Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày đầu tháng 5/2026Trong 10 ngày đầu tháng 5/2026, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 753.519.336 đồng của các cá nhân và đơn vị giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên báo.
1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|11/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14179274921.Ung ho Chuong Trinh Tri An Thang 7.CT tu 9859492867 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|50.000,00
|6131IBT1kC1BD2TY.Ung ho MS 2026.120 be Le Anh Hung FT26132904615307.20260511.224634.19036567154012.VND-TGTT-PHUNG THI MAI ANH.970407
|11/05/2026
|50.000,00
|6131TPBVI2QITTLW.MS 2026.121 Cao Thi Dung.20260511.224427.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|11/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14179147748.MS2026.121.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|50.000,00
|6131IBT1kC1B1EQI.NGUYEN THUY LINH ung ho MS 2026.118 FT26132398826180.20260511.222409.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
|11/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14178936557.Ung ho MS 2026.121 (chi Cao Thi Dung - Nghe An).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|20.000,00
|6131IBT1kC1BQLJY.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung FT26132067960306.20260511.221153.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|11/05/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026.120#SP#020097048805112211072026hkgy672568.5389.57922.221107
|11/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14178836476.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.121 ( chi Cao Thi Dung).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|10.000,00
|ung ho ma 2026.121 chi Cao Thi Dung chuc chi va gia dinh binh an#SP#020097042205112154242026N230588539.5389.92397.215425
|11/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung#SP#020097040505112147392026XVJ4062607.5388.62469.214739
|11/05/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026113 em Vu Truc Quynh#SP#020097048805112145422026ihy8611045.5388.53720.214539
|11/05/2026
|50.000,00
|ung ho ms 2026.121 chi cao thi dung#SP#020097042205112139502026UVDW846167.5388.25767.213950
|11/05/2026
|40.000,00
|6131IBT1iJBWEG9V.Ung ho MS 2026-121 chi Cao Thi Dung.20260511.213117.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|11/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14178172652.Hung UHMS 121.CT tu 1011027979 NGUYEN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung#SP#020097040505112110572026W2GR027419.5387.71360.211058
|11/05/2026
|300.000,00
|6131IBT1aWHUPLPL.Ung ho MS 2026.120 (be Le Anh Hung).20260511.204745.0903461545.DANG KIEU OANH.970424
|11/05/2026
|100.000,00
|6131IBT1aWHUPUP2.TRAN ANH VIET chuyen tien ung ho ms 2026.121 chi cao thi dung.20260511.204326.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437
|11/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14177532535.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 1045752907 NGUYEN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung#SP#0200970405051120383520266FN1081135.5388.67291.203824
|11/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung#SP#020097048805112018562026nx1w302828.5189.27050.201856
|11/05/2026
|500.000,00
|6131VNIB02B48H2F.Ung ho MS 2026.118 (Em Do Tien Lam).20260511.193957.812269999.PHAM HONG HIEU.970441
|11/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14176057616.Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14176043610.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam.CT tu 1066656260 NGUYEN HUYNH THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026114 em Dang Dang Duong#SP#020097041505111921062026F1ql393007.5189.1452.192103
|11/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14175694947.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.121 ( Chi Cao Thi Dung).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|100.000,00
|6131TPBVI2QI2WF3.: Ung ho MS 2026.121 (chi Cao Thi Dung).20260511.185647.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|11/05/2026
|39.000,00
|6131IBT1kC1PFWDI.uh ms 2026.120 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26131012605023.20260511.185328.6655789888.PHAM NGOC TU .970407
|11/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14175351931.ung ho MS 2026.118 (em Do Tien Lam). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14175304844.ung ho MS 2026.120 (be Le Anh Hung). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|1.800.000,00
|6131IBT1bJVBSSZQ.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Cao Thi Dung MS 2026 - 121 . Chuc em som hoi phuc.20260511.182702.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|11/05/2026
|50.000,00
|gia dinh DungMai gui ms2026.114 giup do em Dang Dang Duong#SP#020097048805111824382026a3sp792273.5390.56330.182438
|11/05/2026
|50.000,00
|gia dinh DungMai gui ms2026.120 giup do be Le Anh Hung#SP#020097048805111823212026sldp786320.5189.46255.182321
|11/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14174690421.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.CT tu 1018244200 TRAN THANH SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|100.000,00
|6131IBT1kC1PMA9G.Ung ho MS 2026. 121 chi Cao Thi Dung FT26131406371894.20260511.181333.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|11/05/2026
|100.000,00
|6131SGTTH2AKP3C1.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.121 chi Cao Thi Dung.20260511.181240.070141287050.SACOMBANK.970403
|11/05/2026
|100.000,00
|6131IBT1kC1PCXW3.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung FT26131147190770.20260511.180148.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
|11/05/2026
|10.000,00
|6131IBT1iJBQHLWS.nam phong tu thien.20260511.175640.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|11/05/2026
|5.000,00
|6131IBT1kC1UN1SF.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.121 chi Cao Thi Dung FT26131600745790.20260511.175019.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|11/05/2026
|200.000,00
|6131IBT1iJBQ6RP4.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam.20260511.174537.0947200953.NGUYEN THUY LINH.970432
|11/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.121 (chi Cao Thi Dung)#SP#020097041505111738172026CcLo755772.5388.79842.173817
|11/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14173728171.Ung ho MS 2026.121 (chi Cao Thi Dung).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|1.000.000,00
|ung ho MS2026.121 chi cao thi dung#SP#0200970415051117313820267J1W719122.5189.24154.173138
|11/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14173555033.Ung ho MS 2026.119 (ba Vo Thi Dan).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14173373507.DAO LE QUYEN chuyen tien ung ho Ms 2026.120 ( be Le Anh Hung) .CT tu 0441000780448 DAO LE QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|100.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.121.Cao thi Dung#SP#0200970422051117100920264891147688.5389.41729.171009
|11/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung#SP#020097042205111700022026UX1G341290.5389.58634.170001
|11/05/2026
|100.000,00
|6131IBT1kC1UMC29.Ung ho MS 2026.121 chi Cao Thi Dung FT26131506140400.20260511.165557.19029278760013.VND-TGTT-BUI THI HOA .970407
|11/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14172878587.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|200.000,00
|6131IBT1kC1UJQNI.Ms 2026 121 chi Cao Thi Dung FT26131990374500.20260511.163834.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|11/05/2026
|100.000,00
|6131IBT1kC18XQ8M.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam FT26131118438065.20260511.162651.19029483011015.VND-TGTT-HOANG THI HOAN.970407
|11/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14172324772.ung ho ma so 2026.121 cao thi dung.CT tu 0161000838631 HOANG THI QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|30.000,00
|MBVCB.14172084313.Ung ho MS 2026.121 (chi Cao Thi Dung).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|100.000,00
|6131IBT1kC18YEY2.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam FT26131075084040.20260511.154846.19032733325011.VND-TGTT-HOANG THI DIEU LINH.970407
|11/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14171681372.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|200.000,00
|6131IBT1fJQT461E.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.20260511.152823.0986388899.VO TAT THANG.970431
|11/05/2026
|200.000,00
|6131IBT1kC189AE8.PHUONG THUY ung ho MS 2026.121 Cao Thi Dung FT26131800314933.20260511.152432.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
|11/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung-110526-15:22:23 lrLv233585#SP#020097041605111522232026lrLv233585.5389.57714.152223
|11/05/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:TRAN THANH DINH ung ho MS2026.121 CAO THI DUNG#SP#0200970405051115200920262ZIJ025926.5390.43628.152009
|11/05/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:TRAN THANH DINH ung ho MS2026.117 NGUYEN THI TIEP#SP#020097040505111519112026VHPV021414.5387.38553.151911
|11/05/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.128755258464.20260511.128755258464-0349305594_Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung
|11/05/2026
|70.000,00
|6131IBT1kC18WVBW.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung FT26131856401004.20260511.151000.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|11/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:HA THI HIEN chuyen tien ung ho MS2026.116 em Bui Van Dai#SP#020097040505111500172026HKGO032736.5390.17555.150015
|11/05/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:TRAN THANH DINH ung ho MS2026.119 VO THI DAN#SP#020097040505111448532026ZWMF082582.5390.50574.144853
|11/05/2026
|50.000,00
|6131MCOBQ2YB5I61.Ung ho ms2026.121 cao thi dung.20260511.144746.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|11/05/2026
|30.000,00
|6131IBT1kC1IL1FS.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam FT26131678120739.20260511.144626.19035532043017.VND-TGTT-TA DUC THINH.970407
|11/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14170739716.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 0071000616565 NGUYEN PHUOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung#SP#020097041505111441422026cYAz871143.5390.9327.144142
|11/05/2026
|200.000,00
|6131IBT1kC1IE4SU.Ung ho MS 2026.121 FT26131036299844.20260511.143536.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|11/05/2026
|500.000,00
|TRINH THI THANH HUYEN UHMS 2026.121 CAO THI DUNG-110526-14:28:03 554Y157080#SP#020097041605111428032026554Y157080.5390.34063.142804
|11/05/2026
|108.000,00
|MBVCB.14170462003.Ung ho MS2026. 120 ( be Le Anh Hung ).CT tu 0011001220879 PHAM HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.121 Chi Cao Thi Dung#SP#020097048805111419122026ci07746624.5189.87164.141912
|11/05/2026
|1.000.000,00
|UH MS 2026 121 EM CAO THI DUNG-110526-14:17:56 XyeT614036#SP#020097041605111417562026XyeT614036.5389.79749.141757
|11/05/2026
|50.000,00
|6131IBT1kC1IY92E.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung FT26131992538858.20260511.140920.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|11/05/2026
|50.000,00
|6131VNIB02BR15BD.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.20260511.135808.901771947.DAO THI PHUONG.970441
|11/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14170106023.LY VINH PHUOC chuyen tien ho tro MS 2026 120.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|30.000,00
|6131TPBVI2QDUCIW.Ung ho MS 2026.121 (chi Cao Thi Dung).20260511.134933.22206102002.VO PHU THINH.970423
|11/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14170077802.ms2026.121 cao thi dung.CT tu 0071005840903 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|100.000,00
|6131TPBVI2QDU24K.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.20260511.134334.01961975901.NGUYEN ANH TUAN.970423
|11/05/2026
|100.000,00
|6131IBT1iJ5NHKAG.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 121 cao thi dung.20260511.134301.111555222.VU THI THU THAO.970432
|11/05/2026
|50.000,00
|6131ORCOQ2YB7UDP.LOC UNG HO MS2026.121 CAOTHIDUNG.20260511.134232.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|11/05/2026
|100.000,00
|6131TPBVI2QD472M.Ung ho MS 2026.121 (chi Cao Thi Dung).20260511.134112.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|11/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung#SP#020097041505111339342026Fhey688709.5388.85237.133931
|11/05/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung#SP#020097042205111338472026HLEW935448.5189.82287.133847
|11/05/2026
|100.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung#SP#020097042205111338202026W3BU540397.5189.79247.133820
|11/05/2026
|30.000,00
|MBVCB.14169950080.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14169949478.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 0691000310059 HOANG TIEN BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|30.000,00
|6131IBT1kC1IC35A.MS2026.121 CHI DUNG FT26131139459343.20260511.133445.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
|11/05/2026
|200.000,00
|6131IBT1kC1I1MVJ.Ung ho MS 2026.120 FT26131887166305.20260511.132911.19027692868699.VND-TGTT-NGUYEN ANH TUAN.970407
|11/05/2026
|39.000,00
|6131IBT1kC1IWTX4.uh ms 2026.118 Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT26131010213195.20260511.132407.6655789888.PHAM NGOC TU .970407
|11/05/2026
|300.000,00
|6131SGTTH2AKTC67.IBFT Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.20260511.131259.060005542981.SACOMBANK.970403
|11/05/2026
|200.000,00
|6131IBT1kC1MR9Y2.Viet ha55 ung ho chau le anh hung ms2026 120 FT26131990705307.20260511.131120.19032074041558.VND-TGTT-DUONG VIET HA.970407
|11/05/2026
|100.000,00
|6131TPBVI2QDZ7M6.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.20260511.125503.66617032002.DANG NHAT MINH.970423
|11/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14169185364.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam.CT tu 0071000970750 LE THIEN HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|50.000,00
|6131MCOBQ2YBN2WW.Ung ho MS 2026.118 (em Do Tien Lam).20260511.122735.03101010965538.HOANG VIET.970426
|11/05/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.118#SP#020097042205111219512026TYEY945257.5189.85068.121949
|11/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14168651583.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|50.000,00
|TRAN DO NIN Chuyen tien ung ho MS 2026.120 be Le Anh Hung#SP#020097048805111157472026lwaa353684.5389.37014.115747
|11/05/2026
|50.000,00
|6131IBT1kC1M21K1.Giup do 26010 FT26131210101052.20260511.115406.19038370508011.VND-TGTT-TRAN THI HONG VAN.970407
|11/05/2026
|20.000,00
|6131IBT1kC1VRUCB.Ung ho ma so 2026.118 FT26131690590580.20260511.113736.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|11/05/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 121#SP#020097042205111126152026AE9E329032.5189.7711.112615
|11/05/2026
|20.000,00
|6131IBT1kC1VZPHR.Ung ho ma so 2026.120 FT26131045589879.20260511.112010.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|11/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan#SP#020097048805111107242026i303147300.5390.74195.110724
|11/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung#SP#020097048805111106232026g61u143328.5388.66535.110624
|11/05/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026 121 CHI CAO THI DUNG-110526-10:40:51 INMg138566#SP#020097041605111040512026INMg138566.5189.96722.104051
|11/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung#SP#0200970422051110392320267LUM485802.5388.88509.103921
|11/05/2026
|200.000,00
|6131IBT1kC1VSCM9.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam FT26131509134380.20260511.103230.19038270037011.VND-TGTT-NGUYEN LE HUNG SON.970407
|11/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.116 Em Bui Van Dai#SP#020097040505111025182026GLKL077744.5189.98487.102518
|11/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.117 Ba Nguyen Thi Tiep#SP#020097040505111023442026LEY4069547.5389.87955.102344
|11/05/2026
|70.000,00
|MBVCB.14167083203.NGUYEN THANH TAM ung ho MS 2026.120 ( be Le Anh Hung).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14167096335.Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14167081062.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14167068872.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam#SP#020097042205111016252026S5PH701889.5390.42459.101623
|11/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14166921679.ung ho MS 2026.120(be Le Anh Hung).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|500.000,00
|Chuyen tien ung ho be le anh hung ms 2026 120#SP#020097048805111010272026da7q932486.5389.5773.101027
|11/05/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung#SP#020097040505111009572026W1V0098034.5189.4020.100957
|11/05/2026
|50.000,00
|6131IBT1fJQLAT29.Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan.20260511.094944.9021224440362.NGUYEN SI HIEN.963388
|11/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14166556949.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam.CT tu 0481000813985 TRAN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14166538606.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.CT tu 0481000813985 TRAN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung#SP#020097042205110941032026DI8K570038.5389.31103.094101
|11/05/2026
|500.000,00
|6131IBT1iJ5R3DEJ.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 121 CAO THI DUNG.20260511.093807.247529918.LE THI HOA.970432
|11/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan#SP#020097042205110937482026AOQC520230.5389.13067.093749
|11/05/2026
|100.000,00
|6131IBT1kC1D5368.Ung ho MS 2026116 em Bui Van Dai FT26131723062704.20260511.092721.5429291984.NGUYEN QUOC KHANH.970407
|11/05/2026
|100.000,00
|6131VNIB02BZ4UL5.Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan.20260511.091800.268948888.BUI THI PHUONG.970441
|11/05/2026
|30.000,00
|6131IBT1kC1DUSVF.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung FT26131117536749.20260511.091708.19035532043017.VND-TGTT-TA DUC THINH.970407
|11/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14166112815.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|1.000.000,00
|6131NAMAA28GYMAP.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.20260511.091220.908252616.NGUYEN ANH TUAN.970428
|11/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14165819975.LE THI DIEU TRANG chuyen tien Ung ho MS 2026.120( be Le Anh Hung ).CT tu 0061001012205 LE THI DIEU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.128707707315.20260511.128707707315-0989411939_Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung
|11/05/2026
|1.062.000,00
|MBVCB.14165587220.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.CT tu 6819939999 NGUYEN THI THANH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|100.000,00
|6131ASCB02BZJ93X.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung-110526-08:36:41 6131ASCB02BZJ93X.20260511.083642.242189049.LE HOANG MINH KHANG.970416
|11/05/2026
|200.000,00
|6131TPBVI2QD24X1.Ung ho MS 2026.118 Do Tien Lam.20260511.083444.03119494401.PHAM THI HUYEN.970423
|11/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.120 be Le Anh Hung#SP#0200970422051108174220265U38560283.5387.48443.081739
|11/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14165282381.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.CT tu 0011004029924 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14165271004.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung#SP#0200970415051108114620262TiW441233.5389.27409.081146
|11/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026113 em Vu Truc Quynh#SP#020097041505110810122026EBxO435819.5390.20736.081012
|11/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14165231874.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|100.000,00
|6131IBT1aWHI8S7G.ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.20260511.080801.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|11/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14165046759.Ung ho MS 2026.121 (chi Cao Thi Dung).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|100.000,00
|6131IBT1iJ5R4BB7.Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan.20260511.075033.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|11/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:TRAN THI THU HANG chuyen tien ung hooj be le anh hung#SP#020097040505110740062026X8KQ071250.5389.21376.074006
|11/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.121 chi Cao Thi Dung#SP#020097042205110735462026XG3X326144.5387.6730.073546
|11/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14164709513.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.120 (be Le Anh Hung).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|50.000,00
|6131IBT1fJQLV5YE.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam.20260511.072707.9021551994422.NGUYEN SI HIEN.963388
|11/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14164700533.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.121 (Cao Thi Dung).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14164304946.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.121 (chi Cao Thi Dung) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14164222113.Chuyen tien ung ho MS 2026 121 chi Cao Thi Dung.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|11/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14164202592.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.121 (chi Cao Thi Dung).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.121-chi Cao Thi Dung#SP#020097040505110635162026P1T4003603.5387.34265.063516
|11/05/2026
|500.000,00
|6131SGTTH2AGS7Z9.IBFT Ung ho MS 2026.120 be Le Anh Hung.20260511.063359.060253606668.SACOMBANK.970403
|11/05/2026
|200.000,00
|6131IBT1iJ5R89XX.MP Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam.20260511.062058.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|11/05/2026
|200.000,00
|6131IBT1iJ5R82CA.MP Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan.20260511.061946.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|11/05/2026
|200.000,00
|6131IBT1iJ5R8JY4.MP Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.20260511.061801.139330738.TRAN NGOC HUE.970432
|11/05/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam#SP#020097040505110602462026253T020815.5390.78675.060235
|11/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14163857031.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026 177 ba Nguyen Thi Tiep NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#0200970405051105165620261JYS075097.5389.43484.051657
|11/05/2026
|100.000,00
|6131IBT1d1MQZHBA.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.20260511.024731.970422Ld04e33000000000838265.MBBANK IBFT.970422
|11/05/2026
|26.193,00
|6131TPBVI2QHIWIK.UHMS2026.120 Mong be Le Anh Hung benh hoi phuc tot,GD A. Le Van Hieu kien khang gap nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260511.014749.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|11/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung#SP#020097040505110112482026PHV7038591.5387.66928.011248
|11/05/2026
|29.000,00
|ung ho MS 2026.117. ba Nguyen Thi Tiep. Mong gia dinh som vuot qua duoc giai doan kho khan. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048805110053062026vzl3144350.5387.56294.005306
|11/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14163382720.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.CT tu 0611001914787 VU HONG MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|100.000,00
|6130VNIB02BTI41H.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.20260510.233310.268948888.BUI THI PHUONG.970441
|11/05/2026
|15.000,00
|Ung ho MS 2026114 em Dang Dang Duong#SP#020097048805102320392026z1s0099244.5388.73232.232036
|11/05/2026
|20.000,00
|6130ORCOQ2YBZXA9.TRAN THAI BAO ung ho MS 2026.120 be Le Anh Hung.20260510.231819.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|11/05/2026
|20.000,00
|6130ORCOQ2YBZVEG.TRAN BAO LONG ung ho MS 2026.119 ba Vo Thi Dan.20260510.231643.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|11/05/2026
|20.000,00
|6130ORCOQ2YBZK36.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS 2026.118 em Do Tien Lam.20260510.231510.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|11/05/2026
|20.000,00
|6130ORCOQ2YBZKYZ.LE THI NGOC LOAN Ung ho MS 2026.117 ba Nguyen Thi Tiep.20260510.231345.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|11/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan#SP#020097048805102311152026cd8n091169.5388.60078.231113
|11/05/2026
|20.000,00
|6130ORCOQ2YBZE86.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.116 em Bui Van Dai.20260510.231012.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|11/05/2026
|200.000,00
|6130IBT1kC19MF17.Ung ho Ms2026.120 be Le Anh Hung FT26131905790206.20260510.230513.19033178441015.VND-TGTT-HA THI VAN.970407
|11/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14163184204.DINH QUANG HUY chuyen tien chau Hung Tuyen Quang dt Tay.CT tu 1012477517 DINH QUANG HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|11/05/2026
|200.000,00
|6130IBT1kC19V9LK.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung FT26131695332202.20260510.225456.19031450933566.VND-TGTT-NGUYEN THI BICH LIEN.970407
|12/05/2026
|53.000,00
|MS 2026 . 122(emQ . Q. Liem)#SP#020097041505122251122026QyM2410516.5189.81802.225112
|12/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14194645413.ung ho ms 2026.122 em Quach Thanh Liem. chuc con trai chong khoe.CT tu 0171003463880 NGUYEN THI THU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|200.000,00
|6132SGTTH2ASM3EZ.IBFT Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260512.223918.060319018576.SACOMBANK.970403
|12/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14194592615.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 9948882502 HOANG NAM BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14194593791.ung ho ms 2026 122 em Quach Quang Liem.CT tu 0011003266956 VU PHUONG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205122233002026DURK274425.5387.36274.223257
|12/05/2026
|200.000,00
|6132IBT1kC1LETU9.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133203262241.20260512.223117.19023007487011.VND-TGTT-DUONG LE HANG.970407
|12/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14194543459.MS 2026.122.CT tu 0021000562612 TRAN BA THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:TRINH THI XUAN chuyen tien ung ho Qyach quang Liem#SP#020097040505122227392026E63J033557.5390.19922.222739
|12/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14194506346.ung ho MS 2026.122(em Quach Quang Liem).CT tu 0251001395395 NGUYEN BANG THU BA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14194483230.Bich Ngoc ung ho MS 2026 118 em Tien Lam.CT tu 0541000256433 TRAN THI BICH HAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|200.000,00
|6132IBT1kC1LKM84.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133071083790.20260512.222353.19029609873018.VND-TGTT-TRAN THI BICH DAO.970407
|12/05/2026
|50.000,00
|6132IBT1kC1L734J.NGUYEN THUY LINH ung ho MS 2026. 122 FT26133000703066.20260512.222158.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
|12/05/2026
|100.000,00
|6132IBT1kC1L7HRL.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133529287706.20260512.222129.5604266666.CHU DINH LINH.970407
|12/05/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026 118 em DO Tien LAM#SP#020097041505122216542026r7OE355146.5388.85465.221654
|12/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14194397677.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0021000343901 CAO DIEU LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|200.000,00
|6132IBT1kC1LA8C2.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133868217612.20260512.221047.5604266666.CHU DINH LINH.970407
|12/05/2026
|100.000,00
|6132IBT1aWH59KRR.Ms 2026122 Quach Quang Liem.20260512.220817.0382163235.MAI THI THANH TRUC.970437
|12/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205122205072026C3UE925603.5390.42557.220508
|12/05/2026
|60.000,00
|6132IBT1fJQR23Q1.Nguyen Huong ung ho MS 2026 116 em Bui Van Dai.20260512.220448.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406
|12/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14194291906.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.122(em Quach Quang Liem).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|100.000,00
|MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#02009704220512215917202638NW758867.5388.20231.215915
|12/05/2026
|100.000,00
|6132IBT1kC1LPH8Q.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133002027837.20260512.215248.19035727417019.VND-TGTT-TRAN MANH TIEN.970407
|12/05/2026
|100.000,00
|NGUYEN THI HUONG uh.2026.122 Quach Quang Liem#SP#0200970488051221511720266eon158452.5387.86468.215117
|12/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#0200970422051221365220263MNQ536409.5387.20485.213652
|12/05/2026
|350.000,00
|MBVCB.14193975601.NGUYEN THI CHIN ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem.CT tu 0221000041150 NGUYEN THI CHIN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|100.000,00
|6132IBT1kC1LVZ65.Ung ho MS 2026 118 em DO TIEN LAM FT26133834120180.20260512.213518.1896681986.NGUYEN VU LINH.970407
|12/05/2026
|100.000,00
|6132TPBVI2QNHGQG.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.20260512.213453.00523564001.KHUAT THI HANG.970423
|12/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505122133412026GMW8000933.5390.4532.213342
|12/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14193926168.Ung ho MS 2026.122 ( em Quach Quang Liem.CT tu 0111000196051 TRAN NAM HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|100.000,00
|6132IBT1kC1LSRLZ.Ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam FT26133044009723.20260512.212927.19028408618021.VND-TGTT-PHAM THI KIM NGOC.970407
|12/05/2026
|100.000,00
|6132TPBVI2QNH1KZ.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260512.212701.00523564001.KHUAT THI HANG.970423
|12/05/2026
|500.000,00
|6132IBT1iJB2UJ4J.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260512.212116.204573085.PHAN QUE ANH.970432
|12/05/2026
|400.000,00
|MBVCB.14193684218.Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan.CT tu 0071005568076 DO MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14193611953.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0071001086447 NGO THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|200.000,00
|6132IBT1d1M291WA.Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan.20260512.210801.97042292V262344000000000ca9114.MBBANK IBFT.970422
|12/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205122107352026SDW6634482.5390.61541.210733
|12/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205122105112026VPYP761060.5388.47511.210508
|12/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14193422907.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.120 (be Le Anh Hung).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805122049332026c2ai964543.5390.49761.204930
|12/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14193188601.HOANG THI MINH HIEN chuyen tien ma ms 2026 122 ung ho em quach quang liem.CT tu 0201000690421 HOANG THI MINH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14193198250.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.119 (ba Lo Thi Dan)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|150.000,00
|MBVCB.14193150708.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0291000151352 NGUYEN HOAI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|100.000,00
|6132IBT1kC1HZKP2.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132462450880.20260512.204212.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407
|12/05/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.128939510195.20260512.128939510195-0824057402_TRAN THI MY NGOC chuyen tien qua MoMo
|12/05/2026
|200.000,00
|6132IBT1kC1HKIG7.MS2026.122 Quach Quang Liem FT26132391297988.20260512.203311.11022569584014.VND-TGTT-LE MINH TRANG.970407
|12/05/2026
|10.000,00
|6132IBT1kC1HKMIE.ung ho CLYT FT26132800621493.20260512.203305.19038758398011.VND-TGTT-NGUYEN DIEU THAO.970407
|12/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14192872787.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1016310711 NGUYEN XUAN PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam#SP#020097048805122014372026aysr826901.5390.6062.201434
|12/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14192646395.Ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam.CT tu 0141000866765 PHAM THI THU THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|100.000,00
|6132VNIB02BEBUEL.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260512.200914.098206666.PHAN NGOC ANH.970441
|12/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung-120526-20:08:02 IMCz653357#SP#020097041605122008022026IMCz653357.5390.58302.200759
|12/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14192534207.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14192489112.Ung ho MS 2026.122 ( em Quach Quang Liem).CT tu 0711000217424 NGO VAN NINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.122 QUACH QUANG LIEM-120526-20:04:45 shXO967951#SP#020097041605122004452026shXO967951.5189.34265.200446
|12/05/2026
|70.000,00
|DAO THI MINH THU Chuyen tien ung ho ms2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805121953282026f9an741517.5389.52260.195329
|12/05/2026
|100.000,00
|PHAM THI TINH ck ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam#SP#020097041505121947312026vy2C713210.5189.8248.194731
|12/05/2026
|500.000,00
|6132IBT1kC1HC27X.Ung ho MS 2026113 em Vu Truc Quynh FT26132867783813.20260512.194558.9869866789.NGUYEN MINH DUC.970407
|12/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14192097824.MS 2026 118 em Do Tien Lam.CT tu 0031000292164 LE THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|50.000,00
|6132IBT1kC1H1WBF.Ung ho ma so 2026.122 FT26132013370791.20260512.194305.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|12/05/2026
|100.000,00
|6132IBT1kC1Z3NG8.Ung ho MS 2026 118 Do Tien Lam FT26132131212220.20260512.192739.19034881585017.VND-TGTT-NGUYEN HAI ANH.970407
|12/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS2026.122#SP#020097042205121916202026RNIS256614.5387.73535.191621
|12/05/2026
|200.000,00
|6132NBVAF2LGLUE5.Ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam.20260512.190955.100014177803.PHAM THI TRA.970419
|12/05/2026
|100.000,00
|6132TPBVI2QNEIDN.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).20260512.190837.01005127001.LE VAN ANH.970423
|12/05/2026
|100.000,00
|6132IBT1kC1ZKH8V.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132460404556.20260512.190729.19035445746011.VND-TGTT-NGUYEN THI CUC.970407
|12/05/2026
|100.000,00
|6132IBT1kC1ZBQD6.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132716008372.20260512.185352.19033046678016.VND-TGTT-HOANG THI THUY HANG .970407
|12/05/2026
|500.000,00
|6132IBT1aWHYEN51.Ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam.20260512.185334.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|12/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14191083742.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14191034004.Ung ho MS 2026 118.CT tu 0011004098296 NGUYEN VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|50.000,00
|6132VNIB02BW7T75.Ung ho ms 2026 118 Do Tien Lam.20260512.184517.027704060060877.NGUYEN THI THU HUYEN.970441
|12/05/2026
|100.000,00
|6132TPBVI2QNWCLL.ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam.20260512.184403.11059599999.NGUYEN THI HUYEN TRANG.970423
|12/05/2026
|5.000.000,00
|6132IBT1kC1Z8YWU.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26132969824641.20260512.184335.19020754207010.VND-TGTT-TRAN MINH THU.970407
|12/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam#SP#020097048805121839272026br3u416680.5390.84446.183927
|12/05/2026
|68.000,00
|MBVCB.14190776933.ung ho MS 2026 118em Do Tien Lam.CT tu 0341007109799 DANG THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|500.000,00
|6132IBT1kC1ZVFUQ.Ung ho ms 2026 118 em Do Tien Lam FT26132630912571.20260512.183754.10420122749026.VND-TGTT-HA THI HONG NGA.970407
|12/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14190733623.ung ho ms 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|5.000.000,00
|6132IBT1eJV4CU7G.CONG TY CP TAP DOAN NV UNG HO MS 2026.122 EM QUACH QUANG LIEM.20260512.182758.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
|12/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14190485276.MS 2026 118.CT tu 0491000123207 NGUYEN THI NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam#SP#020097041505121822312026PvnB303964.5189.53064.182232
|12/05/2026
|300.000,00
|6132IBT1kC1ZJ958.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132828990618.20260512.182021.888129.TONG DUY XUAN.970407
|12/05/2026
|100.000,00
|6132IBT1kC1ZWBXH.Ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam FT26132311543963.20260512.181849.19032974979012.VND-TGTT-NGUYEN THI HAI YEN.970407
|12/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14190328399.MS 2016 118.CT tu 0251001759003 NGUYEN THANH VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#02009704880512181407202642bu299189.5389.87710.181407
|12/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14190167484.ung ho MS 2026.122.CT tu 0541000258537 PHAM MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|50.000,00
|6132VNIB02BWDM9H.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).20260512.180311.216895555.TRAN LINH CHI.970441
|12/05/2026
|200.000,00
|6132IBT1kC16EEVY.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132207080916.20260512.175253.19032549045014.VND-TGTT-LE HONG QUYEN.970407
|12/05/2026
|200.000,00
|6132IBT1iJBCB2TG.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260512.174547.0964263333.NGO NGOC LINH.970432
|12/05/2026
|100.000,00
|6132IBT1kC16BM1X.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132700760581.20260512.173925.19028864038029.VND-TGTT-PHUNG THI THU HANG.970407
|12/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14189575538.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 9848136789 PHAM THI DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205121735582026YQO1232933.5388.84897.173558
|12/05/2026
|30.000,00
|MBVCB.14189476272.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14189366892.ung ho MS 2026.122(me em Liem).CT tu 0441000625093 VO XUAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14189198698.ung ho ms 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0181003345889 NGUYEN QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14189043786.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem-120526-17:03:03 qxN0683681#SP#020097041605121703042026qxN0683681.5390.22425.170304
|12/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14188836978.Ung ho MS 2026097 chi Lo Thi Tuong.CT tu 0511000427431 BUI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14188786216.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|30.000,00
|MBVCB.14188770925.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14188683118.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.121 chi Cao Thi Dung#SP#0200970422051216571720269E0Q271765.5389.74883.165714
|12/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.122 Em Quach Quang Liem#SP#0200970488051216473120269if2873692.5388.97720.164731
|12/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14188533217.ung ho ms2026-122 em Quach Quang Liem.CT tu 0721000659175 NGUYEN THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung#SP#020097048805121646292026yt7x868810.5388.90496.164629
|12/05/2026
|112.176,00
|6132IBT1kC1EL8WD.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam FT26132951363146.20260512.164549.789888789888.MAI THU TRANG.970407
|12/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14188484438.Ung ho Ms 2026.122 em Quach Quang Liem.CT tu 1056009373 NGO TAN LOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung#SP#0200970488051216411220269xch843873.5189.48697.164112
|12/05/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205121639412026HTAQ557665.5389.37453.163942
|12/05/2026
|200.000,00
|6132IBT1kC1E6QJ1.Ung ho MS 2026114 em Dang Dang Duong FT26132399250166.20260512.163757.789888789888.MAI THU TRANG.970407
|12/05/2026
|200.000,00
|6132IBT1kC1EE73C.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem chuc em mau khoe va binh an hanh phuc nhe FT26132188571685.20260512.163706.19036136202028.VND-TGTT-DO THANH HANG.970407
|12/05/2026
|200.000,00
|6132IBT1kC1EE22R.Ung ho MS 2026112 anh Le Van Hieu FT26132118660478.20260512.163555.789888789888.MAI THU TRANG.970407
|12/05/2026
|10.000,00
|6132TPBVI2QN8FMU.Ung ho MS 2026115 anh Tran Van Son.20260512.163340.04180049101.NGUYEN THI TUOI.970423
|12/05/2026
|200.000,00
|6132IBT1kC1E7XM2.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung FT26132567102374.20260512.163256.789888789888.MAI THU TRANG.970407
|12/05/2026
|100.000,00
|6132IBT1kC1E7EWQ.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132610622015.20260512.163220.8328666686.TRAN TIEN DAT.970407
|12/05/2026
|10.000,00
|6132TPBVI2QN81NJ.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260512.163152.04180049101.NGUYEN THI TUOI.970423
|12/05/2026
|200.000,00
|6132IBT1kC1EGVQL.Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan FT26132695584036.20260512.162850.789888789888.MAI THU TRANG.970407
|12/05/2026
|200.000,00
|6132IBT1kC1E4TR6.Ung ho MS 2026117 ba Nguyen Thi Tiep FT26132890030382.20260512.162515.789888789888.MAI THU TRANG.970407
|12/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14188149158.HA THI KIM ANH chuyen tien UNG HO MA SO 2026.122 EM QUACH QUANG LIEM.CT tu 0611000188044 HA THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|20.000,00
|6132VNIB02BWRPDL.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260512.160446.345825555.DINH KHANH LINH.970441
|12/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14187772975.DO QUYNH THAO NHU chuyen tien ung ho MS 2026.122( em Quach Quang Liem).CT tu 0061001109212 DO QUYNH THAO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14187749034.LUU THANH DIEP chuyen tien ung ho ms 2026.120 ( be Le Anh Hung).CT tu 0231000274186 LUU THANH DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|50.000,00
|gia dinh DungMai gui ms2026.122 giup do be Quang Quang Liem#SP#020097048805121556152026wxu5667107.5390.37211.155615
|12/05/2026
|50.000,00
|6132IBT1fJQX948D.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.20260512.155243.9021224440362.NGUYEN SI HIEN.963388
|12/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970422051215470220264XW6914023.5387.77266.154702
|12/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205121542162026D37X886826.5389.46440.154217
|12/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14187478289.Ung ho MS 2026.118 (Em Do Tien Lam).CT tu 0031000294904 HOANG THANH HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|300.000,00
|6132IBT1kC1EJYUI.Ung ho MS 2026.113 em Vu Truc Quynh FT26132804046211.20260512.154104.8734139133.DO BACH KIM.970407
|12/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam#SP#02009704220512154047202637QS694084.5390.36822.154048
|12/05/2026
|200.000,00
|MS2026-122 CHAU QUACH QUANG LIEM BAC NINH-120526-15:32:13 jXBH589349#SP#020097041605121532142026jXBH589349.5389.82498.153214
|12/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805121531342026uz6d580920.5389.78455.153131
|12/05/2026
|200.000,00
|6132SHBAA28XWGHV.NGUYEN THU HANG chuyen tien ung ho MS 2026.121 chi Cao thi Dung.20260512.152955.0809696969.NGUYEN THU HANG.970443
|12/05/2026
|200.000,00
|6132SHBAA28XW1HZ.NGUYEN THU HANG chuyen tien ung ho MS 2026. 122- Em Quach Quang Liem - Bac Ninh.20260512.152658.0809696969.NGUYEN THU HANG.970443
|12/05/2026
|100.000,00
|6132IBT1kC1KXYM4.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132174525666.20260512.152635.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
|12/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205121525052026OSYD457286.5388.38608.152453
|12/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14187133841. Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0491000158641 NGUYEN THI PHUONG CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14187128418.ms2026.122.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505121514412026QYqe340960.5388.74439.151441
|12/05/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.120 be Le Anh Hung#SP#020097048805121510412026tbwf512851.5389.50186.151041
|12/05/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.122 em quach quang liem#SP#020097042205121510372026VM2L573117.5390.49587.151038
|12/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505121510372026C28W000692.5387.48964.151034
|12/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805121509312026noc9508997.5389.42883.150931
|12/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14186981801.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 9375758788 LE NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|10.000.000,00
|6132VNIB02BW8ZHX.MS 2026.122 Quach Quang Liem.20260512.150627.908756586.NGUYEN THI THOAN.970441
|12/05/2026
|55.121,00
|ms2026.122#SP#020097042205121504072026KXXA615608.5388.10311.150404
|12/05/2026
|200.000,00
|6132IBT1kC1KEXUR.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132220500282.20260512.150404.19038270037011.VND-TGTT-NGUYEN LE HUNG SON.970407
|12/05/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805121458472026u78l474022.5388.79010.145847
|12/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.122#SP#0200970405051214563720267CTG039390.5387.65753.145638
|12/05/2026
|200.000,00
|6132TPBVI2QNAEJV.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260512.145605.02626253501.NGUYEN THI OANH.970423
|12/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205121454352026NJWG169356.5387.54607.145436
|12/05/2026
|50.000,00
|TRAN DO NIN Chuyen tien ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805121451292026yo6x451811.5389.37067.145126
|12/05/2026
|500.000,00
|6132IBT1kC1K4RB5.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132364038263.20260512.144831.9998858585.VU THANH BA.970407
|12/05/2026
|100.000,00
|6132SHBAA28XRB3Y.2026 MS122 em Quach quang Liem.20260512.144730.1011920262.HOANG THI KIM OANH.970443
|12/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#02009704220512144358202660EW351674.5387.96259.144358
|12/05/2026
|100.000,00
|6132IBT1kC1KBMEW.PHAN THI LOI uh ms2026122 quach quang lien FT26132796114299.20260512.144311.19028459351011.VND-TGTT-PHAN THI LOI.970407
|12/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505121441102026AEP7076946.5189.81456.144110
|12/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14186645067.MS 2026.122-cau mong be Quach Quang Liem hoi phuc sk va gd vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|50.000,00
|6132SHBAA28XZ3Y8.MS 2026.122 em Quach Quang Liem.20260512.144010.682276768687.DANG PHAM MAI THAO.970443
|12/05/2026
|200.000,00
|6132TPBVI2QNQ38L.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260512.143748.00191956001.LE THI HUYEN.970423
|12/05/2026
|200.000,00
|6132IBT1kC1KYPVM.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132247494137.20260512.143659.19036347640013.VND-NGUYEN BA HUNG.970407
|12/05/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205121432152026TYQF217726.5389.33380.143215
|12/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#02009704880512143056202610tc392554.5387.26132.143053
|12/05/2026
|50.000,00
|6132MCOBQ2YMB62T.Ung ho ms2026.122 quach quang liem.20260512.142947.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|12/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505121429142026YM51029477.5387.18248.142914
|12/05/2026
|100.000,00
|6132IBT1iJB1Z9TN.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260512.142857.207882585.TU HONG HANH.970432
|12/05/2026
|100.000,00
|6132IBT1kC1K8JWQ.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132098543111.20260512.142548.19036840885033.VND-TGTT NGUYEN NGOC HUY.970407
|12/05/2026
|100.000,00
|6132IBT1aWHPNP2M.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.20260512.142427.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|12/05/2026
|50.000,00
|6132ORCOQ2YMBXVJ.LOC HO TRO MS 2026.122 QuachquangLiem.20260512.142300.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|12/05/2026
|100.000,00
|6132IBT1aWHPN2VR.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260512.142048.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|12/05/2026
|100.000,00
|6132SHBAA28XTM79.UH MS2026 122Quach qoang Liem.20260512.142045.1122101979.TRAN VAN BINH.970443
|12/05/2026
|200.000,00
|UNG HO MS2026.122 QUACH QUANG LIEM-120526-14:20:00 27kG569479#SP#02009704160512142001202627kG569479.5387.70514.142001
|12/05/2026
|30.000,00
|6132VNIB02BWBL5T.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).20260512.141607.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
|12/05/2026
|5.000,00
|6132VNIB02BWAIS2.ung ho MS 2026.122 ( em Quach Quang Liem ).20260512.141427.912281212.GIANG MY LINH.970441
|12/05/2026
|100.000,00
|6132SGTTH2AXFEXN.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem.20260512.141051.070141287050.SACOMBANK.970403
|12/05/2026
|30.000,00
|6132TPBVI2QNYR6F.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).20260512.140620.22206102002.VO PHU THINH.970423
|12/05/2026
|100.000,00
|6132IBT1kC1K9M7X.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26132066248730.20260512.140556.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|12/05/2026
|150.000,00
|MBVCB.14186213294.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0011004283259 NGUYEN THI LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205121402372026LXNE697557.5189.84704.140238
|12/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14186170067.ung ho MS 2026.122(em Quach Quang Liem).CT tu 0451000428298 HOANG HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|100.000,00
|6132IBT1kC1KCBIW.ung ho MS 2026.122 FT26132055076068.20260512.135935.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|12/05/2026
|50.000,00
|6132IBT1kC1KCJA7.ung ho MS2026.122 FT26132980098000.20260512.135801.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
|12/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14186129216.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 9785257286 DOAN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|300.000,00
|ung ho MS2026.119 ba vo thi dan#SP#020097041505121354372026V7RZ999567.5390.47539.135437
|12/05/2026
|1.000.000,00
|6132IBT1kC1KJCSU.MS 2026.122 Quach Quang Liem FT26132378140580.20260512.135105.10620226319014.VND-TGTT-DUONG THI BAO VAN.970407
|12/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505121349282026FmDp985763.5189.23406.134929
|12/05/2026
|100.000,00
|6132IBT1d1MCCDUL.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260512.134818.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422
|12/05/2026
|200.000,00
|6132IBT1kC1KQHGA.ung ho ms 2026.122 e quach quang liem FT26132702410027.20260512.134615.19033816354011.VND-TGTT-NGUYEN XUAN BACH.970407
|12/05/2026
|50.000,00
|6132IBT1kC1KQ95G.MS 2026.122 FT26132220201931.20260512.134407.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|12/05/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505121341352026iYqN965964.5387.86623.134132
|12/05/2026
|100.000,00
|6132IBT1iJB1GQ7P.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260512.133809.1011022014.NGUYEN NGOC ANH.970432
|12/05/2026
|100.000,00
|6132IBT1kC17XZA5.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132398670947.20260512.133519.19031456255888.VND-TGTT-TRAN THI VINH.970407
|12/05/2026
|92.000,00
|Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem)#SP#020097041505121334512026781x949087.5189.53884.133451
|12/05/2026
|100.000,00
|6132TPBVI2QNLBMB.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).20260512.133435.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|12/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14185856323.viet ha55 ung ho chau quach quang liem ms 2026 122.CT tu 9985162266 DUONG VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14185803088.Ms 2026-122 Em Quach Quang Liem.CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14185780404.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.122 ((quach quang liem).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|70.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.128884804288.20260512.128884804288-0787037202_Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|12/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14185758985.ung ho ms 2026.122 ( em Quach Quang Liem).CT tu 0631000411181 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|200.000,00
|6132IBT1kC17LRZ9.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung FT26132041820267.20260512.132119.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407
|12/05/2026
|50.000,00
|6132IBT1kC17L6HL.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132525199154.20260512.132027.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|12/05/2026
|50.000,00
|6132VNIB02BW24AA.Ung ho MS 2026.122 ( em Quach Quang Liem ).20260512.131707.692998888.DO QUANG HUY.970441
|12/05/2026
|500.000,00
|6132SHBAA28XCATR.giup em Quach Quang Liem.20260512.131604.1020729153.BUI THI KIM ANH.970443
|12/05/2026
|30.000,00
|MBVCB.14185656410.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|30.000,00
|6132IBT1kC17ZEZ8.ung ho ma so 2026.122, em Quach Quang Liem FT26132321020466.20260512.131258.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
|12/05/2026
|300.000,00
|6132TPBVI2QN28XU.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).20260512.131242.00624511001.PHAM NGUYEN DUY TRUONG.970423
|12/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805121312412026yo52201686.5389.54741.131241
|12/05/2026
|100.000,00
|6132IBT1kC17ZINN.Ho tro MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26132478735013.20260512.131145.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|12/05/2026
|100.000,00
|6132IBT1iJB1BI7T.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 122 quach quang liem.20260512.131043.111555222.VU THI THU THAO.970432
|12/05/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026 122 EM QUACH QUANG LIEM-120526-13:09:44 AdIQ175879#SP#020097041605121309442026AdIQ175879.5388.41581.130944
|12/05/2026
|200.000,00
|MS2026.122 Em Quach Quang Liem#SP#020097042205121306372026FALI998210.5388.28170.130637
|12/05/2026
|100.000,00
|6132IBT1kC174RPA.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26132034657518.20260512.124902.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|12/05/2026
|100.000,00
|6132IBT1kC17I9S2.Ung ho MS 2026083 em Nguyen Thi Dung FT26132041609327.20260512.122459.19035502000011.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN.970407
|12/05/2026
|100.000,00
|6132IBT1kC17MYPB.Ung ho MS 2026093 em Pham Duc Hai FT26132310315813.20260512.122258.19035502000011.VND-TGTT-NGUYEN THI HUYEN.970407
|12/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14185045321.DONG VAN DIEN chuyen tien UH 2026 122.CT tu 3938886616 DONG VAN DIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|111.111,00
|QuyenDuong HKD TAM PHAP ungho MS 2026.122 QUACH QUANG LIEM. Nam mo ADiDa Phat.Nam Mo Duoc Su Phat.Nam Mo Dai Tu Dai Bi Quan The Am Bo Tat con nguyen dem cong duc hoi huong cho chau LIEM duoc khoe manh#SP#0200970422051212132520267163203867.5390.42760.121326
|12/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14184383480.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0771000568738 NGUYEN HUNG CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|100.000,00
|6132MCOBQ2Y1569T.Ung ho MS 2026.093 (em Pham Duc Hai).20260512.113717.11088016456666.PHUNG PHUONG GIANG.970426
|12/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14184251048.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14184248000.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|500.000,00
|6132IBT1kC1GY1EQ.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132569839785.20260512.110552.10224263835011.VND-TGTT-BUI NGUYEN HUY HOANG.970407
|12/05/2026
|100.000,00
|6132IBT1kC1GMBGY.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung FT26132085997568.20260512.105324.19031456255888.VND-TGTT-TRAN THI VINH.970407
|12/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14183493281.ung ho MS 2026.122 ( em Quach Quang Liem ) LH9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|500.000,00
|6132IBT1kC1G9RUD.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132708527725.20260512.104315.1392226666.TRUONG TO LOAN.970407
|12/05/2026
|1.000.000,00
|6132IBT1fJQ35WC2.Ung ho MS 2026.121 (chi Cao Thi Dung).20260512.103323.9021936065567.LE HOANG KHANH NGAN.963388
|12/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14183295730.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1013891384 PHAM THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14183219007.BiBun ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|150.000,00
|MBVCB.14183139715.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0781000490432 LUU VAN KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 122#SP#020097042205121014502026ADLF552349.5390.59838.101447
|12/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205121006132026D1LK380811.5387.8449.100614
|12/05/2026
|8.682,00
|Vietcombank:0011002643148:uhms2026.121 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040505121004102026X45U072399.5389.97121.100410
|12/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14182789287.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0011000535112 VU THI QUYNH LIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14182715765.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0021001807319 TRAN HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|8.668,00
|Vietcombank:0011002643148:uhms2026.122 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040505120946182026MDVQ086050.5387.93941.094618
|12/05/2026
|700.000,00
|6132IBT1kC1A41L6.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132950508262.20260512.093626.10624994575017.VND-TGTT-TRAN THI THU HUYEN.970407
|12/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14182403456.PHAN GIA QUI chuyen tien ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem.CT tu 0071004032856 PHAN GIA QUI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|50.000,00
|6132MCOBQ2Y1I6EY.Ung ho MS 2026.120 (be Le Anh Hung).20260512.092601.03101010965538.HOANG VIET.970426
|12/05/2026
|13.000,00
|6132SGTTH2AVI1QE.IBFT Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.20260512.092343.180408.SACOMBANK.970403
|12/05/2026
|50.000,00
|6132VNIB02BUZYKU.Ung ho MS 2026093 em Pham Duc Hai.20260512.091256.025704061450711.CHU PHUONG NHUNG.970441
|12/05/2026
|100.000,00
|6132IBT1kC1AVLYV.Ung ho MS 2026.100 be Pham Thi Ngoc Van FT26132681175416.20260512.091130.19036307975012.VND-TGTT-KHUONG VIET PHONG.970407
|12/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14182154743.Ung ho MS 2026.121 ( Chi Cao Thi Dung).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14182130105.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|500.000,00
|6132IBT1iJBJ73HI.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 122 QUACH QUANG LIEM.20260512.090542.247529918.LE THI HOA.970432
|12/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14182017373.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|200.000,00
|6132IBT1kC1AJLPT.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung FT26132080820470.20260512.085003.19038270037011.VND-TGTT-NGUYEN LE HUNG SON.970407
|12/05/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026 122 EM QUACH QUANG LIEM-120526-08:38:40 vnbf701425#SP#020097041605120838402026vnbf701425.5387.67080.083841
|12/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho em Quach quang Liem#SP#020097040505120827592026TH9D019862.5390.22748.082759
|12/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#0200970422051208202020269MFJ986108.5388.93223.082018
|12/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14181412219.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 1025042915 NGUYEN DUC VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14181405693.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14181197328.Chuyen tien ung ho MS 2026 122 em Quach Quang Liem.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|12/05/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14180986447.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0021000537331 LAM THI PHUONG HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14180916541.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|500.000,00
|6132IBT1kC14I3Y9.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132015225064.20260512.072542.19030659857011.VND-TGTT-NGO THI ANH TUYET.970407
|12/05/2026
|10.000,00
|6132IBT1aWHPQHNY.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.109 (Em Nguyen Quang Huy).20260512.071734.0339306897.VU DUC TU.970437
|12/05/2026
|10.000,00
|6132IBT1aWHPQAN2.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.108 (Em La Dang Khoa).20260512.071420.0339306897.VU DUC TU.970437
|12/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14180671793.ung ho MS 2026.121( cao thi dung).CT tu 0271000972313 NGUYEN THI PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14180482193.UNG HO MS 2026.093 (em Pham Duc Hai).CT tu 1019085097 NGO VIET PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14180348849.ung ho MS 2026.122.CT tu 0341005623890 BUI QUANG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14180345844.Ung ho ma so 2026.119 (ba Vo Thi Dan).CT tu 1021210144 DANG THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.122-em Quach Quang Liem#SP#020097040505120634012026M3Y2030062.5387.35897.063401
|12/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.122 Quach Quang Liem#SP#020097042205120631302026Q605195086.5388.30263.063131
|12/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14180211398.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14179911959.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14179876960.Ung ho MS 2026114 em Dang Dang Duong.CT tu 0071001142450 AU DUONG LE HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|12/05/2026
|100.000,00
|6132WBVNA28VCNKN.Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan.20260512.035657.104003466286.NGUYEN THUY LINH.970412
|12/05/2026
|250.000,00
|Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam#SP#020097042205120254192026VI49311367.5387.84436.025420
|12/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam#SP#020097042205120253492026JK8W118352.5189.85351.025350
|12/05/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.121 chi Cao Thi Dung#SP#020097042205120229072026HH14168228.5387.76018.022907
|12/05/2026
|100.000,00
|6132VNIB02B46U6P.Ung ho MS 2026.120 (be Le Anh Hung).20260512.003443.625076666.DO THI THANH TUYEN.970441
|12/05/2026
|10.000,00
|6131IBT1cJ1MKT7E.Ung ho MS 2026.115 (anh Tran Van Son).20260511.234402.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|12/05/2026
|100.000,00
|6131IBT1kC1B5C7M.Ung ho MS 2026.093 em Pham Duc Hai FT26132216659073.20260511.234307.19038431843011.VND-TGTT-DANG XUAN BACH.970407
|12/05/2026
|10.000,00
|6131IBT1cJ1MKHHX.Ung ho MS 2026.116 (em Bui Van Dai).20260511.234302.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|12/05/2026
|10.000,00
|6131IBT1cJ1MK79C.Ung ho MS 2026.117 (ba Nguyen Thi Tiep).20260511.234002.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|12/05/2026
|10.000,00
|6131IBT1cJ1MK4QD.Ung ho MS 2026.118 (em Do Tien Lam).20260511.233819.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|12/05/2026
|10.000,00
|6131IBT1cJ1MKY4K.Ung ho MS 2026.119 (ba Vo Thi Dan).20260511.233703.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|12/05/2026
|10.000,00
|6131IBT1cJ1MK8XF.Ung ho MS 2026.120 (be Le Anh Hung).20260511.233544.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|12/05/2026
|10.000,00
|6131IBT1cJ1MKVAY.Ung ho MS 2026.121 (chi Cao Thi Dung).20260511.233401.107884403925.NGUYEN TAN TAI.970415
|12/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14179312200.Ung ho MS 2026.121 (Chi Cao Thi Dung)-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 9859492867 LE NGUYEN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14209547555.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 1027785967 NGUYEN MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14209540881.Ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|6133TPBVI2Q7JCV3.HOANG HAI YEN chuyen tien Ung ho MS 2026.123 (ban Tuong Van Phong), chuc ban manh khoe.20260513.223619.00180840266.HOANG HAI YEN.970423
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14209530661.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1047047175 DAO NGOC SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kCCCDYN5.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26134398949644.20260513.223304.19026041219017.VND-TGTT-PHAM THI HOA.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805132232432026riny714182.5390.9197.223240
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805132232022026b1zp713140.5390.6856.223202
|13/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14209503138.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem - Bac Ninh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#020097048805132230482026smny711201.5189.4331.223048
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14209473070.MS.2026.122 (em QUACH QUANG LIEM).CT tu 0401001353983 LE MONG THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kCCCSMK4.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134302244872.20260513.222715.19035922397014.VND-TGTT-VUONG THI THU HA.970407
|13/05/2026
|2.000.000,00
|6133IBT1kCCCSVYA.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134304004064.20260513.222704.8904288698.NGUYEN THI VAN LY.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805132226592026wvsq705167.5189.93378.222700
|13/05/2026
|500.000,00
|6133IBT1kCCCS99Y.ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26134016791607.20260513.222637.10322371060011.VND-TGTT-LE THANH HUNG.970407
|13/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805132224522026vgh1701686.5189.86170.222452
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505132223362026XKTT477864.5387.81788.222336
|13/05/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14209441410.ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem.CT tu 9904219958 NGUYEN THI THU GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505132218382026mrUd468309.5387.66699.221838
|13/05/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.123#SP#020097042205132216062026RTEX705548.5390.59516.221607
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kCCCCYLS.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134037909422.20260513.221416.19033535453019.VND-TGTT-PHAM NGOC THUY TIEN.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505132213392026B2VX090141.5388.51198.221340
|13/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14209354294.ung ho MS 2026 ( anh Tuong Van Phong ).CT tu 1033075251 NGUYEN HOANG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kCCCCSWC.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134503000065.20260513.221307.10920582066019.VND-TGTT-BUI THI HUONG.970407
|13/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805132209172026yvw0672544.5387.36639.220914
|13/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14209313148.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.123(anh Tuong Van Phong).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|5.000,00
|6133IBT1kCCCJHP2.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong FT26134029054562.20260513.220707.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|13/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970415051322065020266Jat443520.5189.26740.220646
|13/05/2026
|5.000,00
|6133IBT1kCCCJBRP.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26134044243863.20260513.220606.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|13/05/2026
|15.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129084849260.20260513.129084849260-0343882448_Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
|13/05/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505132203172026BjIn435507.5387.15103.220317
|13/05/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505132202262026R10K065230.5388.11315.220227
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#0200970488051322021320269rx6657599.5387.9874.220213
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14209246482.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0481000345953 VU THI NGOC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kCCCQR3V.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26134235221053.20260513.215958.2266228668.NGUYEN THI NGOC.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14209218636.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0591000267076 HA THI NHAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|500.000,00
|6133IBT1kCCCQFI4.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134802530506.20260513.215929.19032050488888.VND-TGTT-TRUONG THI HA .970407
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805132158362026lr5q649622.5388.94952.215836
|13/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14209196029.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.CT tu 1019540466 DOAN LE UYEN UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14209203582.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1018237872 DAO THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#02009704880513215614202642kv644207.5390.86789.215614
|13/05/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970488051321551320269pcp641839.5389.83154.215510
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14209173250.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 9969002400 PHUNG THI CAM THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|70.000,00
|MBVCB.14209136986.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1985759976 NGUYEN DANG DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kCC1RMR2.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134253291449.20260513.215002.19034739631011.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HIEN.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1iJBVCBR9.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.214929.0967148764.BUI DUY KIEM.970432
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1iJBVCBXJ.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.214928.122248127.NGUYEN THU TRANG.970432
|13/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805132148532026nk3i626307.5387.56423.214853
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kCC1XNWD.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26134583380304.20260513.214845.11520199791015.VND-TGTT-PHAN THU PHUONG.970407
|13/05/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14209098838. LIEU Binh Duong chuyen tien ung ho MS2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0281000592603 TRAN THUY LIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|6133SGTTH2A9613Z.IBFT Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.214730.020094174687.SACOMBANK.970403
|13/05/2026
|50.000,00
|6133IBT1kCC1XAY4.NGUYEN THUY LINH ung ho MS2026.121 FT26134880508495.20260513.214719.19031513488010.VND-TGTT-NGUYEN THUY LINH.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kCC1XJ61.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong FT26134635150070.20260513.214534.19036156579012.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU QUYNH.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505132145072026eJdI385960.5389.40375.214503
|13/05/2026
|200.000,00
|UNG HO MS2026.122 Em QUACH QUANG LIEM#SP#020097048805132144182026apq2614698.5390.36226.214418
|13/05/2026
|500.000,00
|6133IBT1kCC13KX7.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134117546627.20260513.214407.19038549969011.VND-TGTT-LUU THI DIEU THUY.970407
|13/05/2026
|160.000,00
|MBVCB.14209028195.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0011004048898 CAO HONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505132142012026VJP0009918.5389.26106.214202
