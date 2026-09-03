Chiều 3/9, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, báo chí đề nghị Bộ Công an thông tin về tình hình điều tra các vụ án liên quan một số cá nhân như Huấn "Hoa Hồng", Phú Lê...

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an tại họp báo chiều nay. Ảnh: Như Ý

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết liên quan đến vụ án Phú Lê Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố các bị can với các tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Lừa dối khách hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến nay, 10 bị can bị khởi tố, trong đó có Phú Lê, về tội danh liên quan đến kế toán và hóa đơn, bước đầu xác định tổng số tiền thuế gây thiệt hại cho nhà nước là hơn 6,4 tỷ đồng. Cơ quan chức năng cũng khởi tố 2 bị can, trong đó có Nguyễn Thị Hương (biệt danh là cô giáo Hương) cùng đồng bọn về hành vi lừa dối khách hàng, thu lợi bất chính khoảng hơn 11 tỷ đồng.

Một nội dung mới của vụ án này là trong quá trình điều tra đối với vụ án của Lê Văn Phú và Lã Thúy Kiều, Cơ quan điều tra phát hiện Nguyễn Thị Nhuần (trú tại TP Hải Phòng) đã liên hệ với các đối tượng để môi giới chạy án.

Hành vi của Nguyễn Thị Nhuần phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhuần về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ những vụ án liên quan đến Phú Lê, Hải Sapa TV... ông Toản đưa ra khuyến nghị, bên cạnh rất nhiều tiện ích trên mạng xã hội đây cũng là không gian có nhiều thông tin xấu độc, không đúng sự thật.

"Mỗi cá nhân khi tham gia mạng xã hội hãy tự chuẩn bị cho mình 'lá chắn' tự thân, phải luôn luôn cảnh giác, luôn luôn thận trọng đối với các thông tin trên mạng xã hội.

Những hình ảnh, thông tin liên quan đến người nổi tiếng trên mạng xã hội không đồng nghĩa với giá trị thật. Trong quá trình tương tác, mỗi cá nhân khi tham gia mạng xã hội cần phải tự trang bị kiến thức này", ông Toản chia sẻ.

Bộ Công an cũng khẳng định không gian mạng không nằm ngoài pháp luật, tất cả những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, hoặc lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm pháp đều sẽ bị xử lý.

Bộ Công an mong muốn sự tham gia của người dân trên mạng xã hội để xây dựng một môi trường mạng thực sự an toàn, lành mạnh, văn minh. Mỗi cá nhân tham gia trên mạng xã hội sẽ góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp cũng như đóng góp cộng đồng chung.