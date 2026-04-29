Lâm Đồng:

Ngày 29/4, Công an phường 2, TP Bảo Lộc tạm giữ hình sự Phạm Anh Tuấn (44 tuổi, quê Thanh Hóa) và Trần Ánh Ngọc (49 tuổi, quê Lâm Đồng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an khám xét nơi ở của nghi can Trần Ánh Ngọc. Ảnh: N.X

Trước đó, Công an phường 2, TP Bảo Lộc tiếp nhận tin báo nhiều cơ sở lưu trú, homestay trên địa bàn bị mất trộm. Qua sàng lọc, lực lượng chức năng xác định một số đối tượng có dấu hiệu hoạt động liên tỉnh, trong đó Phạm Anh Tuấn và Trần Ánh Ngọc là hai nghi can nổi lên.

Sau thời gian truy vết, đêm 22 rạng sáng 23/4, Công an phường 2, TP Bảo Lộc lần theo dấu vết của hai nghi can. Đến khoảng 4h ngày 23/4, đơn vị phối hợp Trạm CSGT Mađaguôi (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) dừng kiểm tra ô tô Mercedes-Benz biển số TPHCM do Tuấn điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 20 qua đèo Chuối.

Phạm Anh Tuấn cùng tang vật trên ô tô khi bị cảnh sát kiểm tra. Ảnh: N.X

Kiểm tra bên trong ô tô, lực lượng chức năng phát hiện 14 cục nóng, 3 cục lạnh điều hòa cùng nhiều dụng cụ phục vụ việc tháo dỡ tài sản như kìm cộng lực, xà beng, cờ lê, mỏ lết.

Bước đầu, Tuấn khai số tài sản trên do Ngọc trộm cắp, sau đó giao cho Tuấn vận chuyển về Đồng Nai để tiêu thụ.

Một homestay ở Lâm Đồng nơi hai nghi can đột nhập trộm tài sản. Ảnh: N.X

Theo công an, Tuấn và Ngọc đều có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản, thường xuyên đột nhập các cơ sở lưu trú, homestay để gây án. Từ cuối năm 2015 đến nay, hai đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm, tổng giá trị tài sản chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.