|13/05/2026
|50.000,00
|6133IBT1kCC1FEKC.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134043650252.20260513.214040.19034970037015.VND-TGTT-THAI SON KIM.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14208987687.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 9386761354 TRAN THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#02009704220513213849202683AG144996.5389.11323.213849
|13/05/2026
|50.000,00
|6133IBT1iJBV1PQ5.ung ho MS 202612 em quach quang liem.20260513.213842.0975451080.NGUYEN THU HANG.970432
|13/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970405051321384020267PB4099495.5189.9858.213837
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#020097042205132137362026GN41420140.5389.5631.213737
|13/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong-130526-21:35:21 MnZv242207#SP#020097041605132135212026MnZv242207.5388.94513.213521
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805132135032026krnw589615.5390.92950.213503
|13/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#020097040505132134442026YU3Y086901.5389.91111.213444
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14208930989.ung ho MS 2026.123 anh tuong van phong.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14208935396.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1013894328 NGO NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505132131542026aXKj347270.5189.77396.213154
|13/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung#SP#020097048805132131462026o7oa580367.5387.76387.213146
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1aWH44G97.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.213133.157704070009739.NGUYEN THI DUNG.970437
|13/05/2026
|300.000,00
|6133IBT1kCC1H3I2.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134308503794.20260513.213122.1977888881.PHAM THI ANH LE.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kCC1HSDQ.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134984060046.20260513.212909.19034650920018.VND-TGTT-NGUYEN THI DIEU HOA.970407
|13/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970422051321285420268NCJ697862.5388.61596.212855
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14208864161.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1013833486 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14208803253.Ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong).CT tu 0421003708824 LE THI HONG THAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14208806372.ung ho MS 2026.122(em Quach Quang Liem).CT tu 0121000960906 HO THI DONG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kCC16L7U.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134737291826.20260513.212441.19032297278886.VND-TKTT-NGUYEN THI DUC HANH.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|MS2026-123 EM TUONG VAN PHONG QUANG TRI-130526-21:21:22 V6j2642750#SP#020097041605132121222026V6j2642750.5189.25031.212122
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14208711630.ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0351000667913 BUI THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505132118342026X3K7030693.5387.9782.211835
|13/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505132118032026DPPG028745.5387.7438.211803
|13/05/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.122#SP#020097048805132117462026ddvw537811.5389.4700.211747
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kCC1K4VY.Ung ho MS2026.122 em Quach Quang Liem FT26134294026582.20260513.211741.19031219557012.VND-TGTT-LE THI DUYEN.970407
|13/05/2026
|300.000,00
|6133IBT1kCC17HEQ.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26134103903642.20260513.211525.13323550677019.VND-TGTT-NGUYEN MAI VAN.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kCC17VBY.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134935318590.20260513.211355.19021991080013.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM MY .970407
|13/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#020097040505132113052026WP0Z009769.5388.80063.211305
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14208624101.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0011000613243 TONG KHANH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970415051321110320261yjO275960.5390.67799.211100
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505132110242026cOcS273886.5387.65503.211024
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205132110192026P74X505384.5389.65243.211020
|13/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#0200970405051321093520262CNU095968.5388.60594.210935
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kCC1AJS3.UH chau Quach Quang Liem FT26134004412660.20260513.210729.19034880117011.VND-TGTT-PHAM THUY DUNG.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|MS 2026.122 Chuc em Quang Liem suc khoe va binh an#SP#020097048805132107032026e8r6502533.5189.45773.210703
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14208515809.ung ho MS 2026.122 em Quanh Quang Liem .CT tu 1039927904 LE THI KIM LE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805132103162026tny9489923.5388.25420.210313
|13/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#02009704050513210203202639CN065580.5388.18162.210203
|13/05/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970415051321013320266hJG241224.5387.15498.210133
|13/05/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.122#SP#020097042205132056492026IGIR820003.5390.88045.205650
|13/05/2026
|200.000,00
|6133TPBVI2Q7175L.Ung MS 2026.122.20260513.205602.18382686868.TRAN THI THU TRANG.970423
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kCC1PULL.Ung ho Ms 2026.122 em quach quang liem FT26133123898750.20260513.205422.19034533110013.VND-TGTT-HUA THI LE GIANG.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14208346457.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0071000875974 NGO THI HA XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805132053112026p06m455101.5189.65962.205311
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505132052492026Tsr9207983.5388.65065.205246
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14208334010.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 9905621989 VU TIEN DUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|500.000,00
|6133IBT1kCC1U73D.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133242200435.20260513.205212.19038228287014.VND-TGTT-DUONG VAN HIEN.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805132048552026h3x9439749.5390.40662.204852
|13/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505132046582026E2D9002204.5389.27977.204658
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kCC1I5IU.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133933884874.20260513.204612.19032759723015.VND-TGTT-NGUYEN NGOC LINH.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14208213367.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0571000429685 NGUYEN THI LE NA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|NGUYEN THI HIEN chuyen tien ms 2026.122 em Quach ngoc Liem chuc chau nhanh binh phuc#SP#020097042205132043272026CSM0200560.5389.7623.204327
|13/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14208137791.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 1015806629 PHAM THI BO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14208138674.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0761002342214 TA NGOC KIM TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805132040562026hmio410467.5387.91355.204056
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kCC1VC7S.DANG THUY LINH ung ho em Quach Quang Liem FT26133119884094.20260513.203947.19021045460019.VND-TGTT-DANG THUY LINH.970407
|13/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14208102937.Ms 2026.122(be Quach Quang Liem).CT tu 0901000013030 NGUYEN DUY SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|500.000,00
|6133VNIB02BKNJDK.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.203854.333888999.NGUYEN TUAN LONG.970441
|13/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205132038412026XD2M586085.5387.79137.203841
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.122#SP#020097041505132036202026vYnx143555.5388.62980.203617
|13/05/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:UNG HO MS 2026.122 EM QUACH QUANG LIEM#SP#020097040505132034252026AWTU046081.5389.49788.203422
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970422051320335720264QKT360474.5387.48183.203354
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14208015561.Ung ho ma 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 1059761609 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14207954076.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0081000898503 DONG XUAN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14207911917.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0081001152084 NGUYEN XUAN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kCC1C3RP.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133843313617.20260513.202820.2514091992.TRAN THI THUY AN.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14207905508.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1058523055 VU KIEU OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14207889797.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0691000390147 NGUYEN THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205132026012026NJ08678287.5390.92641.202602
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14207875890.ung ho MS 2026 122 em Quach Quang Liem.CT tu 0051000135572 NGUYEN THI MAI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1hW8JLYLE.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem.20260513.202505.060072169738.NGUYEN THI HONG NHUNG.970403
|13/05/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong#SP#020097048805132022402026mrrh340100.5389.68916.202240
|13/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14207817666.Ung ho Ms 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0991000011699 VU HONG HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505132021292026THHT979931.5189.60546.202129
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205132020152026A3RH356594.5388.52347.202016
|13/05/2026
|200.000,00
|6133VNIB02BKDG6H.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.201806.002704060288689.DOAN THI NGOC BICH.970441
|13/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505132017442026V5VX068700.5189.33500.201744
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1aWH48PDY.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.201728.197001060001609.PHAN THU THUY .970409
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805132016552026rt1r316565.5388.27440.201655
|13/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem-130526-20:16:12 tQEd885316#SP#020097041605132016132026tQEd885316.5388.22319.201613
|13/05/2026
|100.000,00
|ung ho e Quach Quang Liem#SP#020097041505132011592026ggY3937549.5390.91926.201159
|13/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505132011322026N2Rb936359.5387.88586.201128
|13/05/2026
|100.000,00
|VU THI MINH THAO Chuyen tien ung ho MS 2026 em Quach Quang Liem#SP#0200970488051320110820268stz293079.5189.84804.201108
|13/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205132010202026KJEN427360.5388.80666.201020
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kCCJXRUG.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26133009548620.20260513.200959.2401816868.TRAN HOANG NGAN.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kCCJX66J.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133313482837.20260513.200924.19033033203019.VND-TGTT-TRINH THU THAO.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung#SP#0200970405051320091920262OVH028061.5387.72441.200919
|13/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970405051320060220263INJ012470.5388.49324.200603
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1iJBDZT3P.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.200525.0988186802.LUONG THANH HONG.970432
|13/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505132005112026SV87008287.5387.43071.200511
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14207490327.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0801000269809 HOANG THI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505132004282026QCEG004719.5387.38105.200424
|13/05/2026
|300.000,00
|6133IBT1kCCJF62N.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133293755070.20260513.200408.10420055578017.VND-TGTT-PHAM NAM PHUONG.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505132003532026BU4E001963.5388.32874.200353
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong#SP#020097042205132002472026FJYY960868.5387.25765.200247
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14207457035.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0801000269809 HOANG THI OANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kCCJTXS9.Ung ho ms 2026.122 em Quach Quang Liem FT26133852091690.20260513.200203.19031559146017.VND-TGTT-NGUYEN THI LOAN.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.122 Em Quach Quang Liem#SP#020097048805132000442026tuhc251424.5387.12038.200044
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14207399157.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0451000314010 DAO THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|50.000,00
|6133SGTTH2A99CKZ.IBFT Ung ho MS 2026.116.20260513.195841.060258058413.SACOMBANK.970403
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131957312026UYOT593417.5189.88424.195732
|13/05/2026
|300.000,00
|6133IBT1iJBD6BBQ.TRAN THI DIEM TRANG chuyen tien Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.195503.41105704.TRAN THI DIEM TRANG.970432
|13/05/2026
|100.000,00
|6133SGTTH2A9SXMP.IBFT Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.194941.020034510106.SACOMBANK.970403
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kCCJEEYA.Ung ho ms 2026.122 em quach quang liem FT26133579115812.20260513.194816.1688689999.PHAN THANH HIEU.970407
|13/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14207076406.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0011000883887 TRAN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14207064315.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kCCJGEP1.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133880280084.20260513.194030.19031070550011.VND-TGTT-PHAM QUYNH ANH.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14207026152.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0351000906495 NGUYEN THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1fJWQMZGN.ung ho MS 2026 .123( anh Tuong Van phong ).20260513.193542.0899346887.LE KHAC NGOC THU HANG.970431
|13/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14206946037.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0011000471209 NGUYEN HOANG LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kCCJBCY3.ung ho ms.2026.122 quach quang liem FT26133596970318.20260513.193127.19037818078015.VND-TGTT-NGUYEN THI THU.970407
|13/05/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131925132026PKEX213883.5389.50510.192514
|13/05/2026
|500.000,00
|6133IBT1kCCJP4WR.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26133462005849.20260513.192458.881906198888.PHAM THI THANH HUONG.970407
|13/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung#SP#0200970488051319245720266sod104483.5189.48342.192457
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505131922342026atfr720699.5389.30194.192234
|13/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505131922182026J8Y5099298.5387.28290.192219
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem-130526-19:21:10 KmY7799307#SP#020097041605131921102026KmY7799307.5189.19448.192110
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kCCJ84AJ.Ung ho ms 2026.122 FT26133701033038.20260513.191959.19021734248019.VND-TGTT-NGUYEN THU TRANG.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kCCJIIIJ.Ung ho MS 2026.122 Quach Quang Liem FT26133833702797.20260513.191700.19027123317021.VND-TGTT-MAI LE HONG PHUC.970407
|13/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14206605730.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0021000338538 PHAM THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|50.000,00
|6133VNIB02BKVI7H.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.191317.065704060053633.DINH MY LINH.970441
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505131911512026LEIm670276.5189.47526.191148
|13/05/2026
|200.000,00
|6133SHBAA283A8U1.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.191136.0983138037.NGUYEN HA THANH.970443
|13/05/2026
|300.000,00
|6133ABBKA283Q6HD.ung ho ms 2026 122 em Quach Quang Liem.20260513.190714.1211012372010.NGUYEN THI HONG NGAN.970425
|13/05/2026
|100.000,00
|6133TPBVI2Q727UQ.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.190631.86864686868.TRAN DUC MINH.970423
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kCCJ9X84.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133215724043.20260513.190617.11521274613019.VND-TGTTGCB-LE THUY VAN.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#0200970422051319053820269RMA884898.5389.1382.190538
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kCCJ9DZ8.UH e Quach Quang Liem FT26133992040357.20260513.190442.19024548828888.VND-TGTT-TRAN THI TRANG.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.123#SP#02009704050513190230202635YQ093854.5189.76289.190230
|13/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14206249556.ung ho ma so 2026.122.CT tu 0831000291287 TRAN THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|300.000,00
|6133IBT1kCCJ1UB7.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133035403073.20260513.185753.19020986868668.VND-TGTT-NGUYEN THI BICH NGOC.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14206247451.ung ho ms 2026.122 quach quang liem.CT tu 9989332982 DO THI KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131856432026d4ut981726.5388.33276.185643
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131853172026eklh966195.5388.6430.185317
|13/05/2026
|100.000,00
|PHAM THI DUYEN ung ho MS 2026.122 e Quach Quang Liem#SP#0200970422051318501520269TU0597377.5389.82676.185016
|13/05/2026
|300.000,00
|6133IBT1kCCWNP2S.Ung ho MS 2026.122 FT26133102272424.20260513.184842.19031597355010.VND-TGTT-LE HONG NHUNG.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14206009987.MS 2026.119-mong gd ba Vo Thi Dan som vuot qua kho khan- chuc ba nhieu suc khoe.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1iJBDPKT1.Ung ho ms 2026 122 em Quach Quang Liem.20260513.184438.306463616.PHAM THI THU.970432
|13/05/2026
|50.000,00
|QR - QUAN THU PHUONG chuyen tien#SP#020097041505131841012026vR78518310.5189.10012.184101
|13/05/2026
|300.000,00
|6133IBT1d1MSCULR.Nhom vien gach nho ung ho 6 ma so 116 117 118 120 121 va 122.20260513.183836.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131836492026icrl889082.5389.75352.183649
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14205817591.ung ho Ms 2026.122 ( em Quach Quang Liem).CT tu 1013272472 NGUYEN DO QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14205783503.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 1045752907 NGUYEN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131832242026qusp867897.5387.40069.183225
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14205718889.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1022150577 PHAM THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14205710681.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0081001160773 DUONG QUOC ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|300.000,00
|6133WBVNA2832N2U.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.182638.109000154428.TRAN PHUONG NHUNG.970412
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131826152026RX5F250175.5189.93060.182612
|13/05/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.122 quach quang liem#SP#020097048805131825382026z49y837542.5389.87964.182535
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14205573895.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0491001560535 TRAN THI HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1iJBDI5GI.ZP261330471572 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.182305.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|13/05/2026
|200.000,00
|6133VNIB02BKU3JG.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.182053.634704060067161.TRAN MAI KIM QUI.970441
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14205495120.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 9203433888 DANG THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14205480481.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0021001080559 NGUYEN QUANG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|300.000,00
|6133IBT1kCCWASD1.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133121842750.20260513.181602.19030858798016.VND-TGTT-NGUYEN THUY DUYEN.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026 118 em DO TIEN LAM#SP#020097041505131815542026it2R395608.5388.16207.181555
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kCCW4X8Y.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133481853147.20260513.181523.19032147855885.VND-TGTT-VU THI HONG.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|LE THI HUYEN THANH chuyen tien tham em Quach Quang Liem MS 2026.122#SP#0200970422051318104120260L2C343095.5189.76442.181042
|13/05/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14205253702.TRUONG QUYNH MAI ung ho MS 2026 112 chau Quach Quang Liem Bac Ninh can phau thuat so nao.CT tu 0011002393783 TRUONG QUYNH MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1iJBDDFUV.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.180440.134880929.HUYNH THI THANH HOA.970432
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14205178305.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 1018581698 NGUYEN TUAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|6133VNIB02BKR5CF.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.180213.327053488.NGUYEN THI LAN ANH.970441
|13/05/2026
|50.000,00
|6133IBT1kCCWUWIL.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133080086140.20260513.180159.19032519022011.VND-TGTT-NGUYEN THI HANG.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#0200970422051318005420267T22259262.5388.301.180054
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem, ma GD 100000130017327#SP#020097044905131757582026La8v920242.5390.77959.175759
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14205048851.Sao linh ung ho MS 2026.122 ( QUACH QUANG LIEM).CT tu 1036239854 VU THUY VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14204996931.ung ho MS 2026.123.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14204987887.ung ho MS 2026.122.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14204984123.ung ho MS 2026.121.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kCCWDTWT.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133751052709.20260513.175250.101029029999.NGUYEN BICH NGOC.970407
|13/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14204976641.ung ho MS 2026.120.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14204975886.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0441004025912 HOANG VIEN DU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|10.000,00
|6133IBT1kCCWS87R.NGUYEN HOANG GIA chuyen ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong FT26133534383050.20260513.174940.19032965352015.VND-TGTT-NGUYEN HOANG GIA.970407
|13/05/2026
|10.000,00
|6133IBT1kCCW9FIA.NGUYEN HOANG GIA chuyen ung ho MS 2026.123 em Quach Quang Liem FT26133092576206.20260513.174835.19032965352015.VND-TGTT-NGUYEN HOANG GIA.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14204881061.ung ho ms 2026.122 quach quang liem.CT tu 0721000575510 LE THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14204863460.ung ho ma so 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0451000337883 HOANG THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14204834105.UH MS 2026.122 e Quach Quang Liem.CT tu 0301000354893 NGUY THI XUAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131744222026yj3q645150.5387.69706.174422
|13/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970415051317391720263CDq210356.5390.29557.173917
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131738202026b8qh615559.5387.21627.173817
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kCCWW19C.VU NGOC DIEP chuyen ung ho chau Liem MS 2026.122 FT26133126596168.20260513.173604.19021030481011.VND-TGTT-VU NGOC DIEP.970407
|13/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14204645233.Ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam.CT tu 0071002829571 PHAN THI THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14204567230.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0251002681943 LE THI NGOC NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14204556961.ung ho ms 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 1030712295 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14204537060.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0351000868073 VU THI TUOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|80.000,00
|6133IBT1kCCQR7JX.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133579014302.20260513.173037.8109071989.HUYNH THI THAO TRANG.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131728152026OKQC187596.5388.41347.172816
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14204477477.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0961001471991 PHAM DUC DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kCCQFPZP.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133541067135.20260513.172327.19037690955018.VND-TGTT-VO THI KIM THANH.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131722132026NTA5586616.5390.93528.172210
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14204369047.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1021818188 LE THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14204346171.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0451000244816 DOAN THI THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1aWHBFUYD.Ung ho MS 2026 22 em Quach Quang Liem.20260513.171841.35733453.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kCCQLVYN.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26133301200305.20260513.171834.19027471656026.VND-TGTT-LE THI THUY.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kCCQK3VT.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133788210090.20260513.170824.19032887631018.VND-TGTT-NGUYEN THI NGA.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14204104173.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1027164559 TA THI THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|500.000,00
|6133IBT1kCCQKA7Y.Ung ho ms 2026.122 be Quach Quang Liem FT26133214802337.20260513.170738.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14204069168.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0011004346964 NGUYEN XUAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|NGO NGOC HOA ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131705132026Y3GO821469.5388.62058.170514
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14203975579.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0851000008907 DANG THI HUONG LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kCCQ49V6.NGO THI HIEN THUC ung ho MS 2026.121 chi Cao Thi Dung FT26133336603880.20260513.165713.19035425053018.VND-TGTT-NGO THI HIEN THUC.970407
|13/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:HOANG SANG chuyen tien ung ho MS 2026.123#SP#020097040505131656262026WADO054351.5388.92485.165626
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505131656002026WkUO896601.5387.88712.165600
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kCCQBJ61.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133122110760.20260513.165436.6040456789.NGUYEN THI PHUONG HA.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem. mong con khoe manh mau chong du tien phau thuat#SP#020097048805131652082026xbxg399126.5189.58781.165209
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1iJBSX3SK.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem chuc con mau khoe.20260513.165128.205588318.NGUYEN THI BICH NGOC.970432
|13/05/2026
|90.000,00
|ung ho MS 2026.123 ung ho tuong van phong#SP#0200970422051316504020267WHB737274.5389.48634.165037
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1iJBSXHWY.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.165036.227585145.NGUYEN THI NGAN.970432
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kCCQYMWE.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133526450781.20260513.165016.19036856575018.VND-TGTT-PHAM VAN CONG.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#02009704050513164844202633CO008990.5389.33477.164844
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1fJQNL6HB.MS2026122 em Quach Quang Liem.20260513.164828.0051002155007.NGUYEN THI NGOC DIEP.970438
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14203635421.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14203640623.MS 2026.122 QUACH QUANG LIEM.CT tu 0071002975558 TRAN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|20.000,00
|6133IBT1iJBS3AGD.tu thien.20260513.164238.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|13/05/2026
|30.000,00
|MBVCB.14203616123.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0301000401586 BUI THI THUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14203584592.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0901000022291 NGUYEN THI KIM PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|Giup Do MS 2026.123 Tuong van Phong#SP#020097041505131636182026dtOT807239.5389.40841.163618
|13/05/2026
|50.000,00
|6133IBT1aWHBZ8JA.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.163501.0933194688.BUI THI HONG THOM.970437
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14203489060.ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0751000044932 NGUYEN THI THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131632592026kbko316606.5388.18158.163255
|13/05/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505131631032026I0U5009345.5390.4102.163103
|13/05/2026
|100.000,00
|ung ho e quach quang liem#SP#020097042205131630262026VX8I399005.5387.98847.163027
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14203422744.Ung ho MS 2026.122( Ma Quang Liem).CT tu 1045490179 DAO THI HONG NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|300.000,00
|6133IBT1kCCQ9NB7.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133000090017.20260513.162934.19031558573019.VND-TGTT-TRUONG THI QUYNH ANH.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kCCQ955A.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong FT26133583399400.20260513.162816.14020536818018.VND-TGTT-DO THI NGOC HUE.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14203332367.PHAM NGUYEN HONG HUE ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0031000250898 PHAM NGUYEN HONG HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505131622562026QQLT066874.5388.46645.162256
|13/05/2026
|500.000,00
|6133IBT1kCCQC8QB.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133930406000.20260513.162237.19030022103013.VND-TGTT-PHAM THI HOAI THU.970407
|13/05/2026
|500.000,00
|6133IBT1kCCQ1FEF.Ung ho MS 2026.101 ong Nguyen Han Phong Vu FT26133596504034.20260513.162120.2345786868.NGO NGOC HOANG OANH.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|6133VNIB02BKANAF.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.161957.037244279.BUI ANH THAI.970441
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14203246246.Ung ho MS 2026.122(em Quach Quang Liem).CT tu 1026639695 BUI THI MINH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#020097042205131617172026LLCU550311.5387.6978.161718
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14203165409.PHAN NHUT LINH chuyen tien ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong).CT tu 1015667717 PHAN NHUT LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14203088626.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0011000504945 LE NGOC QUYNH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|2.000.000,00
|UNG HO MS 2026.122 EM QUACH QUANG LIEM-130526-16:07:16 b8WM044460#SP#020097041605131607162026b8WM044460.5388.43201.160704
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1NRDM8.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133802707418.20260513.160557.19034864877012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC ANH.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14203060282.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0371003810037 TRAN THI PHUONG HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|6133MCOBQ2YCZ9VB.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.160330.02101013926917.LE THI HUONG GIANG.970426
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505131602442026rI9H670998.5189.11332.160244
|13/05/2026
|150.000,00
|MBVCB.14202990357.Ung ho MS 2026.113 (em Vu Truc Quynh).CT tu 0541001524431 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505131600162026FZ6F054971.5390.94634.160004
|13/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505131558422026WTAM047530.5388.83787.155842
|13/05/2026
|200.000,00
|6133MCOBQ2YCZWW1.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.155823.80002210843.VU THI HA.970426
|13/05/2026
|50.000,00
|6133MCOBQ2YCZWNI.Ung ho ms2026.123 tuong van phong.20260513.155811.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14202949596.ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem.CT tu 1969536666 QUAN MINH QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#02009704220513155803202687YJ679221.5387.80557.155803
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kC1NT8MM.Ung ho MS 2026.122 Em Quach Quang Liem chuc con binh an FT26133645210314.20260513.155503.6182686888.HA THI HAI YEN.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1NT8W8.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133042300201.20260513.155502.19036734430019.NGUYEN THI DUNG.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#020097042205131554322026GFB8814601.5390.58146.155433
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14202890046.ung ho ms 2026.123 (Tuong van Phong).CT tu 0371000409064 LE DINH CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970415051315522420266l8w632288.5390.43978.155221
|13/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14202823129.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0341000667150 PHAM THI MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14202809587.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1016786863 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505131548102026Wqjw616727.5389.17312.154810
|13/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131547342026pixr149214.5389.14218.154734
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1NZVAV.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133525736031.20260513.154609.1369050384.NGUYEN THI HANH.970407
|13/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI LIEU chuyen tien ung ho em quach quang liem#SP#0200970405051315453520266A47085576.5387.1241.154535
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1aWHB79NV.ung ho ms 2026.122(e Quach Quang Liem).20260513.154425.000003048246.LE THU HOAI.970440
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131543492026AE1H973501.5388.90227.154349
|13/05/2026
|300.000,00
|6133IBT1iJBSKN16.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.154224.450986441986.MAI THI PHUONG.970432
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14202690320.Ung ho MS 2026.122 (em Quang Liem) .CT tu 0551000296846 PHAM THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14202696684.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0351000707049 LE THI HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|30.000,00
|6133IBT1kC1NKF4Z.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133104001268.20260513.153858.19027857940012.VND-TGTT-DINH THIEN THANH.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|MS 2026122 em quach quang liem#SP#020097042205131538432026OQAH990293.5388.58069.153843
|13/05/2026
|72.060,00
|6133TPBVI2Q6X5R8.Ung Ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem.20260513.153834.10003448959.DANG THI NGOC ANH.970423
|13/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem-130526-15:37:50 p5dt521351#SP#020097041605131537512026p5dt521351.5387.51664.153751
|13/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14202652813.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem.CT tu 0071001882833 HO THI MY HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14202631688.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0451000318065 PHAN THANH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem-130526-15:32:58 myD6930692#SP#020097041605131532582026myD6930692.5388.21799.153259
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14202605785.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0011004029955 DAO VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505131532372026II2N025307.5388.18915.153237
|13/05/2026
|300.000,00
|NGUYEN THI HUYEN Chuyen tien uh ms 2026.122 quach quang liem#SP#020097048805131532072026mn2c096984.5388.16327.153207
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1NAZ7W.TRAN THI NHU QUYNH chuyen uh e Liem mong e manh khoe FT26133169056123.20260513.152937.19037688333018.VND-TGTT-TRAN THI NHU QUYNH.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14202548967.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kC1NA5GC.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133526147601.20260513.152849.19037082752015.VND-TGTT-PHAN THI HUYEN.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kC1NA17D.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133939626092.20260513.152738.19034150088014.VND-TGTT-PHAM THI THU HUYEN.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14202519098.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0251002047890 NGUYEN PHUOC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong-130526-15:24:08 8RSc980686#SP#0200970416051315240820268RSc980686.5388.68315.152409
|13/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14202488100.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0251002758141 LE THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970405051315220220269Y4E078785.5189.55405.152202
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14202448214.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 121 Cao Thi Dung.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|6133TPBVI2Q6XQDG.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).20260513.151940.02349558501.LE THU THAO.970423
|13/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14202400201.TRAN QUOC HONG chuyen tien ung ho MS 2026.123 Anh Tuong Van Phong.CT tu 1059602985 TRAN QUOC HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1iJBSAL65.Ung ho MS 2026-122 em Quang Liem.20260513.151556.156183059.HOANG THI VAN.970432
|13/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505131514122026TMIL045395.5387.9042.151412
|13/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14202304188.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0991000044195 NGUYEN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|40.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131510102026KY97145909.5390.84571.151007
|13/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14202283373.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1047331257 PHAM VAN CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|500.000,00
|6133IBT1kC1N8XA7.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133967026261.20260513.150848.9915905556.NGUYEN DINH KHOA.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1N8F8Q.Ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong FT26133970190482.20260513.150836.330916593095.VU MANH HUNG.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong)#SP#0200970415051315060820268Lay471936.5389.60115.150608
|13/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14202243634.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0731000781409 DUONG THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|50.000,00
|6133IBT1kC1NIHKH.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133085030758.20260513.150516.19036056604011.NGUYEN THI MAI LAN.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|6133TPBVI2Q6VRDX.: Ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong).20260513.150405.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14202213680.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1NMZCI.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133501104001.20260513.150201.19032872924019.VND-TGTT-PHAM HONG HANH.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14202172322.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0021002068723 TU NGOC AN HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|6133SGTTH2A9AQJ6.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong.20260513.145720.070141287050.SACOMBANK.970403
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1aWHBB5QI.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.145647.100300257149.DAO THI LOAN.970457
|13/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14202113959.VIET THI BICH THANH chuyen tien ung ho ms2026122.CT tu 1016464753 VIET THI BICH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|50.000,00
|TRANG THU ung ho MS 2026.117 ( ba Nguyen Thi Tiep)#SP#020097041505131455082026r8S3436051.5390.96762.145508
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1iJBSBPIA.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.145436.0969222939.NGUYEN THI KIEU OANH.970432
|13/05/2026
|150.000,00
|6133TPBVI2Q6V2BT.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.20260513.145427.09184783723.NGUYEN THI THUY TRANG.970423
|13/05/2026
|50.000,00
|TRANG THU ung ho MS 2026.118 ( em Do Tien Lam)#SP#020097041505131453432026d3hN430841.5390.89252.145343
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14202083443.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1056567919 PHAM THI LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|NGUYEN THI THUY Chuyen tien ung ho MS 2026 . 122. E Quach Quang Liem#SP#0200970488051314530620261x38973755.5388.86438.145306
|13/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505131451462026D4NA053268.5389.78654.145146
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14202059676.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1049153941 NGUYEN THI NGOC HAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131449592026GIER722794.5388.68905.145000
|13/05/2026
|500.000,00
|6133SHBAA289E331.NGUYEN THI TAM chuyen tien ung ho MS 2026122. Em Quach quan liem.20260513.144838.0989612732.NGUYEN THI TAM.970443
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131447272026mk9b957501.5388.55500.144715
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1N9W2W.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133920849397.20260513.144628.19036610830019.VND-TGTT-PHAM CAM TU.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|6133TPBVI2Q6KVW3.Ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong).20260513.144535.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|13/05/2026
|200.000,00
|UNG HO MS2016 118 EM DO TIEN LAM-130526-14:44:10 e5oo366864#SP#020097041605131444112026e5oo366864.5189.38171.144411
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1NC3AA.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133700391536.20260513.144237.3011101994.NGUYEN ANH TUAN.970407
|13/05/2026
|50.000,00
|6133IBT1kC1NCFSG.MS 2026.124 FT26133642570029.20260513.144229.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|6133SHBAA289ER8P.NGUYEN DUY HUNG chuyen tien ung ho MS 2026.122 be quach quang liem.20260513.144226.1025469926.NGUYEN DUY HUNG.970443
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1NCLUB.UNG HO MS 2026.123 FT26133027760827.20260513.144217.19830164390016.VND--LANG THANH DIEN.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131442172026ZCV1725877.5189.27656.144217
|13/05/2026
|100.000,00
|MS 2026.122 ( ung ho e Quach Quang Liem)#SP#020097041505131441202026kJht394430.5189.23293.144120
|13/05/2026
|300.000,00
|6133IBT1iJBSYLT6.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.143915.213507192.VU THI THU THUY.970432
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#0200970422051314391420268Y25485863.5189.11796.143914
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14201910709.UNg ho MS 2026.122 Quach Quang Liem.CT tu 1050675541 NGUYEN THI TUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|10.000,00
|ung ho ms 2026.123 anh Tuong Van Phong chuc anh va gia dinh binh an#SP#02009704220513143836202690TR457369.5389.9096.143837
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#020097042205131437352026CBVA205637.5387.3578.143735
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131436442026qkz6927690.5388.98304.143644
|13/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14201884052.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0311000714192 NGUYEN THI KHANH LY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1NJAVM.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133530641943.20260513.143436.3264888888.LE THI NINH.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131433092026iylc917876.5387.80106.143309
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970422051314324520262NRH559285.5189.78608.143246
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1aWHBYKKT.Ung ho MS 2026122 em QUACH QUANG LIEM.20260513.143226.298704070000666.HOANG HAI YEN.970437
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong#SP#0200970422051314303520265NAR233600.5189.67134.143036
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1fJQNYYTJ.MS 2026. 122( Quach Quang Liem).20260513.143033.9021600916362.DO QUOC HUY.963388
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1NQNP6.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung FT26133715040580.20260513.142906.94937676868888.DO QUYNH ANH.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14201770693.NGUYEN THI THU THUY chuyen tien Ung Ho MS 2026.122 .Em Quach Quang Liem .Chuc con mau binh phuc.CT tu 1034584917 NGUYEN THI THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131426552026gduu900991.5390.49078.142655
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14201768196.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1030020586 NGUYEN THI PHU THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14201765501.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0491000151614 NGUYEN DAC TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1NQCK8.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong FT26133362516427.20260513.142606.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407
|13/05/2026
|500.000,00
|6133MCOBQ2YCFYSB.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.142538.03168018878888.TRINH HUY VIET.970426
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1RNGS4.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133370217026.20260513.142411.19025670404017.VND-TGTT-NGUYEN VAN LINH.970407
|13/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem)#SP#020097041505131423162026zyze341543.5388.31083.142313
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1RNV3S.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133701040061.20260513.142307.94937676868888.DO QUYNH ANH.970407
|13/05/2026
|300.000,00
|6133IBT1kC1RNJKK.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong FT26133037971760.20260513.142222.19027848550015.VND-TGTT-TRAN VAN VUONG.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kC1RR398.Ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong FT26133623567318.20260513.142141.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|13/05/2026
|500.000,00
|MS 2026.122#SP#020097048805131421102026a0pa885778.5189.19498.142110
|13/05/2026
|200.000,00
|6133MCOBQ2YC877Y.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.142058.80001903823.NGUYEN THI HOAI THUONG.970426
|13/05/2026
|50.000,00
|6133IBT1kC1RR8V6.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133105854442.20260513.141950.19039054902012.VND-TGTT-TRAN THANH THUY.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#02009704880513141933202693ry881625.5389.12318.141933
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14201679952.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 9908612216 LE NGOC KHANH TUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|50.000,00
|6133IBT1fJQNP7UK.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.141816.976245379.TRAN THI PHUONG DUNG.970406
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131416252026d2al873812.5387.96308.141625
|13/05/2026
|500.000,00
|6133IBT1iJBSUBII.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.141619.0386070012.DANG QUYNH ANH.970432
|13/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14201648341.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.123 ANH TUONG VAN PHONG.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|39.000,00
|6133IBT1iJBSU824.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.20260513.141450.0981433404.DO THI KIM HANH.970432
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14201623764.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 9962979518 TRAN THI KIM BIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|50.000,00
|ung ho ms 2026.123 Tuong Van Phong#SP#020097041505131412162026d3Bp311901.5387.75750.141204
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kC1R3CMP.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong FT26133720562656.20260513.141148.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|13/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#020097042205131410412026R5L0795840.5189.68660.141041
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131410272026GZ27941520.5387.67054.141028
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kC1RFW5P.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26133318082877.20260513.140755.19022955682011.VND-TGTT-VU THUY VAN.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14201533137.MS 2026 123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kC1RTB38.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133806380036.20260513.140604.19036260974012.VND-TGTT-PHAM TRANG THO.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131405272026dzmi845942.5387.43345.140524
|13/05/2026
|200.000,00
|6133VNIB02BGDFRS.Ung ho ma so 2026085 (Lo Manh Khang va Lo Gia Hung).20260513.140414.418704060009591.LE THI PHUONG.970441
|13/05/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505131403472026MGxy289294.5389.34612.140348
|13/05/2026
|500.000,00
|6133IBT1iJBS8SSK.Ban doc LIEN chuyen tien ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.140324.9963979.PHAM THI VUONG LIEN.970432
|13/05/2026
|100.000,00
|6133VNIB02BGD8F1.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.140230.035704060131359.CHU THI ANH TUYET.970441
|13/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI QUYEN chuyen tien ung ho chau Quach Quang Liem mong chau som binh phuc#SP#020097040505131401552026O3QW074608.5389.25410.140152
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1iJBSIZ6Z.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.135842.0917856779.LY THI THAN.970432
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1RHIXE.ung ho 2026.122 em Quach Quang Liem FT26133478905032.20260513.135807.19028707263019.VND-TGTT-LE NGOC QUYEN.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1RHMHH.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133168007665.20260513.135800.2908198212.HOANG TRONG TAN.970407
|13/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505131352352026QdsW260217.5189.81373.135232
|13/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#0200970405051313520020261MB2042181.5390.79085.135200
|13/05/2026
|300.000,00
|6133IBT1kC1R6YZB.Ung ho MS 2026.122 FT26133900509968.20260513.135113.19032808056011.VND-TGTT-VO PHUONG ANH.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem, ma GD 100000129881304#SP#020097044905131351042026lZFx992221.5189.73904.135104
|13/05/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505131350362026mhgC253813.5189.72055.135036
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1RETAD.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong FT26133679087895.20260513.134853.12524296258010.VND-TGTT-NGUYEN QUANG KHA.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14201341028.PHAN MINH LAN ung ho em Quach Quang Liem( MS 2026.122).CT tu 0011001574155 PHAN MINH LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|500.000,00
|6133IBT1kC1RE26Y.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133345898746.20260513.134624.155166686868.TRAN THI THAI.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14201302622.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 9786221314 PHAN THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1d1M9YPPA.ung ho ms2026122 Quach Quang Liem.20260513.134253.970422Qc75404000000000e18309.MBBANK IBFT.970422
|13/05/2026
|50.000,00
|6133IBT1kC1R7V9S.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133406381058.20260513.133913.6353683883.NGUYEN THUY HANH.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14201212665.Ung ho Ms 2026.122 ( em Quach Quang Liem ).CT tu 0071001069932 NGUYEN THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa-130526-13:35:10 fnMc609987#SP#020097041605131335102026fnMc609987.5389.98937.133511
|13/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14201187642.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0301003099999 NGO THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kC1RAITN.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133756051362.20260513.133153.19028765170888.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG THANH.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14201170664.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0371000441566 LE NGOC HONG AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131330152026Q9VC714310.5390.78421.133012
|13/05/2026
|50.000,00
|6133IBT1kC1R4G4L.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133250060033.20260513.132904.19032610786669.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|BUI THU HOA Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131328062026eydw758235.5388.68172.132806
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131325202026zj7b752191.5387.55683.132520
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505131324102026X5us191109.5189.50500.132410
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1iJBSDI5S.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.132324.187657369.NGUYEN THI CAM TU.970432
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14201067603.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0301000299709 DUONG THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|133.000,00
|6133IBT1iJBSDQMB.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.131953.688830042018.DUONG VAN DONG.970432
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131319282026dcbk739526.5189.30005.131928
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131316012026xafr732263.5189.12902.131601
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1RYCJU.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133083896377.20260513.131538.11523925771011.VND-TGTT-TRINH THI VAN.970407
|13/05/2026
|20.000,00
|6133IBT1kC1RPMX9.TRAN THI HUE chuyen ung ho MS2026.22Quach Quang Liem FT26133700880195.20260513.131236.8685586688.TRAN THI HUE.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1fJQNMQWM.ung ho MS 2026.122 ( em Quach Quang Liem).20260513.131113.0934048585.NGUYEN VU DIEM THU.970431
|13/05/2026
|200.000,00
|6133TPBVI2Q6UXU7.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.130635.00055678001.NGUYEN VAN ANH.970423
|13/05/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.122QUACH QUANG LIEM-130526-13:05:21 hv3g387293#SP#020097041605131305222026hv3g387293.5189.64383.130510
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14200893934.NGUYEN THI DIEP ung ho MS 2026 118.CT tu 0011004054295 NGUYEN THI DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970405051313050320266U3W012281.5388.62625.130503
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14200879552.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0721000521592 NGUYEN THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970488051313002220260aem697495.5387.40907.130022
|13/05/2026
|50.000,00
|6133IBT1kC1RM8Y8.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133335803725.20260513.125803.19034929517019.VND-TGTT-PHAM THI HUONG.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.122 - em Quach Quang Liem#SP#020097040505131257312026FHUO092270.5389.27499.125731
|13/05/2026
|50.000,00
|6133IBT1kC1RVR9D.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133314040211.20260513.125633.19039904191013.VND-TGTT-LE THUY NGA.970407
|13/05/2026
|120.000,00
|6133IBT1iJBS2LNX.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.125629.50078949.TRAN THU TRANG.970432
|13/05/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.123#SP#020097048805131253382026fw6g682110.5189.9403.125334
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14200758902.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1030408224 CAO THI BICH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1RDMNG.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung FT26133653087035.20260513.125047.19035727417019.VND-TGTT-TRAN MANH TIEN.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14200709734.UNG HO MS 2026.123 Quach quang liem.CT tu 0531000291262 TRAN THI NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1iJBSCRF8.Ung ho MS 2026122 e Quach Quang Liem.20260513.124742.141688828.NGO THI VAN.970432
|13/05/2026
|500.000,00
|6133IBT1kC1RSDSX.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133052800195.20260513.124701.19034513399025.CONG THU HIEN.970407
|13/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14200657704.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0381000517156 NGUYEN THI TUONG VI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|150.000,00
|6133IBT1kC1R9ILE.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133968590192.20260513.124354.19032416098018.VND-TGTT-PHAM NHAT ANH.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131242202026hwob655130.5389.52347.124216
|13/05/2026
|50.000,00
|6133IBT1kC1R2EEF.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133322814053.20260513.124146.3136768687.DAO THUY HUONG.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.122#SP#020097042205131241412026K1M4253296.5389.49394.124142
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1R2KV7.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133840155053.20260513.124138.19021675371014.VND-TGTT-NGUYEN VAN ANH.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026 118 em do tien lam#SP#020097041505131240522026V83E988151.5189.44747.124052
|13/05/2026
|100.000,00
|6133NAMAA289TKU8.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.124047.703016721600006.LU THI THANH.970428
|13/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131240192026G3N5295466.5389.42405.124019
|13/05/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131239482026zxkd648810.5389.39120.123948
|13/05/2026
|100.000,00
|PHAM THI MY HANH chuyen tien ma 2026122 Quach Quang Liem#SP#0200970422051312390820262TWY169799.5189.36234.123908
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1bJV4KVRD.Ung ho MS 2026.122 quang liem.20260513.123706.99433496199.DO THI THU THAO.970410
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131236102026rlrp639297.5387.19538.123610
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131234542026bhjp635793.5390.12727.123454
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1R1PDG.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133958772459.20260513.123433.19038115908012.VND-TGTT-VU THI QUYEN.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970422051312342820264T10858844.5189.10509.123429
|13/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14200522686.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14200501514.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0351000843078 NGUYEN THI LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.122#SP#020097040505131231392026BM9K019579.5388.93725.123139
|13/05/2026
|50.000,00
|MS 2026.122 ung ho quach quang Liem#SP#020097048805131229092026fr0b619284.5388.80498.122909
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#02009704880513122909202691tw619280.5389.80485.122857
|13/05/2026
|500.000,00
|6133IBT1iJBSJ37P.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.122833.13687979799.TRUONG NGOC QUY.970432
|13/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505131227532026XJX8006953.5189.72544.122753
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1RW9VL.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133794710001.20260513.122751.19033448069016.VND-TGTT-NGUYEN THI MY PHUONG.970407
|13/05/2026
|300.000,00
|uh ms 2026.120 le anh hung#SP#0200970488051312264920262not612375.5389.66607.122649
|13/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131225182026T5BA214152.5389.57438.122518
|13/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14200398400.ung ho ms 2026.122 em Quach Quang Liem.CT tu 0021002265200 NGUYEN HUYEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kC1XN37D.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133804150300.20260513.122411.19029745206017.VND-TGTT-NGUYEN THANH HUYEN.970407
|13/05/2026
|500.000,00
|NGUYEN MINH HUE Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#0200970488051312235920262yx7603778.5389.49496.122359
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505131222352026pUg6932098.5387.41165.122223
|13/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14200355658.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0021000285342 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131221342026OKZ1717223.5389.35252.122135
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14200347447.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0611001913253 NGUYEN QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Gia An Binh An UH MS 2026.122 E Quach Quang Liem#SP#020097040505131221102026O6QY082935.5387.32010.122111
|13/05/2026
|50.000,00
|6133MCOBQ2YC1MK3.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.122101.02001010742618.VU BICH NGOC.970426
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1XR5DF.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133370116545.20260513.122010.9983325465.NGUYEN THI XUAN.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1XRQTJ.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133420094081.20260513.121856.19029847127014.VND-TGTT-TRAN THI LE THUY.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14200307007.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0491001513083 MAI TRUNG KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.122 em Quach quang liem#SP#020097048805131215252026jfpf576399.5388.95489.121525
|13/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505131215222026WRBJ061236.5387.94667.121522
|13/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14200241664.ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 9949927779 NGUYEN LAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14200187100.Ung ho MS 2026.123.CT tu 9981342344 TRAN TIEN DAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131210352026YNO0105274.5388.65016.121032
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong)#SP#020097041505131210192026Lqa9888834.5189.62343.121019
|13/05/2026
|49.000,00
|6133TPBVI2Q6ZPAE.Ung ho MS 2026.121 (chi Cao Thi Dung).20260513.120909.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1XTVCR.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133613125093.20260513.120836.19029394554013.VND-TGTT-LE THI HAO NHIEN.970407
|13/05/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131208082026E8RU726198.5189.48707.120805
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505131206402026qCAO876712.5389.39292.120637
|13/05/2026
|100.000,00
|6133VNIB02BGEBWI.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.120232.012076128.HOANG THU TRA MY.970441
|13/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem-130526-12:00:42 I8wu019655#SP#020097041605131200422026I8wu019655.5389.98275.120043
|13/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505131159112026FVKO094171.5388.86787.115908
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131156552026FC74650567.5390.71657.115652
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14199899308.Ung ho MS.2026.122.CT tu 0351000959408 NGUYEN THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|MS 2026.122 giup em Quach Quang Liem#SP#020097048805131151412026tykj491452.5189.34645.115141
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131150372026su2i487472.5390.26802.115034
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14199850905.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 9912704203 NGUYEN THI QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#0200970422051311453320261MEZ599408.5389.90519.114533
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1iJB9XM7N.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.114518.232087587.NGUYEN THI TUYET NHUNG.970432
|13/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam#SP#020097040505131139152026U6SI000671.5390.44615.113915
|13/05/2026
|500.000,00
|6133VNIB02BG4PHS.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).20260513.113752.029704060021503.DINH THI MAI TRAM.970441
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131134582026ac96425814.5390.14270.113458
|13/05/2026
|50.000,00
|6133IBT1kC1XY4K6.Ung ho MS 2026.123 FT26133803227554.20260513.113454.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
|13/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14199582045.ung ho MS 2026.122 be Quach Quang Lam.CT tu 0531002512460 TRAN THANH XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14199564648.Chuyen tien ung ho MS 2026 120 be Le Anh Hung.CT tu 0611001911128 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|13/05/2026
|500.000,00
|6133IBT1kC1XP4FZ.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133050461974.20260513.113219.8909281989.NGUYEN THI PHUONG THAO.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505131132182026WQDR066781.5388.95049.113215
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14199542995.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0301000352650 NGUYEN PHUONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam#SP#020097048805131128182026n4k3399502.5189.66740.112819
|13/05/2026
|50.000,00
|MS 2025.215#SP#020097048805131126192026whtc391656.5388.52319.112616
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14199477281.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 9352771498 DO THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026 118 DO TIEN LAM-130526-11:25:29 xFwT696154#SP#020097041605131125292026xFwT696154.5390.45745.112529
|13/05/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14199465181.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0021000528454 PHAN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1iJB9TQ28.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.112029.888668338.PHAM THI BICH NGOC.970432
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1XV3FX.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133318408256.20260513.111948.19033236697017.VND-TGTT-LE THI HAI YEN.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1iJB9LLFK.GD 3M ung ho MS 2026 122 Quach Quang Liem.20260513.111906.20480114.NGUYEN THI HUYEN.970432
|13/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14199350643.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0911000027950 TRAN THI DIEM PHUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14199342204.MS2026.122( Em Quach Quang Liem) .CT tu 9915795111 NGUYEN THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1XVQ9I.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133665325708.20260513.111721.2708191125.TRUONG THUY LINH.970407
|13/05/2026
|300.000,00
|6133IBT1kC1XSHDF.Ms 2026.122 em Quach Quang Liem FT26133251115349.20260513.111401.19035300656012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DIEP .970407
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14199297211.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 9973497583 PHAM THI HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131113232026yg89341542.5388.65012.111319
|13/05/2026
|100.000,00
|6133SHBAA289M1WC.MS 2026.122 em Quach Quang Liem.20260513.111303.1007274184.DO MAI LINH.970443
|13/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505131112332026IUWY069502.5390.58755.111233
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1X9TXL.Ung ho MS 2026.122 Quach Quang Liem FT26133684116098.20260513.111131.19036644993014.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC LAN.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1X9TIX.Ung ho MS2026.122 FT26133805432326.20260513.111128.19033957220017.VND-TGTT-CHU HONG HANH.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805131109582026qcql328658.5388.42204.110958
|13/05/2026
|100.000,00
|MS 2026.122 em quach quang liem#SP#02009704220513110810202682EN552305.5189.30294.110811
|13/05/2026
|50.000,00
|6133IBT1kC1X2YMY.Ung Ho MS 2026.122 FT26133763904639.20260513.110739.19027158140019.VND-TGTT-TRUONG QUOC THUONG.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1aWHBWWKK.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.110713.6026243.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|13/05/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.122#SP#020097048805131107112026hgvc318125.5387.23610.110711
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kC1XC35K.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133395339014.20260513.110609.19027883698017.VND-TGTT-NGUYEN NGOC MANH.970407
|13/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong-130526-11:05:37 H0Xz066859#SP#020097041605131105372026H0Xz066859.5390.12825.110537
|13/05/2026
|300.000,00
|6133IBT1fJQNQUXM.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.110449.905452041.NGUYEN THI THUY DUNG.970406
|13/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505131103102026avcK626244.5189.97185.110307
|13/05/2026
|100.000,00
|6133TPBVI2Q6FW9G.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.110253.44318041996.NGUYEN THUY KIEU.970423
|13/05/2026
|50.000,00
|6133IBT1d1M91X6G.Sontk ungho MS 2026 123 a Phong.20260513.110027.970422R451a95000000000294234.MBBANK IBFT.970422
|13/05/2026
|50.000,00
|TRAN PHUONG TUYET chuyen tien ung ho ms 2026.122 em.Quach Quang Liem#SP#020097042205131058032026MMIH992819.5390.62906.105800
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14199043055.Ung ho ma so 2026.123 (Anh Tuong Van Phong).CT tu 0071001610875 DUONG NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14198990586.Hung UH MS 120 122.CT tu 1011027979 NGUYEN THI KIM NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970488051310531320267whu266920.5387.31839.105313
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1XQ1KF.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam FT26133266126964.20260513.105242.19075418474018.VND-TGTT-DAO THI VAN.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1iJB96Y1I.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.105221.1333939399.HOANG THI MINH TUAN.970432
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14198973062.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0141000758187 DOAN THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14198966396.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0731000626576 NGUYEN THI HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam#SP#020097042205131048552026CRAP412059.5389.4567.104843
