000,00 MBVCB.14230801204.ms2026.124.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 100.000,00 6135IBT1d1MI16QZ.unghoMS2026125.20260515.130824.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422

15/05/2026 500.000,00 MBVCB.14230794891.ms2026.125.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 200.000,00 MBVCB.14230777947.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 9420703979 LE TO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:ms 2026.125#SP#02009704050515130651202668S7089767.5389.68978.130651

15/05/2026 100.000,00 MBVCB.14230775885.Ung ho MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#02009704880515130636202635b6725012.5389.67483.130636

15/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han-150526-13:06:07 2zKt375794#SP#0200970416051513060720262zKt375794.5390.66203.130603

15/05/2026 200.000,00 6135IBT1kCCAILK4.Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135397688784.20260515.130546.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

15/05/2026 100.000,00 6135IBT1kCCAIE86.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135035441547.20260515.130521.19036156579012.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU QUYNH.970407

15/05/2026 200.000,00 MBVCB.14230755212.ms 2026.125 nguyen ho ngoc han.CT tu 0071005840903 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 10.000,00 ung ho ms 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han chuc em va gia dinh binh an#SP#020097042205151304122026K4XE255289.5390.56484.130412

15/05/2026 50.000,00 6135ORCOQ2YF4838.LOC HO TRO MS2026.125 NGUYENHONGOCHAN.20260515.130238.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

15/05/2026 100.000,00 6135MCOBQ2YF4C6H.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.130140.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426

15/05/2026 100.000,00 6135IBT1kCCAMS2J.Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135020904660.20260515.130018.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407

15/05/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129294594640.20260515.129294594640-0854076607_Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han

15/05/2026 50.000,00 6135IBT1kCCA9A5I.TRAN THI DIEM HUONG chuyen MS 2026.124 Trieu Thi Hue FT26135423746004.20260515.124805.19033064303011.VND-TGTT-TRAN THI DIEM HUONG.970407

15/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970488051512425820266ker665831.5389.45870.124258

15/05/2026 15.660,00 6135IBT1kCCAQYIB.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135296460969.20260515.122942.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

15/05/2026 15.660,00 6135IBT1kCC4NCQ9.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue FT26135702111197.20260515.122600.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

15/05/2026 500.000,00 IBVCB.14229933702.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#0200970488051512072220266mmv549633.5389.25087.120722

15/05/2026 300.000,00 IBVCB.14229871251.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#020097048805151159362026lsjp519888.5390.71122.115936

15/05/2026 100.000,00 MBVCB.14229738535.uh quach quang liem ms2026122.CT tu 0731000586623 PHAM THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 100.000,00 MBVCB.14229713506.u h vu truc quynh ms2026113.CT tu 0731000586623 PHAM THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 500.000,00 MBVCB.14229705094.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 7376228080 NGUYEN NGOC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 20.000,00 6135IBT1iJBPS529.Ung ho MS 2026-124 em Trieu Thi Hue.20260515.112527.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

15/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026095 chi Vu Thi Thao#SP#0200970488051511174520264g8u348948.5390.68306.111745

15/05/2026 250.000,00 MBVCB.14229037987.MS 2026.125 NGUYEN HO NGOC HAN.CT tu 0301002910537 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 100.000,00 6135IBT1kCCB3AV2.Ung ho ms 2026.122 e quach quang liem FT26135401600758.20260515.105105.19026255572024.VND-TGTT-NGUYEN QUANG VU.970407

15/05/2026 100.000,00 MBVCB.14228456235.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 30.000,00 6135NAMAA28D6LL6.TuanKhoi ung ho ms 2026.122 Quach Quang Liem.20260515.103135.872229999.LE THI DUNG.970428

15/05/2026 200.000,00 MBVCB.14228242866.Ung ho MS 2026.125(em Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 1014212321 THAI CAM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 100.000,00 6135TPBVI2Q5M3XX.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260515.101642.00538048002.NGUYEN THI VAN ANH.970423

15/05/2026 300.000,00 ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue#SP#0200970488051510154120267qll110588.5387.61013.101528

15/05/2026 700.000,00 6135IBT1kCCB5SNG.Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135220515026.20260515.101146.19030449852017.VND-TGTT-TRAN QUANG HUY.970407

15/05/2026 1.000.000,00 6135VNIB02B9UZKA.Ung ho MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han).20260515.101102.088704060101806.TRINH HAI VAN.970441

15/05/2026 5.000.000,00 CSPM,CSTV tai tro dong vien cho ms 2026.121#SP#020097048805151010462026nupq092505.5387.29978.101046

15/05/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097042205151010242026Q44E267690.5189.27332.101020

15/05/2026 500.000,00 6135IBT1kCCBYY54.Ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue FT26135577477500.20260515.100939.19030449852017.VND-TGTT-TRAN QUANG HUY.970407

15/05/2026 100.000,00 6135SHBAA28DIKSA.UH MS2026 123 anh Tuong van phong.20260515.100930.1012350323.TRAN VAN BINH.970443

15/05/2026 3.000.000,00 CSPM,CSTV tai tro giup cho ms 2026.122#SP#0200970488051510072420269bmm080125.5390.9465.100720

15/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026. 120 Be Le Anh Hung#SP#020097040505151006132026206G076126.5189.1408.100613

15/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026. 121 Chi cao Thi Dung#SP#020097040505151004282026GCI3067298.5389.91603.100428

15/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa#SP#020097048805151002502026c2yo063104.5387.81140.100251

15/05/2026 100.000,00 6135IBT1kCCBI8NN.Ung ho MS 2026.108 FT26135101045028.20260515.095831.1122041997.LE TU ANH.970407

15/05/2026 200.000,00 MBVCB.14227772894.ung ho MS 2026118.em do tien lam.CT tu 0081001194372 HUYNH THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 100.000,00 6135IBT1iJBUFQCX.ZP261350146414 Trung Kien ung ho MS 2026.124.20260515.094714.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

15/05/2026 100.000,00 MBVCB.14227608480.Chuyen tien ung ho MS 2026 125 Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

15/05/2026 500.000,00 6135IBT1iJBULPX9.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260515.093345.0909808833.DANG HOAI ANH.970432

15/05/2026 50.000,00 6135IBT1d1MMGECL.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.093123.970422Wa278890000000002c2098.MBBANK IBFT.970422

15/05/2026 50.000,00 MBVCB.14227492125.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0291000265420 HA ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 50.000,00 MBVCB.14227477254.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 500.000,00 6135IBT1kCCBQSPG.Ung bo ms 2026.122 Quach Quang Liem FT26135069721630.20260515.092701.3392658888.BUI THI TIEU TUYET.970407

15/05/2026 300.000,00 MBVCB.14227454669.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0451000245402 LE KHAC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han-150526-09:19:40 NSOM340762#SP#020097041605150919402026NSOM340762.5387.43854.091936

15/05/2026 102.000,00 Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa#SP#0200970422051509174520266N0N983499.5189.35408.091746

15/05/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa-150526-09:16:26 foEA548948#SP#020097041605150916272026foEA548948.5189.29326.091627

15/05/2026 50.000,00 6135IBT1kCC53CZK.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135356024462.20260515.091514.19029923906011.VND-GCB-TRUONG MINH TRI.970407

15/05/2026 1.500.000,00 6135MCOBQ2YF1VBT.UH MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han).20260515.091146.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426

15/05/2026 2.000.000,00 PHAM QUOC AN va PHAM THUY ANH, Quang Ninh, ung ho MS 2026.125 e Nguyen Ho Ngoc Han#SP#0200970488051509103320265hb6883885.5389.417.091033

15/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097042205150909312026FMIT337365.5389.94814.090932

15/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa#SP#020097042205150908322026LNDO501487.5189.89478.090832

15/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han-150526-09:06:46 FqER946992#SP#020097041605150906462026FqER946992.5390.80942.090642

15/05/2026 1.000.000,00 6135NAMAA28D9A9C.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.085917.908252616.NGUYEN ANH TUAN.970428

15/05/2026 15.000,00 MBVCB.14227060331.2026.123( Tuong Van Phong).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 1.000.000,00 6135IBT1iJBUE1BQ.LE THI HOA chuyen tienvung ho ma so 2026 125 NGUYEN HO NGOC HAN.20260515.085630.247529918.LE THI HOA.970432

15/05/2026 200.000,00 MBVCB.14226979938.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0061001056410 NGUYEN DINH CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 100.000,00 6135IBT1kCC57AQ9.Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa FT26135480217560.20260515.084945.19032953256010.VND-TGTT-HOANG PHAM NGOC HIEN.970407

15/05/2026 500.000,00 MBVCB.14226966350.ung bo ms 2026.104 (be Mo Minh Tien).CT tu 0511003763173 LE THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue#SP#02009704880515084801202650yj811264.5389.97515.084801

15/05/2026 500.000,00 MBVCB.14226944879.ung ho ms 2026.120 (be Le Anh Hung).CT tu 0511003763173 LE THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 500.000,00 MBVCB.14226920302.Ung ho ms 2016.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 0511003763173 LE THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 500.000,00 MBVCB.14226909254.ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue).CT tu 0511003763173 LE THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 500.000,00 6135IBT1kCC5GWT2.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26135971400097.20260515.084515.2883451319.NGUYEN THI HUYEN TRANG.970407

15/05/2026 100.000,00 6135IBT1aWH7GQGZ.HO NGOC TAM chuyen tien ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.084317.5400349978437.HO NGOC TAM.970430

15/05/2026 30.000,00 MBVCB.14226856919.Ung ho MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 100.000,00 SHGD:17687747.DD:260515.BO:NGUYEN THI YEN.Remark:Vietcombank;0011002643148;NGUYEN THI YEN 2026-122 quach quang lieem

15/05/2026 35.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129260788097.20260515.129260788097-0918820162_PHAN THI MEN chuyen tien MS2026124

15/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097042205150833162026S9WK120345.5387.36001.083317

15/05/2026 300.000,00 NGUYEN THI NGOC ANH Ung ho MS 2026.108 be La Dang Khoa#SP#020097048805150831092026hiv7758512.5388.27557.083105

15/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026 118 Do Tien Lam#SP#020097042205150827572026VA8H368231.5189.14600.082757

15/05/2026 300.000,00 MBVCB.14226616000.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 200.000,00 6135IBT1kCC58S5M.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26135786450464.20260515.082123.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407

15/05/2026 500.000,00 6135VNIB02B9MBIK.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260515.081828.025704061530624.DANG MINH THU.970441

15/05/2026 100.000,00 6135IBT1aWH74WCR.ung ho MS 2026125 em nguyen ho ngoc han.20260515.081604.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

15/05/2026 200.000,00 6135IBT1kCC5VX5R.NGUYEN THI TU HOAI ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam FT26135282994853.20260515.081412.19073207993016.VND-TGTT-NGUYEN THI TU HOAI.970407

15/05/2026 200.000,00 MBVCB.14226469346.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 200.000,00 6135IBT1kCC5SI2M.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26135355870708.20260515.080551.19035492525021.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI HUONG.970407

15/05/2026 500.000,00 ung ho ms2026.122 quach quang liem#SP#020097042205150803322026RV8G309485.5387.19880.080332

15/05/2026 100.000,00 6135IBT1iJBUBMP8.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.080326.0984041991.DAO DUC VINH.970432

15/05/2026 500.000,00 ung ho ms2026.125 nguyen ho ngoc han#SP#020097042205150801122026H9SY302741.5390.12027.080112

15/05/2026 6.868,00 Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042205150744482026A3EC563197.5387.54084.074448

15/05/2026 15.660,00 6135IBT1kCCYRTCU.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong FT26135601834157.20260515.073716.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

15/05/2026 30.000,00 6135IBT1kCCYRIK2.PHAM THI LY chuyen ung ho ms 2026.122 em quach quang liem FT26135601827443.20260515.073533.19036477038013.VND-TGTT-PHAM THI LY.970407

15/05/2026 300.000,00 MBVCB.14225993812.NGUYEN DINH THINH chuyen tien MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 200.000,00 6135IBT1kCCY36RD.ung ho ms 2026.123 a tuong van phong FT26135502224159.20260515.072939.19033816354011.VND-TGTT-NGUYEN XUAN BACH.970407

15/05/2026 1.000.000,00 MBVCB.14225836991.Ung ho MS 2026.122 ( em Quach Quang Liem).CT tu 0031000332000 NGUYEN THI QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 15.660,00 6135IBT1kCCYLU81.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26135476966000.20260515.071649.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

15/05/2026 100.000,00 6135IBT1kCCYL8RF.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26135601760809.20260515.071646.19033046678016.VND-TGTT-HOANG THI THUY HANG .970407

15/05/2026 200.000,00 6135IBT1kCCYH6L5.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135103305168.20260515.071409.19031228928015.VND-TGTT-VUONG HUY PHU.970407

15/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem nguyen cau e som binh phuc Nam Mo Quan The Am Bo Tat#SP#0200970422051507140320266D98285238.5387.47165.071403

15/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097048805150659362026suog479674.5189.409.065932

15/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097048805150651372026od96458520.5387.75917.065137

15/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.125.Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097040505150644102026132D059371.5387.56042.064410

15/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097042205150643092026F05W384856.5389.52660.064309

15/05/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem)#SP#020097041505150642412026FLS4906914.5388.50972.064237

15/05/2026 500.000,00 MBVCB.14225399378.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 30.000,00 MBVCB.14225378347.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1066187928 HOANG VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097048805150617572026mj1n386115.5387.96009.061753

15/05/2026 300.000,00 6135SGTTH2AH3LNE.IBFT Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.060818.060299865129.SACOMBANK.970403

15/05/2026 500.000,00 6135IBT1iJBUD5QG.Ms 2026-124 uh em Trieu Thi Hue.20260515.060727.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

15/05/2026 300.000,00 6135SGTTH2AH9N32.IBFT Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.20260515.055734.060299865129.SACOMBANK.970403

15/05/2026 8.686,00 Vietcombank:0011002643148:uhms2026.124 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#02009704050515055653202678UD029374.5387.61423.055653

15/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097041505150339052026xtpd756649.5189.92874.033905

15/05/2026 53.570,00 6135TPBVI2QP78SA.UHMS2026.124 MongGD co Ha Hoa Hue an lanh gap nhieu thien duyen,em Trieu Thi Hue benh chuyen bien tot-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260515.024939.00005384949.VU HOANG LINH.970423

15/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205150242132026UTKN344911.5390.77014.024210

15/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#020097048805150135552026z0n3301360.5387.48813.013556

15/05/2026 200.000,00 6135IBT1kCCY9B2P.MS2026.122 em Quach Quang Liem FT26135116876043.20260515.012719.19030696459018.VND-TGTT-CHU THI THAI HA.970407

15/05/2026 500.000,00 6135IBT1kCCY2RHQ.Ung ho MS 2026.124 Em Trieu Thi Hue FT26135779098021.20260515.011553.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407

15/05/2026 50.000,00 MBVCB.14224712960.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0781000396344 LE MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505150044212026AxJi716975.5390.15965.004421

15/05/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129233643356.20260515.129233643356-0972611833_Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem

15/05/2026 300.000,00 6135IBT1kCCY147W.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26135263652903.20260515.003447.19036892743016.NGUYEN THI MINH HOA.970407

15/05/2026 15.000,00 MBVCB.14224650752.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.123(anh Tuong Van Phong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505150015062026MLku704295.5389.89942.001506

15/05/2026 75.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129232092292.20260515.129232092292-0397652735_NINH NGAN HA chuyen tien qua MoMo

15/05/2026 15.000,00 MBVCB.14224636933.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.122(em Quach Quang Liem).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 29.000,00 6135TPBVI2QPN6FA.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).20260515.001103.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423

15/05/2026 15.000,00 MBVCB.14224552381.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.121(chi Cao Thi Dung).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 300.000,00 MBVCB.14224551540.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0491000051766 LE THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 200.000,00 MBVCB.14224537213.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 9975995911 PHAM HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 200.000,00 6134IBT1kCCPNS9L.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26135934450721.20260514.234538.19034180854013.VND-TGTT-VU THI TUOI.970407

15/05/2026 500.000,00 6134IBT1kCCPRNGB.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26135169131293.20260514.234328.6915182286.DOAN TO QUYEN.970407

15/05/2026 250.000,00 6134IBT1kCCPXT31.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong FT26135850305726.20260514.233308.888830039999.TRAN KHANH DUY.970407

15/05/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970415051423294920269lRS672410.5387.36730.232949

15/05/2026 100.000,00 6134IBT1kCCPXVSD.Ung ho MS 2026.122 em Quach quang Liem FT26135275979793.20260514.232816.3377662884.THAN VAN SON.970407

15/05/2026 15.000,00 MBVCB.14224382167.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.120(be Le Anh Hung).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 100.000,00 ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam#SP#020097041505142316372026gqFu661052.5189.19577.231637

