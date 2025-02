Hôm nay (10/2) Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TPHCM đang tạm giữ hình sự 2 nghi can Nguyễn Bùi Huy Vũ (33 tuổi) và Phạm Văn Hiếu (36 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú) để lập hồ sơ xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Bùi Huy Vũ (bên trái) và Phạm Văn Hiếu (bên phải) khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, trưa 5/2, Vũ và Hiếu rủ nhau đi cướp giật. Chúng thay biển số khác vào xe gắn máy để đối phó cơ quan chức năng.

Khi đổ xăng tại một cửa hàng xăng dầu ở đường Tây Lân thuộc phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, 2 đối tượng phát hiện bà B.T.K. (46 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cùng vào đổ xăng, có đeo túi xách nên bàn nhau đeo bám, chờ thời điểm thích hợp để ra tay.

Khi theo đến đường 1A, ấp 11, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, Vũ tiến hành ép xe, để Hiếu ngồi sau giật lấy túi xách của bà K. rồi tẩu thoát.

Bị cướp túi xách bất ngờ, bà K. té xuống đường nhưng may mắn chỉ trầy xước nhẹ. Sau đó, bà K. đến công an địa phương trình báo và cho biết, trong túi xách có 2,7 triệu đồng cùng 2 điện thoại.

Khi nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM vào cuộc điều tra, truy xét. Mới đây, công an đã bắt giữ 2 đối tượng gây án, thu hồi 2 điện thoại cướp giật của bà K.

Hai đối tượng thừa nhận hành vi và khai báo, sau khi cướp giật thành công đã tháo, vứt biển số xe ở dọc đường.