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14198924821.ung ho MS2026.122 ( Quach Quang Liem).CT tu 0541000220156 DANG THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14198923403.NGUYEN THI THU HUONG ck ung ho MS 2026- 122(quach quang Liem)).CT tu 0211000511439 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505131048102026jHZA571112.5189.242.104810
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131047422026JBQH813668.5389.95855.104742
|13/05/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026 118#SP#020097042205131046582026JLYS509732.5387.92479.104658
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC13XYQ9.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133471942332.20260513.104503.19033134293019.VND-TGTT-BUI THI THUONG.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970488051310450320269qcl237514.5189.79876.104500
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14198877422.ung ho MS 2026.122 Quach quang Liem.CT tu 1016398650 DANG THI THU HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|IBVCB.14198865302.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|6133SGTTH2AS9CMZ.IBFT Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.104416.0903953289.SACOMBANK.970403
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1iJB9E8VC.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.104329.227449721.NGUYEN THI THANH THUY.970432
|13/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131042472026BCV8728306.5390.67048.104248
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14198840602.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1050487782 PHAN THI HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505131041542026WJjS547546.5388.61072.104154
|13/05/2026
|300.000,00
|IBVCB.14198834049.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|50.000,00
|6133IBT1kC1332KT.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133309226025.20260513.104122.19031624552222.VND-TGTT-LE THI PHUONG THAO.970407
|13/05/2026
|300.000,00
|6133IBT1kC13FNEY.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133025080952.20260513.104052.19033835892014.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC ANH.970407
|13/05/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131038582026APA6413129.5389.42391.103858
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14198786845.ungho ms 2026.122 nguyen cho con som khoi benh.CT tu 0031000323084 LE THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#02009704050513103739202659H4097004.5388.33901.103739
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14198775424.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0341006901244 NGUYEN THI THUY PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|6133WBVNA289ADGF.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.103607.108002440145.NGUYEN THI CHINH.970412
|13/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505131035262026QBN7086214.5388.20372.103523
|13/05/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026.122 EM QUACH QUANG LIEM-130526-10:34:54 YbM3864852#SP#020097041605131034552026YbM3864852.5390.16638.103455
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kC13L3T7.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong FT26133552501102.20260513.103449.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407
|13/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131034282026J89B692248.5387.15148.103425
|13/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14198725141.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1868247007 PHAN DUC THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14198705290.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0011001303386 NGUYEN THI ANH HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1aWH5RVEB.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.103148.151001060002173.NGUYEN DANG HUNG .970409
|13/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ma so 2026.122 em quach quang liem#SP#020097040505131031382026U6BC068067.5387.96679.103138
|13/05/2026
|200.000,00
|MS 2026.122 ung ho Quach Quang Liem#SP#020097048805131031292026oora189488.5189.96136.103129
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14198670595.MS 2026.122.CT tu 9978147780 DANG THE KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|130.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970422051310294620264H0B673081.5390.85670.102947
|13/05/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.128999296046.20260513.128999296046-0949903529_Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13/05/2026
|50.000,00
|6133IBT1fJQRXASE.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).20260513.102813.8007041161314.TRINH THI SAC.963388
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kC136DCS.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133327952989.20260513.102413.19038645463011.TGTT-VND-TRAN THU TRANG.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205131023482026FHNJ291140.5189.50473.102349
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kC13EF1K.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133294709852.20260513.102307.19036262298014.VND-TGTT-HOANG THI HUONG.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026 122 em quach quang liem#SP#020097042205131018352026NAKD640652.5390.19290.101836
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14198514430.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0491000179412 TRAN THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC13GAKX.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133111750944.20260513.101335.71166888888.NGO THI HUONG.970407
|13/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505131013082026Nc1X442371.5389.85928.101308
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14198431596.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0481000715596 NGUYEN THI THUY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|500.000,00
|6133IBT1iJB9AAHB.Ms 2026-123 uh anh Tuong Van Phong.20260513.101143.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14198403104.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0731000884151 MA THI CAM THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14198402402.2026.121( Cao thi Dung).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14198397018.2026.122( Quach Quang Liem).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14198374205.Ung ho MS 2026.122( Quach Quang Liem).CT tu 0141000642286 PHAN NGOC QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|500.000,00
|UNG HO MS 2026 123 ANH TUONG VAN PHONG-130526-10:06:54 LSuR311169#SP#020097041605131006542026LSuR311169.5387.49677.100654
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14198331794.Ung ho MS 2026096 anh Ho Van Van.CT tu 9911312868 NGUYEN THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1iJB94HGH.MS2026 122.20260513.100450.68685568.NGUYEN THI THU HUYEN.970432
|13/05/2026
|200.000,00
|6133MCOBQ2YCLYP7.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.100437.03801016368888.PHAM THI THANH HUYEN.970426
|13/05/2026
|120.000,00
|MBVCB.14198324873.Ung ho MS 2026.122 ( Em Quach Quang Liem ) .CT tu 0071001151037 PHAM THI HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kC13BC68.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133033603966.20260513.100341.19033952806668.NGO THI QUYNH DUNG.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14198314583.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0351001110751 THAN DIEU HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|50.000,00
|6133IBT1kC135H1G.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133410849988.20260513.100238.19035886099011.VND- PHAM DUC MANH.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505131002272026IYO1403074.5388.23915.100215
|13/05/2026
|70.000,00
|MBVCB.14198271917.NGUYEN THANH TAM ung ho MS 2026.122 ( em Quach Quang Liem).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14198279950.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam.CT tu 9987279191 LE THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#020097042205131001162026GZY2967299.5390.17258.100113
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14198276322.DUONG NGUYEN KHANH LINH chuyen tien ung ho MS 2026.122 ( em Quach Quang Liem).CT tu 0301000395109 DUONG NGUYEN KHANH LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC13YZ72.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133435007500.20260513.095942.19027253471022.VND-TGTT-DIEM THU HA.970407
|13/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14198254798.UNG HO MS 2026 118 EM DO TIEN LAM.CT tu 0081001190119 NGUYEN THI NGAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14198238954.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1021020979 BUI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1aWH5FKCF.ung ho ms 2026.122 em quach quang liem.20260513.095819.195001060000899.DO THI THUY DIEP .970409
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kC13YCVM.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133203119792.20260513.095751.11920256443019.VND-TGTT-PHAM QUOC THUAN.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970422051309575120267EH1158679.5390.98134.095748
|13/05/2026
|50.000,00
|6133IBT1kC13PNWY.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133782020250.20260513.095724.19035403856011.VND-TGTT-NGUYEN THU THUY.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14198211740.Ung ho MS2026.122 be Quach Quang Liem.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|1.000.000,00
|6133IBT1kC13PINS.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133700130762.20260513.095536.19029071940011.VND-TGTT-HA HUU HAI.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kC13P2GX.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133504976598.20260513.095503.19030333886011.VND-TGTT-VU NGOC YEN.970407
|13/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14198172939.NGUYEN THU HIEN Ung ho MS 2026.122 ( em Quach Quang Liem).CT tu 0401001440015 NGUYEN THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505130954142026U96F374125.5387.78077.095414
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14198179532.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0071001049323 NGUYEN TIEN TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14198179710.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0031000387375 HOANG THI MINH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC13UA5E.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133971649000.20260513.095320.19036793027015.VND-TGTT-PHAM NHAT LINH.970407
|13/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14198149737.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.121 (chi Cao Thi Dung).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14198139244.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0521000712423 NGUYEN THI THAO HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kC13816M.NGUYEN VAN BA UNG HO MS 2026.122 em QUACH QUANG LIEM FT26133166064010.20260513.094904.9212121988.NGUYEN VAN BA.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|6133SGTTH2ASKNLL.IBFT Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem.20260513.094515.0378268252.SACOMBANK.970403
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kC13M5MC.Ung ho MS 2026.122 e Quach Quang Liem FT26133660400733.20260513.094419.19024957869014.VND-TGTT-TRAN THI LAN HUONG.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14198004669.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0011002674562 NGUYEN NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505130935312026S92S000034.5387.75746.093531
|13/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805130935172026b3ui997827.5387.75174.093517
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1iJB9YJA1.UNG HO MA SO 2026 118 em DO TIEN LAM.20260513.093225.60942342929.TRAN THI MAI.970432
|13/05/2026
|300.000,00
|ung ho ms 2026.122 em quach quang liem chuc em mau hoi phuc#SP#020097048805130929292026v386978933.5387.44840.092929
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14197855999.MAI THI TUYET chuyen tien ung ho sms 2026122(em Quach quang Liem ).CT tu 0781000437118 MAI THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|50.000,00
|6133IBT1iJB9PEEV.ZP261330126907 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.092854.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|13/05/2026
|100.000,00
|6133TPBVI2Q6B5EU.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem.20260513.092608.80944171109.DO THI MAI HUONG.970423
|13/05/2026
|50.000,00
|6133IBT1kC13CIFQ.ung ho MS 2026.122.em quoach thanh liem FT26133241905360.20260513.092607.10524528067015.VND-TGTT-BUI THI HONG TUYET.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|6133TPBVI2Q6BP8K.HOANG THI HIEN chuyen tien ung ho ms 2026118 em do tien lam.20260513.092540.09795334255.HOANG THI HIEN.970423
|13/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505130924382026OEg4271468.5387.20957.092438
|13/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.123#SP#020097042205130924192026UXIB988395.5389.19516.092420
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205130922422026TJCB567077.5387.12259.092243
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14197761936.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0071001047843 NGUYEN HOANG CAT TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|268.000,00
|Ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam#SP#0200970488051309221620268dxd955641.5387.9595.092216
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970415051309214920261Pua261626.5189.7548.092145
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1aWH5HFZC.VU THI MY DUNG CHUYEN TIEN MS2026.123( Tuong van Phong ).20260513.092147.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
|13/05/2026
|50.000,00
|6133TPBVI2Q6BH4G.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.092127.89186893968.HOANG THI THUY DUNG.970423
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kC13JD92.LE THI MINH HUE chuyen ung ho Quach Quang Liem FT26133833498940.20260513.091949.19020925062016.VND-TGTT-LE THI MINH HUE.970407
|13/05/2026
|50.000,00
|6133IBT1fJQRHJ7R.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.091924.9021448653145.NGO THI HIEN HOA.963388
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14197709105.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.121 ( chi Cao Thi Dung).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505130918452026BUkx252250.5390.91731.091845
|13/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:nguyen hoang mai 2016 ung ho MS 2026.122 anh quach quang liem#SP#0200970405051309172520265UYO015955.5189.85480.091725
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC13WPCI.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26133334461853.20260513.091720.19025497772072.VND-TGTT-NGUYEN HO MINH THUY.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|MS 2026.123#SP#0200970422051309164620265WGS902300.5189.83084.091646
|13/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14197678506.Tran Hoang Nam. dakbla quang ngai. chuyen tien ung ho MS 2026.122( em Quach Quang Liem).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:nguyen minh duc 2013 ung ho ms 2026.122 anh quach quang liem.#SP#020097040505130915362026Z08F007591.5390.77450.091536
|13/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14197673828.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0011004005329 NGO THI KIM SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|MS 2026.126#SP#020097042205130914482026D7P3961793.5189.74114.091449
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14197660296.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.122( em Quach Quang Liem).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC13Q54G.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133626057639.20260513.091429.19033121376012.VND-TGTT-DINH VAN TUNG.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.122 Ung ho e Quach Quang Liem#SP#020097040505130914092026O918000750.5388.70407.091409
|13/05/2026
|300.000,00
|6133IBT1aWH5HV46.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.091336.000000941376.NGUYEN THI HUYEN.970433
|13/05/2026
|56.900,00
|MBVCB.14197642296.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0451000359991 DINH CONG SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:TRUONG THI HIEN chuyen tien cho chau Quach Quang Liem#SP#020097040505130913222026KZQ7097220.5388.66447.091322
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#0200970422051309125520266PWZ793587.5387.64295.091255
|13/05/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14197626916.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.123( anh Tuong Van Phong).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kC1FN1ZR.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133899700439.20260513.091024.19034082145012.VND-TGTT-LUONG THI MAI YEN.970407
|13/05/2026
|1.000.000,00
|6133IBT1kC1FNQ27.Ung Ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26133458376621.20260513.091005.19039023332013.VND-TGTT-PHAM THI LE.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205130908142026GI8I685958.5387.43101.090815
|13/05/2026
|500.000,00
|6133IBT1kC1FXID3.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133387416730.20260513.090510.1219956888.NGUYEN THI QUYNH NHU.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14197522711.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0021000250362 HOANG NHU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505130903582026YQBJ054060.5390.23253.090358
|13/05/2026
|200.000,00
|6133MCOBQ2YMP6EI.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).20260513.090211.19101010966666.VUONG NU KHANH LINH.970426
|13/05/2026
|200.000,00
|2026122 ung ho Quang Liem#SP#020097042205130901472026GN12399930.5189.13300.090148
|13/05/2026
|500.000,00
|6133IBT1kC1FFXW1.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133899170613.20260513.090059.1116661983.PHAM MINH DUC.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kC1FFIUB.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133400099609.20260513.085918.19035916251024.VND-TGTT-DAO THI THAO.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205130859032026T7OQ108004.5387.1464.085904
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kC1FTX2Q.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133040940507.20260513.085803.9802979222.NGUYEN THI HA.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14197435880.ung ho ms 2026.122( quang liem).CT tu 1061433870 TRAN THI NGOC HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805130857192026dhz1877095.5388.92913.085719
|13/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong#SP#020097042205130857152026XX17645211.5189.92747.085715
|13/05/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14197436543.ung ho MS 2026.122(em Quach Quanh Liem).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805130857052026qes9876328.5388.93207.085705
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1iJB9IS5I.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.085701.113925949.TRAN VAN DUONG.970432
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem, ma GD 100000129742533#SP#020097044905130856512026Eyx4206363.5189.91777.085651
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1FTPVP.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133010589123.20260513.085633.1971188222.TA XUAN CHIEN.970407
|13/05/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14197429126.ung ho MS 2026.121(chi Cao Thi Dung).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|50.000,00
|6133SGTTH2ASECS1.IBFT UH Ms 2026.122 Quach Quang Liem.20260513.085557.030077216703.SACOMBANK.970403
|13/05/2026
|500.000,00
|6133IBT1kC1FT9JV.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133968821369.20260513.085549.19034008919022.VND-TGTT-PHAM THUY NINH.970407
|13/05/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14197423451.ung ho MS 2026.120(be Le Anh Hung).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14197407865.ung ho MS 2026.119(ba Vo Thi Dan).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805130854212026qtff867896.5387.81084.085421
|13/05/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14197394155.ung ho MS 2026.118(em Do Tien Lam).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|500.000,00
|6133IBT1iJB9MLLV.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 123 TUONG VAN PHONG.20260513.085324.247529918.LE THI HOA.970432
|13/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505130852422026AxER166665.5388.74153.085239
|13/05/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14197384759.ung ho MS 2026.117(ba Nguyen Thi Tiep).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|10.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.128988005058.20260513.128988005058-0386427652_Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14197362702.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 9982288590 CHUC THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|3.000.000,00
|MBVCB.14197367536.ung ho MS 2026.116 (em Bui Van Dai).CT tu 0121001599318 TRAN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14197357370.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 9989281656 NGO THI QUYNH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|50.000,00
|6133IBT1kC1FHUNG.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133980600706.20260513.085027.19020464615018.VND-TGTT-DO HONG HANH.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505130850192026lImn159705.5389.64058.085019
|13/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14197338243.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0011001002686 DANG ANH THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805130849072026xflv851954.5387.58661.084904
|13/05/2026
|50.000,00
|6133SGTTH2ASW6T7.IBFT Ung ho ms 2026.122.20260513.084841.050035703206.SACOMBANK.970403
|13/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14197335308.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0451001384995 LE MINH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|300.000,00
|6133IBT1iJB9MDTN.UNG HO MS 2026 122.20260513.084825.156881767.NGUYEN MINH NGHIA.970432
|13/05/2026
|100.000,00
|6133MCOBQ2YMPZPU.Ung ho ms 2026.123 Tuong Van Phong.20260513.084754.03268016000688.NGUYEN THI VAN NAM.970426
|13/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805130847192026pn02846374.5189.50884.084719
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#02009704880513084702202657fz845554.5389.49686.084702
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14197299416.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1029480916 LE MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14197251267.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|6133SHBAA28SPLNV.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.084237.1012172666.NGUYEN THI KHANH LINH.970443
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1iJB9VGXJ.Ung ho MS 2026122 E Quach Quang Liem.20260513.084223.256830612.GIAP THI HANG.970432
|13/05/2026
|50.000,00
|6133IBT1kC1FE9HR.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133424820439.20260513.084043.19023388000016.VND-TGTT-NGUYEN THI LOAN.970407
|13/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805130839032026r31u821541.5389.16762.083903
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kC1FK8ZX.Ung ho MS 2026.123 a Tuong Van Phong FT26133965675415.20260513.083811.19027100226010.VND-TGTT-HO ANH CUONG.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|DO VIET ANH chuyen tien ung ho Ms 2026122 em quach quang liem, ma GD 100000129731807#SP#020097044905130835382026ORPG173505.5189.4076.083538
|13/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505130832092026tHDY102598.5388.90075.083209
|13/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.122#SP#020097040505130831312026O5AM007241.5389.87327.083131
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14197102390.ung ho Ms 2026.122 em Quach quang liem.CT tu 1018359349 NGUYEN THI TUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14197019414.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0011004262496 NGUYEN THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|60.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805130820562026gebg766564.5388.46339.082056
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong#SP#020097042205130820442026MDNP774272.5390.45494.082044
|13/05/2026
|100.000,00
|6133TPBVI2Q6Q27W.Ung ho MS 2026.122 ( Em Quach Quang Liem).20260513.081834.12345678678.VU THI LY.970423
|13/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#020097042205130816372026R37D762897.5189.30111.081638
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1FP4YR.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133301018169.20260513.081354.199288888.NGUYEN THI NHU QUYNH.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1FPB7K.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133080965090.20260513.081350.19026192737028.HOANG TUNG.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#020097048805130813322026yyul744419.5387.18223.081329
|13/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14196876975.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.CT tu 0071000808871 NGUYEN THI XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kC1FU9RQ.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133748070868.20260513.080940.10823163175015.VND-TGTT-TRAN HONG HOA.970407
|13/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14196839154.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0451000210728 VU THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805130807322026vmri726459.5390.95609.080732
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14196817146.ung ho ms 2026.122.CT tu 1020991161 NGUYEN THI BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14196824406.Ung ho MS 2026095 chi Vu Thi Thao.CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kC1F8CTS.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26133483616444.20260513.080617.19020737468013.VND-TGTT-NGUYENTHI THANH HUYEN.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#020097041505130804532026rhnL918752.5388.86362.080450
|13/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14196788075.uh ma so 2026.109( em nguyen quang huy).CT tu 0041000226894 NGUYEN THI DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14196770377.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0731000862474 DINH XUAN TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14196766970.Ung ho MS2026.122 ( em Quach Quang Liem).CT tu 0111000415656 TRAN THI MY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kC1FI2WA.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133144914615.20260513.080302.19036000347014.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH HIEU.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14196760132.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0571000003212 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14196755887.Chuyen tien ung ho MS 2026 123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|13/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#0200970488051307591220263ggz702309.5388.66086.075912
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14196690904.Ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 123#SP#020097042205130756252026TL10893862.5389.57121.075626
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1FDX4V.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong FT26133220290440.20260513.075541.19025584725013.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG NGAN.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205130755242026CWFY677840.5388.51870.075525
|13/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#02009704050513075413202639BA043899.5390.49371.075413
|13/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505130754092026C4XC043584.5388.48580.075409
|13/05/2026
|250.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205130754032026PFWH838350.5390.49144.075403
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205130749212026P20Y298848.5189.32428.074921
|13/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205130748362026RG29467317.5390.30035.074833
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1F2Z54.NGO HONG UNG HO MS 2026.122 E QUACH QUANG LIEM FT26133785068005.20260513.074502.19034184405019.VND-TGTT-NGO THI HONG.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|6133YOLOA28SINWY.DO THI HA TRANG Uh Ms 2026 122 Quach Quang Liem.20260513.074434.0384367968.DO THI HA TRANG .546034
|13/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14196508046.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.123 (anh Truong Van Phong).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 5953. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042205130739432026DSN5401414.5189.98759.073943
|13/05/2026
|30.000,00
|MBVCB.14196479289.Ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205130738182026LFN6719613.5189.94326.073818
|13/05/2026
|50.000,00
|6133VNIB02BE72B7.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.073713.327156080.DINH VIET HIEU.970441
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14196455001.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0731000731295 NGUYEN THI THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|500.000,00
|O5CH7JC7TC8L-Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam#SP#020097042205130734232026Y438229538.5389.81096.073424
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam#SP#020097042205130729332026ZEQ0189006.5390.63715.072934
|13/05/2026
|200.000,00
|HO THANH HUYEN ung ho MS 2026.122 e Quach Quang Liem#SP#020097048805130729162026y621613889.5189.62772.072917
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14196349334.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 9919099689 LE THANH HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805130727462026dduo609327.5388.58292.072746
|13/05/2026
|200.000,00
|Ho tro MS 2026.122 em QUACH QUANG LIEM#SP#0200970415051307240920268yEz795875.5389.46023.072409
|13/05/2026
|100.000,00
|6133VNIB02BE6Q7K.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.072222.052704060078359.NGUYEN THAI SON.970441
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1TRNB1.ubg ho MS 2026 118 em Do Tien Lam FT26133921303203.20260513.072030.19035658493018.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|13/05/2026
|15.678,00
|MBVCB.14196233868.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.120 be Le Anh Hung.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205130719012026FAOB914101.5388.28203.071901
|13/05/2026
|100.000,00
|MS2026118 do tien lam#SP#020097041505130718022026DHc4778450.5189.23678.071802
|13/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805130717462026kp87578667.5390.23241.071746
|13/05/2026
|10.567,00
|MBVCB.14196213152.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.121 chi Cao thi Dung.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14196127054.MAC VAN TRONG chuyen tien ung hoMS 2026.122( em Quach Quang Liem) .CT tu 0141000788573 MAC VAN TRONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14196045753.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1022551496 VU THANH BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1TT49A.ung ho MS 2026.122 Quach Quang Liem FT26133193220010.20260513.070159.19031109142666.VND-TGTT-PHAM THI VINH.970407
|13/05/2026
|29.000,00
|MBVCB.14195995511.LANG THI THUY ung ho MS 2026.122.CT tu 9397394367 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|30.000,00
|MBVCB.14195950006.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805130651352026qjyc505577.5387.41030.065132
|13/05/2026
|500.000,00
|6133SGTTH2ASTD1C.IBFT ung ho MS 2026.122. em Quach Quang Liem.20260513.065019.060311519381.SACOMBANK.970403
|13/05/2026
|100.000,00
|PHAN THI ANH NGUYET ung ho ms2026.122 e Quach Quang liem#SP#020097041505130650082026vTXh701334.5390.36896.065008
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14195896819.NGUYEN THI KIM CHI chuyen tien chuc con som hoi phuc.CT tu 0031000364958 NGUYEN THI KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805130646252026gnt0492350.5389.26263.064625
|13/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970405051306441020260NTP048026.5389.19723.064410
|13/05/2026
|100.000,00
|6133SGTTH2ASTE3H.IBFT Ung ho MS 2026.122.20260513.064206.0977428327.SACOMBANK.970403
|13/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.123-anh Tuong Van Phong#SP#020097040505130641172026TTWQ037430.5387.12395.064114
|13/05/2026
|50.000,00
|6133IBT1d1M2KWQU.Ung ho ms 2026123 anh Tuong Van Phong.20260513.063833.970422Wa278890000000002c2098.MBBANK IBFT.970422
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14195777683.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0751000024341 LE VAN HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970488051306345820260aj2466110.5388.95967.063458
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970415051306345620267OTY664701.5387.95916.063456
|13/05/2026
|300.000,00
|6133TPBVI2QN5KYF.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.063428.90931709690.NGUYEN VU THIEN THANH.970423
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14195737469.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1TKK9J.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133122901552.20260513.062944.19030743287018.VND-TGTT-DUONG THI HUE.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970415051306293220261Sc4653769.5390.83492.062932
|13/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14195714696.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0521000709831 PHAM THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805130626052026j4l2448575.5189.75700.062602
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205130622162026Y8PZ347386.5390.69041.062216
|13/05/2026
|500.000,00
|6133IBT1kC1T75R7.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133300047082.20260513.062126.6020081982.NGUYEN THI THU HUONG.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.122 e Quach quang liem#SP#020097042205130621212026WDO9227819.5389.67158.062121
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kC1T71T5.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26133202020064.20260513.061827.19032779517012.VND-TGTT-DANG THI THUY LINH.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14195619005.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0081001240858 PHAM THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14195617412.Ung ho MS 2026.122 ( em Quach Quang Liem).CT tu 3975263093 PHAM THI DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem-130526-06:06:07 esgz151773#SP#020097041605130606072026esgz151773.5390.40250.060607
|13/05/2026
|50.000,00
|6133VNIB02BEDYHB.ung ho MS 2026.122 ( em Quach Quang Liem).20260513.060548.977956808.KIEU THI HUU.970441
|13/05/2026
|68.000,00
|UH MS 2026.120 be Le Anh Hung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042205130603332026NSFZ829806.5389.37041.060333
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14195564317.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0101001200160 NGUYEN THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|6133TPBVI2QN5QDE.Ung ho MS 2026.120 (be Le Anh Hung).20260513.055832.03340595601.NGUYEN PHUONG UYEN.970423
|13/05/2026
|100.000,00
|6133TPBVI2QN5Y57.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).20260513.055556.03340595601.NGUYEN PHUONG UYEN.970423
|13/05/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam#SP#020097041505130552102026znOa594109.5390.21697.055210
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1T4MXF.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26133102000749.20260513.054806.19037605654012.VND-TGTT-NGUYEN THI NHIEN.970407
|13/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14195481041.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14195487615.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.122 em quach quang liem#SP#020097040505130538512026AWNL098294.5389.9029.053848
|13/05/2026
|300.000,00
|6133IBT1kC1TBU1N.Ung hoc Ms 2026-122 quang liem FT26133658172926.20260513.053209.19121749767017.VND-TGTT-PHAM DUC MINH.970407
|13/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14195439669.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.121 (Chi Cao Thi Dung).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung#SP#020097048805130512062026juw5383106.5388.90848.051206
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung#SP#020097048805130511012026udk3382865.5388.90594.051058
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805130509322026kmod382503.5388.89880.050932
|13/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505130445052026CW6S074301.5388.80422.044505
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14195369532.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14195321108.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1037959472 PHAM HOANG TRUC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|24.567,00
|6133TPBVI2QNPTL5.UHMS 2026.121 Mong GD ba Nguyen Thi Nhuyen,chi Cao Thi Dung,be Cao Tan Tai gap nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260513.030609.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|13/05/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.128964757973.20260513.128964757973-0854076607_Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13/05/2026
|100.000,00
|LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.104 be Mo Minh Tien#SP#020097042205130249162026KAFS962440.5387.31091.024917
|13/05/2026
|100.000,00
|LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.107 be Hoang Thao My#SP#020097042205130248382026DLFF673850.5389.29899.024839
|13/05/2026
|100.000,00
|LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.109 em Nguyen Quang Huy#SP#020097042205130248042026DUN1325060.5189.30531.024802
|13/05/2026
|100.000,00
|LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.110 em Nguyen Hoang Anh#SP#020097042205130247332026YS8Y877439.5389.30429.024733
|13/05/2026
|100.000,00
|LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.111 em Nguyen Hong Anh#SP#0200970422051302465720265TFY329137.5387.29446.024655
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14195307655.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 119 ba Vo Thi Dan.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.116 em Bui Van Dai#SP#020097042205130245532026TCSY155768.5387.29144.024554
|13/05/2026
|100.000,00
|LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.120 be Le Anh Hung#SP#0200970422051302451620263QL6310230.5389.28914.024517
|13/05/2026
|100.000,00
|LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.121 chi Cao Thi Dung#SP#0200970422051302443420261PWC501546.5387.28685.024435
|13/05/2026
|100.000,00
|LINH THAO chuyen tien Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205130243532026JONG276522.5390.28459.024350
|13/05/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.122 EM QUACH QUANG LIEM-130526-02:38:29 YZwN331669#SP#020097041605130238292026YZwN331669.5387.24883.023829
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1iJB2HPI6.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.005421.0973665924.DAM THI HOA.970432
|13/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505130049222026378U029306.5189.52762.004911
|13/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205130044052026MZNF273809.5387.49369.004406
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14195128369.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1027153865 TRAN HUU KINH DU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kC1T28EZ.Ung ho MS 2026.122 Em Quach Quang Liem FT26133100014473.20260513.004056.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14195123438.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0511000426863 TRAN QUOC TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|400.000,00
|6133IBT1iJB2ZLUI.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 4 ma so sau2026119 2026120 2026121 2026122 moi ma so 100 K.20260513.003239.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|13/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kC1TC9AE.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133424110010.20260513.002523.19070207298017.VND-TGTT-PHAM THI KIEU OANH.970407
|13/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:QUOC VU ung ho MS 2026. 122 em Quach Quang Liem. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097040505130019582026V9F2019855.5189.22734.001958
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970422051300170120264GTO439578.5390.20760.001701
|13/05/2026
|30.000,00
|6133IBT1kC1T1W3Z.Ung ho ma so 2026.122 em Quach Quang Liem FT26133751618863.20260513.001137.6683797979.NGUYEN THI HONG NGOC .970407
|13/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kC1TJCE6.ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam FT26133553003536.20260513.000133.11920102300010.VND-TGTT-VO THAI HOANG NGUYEN.970407
|13/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970488051223464420261cik314891.5389.81519.234641
|13/05/2026
|50.000,00
|6132MCOBQ2YMHC9Z.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260512.234529.80001560122.DOAN TRI DUNG.970426
|13/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14194930246.ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam.CT tu 0381000320261 NGUYEN THI DIU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|200.000,00
|6132IBT1iJB2EECE.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260512.233634.90063636789.NGUYEN TRANG HOAN AI.970432
|13/05/2026
|200.000,00
|6132IBT1iJB2EKAB.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260512.233613.164414329.NGO HUNG DONG.970432
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970415051223360120261NkN457529.5388.68016.233601
|13/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805122334252026hien307095.5189.64849.233425
|13/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2006 118 em DO TIEN LAM#SP#020097048805122330062026dxwb303911.5387.58431.233006
|13/05/2026
|40.000,00
|6132ABBKA28SKH13.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.20260512.232928.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
|13/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14194840143.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0991000002556 TRINH VAN NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|6132IBT1kC1LXDVF.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung FT26133000908248.20260512.231649.19032343981996.VND-TGTT-NGO THI LE THUY.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505122313182026X9Fu436835.5390.28893.231318
|13/05/2026
|100.000,00
|6132IBT1kC1L3ETG.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133226505522.20260512.231247.19033991071012.VND-TGTT-TRAN THI THU HA.970407
|13/05/2026
|50.000,00
|6132IBT1iJB2K84N.2026122 em Quach Quang Liem.20260512.231039.10218111985.PHAM THI NGA.970432
|13/05/2026
|200.000,00
|6132IBT1kC1LF77Z.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133029431739.20260512.230523.2035666999.NGUYEN DINH THANH.970407
|13/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14194776811.ung ho 2026.122 (quach quang liem).CT tu 0021001864634 NGUYEN THI MINH PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|13/05/2026
|100.000,00
|6132IBT1iJB2KW59.ZP261320680551 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260512.230458.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|13/05/2026
|200.000,00
|6132IBT1kC1LTFN9.Ung ho MS 2026103 ba Nguyen Thi Tung FT26133739685300.20260512.230027.19073619107010.VND-TGTT-QUACH VO BAO TRAM.970407
|13/05/2026
|100.000,00
|6132IBT1iJB27KHZ.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260512.225830.134477695.LE THI THUY LINH.970432
|13/05/2026
|100.000,00
|6132IBT1kC1LL64R.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133400438778.20260512.225253.19032343981996.VND-TGTT-NGO THI LE THUY.970407
|14/05/2026
|100.000,00
|6134MCOBQ2Y8PR64.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260514.223217.04301010634435.TRAN THI HUONG GIANG.970426
|14/05/2026
|200.000,00
|6134IBT1kCCP7RJ1.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong FT26135773091500.20260514.223057.19072888066014.VND-TGTT-LE SONG HA.970407
|14/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14224293825.Ung ho MS 2026.122.CT tu 1029359342 PHAM NGUYEN BAO TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14224179265.Ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue - Phu Tho).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14224136465.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.124(em Trieu Thi Hue).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14224135663.ung ho chau Quach Quang Liem (2012).CT tu 0051000543411 DINH VU THUY DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|200.000,00
|6134WBVNA28D8XI4.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem.20260514.220336.102000151851.HUYNH LUONG DOAN THU.970412
|14/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14224065878.ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 1055875897 NGUYEN THI NGOC XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14224046312.ung ho ms:2026.124.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|200.000,00
|6134IBT1aWH7WMIL.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260514.215841.356704070002171.VU XUAN TRUONG.970437
|14/05/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026114 em Dang Dang Duong#SP#02009704880514215654202639ao119865.5189.11585.215654
|14/05/2026
|200.000,00
|HOANG NGUYET MAI Ung ho MS 2026.113#SP#02009704880514215234202667om109512.5388.93704.215234
|14/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505142147182026JUSe502784.5387.70987.214718
|14/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#0200970405051421452220261P35057545.5387.61848.214522
|14/05/2026
|500.000,00
|6134IBT1kCCPMYQN.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26135337043431.20260514.214423.19034770832015.VND-TGTT-LUONG THI YEN.970407
|14/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14223837199.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0291002383385 NGUYEN THI DAI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505142135462026QAO4027041.5189.14889.213546
|14/05/2026
|300.000,00
|6134IBT1kCCP9SPJ.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26135180770486.20260514.213022.19028764974665.VND-TGTT-PHAM THI MAI HUONG.970407
|14/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14223589709.ung ho MS 2026.122 em ngo quach lien.CT tu 0541000180917 BUI THI THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue#SP#020097040505142121342026PVF6077213.5189.42432.212134
|14/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970405051421201520264VCS072275.5390.35371.212015
|14/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505142109092026Pmtc376529.5389.69968.210909
|14/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14223401228.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 3310206789 NGUYEN THI NGOC MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|150.000,00
|MBVCB.14223322563.Ung ho MS 2026.124(em Trieu Thi Hue).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097048805142103372026bi02960505.5388.36598.210333
|14/05/2026
|100.000,00
|6134IBT1aWHGXIH2.ms 2026.123 giup tuong van phong chua benh.20260514.210255.185001060000009.VU THI XUAN .970409
|14/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026. 124 em trieu thi hue#SP#020097040505142053182026P7X9064596.5389.71257.205319
|14/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14223116545.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097040505142042122026ZSEP015877.5388.96578.204212
|14/05/2026
|100.000,00
|6134IBT1aWHGTU3L.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.20260514.202727.099704070029199.NGUYEN THI VAN.970437
|14/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505142026132026RyNK196339.5390.82855.202613
|14/05/2026
|200.000,00
|6134IBT1kCCU5EF8.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134222250443.20260514.202404.19028482412011.VND-TGTT-PHAM THI LAN THUONG.970407
|14/05/2026
|200.000,00
|6134WBVNA28DYP34.Ung ho MS 2026122.20260514.200344.104000006727.TRINH THI CHINH.970412
|14/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14222012594.MS 2026.122 quach quang lien.CT tu 0381000332986 HO SONG HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|100.000,00
|6134IBT1fJWJ6HZJ.ung ho ms2026.122 ( em quach quang liem ).20260514.194405.0367560455.Nguyen Tran Truc Linh.970431
|14/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14221831250.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam.CT tu 0071001001389 DAU THI THUY NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14221784582.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14221645250.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|56.000,00
|6134IBT1kCC8LLW4.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong FT26134652640804.20260514.192525.2110001955.VU DUC MANH.970407
|14/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097048805141912342026znva509664.5387.55535.191234
|14/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14220756653.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0011002557310 NGUYEN TRONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|300.000,00
|6134IBT1kCC8D5S2.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134339641028.20260514.183944.19037461947011.VND-TGTT-NGUYEN THI KIM OANH.970407
|14/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14220617375.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 1018740868 NGUYEN NGOC LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14220576503.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0181003483523 NGUYEN THI NGOC MO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#0200970422051418172120261WJJ935673.5389.30706.181721
|14/05/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14220223541.UH MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14220160670.UH MS 2026.121 (Cao Thi Dung).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|100.000,00
|6134IBT1aWHGYLUP.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260514.181125.018704070004191.NGUYEN THI THU VAN.970437
|14/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805141810282026k4lb225355.5389.78385.181028
|14/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14220114647.UH MS 2026.119 (ba Vo Thi Dan).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|1.500.000,00
|MBVCB.14220079842.UH MS 2026.118 (em Do Tien Lam).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14220046726.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0591000230317 NGUYEN THI LUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14220041808.UH MS 2026.117 (ba Nguyen Thi Tiep) .CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14220016642.UH MS 2026.116 (em Bui Van Dai).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14219969792.UH MS 2026.120 (be Le Anh Hung).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14219898394.UH MS 2026.123 (Tuong Van Phong).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14219870384.TRUONG KIM PHUNG ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem.CT tu 0481000677084 TRUONG KIM PHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805141755182026713k154015.5387.61233.175518
|14/05/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14219816057.UH MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0071002309655 NGO THANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14219629381.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1043272629 HA THE HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|50.000,00
|NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong)#SP#020097041505141741082026fDu6307515.5389.48332.174108
|14/05/2026
|50.000,00
|NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.122 ( em Quach Quang Liem )#SP#020097041505141737562026zkdH290681.5388.21862.173756
|14/05/2026
|5.000,00
|6134IBT1kCCIPDNK.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue FT26134879912515.20260514.173635.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|14/05/2026
|50.000,00
|NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.121 ( chi Cao Thi Dung)#SP#020097041505141736322026Nd1X283301.5389.11438.173632
|14/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14219451486.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|7.000,00
|6134IBT1kCCIPJY1.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26134320069209.20260514.173609.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|14/05/2026
|200.000,00
|6134IBT1kCCI8431.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134400411137.20260514.173248.19020084840019.VND-TGTT-DANG THI KIM HUE.970407
|14/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14219334145.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14219207524.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1057721505 TRUONG HANH LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|100.000,00
|6134IBT1kCCMN7LV.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134111381126.20260514.170320.19033918666016.VND-TGTT-PHAM THI HUONG THAO.970407
|14/05/2026
|100.000,00
|6134TPBVI2QP8IEJ.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).20260514.170223.86428686888.NGUYEN PHAM DOAN TRANG.970423
|14/05/2026
|100.000,00
|O5CH7JCI4GQM-Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205141700432026SJLQ178129.5390.25485.170043
|14/05/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue)#SP#02009704150514170011202672JW101147.5389.19939.170011
|14/05/2026
|50.000,00
|NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.107 (be Hoang Thao My)#SP#020097041505141658112026EcU2990587.5388.5459.165807
|14/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:quachquanliem#SP#020097040505141657292026NWEW094903.5390.275.165725
|14/05/2026
|500.000,00
|6134IBT1kCCMX2K6.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134028005460.20260514.165725.19036103827014.VND-TGTT-TRAN THI MAI LY.970407
|14/05/2026
|90.000,00
|MBVCB.14218618879.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0481000907022 PHAM THI TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|200.000,00
|6134IBT1kCCMLBCP.DO TRUNG KIEN UNG HO MS 2026.124 E TRIEU THI HUE FT26134506311008.20260514.164839.2299881988.DO TRUNG KIEN.970407
|14/05/2026
|50.000,00
|6134IBT1kCCMHRAZ.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong FT26134786335054.20260514.164722.19036477838011.VUONG VAN LUONG.970407
|14/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14218492795.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0081000898439 PHAM THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805141641282026uo16806034.5189.77405.164128
|14/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam#SP#020097048805141640222026sv29801344.5189.68945.164022
|14/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14218349195.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097042205141635082026AHRA631420.5390.31310.163508
|14/05/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.124 em trieu thi hue#SP#020097042205141631482026W7B4573531.5390.8025.163148
|14/05/2026
|200.000,00
|6134IBT1kCCMG7I1.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung FT26134909155105.20260514.163138.19038686793018.VND-TGTT-DUONG THI BAO HANG.970407
|14/05/2026
|100.000,00
|6134IBT1kCCMGMIQ.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong FT26134762239007.20260514.163047.19038686793018.VND-TGTT-DUONG THI BAO HANG.970407
|14/05/2026
|200.000,00
|6134IBT1kCCMGQ9Q.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26134249460081.20260514.163000.19038686793018.VND-TGTT-DUONG THI BAO HANG.970407
|14/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14218256328.ung ho ms 2026.122 ( em quach quang liem).CT tu 1051504820 NGHIEM THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|200.000,00
|6134IBT1kCCM4HVC.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134082322443.20260514.162648.19827894203016.VND--PHUNG HOA HONG NGOC.970407
|14/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14218076031.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0101001107441 CAO THI HA THUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|200.000,00
|TRUONG THI THUONG Chuyen tien uh ms 2026 118 em do tien lam#SP#020097048805141617132026a026708787.5388.6853.161713
|14/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14218056205.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0341007021300 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#0200970488051416053920265h6r665964.5388.30533.160539
|14/05/2026
|100.000,00
|6134IBT1kCCMDT2I.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134702507945.20260514.155937.19036703118017.VND-TGTT-VU THI QUY.970407
|14/05/2026
|200.000,00
|6134IBT1fJWJ1PWM.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.20260514.155747.388051793.NGUYEN PHUONG HA NINH.970406
|14/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14217753921.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1017105959 NGUYEN THI MO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|200.000,00
|6134IBT1iJBI89X5.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260514.155427.0896123969.DO VAN THUC.970432
|14/05/2026
|400.000,00
|6134SGTTH2A364GA.IBFT NGUYEN NHON UNG HO MS 2026.093 2026.113.20260514.154814.050029563133.SACOMBANK.970403
|14/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.124 Trieu Thi Hue#SP#020097048805141547362026ll5v601912.5389.10647.154736
|14/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970422051415401320265X4N991295.5189.64009.154012
|14/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14217519257.Bibun ung ho Ms 2026.124 ( em Trieu Thi Hue).CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|50.000,00
|6134SGTTH2A3NNKT.IBFT Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem.20260514.153749.0355756673.SACOMBANK.970403
|14/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14217480780.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.124(trieu thi hue).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#02009704220514153550202618T6744260.5388.35206.153550
|14/05/2026
|30.000,00
|MBVCB.14217329336.Ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|50.000,00
|6134IBT1kCCV3GDB.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134724392836.20260514.152347.19035109716013.VND-TGTT-NGUYEN THI THU HA.970407
|14/05/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#02009704150514151944202620iC595854.5387.37198.151944
|14/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097042205141514242026BC49668771.5387.5107.151425
|14/05/2026
|100.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097042205141513122026CP12616848.5389.97471.151312
|14/05/2026
|300.000,00
|6134IBT1kCCVHYSW.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134402974606.20260514.151054.19820300851019.VND--HA TAN.970407
|14/05/2026
|50.000,00
|6134ORCOQ2Y84VC4.LOC HO TRO MS2026.124 TRIEUTHIHUE.20260514.150949.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|14/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14217106896.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 9365002449 LE THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|390.000,00
|6134IBT1fJWWNWAG.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260514.150735.9021279602287.DO THI KIM HANH.963388
|14/05/2026
|200.000,00
|6134NAMAA28H49KX.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260514.150726.686881965.NGUYEN THANH TUNG.970428
|14/05/2026
|100.000,00
|6134SGTTH2A3D67B.IBFT Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.20260514.150245.060849189969.SACOMBANK.970403
|14/05/2026
|100.000,00
|6134SGTTH2A3DNX6.IBFT Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.20260514.150225.060849189969.SACOMBANK.970403
|14/05/2026
|200.000,00
|6134SGTTH2A3DD9H.IBFT Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.20260514.150105.060849189969.SACOMBANK.970403
|14/05/2026
|100.000,00
|6134SGTTH2A3DHUZ.IBFT Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260514.150044.060849189969.SACOMBANK.970403
|14/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14216902625.ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue).CT tu 0071004135163 NGUYEN THANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|50.000,00
|6134IBT1kCCV45WD.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26134603228734.20260514.144518.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|14/05/2026
|50.000,00
|6134SGTTH2A3HIXG.IBFT Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260514.144342.060270986059.SACOMBANK.970403
|14/05/2026
|20.000,00
|6134IBT1iJBICWYS.tu thien.20260514.144238.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|14/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue-140526-14:39:21 CARY361044#SP#020097041605141439212026CARY361044.5387.6792.143921
|14/05/2026
|2.000.000,00
|6134IBT1kCCV5MEA.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26134990333742.20260514.143757.19026225049017.VND-TGTT-NGUYEN TRUNG KIEN.970407
|14/05/2026
|200.000,00
|6134IBT1kCCVYRNP.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134579030072.20260514.143648.19036347027011.VND-TGTT-NGUYEN THI LUAN.970407
|14/05/2026
|300.000,00
|6134IBT1iJBI1PZ4.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260514.143643.0966116886.DIEP XUAN BACH.970432
|14/05/2026
|100.000,00
|6134SGTTH2A3HR68.IBFT Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260514.143610.060849189969.SACOMBANK.970403
|14/05/2026
|100.000,00
|6134TPBVI2QPYS6N.Ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue).20260514.143549.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|14/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970488051414311020267r1z365861.5390.64670.143110
|14/05/2026
|100.000,00
|6134VNIB02BX4PGV.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260514.143052.008384710.LE MAI PHUONG.970441
|14/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue#SP#020097040505141428272026GJCS002487.5388.51366.142823
|14/05/2026
|200.000,00
|6134IBT1kCCVIWZS.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26134950468800.20260514.141936.19028541502028.VND-TGTT-HO THI BE.970407
|14/05/2026
|200.000,00
|6134IBT1kCCVM4ZT.Ung ho MS 2026.124 Trieu Thi Hue FT26134780670343.20260514.141748.19031550694011.VND-TGTT-DANG PHUONG ANH.970407
|14/05/2026
|300.000,00
|ung ho MS 2026.122#SP#020097042205141416552026X8MK527804.5389.94292.141655
|14/05/2026
|200.000,00
|6134IBT1kCCVDH7S.MS.2026.123 FT26134500803080.20260514.141127.19027455103017.VND-TGTT-LE THI BAO CHAU.970407
|14/05/2026
|68.686,00
|6134BIDVE2VR9ANW.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260514.140459.1257588588.TCTY TRUYEN THONG - CN TAP DOAN BUU CHINH VIEN THONG VIET NAM .970418
|14/05/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue#SP#020097042205141359142026E8PU828859.5387.9936.135914
|14/05/2026
|100.000,00
|6134IBT1kCCVC85Z.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134403440606.20260514.135521.19071525629010.VND-TGTT-DUONG THI THU TRANG.970407
|14/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14216243708.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0451000216500 NGUYEN THI XUAN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14216237265.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1021000019883 VU THI VAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|100.000,00
|6134IBT1kCCV1X51.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26134978708935.20260514.135344.19021029911019.VND-TGTT-TRAN THI HUYEN.970407
|14/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14216214514.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14216210963.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:migauungho MS 2026.122 quachquangliem#SP#020097040505141350352026PR0E073619.5389.68514.135035
|14/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14216206671.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14216168336.Ung ho MS 2026.124 (Trieu Thi Hue).CT tu 0011004018090 LE XUAN KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|10.000,00
|6134ICBVC22YS2NB.NGUYEN THANH DIEN Chuyen tien.20260514.134511.100882274065.NGUYEN THANH DIEN.970415
|14/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026093 em Pham Duc Hai#SP#0200970415051413440120268dGU316726.5390.38004.134401
|14/05/2026
|100.000,00
|6134SGTTH2A3S971.IBFT UNG HO MS 2026.122 em QUACH QUANG LIEM.20260514.134320.060097679201.SACOMBANK.970403
|14/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097041505141343162026Ujmi314763.5189.34285.134316
|14/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097042205141336472026K8AB240956.5390.4909.133644
|14/05/2026
|100.000,00
|6134SGTTH2A3S4JI.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue.20260514.133633.070141287050.SACOMBANK.970403
|14/05/2026
|50.000,00
|6134MCOBQ2Y8TEVS.Ung ho ms2026.124 trieu thi hue.20260514.133400.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|14/05/2026
|30.000,00
|6134TPBVI2QP2LW4.Ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue).20260514.132941.22206102002.VO PHU THINH.970423
|14/05/2026
|100.000,00
|QR - Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970415051413284720265jnS280656.5390.67903.132847
|14/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805141328462026ht0t212178.5388.68327.132847
|14/05/2026
|50.000,00
|6134IBT1kCCDXWVW.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26134042405481.20260514.132748.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|14/05/2026
|200.000,00
|6134IBT1kCCD3X65.Ung ho MS 2026.124 FT26134702199456.20260514.132724.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|14/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue-140526-13:25:11 1NoT304035#SP#0200970416051413251120261NoT304035.5189.52342.132512
|14/05/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805141322102026on2a197710.5388.36880.132210
|14/05/2026
|100.000,00
|6134TPBVI2Q759Q8.Ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue).20260514.132041.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|14/05/2026
|10.000,00
|ung ho ms 2026.124 em Trieu Thi Hue chuc em va giq dinh binh an#SP#020097042205141320272026HOKU832713.5189.31010.132024
|14/05/2026
|5.000,00
|6134VNIB02BXFXKK.ung ho MS 2026.124 ( em Trieu Thi Hue ).20260514.131947.912281212.GIANG MY LINH.970441
|14/05/2026
|200.000,00
|6134IBT1iJBMFT53.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260514.131813.180854398.LE VO NHUT HOANG.970432
|14/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14215827701.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0611001553885 LE THI TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805141314022026jqzh180279.5189.2024.131402
|14/05/2026
|100.000,00
|6134IBT1kCCDLJJG.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26134254045930.20260514.131232.5604266666.CHU DINH LINH.970407
|14/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097041505141311412026SIjg241154.5390.91012.131138
|14/05/2026
|100.000,00
|6134SHBAA28H8V4K.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.20260514.130923.1023602251.CHU VAN TUAN.970443
|14/05/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129156191951.20260514.129156191951-0985565684_Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|14/05/2026
|100.000,00
|6134ORCOQ2Y8JDMZ.MS 2026 124 Em Trieu Thi Hue.20260514.130805.16682222.NGUYEN THI THAO.970448
|14/05/2026
|100.000,00
|6134SHBAA28H8E44.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260514.130731.1023602251.CHU VAN TUAN.970443
|14/05/2026
|30.000,00
|6134IBT1kCCDZPU9.2026.124 Trieu Thi Hue FT26134700027909.20260514.130625.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|14/05/2026
|200.000,00
|6134IBT1kCCDZMJS.Ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue FT26134572075021.20260514.130558.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|14/05/2026
|100.000,00
|NGUYEN THI THU THAI chuyen tien#SP#020097042205141304522026Q1VT714044.5388.59222.130453
|14/05/2026
|200.000,00
|MS2026-124 CHAU TRIEU THI HUE PHU THO-140526-13:03:45 HzXZ806823#SP#020097041605141303462026HzXZ806823.5388.54301.130346
|14/05/2026
|100.000,00
|6134IBT1d1MDZWCH.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.20260514.130211.97042292Je2423c000000000894879.MBBANK IBFT.970422
|14/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong-140526-13:01:26 Dt6O289954#SP#020097041605141301272026Dt6O289954.5387.42330.130127
|14/05/2026
|300.000,00
|6134IBT1kCCDE63U.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134210808898.20260514.130020.19027525366010.VND-TGTT-NGO THI THUY NGOC.970407
|14/05/2026
|100.000,00
|6134IBT1kCCDEA2Q.Ung ho MS 2026. 124 em Trieu Thi Hue FT26134414059034.20260514.125943.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|14/05/2026
|200.000,00
|6134IBT1kCCDK3VY.UH MS2026.122 FT26134400492055.20260514.125716.19032361666666.VND-TGTT-TRINH LE VI.970407
|14/05/2026
|200.000,00
|NGUYEN THI HA Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#02009704880514124604202646ks117481.5387.68211.124600
|14/05/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129153466847.20260514.129153466847-0358256783_Ung ho MS 2026113 em Vu Truc Quynh
|14/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.124 Em Trieu Thi Hue#SP#020097048805141243232026c8da110877.5189.52977.124323
|14/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong#SP#0200970488051412401620260i37102901.5189.38278.124016
|14/05/2026
|50.000,00
|6134IBT1kCCDBYKG.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam FT26134168414981.20260514.123832.5865866676.TRUONG THUY TRANG.970407
|14/05/2026
|50.000,00
|6134IBT1kCCDYHRP.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung FT26134743312207.20260514.123317.5865866676.TRUONG THUY TRANG.970407
|14/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14215301838.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|68.000,00
|6134IBT1kCCDPBKK.Ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam FT26134765791708.20260514.122926.19036111656016.KHUAT THI THU.970407
|14/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805141227522026bb9x068504.5390.67528.122752
|14/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14215270612.ung ho ms 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 1021049411 NGUYEN THI AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.122#SP#020097048805141216292026rnur032882.5189.97813.121629
|14/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14215066518.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0991000053095 TRAN THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|1.000.000,00
|6134IBT1kCCDD5W6.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26134829808032.20260514.121226.19039684444012.VND-TGTT-HO VAN LONG.970407
|14/05/2026
|100.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.123 anh tuong van Phong#SP#020097042205141208452026T73V874291.5388.48328.120833
|14/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805141208342026zjys006408.5388.46827.120834
|14/05/2026
|300.000,00
|6134IBT1kCCDJVQL.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134089811069.20260514.115540.19035727007015.VND-TGTT-TRAN NGOC SANG.970407
|14/05/2026
|300.000,00
|6134MCOBQ2Y881EI.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260514.115140.03201010623925.LE THI MAI PHUONG.970426
|14/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505141148582026GLXA085206.5389.12355.114858
|14/05/2026
|100.001,00
|Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung#SP#0200970488051411463420269zm8925217.5189.95498.114634
|14/05/2026
|150.000,00
|6134IBT1kCCSRPCJ.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134922189930.20260514.114531.345866666666.VU THI BICH NGOC.970407
|14/05/2026
|200.000,00
|6134IBT1kCCS6VAE.Ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue FT26134109526101.20260514.112354.19039661097013.VND-TGTT-NGUYEN DANG QUANG VINH.970407
|14/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN THI VUI chuyen tien ung ho MS 2026.122#SP#0200970405051411175520265MVH038098.5388.95224.111756
|14/05/2026
|100.000,00
|6134IBT1kCCSAVR3.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26134684238125.20260514.111020.10221141754011.VND-TGTT-DOAN PHUOC TRUONG.970407
|14/05/2026
|200.000,00