15/05/2026 15.000,00 MBVCB.14224371791.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.119(ba Vo Thi Dan).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 10.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.124#SP#020097048805142307372026iw3b232383.5388.5343.230737

15/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805142307102026pnvg231957.5388.3966.230706

15/05/2026 3.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.120#SP#020097048805142306472026nm58231567.5189.3597.230643

15/05/2026 5.000.000,00 CSPM, CSTV ho tro MS 2026.119#SP#020097048805142306062026x5dz230883.5387.2911.230602

15/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805142258162026hfze222565.5389.88377.225812

15/05/2026 100.000,00 6134IBT1kCCPHXA7.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26135470824125.20260514.225801.19034851629011.VND-TGTT-TRAN THI THU TRANG.970407

15/05/2026 200.000,00 6134IBT1kCCPHTQ5.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26135832013118.20260514.225722.19026201608023.VND-TGTT-PHAM THI NGOC CHAU.970407

15/05/2026 15.000,00 MBVCB.14224336167.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.118(em Do Tien Lam).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097042205142250292026Q96G558666.5390.74177.225029

15/05/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:HUYNH THI THUY KIEU chuyen tien Ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue#SP#020097040505142249042026SJV7080902.5390.70728.224904

15/05/2026 200.000,00 6134VNIB02BS9I68.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260514.224647.023923838.LE THI HAI BINH.970441

15/05/2026 10.000.000,00 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong-140526-22:46:31 sYyO776741#SP#020097041605142246312026sYyO776741.5387.65089.224631

15/05/2026 15.000,00 MBVCB.14224325996.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.117(ba Nguyen Thi Tiep).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

15/05/2026 100.000,00 6134IBT1kCCP6C82.Ung ho Ms 2026.124 em Trieu Thi Hue FT26135018340766.20260514.224202.19038431843011.VND-TGTT-DANG XUAN BACH.970407

15/05/2026 300.000,00 6134SHBAA28DF62K.MS 2026.122 - em Quach Quang Liem.20260514.223651.1026383399.NGUYEN THI THU HUYEN.970443

15/05/2026 100.000,00 6134IBT1kCCPK55B.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26135100620685.20260514.223338.19829135009021.VND--NGUYEN THU HUONG.970407

16/05/2026 20.000,00 MBVCB.14255974214.Ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy - Ha Tinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 130.000,00 ung ho MS 2026.108 be La Dang Khoa#SP#020097048805162222012026b6tt673591.5390.78361.222156

16/05/2026 130.000,00 ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097048805162217132026dxu9663740.5387.66489.221713

16/05/2026 50.000,00 6136IBT1fJWDQESB.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260516.221356.9021684594881.NGUYEN THI VAN ANH.963388

16/05/2026 100.000,00 6136IBT1kC2J8Y5F.Ung ho MS 2026. 126 em Nguyen Tuan Huy FT26138761428118.20260516.220636.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407

16/05/2026 500.000,00 6136IBT1cJC18VLQ.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260516.215644.107872173334.BUI LAN ANH.970415

16/05/2026 200.000,00 MBVCB.14255508756.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 0111000320958 LAU LY SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#0200970405051621395820260JXE026083.5388.58329.213945

16/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097040505162133062026V50B001796.5390.34201.213302

16/05/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129499380941.20260516.129499380941-0973192724_Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue

16/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#020097048805162104262026bxxo450323.5389.20828.210426

16/05/2026 500.000,00 6136IBT1iJBGII44.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260516.210308.81015242530.NGUYEN HOAI THU.970432

16/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097042205162059452026R598802330.5388.1754.205940

16/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097040505162049342026JD12017821.5388.57651.204934

16/05/2026 50.000,00 6136SGTTH2A6AQLQ.IBFT Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260516.204147.199566666.SACOMBANK.970403

16/05/2026 50.000,00 6136IBT1cJCJXSRI.NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.125 ( em Nguyen Ho Ngoc Han).20260516.203847.100000952165.VO THI LE THU.970415

16/05/2026 50.000,00 6136IBT1cJCJ3X5F.NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).20260516.203722.100000952165.VO THI LE THU.970415

16/05/2026 500.000,00 MBVCB.14254441414.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS 2026.126( Em Nguyen Tuan Huy) .CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 50.000,00 6136IBT1cJCJ3G82.NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.124 ( em Trieu Thi Hue).20260516.203554.100000952165.VO THI LE THU.970415

16/05/2026 10.000,00 6136TPBVI2ALH49X.ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue).20260516.201950.00005372645.PHAN LY NGUYET THU.970423

16/05/2026 50.000,00 6136IBT1cJCJZI6B.ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).20260516.201248.101868139483.TRUONG MINH TOAN.970415

16/05/2026 100.000,00 6136SGTTH2A6YCGW.IBFT Ung ho ms 2026.126 em nguyen tuan huy.20260516.201221.060162452285.SACOMBANK.970403

16/05/2026 50.000,00 6136IBT1cJCJ6R3J.ung ho MS 2026.118 (em Do Tien Lam).20260516.201110.101868139483.TRUONG MINH TOAN.970415

16/05/2026 50.000,00 6136IBT1cJCJ6GWE.ubg ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue).20260516.200931.101868139483.TRUONG MINH TOAN.970415

16/05/2026 300.000,00 6136IBT1kC2WC8ES.Ung ho MS 2026.126 Nguyen Tuan Huy FT26136720786019.20260516.200623.19033959068018.VND-TGTT-DANG THI KHUYEN.970407

16/05/2026 300.000,00 6136IBT1iJBG1CDN.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260516.200113.802261888.TONG DUY XUAN.970432

16/05/2026 5.000,00 6136IBT1cJCJ7TRL.129489549432-0386427652-Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260516.195721.701888888.GL Account.970415

16/05/2026 50.000,00 6136IBT1cJCJ74BN.ung ho MS 2026.111 (em Nguyen Hong Anh).20260516.195601.101868139483.TRUONG MINH TOAN.970415

16/05/2026 50.000,00 6136IBT1cJCJ79QX.ung ho MS 2026.116 (em Bui Van Dai).20260516.195427.101868139483.TRUONG MINH TOAN.970415

16/05/2026 100.000,00 6136IBT1cJCJBELC.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260516.193910.101000585461.PHAM THI HOAI THU.970415

16/05/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.118 em Do Tien Lam#SP#0200970488051619162820263vw0002027.5388.94654.191628

16/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy#SP#0200970422051619110420263HIF372769.5387.66465.191104

16/05/2026 50.000,00 TRAN DO NIN Chuyen tien ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy#SP#0200970488051619062220268jm8956390.5389.41489.190617

16/05/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097040505161848282026NMAI079619.5389.46046.184828

16/05/2026 686.000,00 Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097048805161843482026pak3850899.5389.19868.184348

16/05/2026 10.000,00 6136MSCBD2F8B29W.ung ho ms 2026126 em Nguyen Tuan Huy chuc em va gia dinh binh an.20260516.183637.0988857342.NGUYEN VAN LINH.970422

16/05/2026 100.000,00 6136IBT1kC2QQHCP.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy FT26136599602148.20260516.183455.19073896800017.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG MAI.970407

16/05/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129476407995.20260516.129476407995-0326683902_Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue

16/05/2026 100.000,00 6136IBT1iJBAEQT3.VU THI THU THAO chuyen tien 2026 125 nguyen ho ngoc han.20260516.182149.111555222.VU THI THU THAO.970432

16/05/2026 100.000,00 MBVCB.14251703305.MS 2026.126-cau mong em Nguyen Tuan Huy vuot qua kiep nan nay mau chong hoi phuc suc khoe.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#0200970488051617441720261gxt551208.5389.94171.174413

16/05/2026 200.000,00 6136IBT1bJV751N3.Ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy.20260516.174046.99278536699.LAM MINH TRI.970410

16/05/2026 300.000,00 6136IBT1kCCNDBJ5.Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26136128546600.20260516.173759.13320350255013.-TGTT-DUONG DUY HUNG.970407

16/05/2026 100.000,00 6136SGTTH2AN93CR.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy.20260516.173544.070141287050.SACOMBANK.970403

16/05/2026 500.000,00 6136ASCB02BIIP6H.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy-160526-17:32:47 6136ASCB02BIIP6H.20260516.173247.81798888.NGUYEN DUONG HUY.970416

16/05/2026 300.000,00 6136MCOBQ2YZCITQ.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260516.172628.03201019000248.PHAM NGOC DOAN.970426

16/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097042205161725562026M6EC458012.5387.89496.172557

16/05/2026 3.000.000,00 6136IBT1eJV75JY6.CONG TY CP TAP DOAN NV UNG HO MS 2026.126 EM NGUYEN TUAN HUY.20260516.172307.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418

16/05/2026 100.000,00 6136IBT1kCCNQG9R.Ung ho MS 2026.126 e nguyen tuan huy FT26136772033055.20260516.172124.19032614197013.VND-TGTT-PHI THUY TRANG.970407

16/05/2026 100.000,00 MBVCB.14250517296.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097042205161712542026RV6U882030.5387.17017.171249

16/05/2026 50.000,00 6136MCOBQ2YZMAH3.Ung ho ms2026.126 nguyen tuan huy.20260516.171106.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

16/05/2026 200.000,00 MBVCB.14250391887.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0071005069572 TRINH THIEN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 200.000,00 6136IBT1kCCRT6CC.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy FT26136800003517.20260516.170854.3888898889.LE THI MAI HANH.970407

16/05/2026 200.000,00 6136IBT1kCCRT54M.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy FT26136094660718.20260516.170825.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407

16/05/2026 50.000,00 6136MCOBQ2YZ14CU.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260516.170451.03586013828688.NGUYEN NHU TRANG.970426

16/05/2026 46.064,00 6136TPBVI2ALR3WI.Ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).20260516.170428.04181560001.NGUYEN THI NGOC ANH.970423

16/05/2026 10.000,00 6136VNIB02BI34EG.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260516.170238.345825555.DINH KHANH LINH.970441

16/05/2026 50.000,00 6136IBT1cJCWIT4M.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260516.170226.100883665700.TRINH QUOC DONG.970415

16/05/2026 100.000,00 6136IBT1cJCWI5Q1.ung ho MS 2026.126.20260516.170056.104600030195.VU THI HONG HANH.970415

16/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy#SP#0200970422051617000020263E8H828297.5387.45840.165955

16/05/2026 300.000,00 MBVCB.14250129906.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 1014364553 BUI THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 100.000,00 MBVCB.14250109773.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 200.000,00 6136IBT1kCCRK42A.Ung ho MS 2026.126 FT26136500084598.20260516.165523.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

16/05/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129462636010.20260516.129462636010-0985565684_Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy

16/05/2026 50.000,00 6136IBT1cJCWVAMJ.ung ho Ms 2026.126 Nguyen Tuan Huy.20260516.165313.105005406071.PHAM THUY HANG.970415

16/05/2026 100.000,00 MBVCB.14250051172.Ms 2026-126 Em Nguyen Tuan Huy.CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 5.000,00 6136VNIB02BI9A4H.ung ho MS 2026.126 ( em Nguyen Tuan Huy ).20260516.165134.912281212.GIANG MY LINH.970441

16/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy#SP#02009704880516165043202649we275362.5387.95868.165043

16/05/2026 100.000,00 6136SHBAA286WRL6.ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy.20260516.164915.0919188888.PHAM THU QUYNH.970443

16/05/2026 100.000,00 6136TPBVI2ALZDHG.ung ho MS 2016.126 (em Nguyen Tuan Huy).20260516.164914.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423

16/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097048805161646442026v586256573.5390.75216.164644

16/05/2026 50.000,00 6136ORCOQ2YZA4EX.LOC UNGHO MS 2026.126 NGUYENTUANHUY.20260516.164625.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

16/05/2026 100.000,00 6136TPBVI2ALZGG5.Ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).20260516.164515.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

16/05/2026 100.000,00 6136IBT1kCCRBBQP.Ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tian Huy FT26136046697074.20260516.164404.3686688.NGUYEN THI KIEU LINH.970407

16/05/2026 100.000,00 6136TPBVI2ALZ4DY.Ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).20260516.164334.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

16/05/2026 160.000,00 Vietcombank:0011002643148:ms 2026.126#SP#020097040505161640382026ETUO073438.5389.41884.164039

16/05/2026 50.000,00 gia dinh DungMai gui ms2026.125 giup do be Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097048805161633542026ezev198702.5387.7788.163341

16/05/2026 500.000,00 MBVCB.14249663739.Bibun 2026.126 ( em Nguyen Tuan Huy) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 99.999,00 6136IBT1cJCWJ5IJ.ung ho MS 2026.124(em Trieu thi Hue).20260516.162140.106875314113.TO VINH CUONG.970415

16/05/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129457408676.20260516.129457408676-0967147929_Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy

16/05/2026 500.000,00 6136IBT1kCCR21EX.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy FT26136856004012.20260516.161316.10320010048012.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH TU.970407

16/05/2026 30.000,00 6136IBT1kCCXT7WJ.Ung ho ms 2026.126 - em Nguyen Tuan Huy - nam mo duoc su luu ly quang vuong phat FT26136003409984.20260516.154442.19050286831018.VND-TGTT-NGUYEN HONG QUYNH.970407

16/05/2026 100.868,00 Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#020097042205161543262026MG6I253511.5387.69009.154327

16/05/2026 500.000,00 6136TPBVI2AL8HGZ.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260516.153342.78930121982.BANH VAN ANH.970423

16/05/2026 200.000,00 MBVCB.14248734337.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1063168897 SINH A CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 100.000,00 MBVCB.14248712236.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1013007153 NGUYEN THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 200.000,00 MBVCB.14248680243.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 7909290796 NGUYEN NGOC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 20.000,00 gui ms 2026 126#SP#020097042205161513322026XSD2884447.5387.40816.151327

16/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805161459262026g7t9857280.5389.83787.145926

16/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097048805161414182026k1jy734660.5388.24286.141419

16/05/2026 100.000,00 MBVCB.14247349040.ung ho MS 2026.126(em Nguyen Tuan Huy).CT tu 1021661485 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 200.000,00 6136NBVAF2LG79TC.Ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).20260516.132507.193475921917.HOANG SONG HANG.970419

16/05/2026 500.000,00 6136NBVAF2LG7SZB.Ung ho MS 2026.113 (em Vu Truc Quynh).20260516.132122.193475921917.HOANG SONG HANG.970419

16/05/2026 200.000,00 MBVCB.14247062087.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 1027785967 NGUYEN MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097048805161257132026ck8x552090.5389.75447.125713

16/05/2026 50.000,00 MBVCB.14246996158.NGUYEN TRONG QUYEN ung ho MS 2026.126 ( em nguyen tuan huy ).CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 19.000,00 ung ho ms 2026124 em Trieu thi Hue#SP#020097048805161241562026pr2d511758.5388.19138.124156

16/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#0200970488051612415320266ee6511624.5189.19046.124153

16/05/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129435655641.20260516.129435655641-0343882448_Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy

16/05/2026 100.000,00 6136IBT1kCC3SVUD.ung ho MS 2026.125 FT26136831708180.20260516.123630.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407

16/05/2026 100.000,00 6136IBT1kCC3JL48.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy FT26136082482088.20260516.122306.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

16/05/2026 100.000,00 6136IBT1kCC3J7GF.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26136408413490.20260516.122236.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

16/05/2026 200.000,00 6136IBT1kCC3J5UI.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26136620674950.20260516.122209.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

16/05/2026 100.000,00 6136IBT1kCC3JS5L.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong FT26136904010139.20260516.122124.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

16/05/2026 100.000,00 6136IBT1kCC3JQ3S.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26136911021040.20260516.122048.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

16/05/2026 200.000,00 6136IBT1kCC3WTPN.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung FT26136093690942.20260516.122018.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

16/05/2026 100.000,00 6136IBT1kCC3WPF6.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung FT26136295703973.20260516.121910.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

16/05/2026 100.000,00 6136IBT1kCC3WDT3.Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan FT26136034542560.20260516.121839.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

16/05/2026 200.000,00 6136IBT1kCC3WJAK.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam FT26136453394078.20260516.121807.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

16/05/2026 100.000,00 6136IBT1kCC3QF9F.Ung ho MS 2026117 ba Nguyen Thi Tiep FT26136023960881.20260516.121730.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

16/05/2026 100.000,00 6136IBT1kCC3QESQ.Ung ho MS 2026116 em Bui Van Dai FT26136002738665.20260516.121700.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

16/05/2026 200.000,00 6136IBT1kCC3Q41M.Ung ho MS 2026115 anh Tran Van Son FT26136527283020.20260516.121634.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

