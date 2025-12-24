Tối 24/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Thường (28 tuổi, quê Phú Thọ) – nghi phạm trong vụ đâm người phụ nữ xảy ra trên đường Trường Chinh, phường An Khê.

Theo đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Thường khi đang lẩn trốn trong một hang đá trên bán đảo Sơn Trà.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang điều tra, làm rõ động cơ và các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Các lực lượng chức năng tổ chức vây bắt nghi phạm tại khu vực bán đảo Sơn Trà. Ảnh: S.T

Như VietNamNet đưa tin, khoảng 8h50 ngày 23/12, người phụ nữ đi bộ trên đường Trường Chinh, phường An Khê thì xảy ra lời qua tiếng lại với một người đàn ông. Sau đó, người đàn ông bất ngờ dùng hung khí tấn công liên tiếp khiến nạn nhân gục xuống đường.

Khi người dân đi ngang qua phát hiện sự việc và hô hoán, đối tượng mới dừng tay rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định 2 người này là vợ chồng. Trong quá trình di chuyển qua địa bàn Đà Nẵng, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn dẫn đến vụ việc.