|6134VNIB02BV5IJ5.Ung ho MS 2026098 em Quang Hong Quyen.20260514.110733.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
|14/05/2026
|200.000,00
|6134VNIB02BV5DCB.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260514.110707.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
|14/05/2026
|200.000,00
|6134VNIB02BV53VK.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260514.110646.659704060167971.TRUONG DIEP THANH AN.970441
|14/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14213967180.Ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|100.000,00
|6134TPBVI2Q7HHZ2.ung ho MS2026.122( em Quach Quang Liem ).20260514.110105.01584042001.NGUYEN THI KIM DUNG.970423
|14/05/2026
|200.000,00
|6134IBT1kCCSYLVP.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134618587006.20260514.110039.10521886523015.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYEN.970407
|14/05/2026
|100.000,00
|6134IBT1kCCSYV6W.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134178100593.20260514.105912.19020403897037.VND-TGTT-HA THI THANH NGA.970407
|14/05/2026
|200.000,00
|6134IBT1kCCSP6F1.Ung ho em Trieu Thi Hue, MS 2026.124 FT26134244434813.20260514.105739.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|14/05/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.121-140526-10:54:14 qwWF432435#SP#020097041605141054142026qwWF432435.5189.38371.105411
|14/05/2026
|300.000,00
|6134IBT1aWHAYWVV.UNG HO MS 2026.121 (CHI CAO THI DUNG).20260514.105411.0869999980.HOANG HAI DANG.970424
|14/05/2026
|100.000,00
|6134IBT1kCCSIC1V.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26134662469330.20260514.104723.11122707702011.VND-TGTT-NGUYEN DUC THANG.970407
|14/05/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097040505141046142026EJ92086155.5189.87023.104614
|14/05/2026
|200.000,00
|6134ORCOQ2Y81X1E.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260514.104600.0352041766.Hoang Thi Nga.970448
|14/05/2026
|200.000,00
|6134IBT1kCCS9B2X.Ung ho MS 2026.123 FT26134043935301.20260514.103417.3839888888.PHAM THI HUE.970407
|14/05/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129135836780.20260514.129135836780-0854076607_Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
|14/05/2026
|500.000,00
|6134IBT1kCCS2B4P.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26134780707228.20260514.103128.8888131369.NGUYEN HONG VAN.970407
|14/05/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.122 quach quang liem#SP#0200970422051410285720261BVY805169.5390.79760.102853
|14/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14213477516.ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem.CT tu 0491000411236 PHAM HONG VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|500.000,00
|6134VNIB02BV6BL2.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260514.102527.061704060057672.NGUYEN THI LUYEN.970441
|14/05/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129133818293.20260514.129133818293-0343882448_Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|14/05/2026
|50.000,00
|6134IBT1kCC93ZZ1.Ung ho ms 2026.124 em Trieu Thi Hue FT26134322237658.20260514.100623.19036421536029.VND-TGTT-DANG THUY KIEU ANH.970407
|14/05/2026
|500.000,00
|Tran Ngoc Thanh ung ho chau Trieu Thi Hue MS 2026.124, ma GD 100000130293419#SP#0200970449051410055420267xSo588259.5390.44938.100554
|14/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14213178351.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0381000388868 VO QUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14213079939.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|100.000,00
|UNG HO MS2026.122 EM QUACH QUANG LIEM-140526-09:50:22 ZoiQ223454#SP#020097041605140950222026ZoiQ223454.5389.57315.095022
|14/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#0200970405051409480820269FAU009297.5389.45480.094805
|14/05/2026
|200.000,00
|6134IBT1iJBMCM4A.Ung ho MS 2026122.20260514.094325.56768432.HOANG THUY DUONG.970432
|14/05/2026
|200.000,00
|6134IBT1kCC9KS87.Ung ho MS 2026.118 em Do Tien Lam FT26134220782429.20260514.094120.19034435238011.VND-TGTT-TRAN TUAN DUNG.970407
|14/05/2026
|50.000,00
|6134TPBVI2Q7S2F1.Tnn ho tro ms 2026.123 tuong van phong.20260514.093949.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423
|14/05/2026
|50.000,00
|6134TPBVI2Q7XPGX.Tnn ho tro ms 2026.120 le anh hung.20260514.093823.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423
|14/05/2026
|50.000,00
|6134TPBVI2Q7X6PC.Tnn ho tro ms 2026.115 tran van son.20260514.093711.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423
|14/05/2026
|300.000,00
|6134IBT1fJWWDHDT.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.20260514.093649.0986388899.VO TAT THANG.970431
|14/05/2026
|2.000.000,00
|6134IBT1eJVAIEJ7.CONG TY MOVENTEK UNG HO MS 2026.124 em TRIEU THI HUE bao Vietnamnet.20260514.093632.1500565104.CTY TNHH GIAI PHAP CONG NGHIEP MOVENTEK .970418
|14/05/2026
|50.000,00
|6134TPBVI2Q7XI6G.Tnn ho tro ms 2026.112 le van hieu.20260514.093611.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423
|14/05/2026
|50.000,00
|6134TPBVI2Q7XDIL.Tnn ho tro ms 2026.113 vu truc quynh.20260514.093514.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423
|14/05/2026
|50.000,00
|6134TPBVI2Q7X3M1.Tnn ho tro ms 2026.114 dang dang duong.20260514.093332.05843035301.TRAN NGOC NHA.970423
|14/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14212757702.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1016187834 BUI THI THUY TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|5.000.000,00
|6134TPBVI2Q7X9J4.CSPM, CSTV giup do cho gia dinh Tuong Van Phong ms2026.123.20260514.093246.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|14/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14212742736.Ms 2026.122 (Chuc em Liem chong binh phuc).CT tu 0371003914360 PHUNG THU THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|5.000.000,00
|6134TPBVI2Q7XXP5.CSPM, CSTV dong vien cho chau Do Tien Lam ms2026.118.20260514.093152.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|14/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14212713237.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0281000281457 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026 124 EM TRIEU THI HUE-140526-09:26:16 552b557952#SP#020097041605140926162026552b557952.5390.33108.092616
|14/05/2026
|200.000,00
|6134IBT1kCC9YJVF.NGUYEN THI THANH NHAN Ung ho MS 2026.122 FT26134499818443.20260514.091950.19035326717011.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH NHAN.970407
|14/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805140919112026oezn405706.5390.98771.091911
|14/05/2026
|100.000,00
|6134IBT1kCC9PHGM.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134361477954.20260514.091857.8904415723.PHUNG THI MY.970407
|14/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805140917292026fw6i400579.5387.91505.091729
|14/05/2026
|108.000,00
|MBVCB.14212542416.ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0011001220879 PHAM HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14212529676.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|100.000,00
|6134IBT1iJBMQMIS.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260514.090708.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|14/05/2026
|50.000,00
|6134MCOBQ2Y8Y6VR.Ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong).20260514.090045.03101010965538.HOANG VIET.970426
|14/05/2026
|500.000,00
|6134IBT1iJBVNAEK.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 124 TRIEU THI HUE.20260514.090020.247529918.LE THI HOA.970432
|14/05/2026
|100.000,00
|6134IBT1kCC9CNAA.Balamat chuc con Chong binh phuc FT26134763913238.20260514.084847.1605897979.TRAN THI QUYNH TRANG.970407
|14/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14212199659.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0341007184591 DINH THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14212177011.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|50.000,00
|6134TPBVI2Q7KEDI.MS 2026.123 Tuong Van Phong.20260514.084527.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|14/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026092 be Thao Thi Phang#SP#020097042205140836522026VI25229727.5390.16362.083649
|14/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026096 anh Ho Van Van#SP#020097042205140835552026ZIUG162346.5387.14068.083556
|14/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue#SP#020097042205140834202026QCMX484774.5388.6921.083421
|14/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14212006316.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0351001226464 NGUYEN QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#0200970422051408312720260D2Q725721.5390.95873.083127
|14/05/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.122 chuc c mau khoi benh#SP#020097048805140830592026lqnf261022.5387.94447.083059
|14/05/2026
|100.000,00
|6134IBT1kCC2RTTK.Ung ho ma so 2026118 Do Tien Lam FT26134361294470.20260514.082924.19031261931013.VND-TGTT-LE THI MAI ANH.970407
|14/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805140827292026dbiy250895.5189.80729.082729
|14/05/2026
|50.000,00
|gia dinh DungMai gui ms2026.092 giup do be Thao Thi Phang#SP#020097048805140825532026cp2j246143.5189.74943.082554
|14/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem-140526-08:21:44 5wuI941130#SP#0200970416051408214420265wuI941130.5390.58640.082145
|14/05/2026
|100.000,00
|6134IBT1aWHA1YRK.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260514.082034.2087040041458.NGUYEN PHI DIEP.970430
|14/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#0200970488051408193720261nub227397.5189.50859.081937
|14/05/2026
|80.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129119687554.20260514.129119687554-0349305594_Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|14/05/2026
|500.000,00
|ung ho MS2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205140818272026IE7Q386671.5388.47187.081827
|14/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue#SP#020097042205140818012026R00E758985.5387.46129.081802
|14/05/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026.122 em Liem#SP#0200970488051408180120260565222669.5390.45185.081801
|14/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14211780467.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 1031000009703 TRAN KIM CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14211773839.Ung ho MS 2026.122 - chau Quach Quang Liem.CT tu 1057180446 NGUYEN THI THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805140810292026trb3200623.5388.16917.081029
|14/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14211734700.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 1017539216 LE DINH TU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.122#SP#020097042205140809132026X5KU158480.5189.13256.080913
|14/05/2026
|100.000,00
|6134TPBVI2Q7G2BS.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260514.080839.80904238289.NGUYEN THANH HUONG.970423
|14/05/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042205140806462026BOIZ977707.5390.4397.080635
|14/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970405051408062920264TMJ058288.5387.2903.080629
|14/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14211663356.Chuyen tien ung ho MS 2026 124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|14/05/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097048805140800592026ub8a173444.5389.83780.080059
|14/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14211566033.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem-140526-07:52:12 dgWk095407#SP#020097041605140752122026dgWk095407.5390.53479.075212
|14/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14211478363.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0071001813422 NGUYEN THIEN TU VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|300.000,00
|ung ho ms 2026.122 quach quang liem#SP#020097048805140746302026852g131898.5389.33620.074630
|14/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14211319775.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Heu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097042205140725532026HJPL582036.5388.64078.072550
|14/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970488051407185720264vvp049257.5390.41129.071845
|14/05/2026
|80.000,00
|6134IBT1kCC287BM.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong FT26134719874646.20260514.071853.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|14/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14211100660.Ung ho MS 2026.124 ( em Trieu Thi Hue).CT tu 0111000996525 NGUYEN VIET CUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|150.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129109618034.20260514.129109618034-0975594942_Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|14/05/2026
|200.000,00
|6134IBT1iJBV7ZLG.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260514.065135.9930399.BUI NGUYET PHUONG.970432
|14/05/2026
|1.000.000,00
|6134SGTTH2A3Y3HG.IBFT Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem.20260514.065055.060253606668.SACOMBANK.970403
|14/05/2026
|250.000,00
|6134IBT1kCC222BF.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134650006930.20260514.064300.19075428702019.VND-TGTT-NGUYEN THI THO.970407
|14/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.124-em Trieu Thi Hue#SP#020097040505140640412026P2OA003888.5389.25850.064038
|14/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505140636042026okJy771698.5389.15286.063600
|14/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14210674346.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14210639090.2026.122(em quach quang liem).CT tu 0011001841864 TRAN THI BICH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.124 Trieu Thi Hue#SP#0200970422051406283620266PJV317137.5389.99009.062836
|14/05/2026
|500.000,00
|ung ho MS 2026.122 em quach quang liem#SP#020097048805140628202026cifd920716.5389.97716.062820
|14/05/2026
|200.000,00
|6134IBT1iJBVG9CR.Ung ho MS 2026122 Quach Quang Liem.20260514.062649.0945349838.TRUONG THI QUYNH NGA.970432
|14/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970488051406262720261twn917253.5390.93713.062627
|14/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970405051406260620266XW6056954.5389.93308.062554
|14/05/2026
|150.000,00
|MBVCB.14210599250.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0071000973684 NGUYEN THI AI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:MS2026.124 em trieu thi hue#SP#0200970405051406205220267ASM042259.5388.83128.062049
|14/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970488051406175620261gh3902629.5189.77276.061756
|14/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14210462030.NGUYEN MINH TUAN chuyen tienUng ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong).CT tu 1035253342 NGUYEN MINH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|200.000,00
|6134IBT1kCCCNTVY.Ung ho MS 2026.122 FT26134334182299.20260514.055741.19035024494011.VND-TGTT-DO THI PHUONG.970407
|14/05/2026
|86.000,00
|UH MS 2026.123 anh Tuong Van Phong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042205140557302026VAS8147458.5388.46003.055718
|14/05/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.144 em Dang Dang Duong#SP#020097048805140535432026qf04860008.5189.23575.053543
|14/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14210382639.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0341007022136 DAO THI LAN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14210384168.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 1030653677 TRUONG THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|100.000,00
|6134IBT1kCCCX6XP.MS2026.123 Tuong Van Phong FT26134320425432.20260514.051056.11022569584014.VND-TGTT-LE MINH TRANG.970407
|14/05/2026
|100.000,00
|6134IBT1fJWQFTFL.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260514.045032.9021921833455.NGUYEN TUAN THANG.963388
|14/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805140448122026gv96846893.5388.98770.044812
|14/05/2026
|50.000,00
|6134IBT1kCCC3FH6.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134564708996.20260514.043206.19070748398014.VND-TGTT-CAO THI LUYEN.970407
|14/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805140345112026dchs839821.5387.81125.034511
|14/05/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205140314082026XLNS204525.5387.71782.031408
|14/05/2026
|25.667,00
|6134TPBVI2Q7RGXC.UHMS 2026.122 Mong be Quach Quang Liem benh hoi phuc tot,GD co Hoang Thi Hanh nhieu thien duyen-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260514.022947.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|14/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14210210425.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.122 EM QUACH QUANG LIEM.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14210189143.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0021002136522 TRAN HUONG XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|100.000,00
|6134IBT1kCCCZAIA.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134248062054.20260514.012127.19132930274016.VND-TGTT-BUI TUYET LAN.970407
|14/05/2026
|200.000,00
|6134IBT1kCCCZ1JS.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134931496145.20260514.011133.19034395894016.VND-TGTT-NGUYEN THI HANG.970407
|14/05/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505140050032026LY9V008651.5390.6758.005003
|14/05/2026
|300.000,00
|6134TPBVI2Q7Z3R2.Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien.20260514.004407.02045419601.PHAN THI NHAT THO.970423
|14/05/2026
|300.000,00
|6134TPBVI2Q7ZXXR.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260514.003843.02045419601.PHAN THI NHAT THO.970423
|14/05/2026
|100.000,00
|6134IBT1kCCCKRIV.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134968398292.20260514.003435.19025666678021.VND-TGTT-NGUYEN HOANG ANH.970407
|14/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14210040564.NGUYEN THI THU HA ung ho Ma so 2026.122 Quach Quang Liem.CT tu 0611003888888 NGUYEN THI THU HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14210047371.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0011001057606 HO QUOC VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|100.000,00
|6134IBT1iJBVU59E.ZP261340001479 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260514.001647.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|14/05/2026
|50.000,00
|6134VNIB02BVMIVP.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.20260514.000623.397908.HUYNH NGUYEN NGOC NHUNG.970441
|14/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14209967986.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 9982807708 DO THI HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14209951328.ung ho MS 2026122.CT tu 9933418676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|14/05/2026
|500.000,00
|6133IBT1kCCCAFZA.ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134126762409.20260513.235658.19033190719010.VND-TGTT-NGUYEN THI THUY HA.970407
|14/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14209928229.ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem.CT tu 0081001164011 DUONG THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14209927428.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0011003073888 NGUYEN THI NHU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|25.238,00
|MBVCB.14209926722.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0491000406184 VO THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970405051323515320263IFC090273.5387.51279.235153
|14/05/2026
|100.000,00
|6133SHBAA283WZ1C.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.235131.0904843110.NGO THI KIEU OANH.970443
|14/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1kCCC4R3K.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134216091343.20260513.234736.19132265828668.VND-TGTT-NGUYEN PHUONG MINH .970407
|14/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem-130526-23:44:46 ND2A609518#SP#020097041605132344462026ND2A609518.5389.43023.234447
|14/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14209883696.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1056116075 NGUYEN NGOC QUYNH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|30.000,00
|MBVCB.14209879261.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 1026240413 PHAM XUAN HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14209870816.UH Ms2026.122 (Quach Quang Liem).CT tu 0011002360752 NGUYEN THI NGOC DIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|100.000,00
|6133TPBVI2Q7TSSS.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.233529.01859811601.TRUONG THI PHUONG CHI.970423
|14/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026114 em Dang Dang Duong#SP#0200970415051323333520268bs9562935.5189.27830.233335
|14/05/2026
|1.000.000,00
|6133IBT1kCCCB1BN.Ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong FT26134104616588.20260513.233020.19022810107027.VND-TGTT-LE THI NGOC HOA.970407
|14/05/2026
|99.999,00
|Ung ho MS 2026116 em Bui Van Dai#SP#020097048805132326092026jjgn771579.5387.17747.232609
|14/05/2026
|100.000,00
|6133IBT1iJBVIM3Q.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.232415.516312898.NGUYEN THI THU TRANG.970432
|14/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14209807133.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.116(em Bui Van Dai).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505132319342026czfY551157.5387.7584.231934
|14/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505132317242026Q34F071105.5390.4369.231720
|14/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14209750889.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0911000044761 DUONG HOANG YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kCCCP5MA.Ung ho chau Quach Quang Liem o Bac Ninh. MS 2026.122. Chuc chau mau lanh benh. FT26134086400669.20260513.230948.19033937252011.VND-TGTT-NGUYEN HONG MINH.970407
|14/05/2026
|100.000,00
|6133TPBVI2Q7TQVI.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).20260513.230946.01806337901.LAI PHU BAN.970423
|14/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14209741386.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1046044380 VU THI NGUYET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14209738318.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0021000354622 DO TU ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129090158890.20260513.129090158890-0972902638_Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
|14/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14209682963.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - uh MS 2026.115(anh Tran Van Son).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|300.000,00
|6133IBT1kCCC87RN.Ung ho ms2026.122 FT26134344707016.20260513.225721.5599577777.DANG THUY HA TIEN.970407
|14/05/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805132254112026reob742155.5189.59661.225411
|14/05/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.122 quach quang liem#SP#020097042205132253402026P9A9149083.5389.58300.225341
|14/05/2026
|200.000,00
|6133MCOBQ2YCNU6S.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.225230.11001010748966.LUU THI THUY LINH.970426
|14/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#020097048805132252182026bfbv740026.5189.54898.225206
|14/05/2026
|300.000,00
|UNG HO MS 2026.122 QUACH QUANG LIEM-130526-22:49:57 VTHD161367#SP#020097041605132249572026VTHD161367.5387.49792.224957
|14/05/2026
|300.000,00
|6133IBT1iJBVVI12.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.224833.2966661982.NGO THI BICH HUONG.970432
|14/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1kCCCMNUA.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134924450567.20260513.224657.19023323099996.VND-TGTT-NGUYEN THI QUYNH HOA.970407
|14/05/2026
|300.000,00
|6133MCOBQ2YCNJPG.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.224424.11001010752909.HOANG THU LY.970426
|14/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14209603955.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0011002629856 VU THI BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970488051322434320261dvn729605.5390.36527.224343
|14/05/2026
|200.000,00
|6133IBT1aWH4KF7M.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260513.224321.099704079888888.TRAN THI KIM CUC.970437
|14/05/2026
|20.000,00
|6133IBT1kCCCMIUH.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong FT26134700606846.20260513.224311.1000077799.NGUYEN THANH HUY.970407
|14/05/2026
|500.000,00
|6133VNIB02BVAQE9.Ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong).20260513.224233.021704060029031.VU THI HUONG LY.970441
|14/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#02009704220513224154202640W6862336.5390.32497.224143
|14/05/2026
|200.000,00
|6133SGTTH2A976MH.IBFT TO THI HUONG QUE chuyen tieng ho MS 2026 .122em Quach Quang Liem.20260513.224127.020978765836.SACOMBANK.970403
|14/05/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129088159801.20260513.129088159801-0708983522_Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
|14/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14209561609.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0031000015290 DAO THI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|14/05/2026
|500.000,00
|6133VNIB02BVQDJF.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).20260513.223820.021704060029031.VU THI HUONG LY.970441
|14/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505132238142026YDna502532.5189.23267.223811
|14/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505132238002026F5fT502353.5387.21972.223800
|15/05/2026
|50.000,00
|6135IBT1iJB5T9AZ.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260515.222624.234580582.TRAN GIANG NAM.970432
|15/05/2026
|300.000,00
|6135IBT1cJ1XDVKJ.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260515.221453.105000342483.NGUYEN THANH HUONG.970415
|15/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14240174778.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.125 (Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|200.000,00
|6135IBT1kCCZBT5B.Ms 2026.124 em Trieu Thi Hue FT26136337508457.20260515.221015.19035300656012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DIEP .970407
|15/05/2026
|1.800.000,00
|6135IBT1bJVG3DN2.Gia dinh NGUYEN THI HAI YEN ung ho Nguyen Ho Ngoc Han MS 2026 -125 . Chuc con som hoi phuc.20260515.220247.16386868.NGUYEN THI HAI YEN.970427
|15/05/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam#SP#020097048805152159112026d503902922.5387.29661.215911
|15/05/2026
|100.000,00
|6135ASCB02BHKM57.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam-150526-21:55:01 6135ASCB02BHKM57.20260515.215501.32392869.DINH THI THANH NGA.970416
|15/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14239958011.CHU THI THU ung ho ms 2026.125 (nguyen ho ngoc han).CT tu 0221000003826 CHU THI THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097040505152153462026T2PP073995.5389.12763.215346
|15/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14239902283.Ung ho MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han - TPHCM).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|200.000,00
|6135VNIB02BHG6L5.Ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue).20260515.215100.620704060103747.HUYNH DUY LOC.970441
|15/05/2026
|1.000.000,00
|6135TPBVI2A2TTL6.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260515.215013.17176166666.PHUONG VAN PHONG.970423
|15/05/2026
|200.000,00
|6135IBT1kCCZ22HD.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26136105214884.20260515.212910.19020058478018.VND-TGTT-TA THI TO LIEN.970407
|15/05/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14239480613.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0721000619719 CHAU HUYNH DUC NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14239419217.ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem.CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14239271501.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|200.000,00
|THIEN ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han.#SP#020097048805152106362026jwhr725937.5390.17188.210637
|15/05/2026
|150.000,00
|ung ho MS 2026 118 em DO TIEN LAM#SP#020097048805152103422026f7rw714515.5387.98621.210342
|15/05/2026
|50.000,00
|6135IBT1kCC6F64S.Ung ho MS 2026 108 be La Dang Khoa FT26135048708615.20260515.210314.19034526439018.VND-TGTT-LE THI BICH NGOC.970407
|15/05/2026
|100.000,00
|6135VNIB02BH41LU.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260515.210136.016214189.LAI THAI OANH.970441
|15/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14239024201.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0251002758141 LE THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|200.000,00
|6135IBT1kCC6B5J8.ung ho MS 2016.124 FT26135651128897.20260515.203223.19034957956011.VND-TGTT-PHAM THI HUONG GIANG.970407
|15/05/2026
|500.000,00
|6135NBVAF2LGHZ9T.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260515.203140.100011571233.TRAN THI HUONG.970419
|15/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.125 Em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097048805152008022026rlln470529.5189.22865.200802
|15/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa#SP#020097042205151947292026T5TN473069.5390.76975.194730
|15/05/2026
|100.000,00
|6135IBT1kCCELKDA.Ms 2026 125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135439006830.20260515.193434.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|15/05/2026
|200.000,00
|6135IBT1kCCEH4L3.ung ho MS 2026.125 em nguyen ho ngoc han FT26135497440979.20260515.193158.19034609110018.VND-TGTT-THANG DUC NHIEN.970407
|15/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14236880762.Ung ho MS 2026.108 (be La Dang Khoa).CT tu 9387599459 VU QUYNH ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|100.000,00
|6135IBT1kCCEU7ET.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135088965978.20260515.190219.9991788888.LE TRAN QUANG ANH QUAN.970407
|15/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14236391913.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 1012978671 DUONG DINH LOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|100.000,00
|Ung ho ms 2026.124 em Trieu Thi Hue#SP#020097042205151845072026W3TZ636369.5387.7328.184507
|15/05/2026
|30.000,00
|6135IBT1iJBYXPLB.Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa.20260515.184500.234723545.TRAN VAN QUANG.970432
|15/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14236145543.Ung ho MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue#SP#020097042205151825242026GWBZ882783.5390.57079.182525
|15/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097041505151808382026bRIr812734.5388.32507.180839
|15/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14235563251.MS2026.108 be La Dang Khoa.CT tu 0021000264304 HOANG THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14235137925.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0821000120097 DAO TIEN MANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14234897218.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 1036080723 TRAN THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|100.000,00
|PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.121 chi Cao Thi Dung#SP#020097042205151718392026BI8N495514.5387.39469.171839
|15/05/2026
|100.000,00
|PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205151717172026SF86494187.5389.29068.171718
|15/05/2026
|100.000,00
|PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong#SP#02009704220515171608202646YX550412.5388.20350.171609
|15/05/2026
|100.000,00
|PHAM BINH DUONG chuyen tien Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#0200970422051517140520263BVP612525.5390.4693.171407
|15/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue#SP#020097048805151713282026oe41592216.5189.98741.171328
|15/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong#SP#020097048805151710382026o4lr577553.5189.77270.171038
|15/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097048805151708312026sflt566642.5389.61221.170831
|15/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue#SP#0200970405051517041420266RG2057156.5388.28113.170415
|15/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14234227186.ung ho ms2026.124.CT tu 0011004049598 VU DUC HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#0200970405051517024220261SZ2047546.5189.15649.170238
|15/05/2026
|100.000,00
|6135IBT1d1MIGNRL.Ung ho MS 2026118 e Do Tien Lam.20260515.165626.97042292Qbc9bc5000000000d20881.MBBANK IBFT.970422
|15/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14233794335.ung ho ms2026.125 be Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0691000394977 NGUYEN THI THUY LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|200.000,00
|6135IBT1aWHKZBWE.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.163521.068704070163451.LE QUANG DINH.970437
|15/05/2026
|500.000,00
|6135SGTTH2AD36DL.IBFT ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong.20260515.163310.060004571961.SACOMBANK.970403
|15/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14233598341.Ung ho MS 2026.125 ( em Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#0200970488051516274620267ene372976.5388.57631.162734
|15/05/2026
|50.000,00
|gia dinh DungMai gui ms2026.125 giup do be Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097048805151623062026yeu9352629.5390.26315.162306
|15/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14233410865.ung ho ms 2026.125 (em nguyen ho ngoc han).CT tu 0081000858817 HUYNH VAN TUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|300.000,00
|6135IBT1iJBYDZKW.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.161928.56293892.LE CAM PHUONG.970432
|15/05/2026
|50.000,00
|6135TPBVI2Q53STP.Ung ho MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han).20260515.161520.03059105801.PHAM THI TUONG VY.970423
|15/05/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong#SP#020097040505151614392026FMAQ061518.5390.66928.161439
|15/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#0200970488051516070120263hiy285993.5389.16500.160701
|15/05/2026
|100.000,00
|6135IBT1iJBY9LRA.MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.160525.144391101.MAC THI LOAN.970432
|15/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14233070294.LE HUU DANG chuyen tien ung ho em Nguyen Ho Ngoc Han, Ms 2026.125.CT tu 0161001691627 LE HUU DANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue)#SP#0200970415051515563920262rSm110092.5189.44216.155639
|15/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#0200970488051515443420269nmb197282.5189.58507.154429
|15/05/2026
|200.000,00
|UNG HO MS2026 125 . NGUYEN HO NGOC HAN-150526-15:40:15 tg7E107658#SP#020097041605151540152026tg7E107658.5189.28556.154011
|15/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14232750037.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 9941197105 NGUYEN TUONG THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14232729639.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0451001325191 NGUYEN THE HIEP toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14232723510.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 9365002449 LE THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14232676749.Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0251002428971 DINH THI BAO YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14232638644.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0511000426863 TRAN QUOC TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097040505151529112026PJ9K026748.5189.52968.152907
|15/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097042205151529072026ET37310850.5189.53892.152907
|15/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097048805151527382026ffgf133399.5387.43641.152738
|15/05/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.124 em trieu thi hue#SP#020097048805151527002026iguw131077.5389.38985.152700
|15/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14232537799.MS 2026.125-cau mong em Nguyen Ho Ngoc Han hoi phuc sk- gd som vuot qua kho khan.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14232526393.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14232513171.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14232511172.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14232507370.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14232504788.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14232369713.giup MS 2026.125 (Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 0021000013310 DAO MINH CHAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14232344461.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 1021757405 TRAN NGOC QUANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong#SP#020097042205151510202026M2OY788027.5388.29999.151021
|15/05/2026
|150.000,00
|6135IBT1kCCGPF42.Ung ho MS2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135972722646.20260515.150908.19029474832014.VND-TGTT-BUI THI MAI NHU.970407
|15/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#0200970422051515080320267TRN645850.5390.15202.150803
|15/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097042205151507262026WND7309352.5389.12087.150727
|15/05/2026
|200.000,00
|6135IBT1kCCGIM6N.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135285787797.20260515.145849.19039017107016.VND-TGTT-VO THI NGOC TAM.970407
|15/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14232124755.Ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#020097041505151457022026oWkp774146.5388.43394.145702
|15/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han)#SP#020097041505151452242026Bj1x757825.5390.15109.145224
|15/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14232044850.ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem.CT tu 0261003487343 NGUYEN THI KHANH HUE toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|100.000,00
|6135TPBVI2Q5VMIQ.Ung ho MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han).20260515.144903.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|15/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#02009704220515144815202659BX156825.5388.88599.144811
|15/05/2026
|100.000,00
|6135SGTTH2ADEG4N.IBFT ung ho ms 2026.125 nguyen ho ngoc han.20260515.144149.060100478369.SACOMBANK.970403
|15/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14231872237.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0351000801260 DONG THI HAU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|100.000,00
|2026.125#SP#020097042205151437322026Z6QM858874.5389.27039.143732
|15/05/2026
|200.000,00
|NGUYEN LAN HUONG Chuyen tien ung ho MS 2026.125 Nguyen Ho Ngocj Han#SP#020097048805151435062026wn7w955028.5389.11770.143506
|15/05/2026
|100.000,00
|6135IBT1kCCG1EM9.Ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam FT26135489965270.20260515.143454.19036932869018.VND-TGTT-NGUYEN THI YEN LINH.970407
|15/05/2026
|500.000,00
|6135IBT1kCCG11T4.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135526039167.20260515.143303.19027898763011.VND-TGTT-DINH THI HUE.970407
|15/05/2026
|100.000,00
|6135IBT1iJBPFSZA.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.143234.180854398.LE VO NHUT HOANG.970432
|15/05/2026
|100.000,00
|MS 2026.125 Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097042205151430382026V5OY400489.5388.87069.143038
|15/05/2026
|200.000,00
|6135IBT1iJBPTNLD.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.143025.0948123397.TRAN THI VINH.970432
|15/05/2026
|100.000,00
|6135IBT1kCCGWBIF.MS 2026.125 FT26135189949004.20260515.142748.19029103147017.VND-TGTT-DO MINH TU.970407
|15/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14231704674.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0351000857504 DUONG VAN KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097042205151425462026K7S6178047.5388.61408.142542
|15/05/2026
|200.000,00
|NGUYEN THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms2026.122 em quach quang liem. chuc em mau khoe#SP#020097042205151424392026BZ49781129.5388.55134.142436
|15/05/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14231684329.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0011002137998 NGUYEN THI QUYNH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|100.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026:125 e Ho ngoc Han#SP#020097042205151424142026SFC6386095.5388.51953.142415
|15/05/2026
|50.000,00
|6135VNIB02B3A4PK.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.142343.014655596.NGUYEN MAI LINH.970441
|15/05/2026
|100.000,00
|6135IBT1iJBPTQWL.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.142104.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970432
|15/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#0200970405051514205620261F32028006.5388.35518.142052
|15/05/2026
|100.000,00
|6135IBT1fJWCM5P9.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.141912.0905888105.VO THI HONG LY.970431
|15/05/2026
|100.000,00
|Pham Phuc Tue Nhi Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097042205151418272026Y8AP858661.5389.21850.141827
|15/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han-150526-14:18:24 EXZs583366#SP#020097041605151418252026EXZs583366.5390.20865.141820
|15/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14231586000.ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 3911355445 NGUYEN PHONG LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129303363296.20260515.129303363296-0985565684_Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
|15/05/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129303206200.20260515.129303206200-0931027960_Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
|15/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14231480836.Ung ho MS 2026.125 ( em Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 0371000464067 NGUYEN THI DIEU QUYNH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|300.000,00
|6135SGTTH2ADUWRD.IBFT Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.140614.050124124198.SACOMBANK.970403
|15/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14231411794.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0011004292020 NGUYEN HONG HANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|100.000,00
|6135SGTTH2ADUFL6.IBFT Ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue.20260515.140224.0378268252.SACOMBANK.970403
|15/05/2026
|100.000,00
|6135IBT1iJBPZHD5.UNG HO MS 2026 123 anh Tuong Van Phong.20260515.140029.0968348206.LE THI NGA.970432
|15/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097042205151358372026BU0R575514.5388.20020.135837
|15/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14231365419.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 9966912148 NGUYEN VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#0200970422051513574820266FCK180903.5388.15171.135744
|15/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS2026.125#SP#020097042205151355312026BGIB920644.5388.3912.135531
|15/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#0200970422051513551320261TPQ427289.5189.2516.135514
|15/05/2026
|200.000,00
|6135IBT1d1MI9KBB.ung ho MS 2026125 chau Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.135439.970422K0e5d53000000000389971.MBBANK IBFT.970422
|15/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14231318247.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0611001938144 NGUYEN HONG ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14231310985.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0451000247915 NGUYEN THI THANH HAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|68.000,00
|MBVCB.14231308454.DUONG PHUNG NHU chuyen tien ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem) .CT tu 1044857499 DUONG PHUNG NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|50.000,00
|6135IBT1kCCAZMUK.MS 2026.125 FT26135545413390.20260515.135321.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|15/05/2026
|200.000,00
|6135IBT1kCCA6BIJ.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135352556627.20260515.135036.19038270037011.VND-TGTT-NGUYEN LE HUNG SON.970407
|15/05/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.125 ( em Nguyen Ho Ngoc Han)#SP#020097041505151350342026L5Rv565896.5189.78969.135034
|15/05/2026
|100.000,00
|6135IBT1kCCA6Y1Y.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135157300884.20260515.135022.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407
|15/05/2026
|100.000,00
|6135IBT1iJBP6GH4.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.134930.129292032.PHAM THAI VIET.970432
|15/05/2026
|30.000,00
|6135IBT1kCCAETWD.2026.125 Nguyen Ho Ngoc Han FT26135372805500.20260515.134816.271119926666.VU TUNG LAM.970407
|15/05/2026
|200.000,00
|MS2026-125 CHAU HO NGOC HAN SAI GON-150526-13:48:06 5tFL113123#SP#0200970416051513480620265tFL113123.5387.67460.134806
|15/05/2026
|200.000,00
|LE THI THUY Chuyen tien ung ho MS 2026.125 (Nguyen Ha Ngoc Han)#SP#020097041505151346522026eyy6556496.5387.61423.134652
|15/05/2026
|35.000,00
|6135IBT1kCCAKBDG.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135175030790.20260515.134341.19034842195015.VND-TGTT-PHAM GIA HUNG.970407
|15/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14231180941.NGUYEN DUC HONG LAM chuyen tien MS 2026.125( nguyen ho ngoc han).CT tu 0121001657537 NGUYEN DUC HONG LAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097048805151341302026tg4c807192.5189.36303.134126
|15/05/2026
|100.000,00
|6135IBT1iJBPE6I4.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.134105.0927629615.TRAN TAN PHAT.970432
|15/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097048805151339142026xddb801671.5389.24794.133914
|15/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14231143391.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 1021894315 NGUYEN HOAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026.125 Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097048805151338202026zl0c799526.5390.19863.133820
|15/05/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097042205151336322026FD9V411152.5390.10763.133632
|15/05/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129299798417.20260515.129299798417-0964577258_Ung ho MS 2026125
|15/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14231081615.ung ho MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 0071001120059 BUI THI THANH HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097048805151333222026zzcn787576.5388.96772.133322
|15/05/2026
|100.000,00
|6135SGTTH2ADRXU9.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.133224.070141287050.SACOMBANK.970403
|15/05/2026
|10.000,00
|6135VNIB02B32M85.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.133208.345825555.DINH KHANH LINH.970441
|15/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14231042938.ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem chuc con suc khoe.CT tu 9348126866 TRAN THI NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026 125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097048805151330272026bvu6780638.5389.82494.133027
|15/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097042205151329432026LQZB807503.5389.79561.132944
|15/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14231032774.ung ho MS 2026.125.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|100.000,00
|6135IBT1aWHKVY4G.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.132936.0826786866.DANG NHAT MINH.970437
|15/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14231030268.ung ho MS 2026.124.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|50.000,00
|NGUYEN THI THU TRAM Chuyen tien Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097048805151329032026m7s1777377.5189.75663.132904
|15/05/2026
|100.000,00
|6135TPBVI2Q5WVAJ.Ung ho MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han).20260515.132714.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|15/05/2026
|200.000,00
|6135IBT1kCCAB7UN.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135174056168.20260515.132620.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|15/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14230994834.ung ho ms 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 0021000256578 LUU MANH HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097042205151325392026HY7F369792.5189.61010.132540
|15/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han-150526-13:24:32 CkLC197413#SP#020097041605151324322026CkLC197413.5389.55365.132432
|15/05/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129298417621.20260515.129298417621-0367793610_Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
|15/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han-150526-13:21:23 VGTF739999#SP#020097041605151321232026VGTF739999.5189.41064.132124
|15/05/2026
|2.630.000,00
|6135ORCOQ2YF4S1G.gd AC Cuong Chau - ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong..20260515.132115.0845576789.BUI THU THUY.970448
|15/05/2026
|100.000,00
|6135IBT1iJBP7Z29.ZP261350287560 Ung ho MS 2026114 em Dang Dang Duong.20260515.132115.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|15/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097042205151321042026USMF225368.5387.39308.132100
|15/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097048805151320092026t31i756651.5189.35017.132009
|15/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#0200970422051513195120266R0R692221.5387.33306.131951
|15/05/2026
|5.000,00
|6135VNIB02B95118.ung ho MS 2026.125 ( em Nguyen Ho Ngoc Han ).20260515.131911.912281212.GIANG MY LINH.970441
|15/05/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097048805151318302026hgcc752840.5388.26405.131830
|15/05/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.125-150526-13:17:37 GSis255615#SP#020097041605151317382026GSis255615.5390.22393.131738
|15/05/2026
|300.000,00
|6135IBT1kCCAYCD2.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135877310185.20260515.131721.19027448402017.VND-TGTT-NGUYEN TRANG NGAN.970407
|15/05/2026
|100.000,00
|6135NAMAA28I1WV8.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.131629.0987498969.NGUYEN LINH CHI.970428
|15/05/2026
|2.000.000,00
|MBVCB.14230878008.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0121000277219 LE QUANG TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|50.000,00
|6135IBT1kCCAPBYF.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135437691596.20260515.131511.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|15/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14230856652.17A Hang Ga ung ho MS 2026.122 NGUYEN HO NGOC HAN.CT tu 0021000720876 LUONG THE ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.125 em nguyen ho ngoc han#SP#020097042205151314082026FBP7341617.5189.4828.131404
|15/05/2026
|138.000,00
|6135IBT1iJBP7QNR.2026 125.20260515.131407.460163919.VU THI HIEN.970432
|15/05/2026
|100.000,00
|6135IBT1d1MICQ74.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.131320.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422
|15/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097042205151311562026V45T450984.5189.94433.131152
|15/05/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 125#SP#0200970422051513110820263B8V424158.5390.89920.131104
|15/05/2026
|300.000,00
|MS2026.125 Em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097042205151310422026SAX3974309.5390.88241.131042
|15/05/2026
|50.000,00
|6135MCOBQ2YF4WCK.Ung ho ms2026.125 nguyen ho ngoc han.20260515.131033.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|15/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14230801204.ms2026.124.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|100.000,00
|6135IBT1d1MI16QZ.unghoMS2026125.20260515.130824.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
|15/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14230794891.ms2026.125.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14230777947.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 9420703979 LE TO UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ms 2026.125#SP#02009704050515130651202668S7089767.5389.68978.130651
|15/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14230775885.Ung ho MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#02009704880515130636202635b6725012.5389.67483.130636
|15/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han-150526-13:06:07 2zKt375794#SP#0200970416051513060720262zKt375794.5390.66203.130603
|15/05/2026
|200.000,00
|6135IBT1kCCAILK4.Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135397688784.20260515.130546.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|15/05/2026
|100.000,00
|6135IBT1kCCAIE86.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135035441547.20260515.130521.19036156579012.VND-TGTT-NGUYEN THI NHU QUYNH.970407
|15/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14230755212.ms 2026.125 nguyen ho ngoc han.CT tu 0071005840903 CHAU THI BICH VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|10.000,00
|ung ho ms 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han chuc em va gia dinh binh an#SP#020097042205151304122026K4XE255289.5390.56484.130412
|15/05/2026
|50.000,00
|6135ORCOQ2YF4838.LOC HO TRO MS2026.125 NGUYENHONGOCHAN.20260515.130238.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|15/05/2026
|100.000,00
|6135MCOBQ2YF4C6H.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.130140.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|15/05/2026
|100.000,00
|6135IBT1kCCAMS2J.Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135020904660.20260515.130018.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|15/05/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129294594640.20260515.129294594640-0854076607_Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
|15/05/2026
|50.000,00
|6135IBT1kCCA9A5I.TRAN THI DIEM HUONG chuyen MS 2026.124 Trieu Thi Hue FT26135423746004.20260515.124805.19033064303011.VND-TGTT-TRAN THI DIEM HUONG.970407
|15/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970488051512425820266ker665831.5389.45870.124258
|15/05/2026
|15.660,00
|6135IBT1kCCAQYIB.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135296460969.20260515.122942.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|15/05/2026
|15.660,00
|6135IBT1kCC4NCQ9.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue FT26135702111197.20260515.122600.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|15/05/2026
|500.000,00
|IBVCB.14229933702.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#0200970488051512072220266mmv549633.5389.25087.120722
|15/05/2026
|300.000,00
|IBVCB.14229871251.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#020097048805151159362026lsjp519888.5390.71122.115936
|15/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14229738535.uh quach quang liem ms2026122.CT tu 0731000586623 PHAM THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14229713506.u h vu truc quynh ms2026113.CT tu 0731000586623 PHAM THI THANH HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14229705094.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 7376228080 NGUYEN NGOC AN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|20.000,00
|6135IBT1iJBPS529.Ung ho MS 2026-124 em Trieu Thi Hue.20260515.112527.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|15/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026095 chi Vu Thi Thao#SP#0200970488051511174520264g8u348948.5390.68306.111745
|15/05/2026
|250.000,00
|MBVCB.14229037987.MS 2026.125 NGUYEN HO NGOC HAN.CT tu 0301002910537 DO HUU DAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|100.000,00
|6135IBT1kCCB3AV2.Ung ho ms 2026.122 e quach quang liem FT26135401600758.20260515.105105.19026255572024.VND-TGTT-NGUYEN QUANG VU.970407
|15/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14228456235.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0071000916944 LE PHUONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|30.000,00
|6135NAMAA28D6LL6.TuanKhoi ung ho ms 2026.122 Quach Quang Liem.20260515.103135.872229999.LE THI DUNG.970428
|15/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14228242866.Ung ho MS 2026.125(em Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 1014212321 THAI CAM THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|100.000,00
|6135TPBVI2Q5M3XX.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260515.101642.00538048002.NGUYEN THI VAN ANH.970423
|15/05/2026
|300.000,00
|ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue#SP#0200970488051510154120267qll110588.5387.61013.101528
|15/05/2026
|700.000,00
|6135IBT1kCCB5SNG.Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135220515026.20260515.101146.19030449852017.VND-TGTT-TRAN QUANG HUY.970407
|15/05/2026
|1.000.000,00
|6135VNIB02B9UZKA.Ung ho MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han).20260515.101102.088704060101806.TRINH HAI VAN.970441
|15/05/2026
|5.000.000,00
|CSPM,CSTV tai tro dong vien cho ms 2026.121#SP#020097048805151010462026nupq092505.5387.29978.101046
|15/05/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097042205151010242026Q44E267690.5189.27332.101020
|15/05/2026
|500.000,00
|6135IBT1kCCBYY54.Ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue FT26135577477500.20260515.100939.19030449852017.VND-TGTT-TRAN QUANG HUY.970407
|15/05/2026
|100.000,00
|6135SHBAA28DIKSA.UH MS2026 123 anh Tuong van phong.20260515.100930.1012350323.TRAN VAN BINH.970443
|15/05/2026
|3.000.000,00
|CSPM,CSTV tai tro giup cho ms 2026.122#SP#0200970488051510072420269bmm080125.5390.9465.100720
|15/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026. 120 Be Le Anh Hung#SP#020097040505151006132026206G076126.5189.1408.100613
|15/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026. 121 Chi cao Thi Dung#SP#020097040505151004282026GCI3067298.5389.91603.100428
|15/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa#SP#020097048805151002502026c2yo063104.5387.81140.100251
|15/05/2026
|100.000,00
|6135IBT1kCCBI8NN.Ung ho MS 2026.108 FT26135101045028.20260515.095831.1122041997.LE TU ANH.970407
|15/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14227772894.ung ho MS 2026118.em do tien lam.CT tu 0081001194372 HUYNH THI MY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|100.000,00
|6135IBT1iJBUFQCX.ZP261350146414 Trung Kien ung ho MS 2026.124.20260515.094714.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|15/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14227608480.Chuyen tien ung ho MS 2026 125 Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|15/05/2026
|500.000,00
|6135IBT1iJBULPX9.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260515.093345.0909808833.DANG HOAI ANH.970432
|15/05/2026
|50.000,00
|6135IBT1d1MMGECL.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.093123.970422Wa278890000000002c2098.MBBANK IBFT.970422
|15/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14227492125.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0291000265420 HA ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14227477254.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|500.000,00
|6135IBT1kCCBQSPG.Ung bo ms 2026.122 Quach Quang Liem FT26135069721630.20260515.092701.3392658888.BUI THI TIEU TUYET.970407
|15/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14227454669.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0451000245402 LE KHAC THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han-150526-09:19:40 NSOM340762#SP#020097041605150919402026NSOM340762.5387.43854.091936
|15/05/2026
|102.000,00
|Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa#SP#0200970422051509174520266N0N983499.5189.35408.091746
|15/05/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa-150526-09:16:26 foEA548948#SP#020097041605150916272026foEA548948.5189.29326.091627
|15/05/2026
|50.000,00
|6135IBT1kCC53CZK.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135356024462.20260515.091514.19029923906011.VND-GCB-TRUONG MINH TRI.970407
|15/05/2026
|1.500.000,00
|6135MCOBQ2YF1VBT.UH MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han).20260515.091146.04001010903347.NGO THANH TUAN.970426
|15/05/2026
|2.000.000,00
|PHAM QUOC AN va PHAM THUY ANH, Quang Ninh, ung ho MS 2026.125 e Nguyen Ho Ngoc Han#SP#0200970488051509103320265hb6883885.5389.417.091033
|15/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097042205150909312026FMIT337365.5389.94814.090932
|15/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa#SP#020097042205150908322026LNDO501487.5189.89478.090832
|15/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han-150526-09:06:46 FqER946992#SP#020097041605150906462026FqER946992.5390.80942.090642
|15/05/2026
|1.000.000,00
|6135NAMAA28D9A9C.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.085917.908252616.NGUYEN ANH TUAN.970428
|15/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14227060331.2026.123( Tuong Van Phong).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|1.000.000,00
|6135IBT1iJBUE1BQ.LE THI HOA chuyen tienvung ho ma so 2026 125 NGUYEN HO NGOC HAN.20260515.085630.247529918.LE THI HOA.970432
|15/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14226979938.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0061001056410 NGUYEN DINH CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|100.000,00
|6135IBT1kCC57AQ9.Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa FT26135480217560.20260515.084945.19032953256010.VND-TGTT-HOANG PHAM NGOC HIEN.970407
|15/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14226966350.ung bo ms 2026.104 (be Mo Minh Tien).CT tu 0511003763173 LE THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue#SP#02009704880515084801202650yj811264.5389.97515.084801
|15/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14226944879.ung ho ms 2026.120 (be Le Anh Hung).CT tu 0511003763173 LE THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14226920302.Ung ho ms 2016.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 0511003763173 LE THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14226909254.ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue).CT tu 0511003763173 LE THI THUY LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|500.000,00
|6135IBT1kCC5GWT2.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26135971400097.20260515.084515.2883451319.NGUYEN THI HUYEN TRANG.970407
|15/05/2026
|100.000,00
|6135IBT1aWH7GQGZ.HO NGOC TAM chuyen tien ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.084317.5400349978437.HO NGOC TAM.970430
|15/05/2026
|30.000,00
|MBVCB.14226856919.Ung ho MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|100.000,00
|SHGD:17687747.DD:260515.BO:NGUYEN THI YEN.Remark:Vietcombank;0011002643148;NGUYEN THI YEN 2026-122 quach quang lieem
|15/05/2026
|35.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129260788097.20260515.129260788097-0918820162_PHAN THI MEN chuyen tien MS2026124
|15/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097042205150833162026S9WK120345.5387.36001.083317
|15/05/2026
|300.000,00
|NGUYEN THI NGOC ANH Ung ho MS 2026.108 be La Dang Khoa#SP#020097048805150831092026hiv7758512.5388.27557.083105
|15/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026 118 Do Tien Lam#SP#020097042205150827572026VA8H368231.5189.14600.082757
|15/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14226616000.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|200.000,00
|6135IBT1kCC58S5M.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26135786450464.20260515.082123.19035800436019.NGUYEN THE VINH.970407
|15/05/2026
|500.000,00
|6135VNIB02B9MBIK.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260515.081828.025704061530624.DANG MINH THU.970441
|15/05/2026
|100.000,00
|6135IBT1aWH74WCR.ung ho MS 2026125 em nguyen ho ngoc han.20260515.081604.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|15/05/2026
|200.000,00
|6135IBT1kCC5VX5R.NGUYEN THI TU HOAI ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam FT26135282994853.20260515.081412.19073207993016.VND-TGTT-NGUYEN THI TU HOAI.970407
|15/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14226469346.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|200.000,00
|6135IBT1kCC5SI2M.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26135355870708.20260515.080551.19035492525021.VND-TGTT-NGUYEN THI MAI HUONG.970407
|15/05/2026
|500.000,00
|ung ho ms2026.122 quach quang liem#SP#020097042205150803322026RV8G309485.5387.19880.080332
|15/05/2026
|100.000,00
|6135IBT1iJBUBMP8.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.080326.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|15/05/2026
|500.000,00
|ung ho ms2026.125 nguyen ho ngoc han#SP#020097042205150801122026H9SY302741.5390.12027.080112
|15/05/2026
|6.868,00
|Duong Anh Thuy ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.#SP#020097042205150744482026A3EC563197.5387.54084.074448
|15/05/2026
|15.660,00
|6135IBT1kCCYRTCU.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong FT26135601834157.20260515.073716.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|15/05/2026
|30.000,00
|6135IBT1kCCYRIK2.PHAM THI LY chuyen ung ho ms 2026.122 em quach quang liem FT26135601827443.20260515.073533.19036477038013.VND-TGTT-PHAM THI LY.970407
|15/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14225993812.NGUYEN DINH THINH chuyen tien MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|200.000,00
|6135IBT1kCCY36RD.ung ho ms 2026.123 a tuong van phong FT26135502224159.20260515.072939.19033816354011.VND-TGTT-NGUYEN XUAN BACH.970407
|15/05/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14225836991.Ung ho MS 2026.122 ( em Quach Quang Liem).CT tu 0031000332000 NGUYEN THI QUYNH NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|15.660,00
|6135IBT1kCCYLU81.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26135476966000.20260515.071649.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|15/05/2026
|100.000,00
|6135IBT1kCCYL8RF.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26135601760809.20260515.071646.19033046678016.VND-TGTT-HOANG THI THUY HANG .970407
|15/05/2026
|200.000,00
|6135IBT1kCCYH6L5.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135103305168.20260515.071409.19031228928015.VND-TGTT-VUONG HUY PHU.970407
|15/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem nguyen cau e som binh phuc Nam Mo Quan The Am Bo Tat#SP#0200970422051507140320266D98285238.5387.47165.071403
|15/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097048805150659362026suog479674.5189.409.065932
|15/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097048805150651372026od96458520.5387.75917.065137
|15/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.125.Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097040505150644102026132D059371.5387.56042.064410
|15/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097042205150643092026F05W384856.5389.52660.064309
|15/05/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem)#SP#020097041505150642412026FLS4906914.5388.50972.064237
|15/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14225399378.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|30.000,00
|MBVCB.14225378347.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1066187928 HOANG VAN HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097048805150617572026mj1n386115.5387.96009.061753
|15/05/2026
|300.000,00
|6135SGTTH2AH3LNE.IBFT Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260515.060818.060299865129.SACOMBANK.970403
|15/05/2026
|500.000,00
|6135IBT1iJBUD5QG.Ms 2026-124 uh em Trieu Thi Hue.20260515.060727.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|15/05/2026
|300.000,00
|6135SGTTH2AH9N32.IBFT Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.20260515.055734.060299865129.SACOMBANK.970403
|15/05/2026
|8.686,00
|Vietcombank:0011002643148:uhms2026.124 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#02009704050515055653202678UD029374.5387.61423.055653
|15/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097041505150339052026xtpd756649.5189.92874.033905
|15/05/2026
|53.570,00
|6135TPBVI2QP78SA.UHMS2026.124 MongGD co Ha Hoa Hue an lanh gap nhieu thien duyen,em Trieu Thi Hue benh chuyen bien tot-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260515.024939.00005384949.VU HOANG LINH.970423
|15/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205150242132026UTKN344911.5390.77014.024210
|15/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#020097048805150135552026z0n3301360.5387.48813.013556
|15/05/2026
|200.000,00
|6135IBT1kCCY9B2P.MS2026.122 em Quach Quang Liem FT26135116876043.20260515.012719.19030696459018.VND-TGTT-CHU THI THAI HA.970407
|15/05/2026
|500.000,00
|6135IBT1kCCY2RHQ.Ung ho MS 2026.124 Em Trieu Thi Hue FT26135779098021.20260515.011553.6666655656.HOANG ANH TUAN.970407
|15/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14224712960.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0781000396344 LE MAI HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505150044212026AxJi716975.5390.15965.004421
|15/05/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129233643356.20260515.129233643356-0972611833_Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|15/05/2026
|300.000,00
|6135IBT1kCCY147W.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26135263652903.20260515.003447.19036892743016.NGUYEN THI MINH HOA.970407
|15/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14224650752.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.123(anh Tuong Van Phong).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097041505150015062026MLku704295.5389.89942.001506
|15/05/2026
|75.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129232092292.20260515.129232092292-0397652735_NINH NGAN HA chuyen tien qua MoMo
|15/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14224636933.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.122(em Quach Quang Liem).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|29.000,00
|6135TPBVI2QPN6FA.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).20260515.001103.01555024001.HOANG DUYEN HAI.970423
|15/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14224552381.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.121(chi Cao Thi Dung).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14224551540.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0491000051766 LE THI QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14224537213.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 9975995911 PHAM HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|200.000,00
|6134IBT1kCCPNS9L.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26135934450721.20260514.234538.19034180854013.VND-TGTT-VU THI TUOI.970407
|15/05/2026
|500.000,00
|6134IBT1kCCPRNGB.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26135169131293.20260514.234328.6915182286.DOAN TO QUYEN.970407
|15/05/2026
|250.000,00
|6134IBT1kCCPXT31.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong FT26135850305726.20260514.233308.888830039999.TRAN KHANH DUY.970407
|15/05/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970415051423294920269lRS672410.5387.36730.232949
|15/05/2026
|100.000,00
|6134IBT1kCCPXVSD.Ung ho MS 2026.122 em Quach quang Liem FT26135275979793.20260514.232816.3377662884.THAN VAN SON.970407
|15/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14224382167.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.120(be Le Anh Hung).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam#SP#020097041505142316372026gqFu661052.5189.19577.231637
|15/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14224371791.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.119(ba Vo Thi Dan).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|10.000.000,00
|CSPM, CSTV ho tro MS 2026.124#SP#020097048805142307372026iw3b232383.5388.5343.230737
|15/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805142307102026pnvg231957.5388.3966.230706
|15/05/2026
|3.000.000,00
|CSPM, CSTV ho tro MS 2026.120#SP#020097048805142306472026nm58231567.5189.3597.230643
|15/05/2026
|5.000.000,00
|CSPM, CSTV ho tro MS 2026.119#SP#020097048805142306062026x5dz230883.5387.2911.230602
|15/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805142258162026hfze222565.5389.88377.225812
|15/05/2026
|100.000,00
|6134IBT1kCCPHXA7.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26135470824125.20260514.225801.19034851629011.VND-TGTT-TRAN THI THU TRANG.970407
