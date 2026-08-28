Trình bày báo cáo tóm tắt công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 7, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, cử tri và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội, sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, bảo đảm quốc phòng và an sinh xã hội, giữ vững kỷ cương, an toàn xã hội và trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân mong muốn kết quả sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập theo hướng hình thành cơ sở giáo dục có quy mô lớn gắn với cơ cấu lại mạng lưới trường lớp được đánh giá bằng chất lượng dạy và học, năng lực quản trị nhà trường, sự tiện ích và mức độ hài lòng của học sinh, phụ huynh.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga. Ảnh: Quốc hội

Bà Lê Thị Nga cũng nêu lo ngại về nguy cơ mất an toàn hoạt động hàng không do thiết bị bay không người lái (UAV) và các vật thể lạ xâm nhập khu vực sân bay Tân Sơn Nhất; diễn biến cực đoan của thời tiết; tình hình dịch bệnh trên gia súc và việc lén lút vận chuyển lợn ốm, lợn mắc dịch bệnh để tiêu thụ gây nguy cơ lây lan dịch bệnh, mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ngoài ra, cử tri lo lắng về tình trạng vỡ nợ do cá độ sau các giải bóng đá quốc tế lớn kéo theo các hành vi vi phạm pháp luật khác gia tăng; về vụ án "buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các công ty liên quan…

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, khắc phục triệt để tình trạng hồ sơ giải quyết chậm, phải bổ sung nhiều lần.

Chính phủ cần chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc sử dụng thiết bị bay không người lái và các vật thể khác làm ảnh hưởng tới hoạt động bay.

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục bảo đảm cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục và điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường.

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cũng kiến nghị xử lý nghiêm hành vi sai phạm của các tổ chức, cá nhân trong vụ án tại Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ; khẩn trương rà soát, hoàn thiện các quy định về kiểm soát giao dịch liên kết quốc tế, quản lý giá kê khai, đấu thầu thiết bị y tế, cơ chế xác minh nguồn gốc xuất xứ, giá vốn của hàng hóa nhập khẩu đặc thù…

Bà Lê Thị Nga cũng đề nghị tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm hoạt động cá độ bóng đá và không để phát sinh vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Lợi dụng lòng tin về sản phẩm vùng miền núi

Phát biểu góp ý vào báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải nêu về việc khởi tố những đối tượng có ảnh hưởng trên mạng xã hội mà báo chí gọi là "giang hồ mạng", như Huấn "Hoa Hồng", Hải "Sapa TV".

Bà Hải nhìn nhận việc khởi tố cho thấy sự nghiêm minh của pháp luật, không có vùng cấm, không có khoảng trống pháp lý, đặc biệt "không gian mạng không phải là vùng ngoại trừ của pháp luật".

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Quốc hội

"Vì sao những đối tượng này huy động được rất lớn tiền từ tiền từ thiện? Cần làm rõ thủ đoạn trục lợi từ số tiền từ thiện này. Dựa trên các kênh thông tin mạng xã hội có hàng triệu người theo dõi, những đối tượng tạo uy tín, niềm tin cho người dân, từ đó huy động từ thiện và trục lợi. Đây là hành vi cần công khai để người dân thấy việc đặt lòng tin vào những đối tượng như thế cần phải xem xét lại", Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đặt vấn đề.

Ngoài ra, bà cũng nêu những đối tượng này dù cung cấp sản phẩm kém chất lượng như việc bán nước hoa, thịt trâu gác bếp, không đúng quảng cáo nhưng lại được sự ủng hộ và đạt doanh thu hàng chục tỷ đồng trong thời gian ngắn.

Các đối tượng lợi dụng lòng tin của người dân về các sản phẩm vùng miền núi trong khi thực tế không có truy xuất nguồn gốc, nước hoa không đảm bảo chất lượng.

"Đây là hiện tượng tự công bố quy chuẩn, tiêu chuẩn nhưng sản phẩm bán ra lại mang tiêu chuẩn khác. Người bán đang lừa dối khách hàng", Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho rằng, việc này đặt ra vấn đề lớn trong quản lý hoạt động kinh doanh trên không gian mạng.

Kinh doanh trên không gian mạng phát triển rất mạnh mẽ nhưng công tác hậu kiểm, kiểm tra, kiểm soát còn hạn chế, gây thiệt hại lớn cho người dân.

"Mặc dù mỗi người chỉ mua 1-2 kg nhưng các đối tượng giàu lên nhanh chóng, sở hữu nhà cửa rất to, tích lũy tài sản lớn trong thời gian ngắn. Điều này cho thấy số lượng người bị lừa đảo, mua phải sản phẩm rất lớn. Người dân thường có tâm lý mua theo phong trào, đặt niềm tin vào những người có kênh bán hàng hàng triệu lượt theo dõi", bà Hải đề nghị làm rõ chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến Luật Thương mại điện tử, Luật Giao dịch điện tử, bà Hải cho rằng việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, trách nhiệm hậu kiểm cần được quy định rõ để đảm bảo người tiêu dùng không bị thiệt hại.

"Chúng ta cần làm rõ những thủ đoạn tinh vi này để không còn những Huấn Hoa Hồng, Hải Sapa TV khác tiếp tục trục lợi trên lòng tin của người dân", bà Hải nêu rõ.