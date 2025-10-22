BĐS phía Đông TP.HCM đang nhận được sự quan tâm của thị trường với những dự án hạ tầng đang về đích. Ảnh: Quỳnh Trần

Đòn bẩy chiến lược từ hạ tầng phía Đông

Phía Đông TP.HCM đang trở thành tâm điểm của các dự án hạ tầng quy mô lớn, tạo nền tảng cho sự kết nối vùng và phát triển kinh tế đô thị. Nổi bật là dự án đường Vành đai 3, trục giao thông chiến lược liên kết TP.HCM với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, dự kiến cơ bản hoàn thành trong năm 2025 và thông xe toàn tuyến vào giữa năm 2026.

Tại cửa ngõ phía Đông, công trình nút giao An Phú, điểm giao thông trọng yếu kết nối trung tâm Thành phố với cao tốc Long Thành - Dầu Giây - cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Song song đó, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây lên 8 làn xe đã được khởi công theo hình thức công trình khẩn cấp, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Thành phố cũng đề xuất đưa tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành dài khoảng 48 km vào danh mục ưu tiên, nhằm kết nối trực tiếp với sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai.

Theo chuyên gia bất động sản Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Khu vực miền Nam của batdongsan.com.vn, động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản (BĐS) và xây dựng, là đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng tăng mạnh. Kế hoạch đầu tư công được đặt mục tiêu giải ngân hiệu quả, với tỷ lệ giải ngân dự kiến đạt từ 80% đến 100% đối với các công trình cơ sở hạ tầng trọng điểm trong 9 tháng đầu năm 2025.

Với đa tầng quy hoạch, đa trục kết nối về phía Đông TP.HCM, ông Tuấn đánh giá Đồng Nai được định vị là "cực hạ tầng quốc gia" do là nơi tập trung các dự án hạ tầng lớn nhất cả nước như sân bay, cao tốc và đường vành đai.

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Khu vực miền Nam của batdongsan.com.vn, chia sẻ tiềm năng của thị trường bất động sản phía Đông tại sự kiện “Đón sóng hạ tầng, ngõ Đông rực rỡ” ngày 19/10/2025

Lực hấp dẫn từ giá cùng pháp lý minh bạch

Trước sự biến động của nền kinh tế cùng nhiều quy định pháp lý, thuế siết chặt đà tăng giá bất động sản, cửa ngõ phía Đông được biết đến là nơi tập trung nhiều dự án nhà ở với phân khúc giá “mềm” hơn so những khu vực khác cộng với yếu tố pháp lý được chú trọng.

Phải kể đến lợi thế lớn của Đồng Nai là còn sở hữu quỹ đất lớn và nền giá đất thấp hơn 40 - 60% so với TP.HCM, trong bối cảnh TP.HCM đã bão hòa về không gian đô thị. Hiện giá căn hộ tại Biên Hòa dao động 40-50 triệu đồng/m², nhà thấp tầng khoảng 60-100 triệu đồng/m², thấp hơn 40-60% so với TP.HCM và TP. Thủ Đức.

Phân khu Izumi Canaria thuộc đô thị tích hợp Izumi City (Đồng Nai) do Nam Long hợp tác cùng 2 đối tác chiến lược Nhật Bản - Hankyu Hanshin Properties và Tokyu Corporation phát triển. Đáng chú ý, 461 căn thuộc phân khu Izumi Canaria đã được cấp phép mở bán, đảm bảo yếu tố pháp lý cho người mua và nhà đầu tư.

Izumi Canaria là phân khu thấp tầng của Izumi City đã được cấp phép mở bán

Phân khu gồm 461 sản phẩm nhà ở thấp tầng như biệt thự đơn lập, song lập, nhà phố vườn và shophouse, thiết kế theo phong cách Nam Âu kết hợp đương đại, chú trọng không gian xanh và sự thông thoáng.

Tọa lạc mặt tiền đường Hương Lộ 2 bên sông Đồng Nai, Izumi City có lợi thế kết nối nhanh đến TP.HCM, sân bay quốc tế Long Thành và các khu công nghiệp trọng điểm của Đồng Nai chỉ khoảng 15 phút di chuyển.

“Chúng tôi hy vọng phân khu Izumi Canaria sẽ tiếp tục được quý khách hàng lựa chọn cho cả mục đích an cư và đầu tư trong bối cảnh hạ tầng kết nối phía Đông đang phát triển mạnh mẽ và đồng bộ, song hành cùng nỗ lực của chúng tôi để triển khai hàng loạt các tiện ích thương mại dịch vụ như trường học, trung tâm thương mại, tiện ích thể thao trong thời gian tới”, đại diện chủ đầu tư cho biết.

Cụ thể, nhóm cư dân tinh anh bao gồm đội ngũ chuyên gia và kỹ sư làm việc tại sân bay quốc tế Long Thành hoặc các khu công nghiệp tại Biên Hòa (Đồng Nai); người dân TP.HCM tìm kiếm một không gian sống xanh, thông minh và bền vững; nhà đầu tư muốn đón đầu làn sóng thị trường sau sáp nhập; cùng những gia đình mong muốn sở hữu tài sản tích lũy ổn định cho thế hệ sau.

Tiện ích chất lượng của phân khu Izumi Canaria, nơi gắn kết cộng đồng cư dân

Dự án Izumi City nói chung và phân khu Izumi Canaria nói riêng được nhận định đang nằm ở "vùng trũng giá" trong bối cảnh hạ tầng phía Đông “đẹp hơn bao giờ hết”. Được biết, chủ đầu tư cung cấp chính sách hỗ trợ tài chính hấp dẫn, đồng hành cùng nhà đầu tư với các giải pháp thanh toán linh hoạt theo tiến độ bàn giao nhà 12 tháng, 24 tháng và 36 tháng với từng hạn mức ưu đãi riêng.

Với sóng hạ tầng đang tăng tốc về đích cùng chính sách thanh toán linh hoạt, lãi suất ưu đãi, giá ở mức thấp so với khu vực, chuyên gia nhận định đây là thời điểm không thể bỏ lỡ BĐS ở cửa ngõ phía Đông.

Xem thêm thông tin về Izumi City tại: www.izumicity.vn

Lệ Thanh