|15/05/2026
|200.000,00
|6134IBT1kCCPHTQ5.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26135832013118.20260514.225722.19026201608023.VND-TGTT-PHAM THI NGOC CHAU.970407
|15/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14224336167.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.118(em Do Tien Lam).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097042205142250292026Q96G558666.5390.74177.225029
|15/05/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:HUYNH THI THUY KIEU chuyen tien Ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue#SP#020097040505142249042026SJV7080902.5390.70728.224904
|15/05/2026
|200.000,00
|6134VNIB02BS9I68.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260514.224647.023923838.LE THI HAI BINH.970441
|15/05/2026
|10.000.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong-140526-22:46:31 sYyO776741#SP#020097041605142246312026sYyO776741.5387.65089.224631
|15/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14224325996.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.117(ba Nguyen Thi Tiep).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|15/05/2026
|100.000,00
|6134IBT1kCCP6C82.Ung ho Ms 2026.124 em Trieu Thi Hue FT26135018340766.20260514.224202.19038431843011.VND-TGTT-DANG XUAN BACH.970407
|15/05/2026
|300.000,00
|6134SHBAA28DF62K.MS 2026.122 - em Quach Quang Liem.20260514.223651.1026383399.NGUYEN THI THU HUYEN.970443
|15/05/2026
|100.000,00
|6134IBT1kCCPK55B.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26135100620685.20260514.223338.19829135009021.VND--NGUYEN THU HUONG.970407
|16/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14255974214.Ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy - Ha Tinh).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|130.000,00
|ung ho MS 2026.108 be La Dang Khoa#SP#020097048805162222012026b6tt673591.5390.78361.222156
|16/05/2026
|130.000,00
|ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097048805162217132026dxu9663740.5387.66489.221713
|16/05/2026
|50.000,00
|6136IBT1fJWDQESB.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260516.221356.9021684594881.NGUYEN THI VAN ANH.963388
|16/05/2026
|100.000,00
|6136IBT1kC2J8Y5F.Ung ho MS 2026. 126 em Nguyen Tuan Huy FT26138761428118.20260516.220636.19032971091010.VND-TGTT-NGUYEN KIM TUYEN.970407
|16/05/2026
|500.000,00
|6136IBT1cJC18VLQ.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260516.215644.107872173334.BUI LAN ANH.970415
|16/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14255508756.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 0111000320958 LAU LY SANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#0200970405051621395820260JXE026083.5388.58329.213945
|16/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097040505162133062026V50B001796.5390.34201.213302
|16/05/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129499380941.20260516.129499380941-0973192724_Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|16/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#020097048805162104262026bxxo450323.5389.20828.210426
|16/05/2026
|500.000,00
|6136IBT1iJBGII44.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260516.210308.81015242530.NGUYEN HOAI THU.970432
|16/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097042205162059452026R598802330.5388.1754.205940
|16/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097040505162049342026JD12017821.5388.57651.204934
|16/05/2026
|50.000,00
|6136SGTTH2A6AQLQ.IBFT Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260516.204147.199566666.SACOMBANK.970403
|16/05/2026
|50.000,00
|6136IBT1cJCJXSRI.NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.125 ( em Nguyen Ho Ngoc Han).20260516.203847.100000952165.VO THI LE THU.970415
|16/05/2026
|50.000,00
|6136IBT1cJCJ3X5F.NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).20260516.203722.100000952165.VO THI LE THU.970415
|16/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14254441414.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS 2026.126( Em Nguyen Tuan Huy) .CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|50.000,00
|6136IBT1cJCJ3G82.NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.124 ( em Trieu Thi Hue).20260516.203554.100000952165.VO THI LE THU.970415
|16/05/2026
|10.000,00
|6136TPBVI2ALH49X.ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue).20260516.201950.00005372645.PHAN LY NGUYET THU.970423
|16/05/2026
|50.000,00
|6136IBT1cJCJZI6B.ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).20260516.201248.101868139483.TRUONG MINH TOAN.970415
|16/05/2026
|100.000,00
|6136SGTTH2A6YCGW.IBFT Ung ho ms 2026.126 em nguyen tuan huy.20260516.201221.060162452285.SACOMBANK.970403
|16/05/2026
|50.000,00
|6136IBT1cJCJ6R3J.ung ho MS 2026.118 (em Do Tien Lam).20260516.201110.101868139483.TRUONG MINH TOAN.970415
|16/05/2026
|50.000,00
|6136IBT1cJCJ6GWE.ubg ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue).20260516.200931.101868139483.TRUONG MINH TOAN.970415
|16/05/2026
|300.000,00
|6136IBT1kC2WC8ES.Ung ho MS 2026.126 Nguyen Tuan Huy FT26136720786019.20260516.200623.19033959068018.VND-TGTT-DANG THI KHUYEN.970407
|16/05/2026
|300.000,00
|6136IBT1iJBG1CDN.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260516.200113.802261888.TONG DUY XUAN.970432
|16/05/2026
|5.000,00
|6136IBT1cJCJ7TRL.129489549432-0386427652-Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260516.195721.701888888.GL Account.970415
|16/05/2026
|50.000,00
|6136IBT1cJCJ74BN.ung ho MS 2026.111 (em Nguyen Hong Anh).20260516.195601.101868139483.TRUONG MINH TOAN.970415
|16/05/2026
|50.000,00
|6136IBT1cJCJ79QX.ung ho MS 2026.116 (em Bui Van Dai).20260516.195427.101868139483.TRUONG MINH TOAN.970415
|16/05/2026
|100.000,00
|6136IBT1cJCJBELC.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260516.193910.101000585461.PHAM THI HOAI THU.970415
|16/05/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.118 em Do Tien Lam#SP#0200970488051619162820263vw0002027.5388.94654.191628
|16/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy#SP#0200970422051619110420263HIF372769.5387.66465.191104
|16/05/2026
|50.000,00
|TRAN DO NIN Chuyen tien ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy#SP#0200970488051619062220268jm8956390.5389.41489.190617
|16/05/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097040505161848282026NMAI079619.5389.46046.184828
|16/05/2026
|686.000,00
|Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097048805161843482026pak3850899.5389.19868.184348
|16/05/2026
|10.000,00
|6136MSCBD2F8B29W.ung ho ms 2026126 em Nguyen Tuan Huy chuc em va gia dinh binh an.20260516.183637.0988857342.NGUYEN VAN LINH.970422
|16/05/2026
|100.000,00
|6136IBT1kC2QQHCP.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy FT26136599602148.20260516.183455.19073896800017.VND-TGTT-NGUYEN THI PHUONG MAI.970407
|16/05/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129476407995.20260516.129476407995-0326683902_Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|16/05/2026
|100.000,00
|6136IBT1iJBAEQT3.VU THI THU THAO chuyen tien 2026 125 nguyen ho ngoc han.20260516.182149.111555222.VU THI THU THAO.970432
|16/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14251703305.MS 2026.126-cau mong em Nguyen Tuan Huy vuot qua kiep nan nay mau chong hoi phuc suc khoe.CT tu 0331000440389 PHAM TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#0200970488051617441720261gxt551208.5389.94171.174413
|16/05/2026
|200.000,00
|6136IBT1bJV751N3.Ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy.20260516.174046.99278536699.LAM MINH TRI.970410
|16/05/2026
|300.000,00
|6136IBT1kCCNDBJ5.Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26136128546600.20260516.173759.13320350255013.-TGTT-DUONG DUY HUNG.970407
|16/05/2026
|100.000,00
|6136SGTTH2AN93CR.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy.20260516.173544.070141287050.SACOMBANK.970403
|16/05/2026
|500.000,00
|6136ASCB02BIIP6H.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy-160526-17:32:47 6136ASCB02BIIP6H.20260516.173247.81798888.NGUYEN DUONG HUY.970416
|16/05/2026
|300.000,00
|6136MCOBQ2YZCITQ.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260516.172628.03201019000248.PHAM NGOC DOAN.970426
|16/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097042205161725562026M6EC458012.5387.89496.172557
|16/05/2026
|3.000.000,00
|6136IBT1eJV75JY6.CONG TY CP TAP DOAN NV UNG HO MS 2026.126 EM NGUYEN TUAN HUY.20260516.172307.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
|16/05/2026
|100.000,00
|6136IBT1kCCNQG9R.Ung ho MS 2026.126 e nguyen tuan huy FT26136772033055.20260516.172124.19032614197013.VND-TGTT-PHI THUY TRANG.970407
|16/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14250517296.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|100.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097042205161712542026RV6U882030.5387.17017.171249
|16/05/2026
|50.000,00
|6136MCOBQ2YZMAH3.Ung ho ms2026.126 nguyen tuan huy.20260516.171106.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|16/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14250391887.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0071005069572 TRINH THIEN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|200.000,00
|6136IBT1kCCRT6CC.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy FT26136800003517.20260516.170854.3888898889.LE THI MAI HANH.970407
|16/05/2026
|200.000,00
|6136IBT1kCCRT54M.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy FT26136094660718.20260516.170825.19033806198011.VND-TGTT-TRAN HO NAM.970407
|16/05/2026
|50.000,00
|6136MCOBQ2YZ14CU.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260516.170451.03586013828688.NGUYEN NHU TRANG.970426
|16/05/2026
|46.064,00
|6136TPBVI2ALR3WI.Ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).20260516.170428.04181560001.NGUYEN THI NGOC ANH.970423
|16/05/2026
|10.000,00
|6136VNIB02BI34EG.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260516.170238.345825555.DINH KHANH LINH.970441
|16/05/2026
|50.000,00
|6136IBT1cJCWIT4M.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260516.170226.100883665700.TRINH QUOC DONG.970415
|16/05/2026
|100.000,00
|6136IBT1cJCWI5Q1.ung ho MS 2026.126.20260516.170056.104600030195.VU THI HONG HANH.970415
|16/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy#SP#0200970422051617000020263E8H828297.5387.45840.165955
|16/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14250129906.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 1014364553 BUI THI HONG NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14250109773.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 9988881212 NGUYEN PHU THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|200.000,00
|6136IBT1kCCRK42A.Ung ho MS 2026.126 FT26136500084598.20260516.165523.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|16/05/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129462636010.20260516.129462636010-0985565684_Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|16/05/2026
|50.000,00
|6136IBT1cJCWVAMJ.ung ho Ms 2026.126 Nguyen Tuan Huy.20260516.165313.105005406071.PHAM THUY HANG.970415
|16/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14250051172.Ms 2026-126 Em Nguyen Tuan Huy.CT tu 0011004235019 LUONG NGUYEN DUC TRUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|5.000,00
|6136VNIB02BI9A4H.ung ho MS 2026.126 ( em Nguyen Tuan Huy ).20260516.165134.912281212.GIANG MY LINH.970441
|16/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy#SP#02009704880516165043202649we275362.5387.95868.165043
|16/05/2026
|100.000,00
|6136SHBAA286WRL6.ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy.20260516.164915.0919188888.PHAM THU QUYNH.970443
|16/05/2026
|100.000,00
|6136TPBVI2ALZDHG.ung ho MS 2016.126 (em Nguyen Tuan Huy).20260516.164914.03142229001.PHAM QUYNH HUONG.970423
|16/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097048805161646442026v586256573.5390.75216.164644
|16/05/2026
|50.000,00
|6136ORCOQ2YZA4EX.LOC UNGHO MS 2026.126 NGUYENTUANHUY.20260516.164625.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|16/05/2026
|100.000,00
|6136TPBVI2ALZGG5.Ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).20260516.164515.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|16/05/2026
|100.000,00
|6136IBT1kCCRBBQP.Ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tian Huy FT26136046697074.20260516.164404.3686688.NGUYEN THI KIEU LINH.970407
|16/05/2026
|100.000,00
|6136TPBVI2ALZ4DY.Ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).20260516.164334.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|16/05/2026
|160.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ms 2026.126#SP#020097040505161640382026ETUO073438.5389.41884.164039
|16/05/2026
|50.000,00
|gia dinh DungMai gui ms2026.125 giup do be Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097048805161633542026ezev198702.5387.7788.163341
|16/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14249663739.Bibun 2026.126 ( em Nguyen Tuan Huy) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|99.999,00
|6136IBT1cJCWJ5IJ.ung ho MS 2026.124(em Trieu thi Hue).20260516.162140.106875314113.TO VINH CUONG.970415
|16/05/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129457408676.20260516.129457408676-0967147929_Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|16/05/2026
|500.000,00
|6136IBT1kCCR21EX.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy FT26136856004012.20260516.161316.10320010048012.VND-TGTT-NGUYEN THI MINH TU.970407
|16/05/2026
|30.000,00
|6136IBT1kCCXT7WJ.Ung ho ms 2026.126 - em Nguyen Tuan Huy - nam mo duoc su luu ly quang vuong phat FT26136003409984.20260516.154442.19050286831018.VND-TGTT-NGUYEN HONG QUYNH.970407
|16/05/2026
|100.868,00
|Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy. NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#020097042205161543262026MG6I253511.5387.69009.154327
|16/05/2026
|500.000,00
|6136TPBVI2AL8HGZ.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260516.153342.78930121982.BANH VAN ANH.970423
|16/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14248734337.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1063168897 SINH A CONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14248712236.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1013007153 NGUYEN THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14248680243.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 7909290796 NGUYEN NGOC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 126#SP#020097042205161513322026XSD2884447.5387.40816.151327
|16/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805161459262026g7t9857280.5389.83787.145926
|16/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097048805161414182026k1jy734660.5388.24286.141419
|16/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14247349040.ung ho MS 2026.126(em Nguyen Tuan Huy).CT tu 1021661485 NGUYEN THANH TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|200.000,00
|6136NBVAF2LG79TC.Ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).20260516.132507.193475921917.HOANG SONG HANG.970419
|16/05/2026
|500.000,00
|6136NBVAF2LG7SZB.Ung ho MS 2026.113 (em Vu Truc Quynh).20260516.132122.193475921917.HOANG SONG HANG.970419
|16/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14247062087.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 1027785967 NGUYEN MINH THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097048805161257132026ck8x552090.5389.75447.125713
|16/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14246996158.NGUYEN TRONG QUYEN ung ho MS 2026.126 ( em nguyen tuan huy ).CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|19.000,00
|ung ho ms 2026124 em Trieu thi Hue#SP#020097048805161241562026pr2d511758.5388.19138.124156
|16/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#0200970488051612415320266ee6511624.5189.19046.124153
|16/05/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129435655641.20260516.129435655641-0343882448_Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|16/05/2026
|100.000,00
|6136IBT1kCC3SVUD.ung ho MS 2026.125 FT26136831708180.20260516.123630.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|16/05/2026
|100.000,00
|6136IBT1kCC3JL48.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy FT26136082482088.20260516.122306.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|16/05/2026
|100.000,00
|6136IBT1kCC3J7GF.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26136408413490.20260516.122236.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|16/05/2026
|200.000,00
|6136IBT1kCC3J5UI.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26136620674950.20260516.122209.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|16/05/2026
|100.000,00
|6136IBT1kCC3JS5L.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong FT26136904010139.20260516.122124.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|16/05/2026
|100.000,00
|6136IBT1kCC3JQ3S.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26136911021040.20260516.122048.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|16/05/2026
|200.000,00
|6136IBT1kCC3WTPN.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung FT26136093690942.20260516.122018.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|16/05/2026
|100.000,00
|6136IBT1kCC3WPF6.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung FT26136295703973.20260516.121910.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|16/05/2026
|100.000,00
|6136IBT1kCC3WDT3.Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan FT26136034542560.20260516.121839.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|16/05/2026
|200.000,00
|6136IBT1kCC3WJAK.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam FT26136453394078.20260516.121807.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|16/05/2026
|100.000,00
|6136IBT1kCC3QF9F.Ung ho MS 2026117 ba Nguyen Thi Tiep FT26136023960881.20260516.121730.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|16/05/2026
|100.000,00
|6136IBT1kCC3QESQ.Ung ho MS 2026116 em Bui Van Dai FT26136002738665.20260516.121700.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|16/05/2026
|200.000,00
|6136IBT1kCC3Q41M.Ung ho MS 2026115 anh Tran Van Son FT26136527283020.20260516.121634.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|16/05/2026
|200.000,00
|6136ASCB02BD7PSP.UNG HO MS 2026.124 EM TRIEU THI HUE-160526-12:15:10 6136ASCB02BD7PSP.20260516.121511.1847577.PHAM MINH LIEN.970416
|16/05/2026
|200.000,00
|6136IBT1kCCFNM27.Ung ho MS 2026114 em Dang Dang Duong FT26136008407480.20260516.121302.19073796850017.VND-TGTT-NGUYEN THANH DUY.970407
|16/05/2026
|50.000,00
|6136ASCB02BD7K44.UNG HO MS 2026.126 EM NGUYEN TUAN HUY-160526-12:11:53 6136ASCB02BD7K44.20260516.121153.160088689.BUI TIEN DUNG.970416
|16/05/2026
|200.000,00
|6136ASCB02BD7E6A.UNG HO MS 2026.125 EM NGUYEN HO NGOC HAN-160526-12:11:13 6136ASCB02BD7E6A.20260516.121114.1847577.PHAM MINH LIEN.970416
|16/05/2026
|300.000,00
|6136ASCB02BD6N1F.UNG HO MS 2026.126 EM NGUYEN TUAN HUY-160526-12:04:20 6136ASCB02BD6N1F.20260516.120420.1847577.PHAM MINH LIEN.970416
|16/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14245899022.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.124(em Trieu Thi Hue).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14245643739.Chuyen tien ung ho MS 2026 126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|16/05/2026
|100.000,00
|6136IBT1kCCFUGGC.Ung ho MS 2026089 ba Hoang Thi Lieu FT26136899690365.20260516.111949.19038316343013.TRINH NGOC BAO.970407
|16/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14245485483.Ung ho MS 2026099 ba Tran Thi Dinh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14245467762.Ung ho MS 2026100 be Pham Thi Ngoc Van.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14245456325.Ung ho MS 2026100 be Pham Thi Ngoc Van.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14245443362.Ung ho MS 2026101 ong Nguyen Han Phong Vu.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14245427169.Ung ho MS 2026102 anh Le Van Hien.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14245410650.Ung ho MS 2026103 ba Nguyen Thi Tung.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14245403188.Ung ho MS 2026104 be Mo Minh Tien.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14245381789.Ung ho MS 2026105 em Luong Van Luyen.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14245366759.Ung ho MS 2026106 ong Tran Van Hoi.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14245356594.Ung ho MS 2026107 be Hoang Thao My.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14245336563.Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14245281286.Ung ho MS 2026109 em Nguyen Quang Huy.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14245284579.Ung ho MS 2026110 em Nguyen Hoang Anh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14245256404.Ung ho MS 2026111 em Nguyen Hong Anh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14245240536.Ung ho MS 2026112 anh Le Van Hieu.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14245222969.Ung ho MS 2026113 em Vu Truc Quynh.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|100.001,00
|Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097048805161056382026juh3130493.5189.37055.105639
|16/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14245124056.Ung ho MS 2026115 anh Tran Van Son.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|2.000,00
|6136IBT1fJW9PSRH.Ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).20260516.104752.9021301954415.TRAN THI LAN HUONG.963388
|16/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14245076881.Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|200.000,00
|ung ho em MS2026.122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205161046262026GG0L492753.5387.91178.104627
|16/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14245059566.Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14245040198.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14245022672.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14245014691.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14244983251.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14244929477.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14244911712.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|100.000,00
|NGUYEN HONG SANG Chuyen tien ung ho MS . 2026.124 OM DZAMBALA ZALEN TADA SOAHA chuc em mau khoe manh may man#SP#020097048805161036102026722w052912.5390.46001.103610
|16/05/2026
|200.000,00
|6136IBT1kCCTZGWI.Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26136000755086.20260516.102137.1014101995.NGUYEN THI PHUONG THAO.970407
|16/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14244488893.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14244484050.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 0011001886743 NGUYEN THANH SON toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|300.000,00
|6136IBT1cJ1NQCX4.QR - Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260516.095544.109878018488.NGUYEN THI NAM.970415
|16/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14244195032.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.125 (Em Nguyen Ho Ngoc Han).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14244157745.Bibun ung ho MS 2026.123 ( anh Tuong Van Phong) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14244128493.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.126 em Nguyen Huy Tuan#SP#0200970488051609410420265x4z840591.5389.13581.094104
|16/05/2026
|200.000,00
|6136VNIB02BD45MJ.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260516.093817.226226886.BUI TAT THANH.970441
|16/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14244049133.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.124 (Em Trieu Thi Hue).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14243948189.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.123 (Anh Tuong Van Phong).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14243778020.ung ho MS 2026.124.CT tu 1019209506 TAO THI TUYET NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097042205160915142026QMYS592507.5387.17799.091514
|16/05/2026
|100.000,00
|6136TPBVI2A239YW.Ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).20260516.091408.00017051983.TRAN THE HUNG.970423
|16/05/2026
|500.000,00
|6136IBT1iJBBEBY2.LE THI HOA transfer ung ho ma so 2026 126 NGUYEN TUAN HUY.20260516.091316.247529918.LE THI HOA.970432
|16/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14243680568.ung ho ms 2026.125 ( em nguyen ho ngoc han ).CT tu 1051504820 NGHIEM THI MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|100.000,00
|6136IBT1kCCLFVNH.BUI THI THU HUONG chuyen FT26136498408490.20260516.090025.19037900177013.VND-TGTT-BUI THI THU HUONG.970407
|16/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097042205160854032026JSSR399719.5389.47821.085403
|16/05/2026
|30.000,00
|MBVCB.14243391635.Ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS2026.122#SP#020097040505160841142026J5VB006520.5189.7992.084109
|16/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14242765177.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|500.000,00
|6136IBT1fJW9W56V.HONG HA ung ho MS 2026.125.20260516.080348.000870406003741.CAO THI HONG HA.970400
|16/05/2026
|500.000,00
|6136IBT1fJW9WIVS. HONG HA ung ho MS 2026.126.20260516.080128.000870406003741.CAO THI HONG HA.970400
|16/05/2026
|200.000,00
|6136IBT1kCCLVJGG.HOANG THI LOAN UH MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26136359328550.20260516.075924.19072324767012.VND-TGTT-HOANG THI LOAN.970407
|16/05/2026
|50.000,00
|6136IBT1kCCLDJJZ.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26136271440537.20260516.075558.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407
|16/05/2026
|15.660,00
|6136IBT1kCCLDWQF.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy FT26136011445200.20260516.075551.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|16/05/2026
|50.000,00
|6136IBT1kCCLS7G8.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy FT26136456056117.20260516.075431.129999999912.TRUONG HO TRUC MAI.970407
|16/05/2026
|100.000,00
|6136IBT1iJBBP9WX.ZP261360088247 Trung Kien ung ho MS 2026.125.20260516.074745.212356786.CONG TY CO PHAN ZION.970432
|16/05/2026
|50.000,00
|6136IBT1cJ1RVMXP.Ung ho MS 2026107 be Hoang Thao My.20260516.074547.103884723527.NGUYEN VAN QUYET.970415
|16/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14242482420.Ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.126-em Nguyen Tuan Huy#SP#020097040505160724292026GRV5044533.5388.5759.072429
|16/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14242234336.ung ho MS 2026.125( em Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 0631000390756 DANG MINH THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|300.000,00
|6136SGTTH2AISJEW.IBFT Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260516.070323.060319018576.SACOMBANK.970403
|16/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14241992767.Ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|200.000,00
|6136MCOBQ2YJWHC8.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.20260516.065722.03101011968406.LE THI MINH PHUONG.970426
|16/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14241910248.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|50.000,00
|6136TPBVI2A2KQ78.Ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).20260516.065431.04146174601.TRAN THANH GIAU.970423
|16/05/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14241682432.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 9903073741 VO MINH DANG KHOI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.126 Nguyen Tuan Huy#SP#020097042205160620052026WGDD687828.5388.85058.062001
|16/05/2026
|100.000,00
|6136IBT1kCCH7JV5.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy FT26136369969398.20260516.061713.11120024633011.VND-TGTT-TRAN HAI THINH.970407
|16/05/2026
|200.000,00
|6136IBT1kCCHA1TK.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26136321400819.20260516.055558.19035041673019.VND-TGTT-NGUYEN THI MY HANH.970407
|16/05/2026
|19.000,00
|MBVCB.14241441449.LANG THI THUY ung ho MS 2026.125( em nguyen Ho Ngoc Han ).CT tu 9397394367 LANG THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14241387884.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|300.000,00
|6136IBT1iJBB2NCB.Ms 2026-125 uh em Nguyen Ho Ngoc Han.20260516.045718.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|16/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14241314013.NGUYEN TRONG QUYEN ung ho MS 2026.125 ( em nguyen ho ngoc han ).CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|100.000,00
|6136IBT1kCCHIKZQ.Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26136907727855.20260516.021601.19033446059013.VND-TGTT-NGUYEN THUY NGA.970407
|16/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14241164746.Ung ho MS 2026.125 ( em Nguyen Ho Ngoc Han ).CT tu 1024454430 NGUYEN THI PHUONG NHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14240966311.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0011004019398 HOANG VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|16/05/2026
|100.000,00
|6136WBVNA28NT811.Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa.20260516.001333.163966.HUU THI DIU.970412
|16/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097040505152322212026JRU2031347.5388.96271.232208
|16/05/2026
|300.000,00
|6135SHBAA28NJ147.MS 2026.124 - em Trieu Thi Hue.20260515.231840.1026383399.NGUYEN THI THU HUYEN.970443
|16/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097042205152306212026JLNP728832.5387.76052.230622
|16/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14240603329.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0071001376078 DUONG ANH TUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14270268507.UNG HO MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14270263787.UNG HO MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14270245330.UNG HO MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970488051722304520260y52042826.5389.76273.223045
|17/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14270236891.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1013168178 LUU THI THU HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung#SP#020097048805172228342026xc19039861.5388.72345.222834
|17/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14270169705.DO QUYNH THAO NHU chuyen tien ung ho MS 2026.124(em Trieu Thi Hue).CT tu 0061001109212 DO QUYNH THAO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14270175178.DO QUYNH THAO NHU chuyen tien Ms 2026.126(Nguyen Tuan Huy).CT tu 0061001109212 DO QUYNH THAO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14270118548.ung ho MS 2026.126 ( em Nguyen Tuan Huy).CT tu 0061001134890 MAI THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14270117786.TUONG DUNG ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14270103186.TUONG DUNG ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14270098656.TUONG DUNG ung ho MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14270091357.ung ho MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen).CT tu 0061001134890 MAI THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14270079532.TUONG DUNG ung ho MS 2026.121 (chi Cao Thi Dung).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14270069340.Ung ho MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen - Quang Tri).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14270069274.TUONG DUNG ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14270069448.ung ho MS 2026.124 ( em Trieu Thi Hue).CT tu 0061001134890 MAI THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14270064819.TUONG DUNG ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14270056597.TUONG DUNG ung ho MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen).CT tu 1039371415 TRAN THI TUONG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026109 em Nguyen Quang Huy#SP#020097048805172155462026wm4z986472.5387.7209.215533
|17/05/2026
|300.000,00
|UH MS 2026.127 BE DINH BAO YEN O QUANG TRI#SP#0200970488051721515520266y0x978801.5390.97310.215155
|17/05/2026
|100.000,00
|TRINH THI HA Chuyen tien ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam#SP#020097048805172122332026l2hz912435.5387.16116.212233
|17/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#020097042205172119442026C7IU817582.5387.7537.211945
|17/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14269360942.Chuyen tien ung ho MS 2026 127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|17/05/2026
|100.000,00
|Bui Mai Huyen Anh ung ho ms 2026 118#SP#0200970422051720592020267A3Y320166.5389.38335.205920
|17/05/2026
|100.000,00
|6137IBT1kC2IAEWE.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen FT26138810138006.20260517.205849.15232730868888.PHAM THI THUAN ANH.970407
|17/05/2026
|100.000,00
|6137IBT1iJBE6ALJ.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.20260517.205411.271176996.NGUYEN THI HONG NHUNG.970432
|17/05/2026
|100.000,00
|6137IBT1aWHTBSYD.TRAN ANH VIET chuyen tienung ho ms 2026.127 be dinh bao yen.20260517.204919.005704070021220.TRAN ANH VIET.970437
|17/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505172046042026Q800037196.5189.88566.204604
|17/05/2026
|1.000.000,00
|6137IBT1iJBEEIQN.Ba DOAN MINH NGUYET ho tro MS 2026122 em Quach Quang Liem bi tai nan.20260517.204300.143853314.TRUONG QUYNH MAI.970432
|17/05/2026
|10.000,00
|6137TPBVI2AQ1WF2.ung ho MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han).20260517.201033.00005372645.PHAN LY NGUYET THU.970423
|17/05/2026
|300.000,00
|6137ASCB02BPAM76.UNG HO MS 2026.127 BE DINH BAO YEN-170526-20:03:14 6137ASCB02BPAM76.20260517.200314.24190387.NGUYEN THANH MINH.970416
|17/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097048805171947452026plzr611644.5387.40310.194746
|17/05/2026
|50.000,00
|6137IBT1kC2MF1FC.Ung ho ms 2026.126 em nguyen tuan huy FT26138906316406.20260517.194435.19072593967011.VND-TGTT-NGHIEM THI MAI.970407
|17/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14268123641.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|10.000,00
|6137IBT1aWHTMR19.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.111 (Em Nguyen Hong Anh).20260517.193110.0339306897.VU DUC TU.970437
|17/05/2026
|10.000,00
|6137IBT1aWHTM6SR.VU DUC TU. Ung ho MS 2026.110 (Em Nguyen Hoang Anh).20260517.192823.0339306897.VU DUC TU.970437
|17/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen#SP#020097048805171920592026fqsz512089.5390.16761.192059
|17/05/2026
|150.000,00
|6137IBT1aWHTVHKT.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260517.191753.069704070005983.NGUYEN THI THANH NHAN.970437
|17/05/2026
|100.000,00
|6137ASCB02B7PNUZ.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen-170526-19:07:12 6137ASCB02B7PNUZ.20260517.190712.211661989.THAI BAO THUAN.970416
|17/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#02009704880517185041202678vi390666.5389.70188.185036
|17/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097048805171846512026xw1j374317.5388.49820.184651
|17/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097048805171845032026fila366674.5387.43009.184503
|17/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026. 122 em quach quang liem#SP#020097040505171838582026HC48091294.5189.11310.183858
|17/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14266771276.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14266750114.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14266727954.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|200.000,00
|ung ho ms 2026 127 be Dinh Bao Yen#SP#020097048805171724392026aa4t004287.5390.35988.172439
|17/05/2026
|250.000,00
|ung ho ms 2026 126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097048805171723432026vnpw999959.5387.32016.172338
|17/05/2026
|300.000,00
|ung ho ms 2026 125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097048805171722442026360r995420.5387.26524.172244
|17/05/2026
|300.000,00
|ung ho ms 2026 124 em Trieu Thi Hue#SP#020097048805171721462026bve9990977.5388.22025.172141
|17/05/2026
|300.000,00
|ung ho ms 2026 122 em Quach Quang Liem#SP#0200970488051717205720265kkp987296.5387.17126.172052
|17/05/2026
|300.000,00
|ung ho ms 2026 120 be Le Anh Hung#SP#020097048805171720012026z97c983018.5189.13448.172001
|17/05/2026
|300.000,00
|ung ho ms 2026 118 em Do Tien Lam#SP#020097048805171719012026tb6z978434.5387.7436.171901
|17/05/2026
|200.000,00
|6137IBT1kC2VQTF9.Ung ho MS 2026.125 FT26138808073921.20260517.170911.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|17/05/2026
|70.000,00
|MBVCB.14265314181.NGUYEN THANH TAM ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).CT tu 9937048541 NGUYEN THANH TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|50.000,00
|6137MCOBQ2YWLXDC.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260517.170234.03201015986906.NGUYEN THI HONG LY.970426
|17/05/2026
|50.000,00
|6137MCOBQ2YWLVCF.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.20260517.170125.03201015986906.NGUYEN THI HONG LY.970426
|17/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14264914599.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0711000227499 HA HUYEN TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097042205171637272026DAPG467382.5388.5158.163729
|17/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14264654411.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14264653909.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|100.000,00
|6137IBT1aWHLLZ6R.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260517.162158.008704070014970.PHAM THI THU VANG.970437
|17/05/2026
|100.000,00
|6137ASCB02B7448Z.MA 2026.121-170526-16:12:50 6137ASCB02B7448Z.20260517.161250.12010307.DUONG THI VAN.970416
|17/05/2026
|1.200.000,00
|Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa#SP#0200970488051715470420265rl2612230.5387.82869.154704
|17/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14264085884.TRAN DUY NGUNG chuyen tien ung ho ms 2026.127 (be Dinh Bao Yen).CT tu 0711000237715 TRAN DUY NGUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14264029022.Ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).CT tu 0351000778652 DINH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14263947583.ung ho MS 2026.127.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14263955584.ung ho MS 2026.126.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue, ma GD 100000132024408#SP#020097044905171529052026aQbB588677.5389.11272.152906
|17/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy, ma GD 100000132022999#SP#020097044905171526002026mIB0143466.5390.98643.152600
|17/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14263755160.Ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097048805171520182026bp8o526201.5390.76406.152018
|17/05/2026
|50.000,00
|6137IBT1kC2SF5W1.TRAN THI DIEM HUONG chuyen Ms 2026.125 Nguyen Ho Ngoc Han FT26138402485062.20260517.151309.19033064303011.VND-TGTT-TRAN THI DIEM HUONG.970407
|17/05/2026
|5.000,00
|6137IBT1kC2SLUJW.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen FT26138174323340.20260517.150546.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|17/05/2026
|5.000,00
|6137IBT1kC2SLW5R.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy FT26138807603094.20260517.150434.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|17/05/2026
|5.000,00
|6137IBT1kC2SHM3H.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26138787841081.20260517.150156.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|17/05/2026
|100.000,00
|6137IBT1kC2SHSA5.Ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy FT26138373085278.20260517.150134.19037605654012.VND-TGTT-NGUYEN THI NHIEN.970407
|17/05/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097042205171457092026FL79703518.5388.90680.145709
|17/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097042205171422082026LCJB126821.5388.74104.142209
|17/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14263034405.Ung ho MS 2026.127.CT tu 0201000115126 PHAM CHU TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#0200970488051714015120267r8s320076.5189.10321.140151
|17/05/2026
|500.000,00
|6137IBT1kC2SIJ4B.Ung ho MS 3026.127 be Dinh Bao Yen FT26138356329515.20260517.140129.8734139133.DO BACH KIM.970407
|17/05/2026
|50.000,00
|6137IBT1kC2SVW12.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26138009781756.20260517.135258.19035900832019.VND-TGTT-HOANG THI LINH.970407
|17/05/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#02009704220517135131202658FI221104.5390.80114.135126
|17/05/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#0200970422051713501920264Q2Q226235.5388.75431.135020
|17/05/2026
|150.000,00
|Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097042205171349052026A66V649345.5390.72514.134906
|17/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14262687960.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|100.000,00
|6137IBT1aWHLYBFR.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260517.132927.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
|17/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14262236222.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|100.868,00
|Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen NAM MO DUC DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT NHU LAI#SP#020097042205171302142026GXQB843657.5389.31145.130215
|17/05/2026
|15.660,00
|6137IBT1kC29B8TF.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen FT26138067339630.20260517.121521.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|17/05/2026
|300.000,00
|6137IBT1kC29YVU2.Ung ho 2026.124 em Trieu Thi Hue. Chuc em vuot qua benh tat. FT26138230174159.20260517.120837.19020712285011.VND-TGTT-THAI THI HANH NHAN.970407
|17/05/2026
|100.000,00
|6137IBT1iJB7RY4Q.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 126 nguyen tuan huy.20260517.120006.111555222.VU THI THU THAO.970432
|17/05/2026
|300.000,00
|6137IBT1cJC26RCN.Ung ho Ms2026.123 anh tuong van phong.20260517.114912.107868026888.NGUYEN VAN HUNG.970415
|17/05/2026
|500.000,00
|6137MCOBQ2YUTW8C.Ung ho Ms 2026.125 (em nguyen ho Ngoc Han).20260517.113712.04101014937156.TRAN THI THU THAO.970426
|17/05/2026
|500.000,00
|6137MCOBQ2YUTR25.Ung ho ms 2026.126 ( em nguyen tuan huy).20260517.113618.04101014937156.TRAN THI THU THAO.970426
|17/05/2026
|500.000,00
|6137MCOBQ2YUTFD9.Ung ho Ms 2026.127 ( be dinh bao yen).20260517.113529.04101014937156.TRAN THI THU THAO.970426
|17/05/2026
|200.000,00
|6137IBT1iJB7FQDF.Hung UHMS 121 124.20260517.112943.122665828.NGUYEN THI KIM NGAN.970432
|17/05/2026
|500.000,00
|6137IBT1iJB7TSST.Ms 2026-127 uh be Dinh Bao Yen.20260517.112253.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|17/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14260883547.ung ho ms 2026.127.CT tu 0021000534526 PHI DANG HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14260666852.2026.126( Nguyen Tuan huy).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14260676015.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14260660439.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14260622808.Ung ho MS 2026113 em Vu Truc Quynh.CT tu 0021002626268 LE THI LAN CHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|100.000,00
|6137IBT1fJWDLE2I.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260517.110131.8007041124036.TRAN THIEN KIEU NHI.963388
|17/05/2026
|100.000,00
|6137IBT1fJWDLGUV.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.20260517.110030.8007041124036.TRAN THIEN KIEU NHI.963388
|17/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#0200970488051710540920266eek780276.5189.19044.105409
|17/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#0200970488051710444320263v4x744096.5390.77932.104443
|17/05/2026
|10.000.000,00
|6137TPBVI2AYZR3N.CSPM, CSTV giup do cho chau Dinh Bao Yen ms2026.127.20260517.104300.00006150665.PHAM THU TRANG.970423
|17/05/2026
|100.000,00
|6137IBT1iJB7EQUW.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.20260517.103915.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|17/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14260044929.MS2026.126.CT tu 0011004241809 NGUYEN THI NHAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|50.000,00
|6137IBT1kC2288MB.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy FT26138287504466.20260517.102139.13320396004015.-TGTT-NGUYEN THI NHUNG.970407
|17/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14259943593.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|50.000,00
|6137IBT1kC22IVD3.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam FT26138909893154.20260517.101838.13320396004015.-TGTT-NGUYEN THI NHUNG.970407
|17/05/2026
|50.000,00
|6137IBT1kC22MFQ4.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26138010890048.20260517.101729.13320396004015.-TGTT-NGUYEN THI NHUNG.970407
|17/05/2026
|100.000,00
|6137VNIB02B6EB5M.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260517.100336.966446789.NGUYEN ANH TUAN.970441
|17/05/2026
|500.000,00
|6137IBT1iJB74YQS.Ung ho MS 2026 127 be Dinh Bao Yen.20260517.100136.92991245.LUONG MINH TUAN.970432
|17/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14259653924.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 0021002194779 HOANG THI MINH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|50.000,00
|6137IBT1cJC21CGZ.TRANG THU ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).20260517.100006.100000952165.VO THI LE THU.970415
|17/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14259618850.Ung ho MS 2026.126 ( em Nguyen Tuan Huy).CT tu 1017465675 NGUYEN SY THANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|100.000,00
|Uh MS 2026124#SP#020097042205170951072026GVJ0341358.5388.58673.095108
|17/05/2026
|100.000,00
|6137IBT1cJC2Q52G.NHAT SANG LE NHAN ung ho MS 2026.125 ( Nguyen Ho Ngoc Han ).20260517.094708.100000952165.VO THI LE THU.970415
|17/05/2026
|200.000,00
|6137IBT1kC2CNLQR.Uh ms 2026.123 Tuong Van Phong FT26138052130360.20260517.094642.19022245288012.VND-TGTT-PHAM THI THANH HONG.970407
|17/05/2026
|200.000,00
|6137IBT1iJB75QGT.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260517.094108.41825127.NGUYEN XUAN KIEN.970432
|17/05/2026
|200.000,00
|6137IBT1iJB7Y3IN.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260517.094003.41825127.NGUYEN XUAN KIEN.970432
|17/05/2026
|200.000,00
|6137IBT1iJB7YEIF.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.20260517.093816.41825127.NGUYEN XUAN KIEN.970432
|17/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14259290356.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 9913003355 VU HOAI VAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|86.000,00
|6137NAMAA287GHJD.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260517.092030.279133105968686.DOAN THI LUU.970428
|17/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097040505170917442026XYBR017547.5189.38702.091744
|17/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen#SP#020097042205170913112026IKHC397074.5387.24040.091306
|17/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho ms 2026.125#SP#020097040505170912552026HQWM092513.5387.23484.091255
|17/05/2026
|500.000,00
|6137IBT1iJB78PRK.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 127 DINH BAO YEN.20260517.091001.247529918.LE THI HOA.970432
|17/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14258871849.ung ho MS 2026.127 be dinh bao yen.CT tu 9983925983 LE THI HAI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|500.000,00
|Ung hp MS 2026.127 be Dinh Bao Yen#SP#0200970422051709072220263MN3290173.5388.5397.090723
|17/05/2026
|50.000,00
|6137NAMAA287E6UT.Ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260517.090532.279133105968686.DOAN THI LUU.970428
|17/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14258789190.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0011003680620 CAO VAN THANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|15.660,00
|6137IBT1kC2CB4T1.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy FT26138078165250.20260517.090005.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|17/05/2026
|30.000,00
|MBVCB.14258599392.MS2026.122 e quach quang liem.CT tu 9563672305 TRAN KIM TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#0200970488051708400420262t9v265672.5388.25002.084004
|17/05/2026
|200.000,00
|6137IBT1kC2CSMHI.PHUONG THUY ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy FT26138165860036.20260517.082725.19036699405014.VND-TGTT-PHAN THI PHUONG THUY.970407
|17/05/2026
|500.000,00
|6137IBT1iJB7SS1T.TRINH MINH DONG chuyen tien ung ho 5 ma so sau 2026123 2026124 2026125 2026126 2026127 moi ma so 100 K.20260517.081936.686819763333.TRINH MINH DONG.970432
|17/05/2026
|25.000,00
|6137TPBVI2AY1T29.MS 2026.127 hungnt6.20260517.081027.03568473101.NGUYEN THANH HUNG.970423
|17/05/2026
|6.868,00
|6137MSCBD2FJYTIC.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260517.074148.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|17/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14257689408.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 2202999999 HOANG THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14257679307.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 2202999999 HOANG THU THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097048805170728142026vok4040013.5388.53457.072809
|17/05/2026
|280.000,00
|MBVCB.14257585619.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.127-be Dinh Bao Yen#SP#020097040505170723272026V5KP083894.5389.45110.072327
|17/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14257528850.Ung ho MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14257454057.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|15.678,00
|MBVCB.14257452825.DANG THI THANH THAO chuyen tien uh ms 2026.124.CT tu 0291000303567 DANG THI THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14257354646.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0461003896102 PHAM THI PHUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|30.000,00
|MBVCB.14257189476.Ung ho MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen.CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#0200970488051705391320260cq0863283.5388.23344.053909
|17/05/2026
|50.000,00
|BUI KHAC THINH Ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy#SP#0200970488051705352520263vzq861477.5189.21606.053526
|17/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14256913011.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14256911869.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14256913726.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14256902218.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 0111000901857 DUONG THI THANH TRUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14256889737.ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0011001595494 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14256881785.ung ho MS 2026.113 (em Vu Truc Quynh).CT tu 0011001595494 NGUYEN THI THANH HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|500.000,00
|6137IBT1iJBG3BPN.Ms 2026-126 uh em Nguyen Tuan Huy.20260517.025729.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|17/05/2026
|12.868,00
|Vietcombank:0011002643148:uhms2026.125 Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#0200970405051702055920264B59093289.5387.76016.020559
|17/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14256635093.TRAN HOANG NAM. dakbla quang ngai. chuyen tien ung ho MS 2026.124 ( em Trieu Thi Hue).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14256633772.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.124 ( em Trieu Thi Hue).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14256611131.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.125 ( em Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14256616913.TRAN QUANG NAM chuyen tien ung ho MS 2026.126( em Nguyen Tuan Huy).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097042205170027332026IQP3152751.5388.30614.002733
|17/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097040505170003442026S6ZZ060681.5189.13528.000344
|17/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa#SP#020097040505170002072026ZSMD059928.5389.11721.000207
|17/05/2026
|200.000,00
|6136TPBVI2AY2DS9.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260516.235334.02370601801.LE THI THUY DIU.970423
|17/05/2026
|50.000,00
|6136ASCB02BNIIKG.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy-160526-23:45:28 6136ASCB02BNIIKG.20260516.234528.120986549.HUYNH VO XUAN SON.970416
|17/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14256270102.Ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).CT tu 1055875897 NGUYEN THI NGOC XUAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|17/05/2026
|38.000,00
|6136ABBKA287166J.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260516.230907.39992365333888.THACH LE THIEN PHUOC.970425
|17/05/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2026.126 NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#020097040505162308062026RDMC018879.5389.53175.230806
|17/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.126 Em Nguyen Tuan Huy#SP#020097048805162301112026hvlt727406.5189.40899.230111
|17/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097040505162259012026HSSF007879.5387.37503.225901
|17/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14255989019.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 9785257286 DOAN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14284851570.Bibun ung ho MS 2026.128 ( em Bui Thanh May) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 128#SP#020097042205182236212026PITK151205.5390.20007.223622
|18/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097041505182232382026ykh9850313.5189.11174.223233
|18/05/2026
|100.000,00
|6138TPBVI2AAID7Q.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.20260518.222932.02016364701.NGUYEN THANH TUNG.970423
|18/05/2026
|250.000,00
|6138IBT1iJBLKJAB.Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa.20260518.222822.83169834.NGUYEN HUONG GIANG.970432
|18/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14284729247.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 1030822997 LE VIET PHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May#SP#020097042205182226462026VMN7776957.5389.6808.222641
|18/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14284633325.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 1017746961 TRAN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14284616521.DO THUY LAN ung ho ma so 2026 126 Nguyen Tuan Huy.CT tu 0021000603091 DO THUY LAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung#SP#020097040505182204152026O6O9040398.5387.35557.220415
|18/05/2026
|50.000,00
|Ms2026.127 ( be DINH BAO YEN)#SP#020097041505182204032026uSPB798003.5389.35208.220403
|18/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14284531311.Ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May - Son La).CT tu 0501000227930 TRAN PHUOC THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#02009704050518220305202662U6037858.5389.32151.220305
|18/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May#SP#020097040505182158462026E3VB027913.5189.14970.215846
|18/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14284454890.Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung.CT tu 0181003426567 LE HOANG DUYEN ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|100.000,00
|6138IBT1aWH33NTU.ung ho MS 2026 127 be Dinh Bao Yen.20260518.214650.19902706.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|18/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14284329214.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2026.127(be Dinh Bao Yen).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14284292359.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097042205182051422026PZQP341212.5388.96077.205143
|18/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14283589362.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14283576793.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#0200970415051820444120265eqw548545.5387.53255.204435
|18/05/2026
|100.000,00
|6138VNIB02127YFB.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.20260518.204111.313939999.PHAM THI NGOC THAO.970441
|18/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14283450570.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|15.000,00
|UH.MS.2026 .123 Anh Tong Van Phong .Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097048805182034152026avg1194611.5388.88877.203415
|18/05/2026
|50.000,00
|6138MCOBQ2YETQ23.Ung ho ms2026.128 bui thanh may.20260518.202059.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|18/05/2026
|300.000,00
|6138IBT1kC278SZK.Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa FT26138872015192.20260518.201342.19034619700018.VND-TGTT-PHAN CAO THANG .970407
|18/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026 124 em Trieu Thi Hue NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT#SP#020097040505182001392026LW0S086428.5189.76189.200134
|18/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14282764322.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tan Huy).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#02009704220518195550202694R0159195.5390.36974.195545
|18/05/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129750899444.20260518.129750899444-0326683902_Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|18/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#0200970422051819550020264NMQ964174.5390.32082.195500
|18/05/2026
|300.000,00
|6138IBT1kC27CEMK.Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa FT26138898736643.20260518.195313.5413888888.NGUYEN VAN Y.970407
|18/05/2026
|5.000,00
|6138IBT1kC271GEN.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.128 em Bui Thanh May FT26138468254223.20260518.195019.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|18/05/2026
|200.000,00
|6138IBT1iJBL1HMA.Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa.20260518.194558.0397256325.NGUYEN THU TRANG.970432
|18/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14282492877.ung ho MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen).CT tu 1022823662 NGUYEN PHAM QUOC HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|50.000,00
|6138MCOBQ2YEFAYU.Ung ho ms2026.127 dinh bao yen.20260518.192930.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|18/05/2026
|5.000,00
|6138VNIB0212916I.ung ho MS 2026.127 ( be Dinh Bao Yen ).20260518.192158.912281212.GIANG MY LINH.970441
|18/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14282088001.UNG HO MS 2026.128 - EM BUI THANH MAY.CT tu 0181001003825 DUONG DUY HUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14282093609.Ba Vo Thi Ngoi ung ho MS 2026.128 (em Bui Than May).CT tu 0121001685614 NGUYEN TAN KIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14282093437.ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0491000040183 NGUYEN HOANG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.128 em BuI Thanh May#SP#0200970405051818384020267ECH067763.5387.87968.183840
|18/05/2026
|200.000,00
|6138IBT1kC2A3KHB.Ung ho be Dinh Bao Yen, MS 2026.127 FT26138091668087.20260518.180843.19070418664011.VND-TGTT-TRUONG PHI PHUNG.970407
|18/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097048805181806262026stdi588856.5189.54868.180620
|18/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097048805181800002026gqt9559283.5189.7501.175955
|18/05/2026
|50.000,00
|6138IBT1kC2A7CPB.MS 2026.128 FT26138076161214.20260518.174728.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|18/05/2026
|100.000,00
|Hoang Manh Dung ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen#SP#020097048805181729572026ok70414811.5389.76096.172958
|18/05/2026
|100.000,00
|6138IBT1kC2A8W1J.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen FT26138037930855.20260518.172747.19030657443015.VND-TGTT-LAI THI LINH.970407
|18/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14280058114.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 1033669685 LE NGUYEN LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14279857299.2025.125( Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|50.000,00
|TRAN DO NIN Chuyen tien ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen#SP#02009704880518171521202605z9344039.5387.62533.171521
|18/05/2026
|50.000,00
|6138TPBVI2AAT1GD.MS 2026.127 Dinh Bao Yen.20260518.171500.10000833154.NONG THI THANH NGAN.970423
|18/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14279778609.2026.127 ( Dinh Bao Yen).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14279758702.2026.128 ( Bui Thanh May).CT tu 0491000008945 NGUYEN THI HONG THOM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026113 em Vu Truc Quynh#SP#020097048805181709122026rkik314928.5388.14914.170912
|18/05/2026
|100.000,00
|6138MCOBQ2YEQ3TK.MS2026.128 Em Bui Thanh May.20260518.170103.03086012636368.HOANG ANH NHAT.970426
|18/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14279501253.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen-180526-16:34:57 5OYM706139#SP#0200970416051816345720265OYM706139.5388.60810.163452
|18/05/2026
|100.000,00
|6138IBT1kC24KEWB.Ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. FT26138307102870.20260518.163318.19037752898016.VAN TIEU LONG.970407
|18/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May-180526-16:31:55 mQ0K440681#SP#020097041605181631552026mQ0K440681.5388.39966.163150
|18/05/2026
|70.000,00
|6138IBT1kC24A2DM.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen FT26138014124368.20260518.162415.19029381671010.VND-TGTT-VU THANH VAN.970407
|18/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen#SP#020097040505181620432026TX5R068206.5390.62524.162043
|18/05/2026
|300.000,00
|6138IBT1kC24V3CA.MS 2026.128 em Bui thanh May FT26138719379416.20260518.155936.19022862807019.VND-TGTT-NGUYEN THI NHUONG.970407
|18/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14278517348.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 1030656244 LY HOANG LUA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.128 em Bui Thanh May#SP#020097040505181547492026UQLW001794.5189.49524.154749
|18/05/2026
|100.000,00
|6138IBT1iJBH1PJB.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.20260518.154606.129292032.PHAM THAI VIET.970432
|18/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.127 em Dinh Bao Yen#SP#020097040505181545212026OS6P089605.5390.33802.154521
|18/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097042205181544462026UD4H357720.5388.30244.154446
|18/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097040505181544172026MI5V084369.5390.26647.154411
|18/05/2026
|50.000,00
|UH MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy. chuc em mau khoe manh#SP#020097048805181543242026h1wu969083.5189.21703.154324
|18/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue#SP#020097040505181543102026IY05078947.5390.19939.154305
|18/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen-180526-15:40:15 oxqu965199#SP#020097041605181540152026oxqu965199.5388.1888.154010
|18/05/2026
|100.000,00
|6138IBT1aWH3QE2P.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.20260518.153916.0907410882.QUAN CHI LUONG.970424
|18/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen-180526-15:36:14 0pvz184444#SP#0200970416051815361520260pvz184444.5389.77168.153610
|18/05/2026
|126.030,00
|Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097048805181535452026y39h942861.5388.74096.153545
|18/05/2026
|100.000,00
|MS 2026.128 em Bui Thanh May chuc em mau khoe Nam mo A Di Da Phat#SP#020097041505181526062026Adyc909313.5390.15620.152601
|18/05/2026
|50.000,00
|6138IBT1kC2B3V7G.Ung ho MS 2026.128 em Bui Thanh May FT26138838174104.20260518.152022.19038854558011.VND-TGTT-VUONG THU NGUYET.970407
|18/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097042205181512412026I13Y149004.5390.34643.151241
|18/05/2026
|5.000.000,00
|6138IBT1eJVKTX23.Cong ty CP tap doan NV 0107286496 Ung ho MS 2026.128 em Bui Thanh May.20260518.151101.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
|18/05/2026
|39.000,00
|MBVCB.14277879853.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1015661978 NGO THI HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|60.000,00
|UNG HO MS2026 127 BE DINH BAO YEN-180526-15:05:32 0AL5450819#SP#0200970416051815053220260AL5450819.5390.93367.150532
|18/05/2026
|150.000,00
|MBVCB.14277858190.Ung ho MS 2026.128 ( em Bui Thanh May).CT tu 0011002713921 NGUYEN THI KIM THO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|100.000,00
|6138TPBVI2AABTVL.Ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May).20260518.150352.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|18/05/2026
|200.000,00
|MS2026-128 CHAU BUI THANH MAY SON LA-180526-15:03:38 JTkw772301#SP#020097041605181503382026JTkw772301.5387.81380.150338
|18/05/2026
|100.000,00
|6138IBT1kC2B6P68.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May FT26138332848429.20260518.150232.19026633022021.VND-TGTT-TRINH MANH HAI.970407
|18/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097042205181501152026Z540483736.5387.66968.150102
|18/05/2026
|200.000,00
|MS2026-127 CHAU DINH BAO YEN QUANG TRI-180526-15:00:42 RNXv734981#SP#020097041605181500422026RNXv734981.5389.65211.150042
|18/05/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026.127 BE DINH BAO YEN-180526-14:54:17 7adt861181#SP#0200970416051814541820267adt861181.5387.28958.145418
|18/05/2026
|300.000,00
|6138IBT1iJBZXSNA.Ung ho MS 2026 127 be Dinh Bao Yen.20260518.145347.0903020192.HUYNH NHAT THAO.970432
|18/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14277713877.Ung ho MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen).CT tu 0011004213456 PHAM KIM BANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14277710061.Ung ho MS 2026.127 ( Be Dinh Bao Yen ).CT tu 0311000720032 NGUYEN DANG HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|200.000,00
|6138IBT1kC2BG4XP.Ung ho MS 2026.128 FT26138993753421.20260518.145009.19034627633011.VND-TGTT-DANG TAN LOC.970407
|18/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14277665908.Ung Ho MS2026.126(Nguyen Tuan Huy).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14277614198.Uhg ho MS 2026.128(Em Bui Thanh May).CT tu 0731000818640 NGUYEN THI ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14277549458.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0511000434979 NGUYEN THANH NGUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#0200970405051814400920266B96003337.5390.51879.144003
|18/05/2026
|50.000,00
|6138IBT1kC2BBDXE.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May FT26138147384358.20260518.143912.19032425339699.VND-TGTT-LE TRUNG KIEN.970407
|18/05/2026
|100.000,00
|6138IBT1kC2B5UZD.Ung ho ms 2026.128.e bui thanh may FT26138566623336.20260518.143620.19035031417014.VND-TGTT-VU VAN HOA.970407
|18/05/2026
|30.000,00
|6138IBT1kC2B51JX.ung ho MS2026.128 FT26138426399050.20260518.143516.793545888888.NGUYEN VO MINH TRANG.970407
|18/05/2026
|5.000.000,00
|6138IBT1eJVKLYB9.Cong ty CP tap doan NV Ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen.20260518.143507.8690062839.CONG TY CO PHAN TAP DOAN NV .970418
|18/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14277469647.Ung ho MS 2026115 anh Tran Van Son.CT tu 0071001321396 PHUNG THI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May#SP#0200970422051814281620262PH8363026.5388.89399.142816
|18/05/2026
|100.000,00
|Pham Diep Ngan An Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097042205181427412026NYEX301930.5388.86839.142741
|18/05/2026
|500.000,00
|6138IBT1kC2BU5EP.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen FT26138716397843.20260518.142631.1219956888.NGUYEN THI QUYNH NHU.970407
|18/05/2026
|100.000,00
|6138IBT1kC2BUS94.ung ho MS 2026.128 FT26138323183071.20260518.142534.19025477934017.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH TRANG.970407
|18/05/2026
|500.000,00
|6138IBT1kC2B8RS6.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen FT26138900050078.20260518.142441.3939399.NGUYEN TUYET NGA.970407
|18/05/2026
|200.000,00
|6138IBT1kC2B8BVV.Ung ho MS 2026.128 em Bui Thanh May FT26138588591426.20260518.142310.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|18/05/2026
|300.000,00
|6138IBT1kC2B826T.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May FT26138939300903.20260518.142158.1934028286.NGUYEN THI THIEN TRANG.970407
|18/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.127 Dinh Bao Yen#SP#020097048805181421502026a9q5714081.5389.56701.142150
|18/05/2026
|100.000,00
|6138ORCOQ2YW7ERM.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.20260518.141723.0918131141.Pham Ngoc Anh.970448
|18/05/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129709837606.20260518.129709837606-0854076607_Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May
|18/05/2026
|50.000,00
|6138IBT1kC2BVZZN.ung ho ma so 2026.128, em Bui Thanh May FT26138460853027.20260518.141336.19023326805018.VND-TGTT-TRAN THI THU DONG.970407
|18/05/2026
|200.000,00
|6138IBT1iJBZHLMR.MS 2026127 be Dinh Bao Yen.20260518.141157.0966878968.DOAN THI NGOC THAO.970432
|18/05/2026
|100.000,00
|6138SGTTH2AP3JU1.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.128 em Bui Thanh May.20260518.140650.070141287050.SACOMBANK.970403
|18/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14277124247.ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May )LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|30.000,00
|NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ms2026.128 bui thanh may#SP#0200970488051813594420264fg3655295.5390.48070.135944
|18/05/2026
|300.000,00
|6138VNIB02B5IUZ1.Ung ho MS 2026.127 ( be Dinh Bao Yen).20260518.135839.328236238.NGUYEN ANH MINH.970441
|18/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May#SP#020097042205181358372026QDCV591903.5388.42020.135823
|18/05/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.126 em Nguyen tuan Huy#SP#020097048805181358062026iu3s651185.5389.39659.135807
|18/05/2026
|100.000,00
|6138IBT1aWHFL8T5.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.20260518.135632.008704070014970.PHAM THI THU VANG.970437
|18/05/2026
|200.000,00
|6138IBT1kC2BCLZX.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May FT26138612340766.20260518.135618.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|18/05/2026
|50.000,00
|6138IBT1iJBZZCQF.Ung ho MS 2026127 Be Dinh Bao Yen.20260518.135540.40608081999.BUI VAN ANH.970432
|18/05/2026
|200.000,00
|6138TPBVI2AAYZX6.Ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May).20260518.135407.19999999966.DANG DINH KHANH.970423
|18/05/2026
|100.000,00
|6138IBT1kC2BCJB4.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May FT26138961110572.20260518.135338.19036840885033.VND-TGTT NGUYEN NGOC HUY.970407
|18/05/2026
|20.000,00
|6138IBT1kC2B1F29.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen FT26138926986420.20260518.135251.19033193459011.VND-TGTT-TRAN VU NGOC THUY.970407
|18/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May#SP#020097041505181352122026RIyP613233.5389.12040.135207
|18/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14276988475.LE THI THUY chuyen tien MS2026.127.CT tu 0421000445600 LE THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|100.000,00
|6138TPBVI2AAYMDD.Ung ho MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen).20260518.135007.00070407001.NGUYEN THU PHUONG.970423
|18/05/2026
|100.000,00
|6138SGTTH2AP9ZK9.IBFT Ung ho MS 2026.128 - em Bui Thanh May.20260518.134838.060284069555.SACOMBANK.970403
|18/05/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May-180526-13:45:24 zv22226358#SP#020097041605181345242026zv22226358.5389.77982.134524
|18/05/2026
|100.000,00
|ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen#SP#020097042205181345232026CZ9U120716.5389.78430.134524
|18/05/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129707053804.20260518.129707053804-0902498898_Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May
|18/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14276889203.ms2026.127.CT tu 0011004052745 DO VIET DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|50.000,00
|NGUYEN THI HUONG Chuyen tien ms2026.127 dinh bao yen#SP#020097048805181342122026q5dl610424.5387.62630.134158