16/05/2026 200.000,00 6136ASCB02BD7PSP.UNG HO MS 2026.124 EM TRIEU THI HUE-160526-12:15:10 6136ASCB02BD7PSP.20260516.121511.1847577.PHAM MINH LIEN.970416

16/05/2026 200.000,00 6136IBT1kCCFNM27.Ung ho MS 2026114 em Dang Dang Duong FT26136008407480.20260516.121302.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407

16/05/2026 50.000,00 6136ASCB02BD7K44.UNG HO MS 2026.126 EM NGUYEN TUAN HUY-160526-12:11:53 6136ASCB02BD7K44.20260516.121153.160088689.BUI TIEN DUNG.970416

16/05/2026 200.000,00 6136ASCB02BD7E6A.UNG HO MS 2026.125 EM NGUYEN HO NGOC HAN-160526-12:11:13 6136ASCB02BD7E6A.20260516.121114.1847577.PHAM MINH LIEN.970416

16/05/2026 300.000,00 6136ASCB02BD6N1F.UNG HO MS 2026.126 EM NGUYEN TUAN HUY-160526-12:04:20 6136ASCB02BD6N1F.20260516.120420.1847577.PHAM MINH LIEN.970416

16/05/2026 15.000,00 MBVCB.14245899022.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.124(em Trieu Thi Hue).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 100.000,00 MBVCB.14245643739.Chuyen tien ung ho MS 2026 126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

16/05/2026 100.000,00 6136IBT1kCCFUGGC.Ung ho MS 2026089 ba Hoang Thi Lieu FT26136899690365.20260516.111949.19038316343013.TRINH NGOC BAO.970407

16/05/2026 10.000,00 MBVCB.14245485483.Ung ho MS 2026099 ba Tran Thi Dinh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 10.000,00 MBVCB.14245467762.Ung ho MS 2026100 be Pham Thi Ngoc Van.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 10.000,00 MBVCB.14245456325.Ung ho MS 2026100 be Pham Thi Ngoc Van.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 10.000,00 MBVCB.14245443362.Ung ho MS 2026101 ong Nguyen Han Phong Vu.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 10.000,00 MBVCB.14245427169.Ung ho MS 2026102 anh Le Van Hien.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 10.000,00 MBVCB.14245410650.Ung ho MS 2026103 ba Nguyen Thi Tung.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 10.000,00 MBVCB.14245403188.Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 10.000,00 MBVCB.14245381789.Ung ho MS 2026105 em Luong Van Luyen.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 10.000,00 MBVCB.14245366759.Ung ho MS 2026106 ong Tran Van Hoi.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 10.000,00 MBVCB.14245356594.Ung ho MS 2026107 be Hoang Thao My.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 10.000,00 MBVCB.14245336563.Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 10.000,00 MBVCB.14245281286.Ung ho MS 2026109 em Nguyen Quang Huy.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 10.000,00 MBVCB.14245284579.Ung ho MS 2026110 em Nguyen Hoang Anh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 10.000,00 MBVCB.14245256404.Ung ho MS 2026111 em Nguyen Hong Anh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 10.000,00 MBVCB.14245240536.Ung ho MS 2026112 anh Le Van Hieu.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 10.000,00 MBVCB.14245222969.Ung ho MS 2026113 em Vu Truc Quynh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097048805161056382026juh3130493.5189.37055.105639

16/05/2026 10.000,00 MBVCB.14245124056.Ung ho MS 2026115 anh Tran Van Son.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 2.000,00 6136IBT1fJW9PSRH.Ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).20260516.104752.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388

16/05/2026 10.000,00 MBVCB.14245076881.Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 200.000,00 ung ho em MS2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205161046262026GG0L492753.5387.91178.104627

16/05/2026 10.000,00 MBVCB.14245059566.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 10.000,00 MBVCB.14245040198.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 10.000,00 MBVCB.14245022672.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 10.000,00 MBVCB.14245014691.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 10.000,00 MBVCB.14244983251.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 10.000,00 MBVCB.14244929477.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 10.000,00 MBVCB.14244911712.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 100.000,00 NGUYEN HONG SANG Chuyen tien ung ho MS . 2026.124 OM DZAMBALA ZALEN TADA SOAHA chuc em mau khoe manh may man#SP#020097048805161036102026722w052912.5390.46001.103610

16/05/2026 200.000,00 6136IBT1kCCTZGWI.Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26136000755086.20260516.102137.1014101995.NGUYEN THI PHUONG THAO.970407

16/05/2026 50.000,00 MBVCB.14244488893.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 50.000,00 MBVCB.14244484050.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 300.000,00 6136IBT1cJ1NQCX4.QR - Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260516.095544.109878018488.NGUYEN THI NAM.970415

16/05/2026 15.000,00 MBVCB.14244195032.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.125 (Em Nguyen Ho Ngoc Han).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 500.000,00 MBVCB.14244157745.Bibun ung ho MS 2026.123 ( anh Tuong Van Phong) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 50.000,00 MBVCB.14244128493.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.126 em Nguyen Huy Tuan#SP#0200970488051609410420265x4z840591.5389.13581.094104

16/05/2026 200.000,00 6136VNIB02BD45MJ.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260516.093817.226226886.BUI TAT THANH.970441

16/05/2026 15.000,00 MBVCB.14244049133.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.124 (Em Trieu Thi Hue).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 15.000,00 MBVCB.14243948189.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.123 (Anh Tuong Van Phong).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 50.000,00 MBVCB.14243778020.ung ho MS 2026.124.CT tu 1019209506 TAO THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097042205160915142026QMYS592507.5387.17799.091514

16/05/2026 100.000,00 6136TPBVI2A239YW.Ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).20260516.091408.00017051983.TRAN THE HUNG.970423

16/05/2026 500.000,00 6136IBT1iJBBEBY2.LE THI HOA transfer ung ho ma so 2026 126 NGUYEN TUAN HUY.20260516.091316.247529918.LE THI HOA.970432

16/05/2026 50.000,00 MBVCB.14243680568.ung ho ms 2026.125 ( em nguyen ho ngoc han ).CT tu 1051504820 NGHIEM THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 100.000,00 6136IBT1kCCLFVNH.BUI THI THU HUONG chuyen FT26136498408490.20260516.090025.19037900177013.VND-TGTT-BUI THI THU HUONG.970407

16/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097042205160854032026JSSR399719.5389.47821.085403

16/05/2026 30.000,00 MBVCB.14243391635.Ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS2026.122#SP#020097040505160841142026J5VB006520.5189.7992.084109

16/05/2026 500.000,00 MBVCB.14242765177.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 500.000,00 6136IBT1fJW9W56V.HONG HA ung ho MS 2026.125.20260516.080348.000870406003741.CAO THI HONG HA.970400

16/05/2026 500.000,00 6136IBT1fJW9WIVS. HONG HA ung ho MS 2026.126.20260516.080128.000870406003741.CAO THI HONG HA.970400

16/05/2026 200.000,00 6136IBT1kCCLVJGG.HOANG THI LOAN UH MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26136359328550.20260516.075924.19072324767012.VND-TGTT-HOANG THI LOAN.970407

16/05/2026 50.000,00 6136IBT1kCCLDJJZ.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26136271440537.20260516.075558.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407

16/05/2026 15.660,00 6136IBT1kCCLDWQF.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy FT26136011445200.20260516.075551.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

16/05/2026 50.000,00 6136IBT1kCCLS7G8.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy FT26136456056117.20260516.075431.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407

16/05/2026 100.000,00 6136IBT1iJBBP9WX.ZP261360088247 Trung Kien ung ho MS 2026.125.20260516.074745.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432

16/05/2026 50.000,00 6136IBT1cJ1RVMXP.Ung ho MS 2026107 be Hoang Thao My.20260516.074547.103884723527.NGUYEN VAN QUYET.970415

16/05/2026 100.000,00 MBVCB.14242482420.Ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.126-em Nguyen Tuan Huy#SP#020097040505160724292026GRV5044533.5388.5759.072429

16/05/2026 500.000,00 MBVCB.14242234336.ung ho MS 2026.125( em Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 0631000390756 DANG MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 300.000,00 6136SGTTH2AISJEW.IBFT Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260516.070323.060319018576.SACOMBANK.970403

16/05/2026 200.000,00 MBVCB.14241992767.Ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 200.000,00 6136MCOBQ2YJWHC8.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.20260516.065722.03101011968406.LE THI MINH PHUONG.970426

16/05/2026 200.000,00 MBVCB.14241910248.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 50.000,00 6136TPBVI2A2KQ78.Ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).20260516.065431.04146174601.TRAN THANH GIAU.970423

16/05/2026 1.000.000,00 MBVCB.14241682432.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 9903073741 VO MINH DANG KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.126 Nguyen Tuan Huy#SP#020097042205160620052026WGDD687828.5388.85058.062001

16/05/2026 100.000,00 6136IBT1kCCH7JV5.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy FT26136369969398.20260516.061713.11120024633011.VND-TGTT-TRAN HAI THINH.970407

16/05/2026 200.000,00 6136IBT1kCCHA1TK.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26136321400819.20260516.055558.19035041673019.VND-TGTT-NGUYEN THI MY HANH.970407

16/05/2026 19.000,00 MBVCB.14241441449.LANG THI THUY ung ho MS 2026.125( em nguyen Ho Ngoc Han ).CT tu 9397394367 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 100.000,00 MBVCB.14241387884.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 300.000,00 6136IBT1iJBB2NCB.Ms 2026-125 uh em Nguyen Ho Ngoc Han.20260516.045718.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

16/05/2026 50.000,00 MBVCB.14241314013.NGUYEN TRONG QUYEN ung ho MS 2026.125 ( em nguyen ho ngoc han ).CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 100.000,00 6136IBT1kCCHIKZQ.Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26136907727855.20260516.021601.19033446059013.VND-TGTT-NGUYEN THUY NGA.970407

16/05/2026 100.000,00 MBVCB.14241164746.Ung ho MS 2026.125 ( em Nguyen Ho Ngoc Han ).CT tu 1024454430 NGUYEN THI PHUONG NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 50.000,00 MBVCB.14240966311.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0011004019398 HOANG VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

16/05/2026 100.000,00 6136WBVNA28NT811.Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa.20260516.001333.163966.HUU THI DIU.970412

16/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097040505152322212026JRU2031347.5388.96271.232208

16/05/2026 300.000,00 6135SHBAA28NJ147.MS 2026.124 - em Trieu Thi Hue.20260515.231840.1026383399.NGUYEN THI THU HUYEN.970443

16/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097042205152306212026JLNP728832.5387.76052.230622

16/05/2026 100.000,00 MBVCB.14240603329.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0071001376078 DUONG ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 500.000,00 MBVCB.14270268507.UNG HO MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 500.000,00 MBVCB.14270263787.UNG HO MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 300.000,00 MBVCB.14270245330.UNG HO MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970488051722304520260y52042826.5389.76273.223045

17/05/2026 200.000,00 MBVCB.14270236891.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1013168178 LUU THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung#SP#020097048805172228342026xc19039861.5388.72345.222834

17/05/2026 50.000,00 MBVCB.14270169705.DO QUYNH THAO NHU chuyen tien ung ho MS 2026.124(em Trieu Thi Hue).CT tu 0061001109212 DO QUYNH THAO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 50.000,00 MBVCB.14270175178.DO QUYNH THAO NHU chuyen tien Ms 2026.126(Nguyen Tuan Huy).CT tu 0061001109212 DO QUYNH THAO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 200.000,00 MBVCB.14270118548.ung ho MS 2026.126 ( em Nguyen Tuan Huy).CT tu 0061001134890 MAI THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 10.000,00 MBVCB.14270117786.TUONG DUNG ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 10.000,00 MBVCB.14270103186.TUONG DUNG ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 10.000,00 MBVCB.14270098656.TUONG DUNG ung ho MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 500.000,00 MBVCB.14270091357.ung ho MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen).CT tu 0061001134890 MAI THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 10.000,00 MBVCB.14270079532.TUONG DUNG ung ho MS 2026.121 (chi Cao Thi Dung).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 20.000,00 MBVCB.14270069340.Ung ho MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 10.000,00 MBVCB.14270069274.TUONG DUNG ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 200.000,00 MBVCB.14270069448.ung ho MS 2026.124 ( em Trieu Thi Hue).CT tu 0061001134890 MAI THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 10.000,00 MBVCB.14270064819.TUONG DUNG ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 10.000,00 MBVCB.14270056597.TUONG DUNG ung ho MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026109 em Nguyen Quang Huy#SP#020097048805172155462026wm4z986472.5387.7209.215533

17/05/2026 300.000,00 UH MS 2026.127 BE DINH BAO YEN O QUANG TRI#SP#0200970488051721515520266y0x978801.5390.97310.215155

17/05/2026 100.000,00 TRINH THI HA Chuyen tien ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam#SP#020097048805172122332026l2hz912435.5387.16116.212233

17/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#020097042205172119442026C7IU817582.5387.7537.211945

17/05/2026 100.000,00 MBVCB.14269360942.Chuyen tien ung ho MS 2026 127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

17/05/2026 100.000,00 Bui Mai Huyen Anh ung ho ms 2026 118#SP#0200970422051720592020267A3Y320166.5389.38335.205920

17/05/2026 100.000,00 6137IBT1kC2IAEWE.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen FT26138810138006.20260517.205849.15232730868888.PHAM THI THUAN ANH.970407

17/05/2026 100.000,00 6137IBT1iJBE6ALJ.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.20260517.205411.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432

17/05/2026 100.000,00 6137IBT1aWHTBSYD.TRAN ANH VIET chuyen tienung ho ms 2026.127 be dinh bao yen.20260517.204919.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437

17/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505172046042026Q800037196.5189.88566.204604

17/05/2026 1.000.000,00 6137IBT1iJBEEIQN.Ba DOAN MINH NGUYET ho tro MS 2026122 em Quach Quang Liem bi tai nan.20260517.204300.143853314.TRUONG QUYNH MAI.970432

17/05/2026 10.000,00 6137TPBVI2AQ1WF2.ung ho MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han).20260517.201033.00005372645.PHAN LY NGUYET THU.970423

17/05/2026 300.000,00 6137ASCB02BPAM76.UNG HO MS 2026.127 BE DINH BAO YEN-170526-20:03:14 6137ASCB02BPAM76.20260517.200314.24190387.NGUYEN THANH MINH.970416

17/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097048805171947452026plzr611644.5387.40310.194746

17/05/2026 50.000,00 6137IBT1kC2MF1FC.Ung ho ms 2026.126 em nguyen tuan huy FT26138906316406.20260517.194435.19072593967011.VND-TGTT-NGHIEM THI MAI.970407

17/05/2026 100.000,00 MBVCB.14268123641.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 10.000,00 6137IBT1aWHTMR19.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.111 (Em Nguyen Hong Anh).20260517.193110.0339306897.VU DUC TU.970437

17/05/2026 10.000,00 6137IBT1aWHTM6SR.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.110 (Em Nguyen Hoang Anh).20260517.192823.0339306897.VU DUC TU.970437

17/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen#SP#020097048805171920592026fqsz512089.5390.16761.192059

17/05/2026 150.000,00 6137IBT1aWHTVHKT.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260517.191753.069704070005983.NGUYEN THI THANH NHAN.970437

17/05/2026 100.000,00 6137ASCB02B7PNUZ.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen-170526-19:07:12 6137ASCB02B7PNUZ.20260517.190712.211661989.THAI BAO THUAN.970416

17/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#02009704880517185041202678vi390666.5389.70188.185036

17/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097048805171846512026xw1j374317.5388.49820.184651

17/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097048805171845032026fila366674.5387.43009.184503

17/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026. 122 em quach quang liem#SP#020097040505171838582026HC48091294.5189.11310.183858

17/05/2026 200.000,00 MBVCB.14266771276.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 200.000,00 MBVCB.14266750114.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 200.000,00 MBVCB.14266727954.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 200.000,00 ung ho ms 2026 127 be Dinh Bao Yen#SP#020097048805171724392026aa4t004287.5390.35988.172439

17/05/2026 250.000,00 ung ho ms 2026 126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097048805171723432026vnpw999959.5387.32016.172338

17/05/2026 300.000,00 ung ho ms 2026 125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097048805171722442026360r995420.5387.26524.172244

17/05/2026 300.000,00 ung ho ms 2026 124 em Trieu Thi Hue#SP#020097048805171721462026bve9990977.5388.22025.172141

17/05/2026 300.000,00 ung ho ms 2026 122 em Quach Quang Liem#SP#0200970488051717205720265kkp987296.5387.17126.172052

17/05/2026 300.000,00 ung ho ms 2026 120 be Le Anh Hung#SP#020097048805171720012026z97c983018.5189.13448.172001

17/05/2026 300.000,00 ung ho ms 2026 118 em Do Tien Lam#SP#020097048805171719012026tb6z978434.5387.7436.171901

