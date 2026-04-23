Ngày 23/4, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1, tỉnh Đồng Tháp vừa phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Hữu Lộc (19 tuổi, ngụ ấp Long Hưng, xã An Lục Long, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Hữu Lộc đã sử dụng tài khoản mạng xã hội mang tên "Nguyễn Gia Bảo" để kết bạn, làm quen với một bé gái 13 tuổi (ngụ tại tỉnh Đồng Tháp). Sau một thời gian trò chuyện, tạo lòng tin, Lộc bắt đầu thực hiện hành vi phạm tội.

Cụ thể, ngày 5/4, Lộc nhắn tin đe dọa, ép buộc bị hại phải thực hiện các hành vi nhạy cảm thông qua hình thức gọi video trực tuyến. Trong quá trình này, đối tượng đã lén ghi lại các hình ảnh nhạy cảm của nạn nhân để lưu giữ.

Có được những hình ảnh trên, trong các ngày 6 và 9/4, Lộc sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội khác nhau để nhắn tin đe dọa, buộc bị hại phải chuyển 1 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán nội dung nhạy cảm. Do lo sợ, nạn nhân đã hai lần chuyển cho Lộc tổng cộng 800.000 đồng.

Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát tiến hành khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Bảo Yến

Chưa dừng lại, tối 9/4, Lộc tiếp tục sử dụng tài khoản "Lộc Nguyễn" nhắn tin yêu cầu bị hại đến một quán ốc tại phường Thới Sơn để "nói chuyện".

Tại đây, đối tượng ra điều kiện nếu nạn nhân đồng ý quan hệ tình dục thì sẽ xóa toàn bộ clip nhạy cảm. Lo sợ hình ảnh bị phát tán, nạn nhân đã đồng ý cùng Lộc vào khu vực nhà vệ sinh của quán để thực hiện hành vi. Sau đó, bé gái đến công an trình báo vụ việc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.