|18/05/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129706741460.20260518.129706741460-0815053081_Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May
|18/05/2026
|100.000,00
|6138IBT1kC2BQKLV.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26138698416043.20260518.134128.19029523720669.VND-TGTT-NGUYEN THI GIANG .970407
|18/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14276839230.NGUYEN THI HUONG TRAM chuyen tien UNG HO MS 2026.127 BE DINH BAO YEN.CT tu 1049518950 NGUYEN THI HUONG TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|250.000,00
|6138IBT1kC25N5S7.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26138324734573.20260518.133709.8906018979.NGUYEN VAN QUANG.970407
|18/05/2026
|250.000,00
|6138IBT1kC25NMTT.Ung ho MS 2026111 em Nguyen Hong Anh FT26138034019421.20260518.133636.8906018979.NGUYEN VAN QUANG.970407
|18/05/2026
|100.000,00
|6138IBT1kC25ND8T.Ms 2026 127 be Dinh Bao Yen FT26138750833034.20260518.133620.19031103259995.VND-TGTT-NGUYEN HOANG NAM.970407
|18/05/2026
|100.000,00
|6138IBT1d1M41KL1.unghoMS2026127.20260518.133531.970422P513344000000000d02839.MBBANK IBFT.970422
|18/05/2026
|250.000,00
|6138IBT1kC25RNIK.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong FT26138010877353.20260518.133521.8906018979.NGUYEN VAN QUANG.970407
|18/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026094 em Pham Hoai Nhi#SP#020097042205181334492026TQ7F748809.5390.28506.133436
|18/05/2026
|300.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129705908045.20260518.129705908045-0899891178_Ung ho MS2026127 be Dinh Bao Yen
|18/05/2026
|5.000,00
|6138VNIB02B5HUPS.ung ho MS 2026.128 ( em Bui Thanh May ).20260518.133237.912281212.GIANG MY LINH.970441
|18/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14276793475.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 9785257286 DOAN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14276782930.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0021002176786 DINH THI BICH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|200.000,00
|6138IBT1kC25R2I4.MS 2026.127 FT26138218556320.20260518.133223.19130237409010.VND-TGTT-DUONG THI HONG HANH.970407
|18/05/2026
|100.000,00
|6138IBT1iJBZK573.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 128 bui thanh may.20260518.133011.111555222.VU THI THU THAO.970432
|18/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097042205181328302026TLJO256302.5388.99999.132830
|18/05/2026
|200.000,00
|6138IBT1kC253B8T.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen FT26138374523881.20260518.132620.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|18/05/2026
|50.000,00
|6138IBT1kC2535L1.Ung ho 2026.128 em bui thanh may FT26138043008790.20260518.132616.19033016064021.VND-TGTT-LUU THI HUONG QUYNH.970407
|18/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2006.127 be dinh bao yen#SP#02009704880518132535202613xq571071.5388.86635.132535
|18/05/2026
|200.000,00
|IB_339556507_1779084822286288179630_null_20260518_MS 2026.127
|18/05/2026
|10.000,00
|6138MSCBD2FU6NES.ung ho ms 2026127 be Dinh Bao Yen chuc be va gia dinh binh an.20260518.132305.0988857342.NGUYEN VAN LINH.970422
|18/05/2026
|300.000,00
|6138IBT1kC25FAIK.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen FT26138063211050.20260518.132256.19038270037011.VND-TGTT-NGUYEN LE HUNG SON.970407
|18/05/2026
|100.000,00
|6138IBT1fJWIUDVP.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.20260518.132129.9021448653145.NGO THI HIEN HOA.963388
|18/05/2026
|200.000,00
|6138IBT1kC25F2IC.Ung ho MS 2026.127 FT26138488013298.20260518.132123.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|18/05/2026
|100.000,00
|6138SGTTH2APSYMR.IBFT Ung ho MS 2026.127 - be Dinh Bao Yen.20260518.132105.060284069555.SACOMBANK.970403
|18/05/2026
|200.000,00
|6138SGTTH2APSLES.IBFT Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.20260518.132023.050124124198.SACOMBANK.970403
|18/05/2026
|50.000,00
|6138IBT1kC25TP74.MS 2026.127 FT26138037081844.20260518.131841.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|18/05/2026
|150.000,00
|TRUONG THI CAM chuyen tien uh ma so 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097041505181318112026NdLQ524680.5389.52845.131811
|18/05/2026
|100.000,00
|ung ho ms 2026.127 em dinh bao yen#SP#020097042205181318022026TBEV278114.5387.52458.131802
|18/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14276622883.Ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097048805181316352026kwo2550649.5388.44549.131635
|18/05/2026
|30.000,00
|MBVCB.14276603750.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|50.000,00
|Ung ho Ma so 2016.127 be Dinh Bao Yen#SP#020097048805181314192026ih1r545502.5387.34549.131419
|18/05/2026
|200.000,00
|6138IBT1kC25LWG7.Ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen FT26138320091827.20260518.131336.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|18/05/2026
|50.000,00
|6138IBT1kC25HS97.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen FT26138732822604.20260518.131034.6688899888.TRUONG THI HUE.970407
|18/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14276529912.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0061001099430 TRAN HAI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|300.000,00
|MS2026.127 Be Dinh Bao Yen#SP#0200970422051813090220269BL4971337.5390.9930.130903
|18/05/2026
|100.000,00
|6138SGTTH2APXRBD.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen.20260518.130756.070141287050.SACOMBANK.970403
|18/05/2026
|5.000,00
|MBVCB.14276509001.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026128.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|18/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14276479725.ung ho ms 2026.127 ( Be Dinh Bao Yen).CT tu 0631000411181 NGUYEN BICH NGOC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|5.668,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen#SP#020097040505181250062026RGY3045805.5389.17499.125006
|18/05/2026
|500.000,00
|6138IBT1kC254AA9.Ung ho 2026.123 anh Tuong Van Phong FT26138215225370.20260518.124410.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|18/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#02009704050518124200202648U6021509.5387.76435.124201
|18/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May#SP#020097041505181241422026Wg8p426778.5390.73701.124142
|18/05/2026
|500.000,00
|6138IBT1kC25B6XK.Ung ho ms 2026.125 em Ho Ngoc Han FT26138334804661.20260518.124126.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|18/05/2026
|5.000,00
|MBVCB.14276197666.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026126.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|18/05/2026
|500.000,00
|6138IBT1kC255XMZ.Ung ho ms 2026.126 em Nguyen Tuan Huy FT26138062600406.20260518.123854.19050283123012.VND-TGTT-LE THI DIEM VY.970407
|18/05/2026
|1.000.000,00
|MBVCB.14276161050.Nga Nguyen ung ho MS 2026.128( bui thanh may).CT tu 0071000716259 NGUYEN THI THU NGA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|100.000,00
|6138IBT1kC25U323.Ung ho MS 2026.128 Bui Thanh May FT26138036901862.20260518.122952.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|18/05/2026
|5.000,00
|MBVCB.14276022859.TRA XUAN BINH chuyen tien ung ho ms 2026125.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|18/05/2026
|30.000,00
|6138VNIB02B5V1DZ.Ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May).20260518.122556.671704060053336.DINH TRONG HUNG.970441
|18/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14275820084.NGUYEN LAN HONG chuyen tien Ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May).CT tu 0221000069740 NGUYEN LAN HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|20.000,00
|UH.MS .2026 .Nguyen Tuan Huy .Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat mong cho em mau khoe .#SP#02009704880518120955202699do366240.5390.84453.120955
|18/05/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129693956931.20260518.129693956931-0355563218_Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|18/05/2026
|300.000,00
|6138IBT1iJBZVICA.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.20260518.113843.331701847.VUONG HUY TUAN.970432
|18/05/2026
|5.000.000,00
|Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May-180526-11:26:05 tcBc124899#SP#020097041605181126052026tcBc124899.5390.76143.112605
|18/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14274924675.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0291000198628 VO THI NGOC DUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14274796210.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0221006988888 NGUYEN PHUONG DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|150.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129688098612.20260518.129688098612-0961282794_Ung ho MS2026128 Bui Thanh May
|18/05/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#0200970488051811031220260r34103934.5189.19916.110312
|18/05/2026
|1.000.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097040505181101412026BBCU058802.5388.9794.110141
|18/05/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen#SP#020097048805181100332026o32l093695.5389.2916.110033
|18/05/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097048805181057432026k4pe082985.5389.84744.105743
|18/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.126 Em Nguyen Tuan Huy#SP#020097042205181057342026RYYZ424236.5189.84184.105734
|18/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May#SP#0200970488051810411920268nuu021748.5189.78809.104119
|18/05/2026
|100.000,00
|6138MCOBQ2YWS39Q.Ung ho MS 2026.128 Bui Thanh May.20260518.103553.03268016000688.NGUYEN THI VAN NAM.970426
|18/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14274042515.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026. 128 ( em Bui Thanh May).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14274000005.Tran Kha Ngan . gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.127 ( be Dinh Bao yen).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14273982427.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14273984507.Tran Hoang Nam. dakbla quang ngai chuyen tien ung ho MS 2026.127 ( be Dinh Bao Yen).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|150.000,00
|6138ORCOQ2YWXN6G.ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue.20260518.101251.0017100023242007.DUONG THI YEN NGOC.970448
|18/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14273951700.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.127 ( be Dinh Bao Yen).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|200.000,00
|6138SHBAA285TBN9.Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem.20260518.101139.1004753763.NGUYEN THI THANH HOA.970443
|18/05/2026
|100.000,00
|6138IBT1fJWMX5G3.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260518.101102.0346.NGUYEN VAN HIEU.970431
|18/05/2026
|100.000,00
|6138IBT1fJWMXYQC.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.20260518.101031.0346.NGUYEN VAN HIEU.970431
|18/05/2026
|100.000,00
|6138IBT1fJWMXUAT.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.20260518.101005.0346.NGUYEN VAN HIEU.970431
|18/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14273855993.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.122 Em Quach Quang Liem#SP#020097040505181003492026FDN8063120.5387.49559.100349
|18/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14273809689.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0011001260730 HO LINH PHI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS2026.123 Anh Tuong Van Phong#SP#020097040505181002092026KBNO054716.5387.38924.100210
|18/05/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129680387606.20260518.129680387606-0983923063_Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen
|18/05/2026
|68.000,00
|6138BIDVE2VS9RHY.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260518.095022.1257588588.TCTY TRUYEN THONG - CN TAP DOAN BUU CHINH VIEN THONG VIET NAM .970418
|18/05/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097042205180950112026LURJ527834.5390.69601.095011
|18/05/2026
|200.000,00
|6138IBT1kC2PA7QM.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen FT26138732042709.20260518.094044.9973901982.LE PHUONG.970407
|18/05/2026
|50.000,00
|6138IBT1iJB6T1PA.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen 0912166350.20260518.093812.0912166350.NGUYEN THACH THAO.970432
|18/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14273446650.TA THI HONG ung ho MS 2026.127 ( Dinh Bao Yen).CT tu 0011003278996 TA THI HONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|200.000,00
|6138IBT1kC2P5X51.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May FT26138178699670.20260518.093257.19025674735018.VND-TGTT-NGUYEN THU HOAI.970407
|18/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14273343940.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0061001056410 NGUYEN DINH CHINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|100.000,00
|6138IBT1kC2PPL3Z.Ung ho MS 2026.128 - em Bui Thanh May FT26138450327169.20260518.092650.1336636668.PHAM QUANG HIEU.970407
|18/05/2026
|200.000,00
|ung ho MS 2026.127 ( be Dinh Bao Yen )#SP#020097041505180925472026aCQe567844.5189.36935.092547
|18/05/2026
|100.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.126 nguyen tuan huy#SP#020097042205180924372026BT1V386706.5388.31535.092437
|18/05/2026
|50.000,00
|6138IBT1d1MBABS1.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.20260518.092358.970422Wa278890000000002c2098.MBBANK IBFT.970422
|18/05/2026
|68.000,00
|MBVCB.14273260331.DUONG PHUNG NHU chuyen tien ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy) .CT tu 1044857499 DUONG PHUNG NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|150.000,00
|MBVCB.14273232066.MS 2026.128.CT tu 0021001990754 DO VAN VINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14273200149.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0301000320461 LE MINH KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14273186724.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|500.000,00
|6138WBVNA285CJE5.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.20260518.091043.689689998899.LE CANH TOAN.970412
|18/05/2026
|100.000,00
|6138IBT1kC2P97XD.QUACH TRA MY chuyen ung ho MS 2026 118 em Do Tien Lam FT26138323809884.20260518.090234.19030205952222.VND-TGTT-QUACH TRA MY.970407
|18/05/2026
|200.000,00
|NGUYEN VAN VI Chuyen tien ung ho MS 2026.128 em Bui Thanh May#SP#020097041505180902202026DzU0484905.5387.23539.090220
|18/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097042205180856412026IRHA365115.5387.1150.085641
|18/05/2026
|500.000,00
|6138IBT1iJB6EM8H.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 128 BUI THANH MAY.20260518.085614.247529918.LE THI HOA.970432
|18/05/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May#SP#020097040505180849432026X49Y001569.5389.71840.084943
|18/05/2026
|100.000,00
|6138IBT1iJB67I4R.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.20260518.083822.0348736603.VU BA KHOI.970432
|18/05/2026
|50.000,00
|6138MCOBQ2YWGZ4X.Ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).20260518.083350.03101010965538.HOANG VIET.970426
|18/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14272612971.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.128 Bui Thanh May#SP#020097042205180830222026YTYN764069.5189.97603.083008
|18/05/2026
|500.000,00
|6138IBT1aWHFJXXX.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.20260518.082233.6789688.KlbFundtransfer247 BAO VIETNAMNET .970452
|18/05/2026
|100.000,00
|6138IBT1aWHFJ7Y6.ung ho MS 2026100 be Pham Thi Ngoc Van.20260518.081754.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|18/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14272422305.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|100.000,00
|6138IBT1aWHFJADD.ung ho MS 2026128 em bui thanh May.20260518.081656.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|18/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14272417731.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|10.000,00
|6138MCOBQ2YWEHSP.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.20260518.081402.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|18/05/2026
|10.000,00
|6138MCOBQ2YWEHFS.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.20260518.081340.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|18/05/2026
|10.000,00
|6138MCOBQ2YWE3SD.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260518.081303.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|18/05/2026
|10.000,00
|6138MCOBQ2YWE3FT.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260518.081238.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|18/05/2026
|10.000,00
|6138MCOBQ2YWE97Z.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.20260518.081215.04386014687986.DINH TAT THANH.970426
|18/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14272340244.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 1018577166 NGUYEN XUAN TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14272296126.BUI DANG KHOA chuyen tien ung ho ma so MS 2026.127( be Dinh Bao Yen) .CT tu 0611001461529 BUI DANG KHOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.128 em Bui Thanh May#SP#0200970422051808011520261WA3823577.5389.10195.080115
|18/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14272205752.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|200.000,00
|6138ASCB02BP7RFA.UNG HO MS 2026 128 EM BUI THANH MAY-180526-07:47:42 6138ASCB02BP7RFA.20260518.074742.22811868.LUU THI MINH XUAN.970416
|18/05/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129664752641.20260518.129664752641-0909648797_Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung
|18/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.128 em Bui Thanh May#SP#020097042205180744342026Q4EP247328.5389.69931.074429
|18/05/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129664268789.20260518.129664268789-0909648797_Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung
|18/05/2026
|200.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129664094526.20260518.129664094526-0909648797_Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May
|18/05/2026
|30.000,00
|MBVCB.14271888293.Ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14271714419.Chuyen tien ung ho MS 2026 128 em Bui Thanh May.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|18/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14271640063.ung Ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 0491000040183 NGUYEN HOANG LOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14271361560.BUI TAN DANH chuyen tien.CT tu 0651000511998 BUI TAN DANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14271329197.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|15.660,00
|6138IBT1kC2UJSKD.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat. Nam Mo Cau Sam Hoi Bo Tat Ma Ha Tat. Ung ho MS 2026.128 em Bui Thanh May FT26138550807861.20260518.063658.19032321974015.VND-TGTT-NGUYEN THI NGOC.970407
|18/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.128-em Bui Thanh May#SP#0200970405051806311720268XK9014989.5189.17194.063118
|18/05/2026
|200.000,00
|6138IBT1kC2UQH56.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May FT26138732054018.20260518.062556.13320618868013.VND-TGTT-TRAN THI BICH TRA.970407
|18/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14271205211.ung ho MS 2026.128.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14271203779.ung ho MS 2026.127.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|50.000,00
|6138IBT1iJB6MWRG.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.20260518.061844.56211535.TRAN DUC NAM.970432
|18/05/2026
|68.000,00
|UH MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#020097042205180612552026MNX7452044.5389.93728.061255
|18/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097042205180602552026RA6I704895.5387.84030.060256
|18/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14270808301.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.127(be Dinh Bao Yen).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14270789629.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.126(em Nguyen Tuan Huy).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14270772789.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.125(em Nguyen Ho Ngoc Han).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|150.000,00
|MBVCB.14270731737.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 1024211374 KHUAT THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|150.000,00
|MBVCB.14270720452.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 1024211374 KHUAT THI YEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14270587933.Ung ho MS 2026105 em Luong Van Luyen.CT tu 0021001632867 NGUYEN THI LE THU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|18/05/2026
|100.000,00
|6137IBT1aWHT6P9A.Ung ho MS 2026 124 em Trieu Thi Hue.20260517.225728.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|18/05/2026
|200.000,00
|6137IBT1aWHT6IJ7.Ung ho MS 2026 127 be Dinh Bao Yen.20260517.225453.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|19/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14299048818.ung ho ms:2026.127.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:HUYNH THI THUY KIEU chuyen tien Ung ho MS 2026.129 ba Ngo Thi Tan#SP#0200970405051922230620265W9H075491.5189.52507.222306
|19/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.129 ba Ngo Thi Tan#SP#02009704880519221036202655l0860628.5387.13895.221036
|19/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14298914120.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 9384038190 LE THANH THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan#SP#020097040505192158352026UBNK026081.5389.72071.215835
|19/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14298756969.ung ho MS 2026.068 (em nong hieu bao son).CT tu 0351000778973 HOANG HAI HUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14298751761.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.129(ba Ngo Thi Tan).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|200.000,00
|6139IBT1iJBXC4S6.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.20260519.211617.0964263333.NGO NGOC LINH.970432
|19/05/2026
|200.000,00
|6139IBT1kC2RDN75.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy FT26140934822899.20260519.211503.19037961455016.VND-TGTT-PHAM THUY HONG.970407
|19/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14298153244.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.129(ba Ngo Thi Tan).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.129 ba Ngo Thi Tan#SP#0200970422051920563920266D3D860375.5388.76123.205640
|19/05/2026
|5.000,00
|6139IBT1kC2RJR2K.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.129 ba Ngo Thi Tan FT26139837305625.20260519.205631.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|19/05/2026
|50.000,00
|6139IBT1kC2XR59T.Ung ho ms 2026.129 FT26139090770910.20260519.204328.19036492432011.VND-TKTT-DO THI THU TRANG.970407
|19/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14297090437.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.129 (ba Ngo Thi Tan)..CT tu 1045039059 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14296638456.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14296233836.Ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May).CT tu 0141000137748 NGO VU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|200.000,00
|6139TPBVI2AB5P17.Ung ho MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen)- Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260519.184036.00024987001.TRAN VAN HUYNH.970423
|19/05/2026
|200.000,00
|QR - Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097041505191839562026RK9T115833.5387.29763.183956
|19/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14295302465.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|50.000,00
|6139IBT1kC2F6A9S.MS 2026.129 FT26139680759371.20260519.173348.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|19/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14293766470.ung ho MS 2026.130.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14293763380.ung ho MS 2026.129.CT tu 0631003821925 LA HA VIET toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097042205191648112026K47F496841.5189.75283.164811
|19/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14293488014.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 0021001067153 DINH THU TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan#SP#0200970488051916355020262xob565150.5387.84270.163550
|19/05/2026
|300.000,00
|6139IBT1kC2TT4MS.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan FT26139898240777.20260519.162232.19038270037011.VND-TGTT-NGUYEN LE HUNG SON.970407
|19/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May#SP#0200970422051916212320269UHC683794.5389.86074.162117
|19/05/2026
|1.200.000,00
|6139IBT1iJBFXBLC.Ung ho MS 2026 - 104 - 105 - 106.20260519.161809.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|19/05/2026
|1.200.000,00
|6139IBT1iJBFXU5P.Ung ho MS 2026 - 101 - 102 - 103.20260519.161709.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|19/05/2026
|100.000,00
|6139IBT1iJBFXV63.VU THI THU THAO chuyen tien ms 2026 129 ngo thi tan.20260519.161618.111555222.VU THI THU THAO.970432
|19/05/2026
|1.200.000,00
|6139IBT1iJBFXDPW.Ung ho MS 2026 - 098 - 099 - 100.20260519.161600.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|19/05/2026
|500.000,00
|6139IBT1fJWPMKJ5.HONG HA Ungho MS 2026.129.20260519.161117.000870406003741.CAO THI HONG HA.970400
|19/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.129 (Ba Ngo Thi Tan)#SP#020097041505191607362026rxkt285940.5388.93672.160736
|19/05/2026
|100.000,00
|6139IBT1kC2T7ZGT.Ung ho MS 2026 129 ba Ngo thi Tan FT26139637038918.20260519.160408.19035389120013.VND-TGTT-LE THI THU HA.970407
|19/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.128 em Bui Thanh May#SP#0200970488051915503220265619397107.5189.85295.155032
|19/05/2026
|50.000,00
|6139IBT1kC2T57FE.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan FT26139016696009.20260519.154940.19037974310017.VND-TGTT-PHAM THI MAI TRANG.970407
|19/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May#SP#020097042205191546502026KPK6553957.5390.61868.154644
|19/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14292685028.MS 2026 129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 0071004889775 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|19/05/2026
|50.000,00
|6139IBT1iJBFHBW8.MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.20260519.153656.144391101.MAC THI LOAN.970432
|19/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.128 em Bui Thanh May#SP#0200970422051915303920266KE2669404.5388.62174.153040
|19/05/2026
|50.000,00
|6139MCOBQ2YGQW8U.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.20260519.152228.03201015112666.PHAM VAN HIEU.970426
|19/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.129 ba Ngo Thi Tan#SP#02009704050519152023202677RI007291.5387.99927.152023
|19/05/2026
|60.000,00
|6139MCOBQ2YGQZGM.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.20260519.151931.03201015112666.PHAM VAN HIEU.970426
|19/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026085 Lo Manh Khang va Lo Gia Hung#SP#020097048805191517312026q4wx287431.5388.83608.151731
|19/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan#SP#020097042205191511352026J0OV264352.5390.49229.151121
|19/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14292252381.TRAN QUANG NAM gia lai chuyen tien ung ho MS 2026.129 ( Ba Ngo Thi Tan).CT tu 0291000274287 TRAN QUANG NAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14292255278.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 0301000313873 NGUYEN DUY ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|58.620,00
|ms2026.129#SP#020097042205191505362026XQMJ338933.5388.13718.150537
|19/05/2026
|10.000,00
|6139MSCBD2FXY2A6.ung ho ms 2026129 ba Ngo Thi Tan chuc ba va gia dinh binh an.20260519.145916.0988857342.NGUYEN VAN LINH.970422
|19/05/2026
|3.500,00
|6139IBT1fJWPCI65.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.20260519.145807.9017041010204.TO THANH TUNG.963388
|19/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan#SP#02009704220519145429202637A1442900.5390.49797.145429
|19/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14292046873.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 1057677408 PHAN CHI HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14292037412.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 0531002505327 DUONG THI THU HANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14291928139.Ung ho MS 2026.128 ( em Bui Thanh May).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|50.000,00
|O5CH7JE1J8R4-Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan#SP#020097042205191440522026ZQH8159454.5189.75638.144052
|19/05/2026
|200.000,00
|6139IBT1kC2LLWYE.Ms 2026.129 ba Ngo Thi Tan FT26139349524997.20260519.143610.19035300656012.VND-TGTT-NGUYEN NGOC DIEP .970407
|19/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14291780898.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|70.000,00
|129839076684-0342029208-Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan#SP#020097041505191428402026Stve845832.5189.14543.142834
|19/05/2026
|100.000,00
|6139SGTTH2B24D9G.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.129 ba Ngo Thi Tan.20260519.142703.070141287050.SACOMBANK.970403
|19/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan#SP#020097042205191425112026F8RJ850226.5390.96944.142511
|19/05/2026
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026112 anh Le Van Hieu#SP#02009704150519141754202648uT813526.5388.60527.141755
|19/05/2026
|19.000,00
|UH.MS.2026.129 ngo thi tan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat#SP#02009704880519135743202657j4063169.5388.63666.135743
|19/05/2026
|100.000,00
|6139IBT1iJBFYPSI.Hung UHMS 126.20260519.135346.122665828.NGUYEN THI KIM NGAN.970432
|19/05/2026
|100.000,00
|6139IBT1kC2L8H94.Ung ho MS 2026. 129 ba Ngo Thi Tan FT26139858383270.20260519.134522.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|19/05/2026
|500.000,00
|6139IBT1iJBFUNAN.Ms 2026-129 uh ba Ngo Thi Tan.20260519.133913.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|19/05/2026
|5.000,00
|MBVCB.14290897037.TRA XUAN BINH Chuyen tien ung ho ms 2026129.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|19/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14290841869.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan#SP#020097048805191238182026wx1n876756.5390.91080.123813
|19/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14290495174.Ung ho MS 2026.129 (ba Ngo Thi Tan).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|210.000,00
|6139IBT1aWHXRSQ2.UNG HO MS 2026100 BE PHAM THI NGOC VAN.20260519.122731.700007007252.DINH CONG HUNG.970424
|19/05/2026
|60.000,00
|6139IBT1fJWUL8E5.Nguyen Huong ung ho MS 2026 127 be Dinh Bao Yen.20260519.122632.913733922.NGUYEN THI LAN HUONG.970406
|19/05/2026
|200.000,00
|6139IBT1aWHXXR7W.UNG HO MS 2026128 EM BUI THANH MAY.20260519.122413.700007007252.DINH CONG HUNG.970424
|19/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14289728955.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 0071001240039 DOAN THI MY TIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan#SP#020097048805191119242026ycu3596870.5189.79091.111924
|19/05/2026
|20.000,00
|MBVCB.14289319726.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 9393415735 NGUYEN XUAN TRUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|2.000.000,00
|6139VNIB021L532N.Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa.20260519.111339.004704060059369.NGUYEN NGOC MANH.970441
|19/05/2026
|49.314,00
|6139IBT1kC2ZH2T2.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May FT26139336127579.20260519.105951.9867686875.LUC THE DAT.970407
|19/05/2026
|100.000,00
|Pham Hoang Nhat Ha Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan#SP#020097042205191047182026TCVL868207.5189.74397.104712
|19/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14288670906.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0251002726884 HOANG THI KIM DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem#SP#020097042205191029232026690K217165.5388.66223.102923
|19/05/2026
|100.000,00
|6139IBT1kC2ZUVR5.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan FT26139201440404.20260519.102303.19025383975011.VND-TGTT-NGUYEN THI HONG LINH.970407
|19/05/2026
|250.000,00
|IBVCB.14288536300.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.129 (ba Ngo Thi Tan).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|250.000,00
|IBVCB.14288505929.DO TRUNG DUNG chuyen tien Ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May).CT tu 0081000344540 DO TRUNG DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|49.314,00
|6139IBT1kC2ZMHI5.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan FT26139000045246.20260519.101551.1413393195.LUC THE THU .970407
|19/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14288406861.DAO LE QUYEN chuyen tien ung ho Ms 2026.128.CT tu 0441000780448 DAO LE QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|68.138,00
|6139BIDVE2VHATLK.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.20260519.100939.1257588588.TCTY TRUYEN THONG - CN TAP DOAN BUU CHINH VIEN THONG VIET NAM .970418
|19/05/2026
|49.314,00
|6139IBT1kC2ZSECX.Ung ho MS2006.128 Mong con som khoe FT26139482271721.20260519.100659.19820516245024.VND--MAI THI PHUONG CHI.970407
|19/05/2026
|30.000,00
|MBVCB.14288279366.Ung ho MS 2026.129 (ba Ngo Thi Tan).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan#SP#020097048805191002032026hm2m321039.5189.7211.100203
|19/05/2026
|49.314,00
|6139IBT1kC2Z2TY3.Ung ho MS2026.129 Mong ba va 3 chau manh khoe FT26139450460522.20260519.100144.19820516245024.VND--MAI THI PHUONG CHI.970407
|19/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14288196351.Chia se den nhung cuoc doi bat hanh.CT tu 1968107940 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|19/05/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 129#SP#020097042205190955282026XLFN918233.5189.69570.095528
|19/05/2026
|500.000,00
|6139IBT1iJBT7BWM.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 129 NGO THI TAN.20260519.095313.247529918.LE THI HOA.970432
|19/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14287973999.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0031000125312 NGUYEN VAN DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|175.000,00
|ATM_FTF.10800545.130344.20260519.093142.97043686V148e340000000006d5013.FrAcc:0011000973655.ToAcc:0011002643148.GD:BT8, SO 44, KDT VAN QUAN HANOI VN
|19/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097040505190931002026AC4M094627.5390.42273.093101
|19/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14287760137.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 0011002570037 PHAM THANH DO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.129 ba Ngo Thi Tan#SP#020097042205190922252026P6QI196482.5390.99744.092225
|19/05/2026
|50.000,00
|6139MCOBQ2YE92HN.Ung ho MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen).20260519.092158.03101010965538.HOANG VIET.970426
|19/05/2026
|30.000,00
|6139IBT1kC26ZD6B.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26139496045230.20260519.091906.19035532043017.VND-TGTT-TA DUC THINH.970407
|19/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14287726746.ung ho Ms 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).CT tu 0061000322164 HUYNH THI VIET HOA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.128 em Bui Thanh May#SP#020097048805190917122026karg174981.5390.75294.091712
|19/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14287682763.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14287671357.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14287604380.ung ho Ms 2026.128 em Bui Thanh May.CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|400.000,00
|MBVCB.14287166877.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14287129368.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 1022415989 NGUYEN TRONG TOAN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|50.000,00
|ms2026.126#SP#0200970422051908235220264F2G460196.5390.53446.082346
|19/05/2026
|53.516,00
|ms2016.128#SP#0200970422051908223820264CH9419089.5389.48706.082238
|19/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14286961342.Chuyen tien ung ho MS 2026 129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|19/05/2026
|20.000,00
|6139ORCOQ2YEV792.LY QUAN ung ho MS 2026.129 ba Ngo Thi Tan.20260519.081628.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|19/05/2026
|20.000,00
|6139ORCOQ2YEVN53.LE THI THUY LIEN ung ho MS 2026.128 em Bui Thanh May.20260519.081508.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|19/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14286937907.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|20.000,00
|6139ORCOQ2YEVI1D.PHUNG TAN HUNG ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen.20260519.081328.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|19/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14286909152.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|20.000,00
|6139ORCOQ2YEVHZW.LE THE LAM ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy.20260519.081142.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|19/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14286890976.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026.129 ba Ngo Thi Tan#SP#020097042205190809512026RD0K539517.5189.1187.080946
|19/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14286879641.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|20.000,00
|6139ORCOQ2YEV989.TRAN THAI BAO ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han.20260519.080918.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|19/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14286868144.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|20.000,00
|6139ORCOQ2YEVSAM.TRAN BAO LONG ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue.20260519.080757.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|19/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14286850324.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0381000501505 HUYNH VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Xin chuc cho be Liem luoon manh khoe binh an.#SP#020097040505190807002026VAC0015949.5189.91299.080700
|19/05/2026
|20.000,00
|6139ORCOQ2YEVVK7.NGUYEN LE THUY GIANG ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong.20260519.080631.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|19/05/2026
|20.000,00
|6139ORCOQ2YEVKBA.LE THI NGOC LOAN ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem.20260519.080508.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|19/05/2026
|20.000,00
|6139ORCOQ2YEVW6D.NGUYEN TRAN SON ung ho MS 2026.121 chi Cao Thi Dung.20260519.080303.0037100003061005.NGUYEN LE THUY DUONG.970448
|19/05/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129794658250.20260519.129794658250-0326683902_Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
|19/05/2026
|6.868,00
|6139MSCBD2FK8KLN.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260519.075145.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|19/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14286452285.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.129 (ba NgoThi Tan).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan#SP#020097048805190731282026b67u857972.5189.67580.073114
|19/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.129-ba Ngo Thi Tan#SP#020097040505190641392026BW2R062796.5189.12828.064139
|19/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14285741876.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.129 (ba Ngo Thi Tan).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14285669023.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen).CT tu 9366688729 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14285510422.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.128(em Bui Thanh May).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14285481286.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0121000679956 PHAM TRUNG HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|800.000,00
|MBVCB.14285396239.MS 124 MS126 MS127 MS1288.CT tu 1027406893 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|19/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14285382211.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 0011004019398 HOANG VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14285387028.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0011004019398 HOANG VAN HIEU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|100.000,00
|6138IBT1aWHXWUMV.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.20260518.234508.0826786866.DANG NHAT MINH.970437
|19/05/2026
|100.000,00
|6138IBT1aWHXWCX8.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.20260518.233311.0826786866.DANG NHAT MINH.970437
|19/05/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.127-180526-23:17:54 Fn2D626835#SP#020097041605182317552026Fn2D626835.5189.96748.231755
|19/05/2026
|20.000,00
|6138IBT1iJBL6F37.Ung ho MS 2026-128 em Bui Thanh May.20260518.231319.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|19/05/2026
|20.000,00
|6138IBT1iJBL67BP.Ung ho MS 2026-127 be Dinh Bao Yen.20260518.230843.0924230178.HOANG GIA BAO PHUC.970432
|19/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14284949507.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0751000020271 NGUYEN KIM KHA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14284939405.NGUYEN TRONG QUYEN ung ho MS 2026.127 ( be dinh bao yen ).CT tu 3968286583 NGUYEN TRONG QUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa#SP#020097048805182256532026bsle522975.5389.58864.225653
|19/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14284906643.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 1017746961 TRAN THI HUONG GIANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|19/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14284875405.Bibun ung ho MS 2026.127 ( Be Dinh Bao Yen) .CT tu 1018357350 LE THI TUYET TRINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan#SP#020097040505202225202026PYQB004551.5387.58893.222521
|20/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14313255037.ung ho ms:2026.130.CT tu 0911000046371 TRAN THI HIEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14313165731.NGUYEN HONG THAO ,Thai Nguyen Huu Thien va Thai Nguyen Thao My ung ho MS 2026.130 ( Ho Thi Bao Ngan).CT tu 9333826762 NGUYEN HONG THAO toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14313163911.DO QUYNH THAO NHU chuyen tien MS 2026.123( anh Tuong Van Phong).CT tu 0061001109212 DO QUYNH THAO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14313146199.DO QUYNH THAO NHU chuyen tien ung ho MS 2026.121( Cao Thi Dung).CT tu 0061001109212 DO QUYNH THAO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097042205202158182026N0DW314200.5390.86469.215819
|20/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14313136768.DO QUYNH THAO NHU chuyen tien ung ho MS 2026.122( Quach Quang Liem).CT tu 0061001109212 DO QUYNH THAO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#0200970422052021575120267RKZ203206.5189.85032.215752
|20/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14313122382.DO QUYNH THAO NHU chuyen tien ung ho Ms 2026.127( Dinh Bao Yen).CT tu 0061001109212 DO QUYNH THAO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14313118450.DO QUYNH THAO NHU chuyen tien ung ho MS 2026.128 ( em Bui Thanh May).CT tu 0061001109212 DO QUYNH THAO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14313114565.DO QUYNH THAO NHU chuyen tien ung ho MS 2026.130( Ho Thi Bao Ngan).CT tu 0061001109212 DO QUYNH THAO NHU toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14313100604.ung ho 2026.125 em nguyen ho ngoc han.CT tu 0331000482357 HUA PHUONG DIEM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14313098821.BUI THI THANH THUY uh MS 2026.130(be Ho Thi Bao Ngan).CT tu 9916621357 BUI THI THANH THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14313097499.ung ho MS 2026.124( em Trieu Thi Hue).CT tu 0421000427211 NGUYEN THI NHUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|1.200.000,00
|6140IBT1iJ4QNTPP.Ung ho MS 2026 - 113 - 114- 115.20260520.215333.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|20/05/2026
|1.200.000,00
|6140IBT1iJ4QNZPN.Ung ho MS 2026 - 110 - 111- 112.20260520.215238.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|20/05/2026
|1.200.000,00
|6140IBT1iJ4QNAFF.Ung ho MS 2026 - 107 - 108 - 109.20260520.215059.192096855.LE THI ANH NGUYET.970432
|20/05/2026
|100.000,00
|6140TPBVI2AMHJMQ.ung ho MS 2026 127.20260520.214646.25656625656.NGUYEN THI NGOC DIEM.970423
|20/05/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.130018572415.20260520.130018572415-0942748739_Ung ho MS 2026114 em Dang Dang Duong
|20/05/2026
|20.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097040505202058242026DLBT096942.5387.50125.205818
|20/05/2026
|15.000,00
|MBVCB.14312252637.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2026.130 (Ho Thi Bao Ngan).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|50.000,00
|6140IBT1iJ4QHV6U.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.20260520.204708.0947200953.NGUYEN THUY LINH.970432
|20/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14312102640.Ung ho MS 2026. 126 ( em Nguyen Tuan Huy).CT tu 0671004124975 DUONG NGOC NGUYEN HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14312044136.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 0281000683019 NGUYEN THI THUY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|5.000,00
|6140IBT1kC9DJQKH.NGUYEN NGOC PHUNG Ung ho MS 2026.130 Ho Thi Bao Ngan FT26140600290533.20260520.203029.19050115010016.VND-TGTT-NGUYEN NGOC PHUNG.970407
|20/05/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem)#SP#0200970415052020152020261puD693492.5390.30466.201520
|20/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14311651335.UNG HO MS 2026.130 (Ho Thi Bao Ngan).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14311603907.UNG HO MS 2026.129 (ba Ngo Thi Tan).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong)#SP#020097041505202011252026LDhb679216.5390.7145.201125
|20/05/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue)#SP#020097041505202009462026QPH3674055.5189.97688.200946
|20/05/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han)#SP#020097041505202008242026EtAS669049.5390.89725.200824
|20/05/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy)#SP#0200970415052020065820265sSR662673.5387.82247.200643
|20/05/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen)#SP#020097041505202005222026rSJx658119.5388.71939.200523
|20/05/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May)#SP#020097041505202003492026uMcp651707.5189.62934.200349
|20/05/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026.129 (ba Ngo Thi Tan)#SP#020097041505202002112026Ezpb646358.5390.54333.200156
|20/05/2026
|10.000,00
|Ung ho MS 2026.130 (Ho Thi Bao Ngan)#SP#020097041505202000322026TPjA640433.5189.44912.200032
|20/05/2026
|50.000,00
|6140IBT1kC9SU3F4.Ung ho MS 2026.129 FT26140094103992.20260520.193246.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
|20/05/2026
|100.000,00
|HOANG THI NHUNG NHO chuyen tien uh ms 2026.130 Ho thi bao Ngan#SP#020097042205201931242026OB1C862322.5388.36892.193125
|20/05/2026
|50.000,00
|6140MCOBQ2YK7PTM.Ung ho ms2026.130 ho thi bao ngan.20260520.193016.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|20/05/2026
|20.000,00
|6140IBT1iJ4QURN3.tu thien.20260520.191513.86296691.NGUYEN XUAN THANG.970432
|20/05/2026
|50.000,00
|6140IBT1kC9SJK4Z.MS 2026.130 FT26140484819688.20260520.190437.10624736670013.VND-TGTT-DAO THI THU HANG.970407
|20/05/2026
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.128 Bui Thanh May#SP#020097048805201854162026tg4b575404.5189.60360.185401
|20/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14309842996.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14309834831.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|10.000,00
|MBVCB.14309796630.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|20.000,00
|gui ms 2026 130#SP#020097042205201827232026PKAQ699264.5189.51811.182723
|20/05/2026
|350.000,00
|6140IBT1d1MEQVFX.Nhom vien gach nho ung ho 7 ma so 123 124 125 126 127 128 va 129.20260520.181647.970422Rd8ed33000000000113500.MBBANK IBFT.970422
|20/05/2026
|400.000,00
|6140SGTTH2BYGFME.IBFT ung ho MS 2026.129. ba Ngo Thi Tan.20260520.175828.060311519381.SACOMBANK.970403
|20/05/2026
|50.000,00
|6140IBT1kC92REGX.Ung ho ms 2026.128 em Bui Thanh May FT26140149089800.20260520.173825.19072593967011.VND-TGTT-NGHIEM THI MAI.970407
|20/05/2026
|50.000,00
|NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.127 ( be Dinh Bao Yen bi phong )#SP#020097041505201727082026e5jF782782.5189.81850.172708
|20/05/2026
|50.000,00
|NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.128 ( em Bui Thanh May)#SP#020097041505201721382026FNMI751828.5389.37783.172131
|20/05/2026
|50.000,00
|NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.129 ( ba Ngo Thi Tan)#SP#020097041505201720112026bzFZ744303.5387.25856.172005
|20/05/2026
|50.000,00
|NGHI DAN GIANG ung ho MS 2026.130 ( Ho Thi Bao Ngan)#SP#020097041505201718092026zhyE733344.5387.9948.171809
|20/05/2026
|50.000,00
|ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong#SP#0200970422052016590020264P78451081.5390.59499.165855
|20/05/2026
|200.000,00
|6140IBT1iJBN63AT.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.20260520.164115.0964263333.NGO NGOC LINH.970432
|20/05/2026
|300.000,00
|Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097048805201606482026f0z1817460.5189.81656.160648
|20/05/2026
|50.000,00
|6140IBT1kC9CYKYS.TRAN THI KIM YEN chia se chiec banh mi hang thang FT26140020577552.20260520.153232.19032473418010.VND-TGTT-TRAN THI KIM YEN .970407
|20/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14306666731.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14306602309.ung ho ms 2026.130 (Ho Thi Bao Ngan).CT tu 0011000417331 LAI PHU HOANG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan-200526-15:03:03 ps8L337667#SP#020097041605201503032026ps8L337667.5387.77746.150249
|20/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.130 Ho Thi Bao Ngan#SP#020097048805201447012026o165550098.5388.85411.144646
|20/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14306085384.ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May ) LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|100.000,00
|6140IBT1iJBNSEXN.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.20260520.142836.144391101.MAC THI LOAN.970432
|20/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan#SP#0200970405052014195220267Z9M033554.5387.38619.141952
|20/05/2026
|50.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129965551184.20260520.129965551184-0342029208_Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan
|20/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14305620001.ung ho ms 2026.126 nguyen tuan huy.CT tu 0321000627227 NGUYEN THI THU HUONG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|200.000,00
|6140IBT1kC915FR2.Ung ho MS 2026.130 FT26140250145970.20260520.134539.19038472317014.VND-TGTT-MAI THANH DUC.970407
|20/05/2026
|50.000,00
|6140IBT1kC915QZ4.Ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen FT26140747589012.20260520.134233.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407
|20/05/2026
|50.000,00
|6140IBT1kC91YHUY.Ung ho MS 2026.128 em Bui Thanh May FT26140098977486.20260520.134139.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407
|20/05/2026
|50.000,00
|6140IBT1kC91YAH2.Ung ho MS 2026.129 ba Ngo Thi Tan FT26140651945470.20260520.134057.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407
|20/05/2026
|50.000,00
|6140IBT1kC91YS88.Ung ho MS 2026.130 Ho Thi Bao Ngan FT26140901377618.20260520.133939.86366888886666.TRAN THI THUY DUNG.970407
|20/05/2026
|30.000,00
|MBVCB.14305280177.Chuyen tien ung ho Ms 2026130.CT tu 9903215567 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|20/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan#SP#020097041505201329022026aTVS776392.5387.90082.132902
|20/05/2026
|20.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129961226893.20260520.129961226893-0343882448_Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan
|20/05/2026
|100.000,00
|6140IBT1kC918WMW.VU NGOC THANG chuyen FT26140620670710.20260520.132809.11120953343018.VND-TGTT-VU NGOC THANG.970407
|20/05/2026
|200.000,00
|6140IBT1kC91IN1B.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan FT26140395557039.20260520.132755.19034737693018.VND-TGTT-NGUYEN VAN DUY.970407
|20/05/2026
|200.000,00
|6140IBT1kC91DV8Y.Ung ho MS2026.130 em Ho Thi Bao Ngan FT26140630076753.20260520.131425.19033267956010.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH THUY.970407
|20/05/2026
|50.000,00
|ungho ms2026.129#SP#020097041505201309112026hY9x726299.5390.98266.130911
|20/05/2026
|200.000,00
|MS2026-130 CHAU HO THI BAO NGAN DA NANG-200526-13:05:33 w4S3572181#SP#020097041605201305332026w4S3572181.5389.80516.130534
|20/05/2026
|50.000,00
|6140MCOBQ2YKRGTV.Ung ho ms2026.129 ngo thi tan.20260520.130458.02001013927023.PHAM VIET ANH.970426
|20/05/2026
|100.000,00
|6140SGTTH2BYLT3T.IBFT THAI LY VINH NGHI chuyen tien ung ho MS 2026.130 em Ho Thi Bao Ngan.20260520.130443.070141287050.SACOMBANK.970403
|20/05/2026
|50.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.130 Ho Thi Bao Ngan#SP#020097040505201303542026EZ0J099672.5387.71940.130354
|20/05/2026
|100.000,00
|6140IBT1kC91297L.Ung ho MS 2026. 130 Ho Thi Bao Ngan FT26140713008031.20260520.130330.4183666668.HOANG THI THU HUYEN.970407
|20/05/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan#SP#020097042205201300572026X42S222402.5189.57793.130057
|20/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan#SP#020097041505201249122026d7bY671849.5387.97435.124912
|20/05/2026
|100.000,00
|6140ABBKA2FQR7RZ.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.20260520.123344.0918090120.NGUYEN QUOC DAT.970425
|20/05/2026
|100.000,00
|PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE.129954297946.20260520.129954297946-0854076607_Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan
|20/05/2026
|100.000,00
|6140IBT1aWLQ9NMI.ung ho MS 2026 128 em Bui Thanh May.20260520.122026.0902115211.DOAN HAI DANG.970437
|20/05/2026
|500.000,00
|6140IBT1iJBRZYA7.Ms 2026-130 uh Ho Thi Bao Ngan.20260520.121017.0914000555.NGUYEN NGOC THANG.970432
|20/05/2026
|50.000,00
|6140IBT1kC9JAJ6Q.Ung ho MS 2026.128 FT26140072906154.20260520.120240.19029390060016.VND-TGTT-NGUYEN THI THANH LOAN.970407
|20/05/2026
|100.000,00
|6140MCOBQ2YK879J.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.20260520.115720.06101010008191.NGUYEN THI THU VAN.970426
|20/05/2026
|100.001,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong#SP#020097048805201153272026tjp7091008.5189.75180.115327
|20/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14303960925.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 7768983445 PHAM THI HONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|300.000,00
|UH MS 2026.130 BE HO THI BAO NHAN O DA NANG#SP#020097048805201130142026tc6y001057.5388.12728.113014
|20/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14303622038.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 7768983445 PHAM THI HONG HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14303531711.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 1021615740 LE THI KIM UYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|100.000,00
|6140IBT1d1MK1E6L.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.20260520.111457.970422P867d330000000002e9840.MBBANK IBFT.970422
|20/05/2026
|300.000,00
|6140IBT1kC9WR3LJ.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan FT26140025438700.20260520.110853.19033794139012.VND-TGTT-LUU PHUOC.970407
|20/05/2026
|100.000,00
|Ung ho ms 2026.130 Ho Thi Bao Ngan#SP#020097042205201108452026786J495342.5389.68985.110846
|20/05/2026
|500.000,00
|6140IBT1kC9W3HZ2.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy FT26140448250959.20260520.110304.19032050488888.VND-TGTT-TRUONG THI HA .970407
|20/05/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#0200970405052010595120269NA6091919.5390.11628.105951
|20/05/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May#SP#020097040505201058022026FB4Q083116.5389.361.105802
|20/05/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung#SP#020097040505201056372026UASL075990.5189.91219.105637
|20/05/2026
|500.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan#SP#020097040505201055032026O5YS068159.5388.82013.105503
|20/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026098 em Quang Hong Quyen#SP#020097042205201054272026AN8Y337858.5388.77852.105427
|20/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan#SP#020097048805201046032026790o836725.5387.24380.104603
|20/05/2026
|100.000,00
|6140IBT1aWHNR9NR.VU THI MY DUNG CHUYEN TIEN MS2026.129( BA Ngo thi Tan).20260520.102747.000000206412.VU THI MY DUNG.970433
|20/05/2026
|30.000,00
|MBVCB.14302666227.Ung ho MS 2026.130 (Ho Thi Bao Ngan).CT tu 0371003872572 NGUYEN VAN TRUC BINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14302249451.ung ho ms 2026.129 (ba Ngo Thi Tan).CT tu 2209299999 BUI THI VIET HA toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.125 Em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097040505200944272026IEIK026775.5189.70857.094421
|20/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.124 Em Trieu Thi Hue#SP#0200970405052009422320260TW8017173.5389.60456.094223
|20/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14302172431.ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0251002080520 LE NGUYEN MAI TRAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.127 Be Dinh Bao Yen#SP#020097040505200940182026AMQP007406.5388.49693.094018
|20/05/2026
|50.000,00
|6140ORCOQ2YKQTZW.LOC HO TRO MS 2026.129 NGOTHITAN.20260520.093945.0774472226.Trinh Bao Loc.970448
|20/05/2026
|200.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026.126 Em Nguyen Tuan Huy#SP#020097040505200938402026LPLE099672.5388.41228.093834
|20/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.127 Dinh Bao Yen#SP#020097048805200934462026c6j1594391.5387.21155.093446
|20/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14302019011.Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May.CT tu 0021000260541 NGUYEN THI HUYEN toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|50.000,00
|6140MCOBQ2YKYUAC.Ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May).20260520.092144.03101010965538.HOANG VIET.970426
|20/05/2026
|200.000,00
|6140IBT1kC9QLJXJ.BUI THI THUY DUONG chuyen tien FT26140022016565.20260520.091226.19032600913026.VND-TGTT-BUI THI THUY DUONG.970407
|20/05/2026
|200.000,00
|6140IBT1kC9QHXIM.Ung ho MS 2026.128 Bui Thanh May FT26140005661314.20260520.091155.19037151301012.VND-TGTT-TRAN QUANG BACH.970407
|20/05/2026
|500.000,00
|6140IBT1iJBR1MMY.LE THI HOA chuyen tien ung ho ma so 2026 130 HO THI BAO NGAN.20260520.090851.247529918.LE THI HOA.970432
|20/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.130 Ho Thi Bao Ngan#SP#020097042205200904422026ZYA9733663.5390.79916.090442
|20/05/2026
|1.000.000,00
|6140IBT1iJBRJ7R3.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.20260520.090249.721637999.NGUYEN CHI THANH.970432
|20/05/2026
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.130 HO THI BAO NGAN-200526-08:41:26 GKz3845152#SP#020097041605200841262026GKz3845152.5389.84329.084127
|20/05/2026
|100.000,00
|6140IBT1iJBXNHQK.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.20260520.083518.0984041991.DAO DUC VINH.970432
|20/05/2026
|500.000,00
|Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen#SP#020097042205200825352026CCCK355463.5389.23357.082535
|20/05/2026
|100.000,00
|6140IBT1aWHNEVIU.ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.20260520.082126.30100014696094.NGUYEN PHI DIEP.970440
|20/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14301189258.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 0381000615155 DUONG THAT DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14301049357.Ung ho ma so 2026.127( be Dinh Bao Yen).CT tu 0011002242357 NGUYEN XUAN MAI LINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|50.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#020097042205200803532026ID9T982316.5388.44777.080353
|20/05/2026
|100.000,00
|6140MCOBQ2YG5EYD.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.20260520.075314.03268013988888.PHAM MINH HOA.970426
|20/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14300823997.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 0871004240016 LE GIA KHANH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|500.000,00
|MBVCB.14300812220.NGUYEN MINH DUC Ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14300550078.Chuyen tien ung ho MS 2026 130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet
|20/05/2026
|300.000,00
|MBVCB.14300496573.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2026.130 (Ho Thi Bao Ngan).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|6.868,00
|6140MSCBD2F978RQ.Duong Anh Thuy ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.20260520.070728.872866868.DUONG ANH THUY.970422
|20/05/2026
|100.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho -MS-2026.130-em Ho Thi Bao Ngan#SP#020097040505200650562026X6V9086727.5390.17966.065056
|20/05/2026
|100.000,00
|MBVCB.14300189624.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1012873299 NGUYEN THI DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|300.000,00
|6140IBT1kC2NKJPD.ung ho ms 2025.302 anh Le Minh Tien FT26140610070471.20260520.063721.19026990510032.VND-TGTT-NGUYEN DIEU QUYEN.970407
|20/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem#SP#02009704880520063502202606n0096393.5388.80853.063502
|20/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong#SP#020097048805200634202026ph05095185.5390.80041.063420
|20/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue#SP#0200970488052006335020262lze094314.5388.79142.063344
|20/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han#SP#020097048805200633132026fl2w093218.5389.77563.063313
|20/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy#SP#020097048805200632372026oo0l092111.5189.76102.063231
|20/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen#SP#0200970488052006312620264mwq090045.5390.73805.063126
|20/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.128 em Bui Thanh May#SP#0200970488052006305120268898089019.5387.72440.063051
|20/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.129 ba Ngo Thi Tan#SP#020097048805200630122026fm1l087935.5389.70592.063006
|20/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.130 Ho Thi Bao Ngan#SP#020097048805200629262026ysfm086670.5189.69936.062926
|20/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14300080428.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2026.130 (Ho Thi Bao Ngan).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|200.000,00
|UNG HO MS 2026 130 HO THI BAO NGAN-200526-06:28:19 Hi0k569717#SP#020097041605200628192026Hi0k569717.5387.67846.062819
|20/05/2026
|100.000,00
|Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May#SP#020097048805200609372026soo9059021.5388.38012.060922
|20/05/2026
|200.000,00
|MBVCB.14299959019.Ung ho MS 2026.130 (Ho Thi Bao Ngan).CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|50.000,00
|MBVCB.14299869639.DANG VAN NHAT xin UH MS 2026.128 (em Bui Thanh May) Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 0281000524524 DANG VAN NHAT toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET
|20/05/2026
|200.000,00
|6139IBT1kC2NC7QT.Ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen FT26140260346805.20260519.234733.19027530255014.VND-TGTT-TRINH THI THU TRANG.970407
|20/05/2026
|20.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue#SP#0200970488051923253620264bvn949757.5389.79049.232536
|20/05/2026
|300.000,00
|Vietcombank:0011002643148:Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan#SP#0200970405051923181320269FGB035213.5390.68170.231813
|20/05/2026
|30.000,00
|Ung ho MS 2026.129 ba Ngo Thi Tan#SP#02009704880519225756202696hz926031.5387.33231.225756
|20/05/2026
|2.000,00
|Vietcombank:0011002643148:NGUYEN TUAN ANH chuyen tien#SP#020097040505192249392026MOCC010833.5389.15822.224939
2. Ủng hộ tại Ngân hàng VietinBank
|Ngày
|Số tiền
|Thông tin ủng hộ
|11-05-2026 01:27:22
|100.000,00
|Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam; thoi gian GD:10/05/2026 23:31:52
|11-05-2026 01:28:58
|100.000,00
|Ung ho MS 2026112 anh Le Van Hieu; thoi gian GD:10/05/2026 23:35:00
|11-05-2026 01:43:01
|100.000,00
|128679550715-0982684744-Ung ho MS 2026111 em Nguyen Hong Anh; thoi gian GD:11/05/2026 00:08:32
|11-05-2026 01:46:14
|200.000,00
|CT DEN:126T2650HMLDAX4S Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam; thoi gian GD:11/05/2026 00:17:44
|11-05-2026 01:48:02
|200.000,00
|Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung; thoi gian GD:11/05/2026 00:23:28
|11-05-2026 02:08:16
|200.000,00
|CT DEN:613020393721 Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung; thoi gian GD:11/05/2026 01:58:49
|11-05-2026 05:36:59
|500.000,00
|Ung ho MS 2026116 em Bui Van Dai
|11-05-2026 06:23:09
|200.000,00
|ung ho ms 2026 120 ( be le anh hung)
|11-05-2026 06:52:26
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.121 ( chi cao thi dung )
|11-05-2026 06:53:19
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.120 ( be le anh hung )
|11-05-2026 07:03:09
|50.000,00
|CT DEN:112109970874 uh ms 2026117
|11-05-2026 07:20:57
|50.000,00
|CT DEN:112109994533 uh ms 2026114
|11-05-2026 07:31:53
|200.000,00
|Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam
|11-05-2026 07:50:22
|1.000.000,00
|CT DEN:613100913379 Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung-110526-07:50:21 6131ASCB02BZC2MK
|11-05-2026 08:06:45
|100.000,00
|CT DEN:126T2650GHW50KD5 Vietinbank;114000161718;TRAN THI THU HANG chuyen tien ung ho em do tien nam
|11-05-2026 08:07:44
|100.000,00
|Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan
|11-05-2026 08:08:25
|50.000,00
|Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam
|11-05-2026 08:11:01
|100.000,00
|Ung ho MS 2026115 anh Tran Van Son
|11-05-2026 08:14:05
|100.000,00
|CT DEN:613101874724 Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam FT26131074184940
|11-05-2026 09:37:30
|200.000,00
|CT DEN:126T2650GME0548C Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung
|11-05-2026 09:38:12
|200.000,00
|CT DEN:126T2650GMEXLRB1 Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung
|11-05-2026 09:56:01
|100.000,00
|Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan
|11-05-2026 09:56:41
|100.000,00
|Ung ho MS 2026103 ba Nguyen Thi Tung
|11-05-2026 09:57:18
|100.000,00
|Ung ho MS 2026101 ong Nguyen Han Phong Vu
|11-05-2026 09:57:54
|100.000,00
|Ung ho MS 2026096 anh Ho Van Van
|11-05-2026 09:58:38
|100.000,00
|Ung ho MS 2026092 be Thao Thi Phang
|11-05-2026 10:41:41
|21.000,00
|ung ho MS 2026.121 ( chi Cao Thi Dung)
|11-05-2026 11:36:07
|100.000,00
|CT DEN:613120368724 Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung
|11-05-2026 11:40:03
|200.000,00
|TA HUY BINH UH MS206.121 e cao thi dung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|11-05-2026 12:01:17
|100.000,00
|CT DEN:613105421992 Ung ho MS 2026.120 be Le Anh Hung FT26131143900240
|11-05-2026 12:02:11
|30.000,00
|Hai ung ho MS 2026.119 ba Vo Thi Dan. Nam Mo A Di Da Phat
|11-05-2026 13:44:31
|50.000,00
|CT DEN:613120044088 ung ho ms 2026.121 cao thi dung
|11-05-2026 13:44:43
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.121 (chi Cao Thi Dung)
|11-05-2026 13:44:55
|200.000,00
|TO VIET TRUNG Chuyen tien ung ho MS 2026.121 (chi Cao Thi Dung)
|11-05-2026 13:45:35
|50.000,00
|CT DEN:613113250831 Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung
|11-05-2026 14:03:26
|100.000,00
|CT DEN:126T2650GXR5ZJP0 Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam
|11-05-2026 14:07:04
|100.000,00
|ung ho Ms 2026.121 (chi cao thi dung)
|11-05-2026 14:07:24
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.121 (chi Cao Thi Dung)
|11-05-2026 14:24:08
|100.000,00
|CT DEN:126T2650GYJHPT1B Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung
|11-05-2026 15:16:45
|100.000,00
|Ung ho MS 2026115 anh Tran Van Son
|11-05-2026 15:35:41
|50.000,00
|Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung
|11-05-2026 15:40:54
|100.000,00
|Uh MS 2016.120(beLeAnhHung)
|11-05-2026 15:44:30
|100.000,00
|CT DEN:126T2650H1NMVSGH Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung
|11-05-2026 16:07:41
|120.000,00
|CT DEN:126T2650H2K8TY4V gd,QM va NM ung ho MS2026.121 Cao Thi Dung
|11-05-2026 16:08:27
|50.000,00
|Ung ho MS 2026115 anh Tran Van Son
|11-05-2026 16:26:34
|50.000,00
|CT DEN:126T2650H3A6XT3M Ung ho MS 2026117 ba Nguyen Thi Tiep
|11-05-2026 16:56:17
|100.000,00
|CT DEN:613109158874 UNG HO MS 2026.121 CHI CAO THI DUNG-110526-16:56:16 6131ASCB02BR3H6R
|11-05-2026 17:22:02
|100.000,00
|MS2026.113 Vu Truc Quynh
|11-05-2026 17:44:35
|100.000,00
|CT DEN:126T2650H6B7BBUQ Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam
|11-05-2026 18:47:58
|100.000,00
|CT DEN:613111635854 Ung ho MS 2026.121 (chi Cao Thi Dung)
|11-05-2026 19:04:01
|50.000,00
|CT DEN:126T2650H9E41275 MS 2026.121
|11-05-2026 19:14:44
|50.000,00
|CT DEN:613112478925 Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung FT26131189970013
|11-05-2026 19:24:30
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.121 (chi Cao Thi Dung)
|11-05-2026 20:13:29
|50.000,00
|CT DEN:613113931865 Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung FT26131002106935
|11-05-2026 20:48:22
|100.000,00
|CT DEN:126T2650HDFX9M8E Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam
|11-05-2026 22:32:54
|50.000,00
|CT DEN:126T2650HHHYL2D1 Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung
|12-05-2026 07:24:01
|50.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|12-05-2026 07:28:17
|500.000,00
|CT DEN:613200565560 Ung ho MS 2026.122 FT26132050537054
|12-05-2026 07:50:15
|100.000,00
|CT DEN:126T2650J55YNVDT Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam
|12-05-2026 07:50:55
|100.000,00
|CT DEN:126T2650J56UJKUS Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung
|12-05-2026 08:39:57
|500.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|12-05-2026 08:48:03
|50.000,00
|CT DEN:613201017761 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132121310201
|12-05-2026 08:48:20
|300.000,00
|CT DEN:613201870563 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|12-05-2026 09:03:36
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|12-05-2026 09:11:52
|30.000,00
|Hai ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|12-05-2026 09:16:16
|200.000,00
|CT DEN:126T2650J8HKBB04 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|12-05-2026 09:46:37
|100.000,00
|CT DEN:613220892149 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|12-05-2026 09:53:08
|200.000,00
|CT DEN:126T2650J9Y88RZT Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung
|12-05-2026 10:11:02
|2.000.000,00
|CT DEN:613203541104 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132040701373
|12-05-2026 10:26:21
|200.000,00
|CT DEN:613203639967 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132833713508
|12-05-2026 10:41:36
|2.000,00
|CT DEN:613210748308 Ung ho MS 2026.121 (chi Cao Thi Dung)
|12-05-2026 10:56:15
|100.000,00
|CT DEN:126T2650JCDLBBKZ MBVCB.14183665288.560002.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|12-05-2026 10:58:26
|100.000,00
|CT DEN:126T2650JCGFVLTB Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem
|12-05-2026 11:40:14
|1.000.000,00
|CT DEN:126T2650JE3P537Y Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|12-05-2026 11:41:35
|100.000,00
|CT DEN:613220253732 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|12-05-2026 12:20:01
|200.000,00
|CT DEN:613205431189 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132910874057
|12-05-2026 12:22:46
|100.000,00
|CT DEN:126T2650JFRUF417 ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem.
