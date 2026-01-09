Ngày 9/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đang điều tra, làm rõ vụ việc một đối tượng lợi dụng tai nạn giao thông để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, gây bức xúc dư luận những ngày qua.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 6/1, trên Quốc lộ 37 đoạn qua phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và người đi bộ. Cú va chạm mạnh khiến một thanh niên bị hất văng xuống đường trong trạng thái hoảng loạn.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, nhiều người dân xung quanh đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ, đưa nạn nhân vào lề đường và tiến hành sơ cứu. Trong số đó, một người đàn ông mặc áo khoác đỏ - đen, điều khiển xe máy đi ngang qua, đã dừng lại tiếp cận nạn nhân với dáng vẻ như đang hỏi han, giúp đỡ.

Tuy nhiên, lợi dụng thời điểm nạn nhân còn choáng váng, chưa kịp phản ứng, người này đã lén lút sờ soạng túi áo, túi quần và trộm cắp một chiếc điện thoại di động của nạn nhân, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Người đàn ông giả vờ giúp người bị tai nạn rồi móc trộm điện thoại. Ảnh cắt từ clip

Đến ngày 7/1, đoạn clip ghi lại hành vi trên được lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Chia sẻ với báo chí, ông Lê Văn Viện, người dân sinh sống gần hiện trường cho biết sau khi phát hiện bị mất điện thoại, nạn nhân đã đến nhà ông và một số cửa hàng lân cận để nhờ trích xuất dữ liệu từ camera an ninh.

Ngay khi nắm được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an phường Tự Lạn khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm đối tượng.

Người đàn ông lấy chiếc điện thoại rồi rời khỏi hiện trường vụ tai nạn. Ảnh cắt từ clip

Đến khoảng 8h30 ngày 9/1, Công an phường đã điều tra làm rõ và vận động đối tượng Đ.V.C (sinh năm 1982, trú tại xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh) ra đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản nói trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.