Sở Xây dựng TPHCM vừa công bố thông tin về dự án chung cư nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt, địa chỉ số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng (phường 14, quận 10 cũ), do Công ty Cổ phần Đức Mạnh làm chủ đầu tư.

Dự án chung cư nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt (tên thương mại là Phú Thọ PMC) được xây dựng trên khu đất gần 15.000m2, gồm 4 khối chung cư cao 25 tầng. Tổng số căn hộ của dự án là 1.254 căn, trong đó có 1.025 căn nhà ở xã hội và 229 căn nhà ở thương mại.

Theo quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, dự án Phú Thọ PMC sẽ hoàn tất thi công sau 15 tháng và hoàn thành công tác nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng sau 18 tháng kể từ tháng 2/2025. Công ty Cổ phần Đức Mạnh dự kiến bàn giao và đưa công trình vào sử dụng vào tháng 8/2026.

Sau khi mở bán, dự kiến chung cư nhà ở xã hội Phú Thọ DMC sẽ đưa vào sử dụng trong năm nay. Ảnh: H.P

Theo Sở Xây dựng TPHCM, 1.025 căn hộ nhà ở xã hội tại dự án Phú Thọ PMC có diện tích từ 35–74m2/căn. Toàn bộ số căn hộ này sẽ được chủ đầu tư bán và cho thuê, gồm 755 căn để bán và 270 căn để cho thuê.

Công ty Cổ phần Đức Mạnh bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký mua và thuê nhà ở xã hội tại dự án Phú Thọ PMC từ ngày 1/2 đến ngày 31/3.

Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu, trước khi thực hiện việc bán và cho thuê nhà ở xã hội tại dự án, Công ty Cổ phần Đức Mạnh phải báo cáo bằng văn bản về tổng số căn hộ dự kiến đưa ra thị trường và thời điểm kết thúc nhận hồ sơ để cơ quan quản lý kiểm tra, giám sát.

Đồng thời, chủ đầu tư chỉ được ký hợp đồng mua bán, cho thuê nhà ở xã hội với khách hàng khi bảo đảm đủ điều kiện và giá bán đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở.