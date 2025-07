Thời gian qua, thị trường bất động sản đã chứng kiến sự ra đời của một dòng sản phẩm mới là bất động sản giãn xây. Đây là dòng nhà thấp tầng do Vinhomes phát triển, lần lượt ra mắt tại các đại dự án như Vinhomes Wonder City (Đan Phượng, Hà Nội), Vinhomes Golden City (Dương Kinh, Hải Phòng), và Vinhomes Green City (Hậu Nghĩa, Long An).

Khác với các sản phẩm truyền thống bàn giao thô mặt ngoài hoặc hoàn thiện toàn bộ, dòng sản phẩm giãn xây cho phép khách hàng tách riêng chi phí mua đất và chi phí xây dựng, qua đó giãn tiến độ thanh toán trong thời gian dài hơn.

Lợi thế lớn về tài chính

Với bất động sản giãn xây, người mua chỉ cần thanh toán 65-70% tổng giá trị căn nhà (tương ứng phần quyền sử dụng đất và khai thác thương mại) trong khoảng 9 tháng đầu tiên. Phần còn lại, 30-35% giá trị xây dựng, được dời lại trong 24 tháng tiếp theo, giúp khách hàng tối ưu hóa dòng tiền, tránh áp lực tài chính cục bộ nhưng vẫn chắc chắn sở hữu tài sản.

So với các sản phẩm bất động sản truyền thống thường yêu cầu thanh toán tới 90-95% giá trị chỉ trong vài tháng, mô hình giãn xây mở ra cơ hội tiếp cận rộng rãi hơn cho nhà đầu tư trung lưu và người mua ở thực.

Bất động sản giãn xây đang nhận được sự quan tâm

Một ưu điểm nổi bật khác là tính ổn định chi phí. Khách hàng sẽ không lo biến động giá đất, bởi quyền sử dụng đất được thanh toán ngay từ đầu. Đồng thời, chi phí xây dựng cũng được cố định tại thời điểm ký hợp đồng, không chịu ảnh hưởng bởi biến động vật liệu hay nhân công sau này.

Trong điều kiện lạm phát gia tăng và giá đất ngày một leo thang, việc sở hữu trước phần đất và chỉ trả tiền xây dựng sau trở thành một chiến lược đầu tư khôn ngoan. Sau 24 tháng, người mua vừa có quyền sử dụng đất, vừa có nhà hoàn chỉnh trên đất, từ đó hưởng trọn lợi ích kép khi giá trị toàn bộ tài sản tăng theo thời gian.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng chú trọng đến khả năng kiểm soát dòng tiền và đầu tư bền vững, sản phẩm bất động sản giãn xây đang trở thành lựa chọn thông minh cho cả nhà đầu tư, người mua ở thực lẫn nhà đầu tư thương mại.

Nắm chắc lợi ích với bất động sản giãn xây

Khác với mô hình mua nhà truyền thống vốn yêu cầu người mua có tối thiểu 30% tổng giá trị căn nhà ngay từ đầu, sản phẩm giãn xây cho phép nhà đầu tư bắt đầu với vốn thấp hơn nhiều - chỉ từ 30% giá trị phần đất và quyền khai thác, tương đương 20-25% tổng giá trị căn nhà. Đây là ưu thế vượt trội giúp người mua dễ dàng tham gia thị trường mà vẫn bảo toàn dòng tiền.

Thêm vào đó, trong suốt 2 năm đầu, người mua chưa phải thanh toán chi phí xây dựng, nhờ đó có thể sử dụng phần vốn còn lại để đầu tư vào các kênh sinh lời khác. Khi thị trường đạt “điểm chín”, hạ tầng hoàn thiện, cư dân về ở đông, tiện ích đi vào vận hành, người mua mới tiến hành thanh toán phần còn lại để xây dựng và nhận bàn giao nhà.

Mô hình này không chỉ tạo “khoảng thở” tài chính, mà còn cho phép người mua chọn đúng thời điểm tăng giá, đón sóng hạ tầng và gia tăng giá trị tài sản một cách bền vững.

Người mua chỉ cần hoàn thành các đợt thanh toán linh hoạt trong 9 tháng đầu (chẳng hạn: 15% - 10% - 15% - 25% - 5%), tương ứng với phần đất và quyền khai thác. Sau đó, có tới 24-33 tháng để chuẩn bị cho phần xây dựng. Nhờ đó, nhà đầu tư dễ dàng “gom tài sản”, giữ vị trí đẹp, đợi hạ tầng nâng giá trị.

Không bị ràng buộc bởi tiến độ thanh toán dồn dập, nhà đầu tư có thể kiểm soát dòng tiền, chọn thời điểm giải ngân hợp lý, từ đó đạt hiệu suất sinh lời cao khi tài sản bước vào chu kỳ tăng giá mạnh nhất.

Đối với người mua để kinh doanh - cho thuê: Sau 24 tháng, khi hệ sinh thái đô thị đã vận hành ổn định, giao thông, tiện ích hoàn thiện, người mua nhận nhà trong trạng thái sẵn sàng khai thác. Một căn nhà phố tại khu đô thị lúc này vừa là tài sản có giá trị tăng theo thời gian, vừa dễ dàng cho thuê hoặc kinh doanh đón dòng cư dân và khách vãng lai.

Mô hình giãn xây cũng rất phù hợp với người mua để ở lâu dài. Việc đóng tiền đất trước và xây sau cho phép người mua giữ đất trong tầm tay, chờ đến khi cộng đồng cư dân đông đúc, tiện ích đi vào hoạt động mới xây dựng nhà. Khi nhận bàn giao, họ sẽ có ngay một không gian sống hoàn thiện, tiện nghi, trong khu đô thị quy hoạch bài bản, pháp lý an toàn - giá trị có thể truyền đời cho nhiều thế hệ.

Sở hữu bất động sản giãn xây không chỉ là cơ hội đầu tư với suất vốn thấp, mà còn là cách kiểm soát dòng tiền hiệu quả, đón đầu chu kỳ tăng giá của thị trường, khai thác sinh lời hoặc tích sản lâu dài.