17/05/2026 200.000,00 6137IBT1kC2VQTF9.Ung ho MS 2026.125 FT26138808073921.20260517.170911.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

17/05/2026 70.000,00 MBVCB.14265314181.NGUYEN THANH TAM ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 50.000,00 6137MCOBQ2YWLXDC.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260517.170234.03201015986906.NGUYEN THI HONG LY.970426

17/05/2026 50.000,00 6137MCOBQ2YWLVCF.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.20260517.170125.03201015986906.NGUYEN THI HONG LY.970426

17/05/2026 50.000,00 MBVCB.14264914599.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0711000227499 HA HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097042205171637272026DAPG467382.5388.5158.163729

17/05/2026 10.000,00 MBVCB.14264654411.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 200.000,00 MBVCB.14264653909.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 100.000,00 6137IBT1aWHLLZ6R.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260517.162158.008704070014970.PHAM THI THU VANG.970437

17/05/2026 100.000,00 6137ASCB02B7448Z.MA 2026.121-170526-16:12:50 6137ASCB02B7448Z.20260517.161250.12010307.DUONG THI VAN.970416

17/05/2026 1.200.000,00 Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa#SP#0200970488051715470420265rl2612230.5387.82869.154704

17/05/2026 100.000,00 MBVCB.14264085884.TRAN DUY NGUNG chuyen tien ung ho ms 2026.127 (be Dinh Bao Yen).CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 100.000,00 MBVCB.14264029022.Ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 50.000,00 MBVCB.14263947583.ung ho MS 2026.127.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 50.000,00 MBVCB.14263955584.ung ho MS 2026.126.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue, ma GD 100000132024408#SP#020097044905171529052026aQbB588677.5389.11272.152906

17/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy, ma GD 100000132022999#SP#020097044905171526002026mIB0143466.5390.98643.152600

17/05/2026 100.000,00 MBVCB.14263755160.Ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097048805171520182026bp8o526201.5390.76406.152018

17/05/2026 50.000,00 6137IBT1kC2SF5W1.TRAN THI DIEM HUONG chuyen Ms 2026.125 Nguyen Ho Ngoc Han FT26138402485062.20260517.151309.19033064303011.VND-TGTT-TRAN THI DIEM HUONG.970407

17/05/2026 5.000,00 6137IBT1kC2SLUJW.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen FT26138174323340.20260517.150546.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

17/05/2026 5.000,00 6137IBT1kC2SLW5R.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy FT26138807603094.20260517.150434.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

17/05/2026 5.000,00 6137IBT1kC2SHM3H.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26138787841081.20260517.150156.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

17/05/2026 100.000,00 6137IBT1kC2SHSA5.Ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy FT26138373085278.20260517.150134.19037605654012.VND-TGTT-NGUYEN THI NHIEN.970407

17/05/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097042205171457092026FL79703518.5388.90680.145709

17/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097042205171422082026LCJB126821.5388.74104.142209

17/05/2026 500.000,00 MBVCB.14263034405.Ung ho MS 2026.127.CT tu 0201000115126 PHAM CHU TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970488051714015120267r8s320076.5189.10321.140151

17/05/2026 500.000,00 6137IBT1kC2SIJ4B.Ung ho MS 3026.127 be Dinh Bao Yen FT26138356329515.20260517.140129.8734139133.DO BACH KIM.970407

17/05/2026 50.000,00 6137IBT1kC2SVW12.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26138009781756.20260517.135258.19035900832019.VND-TGTT-HOANG THI LINH.970407

17/05/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#02009704220517135131202658FI221104.5390.80114.135126

17/05/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#0200970422051713501920264Q2Q226235.5388.75431.135020

17/05/2026 150.000,00 Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097042205171349052026A66V649345.5390.72514.134906

17/05/2026 300.000,00 MBVCB.14262687960.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 100.000,00 6137IBT1aWHLYBFR.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260517.132927.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424

17/05/2026 10.000,00 MBVCB.14262236222.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 100.868,00 Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#020097042205171302142026GXQB843657.5389.31145.130215

17/05/2026 15.660,00 6137IBT1kC29B8TF.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen FT26138067339630.20260517.121521.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

17/05/2026 300.000,00 6137IBT1kC29YVU2.Ung ho 2026.124 em Trieu Thi Hue. Chuc em vuot qua benh tat. FT26138230174159.20260517.120837.19020712285011.VND-TGTT-THAI THI HANH NHAN.970407

17/05/2026 100.000,00 6137IBT1iJB7RY4Q.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 126 nguyen tuan huy.20260517.120006.111555222.VU THI THU THAO.970432

17/05/2026 300.000,00 6137IBT1cJC26RCN.Ung ho Ms2026.123 anh tuong van phong.20260517.114912.107868026888.NGUYEN VAN HUNG.970415

17/05/2026 500.000,00 6137MCOBQ2YUTW8C.Ung ho Ms 2026.125 (em nguyen ho Ngoc Han).20260517.113712.04101014937156.TRAN THI THU THAO.970426

17/05/2026 500.000,00 6137MCOBQ2YUTR25.Ung ho ms 2026.126 ( em nguyen tuan huy).20260517.113618.04101014937156.TRAN THI THU THAO.970426

17/05/2026 500.000,00 6137MCOBQ2YUTFD9.Ung ho Ms 2026.127 ( be dinh bao yen).20260517.113529.04101014937156.TRAN THI THU THAO.970426

17/05/2026 200.000,00 6137IBT1iJB7FQDF.Hung UHMS 121 124.20260517.112943.122665828.NGUYEN THI KIM NGAN.970432

17/05/2026 500.000,00 6137IBT1iJB7TSST.Ms 2026-127 uh be Dinh Bao Yen.20260517.112253.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

17/05/2026 300.000,00 MBVCB.14260883547.ung ho ms 2026.127.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 15.000,00 MBVCB.14260666852.2026.126( Nguyen Tuan huy).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 300.000,00 MBVCB.14260676015.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 300.000,00 MBVCB.14260660439.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 500.000,00 MBVCB.14260622808.Ung ho MS 2026113 em Vu Truc Quynh.CT tu 0021002626268 LE THI LAN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 100.000,00 6137IBT1fJWDLE2I.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260517.110131.8007041124036.TRAN THIEN KIEU NHI.963388

17/05/2026 100.000,00 6137IBT1fJWDLGUV.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.20260517.110030.8007041124036.TRAN THIEN KIEU NHI.963388

17/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#0200970488051710540920266eek780276.5189.19044.105409

17/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#0200970488051710444320263v4x744096.5390.77932.104443

17/05/2026 10.000.000,00 6137TPBVI2AYZR3N.CSPM, CSTV giup do cho chau Dinh Bao Yen ms2026.127.20260517.104300.00006150665.PHAM THU TRANG.970423

17/05/2026 100.000,00 6137IBT1iJB7EQUW.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.20260517.103915.0984041991.DAO DUC VINH.970432

17/05/2026 200.000,00 MBVCB.14260044929.MS2026.126.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 50.000,00 6137IBT1kC2288MB.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy FT26138287504466.20260517.102139.13320396004015.-TGTT-NGUYEN THI NHUNG.970407

17/05/2026 50.000,00 MBVCB.14259943593.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 50.000,00 6137IBT1kC22IVD3.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam FT26138909893154.20260517.101838.13320396004015.-TGTT-NGUYEN THI NHUNG.970407

17/05/2026 50.000,00 6137IBT1kC22MFQ4.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26138010890048.20260517.101729.13320396004015.-TGTT-NGUYEN THI NHUNG.970407

17/05/2026 100.000,00 6137VNIB02B6EB5M.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260517.100336.966446789.NGUYEN ANH TUAN.970441

17/05/2026 500.000,00 6137IBT1iJB74YQS.Ung ho MS 2026 127 be Dinh Bao Yen.20260517.100136.92991245.LUONG MINH TUAN.970432

17/05/2026 50.000,00 MBVCB.14259653924.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 50.000,00 6137IBT1cJC21CGZ.TRANG THU ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).20260517.100006.100000952165.VO THI LE THU.970415

17/05/2026 200.000,00 MBVCB.14259618850.Ung ho MS 2026.126 ( em Nguyen Tuan Huy).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 100.000,00 Uh MS 2026124#SP#020097042205170951072026GVJ0341358.5388.58673.095108

17/05/2026 100.000,00 6137IBT1cJC2Q52G.NHAT SANG LE NHAN ung ho MS 2026.125 ( Nguyen Ho Ngoc Han ).20260517.094708.100000952165.VO THI LE THU.970415

17/05/2026 200.000,00 6137IBT1kC2CNLQR.Uh ms 2026.123 Tuong Van Phong FT26138052130360.20260517.094642.19022245288012.VND-TGTT-PHAM THI THANH HONG.970407

17/05/2026 200.000,00 6137IBT1iJB75QGT.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260517.094108.41825127.NGUYEN XUAN KIEN.970432

17/05/2026 200.000,00 6137IBT1iJB7Y3IN.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260517.094003.41825127.NGUYEN XUAN KIEN.970432

17/05/2026 200.000,00 6137IBT1iJB7YEIF.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.20260517.093816.41825127.NGUYEN XUAN KIEN.970432

17/05/2026 200.000,00 MBVCB.14259290356.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 86.000,00 6137NAMAA287GHJD.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260517.092030.279133105968686.DOAN THI LUU.970428

17/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097040505170917442026XYBR017547.5189.38702.091744

17/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen#SP#020097042205170913112026IKHC397074.5387.24040.091306

17/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.125#SP#020097040505170912552026HQWM092513.5387.23484.091255

17/05/2026 500.000,00 6137IBT1iJB78PRK.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 127 DINH BAO YEN.20260517.091001.247529918.LE THI HOA.970432

17/05/2026 200.000,00 MBVCB.14258871849.ung ho MS 2026.127 be dinh bao yen.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 500.000,00 Ung hp MS 2026.127 be Dinh Bao Yen#SP#0200970422051709072220263MN3290173.5388.5397.090723

17/05/2026 50.000,00 6137NAMAA287E6UT.Ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260517.090532.279133105968686.DOAN THI LUU.970428

17/05/2026 500.000,00 MBVCB.14258789190.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0011003680620 CAO VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 15.660,00 6137IBT1kC2CB4T1.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy FT26138078165250.20260517.090005.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

17/05/2026 30.000,00 MBVCB.14258599392.MS2026.122 e quach quang liem.CT tu 9563672305 TRAN KIM TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#0200970488051708400420262t9v265672.5388.25002.084004

17/05/2026 200.000,00 6137IBT1kC2CSMHI.PHUONG THUY ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy FT26138165860036.20260517.082725.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407

17/05/2026 500.000,00 6137IBT1iJB7SS1T.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 5 ma so sau 2026123 2026124 2026125 2026126 2026127 moi ma so 100 K.20260517.081936.686819763333.TRINH MINH DONG.970432

17/05/2026 25.000,00 6137TPBVI2AY1T29.MS 2026.127 hungnt6.20260517.081027.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423

17/05/2026 6.868,00 6137MSCBD2FJYTIC.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260517.074148.872866868.DUONG ANH THUY.970422

17/05/2026 500.000,00 MBVCB.14257689408.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 2202999999 HOANG THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 500.000,00 MBVCB.14257679307.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 2202999999 HOANG THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097048805170728142026vok4040013.5388.53457.072809

17/05/2026 280.000,00 MBVCB.14257585619.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.127-be Dinh Bao Yen#SP#020097040505170723272026V5KP083894.5389.45110.072327

17/05/2026 200.000,00 MBVCB.14257528850.Ung ho MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 100.000,00 MBVCB.14257454057.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 15.678,00 MBVCB.14257452825.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.124.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 100.000,00 MBVCB.14257354646.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0461003896102 PHAM THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 30.000,00 MBVCB.14257189476.Ung ho MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen.CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#0200970488051705391320260cq0863283.5388.23344.053909

17/05/2026 50.000,00 BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy#SP#0200970488051705352520263vzq861477.5189.21606.053526

17/05/2026 300.000,00 MBVCB.14256913011.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 300.000,00 MBVCB.14256911869.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 300.000,00 MBVCB.14256913726.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 300.000,00 MBVCB.14256902218.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 200.000,00 MBVCB.14256889737.ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0011001595494 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 200.000,00 MBVCB.14256881785.ung ho MS 2026.113 (em Vu Truc Quynh).CT tu 0011001595494 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 500.000,00 6137IBT1iJBG3BPN.Ms 2026-126 uh em Nguyen Tuan Huy.20260517.025729.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

17/05/2026 12.868,00 Vietcombank:0011002643148:uhms2026.125 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970405051702055920264B59093289.5387.76016.020559

17/05/2026 500.000,00 MBVCB.14256635093.TRAN HOANG NAM. dakbla quang ngai. chuyen tien ung ho MS 2026.124 ( em Trieu Thi Hue).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 200.000,00 MBVCB.14256633772.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.124 ( em Trieu Thi Hue).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 200.000,00 MBVCB.14256611131.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.125 ( em Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 200.000,00 MBVCB.14256616913.TRAN QUANG NAM chuyen tien ung ho MS 2026.126( em Nguyen Tuan Huy).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097042205170027332026IQP3152751.5388.30614.002733

17/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097040505170003442026S6ZZ060681.5189.13528.000344

17/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa#SP#020097040505170002072026ZSMD059928.5389.11721.000207

17/05/2026 200.000,00 6136TPBVI2AY2DS9.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260516.235334.02370601801.LE THI THUY DIU.970423

17/05/2026 50.000,00 6136ASCB02BNIIKG.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy-160526-23:45:28 6136ASCB02BNIIKG.20260516.234528.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416

17/05/2026 100.000,00 MBVCB.14256270102.Ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).CT tu 1055875897 NGUYEN THI NGOC XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

17/05/2026 38.000,00 6136ABBKA287166J.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260516.230907.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425

17/05/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.126 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#020097040505162308062026RDMC018879.5389.53175.230806

17/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.126 Em Nguyen Tuan Huy#SP#020097048805162301112026hvlt727406.5189.40899.230111

17/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505162259012026HSSF007879.5387.37503.225901

17/05/2026 100.000,00 MBVCB.14255989019.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 9785257286 DOAN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 500.000,00 MBVCB.14284851570.Bibun ung ho MS 2026.128 ( em Bui Thanh May) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 20.000,00 gui ms 2026 128#SP#020097042205182236212026PITK151205.5390.20007.223622

18/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097041505182232382026ykh9850313.5189.11174.223233

18/05/2026 100.000,00 6138TPBVI2AAID7Q.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260518.222932.02016364701.NGUYEN THANH TUNG.970423

18/05/2026 250.000,00 6138IBT1iJBLKJAB.Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa.20260518.222822.83169834.NGUYEN HUONG GIANG.970432

18/05/2026 20.000,00 MBVCB.14284729247.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May#SP#020097042205182226462026VMN7776957.5389.6808.222641

18/05/2026 100.000,00 MBVCB.14284633325.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 1017746961 TRAN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 100.000,00 MBVCB.14284616521.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 126 Nguyen Tuan Huy.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung#SP#020097040505182204152026O6O9040398.5387.35557.220415

18/05/2026 50.000,00 Ms2026.127 ( be DINH BAO YEN)#SP#020097041505182204032026uSPB798003.5389.35208.220403

18/05/2026 20.000,00 MBVCB.14284531311.Ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May - Son La).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#02009704050518220305202662U6037858.5389.32151.220305

18/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May#SP#020097040505182158462026E3VB027913.5189.14970.215846

18/05/2026 100.000,00 MBVCB.14284454890.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 0181003426567 LE HOANG DUYEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 100.000,00 6138IBT1aWH33NTU.ung ho MS 2026 127 be Dinh Bao Yen.20260518.214650.19902706.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

18/05/2026 10.000,00 MBVCB.14284329214.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.127(be Dinh Bao Yen).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 10.000,00 MBVCB.14284292359.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097042205182051422026PZQP341212.5388.96077.205143

18/05/2026 10.000,00 MBVCB.14283589362.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 10.000,00 MBVCB.14283576793.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#0200970415051820444120265eqw548545.5387.53255.204435

18/05/2026 100.000,00 6138VNIB02127YFB.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.20260518.204111.313939999.PHAM THI NGOC THAO.970441

18/05/2026 15.000,00 MBVCB.14283450570.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 15.000,00 UH.MS.2026 .123 Anh Tong Van Phong .Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048805182034152026avg1194611.5388.88877.203415

18/05/2026 50.000,00 6138MCOBQ2YETQ23.Ung ho ms2026.128 bui thanh may.20260518.202059.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

18/05/2026 300.000,00 6138IBT1kC278SZK.Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa FT26138872015192.20260518.201342.19034619700018.VND-TGTT-PHAN CAO THANG .970407

