Đầu năm 2026, cô gái Trùng Khánh biệt danh “Đãi Đãi” bất ngờ nổi tiếng nhờ một bữa tiệc mổ lợn ở làng. Lo cha mẹ già yếu không giữ nổi lợn Tết, cô lên mạng nhờ người đến giúp. Không ngờ, hơn 10.000 người đổ về, tạo nên bữa tiệc “ăn đụng” hiếm có. Không khí làng quê trở nên vô cùng náo nhiệt, đồng thời tạo cú hích cho du lịch địa phương.

Theo Sohu, hiệu ứng lan tỏa từ Đãi Đãi khiến nhiều blogger tìm cách bắt chước. Tại Giang Tô, một nữ blogger chi hàng chục nghìn nhân dân tệ tổ chức tiệc mổ lợn với hàng trăm mâm.

Bữa tiệc mổ lợn của cô gái Đãi Đãi trước đó. Ảnh: Sohu

Để “sao chép” mô hình, nữ blogger dậy từ 5h, thuê hơn chục đầu bếp, dựng bếp lớn, giết mổ gia cầm, mua nguyên liệu, dựng sân khấu và bày đủ 100 mâm tiệc giữa làng, chờ cảnh đông vui để quay video.

Thế nhưng, đến giờ mở tiệc, không có người dùng mạng nào xuất hiện, người dân địa phương cũng chỉ đứng ngoài quan sát. Giữa gió lạnh đầu đông, thức ăn nguội dần, sân khấu bỏ trống, bữa tiệc được kỳ vọng trở thành màn độc diễn lúng túng.

Nguyên nhân được xác định là sự lệch pha giữa phong tục địa phương và tư duy làm nội dung theo trào lưu. Bí thư chi bộ thôn cho biết, sự kiện được tổ chức quy mô lớn nhưng không trao đổi trước với chính quyền, lại đi ngược tập quán nên người dân không dám tham gia.

Trước đó, thành công của cô gái tên Đãi Đãi bắt nguồn từ nền tảng văn hóa lâu đời ở vùng Hợp Xuyên - Trùng Khánh, nơi tiệc mổ lợn là dịp gắn kết làng xóm. Quan trọng hơn, lời mời của cô xuất phát từ nhu cầu chân thành muốn chăm sóc cha mẹ, tạo được sự đồng cảm rộng rãi.

Cô gái bắt chước trào lưu và nhận cái kết đắng. Ảnh: Sohu

Ngược lại, cô gái Giang Tô chỉ học theo hình thức. Tại đây, tiệc tùng cần lời mời chính thức, hỉ sự - tang sự có quy củ rõ ràng. Một bữa tiệc lớn xuất hiện đột ngột khiến người dân e dè, không rõ mục đích, lo ngại chuyện lễ nghĩa và phiền phức phát sinh. Khi nhận ra bữa tiệc chỉ phục vụ quay phim, họ càng không muốn tham gia.

Trong buổi livestream sau đó, cô gái này thừa nhận sai lầm vì bắt chước đơn giản, thiếu tìm hiểu. Toàn bộ 100 mâm tiệc được quyên tặng cho viện dưỡng lão, cơ sở phúc lợi và các hộ khó khăn, khép lại câu chuyện theo hướng nhân văn hơn.

Bữa tiệc “không người dự” là lời cảnh tỉnh rõ ràng: lượng tương tác không thể tạo ra bằng cách sao chép hình thức, mà phải bắt nguồn từ sự chân thành, hiểu văn hóa và nghiêm túc.