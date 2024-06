XEM CLIP:

Ngày 11/6, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Công an TP Long Khánh đã nổ súng chỉ thiên ngăn chặn 2 nhóm thanh niên xô xát, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h35 ngày 10/6, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT-TT, Công an TP Long Khánh do Trung tá Phạm Thế Ninh làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại đường Hồ Thị Hương, phường Xuân Hòa thì nhận được tin báo từ người dân về 2 nhóm thanh niên đang xô xát, gây mất an ninh trật tự.

Công an nổ súng ngăn chặn vụ xô xát. Ảnh cắt clip

Ngay lập tức, tổ tuần tra có mặt tại hiện trường và yêu cầu các đối tượng dừng lại.

Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành mà cố lao vào tiếp tục xô xát nhau. Do tình hình phức tạp, một cán bộ CSGT đã nổ súng chỉ thiên trấn áp, đồng thời phối hợp với công an phường giải tán đám đông, bàn giao các đối tượng để xử lý theo quy định.