18/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026 124 em Trieu Thi Hue NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#020097040505182001392026LW0S086428.5189.76189.200134

18/05/2026 15.000,00 MBVCB.14282764322.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tan Huy).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#02009704220518195550202694R0159195.5390.36974.195545

18/05/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129750899444.20260518.129750899444-0326683902_Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy

18/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#0200970422051819550020264NMQ964174.5390.32082.195500

18/05/2026 300.000,00 6138IBT1kC27CEMK.Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa FT26138898736643.20260518.195313.5413888888.NGUYEN VAN Y.970407

18/05/2026 5.000,00 6138IBT1kC271GEN.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.128 em Bui Thanh May FT26138468254223.20260518.195019.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

18/05/2026 200.000,00 6138IBT1iJBL1HMA.Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa.20260518.194558.0397256325.NGUYEN THU TRANG.970432

18/05/2026 50.000,00 MBVCB.14282492877.ung ho MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 50.000,00 6138MCOBQ2YEFAYU.Ung ho ms2026.127 dinh bao yen.20260518.192930.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

18/05/2026 5.000,00 6138VNIB0212916I.ung ho MS 2026.127 ( be Dinh Bao Yen ).20260518.192158.912281212.GIANG MY LINH.970441

18/05/2026 500.000,00 MBVCB.14282088001.UNG HO MS 2026.128 - EM BUI THANH MAY.CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 500.000,00 MBVCB.14282093609.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.128 (em Bui Than May).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 50.000,00 MBVCB.14282093437.ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0491000040183 NGUYEN HOANG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.128 em BuI Thanh May#SP#0200970405051818384020267ECH067763.5387.87968.183840

18/05/2026 200.000,00 6138IBT1kC2A3KHB.Ung ho be Dinh Bao Yen, MS 2026.127 FT26138091668087.20260518.180843.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407

18/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097048805181806262026stdi588856.5189.54868.180620

18/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805181800002026gqt9559283.5189.7501.175955

18/05/2026 50.000,00 6138IBT1kC2A7CPB.MS 2026.128 FT26138076161214.20260518.174728.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

18/05/2026 100.000,00 Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen#SP#020097048805181729572026ok70414811.5389.76096.172958

18/05/2026 100.000,00 6138IBT1kC2A8W1J.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen FT26138037930855.20260518.172747.19030657443015.VND-TGTT-LAI THI LINH.970407

18/05/2026 300.000,00 MBVCB.14280058114.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 1033669685 LE NGUYEN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 15.000,00 MBVCB.14279857299.2025.125( Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 50.000,00 TRAN DO NIN Chuyen tien ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen#SP#02009704880518171521202605z9344039.5387.62533.171521

18/05/2026 50.000,00 6138TPBVI2AAT1GD.MS 2026.127 Dinh Bao Yen.20260518.171500.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423

18/05/2026 15.000,00 MBVCB.14279778609.2026.127 ( Dinh Bao Yen).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 15.000,00 MBVCB.14279758702.2026.128 ( Bui Thanh May).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026113 em Vu Truc Quynh#SP#020097048805181709122026rkik314928.5388.14914.170912

18/05/2026 100.000,00 6138MCOBQ2YEQ3TK.MS2026.128 Em Bui Thanh May.20260518.170103.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426

18/05/2026 100.000,00 MBVCB.14279501253.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen-180526-16:34:57 5OYM706139#SP#0200970416051816345720265OYM706139.5388.60810.163452

18/05/2026 100.000,00 6138IBT1kC24KEWB.Ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. FT26138307102870.20260518.163318.19037752898016.VAN TIEU LONG.970407

18/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May-180526-16:31:55 mQ0K440681#SP#020097041605181631552026mQ0K440681.5388.39966.163150

18/05/2026 70.000,00 6138IBT1kC24A2DM.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen FT26138014124368.20260518.162415.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407

18/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen#SP#020097040505181620432026TX5R068206.5390.62524.162043

18/05/2026 300.000,00 6138IBT1kC24V3CA.MS 2026.128 em Bui thanh May FT26138719379416.20260518.155936.19022862807019.VND-TGTT-NGUYEN THI NHUONG.970407

18/05/2026 100.000,00 MBVCB.14278517348.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 1030656244 LY HOANG LUA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.128 em Bui Thanh May#SP#020097040505181547492026UQLW001794.5189.49524.154749

18/05/2026 100.000,00 6138IBT1iJBH1PJB.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.20260518.154606.129292032.PHAM THAI VIET.970432

18/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.127 em Dinh Bao Yen#SP#020097040505181545212026OS6P089605.5390.33802.154521

18/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097042205181544462026UD4H357720.5388.30244.154446

18/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097040505181544172026MI5V084369.5390.26647.154411

18/05/2026 50.000,00 UH MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy. chuc em mau khoe manh#SP#020097048805181543242026h1wu969083.5189.21703.154324

18/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue#SP#020097040505181543102026IY05078947.5390.19939.154305

18/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen-180526-15:40:15 oxqu965199#SP#020097041605181540152026oxqu965199.5388.1888.154010

18/05/2026 100.000,00 6138IBT1aWH3QE2P.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.20260518.153916.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424

18/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen-180526-15:36:14 0pvz184444#SP#0200970416051815361520260pvz184444.5389.77168.153610

18/05/2026 126.030,00 Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097048805181535452026y39h942861.5388.74096.153545

18/05/2026 100.000,00 MS 2026.128 em Bui Thanh May chuc em mau khoe Nam mo A Di Da Phat#SP#020097041505181526062026Adyc909313.5390.15620.152601

18/05/2026 50.000,00 6138IBT1kC2B3V7G.Ung ho MS 2026.128 em Bui Thanh May FT26138838174104.20260518.152022.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407

18/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097042205181512412026I13Y149004.5390.34643.151241

18/05/2026 5.000.000,00 6138IBT1eJVKTX23.Cong ty CP tap doan NV 0107286496 Ung ho MS 2026.128 em Bui Thanh May.20260518.151101.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418

18/05/2026 39.000,00 MBVCB.14277879853.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1015661978 NGO THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 60.000,00 UNG HO MS2026 127 BE DINH BAO YEN-180526-15:05:32 0AL5450819#SP#0200970416051815053220260AL5450819.5390.93367.150532

18/05/2026 150.000,00 MBVCB.14277858190.Ung ho MS 2026.128 ( em Bui Thanh May).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 100.000,00 6138TPBVI2AABTVL.Ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May).20260518.150352.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

18/05/2026 200.000,00 MS2026-128 CHAU BUI THANH MAY SON LA-180526-15:03:38 JTkw772301#SP#020097041605181503382026JTkw772301.5387.81380.150338

18/05/2026 100.000,00 6138IBT1kC2B6P68.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May FT26138332848429.20260518.150232.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407

18/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097042205181501152026Z540483736.5387.66968.150102

18/05/2026 200.000,00 MS2026-127 CHAU DINH BAO YEN QUANG TRI-180526-15:00:42 RNXv734981#SP#020097041605181500422026RNXv734981.5389.65211.150042

18/05/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026.127 BE DINH BAO YEN-180526-14:54:17 7adt861181#SP#0200970416051814541820267adt861181.5387.28958.145418

18/05/2026 300.000,00 6138IBT1iJBZXSNA.Ung ho MS 2026 127 be Dinh Bao Yen.20260518.145347.0903020192.HUYNH NHAT THAO.970432

18/05/2026 200.000,00 MBVCB.14277713877.Ung ho MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 50.000,00 MBVCB.14277710061.Ung ho MS 2026.127 ( Be Dinh Bao Yen ).CT tu 0311000720032 NGUYEN DANG HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 200.000,00 6138IBT1kC2BG4XP.Ung ho MS 2026.128 FT26138993753421.20260518.145009.19034627633011.VND-TGTT-DANG TAN LOC.970407

18/05/2026 50.000,00 MBVCB.14277665908.Ung Ho MS2026.126(Nguyen Tuan Huy).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 50.000,00 MBVCB.14277614198.Uhg ho MS 2026.128(Em Bui Thanh May).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 200.000,00 MBVCB.14277549458.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0511000434979 NGUYEN THANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#0200970405051814400920266B96003337.5390.51879.144003

18/05/2026 50.000,00 6138IBT1kC2BBDXE.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May FT26138147384358.20260518.143912.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407

18/05/2026 100.000,00 6138IBT1kC2B5UZD.Ung ho ms 2026.128.e bui thanh may FT26138566623336.20260518.143620.19035031417014.VND-TGTT-VU VAN HOA.970407

18/05/2026 30.000,00 6138IBT1kC2B51JX.ung ho MS2026.128 FT26138426399050.20260518.143516.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407

18/05/2026 5.000.000,00 6138IBT1eJVKLYB9.Cong ty CP tap doan NV Ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen.20260518.143507.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418

18/05/2026 300.000,00 MBVCB.14277469647.Ung ho MS 2026115 anh Tran Van Son.CT tu 0071001321396 PHUNG THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May#SP#0200970422051814281620262PH8363026.5388.89399.142816

18/05/2026 100.000,00 Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097042205181427412026NYEX301930.5388.86839.142741

18/05/2026 500.000,00 6138IBT1kC2BU5EP.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen FT26138716397843.20260518.142631.1219956888.NGUYEN THI QUYNH NHU.970407

18/05/2026 100.000,00 6138IBT1kC2BUS94.ung ho MS 2026.128 FT26138323183071.20260518.142534.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407

18/05/2026 500.000,00 6138IBT1kC2B8RS6.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen FT26138900050078.20260518.142441.3939399.NGUYEN TUYET NGA.970407

18/05/2026 200.000,00 6138IBT1kC2B8BVV.Ung ho MS 2026.128 em Bui Thanh May FT26138588591426.20260518.142310.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

18/05/2026 300.000,00 6138IBT1kC2B826T.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May FT26138939300903.20260518.142158.1934028286.NGUYEN THI THIEN TRANG.970407

18/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.127 Dinh Bao Yen#SP#020097048805181421502026a9q5714081.5389.56701.142150

18/05/2026 100.000,00 6138ORCOQ2YW7ERM.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.20260518.141723.0918131141.Pham Ngoc Anh.970448

18/05/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129709837606.20260518.129709837606-0854076607_Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May

18/05/2026 50.000,00 6138IBT1kC2BVZZN.ung ho ma so 2026.128, em Bui Thanh May FT26138460853027.20260518.141336.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407

18/05/2026 200.000,00 6138IBT1iJBZHLMR.MS 2026127 be Dinh Bao Yen.20260518.141157.0966878968.DOAN THI NGOC THAO.970432

18/05/2026 100.000,00 6138SGTTH2AP3JU1.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.128 em Bui Thanh May.20260518.140650.070141287050.SACOMBANK.970403

18/05/2026 50.000,00 MBVCB.14277124247.ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May )LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 30.000,00 NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ms2026.128 bui thanh may#SP#0200970488051813594420264fg3655295.5390.48070.135944

18/05/2026 300.000,00 6138VNIB02B5IUZ1.Ung ho MS 2026.127 ( be Dinh Bao Yen).20260518.135839.328236238.NGUYEN ANH MINH.970441

18/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May#SP#020097042205181358372026QDCV591903.5388.42020.135823

18/05/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.126 em Nguyen tuan Huy#SP#020097048805181358062026iu3s651185.5389.39659.135807

18/05/2026 100.000,00 6138IBT1aWHFL8T5.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.20260518.135632.008704070014970.PHAM THI THU VANG.970437

18/05/2026 200.000,00 6138IBT1kC2BCLZX.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May FT26138612340766.20260518.135618.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407

18/05/2026 50.000,00 6138IBT1iJBZZCQF.Ung ho MS 2026127 Be Dinh Bao Yen.20260518.135540.40608081999.BUI VAN ANH.970432

18/05/2026 200.000,00 6138TPBVI2AAYZX6.Ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May).20260518.135407.19999999966.DANG DINH KHANH.970423

18/05/2026 100.000,00 6138IBT1kC2BCJB4.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May FT26138961110572.20260518.135338.19036840885033.VND-TGTT NGUYEN NGOC HUY.970407

18/05/2026 20.000,00 6138IBT1kC2B1F29.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen FT26138926986420.20260518.135251.19033193459011.VND-TGTT-TRAN VU NGOC THUY.970407

18/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May#SP#020097041505181352122026RIyP613233.5389.12040.135207

18/05/2026 50.000,00 MBVCB.14276988475.LE THI THUY chuyen tien MS2026.127.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 100.000,00 6138TPBVI2AAYMDD.Ung ho MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen).20260518.135007.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423

18/05/2026 100.000,00 6138SGTTH2AP9ZK9.IBFT Ung ho MS 2026.128 - em Bui Thanh May.20260518.134838.060284069555.SACOMBANK.970403

18/05/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May-180526-13:45:24 zv22226358#SP#020097041605181345242026zv22226358.5389.77982.134524

18/05/2026 100.000,00 ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen#SP#020097042205181345232026CZ9U120716.5389.78430.134524

18/05/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129707053804.20260518.129707053804-0902498898_Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May

18/05/2026 500.000,00 MBVCB.14276889203.ms2026.127.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 50.000,00 NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ms2026.127 dinh bao yen#SP#020097048805181342122026q5dl610424.5387.62630.134158

18/05/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129706741460.20260518.129706741460-0815053081_Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May

18/05/2026 100.000,00 6138IBT1kC2BQKLV.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26138698416043.20260518.134128.19029523720669.VND-TGTT-NGUYEN THI GIANG .970407

18/05/2026 50.000,00 MBVCB.14276839230.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.127 BE DINH BAO YEN.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 250.000,00 6138IBT1kC25N5S7.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26138324734573.20260518.133709.8906018979.NGUYEN VAN QUANG.970407

18/05/2026 250.000,00 6138IBT1kC25NMTT.Ung ho MS 2026111 em Nguyen Hong Anh FT26138034019421.20260518.133636.8906018979.NGUYEN VAN QUANG.970407

18/05/2026 100.000,00 6138IBT1kC25ND8T.Ms 2026 127 be Dinh Bao Yen FT26138750833034.20260518.133620.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407

18/05/2026 100.000,00 6138IBT1d1M41KL1.unghoMS2026127.20260518.133531.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422

18/05/2026 250.000,00 6138IBT1kC25RNIK.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong FT26138010877353.20260518.133521.8906018979.NGUYEN VAN QUANG.970407

18/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026094 em Pham Hoai Nhi#SP#020097042205181334492026TQ7F748809.5390.28506.133436

18/05/2026 300.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129705908045.20260518.129705908045-0899891178_Ung ho MS2026127 be Dinh Bao Yen

18/05/2026 5.000,00 6138VNIB02B5HUPS.ung ho MS 2026.128 ( em Bui Thanh May ).20260518.133237.912281212.GIANG MY LINH.970441

18/05/2026 100.000,00 MBVCB.14276793475.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 9785257286 DOAN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 100.000,00 MBVCB.14276782930.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 200.000,00 6138IBT1kC25R2I4.MS 2026.127 FT26138218556320.20260518.133223.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407

18/05/2026 100.000,00 6138IBT1iJBZK573.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 128 bui thanh may.20260518.133011.111555222.VU THI THU THAO.970432

18/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097042205181328302026TLJO256302.5388.99999.132830

18/05/2026 200.000,00 6138IBT1kC253B8T.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen FT26138374523881.20260518.132620.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407

18/05/2026 50.000,00 6138IBT1kC2535L1.Ung ho 2026.128 em bui thanh may FT26138043008790.20260518.132616.19033016064021.VND-TGTT-LUU THI HUONG QUYNH.970407

18/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2006.127 be dinh bao yen#SP#02009704880518132535202613xq571071.5388.86635.132535

18/05/2026 200.000,00 IB_339556507_1779084822286288179630_null_20260518_MS 2026.127

18/05/2026 10.000,00 6138MSCBD2FU6NES.ung ho ms 2026127 be Dinh Bao Yen chuc be va gia dinh binh an.20260518.132305.0988857342.NGUYEN VAN LINH.970422

18/05/2026 300.000,00 6138IBT1kC25FAIK.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen FT26138063211050.20260518.132256.19038270037011.VND-TGTT-NGUYEN LE HUNG SON.970407

18/05/2026 100.000,00 6138IBT1fJWIUDVP.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.20260518.132129.9021448653145.NGO THI HIEN HOA.963388

18/05/2026 200.000,00 6138IBT1kC25F2IC.Ung ho MS 2026.127 FT26138488013298.20260518.132123.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

18/05/2026 100.000,00 6138SGTTH2APSYMR.IBFT Ung ho MS 2026.127 - be Dinh Bao Yen.20260518.132105.060284069555.SACOMBANK.970403

18/05/2026 200.000,00 6138SGTTH2APSLES.IBFT Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.20260518.132023.050124124198.SACOMBANK.970403

