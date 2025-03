Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ 1 đoạn clip barie gác chắn đường sắt bất ngờ bật mở gây tai nạn ở Bắc Giang.

Theo nội dung chia sẻ, vào khoảng 10h10, ngày 19/3, trên tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn, đoạn qua xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt. Toàn bộ sự việc được camera giám sát ghi nhận.

Vào thời điểm trên, xe ô tô con đang dừng chờ tàu hỏa đi qua thì rào chắn barie đột ngột nâng lên. Người điều khiển xe ô tô con tưởng đã an toàn nên di chuyển qua đường ray. Khi đến giữa đường ray, bất ngờ đầu máy sửa chữa đường sắt lao tới, đâm ngang hông ô tô, đẩy đi khoảng 10m rồi mới dừng lại.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, người điều khiển ô tô con BKS 29A-..72 đi qua đường sắt là ông Q, trú tại xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang.

"Khi ông Q, thấy barie mở lên nghĩ an toàn nên đã đi qua, đúng lúc này, đầu máy tàu hỏa đang thực hiện nhiệm vụ sửa đường ray đi tới, đâm trúng, hất văng xe ô tô. Rất may, do đầu máy tàu hỏa đã kịp giảm tốc độ nên không gây thiệt hại về người, xe ô tô bị hư hỏng", Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang đã đến khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc.

Cơ quan chức năng cũng đang phối hợp làm rõ nguyên nhân và biện pháp khắc phục tình trạng barie gác chắn tự động tự bật mở trước khi tàu hỏa đi tới.