Theo thỏa thuận, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) sẽ trở thành đại lý phân phối ba quỹ mở do Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) quản lý, gồm Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF), Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF) và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED). Với sự hợp tác này, khách hàng của PHS có thêm một lựa chọn đầu tư dài hạn ngay trên hệ thống giao dịch quen thuộc của công ty.

Ba quỹ mở đa dạng khẩu vị rủi ro

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Việt (BVBF) là quỹ mở trái phiếu hướng đến sự ổn định và an toàn cho đồng vốn. Quỹ duy trì hiệu suất ổn định qua các năm nhờ danh mục tập trung vào trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp uy tín, mang lại nguồn thu nhập đều đặn và tăng trưởng bền vững.

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Triển vọng Bảo Việt (BVPF) là quỹ mở cổ phiếu đồng hành cùng đà phục hồi dài hạn của thị trường. Năm 2024, quỹ đạt mức tăng trưởng ấn tượng 25,2% nhờ tập trung vào những cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững chắc và tiềm năng tăng trưởng, phù hợp với nhà đầu tư kiên định với chiến lược đầu tư dài hạn, bài bản.

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED) là quỹ mở cố phiếu có hiệu suất đầu tư vượt trội. Năm 2025, quỹ đạt mức tăng trưởng ấn tượng 36,8% với chiến lược đầu tư năng động, chủ động nắm bắt cơ hội trên thị trường cổ phiếu, dành cho nhà đầu tư chấp nhận mức rủi ro cao hơn để giúp nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận.

Gia tăng tiện ích cho nhà đầu tư

Thông qua hợp tác, nhà đầu tư có thể tìm hiểu thông tin, đăng ký mua và bán chứng chỉ quỹ của Baoviet Fund ngay trên ứng dụng giao dịch PHS Elite, mang lại trải nghiệm đầu tư liền mạch mà không phải chuyển đổi giữa nhiều nền tảng.

Với Baoviet Fund, đây được xem là bước mở rộng mạng lưới đại lý để đưa sản phẩm quỹ mở đến gần hơn với nhà đầu tư đại chúng. Với PHS, việc bổ sung ba quỹ uy tín vào danh mục là một phần trong định hướng đa dạng hóa lựa chọn đầu tư cho khách hàng, bên cạnh các dịch vụ chứng khoán truyền thống.

Sự hợp tác diễn ra trong bối cảnh thị trường quỹ mở tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, khi ngày càng nhiều nhà đầu tư cá nhân tìm đến các kênh được quản lý chuyên nghiệp thay cho hình thức tự giao dịch. Việc kết nối năng lực quản lý quỹ của một đơn vị thành viên Tập đoàn Bảo Việt với mạng lưới phân phối của một công ty chứng khoán có vốn đầu tư nước ngoài được kỳ vọng phát huy thế mạnh của mỗi bên và góp phần lan tỏa thói quen đầu tư dài hạn trong cộng đồng.

(Nguồn: Baoviet Fund)