18/05/2026 50.000,00 6138IBT1kC25TP74.MS 2026.127 FT26138037081844.20260518.131841.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

18/05/2026 150.000,00 TRUONG THI CAM chuyen tien uh ma so 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097041505181318112026NdLQ524680.5389.52845.131811

18/05/2026 100.000,00 ung ho ms 2026.127 em dinh bao yen#SP#020097042205181318022026TBEV278114.5387.52458.131802

18/05/2026 200.000,00 MBVCB.14276622883.Ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097048805181316352026kwo2550649.5388.44549.131635

18/05/2026 30.000,00 MBVCB.14276603750.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 50.000,00 Ung ho Ma so 2016.127 be Dinh Bao Yen#SP#020097048805181314192026ih1r545502.5387.34549.131419

18/05/2026 200.000,00 6138IBT1kC25LWG7.Ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen FT26138320091827.20260518.131336.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

18/05/2026 50.000,00 6138IBT1kC25HS97.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen FT26138732822604.20260518.131034.6688899888.TRUONG THI HUE.970407

18/05/2026 100.000,00 MBVCB.14276529912.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0061001099430 TRAN HAI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 300.000,00 MS2026.127 Be Dinh Bao Yen#SP#0200970422051813090220269BL4971337.5390.9930.130903

18/05/2026 100.000,00 6138SGTTH2APXRBD.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen.20260518.130756.070141287050.SACOMBANK.970403

18/05/2026 5.000,00 MBVCB.14276509001.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026128.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

18/05/2026 200.000,00 MBVCB.14276479725.ung ho ms 2026.127 ( Be Dinh Bao Yen).CT tu 0631000411181 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 5.668,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen#SP#020097040505181250062026RGY3045805.5389.17499.125006

18/05/2026 500.000,00 6138IBT1kC254AA9.Ung ho 2026.123 anh Tuong Van Phong FT26138215225370.20260518.124410.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407

18/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#02009704050518124200202648U6021509.5387.76435.124201

18/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May#SP#020097041505181241422026Wg8p426778.5390.73701.124142

18/05/2026 500.000,00 6138IBT1kC25B6XK.Ung ho ms 2026.125 em Ho Ngoc Han FT26138334804661.20260518.124126.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407

18/05/2026 5.000,00 MBVCB.14276197666.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026126.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

18/05/2026 500.000,00 6138IBT1kC255XMZ.Ung ho ms 2026.126 em Nguyen Tuan Huy FT26138062600406.20260518.123854.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407

18/05/2026 1.000.000,00 MBVCB.14276161050.Nga Nguyen ung ho MS 2026.128( bui thanh may).CT tu 0071000716259 NGUYEN THI THU NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 100.000,00 6138IBT1kC25U323.Ung ho MS 2026.128 Bui Thanh May FT26138036901862.20260518.122952.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407

18/05/2026 5.000,00 MBVCB.14276022859.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026125.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

18/05/2026 30.000,00 6138VNIB02B5V1DZ.Ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May).20260518.122556.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441

18/05/2026 100.000,00 MBVCB.14275820084.NGUYEN LAN HONG chuyen tien Ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May).CT tu 0221000069740 NGUYEN LAN HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 20.000,00 UH.MS .2026 .Nguyen Tuan Huy .Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat mong cho em mau khoe .#SP#02009704880518120955202699do366240.5390.84453.120955

18/05/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129693956931.20260518.129693956931-0355563218_Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy

18/05/2026 300.000,00 6138IBT1iJBZVICA.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.20260518.113843.331701847.VUONG HUY TUAN.970432

18/05/2026 5.000.000,00 Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May-180526-11:26:05 tcBc124899#SP#020097041605181126052026tcBc124899.5390.76143.112605

18/05/2026 300.000,00 MBVCB.14274924675.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0291000198628 VO THI NGOC DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 100.000,00 MBVCB.14274796210.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0221006988888 NGUYEN PHUONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 150.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129688098612.20260518.129688098612-0961282794_Ung ho MS2026128 Bui Thanh May

18/05/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#0200970488051811031220260r34103934.5189.19916.110312

18/05/2026 1.000.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097040505181101412026BBCU058802.5388.9794.110141

18/05/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen#SP#020097048805181100332026o32l093695.5389.2916.110033

18/05/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097048805181057432026k4pe082985.5389.84744.105743

18/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.126 Em Nguyen Tuan Huy#SP#020097042205181057342026RYYZ424236.5189.84184.105734

18/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May#SP#0200970488051810411920268nuu021748.5189.78809.104119

18/05/2026 100.000,00 6138MCOBQ2YWS39Q.Ung ho MS 2026.128 Bui Thanh May.20260518.103553.03268016000688.NGUYEN THI VAN NAM.970426

18/05/2026 200.000,00 MBVCB.14274042515.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026. 128 ( em Bui Thanh May).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 100.000,00 MBVCB.14274000005.Tran Kha Ngan . gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.127 ( be Dinh Bao yen).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 20.000,00 MBVCB.14273982427.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 100.000,00 MBVCB.14273984507.Tran Hoang Nam. dakbla quang ngai chuyen tien ung ho MS 2026.127 ( be Dinh Bao Yen).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 150.000,00 6138ORCOQ2YWXN6G.ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue.20260518.101251.0017100023242007.DUONG THI YEN NGOC.970448

18/05/2026 200.000,00 MBVCB.14273951700.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.127 ( be Dinh Bao Yen).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 200.000,00 6138SHBAA285TBN9.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem.20260518.101139.1004753763.NGUYEN THI THANH HOA.970443

18/05/2026 100.000,00 6138IBT1fJWMX5G3.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260518.101102.0346.NGUYEN VAN HIEU.970431

18/05/2026 100.000,00 6138IBT1fJWMXYQC.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.20260518.101031.0346.NGUYEN VAN HIEU.970431

18/05/2026 100.000,00 6138IBT1fJWMXUAT.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.20260518.101005.0346.NGUYEN VAN HIEU.970431

18/05/2026 100.000,00 MBVCB.14273855993.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.122 Em Quach Quang Liem#SP#020097040505181003492026FDN8063120.5387.49559.100349

18/05/2026 200.000,00 MBVCB.14273809689.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0011001260730 HO LINH PHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.123 Anh Tuong Van Phong#SP#020097040505181002092026KBNO054716.5387.38924.100210

18/05/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129680387606.20260518.129680387606-0983923063_Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen

18/05/2026 68.000,00 6138BIDVE2VS9RHY.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260518.095022.1257588588.TCTY TRUYEN THONG - CN TAP DOAN BUU CHINH VIEN THONG VIET NAM .970418

18/05/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097042205180950112026LURJ527834.5390.69601.095011

18/05/2026 200.000,00 6138IBT1kC2PA7QM.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen FT26138732042709.20260518.094044.9973901982.LE PHUONG.970407

18/05/2026 50.000,00 6138IBT1iJB6T1PA.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen 0912166350.20260518.093812.0912166350.NGUYEN THACH THAO.970432

18/05/2026 300.000,00 MBVCB.14273446650.TA THI HONG ung ho MS 2026.127 ( Dinh Bao Yen).CT tu 0011003278996 TA THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 200.000,00 6138IBT1kC2P5X51.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May FT26138178699670.20260518.093257.19025674735018.VND-TGTT-NGUYEN THU HOAI.970407

18/05/2026 200.000,00 MBVCB.14273343940.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0061001056410 NGUYEN DINH CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 100.000,00 6138IBT1kC2PPL3Z.Ung ho MS 2026.128 - em Bui Thanh May FT26138450327169.20260518.092650.1336636668.PHAM QUANG HIEU.970407

18/05/2026 200.000,00 ung ho MS 2026.127 ( be Dinh Bao Yen )#SP#020097041505180925472026aCQe567844.5189.36935.092547

18/05/2026 100.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.126 nguyen tuan huy#SP#020097042205180924372026BT1V386706.5388.31535.092437

18/05/2026 50.000,00 6138IBT1d1MBABS1.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.20260518.092358.970422Wa278890000000002c2098.MBBANK IBFT.970422

18/05/2026 68.000,00 MBVCB.14273260331.DUONG PHUNG NHU chuyen tien ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy) .CT tu 1044857499 DUONG PHUNG NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 150.000,00 MBVCB.14273232066.MS 2026.128.CT tu 0021001990754 DO VAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 100.000,00 MBVCB.14273200149.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 10.000,00 MBVCB.14273186724.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 500.000,00 6138WBVNA285CJE5.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.20260518.091043.689689998899.LE CANH TOAN.970412

18/05/2026 100.000,00 6138IBT1kC2P97XD.QUACH TRA MY chuyen ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam FT26138323809884.20260518.090234.19030205952222.VND-TGTT-QUACH TRA MY.970407

18/05/2026 200.000,00 NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho MS 2026.128 em Bui Thanh May#SP#020097041505180902202026DzU0484905.5387.23539.090220

18/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097042205180856412026IRHA365115.5387.1150.085641

18/05/2026 500.000,00 6138IBT1iJB6EM8H.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 128 BUI THANH MAY.20260518.085614.247529918.LE THI HOA.970432

18/05/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May#SP#020097040505180849432026X49Y001569.5389.71840.084943

18/05/2026 100.000,00 6138IBT1iJB67I4R.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.20260518.083822.0348736603.VU BA KHOI.970432

18/05/2026 50.000,00 6138MCOBQ2YWGZ4X.Ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).20260518.083350.03101010965538.HOANG VIET.970426

18/05/2026 300.000,00 MBVCB.14272612971.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.128 Bui Thanh May#SP#020097042205180830222026YTYN764069.5189.97603.083008

18/05/2026 500.000,00 6138IBT1aWHFJXXX.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.20260518.082233.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452

18/05/2026 100.000,00 6138IBT1aWHFJ7Y6.ung ho MS 2026100 be Pham Thi Ngoc Van.20260518.081754.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

18/05/2026 200.000,00 MBVCB.14272422305.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 100.000,00 6138IBT1aWHFJADD.ung ho MS 2026128 em bui thanh May.20260518.081656.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

18/05/2026 200.000,00 MBVCB.14272417731.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 10.000,00 6138MCOBQ2YWEHSP.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.20260518.081402.04386014687986.DINH TAT THANH.970426

18/05/2026 10.000,00 6138MCOBQ2YWEHFS.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.20260518.081340.04386014687986.DINH TAT THANH.970426

18/05/2026 10.000,00 6138MCOBQ2YWE3SD.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260518.081303.04386014687986.DINH TAT THANH.970426

18/05/2026 10.000,00 6138MCOBQ2YWE3FT.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260518.081238.04386014687986.DINH TAT THANH.970426

18/05/2026 10.000,00 6138MCOBQ2YWE97Z.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260518.081215.04386014687986.DINH TAT THANH.970426

18/05/2026 300.000,00 MBVCB.14272340244.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 1018577166 NGUYEN XUAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 500.000,00 MBVCB.14272296126.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS 2026.127( be Dinh Bao Yen) .CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.128 em Bui Thanh May#SP#0200970422051808011520261WA3823577.5389.10195.080115

18/05/2026 500.000,00 MBVCB.14272205752.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 200.000,00 6138ASCB02BP7RFA.UNG HO MS 2026 128 EM BUI THANH MAY-180526-07:47:42 6138ASCB02BP7RFA.20260518.074742.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416

18/05/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129664752641.20260518.129664752641-0909648797_Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung

18/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.128 em Bui Thanh May#SP#020097042205180744342026Q4EP247328.5389.69931.074429

18/05/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129664268789.20260518.129664268789-0909648797_Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung

18/05/2026 200.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129664094526.20260518.129664094526-0909648797_Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May

18/05/2026 30.000,00 MBVCB.14271888293.Ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 100.000,00 MBVCB.14271714419.Chuyen tien ung ho MS 2026 128 em Bui Thanh May.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

18/05/2026 50.000,00 MBVCB.14271640063.ung Ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 0491000040183 NGUYEN HOANG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 200.000,00 MBVCB.14271361560.BUI TAN DANH chuyen tien.CT tu 0651000511998 BUI TAN DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 200.000,00 MBVCB.14271329197.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 15.660,00 6138IBT1kC2UJSKD.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.128 em Bui Thanh May FT26138550807861.20260518.063658.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407

18/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.128-em Bui Thanh May#SP#0200970405051806311720268XK9014989.5189.17194.063118

18/05/2026 200.000,00 6138IBT1kC2UQH56.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May FT26138732054018.20260518.062556.13320618868013.VND-TGTT-TRAN THI BICH TRA.970407

18/05/2026 50.000,00 MBVCB.14271205211.ung ho MS 2026.128.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 50.000,00 MBVCB.14271203779.ung ho MS 2026.127.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 50.000,00 6138IBT1iJB6MWRG.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.20260518.061844.56211535.TRAN DUC NAM.970432

18/05/2026 68.000,00 UH MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042205180612552026MNX7452044.5389.93728.061255

18/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097042205180602552026RA6I704895.5387.84030.060256

18/05/2026 15.000,00 MBVCB.14270808301.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.127(be Dinh Bao Yen).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 15.000,00 MBVCB.14270789629.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.126(em Nguyen Tuan Huy).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 15.000,00 MBVCB.14270772789.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.125(em Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 150.000,00 MBVCB.14270731737.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 1024211374 KHUAT THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 150.000,00 MBVCB.14270720452.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 1024211374 KHUAT THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 300.000,00 MBVCB.14270587933.Ung ho MS 2026105 em Luong Van Luyen.CT tu 0021001632867 NGUYEN THI LE THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

18/05/2026 100.000,00 6137IBT1aWHT6P9A.Ung ho MS 2026 124 em Trieu Thi Hue.20260517.225728.0902115211.DOAN HAI DANG.970437

18/05/2026 200.000,00 6137IBT1aWHT6IJ7.Ung ho MS 2026 127 be Dinh Bao Yen.20260517.225453.0902115211.DOAN HAI DANG.970437

19/05/2026 50.000,00 MBVCB.14299048818.ung ho ms:2026.127.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:HUYNH THI THUY KIEU chuyen tien Ung ho MS 2026.129 ba Ngo Thi Tan#SP#0200970405051922230620265W9H075491.5189.52507.222306

19/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.129 ba Ngo Thi Tan#SP#02009704880519221036202655l0860628.5387.13895.221036

19/05/2026 50.000,00 MBVCB.14298914120.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 9384038190 LE THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan#SP#020097040505192158352026UBNK026081.5389.72071.215835

19/05/2026 100.000,00 MBVCB.14298756969.ung ho MS 2026.068 (em nong hieu bao son).CT tu 0351000778973 HOANG HAI HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 10.000,00 MBVCB.14298751761.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.129(ba Ngo Thi Tan).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 200.000,00 6139IBT1iJBXC4S6.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.20260519.211617.0964263333.NGO NGOC LINH.970432

19/05/2026 200.000,00 6139IBT1kC2RDN75.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy FT26140934822899.20260519.211503.19037961455016.VND-TGTT-PHAM THUY HONG.970407

19/05/2026 15.000,00 MBVCB.14298153244.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.129(ba Ngo Thi Tan).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.129 ba Ngo Thi Tan#SP#0200970422051920563920266D3D860375.5388.76123.205640

19/05/2026 5.000,00 6139IBT1kC2RJR2K.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.129 ba Ngo Thi Tan FT26139837305625.20260519.205631.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

19/05/2026 50.000,00 6139IBT1kC2XR59T.Ung ho ms 2026.129 FT26139090770910.20260519.204328.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407

19/05/2026 15.000,00 MBVCB.14297090437.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.129 (ba Ngo Thi Tan)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 15.000,00 MBVCB.14296638456.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 100.000,00 MBVCB.14296233836.Ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 200.000,00 6139TPBVI2AB5P17.Ung ho MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen)- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260519.184036.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423

19/05/2026 200.000,00 QR - Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097041505191839562026RK9T115833.5387.29763.183956

19/05/2026 100.000,00 MBVCB.14295302465.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 50.000,00 6139IBT1kC2F6A9S.MS 2026.129 FT26139680759371.20260519.173348.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

19/05/2026 50.000,00 MBVCB.14293766470.ung ho MS 2026.130.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 50.000,00 MBVCB.14293763380.ung ho MS 2026.129.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097042205191648112026K47F496841.5189.75283.164811

19/05/2026 300.000,00 MBVCB.14293488014.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 0021001067153 DINH THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan#SP#0200970488051916355020262xob565150.5387.84270.163550

19/05/2026 300.000,00 6139IBT1kC2TT4MS.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan FT26139898240777.20260519.162232.19038270037011.VND-TGTT-NGUYEN LE HUNG SON.970407

19/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May#SP#0200970422051916212320269UHC683794.5389.86074.162117