|12-05-2026 12:22:50
|500.000,00
|CT DEN:126T2650JFRX98C7 Vietinbank;114000161718;NGUYEN TRONG TAM chuyen tien ung ho MS 2026. 122 em Quach Quang Liem
|12-05-2026 12:22:55
|200.000,00
|CT DEN:613205451142 Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung FT26132054710325
|12-05-2026 12:31:59
|200.000,00
|CT DEN:126T2650JG40L5TD Vietinbank;114000161718;ung ho ma so 2006.118 em Do Tien Lam
|12-05-2026 12:32:27
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem)
|12-05-2026 12:37:08
|100.000,00
|CT DEN:126T2650JGAU12W3 Vietinbank;114000161718;BUI THI THUY chuyen tien
|12-05-2026 12:41:11
|200.000,00
|CT DEN:126T2650JGG55X33 MBVCB.14185294439.578469.ms 2026.122 ( em Quach Quang Liem).CT tu 0441000738827 LE THI ANH THI toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|12-05-2026 12:42:23
|150.000,00
|CT DEN:122112809071 PHAM LE TRINH UNG HO MS 2026122 em QUACH QUANG LIEM
|12-05-2026 12:43:18
|200.000,00
|CT DEN:126T2650JGJYMXMG Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam
|12-05-2026 12:45:38
|300.000,00
|TA HUY BINH UH MS2026.122 chau quach thanh liem. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|12-05-2026 12:55:36
|100.000,00
|CT DEN:613220232335 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|12-05-2026 13:05:38
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.122 (Em Quach Quang Liem)
|12-05-2026 13:08:17
|200.000,00
|CT DEN:126T2650JHHYKVQG Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem
|12-05-2026 13:12:47
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|12-05-2026 13:17:44
|100.000,00
|128884433333-0938122191-Ung ho MS 2026122em Quach Quang Liem
|12-05-2026 13:24:37
|100.000,00
|CT DEN:126T2650JJ5HX7SG Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|12-05-2026 13:35:42
|100.000,00
|ung ho MS2026 122 em Quach Quang Liem
|12-05-2026 13:46:40
|100.000,00
|CT DEN:613206024714 ung ho ms 2026.119 ( ba vo thi dan)
|12-05-2026 14:04:08
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|12-05-2026 14:15:47
|300.000,00
|CT DEN:126T2650JL52NN0J Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|12-05-2026 14:25:51
|500.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|12-05-2026 14:29:12
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|12-05-2026 14:32:41
|100.000,00
|CT DEN:126T2650JLTDUNQ1 ung ho ms 2026.122 em Quach Quang Liem
|12-05-2026 14:34:56
|100.000,00
|CT DEN:613207167987 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132103769567
|12-05-2026 14:38:14
|50.000,00
|CT DEN:613207240098 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem-120526-14:38:14 6132ASCB02BW164H
|12-05-2026 14:42:50
|50.000,00
|CT DEN:613207250516 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem-120526-14:42:50 6132ASCB02BWMFT2
|12-05-2026 14:48:05
|200.000,00
|MS 2026.122 (Quach Quang Liem)
|12-05-2026 14:51:53
|200.000,00
|CT DEN:126T2650JMJS2GCD MBVCB.14186778835.495927.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0251001519153 CHU NGOC DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|12-05-2026 14:52:03
|100.000,00
|CT DEN:126T2650JMJZK4DB Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|12-05-2026 15:01:36
|50.000,00
|Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung
|12-05-2026 15:31:47
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|12-05-2026 16:06:41
|300.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|12-05-2026 16:07:47
|500.000,00
|DOAN THI THANH Bac Ninh chuyen tien ung ho MS 2026.113
|12-05-2026 16:08:35
|300.000,00
|DOAN THI THANH Bac Ninh chuyen tien ung ho MS 2026.122
|12-05-2026 16:09:17
|300.000,00
|DOAN THI THANH Bac Ninh chuyen tien ung ho MS 2026.109
|12-05-2026 16:10:39
|200.000,00
|CT DEN:613209767273 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132900006004
|12-05-2026 16:25:43
|200.000,00
|CT DEN:126T2650JR6NKZPT Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam
|12-05-2026 16:32:45
|10.000,00
|126D605127BJ2LXJ Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung
|12-05-2026 16:46:42
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|12-05-2026 17:09:23
|50.000,00
|UNG HO MS 2026.122 (em Quach Quang Liem)
|12-05-2026 17:09:50
|50.000,00
|CT DEN:126T2650JSWXY1BZ MS 2026.122
|12-05-2026 17:18:01
|30.000,00
|CT DEN:126T2650JT7QUBCK MBVCB.14189122969.968255.Ung ho MS 2026116 em Bui Van Dai.CT tu 0021000709986 TONG VAN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|12-05-2026 18:09:42
|50.000,00
|CT DEN:613211747453 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26132762604002
|12-05-2026 19:28:52
|200.000,00
|126D60512U48Q744 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|12-05-2026 19:32:45
|1.000.000,00
|CT DEN:613212414373 Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam FT26132784468097
|12-05-2026 20:04:28
|100.000,00
|126D6051231QA97U Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|12-05-2026 20:16:53
|500.000,00
|CT DEN:201653440611 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|12-05-2026 20:56:18
|1.000.000,00
|CT DEN:126T2650K1PZDLWL MBVCB.14193380622.653613.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 7778000768 NGUYEN NGOC QUANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|12-05-2026 21:02:56
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem
|12-05-2026 21:21:13
|30.000,00
|CT DEN:613214170935 Ung ho Ms 2026 122 Em Quach Quang Liem FT26132315160353
|12-05-2026 21:28:44
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|12-05-2026 21:28:46
|150.000,00
|CT DEN:613214200412 UNG HO MS 2026.122 EM QUACH QUANG LIEM-120526-21:28:45 6132ASCB02BETMWJ
|12-05-2026 21:29:40
|500.000,00
|NGUYEN THI MINH ung ho bn Quach Quang Liem MS 2026. 122
|12-05-2026 21:38:38
|200.000,00
|CT DEN:613214272469 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133880482248
|12-05-2026 21:39:54
|100.000,00
|CT DEN:126T2650K3DK242T Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung
|12-05-2026 21:51:49
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|12-05-2026 22:13:18
|500.000,00
|CT DEN:126T2650K4PNQEXV Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|12-05-2026 22:13:18
|100.000,00
|CT DEN:613215284307 UNG HO MS 2026. 122.E QUA CH QUANG LIEM-120526-22:13:17 6132ASCB02BE4WCS
|12-05-2026 22:17:41
|50.000,00
|CT DEN:061150160091 128951364231 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem CHUYEN TIEN OQCH000BUonQ MOMO128951364231MOMO
|12-05-2026 22:22:39
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|12-05-2026 22:23:57
|300.000,00
|CT DEN:613215489665 Ung ho Ms 2026.122 em quach quang Liem FT26133895766167
|12-05-2026 22:29:11
|2.000.000,00
|CT DEN:613215510593 Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung FT26133206451506
|12-05-2026 22:29:24
|200.000,00
|CT DEN:613220315516 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|12-05-2026 22:35:16
|100.000,00
|CT DEN:126T2650K5JPCXN3 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026 122 em Quach Quang Liem
|12-05-2026 22:45:25
|200.000,00
|CT DEN:126T2650K5Y2SGGF Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|12-05-2026 22:45:46
|100.000,00
|CT DEN:126T2650K5YJY2XE Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|12-05-2026 22:52:03
|200.000,00
|CT DEN:613215589961 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133071089676
|12-05-2026 23:21:09
|100.000,00
|CT DEN:126T2650K7B973LX Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 01:19:31
|50.000,00
|126D60512EL8EUV0 ung ho MS 2026.122 em quach quang liem; thoi gian GD:12/05/2026 23:24:24
|13-05-2026 01:21:54
|40.000,00
|CT DEN:126T2650K7M5K841 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem; thoi gian GD:12/05/2026 23:28:38
|13-05-2026 01:23:02
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem); thoi gian GD:12/05/2026 23:30:45
|13-05-2026 01:27:37
|150.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem; thoi gian GD:12/05/2026 23:39:51
|13-05-2026 01:32:55
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.122 ( em Quach Quang Liem); thoi gian GD:12/05/2026 23:51:34
|13-05-2026 01:35:08
|300.000,00
|126D60512XEJEMU4 UH ma so 2026-122 Quach Quang Liem; thoi gian GD:12/05/2026 23:56:53
|13-05-2026 02:36:59
|100.000,00
|CT DEN:613219911725 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133504226543
|13-05-2026 02:38:55
|200.000,00
|MS 2026.122
|13-05-2026 03:55:21
|100.000,00
|128965968399-0963013550-Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 04:24:30
|200.000,00
|ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem)
|13-05-2026 04:31:01
|50.000,00
|ung ho MS2026.122 ( em Quach Quang Liem)
|13-05-2026 04:39:47
|200.000,00
|CT DEN:126T2650M7MMZQ33 ung ho ms 2026.122 em quach quang liem
|13-05-2026 05:38:00
|100.000,00
|CT DEN:613305503160 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 06:00:49
|50.000,00
|CT DEN:126T2650MASNEN2C Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 06:03:51
|200.000,00
|CT DEN:613223024462 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133019162766
|13-05-2026 06:04:02
|100.000,00
|CT DEN:613323704153 Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem)
|13-05-2026 06:08:58
|200.000,00
|CT DEN:613223032809 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133832286686
|13-05-2026 06:15:07
|500.000,00
|126D60513BN7CFYN Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 06:18:08
|200.000,00
|CT DEN:126T2650MBFJ4U8P Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 06:19:28
|50.000,00
|CT DEN:613323989222 Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem)
|13-05-2026 06:21:51
|100.000,00
|CT DEN:613223058789 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133808387460
|13-05-2026 06:38:07
|100.000,00
|CT DEN:613223101164 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133102095014
|13-05-2026 06:45:04
|50.000,00
|CT DEN:126T2650MCH3727P MBVCB.14195858271.358899.ung ho MS 2026 122 (em Quach Quang Liem).CT tu 0451001740559 TRINH THI HOAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-05-2026 06:45:55
|100.000,00
|CT DEN:126T2650MCJ6ZN6F Ung ho MS 2026.122 em Quach Thanh Liem
|13-05-2026 06:53:45
|100.000,00
|CT DEN:126T2650MCUJR24C Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 07:08:27
|100.000,00
|CT DEN:613300209386 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133077848001
|13-05-2026 07:12:12
|200.000,00
|126D6051354SQZW1 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 07:24:37
|50.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
|13-05-2026 07:26:58
|300.000,00
|126D60513WPBTRXG Ung ho Ms2026.122 (em Quach Quang Liem)
|13-05-2026 07:27:43
|200.000,00
|LA THI KIM TUYEN chuyen tien un ho MS2026.123 anh Tuong van phong
|13-05-2026 07:36:24
|100.000,00
|126D605139Q3PUSX Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 07:40:36
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 07:42:24
|10.000,00
|126D60513CJUBFEE Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung
|13-05-2026 07:42:48
|10.000,00
|126D60513ZLB997Q Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung
|13-05-2026 07:43:21
|10.000,00
|126D60513P0FPNZR Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 07:43:46
|10.000,00
|126D60513X3VJ3Q2 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
|13-05-2026 07:45:32
|50.000,00
|CT DEN:126T2650KSXBV4T8 Vietinbank;114000161718;ung ho ms 2026.123
|13-05-2026 07:46:54
|100.000,00
|ung ho MS 2026.122(emQuach Quang Liem)
|13-05-2026 07:48:26
|150.000,00
|ung ho ma so 2026.122 mong nhieu su giup do den voi chau
|13-05-2026 07:57:03
|500.000,00
|CT DEN:613300453202 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133869435842
|13-05-2026 07:59:00
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 08:02:28
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 08:04:44
|100.000,00
|CT DEN:613301750421 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem-130526-08:04:43 6133ASCB02BEP9XM
|13-05-2026 08:24:11
|100.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
|13-05-2026 08:26:12
|200.000,00
|CT DEN:613301620263 Thanh ck UH ms 2026.122 chau Quach Quang Liem FT26133199702476
|13-05-2026 08:31:50
|200.000,00
|CT DEN:126T2650KUQGJZ9A THACH VAN NHAN Ung ho MS 2026.122
|13-05-2026 08:34:00
|150.000,00
|CT DEN:126T2650KUTBHP31 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 08:36:11
|100.000,00
|128986061899-0327276331-Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 08:36:12
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.123 (ung ho anh Tuong Van Phong)
|13-05-2026 08:38:55
|50.000,00
|CT DEN:613301695141 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133083461755
|13-05-2026 08:39:58
|5.000.000,00
|ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong
|13-05-2026 08:40:17
|300.000,00
|CT DEN:132114327178 Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung
|13-05-2026 08:46:08
|100.000,00
|CT DEN:126T2650KV9C9E5W Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 08:47:31
|200.000,00
|CT DEN:613320604386 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
|13-05-2026 08:51:48
|300.000,00
|CT DEN:613301772111 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133237288103
|13-05-2026 08:52:09
|50.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 08:54:56
|100.000,00
|ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 08:56:55
|200.000,00
|128988507550-0916826588-UNG HO MS 2026122 QUACH QUANG LIEM
|13-05-2026 08:57:20
|50.000,00
|CT DEN:126T2650KVQ51L2B Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 08:58:31
|50.000,00
|CT DEN:613301812129 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133570507891
|13-05-2026 08:58:31
|200.000,00
|Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam
|13-05-2026 09:00:37
|100.000,00
|CT DEN:126T2650KVUGMBBS Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 09:04:05
|200.000,00
|CT DEN:132114372333 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 09:05:32
|120.000,00
|CT DEN:126T2650KW0Z8GFQ gd,QM va NM ung ho MS2026.122 Quach Quang Liem
|13-05-2026 09:09:57
|100.000,00
|CT DEN:126T2650KW6TGM2F Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 09:16:15
|100.000,00
|ung ho ms 2026122
|13-05-2026 09:23:21
|50.000,00
|CT DEN:613302964532 MS 2026.122 Em Quach Quang Liem FT26133408807710
|13-05-2026 09:25:55
|200.000,00
|CT DEN:613302892740 NGUYEN VIET TOAN GIUP BENH NHAN QUACH QUANG LIEM MA SO 2026.122 CHUA BENH-130526-09:25:54 6133ASCB02BGASE2
|13-05-2026 09:28:29
|50.000,00
|ZP7CTTKEAGUJ Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung
|13-05-2026 09:28:49
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 09:30:45
|1.000.000,00
|ung ho ms 2026.122 (em Quach Quang Liem)
|13-05-2026 09:31:03
|50.000,00
|CT DEN:126T2650KX0NVVY6 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
|13-05-2026 09:31:06
|200.000,00
|CT DEN:126T2650KX0RA2T7 MBVCB.14197869088.757833.ung ho MS 2026.122 Quach Quang Liem.CT tu 1021000003308 LUU THI HOANG VAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-05-2026 09:36:06
|100.000,00
|CT DEN:126T2650KX7C5ZKN Vietinbank;114000161718;ung ho ms 2026.122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 09:36:25
|150.000,00
|CT DEN:613302045785 Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26133502703491
|13-05-2026 09:38:38
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 09:39:17
|100.000,00
|CT DEN:613302063487 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133101500299
|13-05-2026 09:44:40
|150.000,00
|126D60513NMGMFEU Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 09:53:06
|300.000,00
|CT DEN:132114466923 Ung ho ms2026 122 em quach quang liem
|13-05-2026 09:53:28
|100.000,00
|CT DEN:613302066326 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 09:54:32
|200.000,00
|CT DEN:126T2650KXXP7F1F Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 09:59:28
|300.000,00
|126D60513W0N8BGS Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem)
|13-05-2026 09:59:31
|300.000,00
|Ung ho ms 2026.122(em Quach Quang Liem)
|13-05-2026 10:03:56
|200.000,00
|CT DEN:613303220376 Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26133700170984
|13-05-2026 10:05:51
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 10:12:47
|200.000,00
|CT DEN:132114505420 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 10:16:26
|150.000,00
|CT DEN:126T2650KYSLUZEM Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 10:17:05
|100.000,00
|CT DEN:126T2650KYTGB5WU 2026.122 ung ho em Quach Quang Liem
|13-05-2026 10:19:51
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 10:21:45
|100.000,00
|126D60513M9WWAK7 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
|13-05-2026 10:22:29
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 10:22:29
|100.000,00
|126D60513J556WUZ Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 10:25:45
|100.000,00
|126D60513AV3Y1ZA IBFT Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 10:28:51
|500.000,00
|CT DEN:126T2650KZ8ZZLTM Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 10:28:57
|100.000,00
|CT DEN:126T2650KZ9516EZ Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 10:32:17
|100.000,00
|CT DEN:613303402115 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133206148806
|13-05-2026 10:33:38
|300.000,00
|CT DEN:613310546644 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 10:40:42
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 10:47:08
|100.000,00
|CT DEN:132114573348 ungho MS 2026 122 em quach quang liem
|13-05-2026 10:47:32
|50.000,00
|CT DEN:126T2650KZZP1S0J Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 10:58:52
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem)
|13-05-2026 10:59:53
|200.000,00
|CT DEN:613303579685 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133950820305
|13-05-2026 11:00:27
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 11:01:19
|100.000,00
|CT DEN:126T2650L0HVQU9M Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 11:03:11
|50.000,00
|CT DEN:126T2650L0LBWLVX Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 11:03:50
|200.000,00
|Ung ho Ms 2026.122 (em Quach Quang Liem)
|13-05-2026 11:04:32
|300.000,00
|CT DEN:126T2650L0N4AJCC Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 11:09:40
|200.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
|13-05-2026 11:09:40
|200.000,00
|CT DEN:126T2650L0UWZWTC Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 11:11:15
|1.000.000,00
|CT DEN:126T2650L0X078N8 Vietinbank;114000161718;DO THI NGOC HANH ung ho ms 2026.122 quach quang liem
|13-05-2026 11:11:44
|100.000,00
|CT DEN:126T2650L0XN1E2F Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 11:15:57
|50.000,00
|CT DEN:126T2650L137B1US Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 11:17:38
|200.000,00
|CT DEN:613304187746 UNG HO MS 2026122 EM QUACH QUANG LIEM
|13-05-2026 11:19:34
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem)
|13-05-2026 11:21:58
|80.000,00
|126D60513TH3Y4DC Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 11:23:37
|200.000,00
|CT DEN:126T2650L1DB3PW4 MBVCB.14199439348.756471.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0541000237100 HOANG THU TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-05-2026 11:23:57
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 11:24:12
|100.000,00
|CT DEN:126T2650L1E39UTD Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 11:25:47
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 11:28:09
|50.000,00
|CT DEN:126T2650L1KAGRLJ MBVCB.14199502274.799895.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0021000407068 NGUYEN ANH CUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-05-2026 11:28:50
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 11:30:56
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem)
|13-05-2026 11:31:07
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026 122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 11:33:10
|100.000,00
|CT DEN:613304808171 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133476999663
|13-05-2026 11:36:22
|200.000,00
|CT DEN:613304830841 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133384119476
|13-05-2026 11:37:09
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 11:39:57
|50.000,00
|CT DEN:126T2650L20WSKEE Vietinbank;114000161718;Nguyen Ngoc Tuyet Nhi chuyen tien 2026.122
|13-05-2026 11:42:13
|100.000,00
|CT DEN:126T2650L23WD4WQ Vietinbank;114000161718;Ung ho MS2026 122 Quach Quang Liem
|13-05-2026 11:43:01
|100.000,00
|CT DEN:126T2650L24Y5SH2 Vietinbank;114000161718;NGUYEN THI THUY TRANG ung ho em quach quang liem
|13-05-2026 11:45:36
|200.000,00
|CT DEN:126T2650L28CMCNM MBVCB.14199780574.975349.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1918017997 BIEN THI THANH THUY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-05-2026 11:46:01
|100.000,00
|CT DEN:126T2650L28WYUJY Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 11:46:50
|100.000,00
|126D60513A85K5AE Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong-130526-11:46:49 6133ASCB02BGU9S9
|13-05-2026 11:48:12
|100.000,00
|CT DEN:126T2650L2BSWV29 ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 11:48:17
|100.000,00
|CT DEN:126T2650L2BWSZGN Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 11:49:42
|100.000,00
|CT DEN:126T2650L2DSPJMM Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 11:50:52
|100.000,00
|126D60513KB1WJKT Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 11:51:42
|100.000,00
|CT DEN:126T2650L2GDX2NB MBVCB.14199882364.037766.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-05-2026 11:58:14
|50.000,00
|TRAN QUOC LONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong)
|13-05-2026 11:58:53
|500.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 11:58:53
|50.000,00
|TRAN QUOC LONG Chuyen tien Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem)
|13-05-2026 12:00:41
|500.000,00
|CT DEN:126T2650L2U9HJ30 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 12:02:21
|300.000,00
|CT DEN:120220819073 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 12:12:53
|100.000,00
|CT DEN:126T2650L3AD6MBD MBVCB.14200220558.246067.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0451000212995 NGUYEN THI THUY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-05-2026 12:13:14
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 12:16:20
|200.000,00
|CT DEN:126T2650L3EY0MV6 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 12:17:08
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 12:20:45
|200.000,00
|126D605137UL26FL Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem-130526-12:20:44 6133ASCB02BGG94R
|13-05-2026 12:21:24
|100.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
|13-05-2026 12:26:12
|30.000,00
|Hai ung MS 2026.121 chij Ca Thi Dung. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|13-05-2026 12:26:24
|50.000,00
|CT DEN:126T2650L3U82A9Q Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 12:28:34
|200.000,00
|CT DEN:613300308029 TRUONG THI HONG THANH chuyen tien
|13-05-2026 12:28:46
|100.000,00
|CT DEN:613305196342 PHAM THI LIEN HOA chuyen Ung ho MS 2026 122 Em Quach Quang Liem FT26133297470105
|13-05-2026 12:28:53
|100.000,00
|CT DEN:133161589399 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 12:29:16
|50.000,00
|CT DEN:126T2650L3Y12LAL Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 12:29:28
|100.000,00
|CT DEN:126T2650L3YA3SXB Vietinbank;114000161718;ung ho chau Quach van Quang
|13-05-2026 12:34:15
|500.000,00
|CT DEN:126T2650L44LP9F7 MBVCB.14200533586.434751.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0021000401933 BUI NGOC ANH TU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-05-2026 12:38:41
|100.000,00
|CT DEN:126T2650L4AFNXKT MBVCB.14200579165.466320.Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem).CT tu 1016855193 DAO NHAT THANH TUYEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-05-2026 12:41:17
|20.000,00
|CT DEN:613305272899 Ung ho MS2026122 FT26133787314959
|13-05-2026 12:43:50
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 12:47:30
|50.000,00
|CT DEN:613320039467 ung ho ms 2026.126 tuong van phong
|13-05-2026 12:49:21
|100.000,00
|CT DEN:613305317475 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133178511002
|13-05-2026 12:49:51
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 12:49:53
|300.000,00
|CT DEN:613305320181 Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26133780481203
|13-05-2026 12:55:33
|200.000,00
|NGUYEN THI HANG chuyen tien MS 2026.112(em quoach quang liem)
|13-05-2026 12:56:43
|200.000,00
|CT DEN:613305356718 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133972230652
|13-05-2026 12:57:13
|200.000,00
|CT DEN:126T2650L50XYNUE Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 12:58:05
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 13:01:55
|200.000,00
|CT DEN:126T2650L574HXVW Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 13:06:08
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 13:07:19
|200.000,00
|CT DEN:126T2650L5E8X5EN MS2026.122
|13-05-2026 13:08:30
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 13:09:12
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 13:09:57
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 13:10:25
|200.000,00
|CT DEN:126T2650L5JCHEMY Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 13:10:42
|50.000,00
|CT DEN:126T2650L5JQVJCA Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
|13-05-2026 13:10:57
|100.000,00
|CT DEN:613306430069 DO THI PHUONG ANH UNG HO MS2026.122 em Quach Quang Liem FT26133609977040
|13-05-2026 13:12:46
|200.000,00
|CT DEN:613306439303 VU CONG THIEN chuyen ung ho ms2026.122 em Quang Liem FT26133247179531
|13-05-2026 13:13:00
|100.000,00
|126D60513KZF2XVV Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 13:14:18
|200.000,00
|126D60513BU2CD9T Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 13:14:59
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 13:15:06
|500.000,00
|CT DEN:906308709250 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 13:19:03
|300.000,00
|CT DEN:126T2650L5VSF8NM Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 13:20:37
|100.000,00
|126D60513G8H9DJX Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 13:22:58
|100.000,00
|CT DEN:132114866293 MS 2026 122 Quach Quang Liem
|13-05-2026 13:25:10
|200.000,00
|126D60513115AXTX Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 13:25:49
|500.000,00
|CT DEN:126T2650L64Q8KGY Vietinbank;114000161718;UH ms 2026.122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 13:29:25
|200.000,00
|CT DEN:126T2650L69FAXMU MS 2026. 122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 13:29:29
|200.000,00
|Ungho MS2016.122(em quach quang liem)
|13-05-2026 13:30:05
|300.000,00
|126D605134C25WP2 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 13:30:28
|200.000,00
|CT DEN:126T2650L6AUP11E ung ho 2026.122
|13-05-2026 13:30:57
|500.000,00
|CT DEN:126T2650L6BGENCL MBVCB.14201167045.814068.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0731000929333 PHAM THI HUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-05-2026 13:31:00
|200.000,00
|CT DEN:126T2650L6BJAZT8 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 13:31:49
|200.000,00
|CT DEN:126T2650L6CM7LFC Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
|13-05-2026 13:32:10
|200.000,00
|CT DEN:126T2650L6D2UZ65 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 13:33:48
|200.000,00
|CT DEN:126T2650L6F7ZCCL Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 13:38:40
|100.000,00
|CT DEN:126T2650L6MNJXTL Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 13:39:03
|200.000,00
|CT DEN:613313227723 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 13:39:10
|200.000,00
|129022661092-0962111529-Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 13:50:45
|200.000,00
|CT DEN:126T2650L73MBRUV Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 13:51:06
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 14:00:06
|200.000,00
|CT DEN:126T2650L7FZ1GBA Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 14:04:30
|200.000,00
|CT DEN:126T2650L7MSYGKM Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 14:05:31
|100.000,00
|CT DEN:126T2650L7P458HV Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 14:07:05
|83.463,00
|CT DEN:132114933514 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 14:07:29
|100.000,00
|126D60513HM8N2TZ Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 14:10:40
|20.000,00
|CT DEN:132114939323 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
|13-05-2026 14:13:22
|150.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 14:14:37
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 14:15:05
|200.000,00
|CT DEN:132114946575 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 14:15:37
|30.000,00
|126D60513PUZUPX2 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
|13-05-2026 14:18:24
|10.000,00
|CT DEN:613307767607 Ung ho MS 2026.123 FT26133114749820
|13-05-2026 14:23:11
|200.000,00
|NGUYEN THI PHUONG HOA chuyen tien
|13-05-2026 14:24:53
|300.000,00
|CT DEN:126T2650L8EPZ6LM Vietinbank;114000161718;ung ho MS 2026.122 Quang Liem
|13-05-2026 14:29:43
|300.000,00
|126D605137T3MGJG Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 14:30:07
|200.000,00
|CT DEN:126T2650L8MM6RFX Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 14:31:03
|250.000,00
|CT DEN:126T2650L8NUUXXQ MBVCB.14201815764.214929.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0341006943963 NGUYEN THI NGA toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-05-2026 14:31:48
|100.000,00
|CT DEN:126T2650L8PUHH4R MBVCB.14201820839.220653.ung ho ms: 2026.122 em quang liem.CT tu 0071003065857 BUI THI NGOC QUE toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-05-2026 14:34:43
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 14:34:45
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 14:41:38
|200.000,00
|CT DEN:126T2650L92TZ4SS Vietinbank;114000161718;ung ho e Quach Quang Liem
|13-05-2026 14:42:16
|200.000,00
|ung ho MS 2026.122(Quach Quang Liem)
|13-05-2026 14:50:19
|300.000,00
|CT DEN:126T2650L9E9JSWS Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 14:50:43
|150.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
|13-05-2026 14:51:22
|100.000,00
|CT DEN:126T2650L9FP9XUQ ung ho ms 2026.123 a Tuong Van Phong
|13-05-2026 14:52:40
|100.000,00
|CT DEN:126T2650L9HDA9YP Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 14:53:07
|200.000,00
|CT DEN:126T2650L9HZXKSB Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
|13-05-2026 14:53:49
|100.000,00
|CT DEN:126T2650L9JWV8Y5 ung ho MS 2026.123 Tuong van Phong
|13-05-2026 14:54:11
|100.000,00
|CT DEN:126T2650L9KDF5DC MBVCB.14202094583.385458.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0211000523832 VU THI THANH THUY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-05-2026 14:55:25
|50.000,00
|Ung ho ms 2026.122 (em Quach Quang Liem)
|13-05-2026 14:57:30
|100.000,00
|CT DEN:613307978634 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133114545006
|13-05-2026 15:00:39
|100.000,00
|ung ho ms 2026.122
|13-05-2026 15:05:23
|200.000,00
|CT DEN:613308024380 Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26133512915547
|13-05-2026 15:05:32
|100.000,00
|LUONG THI CHAM ung ho MS2026. 123 ( anh Tuong Van Phong)
|13-05-2026 15:05:38
|100.000,00
|Ung ho ms 2026122( em quach quang liem )
|13-05-2026 15:07:14
|200.000,00
|CT DEN:126T2650LA2ME8HK MBVCB.14202260841.488754.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0531002483508 NGUYEN THI THAO GIANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-05-2026 15:12:04
|200.000,00
|CT DEN:613308063580 UH MS 2026.122 em Quang Liem FT26133143070297
|13-05-2026 15:12:53
|200.000,00
|ung ho.ms 2026.122 em quach quang liem
|13-05-2026 15:15:19
|500.000,00
|CT DEN:126T2650LADAH1E9 MBVCB.14202364854.550961.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam.CT tu 9971393894 LE TUAN NGHIA toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-05-2026 15:16:20
|50.000,00
|UNG HO MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong)
|13-05-2026 15:17:55
|1.000.000,00
|ung ho MS 2026.122 (quach quang liem)
|13-05-2026 15:18:39
|50.000,00
|CT DEN:126T2650LAHQ86V3 Ung ho MS 2026.122
|13-05-2026 15:22:20
|200.000,00
|CT DEN:132115062324 Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung
|13-05-2026 15:26:12
|200.000,00
|CT DEN:613308148302 HA THI QUYNH NGA chuyen ung ho e Liem MS 2026.122 Quach Quang Liem FT26133670865224
|13-05-2026 15:27:42
|150.000,00
|126D60513JN9KKEP NGUYEN THI THUY chuyen tien Ung ho MS 2026.122 Quach Quang Liem
|13-05-2026 15:40:04
|100.000,00
|CT DEN:126T2650LBBZ70UX Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 15:42:39
|100.000,00
|CT DEN:126T2650LBFDLAEZ MBVCB.14202734856.778253.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0691000324392 NGUYEN THI TUYET toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-05-2026 15:42:41
|50.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 15:49:13
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 15:51:32
|100.000,00
|CT DEN:613308306147 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133250594203
|13-05-2026 15:57:40
|200.000,00
|CT DEN:126T2650LC17PB2C MBVCB.14202940318.908033.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0301000328842 DOAN MINH YEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-05-2026 16:01:34
|100.000,00
|ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 16:04:03
|50.000,00
|CT DEN:613309387971 Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26133225712038
|13-05-2026 16:05:43
|100.000,00
|CT DEN:126T2650LCBVANBR Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 16:11:08
|200.000,00
|126D60513HX7632F Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 16:15:32
|100.000,00
|CT DEN:126T2650LCQU1K20 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 16:16:12
|300.000,00
|CT DEN:126T2650LCRQ4HWC UNG HO MS 2026.122 Em Quach Quang Liem
|13-05-2026 16:18:03
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 16:21:12
|500.000,00
|126D60513NERH10C Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem-130526-16:21:12 6133ASCB02BKAPYS
|13-05-2026 16:25:09
|200.000,00
|CT DEN:126T2650LD3HEJME Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 16:26:00
|300.000,00
|126D60513SAL1AP6 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem-130526-16:26:00 6133ASCB02BKBZXX
|13-05-2026 16:26:19
|50.000,00
|126D60513RZQ9HV7 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 16:27:12
|100.000,00
|CT DEN:126T2650LD682EC4 Vietinbank;114000161718; HUONG XUAN ck Ung ho ma so 2026.118 e Do Tien Lam
|13-05-2026 16:28:20
|500.000,00
|CT DEN:613309554695 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133329105239
|13-05-2026 16:30:45
|30.000,00
|CT DEN:613309572169 Uh ms 2026.122 quach quang liem FT26133678508928
|13-05-2026 16:31:47
|100.000,00
|CT DEN:126T2650LDC9K6YV Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 16:38:38
|100.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
|13-05-2026 16:39:17
|50.000,00
|CT DEN:126T2650LDN6B8SL ung ho ms 2026.122
|13-05-2026 16:43:49
|200.000,00
|CT DEN:126T2650LDU65YFU Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 16:48:52
|500.000,00
|CT DEN:132115238152 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 16:49:56
|50.000,00
|CT DEN:126T2650LE28DMGS Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 16:51:02
|100.000,00
|CT DEN:126T2650LE3PWVLD Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 16:52:44
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 16:58:06
|100.000,00
|CT DEN:613309779971 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133384432003
|13-05-2026 17:02:11
|100.000,00
|CT DEN:613310811994 DAM NGOC DIEP uh ms 2026.122 em quach quang liem FT26133400610591
|13-05-2026 17:02:41
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.122 ( em quach quan liem )
|13-05-2026 17:03:33
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.123 ( anh tuong van phong )
|13-05-2026 17:04:32
|200.000,00
|CT DEN:126T2650LEMHWM8Q MBVCB.14204037632.589212.TRINH THI OANH chuyen tien ung ho MS 2026.122(em Quach Quang Liem).CT tu 0731000768128 TRINH THI OANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-05-2026 17:05:30
|2.000.000,00
|TRAN THI TOAN tphcm ung ho MS2026.122 chau quach quang liem
|13-05-2026 17:05:54
|100.000,00
|CT DEN:613310854917 ung ho Ms2026.122( quach quang liem)
|13-05-2026 17:06:19
|100.000,00
|CT DEN:126T2650LEPW409D Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
|13-05-2026 17:06:20
|500.000,00
|CT DEN:132115277655 Ung ho ms 2026122 Quach Quang Liem
|13-05-2026 17:12:05
|50.000,00
|CT DEN:126T2650LEXH6KXG Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 17:12:13
|150.000,00
|CT DEN:613310891828 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133179901473
|13-05-2026 17:15:51
|500.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 17:17:36
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong)
|13-05-2026 17:19:59
|500.000,00
|CT DEN:126T2650LF7XFKTD MBVCB.14204318396.772122.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 3916596406 NGUYEN THI VAN ANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-05-2026 17:26:43
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.122
|13-05-2026 17:27:04
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.123
|13-05-2026 17:29:33
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.122 ( Em QUACH QUANG LIEM)
|13-05-2026 17:31:18
|100.000,00
|CT DEN:613310049610 Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26133960023090
|13-05-2026 17:31:58
|100.000,00
|NGUYEN THI THANH chuyen tien ung ho chau MS 2026122 Quach quang liem
|13-05-2026 17:36:12
|100.000,00
|126D605134WR0RUC Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 17:41:55
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 17:42:02
|1.000.000,00
|Ung ho MS2026( Em Bui Van Dai)
|13-05-2026 17:46:06
|50.000,00
|126D6051368USPSJ Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 17:49:46
|200.000,00
|CT DEN:126T2650LGD8VFL4 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 17:55:16
|200.000,00
|ung ho ma so 2026.122 ( Quach Quang Liem)
|13-05-2026 17:56:35
|200.000,00
|126D60513KE93X3C Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 18:05:56
|100.000,00
|CT DEN:126T2650LH0LLWAU Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 18:14:22
|500.000,00
|CT DEN:126T2650LHBRPURA Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 18:16:55
|500.000,00
|CT DEN:126T2650LHF3QB9N Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 18:20:14
|100.000,00
|CT DEN:126T2650LHKGXKML MBVCB.14205513450.540624.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0021002343625 LE THI THANH HUYEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-05-2026 18:23:51
|200.000,00
|CT DEN:126T2650LHQ90TZ9 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 18:24:54
|300.000,00
|CT DEN:132115463368 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 18:25:01
|300.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 18:26:06
|100.000,00
|CT DEN:126T2650LHT83YHR MS 2026.123
|13-05-2026 18:26:14
|50.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 18:26:46
|50.000,00
|CT DEN:126T2650LHU3UHS5 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 18:29:04
|3.000.000,00
|CT DEN:613311536925 Fb Maria Thuy o Duc ung ho MS 2026.122 Em Quach Quang Liem FT26133098500280
|13-05-2026 18:43:53
|100.000,00
|CT DEN:126T2650LJGQRNSR Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 18:44:29
|200.000,00
|CT DEN:126T2650LJHHNL94 Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 18:47:22
|100.000,00
|CT DEN:841936929506 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 18:48:35
|100.000,00
|126D60513EBN3H1V Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 18:51:38
|50.000,00
|CT DEN:126T2650LJSYD6XW Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 18:51:48
|100.000,00
|CT DEN:126T2650LJT6H71B Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 18:53:02
|200.000,00
|CT DEN:132115530075 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 18:58:37
|200.000,00
|CT DEN:126T2650LK260U4S Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 18:59:03
|200.000,00
|CT DEN:613311784824 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133108604600
|13-05-2026 19:00:29
|50.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 19:01:55
|50.000,00
|ung ho MS 2026.122 (Be Quach Ngoc Liem)
|13-05-2026 19:07:31
|100.000,00
|ung ho MS 2026.123( anh Tuong Van Phong)
|13-05-2026 19:11:12
|30.000,00
|CT DEN:126T2650LKJTCG8B Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
|13-05-2026 19:12:36
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 19:18:23
|200.000,00
|CT DEN:126T2650LKUA3DJ6 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
|13-05-2026 19:18:31
|100.000,00
|CT DEN:132115586986 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 19:19:54
|300.000,00
|CT DEN:126T2650LKW9WZH7 MBVCB.14206670011.271965.ung ho MS 2026.122 Quach quang liem.CT tu 1058802728 NGUYEN THI HANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-05-2026 19:23:19
|100.000,00
|CT DEN:613312973267 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133407062550
|13-05-2026 19:31:14
|500.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
|13-05-2026 19:31:28
|100.000,00
|NGUYEN THI ANH chuyen tien ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 19:37:36
|500.000,00
|CT DEN:613312080624 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133137850200
|13-05-2026 19:39:22
|100.000,00
|CT DEN:126T2650LLMZXSDD Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 19:41:24
|100.000,00
|CT DEN:126T2650LLQP92ZJ Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 19:57:01
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.122 quach quang liem
|13-05-2026 20:05:18
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 20:13:22
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem)
|13-05-2026 20:25:13
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 20:25:19
|300.000,00
|CT DEN:613313409002 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 20:27:35
|200.000,00
|126D60513NTX58V7 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 20:34:21
|100.000,00
|CT DEN:613313487515 Ung ho MS 2026.123 ung ho a Tuong Van Phong FT26133320270003
|13-05-2026 20:34:58
|50.000,00
|CT DEN:613313491934 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26133190169850
|13-05-2026 20:39:48
|200.000,00
|CT DEN:126T2650LNZTKU25 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 20:41:12
|300.000,00
|126D60513TMCNJJJ UNG HO MS 2026..122 EM QUACH QUANG LIEM
|13-05-2026 20:43:15
|20.000,00
|CT DEN:126T2650LP4CANG3 Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 20:47:55
|200.000,00
|CT DEN:132115769275 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
|13-05-2026 21:03:18
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem)
|13-05-2026 21:06:05
|300.000,00
|CT DEN:051314899562 LE THI PHUONG ANH CHUYEN TIEN ung ho MS 2026.122
|13-05-2026 21:08:41
|100.000,00
|CT DEN:126T2650LQ3Y1F14 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 21:13:57
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 21:14:33
|200.000,00
|CT DEN:126T2650LQBP7LFS Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 21:16:04
|100.000,00
|CT DEN:126T2650LQDPMKNA Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 21:16:47
|200.000,00
|CT DEN:126T2650LQEMYAYQ TRUONG THI BICH THAO chuyen tien ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 21:20:47
|200.000,00
|CT DEN:126T2650LQKXNKUR Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 21:27:55
|500.000,00
|126D60513JVX7WLJ Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 21:28:21
|32.000,00
|CT DEN:126T2650LQVXC9S6 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 21:29:16
|100.000,00
|CT DEN:126T2650LQX47HN2 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 21:32:18
|100.000,00
|CT DEN:613314531661 ung ho ms 2026.122
|13-05-2026 21:44:29
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 21:45:08
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 21:45:31
|50.000,00
|CT DEN:132115872523 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 21:47:40
|100.000,00
|CT DEN:126T2650LRMEBL4X Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 21:48:18
|100.000,00
|CT DEN:126T2650LRN8YWX7 Ung ho MS1026.122 e Quach Quang Liem
|13-05-2026 21:50:20
|100.000,00
|ung ho MS 2026.122(em Quach Quang Liem)
|13-05-2026 21:58:35
|100.000,00
|CT DEN:126T2650LS1UUCXR Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 21:59:55
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 22:00:23
|100.000,00
|126D60513BGJZ9EP Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung
|13-05-2026 22:01:01
|100.000,00
|126D60513PAXSC8X Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
|13-05-2026 22:02:53
|300.000,00
|CT DEN:126T2650LS7HPV8R Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 22:04:44
|300.000,00
|CT DEN:126T2650LS9YR9BH Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam
|13-05-2026 22:05:49
|200.000,00
|CT DEN:126T2650LSBD9AF3 MBVCB.14209288037.932371.MS 2026.122 Quach Quang Liem chuc con mau khoe.CT tu 1869376636 TRAN THI NGAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-05-2026 22:06:52
|300.000,00
|CT DEN:126T2650LSCSJ5ZX Ung ho MS 2026115 anh Tran Van Son
|13-05-2026 22:10:13
|30.000,00
|CT DEN:126T2650LSH6QV3S Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
|13-05-2026 22:11:19
|50.000,00
|CT DEN:613315060016 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134107213462
|13-05-2026 22:11:55
|200.000,00
|CT DEN:126T2650LSKF4V8J ung ho ms 2026.122 quach quang liem
|13-05-2026 22:14:36
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 22:16:47
|200.000,00
|CT DEN:613315552022 UNG HO MS 2026122 EM QUACH QUANG LIEM
|13-05-2026 22:28:11
|100.000,00
|126D60513LFLPNBJ Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 22:28:22
|100.000,00
|CT DEN:613315131319 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134185855916
|13-05-2026 22:29:29
|200.000,00
|126D60513EMU5L7H Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 22:30:26
|150.000,00
|CT DEN:613322885709 ung ho ma so 2026 122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 22:31:09
|150.000,00
|CT DEN:613315141834 TRINH THI LE chuyen ung ho Quach quang liem FT26134018895996
|13-05-2026 22:32:29
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 22:35:50
|500.000,00
|CT DEN:126T2650LTH128UB MBVCB.14209538347.107515.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0011004162539 TRAN THANH TU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-05-2026 22:36:43
|50.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
|13-05-2026 22:47:11
|50.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 22:48:05
|200.000,00
|NGUYEN THI HOA Chuyen tien UH CHAU QUACH QUANG LAM
|13-05-2026 22:52:29
|1.000.000,00
|126D605133YB7SV9 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 22:53:48
|200.000,00
|CT DEN:613315218041 Ung ho MS 2026.122 FT26134487050705
|13-05-2026 22:55:48
|100.000,00
|CT DEN:126T2650LU9DLMMG Ung ho MS 2026.122 e Quach Quang Liem
|13-05-2026 22:58:18
|200.000,00
|CT DEN:126T2650LUCPPPA1 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 22:59:23
|100.000,00
|CT DEN:613315234660 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134123376017
|13-05-2026 23:04:10
|100.000,00
|CT DEN:126T2650LULF6T42 Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem
|13-05-2026 23:05:53
|50.000,00
|CT DEN:126T2650LUNQ5EWW ung ho ms 2026.122 quach quang liem
|13-05-2026 23:07:08
|200.000,00
|CT DEN:126T2650LUQC1YEM MBVCB.14209734182.244933.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1012974330 NGUYEN THI LINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|13-05-2026 23:09:16
|200.000,00
|CT DEN:126T2650LUT6AB6M Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|14-05-2026 01:21:48
|100.000,00
|CT DEN:126T2650LVFS8GY9 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem; thoi gian GD:13/05/2026 23:26:22
|14-05-2026 01:25:49
|300.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem; thoi gian GD:13/05/2026 23:33:07
|14-05-2026 01:27:07
|100.000,00
|126D60513Q16VVPW Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem; thoi gian GD:13/05/2026 23:35:24
|14-05-2026 01:27:42
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem; thoi gian GD:13/05/2026 23:36:24
|14-05-2026 01:28:10
|200.000,00
|CT DEN:126T2650LVW5RBAU MBVCB.14209867948.346215.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0031001022464 PHAM THI TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:13/05/2026 23:37:17
|14-05-2026 01:38:28
|500.000,00
|CT DEN:126T2650LWNN0VBQ MBVCB.14209941207.399979.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0021001982479 VO THI CAM TU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK; thoi gian GD:13/05/2026 23:57:20
|14-05-2026 01:39:46
|80.000,00
|CT DEN:126T2650NJQ88ALB Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong; thoi gian GD:14/05/2026 00:00:21
|14-05-2026 01:44:15
|50.000,00
|CT DEN:613400716360 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong; thoi gian GD:14/05/2026 00:09:52
|14-05-2026 01:44:31
|50.000,00
|CT DEN:613400716442 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem; thoi gian GD:14/05/2026 00:10:33
|14-05-2026 01:47:03
|200.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong; thoi gian GD:14/05/2026 00:17:21
|14-05-2026 01:51:27
|50.000,00
|CT DEN:126T2650NKVC0FH8 DO THI HANH chuyen tien phat tam ung ho 3bo c a tuong van phong o quang tri bi suy than goi la ty tam long m cug kho khan; thoi gian GD:14/05/2026 00:29:58
|14-05-2026 02:00:03
|200.000,00
|126D60514Q9G5CNH Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem; thoi gian GD:14/05/2026 01:00:35
|14-05-2026 02:06:51
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem; thoi gian GD:14/05/2026 01:31:47
|14-05-2026 02:11:48
|200.000,00
|CT DEN:126T2650NPBHRMTH Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem; thoi gian GD:14/05/2026 01:59:27
|14-05-2026 05:31:46
|200.000,00
|ung ho MS 2026.122(e Quach Quang Liem)
|14-05-2026 05:46:37
|100.000,00
|CT DEN:126T2650NY5HG9PC MBVCB.14210423690.753769.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0011002752583 TRAN THI HANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|14-05-2026 06:13:48
|500.000,00
|CT DEN:613323661106 Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26134040328048
|14-05-2026 06:13:55
|100.000,00
|126D60514TD3V21F IBFT Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|14-05-2026 06:27:41
|200.000,00
|CT DEN:142116097575 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|14-05-2026 06:45:53
|200.000,00
|CT DEN:126T2650P0FRZZDZ MBVCB.14210775132.004857.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1983187779 HA VAN HOE toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|14-05-2026 07:01:33
|50.000,00
|Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung
|14-05-2026 07:13:05
|100.000,00
|CT DEN:126T2650MDL30EPV Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|14-05-2026 07:15:43
|100.000,00
|CT DEN:126T2650MDPKFF68 NGUYEN VAN VUONG chuyen tien ung ho MS 2026. 116 em Bui Van Dai
|14-05-2026 07:18:53
|50.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|14-05-2026 07:48:19
|100.000,00
|CT DEN:142116196786 HA THU HUONG ck ung ho MS 2026122 Em Quach Quang Liem
|14-05-2026 07:50:23
|300.000,00
|CT DEN:126T2650MF1BY4NW Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|14-05-2026 07:51:24
|100.000,00
|CT DEN:126T2650MF2PF50G MBVCB.14211512854.538500.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1058213799 NGUYEN KIEU XUAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|14-05-2026 08:00:03
|200.000,00
|CT DEN:126T2650MFE41DSH Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|14-05-2026 08:06:36
|500.000,00
|CT DEN:126T2650MFNRNLXS Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|14-05-2026 08:15:07
|100.000,00
|CT DEN:613401175676 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26134154443710
