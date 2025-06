Trên các tuyến cao tốc hoặc trong thành phố, không khó để bắt gặp cảnh hàng loạt xe bật đèn hazard (hay còn gọi là đèn khẩn cấp hoặc đèn cảnh báo nguy hiểm) nhấp nháy trong mưa. Hành động này vốn xuất phát từ ý định tốt, giúp xe phía sau dễ nhận biết. Nhưng thực tế, hành động này của tài xế Việt lại gây ra nhiều tranh cãi và không ít người cảm thấy khó chịu khi phải đi sau những chiếc xe bật đèn hazard.

Nhiều tài xế Việt sử dụng đèn hazard một cách vô ý thức và không đúng với chức năng của đèn này. Ảnh: HT Auto

Anh Lê Mạnh Linh - quản trị viên diễn đàn "Anh Em Mê Xe" chia sẻ trải nghiệm: "Khi từ Hải Phòng về Hà Nội, đúng lúc mưa như trút nước, đang đi cao tốc đều ga thì gặp một đoạn ùn, trong đó có nhiều xe chạy phía trước bật đèn hazard khiến ánh sáng nhấp nháy liên tục, tôi không định hướng được phía trước để di chuyển."

Không riêng anh Linh gặp tình huống tréo ngoe này, nhiều tài xế khác cũng từng rơi vào tình huống tương tự khi đèn hazard khiến họ bị "mù đường" giữa dòng xe cộ.

Các tài xế Việt sử dụng sai mục đích, tiềm ẩn nguy hiểm

Trao đổi với VietNamNet, chuyên gia xe Nguyễn Thúc Hoàng Linh nhận định: "Người Việt rất hay dùng sai mục đích một số thứ họ có trong tay và đèn hazard là ví dụ điển hình".

Theo ông Linh, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa lớn, nhiều tài xế Việt Nam có thói quen bật đèn cảnh báo nguy hiểm hazard như một cách để "nhận diện xe dễ hơn". Tuy nhiên, đây lại là một sai lầm phổ biến và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng.

Hàng loạt ô tô bật đèn khẩn cấp khi trời mưa lớn ở Hà Nội. Nguồn video: Ky Nhong Bùi

Trong điều kiện lưu thông bình thường, với đại đa số phương tiện đang có trên thị trường, việc bật đèn cảnh báo nguy hiểm đồng nghĩa sẽ không thể dùng được đèn xi-nhan để rẽ hoặc đổi làn, khiến xe phía sau không thể phán đoán được hướng di chuyển của xe trước. Điều này làm mất đi "ngôn ngữ giao tiếp" giữa các phương tiện, gây hiểu lầm và dễ dẫn đến va chạm.

Ngoài ra, việc lạm dụng đèn hazard còn làm lu mờ ý nghĩa cảnh báo thực sự. Khi một xe thực sự gặp sự cố cần dừng giữa đường, tài xế phía sau rất khó nhận biết do quá nhiều xe khác cũng đang bật cùng loại đèn, tạo ra một "rừng đèn" lộn xộn, đặc biệt nguy hiểm trong điều kiện tầm nhìn hạn chế.

Văn hóa sử dụng đèn xe: Thiếu hiểu biết và ngộ nhận

Nhiều tài xế Việt hiện vẫn bật đèn hazard khi đi vào ngã tư, rẽ phải, hoặc thậm chí đi thẳng như một cách ngầm "xin quyền ưu tiên". Thói quen này, phần vì ảnh hưởng từ các "mẹo" truyền miệng khi học lái xe, phần vì chưa có chế tài cụ thể, đang dần trở thành một "lối mòn sai lệch" trong văn hóa lái xe của người Việt.

Không ít tài xế sử dụng đèn tín hiệu trên xe theo thói quen, thay vì tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan, hoặc tối thiểu là tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng kèm theo mỗi chiếc xe. Vì lý do kể trên khiến các hãng xe cũng như hầu hết các nước trên thế giới đều có những chỉ dẫn, quy định và kiểm soát rất nghiêm ngặt việc sử dụng đèn cảnh báo nguy hiểm.

Tại Mỹ, các bang như Florida, Alaska cấm bật đèn hazard khi xe đang di chuyển trong mưa. Một số bang khác như California hay Delaware chỉ cho phép dùng trong các trường hợp đặc biệt. Nếu vi phạm có thể bị phạt đến 100 USD (2,5 triệu đồng).

Theo Công ước Viên 1968 về giao thông đường bộ (Việt Nam là một bên tham gia), đèn hazard chỉ được phép sử dụng khi: Xe bị hỏng giữa đường, có nguy cơ xảy ra tai nạn, xe di chuyển chậm theo đoàn và cảnh báo nguy hiểm thực sự. Công ước Viên cũng không đề cập bất cứ điều gì về việc sử dụng đèn báo nguy hiểm khi lái xe trời mưa.

Cần thay đổi thói quen để đảm bảo an toàn

Hiện tại, Việt Nam vẫn chưa có quy định rõ ràng về việc xử phạt hành vi sử dụng sai đèn cảnh báo khẩn cấp. Các hãng xe và chuyên gia cũng mới chỉ dừng lại ở mức khuyến cáo. Tuy nhiên, nếu không sớm có hướng dẫn cụ thể, thói quen bật đèn hazard sai cách có thể trở thành "chuẩn mực sai lệch", đe dọa an toàn giao thông trên diện rộng.

Việt Nam vẫn chưa có quy định rõ ràng về việc xử phạt hành vi sử dụng sai đèn cảnh báo khẩn cấp. Ảnh: Ngô Minh

Chuyên gia Nguyễn Thúc Hoàng Linh nhấn mạnh: "Khi mưa lớn đổ xuống, điều cần nhất là sự tỉnh táo, không phải ánh đèn hazard chớp nháy vô nghĩa. Việc bật đèn hazard sai cách không chỉ gây nguy hiểm cho người khác, mà còn phản ánh sự thiếu hiểu biết về văn hóa giao thông, làm giao thông thêm hỗn loạn".

Thay vào đó, tài xế nên sử dụng đèn chiếu sáng trước hoặc đèn sương mù phía sau đúng cách (nếu có), giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước và lái xe tập trung hơn. Những biện pháp trên không chỉ đảm bảo an toàn cho chính người lái mà còn giúp giữ trật tự và an toàn chung cho giao thông trong điều kiện thời tiết xấu.