19/05/2026 1.200.000,00 6139IBT1iJBFXBLC.Ung ho MS 2026 - 104 - 105 - 106.20260519.161809.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432

19/05/2026 1.200.000,00 6139IBT1iJBFXU5P.Ung ho MS 2026 - 101 - 102 - 103.20260519.161709.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432

19/05/2026 100.000,00 6139IBT1iJBFXV63.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 129 ngo thi tan.20260519.161618.111555222.VU THI THU THAO.970432

19/05/2026 1.200.000,00 6139IBT1iJBFXDPW.Ung ho MS 2026 - 098 - 099 - 100.20260519.161600.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432

19/05/2026 500.000,00 6139IBT1fJWPMKJ5.HONG HA Ungho MS 2026.129.20260519.161117.000870406003741.CAO THI HONG HA.970400

19/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.129 (Ba Ngo Thi Tan)#SP#020097041505191607362026rxkt285940.5388.93672.160736

19/05/2026 100.000,00 6139IBT1kC2T7ZGT.Ung ho MS 2026 129 ba Ngo thi Tan FT26139637038918.20260519.160408.19035389120013.VND-TGTT-LE THI THU HA.970407

19/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026.128 em Bui Thanh May#SP#0200970488051915503220265619397107.5189.85295.155032

19/05/2026 50.000,00 6139IBT1kC2T57FE.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan FT26139016696009.20260519.154940.19037974310017.VND-TGTT-PHAM THI MAI TRANG.970407

19/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May#SP#020097042205191546502026KPK6553957.5390.61868.154644

19/05/2026 100.000,00 MBVCB.14292685028.MS 2026 129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

19/05/2026 50.000,00 6139IBT1iJBFHBW8.MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.20260519.153656.144391101.MAC THI LOAN.970432

19/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.128 em Bui Thanh May#SP#0200970422051915303920266KE2669404.5388.62174.153040

19/05/2026 50.000,00 6139MCOBQ2YGQW8U.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.20260519.152228.03201015112666.PHAM VAN HIEU.970426

19/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.129 ba Ngo Thi Tan#SP#02009704050519152023202677RI007291.5387.99927.152023

19/05/2026 60.000,00 6139MCOBQ2YGQZGM.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.20260519.151931.03201015112666.PHAM VAN HIEU.970426

19/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026085 Lo Manh Khang va Lo Gia Hung#SP#020097048805191517312026q4wx287431.5388.83608.151731

19/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan#SP#020097042205191511352026J0OV264352.5390.49229.151121

19/05/2026 200.000,00 MBVCB.14292252381.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.129 ( Ba Ngo Thi Tan).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 50.000,00 MBVCB.14292255278.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 0301000313873 NGUYEN DUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 58.620,00 ms2026.129#SP#020097042205191505362026XQMJ338933.5388.13718.150537

19/05/2026 10.000,00 6139MSCBD2FXY2A6.ung ho ms 2026129 ba Ngo Thi Tan chuc ba va gia dinh binh an.20260519.145916.0988857342.NGUYEN VAN LINH.970422

19/05/2026 3.500,00 6139IBT1fJWPCI65.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.20260519.145807.9017041010204.TO THANH TUNG.963388

19/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan#SP#02009704220519145429202637A1442900.5390.49797.145429

19/05/2026 10.000,00 MBVCB.14292046873.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 200.000,00 MBVCB.14292037412.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 0531002505327 DUONG THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 100.000,00 MBVCB.14291928139.Ung ho MS 2026.128 ( em Bui Thanh May).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 50.000,00 O5CH7JE1J8R4-Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan#SP#020097042205191440522026ZQH8159454.5189.75638.144052

19/05/2026 200.000,00 6139IBT1kC2LLWYE.Ms 2026.129 ba Ngo Thi Tan FT26139349524997.20260519.143610.19035300656012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DIEP .970407

19/05/2026 200.000,00 MBVCB.14291780898.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 70.000,00 129839076684-0342029208-Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan#SP#020097041505191428402026Stve845832.5189.14543.142834

19/05/2026 100.000,00 6139SGTTH2B24D9G.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.129 ba Ngo Thi Tan.20260519.142703.070141287050.SACOMBANK.970403

19/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan#SP#020097042205191425112026F8RJ850226.5390.96944.142511

19/05/2026 1.000.000,00 Ung ho MS 2026112 anh Le Van Hieu#SP#02009704150519141754202648uT813526.5388.60527.141755

19/05/2026 19.000,00 UH.MS.2026.129 ngo thi tan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#02009704880519135743202657j4063169.5388.63666.135743

19/05/2026 100.000,00 6139IBT1iJBFYPSI.Hung UHMS 126.20260519.135346.122665828.NGUYEN THI KIM NGAN.970432

19/05/2026 100.000,00 6139IBT1kC2L8H94.Ung ho MS 2026. 129 ba Ngo Thi Tan FT26139858383270.20260519.134522.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407

19/05/2026 500.000,00 6139IBT1iJBFUNAN.Ms 2026-129 uh ba Ngo Thi Tan.20260519.133913.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

19/05/2026 5.000,00 MBVCB.14290897037.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026129.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

19/05/2026 100.000,00 MBVCB.14290841869.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan#SP#020097048805191238182026wx1n876756.5390.91080.123813

19/05/2026 200.000,00 MBVCB.14290495174.Ung ho MS 2026.129 (ba Ngo Thi Tan).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 210.000,00 6139IBT1aWHXRSQ2.UNG HO MS 2026100 BE PHAM THI NGOC VAN.20260519.122731.700007007252.DINH CONG HUNG.970424

19/05/2026 60.000,00 6139IBT1fJWUL8E5.Nguyen Huong ung ho MS 2026 127 be Dinh Bao Yen.20260519.122632.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406

19/05/2026 200.000,00 6139IBT1aWHXXR7W.UNG HO MS 2026128 EM BUI THANH MAY.20260519.122413.700007007252.DINH CONG HUNG.970424

19/05/2026 100.000,00 MBVCB.14289728955.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 0071001240039 DOAN THI MY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan#SP#020097048805191119242026ycu3596870.5189.79091.111924

19/05/2026 20.000,00 MBVCB.14289319726.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 2.000.000,00 6139VNIB021L532N.Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa.20260519.111339.004704060059369.NGUYEN NGOC MANH.970441

19/05/2026 49.314,00 6139IBT1kC2ZH2T2.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May FT26139336127579.20260519.105951.9867686875.LUC THE DAT.970407

19/05/2026 100.000,00 Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan#SP#020097042205191047182026TCVL868207.5189.74397.104712

19/05/2026 100.000,00 MBVCB.14288670906.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0251002726884 HOANG THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205191029232026690K217165.5388.66223.102923

19/05/2026 100.000,00 6139IBT1kC2ZUVR5.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan FT26139201440404.20260519.102303.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407

19/05/2026 250.000,00 IBVCB.14288536300.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.129 (ba Ngo Thi Tan).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 250.000,00 IBVCB.14288505929.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 49.314,00 6139IBT1kC2ZMHI5.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan FT26139000045246.20260519.101551.1413393195.LUC THE THU .970407

19/05/2026 100.000,00 MBVCB.14288406861.DAO LE QUYEN chuyen tien ung ho Ms 2026.128.CT tu 0441000780448 DAO LE QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 68.138,00 6139BIDVE2VHATLK.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.20260519.100939.1257588588.TCTY TRUYEN THONG - CN TAP DOAN BUU CHINH VIEN THONG VIET NAM .970418

19/05/2026 49.314,00 6139IBT1kC2ZSECX.Ung ho MS2006.128 Mong con som khoe FT26139482271721.20260519.100659.19820516245024.VND--MAI THI PHUONG CHI.970407

19/05/2026 30.000,00 MBVCB.14288279366.Ung ho MS 2026.129 (ba Ngo Thi Tan).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan#SP#020097048805191002032026hm2m321039.5189.7211.100203

19/05/2026 49.314,00 6139IBT1kC2Z2TY3.Ung ho MS2026.129 Mong ba va 3 chau manh khoe FT26139450460522.20260519.100144.19820516245024.VND--MAI THI PHUONG CHI.970407

19/05/2026 200.000,00 MBVCB.14288196351.Chia se den nhung cuoc doi bat hanh.CT tu 1968107940 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

19/05/2026 20.000,00 gui ms 2026 129#SP#020097042205190955282026XLFN918233.5189.69570.095528

19/05/2026 500.000,00 6139IBT1iJBT7BWM.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 129 NGO THI TAN.20260519.095313.247529918.LE THI HOA.970432

19/05/2026 200.000,00 MBVCB.14287973999.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0031000125312 NGUYEN VAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 175.000,00 ATM_FTF.10800545.130344.20260519.093142.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN

19/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097040505190931002026AC4M094627.5390.42273.093101

19/05/2026 300.000,00 MBVCB.14287760137.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 0011002570037 PHAM THANH DO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.129 ba Ngo Thi Tan#SP#020097042205190922252026P6QI196482.5390.99744.092225

19/05/2026 50.000,00 6139MCOBQ2YE92HN.Ung ho MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen).20260519.092158.03101010965538.HOANG VIET.970426

19/05/2026 30.000,00 6139IBT1kC26ZD6B.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26139496045230.20260519.091906.19035532043017.VND-TGTT-TA DUC THINH.970407

19/05/2026 100.000,00 MBVCB.14287726746.ung ho Ms 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).CT tu 0061000322164 HUYNH THI VIET HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.128 em Bui Thanh May#SP#020097048805190917122026karg174981.5390.75294.091712

19/05/2026 300.000,00 MBVCB.14287682763.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 300.000,00 MBVCB.14287671357.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 100.000,00 MBVCB.14287604380.ung ho Ms 2026.128 em Bui Thanh May.CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 400.000,00 MBVCB.14287166877.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 300.000,00 MBVCB.14287129368.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 50.000,00 ms2026.126#SP#0200970422051908235220264F2G460196.5390.53446.082346

19/05/2026 53.516,00 ms2016.128#SP#0200970422051908223820264CH9419089.5389.48706.082238

19/05/2026 100.000,00 MBVCB.14286961342.Chuyen tien ung ho MS 2026 129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

19/05/2026 20.000,00 6139ORCOQ2YEV792.LY QUAN ung ho MS 2026.129 ba Ngo Thi Tan.20260519.081628.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

19/05/2026 20.000,00 6139ORCOQ2YEVN53.LE THI THUY LIEN ung ho MS 2026.128 em Bui Thanh May.20260519.081508.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

19/05/2026 200.000,00 MBVCB.14286937907.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 20.000,00 6139ORCOQ2YEVI1D.PHUNG TAN HUNG ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen.20260519.081328.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

19/05/2026 300.000,00 MBVCB.14286909152.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 20.000,00 6139ORCOQ2YEVHZW.LE THE LAM ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy.20260519.081142.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

19/05/2026 200.000,00 MBVCB.14286890976.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026.129 ba Ngo Thi Tan#SP#020097042205190809512026RD0K539517.5189.1187.080946

19/05/2026 200.000,00 MBVCB.14286879641.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 20.000,00 6139ORCOQ2YEV989.TRAN THAI BAO ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260519.080918.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

19/05/2026 200.000,00 MBVCB.14286868144.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 20.000,00 6139ORCOQ2YEVSAM.TRAN BAO LONG ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue.20260519.080757.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

19/05/2026 200.000,00 MBVCB.14286850324.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Xin chuc cho be Liem luoon manh khoe binh an.#SP#020097040505190807002026VAC0015949.5189.91299.080700

19/05/2026 20.000,00 6139ORCOQ2YEVVK7.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong.20260519.080631.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

19/05/2026 20.000,00 6139ORCOQ2YEVKBA.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem.20260519.080508.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

19/05/2026 20.000,00 6139ORCOQ2YEVW6D.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.121 chi Cao Thi Dung.20260519.080303.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448

19/05/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129794658250.20260519.129794658250-0326683902_Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han

19/05/2026 6.868,00 6139MSCBD2FK8KLN.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260519.075145.872866868.DUONG ANH THUY.970422

19/05/2026 300.000,00 MBVCB.14286452285.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.129 (ba NgoThi Tan).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan#SP#020097048805190731282026b67u857972.5189.67580.073114

19/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.129-ba Ngo Thi Tan#SP#020097040505190641392026BW2R062796.5189.12828.064139

19/05/2026 100.000,00 MBVCB.14285741876.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.129 (ba Ngo Thi Tan).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 100.000,00 MBVCB.14285669023.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 15.000,00 MBVCB.14285510422.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.128(em Bui Thanh May).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 200.000,00 MBVCB.14285481286.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0121000679956 PHAM TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 800.000,00 MBVCB.14285396239.MS 124 MS126 MS127 MS1288.CT tu 1027406893 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

19/05/2026 50.000,00 MBVCB.14285382211.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 0011004019398 HOANG VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 50.000,00 MBVCB.14285387028.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0011004019398 HOANG VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 100.000,00 6138IBT1aWHXWUMV.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.20260518.234508.0826786866.DANG NHAT MINH.970437

19/05/2026 100.000,00 6138IBT1aWHXWCX8.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260518.233311.0826786866.DANG NHAT MINH.970437

19/05/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.127-180526-23:17:54 Fn2D626835#SP#020097041605182317552026Fn2D626835.5189.96748.231755

19/05/2026 20.000,00 6138IBT1iJBL6F37.Ung ho MS 2026-128 em Bui Thanh May.20260518.231319.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

19/05/2026 20.000,00 6138IBT1iJBL67BP.Ung ho MS 2026-127 be Dinh Bao Yen.20260518.230843.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432

19/05/2026 100.000,00 MBVCB.14284949507.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0751000020271 NGUYEN KIM KHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 50.000,00 MBVCB.14284939405.NGUYEN TRONG QUYEN ung ho MS 2026.127 ( be dinh bao yen ).CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa#SP#020097048805182256532026bsle522975.5389.58864.225653

19/05/2026 100.000,00 MBVCB.14284906643.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 1017746961 TRAN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

19/05/2026 500.000,00 MBVCB.14284875405.Bibun ung ho MS 2026.127 ( Be Dinh Bao Yen) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan#SP#020097040505202225202026PYQB004551.5387.58893.222521

20/05/2026 50.000,00 MBVCB.14313255037.ung ho ms:2026.130.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 10.000,00 MBVCB.14313165731.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.130 ( Ho Thi Bao Ngan).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 50.000,00 MBVCB.14313163911.DO QUYNH THAO NHU chuyen tien MS 2026.123( anh Tuong Van Phong).CT tu 0061001109212 DO QUYNH THAO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 50.000,00 MBVCB.14313146199.DO QUYNH THAO NHU chuyen tien ung ho MS 2026.121( Cao Thi Dung).CT tu 0061001109212 DO QUYNH THAO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097042205202158182026N0DW314200.5390.86469.215819

20/05/2026 50.000,00 MBVCB.14313136768.DO QUYNH THAO NHU chuyen tien ung ho MS 2026.122( Quach Quang Liem).CT tu 0061001109212 DO QUYNH THAO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#0200970422052021575120267RKZ203206.5189.85032.215752

20/05/2026 50.000,00 MBVCB.14313122382.DO QUYNH THAO NHU chuyen tien ung ho Ms 2026.127( Dinh Bao Yen).CT tu 0061001109212 DO QUYNH THAO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 50.000,00 MBVCB.14313118450.DO QUYNH THAO NHU chuyen tien ung ho MS 2026.128 ( em Bui Thanh May).CT tu 0061001109212 DO QUYNH THAO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 50.000,00 MBVCB.14313114565.DO QUYNH THAO NHU chuyen tien ung ho MS 2026.130( Ho Thi Bao Ngan).CT tu 0061001109212 DO QUYNH THAO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 100.000,00 MBVCB.14313100604.ung ho 2026.125 em nguyen ho ngoc han.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 15.000,00 MBVCB.14313098821.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.130(be Ho Thi Bao Ngan).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 300.000,00 MBVCB.14313097499.ung ho MS 2026.124( em Trieu Thi Hue).CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 1.200.000,00 6140IBT1iJ4QNTPP.Ung ho MS 2026 - 113 - 114- 115.20260520.215333.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432

20/05/2026 1.200.000,00 6140IBT1iJ4QNZPN.Ung ho MS 2026 - 110 - 111- 112.20260520.215238.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432

20/05/2026 1.200.000,00 6140IBT1iJ4QNAFF.Ung ho MS 2026 - 107 - 108 - 109.20260520.215059.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432

20/05/2026 100.000,00 6140TPBVI2AMHJMQ.ung ho MS 2026 127.20260520.214646.25656625656.NGUYEN THI NGOC DIEM.970423

20/05/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130018572415.20260520.130018572415-0942748739_Ung ho MS 2026114 em Dang Dang Duong

20/05/2026 20.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097040505202058242026DLBT096942.5387.50125.205818

