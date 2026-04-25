Ngày 25/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Mai Thành Trung (SN 2000, trú phường Hải Châu) để điều tra về hành vi “cưỡng dâm”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 8/2025, Trung nảy sinh quan hệ tình cảm với N.H.T.M. (SN 2008, trú huyện Hòa Vang). Trong thời gian yêu nhau, hai người nhiều lần quan hệ tình dục tự nguyện; M. tự quay một số video riêng tư gửi cho Trung.

Sau khi chia tay vào đầu tháng 2/2026, giữa hai bên phát sinh mâu thuẫn. Lợi dụng việc đang lưu giữ các video này, Trung nhiều lần đe dọa phát tán cho người thân, bạn bè của M. hoặc đăng tải lên mạng nếu nạn nhân không đáp ứng yêu cầu.

Đối tượng Mai Thành Trung. Ảnh: CA

Từ cuối tháng 2, Trung nhiều lần uy hiếp, ép buộc M. quan hệ tình dục với mình và các nam giới khác do đối tượng liên hệ qua mạng xã hội. Lo sợ hình ảnh riêng tư bị phát tán, M. buộc phải chấp nhận.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Trung đã ép buộc M. quan hệ 9 lần với nhiều người khác nhau; đồng thời thu tiền của các đối tượng này, mỗi lần từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng, tổng cộng hơn 10,7 triệu đồng để trục lợi.

Chưa dừng lại, ngày 21/4, Trung tiếp tục yêu cầu M. đưa 10 triệu đồng để xóa các video nhạy cảm.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.