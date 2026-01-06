Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can đối với Ngô Đức Quân (SN 1990) và Bùi Thị Linh (SN 1994). Hai đối tượng cùng trú tại tổ dân phố Thanh Bình 2, phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa bị điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, Công an xã Hoằng Châu tiếp nhận tin báo của ông N.V.U. (trú thôn Chung Sơn) vào chiều 28/12/2025. Ông U. trình báo việc bị một đối tượng tự xưng cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự đến nhà đe dọa.

Hai vợ chồng Quân tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Lực lượng chức năng khẩn trương xác minh và bắt giữ Ngô Đức Quân ngay sau khi nhận tin báo. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã đặt mua thẻ Chứng minh Công an nhân dân giả trên mạng.

Quân đã gọi điện bàn bạc với vợ là Bùi Thị Linh trước khi thực hiện hành vi phạm tội. Linh là người trực tiếp hướng dẫn chồng cách thức uy hiếp tinh thần gia đình ông U. nhằm buộc nạn nhân phải đưa tiền.