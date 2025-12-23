Chiều 23/12, Công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương truy bắt nghi phạm dùng hung khí tấn công một người phụ nữ trên đường Trường Chinh (phường An Khê).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h50 cùng ngày, người phụ nữ đi bộ trên đường Trường Chinh thì xảy ra lời qua tiếng lại với một người đàn ông. Sau đó, người đàn ông bất ngờ dùng hung khí tấn công liên tiếp khiến nạn nhân gục xuống đường.

Hình ảnh đối tượng tấn công nạn nhân được camera của người dân ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Khi người dân đi ngang qua phát hiện sự việc và hô hoán, đối tượng mới dừng tay rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Công an TP Đà Nẵng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: G.X

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang tập trung lực lượng để truy bắt đối tượng. Vị này cho biết thêm, đối tượng gây án khả năng là chồng của nạn nhân.

Một nguồn tin của VietNamNet cho biết, nạn nhân và nghi phạm ngụ tại một tỉnh phía Bắc. Trong quá trình di chuyển qua địa bàn Đà Nẵng, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn dẫn đến vụ việc.