|14-05-2026 08:27:51
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|14-05-2026 08:33:24
|100.000,00
|126D60514XQM69QY Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem
|14-05-2026 08:35:19
|200.000,00
|CT DEN:126T2650MGSP74P9 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|14-05-2026 08:36:36
|200.000,00
|CT DEN:126T2650MGUD0XJN MS 2026.122 em Quach Quang Liem
|14-05-2026 08:51:48
|200.000,00
|CT DEN:126T2650MHEF43WT Vietinbank;114000161718;ung ho MS 2026.122 Quach quang liem
|14-05-2026 08:57:23
|100.000,00
|CT DEN:142116318152 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|14-05-2026 09:02:29
|200.000,00
|CT DEN:126T2650MHUK8FDG Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|14-05-2026 09:06:51
|500.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|14-05-2026 09:18:43
|100.000,00
|CT DEN:613402554407 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134170587777
|14-05-2026 09:19:45
|1.000.000,00
|126D60514YPF733X Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong-140526-09:19:44 6134ASCB02BV9S2X
|14-05-2026 09:26:25
|200.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|14-05-2026 09:27:28
|50.000,00
|Vanny ung ho MS2026 122 em Quach quang liem
|14-05-2026 09:27:51
|200.000,00
|CT DEN:126T2650MJU21L83 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|14-05-2026 09:30:03
|50.000,00
|Vanny ung ho MS 2026 123 anh Tuong Van Phong
|14-05-2026 09:39:49
|20.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|14-05-2026 09:41:30
|200.000,00
|CT DEN:126T2650MKC31Q8R MBVCB.14212860788.466444.MS 2026.122.CT tu 0011004343470 TA THI THUY LINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|14-05-2026 09:44:03
|100.000,00
|126D6051475RJK54 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|14-05-2026 09:51:51
|200.000,00
|CT DEN:613402999286 ung ho ms 2026.122 em quach quang liem
|14-05-2026 09:53:21
|200.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|14-05-2026 09:57:59
|300.000,00
|ung ho MS 2026.107
|14-05-2026 09:58:52
|300.000,00
|ung ho MS 2026.103
|14-05-2026 09:59:31
|300.000,00
|ung ho MS 2026.097
|14-05-2026 10:13:47
|100.000,00
|CT DEN:613410118265 Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung
|14-05-2026 10:13:56
|100.000,00
|126D60514PKAJF22 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue-140526-10:13:56 6134ASCB02BVNBIQ
|14-05-2026 10:14:47
|100.000,00
|CT DEN:613410118826 Ung ho MS 2026116 em Bui Van Dai
|14-05-2026 10:14:57
|100.000,00
|CT DEN:126T2650MLN8FZTJ Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|14-05-2026 10:15:56
|100.000,00
|CT DEN:613410119394 Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung
|14-05-2026 10:21:26
|100.000,00
|CT DEN:613403949789 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134676408194
|14-05-2026 10:26:56
|2.000,00
|CT DEN:613410840578 Ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong)
|14-05-2026 10:34:03
|20.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|14-05-2026 10:37:45
|50.000,00
|CT DEN:613403727137 UNG HO MS 2026122 EM QUACH QUANG LIEM
|14-05-2026 10:38:32
|200.000,00
|126D60514RBZ83AN UH MS2026.122 QUACH QUANG LIEM-140526-10:38:31 6134ASCB02BV7YGX
|14-05-2026 10:45:53
|200.000,00
|126D6051490DMQES Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|14-05-2026 11:00:18
|200.000,00
|CT DEN:126T2650MNE4JBZU Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|14-05-2026 11:07:13
|100.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|14-05-2026 11:13:58
|200.000,00
|CT DEN:126T2650MNY650VQ Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
|14-05-2026 11:23:39
|100.000,00
|CT DEN:613404360897 Ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26134963853050
|14-05-2026 11:26:03
|20.000,00
|CT DEN:126T2650MPE54S9S Doan Thi Thuy Chuyen tienMs 2026.122
|14-05-2026 11:27:01
|200.000,00
|TA HUY BINH UH MS2026.123 e tuong van phong. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|14-05-2026 11:27:36
|200.000,00
|CT DEN:126T2650MPG6VGHY MBVCB.14214323221.405603.HUYNH NGOC BICH chuyen tien Ung ho MS 2026 .122 ( em Quach Quang Liem ).CT tu 0071000628930 HUYNH NGOC BICH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|14-05-2026 11:31:15
|200.000,00
|CT DEN:613404413845 ung ho MS 2026 .122 FT26134335001875
|14-05-2026 12:08:54
|50.000,00
|126D60514DW5ZRJX PHAM THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2026 111
|14-05-2026 12:18:23
|100.000,00
|CT DEN:126T2650MRF8E6YV Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|14-05-2026 12:27:35
|100.000,00
|CT DEN:126T2650MRTDVK0W Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|14-05-2026 12:28:25
|50.000,00
|CT DEN:126T2650MRUH6J6S Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|14-05-2026 12:31:35
|500.000,00
|CT DEN:126T2650MRYNXVBL MS 2026.122 uh em quach quang liem
|14-05-2026 12:34:09
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|14-05-2026 12:45:15
|100.000,00
|CT DEN:613405911245 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134335275411
|14-05-2026 13:04:06
|200.000,00
|CT DEN:126T2650MT7MBW2U Ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue
|14-05-2026 13:06:16
|300.000,00
|126D60514UMGZUWW Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem)
|14-05-2026 13:08:11
|100.000,00
|126D60514KD16YGF Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|14-05-2026 13:09:18
|200.000,00
|CT DEN:126T2650MTEGXSME MBVCB.14215764068.281776.Ung ho MS 2026115 anh Tran Van Son.CT tu 0541000205888 HO THI HONG VAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|14-05-2026 13:11:47
|100.000,00
|CT DEN:106630830352 129156247459 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue CHUYEN TIEN OQCH000Bay2C MOMO129156247459MOMO
|14-05-2026 13:13:43
|100.000,00
|CT DEN:613406060017 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26134133687954
|14-05-2026 13:13:54
|100.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|14-05-2026 13:22:18
|200.000,00
|CT DEN:613406102059 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26134730500137
|14-05-2026 13:30:54
|10.000,00
|CT DEN:613406143859 Ung ho MS 2026.124 FT26134401130109
|14-05-2026 13:54:06
|300.000,00
|CT DEN:126T2650MV5NB7DP NGUYEN THI MAI PHUONG Chuyen tien Ms 2026.122 E quach quang liem
|14-05-2026 14:14:13
|1.000.000,00
|CT DEN:613407361634 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26134700007156
|14-05-2026 14:23:59
|100.000,00
|CT DEN:613407412355 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26134904830150
|14-05-2026 14:34:24
|100.000,00
|CT DEN:126T2650MWQVGALE ung ho ms 2026.124 em Trieu Thi Hue
|14-05-2026 14:34:56
|50.000,00
|CT DEN:613420046057 ung ho ms 2026.124 trieu thi hue
|14-05-2026 14:42:55
|100.000,00
|126D6051418DKCCG Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|14-05-2026 14:44:36
|100.000,00
|CT DEN:126T2650MX4BX13D MBVCB.14216805991.915961.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 1026301232 TRAN THI ANH HONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|14-05-2026 15:01:27
|300.000,00
|126D60514AB62EJ1 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue-140526-15:01:26 6134ASCB02BXE4IC
|14-05-2026 15:08:34
|30.000,00
|Hai ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|14-05-2026 15:12:27
|200.000,00
|CT DEN:347360943550 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|14-05-2026 15:17:39
|50.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|14-05-2026 15:22:20
|50.000,00
|CT DEN:126T2650MYL5DHNY Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|14-05-2026 15:25:18
|100.000,00
|CT DEN:613408760829 UNG HO MS 2026.122 em Quach Quang Liem FT26134046162997
|14-05-2026 15:27:17
|300.000,00
|CT DEN:126T2650MYSPURLD Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|14-05-2026 15:35:29
|30.000,00
|CT DEN:126T2650MZ3J507D Ung ho MS 2026117 ba Nguyen Thi Tiep
|14-05-2026 15:35:52
|100.000,00
|126D60514BBTJAZE Ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem) mau binh phuc
|14-05-2026 15:41:47
|100.000,00
|DUONG THI THU SINH Ung ho MS2026.122 Quach Quang Liem
|14-05-2026 15:50:44
|3.000.000,00
|CT DEN:126T2650MZPP3R9Z CTY QUANG MINH UNG HO MS 2026.123 (ANH TUONG VAN PHONG)
|14-05-2026 15:53:56
|100.000,00
|126D60514J45G52Q Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|14-05-2026 15:56:35
|500.000,00
|CT DEN:613408958926 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134828450448
|14-05-2026 15:56:49
|200.000,00
|CT DEN:613408960453 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26134992939330
|14-05-2026 15:57:54
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|14-05-2026 16:03:47
|100.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|14-05-2026 16:03:51
|500.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|14-05-2026 16:18:43
|500.000,00
|CT DEN:126T2650N0SLYN0S MBVCB.14218083046.700802.asc(63)Ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong).CT tu 0531002530196 DO NAM TIEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|14-05-2026 17:00:18
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|14-05-2026 17:02:44
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong)
|14-05-2026 17:11:28
|200.000,00
|CT DEN:613417810120 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|14-05-2026 17:28:10
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.122 ( Em Quach Quang Liem )
|14-05-2026 17:53:23
|500.000,00
|CT DEN:142117342337 Ung ho ms2026 122
|14-05-2026 18:10:12
|200.000,00
|NGUYN THI THUY NGAN ung ho MS 2026.122
|14-05-2026 18:13:47
|100.000,00
|CT DEN:126T2650N58KB4QX MS 2026.124
|14-05-2026 18:30:40
|100.000,00
|126D60514W4BVYDH Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|14-05-2026 19:10:59
|200.000,00
|CT DEN:126T2650N7G42ZJ2 Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan
|14-05-2026 19:13:11
|200.000,00
|CT DEN:126T2650N7K0K6CC ung ho MS 2026 122 Quach Quang Liem
|14-05-2026 19:56:01
|200.000,00
|DAM THI LOAN chuyen tien ung ho MS 2026.122 (em Quach Quang Liem)
|14-05-2026 20:12:07
|100.000,00
|NGUYEN THI LY chuyen tien ung ho em bach quang Liem
|14-05-2026 20:13:04
|100.000,00
|CT DEN:613413966437 Ung ho ms 2026.122 em quach quang liem FT26134634901003
|14-05-2026 20:17:01
|100.000,00
|CT DEN:126T2650NA1AXS88 ung ho ms 2026.123
|14-05-2026 20:19:21
|200.000,00
|CT DEN:613413012715 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26134104930799
|14-05-2026 20:26:51
|100.000,00
|CT DEN:126T2650NAEA88D7 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|14-05-2026 20:27:54
|200.000,00
|CT DEN:613420516809 Ung ho MS 2016.122 em Quach Quang Liem, ma GD 100000130628451
|14-05-2026 20:28:14
|100.000,00
|126D60514T60CVL4 IBFT Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|14-05-2026 20:41:35
|300.000,00
|CT DEN:126T2650NAZRHC22 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
|14-05-2026 20:43:51
|100.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|14-05-2026 20:44:11
|100.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
|14-05-2026 20:47:03
|100.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
|14-05-2026 20:48:41
|105.000,00
|126D60514HEVPD0B GIUP DO EM DO TIEN LAM MS 2026.118-140526-20:48:41 6134ASCB02BSUKDP
|14-05-2026 20:50:56
|50.000,00
|CT DEN:126T2650NBC3FT9E Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|14-05-2026 21:04:27
|1.000.000,00
|CT DEN:613414326642 Ung ho MS 2026.124, em Trieu Thi Hue FT26134319430448
|14-05-2026 21:21:44
|100.000,00
|CT DEN:504219380093 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|14-05-2026 21:35:19
|100.000,00
|CT DEN:126T2650ND2PZ2AV Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|14-05-2026 21:39:44
|200.000,00
|CT DEN:126T2650ND8J8D4L Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|14-05-2026 21:57:30
|100.000,00
|126D605141YCYGAF Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|14-05-2026 22:10:40
|200.000,00
|CT DEN:126T2650NEFDRE6P Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|14-05-2026 22:24:40
|500.000,00
|CT DEN:279851438161 129224347911 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem CHUYEN TIEN OQCH000Bd5i6 MOMO129224347911MOMO
|14-05-2026 22:44:15
|200.000,00
|CT DEN:126T2650NFRRD287 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|14-05-2026 22:55:08
|200.000,00
|126D60514HF8XLGB Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|14-05-2026 22:59:20
|300.000,00
|CT DEN:126T2650NGBNFLFS Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
|14-05-2026 22:59:43
|300.000,00
|CT DEN:126T2650NGC5FMPP Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|14-05-2026 23:04:35
|200.000,00
|CT DEN:675183468540 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|14-05-2026 23:23:02
|200.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|14-05-2026 23:25:05
|100.000,00
|CT DEN:126T2650NHBNGDGP Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|15-05-2026 01:38:36
|200.000,00
|126D60514SCU4QLY Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem; thoi gian GD:14/05/2026 23:45:40
|15-05-2026 06:32:20
|100.000,00
|126D60515LPBQE53 Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
|15-05-2026 07:04:02
|30.000,00
|CT DEN:126T2650P15R9RZY MBVCB.14225654637.564190.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-05-2026 07:18:15
|100.000,00
|CT DEN:613500544468 Ung ho MS 2026.122 em quach quang liem FT26135606497249
|15-05-2026 07:28:09
|100.000,00
|CT DEN:126T2650P23KJSYA Ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong
|15-05-2026 07:32:53
|50.000,00
|Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
|15-05-2026 08:06:59
|100.000,00
|CT DEN:613501808159 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem FT26135063576550
|15-05-2026 08:07:26
|100.000,00
|CT DEN:613501810720 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue FT26135784604193
|15-05-2026 08:09:52
|50.000,00
|ZP7CTVG1EKHT Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|15-05-2026 08:18:51
|100.000,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|15-05-2026 08:22:59
|200.000,00
|126D60515YECM1DZ Ung ho MS 2026.108 (be La Dang Khoa)
|15-05-2026 08:31:48
|200.000,00
|CT DEN:126T2650P4KMV9JY Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
|15-05-2026 08:44:41
|100.000,00
|126D60515UANW3N7 Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa-150526-08:44:41 6135ASCB02B98QW2
|15-05-2026 08:50:27
|500.000,00
|CT DEN:613501072560 Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135402400012
|15-05-2026 09:04:20
|200.000,00
|CT DEN:126T2650P5ULBPGN Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|15-05-2026 09:05:18
|200.000,00
|CT DEN:126T2650P5VVXKVW Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
|15-05-2026 09:09:21
|100.000,00
|CT DEN:126T2650P617DZLB Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|15-05-2026 09:14:46
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue)
|15-05-2026 09:24:47
|120.000,00
|CT DEN:126T2650P6MLX986 gd,QM va NM ung ho MS2026.124 Trieu Thi Hue
|15-05-2026 09:30:51
|200.000,00
|CT DEN:152118365327 Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa
|15-05-2026 09:36:04
|200.000,00
|CT DEN:126T2650P72HGWU3 MBVCB.14227582160.915207.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 0071001265791 PHAM NGOC LAM toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-05-2026 09:55:19
|30.000,00
|Hai ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han. Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.
|15-05-2026 10:25:47
|100.000,00
|CT DEN:126T2650P905135U MBVCB.14228289639.376464.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-05-2026 10:30:06
|100.000,00
|ung ho ma so 2026.124
|15-05-2026 10:30:40
|100.000,00
|ung ho ma so 2026.125
|15-05-2026 10:48:18
|50.000,00
|126D60515X3J9ZC1 PHAM THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2026112
|15-05-2026 10:49:03
|500.000,00
|Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
|15-05-2026 11:01:58
|500.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|15-05-2026 11:02:22
|500.000,00
|Ung ho MS 2026113 em Vu Truc Quynh
|15-05-2026 11:04:26
|200.000,00
|CT DEN:126T2650PAH6VAPG MBVCB.14228870719.744189.Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue.CT tu 1013248075 DANG ANH KHOA toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-05-2026 11:06:15
|50.000,00
|129279851168-0983923063-Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
|15-05-2026 11:54:23
|100.000,00
|CT DEN:126T2650PCF5599M MBVCB.14229697827.267961.Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem.CT tu 0731000736659 THAN THI DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-05-2026 12:14:31
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.108 (be La Dang Khoa)
|15-05-2026 12:33:50
|50.000,00
|ung ho chau liem cua it long nhieu
|15-05-2026 12:35:21
|100.000,00
|DUONG THI CUC Chuyen tien Ung ho MS 2026122 Quach quang Liem
|15-05-2026 12:47:12
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.125 (em NGUYEN HO NGOC HAN)
|15-05-2026 12:58:22
|500.000,00
|CT DEN:126T2650PEXNC71C MS 2026.125
|15-05-2026 13:03:44
|50.000,00
|CT DEN:613506776234 Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135084582909
|15-05-2026 13:05:28
|30.000,00
|CT DEN:126T2650PF71BDSP MBVCB.14230750780.920012.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0421003768909 PHUONG VI VINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-05-2026 13:05:44
|50.000,00
|CT DEN:613520039217 ung ho ms 2026.125 nguyen ho ngoc han
|15-05-2026 13:06:11
|150.000,00
|CT DEN:126T2650PF7YY4PK Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
|15-05-2026 13:08:13
|10.000,00
|CT DEN:613506800849 Ung ho MS 2026.125 FT26135128795260
|15-05-2026 13:08:48
|200.000,00
|CT DEN:613506804021 Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135613351416
|15-05-2026 13:10:11
|100.000,00
|CT DEN:126T2650PFD8ND2Z MBVCB.14230814851.952440.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 1059862485 NGUYEN TRONG PHU toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-05-2026 13:10:46
|200.000,00
|126D60515SA34CSK Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
|15-05-2026 13:15:33
|500.000,00
|Ung ho MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han)
|15-05-2026 13:16:46
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.125 ( em nguyen ho ngoc han )
|15-05-2026 13:19:06
|50.000,00
|CT DEN:126T2650PFR0U660 MBVCB.14230917023.014475.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 9357879133 PHAN THI THAO toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-05-2026 13:21:27
|100.000,00
|CT DEN:613506017349 Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
|15-05-2026 13:22:59
|100.000,00
|ZP7CTVG324QQ Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
|15-05-2026 13:29:28
|100.000,00
|Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
|15-05-2026 13:32:43
|100.000,00
|Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
|15-05-2026 13:33:08
|100.000,00
|CT DEN:613506931837 Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135816335019
|15-05-2026 13:40:09
|300.000,00
|CT DEN:126T2650PGJU7GZY Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
|15-05-2026 14:13:34
|500.000,00
|CT DEN:613514757797 Ung ho MS 2026.125, ma GD 100000130948247
|15-05-2026 14:18:59
|200.000,00
|Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
|15-05-2026 14:26:24
|120.000,00
|CT DEN:126T2650PJBWJQP7 gd,QM va NM ung ho MS2026.125Nguyen Ho Ngoc Han
|15-05-2026 14:28:08
|50.000,00
|CT DEN:613507229871 Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135034497917
|15-05-2026 14:28:32
|100.000,00
|Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
|15-05-2026 14:29:32
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.125 (Em Nguyen Ho Ngoc Han)
|15-05-2026 14:30:04
|12.000,00
|129305156901-0984562995-Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
|15-05-2026 14:40:25
|300.000,00
|CT DEN:126T2650PJWDY4GG MBVCB.14231889257.614071.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0441000718422 DANG VAN SUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-05-2026 14:42:07
|200.000,00
|CT DEN:126T2650PJYN6P71 MBVCB.14231914482.628143.Ung ho MS 2026098 em Quang Hong Quyen.CT tu 0441000718422 DANG VAN SUONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-05-2026 14:43:34
|200.000,00
|Ung ho 2026.123 ( Tuong Van Phong)
|15-05-2026 14:43:52
|200.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|15-05-2026 14:48:46
|50.000,00
|129307190033-0912299063-Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
|15-05-2026 14:49:32
|100.000,00
|Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
|15-05-2026 15:04:08
|200.000,00
|Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
|15-05-2026 15:09:11
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han)
|15-05-2026 15:12:07
|100.000,00
|CT DEN:126T2650PL495FP1 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|15-05-2026 15:18:11
|500.000,00
|Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
|15-05-2026 15:19:26
|300.000,00
|CT DEN:126T2650PLDYAWW4 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|15-05-2026 15:26:21
|500.000,00
|CT DEN:126T2650PLP26VVV MBVCB.14232542055.017456.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0371003880893 NGUYEN THI THU LAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-05-2026 15:35:41
|200.000,00
|Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
|15-05-2026 15:42:03
|20.000,00
|CT DEN:126T2650PM9T242H Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|15-05-2026 15:56:40
|200.000,00
|CT DEN:613508795817 Ung ho MS 2026.124 em Trieu Thi Hue FT26135716355064
|15-05-2026 16:13:18
|10.000,00
|126D605150ZJCW6A Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han-150526-16:13:17 6135ASCB02B34AVT
|15-05-2026 17:31:11
|50.000,00
|CT DEN:126T2650PRHXH2NH Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|15-05-2026 18:02:37
|200.000,00
|CT DEN:126T2650PSREC5YS Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|15-05-2026 18:06:30
|100.000,00
|CT DEN:126T2650PSWKAUR0 Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
|15-05-2026 18:10:00
|30.000,00
|CT DEN:613511905121 Uhg ho Ms 2026 125 Em Nguyen Ho Ngoc Han FT26135422787200
|15-05-2026 19:05:52
|200.000,00
|CT DEN:126T2650PV6YBNRD ung ho ms 2026.122 . em quach quang liem
|15-05-2026 19:56:29
|200.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|15-05-2026 20:16:13
|100.000,00
|129352298359-0938122191-Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
|15-05-2026 20:22:52
|105.000,00
|126D60515KYQ8DE5 GIUP DO EM NGUYEN HO NGOC HAN MS 2026.125-150526-20:22:52 6135ASCB02BHF7F2
|15-05-2026 20:39:12
|100.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|15-05-2026 20:53:44
|1.000.000,00
|CT DEN:613513231386 Ung ho Ms 2026.108 be La Dang Khoa FT26135526786296
|15-05-2026 21:23:31
|50.000,00
|CT DEN:126T2650Q0JQW97L ung ho MS 2026.125 Nguyen Ho Ngoc Han
|15-05-2026 22:02:00
|20.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|15-05-2026 22:26:34
|500.000,00
|126D605151QA466B Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong-150526-22:26:34 6135ASCB02BHX9RS
|15-05-2026 22:33:06
|100.000,00
|CT DEN:126T2650Q38M66VA Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
|15-05-2026 22:37:00
|100.000,00
|CT DEN:126T2650Q3DSJ75Z MBVCB.14240399515.050223.Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han.CT tu 0611001988247 NGUYEN THANH BINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|15-05-2026 22:40:30
|50.000,00
|Hai ung ho MS 2026.123 anh Tuong Van Phong. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|15-05-2026 22:51:03
|20.000,00
|CT DEN:126T2650Q3YAP862 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|15-05-2026 22:55:08
|100.000,00
|ung ho MS 2026.123 ( anh Tuong Van Phong)
|15-05-2026 22:56:44
|100.000,00
|ung ho ms 2026.124 ( em Trieu Thi Hue)
|16-05-2026 02:50:16
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|16-05-2026 06:25:33
|50.000,00
|Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|16-05-2026 07:28:28
|200.000,00
|CT DEN:126T2650QQ1LBNKL Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|16-05-2026 07:28:46
|200.000,00
|CT DEN:126T2650QQ1ZTBPN Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
|16-05-2026 07:31:04
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.126 em Nguyen Tuan Huy
|16-05-2026 07:35:52
|100.000,00
|CT DEN:126T2650QQBCMWLU Ung ho MS 2026113 em Vu Truc Quynh
|16-05-2026 07:45:19
|100.000,00
|126D60516UR32SDF Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|16-05-2026 08:10:49
|100.000,00
|CT DEN:126T2650QRPHMTMJ Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa
|16-05-2026 08:43:33
|100.000,00
|CT DEN:126T2650QSYRH3VT Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|16-05-2026 08:52:50
|100.000,00
|CT DEN:613601154393 Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung FT26136684207635
|16-05-2026 10:07:17
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy)
|16-05-2026 10:21:32
|50.000,00
|ung ho MS 2026.126 (ung ho em Nguyen Tuan Huy)
|16-05-2026 10:23:00
|300.000,00
|TA HUY BINH UH MS2026 chau nguyen ho ngoc han. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|16-05-2026 10:23:21
|2.000.000,00
|TRAN THI TOAN tphcm ung ho MS2026.124 chau trieu thi hue
|16-05-2026 10:44:13
|100.000,00
|CT DEN:126T2650QXN3ATLK MBVCB.14245037593.266759.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|16-05-2026 10:47:57
|10.000,00
|CT DEN:126T2650QXT0RRJ4 MBVCB.14245082214.302353.Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|16-05-2026 10:48:57
|10.000,00
|CT DEN:126T2650QXUBKTMY MBVCB.14245106341.311872.Ung ho MS 2026116 em Bui Van Dai.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|16-05-2026 10:56:31
|10.000,00
|CT DEN:126T2650QY4BGS45 MBVCB.14245207969.383435.Ung ho MS 2026114 em Dang Dang Duong.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|16-05-2026 12:54:08
|100.000,00
|126D60516SB9BBKG IBFT Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|16-05-2026 13:08:45
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy)
|16-05-2026 13:09:26
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han)
|16-05-2026 13:10:04
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.124 (em Trieu Thi Hue)
|16-05-2026 13:15:09
|100.000,00
|CT DEN:126T2650R3HDSXZY Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|16-05-2026 13:33:59
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.126 ( em nguyen tuan huy )
|16-05-2026 14:32:08
|200.000,00
|CT DEN:126T2650R6H2QFCR Vietinbank;114000161718;NGO VAN HUNG chuyen tien Ung ho MS 2026 .123 anh Tuong Van Phong
|16-05-2026 15:51:52
|15.000,00
|Ung ho MS 2026118 em Do Tien Lam
|16-05-2026 15:52:22
|15.000,00
|Ung ho MS 2026119 ba Vo Thi Dan
|16-05-2026 15:52:51
|25.000,00
|Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung
|16-05-2026 15:53:22
|38.000,00
|Ung ho MS 2026121 chi Cao Thi Dung
|16-05-2026 15:53:57
|25.459,00
|Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|16-05-2026 15:54:51
|25.000,00
|Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
|16-05-2026 15:55:20
|30.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|16-05-2026 15:55:42
|30.000,00
|Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
|16-05-2026 15:56:02
|30.000,00
|Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|16-05-2026 16:02:44
|200.000,00
|CT DEN:126T2650RA0Q53CR Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|16-05-2026 16:39:08
|200.000,00
|126D60516CK9G5SD Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|16-05-2026 16:43:17
|100.000,00
|CT DEN:126T2650RBL924QE Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|16-05-2026 16:44:45
|50.000,00
|CT DEN:126T2650RBN6TTNT Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|16-05-2026 17:12:49
|200.000,00
|CT DEN:126T2650RCR95HFR Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|16-05-2026 17:29:19
|100.000,00
|CT DEN:613610564001 Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy FT26136570070119
|16-05-2026 17:33:13
|100.000,00
|CT DEN:126T2650RDJ725AA Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|16-05-2026 17:41:33
|50.000,00
|CT DEN:126T2650RDV745KS Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|16-05-2026 17:42:58
|500.000,00
|126D60516R92NYC9 Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|16-05-2026 18:26:53
|200.000,00
|Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|16-05-2026 18:28:02
|100.000,00
|CT DEN:613611082039 Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy FT26136800325039
|16-05-2026 18:58:43
|200.000,00
|CT DEN:126T2650RGV4740T Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|16-05-2026 19:35:59
|300.000,00
|Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
|16-05-2026 19:39:26
|300.000,00
|CT DEN:126T2650RJEW64X1 MBVCB.14253382393.610141.PHAM BICH HUYEN chuyen tien ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy).CT tu 0031000332046 PHAM BICH HUYEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|16-05-2026 19:55:19
|50.000,00
|CT DEN:126T2650RK1VAE3H MBVCB.14253686799.794282.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 1028194795 NGUYEN TRUONG THANH TAM toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|16-05-2026 19:59:58
|100.000,00
|CT DEN:126T2650RK7ZZ7FB Vietinbank;114000161718;TRAN THI THU HA chuyen tien ung ho ms 2026.126 em nguyen tuan huy
|16-05-2026 21:18:16
|50.000,00
|CT DEN:126T2650RN9DVCA6 Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|16-05-2026 21:24:45
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.126 (em Nguyen Tuan Huy)
|16-05-2026 22:06:35
|50.000,00
|CT DEN:126T2650RQ577YKH Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|16-05-2026 22:07:20
|50.000,00
|CT DEN:126T2650RQ66WVU7 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|16-05-2026 22:07:48
|50.000,00
|CT DEN:126T2650RQ6T8XCN Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
|16-05-2026 22:08:25
|69.802,00
|CT DEN:126T2650RQ7MFL38 Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung
|16-05-2026 22:30:42
|100.000,00
|CT DEN:223042358331 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|16-05-2026 22:40:18
|50.000,00
|CT DEN:126T2650RRFQG0Z8 MBVCB.14256016105.326935.Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy.CT tu 9365002449 LE THI MY LINH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|16-05-2026 22:48:55
|120.000,00
|CT DEN:126T2650RRT3QRBM gd,QM va NM ung ho MS2026.123 Tuong Van Phong
|16-05-2026 22:51:14
|120.000,00
|CT DEN:126T2650RRW5MXTL gd,QM va NM ung ho MS2026.126 Nguyen Tuan Huy
|17-05-2026 04:38:43
|200.000,00
|CT DEN:126T2650TTAMMQ0E Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|17-05-2026 07:18:33
|200.000,00
|CT DEN:126T2650SBL3PLS6 ung ho MS 2026.122 em Quach Quang Liem
|17-05-2026 07:22:26
|50.000,00
|CT DEN:126T2650SBR7PHYR Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung
|17-05-2026 08:17:47
|200.000,00
|CT DEN:126T2650SDWBA86V Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen
|17-05-2026 08:25:05
|200.000,00
|CT DEN:126T2650SE5YSQ7C Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
|17-05-2026 08:25:31
|200.000,00
|CT DEN:126T2650SE6JH92F Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|17-05-2026 09:07:34
|500.000,00
|DANG QUOC HUNG chuyen tienUng ho MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen)
|17-05-2026 09:09:09
|1.000.000,00
|DANG QUOC HUNG chuyen tien giup do 10 hoan canh kho khan moi hoan canh 100k-hoan canh
|17-05-2026 09:18:27
|200.000,00
|126D605174PUCN8K Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa
|17-05-2026 09:44:13
|200.000,00
|Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen
|17-05-2026 09:49:24
|1.000.000,00
|126D60517HYHW3ZT Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy-170526-09:49:23 6137ASCB02B6U71V
|17-05-2026 10:32:49
|200.000,00
|CT DEN:126T2650SK4N2UQQ MBVCB.14260153505.316739.LE THI HONG chuyen tien MS 2020 122 ung ho e Quang Liem.CT tu 0711000323830 LE THI HONG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|17-05-2026 10:35:20
|50.000,00
|ung ho MS 2026.126 (ung ho em Nguyen Tuan Huy)
|17-05-2026 11:07:25
|100.000,00
|CT DEN:126T2650SLGBDU0E MBVCB.14260677396.670144.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|17-05-2026 11:13:41
|100.000,00
|126D605174KN0XGS Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen
|17-05-2026 13:26:36
|100.000,00
|CT DEN:613706730380 Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|17-05-2026 13:46:41
|150.000,00
|CT DEN:126T2650SSNNERJT Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen
|17-05-2026 13:48:11
|150.000,00
|CT DEN:126T2650SSQMN1GD Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|17-05-2026 14:29:12
|50.000,00
|126D60517GDXJFSG Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|17-05-2026 15:11:31
|200.000,00
|126D60517HX3QP5P Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|17-05-2026 15:27:12
|50.000,00
|CT DEN:613715603129 Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han, ma GD 100000132023539
|17-05-2026 15:54:57
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.127 ( be dinh bao yen )
|17-05-2026 16:23:38
|10.000,00
|CT DEN:613720752789 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|17-05-2026 16:57:39
|100.000,00
|CT DEN:172123209478 Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|17-05-2026 18:30:52
|50.000,00
|ung ho ma so 2026.127
|17-05-2026 19:32:00
|100.000,00
|Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
|17-05-2026 19:37:30
|30.000,00
|CT DEN:126T2650T69XHWW7 Ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen
|17-05-2026 19:41:46
|300.000,00
|CT DEN:126T2650T6FKEPL8 MBVCB.14268163669.508111.Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong.CT tu 0021000402360 TA NGOC TIEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|17-05-2026 19:47:53
|50.000,00
|126D60517TKJSRM7 PHAM THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2026 112
|17-05-2026 20:10:09
|50.000,00
|126D60517UKHC8Z6 ung ho MS 2025.022( Doan Cong Thai)
|17-05-2026 21:01:36
|100.000,00
|CT DEN:613714559756 Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy FT26138800777501
|17-05-2026 21:28:23
|300.000,00
|126D605177PY3SQX Ung ho MS 2026100 be Pham Thi Ngoc Van
|17-05-2026 21:45:13
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen)
|17-05-2026 21:52:45
|30.000,00
|CT DEN:126T2650TBJJ02EV ung ho MS. 2026.122 em Quach Quang Liem
|17-05-2026 22:00:05
|300.000,00
|Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|17-05-2026 22:14:03
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.123 (anh Tuong Van Phong)
|17-05-2026 22:18:34
|100.000,00
|CT DEN:126T2650TCJMK6EZ MBVCB.14270149957.807336.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0011004140782 VU ANH NGUYET toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|17-05-2026 22:33:12
|100.000,00
|126D60517S3P6T9D Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|17-05-2026 22:33:43
|50.000,00
|126D605173U5P1BA Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|17-05-2026 22:39:07
|10.000,00
|126D60517EPUA125 Ung ho MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen) cung ba
|18-05-2026 01:36:56
|100.000,00
|CT DEN:126T2650V4ESPSN5 NGUYEN THI XIEM ung ho ms 2026.126 em N T Huy; thoi gian GD:18/05/2026 00:00:28
|18-05-2026 06:00:37
|100.000,00
|Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|18-05-2026 06:56:01
|200.000,00
|TA HUY BINH UH MS2026.127 chau DINH BAO YEN. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|18-05-2026 07:39:33
|50.000,00
|LE NGO NGOC THU ung ho MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen)
|18-05-2026 08:28:31
|29.000,00
|Ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May)
|18-05-2026 08:32:23
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen
|18-05-2026 08:35:48
|100.000,00
|CT DEN:148628031291 Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen
|18-05-2026 08:45:34
|1.500.000,00
|ms 2026.124 2026.127 2026.128
|18-05-2026 08:59:08
|50.000,00
|Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May
|18-05-2026 09:06:13
|200.000,00
|CT DEN:126T2650U3PW5LQD Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|18-05-2026 09:08:02
|100.000,00
|Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|18-05-2026 09:26:34
|50.000,00
|CT DEN:126T2650U4GRL76P Vietinbank;114000161718;ung ho ms 2026.128
|18-05-2026 09:29:00
|200.000,00
|fbThaosuthat ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May)
|18-05-2026 09:39:41
|30.000,00
|CT DEN:126T2650U502QZAL MBVCB.14273503630.147139.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-05-2026 09:49:41
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May)
|18-05-2026 09:51:04
|200.000,00
|126D60518MUPUBWC Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy-180526-09:51:03 6138ASCB02B5ME21
|18-05-2026 10:04:26
|50.000,00
|ZP7CU29ER0K9 Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|18-05-2026 10:05:19
|50.000,00
|ZP7CU29ER5OU Ung ho MS 2026125 em Nguyen Ho Ngoc Han
|18-05-2026 10:26:21
|100.000,00
|CT DEN:126T2650U6TPTMFZ Ung ho MS 2026.125 em Nguyen Ho Ngoc Han
|18-05-2026 10:43:03
|2.000,00
|CT DEN:613810065766 Ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May)
|18-05-2026 10:57:04
|100.000,00
|CT DEN:613803970544 Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May FT26138865433700
|18-05-2026 11:00:24
|50.000,00
|CT DEN:126T2650U84P3QAB Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen
|18-05-2026 11:01:04
|50.000,00
|CT DEN:126T2650U85JULAB Ung ho MS 2026094 em Pham Hoai Nhi
|18-05-2026 11:01:47
|50.000,00
|CT DEN:126T2650U86H8USL Ung ho MS 2026092 be Thao Thi Phang
|18-05-2026 11:02:18
|50.000,00
|CT DEN:126T2650U876FDTF Ung ho MS 2026091 be Y Vi Cil
|18-05-2026 11:02:53
|50.000,00
|CT DEN:126T2650U87Y9YFP Ung ho MS 2026090 anh Le Van Thuc
|18-05-2026 11:03:22
|50.000,00
|CT DEN:126T2650U88L59KL Ung ho MS 2026089 ba Hoang Thi Lieu
|18-05-2026 11:03:56
|50.000,00
|CT DEN:126T2650U89B4CV0 Ung ho MS 2026088 em Tran Duy Manh
|18-05-2026 11:04:24
|50.000,00
|CT DEN:126T2650U89Y5F05 Ung ho MS 2026087 em Nguyen Dang Tu
|18-05-2026 11:16:57
|250.000,00
|Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May
|18-05-2026 11:34:23
|200.000,00
|Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May
|18-05-2026 11:40:48
|500.000,00
|Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May
|18-05-2026 12:04:35
|300.000,00
|TA HUY BINH UH MS2026.128. Chau Bui Thanh May. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|18-05-2026 12:10:59
|50.000,00
|CT DEN:613820033979 ung ho ms 2026.128 bui thanh may
|18-05-2026 12:28:02
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.128 ( em bui thah may )
|18-05-2026 12:44:27
|100.000,00
|CT DEN:126T2650UC62GUS1 NGUYEN XIEM ung ho ms. 2026.128 em Bui Thanh May
|18-05-2026 13:00:56
|300.000,00
|CT DEN:613806808448 Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen FT26138235280548
|18-05-2026 13:10:57
|100.000,00
|CT DEN:126T2650UD726WCV Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen
|18-05-2026 13:11:51
|50.000,00
|CT DEN:126T2650UD88VANP ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen
|18-05-2026 13:40:42
|100.000,00
|126D60518LA51PF1 HONG BUU HUNG chuyen tien 2026 127
|18-05-2026 13:51:34
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.126 ( Em Nguyen Tuan Huy)
|18-05-2026 13:54:29
|150.000,00
|CT DEN:126T2650UEWJRX1U Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May
|18-05-2026 13:54:44
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026.125(Nguyen Ho Ngoc Han)
|18-05-2026 13:55:38
|500.000,00
|CT DEN:182124742023 Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen
|18-05-2026 13:58:40
|100.000,00
|Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May
|18-05-2026 14:03:12
|120.000,00
|CT DEN:126T2650UF820G7V gd,QM va NM ung ho MS2026.127 Dinh Bao Yen
|18-05-2026 14:17:45
|100.000,00
|CT DEN:613807207978 Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May FT26138325535000
|18-05-2026 14:26:43
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.127 ( be Dinh Bao Yen)
|18-05-2026 14:31:32
|100.000,00
|126D60518G7L6PS7 Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen
|18-05-2026 14:32:29
|50.000,00
|CT DEN:126T2650UGCRD7UB Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen
|18-05-2026 14:35:16
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May
|18-05-2026 14:37:56
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|18-05-2026 14:39:38
|500.000,00
|Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen
|18-05-2026 14:42:50
|200.000,00
|126D60518J8N1HE1 Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen-180526-14:42:49 6138ASCB02B5PQUQ
|18-05-2026 14:53:54
|200.000,00
|CT DEN:613807407085 ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen FT26138173683803
|18-05-2026 14:58:44
|100.000,00
|126D60518CXR11XA IBFT Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May
|18-05-2026 14:59:36
|100.000,00
|Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen
|18-05-2026 15:13:50
|100.000,00
|CT DEN:126T2650UHZC0W8T MBVCB.14277974192.958209.Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen.CT tu 0021002343625 LE THI THANH HUYEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|18-05-2026 15:14:44
|200.000,00
|Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen
|18-05-2026 15:15:10
|200.000,00
|Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May
|18-05-2026 15:19:54
|100.000,00
|CT DEN:126T2650UJ7BU74M Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|18-05-2026 15:57:39
|200.000,00
|CT DEN:126T2650UKP7DHPY Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May
|18-05-2026 15:58:11
|200.000,00
|CT DEN:126T2650UKPWUHQ3 Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen
|18-05-2026 15:58:50
|200.000,00
|CT DEN:126T2650UKQS8G9R Ung ho MS 2026123 anh Tuong Van Phong
|18-05-2026 17:40:10
|500.000,00
|Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|18-05-2026 18:05:48
|200.000,00
|CT DEN:126T2650UQNF6DS6 Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen
|18-05-2026 18:10:04
|100.000,00
|CT DEN:613811856772 ung ho ms2026.127 dinh bao yen FT26138062102210
|18-05-2026 18:11:22
|200.000,00
|CT DEN:126T2650UQVSTVZD Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May
|18-05-2026 18:33:43
|50.000,00
|Ung Ho MS 2026.125 (em Nguyen Ho Ngoc Han)
|18-05-2026 18:46:59
|500.000,00
|CT DEN:613811150435 Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May FT26138468969698
|18-05-2026 18:49:28
|200.000,00
|NGO THI THUY LINH Chuyen tien ung ho 2026.122
|18-05-2026 18:59:13
|170.000,00
|CT DEN:613811246367 Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy FT26138291606804
|18-05-2026 19:54:50
|300.000,00
|TA HUY BINH UH MS2026.124 chau trieu thi hue. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|18-05-2026 20:02:04
|50.000,00
|CT DEN:126T2650UV5Z9L4A MS2026.127
|18-05-2026 20:09:54
|300.000,00
|CT DEN:613813753168 Ung ho MS 2026092 be Thao Thi Phang FT26138824320467
|18-05-2026 20:56:56
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.128 (em Bui Thanh May)
|18-05-2026 21:35:43
|100.000,00
|CT DEN:613814294910 Ung ho ms 2026.127 FT26139242827000
|18-05-2026 22:19:35
|200.000,00
|CT DEN:613815500423 Ung ho MS 2026.127 FT26139864500399
|18-05-2026 23:02:37
|50.000,00
|CT DEN:613823456770 Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|18-05-2026 23:23:28
|100.000,00
|Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen
|19-05-2026 05:48:12
|30.000,00
|Hai ung ho ma so 2026.126 em Nguyen Tuan Huy. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|19-05-2026 07:09:27
|100.000,00
|129788696379-0964521268-Ung ho MS 2026 122em Quach Quang Liem
|19-05-2026 07:11:45
|500.000,00
|CT DEN:126T2650VM6AWQZ6 Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan
|19-05-2026 07:43:02
|50.000,00
|126D60519XGPGSBL PHAM THI THANH HOA chuyen tien ung ho ms 2026113
|19-05-2026 08:10:34
|100.000,00
|CT DEN:126T2650VPFZUF1A Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen
|19-05-2026 08:16:33
|10.000,00
|126D60519XDMATUZ Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan
|19-05-2026 08:17:29
|10.000,00
|126D60519EVCYLNA Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen
|19-05-2026 08:48:13
|1.000.000,00
|126D60519MWQZXEK Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May-190526-08:48:12 6139ASCB021LVNQ1
|19-05-2026 08:55:33
|100.000,00
|126D60519QYJWLC5 Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan
|19-05-2026 08:55:51
|100.000,00
|126D605197QVWA2D Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan
|19-05-2026 09:13:50
|100.000,00
|CT DEN:126T2650VRXJH6QG MBVCB.14287664178.399304.ung ho MS 2026.122 em quach quang liem.CT tu 0871004196535 PHAM THI THANH THUY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|19-05-2026 09:26:56
|50.000,00
|Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan
|19-05-2026 09:58:57
|50.000,00
|CT DEN:613902728301 UNG HO MS 2026128 EM BUI THANH MAY
|19-05-2026 10:25:23
|100.000,00
|ung ho ms 2026 .126 em nguyen tuan huy
|19-05-2026 10:29:33
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.129
|19-05-2026 12:05:40
|200.000,00
|CT DEN:126T2650VYLFKZKQ Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|19-05-2026 12:16:04
|50.000,00
|CT DEN:613920034013 Ung ho MS 2026122 em Quach Quang Liem
|19-05-2026 13:07:37
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan
|19-05-2026 13:27:46
|200.000,00
|CT DEN:126T2650W1SW0T3J Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen
|19-05-2026 14:03:14
|200.000,00
|CT DEN:126T2650W35Q4V61 DO BA TUYEN ung ho MS2026.129 ba ngo thi tan
|19-05-2026 14:06:46
|200.000,00
|CT DEN:126T2650W3ACHVME Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan
|19-05-2026 14:15:16
|1.500.000,00
|Ung ho MS 2026120 be Le Anh Hung
|19-05-2026 14:16:12
|100.000,00
|Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan
|19-05-2026 14:20:39
|1.000.000,00
|CT DEN:126T2650W3UQ0EW6 NGUYEN HUU PHUONG ung ho MS 2026.126 e nguyen tuan huy
|19-05-2026 14:21:40
|100.000,00
|CT DEN:126T2650W3W1U8EZ Vietinbank;114000161718;Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan
|19-05-2026 14:25:16
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026111 em Nguyen Hong Anh
|19-05-2026 14:39:32
|50.000,00
|ZP7CU379VTEL Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May
|19-05-2026 14:39:49
|200.000,00
|CT DEN:613907884006 Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan FT26139549205139
|19-05-2026 14:41:33
|100.000,00
|126D605190NPKPJ5 Ung ho MS 2026.129 ( ba Ngo Thi Tan)
|19-05-2026 15:00:10
|100.000,00
|Ung ho ms 2026.129 ba ngo thi tan
|19-05-2026 15:09:13
|200.000,00
|Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan
|19-05-2026 15:33:27
|50.000,00
|CT DEN:613908198906 Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May FT26139313024520
|19-05-2026 16:15:08
|100.000,00
|ung ho MS 2026.129 ba Ngo Thi Tan
|19-05-2026 16:20:50
|500.000,00
|CT DEN:126T2650W8HE9BR8 Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan
|19-05-2026 17:32:04
|200.000,00
|Ung ho MS 2026.129 (ba Ngo Thi Tan)
|19-05-2026 19:04:56
|30.000,00
|CT DEN:613912829834 Ung ho Ms 2026 127 Em Dinh Bao Yen FT26139751731996
|19-05-2026 19:32:37
|100.000,00
|Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen
|19-05-2026 20:29:09
|300.000,00
|126D605195CKBPF0 Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan
|19-05-2026 21:06:37
|200.000,00
|TA HUY BINH UH MS2026.129 ba ngo thi tn. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|19-05-2026 21:14:06
|200.000,00
|Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan
|19-05-2026 21:38:23
|50.000,00
|Ung ho MS 2026.127 (be Dinh Bao Yen)
|19-05-2026 22:36:21
|100.000,00
|CT DEN:613915105394 Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan FT26140802186071
|20-05-2026 06:35:24
|300.000,00
|CT DEN:613923613080 ung ho ms 2025.345 anh Chung Hong Phuoc FT26140699500081
|20-05-2026 07:12:21
|50.000,00
|129916624704-0374634412-Ung ho MS 202613 Ho Thi Bao Ngan
|20-05-2026 07:19:41
|50.000,00
|Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan
|20-05-2026 08:24:58
|100.000,00
|CT DEN:614001081776 Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan FT26140245809632
|20-05-2026 08:42:02
|30.000,00
|CT DEN:126T2650XCM57S1P MBVCB.14301452448.376306.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 0071004317334 HUYNH THUC QUYEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-05-2026 09:10:21
|20.000,00
|126D60520SG75TNQ Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|20-05-2026 10:13:48
|200.000,00
|CT DEN:126T2650XG6BBRTW Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan
|20-05-2026 10:14:13
|200.000,00
|CT DEN:126T2650XG6W7W2C Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan
|20-05-2026 10:22:22
|100.000,00
|CT DEN:126T2650XGHNABEL MBVCB.14302725941.212234.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 1032115326 NGUYEN THI KHANH TRANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-05-2026 10:53:20
|200.000,00
|Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan
|20-05-2026 10:53:56
|50.000,00
|CT DEN:126T2650XHRAYS3C Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|20-05-2026 11:03:26
|50.000,00
|CT DEN:126T2650XJ3VVSLC MBVCB.14303271773.565431.Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan.CT tu 1014573074 NGUYEN VIET DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-05-2026 11:05:40
|100.000,00
|CT DEN:126T2650XJ6U3JSZ Ung ho MS 2026127 be Dinh Bao Yen
|20-05-2026 11:10:26
|200.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.129 ( ba ngo thi tan )
|20-05-2026 11:11:29
|300.000,00
|NGUYEN THE HUNG Chuyen tien ms 2026.130 ( ho thi bao ngan )
|20-05-2026 11:46:57
|200.000,00
|TA HUY BINH UH MS2026.130 chau ho thi bao Ngan. NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT
|20-05-2026 12:13:15
|100.000,00
|CT DEN:126T2650XLU2PJ6S DO THUY LINH Chuyen tien Ung ho MS 2026.129 ba Ngo Thi Tan
|20-05-2026 12:41:01
|50.000,00
|CT DEN:126T2650XMWRCG78 MS 2026.128
|20-05-2026 12:46:31
|50.000,00
|CT DEN:126T2650XN402BGG MS 2026.127
|20-05-2026 12:52:33
|500.000,00
|CT DEN:126T2650XNBYV1QS Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan
|20-05-2026 12:56:23
|200.000,00
|CT DEN:126T2650XNH1CSP2 Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan
|20-05-2026 13:00:11
|50.000,00
|CT DEN:614020037779 ung ho ms 2026.130 ho thi bao ngan
|20-05-2026 13:19:11
|100.000,00
|126D605201SKAEAD Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan
|20-05-2026 13:51:31
|100.000,00
|Lan Linh ung ho MS2026122(em Quach Quang Liem)
|20-05-2026 15:15:37
|100.000,00
|UNG HO MS 2026.130 (Ho Thi Bao Ngan)
|20-05-2026 16:07:29
|300.000,00
|CT DEN:126T2650XVXDEMHR Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May
|20-05-2026 17:18:08
|100.000,00
|LUONG THI CHAM ung ho MS2026. 130 ( Be Ho Thi Bao Ngan)
|20-05-2026 18:06:03
|200.000,00
|129992327742-0938122191-NGUYEN HAI QUAN chuyen tien qua MoMo
|20-05-2026 18:08:39
|100.000,00
|129992589534-0938122191-Ung ho MS 2026130 be Ho Thi Bao Ngan 200k vua chuyen truoc do
|20-05-2026 18:30:11
|10.000,00
|CT DEN:126T2650Y1FUQ1PD MBVCB.14309816441.685324.Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan.CT tu 1013983411 PHAN CAO KY toi 114000161718 BAO VIETNAMNET tai VIETINBANK
|20-05-2026 18:38:25
|1.000.000,00
|Ung ho MS 2026129 ba Ngo Thi Tan
|20-05-2026 18:39:32
|350.000,00
|Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May
|20-05-2026 18:40:55
|350.000,00
|Ung ho MS 2026126 em Nguyen Tuan Huy
|20-05-2026 18:41:29
|350.000,00
|Ung ho MS 2026124 em Trieu Thi Hue
|20-05-2026 19:25:45
|100.000,00
|Ung ho MS 2026.130 (Ho Thi Bao Ngan)
|20-05-2026 20:37:45
|100.000,00
|126D60520HF0MMRW Ung ho MS 2026.130 (Ho Thi Bao Ngan)
|20-05-2026 21:43:50
|30.000,00
|Hai ung ho MS 2026.127 be Dinh Bao Yen. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat
|20-05-2026 22:02:02
|500.000,00
|Ung ho MS 2026108 be La Dang Khoa
|20-05-2026 22:23:32
|40.000,00
|CT DEN:126T2650YAHZDS1R Ung ho MS 2026130 Ho Thi Bao Ngan
|20-05-2026 22:42:36
|200.000,00
|126D60520YHU6292 Ung ho MS 2026128 em Bui Thanh May
Báo VietNamNet