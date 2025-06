Chiều 10/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ 28 đối tượng có liên quan đến 2 nhóm thanh niên trú tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh và TP Vinh; huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) dùng hung khí đi gây rối trật tự, phá hoại tài sản.

Trước đó, ngày 8/6, qua công tác nắm tình hình trên các trang mạng xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự và Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh phát hiện video thể hiện hành vi “gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản” xảy ra vào rạng sáng 08/6 tại khu vực cây xăng đôi, phường Quán Bàu, TP Vinh.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Theo video ghi lại, có khoảng 9 nam thanh niên đi trên 4 xe máy không gắn biển kiểm soát mang theo hung khí là dao rựa, vỏ chai bia đuổi đánh nhau tại khu vực cây xăng đôi thuộc khối 9, phường Quán Bàu, TP Vinh.

Hậu quả làm 4 đối tượng trong nhóm bị thương. Phát hiện nguồn tin, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp bắt giữ 28 đối tượng liên quan. Công an đã tạm giữ 9 xe máy, 1 kiếm, 1 dao, nhiều mảnh vỡ vỏ chai bia.

Hung khí gây án. Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang củng cố tài liệu khởi tố các đối tượng về hành vi “gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Cũng liên quan tới hành vi “Gây rối trật tự công cộng” do các nhóm thanh thiếu niên trú tại tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An gây nên, trước đó, tối ngày 2 rạng sáng 3/6, một nhóm với hàng chục đối tượng thanh thiếu niên trú tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh mang theo nhiều hung khí sang địa bàn TP Vinh, tỉnh Nghệ An tìm các nhóm thanh niên để đánh nhau.

Khi đến trung tâm thương mại Vinh Center, nhóm các đối tượng này gặp một nhóm đối tượng trú tại TP Vinh và xảy ra xô xát. Quá trình này, nhóm các đối tượng đã sử dụng hung khí bắn bể 3 tấm kính cường lực của 3 quán cà phê tại trung tâm thương mại Vinh Center, sau đó chúng tăng ga bỏ chạy về hướng cầu Bến Thủy.

Công an bắt giữ 16 đối tượng thuộc hai nhóm trên, thu giữ tang vật gồm nhiều súng cồn tự chế, kiếm, súng ná bắn bi và 6 xe máy.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.