20/05/2026 15.000,00 MBVCB.14312252637.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.130 (Ho Thi Bao Ngan).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 50.000,00 6140IBT1iJ4QHV6U.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.20260520.204708.0947200953.NGUYEN THUY LINH.970432

20/05/2026 300.000,00 MBVCB.14312102640.Ung ho MS 2026. 126 ( em Nguyen Tuan Huy).CT tu 0671004124975 DUONG NGOC NGUYEN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 200.000,00 MBVCB.14312044136.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 5.000,00 6140IBT1kC9DJQKH.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.130 Ho Thi Bao Ngan FT26140600290533.20260520.203029.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407

20/05/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem)#SP#0200970415052020152020261puD693492.5390.30466.201520

20/05/2026 200.000,00 MBVCB.14311651335.UNG HO MS 2026.130 (Ho Thi Bao Ngan).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 200.000,00 MBVCB.14311603907.UNG HO MS 2026.129 (ba Ngo Thi Tan).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong)#SP#020097041505202011252026LDhb679216.5390.7145.201125

20/05/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue)#SP#020097041505202009462026QPH3674055.5189.97688.200946

20/05/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han)#SP#020097041505202008242026EtAS669049.5390.89725.200824

20/05/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy)#SP#0200970415052020065820265sSR662673.5387.82247.200643

20/05/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen)#SP#020097041505202005222026rSJx658119.5388.71939.200523

20/05/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May)#SP#020097041505202003492026uMcp651707.5189.62934.200349

20/05/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026.129 (ba Ngo Thi Tan)#SP#020097041505202002112026Ezpb646358.5390.54333.200156

20/05/2026 10.000,00 Ung ho MS 2026.130 (Ho Thi Bao Ngan)#SP#020097041505202000322026TPjA640433.5189.44912.200032

20/05/2026 50.000,00 6140IBT1kC9SU3F4.Ung ho MS 2026.129 FT26140094103992.20260520.193246.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407

20/05/2026 100.000,00 HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.130 Ho thi bao Ngan#SP#020097042205201931242026OB1C862322.5388.36892.193125

20/05/2026 50.000,00 6140MCOBQ2YK7PTM.Ung ho ms2026.130 ho thi bao ngan.20260520.193016.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

20/05/2026 20.000,00 6140IBT1iJ4QURN3.tu thien.20260520.191513.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432

20/05/2026 50.000,00 6140IBT1kC9SJK4Z.MS 2026.130 FT26140484819688.20260520.190437.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407

20/05/2026 200.000,00 Ung ho MS 2026.128 Bui Thanh May#SP#020097048805201854162026tg4b575404.5189.60360.185401

20/05/2026 10.000,00 MBVCB.14309842996.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 10.000,00 MBVCB.14309834831.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 10.000,00 MBVCB.14309796630.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 20.000,00 gui ms 2026 130#SP#020097042205201827232026PKAQ699264.5189.51811.182723

20/05/2026 350.000,00 6140IBT1d1MEQVFX.Nhom vien gach nho ung ho 7 ma so 123 124 125 126 127 128 va 129.20260520.181647.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422

20/05/2026 400.000,00 6140SGTTH2BYGFME.IBFT ung ho MS 2026.129. ba Ngo Thi Tan.20260520.175828.060311519381.SACOMBANK.970403

20/05/2026 50.000,00 6140IBT1kC92REGX.Ung ho ms 2026.128 em Bui Thanh May FT26140149089800.20260520.173825.19072593967011.VND-TGTT-NGHIEM THI MAI.970407

20/05/2026 50.000,00 NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.127 ( be Dinh Bao Yen bi phong )#SP#020097041505201727082026e5jF782782.5189.81850.172708

20/05/2026 50.000,00 NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.128 ( em Bui Thanh May)#SP#020097041505201721382026FNMI751828.5389.37783.172131

20/05/2026 50.000,00 NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.129 ( ba Ngo Thi Tan)#SP#020097041505201720112026bzFZ744303.5387.25856.172005

20/05/2026 50.000,00 NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.130 ( Ho Thi Bao Ngan)#SP#020097041505201718092026zhyE733344.5387.9948.171809

20/05/2026 50.000,00 ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong#SP#0200970422052016590020264P78451081.5390.59499.165855

20/05/2026 200.000,00 6140IBT1iJBN63AT.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.20260520.164115.0964263333.NGO NGOC LINH.970432

20/05/2026 300.000,00 Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097048805201606482026f0z1817460.5189.81656.160648

20/05/2026 50.000,00 6140IBT1kC9CYKYS.TRAN THI KIM YEN chia se chiec banh mi hang thang FT26140020577552.20260520.153232.19032473418010.VND-TGTT-TRAN THI KIM YEN .970407

20/05/2026 100.000,00 MBVCB.14306666731.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 500.000,00 MBVCB.14306602309.ung ho ms 2026.130 (Ho Thi Bao Ngan).CT tu 0011000417331 LAI PHU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan-200526-15:03:03 ps8L337667#SP#020097041605201503032026ps8L337667.5387.77746.150249

20/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.130 Ho Thi Bao Ngan#SP#020097048805201447012026o165550098.5388.85411.144646

20/05/2026 50.000,00 MBVCB.14306085384.ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May ) LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 100.000,00 6140IBT1iJBNSEXN.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.20260520.142836.144391101.MAC THI LOAN.970432

20/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan#SP#0200970405052014195220267Z9M033554.5387.38619.141952

20/05/2026 50.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129965551184.20260520.129965551184-0342029208_Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan

20/05/2026 50.000,00 MBVCB.14305620001.ung ho ms 2026.126 nguyen tuan huy.CT tu 0321000627227 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 200.000,00 6140IBT1kC915FR2.Ung ho MS 2026.130 FT26140250145970.20260520.134539.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407

20/05/2026 50.000,00 6140IBT1kC915QZ4.Ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen FT26140747589012.20260520.134233.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407

20/05/2026 50.000,00 6140IBT1kC91YHUY.Ung ho MS 2026.128 em Bui Thanh May FT26140098977486.20260520.134139.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407

20/05/2026 50.000,00 6140IBT1kC91YAH2.Ung ho MS 2026.129 ba Ngo Thi Tan FT26140651945470.20260520.134057.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407

20/05/2026 50.000,00 6140IBT1kC91YS88.Ung ho MS 2026.130 Ho Thi Bao Ngan FT26140901377618.20260520.133939.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407

20/05/2026 30.000,00 MBVCB.14305280177.Chuyen tien ung ho Ms 2026130.CT tu 9903215567 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

20/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan#SP#020097041505201329022026aTVS776392.5387.90082.132902

20/05/2026 20.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129961226893.20260520.129961226893-0343882448_Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan

20/05/2026 100.000,00 6140IBT1kC918WMW.VU NGOC THANG chuyen FT26140620670710.20260520.132809.11120953343018.VND-TGTT-VU NGOC THANG.970407

20/05/2026 200.000,00 6140IBT1kC91IN1B.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan FT26140395557039.20260520.132755.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407

20/05/2026 200.000,00 6140IBT1kC91DV8Y.Ung ho MS2026.130 em Ho Thi Bao Ngan FT26140630076753.20260520.131425.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407

20/05/2026 50.000,00 ungho ms2026.129#SP#020097041505201309112026hY9x726299.5390.98266.130911

20/05/2026 200.000,00 MS2026-130 CHAU HO THI BAO NGAN DA NANG-200526-13:05:33 w4S3572181#SP#020097041605201305332026w4S3572181.5389.80516.130534

20/05/2026 50.000,00 6140MCOBQ2YKRGTV.Ung ho ms2026.129 ngo thi tan.20260520.130458.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426

20/05/2026 100.000,00 6140SGTTH2BYLT3T.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.130 em Ho Thi Bao Ngan.20260520.130443.070141287050.SACOMBANK.970403

20/05/2026 50.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.130 Ho Thi Bao Ngan#SP#020097040505201303542026EZ0J099672.5387.71940.130354

20/05/2026 100.000,00 6140IBT1kC91297L.Ung ho MS 2026. 130 Ho Thi Bao Ngan FT26140713008031.20260520.130330.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407

20/05/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan#SP#020097042205201300572026X42S222402.5189.57793.130057

20/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan#SP#020097041505201249122026d7bY671849.5387.97435.124912

20/05/2026 100.000,00 6140ABBKA2FQR7RZ.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.20260520.123344.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970425

20/05/2026 100.000,00 PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129954297946.20260520.129954297946-0854076607_Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan

20/05/2026 100.000,00 6140IBT1aWLQ9NMI.ung ho MS 2026 128 em Bui Thanh May.20260520.122026.0902115211.DOAN HAI DANG.970437

20/05/2026 500.000,00 6140IBT1iJBRZYA7.Ms 2026-130 uh Ho Thi Bao Ngan.20260520.121017.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432

20/05/2026 50.000,00 6140IBT1kC9JAJ6Q.Ung ho MS 2026.128 FT26140072906154.20260520.120240.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407

20/05/2026 100.000,00 6140MCOBQ2YK879J.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.20260520.115720.06101010008191.NGUYEN THI THU VAN.970426

20/05/2026 100.001,00 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#020097048805201153272026tjp7091008.5189.75180.115327

20/05/2026 100.000,00 MBVCB.14303960925.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 7768983445 PHAM THI HONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 300.000,00 UH MS 2026.130 BE HO THI BAO NHAN O DA NANG#SP#020097048805201130142026tc6y001057.5388.12728.113014

20/05/2026 100.000,00 MBVCB.14303622038.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 7768983445 PHAM THI HONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 100.000,00 MBVCB.14303531711.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 1021615740 LE THI KIM UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 100.000,00 6140IBT1d1MK1E6L.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.20260520.111457.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422

20/05/2026 300.000,00 6140IBT1kC9WR3LJ.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan FT26140025438700.20260520.110853.19033794139012.VND-TGTT-LUU PHUOC.970407

20/05/2026 100.000,00 Ung ho ms 2026.130 Ho Thi Bao Ngan#SP#020097042205201108452026786J495342.5389.68985.110846

20/05/2026 500.000,00 6140IBT1kC9W3HZ2.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy FT26140448250959.20260520.110304.19032050488888.VND-TGTT-TRUONG THI HA .970407

20/05/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#0200970405052010595120269NA6091919.5390.11628.105951

20/05/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May#SP#020097040505201058022026FB4Q083116.5389.361.105802

20/05/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung#SP#020097040505201056372026UASL075990.5189.91219.105637

20/05/2026 500.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan#SP#020097040505201055032026O5YS068159.5388.82013.105503

20/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026098 em Quang Hong Quyen#SP#020097042205201054272026AN8Y337858.5388.77852.105427

20/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan#SP#020097048805201046032026790o836725.5387.24380.104603

20/05/2026 100.000,00 6140IBT1aWHNR9NR.VU THI MY DUNG CHUYEN TIEN MS2026.129( BA Ngo thi Tan).20260520.102747.000000206412.VU THI MY DUNG.970433

20/05/2026 30.000,00 MBVCB.14302666227.Ung ho MS 2026.130 (Ho Thi Bao Ngan).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 200.000,00 MBVCB.14302249451.ung ho ms 2026.129 (ba Ngo Thi Tan).CT tu 2209299999 BUI THI VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.125 Em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097040505200944272026IEIK026775.5189.70857.094421

20/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.124 Em Trieu Thi Hue#SP#0200970405052009422320260TW8017173.5389.60456.094223

20/05/2026 100.000,00 MBVCB.14302172431.ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.127 Be Dinh Bao Yen#SP#020097040505200940182026AMQP007406.5388.49693.094018

20/05/2026 50.000,00 6140ORCOQ2YKQTZW.LOC HO TRO MS 2026.129 NGOTHITAN.20260520.093945.0774472226.Trinh Bao Loc.970448

20/05/2026 200.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.126 Em Nguyen Tuan Huy#SP#020097040505200938402026LPLE099672.5388.41228.093834

20/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026.127 Dinh Bao Yen#SP#020097048805200934462026c6j1594391.5387.21155.093446

20/05/2026 50.000,00 MBVCB.14302019011.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0021000260541 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 50.000,00 6140MCOBQ2YKYUAC.Ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May).20260520.092144.03101010965538.HOANG VIET.970426

20/05/2026 200.000,00 6140IBT1kC9QLJXJ.BUI THI THUY DUONG chuyen tien FT26140022016565.20260520.091226.19032600913026.VND-TGTT-BUI THI THUY DUONG.970407

20/05/2026 200.000,00 6140IBT1kC9QHXIM.Ung ho MS 2026.128 Bui Thanh May FT26140005661314.20260520.091155.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407

20/05/2026 500.000,00 6140IBT1iJBR1MMY.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 130 HO THI BAO NGAN.20260520.090851.247529918.LE THI HOA.970432

20/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.130 Ho Thi Bao Ngan#SP#020097042205200904422026ZYA9733663.5390.79916.090442

20/05/2026 1.000.000,00 6140IBT1iJBRJ7R3.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.20260520.090249.721637999.NGUYEN CHI THANH.970432

20/05/2026 100.000,00 UNG HO MS 2026.130 HO THI BAO NGAN-200526-08:41:26 GKz3845152#SP#020097041605200841262026GKz3845152.5389.84329.084127

20/05/2026 100.000,00 6140IBT1iJBXNHQK.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.20260520.083518.0984041991.DAO DUC VINH.970432

20/05/2026 500.000,00 Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097042205200825352026CCCK355463.5389.23357.082535

20/05/2026 100.000,00 6140IBT1aWHNEVIU.ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.20260520.082126.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440

20/05/2026 200.000,00 MBVCB.14301189258.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 200.000,00 MBVCB.14301049357.Ung ho ma so 2026.127( be Dinh Bao Yen).CT tu 0011002242357 NGUYEN XUAN MAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 50.000,00 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097042205200803532026ID9T982316.5388.44777.080353

20/05/2026 100.000,00 6140MCOBQ2YG5EYD.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.20260520.075314.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426

20/05/2026 500.000,00 MBVCB.14300823997.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 0871004240016 LE GIA KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 500.000,00 MBVCB.14300812220.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 100.000,00 MBVCB.14300550078.Chuyen tien ung ho MS 2026 130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet

20/05/2026 300.000,00 MBVCB.14300496573.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.130 (Ho Thi Bao Ngan).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 6.868,00 6140MSCBD2F978RQ.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260520.070728.872866868.DUONG ANH THUY.970422

20/05/2026 100.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.130-em Ho Thi Bao Ngan#SP#020097040505200650562026X6V9086727.5390.17966.065056

20/05/2026 100.000,00 MBVCB.14300189624.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 300.000,00 6140IBT1kC2NKJPD.ung ho ms 2025.302 anh Le Minh Tien FT26140610070471.20260520.063721.19026990510032.VND-TGTT-NGUYEN DIEU QUYEN.970407

20/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#02009704880520063502202606n0096393.5388.80853.063502

20/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong#SP#020097048805200634202026ph05095185.5390.80041.063420

20/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue#SP#0200970488052006335020262lze094314.5388.79142.063344

20/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097048805200633132026fl2w093218.5389.77563.063313

20/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097048805200632372026oo0l092111.5189.76102.063231

20/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen#SP#0200970488052006312620264mwq090045.5390.73805.063126

20/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.128 em Bui Thanh May#SP#0200970488052006305120268898089019.5387.72440.063051

20/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.129 ba Ngo Thi Tan#SP#020097048805200630122026fm1l087935.5389.70592.063006

20/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026.130 Ho Thi Bao Ngan#SP#020097048805200629262026ysfm086670.5189.69936.062926

20/05/2026 200.000,00 MBVCB.14300080428.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.130 (Ho Thi Bao Ngan).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 200.000,00 UNG HO MS 2026 130 HO THI BAO NGAN-200526-06:28:19 Hi0k569717#SP#020097041605200628192026Hi0k569717.5387.67846.062819

20/05/2026 100.000,00 Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May#SP#020097048805200609372026soo9059021.5388.38012.060922

20/05/2026 200.000,00 MBVCB.14299959019.Ung ho MS 2026.130 (Ho Thi Bao Ngan).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 50.000,00 MBVCB.14299869639.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.128 (em Bui Thanh May) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET

20/05/2026 200.000,00 6139IBT1kC2NC7QT.Ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen FT26140260346805.20260519.234733.19027530255014.VND-TGTT-TRINH THI THU TRANG.970407

20/05/2026 20.000,00 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#0200970488051923253620264bvn949757.5389.79049.232536

20/05/2026 300.000,00 Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan#SP#0200970405051923181320269FGB035213.5390.68170.231813

20/05/2026 30.000,00 Ung ho MS 2026.129 ba Ngo Thi Tan#SP#02009704880519225756202696hz926031.5387.33231.225756