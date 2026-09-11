Lãi mỏng, dư nợ trái phiếu hơn 9.100 tỷ đồng

Báo cáo tài chính nửa đầu năm 2026 của CTCP Bất động sản Hano-vid gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy doanh nghiệp này chỉ ghi nhận lợi nhuận sau thuế 5,9 tỷ đồng, giảm mạnh 39% so với mức gần 9,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Mức lãi này khá mỏng nếu đặt cạnh quy mô vốn chủ sở hữu gần 5.294 tỷ đồng và tổng tài sản lên tới 23.300 tỷ đồng tại ngày 30/6/2026.

Đáng chú ý, Hano-vid đang có một cơ cấu nợ rất lớn. Tính đến cuối tháng 6/2026, doanh nghiệp còn dư nợ trái phiếu hơn 9.133 tỷ đồng; nợ ngân hàng hơn 2.560 tỷ đồng; nợ phải trả khác gần 6.314 tỷ đồng. Trong khoản nợ phải trả khác này có gần 1.593 tỷ đồng người mua trả tiền trước. Như vậy, tổng nợ phải trả của Hano-Vid ở mức hơn 18.006 tỷ đồng, tương đương 3,4 lần vốn chủ sở hữu.

Dù vậy, tổng nợ phải trả đã giảm từ 21.899 tỷ đồng xuống 18.007 tỷ đồng, tức giảm khoảng 3.892 tỷ đồng, tương đương 17,8% so với kỳ trước.

Riêng trong năm 2025, theo số liệu của HNX, Hano-vid đã chi trả gần 774 tỷ đồng tiền lãi cho 180 lô trái phiếu. Quy mô tiền lãi trái phiếu phải thanh toán là yếu tố đáng chú ý khi đánh giá nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp, đặc biệt khi lợi nhuận của doanh nghiệp ở mức khá thấp. Khi doanh nghiệp phải chi trả lãi vay ở mức cao trong thời gian dài, biên lợi nhuận dễ bị co hẹp, nhất là trong bối cảnh thị trường bất động sản chưa thật sự thuận lợi.

Năm 2025 Hano-Vid phải trả gần 774 tỷ đồng lãi trái phiếu. Nguồn: HNX

Khối nợ trái phiếu lớn

Hano-vid là một trong những doanh nghiệp bất động sản kín tiếng nhưng từng gây chú ý mạnh trên thị trường trái phiếu.

Giai đoạn 2020-2022, doanh nghiệp này đã huy động gần 10.000 tỷ đồng thông qua 182 lô trái phiếu, trong đó 180 lô được phát hành trong năm 2020 với giá trị khoảng 50 tỷ đồng/lô; hai lô còn lại được phát hành năm 2022, quy mô 500 tỷ đồng/lô.

Cụ thể, riêng từ tháng 7-8/2020, Hano-vid đã phát hành 180 lô trái phiếu, mỗi lô khoảng 50 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này có kỳ hạn 5-7 năm, theo thông tin công bố khi phát hành, nhiều lô trái phiếu không có tài sản bảo đảm. Tới cuối tháng 6/2026, 182 lô vẫn đang lưu hành, trong đó 60 lô đầu có lãi suất 10,2%/năm và 120 lô còn lại lãi suất 10,5%/năm.

Ngoài ra, Hano-vid còn có 2 lô trái phiếu phát hành năm 2022, mỗi lô 500 tỷ đồng, dư nợ khoảng 441 tỷ đồng mỗi lô. Các lô này có kỳ hạn 7 năm, đáo hạn tháng 3/2029, lãi suất 10%/năm. Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) là tổ chức lưu ký của nhiều lô trái phiếu Hano-vid.

Diễn biến đáng chú ý là việc Hano-vid đã lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu về việc điều chỉnh kỳ hạn của một số lô. Nhiều lô vốn có kỳ hạn 5 năm, đáng lẽ đáo hạn vào năm 2025, nhưng sau đó hầu hết được nâng lên thành 7 năm.

Hồi tháng 8-9/2025, Hano-vid công bố một loạt thông tin bất thường về các nghị quyết người sở hữu trái phiếu liên quan đến việc gia hạn. Việc điều chỉnh kỳ hạn làm thay đổi lịch thanh toán gốc của các lô trái phiếu và kéo dài thời gian hoàn trả so với phương án ban đầu.

Trong năm 2025 Hano-vid có nhiều nghị quyết kéo dài kỳ hạn trái phiếu.

Đầu năm 2026, Hano-vid bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 92,5 triệu đồng do không công bố hoặc công bố không đúng hạn nhiều thông tin theo quy định, trong đó có các báo cáo liên quan đến việc sử dụng vốn trái phiếu, thanh toán lãi gốc và tình hình thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu.

Hano-vid được thành lập năm 2010, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và có nhiều dự án tại Hà Nội, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Yên Bái... Doanh nghiệp này từng hợp tác với TNR Holdings Vietnam để phát triển nhiều dự án như TNR GoldSilk Complex tại Hà Đông, TNR Star Lục Yên, TNR Star Centre Cao Bằng, TNR Grand Palace Sơn La…

Năm 2021, Hano-vid cũng trở thành chủ đầu tư của một loạt dự án ở Long Mỹ 2 (Hậu Giang), Long Vân 2 (Bình Định), trung tâm thị trấn Kép (Bắc Giang)...

Những dữ kiện trên cho thấy, Hano-vid đang đứng trước bài toán không đơn giản: duy trì hoạt động phát triển dự án trong khi phải đáp ứng khối nghĩa vụ tài chính lớn. Lợi nhuận ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2026 ở mức thấp so với quy mô vốn chủ sở hữu và tổng tài sản. Trong bối cảnh nhiều lô trái phiếu đã được gia hạn, diễn biến dòng tiền và khả năng thực hiện các nghĩa vụ nợ sẽ là những vấn đề đáng chú ý đối với doanh nghiệp này trong thời gian tới.