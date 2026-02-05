Hạ tầng tăng tốc “nâng hạng” đô thị biển

Thời điểm nhiều lớp hạ tầng cùng hoàn thiện thường đánh dấu bước ngoặt phát triển của một đô thị. Với Nha Trang, giai đoạn 2025 - 2030 hội tụ trọn vẹn điều kiện này, khi cả bốn trụ cột giao thông chiến lược đồng thời được kích hoạt, mở rộng kết nối, tăng năng lực đón khách chưa từng có.

Ở trụ cột hàng không, sân bay quốc tế Cam Ranh đang là một trong những cửa ngõ tăng trưởng nhanh nhất cả nước. Hiện, “cửa ngõ bầu trời” của khu vực Nam Trung Bộ có khả năng phục vụ 10 triệu lượt khách/năm. Theo quy hoạch, năm 2030, nơi đây sẽ đón 25 triệu lượt khách/năm và hướng tới 36 triệu lượt vào năm 2050, trở thành một trong những cảng hàng không lớn nhất cả nước.

Ở đường bộ, ngoài cao tốc TP.HCM - Nha Trang đã hiện hữu, cao tốc Bắc - Nam đoạn Vân Phong - Nha Trang đã thông xe vào ngày 1/1/2026, cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột dự kiến hoàn thành giai đoạn đầu trong năm nay, trong khi các tuyến kết nối Nha Trang - Đà Lạt đang được nghiên cứu triển khai. Song song với đó là các tuyến ven biển, QL26, QL27C… đang rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam về Nha Trang.

Trên trục đường sắt, ga Nha Trang hiện là một trong những ga trung tâm trên tuyến đường sắt Bắc - Nam với hơn 20 chuyến tàu mỗi ngày. Đáng chú ý, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, dự kiến khởi công năm 2026, được quy hoạch đi qua Khánh Hòa, giúp gia tăng đáng kể khả năng kết nối của Nha Trang với các trung tâm kinh tế lớn.

Vịnh Nha Trang có địa hình lý tưởng để xây dựng cảng du lịch quốc tế công suất lớn

Trụ cột thứ tư, đồng thời là điểm khác biệt lớn của Nha Trang so với nhiều đô thị khác, nằm ở hạ tầng đường biển. Vịnh Nha Trang và Cam Ranh là bộ đôi vịnh biển kín gió đẹp bậc nhất thế giới, lý tưởng để xây dựng cảng chất lượng cao.

Năm 2026, Khánh Hòa dự kiến đón ít nhất 33 chuyến tàu du lịch biển quốc tế cập cảng, trong đó có các siêu tàu như Costa Serena, Royal Princess với quy mô lên đến 7.000 khách mỗi chuyến. Để đón trọn dòng khách này, Cảng Nha Trang tại số 5 Trần Phú đang được quy hoạch thành cảng chuyên biệt cho du lịch, cho phép khách tàu biển tiếp cận trực tiếp lõi trung tâm Nha Trang. Hạ tầng này sẽ đưa Nha Trang vào danh sách cảng du lịch quốc tế lớn của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Theo các chuyên gia, sự cộng hưởng của cả bốn trụ cột hạ tầng không chỉ nâng tầm du lịch, mà còn giúp thăng hạng giá trị bất động sản Nha Trang.

“Đây là lợi thế riêng biệt của Nha Trang, không chỉ đơn thuần là thị trường nghỉ dưỡng mà còn có sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp, định cư lâu dài”, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, nhận định.

Dòng vốn dài hạn săn tìm “vị trí kim cương”

Khi hạ tầng bước vào chu kỳ tăng tốc, dòng vốn thông minh thường đi trước, tìm đến những tài sản có khả năng hấp thụ trực tiếp lợi ích từ kết nối đa chiều. Tuy nhiên, hiện nay, nguồn cung bất động sản ven biển, sở hữu lâu dài tại lõi trung tâm Nha Trang gần như đã cạn kiệt. Trong khi đó, nhu cầu từ nhà đầu tư chiến lược, giới doanh nhân và Việt kiều ngày càng gia tăng. Chính sự khan hiếm này đang tạo nền tảng cho giá trị tăng trưởng bền vững của những dự án đạt chuẩn, pháp lý rõ ràng và vị trí không thể thay thế.

Trong số này, Vinhomes Pearl Bay tại số 9 Trần Phú được giới đầu tư xem là “bến đỗ” hiếm hoi còn sót lại tại trung tâm phố biển.

Vinhomes Pearl Bay nằm ở “vị trí kim cương” số 9 Trần Phú, hướng ra vịnh biển Nha Trang - một trong 29 vịnh biển đẹp nhất thế giới

Không giống phần lớn các dự án bất động sản nghỉ dưỡng thường nằm ở vùng ven, Vinhomes Pearl Bay tọa lạc ngay trên trục ven biển sôi động bậc nhất miền Trung, hội tụ dòng khách quốc tế, cư dân tinh hoa và các hoạt động thương mại, dịch vụ cao cấp.

Dự án được quy hoạch theo mô hình đa lớp: vừa là chốn an cư chuẩn mực cho giới thượng lưu, vừa là tài sản khai thác lưu trú, thương mại và nghỉ dưỡng công suất cao. Trên tổng diện tích 33,8 ha, Vinhomes Pearl Bay cung cấp giới hạn chỉ 870 sản phẩm thấp tầng, gồm biệt thự, liền kề, villa lưu trú, thương mại, shophouse, kiến tạo một không gian sống, kinh doanh, nghỉ dưỡng trọn vẹn ngay giữa trung tâm đô thị biển.

Khả năng kết nối đa tầng đưa Vinhomes Pearl Bay vào tâm điểm của dòng du khách gần 20 triệu lượt người đổ về Nha Trang mỗi năm

Lợi thế đặc biệt của dự án là khả năng tiếp cận đồng thời bốn trụ cột hạ tầng chiến lược. Về hàng không, Vinhomes Pearl Bay chỉ cách sân bay quốc tế Cam Ranh khoảng 35 phút di chuyển qua đại lộ Nguyễn Tất Thành.

Về đường bộ, dự án nằm trên tuyến kết nối liền mạch với cao tốc Bắc - Nam, QL1A và các trục liên vùng quan trọng.

Đối với đường sắt, ga Nha Trang chỉ cách dự án chưa đầy 10 phút, mang lại lợi thế di chuyển linh hoạt cho du khách và cư dân.

Riêng đường biển, dự án kề cận cảng số 5 Trần Phú, đón trọn dòng khách tàu biển tương lai đến từ nội địa cũng như Đông Bắc Á, châu Âu…

Khi hạ tầng đồng loạt vận hành, các trục kết nối quốc tế được mở rộng, Nha Trang sẽ bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới. Trong bối cảnh đó, những dự án nằm tại lõi trung tâm, gắn trực tiếp với trục hạ tầng chiến lược sẽ trở thành tài sản khan hiếm. Ở vị thế này, Vinhomes Pearl Bay là điểm hội tụ giá trị, đồng hành cùng quá trình nâng hạng và phát triển bền vững của Nha Trang.

(Nguồn: Vinhomes)